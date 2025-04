10 beste software voor conferentiegesprekken in 2025 (beoordelingen en prijzen)

Wie kan de begindagen vergeten toen we nog probeerden uit te vinden hoe we apps voor videoconferenties moesten gebruiken? De wereld heeft sindsdien een lange weg afgelegd, maar particulieren, bedrijven en planners van gebeurtenissen vertrouwen nog steeds op video- en audioconferenties om verbonden te blijven. 🤝

Maar misschien doet uw huidige video conference call tool het gewoon niet meer. Of misschien bent u de luiken aan het dichttimmeren en hebt u een oplossing nodig die meer gericht is op veiligheid. Gelukkig zijn er genoeg opties op de markt om uit te kiezen. Het komt er gewoon op aan om de beste tool voor webvergaderen te kiezen voor jouw behoeften.

Waar moet je op letten bij tools voor conferentiegesprekken? Bekijk deze gids voor een snelle checklist met functies die je moet hebben, plus onze 10 favoriete conferentiegesprekken van 2024.

Wat moet je zoeken in Software voor telefonische vergaderingen ?

Of je nu een mobielvriendelijke oplossing voor telefonische vergaderingen met een uitstekende geluidskwaliteit wilt of een robuuste oplossing voor online vergaderen voor gebeurtenissen, er zijn genoeg samenwerkingstools. Ongeacht je specifieke gebruikssituatie raden we aan om software te kiezen met minimaal deze functies voor audioconferenties:

Video en audiokwaliteit : Audio en beeld van hoge kwaliteit zijn onmisbaar. Als je iemand niet kunt zien of horen, wat heeft het dan voor zin om virtueel te vergaderen? Zoek naar software die HD-video en heldere audioconferenties biedt, zodat uw vergaderingen zo nauw mogelijk aansluiten bij persoonlijke interacties

10 beste softwareoplossingen voor conferentiegesprekken voor gebruik in 2024

Uw bellers verwachten kristalheldere audio- en videokwaliteit. Maak een keuze uit deze 10 beoordeelde tools voor conferentiegesprekken om de beste optie voor uw bedrijf te vinden.

1. Zoom

Beste voor videoconferenties op de werkplek

via ZoomZoom was het posterkind van de pandemische communicatie, dus er is geen twijfel mogelijk dat het ons nummer één verdient. Wat begon als een tool voor videochatten is uitgegroeid tot veel meer, met functies voor whiteboards, chatten met teams, opnemen van videogesprekken en zelfs een VoIP-telefoonsysteem. ☎️

Zoom beste functies

Probeer de Zoom AI Companion tool naar analyses van vergaderingen te genereren samenvattingen en meer

Organiseer eenmalige gebeurtenissen of webinars met Zoom Events

Bouw je eigen contactcentrum, Voltooid met virtuele AI-agenten

Bouw Zoom werkruimtes in de cloud voor hybride werk

Zoom limieten

Sommige mensen vinden Zoom een beetje prijzig

Andere Zoom-klanten zeggen dat ze meer integraties en betere documentatie willen

Zoom prijs

Basic: Gratis

Gratis Pro: $149,90/jaar per gebruiker

$149,90/jaar per gebruiker Business: $219,90/jaar per gebruiker

$219,90/jaar per gebruiker Business Plus: $269,90/jaar per gebruiker

$269,90/jaar per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (53.000+ beoordelingen)

4.5/5 (53.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.00+ beoordelingen)

2. GoTo vergadering

Het beste voor Teams van ondernemingen met uiteenlopende communicatiebehoeften

via Microsoft Microsoft Teams is een uberpopulaire oplossing voor chatten en videovergaderen, vooral voor ondernemingen die veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Het wordt geleverd met een bereik aan functies, waaronder instant messaging, scherm delen, digitale hot desking en virtuele gebeurtenissen.

