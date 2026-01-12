10 najlepszych narzędzi do współpracy online dla uczniów w 2026 roku

Współpraca uczniów: to jeden z najlepszych sposobów na naukę i rozwój wszystkich zaangażowanych osób — a przecież o to właśnie chodzi w edukacji.

Jakie narzędzia są dostępne, aby wspierać pracę zespołową wśród uczniów? Jest ich wiele, a biorąc pod uwagę, jak wiele obecnie dzieje się w sieci, najlepsze z nich zapewniają uczniom wirtualne obszary robocze, w których mogą tworzyć i komunikować się, wspólnie uczestniczyć w lekcjach oraz współpracować nad projektami grupowymi w chmurze. ☁️

Wiele narzędzi edukacyjnych online oferuje to wszystko — i wiele więcej. Znajdź idealną opcję dla swojej klasy wśród przedstawionych poniżej narzędzi do współpracy online dla uczniów.

Narzędzia do współpracy online dla uczniów obejmują szeroki zakres platform i aplikacji, które mogą służyć do realizacji różnorodnych zadań. Jedną cechą wspólną wszystkich tych narzędzi jest to, że zapewniają uczniom miejsce do tworzenia treści i udostępniania ich nauczycielom oraz rówieśnikom.

Tymczasem niektóre z większych platform edukacyjnych oferują to i wiele więcej. Niektóre platformy zostały zaprojektowane z myślą o szerokim gronie odbiorców — i zawierają narzędzia do zarządzania zadaniami, bezpiecznej współpracy, komunikacji, udostępniania dokumentów i tak dalej. Dobrze odpowiadają one potrzebom edukacji.

Inne platformy są skierowane specjalnie do sektora edukacyjnego, co oznacza, że choć oferują one ogólne narzędzia do organizacji i komunikacji, zapewniają również takie funkcje, jak gotowe plany lekcji oraz narzędzia analityczne zaprojektowane, by pomóc nauczycielom w mierzeniu wyników uczniów.

Uczniowie i nauczyciele mają zróżnicowane potrzeby, które zmieniają się w zależności od grupy wiekowej i klasy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzia do współpracy uczniów w celu zapewnienia wsparcia dla konkretnego programu nauczania, czy też takiego, które najlepiej pasuje do określonej grupy wiekowej, wszystkie narzędzia powinny oferować następujące funkcje:

Środowisko wolne od rozpraszających czynników: Unikaj aplikacji, które nie pozwalają dostosować powiadomień niestandardowo, i zamiast tego szukaj aplikacji i platform, które zapewniają uczniom miejsce wolne od rozpraszających czynników, pozwalające poprawić skupienie i skoncentrować się na zadaniach

Przystępne ceny: Nauczyciele, okręgi szkolne i rodzice często dysponują ograniczonym budżetem, dlatego narzędzia edukacyjne muszą być przystępne cenowo

Inkluzywność: Narzędzia do współpracy między uczniami powinny zapewnić wsparcie dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich umiejętności czy poziomu postępu.

Integracje: Aplikacje i platformy dla uczniów powinny również współpracować z popularnymi narzędziami, takimi jak Dokumenty Google, Arkusze Google, aplikacje Microsoft i inne.

Funkcje wyszukiwania: Ułatw nauczycielom i uczniom znajdowanie konkretnych informacji, dokumentów i innych niezbędnych materiałów dzięki funkcjom wyszukiwania

Przechowywanie w chmurze: Niezależnie od tego, czy praca odbywa się osobiście, czy zdalnie, współpraca wymaga możliwości przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do plików w chmurze

Chcesz znaleźć idealne narzędzia do współpracy dla swoich uczniów? Poniżej znajdziesz wyselekcjonowany zestaw aplikacji i platform, które pomogą uczniom współpracować, skupić się na zadaniach i rozwijać swoje umiejętności.

