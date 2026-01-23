Is LinkedIn Premium de moeite waard? Voordelen, nadelen en alternatieven

Met meer dan 1,2 miljard gebruikers verspreid over meer dan 200 landen is LinkedIn het grootste professionele netwerkplatform ter wereld.

Net als je aanwezigheid op sociale media is je professionele aanwezigheid op dit platform belangrijker dan ooit. Of je nu op zoek bent naar klanten, nieuwe vacatures, talent of meer sollicitatiegesprekken, LinkedIn speelt een belangrijke rol.

Natuurlijk biedt het LinkedIn Premium-account meer toegang en inzichten.

Maar het moeilijke deel van het beheren van gesprekken en follow-ups blijft dan volledig aan jou over.

Dat gezegd hebbende, als je je afvraagt hoe je je aanwezigheid op LinkedIn een boost kunt geven met het Business Premium-account, dan is deze gids iets voor jou.

Wat LinkedIn Premium te bieden heeft

LinkedIn biedt premiumabonnementen in vier hoofdcategorieën: Carrière, Zakelijk, Verkoop en Werving. Elk abonnement richt zich op een specifieke doelgroep en heeft een eigen set functies, subcategorieën en prijzen.

Hier volgt een kort overzicht van elk abonnement en de belangrijkste functies ervan 👇

Premium-abonnement Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen (ongeveer)* Premium Carrière Werkzoekenden, professionals die op zoek zijn naar nieuwe rollen Bekijk alle profielbezoekers, 5 InMail-kredieten, inzichten in sollicitanten, salarisgegevens, toegang tot LinkedIn Learning ~$29,99/maand Premium Business Oprichters, consultants, zelfstandige professionals Onbeperkt mensen bekijken, zakelijke inzichten, geavanceerde zoekfilters, 15 InMail-credits ~$59,99/maand Sales Navigator Verkoopmedewerkers, oprichters die zich bezighouden met outbound, partnerschappen Geavanceerd zoeken naar leads en accounts, leadmeldingen, CRM-integraties, 50 InMail-limieten ~$99,99/maand Recruiter Lite Wervingsmanagers en recruiters Geavanceerd zoeken naar kandidaten, inzichten in werving, InMail, kandidaten bijhouden ~$170/maand

👀 Wist je dat? Het gemiddelde responspercentage op cold e-mails is 5,1%, terwijl LinkedIn DM's 10,3% halen, wat neerkomt op een verdubbeling van de betrokkenheid. Toch gaat 90% van de uitgaande communicatie nog steeds via e-mail.

Voordelen van LinkedIn Premium

Laten we eens kijken naar de voordelen van LinkedIn Premium om je te helpen bij je beslissingen.

Verbeterde zichtbaarheid en profielinzichten

via LinkedIn

Met LinkedIn Premium kun je zien wie je profiel heeft bekeken (tot 365 dagen) en hoe mensen je hebben gevonden, via zoekopdrachten, feeds, gedeelde verbindingen of bedrijfspagina's. Deze informatie is belangrijk wanneer je een voorsprong wilt nemen op de concurrentie.

Bijvoorbeeld:

Wanneer een personeelsmanager de weergave van je profiel bekijkt → neem dan contact op met een gepersonaliseerd DM waarin je jezelf voorstelt of je interesse in de positie kenbaar maakt.

Wanneer een potentiële client of lead je profiel bekijkt → neem dan onmiddellijk contact op, terwijl je nog vers in het geheugen ligt.

Wanneer recruiters zoeken naar jouw vaardigheden → weet je precies welke trefwoorden verkeer genereren en kun je je profiel daarop optimaliseren.

Premium Business-accounts krijgen ook een gouden badge op hun profiel, wat potentiële werkgevers en klanten een signaal van geloofwaardigheid kan geven. Je kunt ook anoniem profielen bekijken en onbeperkt zoeken, waarbij je kunt filteren op functietitel, bedrijfsgrootte, locatie, branche of vaardigheden.

💡 Pro-tip: Gebruik sjablonen voor het bijhouden van leads om LinkedIn-verbindingen te segmenteren op basis van hun betrokkenheid. Zo voorkom je dat je koude prospects op dezelfde manier behandelt als warme leads die klaar zijn om te converteren.

InMail voor direct contact

via LinkedIn

Met premiumabonnementen krijg je 3 maanden lang doorlopende InMail-credits om LinkedIn-leden buiten je netwerk te contacteren. Dit is handig wanneer je in contact wilt komen met besluitvormers of wervingsteams die je verbindingsoverleg normaal gesproken niet zouden zien.

Er zijn echter een paar dingen die je moet weten over InMails ⚠️

Er zijn drie soorten InMails: gratis, betaald (voor Sales Navigator en Recruiter Lite) en gesponsord (LinkedIn Ads-platform).

InMail is bedoeld voor het eerste contact; je kunt geen tweede bericht naar dezelfde persoon sturen, tenzij deze reageert.

Als de ontvanger binnen 90 dagen reageert, stort LinkedIn je InMail-krediet terug op je account.

InMail-berichten mogen maximaal 200 tekens bevatten voor de onderwerpregel en 1900 tekens voor de hoofdtekst.

✏️ Aantekening: Recruiters moeten een InMail-responspercentage van minimaal 13% behouden op 100 of meer berichten die binnen elke beoordelingsperiode van 14 dagen worden verzonden.

Geavanceerd zoeken en leadfilters

via LinkedIn

LinkedIn Premium biedt je geavanceerde zoek- en filteropties. Je kunt je sales leads of prospects filteren op anciënniteit, bedrijfsgrootte, jarenlange ervaring of branche. Dit is belangrijk wanneer je outreach-lijsten opstelt, het wervingspatroon van concurrenten bijhoudt of besluitvormers binnen target-accounts identificeert.

