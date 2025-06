50 ideeën voor relatiegeschenken om uw waardering voor uw werknemers te tonen

Wanneer u bij een nieuwe organisatie komt werken, krijgt u waarschijnlijk een mand vol goodies, zoals mokken, laptopaccessoires, kantoorbenodigdheden en soms zelfs een optioneel snackpakket. Wat een geweldig gevoel, toch?

Bedrijfsgeschenken zijn een van de beste manieren om werknemers te laten zien dat ze gewaardeerd worden. Het gaat om het geven van waardering geschenken aan werknemers, klanten of partners om het moreel te verhogen, dankbaarheid te tonen voor goed werk en goodwill voor uw bedrijf te creëren.

Met de dag worden relatiegeschenken persoonlijker en duurzamer!

Bedrijven zijn zich gaan richten op geschenken die de ontvanger aanspreken, zoals ongebruikelijke of zorgvuldig geselecteerde ervaringen, lokale ambachtelijke producten, zelfverzorgingsartikelen, milieuvriendelijke geschenken, enz.

Technologie speelt ook een rol, met digitale cadeaubonnen die flexibele, op afstand bruikbare opties bieden. Het draait allemaal om het bedenken van gebaren die een blijvende, positieve indruk achterlaten.

Daarom zijn standaardgeschenken uit! Bedrijfsgeschenken op basis van keuze winnen aan populariteit omdat ze de ontvangers een gevoel van empowerment geven. Een gepersonaliseerde aanpak kweekt waardering, verhoogt de motivatie en zorgt ervoor dat de geschenken echt worden gewaardeerd. Het is een win-winsituatie voor zowel de bedrijven als de ontvangers.

Als je op zoek bent naar inspiratie voor relatiegeschenken, helpt deze gids je de 50 beste ideeën te ontdekken die we hebben verzameld bij onze eigen collega's (en geschenkprofessionals).

We zetten ook de voor- en nadelen van geschenken op een rijtje, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken, en geven u tips voor het opstellen van een goed abonnement voor de perfecte relatiegeschenken.

50 ideeën voor relatiegeschenken waar werknemers echt blij mee zijn

Bedrijfsgeschenken draaien om personalisatie. U kunt één of meerdere geschenken kopen om een mand samen te stellen en uw medewerkers, gewaardeerde klanten en strategische partners te bedanken.

Voordat u begint met het bedenken van unieke relatiegeschenken voor uw werknemers, is het verstandig om eerst te bepalen voor hoeveel mensen u cadeaus wilt kopen.

Daarnaast kunt u ook overwegen om ieders mening in account te nemen via polls of enquêteformulieren voordat u uw geschenken aanschaft!

Pro-tip: Gebruik software voor werknemersbetrokkenheid om enquêtes uit te voeren en te ontdekken welke cadeaus uw werknemers het meest zouden waarderen!

Laten we eens kijken naar de beste relatiegeschenken!

1. Gepersonaliseerde draadloze oplaadpads

via Access

Laat uw werknemers de snoeren achterwege en zorg voor een opgeruimd bureau of nachtkastje met een slanke draadloze oplaadpad. U kunt uw telefoon, oordopjes of smartwatch gewoon op de pad plaatsen en zien hoe deze wordt opgeladen zonder te hoeven zoeken naar kabels.

Dit is een attent cadeau voor uw werknemers als ze tijdens hun werkdag veel gebruikmaken van slimme gadgets. Zo zorgt u ervoor dat hun batterij nooit leeg raakt.

2. Blauwlichtfilterbrillen

Deze bijzondere bril helpt vermoeide ogen tegen en verbetert de slaap. Bovendien is het een stijlvol accessoire!

Deze bril filtert het schadelijke blauwe licht dat door schermen wordt uitgezonden en dat het slaappatroon verstoort en hoofdpijn veroorzaakt. Ze zijn perfect voor iedereen die lange uren achter een computer of telefoon doorbrengt.

U kunt ook enquêteformulieren naar uw werknemers sturen, zodat zij hun bril kunnen personaliseren door te kiezen uit verschillende kleuren, glastypes en sterktes.

3. Ruisonderdrukkende hoofdtelefoon

via Remoters

Dit geweldige relatiegeschenk kan werknemers helpen om afleidingen te blokkeren en hun focus te verbeteren.

Dit is een van de beste geschenken voor productiviteit – een gamechanger voor mensen die in een open kantooromgeving werken of zich tijdens het reizen moeten concentreren. Ruisonderdrukkende hoofdtelefoons creëren een rustige omgeving, waardoor mensen zonder onderbrekingen kunnen werken of ontspannen.

Overweeg om samen te werken met verschillende merken om de beste deal te krijgen voor grote bestellingen van relatiegeschenken. Vraag uw werknemers ook naar hun voorkeuren wat betreft kleur en compatibiliteit met smartphones/gadgets.

4. Gepersonaliseerde waterflessen

Milieuvriendelijk en praktisch: een hoogwaardige herbruikbare waterfles stimuleert hydratatie en vermindert de afhankelijkheid van wegwerpplastic.

Kies een fles met een ingebouwd stalen rietje of tuit om gemakkelijk uit te drinken, en overweeg isolatie om dranken gedurende langere tijd warm of koud te houden.

Schrijf uw bedrijf in voor een bulkinkoopprogramma. U kunt de flessen ook personaliseren met uw bedrijfslogo en de namen van uw werknemers.

5. Slimme luidsprekers

via CNN

Met een slimme speaker kunnen uw medewerkers slimme lampen bedienen, muziek afspelen en naar podcasts luisteren. Deze speakers bieden ook handsfree informatie.

