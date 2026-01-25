Hoe u interne productdemo's op Google Meet kunt vervangen door ClickUp SyncUp

Interne productdemo's mogen teams niet in het ongewisse laten.

Maar bij verkoop, product en ondersteuning blijven dezelfde vragen steeds weer terugkomen. Functies worden opnieuw uitgelegd, randgevallen worden opnieuw bekeken en teams moeten uiteindelijk meer dan eens dezelfde demo doorlopen.

Het probleem is niet de demo zelf. Het probleem is dat de kennis versnipperd blijft.

In deze handleiding laten we zien hoe ClickUp SyncUp Google Meet kan vervangen voor interne demo's en de productcontext toegankelijk kan houden lang nadat de vergadering is beëindigd.

Waarom traditionele interne productdemo's tijdverspilling zijn

Interne productdemo's bevorderen een gedeelde visie. Ze zorgen ervoor dat iedereen – van product- en ontwikkelingsteams tot belanghebbenden en verkoopmedewerkers – de functies van het product begrijpt.

Als uw medewerkers zelfs na het organiseren van regelmatige productdemo-vergaderingen nog maar halfbakken kennis van het product hebben, kunnen de onderliggende problemen zijn. 👇

Conflicten bij het plannen

Wanneer teams verspreid zijn over verschillende tijdzones, is het een uitdaging om een vergadering te plannen die voor iedereen past in hun agenda en werktijden. Iemand uit uw team zal na het werk extra uren moeten maken om een demo bij te wonen.

Als de demo iets is dat je kunt opnemen en het team op hun eigen tempo kan bekijken, waarom zou je ze dan dwingen om deel te nemen aan één enkele call?

Asynchrone demo's besparen tijd en beschermen de productiviteit op de werkplek.

👀 Wist u dat? Een gemiddelde werknemer met een 9-tot-5-baan wordt elke 2 minuten onderbroken door vergaderingen, e-mails of pings. Als we ook activiteiten buiten de kernwerkuren meerekenen, komt het totaal op 275 onderbrekingen per dag. Bedrijven die synchrone communicatie verwachten, verliezen jaarlijks miljarden dollars omdat hun werknemers geen ruimte hebben voor diepgaand, geconcentreerd werk.

Verminderde focus

Een grondig begrip van een product is cruciaal voor het succes van een team. Als uw medewerker echter na vier opeenvolgende vergaderingen aan een demo-gesprek deelneemt, zal hij of zij zeker niet over de capaciteit beschikken om uw nieuwe productfunctie grondig te begrijpen.

Het resultaat?

De verkoopafdeling heeft geen antwoorden wanneer klanten queries stellen.

Belanghebbenden zullen geen input of feedback hebben voor verbeteringen aan functies.

Er bestaat een verschil in productbegrip tussen de verschillende afdelingen.

👀 Wist u dat? Werknemers brengen 392 uur per jaar door in vergaderingen. Uitgesplitst komt dit neer op meer dan 16 volledige dagen per jaar. Een dergelijke aanzienlijke tijdsinvestering onderstreept de noodzaak om ervoor te zorgen dat vergaderingen zowel noodzakelijk als efficiënt zijn.

Inconsistente feedbackloops

Feedback van een Google Meet-sessie staat zelden op één plek.

De ene persoon plaatst zijn ideeën in Slack. Iemand anders voegt twee dagen later opmerkingen toe aan een Google-document. Een projectmanager maakt gedeeltelijke aantekeningen.

Een sales enablement-manager herinnert zich een mondelinge suggestie, maar kan de bron ervan niet achterhalen. Tegen de tijd dat het team actie wil ondernemen, is de feedback versnipperd en onvolledig.

Omdat Google Meet geen verbinding heeft met uw werksysteem, is er geen enkele bron van waarheid voor:

Welke feedback werd gedeeld?

Wie heeft dit gedeeld?

Wat er is besloten versus wat er alleen is besproken

Welke input vereist daadwerkelijk actie?

