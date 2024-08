20 zwinnych pytań na rozmowę kwalifikacyjną (z odpowiedziami)

Need to prep for some Agile interview questions _ ?

Wykorzystywana przez wiele firm do tworzenia świetnych produktów, metodologia Agile jest prawdopodobnie najczęściej stosowanym podejściem do zarządzania projektami na świecie.

Niezależnie od tego, czy planujesz zostać Scrum Masterem, czy testerem Agile w firmie, musisz wiedzieć wszystko o Agile i Scrum.

Ale jeśli denerwujesz się nadchodzącą rozmową kwalifikacyjną dotyczącą Agile, nie przejmuj się!

Ten artykuł pomoże ci z tymi pytaniami, a nawet wykorzysta kilka przykładów z życia głównej scenarzystki, Liz Lemon, w programie 30 Rock.

Aby było zabawnie, Liz i jej szef Jack (którzy zarządzają zespołem scenarzystów w sieci nadawczej), będą trenować cię, abyś odpowiedział na wszystkie trudne pytania Agile pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej .

gotowy na coaching?

Pytania kwalifikacyjne dotyczące Agile

Dopiero zaczynasz rozumieć Agile? Odpowiedzi na te pytania doprowadzą Cię od początkującego do statusu eksperta Agile!

1. Czym jest Agile?

The Zwinny podejście do tworzenia oprogramowania i zarządzania projektami pomaga Teams dostarczać niestandardowy produkty w krótkich cyklach rozwoju znanych jako sprinty.

Każdy sprint trwa około dwóch do czterech tygodni, podczas których Teams opracowują działającą wersję produktu. Po sprincie, wersja jest przekazywana interesariuszom w celu uzyskania ich opinii, a zmiany są odpowiednio wprowadzane w kolejnym sprincie.

To jak bycie podopiecznym Jacka... Otrzymujesz dużo informacji zwrotnych.

Ale miejmy nadzieję, że otrzymana informacja zwrotna jest lepsza niż ta:

2. Czym jest manifest Agile?

Manifest Agile to krótki dokument, który przedstawia 4 wartości i 12 zasad metody Agile. Te wartości i zasady pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób metodologia Agile różni się od tradycyjnych ram zarządzania projektami, takich jak Waterfall .

Jako taki, manifest Agile nakreśla kodeks postępowania dla Teams Agile .

Całkiem jak książka Liz Lemon z poradami życiowymi, Dealbreaker.

3. Jakie wartości i zasady przyświecają metodzie Agile?

The 4 wartości Agile są następujące:

Indywidualności i interakcje ponad procesami i narzędziami

ponad procesami i narzędziami Działające oprogramowanie nad kompleksową dokumentacją

nad kompleksową dokumentacją Współpraca niestandardowa nad negocjowaniem umów

nad negocjowaniem umów Przyjmowanie zmian nad postępowaniem zgodnie z planem

12 zasad Agile można podzielić na następujące 4 kategorie:

Zasady satysfakcji klienta

Zasady jakości

**zasady pracy zespołowej

Zasady zarządzania projektami

Uwaga:_ Aby dowiedzieć się więcej o każdej zasadzie Agile w szczegółach, przeczytaj ten artykuł .

Jednak żadna z tych wartości ani zasad nie jest szczególnie sztywna, bez względu na to, jak bardzo Liz próbuje cię przekonać, że jest inaczej!

Mają one po prostu na celu doskonalenie Zwinny sposób myślenia który pomaga członkom zespołu dostarczać produkty, które klienci naprawdę kochają.

4. Czym jest zwinny cykl pracy?

Przepływ Zwinny cykl pracy jest typowym procesem każdego projektu Agile i obejmuje 5 następujących kroków:

Krok 1: Koncepcja

Opracowujesz wizję projektu, tworzysz backlog produktu i rozpoczynasz planowanie sprintu.

Krok 2: Rozpoczęcie

W tym miejscu przydzielasz sprinty różnym teamom, dajesz im zasoby do pracy i precyzujesz ramy czasowe projektu.

Krok 3: Iteracja

Zespół programistów Agile rozpoczyna pracę nad sprint backlog elementów w tej scenie. Chociaż celem jest wydanie działającego oprogramowania pod koniec każdego sprintu, kilka pierwszych wersji zwykle zawiera bardzo ograniczone funkcje.

