Top 10 AI-agentbeheerplatforms om te proberen in 2026

Bedrijven willen slimme systemen die kunnen denken, beslissen en actie ondernemen wanneer dat nodig is. In de praktijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Want wanneer het werk over te veel tools wordt verspreid, met te veel mensen ertussen, ontstaan er hiaten in de automatisering.

En hoe complexer uw werkstroom, hoe moeilijker het wordt om te achterhalen wat er mis is gegaan en waarom.

Door deze verschuiving is de ontwikkeling van agents een prioriteit geworden. Niet omdat ze berichten kunnen schrijven of documenten kunnen samenvatten (dat is het makkelijke deel), maar omdat ze autonoom kunnen handelen binnen uw tools.

In dit artikel bespreken we de beste AI-agentbeheerplatforms, wat elk platform het beste doet en hoe u het juiste platform voor uw werkstroom kunt kiezen.

Waar moet u op letten bij een AI-agentbeheerplatform?

AI-agents zijn geen voorbijgaande trend. Gartner voorspelt dat AI-agents 15% van de dagelijkse beslissingen over werk zullen afhandelen.

Als uw team overweegt om AI-agents in te zetten, moet uw agentbeheerplatform aan de volgende eisen voldoen:

Eenvoudig werkstroomen bouwen: maakt het eenvoudig om stappen, triggers, voorwaarden en goedkeuringen te definiëren zonder dat dit een complex project wordt.

Toolintegraties die echt werken: maakt verbinding met uw bestaande tech stack, waaronder CRM's, ticketingtools, berichtenapps, databases en interne tools.

Orchestratie en uitvoering in meerdere stappen: Ondersteunt werkstroomen in meerdere stappen, zoals 'detecteren → beslissen → handelen → bijwerken → melden', zonder halverwege te stoppen.

Volledige zichtbaarheid en foutopsporing: biedt u logboeken, uitvoeringsgeschiedenis en stapsgewijze traces, zodat uw team problemen snel kan opsporen.

Governance en beveiliging: biedt toestemming, op rollen gebaseerde toegang, menselijke goedkeuringen en de mogelijkheid om een limiet te stellen aan wat een agent kan doen.

Betrouwbaarheid op schaal: ondersteunt herhalingspogingen, wachtrijafhandeling, herstel van fouten en stabiele prestaties wanneer het gebruik toeneemt.

Kosten en modelflexibiliteit: hiermee kunt u de kosten beheersen, het gebruik monitoren en het juiste model kiezen op basis van de taak.

AI-agentbeheerplatforms in één oogopslag

De beste AI-agentbeheerplatforms

Laten we vervolgens eens kijken naar de beste AI-agentbeheerplatforms en waar elk platform het beste past.

1. ClickUp (het beste voor geïntegreerd projectmanagement en workflowautomatisering)

Als mensen 'AI-agents' horen, denken ze vaak aan een op zichzelf staande bot die buiten het Business-bedrijf staat.

Als 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte draait ClickUp dat idee om. Het is een AI-agentbeheerplatform dat de inzichten bevat die agents nodig hebben om te kunnen werken: taken, documenten, chat, eigenaren, deadlines, afhankelijkheden, prioriteiten en meer.

In plaats van een agent te bouwen en vervolgens uit te zoeken hoe deze in uw processen past, begint u met het proces en past de agent zich daaraan aan.

Dit is wat dat mogelijk maakt.

ClickUp Super Agents: kant-en-klaar en aangepast voor uw werkstroom

ClickUp Super Agents houden uw werkruimte continu in de gaten en kunnen worden getraind om op basis van triggers specifieke acties uit te voeren. Deze agents werken volgens door u gedefinieerde logica, maar gaan veel verder dan basisregels voor automatisering.

Gebruik de Project Manager Agent om uw PM-werkstroomen van begin tot eind uit te voeren.

Deze gespecialiseerde agents kunnen de context analyseren, de juiste werkstroom triggeren en communiceren met mensen (of met elkaar) om het werk vooruit te helpen.

ClickUp bevat verschillende vooraf gebouwde agentervaringen die zijn ontwikkeld voor specifieke werkstroomen.

Bijvoorbeeld:

Project Manager Super Agent houdt projecten op gang door taken te organiseren, statussen bij te werken en mijlpalen bij te houden.

