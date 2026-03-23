De 10 beste AI-tools voor het maken van aantekeningen bij vergaderingen in 2026

Nog niet zo lang geleden vereiste het leiden van een vergadering nog behoorlijk wat multitasking. Tussen het bijhouden van de agenda, het sturen van het gesprek en het handmatig maken van aantekeningen, viel er onvermijdelijk wel iets tussen wal en schip. Gelukkig zijn die dagen voorbij dankzij de opkomst van AI-tools voor vergadernotities.

Software op basis van kunstmatige intelligentie (AI) heeft de manier waarop we werken veranderd. AI voor vergaderingen maakt het eenvoudig om het gesprek vast te leggen en vervolgens te verwerken en te ordenen. Daardoor heb je meer vrijheid om je te concentreren op wat er gebeurt, in de wetenschap dat je de AI-vergadernotities op je eigen tempo kunt doornemen om beslissingen te nemen en gegevens te verzamelen voor je projectstatusrapportage.

Dus met alle AI-tools voor aantekeningen die er zijn, welke zou het beste zijn voor jouw bedrijf? Doe mee terwijl we de belangrijkste functies en functionaliteiten bespreken waar je op moet letten en je meenemen langs de beste AI-tools voor aantekeningen over vergaderingen die dit jaar beschikbaar zijn. ✨

Hier is een korte samenvatting om je op weg te helpen:

ClickUp (Het meest geschikt voor geïntegreerd projectmanagement en bruikbare AI-inzichten) Teamgrootte: alle bedrijfsgroottes Door AI aangestuurde vergaderverslagen, geautomatiseerde taakanmaak op basis van aantekeningen, realtime samenwerkingsdocumenten en ClickUp Brain voor het direct ophalen van gegevens. Altijd gratis; betaalde abonnementen beschikbaar Otter.ai (Het meest geschikt voor realtime transcriptie en sprekersherkenning) Teamgrootte: kleine teams en individuen Live transcripties, geautomatiseerde dia-opname, realtime samenvattingen en geavanceerde sprekersidentificatie voor duidelijke verslagen van vergaderingen. Free; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99 per maand per gebruiker Laxis (Het meest geschikt voor inzichten op het gebied van verkoop en marktonderzoek) Grootte van het team: Verkoop- en productteams Het vastleggen van letterlijke citaten, automatisch gegenereerde follow-up-e-mails, categorisering van onderwerpen en AI-gestuurde extractie van klantvereisten. Free; betaalde abonnementen vanaf $ 15,99 per maand Doodle (Het meest geschikt voor groepsplanning en het afstemmen van beschikbaarheid) Teamgrootte: verspreide teams en bureaus Geautomatiseerde herinneringen voor vergaderingen, synchronisatie van tijdzones, planning op basis van peilingen en integratie met alle grote videoconferentieplatforms. Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 14,95 per maand per gebruiker Fireflies.ai (Het meest geschikt voor meertalige ondersteuning en wereldwijde samenwerking) Grootte van het team: internationale en hybride teams Ondersteuning voor meer dan 40 talen, slim zoeken op trefwoorden, sentimentanalyse van vergaderingen en het aanmaken van soundbites om belangrijke momenten te delen. Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per maand per gebruiker Aantekeningen door Dubber (Het meest geschikt voor mobiele netwerken en wereldwijde spraakintegratie) Grootte van het team: Verkoop en buitendienst Geautomatiseerde gespreksopname via meer dan 170 mobiele netwerken, direct Taak aanmaken en naadloos synchroniseren met Google Agenda en Outlook. Aangepaste prijzen Timz. Flowers (Het meest geschikt voor asynchrone videosamenwerking) Teamgrootte: verspreide en externe teams Feedbackstroomdiagrammen op basis van bloemen, videoverslagen van vergaderingen, transcripties met tijdstempels en tools voor asynchrone bijdragen. Aangepaste prijzen Sembly AI (Ideaal voor handsfree deelname aan vergaderingen) Teamgrootte: drukbezette leidinggevenden en managers Vertegenwoordiging bij gemiste vergaderingen, geautomatiseerde samenvattingen in meerdere talen, taakidentificatie en sentimentanalyse. Vanaf $ 17 per maand per gebruiker Fathom (Het meest geschikt voor CRM-synchronisatie en het delen van markeringen) Grootte van het team: klantgerichte teams en teams met succes Directe samenvattingen na afloop van vergaderingen, automatisering van CRM-gegevensinvoer, afspeellijsten met hoogtepunten en gratis onbeperkte opnames voor particulieren. Gratis; Team-editie vanaf $ 19 per maand per gebruiker Superpowered (Het beste voor privacybewuste, botvrije transcriptie) Teamgrootte: privacygerichte professionals Botvrije audiotranscriptie van apparaten, zeven dagen tijdelijke opslagruimte, kalenderintegratie en detectie van emotionele toon. Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 36 per maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat je erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde.

