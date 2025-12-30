De beste Miro-sjablonen voor het in kaart brengen van werkstroomprocessen om werkstroomprocessen te visualiseren

Heb je ooit geprobeerd een proces uit te leggen en zag je iedereen knikken... maar voelde je je toch nog steeds verward?

Dat is wat er gebeurt als werkstroom alleen in de hoofden van mensen bestaat.

Procesmapping lost dat op. Met de juiste sjablonen kunt u rommelige werkstroomen omzetten in duidelijke visuals die iedereen gemakkelijk kan begrijpen. En met Miro hoeft u niet vanaf een leeg bord te beginnen. De vooraf gebouwde sjablonen voor procesmapping helpen teams efficiënter te werken en hun processen te verbeteren.

In dit artikel bekijken we de beste Miro-sjablonen voor procesmapping die u kunt gebruiken om uw werkstroomen in kaart te brengen en te verbeteren zonder er al te veel over na te denken. We laten ook zien hoe u ClickUp-sjablonen voor procesmapping kunt gebruiken om die visuals om te zetten in bruikbare werkstroomen die u daadwerkelijk kunt uitvoeren en bijhouden.

🎥 Bekijk: Nieuw met procesmapping? Deze korte video legt de basisprincipes uit en laat je praktijkvoorbeelden zien, zodat je vol vertrouwen aan de slag kunt.

Gratis sjablonen voor procesmapping in één oogopslag

Wat zijn Miro-sjablonen voor procesmapping?

Miro-sjablonen voor procesmapping zijn kant-en-klare visuele lay-outs die teams helpen te visualiseren hoe het werk daadwerkelijk verloopt. In plaats van helemaal zelf vormen te tekenen, begint u met een gestructureerde sjabloon en vult u eenvoudig uw stappen, beslissingen en rollen in.

Binnen Miro zijn deze sjablonen gemaakt voor duidelijkheid en samenwerking op afstand. Door gebruik te maken van stroomdiagramelementen zoals acties, beslissingspunten en overdrachten, maken ze het voor iedereen gemakkelijk om het proces in één oogopslag te begrijpen.

🎉 Leuk weetje: Procesmapping begon niet als een 'nice-to-have'-grafiek. Het begon als een wapen voor efficiëntie. Toen Frank en Lillian Gilbreth in 1921 procesgrafieken introduceerden, was het doel simpel: werk zichtbaar maken zodat verspilling niet verborgen kon blijven.

Wat maakt een goede Miro-sjabloon voor procesmapping?

Een goed ontworpen Miro-sjabloon voor procesmapping maakt een proces duidelijk, zelfs voor iemand die het voor het eerst ziet. Dit is wat een geweldige sjabloon echt onderscheidt van een gemiddelde sjabloon 👇

Begin- en eindpunten: Laat duidelijk zien waar het proces begint en eindigt, zonder dat er om context hoeft te worden gevraagd.

Gemakkelijk te herkennen beslissingspunten: benadrukt waar keuzes worden gemaakt, zodat het duidelijk is hoe verschillende paden het resultaat beïnvloeden. Indien goedgekeurd → doe dit. Indien afgewezen → doe dat.

Gedefinieerde rollen en relaties: duidelijk omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit vermindert verwarring en voorkomt problemen bij het overdragen van taken.

Ontworpen voor samenwerking: bevat ruimte voor aantekeningen, opmerkingen, feedback en iteraties, zodat het team in realtime kan samenwerken en één gedeelde versie van de waarheid kan opbouwen

Flexibel, niet rigide: U zit niet vast aan één manier van werken en kunt het uitbreiden, inkorten of aanpassen aan uw gebruikssituatie.

Focus op duidelijkheid: houdt visuals overzichtelijk en leesbaar met consistente vormen, minimale rommel en eenvoudige labels om het proces gemakkelijk te volgen en te verbeteren

📌 Wist u dat? De wereldwijde markt voor systemen voor werkstroombeheer heeft een omvang van 10,1 miljard dollar bereikt. Diezelfde markt zal naar verwachting blijven groeien, aangedreven door digitale transformatie en hybride werkbehoeften. Deze groei wordt gedreven door één kernbehoefte. Bedrijven betalen niet voor meer tools, maar voor duidelijkheid. En sjablonen voor procesmapping weerspiegelen deze verschuiving. Ze maken begin- en eindpunten duidelijk, benadrukken besluitvormingspaden, tonen duidelijk eigendom en blijven flexibel naarmate het werk evolueert.

Gratis Miro-sjablonen voor procesmapping

Miro biedt een bereik aan gratis sjablonen voor procesmapping waarmee teams binnen enkele minuten van discussie naar duidelijkheid kunnen gaan.

Hier zijn enkele van de beste.

1. Miro-sjabloon voor proceskaarten

via Miro

Met de Miro-sjabloon voor proceskaarten kunt u elke werkstroom van begin tot eind opsplitsen in stapsgewijze acties. Hiermee worden alle overdrachten, beslissingen, vertragingen en herhalingscycli zichtbaar, zodat niets verborgen blijft.

Terwijl u elke stap in kaart brengt, stimuleert de sjabloon op natuurlijke wijze lean thinking, d.w.z. dat u zich afvraagt of een actie echt waarde toevoegt voor de klant, vereist is voor naleving, of gewoon bestaat omdat 'het altijd zo is gedaan'.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Markeer beslissingspunten, zodat u gemakkelijk kunt zien waar het proces een vertakking heeft, terugloopt of vertraagt

Bepaal vooraf de eigendom en reikwijdte, zodat iedereen op één lijn zit met een enkel, betrouwbare weergave van het huidige proces

Creëer een solide basis die procesverbeteringen, automatisering of herontwerp veel effectiever maakt

✅ Ideaal voor: Bedrijfsanalisten en operationele teams die de huidige werkstroomen in kaart brengen om knelpunten en verbetermogelijkheden in Miro aan het licht te brengen

📊 Statistiek: Volgens een enquête van Camunda is 50% van de organisatorische processen al gedeeltelijk of volledig geautomatiseerd en is 90% van de IT-beslissers van plan om de komende 24 maanden meer te investeren in automatisering.