Uw werknemers kunnen deze luidsprekers ook gebruiken om te ontspannen, thuis feestjes te geven en te genieten van hun welverdiende vrije tijd!

6. Cafe gift kaarten

Een gepersonaliseerde cadeaubon voor een café is een zeer gewild relatiegeschenk. Door uw cadeaubonnen te geven rond feestdagen of vakanties, geeft u uw werknemers een attent extraatje waarmee ze geld kunnen besparen en tegelijkertijd kunnen genieten!

Dergelijke cadeaubonnen kunnen worden gebruikt om koffiebonen, speciale theesoorten, diverse gebakjes of zelfs lunchitems te kopen. Deze cadeauoptie komt tegemoet aan veel voorkeuren, zodat er voor iedereen iets leuks bij zit.

Combineer ze met een mandje met gezonde snacks, cake pops, mini cupcake proefpakketjes of merchandise zoals een reisbeker of een thermosfles met monogram om het persoonlijk te maken.

7. Spa-dagarrangementen

via Mountain Mist Spas

Een spa-dagarrangement is het perfecte cadeau om uw werknemers een luxe ervaring te bieden waarbij ze even helemaal tot rust kunnen komen.

Met dit heerlijke cadeau kunnen ze zich ontspannen met rustgevende massages, verjongende gezichtsbehandelingen of andere verwenbehandelingen. Wees gerust, uw werknemers zullen verjongd aan het werk terugkeren, klaar om elke uitdaging aan te gaan.

8. Weekendjes weg

Verras uw team met een weekendje weg naar een charmante bed & breakfast of een luxe resort. Deze ontsnapping aan de dagelijkse sleur zal hen in staat stellen om blijvende herinneringen te creëren met hun dierbaren.

Een weekendje weg zorgt voor een gevoel van welzijn en waardering. Uw werknemers kunnen een pittoresk stadje met kunstgaleries verkennen, zich laten verwennen met spabehandelingen of gewoon ontspannen aan het zwembad met een verfrissend drankje.

9. Rondleidingen met wijnproeverij

Geef uw werknemers een begeleide proeverij bij een lokale wijnmakerij cadeau. Dit verfijnde uitje biedt een geweldige leerervaring, waarbij u verschillende wijnen kunt proeven, een verfijnde smaak ontwikkelt en de kunst van het wijnmaken leert waarderen. Ze kunnen ook een volledig op maat gemaakte wijncollectie kopen.

Dit cadeau biedt ook een unieke kans om teambuilding te bevorderen, waardoor uw werknemers kameraadschap kunnen ontwikkelen en een onvergetelijke gedeelde ervaring kunnen opdoen.

10. Premium geschenkdozen

via Cheers Sweetie

Premium sterke dranken zijn een verfijnd cadeau dat u kunt geven aan het topmanagement van uw bedrijf.

Premium sterke dranken staan voor luxe en exclusiviteit. Met een zorgvuldig samengestelde selectie van hoogwaardige whisky's, bourbons uit kleine batches of gerijpte tequila's kunt u uw dankbaarheid tonen voor de onschatbare bijdragen van uw senior leidinggevenden aan de groei en het succes van uw organisatie.

11. Gourmetpakketten

Heerlijke voedselpakketten zijn altijd een gewaardeerd geschenk! Speel in op de smaak en voorkeuren van uw team met een zorgvuldig samengesteld pakket met gastronomische lekkernijen.

U kunt ambachtelijke kazen, gastronomische chocolade of speciale snacks in de geschenkmanden doen. Dit doordachte cadeau laat zien dat u moeite doet om het harde werk van uw werknemers te belonen.

12. Virtuele kooklessen met een beroemde chef-kok

Werknemers die van koken houden, zullen dol zijn op een cadeau waarmee ze hun favoriete chef-kok kunnen ontmoeten!

U kunt een online kookmasterclass boeken met een gerenommeerde chef-kok. Denk aan Nigella Lawson, Jamie Oliver of iemand anders die uw werknemers een once-in-a-lifetime ervaring kan bezorgen!

Deze interactieve ervaring stelt uw medewerkers in staat om nieuwe culinaire vaardigheden te leren, spannende keukens te ontdekken en samen (virtueel!) een heerlijke maaltijd te bereiden. Het is een leuke, boeiende teambuildingactiviteit die creativiteit, samenwerking en prestatie bevordert.

13. Handgemaakte horloges

Houd bij de selectie van een handgemaakt horloge rekening met de stijl en smaak van uw werknemers. Voor de klassieke manager is een dresswatch met een minimalistisch ontwerp en een hoogwaardige leren band wellicht de perfecte keuze.

Voor wie de voorkeur geeft aan een modernere esthetiek, kan een pilotenhorloge met een gedurfde wijzerplaat en lichtgevende wijzers een uitstekende keuze zijn.

U kunt ook rekening houden met hun hobby's en rente. Een zwemmer zou bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een horloge met waterdichtheid en chronografische functies.

Ongeacht hun voorkeur is een handgemaakt horloge een cadeau dat jarenlang gekoesterd zal worden, vooral als het wordt gegeven bij de terugkeer van een werknemer of aan het topmanagement als kerstcadeau.

14. Luxe golfsets

via Esquire

Een aangepaste golfset met monogram is een attent en uniek relatiegeschenk, vooral voor uw klanten en partners.

U kunt dit cadeau ook personaliseren door er aangepaste golfballen, tickets voor een golfbaan, gepersonaliseerde golflessen met een professional, een luxe golftas of een upgrade van uw clubs aan toe te voegen.