Krok 4. Wydanie

Pod koniec sprintu deweloperzy udostępniają produkt niestandardowym klientom w celu uzyskania ich opinii.

Krok 5: Przejście na emeryturę

Tutaj aktualna wersja produktu jest wycofywana i zastępowana sprintem dla nowego wydania.

Te 5 kroków jest powtarzanych dla każdego sprintu, aż do pełnego opracowania produktu końcowego.

I choć metoda Agile zachęca Teams do eksperymentowania i dostosowywania swojego własnego cyklu pracy Agile, muszą oni zrozumieć znaczenie każdego kroku.

zwłaszcza, jeśli członkowie zespołu mają w zwyczaju przechodzić od 0 do 100 jak gwiazda telewizyjna Jenna Maroney!

5. Czym Agile różni się od tradycyjnego zarządzania projektami?

Agile to nowoczesna metodologia, która ma na celu zaspokojenie dynamicznych potrzeb rozwoju oprogramowania nowej ery .

Największe różnica między Agile a tradycyjnym zarządzaniem projektami metodologiami takimi jak Waterfall jest w procesie.

Tradycyjne metody zarządzania projektami charakteryzują się długim, liniowym cyklem produkcyjnym, który jednorazowo trwa do sześciu miesięcy lub dłużej.

wyobraź sobie, że Liz czeka tak długo na cokolwiek!

Z drugiej strony, zespół Agile dostarcza działające wersje produktu w krótszych sprintach.

Zapewnia to otrzymywanie informacji zwrotnych od klientów w trakcie całego procesu, a nie tylko na końcu, co pomaga w opracowywaniu produktów zorientowanych na klienta.

Ta różnica odzwierciedla się we wszystkich aspektach funkcji zespołu Agile:

Są bardziej elastyczni, zdolni do adaptacji i otwarci na zmiany planów

Mają większe możliwości eksperymentowania

Są samoorganizujące się i mają różne funkcje

Współpracują z klientem na każdym kroku

jesteśmy pewni, że geniusz zarządzania Jacka Donaghy'ego poleci Agile

6. Jakie są wyzwania związane ze skalowaniem struktury Agile i jak im sprostać?

Agile doskonale nadaje się dla małych, praktycznych teamów, które chcą szybko osiągać wyniki.

Jest to jednak nieco trudniejsze dla dużej firmy, która musi wdrożyć go w wielu branżach, funkcjach i projektach.

pomyśl o wyzwaniach, z jakimi musiał zmierzyć się Jack Donaghy, gdy objął stanowisko szefa sieci

Skalując framework Agile, firmy muszą być przygotowane na wyzwania takie jak:

Przejście od tradycyjnego, powolnegopraktyk zarządzania projektami do ram Agile

Pomaganie zespołowi zarządzającemu w przestrzeganiu Manifestu Agile tak samo jak zespołowi deweloperskiemu

Synchronizacja między kilkoma dużymi zespołami pracującymi nad tym samym produktem

Podczas gdy dogłębne zrozumienie metody Agile pomoże im w tym, potrzebują oni również dodatkowego wsparcia w postaci scaling framework.

Przykładem tego jest Scaled Agile Framework : zestaw zasad i wzorców cyklu pracy, które pomagają dużym organizacjom stać się Agile.

Model Agile opisany w Scaled Agile Framework odnosi się do problemów takich jak strategia, inwestycje i koordynacja pomiędzy wielopoziomowymi Teams.

Jedną z kluczowych zalet modelu takiego jak Scaled Agile Framework jest to, że zwiększa on przejrzystość i zdolność adaptacji dużych ustawień zespołów.

7. Kim jest trener Agile i w jaki sposób prowadzi projekt?

An Zwinny trener jest jak Jack Donaghy dla Liz Lemon.

Przyjazny, pomocny i wspierający mentor.

I tak jak on, Agile coach pomaga:

Ulepszyć istniejące procesy, aby zespół był bardziej wydajny

Szkolić członków Teams w zakresie Agile

Wypełnić luki komunikacyjne między różnymi teamami, takimi jak programiści i marketingowcy

Rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko Agile Coach sprawdzają umiejętności takie jak komunikacja, przywództwo i mentoring.

Jeśli masz już doświadczenie w pracy w zespole Agile, możesz dołączyć do instytutu szkoleniowego Agile lub wziąć udział w certyfikowanych kursach online, aby zostać trenerem Agile.