2. Miro-sjabloon voor het in kaart brengen van de organisatie en processen

via Miro

De meeste teams hebben organigrammen, procesdocumenten en verantwoordelijkheden met een verdeling over verschillende locaties. De Miro-sjabloon voor organisatie- en procesmapping brengt dat allemaal samen.

Het helpt u te begrijpen wie wat doet en hoe de werkstroom tussen mensen verloopt. De proceskaarten op hoog niveau brengen in kaart hoe het bedrijf dagelijks functioneert, waarbij het werk wordt onderverdeeld in kernfuncties zoals verkoop, marketing, bedrijfsvoering, financiën of ondersteuning, met de belangrijkste processen die binnen elk van deze functies plaatsvinden.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Standaardiseer de manier waarop processen worden gevisualiseerd door gebruik te maken van een gedeeld sjabloon en een legenda die elke taak en beslissing gemakkelijk te begrijpen maken

Houd documentatie nauwkeurig en actueel door wijzigingen bij te houden en een duidelijk ritme voor updates in te stellen

Stem vergaderingen af op het echte werk door te documenteren wie er vergadert, hoe vaak en waarom, zodat gesprekken de uitvoering ondersteunen in plaats van ervan af te leiden

✅ Ideaal voor: Oprichters en groeiende teams die één enkele bron nodig hebben om de organisatiestructuur in kaart te brengen en end-to-end-processen te documenteren

📚 Lees meer: Bekijk voorbeelden van werkstroomdiagrammen om te begrijpen hoe u elke stap kunt in kaart brengen als een echte eigenaar, input en resultaat in uw processen.

3. Miro-sjabloon voor basisprocesin kaart brengen

via Miro

De Miro Basic Process Map Sjabloon maakt gebruik van swimlanes om zelfs complexe werkstroomen van begin tot eind begrijpelijk te maken. Het werk verloopt in praktische stappen van links naar rechts, zodat zelfs iemand die de werkstroom voor het eerst ziet, snel begrijpt wat er gebeurt.

Elke rij laat zien wie er in elke fase verantwoordelijk is, waardoor overdrachten zichtbaar worden en u kunt zien waar vertragingen meestal optreden. Goedkeuringen, afwijzingen en uitzonderingen worden even duidelijk weergegeven, zodat speciale gevallen altijd op dezelfde manier worden afgehandeld en het proces voorspelbaar blijft voor zowel teams als klanten.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak een onderscheid tussen dagelijkse werkstroomen en uitzonderlijke gevallen door aan te geven waar de werkstroom eenvoudig blijft en waar extra controles de werkstroom vertragen

Toon herbewerkingen en feedbackloops, zodat teams kunnen zien waar werk teruggaat en kunnen beslissen of die stappen echt nodig zijn

Maak het proces eenvoudig door visuele hulpmiddelen te gebruiken voor elke stap, beslissing, start en einde, zodat teams het kunnen volgen en hergebruiken zonder chaos.

✅ Ideaal voor: Procesteams en organisaties die willen begrijpen hoe de werkstroom daadwerkelijk verloopt tussen verschillende rollen en afdelingen

📚 Lees meer: Beste alternatieven voor Microsoft Word

4. Miro-sjabloon voor het in kaart brengen van de klantervaring

via Miro

De Miro Client Experience Process Map sjabloon is een uitgebreid, end-to-end sjabloon dat in kaart brengt hoe een client door uw business navigeert. Het begint met de nurture zone, waar leads voor het eerst binnenkomen en het eerste vertrouwen wordt opgebouwd. Dit is waar mensen u ontdekken via verwijzingen, content, outreach of gesprekken. Het proces gaat vervolgens over naar de verkoop, waar discussies worden omgezet in voorstellen, follow-ups, goedkeuringen of afwijzingen.

Zodra een deal is gesloten, verschuift de kaart naar onboarding en gaat vervolgens over in klantbeheer. Deliverables, check-ins, feedback en voortdurende communicatie worden stap voor stap weergegeven. Ten slotte eindigt het proces met offboarding, dat wordt behandeld als een gepland onderdeel van de ervaring. De laatste overdrachten, feedback en verwijzingen worden meegenomen, zodat klanten met duidelijkheid en een positieve laatste indruk vertrekken.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak de kwaliteit van leads duidelijk door te laten zien wie doorgaat, wie pauzeert en wie afhaakt, voordat er verkoopkansen verloren gaan

Behandel elk verkoopresultaat door afwijzingen en wijzigingen in kaart te brengen in plaats van uit te gaan van een rechtlijnig traject

Ontdek snel inefficiënties door automatisering te scheiden van handmatig werk en door lussen en vertragingen bloot te leggen

✅ Ideaal voor: Teams die een duidelijk beeld willen krijgen van het traject dat hun klanten afleggen, zodat ze een consistentere klantervaring kunnen bieden, van het eerste contact tot het afscheid.

💡 Pro-tip: Klanttrajecten verlopen zelden via één kanaal. Uit een veel geciteerd omnichannelonderzoek bleek dat 73% van de shoppers tijdens hun traject meerdere kanalen gebruikte. Dat is precies waarom processen moeten worden in kaart gebracht met digitale contactpunten, overdrachten tussen teams en punten waar inconsistente communicatie de ervaring verstoort.

5. Miro BPMN-werkstroomsjabloon

via Miro

De BPMN-standaarden zijn een veelgebruikte manier om processen te documenteren, zodat Business-, operationele- en technische teams allemaal hetzelfde diagram kunnen begrijpen zonder misinterpretaties.