De 10 beste AI-apps voor het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen

Laten we eens kijken wat AI-technologie kan doen om je vergaderingen op elk niveau productiever te maken. We hebben een lijst samengesteld met de beste AI-tools voor vergaderingen en notities maken, van briljante notitie-apps tot transcriptie-apps en meer.

Begin met aantekeningen maken met ClickUp Vat vergaderaantekeningen samen, zoek naar specifieke informatie en voer automatisering uit voor handmatige taken met AI!

ClickUp is een van de beste AI-tools voor startups en kleine bedrijven die momenteel beschikbaar zijn. Het is de alles-in-één-app voor werk die je projecten, kennis en chat op één plek combineert – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken. Het helpt je bij het beheren van elk aspect van je bedrijf – door werkstroom te stroomlijnen, de productiviteit te verhogen en samenwerking mogelijk te maken. En omdat het volledig aanpasbaar is, kun je het afstemmen op je specifieke behoeften.

De AI Meeting Notetaker van ClickUp biedt een reeks functies om de efficiëntie van processen te verbeteren en creativiteit te stimuleren. Deze functie genereert automatisch privé-documenten met daarin de naam van de vergadering, de datum, de deelnemers, de audio-opname, een samenvatting, de belangrijkste punten, de volgende stappen, de onderwerpen en een volledig transcript.

Het integreert ook naadloos met Zoom, Teams en Google Meet en legt aantekeningen vast in de taal van de vergaderleider. Na de vergadering kun je de aantekeningen eenvoudig openen via je Kalender of Docs Hub. Klaar om actiepunten aan te maken? Vraag ClickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp, om taken aan te maken op basis van de aantekeningen of deel een samenvatting via ClickUp Chat, zodat je team toegang heeft tot alle belangrijke punten!

Naast het samenvatten van je vergaderaantekeningen, maakt Brain elke vergadering productiever door:

Beslissingen, deadlines en eigenaars worden automatisch vastgelegd, zodat je de vergadering verlaat met een duidelijk plan voor de volgende stappen

Genereer follow-up-e-mails en samenvattingen in enkele seconden, zodat iedereen meteen op dezelfde lijn zit

Snel antwoorden ophalen in je transcripties , hoe oud ze ook zijn, zodat je geen pagina's met aantekeningen van vergaderingen hoeft door te lezen

Koppel vergaderinzichten aan projecten en documenten voor volledige context, allemaal op één plek

Maak elk verslag van een vergadering doorzoekbaar met ClickUp Brain

Wil je nog meer tijd besparen? Gebruik dan een van onze sjablonen voor vergaderagenda's om duidelijke verwachtingen te scheppen en iedereen op één lijn te krijgen. Creëer direct betrokkenheid met ClickUp's ChatGPT-prompts voor teamvergaderingen om het brainstormproces op gang te brengen en discussiepunten te genereren.

Vat lange commentarethreads direct samen met één klik op de knop met behulp van ClickUp AI

Als je erop staat om je eigen aantekeningen te maken, gebruik dan onze sjabloon voor aantekeningen tijdens vergaderingen of maak een leeg ClickUp-document aan om belangrijke momenten en conclusies vast te leggen. Je kunt ook snelle aantekeningen of checklists maken in het ClickUp-notitieblok. Zowel het notitieblok als de documenten zijn voorzien van de ingebouwde ClickUp Brain, zodat je sneller, beknopter en creatiever aantekeningen kunt maken.