15. Samengestelde zelfzorgpakketten

Verwen uw werknemers met gepersonaliseerde verzorgingspakketten. Stel prachtig verpakte boxen samen met luxe badbruisballen, aromatherapiekaarsen, etherische oliën of hoogwaardige huidverzorgingsproducten.

Aangezien deze pakketten zijn afgestemd op individuele voorkeuren, kunt u een enquête houden om inzicht te krijgen en uw geschenken afstemmen op gelegenheden zoals Internationale Vrouwendag of Internationale Mannendag. Deze populaire relatiegeschenken stimuleren ontspanning en welzijn en laten zien dat u geeft om de gezondheid en het welzijn van uw werknemers.

16. Gepersonaliseerde abonnementen op boeken

via Hom egrow n

Stimuleer de liefde voor lezen bij uw werknemers met gepersonaliseerde boekabonnementen.

Voor werknemers die van geschiedenis houden, kunt u historische fictie-bestsellers van auteurs zoals Ken Follett cadeau doen. Mensen die van koken houden, kunnen kookboeken van culinaire meesters zoals Yotam Ottolenghi cadeau krijgen.

U kunt extra geld inleggen om deze boxen te personaliseren door accessoires toe te voegen, zoals kaarsen, fanfictie, bladwijzers of gepersonaliseerd briefpapier, zoals agenda's met monogram en gegraveerde pennen.

17. Abonnementen op musea of kunstgalerijen

Verwen uw werknemers met een abonnement op een museum of kunstgalerie en laat hen genieten van cultuur.

Geef ze pasjes of abonnementen om de nieuwste tentoonstellingen in een museum te bekijken of een rondleiding door hedendaagse kunstinstallaties te volgen.

Deze lidmaatschappen stimuleren creativiteit en leermogelijkheden, terwijl uw personeel kan genieten van vrije tijd.

18. Restaurantkaarten

via Plastic Printers

Geef uw werknemers cadeaubonnen voor een luxe restaurant. U kunt deze vlak voor de feestdagen uitdelen, zodat ze samen met hun familie en vrienden kunnen genieten.

U kunt deze cadeaubonnen ook opladen voor feestdagen of voor de verjaardagen van werknemers. Met deze cadeaubonnen trakteert u uw werknemers op lekker eten en quality time met hun dierbaren.

19. Donaties aan goede doelen

Maak een betekenisvolle impact door namens uw personeel aan een goed doel te doneren. Laat uw werknemers een doel kiezen waar ze gepassioneerd over zijn.

Redenen hiervoor kunnen zijn vrijwilligerswerk voor het milieu bij organisaties als The Nature Conservancy of het bevorderen van dierenwelzijn bij de ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Dit attente gebaar stelt hen in staat om bij te dragen aan een goed doel dat hen na aan het hart ligt, terwijl uw bedrijf blijk geeft van zijn toewijzing aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en een positieve sociale impact creëert.

20. Abonnementen/lidmaatschappen

Help uw werknemers hun vaardigheden uit te breiden met een abonnement op een box of een online cursus waarmee ze nieuwe vaardigheden kunnen leren.

Apps zoals Duolingo, Coursera, Google en Meta en diensten zoals Skillshare Kits of KiwiCo bieden samengestelde ervaringen voor het leren van coderen, fotografie, vreemde talen en nog veel meer.

Deze vooraf betaalde ervaringen bieden de nodige materialen en middelen om uw werknemers op weg te helpen op hun leertraject.

21. Luxe badjas- en slippersets

via Pinterest

Voeg een luxe badjas en slippers toe aan de routine van uw werknemers na het werk. U kunt kiezen uit zachte badjassen van ademende materialen zoals katoen of fleece.

Deze badjassen hebben vaak een sjaalkraag, handige zakken en een gezellige capuchon voor extra warmte. Combineer de badjassen met comfortabele slippers met voering van imbontjes of traagschuim.

Deze combinatie biedt uw werknemers de broodnodige ontspanning en helpt hen om thuis tot rust te komen.

22. Concert- of sporttickets

Bouw teamgeest op door sport- of concertkaartjes te geven aan verschillende afdelingen of teams.

Laat uw werknemers hun favoriete honkbalteam aanmoedigen of meezingen met hun favoriete band tijdens een concert.

Dergelijke ervaringen zullen vruchten afwerpen bij het opbouwen van teamgeest, wat zich vertaalt in een positieve werkomgeving op kantoor.

23. Stressballen met bedrijfslogo

via Good Housekeeping

Stressballen verlichten de sfeer op het werk door werknemers in staat te stellen hun stress te kanaliseren. U kunt stressballen met uw bedrijfslogo cadeau doen om mensen te helpen een fysieke uitlaatklep te vinden voor hun angst tijdens de werkuren.

U kunt een bulkbestelling plaatsen voor aangepaste stressballen met bedrijfslogo's of missieverklaringen, waardoor u een vleugje plezier toevoegt en de naamsbekendheid van uw merk vergroot.

24. Sportschoolabonnementen

Investeer in de gezondheid en het welzijn van uw werknemers met een sportschoolabonnement.

Of het nu gaat om een lokale sportschoolketen of een boetiekfitnessstudio, dit prepaidvoordeel moedigt hen aan om prioriteit te geven aan hun fysieke conditie.

Deze lidmaatschappen helpen uw werknemers om stress te beheersen, wat leidt tot een productiever en gemotiveerder personeelsbestand.

25. Maaltijdvoorzieningen op kantoor

Vereenvoudig drukke agenda's en promoot gezond eten met een abonnement op een maaltijdservice voor op kantoor.

Sommige bedrijven geven korting op bestellingen in bulk en leveren vooraf geportioneerde, gepersonaliseerde maaltijden.

