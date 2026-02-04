Hoe u Einstein Copilot (nu Agentforce) onder de knie krijgt voor verkoopprognoses

4 op de 5 sales- en financieel managers missen regelmatig een verkoopprognose.

En er is niet veel voor nodig om de situatie volledig uit de hand te laten lopen. Stel je voor dat een mid-market team 5 miljoen dollar aan nieuwe inkomsten voorspelt voor het kwartaal, maar vervolgens 10% tekort komt. Dat is 500.000 dollar die nooit binnenkomt. Als je brutomarge 80% is, is dat ongeveer 400.000 dollar aan verloren brutowinst waar Finance misschien al rekening mee heeft gehouden.

Dan begint de strijd: salesmanagers jagen op deals in een late fase, vertegenwoordigers proberen tijdlijnen te vervroegen en kortingen worden de snelste manier om 'het kwartaal te redden'. Als de gemiddelde kortingen stijgen van 10% naar 18%, gaat er nog eens $ 400.000 aan waarde verloren.

Daarom is er voor moderne prognoses meer nodig dan spreadsheets en intuïtie. Er zijn realtime signalen nodig en een systeem dat die signalen kan omzetten in actie.

In deze handleiding leest u hoe u Salesforce Einstein Copilot kunt gebruiken voor verkoopprognoses, zodat u risicovolle deals eerder kunt signaleren, inzicht krijgt in wat de pijplijn gezond houdt en sneller van 'inzicht' naar 'volgende stap' kunt gaan.

Wat is Einstein Copilot (nu Agentforce) voor verkoopprognoses?

Agentforce is Salesforce's agentische AI-ervaringssuite. Naast andere toepassingen voor ondernemingen helpt het u om met natuurlijke taal te communiceren met prognoses en pijplijninzichten, gebaseerd op uw CRM-gegevens.

Met Agentforce kunnen verkoopteams eenvoudig de omzet voorspellen door de geschiedenis van kansen en klantactiviteiten te analyseren. Het is ontwikkeld voor verkopers, managers en operationele teams die sneller en nauwkeuriger zichtbaarheid in de pijplijn nodig hebben, zonder urenlang in spreadsheets te hoeven werken.

U kunt vragen stellen in gewoon Engels, zoals "Welke van mijn deals lopen het risico om dit kwartaal te mislukken?" en een antwoord krijgen op basis van de realtime gegevens van uw team. In tegenstelling tot een statisch rapport dat u op maandag ochtend opvraagt, worden deze AI-ondersteunde voorspellingen bijgewerkt naarmate de deals vooruitgaan, waardoor u een levendige, dynamische weergave krijgt van uw pijplijn.

Hoe Agentforce (voorheen Einstein Copilot) verkoopresultaten voorspelt

Agentforce maakt gebruik van machine learning-modellen die zijn getraind op basis van de historische gegevens van uw team. Het analyseert eerdere winsten en verliezen, de snelheid van transacties in verschillende fasen en signalen van klantbetrokkenheid. Vervolgens beoordeelt het de huidige kansen en voorspelt het de kans dat ze worden benut. De grootste kracht van het systeem? Het ligt in het identificeren van de patronen die leiden tot winst voor uw bedrijf.

Deze voorspellingen zijn geen eenmalige momentopname. Ze worden continu bijgewerkt naarmate er realtime gegevens binnenkomen. Wanneer een vertegenwoordiger een telefoongesprek registreert, een klant een e-mail opent of een nieuwe belanghebbende aan een vergadering deelneemt, herberekent het model de gezondheidsscore van de opportunity. Als een belangrijke beslisser plotseling stil wordt, zal de score dat verhoogde risico weerspiegelen.

Wanneer u Agentforce een vraag stelt, synthetiseert het al deze signalen tot een duidelijk, conversatiegericht antwoord. U kunt vragen: "Hoe ziet mijn prognose voor het derde kwartaal eruit?" en u krijgt een overzicht met risicovolle deals, veelbelovende kansen en aanbevolen acties om alles weer op de rails te krijgen, allemaal gebaseerd op uw daadwerkelijke verkoopactiviteiten.

via Salesforce

Belangrijkste functies van Agentforce voor prognoses

Wat maakt Agentforce zo'n krachtige tool voor verkoopprognoses? Dat komt door drie kernfuncties. Elk daarvan pakt een specifiek knelpunt in het traditionele prognoseproces aan.