In de Miro BPMN-werkstroomsjabloon begint elk proces met een trigger, zoals een klantverzoek, een interne beslissing, een systeemgebeurtenis of een geplande actie. De kern van het proces bestaat uit taakblokken. Elke taak vertegenwoordigt een specifieke actie die door een persoon of een systeem wordt uitgevoerd en wordt in een zwembaan geplaatst om duidelijk aan te geven wie de eigenaar en verantwoordelijke is.

De werkstroom gaat vervolgens naar gedefinieerde eindpunten, waar wordt weergegeven of een verzoek is voltooid, afgewezen, gepauzeerd of gesloten vanwege een uitzondering.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Laat zien waar beslissingen worden genomen door goedkeuringen, afwijzingen, pauzes en loops in kaart te brengen, zodat teams weten waar het werk kan veranderen, vertragen of stoppen

Toon taken die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd, zodat teams niet onnodig stap voor stap aan het werk hoeven te gaan als dat niet nodig is.

Verbeter het proces samen door teams opmerkingen te laten toevoegen en de werkstroom in de loop van de tijd bij te werken

✅ Ideaal voor: Teams die realistische werkstroomen in kaart willen brengen en meerdere belanghebbenden op één lijn willen brengen zonder te vertrouwen op lange, verouderde documentatie

🎯 Voordeel van ClickUp: ClickUp mindmaps richten zich op structuur en logica. Ze helpen u een proces op te splitsen in kleinere stappen, afhankelijkheden te organiseren en te zien hoe alles met elkaar verbonden is. Mindmaps zijn vooral handig wanneer u een proces ontwerpt of verfijnt voordat u het vastlegt in een definitieve werkstroom. Organiseer projecten, ideeën en taken in ClickUp mindmaps via een flexibel visueel overzicht

6. Miro Agentic Document-To-Flowchart-sjabloon

via Miro

De Miro Agentic Doc-to-Flowchart Sjabloon laat zien hoe ruwe, ongestructureerde ideeën kunnen worden omgezet in een gestructureerd visueel systeem met behulp van agentische werkstroomen. U hebt geen perfecte input nodig: losse gedachten, plakbriefjes, korte teksten, afbeeldingen of schetsen zijn voldoende. Het idee is simpel: voeg al uw inspiratie toe en laat het systeem er betekenis aan geven.

De agent neemt het over en zet die input om in vooraf gedefinieerde output, zoals tabellen, prompts, logische uitbreidingen en ideeënuitsplitsingen. Van daaruit wordt u aangemoedigd om te experimenteren, bijvoorbeeld door nieuwe ideeën toe te voegen, van richting te veranderen, personages uit te breiden of de werkstroom te doorbreken. Het sjabloon blijft flexibel, net als echt creatief werk, dat zelden in een rechte lijn verloopt.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Genereer parallel meerdere gestructureerde outputs, van moodboards voor het creëren van werelden tot het ontwerpen van personages en omgevingen, met dezelfde kerninspiratie en zonder dubbel werk.

Volg elk idee terug naar de bron met visuele links, waardoor samenwerking eenvoudig en transparant wordt

Visualiseer het hele creatieve proces terwijl het zich ontvouwt, met documenten en afbeeldingen naast elkaar geplaatst, zodat iedereen kan volgen hoe ruwe ideeën zijn omgezet in gepolijste concepten

✅ Ideaal voor: Teams die werken aan games, films, animaties, storytelling, branding of wereldopbouwprojecten, waarbij ideeën snel evolueren en op één lijn moeten blijven.

📌 Wist u dat? Volgens een wereldwijd onderzoek van McKinsey heeft 23% van de organisaties agentische AI-systemen in ten minste één bedrijfsfunctie opgeschaald, terwijl 39% al is begonnen met het experimenteren met AI-agenten in hun werkstroom. Deze verschuiving laat zien dat teams verder gaan dan pilots en gestructureerde manieren nodig hebben om ongestructureerde ideeën om te zetten in bruikbare systemen.

7. Miro-sjabloon voor processtroomdiagram

via Miro

De Miro-sjabloon voor het ontwerpproces is een visueel beslissingssysteem dat teams helpt in kaart te brengen hoe ontwerpideeën worden gecreëerd, getest en verbeterd. Nadat een begin is gedefinieerd, gaat de werkstroom verder met het definiëren van het doel, het verkennen van ideeën, het bouwen van prototypes en het testen van oplossingen.

Checkpoints helpen teams om even stil te staan, te bekijken wat werkt en te beslissen of ze een idee moeten verbeteren of verdergaan. Als iets niet werkt, keert de werkstroom op natuurlijke wijze terug in plaats van teams gedachteloos vooruit te duwen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Evalueer ideeën aan de hand van praktische criteria zoals haalbaarheid, tijd, budget, behoeftes van gebruikers, merkregels en technische limieten

Verfijn het definitieve ontwerp door details zoals layout, ruimte, consistentie, toegankelijkheid en visuele afwerking te verbeteren, zodat het klaar is voor publicatie

Sla belangrijke context op in het bijbehorende document door samenvattingen, vereisten, onderzoek en aantekeningen toe te voegen, zodat iedereen die later toetreedt zowel de beslissingen als de redenering erachter begrijpt

✅ Ideaal voor: Ontwerpteams, productteams, bureaus en niet-ontwerpers die het ontwerpproces willen begrijpen en verbeteren zonder afhankelijk te zijn van lange documenten of onduidelijke overdrachten

⚡ ClickUp Super Agents voor procesuitvoeringZelfs de beste werkstroom loopt vast als niemand deze onderhoudt. Super Agents helpen daarbij. Ze kunnen uw werkstroomen in de gaten houden, teams herinneren wanneer stappen te laat zijn, ontbrekende goedkeuringen markeren en ervoor zorgen dat uw in kaart gebrachte processen elke keer op dezelfde manier blijven werken. Zie ze als een kleine procesmedewerker die nooit een stap vergeet.