De beste functies van Teams

Microsoft biedt virtuele vergadering apparaten, zoals speakerphones, voor fysieke vergaderruimtes

Teams ondersteunt virtuele conferenties en webinars voor maximaal 1000 mensen en uitzendingen voor 10.000 mensen

Excel-sheets, Word-documenten en andere Microsoft-eigendommen bewerken binnen een realtime Teams-videochat

Gebruik de online Teams planning app om snel vergaderingen te plannen

Teams limieten

Teams is zo veilig dat het moeilijk kan zijn om samen te werken met externe belanghebbenden

Sommige gebruikers zeggen dat de planner voor vervolgvergaderingen niet altijd werkt

Teams prijsstelling

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Microsoft 365 Business Standard: $10,62/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Teams beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (14.500+ beoordelingen)

4.3/5 (14.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9.300+ beoordelingen)

5. FreeConferenceCall.com

Beste budgetvriendelijke oplossing voor conferentiegesprekken

via FreeConferenceCall.com Bent u op zoek naar een gratis tool voor conferentiegesprekken? Free zit in de naam, dus het is geen wonder dat FreeConferenceCall.com een populaire oplossing is in deze ruimte. Het werkt eigenlijk op een "betaal wat je kunt" model, dus je hebt de mogelijkheid om te betalen als je het platform wilt ondersteunen. FreeConferenceCall.com biedt basisfuncties zoals audioconferenties, opnames, delen van schermen en videoconferenties. Het heeft misschien niet veel toeters en bellen, maar deze kale oplossing is waarschijnlijk goed genoeg voor kleine bedrijven.

FreeConferenceCall.com beste functies

Ontvang tot 1000 deelnemers in één vergadering

Gebruik tekentools om in realtime samen te werken met uw team

Presentaties opnemen en delen als live uitzending

Chat met de hele groep of één-op-één met leden van de groep

FreeConferenceCall.com limieten

De interface is een beetje gedateerd

Aangezien het "betaal wat je kunt" is, is het niet echt een gratis dienst voor conferentiegesprekken

Verschillende gebruikers zeggen dat gesprekken af en toe wegvallen

FreeConferenceCall.com prijzen

Betaal wat je kunt

Aanbevolen bedrag: $4/maand

$4/maand Gemiddeld bedrag: $8.21/maand

$8.21/maand Marktprijs: $15/maand

FreeConferenceCall.com beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (370+ beoordelingen)

6. Kiespad

Beste voor AI-gebaseerde transcriptie en samenwerking op afstand

via Dialpad Dialpad rebranded als een AI-first conference call service, wat het zeker onderscheidt van de concurrentie. Geniet van live AI-transcripties, videoconferenties met één klik en real-time samenwerking zonder Dialpad te verlaten. 🧑‍💻

Dialpad beste functies

Personaliseer uw Dialpad-achtergrond, wachtmuziek en URL's voor vergaderingen

Het integreert met Microsoft 365, Google Agenda, Salesforce en meer

Dialpad heeft add-ons voor het beheren van agenda's en bronnen



Dialpad limieten

Sommige gesprekken kunnen haperend zijn

Sommige klanten zeggen dat Dialpad-gesprekken niet aankomen of periodiek wegvallen

Dialpad prijzen

Standaard: $15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Pro: $25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Dialpad beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

7. RingCentral

via RingCentral RingCentral is vooral bekend als contact center-oplossing, maar is ook populair voor videoconferenties en telefoongesprekken. Digitale gebeurtenissen organiseren en webinars, genereer informatie over inkomsten uit uw verkoopgesprekken en fax documenten veilig via de cloud.

RingCentral beste functies

RingSense for Sales analyseert verkoopgesprekken en stelt verbeteringsmogelijkheden voor

De AI-tool van RingCentral genereert automatisch transcripties, samenvattingen en meer

Gebruik RingCentral Enhanced Business SMS om in contact te blijven met uw medewerkers en klanten

Waarom zou u een faxapparaat kopen? Met RingCentral kunt u documenten faxen via de cloud

RingCentral limieten

De integraties zijn niet altijd stabiel

Sommige gebruikers vinden dat de kwaliteit van RingCentral achterblijft bij providers als Zoom en Microsoft Teams

RingCentral prijsstelling

Core: $20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Geavanceerd: $25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Ultra: $35/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

RingCentral beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (350 beoordelingen)

4.1/5 (350 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.100+ beoordelingen)

8. Nextiva

Beste voor uitgebreide zakelijke communicatie met CRM-integraties

via Nextiva De software van Nextiva voor conferentiegesprekken ondersteunt zowel interne als externe gesprekken. Het wordt geleverd met spraak-, video- en messagingtools, evenals analyses, klantonderzoeken en automatisering van de werkstroom.