Door kant-en-klare maaltijden op kantoor te serveren, kunnen werknemers kostbare tijd en geld besparen die ze anders zouden besteden aan het bestellen van dagelijkse lunches of het zoeken naar restaurants in de buurt.

Het gemak en de verscheidenheid aan opties die maaltijdservices bieden, moedigen werknemers aan om gedurende de werkdag gezonde keuzes te maken, wat het algehele welzijn bevordert.

26. DIY-pakketten voor warme chocolademelk

via Refinery29

Een ander leuk cadeau-idee is een doe-het-zelfpakket voor warme chocolademelk. Je kunt ook themapakketten geven, vooral tijdens Thanksgiving of Pasen.

Je kunt er bijvoorbeeld gourmet cacaopoeder, marshmallows, gebroken zuurstokken en kleurrijke hagelslag aan toevoegen. Je kunt ook receptenkaarten met verschillende smaken weggeven, zoals pepermunt warme chocolademelk of Mexicaanse warme chocolademelk met een vleugje cayennepeper.

27. Ambachtelijke koffie-/theemanden

Geef ambachtelijke koffie-/theemanden cadeau aan werknemers die van deze dranken houden. Voeg 's werelds beste ambachtelijke koffie toe, zoals vers gebrande bonen van Counter Culture Coffee of exotische losse theesoorten van Harney & Sons.

Uw geschenkdozen kunnen ook gastronomische producten bevatten, zoals gearomatiseerde honing, zandkoekjes of biscotti.

Een cadeau als dit gaat verder dan een typische koffiebox en verbetert de pauze van een werknemer. Het stelt hen ook in staat om tijdens de werkdag te ontspannen en nieuwe energie op te doen.

28. Draagbare projectoren

via Techradar

Verrijk de entertainmentervaring van uw werknemers thuis door hen een draagbare projector met ingebouwde luidsprekers te schenken.

Merken als Anker of XGIMI bieden compacte, lichtgewicht projectoren die perfect zijn voor filmavonden, presentaties of video gamesessies. Met dit veelzijdige gadget kunnen ze content projecteren op elke muur of elk oppervlak, waardoor ze thuis een leuke en meeslepende ervaring kunnen creëren.

29. Fitnessbandjes/trackers

via Gearz

Geef uw werknemers de mogelijkheid om hun gezondheids- en fitnessdoelen in eigen hand te nemen met een fitnessband of -tracker.

Populaire opties zijn onder andere Fitbit of Apple Watch, met functies zoals het tellen van stappen, het bijhouden van calorieën, hartslagmeting en slaapanalyse.

Met deze technologie kunnen ze hun voortgang bijhouden, gemotiveerd blijven en weloverwogen beslissingen nemen over hun gezondheid en welzijn. Door een actievere levensstijl aan te nemen, kunnen uw werknemers direct bijdragen aan een gezonder en gelukkiger personeelsbestand.

30. DIY luxe geschenkdozen

Personaliseer uw aanpak met luxe DIY-geschenkdozen. Stem het geschenk af op de specifieke rente en voorkeuren van uw werknemers.

Voor werknemers die van technologie houden, zijn een draadloos oplaadstation, een telefoonhouder voor in de auto en een blauwlichtfilterbril goede opties.

Aan de andere kant kunt u een selectie van gearomatiseerde koffiebonen, een French press en een reismok samenstellen voor iedereen die van koffie houdt.

Met deze aanpak kunt u unieke geschenken creëren die uw aandacht voor uw teams benadrukken. Door een persoonlijk tintje toe te voegen dat verder gaat dan kant-en-klare geschenkmanden, maakt u het gebaar nog betekenisvoller voor uw werknemers.

31. Hobby abonnementen boxen

Onderzoeksbedrijven bieden een uitgebreide selectie van samengestelde abonnementen op boxen gericht op hobby's zoals schilderen, houtbewerking of ambachtelijk bierbrouwen.

Deze boxen leveren maandelijks een verrassingspakket, gevuld met hoogwaardige materialen en projectinstructies. Medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe interesses te ontdekken, nieuwe vaardigheden te leren en creatieve bezigheden buiten het werk na te streven.

32. Ergonomische bureaustoelen

via Effydesk

Investeer in het welzijn en comfort van uw werknemers op lange termijn met een ergonomische bureaustoel.

Vervang hun oude stoel door een hoogwaardige ergonomische stoel om een goede houding te bevorderen, rugpijn te verminderen en het algehele comfort tijdens de werkdag te verbeteren.

Deze investering toont uw toewijzing aan hun gezondheid en veiligheid, wat leidt tot een verhoogde productiviteit op het werk.

33. Gratis therapiesessies

via Cosmos Magazine

Geef de mentale gezondheid en het emotionele welzijn van uw personeel prioriteit met een cadeau in de vorm van gratis therapiesessies. Door samen te werken met een telezorgdienst zoals Talkspace of BetterHelp kunnen werknemers op afstand contact opnemen met erkende therapeuten, wat een handige en vertrouwelijke manier is om stress, angst of andere mentale gezondheidsproblemen aan te pakken.

Dit waardevolle voordeel toont aan dat uw bedrijf zich inzet om hun welzijn te ondersteunen en een werkomgeving te creëren waarin gezondheid voorop staat.

34. Kaarten voor cadeaus voor huisverbetering

Verlicht de werklast van uw werknemers en geef ze de mogelijkheid om hun weekendklusjes aan te pakken met een cadeaubon voor huisverbetering.

Populaire opties zijn onder andere H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe's of zelfs bouwmarkten die gespecialiseerd zijn in specifieke behoeften, zoals loodgieterswerk of elektrische benodigdheden.

