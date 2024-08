10 najlepszych książek o zarządzaniu projektami dla kierowników projektów

Czy wiesz, że możesz trafić aż do zrobienia 92% wskaźnik powodzenia w osiąganiu swoich celów projektu po prostu konsekwentnie stosując techniki zarządzania projektami?

Rzecz w tym, że zarządzanie projektami to nie bułka z masłem. W 2015 roku firmom udało się ukończyć tylko 29% projektów na czas i w ramach budżetu. Dzieje się tak, ponieważ do bezbłędnego zarządzania projektem potrzebne są umiejętności, talent, pasja i wiedza techniczna.

Nic nie przebije prawdziwego doświadczenia w zarządzaniu projektami, ale zbudowanie solidnego baza wiedzy powinna być punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu projektami.

Prawdopodobnie zastanawiasz się "Jak mam to zrobić?" Zapomnij o surfowaniu po rozproszonych zasobach internetowych. Zamiast tego skup się na książkach poświęconych zarządzaniu projektami - oferują one kompleksowe i zorganizowane podejście, które skutecznie Cię poprowadzi.

Zanurzmy się od razu i sprawdźmy 10 najlepszych książek o zarządzaniu projektami, które zwiększą twoje umiejętności jako solidnego kierownika projektu. Zostań z nami do końca, a my udostępnimy Ci najlepszą metodę zastosowania nowych technik zarządzania projektami, których się nauczyłeś!

10 najlepszych książek o zarządzaniu projektami, które pomogą rozwijać się kierownikom projektów

1. Zarządzanie projektami - przewodnik dla początkujących autorstwa Grega Horine'a

przez Amazon Wydana w 2005 roku książka Horine'a jest perełką dla osób zajmujących się zarządzaniem projektami. Dlaczego? Upraszcza zarządzanie projektami do łatwych, praktycznych kroków - idealnych do rozpoczęcia pracy już od pierwszego dnia.

Horine nie tylko zarysowuje powierzchnię - nurkuje głęboko w zarządzanie projektami. Począwszy od naszkicowania planu projektu do opanowania struktury podziału pracy (WBS), obejmuje to wszystko.

Dodatkowo, odkryjesz wskazówki dotyczące budżetu,

mapowanie osi czasu

i zagłębienie się w ramy Agile.

Choć książka ta jest już dostępna na rynku od jakiegoś czasu, jej najnowsze wydanie jest pełne aktualnych strategii, w tym najnowszych narzędzi do zarządzania siecią i wskazówek, dzięki którym można osiągnąć doskonałe wyniki w egzaminie certyfikacyjnym PMP.

projekt to praca wykonywana przez organizację jeden raz w celu uzyskania unikalnego rezultatu. Przez jednorazowy rozumiemy, że praca ma określony początek i koniec, a przez unikalny rozumiemy, że wynik pracy różni się na jeden lub więcej sposobów od wszystkiego, co organizacja wyprodukowała wcześniej." - _Gregory M. Horine

Autor(zy):

Gregory M. Horine

Liczba stron:

464 strony

Rok wydania:

2005

Szacowany czas czytania:

Około 13 godzin

Kluczowe wnioski:

Głębokie spojrzenie na zarządzanie projektami

Szczegółowe informacje na temat struktury Agile

Ocena:

4.5/5 (Amazon) - " Polecam. I daję mu pełne pięć gwiazdek. Jest to wymagany podręcznik na zajęciach, które prowadzę. Niektórzy studenci są nim przytłoczeni, a inni mówią, że uwielbiają to, że zawiera wszystkie szczegóły, do których mogą uzyskać dostęp później, gdy będą bardziej doświadczeni "

3.6/5 (Goodreads)

Zalecany poziom:

Początkujący

2. Zarządzanie projektami JumpStart by Kim Heldman

przez Amazon Wyobraź sobie taką sytuację. Otrzymujesz projekt, o którym nie masz pojęcia, jak nim zarządzać. Nieuchronnie napotykasz na kilka trudnych wyzwań.

