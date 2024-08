10 najlepszych alternatyw dla Google Meet do wideokonferencji w 2024 roku

Wideokonferencje wystartowały na początku 2020 roku, gdy wiele organizacji przestawiło się na pracę z domu. Nagle zdalne teamy spowodowały natychmiastowe zapotrzebowanie na narzędzia do spotkań online zaprojektowane w celu uproszczenia połączenia i komunikacji zdalnej.

Giganci oprogramowania, tacy jak Google, natychmiast zaczęli wkraczać do gry, oferując Google Meet i własny pakiet narzędzi do wideokonferencji aby ulepszyć swoje etykieta wirtualnych spotkań .

Ale platforma spotkań Google nie jest jedyną opcją. Istnieje wiele alternatyw dla Google Meet, które oferują wiele tych samych kluczowych funkcji, od udostępniania ekranu po nagrywanie spotkań i nie tylko. Poznajmy najlepsze alternatywy Google Meet dla małych Business, dużych Teams i wszystkiego pomiędzy.

Czego należy szukać w alternatywach dla Google Meet?

Naturalnie, potrzebujesz narzędzia, które ułatwia prowadzenie i uczestniczenie w spotkaniach online. Jednak najlepsze alternatywy dla Google Meet oferują również kilka innych funkcji, które sprawiają, że dobrze nadają się do spotkań online cele komunikacyjne i poprawić swoje zarządzanie zespołem w tym:

Łatwość użytkowania: Im łatwiej jest Twojemu zdalnemu zespołowi uczestniczyć w wirtualnych spotkaniach, tym lepiej

Im łatwiej jest Twojemu zdalnemu zespołowi uczestniczyć w wirtualnych spotkaniach, tym lepiej Jakość audio i wideo: Możliwość łatwego widzenia i słyszenia swoich współpracowników jest niezbędna do dobregowspółpracy w miejscu pracy -Szczególnie podczas pracy zdalnej, gdy komunikacja niewerbalna jest trudniejsza

Ulepszone funkcje: Udostępnianie plików, pulpitu i funkcja czatu na żywo mogą mieć znaczenie, niezależnie od tego, czy cały zespół, czy tylko jego część, pracuje zdalnie

Udostępnianie plików, pulpitu i funkcja czatu na żywo mogą mieć znaczenie, niezależnie od tego, czy cały zespół, czy tylko jego część, pracuje zdalnie Integracje: Czy można łatwo wziąćnotatki ze spotkań lub zintegrować narzędzie zoprogramowanie do protokołowania spotkań? Czy istnieją integracje z rozwiązaniami pamięci masowej, takimi jak Google Drive, aby ułatwić udostępnianie plików?

Czy można łatwo wziąćnotatki ze spotkań lub zintegrować narzędzie zoprogramowanie do protokołowania spotkań? Czy istnieją integracje z rozwiązaniami pamięci masowej, takimi jak Google Drive, aby ułatwić udostępnianie plików? Nagrywanie spotkań: Im łatwiej jest uczestnikom nagrywać spotkania, jednocześnie oferując prywatność każdemu, kto uczestniczy w spotkaniu wideo, tym lepiej

Ostatecznie, najlepsze alternatywy dla Google Meet muszą oferować łatwą możliwość spotkań online. Obejmuje to opcje konferencji wideo i audio, które zmieniają narzędzie w kompleksową platformę komunikacyjną dla wszystkich użytkowników.

10 najlepszych alternatyw dla Google Meet do wykorzystania w 2024 roku

Czas przejść do rzeczy. Jeśli szukasz najlepszej dostępnej alternatywy dla Google Meet, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na tej liście znajdziesz odpowiednie narzędzie do wideokonferencji.

1. Zoom

Via Zoom Zoom może być najpopularniejszą alternatywą dla Google Meet i bez wątpienia jest to świetna platforma do spotkań wideo. Wideo HD jest standardem, a nagrywanie w chmurze zapisuje się automatycznie wraz z transkrypcjami wideo oraz widokami siatki i mówcy.