Opportunity-scores en inzichten

In plaats van te vertrouwen op het onderbuikgevoel van een vertegenwoordiger, kent Einstein Opportunity Scoring een gezondheidsscore van 1–99 toe aan elke opportunity. Deze score geeft het vertrouwen van de AI weer dat de deal zal worden gesloten op basis van historische patronen en de huidige gezondheid van de deal.

🌟 Een hogere score betekent dat de deal meer positieve signalen vertoont die in het verleden tot succes hebben geleid.

via Salesforce

Om deze score bruikbaar te maken, biedt het inzichtkaarten die uitleggen waarom een deal zich in een bepaalde richting ontwikkelt. U kunt waarschuwingen zien zoals:

"Geen activiteit in 14 dagen"

"Belangrijke stakeholder heeft niet gereageerd op de laatste drie e-mails"

"De beslissingsdatum nadert"

Deze transparantie maakt een einde aan het giswerk bij het beoordelen van de pijplijn.

Activiteiten vastleggen en automatisering

Als verkoopleider weet u dat een van de belangrijkste redenen waarom prognoses onnauwkeurig worden, is dat vertegenwoordigers het druk hebben en vergeten hun activiteiten te registreren. Einstein Activity Capture in Agentforce lost dit op. Het kan e-mails, kalender-gebeurtenissen en telefoongesprekken rechtstreeks synchroniseren met het relevante opportunity-record in Salesforce.

En waarom is dit belangrijk? Omdat een complete dataset leidt tot nauwkeurigere voorspellingen. Wanneer elk contactmoment wordt geregistreerd, heeft het machine learning-model meer informatie om mee te werken, waardoor het subtiele trends kan ontdekken die u anders misschien zou missen.

⚡️ Bonus: het ontlast uw verkopers van vervelende handmatige gegevensinvoer, wat een voordeel is voor zowel de productiviteit als de gegevenshygiëne.

Agentforce-acties voor werkstroom voor verkoop

Agentforce Actions zijn vooraf gebouwde of aangepaste prompts waarmee je Taaken rechtstreeks vanuit de gesprek-interface kunt triggeren. Het zijn snelkoppelingen die de kloof tussen inzicht en actie overbruggen.

📌 Als voorbeeld kunt u bijvoorbeeld een overzicht van kansen bekijken en daarna een actie gebruiken om:

"Stel een follow-up-e-mail op voor de primaire contactpersoon"

"Vat de laatste klantvergadering samen"

"Werk de prognosecategorie bij naar Best Case"

Deze acties verminderen het wisselen van context. In plaats van een inzicht te ontdekken en vervolgens in Salesforce rond te klikken om ernaar te handelen, kunt u direct vanuit het gesprek de volgende stap zetten. Beheerders kunnen de actiebibliotheek ook aanpassen aan het exacte verkoopproces van uw team.

📮ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Voordelen van Agentforce voor verkoopteams

Het voordeel van Agentforce Assistant ziet er iets anders uit, afhankelijk van uw rol. Maar het algemene thema is hetzelfde: minder updates bijhouden, meer duidelijkheid en snellere opvolging.

Voor verkoopmedewerkers

Vertegenwoordigers staan in de frontlinie en hun grootste uitdaging is vaak om uit te zoeken waar ze hun tijd aan moeten besteden. Agentforce helpt bij het blootleggen van kansen die aandacht nodig hebben, zodat vertegenwoordigers prioriteit kunnen geven aan de deals die het meest waarschijnlijk zullen worden gesloten (of het grootste risico lopen om te stagneren).

Met door AI gegenereerde samenvattingen en een vollediger activiteitenoverzicht (vooral wanneer Einstein Activity Capture is geconfigureerd) besteden vertegenwoordigers minder tijd aan administratief werk en meer tijd aan daadwerkelijk verkopen. Ze kunnen ook snel context opvragen voor een gesprek, zoals een samenvatting van de deal, recente activiteiten of wat er is veranderd sinds het laatste contactmoment, zodat ze scherp en goed voorbereid aan het gesprek kunnen beginnen.