Abonnement Beschikbare zoek- en leadfilters Premium Career Filter op bedrijf, locatie, branche Premium Business Bedrijven zoeken op branche, locatie van het hoofdkantoor en aantal medewerkers Prospects zoeken op huidige/vorige werkgever en functietitel Prospects zoeken op locatie, naam en opleiding Sales Navigator Alles in Premium Business, plus: Zoek potentiële klanten op anciënniteit, functie en recente veranderingen van baan Zoek op interesse van kopers en wederzijdse connecties Zoek op signalen van koopintentie Filter op aangepaste lead-/accountlijsten Zoek bedrijven op jaaromzet en aantal medewerkers per afdeling Zoek binnen opgeslagen accounts en filter op aangepaste accountlijsten Zoek bedrijven die zijn synchroniseerd in uw CRM Recruiter Lite Zoeken op functietitel, locatie, bedrijf, vaardigheden en beoordelingenFilteren op scholen, sectoren en gesproken talenGeavanceerd zoeken naar kandidaten met certificeringsfilters

💡 Pro-tip: Gebruik booleaanse zoekopdrachten om zeer gerichte queries te maken. Combineer trefwoorden met operatoren om precies te filteren wat je nodig hebt: EN : Vereist alle termen (bijv. 'sales EN manager')

OF : Bevat een willekeurige term (bijv. 'CEO OF Oprichter')

NIET : Uitsluitende termen (bijv. 'manager NIET stagiair')

Aanhalingstekens ” “: Zoekt naar exacte woordgroepen (bijv. “social media manager”)

Haakjes ( ): Groepeer termen voor complexe zoekopdrachten (bijv. "(sales OF marketing)NOT manager").

Leren en ontwikkeling

via LinkedIn

LinkedIn Premium biedt toegang tot meer dan 20.000 cursussen die worden gegeven door experts uit de branche en die zijn gericht op de meest gevraagde vaardigheden van dit moment. Je vindt er cursussen over allerlei onderwerpen, van Excel-formules tot AI-basisprincipes en projectmanagement.

De meeste bevatten beoordelingen, oefenbestanden en video-transcripties. Elke keer dat je een cursus voltooit, ontvang je een certificaat dat automatisch op je LinkedIn-profiel wordt weergegeven met een badge van verificatie.

Inzicht in topbanen en sollicitaties

via LinkedIn

Als premiumgebruiker kun je zien hoe je sollicitatie zich verhoudt tot die van andere sollicitanten. LinkedIn benadrukt de vaardigheden en ervaring die je mist en laat zien in hoeverre je profiel voldoet aan de functie-eisen.

Nadelen van LinkedIn Premium

Is LinkedIn Premium je geld waard? Bekijk de nadelen als je een abonnement overweegt.

Premium-abonnementen in het hogere segment

De kosten kunnen snel oplopen, vooral als je niet actief op zoek bent naar een baan of nieuwe klanten. Dit is wat je kunt verwachten:

Abonnement Maandelijkse prijzen* Maandelijkse prijs (bij jaarlijkse facturering)* Premium Careers $ 29,99/maand $ 19,99/maand Premium Business $ 59,99/maand $ 47,99/maand Sales Navigator Core $ 99,99/maand $79,99/maand Sales Navigator Advanced $ 149,99/maand $ 108,33/maand Recruiter Lite $ 170/maand $ 140/maand

Je krijgt een gratis proefversie van 1 maand voor alle abonnementen, maar je moet wel je creditcardgegevens opgeven.

Functies worden mogelijk niet daadwerkelijk gerealiseerd.

De lijst met aanbiedingen onder premium-abonnementen is uitgebreid en je zult ze waarschijnlijk niet allemaal gebruiken.

Wat je ook moet weten, is dat:

Lage responspercentages : het versturen van een InMail garandeert geen reactie. Zeker niet als je weinig moeite doet om je berichten op te stellen met sjablonen en je profiel weinig inhoud heeft. Als je doelgroep niet ontvankelijk is voor InMails, verspil je alleen maar kredieten.

Overweldigende geavanceerde zoekfunctie : geavanceerde zoekfilters kunnen overdreven zijn als je informeel netwerkt of slechts een handvol vacatures per maand solliciteert. De meeste werkzoekenden hoeven niet te filteren op het aantal medewerkers van een bedrijf of de gebruikte technologieën – zelfs een eenvoudige zoekopdracht volstaat.

Overbodig privé browsen: Als een gebruiker met een gratis account je profiel in de privémodus bekijkt, zie je zijn of haar gegevens niet, zelfs niet met een premium account. Dit doet afbreuk aan het doel van de functie 'wie heeft je profiel bekeken' wanneer een groot deel van de bezoekers anoniem browst.

Ongebruikte InMail-kredieten: Kredieten vervallen na drie maanden als ze niet worden gebruikt. Als je niet actief op zoek bent naar nieuwe klanten of een nieuwe baan, zie je die kredieten verdwijnen zonder dat je ze ooit hebt gebruikt.

👀 Wist je dat? Leden zijn 87% meer geneigd om je InMail te accepteren als je een voltooid LinkedIn-profiel hebt. LinkedIn Premium heeft geen zin als je geen persoonlijk merk opbouwt waarmee mensen zich kunnen identificeren.

AI-functies met beperkte intelligentie

LinkedIn biedt AI-aangedreven tools in al zijn premium-niveaus:

via LinkedIn

Message Assist: genereer gepersonaliseerde berichten met AI om tijd te besparen en de respons van kopers te verhogen.

Account IQ en Lead IQ: Bespaar tijd bij het zoeken met directe, door AI aangestuurde account- en leadinzichten.

AI-gestuurde inzichten in vacatures : beoordeel of je geschikt bent voor een baan en krijg gepersonaliseerde tips om op te vallen bij recruiters.

AI-assistent voor het schrijven van profielen: verbeter je profiel en val op voor meer kansen

AI-gestuurde coaching en leren: krijg persoonlijk loopbaanadvies en aanbevelingen voor bronnen

📮 ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in je ClickUp-werkruimte, weet waar je mee bezig bent, begrijpt eenvoudige tekstprompts en geeft je antwoorden die zeer relevant zijn voor je taken! Ervaar een verdubbeling van je productiviteit met ClickUp!

Is LinkedIn Premium de moeite waard? Gebruiksscenario's

De afweging van de voor- en nadelen brengt ons bij de ultieme vraag: is een LinkedIn Premium-abonnement de moeite waard?

Eerlijk gezegd, dat hangt ervan af.

Voor sommige professionals leiden premiumfuncties direct tot gesloten deals of baanaanbiedingen. Voor anderen is het geld dat wordt uitgegeven aan tools die ze nooit volledig zullen gebruiken.

