13 beste AI-agenten voor productiviteit

Elke projectmanager en teamleider kent het gevoel - je takenlijst groeit sneller dan je items kunt afvinken en het is moeilijk om de curve voor te blijven.

*Wat als sommige van je Taken niet meer zo veel van je aandacht zouden vragen?

Dat is waar AI agents om de hoek komen kijken.

AI agents verhogen actief de productiviteit, passen zich aan werkstromen aan en nemen real-time beslissingen die de manier veranderen waarop werk wordt gedaan.

In deze blogpost bekijken we 13 van de beste AI agents die je kunnen helpen je activiteiten te stroomlijnen, beter prioriteiten te stellen en je productiviteit een flinke duw in de rug te geven.

Wat zijn AI-agenten?

AI agents zijn intelligente softwareprogramma's die complexe Taken uitvoeren, beslissingen nemen en zich aanpassen op basis van gegevens. Ze analyseren hun omgeving, verwerken informatie en ondernemen actie om specifieke doelen te bereiken.

Met behulp van machinaal leren en natuurlijke taalverwerking (NLP) leren AI-agents en worden ze na verloop van tijd beter. Dit maakt ze dynamischer en responsiever.

AI op de werkplek verbetert de productiviteit door complexe bedrijfsprocessen te automatiseren, beslissingsmoeheid te minimaliseren en de toewijzing van resources te optimaliseren. Naast uitvoering evolueren agents voortdurend en pakken ze AI-uitdagingen aan, waardoor ze essentieel zijn voor efficiëntie in snelle omgevingen.

Wat moet je zoeken in AI-agents voor productiviteit?

AI agents zijn essentieel geworden voor het verfijnen van workflows en het verbeteren van productiviteit, maar met zo veel opties kan het moeilijk zijn om te weten welke echt een verschil zal maken.

Om er zeker van te zijn dat je het meeste uit de agent haalt, lees je hier waar je op moet letten:

Taak automatisering: Kies voor AI die terugkerende taken zoals planning, gegevensverzameling, e-mailbeheer en het genereren van content kan afhandelen, zodat jij je kunt richten op werk met een hogere waarde

Slimme integraties: Zorg ervoor dat uw AI-agent naadloos verbinding kan maken met tools zoals Google Drive, Slack en Salesforce voor een uniforme werkstroom

Realtime inzichten: Vind een oplossing die directe samenvattingen en gegevensanalyse biedt om u te helpen taken te prioriteren en snel weloverwogen beslissingen te nemen

Personalisatie: Zoek naar een agent die zich aanpast aan uw specifieke behoeften, leert van uw voorkeuren en de assistentie na verloop van tijd verbetert

Functies voor samenwerking: Ontvang een agent die teamwerk ondersteunt door te helpen bij het opstellen van content, het maken van updates en het beheren van Taken

Schaalbaarheid en flexibiliteit: Kies voor een agent die meegroeit met je behoeften, of je nu een klein team hebt of grootschalige projecten beheert

ClickUp Inzicht: Ongeveer 60% van de werknemers beantwoordt chatberichten binnen 10 minuten, maar elke onderbreking kan tot 23 minuten duren om opnieuw te focussen - waardoor snelle reacties ten koste gaan van productiviteit. ClickUp redt de dag. Automatiseringen handelen routine-updates af, Toegewezen opmerkingen houden actie-items georganiseerd en ClickUp Brain vat sleutelgesprekken samen, zodat u altijd op de hoogte bent zonder eindeloze afleidingen. Minder schakelen tussen contexten, meer dingen Nog te doen!

De beste AI-agenten voor productiviteit

Laten we eens kijken naar de beste AI agents voor productiviteit, zodat je de perfecte kunt vinden voor jouw werk. 📊

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd projectmanagement, automatisering van werkstromen en samenwerking)

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en teamcommunicatie combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp Brain tilt AI-gestuurd projectmanagement naar een hoger plan door taken te automatiseren, projectupdates samen te vatten en realtime inzichten te leveren voor de hele organisatie. Het Brain is ingebouwd in de projectmanagementsoftware van ClickUp en is een extra paar handen en hersenen die helpen slimmere beslissingen te nemen.