Voor verkoopmanagers

Managers zijn verantwoordelijk voor de doelen van het team, maar hebben vaak het gevoel dat ze blind vliegen en voortdurend achter vertegenwoordigers aan moeten zitten voor updates. De AI van Agentforce biedt salesmanagers realtime zichtbaarheid in de pijplijn.

Ze krijgen vroegtijdige waarschuwingen over risicovolle deals, wat betekent dat coachinggesprekken kunnen plaatsvinden wanneer ze nog een verschil kunnen maken, en niet nadat een deal al verloren is gegaan. Wanneer het management om een prognose vraagt, kunnen managers deze op verzoek genereren in plaats van urenlang spreadsheets samen te stellen.

Nauwkeurige verkoopprognoses hebben een domino-effect op de hele organisatie.

Financiën en bedrijfsvoering: verkrijg duidelijkere, betrouwbaardere gegevens voor verkrijg duidelijkere, betrouwbaardere gegevens voor omzetplanning en toewijzing van middelen.

Marketing: Krijg zichtbaarheid voor welke campagnes en berichten invloed hebben op kansen met een hoge score.

Klantensucces: u kunt zich beter voorbereiden op het onboarden van nieuwe klanten wanneer u een duidelijker beeld heeft van welke deals waarschijnlijk zullen worden gesloten en wanneer.

Agentforce inschakelen voor prognoses in Salesforce

Om aan de slag te gaan met Agentforce hebt u beheerdersrechten in Salesforce nodig. De stappen zijn eenvoudig, maar het is de moeite waard om ze zorgvuldig uit te voeren, zodat de assistent over de juiste toestemmingen en gegevens beschikt om mee te werken.

Stap 1: Schakel Einstein (generatieve AI) in

Open Installatie Zoek in Quick Find naar Generative AI. Selecteer Einstein installatie Schakel Einstein inschakelen in.

Dit maakt de kernlaag van Einstein mogelijk waarop Agentforce voortbouwt.

U wordt gevraagd om de voorwaarden voor gegevensgebruik van Salesforce te lezen en te accepteren. Dit is standaard voor AI-functies die leren van uw gegevens.

💡 Pro-tip: Zorg ervoor dat uw organisatie de juiste Sales Cloud-configuratie heeft en dat alle vereiste Einstein/AI-functies zijn ingeschakeld voordat u het op grote schaal implementeert.

Stap 2: Agentforce-agenten inschakelen

Open Installatie Zoek in Quick Find naar Agents. Klik op Agentforce Agents (onder Agent Studio) Schakel Agentforce in Schakel Agentforce (standaard) agent inschakelen in.

Zodra deze functie is ingeschakeld, ziet u de agents op de lijst onderaan het scherm staan.

Stap 3: Toegang en toestemming toewijzen

Geef vervolgens de juiste gebruikers toegang, te beginnen met verkopers en managers. Wijs de Agentforce/Copilot-gerelateerde toestemmingen toe die beschikbaar zijn in uw organisatie (de naamgeving van Salesforce kan enigszins variëren per editie en release).

Als u een Salesforce-beheerder of sales ops-specialist hebt die de ervaring zal aanpassen, kunt u hen ook beheerderstoestemming toewijzen.

Controleer ook of gebruikers toegang hebben tot de objecten die Agentforce Assistant nodig heeft om nuttig te zijn, zoals Opportunities, Accounts, Contacts, Activities en velden die verband houden met prognoses.

Stap 4: Open de agent in Agentforce Builder

Uit de lijst met agenten:

Klik op Einstein Copilot (deze label kan nog steeds verschijnen, afhankelijk van de installatie van uw organisatie). Klik op Openen in Builder

Hiermee gaat u naar Agentforce Builder, waar u kunt configureren wat de assistent kan doen en welke acties hij mag uitvoeren.

Stap 5: Configureer onderwerpen + acties voor uw verkoopwerkstroom

Agentforce is het meest waardevol wanneer het niet alleen vragen beantwoordt, maar gebruikers ook helpt de volgende stap te zetten. Bekijk de kant-en-klare Topics + Actions die beschikbaar zijn voor Sales Cloud en maak ze vervolgens aangepast, op basis van de verkoopmethode van uw team.