Wanneer is Premium zinvol?

✅ Als je het gratis abonnement van LinkedIn actief hebt gebruikt om een persoonlijk merk op te bouwen en je netwerk uit te breiden, zorgt Premium voor een boost in geloofwaardigheid. Je kunt je betrokkenheid bijhouden en je outreach-strategie verfijnen met de statistieken en inzichten die het biedt.

Hier zijn een paar Instances waarbij Premium zinvol is:

Wanneer is LinkedIn Premium zinvol? Waarom werkt het? Je wilt een baan vinden die perfect bij je past Werkzoekenden die actief solliciteren op meerdere rollen, kunnen hun sollicitaties aanpassen aan de hand van inzichten over sollicitanten en contact opnemen met hiring managers via gepersonaliseerde InMails. Premiumleden hebben 2,6 keer meer kans om via het platform aangenomen te worden. Je hebt een budget om te investeren in een hogere leadgeneratie-efficiëntie De geavanceerde filters en leadaanbevelingen van Sales Navigator maken prospecting efficiënter. De CRM-integratie stroomlijnt outreach en leadbeheer, waardoor u uren aan onderzoekstijd bespaart. Je werft voor meerdere rollen tegelijk Met de geavanceerde kandidaatzoekfunctie, projectmappen en InMail-credits van Recruiter Lite kun je sneller talent vinden en organiseren. Recruiter Lite verdient zichzelf waarschijnlijk terug als je jaarlijks vijf of meer kandidaten aanneemt. Je bent consultant of freelancer en biedt diensten aan Besluitvormers bij targetbedrijven accepteren zelden ongevraagde verzoeken om verbinding te leggen. Een gepersonaliseerd, vriendelijk bericht voorafgaand aan het versturen van een verzoek om verbinding te leggen helpt.

❌ Laten we het nemen van een beslissing nog eenvoudiger maken. Als je in een van deze categorieën valt, is Premium misschien niet de moeite waard:

Scenario Waarom Premium tekortschiet Je netwerkt op een informele manier Voor het plaatsen van content, het reageren op berichten en het vergroten van je zichtbaarheid heb je geen Premium nodig. De gratis versie ondersteunt al het opbouwen van organische relaties. Je houdt geen follow-ups bij InMail opent gesprekken, maar Premium biedt geen mogelijkheid om antwoorden, herinneringen of lopende relaties te beheren. Gemiste follow-ups tasten het rendement snel aan. Je bereik is laag Het versturen van een paar berichten of sollicitaties per maand rechtvaardigt zelden de terugkerende kosten van Premium-abonnementen. Je verwacht automatisering of structuur Premium biedt geen werkstroom, sequencing of leadpijplijnen. Het is een toegangslaag, geen uitvoeringssysteem. Je hebt geen tijdgebonden doel Zonder een duidelijk resultaat (sollicitatiegesprekken, aanstellingen, deals) wordt Premium vaak een ongebruikt abonnement in plaats van een prestatiehefboom.

👀 Wist je dat? InMails hebben een 2,5 keer hogere open rate (57,5%) dan e-mails (21,6%). Om ervoor te zorgen dat je InMails worden beantwoord, kun je ze personaliseren op basis van recente activiteiten en een warme benadering hanteren. Wees niet te verkoopgericht in je eerste bericht.

LinkedIn Premium versus gratis versie: in één oogopslag

Hier volgt een vergelijking van de belangrijkste LinkedIn-functies en wat je krijgt in de gratis versus betaalde abonnementen.

Functie Gratis LinkedIn-account Premium-abonnement Profielweergaven Laatste 5 (tot 90 dagen) Volledige lijst (365 dagen) met demografische gegevens InMail-kredieten Geen 5 (Carrière), 15 (Business) Zoekfilters Basis filters voor het filteren van zoekopdrachten op personen, banen, berichten, groepen, bedrijven, scholen en gebeurtenissen. Geavanceerde zoekfilters met booleaanse filtering. Handig wanneer je veel mensen buiten je netwerk van 1e, 2e en 3e graad wilt zoeken. AI-functies NA Beschikbaar in bepaalde regio's Sollicitanten bijhouden NA Houd bij wie je vacatures bekijken en de status van sollicitaties CRM-integratie NA Integreert met HubSpot, Salesforce, Oracle en meer Maandelijks gebruik van de zoekfunctie voor personen Beperkte zoekopdrachten naar mensen die niet tot je eerste verbindingen behoren Onbeperkt (hoewel het abonnement voor werkzoekenden een limiet heeft) Leermiddelen Beperkte toegang Toegang tot meer dan 20.000 cursussen Limiet voor verbindingen 30.000 verbindingen van de eerste graad 30.000 verbindingen van de eerste graad Aanbevelingen en endorsements Vraag aanbevelingen aan en toon ze op je profiel Hetzelfde als het gratis abonnement

Dat gezegd hebbende, succesvol netwerken komt voort uit strategie en consistentie, niet alleen uit premiumfuncties. Je kunt prima groeien op LinkedIn en je relaties beheren, zelfs met een gratis abonnement.

Alternatieven voor LinkedIn Premium

We hebben de alternatieven voor LinkedIn Premium onderverdeeld in twee secties: netwerktools en LinkedIn-automatiseringstools.

Netwerktools omvatten:👇

1. AngelList (het meest geschikt voor het aannemen van personeel voor start-ups, netwerken voor oprichters en investeringen in een vroege fase)

via AngelList

AngelList brengt start-up professionals, oprichters en investeerders samen in één ecosysteem. Werkzoekenden kunnen door start-up rollen bladeren. Ze krijgen vooraf informatie over salarisbereiken en aandelen. Oprichters kunnen het gebruiken om medeoprichters te vinden en talent in een vroege fase te werven. Investeerders kunnen op het platform op zoek gaan naar deals.

In tegenstelling tot LinkedIn, dat zich breed richt op professionals, is AngelList speciaal ontwikkeld voor het werven van personeel voor start-ups, fondsenwerving en netwerken in de vroege fase.

