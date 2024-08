Airtable vs. Asana: Starcie tytanów zarządzania projektami

Planowanie projektów od początku do końca, żonglowanie zadaniami, utrzymywanie jedności zespołu, zarządzanie czasem i budżetem, rozwiązywanie problemów na bieżąco, prowadzenie spotkań, monitorowanie postępów, zapewnianie satysfakcji interesariuszy - brzmi nieźle, prawda? Możesz wierzyć lub nie, ale to tylko niektóre z wielu obowiązków kierowników projektów!

Na szczęście istnieją rozwiązania, które mogą usprawnić lub całkowicie przejąć te obowiązki: narzędzia do zarządzania projektami. Dwie opcje, które wyróżniają się spośród innych tego typu, to Airtable i Asana.

Podczas gdy Asana i Airtable zostały zaprojektowane w celu ułatwienia zarządzanie projektami i zadaniami mają swoje unikalne mocne i słabe strony.

W tym artykule zbliżymy się do dylematu Airtable vs. Asana, omówimy funkcje narzędzi i pomożemy Ci znaleźć idealne rozwiązanie, które zwiększy Twoją wydajność! 💪

Co to jest Airtable?

Via: Airtable Airtable to platforma do tworzenia, zarządzania i udostępniania relacyjnych baz danych. Jest to hybryda arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, która pozwala scentralizować i połączyć dane, tworzyć niestandardowe cykle pracy i płynnie współpracować z zespołem.

Kiedy słyszysz "arkusz kalkulacyjny", prawdopodobnie myślisz o Excelu. Po co jednak uczyć się od podstaw kolejnej platformy, skoro do zarządzania projektami można wykorzystać starego, dobrego Excela? Airtable to znacznie więcej niż arkusz kalkulacyjny!

Oferuje zaawansowane opcje zarządzania projektami, takie jak wiele widoków projektów, automatyzacje, funkcje raportowania i tworzenie aplikacji bez użycia kodu. Jest to unikalne rozwiązanie, które może zoptymalizować cykl pracy i usuń przeszkody na drodze do realizacji wysokiej jakości projektów dzięki skutecznym rozwiązaniom do zarządzania zadaniami.

Funkcje Airtable

Sprawdźmy kluczowe funkcje, które sprawiają, że Airtable jest wyjątkowym oprogramowaniem do zarządzania zadaniami i projektami.

1. Tworzenie aplikacji

Przez Airtable

Dzięki Airtable możesz tworzyć niestandardowe aplikacje na podstawie swoich danych bez znajomości kodowania! 🧑‍💻

Dzięki niestandardowym aplikacjom możesz na nowo wyobrazić sobie cykl pracy i upewnić się, że każdy członek zespołu pracuje w środowisku, które odpowiada jego preferencjom.

Airtable oferuje opcję o nazwie Interface Designer, która umożliwia niestandardowe projektowanie interfejsu aplikacji. Funkcja ta działa na zasadzie "przeciągnij i upuść" i jest łatwa w użyciu. Dostosuj poziomy uprawnień, aby zapewnić właściwym członkom zespołu dostęp do określonych aplikacji i interfejsów.

2. Połączone dane

via Airtable

Airtable umożliwia stworzenie jednego źródła prawdy dla organizacji, dzięki czemu jest to najwyższej klasy platforma relacyjnej bazy danych. Przenieś krytyczne dane do Airtable i wykorzystaj je jako podstawę swojej pracy.

Za każdym razem, gdy zaktualizujesz dane, zostaną one automatycznie zsynchronizowane w Tablicy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie musisz się martwić o zamieszanie lub nieporozumienia wśród członków Teams.

Ale to nie wszystko! Airtable może "adoptować" dane z innych aplikacji takich jak Jira , Box i Salesforce, umożliwiając przechowywanie wszystkich cykli pracy razem i ich łatwą aktualizację.

3. Automatyzacja

Przez Airtable

Zapomnij o powtarzalnych zadaniach, które kradną Twój cenny czas. Dzięki Airtable możesz tworzyć automatyzacje przy użyciu logiki wyzwalaczy i akcji, zwiększając w ten sposób swoją wydajność i przekierowując swoją uwagę na zadania o większej wartości dodanej.

Automatyzacje Airtable mogą być tak proste lub złożone, jak tylko chcesz. Możesz tworzyć pojedyncze powiadomienia lub wielosekwencyjne cykle pracy, zależnie od potrzeb związanych z zarządzaniem projektami - lub przypisywać zadania poszczególnym członkom zespołu - nawet do najbardziej złożonych projektów.

