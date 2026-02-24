De 10 beste PM-tools voor gedistribueerde teams in 2026

Wanneer uw gedistribueerde team verspreid is over verschillende tijdzones, is het laatste wat u nodig heeft een tech stack die bij elkaar wordt gehouden door fragiele integraties die tijdens overdrachten kapotgaan.

PM-software voor gedistribueerde teams zonder integraties consolideert taken, documenten, chat, tijdsregistratie en rapportage in één werkruimte, zodat uw team kan samenwerken zonder van context te hoeven wisselen of synchronisatiefouten bij vijf verschillende leveranciers te hoeven oplossen.

Wat is PM-software voor gedistribueerde teams zonder integraties?

PM-software voor gedistribueerde teams zonder integraties verwijst naar alles-in-één werkbeheerplatforms die taken, documenten, communicatie en rapportage in één omgeving samenbrengen. Hierdoor is het niet meer nodig om meerdere tools van derden te verbinden. Voor teams op afstand en hybride teams verspreid over verschillende tijdzones is dit belangrijk, omdat elke externe integratie wrijving, datasilo's en contextwisselingen met zich meebrengt die de productiviteit verminderen.

Beheer de werklast van teams op afstand in ClickUp

Het belangrijkste pijnpunt is contextversnippering: teams verspillen uren met het zoeken naar informatie in losstaande tools, waarbij 70% minstens een uur besteedt aan het zoeken naar één stukje informatie en dezelfde updates op meerdere platforms herhaalt.

Uw team jongleert misschien met een chat-app, een documentenplatform, een taakvolgsysteem en een dashboard voor rapportage, elk met zijn eigen login en toestemming. Als er iets misgaat, bent u bezig met het oplossen van problemen bij verschillende leveranciers in plaats van uw werk te doen.

Een geconvergeerde werkruimte lost dit op door documenten, chat, tijdsregistratie en AI-aangedreven automatisering rechtstreeks in het platform in te bouwen. Uw team krijgt één enkele bron van waarheid waar elk gesprek, elk bestand en elke taak samen met de volledige context wordt bewaard. Dat is het verschil tussen 'geïntegreerd' en 'ingebouwd' – en voor gedistribueerde teams bepaalt dit of het werk vooruitgaat of stilvalt.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools alleen al om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, uitgebreid worden in een Slack-thread en gedocumenteerd worden in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt uw hele werkstroom samen op één uniform platform. Met functies zoals ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Documenten en ClickUp Brain blijft alles verbonden, synchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen 'werk over werk' en win uw productieve tijd terug. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

PM-software voor gedistribueerde teams zonder integraties in één oogopslag

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Teams die een volledig geïntegreerde werkruimte nodig hebben voor taken, documenten, chatten, tijdsregistratie en AI Taakbeheer, documenten, chatten, e-mail, tijdsregistratie, dashboard, kalender, AI-samenvattingen, AI-overdrachten Free Forever; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Monday. com Visuele projectplanning en snelle installatie van de werkstroom Visuele borden, automatisering, werklastweergave, dashboard, sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9/gebruiker/maand Asana Teams die gestructureerde cross-functionele werkstroomen beheren Werkgrafiek, tijdlijn, werklast, AI Studio, portfolio-rapportage Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10,99/gebruiker/maand Basecamp Teams die op zoek zijn naar eenvoudig, eigenzinnig projectmanagement zonder complexiteit Prikborden, chatten over het kampvuur, Hill Charts, Check-ins Abonnementen vanaf $16/gebruiker/maand Notion Teams die veel documentatie gebruiken en behoefte hebben aan flexibel kennisbeheer Documenten, wiki's, databases, Notion AI, sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9/gebruiker/maand Trello Lichtgewicht visuele taakborden voor eenvoudige gedistribueerde werkstroomen Kanban-borden, Butler-automatisering, kalender- en tijdlijn-weergaven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6/gebruiker/maand Smartsheet Teams die vooral met spreadsheets werken en een PM-structuur op basis van rasters nodig hebben Rasterweergave, Gantt, Dashboard, Automatiseringen, Portfoliotools Betaalde abonnementen vanaf $10/gebruiker/maand Wrike Bedrijfsteams die behoefte hebben aan governance, redactie en cross-functionele zichtbaarheid Cross-tagging, Redactie, Wrike AI, projectenjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10/gebruiker/maand Zoho Projects Teams die gebruikmaken van het bredere Zoho-ecosysteem Gantt-grafieken, Urenregistratie, issue tracking, Zoho-integratie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5/gebruiker/maand Teamwork.com Bureaus en klantenserviceteams die facturering + klantentoegang nodig hebben Tijdsregistratie, facturering, klanttoestemming, werklastplanning Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 11,99/gebruiker/maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Waar u op moet letten in PM-software voor gedistribueerde teams zonder integraties

De juiste PM-software moet aanvoelen als één samenhangende werkruimte, niet als een Frankenstein van plug-ins. De juiste PM-software moet aanvoelen als één samenhangende werkruimte, niet als een Frankenstein van plug-ins.

Begin met de vraag: kan dit platform documenten, chat, taken en rapportage standaard aan, of moet ik extra's toevoegen?

Let op deze ingebouwde functies:

Native documentatie : maak, deel en koppel documenten rechtstreeks aan taken zonder ze naar externe tools te exporteren.

Realtime en asynchrone communicatie : chatthreads gekoppeld aan specifieke taken of projecten, zodat de context nooit verloren gaat in een apart kanaal.

Ingebouwde tijdsregistratie: registreer uren, stel schattingen in en genereer rapporten zonder een timer van een derde partij.

Aangepaste dashboards en rapportage: haal live gegevens uit taken, Sprints en werklasten naar visuele dashboards – CSV-exports zijn niet nodig.

AI-aangedreven assistentie : vat threadsamenvattingen, stel updates op en breng relevante informatie naar voren zonder het platform te verlaten.

Gedetailleerde toestemming : bepaal wie wat ziet op werkruimte-, map- of taakniveau – cruciaal voor gedistribueerde teams die in contact staan met klanten.

Veiligheid is ook belangrijker wanneer u geen gegevens via externe connectoren verstuurt. Minder toegangspunten betekent minder aanvalsoppervlak, wat cruciaal is nu 30% van de inbreuken te herleiden is tot ecosystemen van derden.

📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Top 10 PM-software voor gedistribueerde teams zonder integraties

1. ClickUp

ClickUp Kanban-bordweergave met aanpasbare statuskolommen en drag-and-drop-werkstroom voor taken

Uw gedistribueerde team verdrinkt in een 'contextwirwar' – het springt heen en weer tussen een app voor chatten voor snelle vragen, een documentatietool voor specificaties en een taakvolgsysteem voor opdrachten. Deze versnippering betekent dat elk gesprek, elk document en elke taak op een andere plek staat, wat leidt tot verwarring en inefficiënte asynchrone overdrachten.

Maak een einde aan deze chaos door uw projecten, kennis en communicatie samen te brengen in één AI-aangedreven werkruimte met ClickUp. Houd discussies direct gekoppeld aan het relevante werk met ClickUp Chat, zodat uw teamgenoot in een andere tijdzone nooit meer door losstaande threads hoeft te zoeken naar een update.

Het oplossen van versnipperd werk

U kunt ook wiki's, SOP's en projectbriefings maken zonder het platform te verlaten met ClickUp Docs, dat met één klik kan worden gekoppeld, ingesloten of omgezet in taken.

ClickUp Chat-thread met de optie om een taak aan te maken vanuit de chat, met of zonder AI

Transformeer de werkstroom van uw gedistribueerde team met ClickUp Brain, de AI-functie die de context in verschillende tijdzones levend houdt. Deze AI-functie kan lange commentaarthreads samenvatten voor snelle updates, statusupdates voor belanghebbenden opstellen en vragen over uw werkruimtegegevens beantwoorden. Wanneer de helft van uw team slaapt, houdt ClickUp Brain de context levend, waardoor overdrachten tussen verschillende tijdzones naadloos verlopen in plaats van chaotisch.

ClickUp-vergaderingen en ClickUp-kalender

Het begint met inzicht in de tijd. Met ClickUp Calendar kunnen teams hun werk plannen op basis van echte schema's, niet alleen op basis van deadlines, zodat overdrachten gemakkelijker te coördineren zijn tussen verschillende tijdzones en prioriteiten dagelijks zichtbaar blijven.

ClickUp Kalender en ClickUp AI kunnen u helpen het ideale tijdstip te vinden voor uw gedistribueerde teams.

En als uw team nog steeds in Google Agenda werkt, kunt u met de integratie van ClickUp taken synchroniseren met uw agenda, zodat uw planning een weerspiegeling is van het werk dat u daadwerkelijk moet uitvoeren.

De beste functies van ClickUp:

Houd asynchrone gesprekken gekoppeld aan specifieke taken en projecten, zodat teamgenoten op de hoogte kunnen blijven zonder verspreide threads te hoeven doorzoeken met ClickUp Chat.

Maak wiki's, SOP's en projectbriefings binnen dezelfde werkruimte, zodat documentatie verbonden blijft met de uitvoering met behulp van ClickUp Docs.

Krijg direct samenvattingen, updates en antwoorden uit de echte werkruimte, zodat overdrachten in verschillende tijdzones soepel verlopen met ClickUp Brain.

Houd tijd, tijdsinschattingen en capaciteit bij zonder afhankelijk te zijn van externe timers, zodat gedistribueerde teams op één plek kunnen plannen en uitvoeren van rapportage met ClickUp tijdsregistratie.