Belangrijkste functies van AngelList

Transparante salaris- en aandeleninformatie : toont salarisbereiken en aandelenpercentages voordat je solliciteert, zodat je niet voor verrassingen komt te staan met een te laag bod.

Vacaturebank gericht op start-ups : filter rollen op financieringsfase, bedrijfsgrootte, tech stack en flexibiliteit op het gebied van werken op afstand voor gerichte zoekopdrachten.

Matching van investeerders en oprichters : maakt verbinding tussen startups en potentiële investeerders en medeoprichters op basis van branche, fase en interesses.

Samengestelde talentlijsten : recruiters stellen privé-lijsten samen van kandidaten die ze willen bijhouden voor toekomstige rollen of introducties.

Syndicaten voor investeerders: stelt angel-investeerders in staat om kapitaal te bundelen en samen met ervaren lead-investeerders te investeren in start-ups.

Limieten van AngelList

Een beperkte focus stelt een limiet op het nut voor professionals buiten het ecosysteem van start-ups en durfkapitaal.

De concurrentie op de arbeidsmarkt kan hevig zijn, aangezien rollen wereldwijd sollicitanten aantrekken die bereid zijn om voor aandelen te werken.

Prijzen van AngelList

Traditioneel : 0,1% van de fondsgrootte + $ 10.000 per jaar

Volledige service: 0,15% van de grootte van het fonds + $ 20.000 per jaar

2. Bumble Bizz (het beste voor ontspannen, relatiegerichte professionele netwerken)

via Bumble Bizz

Bumble Bizz brengt het swipe-right-mechanisme van dating naar professioneel netwerken. Maak een apart Bizz-profiel aan waarin je je vaardigheden, branche en wat je zoekt benadrukt: mentorschap, medewerkers, clients of vacatures. De app toont je professionals in de buurt en je swipet naar rechts om een verbinding te leggen of naar links om door te gaan.

Matches ontgrendelt directe berichten zonder de formaliteit van LinkedIn-verbindingverzoeken of InMails. Het kan worden gebruikt door freelancers, consultants en ondernemers die op zoek zijn naar een ontspannen manier van netwerken die minder als een transactie aanvoelt.

Belangrijkste functies van Bumble Bizz

Matching op basis van swipen : blader door profielen en swipe naar rechts bij mensen met wie je een verbinding wilt aangaan voor wederzijds opt-in netwerken.

Aparte professionele modus : schakelt binnen dezelfde app tussen dating-, vriendschaps- en Business-netwerkmodi.

Locatiegebaseerde zoekfunctie : vind professionals bij jou in de buurt voor lokale netwerken, bijeenkomsten of samenwerkingsmogelijkheden.

Filteren op interesses en doelstellingen : filter matches op basis van wat ze zoeken: personeel, partnerschappen, mentorschap of freelanceklanten.

Directe berichten op Match: ontgrendel direct chatten zonder te wachten op acceptatie of InMail-kredieten te verbruiken.

Limieten van Bumble Bizz

Een kleiner aantal gebruikers in vergelijking met LinkedIn betekent minder hooggeplaatste leidinggevenden en nicheprofessionals uit de sector.

De informele interface kan te informeel aanvoelen voor conservatieve sectoren of netwerksituaties op hoog niveau.

Prijzen van Bumble Bizz

Aangepaste prijzen

3. Xing (het beste voor professioneel netwerken in Duitstalig Europa)

via Xing

Xing domineert het professionele netwerken in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met meer dan 20 miljoen gebruikers in de DACH-regio. Het werkt net als LinkedIn, maar heeft een sterkere lokale marktpenetratie en functies die zijn afgestemd op de Europese bedrijfscultuur.

Professionals gebruiken het om banen te vinden, branche-gebeurtenissen bij te wonen en lid te worden van gespecialiseerde groepen die zich richten op Duitstalige markten. Als uw doelgroep of bedrijf actief is in Duitstalig Europa, levert Xing vaak betere resultaten op dan LinkedIn voor regionale verbindingen.

Belangrijkste functies van Xing

Marktdominantie in DACH : Sterkere aanwezigheid dan LinkedIn in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland voor lokale zakelijke verbindingen

Gebeurtenissen ontdekken en netwerken : blader door professionele gebeurtenissen, conferenties en bijeenkomsten met ingebouwde RSVP- en netwerkfuncties voor deelnemers.

Branchespecifieke groepen : word lid van nichegemeenschappen die zich richten op Duitse bedrijfssectoren met actieve discussies en vacatures.

ProJobs-functie : Premium vacaturebank met exclusieve lijsten van bedrijven die zich specifiek richten op het professionele netwerk van Xing.

GDPR-conforme privacy: strengere gegevenscontroles en transparantie in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving

Beperkingen van Xing

Het beperkte wereldwijde bereik buiten Duitstalige landen maakt het ongeschikt voor internationale netwerken.

Een kleiner aantal gebruikers in vergelijking met LinkedIn betekent minder verbindingen in niet-Europese markten.

Prijzen van Xing

Aangepaste prijzen

💡 Pro-tip: Voel je je uitgeput door het constante netwerken en contacten leggen? Gebruik dan time blocking, waarbij je dagelijks 90-120 minuten aan één aandachtsgebied besteedt, bijvoorbeeld LinkedIn-branding of het leggen van contacten met potentiële klanten. Dit voorkomt vermoeidheid door het steeds wisselen van context en levert betere resultaten op dan versnipperde activiteiten gedurende de hele dag.

1. ClickUp (het beste voor het centraliseren van LinkedIn-outreach, follow-ups, contentplanning en relatiebeheer)

Beheer al uw documenten, projecten, gesprekken en meer op één uitgebreid platform met ClickUp.

Wanneer je netwerkt op LinkedIn, heb je een centrale werkruimte nodig om contacten en follow-ups te beheren en een plek om content te plannen en resultaten bij te houden.

Maak kennis met ClickUp, een geconvergeerde AI-werkruimte. Deze brengt uw werkstroom en tools samen, zodat u uw LinkedIn-bereik op één plek kunt beheren. De belangrijkste mogelijkheden zijn:

Met een tool voor contactbeheer of een centrale locatie om al je zakelijke contacten en hun gegevens op te slaan, wordt het onderhouden van contacten een stuk eenvoudiger.