Maak gebruik van installaties voor automatisering zonder code met ClickUp Automations

ClickUp-taak automatisering neemt het werk uit handen en handelt repetitieve taken af zodat teams zich kunnen concentreren op wat belangrijk is. Van het toewijzen van taken en het bijwerken van statussen tot het versturen van herinneringen en het synchroniseren van gegevens, het zorgt ervoor dat alles achter de schermen soepel verloopt.

De AI Builder maakt de instelling van automatisering van werkstromen een fluitje van een cent. In plaats van het handmatig configureren van automatiseringsregels, kunt u gewoon beschrijven wat u nodig hebt in gewoon Engels. Brain doet de rest: Taak automatisering configureren voor elke ruimte, map of lijst.

Een projectmanager kan bijvoorbeeld typen: 'Wijs automatisch een reviewer toe wanneer een taak naar de fase 'In review' gaat' en AI Builder configureert de regel onmiddellijk.

Als voorspellende analysesoftware maakt Brain gebruik van historische gegevens en biedt het voorspellende inzichten om tijdlijnen van projecten en potentiële uitdagingen te voorspellen. Zo analyseert AI de duur en het gebruik van resources in het verleden om mogelijke vertragingen in lopende projecten te voorspellen, zodat managers resources effectiever kunnen toewijzen.

Bovendien helpt het gebruik van AI als een persoonlijke assistent om bovenop de taken te blijven, routine-updates te automatiseren en de besluitvorming te stroomlijnen.

Creëer boeiende content met ClickUp Brain

ClickUp Brain's AI Writer for Work maakt het aanmaken van content moeiteloos en genereert nauwkeurige concepten van hoge kwaliteit binnen uw werkstroom. Of het nu gaat om blogberichten, productbeschrijvingen of updates voor sociale media, het past zich aan uw stijl en context aan en levert de juiste suggesties die naadloos in uw werk passen.

Verbind teamcommunicatie met ClickUp Brain door gebruik te maken van Chat Agents

Het verbetert ook de samenwerking tussen teams met ClickUp AI-agents die autonoom reageren op query's, taken aanmaken en informatie ophalen uit aangesloten apps zoals Google Drive en Confluence. Deze agents zijn reactief, proactief en doelgericht, passen zich aan veranderingen aan en nemen op gegevens gebaseerde beslissingen.

Bovendien vereenvoudigt ClickUp Brain de communicatie door vergaderingen automatisch te transcriberen, items voor actie op te halen en chatten samen te vatten.

Voor snelle antwoorden biedt het vooraf geschreven antwoorden of zet het korte aantekeningen om in gepolijste berichten, zodat teams productief kunnen blijven zonder overvolle chatsessies.

ClickUp beste functies

Samenwerken in realtime: Werk naadloos aan taken, documenten en projecten met Werk naadloos aan taken, documenten en projecten met ClickUp-taak , deel ideeën, tijdlijnen en updates direct met anderen

Werkupdates samenvatten: Genereer snel AI-samenvattingen waarin de sleutelwijzigingen in prioriteiten, deadlines en samenwerkingsinzichten worden benadrukt

Aangepaste dashboards: Visualiseer de voortgang van projecten en bewaak de sleutelgegevens via Visualiseer de voortgang van projecten en bewaak de sleutelgegevens via ClickUp Dashboards

Doelen instellen en bijhouden: Definieer duidelijke, meetbare Definieer duidelijke, meetbare ClickUp doelen , geef ze door aan uw team en automatiseer het bijhouden van de voortgang

Integreer moeiteloos: Sluit ClickUp aan op populaire tools zoals Google Agenda, Salesforce, GitHub en Microsoft Teams om uw werkstroom te vereenvoudigen

Vind alles snel: Gebruik Gebruik ClickUp Connected Search om direct Taken, documenten, chats en bestanden te vinden zonder van app te hoeven wisselen

ClickUp beperkingen

De mobiele app van ClickUp mist mogelijk enkele geavanceerde functies die wel toegankelijk zijn op de desktop-app

Het heeft een uitgebreide set functies en vereist enige leercurve voor niet-technisch onderlegde gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.040+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Notion AI (het beste voor het verbeteren van het aanmaken van documenten en het samenwerken in teams)

via Notion

Notion AI transformeert de manier waarop Teams projecten managen, informatie analyseren en beslissingen nemen.

