De 10 beste tools voor projectmanagement voor schrijvers voor 2026

Tegenwoordig kan één enkel artikel onderzoek op vijf tabbladen, interviews via Zoom, concepten die ter beoordeling worden gedeeld, SEO-bewerkingen, ontwerpcoördinatie, goedkeuringen van klanten en het bijhouden van prestaties omvatten.

En dat is waar het misgaat.

Je schrijft je concept in de ene tool, houdt taken bij in een andere en brainstormt in een derde. Het schrijven zelf wordt het makkelijke deel, maar het beheren van alles wordt het echte werk.

Bij projectmanagement voor schrijvers draait alles om duidelijkheid. Sommige tools zijn gemaakt voor visuele planners, andere zijn beter geschikt voor lange manuscripten, terwijl weer andere uitblinken in samenwerkende redactieteams.

In deze gids hebben we de 10 beste tools voor projectmanagement voor schrijvers op een rijtje gezet, zodat je minder tijd kwijt bent aan het organiseren van je werk en meer tijd hebt om daadwerkelijk te schrijven. ✍️

Hier is een tabel waarin alle tools voor projectmanagement voor schrijvers in deze blog worden vergeleken. 📊

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één kennis- en taakbeheer met AI-ondersteunde automatisering en tooloverschrijdende werkstroom voor individuele schrijvers, kleine teams en grote ondernemingen die projecten, tickets en documenten coördineren Eén platform met taken, lijsten, documenten en doelen, ClickUp Brain, meerdere AI-modellen, tijdbeheer en aangepaste automatiseringen Altijd gratis; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Notion Een aanpasbare werkruimte bouwen met ingebouwde AI voor schrijvers die vanaf nul een volledig aanpasbare werkruimte willen opzetten Databaseweergaven (tabel, bord, tijdlijn, kalender), gesynchroniseerde blokken, Notion AI-schrijfassistent, AI-vergadernotities met actiepunten om je te helpen georganiseerd te blijven Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand per gebruiker Scrivener Beheer van lange manuscripten, van concept tot export, voor schrijvers die complexe manuscripten met meerdere hoofdstukken structureren Manuscripten ordenen in ringbandstijl, prikbord met virtuele indexkaarten, outliner met herstructurering via slepen en neerzetten, onderzoeksweergave op een gesplitst scherm Betaalde abonnementen beginnen bij $ 23,99 per maand per gebruiker Trello Visuele werkstroom in Kanban-stijl voor schrijvers die visueel denken en de voorkeur geven aan werkstroom in Kanban-stijl Visuele Kanban-borden, Butler-automatisering (regels en commando's), Power-Ups voor uitgebreide functionaliteit, kalender- en plannerweergave Free; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand per gebruiker Google Workspace Samenwerken aan teksten en redactiewerkzaamheden in de cloud voor verspreide redactieteams die realtime samenwerking nodig hebben Realtime samenwerking in Google Documenten (suggestiemodus en versiegeschiedenis), Gemini AI in Docs/Gmail/Drive, Google Drive-cloudopslagruimte Betaalde abonnementen beginnen bij $ 5,60 per maand per gebruiker Asana Gestructureerde redactionele werkstroomen met taakafhankelijkheden voor redacteuren en projectmanagers die toezicht houden op publicatiewerkstroomen met meerdere stappen Taakafhankelijkheid voor gestructureerde werkstroom, aangepaste velden voor het bijhouden van redactiewerk, workflowbouwer en automatisering van regels, werklast- en resourceweergaven Free; betaalde abonnementen vanaf $ 30,49 per maand per gebruiker Airtable Het bouwen van datagestuurde contentsystemen zonder code voor operationele teams die gestructureerde redactionele databases beheren Relationele databases met gekoppelde records, op triggers gebaseerde automatiseringen, Airtable AI-velden en -agenten, aanpasbare intakeformulieren met routeringslogica Free; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand per gebruiker Monday.com Flexibel, visueel werkbeheer met ingebouwde AI voor managers die zichtbaarheid op het gebied van de werklast en projectoverschrijdende dashboards nodig hebben Visuele borden met aanpasbare werkstroomen, AI-blokken (samenvatten, vertalen, categoriseren), Workdocs voor live samenwerking, en weergaven van werklast en middelen in een gebruiksvriendelijke interface Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand per gebruiker Milanote Visuele brainstormen en creatieve projectplanning voor verhalenvertellers die personages en verhaallijnen ruimtelijk in kaart brengen Onbeperkte visuele borden, webclipper om inspiratie direct vast te leggen, sjablonen voor personages en verhaalschema's, media-insluitingen (afbeeldingen, video's, links) Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12,50 per maand per gebruiker Evernote Het bouwen van een doorzoekbaar 'tweede brein' voor schrijvers, bedoeld voor professionals die snel ideeën willen vastleggen op verschillende apparaten Notitieboeken met geneste stapels en tags, webclipper voor het vastleggen van onderzoek, geïntegreerde taken in aantekeningen, het scannen van documenten met OCR Betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99 per maand per gebruiker

Waar moet je op letten bij projectmanagement voor schrijvers?