Jeśli szukasz platformy, która pomoże Ci stworzyć środowisko sprzyjające współpracy podczas kursów online i innych zadań, ClickUp to świetny wybór. Podobnie jak w przypadku prawdziwej cyfrowej klasy, ClickUp tworzy centralną przestrzeń, w której uczniowie mogą organizować zadania, dokumenty, terminy i inne sprawy.

Podobnie jak w przypadku wspólnego dziennika nauki, uczniowie mogą korzystać z ClickUp Docs, aby tworzyć szkice esejów, przechowywać programy nauczania, robić notatki i wykonywać zadania w dokumencie, który można udostępniać. W przypadku projektów grupowych Docs stanowi doskonałe narzędzie do burzy mózgów i współpracy z innymi kolegami z klasy dzięki funkcjom edycji na żywo, które pozwalają wnosić wkład i komentować zadania w czasie rzeczywistym. Jeśli chodzi o nauczycieli, korzystanie z ClickUp AI w ramach ClickUp Docs pozwala w ciągu kilku sekund generować streszczenia, pytania quizowe, e-maile i wiele innych treści.

Wirtualne tablice ClickUp to kolejne świetne narzędzie do współpracy wizualnej, przeznaczone do nauki online i pracy grupowej. Uczniowie mogą spotykać się, aby rysować, wizualizować i udostępniać pomysły za pomocą notatek samoprzylepnych, kart typu „przeciągnij i upuść” oraz innych funkcji o wysokim stopniu wizualizacji. ClickUp oferuje nawet zakres szablonów tablic, które pomogą uczniom szybko rozpocząć pracę nad projektami. ?

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj zadaniami, terminami, projektami i dokumentami — wszystko w jednym miejscu

Poproś uczniów, aby korzystali z szablonu listy kontrolnej do planowania nauki w ClickUp , aby wyznaczyć cele, podzielić zadania lub projekty na mniejsze kroki, stworzyć plan nauki i śledzić swoje postępy

Twórz wspólne dokumenty i Tablice do nauczania grupowego lub wspierania pracy zespołowej

Wykorzystaj ClickUp do prowadzenia zajęć stacjonarnych, w klasach hybrydowych lub jako narzędzie do zdalnej współpracy w wirtualnych klasach

Wykorzystaj ClickUp AI do burzy mózgów nad tematami esejów, streszczania obszernej zawartości lub szybkiego tworzenia notatek do nauki

Użyj Dokumentów, aby stworzyć własne centrum zajęć zawierające programy nauczania, strony wiki, szablony zadań i wiele więcej funkcji

Ograniczenia ClickUp

Chociaż ClickUp oferuje kilka szablonów przeznaczonych dla sektora edukacyjnego, nie udostępnia gotowych lekcji, jak niektóre inne platformy edukacyjne

Niektórzy uczniowie mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do wielu zaawansowanych funkcji ClickUp.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

Capterra: 4,6/5 (ponad 3800 recenzji)

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

📮ClickUp Insight: 83% pracowników umysłowych korzysta głównie z e-maila i czatu do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy marnuje się na przełączanie się między tymi narzędziami i szukanie informacji. Dzięki wszechstronnej aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty są zebrane w jednym miejscu! Czas na centralizację i dodanie energii!

2. Microsoft Teams

za pośrednictwem Microsoft Teams

W świecie biznesu Microsoft Teams jest uważany za jedno z najlepszych narzędzi do współpracy, a Microsoft Teams for Education łączy w sobie wszystko, co znajduje się w Teams, z kilkoma funkcjami przeznaczonymi specjalnie dla edukacji, aby poprawić jakość nauki online.

Na początek aplikacja Teams umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wirtualnych sal lekcyjnych, gdzie można udostępniać, edytować i wspólnie pracować nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi plikami multimedialnymi. Dostępne są również spersonalizowane narzędzia zaprojektowane, aby pomóc uczniom rozwijać umiejętności czytania i pisania, wystąpień publicznych i nie tylko.