8. Miro-sjabloon voor zwembaanstroomdiagram

via Miro

In tegenstelling tot een gewoon stroomdiagram dat alleen een reeks stappen weergeeft, verdeelt de Miro Swimlane Flowchart Sjabloon het proces in horizontale banen. Elke baan vertegenwoordigt een specifieke actor, zoals een team, rol, klant of systeem. Elke taak wordt in de baan geplaatst van de persoon of het systeem die/dat ervoor verantwoordelijk is, zodat de eigendom altijd zichtbaar is. Wanneer werk van de ene baan naar de andere gaat, is de overdracht ook gemakkelijk te zien.

Het stroomschema richt zich op echte taken, zoals het controleren van informatie, het verwerken van verzoeken of het leveren van resultaten, en bevat ook paden voor uitzonderingen. Als er iets misgaat, zijn de volgende stappen al in kaart gebracht. Dit maakt de sjabloon bijzonder nuttig voor onboarding, omdat nieuwe teamleden snel kunnen zien hoe het werk verloopt, waar ze passen en met wie ze moeten samenwerken.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Toon overdrachten door te markeren waar werk tussen teams of systemen wordt overgedragen, waardoor vertragingen en hiaten in eigendom zichtbaar worden

Creëer een gedeeld begrip met duidelijk omschreven rijstrooknamen en beslissingslabels, zodat iedereen het proces op dezelfde manier interpreteert

Voeg nuttige details toe aan stappen, zoals aantekeningen, tijdsinschattingen of tools, zodat teams snel knelpunten en verbeterpunten kunnen identificeren

✅ Ideaal voor: Cross-functionele teams die structuur willen aanbrengen in complexe werkstroomen waarbij meerdere mensen of systemen betrokken zijn

9. Miro-sjabloon voor het in kaart brengen van resultaten

via Miro

Met het Miro Outcome Mapping sjabloon kunt u elk project starten met de gewenste resultaten en vervolgens stap voor stap werken aan wat er moet worden gebouwd.

Hiermee kunt u een gezamenlijk doel definiëren, belangrijke betrokken personen in kaart brengen en u richten op gewenste resultaten in plaats van op functies. De sjabloon maakt vervolgens een verbinding tussen die resultaten en meetbare bedrijfsimpact en vertaalt ze naar bruikbare backlog-items.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stimuleer praktische planning door teams te helpen denken in termen van gecombineerde acties die echte verandering teweegbrengen

Verminder herwerk door de logica achter beslissingen zichtbaar te maken voor ontwerpers, ingenieurs, marketeers en productteams

Pas je met vertrouwen aan veranderingen aan door teams in staat te stellen van tactiek te veranderen of nieuwe experimenten uit te voeren zonder het gewenste resultaat uit het oog te verliezen

✅ Ideaal voor: Productmanagers en strategieteams die doelen, resultaten van gebruikers en prioriteiten van de backlog op elkaar willen afstemmen en tegelijkertijd flexibel willen blijven naarmate plannen evolueren

⚡ Sjabloonarchief: Als u van resultaatplanning naar uitvoering gaat, biedt Miro ook een breed bereik aan Miro-sjablonen voor projectmanagement waarmee u doelen kunt omzetten in tijdlijnen, taken en leveringsplannen zonder de strategische context die u in kaart hebt gebracht te verliezen.

10. Miro-sjabloon voor het in kaart brengen van klantcontactpunten

via Miro

Met de Miro-sjabloon voor klantcontactpunten kunt u de volledige ervaring van uw klanten met uw merk op één tijdlijn in kaart brengen. De reis wordt opgedeeld in fasen zoals bekendheid, aankoop, onboarding, gebruik, ondersteuning en verlenging, zodat u begrijpt wat klanten in elke fase nodig hebben.

Elk punt op de tijdlijn vertegenwoordigt een belangrijk moment waarop de klant interactie heeft met uw merk, zoals het bezoeken van de website, het spreken met de verkoopafdeling, het gebruik van het product of het contact opnemen met de klantenservice.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Breng meerdere realistische klanttrajecten in kaart, zodat uw traject weergeeft hoe mensen uw product daadwerkelijk ontdekken, verkennen, verlaten en weer terugkeren.

Leg zowel pijnpunten als pluspunten vast bij elk contactmoment om te begrijpen wat klanten frustreert en wat vertrouwen of zekerheid opbouwt

Breng cross-functionele teams op één lijn door marketing, productontwikkeling, ontwerp, verkoop en ondersteuning een gedeelde weergave van de klantervaring te geven

✅ Ideaal voor: Product-, UX- en operationele teams die klantinteracties stap voor stap in kaart willen brengen en de werkstromen tussen teams op elk contactpunt met de klant willen verbeteren

⚡ Sjabloonarchief: Nadat u het klanttraject hebt ontcijferd, is de volgende stap om te beslissen wat u gaat bouwen en wanneer. Daar helpen de sjablonen voor productroadmaps van Miro teams om klantinzichten om te zetten in duidelijke productprioriteiten. Ze zijn vooral handig voor: Koppel de pijnpunten van klanten aan geplande functies

Visualiseer tijdlijnen voor releases of kwartalen

Product, ontwerp en engineering afstemmen op prioriteiten

Beperkingen van het gebruik van Miro voor procesmapping

Miro is geschikt voor snelle, collaboratieve mapping, maar sommige gebruikers melden een aantal terugkerende problemen zodra uw werkstroomdiagrammen complex worden of langdurig onderhoud vereisen. Hier zijn de meest voorkomende beperkingen die klanten noemen op beoordelingssites en in gebruikersdiscussies:

Grote borden kunnen vertraging oplopen of traag aanvoelen , vooral bij zware content of wanneer veel medewerkers tegelijkertijd werken.

Zoeken kan lastig zijn op grote borden , waardoor het vervelend kan zijn om één specifieke opmerking of aantekening te vinden in maandenlange procesdocumentatie

Nauwkeurig diagrammen maken kan frustrerend zijn , omdat Miro meer neigt naar een samenwerkingsWhiteboard dan naar gedetailleerde procesmodellering, vooral voor complexe procesnotaties.