Brand Voice Writer Super Agent herschrijft content zodat deze aansluit bij de toon en stijl van het merk.

Work Breakdown Super Agent splitst complexe taken in subtaaken en voegt toegewezen personen en deadlines toe.

Met een speciale AI-codeeragent zoals Codegen worden uw werkstroomen sneller en efficiënter.

Om AI-agents effectief te beheren, kunt u met ClickUp het volgende configureren:

Tools die de agent mag gebruiken (en verwijder ze als u strengere beperkingen wilt instellen)

Kennisbronnen zodat de agent context kan halen uit uw werkruimte en goedgekeurde externe apps

Als u een AI-agent wilt bouwen die zich gedraagt zoals uw bedrijf (uw regels, uw overdrachten, uw escalatiepaden), ondersteunt ClickUp aangepaste agents die kunnen handelen en uitvoeren op basis van hoe uw werkruimte is ingesteld.

Deze video laat zien hoe u in minder dan 20 minuten uw eigen agent kunt bouwen ⏰:

ClickUp Brain: de contextbewuste AI achter de agents

Als AI-agents de uitvoerders zijn, dan is ClickUp Brain de laag die agents helpt uw werk te begrijpen, omdat het een verbinding heeft met uw ClickUp-werkruimte-informatie (taken, documenten, eigenaren, deadlines, opmerkingen) en zelfs met verbonden apps.

U profiteert van twee grote voordelen:

🎯 Betere context (agents hoeven niet te gissen). Ze nemen beslissingen op basis van de daadwerkelijke projectgeschiedenis, afhankelijkheden en prioriteiten van het team. In plaats van willekeurig een teamgenoot te benaderen of taken te herhalen, handelen ze op een manier die aansluit bij de werkstroom van uw team.

🎯 Snellere uitvoering (agents kunnen op dezelfde plek samenvatten, plannen en handelen). Omdat alles binnen hetzelfde systeem gebeurt, kunnen agents updates lezen, samenvattingen genereren en taken toewijzen zonder van platform te wisselen of informatie uit losstaande bronnen te halen.

AI-aangedreven projectsamenvattingen: contextuele, bruikbare samenvattingen op meerdere projectniveaus

De AI-aangedreven projectenamenvattingen van ClickUp maken verspreide updates direct duidelijk. U kunt snel inzicht krijgen in de voortgang en knelpunten zonder elk item in uw werkruimte handmatig te hoeven lezen.

Naast projectupdates ondersteunt deze functie ook actief de uitvoering. ClickUp Brain automatiseert taken met behulp van AI, zoals het automatisch genereren van subtaaken, het definiëren van afhankelijkheden en het aanpassen van tijdlijnen op basis van projectbewegingen. Het fungeert als een intelligente projectcoördinator en vat niet alleen samen wat er is gebeurd, maar benadrukt ook wat aandacht nodig heeft, zodat u snel bijsturen kunt.

Vraag gewoon om een projectoverzicht en u krijgt een slim overzicht met contextbewuste inzichten en direct bruikbare suggesties.

Automatisering: stroomlijn routinematig werk en verminder handmatige inspanningen

Met ClickUp-automatiseringen kunt u trigger-voorwaarde-actie-werkstroomen maken in een eenvoudige visuele builder.

Schakel de automatisering in die u nodig hebt of pas regels aan via AI op basis van uw werkstroom.

Voor een snelle installatie krijgt u een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor de automatisering van veelvoorkomende werkstroomprocessen, zoals het toewijzen van taken, het plaatsen van opmerkingen, het wijzigen van statussen, het verplaatsen van lijsten en meer.

U kunt ook e-mails automatiseren die worden geactiveerd door ClickUp-gebeurtenissen, zoals wanneer een formulier wordt ingediend of de status van een taak verandert. Dit is vooral handig wanneer u proactief wilt blijven communiceren met belanghebbenden of klanten.