8. Czym jest testowanie Agile? Zwinne testowanie to proces testowania obecny w zwinnym zarządzaniu projektami.

Testowanie jest absolutnie kluczowe dla każdego projektu Agile. W przeciwieństwie do tradycyjnych metodologii zarządzania projektami, projekt Agile ciągle testuje swoje produkty przy użyciu różnych przypadków testowych.

podobnie jak gwiazda "The Girlie Show", Tracy Jordan, nieustannie testuje cierpliwość Liz

Ale podczas gdy oszustwa Tracy'ego nie mają rymu ani rytmu, metodologia testowania Agile jest bardzo skodyfikowana.

Możesz odpowiedzieć na pytanie o testowanie Agile, mówiąc o 4 rodzajach metod testowania Agile:

Behavior-driven development : członkowie zespołu obserwują zachowanie produktu w różnych przypadkach testowych lub sztucznych scenariuszach

: członkowie zespołu obserwują zachowanie produktu w różnych przypadkach testowych lub sztucznych scenariuszach Acceptance test-driven development : wspólne testowanie przez testera, dewelopera i niestandardowego klienta

: wspólne testowanie przez testera, dewelopera i niestandardowego klienta Testowanie eksploracyjne : testowanie immersyjne, w którym testerzy bawią się produktem, zamiast postępować zgodnie z ustaloną metodologią testowania

: testowanie immersyjne, w którym testerzy bawią się produktem, zamiast postępować zgodnie z ustaloną metodologią testowania Testowanie oparte na sesjach: podobnie jak testowanie eksploracyjne, ale z "kartą testów", w której ustawiony jest program każdej sesji

Każdy z tych testów można przeprowadzić przy użyciu dowolnego z poniższych kwadrantów testowania Agile:

Automatyzacja testów

Automatyzacja i testowanie manualne

Testowanie ręczne

Narzędzia specjalne

Zasadniczo metodologia testowania Agile jest wystarczająco szczegółowa, aby pomóc Liz złamać kod zarządzania Tracy!

Bonus:_ **Kwadrant długu technicznego

9. Kim jest tester Agile i jakie są jego obowiązki?

Tester Agile jest głównym kierownikiem każdego testu Agile w zespole.

Odpowiada za przeprowadzanie całościowych, dogłębnych testów produktu i dostarczanie deweloperom konkretnych wskaźników do mierzenia postępów.

Tester Agile powinien:

Zdefiniować zakres i oszacować każdy test, w tym określić, która część produktu będzie testowana, a która nie

Projektować różnorodne przypadki testowe

Zautomatyzować jak najwięcej części testów

Dokumentować wyniki i przekazywać je deweloperom

Współpraca z programistami i niestandardowymi klientami w celu naprawienia problemów

Do zrobienia tego wszystkiego tester Agile powinien posiadać dogłębne zrozumienie metodologii Agile, wiedzę programistyczną i elitarne umiejętności komunikacyjne.

10. Czym jest programowanie w parach?

Programowanie w parach jest techniką Agile, w której dwóch programistów łączy siły w celu rozwiązania problemu.

Sorta jak The Problem Solvers tutaj:

Jednak, programiści w parach koordynują się lepiej niż Tracy i Jenna.

Dzielą nawet komputer, klawiaturę i mysz.

Ten z klawiaturą jest znany jako "reżyser" lub "kierowca" i prowadzi naukę dla drugiego programisty, który jest znany jako "obserwator" lub "nawigator". Zamieniają się również rolami, aby zmaksymalizować naukę i zaangażowanie.

Jednak, podobnie jak kombinacja Tracy-Jenna, programowanie w parach nie jest pozbawione pułapek.

Wiadomo, że programowanie w parach spowalnia naukę, zamiast ją przyspieszać. Zwiększa również koszty operacyjne, ponieważ zwiększa liczbę roboczogodzin potrzebnych do wykonania zadania.

11. Jakie są różne popularne frameworki Agile?

Metodologia Agile zainspirowała zestaw modeli zarządzania projektami, które podzielają jej podstawowe zasady, ale różnią się implementacją.

