Amazon Q versus Claude: welke AI voor ondernemingen is beter in 2026?

Wanneer u AI-coderingstools gaat gebruiken, is de echte vraag niet "Kan dit code genereren?" U moet weten of de tool uw ontwikkelingsteams helpt om productiecode binnen hun projectarchitectuur te leveren. Dat is belangrijk, want zelfs sterke teams verliezen tijd aan herwerk.

In DORA-onderzoek gaven high performers nog steeds aan dat ze 21% van hun tijd besteedden aan ongepland werk of herwerk. AI-tools kunnen routinetaken verminderen, maar ze kunnen ook leiden tot meer pull-aanvragen in meerdere opslagplaatsen, meer codebeoordelingen en meer edge-case-afhandeling wanneer het model de context mist.

In deze blog vindt u een vergelijking van Amazon Q en Claude op het gebied van veiligheid, geschiktheid voor het AWS-ecosysteem, IDE's die worden ondersteund en ontwikkelaarswerkstroomen, samen met hun prijzen.

U ontdekt ook hoe en waar ClickUp past als u één plek wilt om beslissingen, documenten en leveringen bij te houden.

Amazon Q versus Claude in één oogopslag

Als u snel een overzicht wilt van Amazon Q versus Claude voordat u zich verdiept in de details van de functies, begin dan hier. Dit overzicht laat zien waar elke tool het beste past, welke complexe problemen deze oplost en hoe deze werkt met nieuwe opslagplaatsen en agentische werkstroomen.

Categorie Amazon Q Claude Ideaal voor Teams die diep in het AWS-ecosysteem zitten en AI-hulp willen bij het bouwen en exploiteren van software op AWS. Teams die een chat-first assistent willen, plus Claude Code voor hands-on codering in codebases Hulp bij code binnen uw IDE Amazon Q Developer ondersteunt chat en inline suggesties in ondersteunde IDE's. Claude Code kan ook met IDE-werkstroomen werken, maar is gebouwd rond een terminal-first, agentische stijl. Antwoorden vinden binnen de kennis van de onderneming Amazon Q Business is ontworpen voor antwoorden met toestemming voor alle verbonden content van ondernemingen, vaak met bronvermeldingen. Claude ondersteunt kenniswerk voor ondernemingen via Team/Enterprise-bedieningselementen en een chat-first-ervaring. Waar u de assistent gebruikt buiten codering Verschijnt binnen AWS-services (bijvoorbeeld: QuickSight), zodat teams analyses, berekeningen en dashboards kunnen bouwen met behulp van natuurlijke taal die dicht bij AWS-gegevens en -tools ligt. Breidt zich uit naar alledaagse werktuigen door middel van integraties zoals Chrome, Slack en Excel, wat helpt wanneer de assistent aanwezig moet zijn waar samenwerking en analyse al plaatsvinden. Modernisering en codetransformaties Amazon Q Developer Transform richt zich op moderniseringswerkstroomen (zoals upgrades en conversies), met stappen voor beoordeling en toepassing. Claude Code kan nog steeds modernisering ondersteunen, maar is meer algemeen bruikbaar: u bepaalt de aanpak en Claude helpt deze uit te voeren via terminalgebaseerde werkstroomen.

Wat is Amazon Q?

Via Amazon Q

Amazon Q is een generatieve AI-assistent van AWS die u helpt om sneller te werken, zowel op het gebied van software-werk als op zakelijk gebied. In de praktijk gebruikt u het om vragen in natuurlijke taal te stellen, antwoorden te krijgen op basis van AWS-kennis en Taaken te versnellen die vaak veel contextwisselingen vereisen.

Amazon Q komt doorgaans in twee varianten voor, en die splitsing is van belang wanneer u de geschiktheid voor uw onderneming evalueert:

Amazon Q Business voor bedrijfskennis en werkstroomen die gericht zijn op het beantwoorden van vragen en het voltooien van taken voor bedrijfskennis en werkstroomen die

gericht op het helpen begrijpen, bouwen, uitbreiden en beheren van applicaties op AWS. Amazon Q Developer (ook wel Q Developer genoemd) voor codering en dagelijks AWS-werk,

Als u al veel systemen op AWS draait, is het voordeel eenvoudig: u kunt technische beslissingen dichter bij de omgeving houden waarin u levert, in plaats van gevoelige context naar nog een andere tool te verplaatsen.