Wanneer je op grote schaal leads, klanten en interacties beheert, heb je het contactlijstsjabloon van ClickUp nodig om alles onder controle te houden.

Gebruik dit sjabloon om:

Ontvang een gratis sjabloon Zoek eenvoudig contacten en filter ze op prioriteit met de ClickUp-contactlijst-sjabloon.

Leg contactgegevens vast via een formulier: verzamel namen, e-mailadressen, telefoonnummers, LinkedIn-profielen en aantekeningen zonder van tool te wisselen.

Sla klantinformatie op met aangepaste statussen zoals Eerste contact, Actief, Niet-betrokken, Inactief, Lead of iets anders dat relevanter is.

Organiseer contacten met behulp van aangepaste weergaven : lijstweergave voor snel scannen, bordweergave voor visuele pijplijntracking of tabelweergave voor sorteerbare gegevens.

Voeg 11 verschillende aangepaste velden toe, zoals Facebook-profiel, locatie, e-mailadres van spreker, Instagram-profiel en beoordeling, om essentiële informatie over contacten op te slaan en contactgegevens eenvoudig te visualiseren.

Wijs rechtstreeks vanuit contactgegevens vervolgopdrachten toe aan teamleden met deadlines en tags voor prioriteit.

💡 Pro-tip: Sla sjabloonberichten voor verschillende outreach-scenario's op in ClickUp Docs. Gebruik het sjabloonbericht en suggesties van ClickUp Brain om een gepersonaliseerd en menselijk klinkend bericht op te stellen. Op deze manier hoeft uw team niet helemaal opnieuw na te denken over systemen en hoeft u ook geen concessies te doen met robotachtig klinkende berichten.

Zodra je contacten hebt bijgehouden, is de volgende stap om ze door je salesfunnel te leiden.

Je hebt een systeem nodig om leads te kwalificeren, follow-ups in te plannen en deals te sluiten zonder dat je potentiële klanten door de mazen van het net glippen.

De Sales Pipeline sjabloon van ClickUp biedt uitkomst. Met deze sjabloon kunt u:

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer uw volledige verkooptrechter in één weergave met het Sales Pipeline sjabloon van ClickUp.

Visualiseer dealfasen van eerste contact tot gesloten deal in 4 verschillende ClickUp-weergaven

Automatiseer het aanmaken van taken wanneer een lead van fase naar fase gaat: stuur follow-up-e-mails, plan kennismakingsgesprekken of wijs offertes toe.

Blijf bij de waarde van deals en maak omzetprognoses door actieve kansen te filteren op sluitingsdatum en potentiële contractgrootte.

Stel herinneringen in voor check-ins, zodat je nooit een follow-up mist.

AI-aangedreven contextuele intelligentie

ClickUp Brain, een contextuele AI, begrijpt uw outreach-systeem omdat het zich binnen ClickUp bevindt. Het heeft context uit uw lijsten, taken, documenten, CRM-velden en aantekeningen.

Het kan outreach-berichten, samenvattingen en vervolgtaaken genereren op basis van je werkelijke werkstroom.

Voor je LinkedIn-bereik kan de AI-assistent LinkedIn-berichten samenvatten, pijnpunten die specifiek zijn voor de rol extraheren en belangrijke details eruit halen die je in je bericht kunt gebruiken.

Gebruik vervolgens BrainGPT om uw outreach-bericht in verschillende stijlen te herschrijven. U kunt zelfs verschillende versies maken met meerdere invalshoeken (met waarde, met probleem, met inzicht). Test deze variaties om te zien wat bij elke ICP aanslaat.

Stel LinkedIn-e-mails op voor koude acquisitie met ClickUp Brain

Vergeet niet om de door AI gegenereerde content te vermenselijken en je persoonlijkheid aan de boodschap toe te voegen.

Als je net begint met AI-gegenereerde content, hebben we deze video voor je gemaakt.

Als het typen van alle teksten je vertraagt, kun je ook gebruikmaken van Talk-to-Text van ClickUp. Met Talk-to-Text kun je:

Tag automatisch teamgenoten, taken van documenten terwijl je dicteert met behulp van contextbewuste @vermeldingen en gekoppelde links.

Krijg een persoonlijk vocabulaire dat automatisch productnamen, acroniemen en veelgebruikte woorden invult, zodat gedicteerde tekst klinkt alsof het van jou afkomstig is.

Zet spraakmemo's om in gestructureerde tekst en wijs ze toe als taken

Krijg toegang tot ChatGPT, Claude, Gemini en andere AI-modellen zonder van app te wisselen, waardoor AI-wildgroei wordt verminderd.

Werkstroom voor automatisering instellen

Wanneer je op grote schaal outreach beheert, is het onmogelijk om dit allemaal handmatig te doen. Je hebt AI-geautomatiseerde werkstroomen nodig die blijven draaien, zelfs wanneer je niet elke reactie controleert.

Zorg er echter voor dat je bij de automatisering van LinkedIn-outreach met AI de volgende limieten configureert:

Stel dagelijkse verzoeken voor verbinding in

Stuur met tussenpozen verzoeken om een verbinding te creëren

Stuur berichten tijdens de werkuren van je potentiële klanten om de responspercentages te maximaliseren en menselijker over te komen.

Met behulp van de codevrije automatiseringen van ClickUp kunt u op triggers gebaseerde werkstroom-automatiseringen bouwen die worden geactiveerd wanneer u een verzoek om een verbinding verstuurt op LinkedIn. Deze werkstroom-automatiseringen voeren de prospecting op de achtergrond uit.

Schakel de automatisering in die je nodig hebt of pas regels aan via AI op basis van je werkstroom.

Definieer als dit, dan dat-regels in automatiseringen die u uren tijd besparen en gemiste stappen elimineren. Automatiseringen kunnen ook worden gekoppeld aan aankomende deadlines, wijzigingen in de toegewezen persoon of zelfs gebeurtenissen van tijdsregistratie, zodat taken consistent gelabeld blijven.

🚀 ClickUp-voordeel: De Super Agents van ClickUp zijn je AI-teamgenoten die het zware werk voor je doen. Met Super Agents kun je: Trigger activeert automatisch vervolgtaaken wanneer een lead niet binnen een bepaalde termijn reageert.