Zegar tyka, a ty zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz przyspieszonego kursu, aby nauczyć się radzić sobie z wyzwaniami w tym nowym projekcie. Jeśli miałeś już z tym do czynienia, to Heldman's Project Management JumpStart będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem.

Książka ta jest napisana w przyjaznym, łatwym do zrozumienia stylu. Pomaga szybko zrozumieć podstawowe zasady zarządzania projektami: planowanie, wdrażanie i zarządzanie, zgodnie z przewodnikiem Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Heldman szeroko definiuje projekt, dzięki czemu jest on odpowiedni dla profesjonalistów z branży Business i osób spoza świata biznesu. Pytania przeglądowe na końcu każdego rozdziału pomagają wzmocnić to, czego się w nim nauczyłeś.

Książka podąża logiczną i łatwą do podążania ścieżką, a bezsensowny styl Heldmana dodaje jej przejrzystości. Żargon jest rzadkością, a autorka urozmaica wszystko znaczącymi przykładami i anegdotami ze świata rzeczywistego, dzięki czemu pomysły są bardziej zrozumiałe, a czytanie znacznie płynniejsze.

Warto zauważyć, że ta praca nie koncentruje się wyłącznie na aspektach cyfrowych. Jednak zasady, które określa, można łatwo dostosować do projektów cyfrowych. Niewielką wadą jest brak kompleksowych wytycznych dla osób przygotowujących się do certyfikacji PMP.

"Zakończenie projektu to czas na zastanowienie się nad procesami wykorzystanymi do zakończenia działań, ustalenie, czy klient jest zadowolony z produktu, który projekt miał wytworzyć, oraz udokumentowanie wniosków wyciągniętych (między innymi) w trakcie trwania projektu." - _Kim Heldman

Autor(zy):

Kim Heldman

Liczba stron:

368 stron

Rok wydania:

2003

Szacowany czas czytania:

Około 10 godzin

Kluczowe wnioski:

Szybki i łatwy kurs zarządzania projektami

Łatwy do zrozumienia, bezsensowny i pozbawiony żargonu styl

Ocena:

4.3/5 (Amazon) - "Polecam dla początkującego kierownika projektu"

3.6/5 (Goodreads)

Polecany poziom:

Początkujący

3. The Lazy Project Manager: How To Be Twice As Productive And Still Leave The Office Early autorstwa Petera Taylora

via Amazon Szukasz czegoś małego i zwięzłego, aby zabrać swoje umiejętności zarządzania projektami na wyższy poziom? Nie szukaj dalej niż The Lazy Project Manager.

W tej książce Taylor opowiada o swojej koncepcji "produktywnego lenistwa" Chodzi o efektywne zarządzanie projektami bez bycia przytłoczonym lub wypalonym.

Ten artykuł zagłębia się w zasadę 80-20 (zasada Pareto), podkreślając, w jaki sposób równoważenie pracy i relaksu maksymalizuje wydajność . Krótki, ale skuteczny, obejmuje kluczowe punkty kluczowe dla zarządzania projektami, wrzucając praktyczne wskazówki dla tych, którzy są nowicjuszami w grze PM.

Warto jednak zauważyć, że książka ta jest skierowana do czytelników z podstawowym zrozumieniem koncepcji zarządzania projektami. Obejmuje ona fragmenty dotyczące znaczenia korzystania z TOC, Lean i Six Sigma metodologii, zagłębiając się zarówno w zaawansowane, jak i podstawowe koncepcje.