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

De interface kan voor nieuwe gebruikers overweldigend zijn en voor sommige geavanceerde AI-configuraties kan het even duren voordat u ze onder de knie hebt.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier volgt een recensie van ClickUp Super Agents door een Reddit-gebruiker:

Op dit moment hebben we één agent ingesteld die wordt geactiveerd wanneer een functie of bug als vrijgegeven wordt gemarkeerd. Deze leest de ClickUp-taak en vergelijkt deze met GitHub, waarna hij automatisch ons document met doorlopende release-opmerkingen bijwerkt en het verkoop- en marketingteam op de hoogte stelt. Tot nu toe heeft hij uitstekend werk verricht door alle verspreide taakbeschrijvingen en opmerkingen van ontwikkelaars te distilleren tot duidelijke, leesbare aantekeningen, opgemaakt in een format dat ons niet-technische marketingteam gemakkelijk kan begrijpen.

📌 Wist u dat? De meeste agentische AI draait niet volledig op automatische piloot. 70% van de AI-gestuurde beslissingen wordt nog steeds door mensen gecontroleerd en 87% van de bedrijven die agentische AI gebruiken, zegt dat er toezicht nodig is.

2. Voiceflow (het meest geschikt voor het bouwen en schalen van conversational AI-agents)

via Voiceflow

Voiceflow is ontworpen voor het bouwen van conversational agents, zowel voor chat als spraak. Dankzij de drag-and-drop-interface met stroomdiagrammen voelt het meer als het schetsen van ideeën dan als coderen. U kunt binnen enkele minuten een volledige klantinteractie in kaart brengen, deze direct testen en aanpassen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

Met deze tool kunt u één agent ontwerpen en deze inzetten op meerdere kanalen, zoals webchat, berichtenapps en zelfs telefoon (IVR), zonder de logica opnieuw te hoeven uitvoeren. Dit soort omnichannelondersteuning bespaart tijd en zorgt ervoor dat alles consistent blijft, vooral als u een AI-team wilt opbouwen dat ondersteuning en vragen op elk contactpunt kan afhandelen.

Agenten kunnen in realtime verwijzen naar veelgestelde vragen, helpdocumenten en productcontent, dus wanneer het operationele team iets bijwerkt, worden ook de antwoorden van de agent bijgewerkt.

De beste functies van Voiceflow

Integreer direct met tools zoals Zendesk, Shopify en Google Spreadsheets via vooraf gebouwde connectoren.

Breid de functionaliteit uit met aangepaste logica met behulp van de ingebouwde code-editor en API's.

Organiseer agents en teamwerk met behulp van gedeelde werkruimten, versiebeheer en taaktoewijzingen.

Test gesprekken in realtime en verfijn werkstroomen met ingebouwde analyses en gesprekslogboeken.

Limieten van Voiceflow

Het ontbreekt aan een 'human-in-the-loop'-functie, wat kwaliteitscontrole voor teams bemoeilijkt.

Prijzen van Voiceflow

Gratis proefversie

Starter : gratis

Pro : $ 60/maand

Business: $ 150/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Voiceflow

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Voiceflow?

Dit is hoe een G2-gebruiker Voiceflow beoordeelde:

Wat ik het leukste vind aan Voiceflow is hoe ongelooflijk intuïtief en flexibel het is! Met de visuele werkstroombuilder is het heel eenvoudig om complexe ervaringen voor gesprekken te ontwerpen zonder dat je je overweldigd voelt. Ik vind het geweldig dat ik snel prototypes kan maken, testen en implementeren voor zowel spraak- als chatassistenten, allemaal op één plek.

Wat ik het leukste vind aan Voiceflow is hoe ongelooflijk intuïtief en flexibel het is! Met de visuele werkstroombuilder is het heel eenvoudig om complexe ervaringen voor gesprekken te ontwerpen zonder dat je overweldigd raakt. Ik vind het geweldig dat ik snel prototypes kan maken, testen en implementeren voor zowel spraak- als chatassistenten, allemaal op één plek.

3. Devin AI (het beste voor automatisering van bedrijfssoftware-engineering)

via Devin AI

Devin AI is speciaal ontwikkeld voor de automatisering van software-engineeringwerkstroomen met AI-agents. U kunt de tool instructies geven zoals 'refactor deze module' of 'bouw een dashboard voor rapportage', en het gaat gewoon aan de slag in uw codebase. Meerdere soorten AI-agents draaien parallel om taken zoals ETL-migraties of grote refactors uit te voeren.