Het vermogen om informatie uit verschillende bronnen te halen, inzichten uit documenten te halen en workflows te automatiseren maakt het meer dan alleen een schrijfassistent. Het is een AI-agent die teams helpt georganiseerd te blijven, handmatig werk te verminderen en sneller datagestuurde beslissingen te nemen.

Notion AI integreert met je werkruimte, wat betekent dat het de context begrijpt, verwijst naar de AI-kennisbank en helpt het werk te structureren.

Notion AI beste functies

Doorzoek Notion, Slack, Google Drive en andere bronnen voor directe antwoorden

Haal automatisch relevante inzichten uit organisatorische kennis

Gebruik GPT-4 en Claude om relevante antwoorden te geven op elke query

Genereer automatisch lijsten met taken uit aantekeningen van vergaderingen, e-mails en verkoopgesprekken

Notion AI limieten

De functies van Notion AI zijn momenteel niet beschikbaar op mobiele applicaties, wat de toegankelijkheid voor gebruikers onderweg beperkt

Voor nieuwe gebruikers kan het lastig zijn om door de mogelijkheden van de agent te navigeren

Notion AI prijzen

Basis: $10/maand per gebruiker

Pluspunten: $22/maand per gebruiker

Business: $28/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion AI

G2: 4. 7/5 (6.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (2.400+ beoordelingen)

wist je dat? Multitasking vermindert de productiviteit. Studies tonen aan dat het wisselen tussen taken de efficiëntie met wel 40% kan verminderen, omdat de hersenen elke keer moeite hebben om zich te heroriënteren.

3. Reclaim AI (het beste voor automatisering van Taakbeheer en optimalisatie van planningen)

via Reclaim AI

Reclaim AI is een intelligente planningsassistent die ontworpen is om teams en individuen te helpen hun agenda's te optimaliseren zonder handmatige tussenkomst.

Het verdedigt je concentratietijd, voorkomt een burn-out met slimme functies voor de balans tussen werk en privé en synchroniseert zelfs met tools als Slack en Asana om je werkstroom ononderbroken te houden. Of je nu vergaderingen moet automatiseren, niet-vergaderdagen moet beschermen of moet bijhouden hoe je team zijn tijd besteedt, Reclaim AI is een adaptieve tijdmanager die je planning voortdurend optimaliseert.

Verover de beste functies van AI

Plan AI-gewoonten automatisch met flexibele tijdsindeling, prioriteitstelling en slimme herschikking

Houd de tijd bij tussen vergaderingen, taken en gewoonten met persoonlijke tijdsregistratie en personeelsanalyses

Synchroniseer werkstromen met Slack, CRM-tools en webhooks om beschikbaarheid bij te werken, workflows te automatiseren en de samenwerking te verbeteren

Beperkingen van AI opheffen

De instelling van Reclaim AI kan tijdrovend zijn en te ingewikkeld aanvoelen voor gewone gebruikers

De functie voor het plannen van vergaderingen mist aanpassingsopties, zoals het toevoegen van vragen voor genodigden, waardoor het minder geschikt is als volledige vervanging

Reclaim AI-prijzen

Lite: Free

Starter: $10/maand per gebruiker

Business: $15/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Verhaal AI beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

wist je dat? Muziek kan productiviteit verhogen, maar alleen de juiste soort. Instrumentale muziek, vooral klassieke of omgevingsgeluiden, helpt de focus te verbeteren, terwijl liedjes met tekst kunnen afleiden van taken die diepe concentratie vereisen.

4. Motion AI (het beste voor Taak- en projectplanning met AI-inzichten)

via Motion AI

Motion is een AI-gestuurd platform voor taak- en projectmanagement dat automatisch taken inplant, workflows van teams optimaliseert en ervoor zorgt dat projecten op schema blijven. Het geeft prioriteit aan werk op basis van deadlines, afhankelijkheid en capaciteit van de werklast, zodat uw team op één lijn blijft zonder dat u voortdurend hoeft te controleren.

