10 platforms voor fanbetrokkenheid voor 2026

De vraag is niet 'Hoe krijgen we meer fans?'.

De vraag is: 'Hoe zorgen we ervoor dat ze blijven terugkomen als ze kijken met een tweede scherm, een korte aandachtsspanne en 10 andere dingen die om hun aandacht strijden?

Fans van deze leeftijd willen stemmen, voorspellingen doen, spelen, reageren, beloningen verzamelen en zich in realtime gezien voelen. En de teams die op dit moment winnen, zijn de teams die passieve kijkers omzetten in actieve communities.

Dat is precies waar platforms voor fanbetrokkenheid voor zijn gemaakt. Ze maken live polls, quizzen, weggeefacties, chatten, loyaliteitsprogramma's en gepersonaliseerde ervaringen mogelijk, waardoor elke wedstrijd, show of release aanvoelt als een gebeurtenis.

In deze blog bespreken we 10 van de beste platforms voor fanbetrokkenheid, waar elk platform het beste in is en hoe je het juiste platform voor jouw publiek kunt kiezen.

Wat is een platform voor fanbetrokkenheid?

Een platform voor fanbetrokkenheid is software die sportteams, entertainmentmerken en contentmakers helpt om betekenisvolle wederzijdse relaties met hun publiek op te bouwen. Het maakt gebruik van interactieve digitale ervaringen, gamification, loyaliteitsprogramma's en realtime communicatietools om passieve kijkers om te vormen tot actieve deelnemers.

Organisaties die hier het meest van profiteren, zijn organisaties die hun verbinding met hun publiek willen versterken, zoals professionele sportcompetities, OTT-streamingdiensten en makers die toegewijde communities opbouwen.

Overzicht van software voor fanbetrokkenheid

Waar u op moet letten bij een platform voor fanbetrokkenheid

Dit zijn de belangrijkste functies waar je op moet letten: 🛠️

Eigendom van het publiek en first-party data: fanprofielen, toestemming verkrijgen en segmentatie, zodat u rechtstreeks contact kunt leggen zonder afhankelijk te zijn van platforms van derden.

Real-time interactietools: Polls, quizzen, voorspellingen, trivia, live Q&A en chat die worden synchroniseerd met uitzendingen, streams of momenten op locatie.

Personalisatie en targeting: gepersonaliseerde feeds, aanbevelingen en gepersonaliseerde feeds, aanbevelingen en op gedrag gebaseerde trajecten die zich aanpassen aan wat elke fan doet.

Gamificatie en beloningen: puntensystemen, badges, niveaus, ranglijsten en inwisselbare beloningen die de deelname consistent houden.

Communityfuncties en moderatie: groepen, reacties, groepen, reacties, UGC , rapportage en moderatiecontroles om gesprekken gezond en in lijn met het merk te houden.

Berichten en levenscycluscampagnes: e-mail, sms, push- en in-app-notificaties met planning, sjablonen en A/B-tests

Analytics en attributie: retentie, cohorten, trechters en retentie, cohorten, trechters en conversietracking die engagement koppelen aan resultaten op het gebied van tickets, merchandise en abonnementen.

Vertrouwen, veiligheid en naleving: GDPR/CCPA ondersteunen, versleuteling, SSO/tweefactorauthenticatie (2FA), auditlogs en opties voor gegevensopslag wanneer dat nodig is.

Top 10 platforms voor fanbetrokkenheid

Laten we nu eens nader kijken naar de top 10 platforms voor fanbetrokkenheid en wat elk platform het beste doet 👇

1. ClickUp (het beste voor het uitvoeren van fanbetrokkenheidscampagnes en community-werkstroomen in één AI-aangedreven werkruimte)

Fanbetrokkenheid betekent dat je meerdere aspecten tegelijk moet aanpakken.

Je hebt campagnes te verzenden, content goed te keuren, communitygesprekken te modereren, deliverables van makers bij te houden en een constante stroom van feedback van fans die het plan van de ene op de andere dag kunnen veranderen. 😵‍💫

Wanneer dit alles via verspreide chats, spreadsheets en documenten verloopt, loopt u het risico de thread kwijt te raken van wat er gebeurt en wie de volgende beslissing moet nemen.

Maak kennis met ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, die planning, uitvoering en AI in één systeem samenbrengt om te garanderen dat uw werk verbonden blijft met de context waarin het is ontstaan.

