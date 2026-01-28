Welke AI-stack is geschikt voor teams die nieuw zijn met AI?

Een team experimenteert met een AI-schrijftool om tijd te besparen op content. Kort daarna probeert iemand een AI-beeldgenerator uit. Later wordt er nog een tool toegevoegd om een aantal repetitieve taken te automatiseren.

Afzonderlijk lijken deze tools nuttig. Maar na verloop van tijd begint de installatie rommelig aan te voelen.

De tools communiceren niet met elkaar. Sommige doen vergelijkbare dingen. De output is verspreid over verschillende apps en het is moeilijk te zeggen wat echt helpt en wat alleen maar ruis toevoegt.

Voor teams die nog niet bekend zijn met AI is deze chaos, ook wel AI-wildgroei genoemd, een veelvoorkomende eerste fase. Het hoort bij het leerproces.

Maar weet je wat? Je hebt niet meer AI-tools nodig, maar juist de juiste combinatie die aansluit bij de specifieke behoeften en het AI-volwassenheidsniveau van je team.

In deze blog laten we u zien hoe u verder kunt gaan dan ad-hoc AI-toepassingen en een effectieve AI-techstack kunt bouwen. Een stack die het zware werk voor u uit handen neemt.

De uitdaging om met AI aan de slag te gaan

AI-aangedreven applicaties komen sneller dan ooit op de markt.

Iedereen kan een AI-tool bouwen met een handvol API's, vooraf getrainde modellen en cloudinfrastructuur. Elke tool belooft sneller werk, slimmere beslissingen of minder handmatige stappen.

U kunt kiezen uit tientallen machine learning-frameworks, cloudplatforms en tools voor opslagruimte. Hoe meer opties er beschikbaar zijn, hoe moeilijker het is om een keuze te maken.

Maar dat is nog niet alles. De echte uitdaging begint daarna:

Migratie is riskant omdat het verplaatsen van live werkstroomen en gevoelige gegevens naar AI-systemen gemakkelijk het werk kan verstoren.

De leercurve is meedogenloos . Als tools onhandig of opdringerig aanvoelen, stoppen teams met het gebruik ervan, hoe krachtig ze ook zijn.

Het rendement blijft onduidelijk , omdat leidinggevenden niet zeker weten wat succes inhoudt en hoe lang het duurt voordat er resultaten zichtbaar worden.

Technische schulden sluipen erin, omdat overhaaste AI-keuzes de complexiteit van systemen die al onder druk stonden, nog verder vergroten.

Vroege adoptie is kwetsbaar voor teams die nog niet bekend zijn met AI. Wat u nodig hebt, is een eenvoudige installatie met een hoge gebruiksvriendelijkheid en naadloze integratie.

De juiste AI-tech stacks voegen de broodnodige structuur toe aan de hele AI-levenscyclus, waardoor de overstap naar AI veel gemakkelijker wordt.

Hoe? Laten we het ontdekken!

👀 Wist u dat: Volgens het onderzoek van ClickUp naar de kloof in AI-gebruik is 23% van de professionals in wezen 'AI-verlamd': ze willen de technologie wel gebruiken, maar hebben geen idee waar ze moeten beginnen of hoe ze deze in hun dagelijkse taken kunnen integreren zonder dat het allemaal ingewikkelder wordt.

Wat is een AI-stack?

Een AI-stack is een onderling verbonden set van tools, technologieën, infrastructuur en frameworks die u gebruikt om AI-mogelijkheden binnen uw hele team of organisatie te implementeren.

De lagen van een AI-stack begrijpen

AI-tech stacks worden in lagen opgebouwd. U kiest de juiste tools voor elke laag, en samen vormen deze lagen uw AI-stack.

De drie kernlagen zijn:

1. Datalaag

AI leert van de informatie die u het geeft. Deze laag omvat alles waarvan de AI kan leren. Het zorgt ervoor dat de informatie van uw bedrijf georganiseerd, schoon en gemakkelijk te vinden is voor de AI.

✅ Belangrijke componenten zijn onder meer: Documenten, databases, tools, registratiesystemen

Tools voor het opschonen van gegevens om de gegevenskwaliteit te verbeteren

Datawarehouses, datameren en vectordatabases om ruwe data op te slaan

Datapijplijnen om gegevens te extraheren en door te sturen

Dataversie-beheersystemen om wijzigingen in de dataset bij te houden

2. Intelligentielaag

Dit is het denkende deel van uw AI-technologiestack. Het verwerkt de verzamelde gegevens om voorspellingen, samenvattingen of geautomatiseerde beslissingen te bieden.