Deze cadeaubon biedt hen de flexibiliteit om materialen voor huisverbeteringsprojecten aan te schaffen, waardoor ze hun leefruimte kunnen personaliseren en taken kunnen uitvoeren die ze al lang hebben uitgesteld.

35. Staande bureauconverters

Bevorder beweging en bestrijd de negatieve effecten van langdurig zitten met een sta-bureau converter.

Met deze veelzijdige tool kunnen werknemers hun bestaande bureau eenvoudig ombouwen tot een sta-werkplek, waardoor ze de hele dag flexibel kunnen afwisselen tussen zitten en staan.

Sta-bureaus kunnen de houding verbeteren, rugpijn verminderen en het energieniveau verhogen, wat leidt tot een gezondere en productievere werkomgeving.

Pro-tip: Beloon je beste medewerkers met unieke geschenken en versterk je erkenningsprogramma's met de beste software voor werknemerserkenning!

36. Vaardigheidsworkshops/cursussen

Stimuleer teamwork en creativiteit met kaartjes voor een workshop of cursus over een specifieke vaardigheid, zoals pottenbakken, houtbewerking of sieraden maken.

Populaire lokale studio's of online platforms zoals Skillshare bieden boeiende workshops voor zowel beginners als ervaren leerlingen.

Dit helpt werknemers nieuwe vaardigheden te leren en een gevoel van voldoening te krijgen terwijl ze zich uitleven in teambuildingactiviteiten. Het is een uitstekende manier om in een leuke en interactieve omgeving een band op te bouwen met collega's.

37. Bureauplanten en verzorgingsgidsen

via Palmers Garden Centre

Als je de luchtkwaliteit op je werkplek wilt verbeteren, kies dan voor kamerplanten en combineer ze met gedetailleerde verzorgingsgidsen.

Populaire opties zijn onder andere onderhoudsvriendelijke vetplanten of luchtzuiverende planten zoals slangenplanten en vredeslelies.

De verzorgingsgidsen helpen werknemers bij het verzorgen en in leven houden van hun planten. Dit versterkt verantwoordelijk gedrag en fleurt de werkruimte op.

38. Sessies voor professionele ontwikkeling

Investeer in de carrièregroei van uw personeel en moedig hen aan om hun volledige potentieel te bereiken met een professionele ontwikkelingssessie.

Een sessie met gecertificeerde coaches kan hen helpen hun carrièredoelen te bepalen, een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen en vertrouwen in hun professionele vaardigheden op te bouwen.

39. Aangepaste zonnebrillen

via Etsy

Geef uw werknemers een aangepaste zonnebril cadeau en personaliseer deze volgens hun favoriete montuurstijlen, glastinten en graveeropties.

Zoek naar merken die maatwerk mogelijk maken, zodat je zeker bent van een perfecte pasvorm en een persoonlijk tintje.

Dit doordachte cadeau beschermt de ogen tegen de zon en is tegelijkertijd een stijlvol accessoire dat ze ook buiten het werk kunnen dragen. Overweeg merken die sportieve zonnebrillen aanbieden om een goede deal te krijgen.

40. Ergonomische toetsenborden en polssteunen

Bevorder langdurig comfort en voorkom blessures door overbelasting met een ergonomisch toetsenbord en polssteun.

Bedrijven zoals Logitech en Microsoft bieden ergonomisch ontworpen toetsenborden met gesplitste layouts en verstelbare functies. Deze zorgen voor een juiste positie van handen en polsen tijdens het typen.

Een ondersteunende polssteun vermindert druk en spanning, waardoor u comfortabeler en productiever kunt werken.

41. Professionele fotosessies

Investeer in professionele fotosessies voor uw werknemers, zodat zij hun unieke persoonlijkheid kunnen laten zien en een persoonlijk merk voor zichzelf kunnen creëren.

Dit cadeau biedt hen hoogwaardige foto's die ze kunnen gebruiken voor hun online profielen, cv's en LinkedIn-pagina's.

Een professionele portretfoto zorgt voor een sterke eerste indruk van uw werknemers en helpt hen om zich te onderscheiden in de professionele wereld. Huur de diensten in van een professionele fotograaf die u kan helpen bij het perfectioneren van de locatie en de visuele esthetiek van de fotoshoot.

42. Gepersonaliseerde bureaulampen

via Wayfair

Help uw werknemers zich beter te concentreren met een gepersonaliseerde bureaulamp met instelbare helderheid en kleurtemperatuur.

Populaire opties zijn lampen van merken als BenQ of Philips, die functies hebben die natuurlijk daglicht nabootsen en vermoeidheid van de ogen verminderen. Deze lampen creëren een werkomgeving die bevorderlijk is voor de productiviteit van werknemers.

Zo kunnen koelere kleurtemperaturen de concentratie bevorderen tijdens taken die concentratie vereisen, terwijl warmere tinten een meer ontspannen sfeer kunnen creëren voor lezen of brainstormen.

43. Hoogwaardige bureauventilatoren of draagbare luchtreinigers

via Poshure

Investeren in hoogwaardige bureauventilatoren of draagbare luchtreinigers bevordert het comfort en welzijn van werknemers.

Bureauventilatoren zijn handig bij warm weer en luchtreinigers verbeteren de luchtkwaliteit binnenshuis door allergenen te verminderen.

Deze oplossingen zorgen voor een comfortabelere en gezondere werkomgeving, waardoor de productiviteit en focus toenemen. U kunt deze geschenken personaliseren op basis van de sfeer op uw kantoor en de behoeften van uw werknemers.