Schrijvers doorlopen verschillende fasen met hun ideeën: onderzoek, opzet, concept, revisie, publicatie. Dat betekent dat de juiste tool de realiteit van redactioneel werk moet ondersteunen. Hier zijn de belangrijkste functies die je moet beoordelen bij het kiezen van een creatieve projectmanagementtool. 👇

Maakt deadlines zichtbaar en beheersbaar: Geeft deadlines, tijdlijnen en mijlpalen weer via Geeft deadlines, tijdlijnen en mijlpalen weer via een redactionele kalender , tijdlijn of gantt-weergave

Structuren werken op basis van schrijffasen: verdeel projecten in duidelijke fasen zoals het maken van een schets, het schrijven van een concept, de bewerking, de goedkeuring en de publicatie, met statusbijhouding die de voortgang weergeeft

Centraliseert samenwerking en redactionele feedback: Maakt inline opmerkingen, discussiethreads en het delen van concepten mogelijk, zodat revisies in de juiste context plaatsvinden

Koppelt onderzoek rechtstreeks aan projecten: Slaat aantekeningen, bronlinks, briefings en referentiebestanden op naast het betreffende artikel, zodat je niet meer in aparte mappen en apps hoeft te zoeken

Houdt een overzichtelijke geschiedenis van versies bij: houdt revisies bij en bewaart eerdere concepten, zodat wijzigingen worden gedocumenteerd, kunnen worden hersteld en gemakkelijk te vergelijken zijn

Biedt flexibele werkstroomweergaven: schakelt tussen lijsten, borden en kalenders, afhankelijk van of je content plant, bewerkingen beheert of deadlines controleert

Ondersteunt werken vanaf elke locatie: synchroniseert in realtime tussen desktop en mobiel, zodat schrijvers onderweg ideeën kunnen vastleggen, taken kunnen bijwerken of op feedback kunnen reageren

📮 ClickUp Insight: Wist je dat 45% van de mensen om de paar minuten op hun telefoon kijkt – vaak op zoek naar snelle antwoorden of om even af te leiden? Maar dat voortdurende kijken naar je telefoon, zoals even je e-mail checken terwijl je een rapport schrijft, versnipperen je aandacht en ondermijnen je concentratie. 🖤 Dat is waar ClickUp Brain MAX om de hoek komt kijken. Als je AI-aangedreven desktopassistent stelt Brain MAX je in staat om te chatten, te plannen, taken aan te maken en in apps van derden te zoeken zonder je werkruimte te verlaten of je telefoon te hoeven pakken. Behoefte aan creatieve inspiratie? Gebruik je stem om een haiku te schrijven, content te genereren met verschillende AI-modellen of taken als beheerder uit te voeren – en geef je ogen (en concentratie) zo een welverdiende pauze.

Het beste projectmanagement voor schrijvers

Of je nu een freelancer bent die met meerdere klanten jongleert of deel uitmaakt van een dynamisch redactieteam, deze tools zijn ontworpen om duidelijkheid, zichtbaarheid en vaart te brengen in je werkstroom. 💁

1. ClickUp (Het meest geschikt voor schrijvers die een geïntegreerde AI-werkruimte willen)

ClickUp voor projectmanagementteams is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, een digitale omgeving die taken, documenten, chat, doelen, dashboards en AI samenbrengt.

Het maakt een einde aan 'Work Sprawl', wat betekent dat je niet langer in de ene app moet schrijven, in een andere app deadlines moet bijhouden, feedback via e-mail moet beheren en in een derde tool moet brainstormen. Alles bevindt zich in één ecosysteem en de AI begrijpt het allemaal.

Zo werkt dat in de praktijk:

Organiseer je content met ClickUp Documents

Beschouw ClickUp Docs als uw centrale schrijfhub voor schetsen, concepten, onderzoek, stijlgidsen, referentiemateriaal, redactionele kalenders en zelfs feedback van het team. Docs zijn rechtstreeks gekoppeld aan uw werkstromen, zodat u een briefing aan een ClickUp-taak kunt koppelen, een stijlgids in een werkstroom kunt insluiten of automatisch inhoudsopgaven kunt genereren.

Structureer content met kopjes, maak tabellen, voeg media in, voeg codeblokken toe en organiseer lange concepten overzichtelijk met ClickUp Docs

Je kunt bijvoorbeeld een document met de naam 'Concepten wekelijkse nieuwsbrief' aanmaken en daarin links naar onderzoek, redactionele aantekeningen en @vermeldingen voor teamgenoten opnemen. Je kunt taken rechtstreeks in een document koppelen, tekst omzetten in actiepunten en ook deadlines instellen.

Versnel het schrijfproces met ClickUp Brain

ClickUp Brain, onderdeel van de ClickUp -werkstroom voor kennisbeheer, is de contextuele AI die is geïntegreerd in je werkruimte, inclusief documenten, taken, opmerkingen en chats, wat betekent dat het werkt met de volledige context van je projecten.

Voor schrijvers fungeert het zowel als creatieve partner als assistent voor de productiviteit.

U kunt rechtstreeks in elk tekstveld een concept opstellen. Voor blogposts, schetsen, landingspagina's, posts op sociale media en videoscripts hoeft u alleen maar een prompt in te voeren en Brain genereert een concept. Selecteer bestaande tekst en kies uit:

Verbeter je schrijfvaardigheid

Corrigeer spelling en grammatica

Maak het langer of korter

Vereenvoudig complexe content

Ga verder met schrijven waar je was gebleven

Genereer actiepunten op basis van een concept

Vertalen naar meerdere talen

Vraag ClickUp Brain om samenvattingen, creatieve suggesties en actitemen, rechtstreeks vanuit ClickUp documenten

Als je actiepunten genereert vanuit een contentbrief-document, wordt die brief omgezet in een gestructureerde ClickUp-taak. Je kunt ook aangepaste prompts of /write-slashcommando's gebruiken om snel content te bewerken, herschrijven of creëren in een specifieke toon (professioneel, conversatiegericht, humoristisch) en het creativiteitsniveau aan te passen, afhankelijk van of je een rapport of een blogpost schrijft.

📌 Exemplaar van een opdracht: Verbeter deze alinea zodat deze boeiender klinkt voor ons publiek en stel drie pakkende kopopties voor.