Het probleem hiermee is dat teams ofwel te veel aandacht besteden aan luidruchtige meningen uit het gesprek, ofwel te weinig aandacht besteden aan stillere maar cruciale feedback die nooit in de aantekeningen terecht is gekomen.

Verloren zichtbaarheid

Stel dat een verkoper tijdens de demo een probleem aan de orde stelt en de productmanager belooft binnen 48 uur met een oplossing te komen.

Hoe zorgt u ervoor dat de lead de query daadwerkelijk binnen dat tijdsbestek oplost?

Het probleem met geïsoleerde demovergaderingen is dat discussies na het gesprek verdwijnen. Er is geen manier om die discussies om te zetten in uitvoerbare taken en mensen verantwoordelijk te maken.

Uw team gaat gewoon door met hun dagelijkse werkzaamheden en zal een query pas weer oppakken als hun werk wordt onderbroken door hetzelfde onopgeloste probleem.

Als je moeite hebt met het organiseren van aantekeningen van vergaderingen, dan is deze video iets voor jou 👇

📮 ClickUp Insight: Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 25% van de vergaderingen gemiddeld 8 of meer deelnemers heeft. * We hebben ook vastgesteld dat een gemiddelde vergadering ongeveer 51 minuten duurt. Deze grote vergaderingen kunnen op organisatieniveau leiden tot minstens 6 tot 8 uur aan collectieve vergadertijd per week. Wat als u dit zou kunnen verminderen? ClickUp verandert de manier waarop teams communiceren! In plaats van langdurige vergaderingen kunt u rechtstreeks binnen taken samenwerken met behulp van opmerkingen, bijlagen, spraaknotities, video-clips en meer – allemaal op één plek. 💫 Echte resultaten: De wereldwijde teams van STANLEY Veiligheid hebben al meer dan 8 uur per week bespaard op vergaderingen en updates met onze alles-in-één app voor werk!

Wat is ClickUp SyncUp en hoe centraliseert het interne productdemo's?

Werk naadloos samen met uw team met ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp is een door AI aangestuurde tool voor vergaderingen en samenwerking waarmee je één-op-één of groepsgesprekken via audio en video kunt starten binnen je ClickUp-werkruimte.

Het maakt deel uit van ClickUp Chat en kan worden gestart vanuit DM's, kanalen of weergaven. Gebruik het om live productdemo's te geven, discussies te koppelen aan taken en AI-gegenereerde samenvattingen te krijgen voor een snel overzicht.

SyncUp is beschikbaar op alle ClickUp-abonnementen, inclusief een gratis abonnement.

Hier leest u hoe u SyncUp kunt gebruiken om uw productdemo's te centraliseren en bruikbaar te maken 👇

Maak visuele productdemo's met ClickUp Clips

Gebruik ClickUp Clips om audio-/visuele walkthroughs van uw product op te nemen.

Deel het scherm en leg stap voor stap uit hoe een functie werkt. Beschouw dit als een installatie die vergelijkbaar is met Loom. Alle opgenomen clips zijn toegankelijk vanuit de Clips Hub en u kunt de opnamelink ook delen in specifieke productkanalen of gesprekken, zodat iedereen deze kan bekijken.

Clips zijn voorzien van snelheidsregeling en afspeelfuncties. Zo kunt u terugspoelen en de complexe productdemonstratie in uw eigen tempo bekijken. Laat een opmerking met tijdstempel achter om een specifiek gesprek te sturen.

Klik gewoon op een video waar u een vraag wilt achterlaten en wijs deze vervolgens toe aan iemand die deze voor u kan beantwoorden.

🚀 ClickUp-voordeel: maak een verbinding met uw Google Agenda-account om gebeurtenissen in uw kalender weer te geven met de Google Agenda-integratie. Klik op een gebeurtenis met video-conferencing om er rechtstreeks vanuit ClickUp aan deel te nemen. Zo gebruikt u deze integratie effectief: Toegang tot en deelname aan agenda-gebeurtenissen vanuit ClickUp: Weergave, creëer of neem deel aan Google Agenda-gebeurtenissen rechtstreeks vanuit ClickUp – zonder te hoeven schakelen tussen tabbladen wanneer live discussies daadwerkelijk nodig zijn.