Maak realtime rapportageweergaven voor werklast, levering en voortgang, zodat belanghebbenden altijd de huidige status kunnen zien met behulp van ClickUp dashboarden.

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Alles op één plek: met taken, documenten, chat en tijdsregistratie op één plek voorkomt uw team contextwisselingen en problemen met gebrekkige integraties.

AI die uw werk kent: ClickUp Brain maakt samenvattingen en suggesties relevant door gebruik te maken van uw daadwerkelijke werkruimtegegevens, wat een enorme hulp is bij asynchrone overdrachten.

Flexibele weergaven voor verschillende werkstijlen: Of uw team nu de voorkeur geeft aan Of uw team nu de voorkeur geeft aan ClickUp Kanban-borden ClickUp gantt-grafieken of ClickUp-lijsten , ClickUp ondersteunt meerdere weergaven van dezelfde gegevens.

Nadelen:

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk wat tijd nodig om de functies grondig te verkennen en hun werkruimte aan te passen.

De mobiele app is weliswaar functioneel, maar biedt nog niet alle functies van de desktopversie.

Voor sommige geavanceerde automatiseringen moet u de logica van de automatiseringsbouwer leren kennen.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.810 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4530 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is de G2-recensie:

Ik vind ClickUp erg prettig in het gebruik omdat het heel intuïtief is, en ik ben nog maar net begonnen met het verkennen van alle mogelijkheden. Ik waardeer het feit dat je gemakkelijk taken kunt aanmaken, verplaatsen en toewijzen, wat precies de basisfunctie is waarnaar we op zoek waren. Dit gebeurt op een zeer intuïtieve en professionele manier, waardoor onze werkstroom een niveau hoger komt dan het eenvoudige kaartsysteem dat we voorheen gebruikten. Het is ook geweldig voor ons kleine, op afstand werkende team om taken en subtaaken aan te maken die een planningpijplijn vormen, wat cruciaal is voor onze organisatie. Met dit product kunnen we processen stroomlijnen en alles op één plek combineren met tal van mogelijkheden, waardoor we minder licenties nodig hebben. De overstap van andere tools naar ClickUp was voor ons een logische keuze, omdat het een professioneler product is waarin alles gecentraliseerd is. Ik vond de eerste installatie ook heel eenvoudig, omdat we Trello-tickets konden importeren en snel vertrouwd raakten met het programma en gemakkelijk werkstroommen konden instellen.

Ik vind ClickUp erg prettig in het gebruik omdat het heel intuïtief is, en ik ben nog maar net begonnen met het verkennen van alle mogelijkheden. Ik waardeer het feit dat je gemakkelijk taken kunt aanmaken, verplaatsen en toewijzen, wat precies de basisfunctionaliteit is waarnaar we op zoek waren. Dit gebeurt op een zeer intuïtieve en professionele manier, waardoor onze werkstroom een niveau hoger komt dan het eenvoudige kaartsysteem dat we voorheen gebruikten. Het is ook geweldig voor ons kleine, op afstand werkende team om taken en subtaaken aan te maken die een planningpijplijn vormen, wat cruciaal is voor onze organisatie. Met dit product kunnen we processen stroomlijnen en alles op één plek combineren met tal van mogelijkheden, waardoor we minder licenties nodig hebben. De overstap van andere tools naar ClickUp was voor ons een logische keuze, omdat het een professioneler product is waarin alles gecentraliseerd is. Ik vond de eerste installatie ook heel eenvoudig, omdat we Trello-tickets konden importeren en snel vertrouwd raakten met het programma en gemakkelijk werkstroommen konden instellen.

Ik vind ClickUp erg prettig in het gebruik omdat het heel intuïtief is, en ik ben nog maar net begonnen met het verkennen van alle mogelijkheden. Ik waardeer het feit dat je gemakkelijk taken kunt aanmaken, verplaatsen en toewijzen, wat precies de basisfunctionaliteit is waarnaar we op zoek waren. Dit gebeurt op een zeer intuïtieve en professionele manier, waardoor onze werkstroom een niveau hoger komt dan het eenvoudige kaartsysteem dat we voorheen gebruikten. Het is ook geweldig voor ons kleine, op afstand werkende team om taken en subtaaken aan te maken die een planningpijplijn vormen, wat cruciaal is voor onze organisatie.

Met dit product kunnen we processen stroomlijnen en alles op één plek combineren met tal van mogelijkheden, waardoor we minder licenties nodig hebben. De overstap van andere tools naar ClickUp was voor ons een logische keuze, omdat het een professioneler product is waarin alles gecentraliseerd is. Ik vond de eerste installatie ook heel eenvoudig, omdat we Trello-tickets konden importeren en snel vertrouwd raakten met het programma en gemakkelijk werkstroommen konden instellen.

2. Monday. com

Monday.com positioneert zichzelf als een 'Work OS': een flexibel platform waar niet-technische gebruikers aangepaste werkstroomen kunnen bouwen met behulp van kleurrijke, visuele borden. Voor gedistribueerde teams is de aantrekkingskracht de lage instapdrempel. U kunt binnen enkele minuten een nieuwe werkstroom opzetten zonder te hoeven wachten op IT.

De native functies van het platform omvatten automatiseringen, dashboards voor cross-board rapportage en werklastweergaven voor capaciteitsplanning. Waar Monday. com uitblinkt voor gedistribueerde teams is het visuele taakbeheer. Dankzij kleurgecodeerde statussen kunt u eenvoudig een bord scannen en in één oogopslag de status van een project bekijken.

Monday.com beste functies

Visual Work OS-borden: Borden maken gebruik van kleurgecodeerde kolommen en statuslabels die de projectstatus onmiddellijk zichtbaar maken, waardoor er minder statusvergaderingen nodig zijn.

Automatisering zonder code: stel 'als dit, dan dat'-regels op om repetitieve acties te automatiseren, zoals een teamgenoot op de hoogte stellen wanneer een status verandert.

Werklastweergave: bekijk de capaciteit van het team voor alle projecten in één overzicht, zodat managers taken over verschillende tijdzones kunnen verdelen.

Monday. com voor- en nadelen

Voordelen:

Dankzij de zeer visuele interface verloopt de onboarding snel en is de status van het project gemakkelijk te overzien.

Dankzij de uitgebreide sjabloonbibliotheek kunnen teams snel aan de slag.

Krachtige mogelijkheden voor automatisering voor niet-technische gebruikers

Nadelen:

Een op zitplaatsen gebaseerde structuur kan planning vereisen naarmate teams groeien.

Limieten van de automatisering kunnen aanpassingen van het abonnement vereisen naarmate het gebruik toeneemt.

Complexe hiërarchieën van projecten kunnen onhandig aanvoelen in een bordgerichte structuur.

monday. com prijzen

Gratis Basic: $ 9/werkplek/maand (jaarlijks gefactureerd) Standaard: $ 12/werkplek/maand (jaarlijks gefactureerd) Pro: $ 19/werkplek/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: aangepast

monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (14.540+ beoordelingen) Capterra: 4,6/5 (5.690+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Hier is de G2-recensie:

Ik ben dol op de overzichtelijke interface en gebruiksvriendelijke functies van monday Work Management. De diepgang van het programma maakt echt indruk op me. Ik vind het ook prettig dat ik binnen het programma met mijn collega's kan communiceren, omdat dit ons kantoor de broodnodige flexibiliteit biedt en werken op afstand veel beter mogelijk maakt, vooral met de functies voor chatten en taaktoewijzing.

Ik ben dol op de overzichtelijke interface en gebruiksvriendelijke functies van monday Work Management. De diepgang van het programma maakt echt indruk op me. Ik vind het ook prettig dat ik binnen het programma met mijn collega's kan communiceren, omdat dit ons kantoor de broodnodige flexibiliteit biedt en werken op afstand veel beter mogelijk maakt, vooral met de functies voor chatten en taaktoewijzing.

Ik ben dol op de overzichtelijke interface en gebruiksvriendelijke functies van monday Work Management. De diepgang van het programma maakt echt indruk op me. Ik vind het ook prettig dat ik binnen het programma met mijn collega's kan communiceren, omdat dit ons kantoor de broodnodige flexibiliteit biedt en werken op afstand veel beter mogelijk maakt, vooral met de mogelijkheid om te chatten en de functies voor taaktoewijzing.

🎥 Bekijk deze video om te zien hoe moderne communicatietools voor de werkplek gedistribueerde teams helpen om op één lijn te blijven zonder voortdurende vergaderingen.

3. Asana

via Asana

Asana is ontwikkeld voor multifunctionele teams die complexe werkstroomen moeten coördineren. Het 'Work Graph'-datamodel koppelt taken aan projecten en portfolio's, waardoor leidinggevenden zichtbaarheid krijgen op hoe het werk bijdraagt aan strategische doelstellingen. Voor gedistribueerde teams betekent dit dat ze minder tijd kwijt zijn aan het bijhouden van updates.

Met AI Studio van het platform kunnen teams zonder code aangepaste AI-werkstroomen bouwen. Tijdlijn- en werklastweergaven helpen managers bij capaciteitsplanning, wat cruciaal is wanneer uw team zich over meerdere tijdzones uitstrekt. De kracht van Asana ligt in governance en structuur, maar kleinere teams kunnen het misschien wat te rigide vinden.

De beste functies van Asana

Work Graph-gegevensmodel: maakt verbinding tussen taken en projecten, projecten met portfolio's en portfolio's met bedrijfsdoelen.

AI Studio: bouw aangepaste AI-werkstroomen die taken automatiseren, samenvattingen genereren of prioriteiten stellen.

