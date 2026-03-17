72% van de consumenten zegt dat verlanglijstjes het winkelen voor de feestdagen gemakkelijker maken, en 64% vindt het ook leuk om cadeaus van verlanglijstjes te krijgen.

Maar kerstwensenlijstjes mislukken vaak omdat ze verspreid zijn over tekstthreads, aantekening-apps en mentale herinneringen die verdwijnen op het moment dat je ze nodig hebt. Dit artikel behandelt zeven gratis sjablonen voor kerstwensenlijstjes – van eenvoudige afdrukbare checklists tot complete digitale planners met realtime samenwerking.

Gebruik ze om cadeau-ideeën te ordenen, voorkeuren met je familie te delen en te onthouden wat iedereen wil als december aanbreekt. 🎄

7 gratis sjablonen voor kerstwensenlijsten in één oogopslag

💡 Pro-tip: Het coördineren van een grote cadeau-uitwisseling binnen een familie of op kantoor kan stressvol zijn. Je jongleert met budgetten, meerdere lijsten met ontvangers, deadlines voor het winkelen en plannen voor gebeurtenissen verspreid over verschillende apps, spreadsheets en groepschats. Deze contextuele wildgroei – de versnippering van cruciale informatie over losstaande apps en platforms – zorgt ervoor dat belangrijke details verloren gaan, wat leidt tot onbedoelde dubbele aankopen en een overschreden budget nog voordat de feestdagen zijn begonnen. ClickUp, 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, lost dit probleem op door alles op één plek samen te brengen. Met al je lijstjes, boodschappen, deadlines, gebeurteniskalenders en teamchats op één plek, en met AI geïntegreerd in het systeem, is het een fluitje van een cent om alles onder controle te houden!

De beste gratis sjablonen voor het maken van je kerstwensenlijst

Tussen kantoorfeestjes, familiebijeenkomsten en Secret Santa-uitwisselingen door, stapelen de cadeaulijstjes zich in december snel op – en zijn ze zelden op elkaar afgestemd. Dit leidt tot dubbele cadeaus, vergeten items en het knagende gevoel dat je een enorm project aan het managen bent in plaats van van de feestdagen te genieten.

De sjablonen in onze lijst hebben verschillende formaten: kies degene die het beste past bij hoe je winkelt en deelt. Sommige zijn het meest geschikt voor persoonlijk gebruik, terwijl andere uitblinken in team- of gezinscoördinatie.

1. Sjabloon voor vakantieplanner van ClickUp

Maak een einde aan de chaos bij het plannen van de feestdagen met een uitgebreide sjabloon die meer biedt dan alleen een eenvoudige verlanglijst. Breng het bijhouden van cadeaus, budgetbeheer en planning samen in één werkruimte met de Holiday Planner-sjabloon van ClickUp — een compleet commandocentrum voor al je feestdagactiviteiten.

In plaats van te jongleren met verspreide informatie, beschikt u over één betrouwbare bron die ervoor zorgt dat iedereen op één lijn blijft en op koers blijft.

Waarom je dit leuk zult vinden:

⚡️Ideaal voor: Ervaren gebruikers die hun feestdagen willen plannen en één hub willen om cadeaus, budgetten en belangrijke data te coördineren zonder details uit het oog te verliezen.

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheerfuncties van ClickUp hoef je je hier nooit zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chat, taakcommentaren, documenten en e-mails!

2. Sjabloon voor lijsten van ClickUp

Je persoonlijke verlanglijstje is een rommelige puinhoop in een app voor aantekeningen, of erger nog, een lange, verwarrende tekstthread waarin je onmogelijk iets kunt terugvinden. Als iemand vraagt wat je wilt, stuur je een ongeorganiseerde lijst, en hebben ze geen idee welke 'blauwe trui' je bedoelde. Deze onduidelijkheid verpest de verrassing wanneer ze moeten vragen om een directe link, de grootte of kleurvoorkeur.