"Bycie leniwym kierownikiem projektu polega na skupieniu się na wysiłkach związanych z zarządzaniem projektami i nauczeniu się wykonywania swoich wysiłków tam, gdzie naprawdę ma to znaczenie, gdzie mają one największy wpływ." - _Peter Taylor

Autor(zy):

Peter Taylor

Liczba stron:

152

Rok wydania:

2010

Szacowany czas czytania:

Około 4 godzin

Kluczowe wnioski:

Zrozumienie, jak być leniwym pod względem wydajności

Uzyskaj lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, korzystając z zasady Pareto

Ocena:

4.2/5 (Amazon) - "Jeśli w jakikolwiek sposób zajmujesz się zarządzaniem projektami i walisz się w głowę, że jesteś nieproduktywny, Peter daje świetne wskazówki dotyczące "minimalnego wkładu dla maksymalnego wpływu" Jeśli jesteś wyjątkowo leniwy, kup tę książkę tylko dla listy wskazówek z ostatniego rozdziału. Tyle jest warta."

3.5/5 (Goodreads)

Zalecany poziom:

Zaawansowany

4. Zwinne zarządzanie projektami z wykorzystaniem metody Scrum autorstwa Kena Schwabera

przez Amazon Kiedy współtwórca Scruma to wyjaśnia, lepiej posłuchaj.

W tej pracy Schwaber zabiera cię w podróż dla początkujących do świata Scrum.

Jedną z wyróżniających się funkcji, jak wiele osób zauważyło, jest to, że tylko pierwszy rozdział zagłębia się w szczegółowe teoretyczne aspekty Scrum i jego roli w zwinnym zarządzaniu projektami. Po pierwszym rozdziale książka szybko zmienia bieg, przechodząc do rzeczywistych studiów przypadków.

Schwaber zdaje sobie sprawę, że praktyczne przykłady znacznie lepiej ilustrują przydatność metodologii w zarządzaniu projektami. Przerzucając kolejne strony książki, można uzyskać przyziemny widok na krajobraz projektów oprogramowania i wychwycić kilka typowych pułapek.

Mówiąc prostym językiem, książka prowadzi przez skalowanie i zarządzanie projektami, zarządzanie złożonością za pomocą Scrum, budowanie najwyższej klasy zespołu Scrum, ustawienie ceremonii i artefaktów oraz innych niezbędnych narzędzi Scrum. Ma ona charakter cyfrowego frameworka, dotykając Modelu Dojrzałości Zdolności (CMM) i zawierając najlepsze praktyki w tworzeniu oprogramowania.

Należy jednak zauważyć, że wielu czytelników sugeruje zapoznanie się z podstawowymi zasadami Agile i Scrum oraz wykorzystanie tej książki jako podręcznika do studium przypadku.

zdrowy rozsądek to połączenie doświadczenia, treningu, pokory, dowcipu i inteligencji. Osoby stosujące Scrum stosują zdrowy rozsądek za każdym razem, gdy zauważą, że praca zbacza ze ścieżki prowadzącej do pożądanych wyników. Jednak większość z nas jest tak przyzwyczajona do korzystania z procesów nakazowych - takich, które mówią "zrób to, potem zrób tamto, a potem zrób to" - że nauczyliśmy się lekceważyć nasz zdrowy rozsądek i zamiast tego czekamy na instrukcje." - Ken Schawber

Autor(zy):

Ken Schawber

Liczba stron:

192 strony

Rok wydania:

2004

Szacowany czas czytania:

Około 5 godzin

Kluczowe wnioski:

Szczegółowe wyjaśnienie teoretycznych aspektów Scruma

Pełne praktycznych przykładów ze świata rzeczywistego

Ocena:

4.4/5 (Amazon) - "Autor przedstawia około 25 różnych scenariuszy/wyzwań, przed którymi stanął i jak je rozwiązał. Książka jest nadal aktualna nawet po dwóch dekadach od jej publikacji. Scrum Masterzy mogliby skorzystać z różnych przedstawionych scenariuszy. Otrzymają wskazówki, jak postępować w podobnych sytuacjach. Sekcja edukacyjna na końcu każdego scenariusza utrwala te koncepcje."