Podczas gdy Zoom może nie mieć wszystkich funkcji Google Meet i wielu integracji Google, podstawowa kompetencja Zoom - wysokiej jakości spotkania online - nie ma sobie równych.

Najlepsze funkcje Zoom

Świetna jakość wideo, która sprawia, że spotkania Zoom są szczególnie przydatne podczas ważnych spotkań z kluczowymi interesariuszami

Wbudowane interaktywne tablice są doskonałym narzędziem dla zdalnych Teams do współpracy wykraczającej poza zwykłe spotkania online

Kompleksowe szyfrowanie, które sprawia, że pokoje Zoom są bezpieczne dla wszystkich uczestników

Wieloplatformowa funkcja, dzięki której czat wideo jest równie funkcjonalny na pulpicie i urządzeniach mobilnych

Limity Zoom

Free Plan jest ograniczony do 40 minut na połączenie, co sprawia, że spotkania Zoom są trudne do wykorzystania jako profesjonalne rozwiązanie do wideokonferencji

Ograniczone funkcje poza połączeniami wideo, takie jak brak komunikatorów internetowych i udostępniania plików poza bezpośrednim kontekstem sali spotkań

Cennik Zoom

Basic: Free

Free Pro: 149,99 USD/rok za użytkownika

149,99 USD/rok za użytkownika Business: $199.99/rok na użytkownika

$199.99/rok na użytkownika Business Plus: $250.00/rok na użytkownika

$250.00/rok na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Zoom oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 53 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 53 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

2. Zoho

Via Zoho Chociaż jest częścią większego pakietu Business, Zoho Meeting jest potężnym narzędziem do wideokonferencji. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz profesjonalnego rozwiązania do konferencji internetowych, czy bardziej swobodnych połączeń wideo z osobistymi kontaktami, Zoho zapewnia przyjazne dla użytkownika wrażenia podczas wirtualnych spotkań.

Najlepsze funkcje Zoho

Łatwe nagrywanie rozmów, które rejestruje wideo, dźwięk, udostępnianie ekranu i transkrypcję

Opcja przesyłania strumieniowego wideo na żywo do Internetu za pomocą prostego linku do spotkania

Zintegrowane webinary wideo, które mogą być szczególnie przydatne dla teamów sprzedażowych

Stosunkowo solidna wersja Free, która obejmuje 60-minutowe limity spotkań, udostępnianie plików i inne kluczowe funkcje zwykle zarezerwowane dla płatnych planów

Limity Zoho

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z jakością dźwięku, zwłaszcza w przypadku większych połączeń

Wersja mobilna jest bardziej ograniczona niż inne alternatywy dla Google Meet na tej liście

Ceny Zoho

Free Forever

Standardowe spotkanie: zaczyna się od $1/miesiąc za hosta dla maksymalnie 10 uczestników

zaczyna się od $1/miesiąc za hosta dla maksymalnie 10 uczestników Profesjonalne spotkanie: zaczyna się od 3 USD/miesiąc za hosta dla maksymalnie 10 uczestników

zaczyna się od 3 USD/miesiąc za hosta dla maksymalnie 10 uczestników Standardowe webinarium: od 8 USD/miesiąc za organizatora dla maksymalnie 10 uczestników

od 8 USD/miesiąc za organizatora dla maksymalnie 10 uczestników Profesjonalne webinarium: od 16 USD/miesiąc za organizatora dla maksymalnie 10 uczestników

Oceny i recenzje Zoho

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 700 recenzji)

3. Microsoft Teams

Via Microsoft Teams Często umieszczane na liście najlepszych rozwiązań Google Meet i Alternatywa dla Zoom microsoft Teams to kolejny krok giganta technologicznego w kierunku rozwiązań do wideokonferencji. Jest to połączenie komunikatora internetowego, udostępniania plików w chmurze i konferencji internetowych, a wszystko to hostowane na kompleksowej platformie komunikacyjnej przeznaczonej do zdalnej współpracy.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Integracja z funkcjami czatu i plików w MS Teams ułatwia udostępnianie i odwoływanie się do odpowiednich dokumentów w celu lepszego dzielenia się wiedzą