Waarom vervang je rommelige aantekeningen en eindeloze teksten niet door een overzichtelijke, deelbare, digitale verlanglijstmaker? Leg je ideeën vast en deel ze in één overzichtelijke ruimte met het ClickUp-sjabloon. Het zet je losse gedachten om in een duidelijke, bruikbare lijst die je direct kunt bijwerken en met iedereen kunt delen, zodat je zeker weet dat je de cadeaus krijgt die je echt wilt.

Waarom je dit leuk zult vinden:

Eenvoudig organiseren: Gebruik de eenvoudige slepen-en-neerzetten-functie om items op prioriteit te sorteren naarmate je wensen in de loop van de feestdagen veranderen

Voeg directe productlinks toe: Maak een einde aan het giswerk door hyperlinks toe te voegen naar de exacte producten die je wilt. Cadeaugevers kunnen direct op het item klikken, waardoor hun winkelervaring naadloos verloopt

Leg belangrijke details vast: Voeg details toe zoals prijsklasse, prioriteit of je favoriete kleur en grootte. Zo krijgen degenen die cadeaus geven alle context die ze nodig hebben zonder dat ze ernaar hoeven te vragen

Deel met iedereen, waar dan ook: Genereer een openbare ClickUp-link naar je lijst die iedereen kan bekijken, zelfs zonder ClickUp-account. Stuur deze naar familie en vrienden, zodat ze altijd toegang hebben tot je actuele wensen

⚡️Ideaal voor: Iedereen die een overzichtelijke, deelbare persoonlijke verlanglijst wil met links en details, zodat degenen die een cadeau geven snel het juiste kunnen kopen.

3. Sjabloon voor lijst met nog te doen zaken van ClickUp

Misschien heb je wel een verlanglijstje, maar vertaalt dat zich ook naar een daadwerkelijk boodschappenplan? Je weet wat je voor anderen wilt kopen, maar je hebt geen systeem om bij te houden wie het koopt, wanneer het gekocht moet worden, of dat het al gekocht en ingepakt is.

Dit gebrek aan afstemming leidt tot paniek bij het last-minute winkelen en het klassieke kerstprobleem dat twee mensen hetzelfde cadeau voor iemand kopen.

Maak van je passieve verlanglijstje een concreet winkelproject met een taakgerichte sjabloon. Behandel elk cadeau-idee als een item dat nog te doen is – compleet met subacties, deadlines en eigenaars – met behulp van de ClickUp-to-do-lijst-sjabloon.

Deze aanpak verandert je lijst van een simpele verzameling ideeën in een gezamenlijk plan met duidelijke verantwoordelijkheden. Zo zorg je ervoor dat elk cadeau op tijd wordt gekocht en dat er geen dubbele cadeaus zijn.

Waarom je dit leuk zult vinden:

Houd de voortgang bij met selectievakjes: Ervaar de voldoening van het afvinken van items zodra je ze hebt gekocht en ingepakt. Het sjabloon houdt de voortgang bij en geeft een duidelijk overzicht van wat er al klaar is en wat er nog te doen is

Delegeer nauwkeurig: Voorkom dubbele cadeaus door Voorkom dubbele cadeaus door in ClickUp de functie 'Taaktoewijzingen' te gebruiken om elke boodschapstaak aan een specifiek gezinslid toe te wijzen. Zo weet iedereen precies wat hij of zij moet kopen

Doe het rustig aan met winkelen: Stel deadlines in om de last-minute-drukte te vermijden. Je kunt je boodschappen over meerdere weken spreiden, waardoor het proces minder stressvol wordt

Deel complexe cadeaus op in eenvoudigere stappen: Maak voor cadeaus die meer moeite kosten ClickUp-subtaaken om onderzoekstappen bij te houden, zoals 'prijzen vergelijken', 'groottes controleren' of 'een code voor korting zoeken' Maak voor cadeaus die meer moeite kostenom onderzoekstappen bij te houden, zoals 'prijzen vergelijken', 'groottes controleren' of 'een code voor korting zoeken'

⚡️Ideaal voor: Gezinnen of teams die het kopen van cadeaus coördineren en behoefte hebben aan duidelijke eigenaars, deadlines en voortgangsregistratie om dubbele cadeaus te voorkomen.