Educational Insights daje nauczycielom możliwość śledzenia postępów uczniów, a pedagodzy mogą również wspierać naukę społeczno-emocjonalną dzięki funkcjom zaprojektowanym tak, by angażować dzieci i ożywić ich emocje. Ponadto zarówno uczniowie, jak i kadra nauczycielska mogą korzystać z tej bezpłatnej platformy internetowej, używając aktualnego szkolnego adresu e-mail.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Udostępniaj i współpracuj nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi plikami

Używaj aplikacji Teams do organizowania prostych spotkań i wirtualnych klas

Otrzymuj aktualne informacje o postępach uczniów dzięki narzędziu Educational Insights

Korzystaj z aplikacji Teams na komputerze stacjonarnym, laptopie lub urządzeniu mobilnym

Pomóż uczniom rozwijać umiejętności społeczne, a także umiejętności czytania i pisania, wystąpień publicznych i nie tylko

Ograniczenia aplikacji Teams

Działa najlepiej na urządzeniach z systemem Windows; użytkownicy komputerów Mac mają czasami problemy z połączeniem.

Duża liczba powiadomień może rozpraszać uczniów

Ceny Teams Microsoft

Free przy podaniu aktywnego szkolnego adresu e-mail

Oceny i recenzje aplikacji Teams

Capterra: 4,5/5 (ponad 9300 recenzji)

G2: 4,3/5 (ponad 14 300 recenzji)

3. Slack

za pośrednictwem Slacka

Dzięki Slackowi możesz stworzyć hub, w którym studenci i wykładowcy mogą się komunikować i współpracować. Kanały pozwalają sortować dyskusje według zajęć lub tematów, a studenci mogą korzystać z bezpośrednich wiadomości, aby kontaktować się z nauczycielami i kolegami. To również świetny sposób dla wykładowców na udostępnianie natychmiastowych aktualizacji dotyczących wydarzeń, bezpieczeństwa w szkole i nie tylko.

Najlepsze funkcje Slacka

Używaj kanałów, aby skupić dyskusje na zajęciach lub konkretnych tematach

Współpracuj lub organizuj sesje na tablicy z Canvases

Udostępniaj zawartość za pośrednictwem kanałów lub wiadomości bezpośrednich

Wykorzystaj konferencje audio Huddles do zdalnego nauczania, współpracy uczniów i nie tylko

Ograniczenia Slacka

Chociaż można udostępniać wcześniej nagrane pliki audio i wideo, nie ma opcji prowadzenia wideokonferencji na żywo

Poruszanie się po obszarze roboczym z dziesiątkami kanałów może być kłopotliwe

Ceny Slacka

Free

Pro: 7,25 USD/użytkownik miesięcznie

Business+: 12,50 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise Grid: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Slacka

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 100 recenzji)

G2: 4,5/5 (ponad 31 900 recenzji)

4. Kahoot!

Po części narzędzie do współpracy, po części sposób na zwiększenie zaangażowania – Kahoot! to platforma, która wprowadza elementy gry do procesu nauczania. Nauczyciele używają tej aplikacji do tworzenia gier edukacyjnych, które mogą udostępniać uczniom, którzy mogą grać indywidualnie lub w grupie. To świetny sposób, aby uczynić quizy bardziej zabawnymi, rozbudować program nauczania lub zapewnić uczniom coś, czym mogą się zająć po zajęciach.

Najlepsze funkcje Kahoot!

Stwórz wciągającą grę edukacyjną w zaledwie kilka minut, zaczynając od zera lub korzystając z szablonu

Zintegruj z Teams, aby organizować quizy Kahoot na żywo podczas wideo konferencji

Uruchamiaj niestandardowe quizy Kahoot podczas zajęć na żywo lub przydzielaj je uczniom do zakończenia później

Dostosuj je za pomocą slajdów, osadzonych wideo z YouTube, różnych formatów pytań i nie tylko ?

Ograniczenia Kahoot!