44. Gratis medische controles

Door gratis volledige medische check-ups aan te bieden, geeft u prioriteit aan de gezondheid van uw werknemers en benadrukt u uw toewijzing aan hun welzijn.

Overweeg om samen te werken met een lokale zorgverlener om uw werknemers preventieve zorg aan te bieden, zodat ze gezondheidsproblemen in een vroeg stadium kunnen opsporen.

Geef ze een door het bedrijf gesponsorde internationale reis om een langdurige kameraadschap tussen uw werknemers te creëren. Deze unieke beloning voor werknemers kan worden gegeven aan top performers voor het voltooien van een project voor een client.

Je kunt ze op reis sturen om de oude ruïnes van Rome te verkennen, de bruisende cultuur van Tokio te ervaren of te genieten van adembenemende landschappen in IJsland.

Deze reizen zorgen voor een sterke teamgeest, verbreden de horizon en bieden een onvergetelijke ervaring.

46. DIY cocktail-/mocktail-sets

via Jetsetter

Een DIY-cocktailset is een mooie manier om uw werknemers te bedanken. U kunt ook overwegen om een mocktailset te geven aan werknemers die geen alcohol drinken.

Zoek bedrijven die samengestelde Boxen aanbieden met premium sterke dranken, mixers, garnering en receptenkaarten voor het maken van heerlijke cocktails of mocktails thuis.

Werknemers vinden hier unieke mogelijkheden om de wereld van mixologie te verkennen, te experimenteren met nieuwe smaken en indruk te maken op gasten tijdens bijeenkomsten thuis.

47. Slimme reissets

via Forbes

Geef uw werknemers de kans om slimmer te reizen met een slimme reisset. Merken zoals Samsonite of Briggs & Riley bieden koffersets met ingebouwde USB-oplaadpoorten en GPS-trackers.

In uw geschenkpakketten kunt u ook andere slimme reisgadgets, draadloze oplaadpads, ruisonderdrukkende koptelefoons en draagbare wifi-hotspots toevoegen.

Dit attente geschenk maakt reizen voor uw werknemers gemakkelijker en efficiënter.

Het voorziet hen ook van alle essentiële hulpmiddelen voor een soepele en plezierige reiservaring.

48. Kaarten voor huishoudelijke apparaten

Verlicht de huishoudelijke taken van uw werknemers en verbeter hun leefruimte met een cadeaubon voor huishoudelijke apparaten.

Kies cadeaubonnen uit populaire opties, waaronder retailers zoals Best Buy of Lowe's. Deze winkels hebben veel apparaten in de aanbieding, zoals koffiezetapparaten, blenders en slimme keukenapparaten.

Met deze cadeaubonnen kunnen werknemers geld besparen op dure huishoudelijke apparaten.

49. Luxe cadeaubonnen

Een luxe cadeaubon is een symbool van uw waardering. Verwen uw partners of clients met luxe door hen cadeaubonnen te geven voor een luxe warenhuis of een online retailer.

Winkels zoals Nordstrom, Bloomingdale's en Neiman Marcus bieden een brede selectie designer kleding, accessoires en beautyproducten. Medewerkers kunnen zich uitleven tijdens een shopping spree en zichzelf trakteren op iets speciaals.

50. All-inclusive charcuterieplankjes

via Pelikan Transport

Verwen uw zakenpartners met een gastronomische culinaire ervaring met een all-inclusive charcuterieplank die rechtstreeks op hun kantoor of thuis wordt geleverd.

Kijk eens naar bedrijven als Hickory Farms of Mouth Crafted, die prachtige charcuterieplankjes aanbieden met ambachtelijke kazen, vleeswaren, gastronomische jam, olijven en hartige crackers.

We hopen dat deze lijst met cadeau-ideeën een positieve draai geeft aan uw inspanningen, zodat uw werknemers, partners en clients zich goed beloond voelen.

Laten we nu eens kijken naar de voor- en nadelen van relatiegeschenken, want deze vereisen een zorgvuldige afweging en een goed abonnement.

Voor- en nadelen van relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn meer dan een simpele transactie; ze helpen u sterke werkrelaties op te bouwen door uw personeel regelmatig te belonen. Laten we eens kijken naar de vele voordelen.

Voordelen

Verbeterde erkenning en waardering van werknemers: Een attent geschenk laat werknemers zien dat u hun harde werk en bijdragen waardeert, wat een gevoel van verbondenheid creëert en hen motiveert om een stapje extra te zetten

Verhoogde betrokkenheid en welzijn van werknemers: Geschenken die het welzijn bevorderen, benadrukken uw toewijzing aan fysieke en mentale gezondheid. Hobbygerelateerde geschenken of ervaringen kunnen werknemers inspireren om hun passies buiten het werk na te streven, wat leidt tot een meer betrokken en evenwichtig personeelsbestand

Verbeterde bedrijfscultuur: Bedrijfsgeschenken bevorderen een cultuur van vrijgevigheid en waardering binnen het bedrijf. Werknemers die zich gewaardeerd voelen, werken efficiënter samen en bouwen sterkere relaties op met collega's

Versterkte relaties en loyaliteit: Een goed getimed geschenk kan bestaande partnerschappen versterken en vertrouwen opbouwen bij potentiële klanten

Verhoogde naamsbekendheid en herkenbaarheid: Een relatiegeschenk met uw merknaam weerspiegelt uw toewijzing aan het behoud van uw merkpositie. Dit heeft vooral veel impact op nieuwe en langdurige clients

Verbeterde communicatie en samenwerking: Unieke relatiegeschenken kunnen dienen als gespreksstarters, vooral tijdens vergaderingen met klanten of evenementen in de branche