4. Checklist-sjabloon van ClickUp

Soms wil je gewoon een eenvoudige, no-nonsense lijst zonder de complexiteit van budgetten, toegewezen personen of meerdere weergaven. Je bent de overdreven geavanceerde tools beu voor wat een eenvoudige taak zou moeten zijn: items opsommen en afvinken. Deze frustratie zorgt ervoor dat je terugvalt op papieren lijstjes (die je kwijtraakt) of een eenvoudige app voor aantekeningen (die geen structuur biedt).

De ClickUp-checklistsjabloon biedt je het gemak van een eenvoudige checklist zonder in te boeten aan digitaal gebruiksgemak. De overzichtelijke lijst met selectievakjes houdt het simpel en maakt checklists die je op je telefoon kunt gebruiken of kunt afdrukken voor op de koelkast. Het is ideaal voor snelle persoonlijke verlanglijstjes, cadeau-ideeën voor kinderen of boodschappen.

Waarom je dit leuk zult vinden:

Minimalistisch ontwerp: De sjabloon richt zich op slechts twee dingen: het item en een selectievakje. Er is geen leercurve, waardoor je het kunt openen, items kunt toevoegen en meteen kunt beginnen met afvinken

Eenvoudig dupliceren: Maak binnen enkele seconden aparte, identieke checklists voor elk gezinslid, zodat ieders wensen overzichtelijk en apart blijven

Afdrukvriendelijke layout: Als je de voorkeur geeft aan een papieren lijst, is de layout afdrukvriendelijk en gemakkelijk offline te gebruiken

Groepeer items voor eenvoudiger planning: Maak het overzichtelijker door items te groeperen in categorieën met ClickUp Nested Checklists . Je kunt bijvoorbeeld subchecklists maken voor 'Cadeaus voor mama', 'Kerstcadeautjes voor in de kerstsok' of 'Secret Santa op het werk'. Maak het overzichtelijker door items te groeperen in categorieën met. Je kunt bijvoorbeeld subchecklists maken voor 'Cadeaus voor mama', 'Kerstcadeautjes voor in de kerstsok' of 'Secret Santa op het werk'.

⚡️Ideaal voor: Minimalisten die gewoon een snelle afvinklijst willen die ze op hun mobiel of afgedrukt kunnen gebruiken, zonder extra planning.

💡 Pro-tip: Als je een gezinscadeaulijst of een Secret Santa op het werk coördineert, gebruik dan een ClickUp Super Agent als je “feestdagencoördinator”. ” Stel deze in om dagelijks of wekelijks een kort overzicht te sturen van cadeaus die nog in de Ideeën-fase zitten, markeer items die op dubbele cadeaus lijken en stuur een herinnering aan iedereen waar nog iets gekocht moet worden vóór de uiterste verzenddata. Op die manier blijft de lijst up-to-date zonder extra heen-en-weer-gepraat, en voorkom je dubbele aankopen op het laatste moment. Leer vandaag nog hoe je je eerste Super Agent in ClickUp kunt maken!

5. Sjabloon voor kerstwensenlijst van TheGooDocs

Je leeft en ademt Google Documenten en hebt geen zin in het gedoe van het leren van een nieuw platform alleen maar voor een kerstlijst. Je hebt iets nodig dat vertrouwd aanvoelt, gemakkelijk te delen is met andere Google-gebruikers en een beetje feestelijke flair heeft zonder dat je zelf aan het ontwerpen hoeft te slaan.

Dit op Google Documenten gebaseerde sjabloon voor een kerstwensenlijst van TheGooDocs is perfect voor gebruikers die op zoek zijn naar een snelle, decoratieve en vertrouwde optie. Het wordt geleverd met een vooraf ontworpen feestelijke vormgeving die klaar is om ingevuld, gedeeld via Google Drive of afgedrukt te worden.