Dostępnych jest limit formatów gier

Uczniowie mogą szukać w Internecie odpowiedzi na gotowe pytania

Oferta planów jest przytłaczająca — dostępnych jest co najmniej 15 opcji dla nauczycieli, szkół, miejsc pracy, domu, nauki i nie tylko

Ceny Kahoot!

Plany cenowe zależą od tego, czy jesteś nauczycielem, profesjonalistą, uczniem, czy grupą rodziny/przyjaciół. Dostępne są również plany dla okręgów szkolnych. Oto ceny początkowe dla poszczególnych nauczycieli lub uczniów:

Kahoot !+ Premier: 7,99 USD miesięcznie za użytkownika

Kahoot!+ Max: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Kahoot!

Capterra: 4,7/5 (ponad 2700 recenzji)

G2: 4,6/5 (ponad 380 recenzji)

5. Google Classroom

za pośrednictwem Google Classroom

Google Classroom to w pełni funkcjonalne narzędzie edukacyjne online, które jest częścią Google Workspace for Education. Dzięki niemu uczniowie i nauczyciele mogą nawiązywać połączenia za pośrednictwem wideokonferencji w celu prowadzenia zajęć zdalnych — ale jest ono również przydatne podczas nauki w klasie i współpracy uczniów.

Niezależnie od tego, czy zajęcia odbywają się stacjonarnie, czy zdalnie, ta platforma pozwala zwiększyć zaangażowanie uczniów dzięki spersonalizowanemu, zróżnicowanemu nauczaniu, intuicyjnym szablonom zadań oraz integracji z innymi popularnymi narzędziami edukacyjnymi. Dostępne są funkcje analityczne, które pomagają mierzyć i śledzić powodzenie uczniów, a platforma oferuje również rozbudowany zestaw narzędzi dla nauczycieli — np. dzienniki ocen, powiadomienia o zadaniach i terminach, konfigurowalny zbiór komentarzy i wiele innych.

Najlepsze funkcje Google Classroom

Wykorzystaj pliki PDF i inne materiały, aby tworzyć angażujące, interaktywne zadania

Pomóż uczniom samodzielnie rozwijać umiejętności czytania i pisania dzięki Read Along

Twórz raporty dotyczące oryginalności, aby wykrywać plagiaty i zapewnić wsparcie dla uczciwości akademickiej

Usprawnij ocenianie, planowanie lekcji i codzienne zadania dzięki funkcjom oszczędzającym czas

Ograniczenia Google Classroom

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że interfejs wydaje się zbyt prosty lub nudny

Przydałyby się narzędzia wyszukiwania i pulpit planisty, aby pomóc uczniom w zarządzaniu zadaniami i terminami

Ceny Google Classroom

Podstawy edukacji: Free wersja dla kwalifikujących się instytucji

Standard edukacyjny: 3 USD na ucznia rocznie

Teaching and Learning Upgrade: 4 USD za licencję miesięcznie

Education Plus: 5 USD rocznie na ucznia

Oceny i recenzje Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (ponad 2300 recenzji)

G2: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

6. Classcraft

Classcraft to innowacyjna platforma, która przekształca naukę w doświadczenie oparte na grze. Uczniowie zdobywają punkty za zakończone zadania i prace, a nauczyciele mogą również przyznawać punkty za dobre zachowanie oraz w celu zapewnienia pozytywnego wzmocnienia w innych obszarach.

Classcraft aktywnie zachęca uczniów do współpracy, a nawet zapewnia im kreatywną przestrzeń, w której mogą projektować własne profile i awatary, co pomaga zwiększyć zaangażowanie.