Wil je ideeën vastleggen buiten een vergadering om? Met Talk to Text in ClickUp Brain MAX, je AI-assistent voor je desktop, kun je handsfree aantekeningen dicteren – of je nu tussen twee gesprekken door loopt of in de gang aan het brainstormen bent – en deze direct laten omzetten in uitvoerbare taken binnen ClickUp.

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Dankzij deze alles-in-één-aanpak staan je aantekeningen van vergaderingen, ad-hoc spraakmemo's en AI-gegenereerde samenvattingen allemaal in dezelfde werkruimte, klaar om te delen met je team.

De beste functies van ClickUp

Leg aantekeningen van de vergadering vast en genereer automatisch actiepunten met de AI-notulist

Sla al je documenten van vergaderingen op één plek op, zodat je ze gemakkelijk kunt openen en doorzoeken

Maak vergaderaantekeningen in realtime samen met je team, waardoor de samenwerking aanzienlijk wordt verbeterd

Vertaal je documenten van de vergadering van het Engels naar onder andere het Spaans, Frans of Japans

Bekijk al je taken, werkstroomen en projecten op de manier die voor jou het beste werkt via de aangepaste weergaven van ClickUp

Open ClickUp via een webbrowser, een desktop-app, een mobiele app voor iOS of Android, of een Chrome-extensie

Integreer met meer dan 1.000 zakelijke apps, waaronder Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot en Salesforce, om je werkstroom te stroomlijnen

Limieten van ClickUp

De mobiele app biedt nog niet alle weergaven die de desktopversie wel biedt

Hoewel de gebruikersinterface zeer intuïtief is, kan het even duren om aan alle functies te wennen, omdat er zoveel zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 8.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.700 beoordelingen)

👀 Wist je dat? In plaats van 'aantekeningen die je later misschien kunt gebruiken', zetten ClickUp Super Agents vergaderingen om in directe, bruikbare werkstroomen. Belangrijkste toepassingen van ClickUp Super Agents bij beheer van vergaderingen: Projectmanagers die sprint reviews of stand-ups leiden: Super Agents kunnen knelpunten vastleggen en direct eigenaars toewijzen, taken bijwerken en de voortgang op gang houden zonder handmatige follow-ups Laat de Meetings Manager Super Agent de planning, het aanmaken van de agenda, het realtime vastleggen van aantekeningen, het extraheren van actiepunten en het bijhouden van de follow-up regelen voor elke vergadering die je team organiseert Marketingteams die samenwerken aan brainstormen voor campagnes : Super Agents leggen ideeën voor content vast, zetten deze om in taken, voegen beschrijvingen en subtaaken toe, taggen ontwerpers of schrijvers en koppelen taken direct terug aan briefings

Productteams die roadmap-besprekingen houden : Feedback en technische aantekeningen worden gestructureerd in epics en subtaaken, klaar om direct na het gesprek te worden uitgevoerd

Verkoopmanagers die pijplijnbeoordelingen beheren : Inzichten in deals, bezwaren en volgende stappen worden vastgelegd en in werkstroom opgenomen, zodat verkopers precies weten wat ze vervolgens nog moeten doen

Teams op afstand of hybride teams: Super Agents genereren overzichtelijke samenvattingen en ondernemen actie op basis daarvan, zodat niemand alleen maar updates leest; ze brengen het werk vooruit

Benieuwd hoe Super Agents er in jouw werkruimte uitziet? Bekijk hoe Super Agents jouw vergaderingen en follow-ups voor je regelt!

2. Otter.ai

Otter.ai is een AI-vergaderassistent en transcriptietool die gesproken gesprekken uit videovergaderingen of audiobestanden kan omzetten in tekst. Het kan sprekers identificeren, tekst labelen met de naam van die spreker en gedeelde dia's vastleggen.

Met de live chat-functie kan je team tijdens de vergadering chatten of vragen stellen, en kan iedereen opmerkingen toevoegen aan het live transcript of een belangrijk punt markeren. En mocht je afgeleid raken of te laat inbellen, dan wordt er in realtime een live samenvatting gemaakt op basis van de AI-aantekeningen, zodat je altijd kunt bijpraten over wat je gemist hebt.