Om te beginnen heb je ClickUp Formulieren. Verzoeken om fanbetrokkenheid komen van overal, zoals deelnames aan wedstrijden, VIP-vragen, inzendingen van makers, sponsorleveringen en escalaties vanuit de community.

Leg verzoeken om fanbetrokkenheid vast van wedstrijden, VIP's, sponsors en makers met ClickUp formulieren

Met formulieren kunt u dit allemaal naadloos vastleggen en omzetten in taken in ClickUp!

Met andere woorden, ClickUp-taak biedt uw engagementteam een controlecentrum voor alles. Elke campagneactivering, levering van een maker, moderatiewachtrij of sponsorverplichting kan worden weergegeven als meetbaar werk met eigenaren en fasen.

Maak van elke activatie en elk resultaat eigen, traceerbaar werk met ClickUp-taaken

En als je een 'levenscyclus'-weergave van je fans, sponsors of abonnees nodig hebt, heb je daarvoor geen complexe, door consultants geleide journey builders nodig. Gebruik gewoon ClickUp aangepaste velden! Gebruik de Relationship Fields om accounts aan campagnes te koppelen, Progress Fields om de voortgang bij te houden en Formula Fields om de betrokkenheid te scoren.

Het biedt u de structuur van vooraf gedefinieerde trajecten, met de vrijheid om stappen direct aan te passen naarmate uw engagementstrategie zich ontwikkelt.

Blijf de voortgang van campagnes bij met relatie-, voortgangs- en formulevelden met behulp van ClickUp aangepaste velden

En zodra het werk gestructureerd is, is de volgende vraag altijd dezelfde. Waar bevindt het draaiboek zich en hoe blijft het team op één lijn wanneer het plan halverwege de campagne verandert?

Het antwoord is ClickUp Docs. Docs biedt u één enkele bron van informatie voor campagnebriefings, richtlijnen voor makers, moderatieregels, escalatiestappen, aantekeningen van sponsors en sjablonen voor reacties. U kunt één document structureren als campagnehub en dit vervolgens opsplitsen in geneste pagina's voor elke activering, elk kanaal of elke partner, zodat de context gemakkelijk te vinden en eenvoudig bij te werken blijft.

Centraliseer briefings, richtlijnen en sjablonen in één betrouwbare bron met ClickUp Docs

En wanneer je realtime engagementmomenten creëert, wordt ClickUp de motor achter de ervaring. Gebruik Docs om scripts en aantekeningen voor de show te schrijven en gebruik vervolgens ClickUp Redactie om rechtstreeks op videoframes of afbeeldingen opmerkingen achter te laten terwijl je team enquêtes en sponsorcreaties afrondt.

Gebruik ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, om snel en consistent te reageren.

ClickUp Brain helpt je bij het bedenken van nieuwe engagementconcepten, het opstellen van enquêtevragen, het uitwerken van workshop-weggeefacties en het creëren van variaties voor sociale kopij en notificaties.

Brainstorm en stel ideeën voor betrokkenheid, enquêtevragen en sociale teksten op met ClickUp Brain

Het wordt ook uw snelkoppeling naar antwoorden en middelen. Vraag ClickUp Brain: 'Welke campagnes wachten nog op goedkeuring?' of 'Waar is het nieuwste sponsorontwerp?', en het kan binnen enkele seconden de exacte context weergeven die u nodig hebt.

En als je beeldmateriaal nodig hebt, kan Brain afbeeldingen genereren om snelle sociale concepten te ondersteunen, concepten voor wedstrijddagafbeeldingen of tijdelijke merkassets die je wilt bekijken voordat je begint met ontwerpen.

Genereer visuals en alle soorten afbeeldingen met ClickUp Brain

De beste functies van ClickUp

Volg fanacties van begin tot eind: Houd de tijdlijnen voor lanceringen, contentpijplijnen, SLA's voor reacties van de community en de werklast van het team in realtime bij met Houd de tijdlijnen voor lanceringen, contentpijplijnen, SLA's voor reacties van de community en de werklast van het team in realtime bij met ClickUp dashboards.

Verbind uw engagementstack: synchroniseer uw werk met tools zoals Slack, Google Drive, GitHub en meer met behulp van synchroniseer uw werk met tools zoals Slack, Google Drive, GitHub en meer met behulp van ClickUp-integraties , zodat sponsorassets, bestanden van makers en updates in één werkstroom worden bewaard.

Gebruik AI desktop companion om sneller te werken: Zoek in uw ClickUp-werkruimte, gekoppelde apps en het web met Zoek in uw ClickUp-werkruimte, gekoppelde apps en het web met ClickUp BrainGPT , de standalone desktop-app, en gebruik vervolgens Talk-to-Text om handsfree antwoorden, updates en aantekeningen op te stellen.