Maak en update agenda-gebeurtenissen met ClickUp AI: Zodra de integratie is ingesteld, kunt u AI gebruiken om Google Agenda-gebeurtenissen te plannen of aan te passen op basis van de taakcontext of asynchrone demo-resultaten.

Bekijk alles in één kalenderweergave: Google Agenda-gebeurtenissen verschijnen in ClickUp, zodat asynchrone demo's, follow-ups en incidentele livesessies op één plek zichtbaar blijven.

Live sessies voor vragen

Start een SyncUp om alle productgerelateerde vragen in één keer te beantwoorden. Om de vraag-en-antwoordvergadering productief en interactief te maken, kunt u uw teamleden vragen om hun vragen vooraf in het chatkanaal te delen.

Zorg ervoor dat u de agenda van de vergadering naar alle deelnemers stuurt, zodat iedereen de context begrijpt.

Zelfs als iemand niet bij de vergadering aanwezig kan zijn, worden zijn of haar zorgen toch behandeld.

Na afloop van de vergadering kunt u een uitgebreide AI-samenvatting genereren.

Zet deze samenvatting in een ClickUp document en deel deze met iedereen, zodat ze de actiepunten kunnen zien zonder de SyncUp opnieuw te bekijken.

Krijg een snel overzicht van de actiepunten van de vergadering met ClickUp Brain.

Als u een meertalig team heeft, kunnen zij ClickUp AI binnen hun ClickUp-werkruimte of de ClickUp Brain -app gebruiken om die aantekeningen van vergaderingen naar de lokale taal te vertalen.

Zet uw aantekeningen van de vergadering om in meerdere talen met ClickUp AI.

Centraliseer de communicatie binnen uw team met ClickUp Chat.

ClickUp Chat brengt al uw teamcommunicatie samen via threads, kanalen en DM's.

Aantekening: SyncUp maakt deel uit van ClickUp Chat en kan alleen worden gebruikt als u Chat activeert.

Communiceer met het team via threads en kanalen in ClickUp Chat.

Maak voor afdelingsoverschrijdende projecten een speciaal kanaal in ClickUp Chat als centrale hub. Als het project al een lijst of map heeft, gebruik dan het chatkanaal van die lijst of map! Deel alle projectgerelateerde discussies, taken, bestanden en SyncUp-gesprekken in dit kanaal.

Omdat alles gecentraliseerd is, hoeft u minder vaak van context te wisselen.

Doorzoekbaar video-logboek

Kan de opgenomen productdemo worden omgezet in een doorzoekbare kennisbank?

Absoluut. Maak een ClickUp Document aan waarin je deze opnames uit ClickUp Clips organiseert als een gestructureerde cursus.

Voeg links toe naar specifieke demo's in volgorde: eerst een overzicht van de functies, dan geavanceerde functionaliteit en vervolgens randgevallen. Iedereen kan het pad stap voor stap volgen in plaats van te raden welke video hij vervolgens moet bekijken.

Wanneer cursisten de video's bekijken, kunnen ze opmerkingen met tijdstempels achterlaten met hun vragen. Maar ze kunnen ook verwijzen naar eerdere opmerkingen van andere mensen en de weergave van de reacties bekijken.

Als het punt van verwarring veel voorkomt, is de kans groot dat iemand het al heeft opgehelderd. Ze hoeven niet te wachten op een reactie of iemand te storen in zijn werk om antwoorden te krijgen.

Geïntegreerde context

Demo's in ClickUp SyncUp staan niet op zichzelf. U kunt opnamelinks delen in ClickUp-taken, documenten, kanalen en directe berichten. Opnames zijn ook beschikbaar voor deelnemers aan vergaderingen in Clips Hub.

Je kunt taken ook rechtstreeks koppelen aan SyncUps vanuit het kanaal of DM waar de SyncUp is gestart. Beweeg de muisaanwijzer over het SyncUp-bericht, klik op het pictogram met de drie puntjes ... en selecteer Relatie toevoegen.