Tijdlijn- en werklastweergaven: visualiseer afhankelijkheden en teamcapaciteit in speciale weergaven om taken beter te kunnen verdelen.

Voordelen en nadelen van Asana

Voordelen:

Dankzij krachtige governance- en beheersfuncties is het geschikt voor teamteams van ondernemingen.

Work Graph biedt duidelijk zichtbaarheid in zowel individuele taken als bedrijfsdoelen.

AI Studio maakt aangepaste automatisering mogelijk zonder dat technische expertise vereist is.

Nadelen:

Het minimumaantal zetels is mogelijk niet geschikt voor zeer kleine teams.

De gestructureerde aanpak kan rigide aanvoelen voor teams die meer flexibiliteit willen.

Sommige gebruikers melden een leercurve bij het opzetten van complexe werkstroomen.

Prijzen van Asana

FreeStarter: $ 10,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Advanced: $ 24,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: aangepast

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 10.000 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.520 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Hier is de G2-recensie: Ik waardeer het enorm dat Asana een overzichtelijke gebruikersinterface heeft die heel gemakkelijk te begrijpen is, wat de acceptatie door gebruikers in ons team aanzienlijk verbetert. De inspanningen om de gebruikerservaring te verbeteren zijn duidelijk zichtbaar en dragen bij aan een naadloze implementatie binnen onze werkstroom. Het gebruik van Asana heeft ons geholpen onze bedrijfsprocessen te stroomlijnen, waaronder het beheren van onze prospectpijplijn en het bijhouden van interne taken. Het houdt iedereen effectief verbonden en op de hoogte van verschillende taken en projecten, waardoor we met vertrouwen asynchroon kunnen werken. De eerste installatie van Asana was supergemakkelijk en verliep vrijwel vlekkeloos. Er waren slechts kleine aanpassingen nodig voor integraties, zoals met Zapier. Over het algemeen hebben het ontwerp en de functionaliteit van Asana de werkzaamheden en productiviteit van ons team als volledig op afstand werkend bedrijf enorm ondersteund. 📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden! Basecamp hanteert een bewust eigenzinnige aanpak met minder functies, minder mogelijkheden voor aanpassing en een vast prijsmodel. Voor gedistribueerde teams die op zoek zijn naar eenvoud, kan dit verfrissend zijn. Het biedt Message Boards voor asynchrone discussies, Campfire voor realtime chat en To-dos voor takenlijsten. De 'Hill Charts' van het platform bieden een unieke manier om de voortgang te visualiseren en laten zien of het werk zich in de fase 'uitzoeken' of 'uitvoeren' bevindt. De beperking van Basecamp is tegelijkertijd ook zijn kracht. Teams die Gantt-grafieken of gedetailleerde toestemmingen nodig hebben, zullen het als een tekortkoming ervaren, maar het neemt overhead weg voor teams die waarde hechten aan duidelijkheid. Voordelen: Nadelen: Basecamp: $ 16/gebruiker/maand Basecamp Pro Onbeperkt: $ 300/maand (jaarlijks gefactureerd) G2: 4,1/5 (5.448 beoordelingen) Capterra: 4,3/5 (14.400 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Wat ik het leukste vind aan Basecamp is hoe naadloos het ons helpt bij het beheren van ons werkproces op afstand. Als bedrijf stelt het ons in staat om al onze gesprekken, planning, taken en projectvoortgang feilloos bij te houden. Het is ongelooflijk functioneel voor het toewijzen van taken, teamcommunicatie en het monitoren van projectontwikkelingen. Bovendien zorgt de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface ervoor dat teamleden zich snel kunnen aanpassen. Dit alles vergemakkelijkt de samenwerking en verhoogt onze algehele efficiëntie. Notion is een modulaire werkruimte die documenten, wiki's en databases combineert tot een flexibel systeem. Voor gedistribueerde teams die veel met documentatie werken, blinkt Notion uit in kennisbeheer. Met de relationele databases kunt u taken koppelen aan documenten, documenten aan projecten en projecten aan teamdirectory's. Notion AI voegt samenvattings- en vraag-en-antwoordmogelijkheden rechtstreeks toe aan de editor. Het nadeel is dat de flexibiliteit van Notion een installatie vereist. Voor teams die van aangepast werk houden, is dit een functie, maar voor teams die meteen aan de slag willen, kan het aanvoelen als een project vóór het project. Voordelen: Nadelen: Free Plus: $ 9/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $ 16/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: aangepast G2: 4,7/5 (meer dan 6000 beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (2685 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Ik vind het geweldig dat Notion eenvoudig maar robuust is, waardoor ik bijna alles kan doen. Elke pagina die ik maak, is volledig aanpasbaar en er zijn ook handige sjablonen beschikbaar. Het helpt me om georganiseerd te blijven en verbinding te houden met mijn teamgenoten op afstand. We gebruiken het allemaal op het werk en het bespaart ons veel tijd en hoofdpijn. De eerste installatie was supergemakkelijk; we hebben onze documenten gemigreerd en zijn daar met gemak alles gaan maken, terwijl het toch zoveel verschillende functies biedt. Ik gebruik het dagelijks om documenten te delen, taken te organiseren, aantekeningen te maken en zelfs mijn telefoongesprekken op te nemen of uit te schrijven. Notion is verfrissend en houdt ons allemaal verbonden en georganiseerd in ons grotere bedrijf van ongeveer 300 mensen. Trello is het originele takenbord in Kanban-stijl, dat nu eigendom is van Atlassian. Dankzij de eenvoudige drag-and-drop-functie is het een van de gemakkelijkst te gebruiken PM-tools. Voor gedistribueerde teams met eenvoudige werkstroom-automatisering zorgt de visuele aanpak van Trello ervoor dat iedereen op één lijn blijft zonder training. Met Butler, de ingebouwde automatiseringsengine van Trello, kunt u regels maken om repetitieve acties te automatiseren. De limiet van Trello is de diepgang. Complexe projecten met afhankelijkheden of gedetailleerde rapportage zullen de bordmetafoor onder druk zetten, maar het blijft een solide, lichtgewicht optie. Voordelen: Nadelen: Gratis Standaard: $ 6/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Premium: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: vanaf $ 17,50/gebruiker/maand (prijzen variëren afhankelijk van het aantal gebruikers) G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (23.450 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Wat veel mensen het leukst vinden aan Trello is de visuele eenvoud en flexibiliteit. De Kanban-achtige borden maken het gemakkelijk om taken te organiseren, de voortgang van projecten bij te houden en op een zeer visuele manier samen te werken met teamleden. Dankzij de drag-and-drop-interface en de aanpasbare borden, kaarten en lijsten kunnen gebruikers Trello aanpassen aan hun specifieke werkstroom. Het platform kan ook worden geïntegreerd met veel apps van derden (zoals Slack, Google Drive en Jira), wat de productiviteit verhoogt en het projectmanagement stroomlijnt. Smartsheet biedt een spreadsheetachtige interface voor projectmanagement, waardoor het vertrouwd aanvoelt voor teams die overstappen van Excel. Het bevat PM-functies zoals Gantt-grafieken, automatiseringen en dashboards. Voor gedistribueerde teams in sectoren die aan strenge regelgeving moeten voldoen, is Smartsheet dankzij de FedRAMP- en DoD-autorisaties een haalbare keuze. Het nadeel is de complexiteit. De formules van Smartsheet verschillen van die van Excel en voor geavanceerde functies moet u extra aankopen doen. Teams die een eenvoudige spreadsheet verwachten, kunnen een steilere leercurve tegenkomen dan verwacht. Voordelen: Nadelen: Pro: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $ 20/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: aangepast G2: 4,4/5 (23.019 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (3.471 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Ik gebruik Smartsheet dagelijks voor mijn werk om informatie over honderden klanten en hun bestellingen te registreren en bij te houden. Smartsheet heeft mijn team een manier geboden om externe medewerkers te integreren door als een centraal informatiepunt te fungeren. Ik vind het prettig hoe eenvoudig en functioneel de werkbladen zijn. Het invoeren van informatie en het toevoegen van bijlagen op Smartsheet is de meest efficiënte manier die ik ooit heb gebruikt om informatie bij te houden en te registreren. Wrike richt zich op middelgrote en grote teams die behoefte hebben aan robuuste governance en werkstroomen voor redactie. Dankzij het cross-tagging-systeem kan een enkele taak tegelijkertijd in meerdere projecten worden gebruikt, zodat verschillende teams hetzelfde resultaat kunnen bekijken zonder dubbel werk te doen. Wrike AI biedt risicovoorspellingen en AI-samenvattingen. Voor gedistribueerde teams die creatief werk beheren, ondersteunt de functie voor redactie markeringen en goedkeuringen voor meer dan 30 bestandsformaten, rechtstreeks in het platform. Het nadeel is de complexiteit en de kosten, aangezien voor volledige functionaliteit duurdere abonnementen en add-ons nodig zijn. Voordelen: Nadelen: FreeTeam: $ 10/gebruiker/maand Business: $ 25/gebruiker/maand Enterprise: aangepast Pinnacle: aangepast G2: 4,2/5 (4.519 beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (2.876 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Wrike is een geweldig platform voor projectmanagement, vooral voor grote en externe teams. Het is gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, veel meer dan sommige concurrenten zoals Smartsheet. De mogelijkheid van Wrike om documenten in het beoordelingsproces te versiebeheren is fantastisch en stelt ons in staat om creatieve teksten naadloos te herhalen. Ik gebruik het nu dagelijks en mis andere platforms die ik vroeger gebruikte, zoals Asana of Monday.com, niet meer. Zoho Projects maakt deel uit van het bredere Zoho-ecosysteem en is daarmee een logische keuze voor teams die al andere Zoho-apps gebruiken. Het platform biedt Gantt-grafieken, issue tracking, urenregistratie en taakafhankelijkheden tegen een betaalbare prijs. Voor gedistribueerde teams bevat het ingebouwde chat en forums voor asynchrone discussies. Het platform ondersteunt ook tijdsregistratie en rapportage over het gebruik van middelen, waardoor managers hun werklast beter kunnen beheren. Het nadeel is dat Zoho Projects het beste werkt binnen zijn eigen ecosysteem. Teams die geen andere Zoho-producten gebruiken, vinden de standalone-ervaring misschien minder gepolijst dan die van concurrenten. Voordelen: Nadelen: Free Premium: $ 5/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) G2: 4,3/5 (528 beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (meer dan 500 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Ik gebruik Zoho Projects om werk te plannen, bij te houden en te beheren. Ik vind het prettig hoe het werk wordt georganiseerd aan de hand van taken, mijlpalen en Gantt-grafieken, waardoor je in één oogopslag de voortgang en deadlines kunt volgen. Ik waardeer de samenwerkingsfuncties, zoals opmerkingen, het delen van bestanden en activiteitenfeeds, waardoor alles op één plek blijft. De automatisering en herinneringen helpen handmatige follow-ups te verminderen. Het lost ook problemen op zoals slechte zichtbaarheid van taken, gemiste deadlines en versnipperde communicatie door alle projectplannen, taken, tijdlijnen en discussies op één plek te bewaren. Ik vind het praktisch en gebruiksvriendelijk, wat mijn teams helpt om op één lijn te blijven en hun productiviteit te behouden. Het aanmaken van projecten, het toevoegen van gebruikers en het instellen van taken en mijlpalen was vrij eenvoudig en duidelijk. Teamwork.com is ontwikkeld voor klantenserviceteams zoals bureaus en adviesbureaus die factureerbare uren moeten bijhouden en klanttoestemmingen moeten beheren. Voor gedistribueerde teams die externe klanten bedienen, onderscheidt dit platform zich door de focus op factureerbaarheid en klantzichtbaarheid. Het platform bevat standaard functies voor tijdsregistratie, werkplanning en facturering. Gebruikers kunnen beperkte toegang krijgen tot specifieke projecten, wat handig is voor samenwerking met externe belanghebbenden in verschillende tijdzones. Het nadeel is dat de focus op klantenservice voor interne teams misschien te gespecialiseerd aanvoelt. Voordelen: Nadelen: Gratis Deliver: $ 11,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Grow: $ 20,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Scale: aangepast G2: 4,4/5 (1.375 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (919 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Voor vrijwel alles wat ik in mijn werkstroom wil organiseren of plannen, heeft Teamwork een functionaliteit. Bovendien heeft het een zeer actief ontwikkelingsteam dat voortdurend onderzoek doet, feedback verwerkt en nieuwe en verbeterde functies en fixes toevoegt. En de ondersteuning (die ik nooit nodig heb gehad, maar waar ik ooit een vraag over een bepaalde functie heb gesteld) is SUPER responsief, vriendelijk en gemakkelijk om mee te communiceren. Er is een "Feedback"-pictogram op de werkbalk dat je altijd kunt gebruiken om opmerkingen en suggesties te geven aan het ontwikkelteam, wat ik ook erg waardeer. Ik ben er dol op...