Automatiseer werkstroom voor grote hoeveelheden engagement: verzend formulieren, wijs eigenaren toe, werk statussen bij, trigger goedkeuringen en start automatisch follow-ups met verzend formulieren, wijs eigenaren toe, werk statussen bij, trigger goedkeuringen en start automatisch follow-ups met ClickUp automatiseringen

Limieten van ClickUp

De uitgebreide mogelijkheden voor aanpassing van het ontwerp kunnen voor nieuwe gebruikers overweldigend zijn.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

De enorme flexibiliteit van ClickUp is zijn grootste kracht. Als iemand die cross-functionele initiatieven beheert in een snelgroeiend AI SaaS-bedrijf, waardeer ik hoe het taken, documenten, doelen, chat en zelfs lichtgewicht CRM-achtige pijplijnen consolideert in één platform. De mogelijkheid om te schakelen tussen lijst-, bord-, kalender- en gantt-weergaven zonder gegevens te dupliceren, bespaart enorm veel tijd. Met aangepaste velden, automatiseringen en dashboards kunnen we onze exacte verkoop- en productwerkstroom weerspiegelen.

De enorme flexibiliteit van ClickUp is zijn grootste kracht. Als iemand die cross-functionele initiatieven beheert in een snelgroeiend AI SaaS-bedrijf, waardeer ik hoe het taken, documenten, doelen, chat en zelfs lichtgewicht CRM-achtige pijplijnen consolideert in één platform. De mogelijkheid om te schakelen tussen lijst-, bord-, kalender- en gantt-weergaven zonder gegevens te dupliceren, bespaart enorm veel tijd. Met aangepaste velden, automatiseringen en dashboards kunnen we onze exacte verkoop- en productwerkstroom weerspiegelen.

🏆 Voordeel van ClickUp: gebruik ClickUp Super Agents om uw engagementactiviteiten op de achtergrond uit te voeren. Dit zijn AI-aangedreven teamgenoten die u kunt creëren en aanpassen om meerstapswerkstroomen uit te voeren. Stel bijvoorbeeld een Super Agent in om een Forms-intake-lijst voor nieuwe inzendingen te bekijken en voer vervolgens automatisch de follow-up uit: Categoriseer verzoeken op type, zoals maker, weggeefactie, sponsoring, escalatie

Vat de belangrijkste details samen en voeg een duidelijke samenvatting toe aan de Taak.

Wijs de juiste eigenaar toe en stel de juiste status in op basis van uw regels.

Escaleren van urgente items naar het juiste kanaal voor beoordeling En omdat Super Agents beheersbaar zijn, bepaalt u zelf waartoe ze toegang hebben met behulp van toestemmingen en toolsets. Bovendien kunt u controleren wat ze hebben gedaan wanneer de werkstroom gevoelige interacties betreft.

2. Salesforce Media Cloud (het meest geschikt voor grote media- en entertainmentondernemingen)

via Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (nu Agentforce Media genoemd) is een CRM-systeem voor de media- en entertainmentsector dat is ontwikkeld voor teams die zich bezighouden met publieksgroei, abonneetrajecten en advertentieverkoop. Het is ontworpen om publieks- en adverteerdersgegevens met elkaar te verbinden en die context vervolgens te operationaliseren in verkoop- en servicewerkstroomen, waaronder Agentforce Sales en Agentforce Service.

Bovendien richt Media Cloud zich op werkstroom-werkflows. Subscriber Lifecycle Management (SLM) richt zich op de cyclus van aantrekken → verwerven → bedienen → behouden, met vooraf gedefinieerde trajecten en een intern CSR-weergave die klantinteracties en producten op één plek samenbrengt.

En voor het genereren van inkomsten is Advertising Sales Management (ASM) ontwikkeld rond media-advertentieactiviteiten, met als doel het handmatige backofficewerk te verminderen en cross-channel engagement en samenwerking te ondersteunen.

De beste functies van Salesforce Media Cloud cloud

Model mediaspecifieke handel: werk met een datamodel voor de media-industrie plus Enterprise Product Catalog en Industries CPQ voor aanbiedingen, pakketten en begeleide verkoop.

AI-aangedreven aanbevelingen: maak gebruik van Einstein AI om content, merchandise of ervaringen voor te stellen die zijn afgestemd op de individuele voorkeuren van fans.