De visuele interface 'Ask Devin' werkt als een door AI aangestuurde IDE-assistent. U kunt code uploaden, vragen stellen of gewoon snelle uitleg krijgen. Omdat de context tijdens interacties behouden blijft, voelt het vloeiender aan dan voortdurend schakelen tussen documentatie en tools.

En alles wordt gelogd. Dus als Devin iets eenmaal heeft opgelost, is het de volgende keer weer te vinden. Het is alsof je een ontwikkelaarsagent hebt die codeert, documenteert en al doende leert.

De beste functies van Devin AI

Vraag uw code en gegevens op via Devin in Slack of Teams, bijvoorbeeld door 'pull user stats' (gebruikersstatistieken ophalen) of 'debug this log' (dit logboek debuggen) te vragen.

Documenteer grote codebases automatisch met gegenereerde systeemdiagrammen en duidelijke uitleg in gewoon Engels.

Schaal werkstroomen binnen teams met rekencontroles voor gelijktijdige taakwachtrijen.

Houd mensen op de hoogte met ingebouwde goedkeuringsstappen voordat u wijzigingen implementeert.

Beperkingen van Devin AI

De kwaliteit van de output kan wisselend zijn, afhankelijk van de complexiteit van de Taak en de context.

Prijzen van Devin AI

Kern: Betaal per gebruik vanaf $ 20

Team: $500/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Devin AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Devin AI?

Dit is hoe een Reddit-gebruiker Devin AI beoordeelde:

Een van mijn bedrijven heeft Devin al vrij vroeg geïmplementeerd. Op het eerste gezicht was het indrukwekkend. Dankzij de integratie met Slack was het zeer toegankelijk. De gebruikerservaring was erg prettig. Ik vond het de relatief hoge prijs waard.

Een van mijn bedrijven heeft Devin al vrij vroeg geïmplementeerd. Op het eerste gezicht was het indrukwekkend. Dankzij de integratie met Slack was het zeer toegankelijk. De gebruikerservaring was erg prettig. Ik vond het de relatief hoge prijs waard.

4. LangChain (het beste voor aanpasbare LLM-gestuurde agentframeworks)

via LangChain

LangChain is open source, wat betekent dat u de werking van uw AI-agents volledig kunt aanpassen. Het wordt geleverd met kant-en-klare sjablonen, zoals ReAct, zodat u snel aan de slag kunt. U hoeft alleen maar prompts, tools en acties te verbinden, en de tool regelt de werkstroom op de achtergrond.

Agenten kunnen actief beslissingen nemen, externe API's aanroepen, kennisbanken doorzoeken en communiceren met databronnen, afhankelijk van de invoer van de gebruiker. Met LangGraph kunnen agenten hun status opslaan, hun werk pauzeren en verdergaan waar ze gebleven waren zonder de context te verliezen, wat ideaal is voor bedrijfsprocessen die niet in één keer kunnen worden voltooid.

De beste functies van LangChain

Bouw agents visueel met behulp van het no-code canvas in LangSmith's Agent Builder.

Maak eenvoudig verbinding met verschillende modellen of AI-tools met meer dan 1.000 integraties, waaronder GPT, Claude, databases en zoek-API's.

Monitor en debug met LangSmith: krijg volledige logboeken, prestatiestatistieken en testtools.

Maak snel prototypes met vooraf gebouwde agentsjablonen voor samenvattingen, kwaliteitscontrole en meer.

Beperkingen van LangChain

Kan complex aanvoelen voor beginners omdat de leercurve steil is en de documenten omvangrijk zijn.

Updates gaan snel, waardoor sommige klassen/functies snel verouderd raken en oudere code niet meer werkt.

Prijzen van LangChain

Ontwikkelaar: Gratis

Plus: $ 39 per zetel per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

LangChain-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over LangChain?

Dit is hoe een G2-gebruiker LangChain beoordeelde:

Het is mijn favoriete framework voor alle Agentic AI- of Generative AI-use cases die ik met Python heb gebouwd. Het is eenvoudig te installeren, gewoon via het pip install-commando, en de documentatie is ook uitgebreid. Het aantal functies en de flexibiliteit die het biedt, zijn ook goed.