Het bijhouden van proceskaarten kan een hele klus worden , en sommige gebruikers zeggen dat borden snel verouderd raken wanneer processen vaak veranderen

De installatie kan handmatig en tijdrovend aanvoelen, vooral als uw proces niet precies in één sjabloon past en u uiteindelijk zelf de structuur moet bouwen.

⚡ Sjabloonarchief: Ontdek meer Miro-sjablonen om de juiste balans te vinden tussen visuele duidelijkheid en gebruiksgemak voor uw werkstroom.

Alternatieve Miro-sjablonen voor het in kaart brengen van processen

Miro is geweldig voor het visualiseren van ideeën, maar veel teams willen uiteindelijk dat die visuals worden omgezet in echt, traceerbaar werk. Dat is waar ClickUp van nature past. Het gaat verder dan diagrammen en ondersteunt bedrijfsprocesbeheer door procesmapping te koppelen aan uitvoering, eigendom en voortgangsregistratie op één plek.

1. ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van processen op Whiteboard

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer meerfasige werkstroomen met behulp van het ClickUp Processes Whiteboard sjabloon

De ClickUp Processes Map Whiteboard sjabloon is een productiviteitstool die illustreert hoe het werk van de ene fase naar de volgende vordert, waarbij precies wordt aangegeven wat er in elke fase moet gebeuren. Het beste is dat het niet alleen bedoeld is voor planning zoals een normaal Whiteboard, maar ook gekoppeld is aan echte taken, zodat uw proceskaart daadwerkelijk kan worden omgezet in werk dat wordt uitgevoerd.

ClickUp Whiteboards zijn perfect voor visueel denken. U kunt werkstroomschema’s schetsen, stappen in kaart brengen, beslissingspunten toevoegen en in realtime samenwerken met uw team. Dit lijkt sterk op een whiteboard, maar heeft één groot voordeel. In tegenstelling tot tools die afhankelijk zijn van externe whiteboard-integraties, zijn de whiteboards van ClickUp rechtstreeks in het platform ingebouwd.

Dit betekent dat teams een proces visueel in kaart kunnen brengen en vervolgens stappen, vormen of secties direct kunnen omzetten in uitvoerbare taken. Het resultaat is een soepelere overgang van procesontwerp naar uitvoering, zonder dat de context of duidelijkheid verloren gaat.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Zet plannen om in echte werkzaamheden door actiepunten om te zetten in ClickUp-taken met toegewezen personen, categorieën, labels voor prioriteit, deadlines, enz.

Scan de werkstroom sneller met behulp van kleuren die planning, uitvoering en checklistwerkzaamheden binnen grote processen visueel van elkaar scheiden

Begrijp het bord direct met een ingebouwde legenda die elke categorie uitlegt, waardoor het proces in kaart brengen gemakkelijk is voor nieuwe teamleden en belanghebbenden

✅ Ideaal voor: Teams die meerfasige processen visueel in kaart willen brengen en bij elke stap doelen, activiteiten en actiepunten willen definiëren

💬 Snelle realiteitscheck Veel procesproblemen zijn helemaal geen procesproblemen. Het zijn problemen met werkverspreiding. Wanneer stappen in de ene tool staan, goedkeuringen in een andere, eigenaren in een document en feedback in een apart bord, raken teams snel het overzicht kwijt. Procesmapping helpt die fragmentatie aan het licht te brengen, zodat u eindelijk kunt zien waar informatie verspreid is en wat moet worden samengebracht.

2. ClickUp-sjabloon voor procesdiagram van de werkstroom

Ontvang een gratis sjabloon Breng op rollen gebaseerde werkstroom-werkstroomen in kaart met behulp van de ClickUp-sjabloon voor processtroomgrafieken, met beslissingen, overdrachten en verantwoordelijkheden.

De ClickUp-sjabloon voor processtroomdiagrammen is in feite een kant-en-klaar Whiteboard-stroomdiagram systeem.

De werkstroom wordt verdeeld in twee grote delen: procesdeelnemers en procesactiviteiten.

Procesdeelnemers laten zien wie erbij betrokken is, met verticale kolommen voor elke rol, terwijl werkstroomactiviteiten laten zien wat elke rol daadwerkelijk doet. U plaatst de stappen van de werkstroom in de kolom van de relevante rol, waardoor de verantwoordelijkheden duidelijk worden en het hele proces realistisch aanvoelt, en niet alleen theoretisch op papier.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak resultaten direct duidelijk door beslissingspaden te labelen met Ja/Nee, zodat de logica gemakkelijk te volgen is

Breid het proces eenvoudig uit door stappen en beslissingsblokken te dupliceren zonder de layout opnieuw op te bouwen

Deel en werk eenvoudig samen door teamgenoten uit te nodigen voor input of om de werkstroom samen te bekijken

✅ Ideaal voor: Teams die de overdracht tussen afdelingen zoals verkoop, levering en klantenservice beheren.

📮 ClickUp Insight: Bijna de helft van alle werknemers heeft wel eens aan automatisering gedacht, maar heeft dit nooit doorgezet. Beperkte tijd, een overdaad aan tools en onzekerheid staan dit vaak in de weg. ClickUp brengt daar verandering in. Met AI-agents kunt u binnen enkele minuten aan de slag en eenvoudige natuurlijke taalcommando's maken automatisering toegankelijk. Met functies zoals automatische taaktoewijzing en AI-aangedreven samenvattingen stroomlijnt ClickUp het werk zonder een steile leercurve op te leggen. 💫Echte resultaten: QubicaAMF heeft de tijd voor rapportage met 40% verkort door gebruik te maken van de dynamische dashboards en geautomatiseerde grafieken van ClickUp, waardoor uren handmatig werk zijn omgezet in directe inzichten.