Bouw begeleide ervaringen voor fans en abonnees: creëer OmniScript-werkstroomen die dynamische klantinteracties mogelijk maken via verschillende kanalen en apparaten met low-code tooling.

Beperkingen van Salesforce Media Cloud

De volledige ervaring hangt vaak af van de combinatie van Media Cloud met aanvullende Salesforce-producten en add-ons, wat de implementatie complexer maakt.

Rapportage op accountniveau kan beperkend aanvoelen. Sommige gebruikers willen meer flexibiliteit om drie of vier verschillende rapporttypes te combineren in één weergave.

Prijzen van Salesforce Media Cloud Cloud

Media Cloud Growth: $ 325/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Media Cloud Advanced: $ 475/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Media Cloud Einstein 1 voor verkoop: $ 850/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Media Cloud Einstein 1 for Service: $ 850/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Salesforce Media Cloud

G2: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Salesforce Media Cloud?

Een G2-recensent zegt:

Wat ik het leukste vind aan het Salesforce-platform zijn de krachtige rapportage- en dashboardmogelijkheden. Ik waardeer ook de lay-outs van de account- en contactpagina's en de flexibiliteit van het platform op het gebied van configuratie. De mogelijkheid om velden, relaties en lay-outs aan te passen aan de behoeften van het bedrijf is voor mij van grote waarde, omdat we Salesforce zo zonder veel ontwikkelingswerk kunnen aanpassen aan verschillende gebruikssituaties.

Wat ik het leukste vind aan het Salesforce-platform zijn de krachtige rapportage- en dashboardmogelijkheden. Ik waardeer ook de lay-outs van de account- en contactpagina's en de flexibiliteit van het platform op het gebied van configuratie. De mogelijkheid om velden, relaties en lay-outs aan te passen aan de behoeften van het bedrijf is voor mij van grote waarde, omdat we Salesforce zo zonder veel ontwikkelingswerk kunnen aanpassen aan verschillende gebruikssituaties.

3. LiveLike (het beste voor het toevoegen van realtime interactiviteit en gamification in fan-apps)

via LiveLike

LiveLike is een platform voor publieksbetrokkenheid dat is ontwikkeld voor sport- en mediateams die willen dat fans meedoen terwijl ze kijken. In plaats van uw bestaande fanervaring te vervangen, sluit het aan op uw bestaande ervaring met een Engagement SDK die interactieve lagen toevoegt aan uw mobiele app of webvideo-ervaring, waaronder polls, trivia, voorspellingen en live chatten.

In vergelijking met een CRM-first platform lijkt LiveLike meer op een engagement engine. Het richt zich op directe participatie en community loops en biedt je vervolgens de tools om die ervaringen herhaaldelijk te lanceren via de Producer Suite en API's.

De beste functies van LiveLike

Interactieve widgets snel leveren: lanceer polls, quizzen, schuifbalken, cheer meters en AMA-achtige vraag-en-antwoordrondes als kant-en-klare engagementmodules.

Volg de betrokkenheid in uw analytics-stack: combineer het analytics-dashboard van LiveLike met SDK-hooks die client-side gebeurtenissen naar uw eigen analytics-tools sturen.

Loyaliteits- en beloningssysteem: creëer puntensystemen waarmee fans beloningen kunnen verdienen voor hun deelname.

Limieten van LiveLike

Vertraging bij het streamen van content kan het realtime gevoel van live engagementmomenten verminderen.

Vertragingen in gebruikersberichten kunnen de chatstroom verstoren tijdens gebeurtenissen met veel verkeer.

Prijzen van LiveLike

Aangepaste prijzen

LiveLike-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over LiveLike?

Een G2-recensent zegt:

Livelike is een interactieve tool die helpt bij het verbeteren van de betrokkenheid van kijkers en hen in staat stelt om realtime interactie te delen. Het biedt aangepaste widgets en integratieopties die omroepen kunnen aanpassen aan hun merk.

Livelike is een interactieve tool die helpt bij het verbeteren van de betrokkenheid van kijkers en hen in staat stelt om realtime interactie te delen. Het biedt aangepaste widgets en integratieopties die omroepen kunnen aanpassen aan hun merk.

🧠 Leuk weetje: Pokémon GO heeft de manier waarop mensen naar gamification kijken veranderd. Een grootschalig onderzoek schatte dat het in korte tijd 144 miljard stappen aan de fysieke activiteit in de VS heeft toegevoegd en dat betrokken gebruikers ongeveer 1473 stappen per dag extra hebben gelopen.