Verbeterde ervaring van gebeurtenissen: Geschenken voor deelnemers, zoals goodiebags voor conferenties of gepersonaliseerde waterflessen, zorgen voor een meer memorabele en plezierige ervaring van de gebeurtenis

Verbeterde merkpromotie: Met geschenken voor evenementen kunt u reclame maken voor uw merk en bekendheid en herkenning creëren bij de deelnemers. Deze geschenken zijn meestal praktische items die nog lang na de gebeurtenis kunnen worden gebruikt, waardoor uw merk in de schijnwerpers blijft staan

Verbeterde netwerkmogelijkheden: Geschenken bij gebeurtenissen kunnen dienen als ijsbrekers tussen deelnemers. Dit kan netwerkmogelijkheden vergemakkelijken en leiden tot waardevolle zakelijke verbindingen

Hoewel relatiegeschenken tal van voordelen bieden, zijn er ook enkele mogelijke nadelen waarmee je rekening moet houden:

Cons

Verkeerde selectie: Een slecht gekozen geschenk kan averechts werken, een verkeerde boodschap overbrengen of onpersoonlijk overkomen

Budgettaire overwegingen: Relatiegeschenken kunnen duur zijn, vooral wanneer u rekening houdt met een groot aantal ontvangers

Waargenomen omkoping: In sommige gevallen kunnen royale geschenken worden opgevat als pogingen om zakelijke beslissingen te beïnvloeden

Jaloerse blikken en oneerlijkheid: Inconsistente geschenkpraktijken kunnen leiden tot jaloezie of wrok onder werknemers

Duurzaamheidsproblemen: Onnodige of verspillende geschenken dragen bij aan milieuproblemen

Zo kunt u deze nadelen overwinnen:

Personalisatie is de sleutel: Neem de tijd om geschenken te personaliseren op basis van de voorkeuren, rente of dieetbeperkingen van de ontvanger

Geef voorrang aan ervaringen: Door ervaringen cadeau te doen, zoals workshops, cursussen of kaartjes voor evenementen, creëert u blijvende herinneringen

Stel duidelijke richtlijnen op: Ontwikkel een beleid voor relatiegeschenken waarin budgetlimieten, geschikte soorten geschenken en categorieën ontvangers worden vastgelegd

Focus op attentheid: Een oprechte aantekening verhoogt de waarde van een eenvoudig geschenk aanzienlijk

Omarm liefdadigheid: Doneer in hun naam aan een goed doel dat de ontvanger na aan het hart ligt en toon daarmee uw maatschappelijke verantwoordelijkheid

Hoe bedrijfsgeschenken beheren

Het bijhouden van talloze ontvangers, gelegenheden, budgetten en details van geschenken kan tijdrovend en overweldigend zijn, vooral met handmatige spreadsheets of verspreide e-mails.

Bovendien vereist het zorgvuldig onderzoek en inspanning om ervoor te zorgen dat uw geschenken doordacht en gepersonaliseerd zijn. Ervoor zorgen dat mensen hun geschenken op tijd ontvangen, is ook een uiterst belangrijke taak die goed moet worden beheerd.

Maar met ClickUp kunt u al deze inspanningen eenvoudig beheren!

Met de krachtige tools en geavanceerde technologie van ClickUp kunt u relatiegeschenken waardevol en impactvol maken.

Laten we eens kijken hoe u deze functies het beste kunt gebruiken om uw relatiegeschenken te verbeteren.

1. Onderzoek en plan uw relatiegeschenkenstrategie

Bedrijfsgeschenken vereisen onderzoek, zoals het maken van lijsten met werknemers, het noteren van individuele voorkeuren, het vastleggen van contactgegevens, het toewijzen van budgetten, het zorgen voor tijdige levering en het personaliseren van geschenkartikelen. U kunt deze taken vereenvoudigen met de ClickUp-software voor projectmanagement!

Plan initiatieven voor relatiegeschenken met de projectmanagementsoftware van ClickUp

U kunt uw cadeau-proces efficiënt omzetten in een gestroomlijnde en impactvolle ervaring. Maak voor elk cadeau-initiatief (verjaardagen van medewerkers, waardering voor klanten of kerstcadeaus) een speciaal project aan in ClickUp. Zo worden alle taken, documenten, chats en het bijhouden van de voortgang met betrekking tot de cadeau-cyclus gecentraliseerd.

Je kunt meer dan 15 flexibele ClickUp-weergaven gebruiken om alle relatiegeschenken van je bedrijf op elke gewenste manier te bekijken. Met een tabelweergave kun je een volledige database aanmaken met namen van werknemers of clients, contactgegevens, geschenkvoorkeuren en leveringsdata, en zelfs eerdere relatiegeschenken die naar hen zijn verzonden vastleggen.

Het beste is dat je met de activiteitsweergave het werk van je teamleden kunt bijhouden in een lijst, map, ruimte of werkruimte. Je kunt zien welke geschenken zijn geleverd, nog in de leveringswachtrij staan of nog moeten worden besteld.

U kunt ook snel opmerkingen, bewerkingen en updates bekijken, de voortgang van de relatiegeschenken van uw HR-team bijhouden en onvoorziene problemen efficiënt beheren.

Breng verspreide gesprekken samen op één plek met de chatweergave van ClickUp

Gebruik de chatweergave van ClickUp om in realtime te communiceren, teamleden toe te wijzen aan het zoeken naar leveranciers, budgetten te bespreken en uw doelen voor elke gelegenheid bij te houden. U kunt ook links naar cadeau-ideeën delen, afbeeldingen van de beste aanbiedingen sturen en gedetailleerde videoclips delen over prijsvergelijkingen van cadeaus.