Pełna natywna integracja z Microsoft 365, w tym MS Word, Excel, PowerPoint, OneDrive i innymi popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność pracy

Intuicyjna konstrukcja, która ułatwia nowym użytkownikom rozpoczynanie wideokonferencji i korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak udostępnianie ekranu

Notatki ze spotkań mogą być tworzone i udostępniane za pośrednictwem OneNote w celu łatwego monitorowania i podejmowania kolejnych kroków

Limity Microsoft Teams

Ograniczona integracja z narzędziami takimi jak Google Obszar roboczy i Google Hangouts ze względu na konkurencyjne powiązania między Google i Microsoft

Połączone spotkania umożliwiają zapraszanie użytkowników spoza Microsoft Teams, ale interfejs internetowy może być nieporęczny

Cennik Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika

6 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

12,50 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 000 recenzji)

4. Spotkanie GoTo

Via Spotkanie GoTo GoTo Meeting jest jednym ze starszych graczy w grze spotkań online, ale to nie czyni go mniej skutecznym. Jest to nadal jedna z najlepszych alternatyw dla Google Meet, w dużej mierze dzięki swojej prostocie, silnym integracjom i zaawansowanym funkcjom, takim jak udostępnianie ekranu, nagrywanie rozmów i inne.

Najlepsze funkcje GoTo Meeting

Asystent AI, który automatycznie transkrybuje i zapisuje spotkania online do późniejszego wykorzystania

Integracja z połączeniami telefonicznymi, która umożliwia uczestnikom dołączanie z telefonu, tak jak w przypadku tradycyjnych spotkań audiokonferencyjnych

Funkcja adnotacji i tablicy, aby wprowadzić interaktywność do spotkań wideo

Zintegrowana funkcja planowania ułatwiająca znalezienie czasu na wideokonferencje

Limity GoTo Meeting

Brak integracji z przeglądarką, zamiast tego wymaga pobrania dla każdego uczestnika spotkania online

Większy wpływ na słabą jakość Internetu niż w przypadku innych narzędzi z tej listy, co komplikuje wideokonferencje dla wszystkich uczestników

Ceny GoTo Meeting

Profesjonalny: $12/organizator na użytkownika

$12/organizator na użytkownika Business: $16/organizator na użytkownika

$16/organizator na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

GoTo Meeting oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

5. Spotkania Cisco Webex

Via Webex Dla tych, którzy znają Cisco jako wiodącego dostawcę sprzętu, nie będzie szokiem, gdy dowiedzą się, że firma oferuje również jedno z najlepszych rozwiązań do wideokonferencji, aby wykorzystać technologię, którą produkuje. Podobnie jak Google Meet, Webex wyróżnia się jakością dźwięku i wideo, narzędziami do współpracy oraz prostą możliwością organizowania i prowadzenia spotkań online podczas pracy zdalnej.

Najlepsze funkcje Cisco Webex Meetings

Prawdopodobnie najlepsze funkcje bezpieczeństwa na tej liście, z zaawansowanym szyfrowaniem end-to-end, dzięki czemu wideokonferencje są domyślnie bezpieczne

Wersja Free pozwala przetestować zaawansowane funkcje, takie jak Tablica, bez zobowiązań finansowych

Zaawansowane integracje za pośrednictwem Zapier, w tym możliwość automatycznego dodawania połączonych Webex do zaproszeń na spotkania

Wideo HD, które wyróżnia się na tle większości narzędzi z tej listy

Limity Cisco Webex Meetings

Możliwość organizowania webinarów jest oddzielona od zwykłego narzędzia do wideokonferencji