Najlepsze funkcje Classcraft

Wykorzystaj system nagród, aby motywować do nauki i pozytywnych zachowań ✨

Twórz zadania, które przekształcają plany lekcji w wciągające przygody edukacyjne

Zintegruj je z innymi popularnymi narzędziami edukacyjnymi, takimi jak Google Classroom i Canva

Bądź w kontakcie zarówno z uczniami, jak i rodzicami, korzystając z narzędzi komunikacyjnych platformy

Korzystaj z szablonów zaprojektowanych zgodnie z normami CASEL, ISTE, PBIS i innymi standardami edukacyjnymi

Ograniczenia Classcraft

Wstępne ustawienia mogą być czasochłonne, ponieważ nie ma opcji importowania pytań

Niektórzy nauczyciele dokonywali raportowania, że koszty płatnych wersji są wysokie

Ceny Classcraft

Podstawowe dla nauczycieli: Free

Pakiet Premium dla nauczycieli: 120 USD rocznie

Szkoły i okręgi szkolne: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Classcraft

Capterra: 4,2/5 (ponad 20 recenzji)

G2: 4,6/5 (ponad 15 recenzji)

7. Pear Deck

Dzięki Pear Deck możesz przekształcić swoje dotychczasowe plany lekcji w multimedialne doświadczenia edukacyjne zaprojektowane tak, aby angażować uczniów. Twórz slajdy, interaktywne prezentacje, zadania sprawdzające, pytania testowe i nie tylko.

Jedną z największych zalet Pear Deck jest to, że jest to bardzo przyjazna dla użytkownika aplikacja, z której można korzystać bezpośrednio w aplikacji, przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem jednej z wielu integracji.

Najlepsze funkcje Pear Deck

Zintegruj z Google Classroom i innymi popularnymi platformami edukacyjnymi

Płynnie przesyłaj i udostępniaj istniejące lekcje za pośrednictwem Google Drive lub Microsoft OneDrive

Zachęć uczniów do czytania zadań dzięki immersyjnemu czytnikowi

Twórz lekcje, ankiety, quizy, oceny i nie tylko

Limitations of Pear Deck

Indywidualne plany dla nauczycieli są drogie

Nie zawsze łatwo jest wprowadzać zmiany w prezentacjach i slajdach po ich przesłaniu do Pear Deck

Ceny Pear Deck

Podstawowe: Free

Indywidualny pakiet Premium: 149,99 USD/rok

Szkoły i okręgi szkolne: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Pear Deck

Capterra: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

G2: 4,4/5 (40 recenzji)

8. Seesaw

Jeśli szukasz narzędzia do współpracy uczniów, zaprojektowanego z myślą o nauczaniu umiejętności XXI wieku przy jednoczesnym utrwalaniu podstawowej wiedzy, Seesaw może być tym, czego szukasz. Platforma ta zapewnia doświadczenia edukacyjne zgodne ze standardowymi programami nauczania, a także oferuje wbudowane oceny, automatyczne ocenianie i inne narzędzia pomagające nauczycielom usprawnić wykonywanie zadań.

Dzięki Seesaw łatwo jest tworzyć nagrania audio, wideo i zrzuty ekranu do lekcji, a uczniowie mogą wykorzystywać zdjęcia i łatwo przesyłać pliki, aby zaprezentować praktyczną naukę i opanowanie umiejętności.

Najlepsze funkcje Seesaw

Twórz portfolio uczniów, które budują połączenie z poprzednim rokiem

Połącz wszystkich dorosłych zaangażowanych w indywidualny postęp każdego ucznia

Zintegruj je z Google Classroom, Canvas i innymi popularnymi narzędziami dla uczniów

Oferuj informacje zwrotne w formie tekstowej i audio, a także indywidualne rozmowy z uczniami

Ograniczenia Seesaw

Najlepsze dla młodszych uczniów — nieodpowiednie dla uczniów gimnazjum lub liceum

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że Seesaw może być mylące i nieporęczne w nawigacji

Ceny Seesaw

Basic: Free Forever

Subskrypcje dla szkół i okręgów szkolnych: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Seesaw

Capterra: 4,7/5 (ponad 75 recenzji)

G2: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

9. Miro

Chociaż Miro nie jest narzędziem zaprojektowanym specjalnie dla edukacji, nauczyciele mogą mimo to wykorzystać jego innowacyjne funkcje. Dzieje się tak, ponieważ Miro opiera się na wizualizacji. Uczniowie i nauczyciele mogą używać go do burzy mózgów, tworzenia map myśli, nauczania opartego na projektach, zarządzania zadaniami, jako Tablicy do pisania oraz Tablicy ogłoszeń i wielu innych zastosowań.