De beste functies van Otter.ai

Otter.ai kan trefwoorden en zinsdelen herkennen, zodat je ernaar kunt zoeken in een lange transcriptie

Als je een verbinding maakt met je Microsoft- of Google Agenda, worden je Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-vergaderingen automatisch opgenomen

Met elk volgend pakket kun je meer notulen per maand en per gesprek transcriberen en meer bestanden uploaden

Otter.ai is beschikbaar op web- en mobiele platforms, dus je kunt het gebruiken terwijl je onderweg bent ?

Beperkingen van Otter.ai

De AI raakt soms in de war als er meerdere sprekers zijn

Het werkt uitsluitend om vergaderingen uit te schrijven en biedt geen mogelijkheid om zelf aantekeningen te maken in de app

Prijzen van Otter.ai

Basic: Gratis

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,0/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

📊 Wat je Business maakt of breekt? Duidelijkheid! Eerlijk gezegd? Teams hebben geen moeite met vergaderingen. Ze hebben moeite met wat er daarna gebeurt. Aantekeningen staan in de ene tool. Actiepunten in een andere. Beslissingen raken verborgen in het chatten. Tegen de tijd dat je erop terugkomt, is de context kwijt en loopt het werk vertraging op. De oplossing is niet beter notuleren. Het is een systeem waarin aantekeningen, beslissingen en uitvoering met elkaar verbonden blijven. Met ClickUp Small Business Suite staan je vergaderingen niet op zichzelf: AI-aantekeningen over de vergadering worden automatisch vastgelegd en gestructureerd

Beslissingen worden omgezet in taken met eigenaars en deadlines

Gesprekken blijven gekoppeld aan het daadwerkelijke werk

Follow-ups vinden plaats zonder handmatige coördinatie In plaats van aantekeningen te maken en vervolgens te bedenken wat je nog moet doen, zorgen de resultaten van je vergadering al voor de uitvoering. Vertel me meer ClickUp bundelt meer dan 20 apps in één geïntegreerd AI-platform, zodat je alles wat je nodig hebt in één tool hebt. Het resultaat is een slanker bedrijfsmodel waarin één enkel systeem werk op zich neemt dat voorheen meerdere tools en coördinatieniveaus vereiste. 🚀

3. Laxis

via Laxis

Laxis is ontworpen om teams op het gebied van sales, contentmarketing en product- en marktonderzoek te ondersteunen – evenals iedereen die met klanten of prospects praat. Het maakt aantekeningen tijdens virtuele vergaderingen en legt de woorden van elke deelnemer woord voor woord vast, zodat je je kunt blijven concentreren op het gesprek.

Achteraf genereert deze AI-tool voor vergadernotities automatisch samenvattingen, haalt inzichten eruit en identificeert de behoeften van de klant. De tool haalt alle actiepunten of vereiste vervolgstappen eruit en kan ook automatisch een follow-up-e-mail versturen om de cirkel rond te maken. ?

De beste functies van Laxis

Het helpt je bij het sorteren en categoriseren van onderwerpen in de aantekeningen van de vergadering

Transcripties zijn snel en eenvoudig te downloaden en te delen

Je kunt Laxis vragen stellen op basis van eerdere gesprekken

Het kan worden geïntegreerd met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en Cisco Webex

Limieten van Laxis

Hoewel je met het gratis abonnement tot 300 minuten per maand kunt transcriberen, is de AI-schrijver – die vervolgcontent genereert – alleen beschikbaar vanaf het Premium-abonnement.

Er is nog geen CRM-integratie, hoewel dit wel gepland is

Prijzen van Laxis

Basic: Gratis

Premium: $ 15,99/maand

Business: $ 29,99/maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Laxis

G2: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (16 beoordelingen)

4. Doodle

via Doodle

Voordat je vergadernota's kunt maken, moet je eerst de kalenders van de deelnemers op elkaar afstemmen om ze bij die vergadering te krijgen. Daar komt Doodle om de hoek kijken. Je kunt snel en eenvoudig één-op-één-vergaderingen en teamvergaderingen plannen.

Stel je beschikbaarheid in en deel deze vervolgens door een link te sturen naar de genodigden van je keuze. Zij kunnen dan het tijdstip kiezen dat hen uitkomt, waardoor dat tijdstip in je kalender wordt gereserveerd, zodat je nooit meer dubbele afspraken maakt. En als je meerdere genodigden hebt, kun je eenvoudig het meest geschikte tijdstip voor iedereen vinden.