👀 Wist u dat? In Agentforce Builder is een onderwerp een configuratie die: Bepaalt waarmee de agent mag helpen (het toepassingsgebied)

Brengt in kaart op wat voor soort gebruikersverzoeken het moet reageren (intentie)

Maakt verbinding met de acties die de agent kan uitvoeren om de Taak te voltooien (zoals zoeken naar records, samenvatten, opstellen, velden bijwerken) In plaats van dat de assistent een chatbot is die 'alles kan', maakt Topics hem meer tot een gespecialiseerde teamgenoot met duidelijke verantwoordelijkheden.

📌 Example (verkoopprognoses)

U kunt een onderwerp aanmaken met de naam "Prognose & pijplijnstatus", waar de agent verzoeken kan afhandelen zoals:

"Welke deals lopen dit kwartaal het meeste risico om te mislukken?"

"Vat mijn grootste kansen samen in toewijzing"

"Wat is er sinds vorige week veranderd in dit account?"

En onder dat onderwerp voegt u de acties toe die nog te doen zijn om het werk te doen (opportuniteiten ophalen, activiteiten samenvatten, prognosecategorie bijwerken, een follow-up opstellen).

Kort gezegd:✅ Onderwerpen = wat de agent moet afhandelen✅ Acties = wat de agent daaraan kan doen

Stap 6: Behandel de installatie als een uitrol, niet alleen als een schakelaar

Agentforce Assistant wordt aanzienlijk nuttiger wanneer:

Uw pijplijngegevens worden voortdurend bijgewerkt.

De juiste acties worden mogelijk gemaakt (zodat inzichten tot follow-up leiden)

Gebruikers kennen de 5-10 prompts die ze wekelijks zouden moeten gebruiken.

🔑 Best practice: Het is altijd een goed idee om aangepaste aanpassingen eerst in een sandbox-omgeving te testen voordat u ze voor uw hele team implementeert.

Best practices voor AI-gestuurde verkoopprognoses

Het implementeren van een AI-tool is geen wondermiddel. Om het meeste uit AI-aangedreven verkoopprognoses te halen, moet u deze combineren met sterke operationele gewoonten.

Houd uw opportuniteitsgegevens schoon

🧠 Leuk weetje: Slechts 35% van de verkoopprofessionals vertrouwt volledig op de nauwkeurigheid van hun CRM-gegevens.

Een AI-model is slechts zo slim als de gegevens waarop het is gebaseerd. Als de opportunity-records in uw CRM onvolledig of verouderd zijn, zijn uw prognoses onbetrouwbaar.

Stel een ritme vast: Plan een terugkerende teamvergadering of herinnering voor vertegenwoordigers om belangrijke opportunity-velden zoals sluitingsdatum, bedrag en fase te controleren en bij te werken.

Gebruik vangrails: implementeer validatieregels of verplichte velden in Salesforce om te voorkomen dat vertegenwoordigers kansen opslaan met ontbrekende informatie.

Lijn de verkoopfasen af op prognosecategorieën

Uw verkoopstadia moeten duidelijk aangeven waar een deal zich in het koopproces bevindt. Breng elke fase in kaart met een overeenkomstige prognosecategorie, zoals Pipeline, Best Case, Toewijzing of Gesloten, zodat de samenvattingen van Agentforce aansluiten bij hoe uw team over de funnel praat.

Deze mapping moet elk kwartaal worden herzien om ervoor te zorgen dat uw fasen nog steeds de werkelijkheid weerspiegelen.

Volg de nauwkeurigheid van prognoses in de loop van de tijd

Vertrouw niet blindelings op de voorspellingen van de AI. Controleer ze. Vergelijk elk kwartaal de voorspelde sluitingspercentages van Agentforce met uw werkelijke resultaten om de nauwkeurigheid van de prognoses in de loop van de tijd bij te houden.