Functies van Amazon Q

De meeste teams zien Amazon Q op twee manieren: Amazon Q Developer voor dagelijkse coderingstaken en Amazon Q Business voor het vinden van antwoorden in content van ondernemingen zonder de toestemmingen te schenden.

De onderstaande functies zijn gericht op wat u helpt om sneller vooruitgang te boeken in het AWS-ecosysteem, vooral wanneer u verouderde systemen onderhoudt en werkstroomen aanscherpt.

Functie #1: Amazon Q Developer voor codering in IDE

Via Amazon Q

Amazon Q Developer is het onderdeel van Amazon Q dat u het meest gebruikt wanneer u hulp nodig hebt in uw editor, niet in een apart chatvenster. U kunt vragen stellen in natuurlijke taal, wijzigingen aanvragen en contextuele hulp krijgen terwijl u aan de bestaande code werkt.

Wanneer u inline chat gebruikt, toont Amazon Q de voorgestelde update als een diff in het bestand. U kunt de wijziging accepteren of afwijzen, waardoor het toezicht van de ontwikkelaar intact blijft en de tool gemakkelijker te vertrouwen is tijdens codebeoordelingen.

Met deze installatie kunt u pull-aanvragen sneller afhandelen doordat u minder tijd kwijt bent aan het kopiëren van fragmenten tussen tools en meer tijd kunt besteden aan het valideren van de kwaliteit van de code waar dat belangrijk is.

🤔 Wist u dat: Amazon CodeWhisperer is op 30 april 2024 officieel onderdeel geworden van Amazon Q Developer , dus veel 'CodeWhisperer'-documenten en -werkstroomen worden nu in kaart gebracht bij Amazon Q Developer in AWS-rollouts.

Functie #2: Amazon Q Business voor veilige antwoorden met toegangscontrole voor veiligheid

Via Amazon Q

Wanneer uw ontwikkelaar tijd verliest met het zoeken naar het nieuwste runbook, architectuuraantekening of de 'juiste' versie van een beslissingsdocument, is Amazon Q Business ontworpen om die vertraging te verminderen.

U maakt een verbinding tussen het systeem en de tools die uw teams al gebruiken, waarna gebruikers vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen uit goedgekeurde bronnen, zodat er minder threads ontstaan die uitmonden in lange heen-en-weer-gesprekken.

Het vriendelijke aspect voor de onderneming is toegangscontrole. Amazon Q Business is ontworpen om toestemmingen te respecteren, zodat gebruikers alleen zien wat hun identiteit mag zien.

Dat helpt bij de acceptatie door ondernemingen, omdat u teams niet dwingt om content te dupliceren in een nieuw systeem alleen maar om de assistent bruikbaar te maken.

📮 ClickUp Insight: Werkzorgen houden niet op als de werkdag voorbij is. 28% van de werknemers zegt dat het werk hen constant achtervolgt, terwijl nog eens 8% vaak moeite heeft om zich los te maken van het werk. Dat betekent dat meer dan een derde van de werknemers stress mee naar huis neemt. 😣 De herinneringen van ClickUp kunnen u helpen uw rituelen aan het einde van de dag te versterken en grenzen te handhaven. Automatiseer een 'afsluitende' herinnering, stel werkvrije notificaties in en plan persoonlijke tijd in. Uitschakelen moet bewust gebeuren, niet optioneel zijn! 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door ClickUp-automatiseringen te gebruiken, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

Functie #3: Amazon Q binnen AWS-services voor snellere zakelijke inzichten

Via Amazon Q

Amazon Q is ook beschikbaar binnen AWS-services, wat handig is als u inzichten wilt zonder gegevens naar een andere tool te verplaatsen. Met Amazon Q in Amazon QuickSight kunnen gebruikers bijvoorbeeld dashboards, visualisaties en complexe berekeningen maken met behulp van natuurlijke taal.