🎥 Bonusvideo: Bekijk dit korte overzicht van werkstroommodellen in ClickUp om te zien hoe deze stroomdiagrammen zich vertalen naar echte werkstroommodellen:

3. ClickUp-sjabloon voor end-to-end-proceskaarten

Ontvang een gratis sjabloon Begrijp wie wat doet en wanneer met behulp van het ClickUp End-to-End Process Map-sjabloon

Een ander geweldig alternatief voor Miro -sjablonen voor het in kaart brengen van processen is de ClickUp Processes Map Whiteboard Template.

De sjabloon is opgebouwd rond drie gedefinieerde groepen elementen: Terminal-activiteiten geven aan waar het proces begint en eindigt, Activity-elementen vertegenwoordigen het daadwerkelijke werk dat bij elke stap wordt uitgevoerd, en Decision-elementen markeren belangrijke controlepunten waar de werkstroom zich vertakt op basis van een ja-of-nee-uitkomst, wat een weerspiegeling is van scenario's in de praktijk waarin processen niet altijd in een rechte lijn verlopen.

Om dit nog verder te brengen, voegt ClickUp BrainGPT een intelligente laag toe bovenop uw in kaart gebrachte werkstroom. U kunt vragen stellen over uw werkstroom, samenvattingen genereren, documentatie opstellen of zelfs automatiseringen creëren met behulp van eenvoudige, natuurlijke taal.

Vraag ClickUp BrainGPT om de werkverdeling te analyseren en de werklast opnieuw in evenwicht te brengen om de efficiëntie te verbeteren

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak direct duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is door elke actie aan de juiste rol of afdeling in kaart te brengen, waardoor de duidelijkheid wordt vergroot.

Zorg ervoor dat iedereen op één lijn blijft met een consistent legendesysteem, zodat het proces duidelijk blijft, zelfs tijdens de bewerking door meerdere mensen

Zet uw proceskaart om in daadwerkelijke uitvoering door stappen om te zetten in ClickUp-taken met eigenaren, deadlines en het bijhouden van de voortgang.

✅ Ideaal voor: Operations managers en proceseigenaren die werkstroomen van meerdere teams moeten ontwarren en omzetten in eenvoudig te volgen visuals die iedereen daadwerkelijk kan uitvoeren

4. ClickUp PDCA-proceskaartsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Structureer iteratieve procesverbeteringen met behulp van de ClickUp PDCA-processjabloon

De ClickUp PDCA-processjabloon brengt het concept Plan, Do, Check en Act in kaart en zet het om in een uitvoerbaar systeem. Het hele idee is eenvoudig: u legt een verbeteringsmogelijkheid vast, plant deze goed, test deze, evalueert de resultaten en legt vervolgens vast wat heeft gewerkt.

Visueel combineert de sjabloon een cirkelvormig PDCA-Whiteboard voor brainstormen en het bijhouden van werkstroom met een lijstweergave die elk idee omzet in een echte ClickUp-taak.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Synchroniseer echte taken met het Whiteboard, zodat updates, eigenaren en deadlines overal verbonden blijven

Organiseer het werk per PDCA-fase met behulp van de ingebouwde Plan/Do/Check/Act-selector, zodat taken filterbaar blijven.

Visualiseer verbeteringscyclusen met een PDCA-Whiteboard met kleurcodes dat laat zien wat er wordt gepland, uitgevoerd, beoordeeld of gestandaardiseerd.

✅ Ideaal voor: Procestenteams en managers die continue verbeteringscyclusen willen uitvoeren zonder aan duidelijkheid in te boeten, met behulp van één visueel en taakgericht systeem

Dit is wat een echte gebruiker zegt over het gebruik van ClickUp voor het beheren en uitvoeren van zijn werkstroom:

ClickUp biedt me een echt 'werkbesturingssysteem'. Ik vind het geweldig dat ik naadloos kan schakelen tussen whiteboards, documenten, taken en dashboards zonder de context te verliezen. Het is het enige platform waarop ik een volledig serviceplan kan in kaart brengen, de knooppunten kan omzetten in taken, automatiseringen rond de werkstroom kan bouwen en vervolgens de uitvoering op één plek kan bijhouden. Het houdt mijn client-werk, productsprints en interne projecten bij elkaar in plaats van verspreid over verschillende tools.

ClickUp biedt me een echt 'werkbesturingssysteem'. Ik vind het geweldig dat ik naadloos kan schakelen tussen whiteboards, documenten, taken en dashboards zonder de context te verliezen. Het is het enige platform waarop ik een volledig serviceplan kan in kaart brengen, de knooppunten kan omzetten in taken, automatiseringen rond de werkstroom kan bouwen en vervolgens de uitvoering op één plek kan bijhouden. Het houdt mijn client-werk, productsprints en interne projecten bij elkaar in plaats van verspreid over verschillende tools.

5. ClickUp-sjabloon voor procesmapping

Ontvang een gratis sjabloon Beheer procesmapping als een project met behulp van de ClickUp-sjabloon voor procesmapping

Met de ClickUp-sjabloon voor procesmapping kunt u stap voor stap elk proces documenteren, visualiseren hoe het daadwerkelijk werkt en het vervolgens verbeteren met behulp van structuur. U kunt kiezen hoe u het proces in kaart wilt brengen, of u nu een stroomdiagram, een swimlane-diagram of zelfs een waardestroomkaart gebruikt. Er is ook een ingebouwde voortgangsbalk die automatisch laat zien hoeveel van het procesmappingwerk is voltooid, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

U krijgt 22 goed geordende subtaaken die u van begin tot eind begeleiden. Deze taken begeleiden u door elke fase, inclusief het afstemmen van belanghebbenden, het opzetten van documentatie, het begrijpen van het huidige proces, het identificeren van problemen en verspilling, het ontwerpen van de verbeterde toekomstige situatie en ten slotte het implementeren en standaardiseren van het nieuwe proces.