Bovendien kan Doodle worden geïntegreerd met vergaderplatforms zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet. ?️

De beste functies van Doodle

Het systeem stuurt herinneringen voor geplande vergaderingen, zodat je geen last hebt van no-shows

Dankzij de aanpasbare huisstijl kun je het systeem afstemmen op de huisstijl van je Business

Je kunt ook Doodle gebruiken om gegevens te verzamelen via een enquête of poll

Doodle werkt ook op mobiele apparaten, zodat je onderweg vergaderingen kunt plannen

Limieten van Doodle

Sommige gebruikers vinden dat het plannen van meerdere gebeurtenissen voor grote groepen mensen meer tijd kost dan nodig is

Het kan lastig zijn om te gebruiken wanneer je met deelnemers in verschillende tijdzones werkt

Prijzen van Doodle

Free: $0

Pro: $ 14,95/maand per gebruiker

Team: $19,95/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Doodle

G2: 3,7/5 (13 beoordelingen)

Capterra: Nog geen beoordelingen

5. Fireflies.ai

Fireflies.ai kan tijdens een audio- of video-gesprek realtime transcripties maken of transcripties maken van een vergaderopname. Vervolgens kan het de belangrijkste punten, beslissingen en actiepunten uit de vergadering samenvatten. ✍️

Als je een deel van de vergadering nog eens wilt beluisteren, kun je op trefwoorden zoeken en de opname vervolgens op normale snelheid of tot twee keer zo snel afspelen. Met samenwerkingstools kan je team commentaar geven op, items vastmaken of reageren op het gesprek, of fragmenten eruit halen om soundbites te maken.

Het gratis abonnement biedt tot 800 minuten opslagruimte en het Pro-abonnement tot 8.000, terwijl de Business- en Enterprise-abonnementen onbeperkte ruimte bieden.

De beste functies van Fireflies.ai

Fireflies.ai werkt in meer dan 40 talen en kan verschillende accenten en dialecten verwerken

Het kan de stemmen van verschillende sprekers herkennen en labelen

Het kan worden geïntegreerd met meerdere vergaderplatforms, waaronder Microsoft Teams, Zoom, Skype en Google Meet

Je kunt vergadernotities delen met andere platforms zoals Asana, Slack of Notion

Beperkingen van Fireflies.ai

Als de geluidsopname niet van goede kwaliteit is, kan dit de nauwkeurigheid van de transcriptie beïnvloeden

CRM-, Zapier- en Slack-integraties zijn alleen beschikbaar vanaf het Pro-abonnement

Prijzen van Fireflies.ai

Gratis: Gratis

Pro: $ 18/maand per gebruiker

Business: $ 29/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Fireflies.ai beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (5 beoordelingen)

6. Aantekeningen door Dubber

via Aantekeningen door Dubber

Notes by Dubber, voorheen bekend als Notiv, beweert je te helpen “slimmer te vergaderen, niet harder”. Het synchroniseert met je Outlook- of Google Agenda en neemt automatisch deel aan en neemt je geplande gesprekken op. Tijdens de vergadering maakt het een transcriptie en daarna genereert het een samenvatting die je kunt delen.

De AI-tool haalt ook actiepunten voor follow-up eruit en maakt automatisch taken aan voor elke deelnemer. Integraties met apps zoals Asana en Slack helpen je werkstroom te stroomlijnen en maken het makkelijk om toegewezen taken op te volgen. ✅

De beste functies van Notes by Dubber

Je kunt ook een opgenomen audio- of video-bestand uploaden en laten transcriberen

Deze AI-tool voor aantekeningen van vergaderingen is schaalbaar en sluit aan bij de gebruikelijke verkoopkanalen

Het is wereldwijd beschikbaar op meer dan 170 mobiele netwerken en bij providers van video-, spraak- en chatdiensten

Je kunt opnames, transcripties of aantekeningen delen via je CRM of een andere samenwerkingstool

Limieten van Notes by Dubber

Deze AI-tool ondersteunt alleen Engels, dus hij is niet geschikt als je een vergadering in een andere taal wilt houden

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface wat verwarrend om te navigeren

Prijzen voor aantekeningen door Dubber

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van aantekeningen van Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 beoordeling)

Capterra: Nog geen beoordelingen

7. Timz. Flowers

Timz. Flowers is een hybride conferentieplatform dat is ontworpen voor verspreid werkende teams en video-gesprekken combineert met asynchrone samenwerking.