Waarom je dit leuk zult vinden:

Inclusief feestelijk ontwerp: De feestelijke uitstraling is al klaar, zodat je je kunt concentreren op het toevoegen van je items zonder je zorgen te maken over het format

Deel met familieleden: Gebruik de standaardtoestemmingen van Google Drive om te bepalen wie het document kan bekijken of bewerken

Bewerkbare tekstvelden: Voeg eenvoudig itemnamen, beschrijvingen en aantekeningen toe over waar elk cadeau te koop is

Volledig aangepast: Downloaden en pas de tekst en layout naar wens aan

Hoewel dit handig is voor persoonlijk gebruik, moet u er rekening mee houden dat het een statisch document is. Het mist dynamische functies zoals realtime aankoopstatussen of notificaties, waardoor het minder geschikt is voor het coördineren van een cadeau-uitwisseling met meerdere kopers.

⚡️Ideaal voor: Fans van Google Documenten die een feestelijke, eenvoudig te delen verlanglijst willen die ze zonder enige installatie kunnen invullen en afdrukken.

💡 Pro-tip: Als je aan het winkelen bent (of een cadeau-idee bedenkt terwijl je aan het scrollen bent), gebruik dan ClickUp Talk to Text om het direct vast te leggen in plaats van te proberen het later te onthouden. Dicteer gewoon een korte notitie zoals "Voeg gezellige blauwe trui voor mama toe, grootte M, onder $50" of "Markeer Secret Santa-mok als gekocht", en plak de tekst vervolgens direct in je verlanglijstje of cadeau-Taak. Het is een snelle manier om links, groottes en de status van cadeaus onderweg bij te houden, zelfs als je maar één hand vrij hebt. Werk 4x sneller dan typen met ClickUp Talk to Text

6. Presentatie van de kerstwensenlijst door Slidesgo

Een lijst in platte tekst is saai, vooral als je kinderen enthousiast wilt maken of creatieve ideeën met je familie wilt delen. Je wilt een manier om je verlanglijstje visueel aantrekkelijker en boeiender te maken, bijna als een persoonlijk cadeaulookbook.

Maak een visueel aantrekkelijke, op dia's gebaseerde verlanglijst met Slidesgo's Kerstverlanglijstpresentatie voor Google Slides of PowerPoint. Deze is ontworpen als een geïllustreerde, deelbare presentatie, wat vooral leuk is voor creatieve cadeaugevers of om kinderen te helpen hun familie te laten zien wat ze graag zouden willen hebben.

Waarom je dit leuk zult vinden:

Geïllustreerde kerstontwerpen: Kies uit verschillende feestelijke dia-layouts om uw presentatie samen te stellen

Met afbeeldingen: voeg foto's van de gewenste cadeaus toe naast de beschrijvingen voor optimale duidelijkheid

Eenvoudig te delen: presenteer het live of exporteer het als een PDF die iedereen gemakkelijk kan downloaden en bekijken

Aanpasbare kleuren: Pas de kleuren en lettertypen aan, zodat ze bij uw persoonlijke feeststijl passen

Het is niet bedoeld om aankopen bij te houden of een budget te beheren, maar het maakt het delen van een verlanglijstje zeker gedenkwaardiger.

⚡️Ideaal voor: Iedereen die een visuele lijst in lookbook-stijl wil (vooral voor kinderen of creatieve cadeaus) waarbij afbeeldingen centraal staan.

7. Feestelijke sjabloon voor kerstwensenlijst van WordLayouts

Misschien ben je een fan van de traditionele, fysieke lijst – iets dat je kunt afdrukken, met de hand kunt invullen en op de koelkast kunt plakken. Je hebt geen digitale functies nodig; je wilt gewoon een mooi ontworpen, afdrukbaar document dat gemakkelijk te gebruiken is voor kinderen, klasactiviteiten of eenvoudige gezinslijstjes.

De Festive Christmas Wish List Template van WordLayouts is een afdrukbare Microsoft Word-sjabloon met een klassiek, speels en kindvriendelijk kerstontwerp. Het is de perfecte keuze voor iedereen die een traditionele wenslijst wil die je kunt afdrukken en invullen.