Niektórzy użytkownicy raportowali problemy ze sterownikami wideo i audio, prowadzące do komplikacji technologicznych, które mogą opóźniać spotkania

Cennik Cisco Webex Meetings

Webex Free

Webex Meet: $14.50/miesiąc za licencję

$14.50/miesiąc za licencję Webex Suite: 25 USD/miesiąc za licencję

25 USD/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Spotkania Cisco Webex oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 21 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 21 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 6 000 recenzji)

6. Samogłoska

Via Samogłoska Pod wieloma względami Vowel przypomina ewolucję narzędzi takich jak Zoom i Google Meet. Ma wiele standardowych funkcji spotkań wideo, ale dodaje elementy wokół krawędzi, które sprawiają, że wszystko jest trochę lepsze.

To stosunkowo nowe rozwiązanie wkrótce zajmie należne mu miejsce jako jedno z najlepszych narzędzi AI na spotkania . A dzięki darmowemu planowi, który może wytrzymać każdą alternatywę, Vowel jest wart rozważenia na następne spotkanie online.

Najlepsze funkcje Vowel

Transkrypcja spotkań z wykorzystaniem AI na wiele języków, w tym napisy na żywo, które są automatycznie zapisywane do wykorzystania w przyszłości

Innowacyjne funkcje, takie jak licznik czasu rozmowy zapewniający równą przestrzeń dla każdego uczestnika spotkania i generowane przez AIelementy akcji po spotkaniu

Przeszukiwalna zawartość spotkania i zakładki do wykorzystania w przyszłości

Może to być najlepszy darmowy plan na tej liście, dający dostęp do wielu zaawansowanych funkcji, takich jak natychmiastowe nagrywanie, transkrypcje na żywo i nie tylko

Limity samogłosek

Wiele zaawansowanych funkcji sprawia, że Vowel jest trudny w użyciu podczas bardziej nieformalnych lub osobistych spotkań

Transkrypcje i podsumowania spotkań generowane przez AI nie zawsze są dokładne

Ceny Vowel

Free

Business: $16.49/miesiąc za hosta

$16.49/miesiąc za hosta Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Samogłoska oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (180+ recenzji)

4.6/5 (180+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 1 opinia)

7. Slack

Via Slack Od dawna znany jest jako idealne rozwiązanie do czatu biznesowego, ale Slack wkracza na rynek jako platforma do spotkań wideo wraz z wprowadzeniem Slack huddles. Czyste funkcje wideo w huddles mogą nie być na poziomie Google Meet lub niektórych innych alternatyw na tej liście, ale jego bezpośrednia integracja czatu nadal sprawia, że Slack jest godnym wpisem na tej liście.

Najlepsze funkcje Slack

Bezpośrednia integracja między rozmowami wideo i czatem, z wykorzystaniem widoków side-by-side do dalszej współpracy

Czaty i dokumenty udostępniane w rozmowach wideo są automatycznie zapisywane w najbardziej odpowiednim kanale Slack do późniejszego wykorzystania

Integracja ze wszystkimi popularnymi kalendarzami biznesowymi w celu łatwiejszego planowania spotkań w zespole

Obszary robocze Google, Microsoft OneDrive oraz Integracja z Dropbox dla łatwego udostępniania plików

Limity Slack

Uczestnicy są limitowani do 15 użytkowników, co sprawia, że Slack jest trudny dla niektórych dużych teamów

Stosunkowo ograniczone ustawienie funkcji w porównaniu do większości innych opcji na tej liście

Cennik Slack

**Free

Pro: $7.50/miesiąc

$7.50/miesiąc Business+: $12.50/miesiąc

$12.50/miesiąc Enterprise Grid: Kontakt w sprawie ceny

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 32 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 32 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

8. Centrala

Via Centrala telefoniczna Switchboard, obecnie w wersji beta, oferuje wiele przebłysków na temat tego, dlaczego pewnego dnia może stać się czołowym konkurentem Google Meet w przyszłości. Narzędzie celowo przenosi punkt ciężkości z tradycyjnych gadających głów spotkań online na wizualizacje, które pomagają im współpracować. Wykorzystuje narzędzia takie jak tablice, przepływy projektów i inne.