Deze tools kunnen live vergaderingen opnemen en vervolgens een tekst- of video-samenvatting en notulen genereren die je makkelijk kunt delen met iedereen die er niet bij kon zijn. Voor asynchrone vergaderingen kunnen deelnemers bijdragen via opgenomen videoboodschappen. ?‍♀️

Het systeem stuurt na elke vergadering automatisch een samenvatting per e-mail. En als je een specifiek gedeelte wilt terugvinden, helpt de AI-chatbot je om het snel te vinden.

De beste functies van Timz. Flowers

Het op bloemen gebaseerde stroomschema geeft je een handig overzicht van alle feedback en queries

Zelfs als een vergadering asynchroon plaatsvindt, creëert het systeem het gevoel van een live gesprek

Het biedt transcripties met tijdstempels, zodat je altijd weet waar je bent in de vergadering

Hoewel er een gratis optie is, bieden de Pro- en Business-pakketten je meer opnametijd en worden je gegevens langer bewaard

Limieten van Timz. Flowers

Sommige gebruikers vinden dat de eerste installatie wat tijdrovend is

Nog niet alle browsers worden ondersteund, dus het kan zijn dat je een browser moet gebruiken die niet je eerste keuze is

Timz. Prijzen voor bloemen

Aangepaste prijzen

Timz. Beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (13 beoordelingen)

Capterra: Nog geen beoordelingen

🎥 We hebben ook het beste van het beste in deze korte video vastgelegd:

8. Sembly AI

via Sembly AI

Als AI-tool voor vergadernotities neemt Sembly AI vergaderingen op en zet deze om in tekst. Vervolgens maakt het samenvattingen en notulen van de vergadering, waarbij de belangrijkste inzichten uit de discussie worden benadrukt. En als je een vergadering niet kunt bijwonen, kun je Sembly in plaats daarvan sturen en de vergadernotities later doornemen. ?‍?

Taken worden automatisch geïdentificeerd en beschreven, en vervolgens toegewezen aan een teamlid. Dankzij integraties met tools als Slack en Trello kun je taken, samen met eventuele aantekeningen, rechtstreeks naar die werkruimten sturen.

De beste functies van Sembly AI

Aantekeningen van vergaderingen worden opgeslagen in het systeem en je kunt ze altijd terugvinden om te zoeken op trefwoorden of deelnemers

Sembly AI werkt in meer dan 35 talen

Het is beschikbaar voor Android- en iOS-apps en op het web

Beperkingen van Sembly AI

Soms lukt het niet om deel te nemen aan of een vergadering op te nemen

De sfeer van de vergadering geeft niet altijd de hele vergadering weer, omdat er alleen op een deel ervan wordt gefocust

Prijzen van Sembly AI

Basic: $ 17 per maand per gebruiker

Professional: $ 29/maand per gebruiker

Team: $39/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sembly AI

G2: 4,3/5 (11 beoordelingen)

Capterra: Nog geen beoordelingen

9. Fathom

via Fathom

Fathom is een AI-tool voor vergadernotities die vergaderingen opneemt, transcribeert en samenvat. Zowel de opname als de transcriptie zijn direct beschikbaar zodra je de vergadering beëindigt. Vervolgens kun je de samenvattingen en actiepunten eenvoudig kopiëren en plakken in Gmail, Google Documenten of een tool voor taakbeheer.

Aantekeningen over de gesprekken worden automatisch gesynchroniseerd met je CRM, zodat je altijd een overzicht hebt van je interacties met iedereen in je database. Je kunt ook de hoogtepunten van je vergadering in een afspeellijst zetten en die delen met andere geïnteresseerden.