Als u productrapportage of platformprestatiestatistieken ondersteunt, is deze functie erg praktisch. Uw teams kunnen sneller factoren en trends onderzoeken en de output vervolgens omzetten in iets waar belanghebbenden actie op kunnen ondernemen. U bent minder tijd kwijt met het vertalen van vragen naar query's en hebt meer tijd om resultaten te valideren.

Dit is handig wanneer ondernemingsteams willen dat business intelligence-werkstroomen dicht bij het AWS-ecosysteem blijven, vooral wanneer toegangscontroles en goedgekeurde databronnen belangrijk zijn.

Functie #4: Amazon Q Developer Transform voor modernisering en grootschalige code-upgrades

via AWS

Als uw team op AWS werkt, maar elk kwartaal een groot deel van zijn tijd besteedt aan het aflossen van technische schulden, is het moeilijkste werk vaak de 'tussentijdse' engineering: het upgraden van runtimes, het vervangen van verouderde API's en het herstructureren van verouderde systemen zonder de productiecode te verstoren.

Amazon Q Developer Transform is ontwikkeld voor dat soort gestructureerde veranderingen. In ondersteunde IDE's kan het automatische upgrades en conversies op taal- en OS-niveau uitvoeren, wijzigingen in bestanden genereren en u vervolgens die wijzigingen laten beoordelen en toepassen zoals elke andere diff.

Een praktisch voorbeeld is Java-modernisering. Amazon Q Developer kan Java-applicaties upgraden naar nieuwere versies (inclusief het updaten van verouderde componenten/API's en het upgraden van afhankelijkheden), en de werkstroom is ontworpen rond verificatie in uw IDE voordat u wijzigingen accepteert.

Prijzen van Amazon Q

Amazon Q Business Lite: $ 3 per maand per gebruiker

Amazon Q Business Pro: $ 20/maand per gebruiker

Amazon Q Business-verbruiksprijs: $ 200 voor 30.000 eenheden/maand

Amazon Q Developer Free Tier : $ 0/maand per gebruiker

Amazon Q Developer Pro Tier: $ 19 per maand per gebruiker

Wat is Claude?

Via Claude

Claude is een AI-assistent ontwikkeld door Anthropic om u te helpen bij kenniswerk en technisch werk, waaronder schrijven, analyseren en coderen, via een chat-ervaring en een API.

Voor softwareteams is Claude Code de versie die is ontworpen voor hands-on engineeringwerk. U kunt het gebruiken om rechtstreeks in uw codebase te werken, inclusief de bewerking van bestanden en het uitvoeren van commando's, zodat u van een verzoek naar werkende wijzigingen kunt gaan zonder voortdurend context tussen tools te kopiëren en te plakken.

U bent minder tijd kwijt met het opnieuw uitleggen van de context en hebt meer tijd om de uiteindelijke output te valideren voordat u deze verzendt.

Claude-functies

Claude biedt een combinatie van coderings- en dagelijkse functies voor productiviteit waarmee u sneller kunt werken zonder in te boeten aan kwaliteit of toegang.

De onderstaande functies omvatten wat het belangrijkst is voor productleiders, ontwikkelaars en teams van ondernemingen die Claude evalueren voor veiligheid en praktische werkstroom.

Functie #1: Claude in Chrome voor snellere browserwerkstroomen

Via Claude

Claude in Chrome brengt Claude naar uw browser, zodat u vragen kunt stellen over de pagina die u bekijkt en actie kunt ondernemen zonder van tool te wisselen. Claude kan door pagina's navigeren, op knoppen klikken en formulieren invullen, wat handig is wanneer u snel webgebaseerde taken wilt uitvoeren.

Claude kan ook helpen bij repetitieve browsergebaseerde taken, zodat u niet elke dag dezelfde controles hoeft te herhalen.