4. Genius Sports (het beste voor sportcompetities en betrokkenheid met geïntegreerde weddenschappen)

via Genius Sports

Genius Sports is ontwikkeld voor de momenten voor, tijdens en na de wedstrijd, wanneer de aandacht van fans zich via verschillende kanalen omzet in actie.

Via het FANHub-platform fungeert Genius Sports als een omnichannel-activeringslaag. Met andere woorden: FANHub brengt programmatische en sociale media-aankopen, publieksactivering en creatieve personalisatie samen in één sportgericht platform, dat is gebouwd rond het gedrag van fans op verschillende schermen.

En als je herhaalbare participatielussen wilt, biedt Genius ook gratis te spelen formats via de gamesuite van FanHub, waaronder trivia, bracket challenges, pick'em en polls.

De beste functies van Genius Sports

Fanidentiteitsresolutie: Gebruik FANHub:ID om de identiteit van fans te verenigen in één profiel voor targeting en metingen across channels.

Sportgerelateerde personalisatie: gebruik Dynamic Creative Optimization om display- en video-creatives aan te passen aan de hand van sportcontext en signalen van fans.

Tweede scherm-ervaringen: lever gesynchroniseerde statistieken en interactieve elementen die de live weergave verbeteren.

Beperkingen van Genius Sports

Een fanactivatiestack die campagne- en mediagestuurd is, kan minder plug-and-play zijn voor teams die vooral in-app interactiemodules willen, zoals live polls en chatten.

De implementatie is doorgaans gericht op ondernemingen en vereist coördinatie tussen data, media en werkstroomen voordat teams een consistente stijging zien.

Prijzen van Genius Sports

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Genius Sports

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

👀 Wist je dat: het gebruik van ClickUp AI explosief is gestegen naar meer dan 2 miljoen AI-klanten, tegenover 665.000 eerder. Dat betekent dat het aantal werkruimten dat AI gebruikt in slechts één jaar tijd meer dan verdrievoudigd is.

5. Cortex (het beste voor AI-aangedreven contentoptimalisatie en sociale betrokkenheid)

via Cortex

Cortex is een platform voor fanbetrokkenheid en marketingtechnologie dat speciaal is ontworpen voor sport. Het maakt een verbinding tussen content, fandata en commerciële inventaris mogelijk op één plek. In plaats van aparte tools te gebruiken voor activeringen, het opslaan van fanprofielen en het bijhouden van sponsorresultaten, integreert Cortex al deze functies in één platform.

Een belangrijk onderscheidend kenmerk is de manier waarop het een op sport gericht platform voor fandata koppelt aan engagementtools, zoals digitale activeringen en live contentwerkstroomen.

Dat betekent dat een quiz, wedstrijd of verzonden formulier direct kan worden toegevoegd aan een uniform fanbestand, wat handig is wanneer u follow-ups wilt personaliseren en de waarde voor partners wilt aantonen.

De beste functies van Cortex

Fan Data Foundation: Gebruik het Fan Data Platform om losstaande fan-databronnen samen te voegen tot één gecentraliseerde Gebruik het Fan Data Platform om losstaande fan-databronnen samen te voegen tot één gecentraliseerde bron voor multichannel personalisatie en targeting.

Content engine voor wedstrijddagen: Publiceer en beheer content met tools zoals een sport-CMS, digital asset management en live blogging, speciaal ontwikkeld voor realtime verslaggeving.

Toolkit voor digitale activeringen: Gebruik formulieren, Q&A's en wedstrijden met logische opties zoals dropdownmenu's en meervoudige selectie, ontworpen om fan-gegevens vast te leggen tijdens interactiemomenten.

Limieten van Cortex

De functies (zoals de 'Fandom Engine') zijn hard gecodeerd met sportspecifieke logica, waardoor het moeilijk is om ze aan te passen voor niet-competitieve gebeurtenissen.

De MACH, API-first, headless architectuur verhoogt de complexiteit van de implementatie en teams hebben mogelijk technische middelen nodig voor integraties, werkstroomen en stackontwerp.

Prijzen van Cortex

Aangepaste prijzen

Cortex-beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

6. Monterosa (het beste voor interactieve uitzendingen en streaming)

via Monterosa

Monterosa is met zijn Interaction Cloud-platform ontwikkeld voor teams die fanbetrokkenheid willen laten aanvoelen als een productlaag.