Zodra uw proces duidelijk in kaart is gebracht, zorgt ClickUp ervoor dat het soepel verloopt zonder voortdurende handmatige inspanningen. ClickUp automatiseringen helpen teams repetitieve stappen te vereenvoudigen en overdrachten te verminderen zodra een proces live gaat. U kunt regels instellen die automatisch taken toewijzen, statussen bijwerken, belanghebbenden op de hoogte brengen of vervolgacties triggeren op basis van wat er in uw werkstroom gebeurt.

Automatiseer overdrachten, goedkeuringen en updates met ClickUp-automatiseringen

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs eigendom toe door één verantwoordelijke persoon aan te wijzen die het hele proces van procesmapping van begin tot implementatie aanstuurt

Verdeel het werk in microstappen met behulp van checklists om ervoor te zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien tijdens het in kaart brengen of uitvoeren

Sla alle context op één plek op door SOP's, schermafbeeldingen en referentiebestanden als bijlagen aan de taken toe te voegen

✅ Ideaal voor: Operations- en projectmanagers die cross-functionele processen beheren en behoefte hebben aan duidelijke overdrachten en betrouwbare uitvoering

🎯 Bonus: ClickUp BrainGPT- en kunnen uw in kaart gebrachte werkstroomen analyseren, complexe werkstroomen samenvatten, verbeteringen voorstellen en zelfs helpen bij het genereren van SOP's of ideeën voor automatisering, rechtstreeks vanuit uw werkstroomen. Bovendien kunt u met Talk-to-Text eenvoudig uw processtappen, beslissingen of uitzonderingen inspreken, waarna BrainGPT deze direct omzet in gestructureerde tekst. Zet ruwe ideeën om in duidelijke, bruikbare documentatie met ClickUp BrainMAX

6. ClickUp Eenvoudige sjabloon voor proceskaarttaken

Ontvang een gratis sjabloon Documenteer en orden eenvoudige werkstroomen met behulp van het ClickUp Simple Process Map-sjabloon

De ClickUp Simple Process Map Taak-sjabloon begint met eenvoudige schriftelijke aanwijzingen die u helpen bij het denken. Eerst bepaalt u wat er helemaal aan het begin moet gebeuren. Vervolgens maakt u een lijst van alle andere dingen die nog te doen zijn, zonder u zorgen te maken over de volgorde. Pas als alles zichtbaar is, vraagt de sjabloon u om de items te rangschikken in de volgorde waarin ze moeten worden voltooid.

Wat deze sjabloon zo nuttig maakt, is de manier waarop context en eigendom worden vastgelegd. Met ClickUp aangepaste velden kunt u het type proces definiëren, het doel en de reikwijdte uitleggen via een procesagenda en één persoon aanwijzen als verantwoordelijke voor het totale proces.

Het proces wordt opgedeeld in subtaaken, waarbij elke subtaak één gedefinieerde stap in het proces vertegenwoordigt. Dit maakt procesdocumentatie praktisch, gemakkelijk te onderhouden en klaar voor daadwerkelijke uitvoering.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Volg de voortgang visueel met een voltooiingsbalk die laat zien hoeveel van het procesmappingwerk daadwerkelijk is voltooid

Centraliseer uw proceskaart door diagrammen rechtstreeks in de taak te koppelen voor directe toegang en zonder zoeken

Dwing de juiste volgorde af met behulp van afhankelijkheden in ClickUp om te laten zien wat eerst moet gebeuren en waar knelpunten bestaan

✅ Ideaal voor: Teams en operationele managers die snel echte processen willen documenteren en ordenen zonder zware of overgecompliceerde proceskaarten te maken

📚 Lees meer: De beste alternatieven voor Microsoft Excel

7. ClickUp Swimlane-sjabloon voor het in kaart brengen van processen

Ontvang een gratis sjabloon Verduidelijk eigendom en overdrachten tussen rollen met behulp van de ClickUp Swimlane-proceskaartsjabloon

De ClickUp Swimlane Process Map Sjabloon is een procesmappingsysteem dat u helpt te documenteren wie wat doet, wanneer en in welke volgorde binnen een proces. De sjabloon helpt u eerst bij het benoemen van het proces dat u in kaart brengt, zoals het onboarden van klanten, werving, afhandeling van bestellingen of ondersteuning. Deze eenvoudige stap zorgt voor context en zorgt ervoor dat iedereen precies weet waar de werkstroom over gaat.

Elke baan vertegenwoordigt een specifieke rol of een specifiek team, en elke stap die in een baan wordt geplaatst, behoort toe aan die eigenaar. Binnen deze banen voegt u actieboxen toe voor het daadwerkelijke werk dat moet worden uitgevoerd, zoals het versturen van voorstellen of het verzamelen van documenten. Omdat elke stap aan een rol is gekoppeld en in volgorde wordt weergegeven, wordt het proces herhaalbaar, wat duidelijkheid en verantwoordelijkheid biedt zonder extra uitleg.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Definieer procesgrenzen door precies aan te geven waar de werkstroom begint en eindigt, zodat er geen onduidelijkheid ontstaat over de reikwijdte

Breng beslissingspunten uit de praktijk in kaart met behulp van ja/nee-controlepunten in plaats van uit te gaan van een rechtlijnig proces

Visualiseer overdrachten en volgordes met werkstroom-pijlen, waardoor verschuivingen in eigendom en knelpunten gemakkelijk te herkennen zijn

Standaardiseer procesin kaart brengen met een ingebouwde legenda, zodat iedereen dezelfde visuele taal gebruikt en de werkstroom direct begrijpt

✅ Ideaal voor: Operations, HR en klantgerichte teams die meerstapswerkstroomen in kaart brengen met frequente overdrachten en goedkeuringen.

⚡ Sjabloonarchief: Op zoek naar inspiratie voordat u uw eigen werkstroom opzet? Deze werkstroom-sjablonen bevatten kant-en-klare lay-outs voor veelvoorkomende werkstroomprocessen, van goedkeuringen en overdrachten tot onboarding en levering. Bekijk ook deze werkstroomvoorbeelden die laten zien hoe teams in de praktijk stappen, rollen en beslissingen structureren, waardoor het gemakkelijker wordt om een sjabloon aan te passen aan uw eigen manier van werken.