3.7/5 (Goodreads)

Zalecany poziom:

Średnio zaawansowany

5. The Agile Mind-Set: Making Agile Processes Work autorstwa Gil Broza

poprzez Amazon Wyobraź sobie, że masz całą teorię na temat procesów Agile dla swojego zarządzanie projektami ale natrafia na przeszkodę, gdy nadchodzi czas, aby wprowadzić je w życie. Właśnie w tym miejscu pojawia się The Agile Mindset - dostosowany dokładnie do tego scenariusza. Skupia się na wyzwaniach stojących przed tymi, którzy dążą do "zrobienia zwinności", a nie tylko poznania zasad.

Książka zagłębia się w zmagania związane ze zbytnim uwikłaniem się w mechanika procesu gdy jesteś dobrze zorientowany w wartościach agile. Broza zrywa z traktowaniem zwinnego sposobu myślenia jako ostatecznego rozwiązania każdej bolączki związanej z zarządzaniem projektami. Zamiast tego definiuje go jako sposób myślenia promujący spójność i dostosowanie wartości, przekonań i zasad.

Autor mocno podkreśla potrzebę kształtowania zwinnych ram zgodnie z własnymi potrzebami, postawą organizacji i ogólnym kontekstem zarządzania projektami. Choć dostarcza podstawowych podstaw teoretycznych dla agile, zakłada, że czytelnicy mają już opanowany ten model.

Tak więc, jeśli jesteś nowy w grze, sugeruje zamianę go na bardziej wprowadzające książki o zarządzaniu projektami.

"Stawanie się świetnym w Agile, podobnie jak stawanie się świetnym w biegach długodystansowych, nowej karierze lub nadrzędne, wiąże się z głęboką zmianą, której sekwencja małych kroków nie jest w stanie odpowiednio osiągnąć. Musisz podjąć odpowiednie zobowiązanie: "Do zrobienia tego na poważnie." - _Gil Broza

Autor(zy):

Gil Broza

Liczba stron:

208 stron

Rok wydania:

2015

Szacowany czas czytania:

Około 5 godzin

Kluczowe wnioski:

Dogłębne zapoznanie się z frameworkiem Agile

Wyjaśnia, jak wdrożyć Agile dla swoich konkretnych potrzeb

Ocena:

4.4/5 (Amazon) - "Jak mówi Jim Highsmith na początku, "Wiele organizacji nie czerpie korzyści z Agile, ponieważ przyjęły praktyki, ale nie sposób myślenia". Wreszcie, oto przewodnik i eksploracja drugiej strony medalu Agile (bycie Agile - nie tylko DO zrobienia Agile!) - sposób myślenia Agile"

5/5 (Google Play Books)

Zalecany poziom:

Zaawansowany

6. Zarządzanie projektami dla osób niebędących kierownikami projektów autorstwa Jacka Ferraro

przez Amazon Praktyczny przewodnik Ferraro zasługuje na swoją nazwę, pełen wciągających historii i lekcji. Rzuca światło na metodologię i procesy zarządzania projektami, czyniąc je dostępnymi nawet dla nieoficjalnych kierowników projektów.

Rozwijając żargon zarządzania projektami, Ferraro przekształca sztukę zarządzania projektami w coś pozornie przystępnego.

Autor podkreśla, że wielu menedżerów już wykorzystuje procesy zarządzania projektami w swoich codziennych zadaniach i po prostu potrzebuje odświeżenia tych zasad.

Tutaj odkryjesz przewodnik krok po kroku prowadzący cię do zarządzania projektami. Wyposaża on w niezbędne umiejętności, takie jak techniki analizy biznesowej, struktury podziału pracy, metody sekwencjonowania programów i strategie zarządzania ryzykiem.