Dodaj solidny plan Free Plan i współpraca w czasie rzeczywistym i można zacząć dostrzegać, jak Switchboard może zrewolucjonizować sposób, w jaki myślimy o spotkaniach online.

Najlepsze funkcje Switchboard

Wirtualne pokoje spotkań, które pełnią funkcję pulpitów, z łatwą możliwością pobierania i współpracy nad poszczególnymi plikami

Możliwość zapisywania projektów, plików i pokojów między spotkaniami, dzięki czemu zawsze możesz wrócić do miejsca, w którym skończyłeś

Asynchroniczne obszary robocze zapewniają, że współpraca nie kończy się między spotkaniami

Interaktywne udostępniane przeglądarki umożliwiają współpracę bez udostępniania poszczególnych ekranów

Limity Switchboard

Wciąż w wersji beta, co oznacza, że użytkownicy powinni spodziewać się pewnych błędów, które należy wyeliminować

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym mogą stać się chaotyczne, gdy wszyscy pracują w tym samym czasie

Ceny Switchboard

**Free

Pro: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Switchboard oceny i recenzje

G2: Brak dotychczasowych recenzji

Brak dotychczasowych recenzji Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

9. Skype

Via Skype Odkąd Microsoft nadał priorytet swojej marce Teams, Skype, spółka zależna Microsoftu, zszedł na dalszy plan. Jeśli jednak szukasz prostego narzędzia do rozmów wideo i konferencji, Skype pozostaje bardzo prostą opcją, aby zastąpić korzystanie z Google Meet.

Najlepsze funkcje Skype'a

Prosty, intuicyjny interfejs, który ułatwia nowym użytkownikom dołączenie do rozmowy

Rozszerzone możliwości przesyłania głosu przez protokół internetowy (VoIP) w celu połączenia wideo i audio z tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi i komórkowymi

Napisy w czasie rzeczywistym zapewniają, że wszyscy uczestnicy spotkania są na bieżąco z rozmową

Integracja wiadomości czatu w celu utrzymania współpracy i komunikacji między połączeniami

Limity Skype

Jakość wideo i dźwięku może być słaba w porównaniu do Google Meet i niektórych innych opcji z tej listy

Ustawienie funkcji jest stosunkowo limitowane dla zaawansowanej współpracy wirtualnej i większych Teamsów

Ceny Skype

Free

Telefony komórkowe i stacjonarne w USA: od 2,54 USD/miesiąc

od 2,54 USD/miesiąc Telefony komórkowe i stacjonarne w Ameryce Północnej: od 5,94 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Skype'a

G2: 4,3/5 (ponad 22 000 opinii)

4,3/5 (ponad 22 000 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 400 opinii)

10. Przy czym

Via Przy czym Whereby nie wygląda jak typowa aplikacja wideo dla biznesu, i to z założenia. Celowo minimalistyczny, w pełni konfigurowalny interfejs umożliwia stworzenie środowiska, które działa zgodnie z Twoim stylem, a nie na odwrót.

Najlepsze funkcje Whereby

Płynna integracja z innymi aplikacjamiaplikacje zwiększające wydajność takimi jak Google Obszar roboczy, YouTube, Miro i inne

Opcja osadzania umożliwia firmom korzystanie z API Whereby na własnej platformie komunikacyjnej

Stosunkowo niska cena w porównaniu do innych opcji na tej liście, w tym solidny plan Free z nielimitowanymi połączeniami 1:1

Szybkie łącza do przeglądarek ułatwiają rozpoczynanie i dołączanie do spotkań użytkownikom i osobom niebędącym użytkownikami

Limity Whereby

Brak możliwości transkrypcji spotkań

Nagrania wideo mogą obniżyć wydajność A/V i wymagają czasu na przetworzenie i pobranie