📌 Voorbeeld: U begeleidt het team bij een nieuwe betalingsintegratie. Maak een verbinding tussen de belangrijkste ontwikkelingstaak en SyncUp, zodat anderen gemakkelijk toegang hebben tot de relevante bestanden, opmerkingen en context.

Elke discussie, vraag en follow-up blijft gekoppeld aan de Taak waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt. Teams verspillen geen tijd met het doorzoeken van mappen, gesprekken of tools om later de context te reconstrueren. De demo, de feedback en de uitvoering bevinden zich allemaal op één plek.

Vat samen en houd het werk op gang

⭐ Bonus: Met ClickUp Enterprise Search kunt u binnen enkele seconden informatie opvragen met behulp van natuurlijke taalopdrachten. Als u bijvoorbeeld een week afwezig bent geweest, kunt u de AI-assistent vragen om u op de hoogte te brengen van actiepunten en belangrijke discussies van de afgelopen week. Vraag ClickUp Brain om je op de hoogte te houden via je chatkanaal.

Voor alle opgenomen SyncUps kunt u een door AI aangestuurde samenvatting van het gesprek maken, waarin de sleutelitems en taken worden beschreven.

Krijg contextbewuste samenvattingen van vergaderingen op basis van uw taken, documenten en berichten tijdens het chatten.

Hoe u Google Meet-demo's kunt vervangen door ClickUp SyncUp

Zo kunt u ClickUp SyncUp integreren in uw productdemo's:

Stap 1. Controleer uw huidige demokalender

Bekijk uw Google Agenda-gebeurtenissen en deel uw bestaande productdemo's in twee categorieën in:

Demo's die baat hebben bij synchroniseren:

Demo's die brainstormen of strategische besluitvorming vereisen

Sessies waarin belanghebbenden moeten debatteren over afwegingen of prioriteiten

Start vergaderingen waarbij afstemming over de visie belangrijker is dan details.

Voorbeelden: OKR-vergaderingen, strategische planningssessies en brainstormdiscussies

Demo's die asynchroon kunnen zijn:

Geef walkthroughs voor functies waarin mensen vooral luisteren en later vragen stellen.

Voortgangsupdates waarvoor geen onmiddellijke feedback nodig is

Demo's met lage opkomst vanwege tijdzone-conflicten of planningsproblemen

Voorbeelden: Functie-uitleg waar de meeste mensen naar luisteren en interne voortgangsupdates.

Verminder vervolgens het aantal vergaderingen waarvoor geen realtime interactie nodig is.

Stel ook duidelijke communicatiedoelen vast. Teams moeten duidelijk begrijpen wanneer ze SyncUp, Clips of Chats moeten gebruiken om te reageren in een asynchrone omgeving.

👀 Wist je dat? NASA gebruikte voice loops tijdens Apollo-missies. Dit waren continue, realtime multikanaals audio-opnames waarbij verschillende teams naar overlappende gesprekken luisterden. Het was een van de vroegste vormen van synchrone coördinatie tussen verschillende disciplines.

Stap 2. Start en neem een SyncUp op

Start een SyncUp rechtstreeks vanuit:

Een kanaal

Een DM

Weergaven op een locatie waaraan een chatkanaal is gekoppeld

Klik op het SyncUp-pictogram (telefoon) in de werkbalk of koptekst om uw gesprek te starten.

💡 Pro-tip: Maak voor demo's die iedereen in het team moet bekijken een #Product Channel aan in uw ClickUp Chat. Organiseer alle bedrijfsbrede productdemo-vergaderingen vanaf hier. Alle productgerelateerde informatie is op één plek toegankelijk.

Nadat u producten hebt uitgelegd aan de hand van visuele walkthroughs en interactieve sessies, hebt u ook documentatie over dat product nodig.

Met ClickUp BrainGPT, een uniforme AI-werkruimte, kunt u uw demo-opnames verwerken en omzetten in schriftelijke handleidingen, voltooid met stappen, belangrijke punten en actiepunten. Dit is wat het kan doen:

Toegang tot context vanuit gekoppelde apps : haal gegevens uit Google Drive, Slack en andere tools om uitgebreide productdocumentatie samen te stellen zonder tussen platforms te hoeven schakelen.

