AI-agent versus generatieve AI: sleutelverschillen en gebruiksscenario's

Tegenwoordig gebruikt bijna 75% van de werknemers kunstmatige intelligentie (AI) op de werkplek.

De tijd van één enkele, traditionele AI voor patroonherkenning en data-analyse is voorbij. Van coderen tot schrijven en onderzoek: dit is het begin van contextuele AI, de toekomst van werk.

Tegenwoordig worden verschillende soorten AI gebruikt voor een breed bereik aan toepassingen in de praktijk. De twee belangrijkste categorieën AI die de moderne industrie vorm geven, zijn agentic AI en generatieve AI.

Het verschil zit hem in de manier waarop ze trainingsdata verwerken en gebruiken. De ene fungeert als een zeer bekwame virtuele assistent, de andere is meer een creatieve medewerker.

In dit artikel worden de unieke verschillen, sterke punten en gebruiksscenario's van AI- agents en generatieve AI onder de loep genomen.

Waarin verschillen generatieve AI-modellen van AI-agents qua functionaliteit?

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen AI-agenten en generatieve AI:

Functie AI-agent Generatieve AI Functionaliteit Voert taken autonoom uit, neemt beslissingen en communiceert met gebruikers of systemen Gespecialiseerd in het creëren van nieuwe content, zoals tekst, afbeeldingen, muziek en code, op basis van aangeleerde patronen Output Genereert acties, beslissingen en reacties op basis van vooraf gedefinieerde regels of reinforcement learning Produceert creatieve content, waaronder tekst, kunst, muziek en realistische, mensachtige gesprekken Gebruiksscenario's Ondersteunt chatbots, virtuele assistenten, autonome voertuigen, klantenservicebots en geautomatiseerde handelssystemen Genereert AI-gestuurde afbeeldingen, creatief schrijven, muziekcomposities, gepersonaliseerde marketingcontent en hulp bij coderen Doel Voert vooraf gedefinieerde taken efficiënt en nauwkeurig uit Bootst menselijke creativiteit na om hoogwaardige, originele content te genereren Interactie met de gebruiker Werkt op een doelgerichte manier en reageert op specifieke commando's of queries Ondersteunt open verkenning, waardoor gebruikers de output kunnen verfijnen en aanpassen Leerproces Volgt op regels gebaseerde logica, reinforcement learning of realtime data-aanpassing om de prestaties te verbeteren Getraind op basis van enorme datasets met behulp van machine learning-modellen zoals GPT en diffusiemodellen Voorbeelden uit de praktijk Siri, Alexa, zelfrijdende auto's, voorspellende analysesoftware en aanbevelingssystemen ChatGPT, Midjourney, DALL·E en AI-muziekcomponisten

Laten we nu eens dieper op de details ingaan.

Wat is een AI-agent?

Een AI-agent is een taakgericht softwareprogramma dat autonoom werkt om specifieke taken uit te voeren. Het neemt beslissingen en communiceert met zijn omgeving op basis van vooraf gedefinieerde doelen.

Zie een AI-agent als een digitale helper met een eigen brein. In tegenstelling tot eenvoudige software die vooraf ingestelde regels volgt, neemt dit AI-systeem onafhankelijke beslissingen op basis van wat het waarneemt en leert van de omgeving.

Een AI-agent werkt methodisch door een reeks stappen heen, voert complexe taken uit op basis van invoergegevens en is daarmee een ideaal hulpmiddel voor projectmanagement. Hij werkt onafhankelijk, analyseert zijn omgeving, past zich aan nieuwe informatie aan en verbetert zichzelf voortdurend op basis van eerdere ervaringen.

Hier volgt een visuele uitleg om de vraag 'wat is een AI-agent?' te beantwoorden. 🎥

Praktische toepassingen van AI-agents

De praktische toepassingen van AI-tools voor automatisering zijn divers. Laten we de toepassingen van generatieve AI en AI-agenten in verschillende sectoren vergelijken en tegen elkaar afzetten:

Klantenservice: Bedrijven gebruiken AI-agents om routinematige vragen van klanten te behandelen, waardoor menselijke ondersteuningsteams zich kunnen richten op complexere problemen

Het Ottawa Hospital gebruikt bijvoorbeeld AI-agents om de angst van patiënten te verminderen door snel en nauwkeurig informatie over procedures te verstrekken.