Ustawienie wyzwalaczy i akcji wymaga zaledwie kilku kliknięć, a cały proces nie wymaga pisania kodu. Jeśli jesteś biegły w Javascript, możesz dobrze wykorzystać swoją wiedzę i rozszerzyć funkcję zaawansowanych funkcji automatyzacji, rozszerzając logikę, aby odblokować dane projektu. 🥰

Ponieważ Airtable integruje się z aplikacjami takimi jak Slack, Facebook i Google Workspace, możesz dodać je do swoich automatyzacji i jeszcze bardziej usprawnić cykl pracy.

Ceny Airtable

Free (dla osób indywidualnych lub bardzo małych Teams)

(dla osób indywidualnych lub bardzo małych Teams) Teams : 20 USD/miesiąc za licencję

: 20 USD/miesiąc za licencję Business : 45 USD/miesiąc za licencję

: 45 USD/miesiąc za licencję Enterprise Scale: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Czym jest Asana?

Via: Asana Asana to dobrze znane oprogramowanie do zarządzania projektami, które pozwala zarządzać zadaniami i projektami, jednocześnie utrzymując wielofunkcyjne zespoły pracujące jak dobrze naoliwiona maszyna. ⚙️

Platforma umożliwia ustawienie i śledzenie celów i zadań dla każdego projektu, usuwać silosy, aby zachęcić do płynnej współpracy, wykrywać obszary wymagające poprawy i umieszczać każdy aspekt projektów w intuicyjnym i funkcjonalnym środowisku.

Wykorzystaj kluczowe funkcje do automatyzacji cyklu pracy, zarządzania zasobami, włącz pulpity dla rozszerzonych funkcji raportowania i śledzenia czasu, a wszystko to pod jednym dachem.

Co najlepsze, choć Asana jest pełna zaawansowanych opcji, jest zaskakująco łatwa do wdrożenia, nawet dla tych, którzy wcześniej nie korzystali z platformy do zarządzania projektami lub zadaniami.

Funkcje Asany

W bitwie Airtable vs Asana, narzędzie to wyróżnia się na tle innych platform ze względu na niektóre z tych kluczowych funkcji zarządzania projektami:

1. Pola niestandardowe

Pola niestandardowe w Asanie (via Asana)

Kierownicy projektów często zajmują się wieloma zadaniami, a sama ich lista nie wystarcza do skutecznego monitorowania. Asana pozwala złagodzić ten problem za pomocą pól niestandardowych, które pozwalają dostarczyć więcej informacji o zadaniach.

Mówiąc prościej, pola niestandardowe opisują zadanie bardziej szczegółowo, pozwalają na łatwiejszą organizację i filtrowanie oraz pomagają być na bieżąco z obciążeniami pracą i terminami. Asana oferuje dwa rodzaje pól niestandardowych - lokalne (specyficzne dla projektu) lub globalne (dodane do biblioteki, mogą być ponownie wykorzystane w organizacji).

Korzystaj z pól niestandardowych w Asana, aby określić scenę, priorytet, zespół, budżet lub odbiorców zadania i utrzymuj swoją pracę zorganizowaną i łatwą do śledzenia.

2. Szablony

Asana oferuje 80+ szablonów do zarządzania projektami, aby ujednolicić twoje strategie operacyjne , informują zespół o najnowszych zmianach i zapewniają spójność. Szablony zawierają gotowe sekcje, ale zawsze można je niestandardowo dostosować do potrzeb organizacji.

Oprócz pobierania szablonów z biblioteki, możesz tworzyć własne za pomocą kilku kliknięć! To doskonała wiadomość dla tych, którzy chcą tworzyć niestandardowe cykle pracy i ponownie wykorzystywać je w przyszłych projektach. Możesz także przekształcić całe projekty i zadania w unikalne szablony. ✨

3. Cele

Przez Asana

Każda organizacja ma jakiś ogólny cel, a każdy zespół i projekt w jej ramach obraca się wokół tego celu. Asana zapewnia środki do połączenia celów organizacji z codziennymi zadaniami i śledzenia ich wzajemnego oddziaływania w czasie.

W ten sposób możesz mieć pewność, że Twój zespół zmierza we właściwym kierunku w dowolnym momencie w nieograniczonej liczbie projektów. 🧭

Użyj Asana Goals, aby ustawić cele dla siebie, swojego zespołu i całej organizacji, połączyć je z projektami, śledzić wiele poziomów i upewnić się, że praca jest idealnie dopasowana.