Dit is handig wanneer uw team consistente outputs nodig heeft van browsergebaseerde werkstroomen zonder extra handmatige stappen toe te voegen.

Functie #2: Claude in Slack voor hulp binnen het kanaal

Via Claude

Claude in Slack brengt Claude naar de plek waar uw ontwikkelingsteams al samenwerken, zodat u vragen kunt stellen in een thread en hulp kunt krijgen zonder de context naar een andere tool te verplaatsen. Claude respecteert de Slack-toestemmingen die u al hebt ingesteld en Slack-beheerders keuren de app goed.

Wanneer Claude een coderingsverzoek detecteert, kan Claude in Slack coderingsverzoeken doorgeven aan Claude Code-werkstroom en een externe sessie starten die u kunt bekijken, inclusief links om een pull-aanvraag te openen.

Dit is handig wanneer u snellere coördinatie in Slack wilt zonder dat ontwikkelaars het overzicht over wijzigingen verliezen.

🤔 Wist u dat: Anthropic sommige Claude-modellen prijst in "miljoen inputtokens" en "miljoen outputtokens"? Claude Sonnet 4.5 heeft bijvoorbeeld een lijst met prijzen per miljoen tokens op de eigen modelpagina van Anthropic, wat handig is wanneer u op gebruik gebaseerde prijzen van verschillende tools vergelijkt.

Functie #3: Claude in Excel voor snellere werkboekanalyse

Via Claude

Claude in Excel helpt u een volledig werkboek te begrijpen, inclusief geneste formules en afhankelijkheden tussen tabbladen. U kunt vragen stellen in natuurlijke taal en uitleg krijgen met verwijzingen op celniveau, zodat u de logica kunt verifiëren in plaats van te gissen.

U kunt ook scenario's testen zonder formules te verbreken en fouten zoals #REF!, #VALUE! of circulaire verwijzingen opsporen door na te gaan wat de oorzaak ervan is.

Dit is handig wanneer teamen van ondernemingen antwoorden nodig hebben die transparant blijven, vooral wanneer de spreadsheet deel uitmaakt van een groter systeem of besluit.

Functie #4: Claude Skills voor herhaalbare, gestandaardiseerde werkstroom

Via Claude

Met Claude Skills kunt u uw procedures en best practices omzetten in herbruikbare instructies of gestandaardiseerde werkstroomen, zodat Claude ze elke keer op dezelfde manier kan toepassen. Dat betekent consistentere output bij gespecialiseerde taken en minder "prompt wrangling" wanneer verschillende teams hetzelfde format of dezelfde werkstroom nodig hebben.

Vaardigheden werken ook in Claude. ai, Claude Code en de API, zodat u één keer kunt bouwen en dezelfde aanpak op verschillende plaatsen kunt gebruiken.

Deze techniek is handig wanneer u wilt dat teams die met verschillende tools werken, toch één systematische aanpak voor documentatie en werkstroom volgen.

Prijzen van Claude

Free

Voordeel: $ 20 per maand per gebruiker

Max: vanaf $ 100/maand per gebruiker

Team (standaardzetel): $ 30/maand per gebruiker (minimaal 5 leden)

Team (Premium-licentie): $ 150/maand per gebruiker (minimaal 5 leden)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Amazon Q versus Claude: vergelijking van functies

Amazon Q en Claude ondersteunen beide AI-ondersteund werk, maar passen op verschillende manieren in bedrijfssystemen. Amazon Q is gebouwd rond het AWS-ecosysteem, met Amazon Q Developer voor codering en Amazon Q Business voor antwoorden met toestemming. Claude richt zich op een chat-first-ervaring, met Claude Code plus integraties zoals Chrome, Slack, Excel en Skills.

Vervolgens vergelijken we ze op basis van de functies die het belangrijkst zijn voor werkstroom-werkflows en dagelijkse engineeringoutput.