Najczęściej używanymi frameworkami programistycznymi Agile są:

Scrum : iteracyjny, przyrostowy model Agile służący do szybkiego tworzenia produktu; najlepiej nadaje się dla małych, kameralnych teamów

Kanban : wizualna metoda zarządzania Agile, w której zespół wykorzystuje tablica "Kanban do wyświetlania ich cyklu pracy

Zakaz Scrum model Agile, który łączy w sobieScrum i Kanban metodologie

Lean : styl zarządzania projektami bez bałaganu, którego celem jest redukcja wszelkich strat

: styl zarządzania projektami bez bałaganu, którego celem jest redukcja wszelkich strat XP (Extreme Programming): proces zarządzania projektami z dodatkowym naciskiem na praktyki inżynieryjne, które poprawiają jakość oprogramowania

Bonus:_ Pytania na rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem projektu budowlanego

Pytania na rozmowę kwalifikacyjną o Scrumie

Czy Twoja rozmowa kwalifikacyjna koncentruje się na Scrumie? Przyjrzyjmy się bliżej Scrumowi i wszystkiemu, co musisz wiedzieć, aby zostać prawdziwym mistrzem Scruma!

12. Czym jest metodologia Scrum? Scrum to zwinna struktura zarządzania, która kładzie nacisk na współpracę z klientem w celu przyspieszenia

rozwój oprogramowania .

Chociaż Scrum ma swoje korzenie w świecie technologii, okazał się również skuteczny w zespołach takich jak marketing i sprzedaż.

w rzeczywistości uważamy, że nawet Jack mógłby wykorzystać metodologię Agile Scrum aby uzyskać najlepsze wyniki z zespołu pisarskiego Liz!

Metodologia Scrum składa się z 3 ważnych elementów:

Artefakty Scrum : pomagają utrzymaćZespół Scrumowy jak równieżinteresariusze na tej samej stronie o procesie rozwoju. Te artefakty obejmują rejestr produktu, rejestr sprintu i przyrost produktu.

Role w Scrumie : obejmują właściciela produktu lub projektu, mistrza Scrum i zespół programistów

Wydarzenia Scrum : częste wydarzenia, które spajają cały projekt. Znane również jako ceremonie Scrum, obejmują m.in planowanie sprintu spotkanie, codzienny Scrum, udoskonalanie rejestru produktu, przegląd sprintu i retrospektywę sprintu.

Dzięki tym wszystkim różnym elementom metodologia Agile Scrum może sprzyjać lepszej współpracy między zespołem i dostosowywać się do wszelkich wyzwań na swojej drodze.

nawet napad złości Jenny!

13. Czy Scrum różni się od Agile? Czym?

Scrum czerpie wiele ze swoich zasad pracy z metodologii Agile. Ale to nie to samo co Agile .

Oto kluczowe różnice między nimi:

Framework Scrum ma zastosowanie tylko do zespołów Scrum, podczas gdy każdy mały zespół może stać się zespołem programistycznym Agile

Zespół Agile ma bardziej scentralizowaną strukturę przywództwa, a większość obowiązków spoczywa na barkach właściciela produktu lub projektu

Framework Scrum przenosi tendencję Agile do szybkości i eksperymentowania o kilka kroków dalej i tworzy przestrzeń dla niezależnych, samowystarczalnych teamów. Teams podejmują wiele decyzji samodzielnie - rolą Scrum Mastera jest jedynie kierowanie nimi zgodnie z zasadami Scrum.

14. Opisz proces w metodologii Agile Scrum

Scrum jest procesem cyklicznym.

Każdy sprint Scrum jest powtarzany do momentu dopracowania produktu i wydania go w ostatecznej formie klientowi.

Załóżmy na przykład, że Liz prosi cię o stworzenie aplikacji, która pomoże jej lepiej zarządzać zespołem.

Cykl Scrum rozpocznie się od dokładnego zrozumienia i udokumentowania jej wymagań.

biorąc pod uwagę jej długą listę problemów, może to zająć sporo czasu

Na scenie wydajności zaczniesz rozwijać produkt w krótkich sprintach trwających od dwóch do czterech tygodni każdy.

Po każdym sprincie Scrum, aktualna wersja oprogramowania będzie testowana z docelowymi odbiorcami. W tym przypadku jest to Liz i jej pisarze.

Korzystając z opinii zespołu, rozpoczniesz kolejny sprint Scrum. W ten sposób, z każdym cyklem Scrum, będziesz bliżej bardziej skoncentrowanego, opartego na informacjach zwrotnych produktu!