Waarom je dit leuk zult vinden:

Handige tips: Door ruimte te bieden om aantekeningen te maken over dingen die je wilt en nodig hebt, maar ook dingen die je leest en draagt, helpt het sjabloon bij het bedenken van cadeau-ideeën

Bekende bewerking: Omdat het een Word-document is, kunt u het eenvoudig bewerken in een programma dat de meeste mensen al hebben geïnstalleerd

Afdrukklare layout: De sjabloon is geformatteerd voor afdrukken, dus je hoeft alleen maar de velden in te vullen en je bent klaar

Omdat dit een statisch Word-document is, ontbreken digitale samenwerkingsfuncties zoals realtime updates of aanklikbare productlinks. Het is het meest geschikt voor offline, persoonlijk gebruik in plaats van een gecoördineerde cadeau-uitwisseling tussen meerdere personen.

⚡️Ideaal voor: Mensen die de voorkeur geven aan een afdrukbare, invulbare verlanglijst voor thuis, in de klas of voor kinderactiviteiten in plaats van een digitale tracker.

Als u deze feestdagen verantwoordelijk bent voor bedrijfs- of clientgeschenken, vindt u hier een handige video met praktische ideeën voor de selectie van passende relatiegeschenken die professionele relaties versterken:

💡 Pro-tip: Ben je bezig met kerstinkopen voor een groot gezin of team? Zet alles in ClickUp Docs om het overzichtelijk te houden. Maak een eenvoudig kerstdocument met secties voor elke persoon en koppel vervolgens naar de bijbehorende verlanglijst of taken, zodat alles georganiseerd blijft en gemakkelijk te delen is. Heb je een vraag over een van deze opties? Vraag het gewoon aan ClickUp Brain en krijg binnen enkele seconden antwoord, zonder dat je door meerdere lijsten hoeft te zoeken! Zet al je boodschappenlijsten op één plek met ClickUp Docs

Begin vandaag nog met je kerstwensenlijst

Een goede sjabloon voor een kerstwensenlijst voorkomt dubbele cadeaus en maakt het delen van voorkeuren eenvoudiger, of je nu een cadeau-uitwisseling met het gezin coördineert of je eigen ideeën op orde houdt. Hoewel afdrukbare sjablonen ideaal zijn voor kinderen of snelle persoonlijke lijstjes, zijn digitale sjablonen met realtime delen en gekoppelde productlinks veel beter voor groepscoördinatie. Een speciale sjabloon met samenwerkings- en aankooptracking zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit. Begin vroeg met je lijst – 32% van de consumenten begint al voor november met kerstinkopen – deel deze op grote schaal en werk hem bij zodra je nieuwe ideeën krijgt. ✨Klaar om je kerstcadeaus te organiseren? Ga gratis aan de slag met ClickUp en bewaar elke verlanglijst, boodschap en cadeau-idee op één plek.

Veelgestelde vragen

Ja – deel via een openbare link of e-mail, zodat familieleden of collega's deze in realtime kunnen bekijken of bewerken. De meeste digitale sjablonen, zoals die in ClickUp, ondersteunen deze functionaliteit. Voor een kerstwensenlijst op het werk of Secret Santa houdt een gedeeld sjabloon ieders lijstjes op één plek bij, zonder eindeloze groepsberichten.

PDF en Word (.docx) zijn de meest betrouwbare formaten voor een gratis afdrukbare kerstwensenlijst. PDF's behouden de opmaak perfect op alle apparaten, terwijl je bij Word-bestanden de tekst kunt bewerken voordat je afdrukt.

Maak het voor cadeaugevers gemakkelijk om de juiste producten te vinden door een digitaal sjabloon te gebruiken dat hyperlinks ondersteunt, zoals het lijstsjabloon van ClickUp. Plak de product-URL gewoon in een aangepast veld of in de beschrijving van het item, zodat cadeaugevers direct naar de online winkel kunnen doorklikken.