Pełna praktycznych wyjaśnień i przykładów, książka trafia w sedno. Jeśli jednak jesteś w zaawansowanej scenie i nie chcesz wracać do podstaw, poszukaj czegoś, co zagłębia się w kluczową specyfikę zarządzania projektami.

zespoły projektowe i ich członkowie szybko przechodzą od jednego projektu do drugiego i często znajdują się pod ogromną presją, aby produkować deliverables i wyników. Pojawiając się szybko, a następnie znikając, gdy przechodzą do następnej pilnej potrzeby organizacyjnej, zespoły projektowe stają się agnostykami biznesu i technologii. Jednak konkretna wiedza biznesowa jest niezbędna do powodzenia projektu ... Ta wiedza biznesowa staje się podstawą wymagań projektowych, kluczowym elementem zakresu projektu." - Jack Ferraro

Autor(zy):

Jack Ferraro

Liczba stron:

242 strony

Rok wydania:

2012

Szacowany czas czytania:

Około 7 godzin

Kluczowe wnioski:

Mile widziany brak żargonu związanego z zarządzaniem projektami

Pełen praktycznych przykładów i rzeczywistych zastosowań

Ocena:

4.2/5 (Amazon) - "Nigdy formalnie nie studiowałem zarządzania projektami, a mimo to poproszono mnie o poprowadzenie projektów biznesowych w ramach poprzednich ról, mogę spojrzeć wstecz i żałować, że nie przeczytałem tego wcześniej. Dobre praktyczne informacje i możliwe do odniesienia przykłady bez zbytniego utknięcia w żargonie. Podejścia można przenieść na inne obszary pracy/życia. Warto."

3.54/5 (Goodreads)

Zalecany poziom:

Początkujący

7. Zarządzanie projektami dla ludzi: Helping People Get Things Done autorstwa Bretta Harneda

poprzez Amazon Ta pozycja na naszej liście podchodzi do zarządzania projektami z bardziej holistycznego i skoncentrowanego na człowieku punktu widzenia. Autor uważa, że zarządzanie projektami to coś więcej niż zasady i narzędzia; chodzi o doskonalenie umiejętności interpersonalnych i intuicji. Te cechy pomagają znaleźć rozwiązania, które zadowolą wszystkich zaangażowanych i stworzą sytuacje korzystne dla wszystkich.

Jeśli chcesz, aby książka o zarządzaniu projektami koncentrowała się na metodologiach, wiele innych na tej liście obejmuje ten temat. To, co wyróżnia tę książkę, to nacisk na relacje międzyludzkie, oczekiwania i rozwiązywanie konfliktów.

To przypomnienie, że czasami można utknąć w powtarzalnych rutynowych czynnościach, stając się po prostu trybikami w cyklu projektu. Autor podkreśla, że zarówno ty, jak i członkowie twojego zespołu jesteście ludźmi. Zarządzanie relacjami jest tak samo ważne, jak zrozumienie technicznych aspektów zarządzania projektami.

Teorie zawarte w tej książce są nieco podstawowe. Działa ona bardziej jako towarzysz umiejętności miękkich w zarządzaniu projektami, niż jako samodzielny zasób poświęcony wyłącznie zarządzaniu projektami - jest niezbędny, ale także nieco opcjonalny.

niezależnie od tego, czy to akceptujesz, czy nie, jesteś menedżerem projektów. Oczywiście, możesz identyfikować się jako projektant, strateg zawartości, programista (lub dowolna z wielu ról i tytułów w naszej branży), ale jako człowiek jesteś kierownikiem projektu." - Brett Harned

Autor(zy):

Brett Harned

Liczba stron:

224 strony

Rok wydania:

2017

Szacowany czas czytania:

Około 6 godzin

Kluczowe wnioski:

Dobre wyjaśnienie podstawowych teorii zarządzania projektami

Duży nacisk na powiązania interpersonalne

Ocena:

4.6/5 (Amazon) - "Jest to pierwsza książka, którą wręczamy wszystkim nowym kierownikom projektów w PromptWorks, aby szybko przygotować ich do pracy. Byłem zachwycony, gdy odkryłem, że jest to dobra enkapsulacja praktyk i doświadczeń, które wypracowaliśmy przez ostatnie 10 lat, ale w bardzo zwięzłej, strawnej formie. Jako menedżer PM-ów uwielbiam TL;DR na końcu każdego rozdziału! Pomaga mi to potwierdzić kluczowe punkty i szybko skierować moich PM-ów do konkretnych części."