Persoonlijke assistentie: Grote taalmodellen vormen de basis voor AI-assistenten die agenda's beheren, herinneringen instellen en vragen beantwoorden wanneer dat nodig is. Deze digitale helpers maken dagelijkse taken soepeler door natuurlijke taal te begrijpen en erop te reageren

De AI-assistent Erica van Bank of America behandelt bijvoorbeeld dagelijks meer dan een miljoen vragen van klanten. Ze helpt bij taken zoals het controleren van accounts en het bijhouden van uitgavenpatronen. Erica gebruikt kunstmatige intelligentie om te leren, zich aan te passen en te reageren op basis van realtime feedback en veranderende voorwaarden.

Automatisering: AI-technologieën zijn de drijvende kracht achter alles, van zelfrijdende auto's die realtime wegomstandigheden verwerken tot winkelsystemen die winkelgedrag analyseren en producten aanbevelen

🧠 Leuk weetje: NASA's Mars Curiosity Rover gebruikt AI om het terrein te analyseren. Het selecteert zelfstandig verkenningsroutes, wat bewijst dat AI-agenten onafhankelijk kunnen opereren, zelfs in extreme omstandigheden.

Wat is generatieve AI?

Generatieve AI is een onderdeel van kunstmatige intelligentie dat content genereert door bestaande datapatronen te bestuderen en ervan te leren. Het maakt gebruik van geavanceerde machine learning-modellen, met name deep learning-algoritmen, om tekst, afbeeldingen, video's, audio en zelfs softwarecode te creëren.

Verschillende AI-apps gebruiken generatieve AI om originele output te produceren in reactie op prompts of verzoeken. De technologie is nuttig voor creatieve en contentgedreven taken, van het componeren van muziek en het maken van afbeeldingen tot marketing- en ontwerpstrategieën.

Praktische toepassingen van generatieve AI

Echte bedrijven zetten generatieve AI al op fascinerende manieren in:

Content aanmaken: Generatieve AI kan blogposts, advertenties en content voor sociale media maken door tekst, afbeeldingen en video's te genereren op basis van prompts

Neem Akbank als voorbeeld. Deze commerciële bank gebruikte AI-schrijftools om het aanmaken van content met 40% te versnellen en de klikfrequentie van campagnes met maar liefst 70% te verhogen. Grote merken gebruiken generatieve AI ook als marketingstrategie. Coca-Cola werkte samen met OpenAI om een platform te bouwen waar fans unieke kunstwerken konden maken met behulp van de iconische merkelementen van het bedrijf.

Videogeneratie: Op dezelfde manier kan generatieve AI worden gebruikt om video's te maken. Het genereert animaties, verbetert beeldmateriaal en synthetiseert realistische beelden op basis van tekst of afbeeldingen

De productiviteit van creatief bureau Lucid Dream Network steeg met 350% dankzij AI-videotools.

Productontwerp: Generatieve AI versnelt het productontwerp door prototypes te genereren en structuren te optimaliseren. Het stelt ook innovatieve ontwerpen voor op basis van invoerparameters

In de mode laten projecten zoals ClothingGAN op GitHub zien hoe generatieve AI nieuwe ontwerpideeën kan stimuleren.

Welke AI past bij uw behoeften?

Wanneer u een AI-agent of generatieve AI moet gebruiken, hangt af van uw zakelijke doelen of persoonlijke projecten.

AI-agent: uw slimme digitale assistent

AI-agents zijn geweldig voor de productiviteit. Hun kracht ligt in data-analyse en het nemen van razendsnelle beslissingen op basis van ingestelde parameters. Instance, het gebruik van een AI-agent in de klantenservice kan helpen om veelgestelde vragen direct te beantwoorden en complexe problemen door te sturen naar menselijke medewerkers.

Laten we eens kijken naar enkele manieren waarop AI-agenten kunnen worden gebruikt in productiviteitstools:

✅ Taakautomatisering

AI-agenten automatiseren taken zoals gegevensinvoer en e-mailbeheer, waardoor er meer tijd vrijkomt voor strategisch werk. Ze stroomlijnen ook de planning en coördinatie.

✅ Beslissingsondersteuning en inzichten

AI-agents analyseren gegevens om trends te identificeren en inzichten te verschaffen voor betere beslissingen. Ze voorspellen ook de vraag om het voorraadbeheer te optimaliseren.

✅ Klantenservice en ondersteuning

Ze leren van interacties en kunnen gepersonaliseerde antwoorden geven, waardoor problemen efficiënt worden opgelost.