Schakel tussen AI-modellen : kies Claude voor technisch schrijven, ChatGPT voor creatieve uitleg of Gemini voor gestructureerd format, afhankelijk van uw documentatiebehoeften.

Dicteer in plaats van te typen : gebruik : gebruik Talk-to-Text om tijd te besparen bij het stellen van vragen of het beantwoorden van berichten, waardoor asynchrone feedback sneller en natuurlijker verloopt.

Gebruik Enterprise Search om eerdere demo's te vinden: zoek vergelijkbare functie-uitleg, eerdere vraag-en-antwoordsessies of terugkerende vragen in al uw opnames en documenten. zoek vergelijkbare functie-uitleg, eerdere vraag-en-antwoordsessies of terugkerende vragen in al uw opnames en documenten.

👀 Wist u dat? Picturephone II van AT&T was het allereerste videoconferentiesysteem dat commercieel op de markt werd gebracht. Mensen moesten naar een van de Picturephone-stations in de VS gaan – New York, Washington, D.C. en Chicago – en minstens 16 dollar betalen om een gesprek van drie minuten te voeren. De dienst werd geen succes, maar markeerde het begin van (nu) gemakkelijk toegankelijke virtuele communicatietechnologie.

Stap 3. Embed en verzamel asynchrone feedback

De opgenomen SyncUps en Clips blijven permanent in de Clips Hub staan. Om de feedbackloop efficiënt te sluiten, vraag je teams om de nieuwe demovideo's te bekijken en binnen een bepaalde termijn feedback te geven.

Problemen worden sneller opgelost en het begrip van het product wordt dieper verankerd in alle afdelingen wanneer er een duidelijk venster is voor reacties.

🚀 Voordeel van ClickUp: Super Agents zijn AI-aangedreven teamgenoten binnen ClickUp die continu in uw ClickUp-werkruimte actief zijn. Ze begrijpen taken, documenten, chats en gekoppelde tools en kunnen meerstapswerkstroomen uitvoeren zonder handmatige prompts of follow-ups. Versnel werkstroomen met Super Agents in ClickUp Super Agents blinken uit in werkstroomen zoals: Creatieve briefings: Stel creatieve briefings op aan de hand van de context van een Taak of het chatten, inclusief bruikbare verbeteringen om de intake te standaardiseren en goedkeuringen te versnellen.

Functieoverzichten: Functieverzoeken omzetten in gestructureerde overzichten, zodat Agile-teams de scope kunnen afstemmen, de tijd efficiënt kunnen inschatten en herwerk kunnen verminderen.

Follow-up-e-mails: Zet Zet de resultaten van AI Notetaker-vergaderingen om in follow-up-e-mails die klaar zijn voor de client, met daarin beslissingen, eigenaars en deadlines voor duidelijke volgende stappen.

Escalatie van problemen: Houd voor elke taak een gecentraliseerd escalatie-document bij, zodat teams problemen sneller en duidelijker kunnen oplossen.

Voordelen van het gebruik van ClickUp SyncUp ten opzichte van Google Meet

Google Meet is een veelzijdige audio-videocommunicatietool, maar het is nog steeds een op zichzelf staande tool die niet meebeweegt met uw werk.

Na een demovergadering blijven uw opnames in Drive staan en wordt de feedback verspreid over e-mails of Slack-threads. Er is geen systeem om vergaderdiscussies om te zetten in daadwerkelijke taken.

SyncUp elimineert de silo's door binnen uw werkruimte te werken. De voordelen van het gebruik van SyncUp ten opzichte van Google Meet zijn 👇

Permanente kennisbank: alle discussies, feedback en gerelateerde documenten blijven op één plek, gekoppeld aan de betreffende SyncUp-demo of Clip. Iedereen die de opname maanden later bekijkt, krijgt de volledige context te zien zonder door verschillende apps te hoeven zoeken.