Functie #1: Hulp bij codering binnen uw IDE

Amazon Q Developer

Als uw teams binnen het AWS-ecosysteem bouwen, is Amazon Q Developer ontworpen om dicht bij AWS-gerelateerd ontwikkelingswerk te blijven. Het draait in ondersteunde IDE's en biedt u helpchat- en inline-hulp, zodat u code kunt genereren, bewerkingen kunt uitvoeren en wijzigingen kunt controleren zonder uw editor te verlaten. Inline-ervaringen zijn handig voor veiligere updates, omdat u voorgestelde wijzigingen kunt controleren voordat u ze toepast.

Claude Code

Claude Code ondersteunt ook IDE-werkstroomen, maar is gebouwd rond een terminal-first, agentische werkstroom. Het werkt goed wanneer u één assistent wilt die in een codebase werkt, wijzigingen in meerdere bestanden aanbrengt en u helpt om van verzoek naar implementatie te gaan zonder voortdurend context tussen tools te kopiëren.

🏆 Winnaar: Gelijkspel. Kies Amazon Q Developer als uw dagelijkse werkstroomen AWS-first zijn en u IDE-native ondersteuning wilt. Kies Claude Code als u de voorkeur geeft aan terminalgebaseerde werkstroomen en een agentische assistent wilt die in uw hele codebase kan werken.

Functie #2: Antwoorden vinden binnen de kennis van de onderneming

Amazon Q Business

Amazon Q Business is ontwikkeld voor antwoorden op basis van toestemming voor bedrijfsinhoud. U verbindt databronnen, onderhoudt identiteits- en toegangscontroles en geeft antwoorden met bronvermeldingen, zodat uw team de bron kan verifiëren voordat het actie onderneemt op basis van een oplossing.

Claude

Claude kan ook kenniswerk voor bedrijven ondersteunen, met name in Team- en Enterprise-abonnementen, waar u functies als SSO en op rollen gebaseerde toestemmingen krijgt. De kracht van Claude is een soepelere assistentervaring in verschillende apps, maar het patroon van 'connectors plus citations' is duidelijker aanwezig bij Amazon Q Business.

🏆 Winnaar: Amazon Q Business, als u standaard toestemmingbewuste antwoorden met citaten uit verbonden systemen wilt.

Functie #3: Waar u de assistent buiten code gebruikt

Amazon Q

Amazon Q wordt weergegeven in AWS-services, wat handig is wanneer u antwoorden en inzichten wilt zonder gegevens naar andere tools te verplaatsen. Een duidelijk voorbeeld is Amazon Q in Amazon QuickSight, waar u dashboards, visualisaties en complexe berekeningen kunt maken met behulp van natuurlijke taal.

Claude

Claude richt zich op het integreren van de assistent in de dagelijkse tools die uw teams al gebruiken. U kunt Claude in Chrome gebruiken om door websites te navigeren en browsertaken voltooien, Claude in Slack om samen te werken in kanalen en Claude in Excel om werkboeken te begrijpen met citaten op celniveau die u kunt verifiëren.

🏆 Winnaar: Gelijkspel. Kies Amazon Q als uw werkstroom binnen AWS-services plaatsvindt. Kies Claude als uw team de assistent dagelijks nodig heeft voor browsers, chats en spreadsheets.

Functie #4: Waar u de assistent buiten code gebruikt

Amazon Q Developer

Amazon Q Developer heeft een speciale 'Transform'-functie die gericht is op moderniseringswerkzaamheden, waaronder geautomatiseerde upgrades en conversies in IDE-werkstroomen, met een expliciete beoordelings- en toepassingsstap, zodat teams het toezicht van ontwikkelaars intact kunnen houden.

Claude Code

Claude Code kan nog steeds moderniseringswerk ondersteunen, maar het is een meer algemene agentische benadering. Het werkt grotendeels als een terminalgebaseerde tool waarmee u bestanden kunt bewerken, commando’s kunt uitvoeren en commits kunt maken, wat u kan helpen bij het uitvoeren van een upgradeplan voor een complexe repository, zolang uw team de stappen definieert en de resultaten valideert.