✅ Projectmanagement

Agentic AI kan taakbeheer, opdrachten en deadlines automatiseren. Het verbetert de samenwerking door kennis, tijd en doelen te organiseren. Het kan ook helpen bij budgettering, onkostenregistratie, investeringsplanning en toewijzing van middelen.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI-tools dagelijks voor persoonlijke taken en 55% gebruikt ze meerdere keren per dag. Hoe zit het met AI op het werk? Met ClickUp Brain voor alle aspecten van uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking kunt u elke week meer dan 3 uur besparen, die u anders zou besteden aan het zoeken naar informatie, net als 60% van de gebruikers van ClickUp!

Generatieve AI: de creatieve krachtpatser

Generatieve AI is de beste keuze als u nieuwe content wilt genereren, creatieve inspiratie wilt opdoen of hulp nodig hebt bij schrijven, ontwerpen of coderen. Deze technologie maakt gebruik van menselijke creativiteit en wordt veel gebruikt voor marketing, media en entertainment.

Zo werkt het:

✅ Geautomatiseerd aanmaken van content

Generatieve AI automatiseert marketingteksten, posts op sociale media, video content en advertentiecampagnes, waardoor de productietijd aanzienlijk wordt verkort. Media gebruiken deze mogelijkheid om nieuwsartikelen en samenvattingen op te stellen, terwijl de entertainmentindustrie er gebruik van maakt voor het schrijven van scripts, het ontwerpen van tekens en het componeren van muziek.

✅ Datagestuurde inzichten en personalisatie

Marketeers gebruiken generatieve AI om klantervaringen te personaliseren en zo de betrokkenheid en conversiepercentages te verbeteren. AI-gestuurde aanbevelingssystemen kunnen op maat gemaakte content voorstellen, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd.

Als u een maker bent die een game ontwikkelt, kunt u Gen AI gebruiken om de voorkeuren van uw publiek te voorspellen en zo uw creatieproces te verbeteren.

✅ Verbetering van de betrokkenheid van het publiek

Aangezien generatieve AI zich richt op personalisatie, kunt u deze gebruiken om e-mailmarketingcampagnes, advertenties en productsuggesties aan te passen. Dit kan helpen om de interactie met klanten te vergroten en de retentie en betrokkenheid te verbeteren.

✅ Stroomlijnen van productie en werkstroom

Marketeers kunnen generatieve AI gebruiken voor realtime campagneaanpassingen en het targeten van doelgroepen. Mediaprofessionals kunnen ook gebruikmaken van AI-gestuurde tools voor videobewerking en het genereren van beelden om de efficiëntie te verhogen en de ontwikkelingstijd te verkorten.

👀 Wist u dat? Large Language Models (LLM's) zijn een type generatief AI-model dat speciaal is ontworpen voor tekstgebaseerde taken zoals gesprekken, samenvattingen en vertalingen. Op dezelfde manier zijn AI-agenten ontworpen om taken en besluitvorming te automatiseren en te communiceren met gebruikers of omgevingen.

AI-agents en generatieve AI komen samen in ClickUp

AI is de toekomst van werk. En we hebben meerdere voorbeelden gezien van hoe AI-agenten en generatieve AI werknemers tientallen uren per week kunnen besparen.

Maar het schakelen tussen meerdere AI-tools verstoort uw werkstroom. Nog erger? Het ontbreekt aan context en biedt geen echte ondersteuning. Uw kennisbank, chats, kalender en werk bevinden zich op verschillende, niet-gekoppelde platforms, en het is niet altijd gemakkelijk (of raadzaam) om meerdere AI-tools toegang te geven tot uw werkgegevens.

Hoe ClickUp de wildgroei van AI-tools elimineert

Wat u nodig hebt, is één krachtige AI die de kracht van AI-agents en meerdere generatieve AI-modellen combineert met de VOLLEDIGE context van uw bredere werkomgeving en verbonden apps, en de garantie van privacy.

En dat is precies wat ClickUp Brain biedt. Als een AI-aangedreven neuraal netwerk verbindt het naadloos taken, documenten, mensen en het volledige kennissysteem van uw bedrijf, waardoor het werk slimmer en efficiënter wordt.