Leid prospects met hoge waarde door naar specifieke leden van het team op basis van regio, expertise of werklast – cruciaal wanneer je meerdere leads beheert

Verstuur gepersonaliseerde outreach-sequenties die zich aanpassen aan de reacties van leads, zonder dat je handmatig updates hoeft uit te voeren.

Synchroniseer uw LinkedIn-activiteiten met uw CRM, zodat nieuwe verbindingen automatisch worden toegevoegd aan uw contactenlijst met uitgebreide gegevens. Bekijk deze video voor meer informatie over Super Agents en hoe ze werken 👇

Belangrijkste functies van ClickUp

Directe audio- en videosamenwerking: start start ClickUp SyncUps rechtstreeks vanuit taken om outreach-strategieën te bespreken, lijsten met potentiële klanten te bekijken of follow-up-sequenties in realtime door te nemen.

ClickUp-integraties : ClickUp kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps en biedt native integraties met CRM's, e-mailplatforms en tools voor automatisering, zodat je leadgegevens kunt centraliseren en contextwisselingen kunt elimineren. ClickUp kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps en biedt native integraties met CRM's, e-mailplatforms en tools voor automatisering, zodat je leadgegevens kunt centraliseren en contextwisselingen kunt elimineren.

Bedrijfsbreed zoeken: vind direct contactgegevens, eerdere gesprekken of outreach-sjablonen in uw ClickUp-werkruimte en gekoppelde apps met behulp van vind direct contactgegevens, eerdere gesprekken of outreach-sjablonen in uw ClickUp-werkruimte en gekoppelde apps met behulp van Enterprise Search.

Gecentraliseerde kennishub: sla alle LinkedIn-strategieën, outreach-sjablonen en netwerkhandboeken op in sla alle LinkedIn-strategieën, outreach-sjablonen en netwerkhandboeken op in ClickUp Docs , zodat uw hele team toegang heeft tot dezelfde informatie.

Limieten van ClickUp

De uitgebreide functies hebben een leercurve die voor nieuwe gebruikers overweldigend kan zijn.

Automatiseert het plannen van LinkedIn-berichten niet standaard.

Prijzen van ClickUp

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Luister naar een G2-recensent:

Ik gebruik ClickUp voor het dagelijks beheren van taken. Het brengt alle tools die we nodig hebben samen op één plek, en dat is geweldig! Ik vind het geweldig dat het een snel overzicht geeft van projecten en dat je dashboards kunt gebruiken om het nog visueler te maken. Ik vind het ook fijn dat je velden, statussen en weergaven kunt aanpassen.

Ik gebruik ClickUp voor het dagelijks beheren van taken. Het brengt alle tools die we nodig hebben samen op één plek, en dat is geweldig! Ik vind het geweldig dat het een snel overzicht geeft van projecten en dat je dashboards kunt gebruiken om het nog visueler te maken. Ik vind het ook fijn dat je velden, statussen en weergaven kunt aanpassen.

💟 Bonus: Tools en strategieën om de productiviteit van je Business te verhogen

Automatiseringstools van derden voor LinkedIn kunnen repetitieve taken uitvoeren, zoals het extraheren van leadgegevens en het plannen van follow-ups, zonder dat de detectiesystemen van LinkedIn worden getriggerd. Hier zijn een paar tools die je moet kennen:

1. Phantombuster (het beste voor het op grote schaal extraheren en verrijken van LinkedIn-leadgegevens)

via Phantombuster

PhantomBuster is een cloudgebaseerd platform dat het gemakkelijker maakt om gestructureerde gegevens van LinkedIn te verzamelen, ordenen en exporteren zonder handmatig kopiëren en plakken. Het biedt een bereik aan LinkedIn-specifieke tools waarmee je lijsten kunt samenstellen op basis van zoekopdrachten, bedrijfspagina's, leden van groepen, profielactiviteit en postbetrokkenheid.

U kunt belangrijke openbare profielgegevens, bedrijfsinformatie en activiteitsmetadata extraheren naar spreadsheets of CRM-systemen en deze gegevens centraliseren in één werkruimte voor verder gebruik. U krijgt ook een 'LinkedIn Leads'-hub waar u verzamelde LinkedIn-leads efficiënt kunt filteren, groeperen en beheren.

Belangrijkste functies van Phantombuster

Automatiseert het scrapen van profielen: haalt namen, functietitels, bedrijfsgegevens en informatie over contacten uit LinkedIn-zoekopdrachten of Sales Navigator-resultaten.

Verrijkt leadgegevens: haalt e-mailadressen en telefoonnummers uit gescrapete LinkedIn-profielen met behulp van externe databronnen.

Integreert met CRM's en leadmanagementsoftware : stuurt geëxtraheerde leadgegevens rechtstreeks naar HubSpot, Salesforce of Google Spreadsheets zonder handmatige export. stuurt geëxtraheerde leadgegevens rechtstreeks naar HubSpot, Salesforce of Google Spreadsheets zonder handmatige export.

Werkstroomen plannen: laat Phantoms op gezette tijden automatisch draaien om consistente prospectingactiviteiten te behouden.

Limieten van Phantombuster

Risico op beperkingen van uw LinkedIn-account als de dagelijkse limieten worden overschreden of als uw activiteiten onnatuurlijk lijken

Er zijn aparte tools voor het vinden van e-mailadressen nodig om je contacten volledig te verrijken, aangezien LinkedIn geen e-mailadressen op een lijst openbaar maakt.

Prijzen van Phantombuster

Starter : $ 69 per maand

Pro : $ 159/maand

Team: $ 439 per maand

Wat zeggen echte gebruikers over Phantombuster?

Luister naar een G2-recensent:

Wat ik het leukste vind aan PhantomBuster is hoe gemakkelijk het is om LinkedIn-outreach en leadgeneratie te automatiseren zonder dat je iets hoeft te codeen. De sjablonen zijn superintuïtief en als je eenmaal een paar werkstroominstellingen hebt gedaan, besparen ze je elke week uren tijd. Ik vind het ook erg prettig dat je verschillende automatiseringen aan elkaar kunt koppelen, bijvoorbeeld het extraheren van profielen, het verrijken van gegevens en het automatisch versturen van gepersonaliseerde verzoeken voor verbindingen. Het is betrouwbaar, goed gedocumenteerd en het ondersteuningsteam is snel en behulpzaam.