Een korte handleiding voor nieuwe gebruikers:

Breid je onderzoek en productiviteit uit met ClickUp Brain MAX

Om AI-schrijven verder te brengen dan alleen het opstellen van concepten en er een volwaardige onderzoeksengine van te maken, gebruik je ClickUp Brain MAX, je geavanceerde AI-desktopassistent. Het breidt ClickUp Brain uit tot meer dan alleen schrijfhulp en maakt er een diepgaande onderzoeks- en productiviteitsengine van.

Brain MAX biedt:

Diepgaand zoeken in uw werkruimte en gekoppelde apps, plus het internet

Toegang tot premium AI-modellen voor meer genuanceerde brainstormsessies en bewerkingen

Omgevingsgerichte, contextbewuste antwoorden over je projecten en documenten

Voor schrijvers is dit een krachtige tool tijdens de onderzoeksfase. In plaats van door mappen of browsertabbladen te spitten, kun je Brain MAX vragen om relevante aantekeningen naar voren te halen, eerdere feedback van klanten samen te vatten of direct gerelateerde concepten te vinden.

Dicteer je ideeën, maak sneller eerste concepten en laat elk woord automatisch als tekst worden opgeslagen met ClickUp Talk to Text

En als je sneller denkt dan je typt, kun je ideeën rechtstreeks in documenten of Taaken dicteren met ClickUp Talk to Text. De tool zet je spraak automatisch om in gestructureerde tekst die je direct kunt bewerken met ClickUp Brain.

De beste functies van ClickUp

Stroomlijn het aanmaken van content: Gebruik kant-en-klare Gebruik kant-en-klare ClickUp-sjablonen of maak je eigen sjablonen voor artikelen, blogposts, redactionele kalenders of publicatiechecklists om tijd te besparen en consistentie te waarborgen

Automatiseer repetitieve stappen: Gebruik Gebruik ClickUp-automatiseringen om concepten door te sturen voor beoordeling, editors te informeren wanneer een concept klaar is, of andere routinematige acties te triggeren

Leg ideeën vast en organiseer ze: Noteer onderzoek, inspiratie of snelle ideeën op elk moment met Noteer onderzoek, inspiratie of snelle ideeën op elk moment met ClickUp Notepad en koppel ze aan taken, documenten of projecten om je werkstroom gestructureerd en overzichtelijk te houden

Visualiseer je creatieve proces en plan projectcontent: Brainstorm over verhaallijnen, organiseer onderzoek, breng verhaallijnen in kaart en zet vormen of aantekeningen direct om in schrijfopdrachten of documenten met Brainstorm over verhaallijnen, organiseer onderzoek, breng verhaallijnen in kaart en zet vormen of aantekeningen direct om in schrijfopdrachten of documenten met ClickUp Whiteboards

Houd schrijf-KPI's bij: Bekijk deadlines, voortgang van content, revisierondes, bestede tijd en de werklast van het team in één oogopslag om doelen bij te houden met aangepaste Bekijk deadlines, voortgang van content, revisierondes, bestede tijd en de werklast van het team in één oogopslag om doelen bij te houden met aangepaste ClickUp-dashboards

Werk op jouw manier: Schakel tussen je contentkalender , Kanban-borden, tijdlijnen, tabellen, gantt-grafieken en meer om met ClickUp Weergaven een totaaloverzicht te krijgen van je redactionele pijplijn

Limieten van ClickUp

Met zoveel functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden kunnen nieuwe gebruikers zich in het begin overweldigd voelen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze recensie zegt alles:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is dat het meerdere tools op één plek vervangt. Ik hoef niet meer te schakelen tussen verschillende apps. Het biedt een ongeëvenaard aantal functies in vergelijking met andere software. Het is ook zeer aanpasbaar aan elke werkstroom dankzij functies zoals meerdere weergaven waarmee ik projecten precies zo kan inrichten als ik wil, dashboards die me een duidelijk overzicht geven van rapporten en statistieken, en automatiseringen die me uren tijd besparen door repetitieve taken uit te voeren.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Automatiseer je schrijfwerkstroom met ClickUp Super Agents. In tegenstelling tot gewone tools die alleen reageren, plannen deze AI-teamgenoten, splitsen ze het werk op, voeren ze het uit en houden ze je op de hoogte terwijl projecten zich ontwikkelen. Ze combineren context, meerstapsredeneringen en geheugen om volledige werkstroombeheer uit te voeren, van het opstellen van content tot het toewijzen van taken. Automatiseer repetitieve taken, zodat je je kunt concentreren op het schrijven met ClickUp Super Agents Gebruik ze om: Zet korte aantekeningen automatisch om in gestructureerde content-opgaven

Zorg ervoor dat je deadlines haalt en stuur statusoverzichten voor redactievergaderingen

Haal inzichten uit eerdere campagnes en stel prestatieoverzichten op Je kunt bijvoorbeeld aan een Super Agent het doel 'Wekelijks redactioneel voortgangsrapport opstellen' toewijzen, waarna deze de activiteiten scant, achterstallige stukken opspoort, samenvattingen opstelt, vervolgtaaken aanmaakt en een rapport levert. Maak je eerste agent aan:

2. Notion (Het meest geschikt voor het bouwen van een aanpasbare werkruimte voor schrijven met ingebouwde AI)

via Notion

Notion brengt je schrijfprojecten, onderzoek, redactionele kalenders en documentatie samen in een flexibele werkruimte. Je kunt alles opbouwen binnen pagina's die tekst, databases, kanbanborden, tabellen, tijdlijnen en insluitingen kunnen bevatten.