🏆 Winnaar: gelijkspel. Amazon Q Developer, als modernisering een kernvereiste is (Java-upgrades, conversies, herhaalbare werkstroomen). Kies Claude Code als u een flexibele terminalagent wilt om migraties uit te voeren die u zelf ontwerpt voor verschillende stacks en werkstroomen.

Amazon Q versus Claude op Reddit

Voordat u de prijspagina of lijst met functies voor waar aanneemt, is het de moeite waard om te kijken hoe ontwikkelaars over deze tools praten wanneer ze ze daadwerkelijk gebruiken. De onderstaande opmerkingen geven u een snel overzicht van waar Amazon Q en Claude echt nuttig zijn en waar teams wrijving ondervinden.

Sommige Redditors geven aan hoe nuttig Amazon Q is:

✅ "Amazon Q is enorm nuttig! De RAG is geweldig... Maar echt, geweldig werk om nauwkeurige..."

Andere gebruikers verklaarden:

🚩 "In het begin was het erg nuttig... Dat omvatte functies die niet bestaan."

Over Claude zeggen Redditors:

✅ “Claude Code voelt gewoon anders aan... Claude Code met Opus 4. 5 is momenteel de beste ervaring voor ontwikkelaars. ”

Terwijl sommigen zeiden:

🚩 "Ik krijg niets gedaan als ik constant aan het handje moet worden genomen... Leest geen bestanden, probeert niets te begrijpen."

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Amazon Q en Claude.

Een Sprint mislukt zelden omdat uw team geen code kan schrijven.

Een Sprint mislukt omdat de 'definitieve' beslissing in de chat staat, de vereisten in een document staan en de Taak naar drie verschillende plaatsen linkt. Dan voegt iemand een AI-antwoord toe aan de werkstroom, maar niemand kan zeggen welke context de output heeft gevormd.

Dat is werkverspreiding. U levert nog steeds, maar u verspilt tijd met het zoeken naar de bron van de waarheid omdat taken, documenten en gesprekken niet met elkaar verbonden blijven.

Voeg nu AI-wildgroei toe. Het ene team vertrouwt op Amazon Q in AWS. Het andere team vertrouwt op Claude Code in een aparte werkstroom. Prompts worden herschreven, outputs worden gekopieerd tussen tools en het wordt moeilijker om uit te leggen waarom een wijziging is aangebracht.

Dat is waar ClickUp, als geconvergeerde AI-werkruimte , perfect past. ✨️

ClickUp brengt uw werk en AI samen in één verbonden systeem, zodat taken, documenten en werkstroom in dezelfde context blijven. ClickUp Brain kan actiepunten uit documenten en chats halen en deze omzetten in gestructureerde taken, waardoor u van AI-output naar daadwerkelijke uitvoering kunt gaan zonder de traceerbaarheid te verliezen.

Vervolgens ziet u hoe dit eruitziet voor softwareteams, inclusief hoe ClickUp de levering op gang kan houden met agents en automatiseringen.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Centraliseer AI-antwoorden op één plek, zodat uw coderingsbeslissingen gekoppeld blijven aan de levering met ClickUp Brain

Wanneer u Amazon Q en Claude Code vergelijkt, realiseert u zich al snel dat het moeilijkste niet is om het 'beste' model te kiezen. U hebt één plek nodig waar de AI-output gekoppeld blijft aan het werk dat uw team levert. Anders blijven antwoorden rondzwerven in chats en kan niemand beslissingen terugvoeren naar de daadwerkelijke taken en documenten.

ClickUp Brain lost dat op door AI rechtstreeks in uw werkruimte in te bedden, zodat u aantekeningen, documenten en gesprekken kunt omzetten in gestructureerde uitvoering. U kunt taken aanmaken op basis van chats en documenten, briefings genereren en antwoorden met context uit uw werkruimte krijgen, in plaats van elke keer opnieuw te beginnen.