Wat ik het leukste vind aan PhantomBuster is hoe gemakkelijk het is om LinkedIn-outreach en leadgeneratie te automatiseren zonder dat je iets hoeft te codeen. De sjablonen zijn superintuïtief en als je eenmaal een paar werkstroominstellingen hebt gedaan, besparen ze je elke week uren tijd. Ik vind het ook erg prettig dat je verschillende automatiseringen aan elkaar kunt koppelen, bijvoorbeeld het extraheren van profielen, het verrijken van gegevens en het automatisch versturen van gepersonaliseerde verzoeken voor verbindingen. Het is betrouwbaar, goed gedocumenteerd en het ondersteuningsteam is snel en behulpzaam.

2. Expandi (het beste voor het veilig uitvoeren van voorwaardelijke, meerstaps LinkedIn-outreach-sequenties)

via Expandi

Het LinkedIn-prospectieplatform Expandi biedt een gecentraliseerde werkruimte voor het beheren van LinkedIn-contacten. Er is een weergave van gedetailleerde leadinformatie en je kunt prospects filteren op criteria zoals functietitel, bedrijf, branche en engagement-signalen.

Expandi bevat ook een slimme inbox om berichten te consolideren en het bijhouden van gesprekken te vereenvoudigen. Om de prestaties van campagnes te beoordelen, krijg je geavanceerde analyses en rapportages. Het maakt verbinding met andere tools om LinkedIn-leadinzichten te integreren in bredere werkstroom-werkprocessen.

Belangrijkste functies van Expandi

Cloudgebaseerde automatisering : voert campagnes uit vanaf speciale IP-adressen in plaats van uw lokale browser om het risico op detectie te minimaliseren.

Slimme reeksen met voorwaardelijke logica : triggert verschillende follow-up-trajecten op basis van het feit of prospects uw benadering accepteren, beantwoorden of negeren.

Multichannelcampagnes : combineert LinkedIn InMails, verbindingsoverleggen en e-mailcontacten in één werkstroom.

A/B-testen voor berichten : test meerdere variaties van berichten tegelijkertijd om te bepalen welke tekst een hogere respons oplevert.

Automatisch verwijderen van openstaande verzoeken: verwijdert onbeantwoorde verzoeken voor een verbinding na een door jou opgegeven tijdsperiode om je profiel overzichtelijk te houden.

Limieten uitbreiden

Hogere prijzen in vergelijking met andere LinkedIn-automatiseringstools, vooral voor individuele gebruikers

Risico op accountbeperking wanneer gebruikers te agressieve campagnes voeren

Expandi-prijzen

Business: $ 99 per maand

Bureau: Aangepast

Wat zeggen echte gebruikers over Expandi?

Luister naar een G2-recensent:

Ze zijn er bijna. Het is bijna zover. Ik was onder de indruk van hun klantenservice, elke keer dat we contact hadden. Dat maakt hen zo bijzonder. Ze nemen de feedback van hun klanten duidelijk serieus en werken er hard aan om de integraties goed te krijgen. Toen we integratieproblemen of factureringsproblemen hadden, kwam hun team meteen in actie om deze op te lossen. Goed gedaan. Dat was zeldzaam en indrukwekkend.

Ze zijn er bijna. Het is bijna zover. Ik was onder de indruk van hun klantenservice, elke keer dat we contact hadden. Dat maakt hen zo bijzonder. Ze nemen de feedback van hun klanten duidelijk serieus en werken er hard aan om de integraties goed te krijgen. Toen we integratieproblemen of factureringsproblemen hadden, kwam hun team meteen in actie om deze op te lossen. Goed gedaan. Dat was zeldzaam en indrukwekkend.

3. Dux Soup (het beste voor browsergebaseerde LinkedIn-prospecting met lichtgewicht automatisering)

via Dux Soup

Dux-Soup automatiseert prospectietaken op LinkedIn via een Chrome-extensie die rechtstreeks in de browser draait.

Verkoopprofessionals gebruiken het om profielen te bezoeken, verzoeken om verbinding te versturen en leads op grote schaal te koesteren, terwijl ze menselijk gedrag nabootsen om detectie te voorkomen. De tool kan worden geïntegreerd met CRM's en ondersteunt gepersonaliseerde berichtsequenties voor efficiënte outreach-campagnes.

Belangrijkste functies van Dux Soup

Drip-campagneplanning : verspreidt verzoeken om verbinding te maken en berichten over de dag om organische activiteitspatronen te simuleren.

Profieltagging en notities : tag potentiële klanten met aangepaste labels en voegt privé-antekeningen toe die alleen voor jou zichtbaar zijn, voor een betere organisatie van leads.

Vaardigheden op grote schaal aanbevelen : beveel automatisch vaardigheden aan op target-profielen om de zichtbaarheid en betrokkenheid te vergroten voordat je verzoeken verstuurt.

CSV-export voor CRM-synchronisatie: downloadt prospectgegevens naar spreadsheets voor handmatige import in HubSpot, Salesforce of andere systemen.

Limieten van Dux Soup

Geen native CRM-integraties – afhankelijk van handmatige CSV-exports en -imports voor het synchroniseren van leadgegevens

Basisanalyses in vergelijking met cloudplatforms, waardoor het moeilijker is om de prestaties van campagnes over meerdere sequenties bij te houden.

Prijzen van Dux Soup

Pro Dux Individual : $ 14,99/maand

Turbo Team : $ 55 per maand

Cloud agency: $ 99 per maand

Wat zeggen echte gebruikers over Dux Soup?

Een G2-recensent zegt:

Dux-soup is altijd op zoek naar getalenteerde marketingmedewerkers die ons kunnen helpen om zo goed mogelijk met onze markt te communiceren. Ik gebruik Dux-soup al meer dan een jaar. Het is de beste automatiseringstool voor LinkedIn en kan worden gekoppeld aan veel CRM-producten.

Dux-soup is altijd op zoek naar getalenteerde marketingmedewerkers die ons kunnen helpen om zo goed mogelijk met onze markt te communiceren. Ik gebruik Dux-soup al meer dan een jaar. Het is de beste automatiseringstool voor LinkedIn en kan worden gekoppeld aan veel CRM-producten.