Bovendien kunnen Notion AI en de Notion Agent uw pagina's, PDF's en tools met verbinding doorzoeken om direct context te vinden. Dit betekent dat schrijvers rommelige verslagen van vergaderingen kunnen omzetten in gestructureerde overzichten, eerste concepten kunnen genereren op basis van opgeslagen merkrichtlijnen of aantekeningen over onderzoek kunnen omzetten in publicatieklare samenvattingen.

U kunt ook vertrouwen op AI Meeting Notes om discussies vast te leggen en automatisch actiepunten te extraheren, wat vooral handig is bij het coördineren van bijdragers, editors en belanghebbenden in verschillende projecten.

De beste functies van Notion

Bouw gestructureerde contentpijplijnen met behulp van databaseweergaven (tabel, bord, tijdlijn, kalender)

Zorg voor consistente informatie op alle pagina's met Synced Blocks

Maak concepten, samenvattingen en herschrijvingen met de Notion AI Writing Assistant

Beheer de toegang met geavanceerde toestemmingen en verificatie-instellingen

Limieten van Notion

De structuur van de werkruimte kan rommelig aanvoelen door het ontbreken van een traditionele hiërarchie van mappen

Beperkte ingebouwde automatisering in vergelijking met speciale tools voor marketingprojectmanagement

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Dit is wat een klant opmerkte:

Elke Notion-pagina voelt als een leeg canvas dat je kunt vormen zoals je wilt. Sommige pagina's worden grafieken, andere zijn lijsten en weer andere zijn werkdocumenten die met verschillende mensen worden gedeeld. Die flexibiliteit is een groot pluspunt, en het is ook voor vrijwel iedereen gemakkelijk om het programma meteen onder de knie te krijgen en te gebruiken… Het ontbreken van een mappenstructuur en de algehele organisatie zijn echt frustrerend. Als ik twee gerelateerde documenten heb, wil ik ze in een map kunnen plaatsen zonder de indeling van die documenten te wijzigen of de manier waarop ze aan anderen worden getoond…

Als je een technisch schrijver bent, is dit iets voor jou!

3. Scrivener (Het meest geschikt voor het beheren van lange manuscripten, van concept tot export)

via Scrivener

Scrivener is speciaal ontwikkeld voor lange schrijfprojecten die niet netjes in één document passen. In plaats van je te dwingen door honderden pagina's te scrollen, kun je je manuscript opsplitsen in kleine, verplaatsbare secties in een 'zijbalk in mapstijl'. Je kunt scènes in willekeurige volgorde opstellen, onafgewerkte ideeën in aparte mappen opslaan en hele hoofdstukken herschikken met slepen en neerzetten.

Voor romanschrijvers, non-fictie-auteurs en academische auteurs maakt deze tool voor het schrijven van content structurele bewerkingen veel minder lastig dan in een traditionele tekstverwerker.

Je kunt de editor splitsen om referentiemateriaal naast je tekst te bekijken, wat vooral handig is voor journalisten, biografen en onderzoekers die tijdens het schrijven feiten controleren. Wanneer het tijd is om te delen, voegt Scrivener je losse secties samen tot een overzichtelijk manuscript met het gewenste format voor Word, PDF of zelfs Final Draft.

De beste functies van Scrivener

Organiseer hoofdstukken en scènes visueel met behulp van het prikbord met virtuele indexkaarten

Herstructureer volledige manuscripten met de Outliner en mappen via slepen en neerzetten

Stel doelen voor manuscripten en sessies vast met Woord- en tekenlimieten

Houd de fasen van concepten bij met behulp van aangepaste metadata, labels en statusmarkeringen

Limieten van Scrivener

Gebrekkige samenwerkingstools voor schrijven in teamverband

Het is nodig om handleidingen/tutorials te lezen om de functies volledig te begrijpen

Prijzen van Scrivener

iOS en iPadOS: $ 23,99

MacOS: $59,99

Windows: $ 59,99

Beoordelingen en recensies van Scrivener

G2: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scrivener?

Een recensent op G2 verwoordde het als volgt:

Ik houd me meestal bezig met meerdere schrijf- en organisatorische taken, en wat ik het meest waardeer aan Scrivener is dat het mijn teksten gestructureerd houdt in één enkele tool, van de eerste opzet tot de uiteindelijke content. En dankzij de flexibiliteit kan ik de desktopversie gebruiken voor intensievere taken en de mobiele app om snel aanpassingen te doen of aantekeningen te maken als ik onderweg ben. Hoewel het basisfuncties biedt om fouten op te sporen, zou de integratie van een geavanceerder realtime proefleessysteem een grote stap vooruit zijn voor wie teksten binnen dezelfde applicatie wil perfectioneren.

Hoewel het basisfuncties biedt om fouten op te sporen, zou de integratie van een geavanceerder realtime proefleessysteem een grote stap vooruit zijn voor wie teksten binnen dezelfde applicatie wil perfectioneren.

🧠 Leuk weetje: Spijkerschrift wordt erkend als een van de vroegste, zo niet het vroegste, schriftsystemen, ontwikkeld in het oude Mesopotamië (met name Sumerië, in het huidige Irak) rond 3400-3100 v.Chr. Het werd gecreëerd door bestuurders en tempelambtenaren om te voorzien in praktische, economische behoeften, zoals het bijhouden van handel, het beheren van graanvoorraden en het bijhouden van veestapels.

4. Trello (Het meest geschikt voor visuele werkstroomen in kanban-stijl)

via Trello

Trello is een webgebaseerde Kanban-tool voor projectmanagement voor beginners. Het is ontwikkeld door Atlassian en maakt gebruik van borden, lijsten en kaarten om werk visueel te organiseren. Je kunt een bord voor een project aanmaken, dit opsplitsen in lijsten (zoals Ideeën, Concepten, Bewerking, Gepubliceerd) en kaarten door de fasen verplaatsen naarmate er voortgang wordt geboekt. Zo zie je in één oogopslag precies wat er in de pijplijn zit.