Określenie celów pomaga ustalić priorytety i utrzymać zespół na tej samej stronie. Gdy tylko poczynisz postępy, Asana Goals automatycznie aktualizuje się, dając ci szczegółowy wgląd w to, co działa, a co nie.

Skorzystaj z tych kluczowych funkcji zarządzania projektami, aby ustawić cele, zdefiniować zespół, zbudować oś czasu i zobaczyć duży obraz i szczegóły z taką samą przejrzystością.

Cennik Asana

Podstawowy : $0

: $0 Premium : $10.99/miesiąc za użytkownika

: $10.99/miesiąc za użytkownika Business : $24.99/miesiąc na użytkownika

: $24.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Airtable vs. Asana: Porównanie funkcji

Zarówno Airtable, jak i Asana mają w swoim arsenale imponującą broń do zarządzania projektami i zadaniami. Pytanie jednak brzmi, jak te dwa narzędzia mają się do siebie? Zapraszamy na trzyrundowy pojedynek Asana vs. Airtable, w którym zobaczymy, jak oba narzędzia radzą sobie w krytycznych aspektach - widoki projektów, integracje i raportowanie.

1. Widoki projektów

Wiele widoków projektów pozwala spojrzeć na dane i zadania z różnych perspektyw i dostrzec obszary wymagające poprawy. Ponadto zapewniają elastyczność i umożliwiają członkom zespołu niestandardowe środowisko pracy.

Zarówno Airtable, jak i Asana wyróżniają się na tym polu. Airtable oferuje osiem widoków (Lista, Oś czasu, Gantt, Kanban, Kalendarz, Formularz, Siatka i Galeria). Możesz przełączać się między nimi, duplikować je, pobierać jako pliki CSV i niestandardowe uprawnienia użytkowników.

Asana posiada pięć widoków - Lista, Oś czasu, Kanban, Kalendarz i Gantt. Praca w nich jest łatwa, a przeskakiwanie między widokami zajmuje tylko jedno kliknięcie.

Biorąc pod uwagę samą liczbę dostępnych widoków, Airtable wygrywa w tej rundzie.

2. Integracje

Integracje z innymi aplikacjami dają większe możliwości i minimalizują potrzebę przeskakiwania między platformami w celu zakończenia zadań.

Airtable i Asana oferują wiele integracji z innymi narzędziami do zarządzania zadaniami, śledzenia czasu, organizacji i współpracy, pozwalając na scentralizowanie swojej pracy i usprawnić cykl pracy .

Asana oferuje ponad 200 natywnych integracji z aplikacjami takimi jak Slack, Kalendarz Google, Teams, Canva i HubSpot. Oprócz integracji, możesz skorzystać z AsanaAPIs, aby tworzyć niestandardowe aplikacje i zwiększyć wydajność i efektywność. 😎

Natywna lista integracji Airtable jest znacznie krótsza - zawiera mniej niż 40 opcji. Na szczęście narzędzie posiada również API do tworzenia niestandardowych integracji.

Sądząc po liczbie natywnych integracji, Asana jest zdecydowanym zwycięzcą w tej kategorii. Jeśli jednak nie przeszkadza ci kilka dodatkowych kroków przez API, oba narzędzia oferują wiele możliwości rozszerzenia ich funkcji.

3. Opcje raportowania

Raportowanie jest kluczowym aspektem zarządzania projektami - musisz być w stanie śledzić postępy, podejmować świadome decyzje, aktualizować interesariuszy i z łatwością zarządzać ryzykiem.

Asana i Airtable oferują imponujące funkcje raportowania. Nie będziesz się już zastanawiać, czy zadanie lub projekt zmierza we właściwym kierunku.

Asana posiada najwyższej klasy pulpity do raportowania. Utwórz je za pomocą kilku kliknięć i wizualizuj dane, aby odkryć potencjalne problemy i zmierzyć powodzenie swojego zespołu. Możesz korzystać z szablonów raportowania Asana lub tworzyć własne wykresy i diagramy do przedstawiania informacji. 📊

Airtable nie pozostaje w tyle, jeśli chodzi o opcje raportowania. Pozwala również organizować dane i tworzyć konfigurowalne pulpity do śledzenia postępów. Airtable podnosi poprzeczkę - jeśli znasz kod, możesz stworzyć własny system raportowania za pomocą SDK do tworzenia wyspecjalizowanych API.