Het biedt u een grote bibliotheek met kant-en-klare interactieve 'elementen' die kunnen worden gecombineerd tot aangepaste ervaringen en vervolgens kunnen worden ingezet op schermen, streams, in stadions en uitzendingen zonder dat ze telkens opnieuw moeten worden opgebouwd.

Een nuttige toepassing hiervan zijn de Event Centres, die fungeren als een centrale bestemming voor wedstrijddagen waar live content, interactieve momenten en commercie samenkomen. Denk aan live commentaar, exclusieve Clips, sportgegevens en interactieve modules zoals scorevoorspellingen, quizzen en polls, allemaal samengevoegd in één tijdlijn.

De beste functies van Monterosa

Identiteit en first-party data capture: Gebruik Audience Profiles om gedrags- en voorkeursgegevens te verzamelen uit interacties en deze door te sturen naar uw CRM, CDP of marketingplatform voor betere segmentatie en sponsorresultaten.

Stemmen en peilingen op grote schaal: verwerk miljoenen gelijktijdige stemmen tijdens live-uitzendingen met bewezen betrouwbaarheid.

Toegang- en conversietools: Gebruik converters zoals Access Gate, sponsors, uitgelichte links en promobanners om deelname om te zetten in registraties, partnerwaarde en traceerbare resultaten.

Beperkingen van Monterosa

Voor sommige functies is ondersteuning door de leverancier nodig (bijvoorbeeld: in de documenten staat dat u een 'ticket moet aanmaken' om Identify in te schakelen), waardoor u afhankelijk bent van ondersteuning voor de uitroltijdlijn.

Biedt een server-side Control API voor programmatisch contentbeheer en automatisering, wat betekent dat u mogelijk ontwikkelings tijd nodig heeft voor diepere integraties.

Prijzen van Monterosa

Aangepaste prijzen

Monterosa beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Reddit heeft ooit het internet omgetoverd tot een gigantische gezamenlijke muurschildering. In r/place 2022 zegt Reddit dat mensen meer dan 160 miljoen tegels hebben geplaatst en dat meer dan 10,4 miljoen gebruikers minstens één tegel hebben geplaatst.

7. Flockler (het beste voor het samenvoegen van sociale media en het weergeven van UGC)

via Flockler

Flockler is een platform voor het verzamelen van sociale media en het weergeven van UGC (user-generated content) dat teams helpt om content uit meer dan 13 bronnen te halen, te cureren en te publiceren als branded walls, grids, carousels en slideshows op websites en digitale schermen.

Het is een goede keuze wanneer fanbetrokkenheid een podium nodig heeft, zoals een matchday hub, een campagne-landingspagina, een sponsorpagina of een scherm in het stadion waar fancontent onderdeel wordt van de ervaring.

Naast sociale feeds ondersteunt Flockler ook het verzamelen van content buiten sociale media via aangepaste content en recensies, in combinatie met moderatiecontroles om berichten goed te keuren voordat ze live gaan en ongewenste content op elk moment te verbergen.

De beste functies van Flockler

Geautomatiseerde sociale aggregatie: verzamel content van Instagram, Twitter/X, TikTok en YouTube op basis van hashtags, vermeldingen of specifieke accounts.

Aanpasbare weergavelayouts: creëer social walls, carrousels en rasters die aansluiten bij uw merkrichtlijnen en naadloos kunnen worden geïntegreerd.

Shoppable fan galleries: Tag UGC met producten om shoppable feeds te creëren die een verbinding vormen tussen social proof en merch- en commerce-pagina's.

Limieten van Flockler

Het herschikken van tegels heeft na publicatie een limiet, waardoor het moeilijker kan zijn om de exacte volgorde op het scherm handmatig aan te passen zodra een display live is.

Organische frisheid hangt af van de hoeveelheid fancontent, en muren kunnen statisch aanvoelen als het merk of de community niet regelmatig berichten plaatst.

Prijzen van Flockler

Basis: $ 129/maand

Business: $ 229/maand

Pro: $ 379/maand

Premium: Aangepaste prijzen

Flockler-beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Flockler?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind de eenvoudige bediening en de diverse configuratiemogelijkheden van Flockler erg prettig. De Social Wall zorgt voor zichtbaarheid op de individuele websites van onze clients, wat een groot voordeel is. Ik waardeer het vooral dat we alle socialemediakanalen die we gebruiken in één tool hebben verzameld, en de automatische toewijzing is een geweldige functie. De interface van Flockler is overzichtelijk ontworpen, wat het gebruik erg prettig maakt. Bovendien was de eerste installatie heel eenvoudig.