Elke kaart kan checklists, bijlagen, links, opmerkingen en deadlines bevatten, wat het praktisch maakt voor het beheren van artikelen die veel onderzoek vergen. Schrijvers kunnen bronlinks rechtstreeks in de betreffende kaart opslaan, belangrijke aantekeningen in de beschrijving noteren en revisierondes bijhouden.

Trello ondersteunt ook het omzetten van e-mails en Slack-berichten in taken, wat handig is wanneer opdrachtdetails verspreid over verschillende gesprekken binnenkomen.

De beste functies van Trello

Automatiseer repetitieve handelingen met Butler Automatisering (regels, knoppen, commando's)

Breid de functionaliteit uit met Power-Ups voor kalenders, aangepaste velden en meer

Plan deadlines samen met taken met Trello Planner (kalenderweergave en planning)

Spiegel voor meerdere taken op verschillende borden met behulp van Card Mirroring

Limieten van Trello

Wordt rommelig en moeilijker te beheren naarmate de borden groter worden

Niet ideaal voor complexe of veelzijdige projecten

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Deze feedback komt rechtstreeks van een gebruiker:

Ik gebruik graag Trello voor projectmanagement en taakbeheer, omdat het helpt bij het afhandelen van meerdere taken tegelijk en het gemakkelijk maakt om alles te overzien. Ik ben te spreken over de werkruimten en de functies voor tijdsregistratie. We beheren meerdere projecten tegelijk door voor elke client een aparte werkruimte aan te maken en voor verschillende taken verschillende borden te creëren, zodat we alles eenvoudig kunnen beheren… Soms is het lastig om complexe en langlopende projecten te beheren. Bij complexe projecten wordt het lastig om tijdlijnen, mijlpalen en taken te beheren. Voor meerdere taken moeten we meerdere borden aanmaken, en dat kost veel tijd.

🔍 Wist je dat? Wat we nu The Chicago Manual of Style noemen, werd in 1906 voor het eerst gepubliceerd als een eenvoudig handboek met typografische regels en groeide in de loop van tientallen jaren uit tot een van de meest invloedrijke naslagwerken voor editors en auteurs in de Verenigde Staten.

5. Google Workspace (Het beste voor gezamenlijk schrijven en redactiewerk in de cloud)

via Google Workspace

Google Workspace is een door Google ontwikkelde cloudgebaseerde suite voor productiviteit en samenwerking die communicatie, het aanmaken van documenten, opslagruimte en taakbeheer combineert. Het omvat Gmail, Agenda, Drive, Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Meet, Chat en Taken, allemaal ontworpen om in realtime samen te werken.

Docs fungeert als de centrale schrijfomgeving en ondersteunt live samenwerking, commentaar geven, de suggestiemodus en het opstellen van gestructureerde documenten.

Gemini AI is rechtstreeks geïntegreerd in Gmail, Docs en Drive om lange e-mailthreads samen te vatten, gestructureerde concepten te genereren, inzichten uit onderzoeksbestanden te halen en zelfs aantekeningen te maken tijdens vergaderingen in Meet. Omdat alles cloud-native is, kunnen bijdragers overal tegelijkertijd de bewerking uitvoeren, wat het praktisch maakt voor verspreide redactieteams.

De beste functies van Google Workspace

Stel samen concepten op en verfijn de content met behulp van Google Documenten ( Suggestiemodus & Versiegeschiedenis )

Sla onderzoek veilig op en organiseer het met Google Drive (tot 5 TB per gebruiker bij bepaalde abonnementen)

Leg vergaderdiscussies automatisch vast met ' Maak aantekeningen voor mij ' in Google Meet

Haal inzichten uit geüploade materialen met behulp van NotebookLM met door bronvermeldingen ondersteunde antwoorden

Limieten van Google Workspace

Niet geschikt voor het verwerken van grote logbestanden of complexe technische gegevens

Het beheren van Drive-toestemmingen op grote schaal kan verwarrend worden

Prijzen van Google Workspace

Business Starter: $ 5,60 per maand per gebruiker

Business Standard: $ 13,44 per maand per gebruiker

Business Plus: $ 21,12 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Workspace

G2: 4,6/5 (meer dan 47.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Workspace?

Een gebruiker vatte het als volgt samen:

Wat ik het leukste vind aan Google Workspace is hoe naadloos het samenwerking mogelijk maakt, waardoor marketingcampagnes en verkoopinitiatieven zonder vertragingen of verwarring over versies blijven lopen. Alles, van e-mail en kalender tot documenten en het delen van bestanden, bevindt zich in één verbonden ecosysteem, wat de efficiëntie en zichtbaarheid binnen het team verhoogt. Voor een klein bedrijf biedt het functionaliteit op niveau van een onderneming zonder onnodige complexiteit… Organisatie moet weloverwogen en doelgericht zijn om te voorkomen dat het uitloopt op creatieve chaos. Dat gezegd hebbende, zijn er niet veel geavanceerde aanpassingsopties om je te helpen het naar wens in te stellen.

🧠 Leuk weetje: De vroegst bekende auteur die bij naam is geïdentificeerd, is Enheduanna, een Mesopotamische dichteres en priesteres die leefde rond 2285-2250 v.Chr. en hymnen en gedichten schreef die de tand des tijds hebben doorstaan.