Cennik Whereby

Whereby Embed Explore: Free

Free Whereby Embed Build: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Whereby Embed Niestandardowy: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Whereby Meeting Free: Free

Free Whereby Meeting Pro: $6.99/miesiąc dla jednego hosta

$6.99/miesiąc dla jednego hosta Whereby Meeting Business: $9.99/miesiąc za jednego hosta

Oceny i recenzje Whereby

G2: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

4,6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Inne narzędzia do komunikacji wideo

Poza bezpośrednimi alternatywami dla Google Meet, warto również rozważyć inne platformy, które mogą poprawić ogólne wrażenia z wideokonferencji. Narzędzia takie jak te nie zapewniają wideo w taki sposób, jak Google Meet, ale te platformy zwiększają wydajność wideokonferencji dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak czaty, tablica i zarządzanie dokumentami.

ClickUp

Udostępnianie wiadomości wideo za pomocą bezpośredniego łącza do przeglądarki, które nie wymaga pobierania i może być oglądane natychmiast po nagraniu

ClickUp może nie mieć natywnych funkcji wideokonferencji, ale jego możliwości nadal sprawiają, że jest to potężne rozszerzenie Google Meet i innych narzędzi z tej listy.

Zacznij od ClickUp Clip funkcja, która pozwala użytkownikom na szybkie i łatwe nagrywanie ekranu i udostępnianie wideo innym członkom zespołu lub komukolwiek innemu za pośrednictwem połączonego łącza publicznego. Można też rozważyć potencjał współpracy w czasie rzeczywistym przy użyciu funkcji Widok ClickUp Chat który integruje platformę komunikacyjną bezpośrednio z oprogramowaniem do zarządzania projektami.

Szukasz lepszego sposobu na planowanie spotkań online? The Szablon spotkania ClickUp może pomóc. Alternatywnie, jeśli chcesz po prostu tworzyć dokumenty gotowe do współpracy w czasie rzeczywistym, możesz korzystać z ClickUp Docs jeszcze łatwiej niż użytkownicy Google Meet korzystaliby z Dokumentów Google.

ClickUp najlepsze funkcje

Bezpośrednia integracja z pakietem do zarządzania projektami w celu planowania zadań, elementów działań i kolejnych kroków poza spotkaniami

Integracja z Zoom i innymi narzędziami wideo z tej listy, aby rozpocząć spotkania Zoom bezpośrednio z zadania ClickUp

Solidny darmowy plan, który doskonale współgra z darmową wersją Google Meet w celu stworzenia kompleksowego pakietu do współpracy

Pomoc AI w podsumowywaniu dokumentów, sprawdzaniu gramatyki i pisowni oraz dynamicznym tworzeniu elementów działań

Limity ClickUp

Zaprojektowany w celu ulepszenia, a nie zastąpienia narzędzi takich jak Google Meet

Interfejs może być skomplikowany dla użytkowników szukających prostej współpracy przy spotkaniach

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,800 recenzji)

Doładuj swoje następne spotkanie online dzięki ClickUp

Google Meet to dopiero początek. Wideokonferencje zawładnęły światem zdalnej współpracy, a do Twojej dyspozycji jest wiele narzędzi, dzięki którym zarządzanie zespołami zdalnymi lub hybrydowymi jest dziecinnie proste.

Narzędzia te muszą jednak pasować do szerszego kontekstu komunikacji i udostępniania wiedzy w zespole. I tu właśnie wkracza ClickUp.

Gdy połączysz nasz darmowy plan, możliwość czatowania z członkami zespołu i naszego asystenta AI, który chce usprawnić Twoją pracę, integracja z preferowanym oprogramowaniem do spotkań wideo sprawi, że praca zdalna stanie się łatwiejsza.

Nadszedł czas, aby wypróbować ClickUp. Zarejestruj się za darmo już dziś, aby dowiedzieć się, jak usprawnić kolejne spotkanie online.