Hier is de G2-recensie:

Ik waardeer het enorm dat Asana een overzichtelijke gebruikersinterface heeft die heel gemakkelijk te begrijpen is, wat de acceptatie door gebruikers in ons team aanzienlijk verbetert. De inspanningen om de gebruikerservaring te verbeteren zijn duidelijk zichtbaar en dragen bij aan een naadloze implementatie binnen onze werkstroom. Het gebruik van Asana heeft ons geholpen onze bedrijfsprocessen te stroomlijnen, waaronder het beheren van onze prospectpijplijn en het bijhouden van interne taken. Het houdt iedereen effectief verbonden en op de hoogte van verschillende taken en projecten, waardoor we met vertrouwen asynchroon kunnen werken. De eerste installatie van Asana was supergemakkelijk en verliep vrijwel vlekkeloos. Er waren slechts kleine aanpassingen nodig voor integraties, zoals met Zapier. Over het algemeen hebben het ontwerp en de functionaliteit van Asana de werkzaamheden en productiviteit van ons team als volledig op afstand werkend bedrijf enorm ondersteund.

Ik waardeer het enorm dat Asana een overzichtelijke gebruikersinterface heeft die heel gemakkelijk te begrijpen is, wat de acceptatie door gebruikers in ons team aanzienlijk verbetert. De inspanningen om de gebruikerservaring te verbeteren zijn duidelijk zichtbaar en dragen bij aan een naadloze implementatie binnen onze werkstroom. Het gebruik van Asana heeft ons geholpen onze bedrijfsprocessen te stroomlijnen, waaronder het beheren van onze prospectpijplijn en het bijhouden van interne taken. Het houdt iedereen effectief verbonden en op de hoogte van verschillende taken en projecten, waardoor we met vertrouwen asynchroon kunnen werken. De eerste installatie van Asana was supergemakkelijk en verliep vrijwel vlekkeloos. Er waren slechts kleine aanpassingen nodig voor integraties, zoals met Zapier. Over het algemeen hebben het ontwerp en de functionaliteit van Asana de werkzaamheden en productiviteit van ons team als volledig op afstand werkend bedrijf enorm ondersteund.

Ik waardeer het enorm dat Asana een overzichtelijke gebruikersinterface heeft die heel gemakkelijk te begrijpen is, wat de acceptatie door gebruikers in ons team aanzienlijk verbetert. De inspanningen om de gebruikerservaring te verbeteren zijn duidelijk zichtbaar en dragen bij aan een naadloze implementatie binnen onze werkstroom. Het gebruik van Asana heeft ons geholpen onze bedrijfsprocessen te stroomlijnen, waaronder het beheren van onze prospectpijplijn en het bijhouden van interne taken. Het houdt iedereen effectief verbonden en op de hoogte van verschillende taken en projecten, waardoor we met vertrouwen asynchroon kunnen werken.

De eerste installatie van Asana was supergemakkelijk en verliep vrijwel vlekkeloos. Er waren slechts kleine aanpassingen nodig voor integraties, zoals met Zapier. Over het algemeen hebben het ontwerp en de functionaliteit van Asana de werkzaamheden en productiviteit van ons team als volledig op afstand werkend bedrijf enorm ondersteund.

📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

4. Basecamp

via Basecamp

Basecamp hanteert een bewust eigenzinnige aanpak met minder functies, minder mogelijkheden voor aanpassing en een vast prijsmodel. Voor gedistribueerde teams die op zoek zijn naar eenvoud, kan dit verfrissend zijn. Het biedt Message Boards voor asynchrone discussies, Campfire voor realtime chat en To-dos voor lijstjes met taken.

De 'Hill Charts' van het platform bieden een unieke manier om de voortgang te visualiseren en laten zien of het werk zich in de fase 'uitzoeken' of 'uitvoeren' bevindt. De beperking van Basecamp is tegelijkertijd ook zijn kracht. Teams die Gantt-grafieken of gedetailleerde toestemmingen nodig hebben, zullen het als een tekortkoming ervaren, maar het neemt overhead weg voor teams die waarde hechten aan duidelijkheid.

De beste functies van Basecamp

Prikborden: Lange asynchrone discussies geordend op onderwerp, waardoor gesprekken doorzoekbaar blijven.

Campfire-chatten: realtime groepschatten binnen elk project voor snelle vragen

Hill Charts: Een visuele indicator van de voortgang die laat zien of het werk zich in de fase van probleemoplossing of uitvoering bevindt.

Voordelen en nadelen van Basecamp

Voordelen:

Het uitgesproken ontwerp zorgt ervoor dat het team zich op het werk kan concentreren, in plaats van op het configureren van tools.

Het eigenzinnige ontwerp vermindert beslissingsmoeheid.

Automatische check-ins vragen leden van het team om updates, waardoor vergaderingen over status worden verminderd.

Nadelen:

Beperkte aanpassingsmogelijkheden en geen gantt-grafieken of geavanceerde registratie van afhankelijkheden

De toestemmingen zijn relatief eenvoudig in vergelijking met tools die gericht zijn op ondernemingen.

Teams met complexe projecthiërarchieën kunnen er snel uitgroeien.

Prijzen van Basecamp

Basecamp: $ 16/gebruiker/maand Basecamp Pro Onbeperkt: $ 300/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (5.448 beoordelingen) Capterra: 4,3/5 (14.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Basecamp?

Hier is de G2-recensie: Wat ik het leukste vind aan Basecamp is hoe naadloos het ons helpt bij het beheren van ons werkproces op afstand. Als bedrijf stelt het ons in staat om al onze gesprekken, planning, taken en projectvoortgang feilloos bij te houden. Het is ongelooflijk functioneel voor het toewijzen van taken, teamcommunicatie en het monitoren van projectontwikkelingen. Bovendien zorgt de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface ervoor dat teamleden zich snel kunnen aanpassen. Dit alles vergemakkelijkt de samenwerking en verhoogt onze algehele efficiëntie.