3.9/5 (Goodreads)

Zalecany poziom:

Początkujący

8. Zarządzanie projektami dla Ciebie autorstwa Cesara Abeida

przez Amazon Zmagasz się ze stresem związanym z zarządzaniem projektami? To zdecydowanie może być trudne. Ale wskocz do perspektywy Abeida na PM, a już nigdy nie będziesz wątpić w swoje decyzje dotyczące zarządzania.

Abeid przekształca zarządzanie projektami w spacer po parku, porzucając korporacyjny żargon na rzecz fascynujących i podnoszących na duchu historii. Poprzez te opowieści autor prowadzi cię krok po kroku w górę drabiny zarządzania projektami, pozostawiając cię wzmocnionym.

Jak potwierdzają niezliczeni czytelnicy, do ostatniej strony będziesz rozpalony nową pasją do zajmowania się każdym projektem, który sprawił, że utknąłeś w martwym punkcie. Przeszkody, które jeszcze przed chwilą wydawały się nie do pokonania? Nagle staną się mniejsze i łatwiejsze do pokonania.

Autor przyznaje, że ta książka nie zagłębia się w skomplikowane teorie; oferuje uproszczoną wersję. Ale prostota może być plusem, szczególnie dla początkujących. Proste wartości i lekcje przedstawione tutaj pomagają rozwiać wątpliwości i zwiększyć pewność siebie.

Jeśli chcesz przezwyciężyć niechęć lub czujesz, że utknąłeś w swoich obowiązkach związanych z zarządzaniem projektami, ta książka jest skrojona na miarę. Jednakże, aby uzyskać bardziej zaawansowany poziom wiedzy, należy zwrócić się do innych dzieł.

jako osoba nosząca wiele kapeluszy w rodzinnym biznesie, ... nie byłem w stanie odnieść się do wielu dostępnych materiałów na temat zarządzania projektami. Wiele książek o zarządzaniu projektami jest skierowanych do korporacji, więc język nie był dla mnie odpowiedni. Jednakże, gdy studiowałem temat zarządzania projektami, pewne aspekty tej dyscypliny wyskoczyły mi jako szczególnie przydatne i proste. (...) Ty również możesz nauczyć się podstawowych zasad zarządzania projektami, które pozwalają dzisiejszemu światu biznesu tworzyć nowe projekty, dotrzymywać obietnic i doprowadzić sprawy do zrobienia." - Cesar Abeid

Autor(zy):

Cesar Abeid

Liczba stron:

190 stron

Rok wydania:

2015

Szacowany czas czytania:

Około 5 godzin

Kluczowe wnioski:

Zainspiruje czytelników do natychmiastowego rozpoczęcia wydajnej pracy

Pełen podnoszących na duchu i inspirujących historii i studiów przypadku

Ocena:

4.5/5 (Amazon) - "Podoba mi się, jak Cesar upraszcza procesy zarządzania projektami, czyniąc je łatwiejszymi do zrozumienia. Jeśli jesteś nowy w zarządzaniu projektami, ta książka pomoże ci zacząć i wprowadzi cię na właściwe śledzenie."

4/5 (Goodreads)

Zalecany poziom:

Początkujący

9. Alpha Project Managers autorstwa Andy'ego Crowe'a

przez Amazon Myśl o tej książce bardziej jak o szczegółowym artykule niż o ogromnym tomie, ponieważ w większości kondensuje ona badanie.