Minder vergadermoeheid: teams bekijken demo's op hun eigen tijd zonder hun concentratie te verstoren. Het interactieve communicatiemodel van ClickUp Chat ondersteunt teams bekijken demo's op hun eigen tijd zonder hun concentratie te verstoren. Het interactieve communicatiemodel van ClickUp Chat ondersteunt een beter vergaderbeheer in verschillende tijdzones.

Betere integratie: SyncUp integreert niet alleen met ClickUp, maar ook met alle tools die verbonden zijn met ClickUp. Alles, van documenten en feedback tot taakcontext, is toegankelijk, waardoor u geen last meer heeft van SyncUp integreert niet alleen met ClickUp, maar ook met alle tools die verbonden zijn met ClickUp. Alles, van documenten en feedback tot taakcontext, is toegankelijk, waardoor u geen last meer heeft van een wildgroei aan tools.

Kostenbesparing: SyncUp is beschikbaar om te testen op alle gratis abonnementen.

Betere kwaliteit van feedback: Teams kunnen audio-/video-Clips opnemen om tijdens het bekijken van een demo hun opmerkingen te geven en reacties met tijdstempel achterlaten. Alle feedback wordt bijgehouden en behandeld in een gesloten circuit, zonder dat deze verloren gaat.

AI-aangedreven zoekfunctie en antwoorden: vraag Brain gewoon om "de demo te zoeken waarin API-limieten werden besproken" of "vertel me of onze CRM-tool posts op sociale media kan automatiseren" en krijg direct antwoorden uit opnames van namen en samenvattingen, opmerkingen en chatthreads.

Hoe teams ClickUp SyncUp vandaag de dag gebruiken

Productdemo's zijn niet voor iedereen hetzelfde. Verschillende teams hebben verschillende informatie nodig, met verschillende diepgang, voor verschillende doeleinden. Enkele voorbeelden van het gebruik van SyncUps om productdemo's op maat te maken zijn:

1. Productteams demonstreren nieuwe functies aan belanghebbenden

✅ Probeer dit eens: Verdeel uitleg over functies in korte video's van 2-5 minuten die teams in hun eigen tempo kunnen bekijken.

Sluit alle gerelateerde demo's in dezelfde Taak of document in. Het is een goede gewoonte om ze vanuit hetzelfde kanaal te starten om de context te behouden.

Organiseer een live vraag-en-antwoordsessie waarin je de zorgen van het team een voor een behandelt, op basis van vragen die zijn verzameld via asynchrone communicatie.

2. Sales enablement-teams bereiden vertegenwoordigers voor op lanceringen

✅ Probeer dit eens: Vraag vertegenwoordigers om vragen te stellen in plaats van regionale enablement-gesprekken in te plannen.

Neem een SyncUp op waarin je uitlegt wat er is veranderd, voor wie de functie bedoeld is en hoe je deze in gesprekken met klanten kunt positioneren. Voeg de link naar de SyncUp-opname toe aan de meest relevante taak of het meest relevante document.

Voeg aantekeningen over het omgaan met bezwaren en tijdstempels van demo's rechtstreeks toe aan dezelfde Taak of document.

✅ Probeer dit eens: Volg follow-ups als Taak in plaats van nog een afstemmingsgesprek in te plannen.

Neem een SyncUp op waarin je laat zien hoe een nieuwe functie van invloed is op interne werkstroomen, rapportages of overdrachten.

Vraag operationele leiders om commentaar te geven op de downstreamrisico's of afhankelijkheden.

4. Cross-functionele teams stemmen af tijdens drukke lanceringsperiodes

✅ Probeer dit eens: Laat teams asynchroon bijpraten terwijl ze toch op één lijn blijven.

Gebruik SyncUps om snelle updates op te nemen tijdens de lanceringsweek in plaats van dagelijkse gesprekken om te synchroniseren.

Bewaar alle updates in één kanaal dat gekoppeld is aan de lancering.

5. Teams die mockups en prototypes presenteren

✅ Probeer dit eens: Gebruik ClickUp Brain om alle feedback samen te vatten en op prioriteit te groeperen voordat je aan de volgende iteratie begint.