Het is mijn favoriete framework voor alle Agentic AI- of Generative AI-toepassingen die ik met Python heb gebouwd. Het is eenvoudig te installeren, gewoon via het pip install-commando, en de documentatie is ook uitgebreid. Het aantal functies en de flexibiliteit die het biedt, zijn ook goed.

5. n8n (het beste voor open-source werkstroomautomatisering met AI)

via n8n

Als u AI-aangedreven werkstroomautomatisering wilt bouwen zonder gebonden te zijn aan een leverancier, is n8n een goede keuze. Het is open source en zelf te hosten, zodat u alles op uw eigen infrastructuur kunt draaien en volledige controle hebt over gegevens en werkstroom. U kunt elk groot taalmodel aansluiten, uw eigen bedrijfsregels instellen en aan de slag gaan.

De visuele editor is superintuïtief. Elke stap is een knooppunt op een canvas. Je sleept gewoon AI-taken naar binnen, maakt verbinding met triggers of databases, en je hebt een agent.

Met op rollen gebaseerde toegangscontrole kunt u bepalen wie werkstroom’s kan bouwen, beoordelen of uitvoeren, terwijl versiebeheer het gemakkelijk maakt om wijzigingen bij te houden en fouten ongedaan te maken. Dankzij de scheiding van omgevingen (ontwikkeling, staging, productie) kunnen teams automatiseringen veilig testen en herhalen voordat ze worden geïmplementeerd.

De beste functies van n8n

Bouw automatiseringen met meer dan 500 vooraf gebouwde connectoren voor CRM, databases, cloudtools en meer.

Trigger AI-werkstroomen met behulp van webhooks, schema's of gebeurtenissen vanuit elk geïntegreerd systeem.

Voeg AI-taken zoals samenvatting of classificatie toe met behulp van LLM API's.

Beperkingen van n8n

Foutmeldingen kunnen te algemeen zijn, waardoor het oplossen van problemen extra tijd en moeite kost.

Prijzen van n8n

Gratis proefversie

Starter: 24 € per maand

Pro: 60 € per maand

Business: 800 € per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

n8n beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over n8n?

Dit is hoe een Capterra-gebruiker n8n beoordeelde:

De self-hostingoptie van dit platform is verbluffend. Bovendien kunnen de scripts voor automatisering worden geschreven in typescript of javascript. Als webontwikkelaar is dat een voordeel, omdat je geen aparte taal hoeft te leren voor automatisering.

De self-hostingoptie van dit platform is verbluffend. Bovendien kunnen de scripts voor automatisering worden geschreven in typescript of javascript. Als webontwikkelaar is dat een voordeel, omdat je geen aparte taal hoeft te leren voor automatisering.

6. Crew AI (het meest geschikt voor ondernemingen die AI-agententeams coördineren)

via Crew AI

CrewAI is ontwikkeld om meerdere AI-agents te laten samenwerken als een echt team. U stelt leden van het team in, wijst hen rollen toe, bepaalt hoe ze moeten samenwerken en het platform coördineert alles achter de schermen. De installatie is eenvoudig met hun visuele editor en ingebouwde AI-copiloot, die u door het maken van werkstroomen loodst.

Technici kunnen zich verdiepen in de API om de logica aangepast te maken, terwijl niet-technische mensen, zoals mensen die betrokken zijn bij projectmanagement, agents nog steeds kunnen configureren en beheren via de gebruikersinterface zonder code aan te raken.

De tool kan ook een verbinding hebben met tools zoals CRM's, e-mail en webhooks, zodat uw team zodra het aan de slag is, kan reageren op berichten, systemen kan bijwerken en acties kan triggeren in verschillende apps. Voor monitoring krijgt u volledige logboeken van wat elke agent heeft gedaan en waarom, waardoor debuggen moeiteloos verloopt.

De beste functies van Crew AI

Gebruik de ingebouwde AI Copilot van CrewAI om agentwerkstroomen te genereren op basis van eenvoudige Engelstalige briefings.

Simuleer agentgedrag, stel instellingen in en beheer LLM-configuraties centraal om afstemming op bedrijfsdoelstellingen te garanderen.

Beheer implementaties voor meerdere teams met behulp van RBAC, gecontaineriseerde agents en gecentraliseerde dashboards.

Kies voor on-premise of VPC-implementatie, met functies op niveau van de onderneming zoals SOC2-compliance en Azure AD/SSO-integratie.