De beste functies van Fathom

Het werkt met Microsoft Teams, Zoom en Google Meetings

Wanneer je een deel van het gesprek markeert, vat Fathom dat voor je samen

Het systeem ondersteunt zeven talen, waaronder Engels, Spaans en Frans

De betaalde Team-editie heeft extra functies en is ontworpen om binnen een organisatie te worden uitgerold

Begrijp de limieten

Sommige gebruikers vinden de interface wat donker en zouden graag een lichtere optie willen kunnen kiezen

Hoewel dit prima werkt voor geplande vergaderingen, biedt het momenteel geen ondersteuning voor sommige spontane vergaderingen, met name in Microsoft Teams

Prijzen van Fathom

Free

Team Edition: $ 19/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fathom

G2: 5/5 (meer dan 1.300 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (8 beoordelingen)

10. Superpowered

via Superpowered

Superpowered transcribeert je vergadering, maar zonder deze op te nemen of bots te gebruiken – het werkt rechtstreeks vanaf de audio van je apparaat. Die transcripties worden zeven dagen bewaard, zodat je de tijd hebt om aantekeningen te maken voordat ze worden verwijderd.

Deze AI-tool voor vergadernotities vat het gesprek automatisch samen en identificeert actiepunten voor je.

Zo houd je ook je kalender goed bij. Herinneringen voor aankomende vergaderingen verschijnen in de menubalk en je kunt van daaruit direct doorklikken naar de vergadering. ?️

Superkrachtige topfuncties

Het werkt met elk platform voor vergaderingen

Superpowered identificeert en documenteert zelfs emoties tijdens de vergadering

Het ontwikkelingsteam staat zeer open voor feedback en suggesties en reageert daar ook snel op

Beperkingen met superkrachten

De gratis versie kan alleen worden geïntegreerd met e-mail en Slack, dus als je het bijvoorbeeld met Google Drive of Salesforce wilt gebruiken, moet je een betaald abonnement kiezen

Mobiel en Linux worden nog niet ondersteund

Superkrachtige prijsstelling

Free

Basic: $ 36/maand

Pro: $ 108/maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Superkrachtige beoordelingen en recensies

G2: n.v.t.

Capterra: n.v.t.

Een AI-vergaderassistent verhoogt de productiviteit, verbetert de nauwkeurigheid en ondersteunt de transparantie van projecten. Het maakt het ook gemakkelijk voor je om vergaderaantekeningen te delen. AI-tools besparen je bovendien tijd, zodat je je doelen gemakkelijker kunt bereiken binnen de beperkingen van je project.

Een goede AI-notulist kan een combinatie van deze taken voor je uitvoeren:

Integreer met videoconferentieplatforms zoals Teams of Zoom

Neem de vergadering op en sla de opname vervolgens op

Zorg voor een live transcriptie, zodat alle deelnemers aan de vergadering het verloop gemakkelijk kunnen volgen

Maak het samen noteren tussen meerdere teamleden gemakkelijker

Gebruik geavanceerde AI-functies om de sleutelpunten samen te vatten, zodat je gemakkelijk de belangrijkste conclusies kunt identificeren

Maak vergaderverslagen op basis van de aantekeningen van de vergadering

Identificeer actiepunten en voer de automatisering uit van het delegeren van taken op basis van online aantekeningen van vergaderingen

Zorg voor een geweldige gebruikerservaring die je werkstroom stroomlijnt

Zorg voor gegevensveiligheid, zodat je vertrouwelijke gesprekken beschermd zijn

AI voor vergaderingen kan helpen bij elk aspect van je interacties met je team, klanten of prospects. De beste AI-tools voor vergaderingen kunnen het plannen vereenvoudigen, vergadernotities opnemen en transcriberen, of sjablonen bieden met AI-schrijftools om je te helpen je eigen aantekeningen te maken.

AI-tools kunnen je ook helpen al die aantekeningen van vergaderingen samen te vatten, waarbij de belangrijkste delen van het gesprek worden gemarkeerd en taken en vervolgstappen worden geïdentificeerd. Ze kunnen zelfs worden geïntegreerd met tools voor taakbeheer, waardoor je nog meer tijd bespaart en je werkstroom bij elke stap wordt gestroomlijnd.

Over het stroomlijnen van je werkstroom gesproken: ClickUp is daar helemaal op gericht – niet alleen wanneer je een vergadering leidt, maar ook wanneer je je bedrijf runt of een team aanstuurt. Met sjablonen en tools voor projectmanagement die elk aspect van je bedrijf bestrijken en integraties die je tijd en moeite besparen, is het een one-stop-shop voor al je zakelijke behoeften.

Ga vandaag nog aan de slag met ClickUp om je Business te stroomlijnen!