Dit helpt u om uw verwachtingen bij te stellen en gebieden te identificeren waar het model mogelijk ondermaats presteert. U kunt bijvoorbeeld ontdekken dat het minder nauwkeurig is voor een bepaalde productlijn of in een nieuwe markt. Dit is waardevolle feedback voor coaching en procesverbetering.

👀 Wist u dat? Gartner heeft ontdekt dat analyseprogramma's die rechtstreeks worden geleid door Chief Sales Officers (CSO's) 2,3 keer meer kans hebben om een hogere voorspellingsnauwkeurigheid te bereiken dan programma's die door anderen worden geleid.

Limieten van Agentforce voor prognoses

Net als elke andere AI-aangedreven prognoselaag werkt Agentforce het beste wanneer de basis al solide is. Hier zijn een paar beperkingen om in gedachten te houden bij de implementatie.

Het is slechts zo goed als uw Salesforce-gegevens

Agentforce kan inzichten verschaffen en vragen over prognoses beantwoorden, maar het kan geen rommelige invoer corrigeren. Als vertegenwoordigers geen activiteiten registreren of kansen bijwerken, heeft de AI niets om te analyseren en zijn de voorspellingen nutteloos.

Het maakt deel uit van het Salesforce-ecosysteem.

Agentforce is ontworpen om nuttig te zijn in Salesforce. Alle inzichten en samenvattingen die het genereert, bevinden zich binnen het Salesforce-ecosysteem. Dit maakt het moeilijk voor belanghebbenden in financiën, bedrijfsvoering of leiderschap die geen Salesforce-licentie hebben of gebruiken.

Het delen van pijplijncontext betekent vaak nog steeds dat gegevens moeten worden geëxporteerd, schermafbeeldingen moeten worden verzonden of Salesforce-updates moeten worden vertaald naar een ander systeem. Het resultaat is vaak een daling in de productiviteit als gevolg van Work Sprawl (wanneer werkactiviteiten + context verspreid zijn over meerdere tools die niet met elkaar communiceren).

📮 ClickUp Insight: Onze AI-volwassenheidsenquête brengt een duidelijke uitdaging aan het licht: 54% van de teams werkt met versnipperde systemen, 49% deelt zelden context tussen tools en 43% heeft moeite om de informatie te vinden die ze nodig hebben. Wanneer het werk gefragmenteerd is, hebben uw AI-tools geen toegang tot de volledige context, wat leidt tot onvolledige antwoorden, vertraagde reacties en resultaten die onvoldoende diepgang of nauwkeurigheid hebben. Dat is werkversnippering in de praktijk, en het kost bedrijven miljoenen aan verloren productiviteit en verspilde tijd. ClickUp Brain lost dit op door te werken binnen een uniforme, door AI aangestuurde werkruimte waar taken, documenten, chats en doelen allemaal met elkaar verbonden zijn. Enterprise Search brengt elk detail onmiddellijk naar boven, terwijl AI-agenten op het hele platform actief zijn om context te verzamelen, updates te delen en het werk vooruit te helpen. Het resultaat is AI die sneller, duidelijker en consistent geïnformeerd is, iets wat losstaande tools simpelweg niet kunnen evenaren.

Het kan risico's aan het licht brengen, maar de follow-up gebeurt nog steeds elders.

Het gebruik van Agentforce gaat gepaard met een actiekloof. Hoewel het uitstekend is in het aangeven van wat er gebeurt, zoals het signaleren van een risicovolle deal, beheert het niet het vervolgwerk. Voor het aanmaken van taken, de instelling van herinneringen en het coördineren met andere teams is nog steeds een systeem nodig om de uitvoering te beheren.

Implementatie en onderhoud vergen veel administratieve tijd.

Om de maximale waarde uit het systeem te halen, moeten teams doorgaans toestemmingen configureren, acties afstemmen en de ervaring afstemmen op hun verkoopproces. Dat is geen eenmalige installatie: er is voortdurend onderhoud nodig naarmate werkstroomen evolueren, velden veranderen en teams groeien.

💬 Vanwege deze limieten vullen teams Agentforce vaak aan met een uitgebreider platform voor werkbeheer (zoals ClickUp!).

Hoe kunt u Salesforce Agentforce aanvullen met ClickUp?

De grootste uitdaging bij elke prognosetool is om inzichten om te zetten in actie.