In tegenstelling tot traditionele AI-tools voor projectmanagement beheert Motion uw tijd actief. Het voorspelt tijdlijnen voor het voltooien van projecten, voorkomt planningsconflicten en past automatisch prioriteiten aan wanneer abonnementen veranderen.

Motion AI beste functies

Voorspel en voorkom gemiste deadlines door real-time beschikbaarheid en werklast van teams te analyseren en risico's te identificeren voordat ze problemen worden

Automatiseer de uitvoering van werkstromen met sjablonen voor het aanmaken van taken, toewijzing, planning en de voortgang van fasen

Pas abonnementen op projecten aan naarmate het werk wordt voltooid en verschuif automatisch tijdlijnen en verantwoordelijkheden zonder handmatige tussenkomst

Stroomlijn de planning met AI-gestuurde Meeting Links die prioriteit geven aan vergaderingen met een hoge waarde, terwijl u uw concentratietijd beschermt en geen vergaderuren afdwingt

Motion AI limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat ze af en toe last hebben van bugs in de applicatie

Motion AI ondersteunt niet zoveel integraties met apps van derden als sommige andere tools

Het biedt geen functies voor wekelijkse beoordelingen of tijdsregistratie in verschillende Taakcategorieën

De tool ondersteunt momenteel alleen Gmail- en Outlook-kalenders, wat beperkend kan zijn voor gebruikers die afhankelijk zijn van andere agendaservices zoals iCloud

Motion AI prijzen

Individueel: $34/maand per gebruiker

Business Standaard: $20/maand per gebruiker

Business Pro: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Motion AI

G2: 4. 1/5 (110+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 3/5 (60+ beoordelingen)

leuk weetje: Kortere werkweken kunnen de productiviteit verhogen. Landen die experimenteerden met vierdaagse werkweken ontdekten dat werknemers net zo productief waren - soms zelfs productiever - en een betere balans tussen werk en privé hadden.

5. Fellow. app (De beste voor het stroomlijnen van vergaderingen en het verbeteren van de samenwerking tussen teams)

Fellow is een AI-assistent voor vergaderingen die de productiviteit voor, tijdens en na elke vergadering verbetert. Het automatiseert het maken van aantekeningen, houdt items bij en centraliseert inzichten in vergaderingen, zodat elke discussie tot zinvolle resultaten leidt.

Dit type AI-agent organiseert en optimaliseert vergaderingen actief. Het integreert rechtstreeks met kalenders, CRM's en samenwerkingstools om de planning te stroomlijnen, geautomatiseerde samenvattingen te genereren en ervoor te zorgen dat follow-ups op tijd gebeuren.

Beste functies van de app

Genereer inzichten uit AI-vergaderingen door Fellow Copilot te vragen naar samenvattingen, actie-items of beslissingen uit eerdere vergaderingen

Handhaaf best practices voor vergaderingen met ingebouwde kostencalculators, sjablonen voor agenda en productiviteit en briefings voorafgaand aan vergaderingen om discussies te optimaliseren

Synchroniseer en centraliseer vergadergegevens door alle opnames, transcripties en aantekeningen op één plaats op te slaan met privacycontrole om de toegang te beheren

Werk CRM-records automatisch bij door vergaderingen te synchroniseren met relevante velden

Beperkingen van de app

Action items zijn niet geautomatiseerd, waardoor gebruikers taken handmatig moeten bijhouden en bijwerken

Er zijn af en toe problemen met synchroniseren gerapporteerd, die mogelijk leiden tot inconsistenties tussen apparaten

Prijzen voor collega-apps

Gratis

Solo: $29/maand per gebruiker

Teams: $11/maand per gebruiker

Business: $23/maand per gebruiker

Enterprise: $25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van collega-apps

G2: 4. 7/5 (2.200+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 9/5 (30+ beoordelingen)

Vriendelijke herinnering: Uw meest productieve moment van de dag is uniek voor jou. Sommige mensen werken 's ochtends het beste, terwijl anderen 's middags of 's avonds op hun best zijn. Het identificeren van uw piekuren in productiviteit helpt u om taken effectiever in te plannen.