W tej rundzie pojedynku Asana vs. Airtable jest remis. Jeśli szukasz bardziej zaawansowanych opcji raportowania, możesz skłaniać się ku Airtable.

Airtable vs. Asana na Reddit

Co użytkownicy Reddita mają do zrobienia w starciu Airtable vs. Asana? Przekonajmy się!

Jeden z użytkowników wzmiankował, że lubią Asanę, ale ich koledzy z zespołu często się z nią zmagają pod względem komunikacji i organizacji:

_"Lubię Asanę, ale ludzie, z którymi pracuję, czasami się z nią zmagają. Chcą, aby była bardziej jak lista do zrobienia, a nie przegląd całego cyklu projektu i mapa tego, co wszyscy robią. Zmagają się ze sposobem, w jaki Asana ukrywa podzadania/chcą mieć wszystko na jednym poziomie szczegółowości, co nie jest zgodne z założeniami tego narzędzia. Zmagają się z używaniem Asany do komunikacji i przesyłania plików. Zmagam się z tym, gdy członkowie zespołu oczekują ode mnie wprowadzania zawartości (podzadań i przypisywania zadań), które są w stanie wykonać sami i powinni zrobić to sami, abym mógł być na bieżąco z tym, na jakim etapie projektu są wszyscy."

Inny użytkownik Reddita uważa, że Airtable jest genialne, ale ma limity bezpieczeństwa ze względu na wsparcie dla dostępu wielu użytkowników:

"Pozwolę sobie dodać, że aby w pełni docenić błyskotliwość Airtable, musisz albo (a) żyć z jego wieloma limitami, albo (b) uzyskać pomoc w przezwyciężeniu tych limitów. Wiele z tych limitów ma do zrobienia ze wsparciem Airtable dla dostępu wielu użytkowników"

pierwszym dużym limitem jest ten, który uważam za zasadniczo przełomowy: Jeśli jesteś twórcą aplikacji Airtable i udostępniasz ją innym użytkownikom, nie możesz uniemożliwić tym innym użytkownikom udostępniania jej osobom, których nie znasz i które mogą nie chcieć mieć widoku na aplikację. Nadal nie rozumiem, jak ludzie żyją z tym limitem, gdy tworzą aplikacje Business. Mogę jedynie stwierdzić, że większość użytkowników Airtable nie zdaje sobie z tego sprawy." Ten użytkownik Reddita przesiadł się z Asany na ClickUp ponieważ narzędzie jest bardziej przystępne cenowo i ma więcej funkcji :

"W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeniosłem moją pracę z Asany do Clickup. Po prostu podoba mi się to, że Clickup robi o wiele więcej (zwłaszcza w zakresie automatyzacji) za rozsądniejszą cenę."

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Asany vs. Airtable

Nie możesz się zdecydować między Asaną a Airtable, bo nie chcesz iść na kompromis? A co jeśli powiemy ci, że nie musisz? Poznaj ClickUp, fantastyczne narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami, które może zrewolucjonizować Twoją pracę i otworzyć drzwi do niespotykanej dotąd wydajności!

To połączenie Asany i Alternatywa dla Airtable zyskała doskonałą reputację dzięki starannie zaprojektowanemu zestawowi funkcji ułatwiających tworzenie, zarządzanie, udostępnianie i śledzenie projektów. Zapewnia wsparcie dla współpracy zespołowej i maksymalną przejrzystość zapewniając, że wszyscy są świadomi najnowszych zmian, bez względu na to, jak duże lub małe są.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Od tablice cyfrowe do sesji burzy mózgów do Pola niestandardowe i opcje zarządzania dokumentami clickUp ma wszystko, czego potrzebują menedżerowie projektów, aby doskonalić się w swojej pracy. 💯

Wciąż nie jesteś przekonany? Rzućmy trochę światła na flagowe funkcje ClickUp, a szybko przekonasz się, dlaczego musisz zacząć z niego korzystać TERAZ!

1. Zarządzanie projektami ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp: Spojrzenie na interfejs użytkownika

ClickUp oferuje cały zestaw opcji, które sprawiają, że żeglowanie po wodach zarządzania projektami jest dziecinnie proste Zarządzanie projektami ClickUp . ⛵

Dzięki tym funkcjom można planować, organizować i zarządzać projektami o różnych kształtach i rozmiarach, utrzymywać zespół w zgodzie i monitorować postępy.