Beperkingen van Crew AI

Steile leercurve voor nieuwkomers, vooral als u nog niet bekend bent met multi-agent-systemen.

Het debuggen en verfijnen van outputs kan extra heen-en-weer-gepraat vergen voordat het klaar is voor productie.

Prijzen van Crew AI

Basis : Gratis

Professional: $ 25/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Crew AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Crew AI?

Dit is hoe een Reddit-gebruiker Crew AI beoordeelde:

Ik gebruik sinds kort CrewAI om multi-agent-werkstroomen te bouwen en mijn ervaringen zijn over het algemeen positief. Het opsplitsen van taken en de coördinatie van agents verlopen soepel.

Ik gebruik sinds kort CrewAI om multi-agent-werkstroomen te bouwen en mijn ervaringen zijn over het algemeen positief. Het opsplitsen van taken en de coördinatie van agents verlopen soepel.

📚 Lees meer: Als u CrewAI of vergelijkbare platforms gebruikt, overweeg dan om deze te koppelen aan een AI-agentplug-in om de functies van agents uit te breiden naar tools die uw team al gebruikt.

7. Microsoft Copilot (het beste voor geïntegreerde AI-productiviteit in Microsoft 365)

via Microsoft Copilot

Als u binnen het Microsoft 365-ecosysteem werkt, voelt Microsoft Copilot als een natuurlijke extensie van uw werkstroom.

Het is een van de gemakkelijkste manieren om aan de slag te gaan met AI-agents voor productiviteit, aangezien Copilot is ingebouwd in tools zoals Word, Excel, Outlook en Teams. U gebruikt gewoon Copilot Studio om te definiëren wat de agent moet doen (zoals de automatisering van financiële afstemming of het afhandelen van interne ticketing), kiest de gegevens waartoe hij toegang moet hebben, en hij stelt alles in met het Microsoft-platform in gedachten.

Gebruikers kunnen in deze apps ook chatten met Copilot en nuttige, contextbewuste antwoorden krijgen. En omdat het Microsoft Graph gebruikt, begrijpt het uw gegevens in de hele organisatie en niet slechts in één app tegelijk.

De beste functies van Microsoft Copilot

Werk native in Microsoft 365-apps zoals Word, Excel, Teams en Outlook om samen te vatten of te analyseren zonder van context te wisselen.

Zorg voor veiligheid en compliance op niveau van de onderneming met Azure-gebaseerde controles, waaronder DLP-beleidsregels en op rollen gebaseerde toegangscontrole via Azure AD.

Implementeer agents met vooraf gebouwde sjablonen voor werkstroomen zoals financiën, juridische zaken of IT, en maak ze aanpast aan de behoeften van uw team.

Limieten van Microsoft Copilot

De reacties kunnen wisselend zijn en moeten vaak worden verfijnd, waardoor ze niet altijd zoveel tijd besparen als verwacht.

Prijzen van Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (pre-abonnement): Aangepaste prijzen

Microsoft Copilot Studio (Pay-as-you-go): Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Copilot?

Dit is hoe een G2-gebruiker Microsoft Copilot beoordeelde:

Copilot Studio helpt bij het oplossen van de uitdaging om conversationele AI-agents te bouwen zonder dat er tonnen code geschreven hoeven te worden. Ik kan AI-agents ontwerpen en implementeren die interne vragen afhandelen, repetitieve taken automatiseren of gebruikers door processen begeleiden — en dat alles met minimale technische overhead.

Copilot Studio helpt bij het oplossen van de uitdaging om conversationele AI-agents te bouwen zonder dat er tonnen code geschreven hoeven te worden. Ik kan AI-agents ontwerpen en implementeren die interne queries afhandelen, repetitieve taken automatiseren of gebruikers door processen begeleiden — en dat alles met minimale technische overhead.

🔍 Wist u dat? Geïsoleerde agents vormen een reëel risico wanneer ze rechtstreeks toegang hebben tot live systemen. In serieuze installaties moeten agents eerst in een sandbox-omgeving worden uitgevoerd, zodat zelfs als ze een verkeerde zet doen, dit geen invloed heeft op uw productiedatabase of echte werkstroom verstoort.