Gebruik spraak om taken te maken, vergaderingen samen te vatten, follow-ups te automatiseren of afbeeldingen te genereren met Talk to text

Zoek en haal informatie op uit elke verbonden app en onderneem vervolgens actie met AI

Chat met de nieuwste AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini voor coderen, schrijven, complexe redeneringen en meer, zonder te schakelen tussen apps

Genereer afbeeldingen, taken, berichten, projecten en meer, zonder prompt engineering of handmatige invoer.

We gaan nog een stap verder met ClickUp Brain MAX: een speciale desktop-AI-assistent die AI, zoeken en automatisering in alle werk-apps samenbrengt, een nieuw tijdperk van contextuele AI inluidt en een einde maakt aan de chaos van losstaande AI-tools.

Gebruik ClickUp Brain voor taken, documenten en chatten

ClickUp Brain biedt het gebruik van meerdere Gen AI-modellen zoals Claude, ChatGPT en Gemini, zodat u met Brain de beste antwoorden krijgt. U hoeft ook niet meerdere LLM's te gebruiken.

Nancy Hamlet, eigenaar van Kokua Creative Group en gebruiker van ClickUp, zegt:

ClickUp is perfect voor elk bureau dat projecten met meerdere teamleden wil beheren. We gebruiken het om creatieve ontwerpprojecten, content, sociale media, websiteprojecten en tal van andere projecten te beheren. Elke client heeft zijn eigen bord en we kunnen projecten per client of voor de hele onderneming bekijken. ”

ClickUp is perfect voor elk bureau dat projecten met meerdere teamleden wil beheren. We gebruiken het om creatieve ontwerpprojecten, content, sociale media, websiteprojecten en tal van andere projecten te beheren. Elke client heeft zijn eigen bord en we kunnen projecten per client of voor de hele onderneming bekijken. ”

Vereenvoudig projectplanning en automatisering van taken

Snel antwoord nodig over taken, documenten of teamupdates? ClickUp Brain geeft je direct contextuele antwoorden door je werkruimtegegevens te analyseren. Nooit meer collega's pingen of oude berichten doorzoeken.

Ontvang direct statusrapporten voor taken, documenten en uw teamleden met ClickUp Brain

De AI kan complexe projecten opsplitsen in behapbare stukken. Stel dat u een productlancering plant. ClickUp Brain helpt bij het maken van subtaken, het instellen van deadlines en het toewijzen van verantwoordelijkheden. Het genereert zelfs realtime voortgangsoverzichten zonder dat u individuele taken hoeft te openen.

Naast Brain beschikt ClickUp ook over twee soorten AI-agenten

1. ClickUp vooraf gebouwde AI-agenten

Deze autopilot-agents zijn vooraf gebouwd om te reageren op bepaalde triggers en vervolgens updates, rapporten of antwoorden op een specifieke locatie te plaatsen.

Het team Projectmanagement heeft bijvoorbeeld een kanaal dat is gewijd aan een initiatief om nieuwe processen te implementeren. Een lid van het team stelt een Auto-Answers Agent in. Een stakeholder van een ander team vraagt: Wie is hier de projectleider? Enkele seconden later reageert de Auto-Answers Agent van het kanaal met de naam van de projectleider en twee bronnen waar de informatie is gevonden.

Versterk uw werkstroom met ClickUp Prebuilt AI-agenten, ontworpen om taken te automatiseren en de productiviteit moeiteloos te verhogen.

Dit zijn de verschillende soorten kant-en-klare AI-agents in ClickUp:

2. ClickUp aangepaste automatische pilootagenten

De aangepaste Autopilot-agenten van ClickUp passen zich aan veranderingen in uw werkruimte aan om autonoom te handelen op basis van de gegeven instructies. Gebruik onze code-vrije builder om aangepaste Autopilot-agenten in te stellen in meerdere ruimtes, mappen, lijsten en chats in uw werkruimte.

Maak automatisering mogelijk met de aangepaste AI-agent van ClickUp, die slimme gesprekken en efficiënt teamwork mogelijk maakt

Het kanaal van het HR-team krijgt bijvoorbeeld veel vragen. De People Partner Lead wil AI gebruiken om een aantal van deze vragen te beantwoorden en zo tijd vrij te maken voor het team. Ze maken een aangepaste Autopilot Agent in het kanaal, met de instructie om alleen vragen te beantwoorden als het antwoord in de kennis zit waartoe de agent toegang heeft. Vervolgens specificeren ze dat de Autopilot Agent alleen moet reageren wanneer het bericht van de gebruiker een duidelijk en direct voorbeeld bevat. Ze geven de Autopilot Agent zelfs voorbeelden van vragen.