Hier is de G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan Basecamp is hoe naadloos het ons helpt bij het beheren van ons werkproces op afstand. Als bedrijf stelt het ons in staat om al onze gesprekken, planning, taken en projectvoortgang feilloos bij te houden. Het is ongelooflijk functioneel voor het toewijzen van taken, teamcommunicatie en het monitoren van projectontwikkelingen. Bovendien zorgt de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface ervoor dat teamleden zich snel kunnen aanpassen. Dit alles vergemakkelijkt de samenwerking en verhoogt onze algehele efficiëntie.

Wat ik het leukste vind aan Basecamp is hoe naadloos het ons helpt bij het beheren van ons werkproces op afstand. Als bedrijf stelt het ons in staat om al onze gesprekken, planning, taken en projectvoortgang feilloos bij te houden. Het is ongelooflijk functioneel voor het toewijzen van taken, teamcommunicatie en het monitoren van projectontwikkelingen. Bovendien zorgt de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface ervoor dat teamleden zich snel kunnen aanpassen. Dit alles vergemakkelijkt de samenwerking en verhoogt onze algehele efficiëntie.

Wat ik het leukste vind aan Basecamp is hoe naadloos het ons helpt bij het beheren van ons werkproces op afstand. Als bedrijf stelt het ons in staat om al onze gesprekken, planning, taken en projectvoortgang feilloos bij te houden. Het is ongelooflijk functioneel voor het toewijzen van taken, teamcommunicatie en het monitoren van projectontwikkelingen. Bovendien zorgt de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface ervoor dat teamleden zich snel kunnen aanpassen. Dit alles vergemakkelijkt de samenwerking en verhoogt onze algehele efficiëntie.

5. Notion

via Notion

Notion is een modulaire werkruimte die documenten, wiki's en databases combineert tot een flexibel systeem. Voor gedistribueerde teams die veel met documentatie werken, blinkt Notion uit in kennisbeheer. Met de relationele databases kunt u taken koppelen aan documenten, documenten aan projecten en projecten aan teamdirectory's.

Notion AI voegt samenvattings- en vraag-en-antwoordmogelijkheden rechtstreeks toe aan de editor. Het nadeel is dat de flexibiliteit van Notion een installatie vereist. Voor teams die van aangepast werk houden, is dit een functie, maar voor teams die meteen aan de slag willen, kan het aanvoelen als een project vóór het project.

De beste functies van Notion

Relationele databases: koppel pagina's, taken en databases aan elkaar zodat informatie verbonden blijft.

Notion AI: Vat lange documenten samen, genereer concepten of stel vragen over de content van uw werkruimte.

Flexibele sjablonen: begin met sjablonen van de community of het team voor wiki's, projecttrackers en meer.

Voordelen en nadelen van Notion

Voordelen:

Dankzij de zeer flexibele 'blanco canvas'-aanpak kunnen teams precies de werkruimte creëren die ze nodig hebben.

Krachtige documentatie- en wikifuncties zijn ideaal voor teams die veel kennis delen.

Relationele databases verminderen gegevensduplicatie

Nadelen:

Vereist aanzienlijke tijd voor de installatie om een functionele werkruimte te bouwen.

De prestaties kunnen vertragen op zeer grote werkruimten.

De standaardfuncties voor projectmanagement zijn minder robuust dan speciale PM-tools.

Prijzen van Notion

Gratis Plus: $ 9/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Zakelijk: $ 16/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: aangepast

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6000 beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (2685 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Hier is de G2-recensie: Ik vind het geweldig dat Notion eenvoudig maar robuust is, waardoor ik bijna alles kan doen. Elke pagina die ik maak, is volledig aanpasbaar en er zijn ook handige sjablonen beschikbaar. Het helpt me om georganiseerd te blijven en verbinding te houden met mijn teamgenoten op afstand. We gebruiken het allemaal op het werk en het bespaart ons veel tijd en hoofdpijn. De eerste installatie was supergemakkelijk; we hebben onze documenten gemigreerd en zijn daar met gemak alles gaan maken, terwijl het toch zoveel verschillende functies biedt. Ik gebruik het dagelijks om documenten te delen, taken te organiseren, aantekeningen te maken en zelfs mijn telefoongesprekken op te nemen of uit te schrijven. Notion is verfrissend en houdt ons allemaal verbonden en georganiseerd in ons grotere bedrijf van ongeveer 300 mensen.

Hier is de G2-recensie:

Ik vind het geweldig dat Notion eenvoudig maar robuust is, waardoor ik bijna alles kan doen. Elke pagina die ik maak, is volledig aanpasbaar en er zijn ook handige sjablonen beschikbaar. Het helpt me om georganiseerd te blijven en een verbinding te houden met mijn teamgenoten op afstand. We gebruiken het allemaal op het werk en het bespaart ons veel tijd en hoofdpijn. De eerste installatie was supergemakkelijk; we hebben onze documenten gemigreerd en zijn daar met gemak alles gaan maken, terwijl het toch zoveel verschillende functies biedt. Ik gebruik het dagelijks om documenten te delen, taken te organiseren, aantekeningen te maken en zelfs mijn telefoongesprekken op te nemen of uit te schrijven. Notion is verfrissend en houdt ons allemaal verbonden en georganiseerd in ons grotere bedrijf van ongeveer 300 mensen.

Ik vind het geweldig dat Notion eenvoudig maar robuust is, waardoor ik bijna alles kan doen. Elke pagina die ik maak, is volledig aanpasbaar en er zijn ook handige sjablonen beschikbaar. Het helpt me om georganiseerd te blijven en verbinding te houden met mijn teamgenoten op afstand. We gebruiken het allemaal op het werk en het bespaart ons veel tijd en hoofdpijn. De eerste installatie was supergemakkelijk; we hebben onze documenten gemigreerd en zijn daar met gemak alles gaan maken, terwijl het toch zoveel verschillende functies biedt. Ik gebruik het dagelijks om documenten te delen, taken te organiseren, aantekeningen te maken en zelfs mijn telefoongesprekken op te nemen of uit te schrijven. Notion is verfrissend en houdt ons allemaal verbonden en georganiseerd in ons grotere bedrijf van ongeveer 300 mensen.

Ik vind het geweldig dat Notion eenvoudig maar robuust is, waardoor ik bijna alles kan doen. Elke pagina die ik maak, is volledig aanpasbaar en er zijn ook handige sjablonen beschikbaar. Het helpt me om georganiseerd te blijven en een verbinding te houden met mijn teamgenoten op afstand. We gebruiken het allemaal op het werk en het bespaart ons veel tijd en hoofdpijn. De eerste installatie was supergemakkelijk; we hebben onze documenten gemigreerd en zijn daar met gemak alles gaan maken, terwijl het toch zoveel verschillende functies biedt. Ik gebruik het dagelijks om documenten te delen, taken te organiseren, aantekeningen te maken en zelfs mijn telefoongesprekken op te nemen of uit te schrijven. Notion is verfrissend en houdt ons allemaal verbonden en georganiseerd in ons grotere bedrijf van ongeveer 300 mensen.

6. Trello

via Atlassian

Trello is het originele takenbord in Kanban-stijl, dat nu eigendom is van Atlassian. Dankzij de eenvoudige drag-and-drop-functie is het een van de gemakkelijkst te gebruiken PM-tools. Voor gedistribueerde teams met eenvoudige werkstroom-automatisering zorgt de visuele aanpak van Trello ervoor dat iedereen op één lijn blijft zonder training.

Met Butler, de ingebouwde automatiseringsengine van Trello, kunt u regels maken om repetitieve acties te automatiseren. De limiet van Trello is de diepgang. Complexe projecten met afhankelijkheden of gedetailleerde rapportage zullen de bordmetafoor onder druk zetten, maar het blijft een solide, lichtgewicht optie.

De beste functies van Trello

Kanban-borden: de klassieke drag-and-drop-kaartinterface waarmee de status van taken in één oogopslag zichtbaar is.

Butler-automatisering: maak regels zoals 'wanneer een kaart naar Klaar wordt verplaatst, controleer dan alle items' zonder code te schrijven.

Tijdlijn- en kalenderweergaven (Premium): visualiseer kaarten op een tijdlijn of kalender voor planning gericht op deadlines.

Voordelen en nadelen van Trello

Voordelen:

De leercurve is zeer laag, zodat de meeste teams er meteen mee aan de slag kunnen.

Butler-automatisering verwerkt complexe regels voor een lichtgewicht tool.

Diepe integratie met het Atlassian-ecosysteem (Jira, Confluence)

Nadelen:

Beperkte native rapportage en analyse

Het bijhouden van afhankelijkheden en het beheer van middelen zijn minimaal.

Er gelden limieten voor het bord en de automatisering bij startersabonnementen.