Ik vind de eenvoudige bediening en de diverse configuratiemogelijkheden van Flockler erg prettig. De Social Wall zorgt voor zichtbaarheid op de individuele websites van onze clients, wat een groot voordeel is. Ik waardeer vooral dat we alle socialemediakanalen die we gebruiken in één tool hebben verzameld, en de automatische toewijzing is een geweldige functie. De interface van Flockler is overzichtelijk ontworpen, wat het gebruik erg prettig maakt. Bovendien was de eerste installatie heel eenvoudig.

8. Sport Buff (het beste voor in-stream engagement overlays)

via Sport Buff

Sport Buff is een interactief overlay-platform dat direct bovenop live sportvideo's wordt geplaatst en passieve streams omzet in iets waar fans in realtime mee kunnen spelen. Het voegt getimede interactiemomenten toe aan de uitzending zelf, zoals live polls, voorspellingen, trivia en interactieve prompts die naast de actie worden weergegeven.

Omdat Sport Buff wordt geleverd als een SDK, kunnen omroepen en rechthebbenden het integreren in hun eigen OTT-apps en video-omgevingen. Zo blijft de ervaring native voor uw product, terwijl u toch een herhaalbaar format krijgt voor engagement via live-, VOD- en archiefcontent.

Het richt zich ook op het genereren van inkomsten en het verzamelen van gegevens. De overlay ondersteunt commerciële en sponsormomenten tijdens de stream, waardoor engagementteams nieuwe inventaris kunnen creëren en tegelijkertijd interactiesignalen kunnen verzamelen die van nut kunnen zijn voor toekomstige campagnes.

Sport Buff beste functies

Niet-opdringerig overlay-ontwerp: interactieve 'buff'-kaarten verschijnen aan de rand van streams en betrekken fans zonder de primaire content te blokkeren.

Voorspellings- en trivia-spelletjes: laat fans tijdens live-uitzendingen wedstrijden voorspellen en strijden om een plek op de ranglijst.

Cross-platform levering: gebruik dezelfde engagementlaag voor web OTT, iOS, Android en andere partnerplatforms.

Limiet van Sport Buff

Sommige UX-aantekeningen merken op dat aanmeldingsprompts de stream kunnen blokkeren en de weergave kunnen verminderen.

Live momenten kunnen afwijken van de video-feed als de streamvertraging varieert, dus de installatie van de timing moet zorgvuldig worden uitgevoerd.

Prijzen voor sportliefhebbers

Aangepaste prijzen

Sport Buff beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

9. Choicely (het beste voor het lanceren van apps voor fanbetrokkenheid zonder code)

via Choicely

Choicely is een mobiel app-platform zonder code dat door sport- en entertainmentteams wordt gebruikt om een merkgebonden fan-app te bouwen en deze vervolgens actueel te houden met interactieve activeringen die tijdens en tussen gebeurtenissen worden uitgevoerd.

Het is ontworpen voor engagementteams die content willen publiceren, updates willen pushen en participatiemomenten willen organiseren op één plek.

Een groot deel van de aantrekkingskracht zit 'm in de snelheid. De visuele editor van Choicely ondersteunt realtime app-bewerkingen en de toolkit voor fanbetrokkenheid omvat veelgebruikte activeringsformaten zoals stemmen, polls, beoordelingen, enquêtes en battles, met web-embedding beschikbaar voor als je die momenten ook buiten de app wilt laten leven.

De beste functies van Choicely

Bouwtool voor stemcampagnes: creëer stemwedstrijden met meerdere rondes, toernooien met knock-outsysteem en awardcampagnes.

Maatregelen voor integriteit van stemmen: Ingebouwde beveiliging tegen stemmanipulatie, inclusief opties voor limieten en verificatie.

White-label implementatie: presenteer stemervaringen onder uw eigen merk met aanpasbare ontwerp- en domeinopties.

Limieten van Choicely

Het uploaden van content kan soms haperen, wat het publiceren vertraagt wanneer u snel wilt handelen.

Maatwerk heeft duidelijke limieten in vergelijking met volledig aangepaste apps, wat beperkend kan zijn voor teams met specifieke UI- of functie-eisen.

Choicely-prijzen

Gratis ( maximaal 50 actieve gebruikers per maand)

Premium: vanaf $ 16 per maand

Choicely-beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Choicely?

Een recensent van Capterra zegt:

Over het algemeen ben ik erg blij om met Choicely te werken. Geweldig bedrijf, de beste tools voor apps.