Hoewel Einstein Copilot voor verkoopprognoses cruciale informatie naar boven haalt, blijft die informatie vaak steken in Salesforce, waardoor er een kloof ontstaat tussen weten en doen. Overbrug de kloof tussen inzicht en actie met een geconvergeerde AI-werkruimte zoals ClickUp.

ClickUp brengt al uw werk-apps, gegevens en werkstroomen samen op één platform met hoge veiligheid, waar Contextual AI fungeert als een ingebouwde intelligentielaag. 🛠️

Haal prognoses uit Salesforce (zonder spreadsheets te exporteren)

Niet iedereen die zich moet buigen over de prognose, zit de hele dag in Salesforce, vooral niet de mensen van financiën, operations en het management. In plaats van schermafbeeldingen door te sturen of rapporten te exporteren die meteen verouderd zijn, kunt u met ClickUp Dashboard deelbare, altijd actuele weergaven maken van het werk achter de cijfers.

Stel een live ClickUp-dashboard in dat de gezondheid van de pijplijn en KPI's in realtime bijhoudt.

Dit geeft belanghebbenden een duidelijk beeld van:

Waar de pijplijn naartoe gaat

Wat wordt geblokkeerd?

Wat is er in beweging, en

Waar moet u vervolgens op letten?

Uw financiële en managementteams moeten de prognose kunnen inzien, maar zij werken niet in Salesforce. Bouw dynamische, deelbare pijplijnweergaven met ClickUp Dashboards in plaats van verouderde rapporten te exporteren. Deze dashboards bieden een hoogwaardige, visuele weergave van de gezondheid van uw pijplijn door gegevens uit uw hele werkruimte te verzamelen. U kunt ze met iedereen delen, ongeacht of zij een Salesforce-licentie hebben.

Reageer sneller op inzichten met traceerbare taken

Agentforce Assistant kan risico's signaleren. Maar het beheert de uitvoering niet zelfstandig.

ClickUp overbrugt de kloof door inzichten om te zetten in concrete taken, met eigenaren, deadlines en zichtbaarheid.

Zet verkoopinzichten om in actie met ClickUp-taken die u kunt toewijzen en bijhouden.

📌 Bijvoorbeeld:

Een deal komt in de status 'At Risk' terecht → maak een ClickUp-taak aan voor de vertegenwoordiger

Juridische beoordeling in behandeling → wijs een taak toe aan de juiste belanghebbende

Een verlenging loopt vertraging op → trigger een escalatiechecklist

Met ClickUp-automatiseringen kunt u deze werkstroomen zelfs standaardiseren, zodat follow-ups consistent plaatsvinden en niet alleen wanneer iemand eraan denkt om ze in gang te zetten.

💡 Pro-tip: Wilt u een stap verder gaan dan 'een taak aanmaken'? Koppel dan die triggers aan ClickUp Super Agents — AI-teamgenoten binnen ClickUp die actie kunnen ondernemen in uw hele werkruimte op basis van uw echte context (taken, documenten, opmerkingen, velden en gekoppelde tools). Bouw aangepaste, codevrije Super Agents in ClickUp om uw dagelijkse werk te vereenvoudigen en te versnellen. 📌 Als voorbeeld markeert Salesforce bijvoorbeeld een deal als At Risk, kan een Super Agent automatisch: Stel een kant-en-klaar bericht op, zodat de vertegenwoordiger niet helemaal vanaf nul hoeft te beginnen.

Genereer een snel overzicht van de deal (wat is er veranderd + wat loopt vast)

Haal de nieuwste aantekeningen, e-mails of gesprekssamenvattingen uit uw ClickUp-werkruimte naar de taak.

Stel de beste volgende actie voor (opvolging, contact opnemen met belanghebbenden, juridische aanmaning, escalatie naar leidinggevenden).

Verminder 'contextversnippering' voor vertegenwoordigers en managers

Prognoses mislukken wanneer cruciale context verspreid is over te veel plaatsen: Salesforce-antekeningen, e-mailthreads, Slack-berichten, gesprekssamenvattingen en willekeurige documenten. Vertegenwoordigers verspillen uiteindelijk maar liefst 60% van hun tijd aan het zoeken naar details in plaats van deals te sluiten.