De beste functies van Nextiva

Heeft uw fysieke kantoor een telefoonsysteem nodig? Installeer het snel met Nextiva

Nextiva is een communicatie hub voor het beheren van uw reputatie, sociale media en customer care center

Zet communicatie op de automatische piloot met drag-and-drop werkstromen

Gebruik Call Pop voor een snelle weergave van de geschiedenis van een klant bij u

Nextiva limieten

Verschillende gebruikers vermelden problemen met probleemoplossing en klantenservice

Anderen zeggen dat de versie van de app vaak hapert

Nextiva Prijzen

Essential: $20,74/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$20,74/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $24,09/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$24,09/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $30,79/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Nextiva beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

4.5/5 (2.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (510+ beoordelingen)

9. ClickMeeting

Beste voor online evenementenplanners en inkomstengenererende vergaderingen

via ClickMeeting ClickMeeting is een ander soort conferentieservice die zich richt op vergaderingen die inkomsten genereren. Als je een evenementenplanner bent, moet je dit platform zeker proberen. Maak marketingdemo's online trainingssessies of grote virtuele gebeurtenissen die niet duur zijn.

De beste functies van KlikMeeting

Gebruik de functie Geautomatiseerde webinars om de druk van live presenteren weg te nemen

On-demand webinars en video content aanbieden als lead-generatie tools

Verwerk eenvoudig betalingen voor webinars met geld

Een aangepaste wachtruimte instellen en agenda voor vergaderingen

ClickMeeting is niet zo aanpasbaar als andere software voor conferentiegesprekken

Sommige gebruikers zeggen dat de kwaliteit van de video niet altijd optimaal is

KlikMeeting prijzig

Gratis proefversie

Live: $26/maand per gebruiker voor 10 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$26/maand per gebruiker voor 10 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Geautomatiseerd: $42/maand per gebruiker voor 10 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$42/maand per gebruiker voor 10 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Aangepast abonnement: Neem contact op voor prijzen

KlikMeeting beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (220+ beoordelingen)

4.1/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (130+ beoordelingen)

10. Grote conferentie

Beste voor professioneel beheerde video chats en live streams

via Grote conferentie Vast Conference is een cloud-gebaseerde oplossing voor gesprekken, live streams en video chats op pro-niveau. Als u een eersteklas ervaring wilt creëren voor uw publiek, huur dan de professionele operators van Vast Conference in. Zij nemen alle technische details voor hun rekening en begroeten alle deelnemers, zodat u zich gratis kunt richten op de hoofdzaken van het gesprek zelf.

De beste functies van Vast Conference

Live of vooraf opgenomen video uitzenden naar honderden mensen

Lokale toegang en inbellen in meer dan 70 landen

Maak verbinding met vergaderingen via uw browser - u hoeft geen speciale software te downloaden

Vast Conference integreert met Outlook, Google en Microsoft 365 kalenders

Vast Conference limieten

Het heeft niet veel reviews

Sommige gebruikers zeggen dat de tijdzones een beetje verwarrend zijn

Vast conferentie prijs

Pay As You Go: 2 cent per minuut, per gebruiker

2 cent per minuut, per gebruiker Essentials: $13,19/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$13,19/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Standaard: $17,59/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$17,59/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $35,19/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Veel beoordelingen en recensies van conferenties

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.5/5 (5+ beoordelingen)

De 10 telefonische vergaderservices op deze lijst zorgen ervoor dat uw team altijd en overal verbinding heeft. Maar toch kan deze software niet elk aspect van teamsamenwerking aan. Als je documenten en chats met teams moet regelen, projecten van gebeurtenissen en gegevens, ga dan voor ClickUp. 🌟