Jeśli chodzi o planowanie, możesz użyć ClickUp AI , solidny asystent pisania na platformie, do tworzenia plany projektów , oś czasu i briefy. Funkcja ta może być również przydatna do tworzenia i podsumowywania dokumentów, burzy mózgów i tworzenia agend spotkań.

Użyj ClickUp AI do tworzenia szablonów w różnych widokach i specyficznych dla Twojego zespołu lub działu

ClickUp oferuje widoki 15+ umożliwiając spojrzenie na projekt z każdej perspektywy. Oprócz klasyków, takich jak widoki List i Kanban, platforma posiada również Widok czatu (doskonały do komunikacji i współpracy), widok dokumentu (do tworzenia wiki i dokumentów) oraz widok tablicy (idealny do burzy mózgów).

Śledzenie postępów w projektach poprzez interaktywne Pulpity z ponad 50 widżetami , korzystają z szablony do zarządzania projektami aby zaoszczędzić czas i ustandaryzować procesy, oraz połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi dla maksymalnej funkcji.

2. Widok tabeli ClickUp

Organizuj, sortuj i filtruj zadania w widoku tabeli ClickUp 3.0, aby szybciej uzyskać wgląd w całą swoją pracę

The Widok tabeli ClickUp to idealna strona główna dla wszystkich danych związanych z projektem. Pozwala przechowywać i organizować bazy danych jak arkusze kalkulacyjne, rysować relacje między zadaniami i korzystać z zaawansowanych opcji formatu.

Użyj pól niestandardowych ClickUp, aby dostarczyć więcej szczegółów na temat swoich zadań i ułatwić ich filtrowanie i organizowanie. Wybieraj spośród rozwijanych list, pól wyboru, dat, plików, formuł i pól pieniężnych, aby formatować swoje dane i zapewnić spójność we wszystkich obszarach.

Widok tabeli ClickUp oferuje wyjątkową funkcję, ponieważ można tworzyć unikalne połączenia między danymi. Na przykład, jeśli sprzedajesz materiały biurowe, możesz połączyć klientów z ich zamówieniami i stworzyć szczegółowy i scentralizowany przegląd.

Udostępnianie tabeli zainteresowanym stronom, niestandardowe poziomy uprawnień i eksportowanie informacji w celu usprawnienia pracy oraz zachęcać do współpracy .

3. Tablice Kanban ClickUp

Użyj tablic Kanban ClickUp, aby wyświetlać swoje zadania jako karty i przenosić je za pomocą przeciągania i upuszczania Tablice Kanban zapewniają lepszą widoczność zadań i ich postępów, umożliwiając ustalanie priorytetów i sprawiedliwą dystrybucję obciążeń pracą. Tablice Kanban ClickUp przenoszą tę elastyczność na nowy poziom - możesz wybrać kryterium grupowania zadań za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Za każdym razem, gdy pojawi się aktualizacja, wystarczy przeciągnąć i upuścić zadanie do odpowiedniej kategorii na tablicy, aby usprawnić cykl pracy.

Dzięki ClickUp Kanban Boards możesz wprowadzać zmiany w wielu zadaniach jednocześnie. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać żądane zadania, a Pasek działań zbiorczych pojawi się u góry ekranu. Zmieniaj statusy, usuwaj zadania lub dodawaj osoby przypisane bezpośrednio na swojej tablicy Kanban.

ClickUp zapewnia widok z lotu ptaka na nieograniczoną liczbę projektów w ramach jednej tablicy Kanban, dzięki Widokowi na wszystko. Pozwala to zobaczyć wiele cykli pracy jednocześnie, zrozumieć, na jakim etapie znajdują się projekty i, jeśli to konieczne, odpowiednio zaktualizować plan gry.

ClickUp: Kreator zarządzania projektami

ClickUp to platforma wszystko w jednym, która pomaga skupić się na tym, co ważne i usunąć stres z równania pracy. Możliwość dostosowania, elastyczność, łatwość obsługi i wiele opcji planowania, organizowania i zarządzania projektami stawiają ją na szczycie listy dla każdego, kto szuka kreatora zarządzania projektami pierwszorzędnego narzędzia do zarządzania projektami . Zarejestruj się w bezpłatnym planie ClickUp już dziś, wypróbuj jego funkcje i zobacz, dlaczego może być idealną odpowiedzią na impas Asana vs. Airtable. 😜