6. Asana (Het meest geschikt voor gestructureerde redactionele werkstroomen met taakafhankelijkheden)

via Asana

Een ander cloudgebaseerd werkbeheerplatform in deze lijst is Asana. Het biedt je meerdere manieren om werk te bekijken, zoals lijsten, Kanban-borden, tijdlijnen (in gantt-stijl) of kalenders, zodat je projecten kunt beheren in het format dat het beste bij jouw schrijfproces past.

Je kunt een artikel opsplitsen in subtaaken (opzet, concept, bewerking, SEO-controle, publiceren), elke stap toewijzen aan verschillende bijdragers en afhankelijkheden instellen, zodat er niets verder gaat voordat het klaar is. Statusupdates houden belanghebbenden op de hoogte zonder extra vergaderingen, en terugkerende taken maken het eenvoudig om wekelijkse nieuwsbrieven, maandelijkse rapporten of doorlopende blogpijplijnen te beheren.

De beste functies van Asana

Standaardiseer werkstroomen met Aangepaste velden , waaronder 17 veldtypen in betaalde abonnementen

Automatiseer repetitieve stappen met Workflow Builder en Rules Automatisering

Houd de capaciteit in de gaten met tools voor werklast- en resourcebeheer

Limieten van Asana

Geavanceerde functies (tijdlijn, rapportage, werklast, doelen, automatisering) zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Dezelfde taak kan niet aan meerdere personen worden toegewezen

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis abonnement

Starter : $ 13,49/maand

Geavanceerd: $ 30,49/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Hier is een eerlijke beoordeling van G2:

Hiermee kunt u repetitieve taken configureren en complexe werkstroomen binnen enkele seconden automatiseren, wat tijd bespaart. Bovendien is de interface overzichtelijk, georganiseerd en visueel aantrekkelijk, zodat teams er snel mee aan de slag kunnen zonder een steile leercurve… Dezelfde taak kan niet aan meerdere personen worden toegewezen, wat gezamenlijk werk en teamcoördinatie bemoeilijkt. Bovendien kan de structuur van taken, subtaaken en projecten snel verwarrend en ongeorganiseerd worden als deze niet zorgvuldig wordt beheerd.

🔍 Wist je dat? Vóór de uitvinding van de drukpers hielp rubricatie – het schrijven van koppen en belangrijke passages in rode inkt – lezers bij het navigeren door manuscripten. Deze traditie begon al in het oude Egypte, waar schrijvers belangrijke delen van teksten in rood markeerden.

7. Airtable (Het meest geschikt voor het bouwen van datagestuurde contentsystemen zonder code)

via Airtable

Airtable is een no-code app voor taakbeheer die de flexibiliteit van een spreadsheet combineert met de structuur van een relationele database. Hiermee kunt u aangepaste apps maken waarin ideeën, briefings, bijdragers, deadlines, assets en prestatiegegevens worden gecentraliseerd. Op deze manier kunt u een dynamische contentdatabase opbouwen waarin elk artikel, elke campagne en elk asset gestructureerd en doorzoekbaar is.

Wat Airtable zo nuttig maakt, is de mogelijkheid om gestructureerde gegevens om te zetten in volledig operationele werkstroomen. Je kunt intakeformulieren ontwerpen voor nieuwe contentaanvragen, deze automatisch doorsturen naar de juiste editor en de voortgang bijhouden via meerdere weergaven. Je kunt zelfs AI inzetten om briefings samen te vatten, campagne-ideeën te genereren of feedback op grote schaal te analyseren.

De beste functies van Airtable

Structureer redactionele gegevens met behulp van relationele databases met gekoppelde records

Automatiseer redactionele werkstroomen met triggers en voorwaardelijke automatiseringen

Genereer samenvattingen en inzichten met behulp van Airtable AI (Agents en AI-velden)

Verzamel gestructureerde verzoeken via aanpasbare formulieren met Routing Logic

Limieten van Airtable

Vaste limieten per abonnement (bijv. 1.000 bij Free, 50.000 bij Team)

De installatie van formules kan voor beginners verwarrend zijn

Prijzen van Airtable

Free

Team: $ 20 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 45/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Airtable

G2: 4,6/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Airtable?

Dit is hoe een gebruiker het ziet:

Als servicegerichte start-up gebruiken we Airtable maximaal voor het beheer van onze werkstroom en voeren we alle gegevensinvoer met betrekking tot voorraden uit via deze software. Deze tool helpt ons ervoor te zorgen dat alle inkooptransacties van ons bedrijf correct en op tijd worden uitgevoerd en bijgehouden met behulp van het overzicht dat het biedt. Een van de grootste klachten die ik heb over Airtable-software is dat de gebruikersinterface vrij complex is en dat deze niet compatibel is met mijn mobiele telefoon.

🧠 Leuk weetje: Veel beroemde schrijvers vertrouwden op mechanische typemachines; Ernest Hemingway schreef bijvoorbeeld hele romans op zijn Olivetti Lettera 22, waarbij hij het weloverwogen ritme en de discipline omarmde die dit aan zijn proza gaf.

8. Monday.com (Het beste voor flexibel, visueel werkbeheer met ingebouwde AI)

Monday.com biedt je een zeer visuele werkruimte waar alles – ideeën, concepten, deadlines, feedback en goedkeuringen – samenkomt. In plaats van je werkstroom voor het schrijven van blogposts aan te passen aan een rigide systeem, maak je borden die aansluiten bij de manier waarop je team daadwerkelijk werkt.

Het platform is een cloudgebaseerd 'Work Operating System' waarmee teams succesvolle projecten, processen, middelen en doelen kunnen beheren. Het fungeert als een client-tracker, pitchpijplijn en productiebord, en ondersteunt tegelijkertijd automatisering, AI-aangedreven acties, dashboards, werklastweergaven, gantt-grafieken en geïntegreerde documenten (Workdocs).