15. Kim są różne osoby zaangażowane w proces Scrum?

Projekt Scrum jest jak komediowy skecz na żywo: potrzebujesz wszystkich, aby to się wydarzyło!

Trzy kluczowe osoby Role w Scrumie są:

Właściciel produktu

Właściciel produktu jest odpowiedzialny za zrozumienie potrzeb klientów i przekazanie ich zespołowi. Kieruje całym procesem rozwoju Agile i kładzie podwaliny w postaci "historii użytkowników". Rola Scrum Mastera Scrum master wprowadza zespół w niuanse procesu Scrum. Rola Scrum mastera obejmuje również wsparcie dla właściciela projektu i ułatwianie spotkań Scrum w razie potrzeby.

Zespół deweloperski

Obejmuje wszechstronnie wykwalifikowanych, samoorganizujących się deweloperów, którzy budują produkt od podstaw. Zazwyczaj są to programiści. Ale zespół programistów może również obejmować badaczy, analityków, projektantów lub kogokolwiek, kto bezpośrednio przyczynia się do powstania produktu.

I razem prowadzą show!

16. Jakie są kluczowe ceremonie Scrum?

Każdy Teams potrzebuje okazji, aby się spotkać: komunikować się, planować i zastanawiać.

Dla każdego z tych celów istnieje ceremonia Scrum.

Pięć kluczy Ceremonie Scrum są:

Spotkanie planowania sprintu Te spotkania rozpoczynają sprinty i są zazwyczaj prowadzone przez właściciela produktu. Spotkanie dotyczące planowania sprintu daje zespołowi zaległości sprintu i jasno określony cel sprintu, do którego należy dążyć.

Codzienny standup lub codzienny Scrum

Standup lub codzienne spotkanie Scrum tak zaczyna się każdy dzień dla zespołu Scrum. Teams stoi razem przez maksymalnie 20 minut wokół Tablica Scrum aby omówić agendę dnia i wszelkie blokady, których mogą doświadczać.

Dopracowanie backlogu produktu

Tutaj zespół spotyka się, aby omówić, czy zajmuje się każdym elementem rejestru produktu we właściwej kolejności. Prowadzone przez właściciela produktu, wszelkie zmiany w rejestrze produktu są wprowadzane podczas tych spotkań. Przegląd sprintu Po zakończeniu sprintu zespół spotyka się z kluczowymi interesariuszami, aby zaprezentować działającą wersję oprogramowania i otrzymać ich opinie. Retrospektywa sprintu Podczas retrospektywy sprintu zespół dokonuje wewnętrznego przeglądu swoich procesów i wydajności podczas sprintu. Możesz skorzystać z naszego szablonu, aby generowania pomysłów i formatów raportów z retrospektywy sprintu .

chociaż Przewodnik po Scrumie nie wspomina o imprezach, nie ma powodu, dla którego nie można ich zorganizować po powodzeniu sprintu!

17. Jakie są artefakty Scruma? Artefakty to narzędzia, które dostarczają kluczowych informacji o postępach w projekcie.

w przypadku Liz, scenariusz jej programu (i reakcja Jacka na niego) są artefaktami_.

Why?

Ponieważ daje jej to dokładne zrozumienie, dokąd zmierza jej program!

Scrum definiuje 3 kluczowe artefakty:

Blog produktu

Właściciel produktu przekłada potrzeby klienta na namacalne funkcje produktu. Każda funkcja jest znana jako element zaległości produktowych i jest rozwiązywana przez zespół zgodnie z priorytetem klienta.

Sprint backlog

Gdy każdy element zaległości produktowych jest podzielony na możliwe do wykonania zadania dla każdego cyklu Scrum, lista jest znana jako zaległości sprintu. Zawiera ona również plan wydania, aby rozwijać funkcje produktu w odpowiedniej kolejności według priorytetów w ramach każdego sprintu.

Przyrost produktu

Jest to działająca wersja oprogramowania dostarczona klientowi przez zespół na koniec sprintu.

Regularne przeglądanie artefaktów Scruma pomaga zespołowi pozostać w kontakcie z celem sprintu.

18. Jak mierzyć postępy w projekcie Scrum?

liz codziennie musi radzić sobie z umiejętnościami negocjacyjnymi Jacka

Musi nieustannie udowadniać swoją wartość i wartość swojego zespołu dla firmy.