Wanneer uw architectuurbeslissingen, specificaties en actiemappen in hetzelfde systeem staan, bent u minder tijd kwijt met het opnieuw uitleggen van de context en kunt u meer tijd besteden aan het met vertrouwen leveren van producten.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain MAX helpt je om coderingswerk op dezelfde plek te houden waar je team plant, beoordeelt en verzendt. Standaardiseer PR-samenvattingen en beslissingsaantekeningen in Amazon Q- en Claude Code-werkstroomen met ClickUp Brain MAX Hier is een eenvoudige werkstroom die u kunt hergebruiken: Leg beslissingen snel vast met Talk to Text : dicteer korte aantekeningen zoals 'waarom we de werkstroom voor authenticatie hebben gewijzigd' of 'wat we vervolgens moeten testen' en plaats ze vervolgens rechtstreeks in de Taak of het document, zodat de redenering bij de werkopdracht blijft.

Vraag ClickUp Brain MAX om de PR-context samen te vatten voor beoordeling: geef de tool de opdracht "Vat de wijzigingen, risico's en het testplan voor deze taak samen" en plak de output vervolgens in de PR-beschrijving of de taakopmerking, zodat codebeoordelingen consistent blijven.

Vind de bron van waarheid met ClickUp Enterprise Search : zoek in taken, documenten en gekoppelde tools om antwoorden te vinden op vragen als "Waar vind ik de nieuwste API-specificaties?" of "Wat hebben we besloten over caching?" zonder eindeloos door threads te hoeven spitten.

Kies het juiste model voor de taak: gebruik de modelkiezer van ClickUp wanneer u een andere stijl van hulp wilt, maar bewaar gevoelige, werkruimtegerelateerde vragen in ClickUp Brain MAX, zodat de antwoorden gekoppeld blijven aan uw daadwerkelijke context.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain Super Agents en ClickUp Codegen

Automatiseer de overdracht van AI-suggesties naar echte pull-aanvragen in de werkstroom van uw team met ClickUp Codegen

Wanneer u Amazon Q en Claude Code vergelijkt, ziet u een patroon. De assistent kan oplossingen voorstellen, maar uw team heeft nog steeds een betrouwbare manier nodig om die suggesties om te zetten in daadwerkelijke uitvoering in bestanden, beoordelingen en overdrachten.

Dat is waar ClickUp Brain Super Agents van pas komt. U kunt agents maken en aanpassen die binnen uw werkruimte actief zijn. Met deze functie kunt u routinetaken, zoals het samenvatten van context, het opstellen van updates en het handhaven van de continuïteit van de werkstroom, uitvoeren via hetzelfde proces dat uw team al gebruikt.

Vervolgens koppelt u dat aan ClickUp Codegen. ClickUp Codegen is een AI-ontwikkelaarsteamgenoot die u bij een taak kunt vermelden om code-vragen in natuurlijke taal te beantwoorden en te helpen bij het produceren van productieklaar pull-aanvragen. Dit helpt uw werk van verzoek naar PR te verplaatsen zonder dat u in verspreide chats en andere tools hoeft te blijven hangen.

Samen zorgen agenten voor de coördinatie en ClickUp Codegen voor de bouwstap, zodat uw team minder tijd kwijt is aan het samenvoegen van context tussen tools en meer tijd heeft voor verzending onder toezicht van ontwikkelaars.

💡 Pro-tip: Nadat ClickUp Codegen een pull-aanvraag heeft ingediend, vraagt u ClickUp Brain om samen te vatten wat er is veranderd, waarom de wijziging is aangebracht en wat er vervolgens moet worden getest, en slaat u die samenvatting op in de taak. Later kunt u ClickUp Enterprise Search en Ask gebruiken om snel antwoord te krijgen op de vraag "Waarom hebben we deze module gewijzigd?" en een met citaten onderbouwd antwoord krijgen uit de exacte taak, het document of de opmerking waar de beslissing is genomen. U kunt ClickUp Brain ook vragen om ClickUp Brain Super Agents te maken om al uw werkdetails samen te vatten voor betere en snellere resultaten. Creëer een superagent voor het samenvatten van codebeoordelingen en implementatiebeslissingen met ClickUp Brain

ClickUp One Up #3: ClickUp-automatisering

Breng uw werk vooruit zodra de AI-output een taak wordt met ClickUp-automatiseringen

AI kan u helpen bij het genereren van code en het verfijnen van oplossingen, maar u verliest nog steeds tijd wanneer het werk stilvalt bij overdrachten. Er wordt een PR geopend, maar niemand krijgt hiervan een melding. Er vindt een wijziging in de status plaats, maar de volgende stap blijft steken. Dat is waar ClickUp automatiseringen het verschil maken.