Najlepsze funkcje Miro

Prowadź zajęcia za pomocą prostej, ale wydajnej tablicy cyfrowej

Zachęcaj do pracy zespołowej dzięki narzędziom do tworzenia map myśli i burzy mózgów

Zapewnij uczniom wizualną przestrzeń do śledzenia zadań, prac domowych, terminów i nie tylko

Zintegruj je z Zoom, Teams, Google Workspace i innymi wiodącymi platformami do spotkań zdalnych

Limit Miro

Mnóstwo narzędzi i funkcji sprawia, że początkowa nauka obsługi jest dość trudna

Złożone tablice czasami ładują się powoli lub mają problemy z wydajnością

Ceny Miro

Free z limitem funkcji

Pakiet startowy: 8 USD miesięcznie za członka

Business: 16 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Miro

Capterra: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

G2: 4,8/5 (ponad 5100 recenzji)

10. Nearpod

Nearpod to oparta na grach platforma edukacyjna zaprojektowana, by pomagać nauczycielom w zapewnianiu angażujących doświadczeń edukacyjnych uczniom w klasach stacjonarnych, zdalnych i hybrydowych. Grywalizacja i zajęcia grupowe sprzyjają wspólnej nauce wśród uczniów, a nauczyciele mogą również dostosowywać zadania i instrukcje do potrzeb poszczególnych osób i małych grup.

Jedną z największych zalet Nearpod jest obszerna biblioteka gotowych, dostosowanych do standardów lekcji z niemal każdego możliwego przedmiotu. ?

Najlepsze funkcje Nearpod

Twórz interaktywne lekcje przy użyciu programu PowerPoint, Google Slides, plików PDF lub innych mediów

Wybieraj spośród ponad 22 000 gotowych lekcji, które można dostosować do własnych potrzeb

Śledź poziom zrozumienia i postępy uczniów dzięki analizom danych

Zintegruj je z popularnymi narzędziami, takimi jak Teams, Canva i Google Classroom

Ograniczenia Nearpod

Ceny nie są przejrzyste — aby dowiedzieć się więcej, musisz założyć darmowe konto Free

Chociaż Nearpod oferuje narzędzia do edycji slajdów, łatwiej jest tworzyć lub edytować slajdy za pomocą aplikacji takich jak PowerPoint lub Prezentacje Google.

Ceny Nearpod

Licencja Silver: Free

Licencja Gold: Zarejestruj się, aby uzyskać szczegółowe informacje

Licencja Platinum: Zarejestruj się, aby uzyskać szczegółowe informacje

Licencja Premium Plus: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Nearpod

Capterra: 4,7/5 (ponad 160 recenzji)

G2: 4,6/5 (ponad 110 recenzji)

Współpraca ma kluczowe znaczenie w dzisiejszych salach lekcyjnych — podobnie jak połączenie. Potrzebujesz narzędzi, które nie tylko pomagają uczniom w nauce i rozwoju, ale także pozwalają im tworzyć, łączyć się i współpracować, niezależnie od tego, czy uczestniczą w zajęciach stacjonarnie, czy z domu.

Współpraca ma kluczowe znaczenie w dzisiejszych salach lekcyjnych — podobnie jak połączenie. Potrzebujesz narzędzi, które nie tylko pomagają uczniom w nauce i rozwoju, ale także pozwalają im tworzyć, łączyć się i współpracować, niezależnie od tego, czy uczestniczą w zajęciach stacjonarnie, czy z domu.