Wykorzystując próbkę 860 kierowników projektów, w tym 18 oznaczonych jako alfy (2% najlepszych wyników), autor bada, co odróżnia te alfy od bety pod względem nawyków, praktyk, umiejętności zarządzania projektami i technik.

Jest to szybka, ale wnikliwa lektura, oferująca cenne wskazówki, a jednocześnie rozwiewająca pewne powszechne nieporozumienia na scenie zarządzania projektami. Książka zawiera pogłębione wywiady i dyskusje, które oferują kluczowe spostrzeżenia, pokazując różne perspektywy na temat cech najbardziej skutecznych menedżerów projektów na świecie.

"Niech praktyką stanie się oddzielanie osoby od problemu." - Andy Crowe

Autor(zy):

Andy Crowe

Liczba stron:

208 stron

Rok wydania:

2016

Szacowany czas czytania:

Około 5 do 6 godzin

Kluczowe wnioski:

Bardzo szybka lektura na temat nawyków PM osiągających najlepsze wyniki

Dostawca porównawczego spojrzenia na to, co odróżnia 2% najlepszych od reszty

Ocena:

4.3/5 (Amazon) - "Jest to, moim zdaniem, świetna książka, mówi o tym 'co wie najlepsze 2%, czego nie wiedzą wszyscy inni' i z pewnością identyfikuje komunikację jako kluczowy obszar, w którym przodują najlepsi kierownicy projektów. Szczególnie popieram sekcję dotyczącą komunikacji"

3.9/5 (Goodreads)

Zalecany poziom:

Średnio zaawansowany

10. Strategiczne zarządzanie projektami w prosty sposób: Praktyczne narzędzia dla liderów i teamów autorstwa Terry'ego Schmidta

poprzez Amazon Zmiany są ciągłe i to naturalne, że strategie zarządzania projektami dostosować. Schmidt koncentruje się na tych nowoczesnych strategiach, aby pomóc kierownikom projektów w poruszaniu się po tym zmieniającym się krajobrazie.

Mantra książki koncentruje się na realizacji projektów, dostarczając praktycznych porad, które wypełniają lukę między teorią a rzeczywistymi scenariuszami projektów.

Ta książka o zarządzaniu projektami stawia czoła wyzwaniom, które nawet doświadczeni kierownicy projektów mogą uznać za trudne. Przedstawia szerszy obraz, prowadząc do poprawy zarządzania portfelem projektów i zachęca do wycofania się z mikrozarządzania. Zamiast tego skupia się na zrozumieniu podstawowych pytań "dlaczego" związanych z projektem.

wielu dyrektorów nie inwestowało w badania lub szkolenia, ponieważ uważano, że nie przyniosą one znaczących korzyści w nadchodzących kwartałach. Ci krótkowzroczni dyrektorzy rozumowali, że zanim takie inwestycje przyniosą owoce, już ich tam nie będzie!" - Terry Schmidt

Autor(zy):

Terry Schmidt

Liczba stron:

272 strony

Rok wydania:

2009

Szacowany czas czytania:

Około 7 do 8 godzin

Kluczowe wnioski:

Skutecznie wypełnia lukę między czystą teorią a praktycznym zastosowaniem

Świetny zarówno dla początkujących, którzy chcą wprowadzić, jak i dla weteranów, ponieważ porusza złożone problemy

Ocena:

4.4/5 (Amazon) - "Pierwszy materiał, jaki kiedykolwiek znalazłem na temat Logical frame work, który nie mówi zbyt wiele o etykiecie, ale o zastosowaniu. Zainwestuj swój czas w przeczytanie tej książki i poznaj sposób na przekształcenie swojego marzenia w cel SMART. Dziękuję, Terry Schmidt"

3.8/5 (Goodreads)

Zalecany poziom:

Średnio zaawansowany do zaawansowanego