Neem een Clip op waarin u het ontwerp doorloopt met commentaar over belangrijke beslissingen en afwegingen.

Deel het Figma-bestand en ontwerp de Taak in de SyncUp-thread.

Veelgemaakte fouten bij de overstap van Google Meet naar asynchrone demo's

Het doel was echter nooit om synchrone vergaderingen te elimineren, maar om mogelijkheden te vinden waarbij asynchrone demo's teams beter van dienst zijn.

Als u overstapt van Google Meet-demo's naar asynchroon, zijn dit de veelgemaakte fouten die u moet vermijden:

Fout ❌ Oplossing ✅ Behandel asynchrone demo's als opgenomen vergaderingen Verdeel demo's in korte, doelgerichte Clips met elk één duidelijke boodschap. Geen instellingen voor feedback Stel een duidelijk antwoordvenster in en vraag om specifieke feedback, geen open opmerkingen. Vervang vergaderingen die nog steeds realtime discussie vereisen Houd OKR's, strategieën en kickoff-sessies live; verplaats informatieve demo's asynchroon. Behandel asynchrone demo's als optioneel voor weergave Koppel demo's aan taken, beslissingen of deliverables, zodat het bekijken ervan een duidelijk doel heeft. Vergeet de cross-functionele context niet Begin elke demo met wat er is veranderd, voor wie dit gevolgen heeft en waarom dit belangrijk is. Aannemen dat asynchroon geen facilitering betekent Gebruik samenvattingen en follow-ups in ClickUp om de cirkel rond te maken.

👀Wist u dat? Bijna 47% van de werknemers ergert zich aan presentatoren die niet goed voorbereid zijn om een vergadering strategisch te leiden. En meer dan 55% van de werknemers raakt gefrustreerd door vergaderingen die ook via e-mail hadden kunnen worden afgehandeld.

Centraliseer interne demo's met ClickUp SyncUp

Om een collaboratieve asynchrone cultuur te creëren, moeten teamleden bewust communiceren.

Als een idee of demo adequaat kan worden overgebracht zonder mensen uit hun werk te halen, kies dan voor die route.

Maak live sessies optioneel en bied voldoende bronnen aan. Mensen die opnames later bekijken, hebben niet het gevoel dat ze belangrijke context of discussies hebben gemist.

Maak kennis met ClickUp SyncUps: een hybride communicatietool. Deze tool past zich aan aan de manier waarop teams werken.

Met contextuele AI worden discussies omgezet in actiepunten en taken.

Meld u aan bij ClickUp en centraliseer uw interne demo's met SyncUp.

Veelgestelde vragen

ClickUp SyncUp is een AI-aangedreven tool voor vergaderingen en samenwerking waarmee je één-op-één of groepsgesprekken kunt starten binnen je ClickUp-werkruimte. Het maakt deel uit van ClickUp Chat en kan worden gestart vanuit DM's, kanalen of weergaven.

SyncUp is een collaboratieve AI-vergadertool die is ingebouwd in ClickUp en verbinding maakt met uw hele werkruimte-ecosysteem. De geconvergeerde AI-werkruimte verenigt tools en werkstroomen, waardoor werkversnippering wordt verminderd. Google Meet is een zelfstandige videoconferentietool die alleen verbinding maakt met uw Google-ecosysteem, waarbij opnames worden opgeslagen in Drive.

Ja. U kunt audio- of video-productdemo's opnemen met ClickUp Clips of een live SyncUp hosten en teamleden door het product leiden. SyncUps kunnen worden opgenomen met schermdeling en live commentaar. Mensen die de opname bekijken, kunnen een AI-samenvatting van de vergadering maken of een commentaar met tijdstempel achterlaten.

Teams kunnen rechtstreeks op opgenomen SyncUps opmerkingen met tijdstempel achterlaten of vragen stellen in de chat of het kanaal waar de SyncUp werd gehost. Feedback blijft gekoppeld aan de opname, zodat deze gemakkelijk kan worden geraadpleegd en opgevolgd.

Ja. SyncUp is beschikbaar om te testen op alle ClickUp-abonnementen, inclusief het gratis abonnement.