Met ClickUp Automations kunt u triggers en acties instellen, met optionele voorwaarden, zodat routinetaken worden uitgevoerd zonder handmatige follow-ups. U kunt beginnen met vooraf gebouwde automatiseringen of uw eigen automatiseringen bouwen om automatisch werk toe te wijzen, sjablonen toe te passen of updates door te voeren wanneer een status verandert.

Zo kunt u AI-output omzetten in consistente uitvoering, waardoor uw werkstroom voorspelbaar blijft, zelfs wanneer er meerdere tools bij betrokken zijn.

💡 Pro-tip: Zodra uw ClickUp-automatisering beoordelaars begint toe te wijzen en de volgende eigenaar aanspoort, is zichtbaarheid het volgende knelpunt. Leiders vragen nog steeds: "Wat loopt er vast?" en senior ontwikkelaars worden nog steeds bij statusthreads betrokken. Met de AI-kaarten van ClickUp hebt u toegang tot gerichte samenvattingen van al uw werk. Voeg de AI-kaarten van ClickUp toe aan een ClickUp-dashboard, zodat de antwoorden uit het werk zelf komen en niet uit check-ins: Gebruik AI Executive Summary om een actueel overzicht te krijgen van de weergave van de gezondheid van uw engineeringruimte (wat ligt op schema, wat loopt achter, wat heeft aandacht nodig).

Gebruik AI Project Update voor een releaselijst om de voortgang samen te vatten en risico's in één oogopslag te zien.

Gebruik AI Brain om een aangepaste prompt uit te voeren, zoals: "Maak een lijst van taken die zijn geblokkeerd door codereview, roep eigenaren op en stel volgende stappen voor op basis van de laatste opmerkingen" (u kunt ook specifieke lijsten of taken vermelden om de output binnen het bereik te houden).

Wanneer automatiseringen het werk vooruit helpen, klik dan op Rerun AI op de kaart om het verhaal te vernieuwen zonder het rapport opnieuw op te bouwen.

ClickUp helpt u uw AI-werkstroom te optimaliseren

Amazon Q kan de juiste keuze zijn als uw werkstroom diep in het AWS-ecosysteem is verankerd en u met grote codebases werkt. Claude Code kan beter geschikt zijn als u een chat-first-assistent wilt die het werk met alledaagse tools ondersteunt en een eenvoudige leercurve heeft.

Hoe dan ook, het werkelijke risico is hetzelfde. AI-output wordt gekopieerd naar chat, beslissingen gaan verloren en niemand kan achterhalen waarom er een wijziging is aangebracht in de nieuwe code of AWS-infrastructuur.

ClickUp helpt u dat en meer te voorkomen met een andere aanpak. U koppelt AI-antwoorden aan het werk dat uw team daadwerkelijk levert, zodat de uitvoering verbonden blijft met de context. Dit helpt bij het onderhouden van versiebeheer van uw informatie en helpt bij het beheren van voorspelbare kosten en complexe codebases.

Gebruik ClickUp Brain om AI-output doorzoekbaar te houden in taken en documenten.

Gebruik ClickUp Brain Agents en ClickUp Codegen om verzoeken om te zetten in gestructureerde uitvoering en PR-klaar werk.

Gebruik ClickUp-automatiseringen om handmatige overdrachten te verwijderen en de werkstroom op gang te houden.

Meld u aan bij ClickUp om uw planning, coderingswerkstroom en AI-opvolging vanuit één werkruimte uit te voeren.