2. Breng middelen op één lijn om het geschenkproces bij te houden

Nu u hebt gepland, onderzoek hebt gedaan en hebt opgeschreven wat u uw medewerkers wilt geven, is het tijd om budgetten toe te wijzen, leveranciers te zoeken, de geschenken aan te schaffen, een leveringsmethode vast te leggen en ervoor te zorgen dat de geschenken op tijd en zonder schade worden verzonden.

Gebruik ClickUp Resource Management Software met formulierbouwer om informatie te verzamelen over de voorkeuren van werknemers

ClickUp wordt geleverd met een formulierbouwer waarmee u formulieren kunt maken en verzenden naar werknemers, klanten, partners en zelfs leveranciers van relatiegeschenken voor verschillende functies:

Verzamel informatie over geschenkvoorkeuren, hun adres, andere contactgegevens en het verwachte tijdstip voor ontvangst van de geschenken

Geef uw clients een aantal cadeau-opties om uit te kiezen met dynamische polls of meerkeuzevragen

Verzamel persoonlijke gegevens van partners om op de relatiegeschenken te laten graveren

Vraag offertes, budgetten, opties voor relatiegeschenken en personalisatiefuncties aan door formulieren naar uw leveranciers te sturen

Maak feedbackformulieren over de tevredenheid van werknemers, clients en partners over de verzonden relatiegeschenken

Houd uitgaven direct bij wanneer cadeaus worden gekocht, met aangepaste velden. Teamleden die zijn toegewezen aan inkoop taken kunnen bonnen uploaden en deze koppelen aan de specifieke ontvanger of cadeau categorie van het project.

Gebruik ClickUp Dashboards om realtime inzicht te krijgen in uw budgetverdeling en uitgavenpatronen. U kunt eenvoudig bijhouden hoeveel er in elke categorie is uitgegeven en gebieden identificeren waar mogelijk aanpassingen nodig zijn om binnen uw totale budget voor geschenken te blijven.

3. Bedrijfsgeschenken stroomlijnen voor het HR-team

Met een speciaal HR-ondersteuningsplatform zoals ClickUp HR Management Software organiseert u uw hele wervingsproces, prestatiebeoordelingen, geschenkstrategieën en talentacquisitie.

Gebruik de ClickUp HR-beheersoftware om de prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers bij te houden met aanpasbare weergaven die het gemakkelijk maken om uw personeel op één lijn te brengen. ClickUp HR-beheersoftware

Dit is alles wat deze HR-software voor u kan doen:

Plan, realiseer en monitor uw HR-doelen op één plek

Trek toptalent aan met een systeem dat kandidaten, sollicitaties en outreach organiseert

Bespaar tijd met HR-sjablonen, aangepaste statussen en automatisering die kandidaten voor u door uw pijplijn loodsen

Geef nieuwe medewerkers de kans om sneller impact te maken met een onboardingoplossing die hen klaarstoomt voor succes

Stroomlijn trainingen met traceerbare taken, documenten, opmerkingen voor samenwerking en feedback

Combineer dit platform met ClickUp Docs om in realtime met je team te brainstormen en cadeau-ideeën vast te leggen. Je kunt het ook gebruiken om informatie over de levertijden van leveranciers (hoe lang het duurt voordat ze bestellingen uitvoeren) en eerdere bestellingen van elke leverancier op te slaan. Dit helpt bij het plannen en voorkomen van last-minute verrassingen.

Word een expert in relatiegeschenken met ClickUp

Als het goed wordt gedaan, is een relatiegeschenk veel meer dan een doos met een strik eromheen!

Het wordt een strategisch instrument om waardering te kweken, loyaliteit te versterken en een blijvende positieve indruk achter te laten. Uw werknemers voelen zich gewaardeerd en gemotiveerd wanneer ze een goed gekozen geschenk ontvangen dat hun harde werk en bijdragen erkent.

Uw clients voelen zich gewaardeerd en zullen eerder geneigd zijn om een succesvolle samenwerking met uw organisatie voort te zetten.

Het beheren van een succesvol relatiegeschenkenprogramma kan echter een uitdaging zijn, vooral voor grotere organisaties. Het jongleren met budgetten, het bijhouden van details en het zorgen voor tijdige levering aan talrijke ontvangers kan al snel overweldigend worden.

Met ClickUp kunt u speciale projecten voor elke geschenkcyclus aanmaken. Het platform beheert het proces op een efficiënte manier, van het bedenken van cadeau-ideeën, het bijhouden van de levering en het meten van de tevredenheid van de ontvangers tot de samenwerking tussen de teamleden.

Gebruik het platform bovendien voor communicatie met leveranciers en zorg ervoor dat u binnen uw budget blijft met de ingebouwde functies voor resourcebeheer.

Meld je vandaag nog aan voor ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat zijn de trends op het gebied van relatiegeschenken voor 2024?

De populairste trends op het gebied van geschenken voor 2024 zijn onder andere relatiegeschenken met duurzame producten, het kopen van geschenken bij kleine bedrijven, het samenstellen van zelfzorggeschenken en nog veel meer.

2. Wat is een relatiegeschenk?

Een relatiegeschenk is een klein geschenk dat bedrijven aan hun klanten, medewerkers of partners geven als blijk van waardering, vaak met het logo of de huisstijl van het bedrijf erop.

3. Wat is een acceptabel relatiegeschenk?

Een geschikt relatiegeschenk houdt rekening met de positie en culturele voorkeuren van de ontvanger en sluit aan bij het beleid van het bedrijf op het gebied van geschenken. De geschenken mogen niet extravagant zijn of tot belangenconflicten leiden.