De beste functies van Monday.com

Genereer samenvattingen en categoriseer content met AI Blokken (Samenvatten, Vertalen, Sentimentdetectie, Aangepaste prompts)

Centraliseer documentatie met Workdocs (live samenwerking, tagging, ingebouwde widgets)

Houd de capaciteit in de gaten via werklastweergaven en weergaven voor toewijzing van middelen

Maak een verbinding tussen je tools met meer dan 200 integraties en product-power-ups

Limieten van Monday.com

Er zijn minimaal drie betalende leden nodig en geavanceerde functies voor veiligheid zijn alleen toegankelijk voor betalende gebruikers, wat een probleem vormt voor freelance schrijvers

Het wisselen van sjablonen of het reorganiseren van borden is niet intuïtief

Prijzen van Monday.com

Free

Basis: $ 12 per maand per gebruiker

Standaard: $ 14 per maand per gebruiker

Pro: $19/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Monday.com

G2: 4,7/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een klant deelde deze feedback:

monday Work Management is een uitstekend platform om projecten te organiseren, werk bij te houden en teams op één plek op één lijn te houden. De interface voelt overzichtelijk, flexibel en eenvoudig aan te passen aan. Met borden, automatiseringen, dashboards en sjablonen is het eenvoudig om werkstroom-werkflows te bouwen die weerspiegelen hoe een team daadwerkelijk werkt… Omdat het platform zeer flexibel is, kan het even duren om de “juiste” structuur voor borden en werkstroom-werkflows te ontwerpen, vooral voor nieuwe teams. Bovendien zijn sommige van de meer geavanceerde functies – zoals uitgebreidere automatiseringen, toestemming of rapportage – mogelijk beperkt tot duurdere abonnementen, wat de kosten voor grotere teams kan verhogen.

🧠 Leuk weetje: Marcel Prousts Op zoek naar de verloren tijd staat bekend als een van de langste romans ooit geschreven, wat laat zien hoe verhalen zowel in omvang als in diepgang kunnen reiken.

9. Milanote (Het beste voor visuele brainstormen en creatieve projectplanning)

via Milanote

Milanote is gemaakt voor mensen die visueel denken. In plaats van starre lijsten en rijen krijg je flexibele borden waarop je ideeën op natuurlijke wijze kunt slepen, neerzetten, groeperen en herschikken.

Met deze visuele samenwerkingstool kun je tekstaantekeningen, afbeeldingen, video's, links, takenlijsten en schetsen combineren op oneindige Whiteboards. Breng plotstructuren in kaart, stel personageprofielen op en schets scènes.

Voor contentteams biedt het moodboards, campagneplanning en creatieve briefings. Bovendien ondersteunt het platform samenwerking op afstand, het plaatsen van opmerkingen en cloudsynchronisatie, zodat teams samen kunnen brainstormen en ideeën kunnen verfijnen zonder de context uit het oog te verliezen.

De beste functies van Milanote

Leg inspiratie direct vast met de Milanote Web Clipper (Chrome-extensie)

Geef verhalen structuur met behulp van de karakterprofiel- en verhaalschema-sjablonen

Combineer media naadloos door middel van ingesloten afbeeldingen, video's, gekoppelde links en bestanden

Werk samen met mentoren met behulp van realtime bewerking en reageren

Limieten van Milanote

Geen ingebouwde kalenderfunctie (tijdelijke oplossingen vereist)

Sommige gebruikers melden dat updates invloed hebben op het format van bestaande gegevens

Prijzen van Milanote

Free

Kosten per persoon: $ 12,50 per maand per gebruiker

Upgrade je team: $ 49/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Milanote

G2: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Milanote?

Zo beschreef een gebruiker zijn ervaring:

Milanote is een van de overzichtelijkste, meest gebruiksvriendelijke projectmanagement- en contentbeheersystemen die ik tot nu toe heb mogen gebruiken voor het maken en beheren van socialemediakalenders… Er ontbreken echter enkele functies (met name de mogelijkheid om de bewerkingsgeschiedenis bij te houden, waardoor meerdere klanten uit wantrouwen niet op de borden worden geplaatst), en in de mobiele app gelden enkele inhoudsbeperkingen die het plaatsen van berichten op TikTok en Instagram inefficiënt maken.

🔍 Wist je dat? De drukpers met losse letters van Johannes Gutenberg, ontwikkeld rond 1440-1450, droeg bij aan de verspreiding van geletterdheid en ideeën in heel Europa en legde daarmee de basis voor de renaissance en de moderne uitgeverswereld.

10. Evernote (Het beste voor het opbouwen van een doorzoekbaar 'tweede brein' voor schrijvers)

via Evernote

Als je voortdurend ideeën hebt, zoals invalshoeken voor artikelen, stukjes onderzoek, spraaknotities en schermafbeeldingen, dan is deze wikisoftware gemaakt om ze vast te leggen voordat ze verdwijnen. Het werkt als een digitaal tweede brein en biedt je één plek om aantekeningen, webknipsels, documenten, taken en zelfs verslagen van vergaderingen op te slaan, zodat er niets verloren gaat.

Het is een platform voor het maken van aantekeningen en organiseren dat op alle apparaten werkt en dat schrijvers, studenten en professionals helpt informatie in elk format vast te leggen en direct terug te vinden.

Je kunt content indelen in notitieblokken, tags toevoegen voor een betere organisatie, taken direct in aantekeningen insluiten en alles synchroniseren tussen desktop en mobiel. De nieuwere AI-functies helpen je bij het samenvatten van lange aantekeningen, het transcriberen van vergaderingen en het vinden van relevante informatie met behulp van zoeken in natuurlijke taal.