Over het algemeen ben ik erg blij om met Choicely te werken. Geweldig bedrijf, de beste tools voor apps.

📖 Lees meer: Deskundige strategieën voor klantenbinding om uw Business te laten groeien

10. Socios.com (het beste voor fan tokens en blockchain-gebaseerde invloed)

Socios.com is het toonaangevende platform voor fanbetrokkenheid dat is gebouwd op blockchaintechnologie. Het is speciaal ontworpen voor sport- en entertainmentorganisaties die fans een dieper niveau van 'eigendom' en invloed willen bieden.

In tegenstelling tot traditionele loyaliteitsapps maakt Socios gebruik van Fan Tokens: digitale activa die fans kopen om stemrecht te krijgen bij officiële beslissingen van het team, zoals het ontwerp van tenues, muurschilderingen in het stadion of zelfs walk-on-songs.

Het is ontworpen voor wereldwijde merken die geld willen verdienen aan hun internationale fanbase die misschien nooit een voet in het thuisstadion zal zetten. Door tokens te bezitten, komen fans terecht in een gamified ecosysteem waar hun deelname wordt bijgehouden op ranglijsten, wat leidt tot 'onbetaalbare' beloningen zoals VIP-ervaringen, gesigneerde memorabilia en meet-and-greets.

Socios. com beste functies

Fan token offerings (FTO): Digitale activa met merknaam die fans een permanent 'lidmaatschap' en een zetel geven in door de club goedgekeurde peilingen.

Token-gated beloningen en ervaringen: Gebruik digitaal eigendom om exclusieve content, early-access tickets en real-world beloningen te ontgrendelen op basis van het activiteitenniveau van fans.

Augmented reality (AR) tokenjachten: Stimuleer fysieke en digitale betrokkenheid door fans tokens en beloningen te laten 'verzamelen' op specifieke locaties met behulp van hun mobiele camera.

Limieten van Socios.com

Het gebruik van cryptovaluta en blockchain kan een barrière vormen voor fans die minder technisch onderlegd zijn en vereist aanzienlijke educatieve content.

De financiële volatiliteit van tokens kan soms leiden tot negatieve sentimenten bij fans als de waarde van het activum daalt, waardoor de focus verschuift van betrokkenheid.

Prijzen van Socios.com

Aangepaste prijzen

Socios. com beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Bouw een fanbetrokkenheidsmotor die uw team kan gebruiken met ClickUp

Het kiezen van een platform voor fanbetrokkenheid is spannend. Het week na week runnen ervan is het moeilijke deel. Ideeën komen snel binnen, goedkeuringen worden rommelig, middelen raken zoek en de lessen die je leert, verdwijnen in chats.

ClickUp brengt alles samen op één plek.

Gebruik ClickUp Forms om verzoeken en campagne-input op een overzichtelijke, consistente manier vast te leggen. Stel uw playbooks, tijdlijnen en run-of-show-documenten op in ClickUp Docs. Laat ClickUp Brain u vervolgens helpen om sneller te werken met betere context, van het opstellen van teksten tot het samenvatten van feedback en het bepalen van de volgende stappen.

Wanneer alles samenkomt, kan uw team minder tijd besteden aan coördinatie en meer tijd aan het creëren van momenten die fans raken.

Ga gratis aan de slag met ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen

Een CRM houdt klantgegevens bij en beheert relaties via verkoop- en service-interacties. Een platform voor fanbetrokkenheid richt zich specifiek op interactieve ervaringen zoals polls, voorspellingen en gamificatie, die passieve doelgroepen omzetten in actieve deelnemers.

Absoluut. Veel platforms voor fanbetrokkenheid bedienen streamingdiensten, muziekartiesten en makers van content die interactieve relaties met hun publiek moeten opbouwen via vergelijkbare mechanismen zoals stemmen, beloningen en realtime interactie.

De meeste platforms bieden API's en native integraties met marketingautomatiseringstools, CRM's en analyseplatforms. Voor het beheer van de campagnes zelf gebruiken teams vaak projectmanagementtools zoals ClickUp om de creatie van content te coördineren, tijdlijnen bij te houden en feedback te centraliseren.

Geef prioriteit aan mobiele ervaringen, realtime interactiemogelijkheden die in alle tijdzones werken en robuuste analyses om het gedrag van een verspreid publiek te begrijpen. Zoek ook naar integratieflexibiliteit om verbinding te maken met de streamingplatforms en sociale kanalen waar uw digitale fans al hun tijd doorbrengen.