Prijzen van Trello

Gratis Standaard: $ 6/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Premium: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: vanaf $ 17,50/gebruiker/maand (prijzen variëren afhankelijk van het aantal gebruikers)

Trello-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (23.450 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Hier is de G2-recensie: Wat veel mensen het leukst vinden aan Trello is de visuele eenvoud en flexibiliteit. De Kanban-achtige borden maken het gemakkelijk om taken te organiseren, de voortgang van projecten bij te houden en op een zeer visuele manier samen te werken met teamleden. Dankzij de drag-and-drop-interface en de aanpasbare borden, kaarten en lijsten kunnen gebruikers Trello aanpassen aan hun specifieke werkstroom. Het platform kan ook worden geïntegreerd met veel apps van derden (zoals Slack, Google Drive en Jira), wat de productiviteit verhoogt en het projectmanagement stroomlijnt. Smartsheet biedt een spreadsheetachtige interface voor projectmanagement, waardoor het vertrouwd aanvoelt voor teams die overstappen van Excel. Het bevat PM-functies zoals Gantt-grafieken, automatiseringen en dashboards. Voor gedistribueerde teams in sectoren die aan strenge regelgeving moeten voldoen, is Smartsheet dankzij de FedRAMP- en DoD-autorisaties een haalbare keuze. Het nadeel is de complexiteit. De formules van Smartsheet verschillen van die van Excel en voor geavanceerde functies moet u extra aankopen doen. Teams die een eenvoudige spreadsheet verwachten, kunnen een steilere leercurve tegenkomen dan verwacht. Voordelen: Nadelen: Pro: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $ 20/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: aangepast G2: 4,4/5 (23.019 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (3.471 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Ik gebruik Smartsheet dagelijks voor mijn werk om informatie over honderden klanten en hun bestellingen te registreren en bij te houden. Smartsheet heeft mijn team een manier geboden om externe medewerkers te integreren door als een centraal informatiepunt te fungeren. Ik vind het prettig hoe eenvoudig en functioneel de werkbladen zijn. Het invoeren van informatie en het toevoegen van bijlagen op Smartsheet is de meest efficiënte manier die ik ooit heb gebruikt om informatie bij te houden en te registreren. Wrike richt zich op middelgrote en grote teams die behoefte hebben aan robuuste governance en werkstroom-redactie. Dankzij het cross-tagging-systeem kan een enkele taak tegelijkertijd in meerdere projecten worden gebruikt, zodat verschillende teams hetzelfde resultaat kunnen bekijken zonder dubbel werk te doen. Wrike AI biedt risicovoorspellingen en AI-samenvattingen. Voor gedistribueerde teams die creatief werk beheren, ondersteunt de functie voor redactie markeringen en goedkeuringen voor meer dan 30 bestandsformaten, rechtstreeks in het platform. Het nadeel is de complexiteit en de kosten, aangezien voor volledige functionaliteit duurdere abonnementen en add-ons nodig zijn. Voordelen: Nadelen: FreeTeam: $ 10/gebruiker/maand Business: $ 25/gebruiker/maand Enterprise: aangepast Pinnacle: aangepast G2: 4,2/5 (4.519 beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (2.876 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Wrike is een geweldig platform voor projectmanagement, vooral voor grote en externe teams. Het is gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, veel meer dan sommige concurrenten zoals Smartsheet. De mogelijkheid van Wrike om documenten in het beoordelingsproces te versiebeheren is fantastisch en stelt ons in staat om creatieve teksten naadloos te herhalen. Ik gebruik het nu dagelijks en mis andere platforms die ik vroeger gebruikte, zoals Asana of Monday.com, niet meer. Zoho Projects maakt deel uit van het bredere Zoho-ecosysteem en is daarmee een logische keuze voor teams die al andere Zoho-apps gebruiken. Het platform biedt Gantt-grafieken, issue tracking, Urenregistratie en taakafhankelijkheden tegen een betaalbare prijs. Voor gedistribueerde teams bevat het ingebouwde chat en forums voor asynchrone discussies. Het platform ondersteunt ook tijdsregistratie en rapportage over het gebruik van middelen, waardoor managers hun werklast beter kunnen beheren. Het nadeel is dat Zoho Projects het beste werkt binnen zijn eigen ecosysteem. Teams die geen andere Zoho-producten gebruiken, vinden de standalone-ervaring misschien minder gepolijst dan die van concurrenten. Voordelen: Nadelen: Gratis Premium: $ 5/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) G2: 4,3/5 (528 beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (meer dan 500 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Ik gebruik Zoho Projects om werk te plannen, bij te houden en te beheren. Ik vind het prettig hoe het werk wordt georganiseerd aan de hand van taken, mijlpalen en Gantt-grafieken, waardoor je in één oogopslag de voortgang en deadlines kunt volgen. Ik waardeer de samenwerkingsfuncties, zoals opmerkingen, het delen van bestanden en activiteitenfeeds, waardoor alles op één plek blijft. De automatisering en herinneringen helpen handmatige follow-ups te verminderen. Het lost ook problemen op zoals slechte zichtbaarheid van taken, gemiste deadlines en versnipperde communicatie door alle projectplannen, taken, tijdlijnen en discussies op één plek te bewaren. Ik vind het praktisch en gebruiksvriendelijk, wat mijn teams helpt om op één lijn te blijven en productief te blijven. Het aanmaken van projecten, het toevoegen van gebruikers en het instellen van taken en mijlpalen was vrij eenvoudig en duidelijk. Teamwork.com is ontwikkeld voor klantenserviceteams zoals bureaus en adviesbureaus die factureerbare uren moeten bijhouden en klanttoestemmingen moeten beheren. Voor gedistribueerde teams die externe klanten bedienen, onderscheidt dit platform zich door de focus op factureerbaarheid en klantzichtbaarheid. Het platform bevat standaard functies voor tijdsregistratie, werkplanning en facturering. Gebruikers kunnen beperkte toegang krijgen tot specifieke projecten, wat handig is voor samenwerking met externe belanghebbenden in verschillende tijdzones. Het nadeel is dat de focus op klantenservice voor interne teams misschien te gespecialiseerd aanvoelt. Voordelen: Nadelen: Gratis Deliver: $ 11,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Grow: $ 20,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Scale: aangepast G2: 4,4/5 (1.375 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (919 beoordelingen) Hier is de G2-recensie: Voor vrijwel alles wat ik in mijn werkstroom wil organiseren of plannen, heeft Teamwork een functie. Bovendien heeft het een zeer actief ontwikkelingsteam dat voortdurend onderzoek doet, feedback verwerkt en nieuwe en verbeterde functies en fixes toevoegt. En de ondersteuning (die ik nooit nodig heb gehad, maar waar ik ooit een vraag over een bepaalde functie heb gesteld) is SUPER responsief, vriendelijk en gemakkelijk om mee te communiceren. Er is een "Feedback"-pictogram op de werkbalk dat je altijd kunt gebruiken om opmerkingen en suggesties te geven aan het ontwikkelteam, wat ik ook erg waardeer. Ik ben er dol op...

Hier is de G2-recensie:

Wat veel mensen het leukst vinden aan Trello is de visuele eenvoud en flexibiliteit. De Kanban-achtige borden maken het gemakkelijk om taken te organiseren, de voortgang van projecten bij te houden en op een zeer visuele manier samen te werken met teamleden. Dankzij de drag-and-drop-interface en de aanpasbare borden, kaarten en lijsten kunnen gebruikers Trello aanpassen aan hun specifieke werkstroom. Het platform kan ook worden geïntegreerd met veel apps van derden (zoals Slack, Google Drive en Jira), wat de productiviteit verhoogt en het projectmanagement stroomlijnt.

Wat veel mensen het leukst vinden aan Trello is de visuele eenvoud en flexibiliteit. De Kanban-achtige borden maken het gemakkelijk om taken te organiseren, de voortgang van projecten bij te houden en op een zeer visuele manier samen te werken met teamleden. Dankzij de drag-and-drop-interface en de aanpasbare borden, kaarten en lijsten kunnen gebruikers Trello aanpassen aan hun specifieke werkstroom. Het platform kan ook worden geïntegreerd met veel apps van derden (zoals Slack, Google Drive en Jira), wat de productiviteit verhoogt en het projectmanagement stroomlijnt.

Wat veel mensen het leukst vinden aan Trello is de visuele eenvoud en flexibiliteit. De Kanban-achtige borden maken het gemakkelijk om taken te organiseren, de voortgang van projecten bij te houden en op een zeer visuele manier samen te werken met teamleden. Dankzij de drag-and-drop-interface en de aanpasbare borden, kaarten en lijsten kunnen gebruikers Trello aanpassen aan hun specifieke werkstroom. Het platform kan ook worden geïntegreerd met veel apps van derden (zoals Slack, Google Drive en Jira), wat de productiviteit verhoogt en het projectmanagement stroomlijnt.

7. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet biedt een spreadsheetachtige interface voor projectmanagement, waardoor het vertrouwd aanvoelt voor teams die overstappen van Excel. Het bevat PM-functies zoals Gantt-grafieken, automatiseringen en dashboards. Voor gedistribueerde teams in sectoren die aan strenge regelgeving moeten voldoen, is Smartsheet dankzij de FedRAMP- en DoD-autorisaties een haalbare keuze.

Het nadeel is de complexiteit. De formules van Smartsheet verschillen van die van Excel en voor geavanceerde functies moet u extra aankopen doen. Teams die een eenvoudige spreadsheet verwachten, kunnen een steilere leercurve tegenkomen dan verwacht.

De beste functies van Smartsheet

Spreadsheet-achtig raster: vertrouwde rijen en kolommen met formules en voorwaardelijke formaten

Gantt- en kalenderweergaven: visualiseer tijdlijnen en afhankelijkheden zonder het blad te verlaten.

Control Center (add-on): Standaardiseer en beheer grote projectenportfolio's met sjablonen en rapportages.

Voordelen en nadelen van Smartsheet

Voordelen:

De vertrouwde spreadsheetinterface verlaagt de drempel voor teams die gewend zijn aan Excel.

Dankzij FedRAMP- en DoD-autorisaties is het geschikt voor overheidscontractanten.

Krachtige mogelijkheden voor portfoliomanagement voor PMO's

Nadelen:

Formules en functies verschillen van Excel, waardoor u opnieuw moet leren

Voor premiumfuncties zijn extra aankopen nodig.