6. Grammarly AI (de beste voor het verfijnen van schrijfhelderheid, toon en stijl op alle platforms)

via Grammarly

Grammarly verbetert de duidelijkheid, samenhang en betrokkenheid in alle formulieren van communicatie. Het verfijnt de zinsstructuur, optimaliseert de toon en herschrijft hele alinea's voor een betere leesbaarheid. AI-gedreven inzichten helpen professionals, studenten en teams om gepolijste, foutloze content te maken die in lijn is met de beoogde boodschap.

Met AI-gestuurde strategische coaching en automatisering van de werkstroom, fungeert Grammarly als een gepersonaliseerde editor om ervoor te zorgen dat elk stuk tekst duidelijk en effectief is.

Grammarly AI beste functies

Pas toon en stijl aan met realtime feedback die zich aanpast aan formaliteit, vertrouwen en leesbaarheid op basis van publiek en intentie

Scan op plagiaat in miljarden bronnen om originaliteit te garanderen en professionele en academische integriteit te behouden

Integreer naadloos met meer dan 500.000 apps en platforms, waaronder Gmail, Google Documenten, Slack, Microsoft Word en Notion

Detecteer en corrigeer grammaticale fouten met een geavanceerde grammatica-, interpunctie- en spellingcontrole

Grammaticale AI limieten

Het is mogelijk dat er af en toe fouten over het hoofd worden gezien of onjuiste suggesties worden gedaan, vooral bij complexe zinsstructuren of gespecialiseerde content

Grammarly biedt beperkte opties voor gebruikers om de feedback die het geeft aan te passen

Grammarly AI-prijzen

Gratis

Pro: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van Grammarly AI

G2: 4. 7/5 (10.400+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (7.100+ beoordelingen)

7. SaneBox AI (het beste voor het beheren van e-mail rommel en het stimuleren van productiviteit met AI-gebaseerde sortering)

via SaneBox

SaneBox filtert je e-mails op basis van je gedrag in het verleden. De app bestudeert welke e-mails je opent, beantwoordt of verwijdert om toekomstige berichten in verschillende mappen te sorteren.

Berichten worden automatisch ingedeeld in mappen zoals SaneLater voor minder dringende e-mails, SaneNews voor nieuwsbrieven en SaneBlackHole voor afzenders van wie je nooit meer iets wilt horen. De agent stroomlijnt follow-ups, voorkomt overbelasting van de inbox en genereert zelfs een Daily Digest zodat je niet-essentiële e-mails in één oogopslag kunt bekijken.

SaneBox AI beste functies

Sorteer e-mails automatisch in slimme mappen om afleiding te verminderen en je inbox gefocust te houden

Meld je direct af voor ongewenste e-mails door ze naar SaneBlackHole te slepen

Zet niet-urgente e-mails op snooze met de functie Herinneringen, zodat je ze kunt uitstellen tot een later tijdstip en je je kunt concentreren op je directe prioriteiten

SaneBox limieten

Hoewel SaneBox's AI is ontworpen om e-mails effectief te filteren en organiseren, kan het af en toe berichten verkeerd classificeren, waardoor belangrijke e-mails verkeerd worden gesorteerd

Sommige gebruikers vinden de abonnementskosten van SaneBox aan de hoge kant

Bepaalde functies zijn beperkt bij gebruik van de agent met Microsoft 365 accounts via Microsoft Graph

SaneBox prijzen

Snack: $3. 49/maand

Lunch: $5. 99/maand

Diner: $16. 99/maand

SaneBox beoordelingen en recensies

G2: 4. 9/5 (170+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 8/5 (70 beoordelingen)

8. Intuit Assist (het beste voor financiële Taken en gepersonaliseerde inzichten)

via Intuit Assist

Intuit Assist is een generatieve, AI-gestuurde financiële assistent die boekhouden, factureren en besluitvorming voor kleine bedrijven en particulieren vereenvoudigt. Het automatiseert routinematige financiële taken, biedt gepersonaliseerde inzichten en verbetert het beheer van geldstromen door QuickBooks, TurboTax, Credit Karma en Mailchimp te integreren.