8. Vellum AI (het meest geschikt voor het bouwen van AI-werkstroomen en agents voor ondernemingen)

via Vellum AI

Voor het bouwen van agents beschrijft u een taak in gewone taal, waarna Vellum een werkende agent genereert die verbinding maakt met tools, logica afhandelt en precies laat zien wat hij bij elke uitvoering doet.

Met de visuele builder kunt u prompts, modellen en databronnen in een GUI slepen en neerzetten of ze in code insluiten. Dankzij deze hybride aanpak kunnen technische en niet-technische teams samenwerken aan dezelfde agentontwerpen.

In de prompt-editor kunt u prompt-uitvoer naast elkaar vergelijken, aanpassen en direct opnieuw uitvoeren. Functieaanroepen worden ook ondersteund, zodat uw agents API's kunnen aanroepen of logica kunnen uitvoeren tijdens de werkstroom.

De beste functies van Vellum AI

Stel agents in om in stappen of allemaal tegelijk te draaien, inclusief kleinere agents die samenwerken in grote werkstroomen.

Probeer uw agents uit en houd ze bij met ingebouwde tools om versies te vergelijken, prestaties te meten en te zien wat ze hebben gedaan.

Laat agents informatie uit uw bedrijfsdocumenten of databases halen, zodat ze slimmere, beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Houd alles veilig met functies zoals SSO, HIPAA-ondersteuning, privécloud-installatie en hulp voor teams met strikte gegevensregels.

Beperkingen van Vellum AI

Het schalen van agents over te veel tools vermindert de betrouwbaarheid, omdat het moeilijker wordt om de tools te coördineren.

Prijzen van Vellum AI

Free

Pro: $ 25/maand

Business: $ 50/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Vellum AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Vellum AI?

Dit is hoe een Reddit-gebruiker Vellum AI beoordeelde:

Vellum is superpraktisch als agentbouwer, omdat je gewoon beschrijft wat je wilt en het de werkstroom voor je bouwt. Er is in principe geen leercurve. Hun vibe-coderingsaanpak voor AI-automatisering is erg zinvol als je geen engineeringtijd aan dit soort zaken wilt besteden.

Vellum is superpraktisch als agentbouwer, omdat je gewoon beschrijft wat je wilt en het de werkstroom voor je bouwt. Er is in principe geen leercurve. Hun vibe-coderingsaanpak voor AI-automatisering is erg zinvol als je geen engineeringtijd aan dit soort zaken wilt besteden.

📊 Statistiek: Het coördineren van agents zorgt niet alleen voor overzichtelijke werkstroomen, maar kan ook de resultaten beïnvloeden. Volgens sommige schattingen kunnen goed gecoördineerde agentsystemen de marktresultaten met 15 tot 30% verbeteren. Wat betekent dit? Concurrentievoordeel ontstaat alleen door agents die samenwerken met duidelijke rollen, overdrachten en richtlijnen.

9. IBM WatsonX (het beste voor AI-ontwikkeling en -beheer binnen ondernemingen)

via IBM watsonx

IBM WatsonX is een volledig AI-platform met tools voor agentcoördinatie. Met WatsonX Orchestrate kunt u werkstroomen maken door stappen te slepen en neer te zetten en complexe taken automatiseren, zoals contractbeoordelingen of het overdragen van de klantenservice. Deze agents met meerdere stappen maken verbinding met zowel IBM- als tools van derden.

U kunt de vooraf getrainde domeinmodellen van IBM, zoals watsonx. data, afstemmen op uw eigen AI-toepassingen en agents bouwen die zijn afgestemd op de behoeften van uw organisatie. Als u meer aan de technische kant zit, is er ook een SDK waarmee u agents kunt scripten, versies van agents aanmaken en beheren, net als in echte softwareprojecten.

De beste functies van IBM WatsonX

Beantwoord bedrijfsspecifieke vragen met behulp van AI Search, dat rekening houdt met de veiligheid en informatie uit uw interne documenten en databases haalt.

Maak rechtstreeks verbinding met databronnen van de onderneming, zoals Cloud Pak for Data of Db2, zodat agents live gegevens kunnen ophalen en binnen uw bestaande analytics-stack kunnen werken.

Houd de prestaties van uw agents bij met ingebouwde dashboards, logboeken en compliance-tools zoals audit trails en bias checks.