De prestaties kunnen achterblijven bij zeer grote spreadsheets.

Prijzen van Smartsheet

Pro: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $ 20/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Onderneming: aangepaste tarieven

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (23.019 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (3.471 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Smartsheet?

Hier is de G2-recensie: Ik gebruik Smartsheet dagelijks voor mijn werk om informatie over honderden klanten en hun bestellingen te registreren en bij te houden. Smartsheet heeft mijn team een manier geboden om externe medewerkers te integreren door als een centraal informatiepunt te fungeren. Ik vind het prettig hoe eenvoudig en functioneel de werkbladen zijn. Het invoeren van informatie en het toevoegen van bijlagen op Smartsheet is de meest efficiënte manier die ik ooit heb gebruikt om informatie bij te houden en te registreren.

Hier is de G2-recensie:

Ik gebruik Smartsheet dagelijks voor mijn werk om informatie over honderden klanten en hun bestellingen te registreren en bij te houden. Smartsheet heeft mijn team een manier geboden om externe medewerkers te integreren door als een centraal informatiepunt te fungeren. Ik vind het prettig hoe eenvoudig en functioneel de werkbladen zijn. Het invoeren van informatie en het toevoegen van bijlagen op Smartsheet is de meest efficiënte manier die ik ooit heb gebruikt om informatie bij te houden en te registreren.

Ik gebruik Smartsheet dagelijks voor mijn werk om informatie over honderden klanten en hun bestellingen te registreren en bij te houden. Smartsheet heeft mijn team een manier geboden om externe medewerkers te integreren door als een centraal informatiepunt te fungeren. Ik vind het prettig hoe eenvoudig en functioneel de werkbladen zijn. Het invoeren van informatie en het toevoegen van bijlagen op Smartsheet is de meest efficiënte manier die ik ooit heb gebruikt om informatie bij te houden en te registreren.

Ik gebruik Smartsheet dagelijks voor mijn werk om informatie over honderden klanten en hun bestellingen te registreren en bij te houden. Smartsheet heeft mijn team een manier geboden om externe medewerkers te integreren door als een centraal informatiepunt te fungeren. Ik vind het prettig hoe eenvoudig en functioneel de werkbladen zijn. Het invoeren van informatie en het toevoegen van bijlagen op Smartsheet is de meest efficiënte manier die ik ooit heb gebruikt om informatie bij te houden en te registreren.

8. Wrike

via Wrike

Wrike richt zich op middelgrote en grote teams die behoefte hebben aan robuuste governance en werkstroomen voor redactie. Dankzij het cross-tagging-systeem kan een enkele taak tegelijkertijd in meerdere projecten worden gebruikt, zodat verschillende teams hetzelfde resultaat kunnen bekijken zonder dubbel werk te doen. Wrike AI biedt risicovoorspellingen en AI-samenvattingen.

Voor gedistribueerde teams die creatief werk beheren, ondersteunt de functie voor redactie van Wrike markeringen en goedkeuringen voor meer dan 30 formaten, rechtstreeks in het platform. Het nadeel is de complexiteit en de kosten, aangezien voor volledige functionaliteit duurdere abonnementen en add-ons nodig zijn.

De beste functies van Wrike

Cross-tagging: wijs taken toe aan meerdere projecten, zodat verschillende teams hetzelfde werk in hun eigen context kunnen zien.

Redactie en goedkeuring: markeer afbeeldingen, video's en pdf's rechtstreeks in Wrike met ingebouwde werkstroom voor goedkeuring.

Wrike AI (Work Intelligence): AI-aangedreven risicovoorspelling, samenvattingen en een Q&A-assistent

Voordelen en nadelen van Wrike

Voordelen:

Cross-tagging voorkomt dubbele taken en zorgt ervoor dat multifunctionele teams op één lijn blijven.

Ingebouwde redactie vermindert de behoefte aan externe creatieve beoordelingstools.

Sterke controles voor de onderneming met SOC 2- en ISO 27001-certificeringen

Nadelen:

Voor volledige functies zijn meerdere add-ons nodig.

De interface kan voor nieuwe gebruikers druk en complex overkomen.

De beschikbaarheid van prioriteitsondersteuning varieert per abonnement.

Prijzen van Wrike

FreeTeam: $ 10/gebruiker/maand Business: $ 25/gebruiker/maand Enterprise: aangepast Pinnacle: aangepast

Wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (4.519 beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (2.876 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Hier is de G2-recensie: Wrike is een geweldig platform voor projectmanagement, vooral voor grote en externe teams. Het is gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, veel meer dan sommige concurrenten zoals Smartsheet. De mogelijkheid van Wrike om documenten in het beoordelingsproces te versiebeheren is fantastisch en stelt ons in staat om creatieve teksten naadloos te herhalen. Ik gebruik het nu dagelijks en mis andere platforms die ik vroeger gebruikte, zoals Asana of Monday.com, niet meer.

Hier is de G2-recensie:

Wrike is een geweldig platform voor projectmanagement, vooral voor grote en externe teams. Het is gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, veel meer dan sommige concurrenten zoals Smartsheet. De mogelijkheid van Wrike om documenten in het beoordelingsproces te versiebeheren is fantastisch en stelt ons in staat om creatieve teksten naadloos te herhalen. Ik gebruik het nu dagelijks en mis andere platforms die ik vroeger gebruikte, zoals Asana of Monday.com, niet meer.

Wrike is een geweldig platform voor projectmanagement, vooral voor grote en externe teams. Het is gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, veel meer dan sommige concurrenten zoals Smartsheet. De mogelijkheid van Wrike om documenten in het beoordelingsproces te versiebeheren is fantastisch en stelt ons in staat om creatieve teksten naadloos te herhalen. Ik gebruik het nu dagelijks en mis andere platforms die ik vroeger gebruikte, zoals Asana of Monday.com, niet meer.

Wrike is een geweldig platform voor projectmanagement, vooral voor grote en externe teams. Het is gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, veel meer dan sommige concurrenten zoals Smartsheet. De mogelijkheid van Wrike om documenten in het beoordelingsproces te versiebeheren is fantastisch en stelt ons in staat om creatieve teksten naadloos te herhalen. Ik gebruik het nu dagelijks en mis andere platforms die ik vroeger gebruikte, zoals Asana of Monday.com, niet meer.

9. Zoho Projects

via Zoho

Zoho Projects maakt deel uit van het bredere Zoho-ecosysteem en is daarmee een logische keuze voor teams die al andere Zoho-apps gebruiken. Het platform biedt Gantt-grafieken, issue tracking, urenregistratie en taakafhankelijkheden tegen een betaalbare prijs. Voor gedistribueerde teams bevat het ingebouwde chat en forums voor asynchrone discussies.

Het platform ondersteunt ook tijdsregistratie en rapporten over het gebruik van middelen, waardoor managers hun werklast beter kunnen beheren. Het nadeel is dat Zoho Projects het beste werkt binnen zijn eigen ecosysteem. Teams die geen andere Zoho-producten gebruiken, vinden de standalone-ervaring misschien minder gepolijst dan die van concurrenten.

De beste functies van Zoho Projects

Gantt-grafieken met afhankelijkheden: visualiseer projecttijdlijnen en taakrelaties met drag-and-drop-herplanning

Ingebouwde urenregistratie: registreer tijd voor taken en genereer rapporten over gebruikspercentages zonder tools van derden.

Zoho-ecosysteemintegratie: maak naadloos verbinding met Zoho CRM, Zoho Docs en andere Zoho-apps.

Voordelen en nadelen van Zoho Projects

Voordelen:

Dankzij de snelle installatie kunnen kleine teams en start-ups binnen enkele minuten aan de slag.

Native integratie met het Zoho-ecosysteem vermindert de behoefte aan externe connectoren.

Ingebouwde mogelijkheid om problemen bij te houden en Urenregistratie voorzien in veelvoorkomende PM-behoeften.

Nadelen:

De standalone-ervaring is minder gepolijst voor teams die geen andere Zoho-producten gebruiken.

Aanpassingsmogelijkheden en geavanceerde werkstroomopties hebben een limiet.

De gebruikersinterface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met modernere tools.

Prijzen van Zoho Projects

Gratis Premium: $ 5/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2: 4,3/5 (528 beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Projects?

Hier is de G2-recensie: Ik gebruik Zoho Projects om werk te plannen, bij te houden en te beheren. Ik vind het prettig hoe het werk wordt georganiseerd aan de hand van taken, mijlpalen en Gantt-grafieken, waardoor je in één oogopslag de voortgang en deadlines kunt volgen. Ik waardeer de samenwerkingsfuncties, zoals opmerkingen, het delen van bestanden en activiteitenfeeds, waardoor alles op één plek blijft. De automatisering en herinneringen helpen handmatige follow-ups te verminderen. Het lost ook problemen op zoals slechte zichtbaarheid van taken, gemiste deadlines en versnipperde communicatie door alle projectplannen, taken, tijdlijnen en discussies op één plek te bewaren. Ik vind het praktisch en gebruiksvriendelijk, wat mijn teams helpt om op één lijn te blijven en productief te blijven. Het aanmaken van projecten, het toevoegen van gebruikers en het instellen van taken en mijlpalen was vrij eenvoudig en duidelijk.