Naast automatisering zet Intuit Assist verspreide financiële gegevens om in bruikbare inzichten. Het verwerkt ongestructureerde invoer, zoals handgeschreven aantekeningen, e-mailcorrespondentie en kwitanties, en zet deze om in facturen, onkostenposten of financiële prognoses.

Intuit Assist beste functies

Genereer facturen en onkostennota's van foto's en e-mails door handgeschreven aantekeningen, ontvangstbewijzen en facturen van leveranciers om te zetten in gestructureerde financiële gegevens

Automatiseer herinneringen voor facturen met toonaanpassingen die vervolgberichten op maat maken op basis van de betalingsgeschiedenis van de client en inzichten in relaties

Analyseer financiële gegevens met behulp van interactieve AI query's om trends, winstgevendheid van klanten en cashstroompatronen te ontdekken

Intuit Assist limieten

Gebruikers die vertrouwen op toepassingen van derden of externe financiële tools kunnen beperkte ondersteuning of interoperabiliteit vinden

Hoewel Intuit Assist gebruikmaakt van AI om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen, moeten gebruikers zich ervan bewust zijn dat hierbij gevoelige financiële gegevens worden verwerkt

Intuit Assist prijzen

Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van Intuit Assist

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

pro Tip: Creëer een afsluitritueel. Je dag eindigen met een routine, zoals het nakijken van taken of opruimen, helpt je om soepel over te gaan naar persoonlijke tijd.

9. Intercom AI (het beste voor het verbeteren van klantenservice en het automatiseren van serviceworkflows)

via Intercom AI

Intercom combineert AI-chatbots met menselijke ondersteuningsteams om vragen van klanten af te handelen. De AI pakt veelvoorkomende problemen aan, zoals het resetten van wachtwoorden of het bijwerken van verzendingen, terwijl je team de lastigere dingen aanpakt. Het systeem onthoudt chats uit het verleden, dus als een klant terugkomt met een probleem, komt zijn hele geschiedenis tevoorschijn.

*De AI stelt antwoorden voor op basis van vergelijkbare tickets uit het verleden, zodat agents niet steeds dezelfde antwoorden hoeven te typen. Bovendien laat het dashboard zien welke vragen steeds weer opduiken, zodat je kunt zien waar een snelle FAQ of productaanpassing iedereen tijd kan besparen.

Intercom AI beste functies

Zet de Fin AI Agent in voor directe klantenservice door deze te trainen op kennisbankartikelen, PDF's en URL's om nauwkeurige, mensachtige antwoorden te geven

Verbeter de efficiëntie van agenten met Fin AI Copilot door antwoorden van experts te genereren, antwoorden voor te stellen en gesprekken in realtime samen te vatten

Ondersteun omnichannel in meerdere talen door berichten over e-mail, live chatten en sociale platforms in één inbox samen te brengen

Maak gebruik van selfservice met een AI-gestuurd Helpcenter voor directe antwoorden en minder inkomende aanvragen

Intercom AI limieten

De AI is enigszins star als het gaat om aanpassingen. Bedrijven die op zoek zijn naar workflows of antwoorden op maat, missen mogelijk flexibiliteit voor specifieke AI-gebruiksgevallen

De kosten kunnen onbetaalbaar zijn voor kleinere bedrijven of starters

Prijzen voor Intercom AI

Essentieel: $39/maand per gebruiker

Geavanceerd: $99/maand per gebruiker

Expert: $139/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Intercom AI

G2: 4. 4/5 (3.300+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (1.000+ beoordelingen)

wist je dat? Maar liefst 87% van de werknemers zegt productiever te zijn als ze zelf kunnen kiezen hoeveel dagen ze thuis werken. Op de vraag waarom ze liever op afstand werken, was de belangrijkste reden het vermijden van woon-werkverkeer, met een hogere productiviteit op de tweede plaats.

10. Glean AI (Beste voor productiviteit op de werkplek met AI-gestuurde zoekopdrachten en automatisering van taken)

via Glean AI

Glean verbetert de productiviteit op de werkplek door naadloos te integreren met toepassingen zoals Microsoft 365, Google Werkruimte, Salesforce en Slack. Het stelt je in staat om efficiënt Taken te vinden, te creëren en AI te gebruiken om ze te automatiseren. Het helpt bij het opstellen van e-mails, het samenvatten van vergaderingen en het analyseren van gegevens.