Schrijf slimmer, creëer sneller en communiceer effectiever

De schrijfassistent in ClickUp Brain fungeert als uw persoonlijke editor. Het helpt u uw content te perfectioneren met een ingebouwde spellingcontrole en stelt verbeteringen voor op basis van uw schrijfstijl en context.

Gebruik de AI-tools van ClickUp Brain in uw documenten om te schrijven, ideeën te genereren, samen te vatten, te vertalen, te bewerken en meer

Wilt u sneller op berichten reageren? Met de AI-functie voor snel antwoorden kunt u een korte aantekening typen, waarna er een professioneel antwoord wordt opgesteld dat past bij de door u gewenste toon.

Voor spraakberichten maakt ClickUp Brain automatisch teksttranscripties, zodat u later eenvoudig terug kunt verwijzen naar discussiepunten. U kunt ook gebruikmaken van de generatieve AI-mogelijkheden van ClickUp Brain door afbeeldingen te genereren met prompts op whiteboards om uw presentaties visueel aantrekkelijker te maken.

Maak eenvoudig afbeeldingen met de AI-afbeeldingsgenerator in ClickUp Whiteboards

Maak gebruik van automatisering in uw projectmanagement

ClickUp Brain functioneert als een AI-projectmanager die:

Maak dagelijkse stand-uprapporten met de belangrijkste punten van voortgang

Genereert taakupdates met een overzicht van recente wijzigingen en volgende stappen

Analyseer documenten en commentaarthreads om potentiële problemen vroegtijdig op te sporen

Helpt bij het bouwen van automatisering van werkstromen met behulp van commando's in gewoon Engels

Stel uw taken in op de automatische modus met ClickUp-automatisering

Teams kunnen ook AI-promptsjablonen gebruiken om dagelijkse taken te versnellen. Bij het schrijven van bugrapporten of het opstellen van projectupdates bieden deze sjablonen gestructureerde startpunten die consistentie garanderen en tegelijkertijd kostbare tijd besparen.

Maak realtime samenwerking en verbinding mogelijk

ClickUp Chat is de realtime berichtentool van het platform, aangedreven door AI-agenten. Het vergemakkelijkt niet alleen gesprekken, maar verbetert ze ook actief door relevante inzichten uit uw projecten, taken en documenten te integreren.

Gebruik ClickUp Brain in ClickUp Chat om verbonden te blijven en efficiënt samen te werken aan alles wat met werk te maken heeft

Met AI als kern kan ClickUp Chat discussies samenvatten, cruciale projectdetails ophalen en zelfs taken rechtstreeks vanuit uw gesprekken aanmaken.

Zo verandert het de samenwerking op de werkplek:

✅ Direct informatie ophalen: Heb je een bestand nodig uit Google Drive? Vraag het gewoon aan ClickUp Chat (zorg ervoor dat Drive is verbonden met je ClickUp-account) ✅ Snelle samenvattingen: Als u een belangrijke thread mist, kunt u op 'catch me up' klikken voor een door AI gegenereerde samenvatting✅ Taken aanmaken onderweg: Wijs taken toe tijdens een gesprek, koppel ze aan projecten en wijs automatisch teamleden toe, allemaal zonder de chat te verlaten✅ Gestroomlijnde werkstromen: Koppel taken en documenten moeiteloos binnen de chat om het wisselen tussen apps te minimaliseren

📖 Lees ook: Het verschil tussen machine learning en kunstmatige intelligentie

De toekomst van AI: ClickUp's complete AI-oplossing voor werk

De verschillen tussen AI-agenten en generatieve AI geven een duidelijk beeld van hun unieke sterke punten. AI-agenten blinken uit in het zelfstandig uitvoeren van taken en het nemen van beslissingen in realtime, zoals te zien is in zelfrijdende auto's en slimme assistenten.

Generatieve AI blinkt uit in het creëren van nieuwe content. Het leert van uitgebreide datasets en maakt alles mogelijk, van natuurlijke taalverwerking tot het maken van kunst.

ClickUp brengt beide samen!

Op één platform krijgt u de analytische productiviteit van AI-agenten en de creatieve flexibiliteit van generatieve AI. Van geautomatiseerde taakuitvoering tot contextbewust projectmanagement, ClickUp Brain is uw antwoord op een geavanceerde werkstroom.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!