ClickUp /img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Clip-by-ClickUp-.gif Software voor conferentiegesprekken: Deel schermopnames met Clip by ClickUp /$$$img/

Deel schermopnames om je boodschap precies over te brengen zonder dat je een e-mail ketting of een persoonlijke vergadering nodig hebt met Clip by ClickUp

ClickUp is misschien wel de favoriet van het universum app voor projectmanagement maar het is ook een solide aanvulling op elke software voor conferentiegesprekken. We integreren met een indrukwekkend aantal oplossingen, dus de kans is groot dat u ClickUp kunt integreren met uw oplossing voor video- of audioconferenties.

Met de meeste oplossingen voor videoconferenties kunt u opnames en transcripties maken, maar u moet honderden uren video en kopieën doorbladeren om te vinden wat u zoekt. Daarom vertrouwen teams op ClickUp om hun vergaderingen te stroomlijnen . Maak aantekeningen in realtime in een gedeelde agenda, voeg rijke opmaak toe aan uw Documenten en tag team leden.

Je hoeft Docs trouwens niet helemaal opnieuw te maken. Kies uit honderden ClickUp sjablonen om snel aan de slag te gaan. We raden de ClickUp sjabloon voor conferentiebeheer voor drukke planners van gebeurtenissen, maar de ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen is ook een klassieke keuze voor het maken van aantekeningen.

ClickUp ondersteunt meerdere communicatiemethoden, zodat u niet voor alles een vergadering hoeft in te plannen. Free je kalender met ClickUp Clips onze tool voor schermopname. Niemand heeft tijd om een gigantische e-mail te lezen, dus leg alles uit in een snelle video terwijl u uw scherm deelt.

Om meer te halen uit Clips gebruik je ClickUp Brein om automatisch elke Clip die je opneemt te transcriberen. Bovenop de transcriptie kun je de ASK AI functie gebruiken om een vraag te stellen. Brain kijkt dan door elke Clip transcriptie die je hebt gemaakt om snel antwoorden te vinden in video's.

Probeer ClickUp Clips

Gebruik ClickUp Brain om uw schermopnamen te transcriberen

Wij maken het ook een makkie om in contact te blijven met uw team via real-time ClickUp chatten . Houd alle teamcommunicatie in één tool en bekijk alle communicatie over een taak, project of gegevenspunt in één weergave. U hoeft ook niet te wisselen tussen oplossingen wanneer u klaar bent om te werken. U hoeft alleen maar een lid van een team te taggen en ClickUp wijst hem of haar een Taak toe.

De beste functies van ClickUp

Minimaliseer onnodige vergaderingen met de ClickUp Clip schermrecorder

ClickUp Chatten ondersteunt boeiende berichten met rijke formattering en insluitbare koppelingen

Voer strakkere vergaderingen door alles te documenteren, inclusief uw volgende stappen, in ClickUp

Documentopmaak nodig? Daar is een ClickUp sjabloon voor

ClickUp beperkingen

Bepaalde geavanceerde functies, zoals de schrijfassistent ClickUp AI, zijn alleen beschikbaar in betaalde ClickUp abonnementen

Het platform heeft veel functies, dus het kan even duren voordat u op de hoogte bent van alles wat ClickUp te bieden heeft

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

ClickUp: Unified Communications voor de 21e eeuw

Een speciaal nummer en software voor conferentiegesprekken is een must voor moderne bedrijven en teams op afstand. Of je nu een evenementenplanner in een klein bedrijf bent of een veilige optie nodig hebt voor online vergaderingen, deze vergadertools houden je team op dezelfde pagina.

Hoewel al deze providers hun voordelen hebben, kunnen ze niet alles doen. Maar weet u wat wel alles kan? ClickUp.

Breng uw communicatie, documenten, sjablonen en schermopnames samen op één platform. Creëer nu uw gratis ClickUp-werkruimte -geen krediet nodig.