Zazwyczaj, jej sławny dowcip i kreatywność są do zrobienia!

Ale gdyby prowadziła projekt Scrum, potrzebowałaby czegoś więcej.

Oto, czego używałaby do mierzenia postępów w projekcie: Wykres prędkości Ponieważ każdy sprint jest starannie wyselekcjonowaną, uporządkowaną listą zadań, jednym ze sposobów pomiaru postępów jest obliczenie tempa zakończenia pracy zespołu za pomocą wykresów prędkości. Wykres Burndown Wykres burndown pokazuje ilość pracy pozostałej do zakończenia projektu. Wykres wypalenia Ten wykres umożliwia porównanie bieżącego postępu z całkowitą wartością zakresu pracy w projekcie. Skumulowany schemat przepływu Skumulowany wykres przepływu pomaga śledzić postęp zadania i identyfikować wąskie gardła na jego drodze.

19. Jak najlepiej zarządzać zespołem Scrum?

Zespół Scrum jest unikalny.

Opiera się na niedawno opracowanej metodologii i nie jest zgodny z odwiecznymi normami w miejscu pracy o strukturach, procesach i hierarchii.

Dlatego też zarządzanie nimi wymaga innych umiejętności.

tak jak Liz musi wciąż na nowo wymyślać swój styl zarządzania, aby pracować z Tracy i Jenną

Aby zarządzać zespołem Scrum, musisz:

Podzielić duże fragmenty pracy na małe, namacalne, wykonalne zadania

Ustawić jasno określone priorytety dla tych zadań, mając na uwadze większy cel projektu

Zachęcać do współpracy na wszystkich poziomach i pomagać zespołowi wyjść poza ścisłą hierarchię

Daj głos poszczególnym osobom w zespole

Stwórz członkom warunki do samoorganizacji

Wykorzystaj moc Agile lub Scrumnarzędzia do zarządzania projektami aby wypełnić luki

20. Jakie oprogramowanie do zarządzania Agile może pomóc w zarządzaniu projektem Scrum?

Zwykła rozmowa kwalifikacyjna dotycząca Agile Scrum sprawdza nie tylko teoretyczne zrozumienie metodologii, ale także jak można ją realistycznie wdrożyć.

A częścią tego jest wiedza o tym, jakie rodzaje oprogramowania mogą stanowić wsparcie dla kierownika projektu Agile.

Chociaż na rynku dostępnych jest wiele opcji, zasługujesz tylko na to, co najlepsze.

Właśnie dlatego potrzebujesz ClickUp.

**Ale co to jest ClickUp?

ClickUp jest światowym wiodącym narzędziem do zarządzania projektami które jest używane przez wysoce wydajne zespoły od startupów po gigantów technologicznych do łatwego zarządzania projektami Agile.

Dzięki szerokiej gamie funkcji zwinnego tworzenia oprogramowania i współpracy, ma wszystko, aby wesprzeć wydajność Jacka Donaghy'ego!

Oto niektóre z wielu niesamowitych funkcji Agile, które ClickUp oferuje Twojemu zespołowi:

Ale to nie wszystko!

Lista Funkcje zwinnego zarządzania projektami w ClickUp jest jak ulubiony rodzaj talerza serów Liz: niekończący się... z nowymi dodawanymi co tydzień .

Sprawdź nasze_ przewodnik po rozmowach kwalifikacyjnych dotyczących zarządzania produktem !

Wnioski

Jeśli planujesz budować karierę w zarządzaniu projektami lub tworzeniu oprogramowania, dogłębna znajomość Agile i Scrum jest niezbędna do rozwoju.

Pomoże ci ona wykorzystać swoje umiejętności w różnych teamach i stać się niezastąpionym członkiem zespołu!

Skorzystaj z poniższej listy pytań na rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą Agile, aby rozpocząć przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej Agile Scrum.

Powodzenia na rozmowie kwalifikacyjnej Agile Scrum i mamy nadzieję, że wkrótce będziesz miał okazję świętować swoje powodzenie, tak jak Liz i Jack!

A skoro już o tym mowa, to dlaczego nie zarejestrować się w ClickUp i być doskonale przygotowanym do nowego projektu Agile lub Scrum, którym zamierzasz się zająć w przyszłości?