4. Dripify (het beste voor teamgebaseerde LinkedIn-prospecting en prestatiebijhouden)

via Dripify

Dripify biedt een reeks functies die gericht zijn op het opzetten en uitvoeren van meerstaps LinkedIn-engagementsequenties, het bijhouden van prestatiestatistieken en het beheren van teamactiviteiten vanuit een centraal dashboard.

Gebruikers kunnen gestructureerde leadgegevens ophalen, prospects filteren op basis van criteria zoals titel of bedrijf, en deze exporteren voor een diepgaandere analyse.

Met een ingebouwde inbox kun je je LinkedIn-gesprekken centraliseren. Dripify biedt ook sjablonen en tools voor rapportage om je voortdurende prospectie-inspanningen op LinkedIn te ondersteunen.

Belangrijkste functies van Dripify

Visuele werkstroombouwer : drag-and-drop-interface voor het maken van campagnes met meerdere stappen en voorwaardelijke vertakkingen op basis van reacties van potentiële klanten.

Tools voor teamsamenwerking : deel campagnesjablonen, wijs leads toe aan teamleden en houd de collectieve outreach-prestaties bij vanuit één dashboard.

Ingebouwde veiligheidslimieten : beperkt automatisch het aantal dagelijkse acties om binnen de aanbevolen limieten van LinkedIn te blijven en het risico op een ban te verminderen.

Leadscoring en filtering : rangschikt prospects op basis van hun betrokkenheid en filtert veelbelovende leads met prioriteit voor follow-up.

Native CRM-integraties: synchroniseert leadgegevens rechtstreeks met Pipedrive, HubSpot en Salesforce zonder handmatige export

Limieten van Dripify

Incidentele vertraging bij het synchroniseren van webhooks met sommige CRM-platforms tijdens gegevensoverdrachten met grote volumes

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor gebruikers die gedetailleerde controle willen over de timing van acties buiten vooraf ingestelde veiligheidsvensters.

Prijzen van Dripify

Basis : $ 59 per gebruiker per maand

Pro : $79/gebruiker/maand

Geavanceerd : $ 99 per gebruiker per maand

Enterprise: aanpasbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Dripify?

Volgens een recensent op G2:

Ik gebruik Dripify om prospects van LinkedIn toe te voegen en ik waardeer het dat ik hiermee automatisch verbinding kan leggen en berichten kan versturen om automatisch een band op te bouwen. Ik vind het prettig dat ik een zoekopdracht kan invoeren en dat het automatisch verbinding legt met de personen in mijn zoekopdracht en hen berichten stuurt. De eerste installatie is supergemakkelijk en de automatisering is beter, sneller en efficiënter, waardoor mijn team is overgestapt van Octopus naar Dripify.

Ik gebruik Dripify om prospects van LinkedIn toe te voegen en ik waardeer het dat ik met automatisering automatisch verbinding kan leggen en berichten kan versturen om een band op te bouwen. Ik vind het prettig dat ik een zoekopdracht kan invoeren en dat het automatisch verbinding legt met de personen in mijn zoekopdracht en hen berichten stuurt. De eerste installatie is supergemakkelijk en de automatisering is beter, sneller en efficiënter, waardoor mijn team is overgestapt van Octopus naar Dripify.

Is LinkedIn Premium de moeite waard?

LinkedIn Premium kan echt nuttig zijn wanneer je naar een specifiek resultaat toe werkt, of dat nu het veroveren van een nieuwe rol is, het versnellen van het wervingsproces of het openen van deuren voor verkoopgesprekken. Als je het terloops gebruikt, voelt het vaak teleurstellend aan. Als je het gericht gebruikt, kan het tijdlijnen verkorten en kansen aan het licht brengen die je anders niet zou bereiken.

Net zo belangrijk als het abonnement zelf is hoe je het werk eromheen organiseert. Netwerken, follow-ups, ideeën voor content, gesprekken en leads verliezen allemaal hun waarde als ze verspreid staan in aantekeningen en half onthouden herinneringen. Door LinkedIn-activiteiten te koppelen aan een gecentraliseerd systeem zoals ClickUp, kun je verbindingen omzetten in consistente voortgang, in plaats van alleen maar meer notificaties.

Van tools voor het beheren van contacten tot het creëren van content, het beheren van taken en het bouwen van automatiseringen: ClickUp stroomlijnt je netwerkinspanningen. Meld je nu gratis aan en maak gebruik van ClickUp voor je LinkedIn-groei.

Veelgestelde vragen

Nee. Je hebt geen premium account nodig om aanbiedingen op LinkedIn te krijgen. Je kunt via LinkedIn Apply solliciteren op vacatures, zelfs met een gratis abonnement. Belangrijker dan premiumfuncties is een solide strategie voor het zoeken naar een baan: richt je op de juiste rollen, pas je sollicitaties aan en volg strategisch op. Hoewel je kansen om aangenomen te worden 2,6 keer groter worden door premiumfuncties zoals InMail en inzichten in sollicitanten.

Nee. Je krijgt slechts 5 InMail-credits per maand bij Premium Career en 15 bij Premium Business. Sales Navigator biedt 50 kredieten per maand. Kredieten worden drie maanden overgedragen als ze niet worden gebruikt, maar ze zijn nooit onbeperkt.

Premium Career kost $ 29,99 per maand, maar met een jaarabonnement daalt de prijs naar $ 19,99 per maand. De prijzen voor andere abonnementen lopen op tot $ 170 per maand.

Je krijgt toegang tot meer dan 20.000 cursussen op LinkedIn Premium. De kwaliteit en waarde van die cursussen variëren afhankelijk van je expertiseniveau.

Kleine bedrijven krijgen een gouden badge en AI-ondersteunde functies met LinkedIn Premium Business. Ze kunnen profielen bekijken van mensen die hen tot 365 dagen geleden hebben bekeken en maandelijks 15 InMail-credits versturen. Het is de moeite waard als bedrijven erin slagen om hoogwaardige deals te sluiten, waarmee ze bewijzen dat de ROI de maandelijkse investering van $ 59,99 waard is.