In de kern functioneert Glean als een kennis hub die bedrijfsinformatie van verschillende platforms samenbrengt en real-time zoekresultaten en gepersonaliseerde aanbevelingen levert. Het past zich aan aan individuele rollen en leert van historische gegevens om de nauwkeurigheid en relevantie na verloop van tijd te verbeteren.

Verzamel de beste functies van AI

Voer zoekopdrachten op de werkplek uit in alle bedrijfsgegevens, applicaties en kennisbanken, zodat werknemers nauwkeurige, realtime antwoorden krijgen op hun query's

Gebruik een AI-assistent om e-mails op te stellen, content te genereren, documenten samen te vatten en complexe workflows te automatiseren met aanpasbare prompts

Gebruik de knowledge graph om een doorzoekbare opslagplaats te maken van de mensen, content en activiteiten van uw organisatie

Beperkingen van AI opsporen

Voor de instelling van de zoekopdracht moet een uitgebreide index van de gegevens van je bedrijf worden gemaakt, wat tijdrovend en duur kan zijn

De AI-zoekfunctie van Glean bevindt zich nog in de beginfase en kan moeite hebben met het verwerken van specifieke terminologie uit de sector

Glean AI-prijzen

Aangepaste prijzen

Verkrijg beoordelingen en recensies over AI

G2: 4. 8/5 (130+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Vriendelijke herinnering: Soms is Nog te doen productiviteit. Momenten van stilte - dagdromen, mediteren of gewoon uit het raam staren - kunnen leiden tot frisse ideeën en doorbraken bij het oplossen van problemen.

11. AutoGPT (het beste voor het automatiseren van complexe workflows en het genereren van content met minimale input)

via AutoGPT

AutoGPT werkt als een digitale assistent die grote Taken opdeelt in kleinere, beheersbare brokken. Geef het een doel als 'onderzoek concurrenten' en het brengt de stappen in kaart en verzamelt informatie uit specifieke bronnen. De tool maakt verbinding met GPT-4 om inzicht te krijgen in Taken en uit te zoeken wat je vervolgens moet doen.

Voor ontwikkelaars helpt het bij het schrijven en repareren van code door oplossingen voor te stellen of potentiële bugs te detecteren. Vertel het wat je probeert te bouwen en het schetst de coderingsstappen of helpt problemen op te lossen. Omdat het in de cloud draait, kun je het eenmalig instellen en het repetitieve taken laten uitvoeren terwijl jij je op ander werk concentreert.

AutoGPT beste functies

Voer autonome taken uit door doelen te definiëren en AutoGPT ze te laten opsplitsen in subtaken en ze te voltooien zonder voortdurende input van de gebruiker

Beheer het korte- en langetermijngeheugen om de context van taken te behouden en de besluitvorming in de loop van de tijd te verbeteren

Genereer mensachtige tekst met GPT-4, zodat je nauwkeurige, samenhangende antwoorden krijgt voor verschillende Taken, van het aanmaken van content tot klantenservice

Bestanden opslaan en samenvatten met GPT-3. 5 mogelijkheden om documenten te organiseren en samen te vatten voor waardevolle inzichten

AutoGPT limieten

Elke actie in AutoGPT vereist een oproep naar het GPT-4 model, wat leidt tot aanzienlijke kosten, vooral voor taken waarbij meerdere stappen betrokken zijn

Het kan een reeks acties niet omzetten in herbruikbare functies, waardoor voor elke nieuwe Taak een nieuw proces nodig is

AutoGPT-prijzen

Aangepaste prijzen

AutoGPT beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Sla AI prompt sjablonen op om taken sneller uit te voeren en consistentie in je team te behouden.