De beste functies van Evernote

Organiseer informatie met behulp van Notebooks , Nested Stacks en aangepaste tags

Leg onderzoek direct vast met de Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)

Voeg actiepunten toe met behulp van geïntegreerde taken in je aantekeningen

Scan en bewaar fysieke documenten met Document Scanning en OCR

Limieten van Evernote

Interoperabiliteitsproblemen bij het overzetten van aantekeningen (bijv. tags die fouten veroorzaken)

Sommige gebruikers klagen dat de AI-functies teleurstellend zijn

Prijzen van Evernote

Starter: $ 14,99/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 24,99/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2: 4,3/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

Een verslag uit de eerste hand van een klant:

Ik waardeer Evernote omdat het snel en betrouwbaar is, met een eenvoudige interface. Ik vind dat de synchronisatiefunctie goed werkt, waardoor mijn notities gemakkelijk toegankelijk zijn wanneer ik ze nodig heb. Het is eenvoudig om direct notities te maken en op te slaan zonder je zorgen te maken over structuur of format. Bovendien was de eerste installatie heel eenvoudig en heb ik nooit problemen gehad met het gebruik van Evernote op mijn telefoon voor het snel maken van aantekeningen… De gratis versie voelt nu nogal beperkt aan, wat het nut ervan voor het maken van eenvoudige aantekeningen vermindert. Een ruimere gratis versie of een eenvoudiger prijsmodel zou het aantrekkelijker maken voor incidentele gebruikers.

📮 ClickUp Insight: Hoewel 46% van de respondenten in onze enquête aangeeft een vast ritueel te hebben dat hen helpt om in de 'werkmodus' te komen, zegt 11% dat ze de meeste dagen in de overlevingsmodus beginnen en reageren op berichten en deadlines zodra die zich voordoen. Dat gebeurt meestal als er geen duidelijk beginpunt voor de dag is. Je opent je laptop, de notificaties stromen binnen en voordat je je hebt georiënteerd, neemt de dag al beslissingen voor je. In een geïntegreerde AI-werkruimte zoals ClickUp zijn onafgemaakte taken, recente opmerkingen, prioriteiten en lopende threads al op één plek met elkaar verbonden, zodat je de werkruimte kunt openen en direct kunt zien wat er actief is, wat er is veranderd en wat aandacht nodig heeft. In plaats van e-mails, chats en aantekeningen te doorzoeken om de context te reconstrueren, biedt het systeem je een duidelijk startpunt, waardoor je de dag bewuster kunt beginnen.

Enkele extra tips voor als je ChatGPT gebruikt binnen ClickUp Brain MAX. 💁

Kort gezegd: kies voor ClickUp

De juiste tool voor projectmanagement bepaalt hoe soepel je ideeën van concept naar publicatie gaan. Sommige tools blinken uit in visuele planning. De beste keuze hangt af van of je een soloproject beheert, bijdragers coördineert of een volledige contentafdeling runt.

Dat gezegd hebbende: als je grootste uitdaging het combineren van concepten, feedback, onderzoek, deadlines en communicatie via meerdere apps is, dan biedt een geïntegreerde werkruimte een groot voordeel.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. Door schrijven, samenwerking, automatisering en AI in één omgeving samen te brengen, vermindert het de wrijving die creatieve teams doorgaans vertraagt. In plaats van losstaande tools op elkaar te stapelen, bouw je je werkstroom één keer op, en alles verloopt daar vervolgens soepel doorheen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Schrijvers maken vaak gebruik van projectmanagementtools zoals Trello, Asana en Notion. Een tool die er echter bovenuit steekt, is ClickUp, waarmee je aanpasbare hiërarchieën kunt creëren in complexe projecten. Deze tool is ideaal voor schrijvers dankzij de AI-gestuurde taakgeneratie op basis van aantekeningen en feedback, in combinatie met samenwerkingsdocumenten die binnen de werkcontext worden opgebouwd.

Schrijvers verdelen projecten in mijlpalen zoals het maken van een opzet, het schrijven van een concept en het reviseren, terwijl ze schrijftijd reserveren en de Pomodoro-methode gebruiken om momentum te creëren. Prioritering via de Eisenhower-matrix helpt om dringende stukken als eerste aan te pakken, waarbij geautomatiseerde herinneringen vertragingen voorkomen. De Gantt-grafieken en automatiseringen voor deadlines van ClickUp maken de uitvoering voor schrijvers naadloos.

Grammarly is een goede tool voor realtime suggesties op het gebied van grammatica, toon en duidelijkheid, terwijl de Hemingway App proza vereenvoudigt door bijwoorden en passieve zinsconstructies te markeren. Daarnaast is ClickUp een geweldige tool voor het opstellen en bewerken van teksten, met ClickUp Docs voor gezamenlijke bewerking, live cursordetectie en het toewijzen van opmerkingen. Je kunt ook ClickUp Brain gebruiken, dat in je documenten is ingebouwd, om eerste concepten te genereren, je schrijfstijl te verbeteren en content samen te vatten.

Schrijvers houden revisies en feedback bij met behulp van tools met versiegeschiedenis, inline opmerkingen en opdrachtengekoppelde opmerkingen. Tools zoals ClickUp, Google Documenten en Notion bieden de mogelijkheid om versies terug te draaien en overzichtelijke feedbackthreads die aan specifieke concepten of opdrachten zijn gekoppeld.

Begin met schrijven met intuïtieve, toegankelijke tools zoals ClickUp of Google Workspace, omdat ze eenvoudig in te stellen en te gebruiken zijn. Deze platforms maken gebruik van visuele borden of gedeelde documenten die minimale configuratie vereisen, terwijl ze het werk toch efficiënt organiseren.