8. ClickUp eenvoudige mindmap-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Deel concepten op in onderling verbonden vertakkingen met de ClickUp Simple Mind Map-sjabloon

De ClickUp Simple Mind Map sjabloon is een beginnersvriendelijke manier om een chaotisch idee in je hoofd om te zetten in iets dat echt zinvol is. Je begint met één hoofdidee in het midden, zoals een project, plan of proces, en bouwt daar vervolgens vertakkingen omheen. Elke vertakking splitst het idee op in delen, en kleinere vertakkingen gaan dieper in op de details.

Het beste aan deze sjabloon is dat deze twee verschillende manieren van werken ondersteunt: de taakmodus en de blanco modus.

In de taakmodus is elk knooppunt gekoppeld aan echte ClickUp-taken en subtaaken, zodat u uw hele project als een boomstructuur kunt zien in plaats van als een lange, overweldigende lijst. In de blanco modus functioneert het echter als een vrij stromend brainstormbord, waarbij knooppunten ideeën vertegenwoordigen, zodat u zonder enige druk openlijk kunt nadenken.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Zet ideeën alleen om in echte taken als ze uitvoerbaar zijn, zodat u soepel van planning naar uitvoering kunt gaan

Verminder mentale overbelasting door alle ideeën, stappen en verbindingen in één georganiseerd visueel systeem bij te houden

Schakel eenvoudig tussen de lege modus en de modus voor taken om vrij te brainstormen of de uitvoering te plannen zonder extra installatie.

✅ Ideaal voor: Teams en individuen die visueel willen brainstormen en de juiste ideeën alleen willen omzetten in Taaken wanneer ze klaar zijn om te worden uitgevoerd

📚 Lees meer: Verbluffende voorbeelden van mindmaps

9. ClickUp-conceptkaartsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Ontdek hoe ideeën met elkaar verband houden en tot resultaten leiden met behulp van de conceptmap-sjabloon van ClickUp

Het ClickUp Concept Map sjabloon helpt u ook om een groot idee op te splitsen in kleinere delen. Het hoofdconcept houdt uw denken gefocust, omdat alles wat u later toevoegt, een verbinding legt met dit ene centrale idee.

Van daaruit voegt u subconcepten toe, die in feite de belangrijkste pijlers van uw hoofdonderwerp zijn. Als uw hoofdconcept bijvoorbeeld 'Contentstrategie' is, kunnen uw subconcepten 'Publieksonderzoek', 'Contentaanmaak', 'Verdeling' en 'Resultaten bijhouden' zijn.

Elk idee is gekoppeld aan een verwacht resultaat, waardoor je verder moet denken dan 'wat te doen' en je moet focussen op 'wat dit zal opleveren'. Dit maakt de conceptmap een resultaatgerichte manier om ideeën te plannen en uit te leggen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Visualiseer logische relaties tussen ideeën met behulp van gelabelde connectoren die laten zien hoe concepten tot resultaten leiden

Blijf op grote schaal georganiseerd met een kleurgecodeerde hiërarchie die zelfs grote kaarten gemakkelijk te begrijpen maakt

Werk samen met teams door ieders input vast te leggen en te verbinden in één gedeeld canvas

✅ Ideaal voor: Procestenteams die strategieën plannen, leerkaders ontwikkelen of complexe projecten beheren die logica en bruikbare resultaten vereisen

10. ClickUp-sjabloon voor werkplan-Whiteboard

Ontvang een gratis sjabloon Plan, analyseer en verbeter projecten visueel met behulp van het ClickUp Work Plan Whiteboard-sjabloon

De ClickUp Work Plan Whiteboard-sjabloon is geïnspireerd op de DMAIC-methodologie, die veel wordt gebruikt bij procesverbetering.

Het begeleidt teams door het hele planningsproces, van het definiëren van het probleem tot het controleren van de prestaties na uitvoering. Het wordt op een Whiteboard weergegeven en werkt als een levend projectmanagement-grafiek, waardoor prioriteiten gemakkelijker te begrijpen zijn en samenwerking in realtime effectiever wordt. Dit maakt het vooral nuttig tijdens brainstormsessies, planningsworkshops of interne vergaderingen waar afstemming belangrijk is.

Teams kunnen deze sjabloon gebruiken om doelen op te splitsen, te bepalen wat er gemeten moet worden, hiaten te analyseren, verbeteringen te plannen en te beslissen hoe de resultaten worden bijgehouden.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

U kunt plaknotities toevoegen, dingen verplaatsen en uw plan stap voor stap opbouwen totdat het compleet en logisch aanvoelt.

Breng de volledige logica van uw project in kaart op één Whiteboard, zodat iedereen begrijpt waarom, wat en hoe, nog voordat er ook maar één Taak is aangemaakt.

Ontwerp niet alleen het werk, maar ook het systeem om het werk bij te houden en te controleren vooraf, zodat verbeteringen ook lang na de uitvoering blijven bestaan

✅ Ideaal voor: Bedrijfsanalisten en operationele teams die verbeteringsgerichte projecten met doelen, acties en resultaten visueel willen plannen

Wanneer procesmapping en uitvoering samenkomen in ClickUp

De sjablonen voor procesmapping van Miro zijn een uitstekend startpunt. Ze helpen u werkstroomen te visualiseren en complexiteit in processen te verduidelijken. Als uw doel discussie, ontdekking en gedeeld begrip is, dan is Miro daarvoor zeer geschikt.

Maar zodra het proces is geïmplementeerd, is de volgende uitdaging de uitvoering. Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. De sjablonen voor procesmapping van ClickUp helpen u om visuals om te zetten in actie.

Als u wilt dat uw proceskaarten meer doen dan alleen er goed uitzien, is ClickUp het ontdekken waard. Begin met het in kaart brengen en uitvoeren, en laat uw werkstroom daadwerkelijk vooruitgang boeken met ClickUp.