Neem een voorsprong met vooraf gebouwde agentsjablonen die zijn aangepast aan sectoren zoals klantenservice of toeleveringsketens.

Beperkingen van IBM WatsonX

Voelt erg ondernemingsgericht aan, waardoor snel experimenteren en het bouwen van lichtgewicht agents langzamer kan gaan dan verwacht.

Prijzen van IBM WatsonX

Gratis proefversie

Gratis: tot 300.000 tokens per maand

Essentieel: Aangepaste prijzen

Standaard: Aangepaste prijzen

IBM WatsonX-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over IBM WatsonX?

Dit is hoe een G2-gebruiker IBM WatsonX beoordeelde:

IBM Watson x orchestrate is indrukwekkend omdat het automatisering minder complex en intuïtiever maakt. In plaats van te vertrouwen op zware code of meerdere losstaande tools, kunt u taken in gewone taal delegeren en AI-agents naadloos laten samenwerken.

IBM Watson x orchestrate is indrukwekkend omdat het automatisering minder complex en intuïtiever maakt. In plaats van te vertrouwen op zware code of meerdere losstaande tools, kunt u taken in gewone taal delegeren en AI-agents naadloos laten samenwerken.

📚 Lees meer: Benieuwd naar slimmere planningstools? Ontdek populaire digitale planner-apps en hoe ze worden gebruikt.

via Stack AI

Stack AI is geschikt voor de automatisering van taken die normaal gesproken handmatig werk of diepgaande technische expertise vereisen. AI-agents kunnen gegevens analyseren, vragen beantwoorden, gestructureerde inzichten extraheren en op basis van informatie handelen zonder dat daarvoor code nodig is.

U krijgt een low-code, visuele werkstroombouwer om logica samen te stellen en systemen op een canvas te verbinden. Zo kunnen materiedeskundigen oplossingen creëren zonder diepgaande programmeervaardigheden.

Het platform heeft ingebouwde tools om ongestructureerde documenten (pdf's, scans, formulieren) om te zetten in gestructureerde gegevens. Voor efficiënte gegevensextractie kunt u agents maken die antwoorden uit de kennisbanken van bedrijven kunnen ophalen met citaten met behulp van retrieval-augmented generation (RAG).

De beste functies van Stack AI

Trigger geautomatiseerde acties in tools zoals ClickUp, Slack, Gmail of Zapier wanneer aan bepaalde voorwaarden in uw gegevenstabellen is voldaan.

Verbeter de nauwkeurigheid van agents in de loop van de tijd met een feedbackloop die prompts bijhoudt en zich aanpast aan de voorkeuren van uw team.

Zorg voor veiligheid op ondernemingsniveau door middel van SSO, gedetailleerde toestemmingen en versleuteling. Agents hebben alleen toegang tot gegevens die gebruikers mogen zien.

Beperkingen van Stack AI

Sommige integraties/plug-ins kunnen verwarrend of inconsistent zijn, wat de automatisering van werkstroomprocessen in de praktijk vertraagt.

Agentwerkstroomen kunnen meer aanvoelen als geavanceerde automatiseringen dan als echte autonome agents.

Prijzen van Stack AI

Free

Enterprise: Aangepaste prijzen

Stack AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Stack AI?

Dit is hoe een G2-gebruiker Stack AI beoordeelde:

Ik gebruik Stack AI voornamelijk voor het bouwen van agents die me helpen bij het organiseren en versnellen van creatieve werkstroomen, zoals het omzetten van aantekeningen van klanten in briefings of het halen van snelle inzichten uit rapporten. Ik heb het ook gebruikt voor het opzetten van eenvoudige chatbots, zowel voor intern gebruik (het beantwoorden van vragen van het team) als voor klantprojecten waar een chatbot zinvol is.

Ik gebruik Stack AI voornamelijk voor het bouwen van agents die me helpen bij het organiseren en versnellen van creatieve werkstroomen, zoals het omzetten van client-antekeningen in briefings of het halen van snelle inzichten uit rapporten. Ik heb het ook gebruikt voor het opzetten van eenvoudige chatbots, zowel voor intern gebruik (het beantwoorden van vragen van het team) als voor client-projecten waar een chatbot zinvol is.