12. Superhuman (het beste voor het verbeteren van de productiviteit van e-mail met AI-gestuurd triage- en Taakbeheer)

via Superhuman

Superhuman versnelt je e-mailroutine met sneltoetsen en snelle acties. Splits je inbox op in secties zoals 'moet antwoorden' of 'kan wachten tot later' en blader door berichten met alleen je toetsenbord. De app attendeert je op e-mails die je wilt beantwoorden en laat je berichten die niet dringend zijn tijdelijk verbergen.

Wil je een vergadering plannen? Druk op een paar sleutels en je kalender verschijnt direct in je inbox. De app laat je ook informatie zien over de persoon die je e-mailt: zijn rol, bedrijf en sociale profielen, zodat je geen nieuwe tabbladen hoeft te openen om mensen op te zoeken.

Superhuman beste functies

Versnel e-mail triage met AI-gebaseerde automatische sortering, het categoriseren van e-mails voor eenvoudige en snelle antwoorden

Gebruik Instant Reply om snel te antwoorden en tijd te besparen op routinematige e-mails zonder aan kwaliteit in te boeten

Stuur e-mails later met Send Later om het perfecte tijdstip te kiezen om je e-mails te versturen

Houd e-mailbetrokkenheid bij door te controleren wanneer en op welk apparaat uw e-mail is geopend, met realtime inzichten in het gedrag van ontvangers

Supermenselijke limieten

Superhuman heeft geen Windows app, waardoor de toegankelijkheid beperkt is

Het integreert voornamelijk met Gmail en Outlook en ondersteunt geen andere e-mailservices

Superhuman prijzen

Starter: $30/maand per gebruiker

Business: $40/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Superhuman beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (800 beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 8/5 (20+ beoordelingen)

13. RescueTime AI (het beste voor het bijhouden van digitale gewoonten en het optimaliseren van tijdsgebruik)

via RescueTime AI

RescueTime kijkt hoe u uw tijd doorbrengt op uw computer en geeft u het echte verhaal. Heb je gemerkt dat je drie uur op YouTube hebt doorgebracht terwijl je dacht dat het maar een korte pauze was? De app laat je deze patronen zien zonder te oordelen. Tag verschillende websites en apps als nuttig of afleidend en bekijk je dashboard om te zien waar je tijd eigenlijk naartoe gaat.

Je kunt ook een Focussessie inschakelen om die verleidelijke sites te blokkeren die je wegtrekken van je werk. De app houdt deze gefocuste stukjes bij zodat je kunt zien wat je meest productieve uren zijn.

RescueTime AI beste functies

Blokkeer afleidende websites tijdens gerichte sessies met Focus Sessions, die ook je ononderbroken productiviteit bijhouden

Identificeer patronen en trends in je productiviteit door je prestaties op verschillende dagen en weken te vergelijken

Genereer gedetailleerde rapportages over dagelijkse activiteiten, productiviteitstrends en tijdgebruik om inzicht te krijgen in je werkgewoonten

Stel persoonlijke doelen in voor productiviteit en ontvang waarschuwingen wanneer je deze doelen haalt of overschrijdt, zodat je gemotiveerd en op schema blijft

RescueTime AI limieten

Mogelijk vindt u de aanpassingsopties onvoldoende

De tool vereist continu bijhouden, wat mogelijk niet geschikt is als je de voorkeur geeft aan handmatig bijhouden of als je je zorgen maakt over privacy

RescueTime AI prijzen

Solo: $12/maand per gebruiker

Teams: $9/maand per gebruiker

beoordelingen en recensies van RescueTime AI

G2: 4. 2/5 (90+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (140+ beoordelingen)

pro Tip: Leer nee te zeggen. Door je tijd te beschermen, kun je je richten op werk van hoge waarde in plaats van overbelast te raken.

AI-gestuurd projectmanagement met ClickUp

De AI agents die we hebben besproken dienen elk een uniek doel, van automatisering van taken tot communicatie. Ze helpen workflows te verfijnen, de besluitvorming te verbeteren en de samenwerking tussen teams te verbeteren, waardoor alledaagse taken efficiënter worden.

ClickUp onderscheidt zich echter als de alles-in-één oplossing die alles samenbrengt.

Met de AI-functies en robuuste automatiseringen van ClickUp kunt u projectmanagement, het delegeren van taken en communicatie naadloos integreren in één platform.