Hier is de G2-recensie:

Ik gebruik Zoho Projects om werk te plannen, bij te houden en te beheren. Ik vind het prettig hoe het werk wordt georganiseerd aan de hand van taken, mijlpalen en Gantt-grafieken, waardoor je in één oogopslag de voortgang en deadlines kunt volgen. Ik waardeer de samenwerkingsfuncties, zoals opmerkingen, het delen van bestanden en activiteitenfeeds, waardoor alles op één plek blijft. De automatisering en herinneringen helpen handmatige follow-ups te verminderen. Het lost ook problemen op zoals slechte zichtbaarheid van taken, gemiste deadlines en versnipperde communicatie door alle projectplannen, taken, tijdlijnen en discussies op één plek te bewaren. Ik vind het praktisch en gebruiksvriendelijk, wat mijn teams helpt om op één lijn te blijven en productief te blijven. Het aanmaken van projecten, het toevoegen van gebruikers en het instellen van taken en mijlpalen was vrij eenvoudig en duidelijk.

Ik gebruik Zoho Projects om werk te plannen, bij te houden en te beheren. Ik vind het prettig hoe het werk wordt georganiseerd aan de hand van taken, mijlpalen en Gantt-grafieken, waardoor je in één oogopslag de voortgang en deadlines kunt volgen. Ik waardeer de samenwerkingsfuncties, zoals opmerkingen, het delen van bestanden en activiteitenfeeds, waardoor alles op één plek blijft. De automatisering en herinneringen helpen handmatige follow-ups te verminderen. Het lost ook problemen op zoals slechte zichtbaarheid van taken, gemiste deadlines en versnipperde communicatie door alle projectplannen, taken, tijdlijnen en discussies op één plek te bewaren. Ik vind het praktisch en gebruiksvriendelijk, wat mijn teams helpt om op één lijn te blijven en hun productiviteit te behouden. Het aanmaken van projecten, het toevoegen van gebruikers en het instellen van taken en mijlpalen was vrij eenvoudig en duidelijk.

Ik gebruik Zoho Projects om werk te plannen, bij te houden en te beheren. Ik vind het prettig hoe het werk wordt georganiseerd aan de hand van taken, mijlpalen en gantt-grafieken, waardoor je in één oogopslag de voortgang en deadlines kunt volgen. Ik waardeer de samenwerkingsfuncties, zoals opmerkingen, het delen van bestanden en activiteitenfeeds, waardoor alles op één plek blijft. De automatisering en herinneringen helpen handmatige follow-ups te verminderen. Het lost ook problemen op zoals slechte zichtbaarheid van taken, gemiste deadlines en versnipperde communicatie door alle projectplannen, taken, tijdlijnen en discussies op één plek te bewaren. Ik vind het praktisch en gebruiksvriendelijk, wat mijn teams helpt om op één lijn te blijven en productief te blijven. Het aanmaken van projecten, het toevoegen van gebruikers en het instellen van taken en mijlpalen was vrij eenvoudig en duidelijk.

10. Teamwork.com

Teamwork.com is ontwikkeld voor klantenserviceteams zoals bureaus en adviesbureaus die factureerbare uren moeten bijhouden en klanttoestemmingen moeten beheren. Voor gedistribueerde teams die externe klanten bedienen, onderscheidt dit platform zich door de focus op factureerbaarheid en klantzichtbaarheid. Het platform bevat standaard functies voor tijdsregistratie, werkplanning en facturering.

Gebruikers kunnen beperkte toegang krijgen tot specifieke projecten, wat handig is voor samenwerking met externe belanghebbenden in verschillende tijdzones. Het nadeel is dat de focus op klantenservice voor interne teams misschien te gespecialiseerd aanvoelt.

Teamwork.com beste functies

Ingebouwde tijdsregistratie en facturering: registreer factureerbare uren, stel tarieven in en genereer facturen rechtstreeks vanuit het platform.

Clienttoestemmingen: Geef externe klanten een limiet aan voor toegang tot specifieke projecten en bepaal zelf wat ze kunnen zien.

Werklastplanning: visualiseer de capaciteit van uw team en verdeel taken gelijkmatig over de verschillende teamleden.

Teamwork.com voor- en nadelen

Voordelen:

Speciaal ontworpen voor klantenserviceteams met facturering en toegangscontrole voor klanten.

Tijdsregistratie is diep geïntegreerd, waardoor het beheer van factureerbare uren naadloos verloopt.

Met werklastweergaven kunnen managers taken evenwichtig verdelen.

Nadelen:

De focus op klantenservice kan voor interne teams wat overdreven aanvoelen.

De interface kan rommelig aanvoelen met functies die niet-bureau-teams niet nodig hebben.

Sommige gebruikers melden een leercurve bij het opzetten van projectsjablonen.

Prijzen van Teamwork.com

Gratis Deliver: $ 11,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Grow: $ 20,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Scale: aangepast

Teamwork.com beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (1.375 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (919 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Teamwork.com?

Hier is de G2-recensie: Voor vrijwel alles wat ik in mijn werkstroom wil organiseren of plannen, heeft Teamwork een functionaliteit. Bovendien heeft het een zeer actief ontwikkelingsteam dat voortdurend onderzoek doet, feedback verwerkt en nieuwe en verbeterde functies en fixes toevoegt. En de ondersteuning (die ik nooit nodig heb gehad, maar waar ik ooit een vraag over een bepaalde functie heb gesteld) is SUPER responsief, vriendelijk en gemakkelijk om mee te communiceren. Er is een "Feedback"-pictogram op de werkbalk dat je altijd kunt gebruiken om opmerkingen en suggesties te geven aan het ontwikkelteam, wat ik ook erg waardeer. Ik ben er dol op...

Hier is de G2-recensie:

Voor vrijwel alles wat ik in mijn werkstroom wil organiseren of plannen, heeft Teamwork een functionaliteit. Bovendien heeft het een zeer actief ontwikkelingsteam dat voortdurend onderzoek doet, feedback verwerkt en nieuwe en verbeterde functies en fixes toevoegt. En de ondersteuning (die ik nooit nodig heb gehad, maar waar ik ooit een vraag over een bepaalde functie heb gesteld) is SUPER responsief, vriendelijk en gemakkelijk om mee te communiceren. Er is een "Feedback"-pictogram op de werkbalk dat je altijd kunt gebruiken om opmerkingen en suggesties te geven aan het ontwikkelteam, wat ik ook erg waardeer. Ik ben er dol op...

Voor vrijwel alles wat ik in mijn werkstroom wil organiseren of plannen, heeft Teamwork een functionaliteit. Bovendien heeft het een zeer actief ontwikkelingsteam dat voortdurend onderzoek doet, feedback verwerkt en nieuwe en verbeterde functies en fixes toevoegt. En de ondersteuning (die ik nooit nodig heb gehad, maar waar ik ooit een vraag over een bepaalde functionaliteit heb gesteld) is SUPER responsief, vriendelijk en gemakkelijk om mee te communiceren. Er is een "Feedback"-pictogram op de werkbalk dat je altijd kunt gebruiken om opmerkingen en suggesties te geven aan het ontwikkelteam, wat ik ook erg waardeer. Ik ben er dol op...

Voor vrijwel alles wat ik in mijn werkstroom wil organiseren of plannen, heeft Teamwork een functionaliteit. Bovendien heeft het een zeer actief ontwikkelingsteam dat voortdurend onderzoek doet, feedback verwerkt en nieuwe en verbeterde functies en fixes toevoegt. En de ondersteuning (die ik nooit nodig heb gehad, maar waar ik ooit een vraag over een bepaalde functie heb gesteld) is SUPER responsief, vriendelijk en gemakkelijk om mee te communiceren. Er is een "Feedback"-pictogram op de werkbalk dat je altijd kunt gebruiken om opmerkingen en suggesties te geven aan het ontwikkelteam, wat ik ook erg waardeer. Ik ben er dol op...

Bij het kiezen van PM-software voor een gedistribueerd team gaat het niet alleen om functies, maar ook om het verminderen van wrijving. Elke integratie die u toevoegt, is een nieuw potentieel storingspunt en een nieuwe plek waar context verloren kan gaan. De beste tools voor teams op afstand consolideren taken, documenten, chat en rapportage in één werkruimte, zodat uw team zich kan concentreren op het werk zelf.

Geef voorrang aan native mogelijkheden boven lange integratielijsten. Vraag of het platform kan voldoen aan uw behoeften op het gebied van documentatie, communicatie en rapportage zonder extra's toe te voegen. Het doel is één enkele bron van waarheid waar elk gesprek, document en elke taak samen met de volledige context wordt bewaard. Zo kunnen gedistribueerde teams sneller werken: niet door meer tools toe te voegen, maar door minder tools nodig te hebben.

Klaar om te zien wat een echt geconvergeerde werkruimte voor uw team kan betekenen? Ga vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen

Zoek naar ingebouwde documenten, native chat gekoppeld aan taken, tijdsregistratie, rapportage-dashboards en AI-assistentie – allemaal binnen één platform. Wanneer deze functies native zijn, voorkom je problemen bij het synchroniseren en houd je de context van je team op één plek.

Alles-in-één-platforms consolideren taken, documenten, chat en rapportage met uniforme gegevens en toestemming. Tools die afhankelijk zijn van integraties leiden gegevens via externe connectoren, wat leidt tot problemen bij het synchroniseren en gefragmenteerde context.

Ja. Wanneer uw PM-software native documentatie, asynchrone chat, tijdsregistratie en dashboards bevat, kan uw team online samenwerkingstools gebruiken om te communiceren, bestanden te delen en werk bij te houden zonder van context te wisselen.

Minder toegangspunten betekent minder kwetsbaarheden. Ingebouwde functies houden gegevens binnen de perimeter van de veiligheid van één platform, waardoor compliance-audits worden vereenvoudigd en het risico op datalekken wordt verminderd.