ClickUp helpt teams om het gesprek en het werk in één app te centraliseren.

Met de ClickUp Salesforce-integratie kunnen teams Salesforce-records koppelen aan de ClickUp-werkruimte. Zoek en bekijk Salesforce-records zoals kansen en contacten zonder van tabblad te wisselen, zodat de context van de deal toegankelijk blijft terwijl het werk wordt gedaan.

En met de contextbewuste AI-assistentie van ClickUp Brain kunnen vertegenwoordigers:

Maak snel een overzicht van wat er gebeurt met lopende deals

Haal belangrijke updates op die helpen om deals vooruit te helpen, en

Krijg de context die ze nodig hebben zonder vijf tools te hoeven doorzoeken

Vraag ClickUp Brain om de status van deals en belangrijke updates voor uw accounts samen te vatten.

U kunt zelfs @mention ClickUp Brain vermelden in een taakcommentaar of chatthread om een overzicht van de status van een deal te krijgen.

💡 Pro-tip: Als uw team voortdurend tijd verliest met vragen als "Waar was die thread?" en "Wat is het laatste nieuws over deze deal?", dan is ClickUp Brain MAX een gamechanger. Deze desktop AI Super App vat niet alleen samen wat er in ClickUp staat, maar helpt u ook vanuit één plek te zoeken in uw ClickUp-werkruimte en gekoppelde apps (zoals Salesforce, Slack, e-mail en Google Documenten).

Maak een levendig prognoseverhaal (geen schermafbeelding in een e-mail)

Prognoses zijn niet alleen nummers, het zijn verhalen: wat beweegt, wat zit vast en waar moet een beslissing over worden genomen. Maar dat verhaal blijft vaak steken in vergaderingen, Slack-berichten of eenmalige presentaties.

In plaats daarvan kunnen teams een levend prognose-document maken in ClickUp Docs dat up-to-date blijft en direct gekoppeld is aan het werk dat ermee wordt gedaan. ClickUp-opmerkingen en goedkeuringen zijn ingebouwd, waardoor er één enkele bron van waarheid ontstaat voor al uw prognosediscussies.

Zet prognoses om in resultaten met Agentforce + ClickUp

Nauwkeurige verkoopprognoses komen neer op drie dingen: schone gegevens, een consistent proces en tijdige actie op basis van inzichten. AI-assistenten zoals Agentforce zijn een enorme hulp, omdat ze handmatig werk verminderen en signalen opmerken die mensen misschien over het hoofd zien. Maar ze werken het beste wanneer u ze combineert met een gedisciplineerde pijplijnhygiëne.

De echte kloof in prognoses zit tussen het weten dat een deal in gevaar is en daadwerkelijk iets doen.

Wanneer u prognose-inzichten combineert met een systeem dat is gebouwd voor uitvoering, kunt u overstappen van reactief gedoe aan het einde van het kwartaal naar een herhaalbaar ritme. Zo bouwt u de kracht op om uw doelen met vertrouwen te behalen.

Wilt u risico's vroegtijdig signaleren en sneller handelen? Breid uw prognosewerkstroom uit buiten Salesforce.

Meld u gratis aan voor ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Einstein Forecasting is een voorspellende analysefunctie die geautomatiseerde prognoses genereert, terwijl Copilot (nu Agentforce) een conversationele AI-assistent is waarmee u vragen kunt stellen en samenvattingen over uw prognose kunt krijgen.

Niet direct. De reacties van Agentforce worden opgeslagen in Salesforce, dus om ze te delen met externe belanghebbenden moet u de gegevens exporteren of aparte rapporten maken.

Voor de meest betrouwbare voorspellingen heeft Agentforce volledige opportunity-records nodig, een geschiedenis van geregistreerde activiteiten zoals e-mails en telefoongesprekken, en de historische winst-/verliesgegevens van uw organisatie.

AI-gestuurde prognoses bieden continue, objectieve updates op basis van realtime gegevens, terwijl handmatige methoden statisch zijn en afhankelijk zijn van de subjectieve beoordelingen van individuele verkopers.