✅ Belangrijke componenten zijn onder meer: Computervisie

Machine learning-frameworks voor modelontwikkeling

Daadwerkelijke AI-modellen

Inferentie-engines

Natuurlijke taalverwerking (NLP)

Prompting, redeneren en beslissingslogica

3. Applicatielaag

De applicatielaag zorgt voor de verbinding tussen AI en uw werkstroom, zodat teamleden deze daadwerkelijk kunnen gebruiken om hun werk te doen.

✅ Belangrijke componenten zijn onder meer: Taak- of werkstroomspecifieke logica

Feedbackmechanismen om machine learning-modellen te verfijnen

Chatinterfaces, copiloten, ingebouwde functies

Gebruikerstoepassingen waarin AI-output wordt gegenereerd en beoordeeld

🧠 Leuk weetje: In de jaren 1770 bouwde de Zwitserse horlogemaker Pierre Jacquet-Droz 'The Writer', een mechanische jongen bestaande uit 6000 onderdelen die elke aangepaste zin van maximaal 40 tekens kon schrijven. Dit wordt beschouwd als een van de vroegste voorbeelden van een computer. via Colossal

Bij het kiezen van standalone AI-tools zou u zich het volgende moeten afvragen: Wat doet deze tool?

Snelheid en gemak hebben prioriteit. U geeft de voorkeur aan een plug-and-play-oplossing die één probleem meteen oplost.

📌 Voorbeeld: u kopieert en plakt uw maandelijkse verkoopgegevens, inzichten en samenvattingen in een AI-rapportgenerator om snel een professioneel rapport op te stellen.

Bij het bouwen van een AI-stack ligt de focus op: Hoe past deze tool in onze werkstroom?

Het doel is om te investeren in AI-oplossingen die:

Los uw pijnpunten op

Ze zijn zeer compatibel met elkaar

Eenvoudig te integreren met uw verouderde systemen/werkstroom

Ondersteun uw team op de lange termijn

📌 Voorbeeld: U zet een systeem op waarbij uw interne verkoopgegevens en projectaantekeningen automatisch worden ingevoerd in een AI-model dat is getraind op de stem van uw merk. Dat model stelt het rapport op en plaatst het direct in de gedeelde map van uw team ter beoordeling.

Waarom teams die nieuw zijn met AI een geïntegreerde, modulaire installatie nodig hebben

Het is verleidelijk om een paar AI-tools aan te schaffen en daarmee uw winkel te runnen. Maar als u wilt dat uw AI mee groeit met uw team, is het van groot belang om een geïntegreerde, modulaire installatie te bouwen.

Dit is waarom:

Het is eenvoudig om tools te verwisselen: Het AI-landschap is zeer veranderlijk. Teams moeten upgraden naar betere alternatieven om bij te blijven met opkomende trends. Met een modulaire stack is het veel eenvoudiger om een AI-tool toe te voegen of te verwijderen zonder het werk te verstoren.

Los meer problemen op met één tool: Teams die nieuw zijn met AI kopen uiteindelijk voor elk pijnpunt een aparte AI-applicatie, wat de technische schuld alleen maar vergroot. Door een gecentraliseerde intelligentielaag te bouwen, kunt u al uw activiteiten uitvoeren zonder dat u daarvoor allerlei verschillende tools nodig hebt.

Consistentie tussen verschillende teams: Aangezien standalone AI-tools niet met elkaar communiceren, worden verschillende teams of leden ervan gedwongen om met inconsistente output te werken. Een geïntegreerde installatie lost dit op door één enkele bron van waarheid voor iedereen te creëren.

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken vier keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot negen of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en telefoongesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, zorgt voor zichtbaarheid van werk en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

Voorbeelden van eenvoudige AI-stacks voor dagelijks gebruik

Denkt u dat AI-stacks ingewikkeld zijn? In de praktijk zijn ze veel eenvoudiger en vereisen ze geen geavanceerde engineering of AI-ontwikkeling vanaf nul.

Het belangrijkste is dat u de juiste AI-apps kiest en deze met een goede planning combineert. Als u dat doet, bent u klaar om echt waarde te halen uit AI, met minder verwarring, minimale verstoring van de werkstroom en lagere kosten.

Hieronder vindt u enkele eenvoudige voorbeelden van hoe teams AI-aangedreven tools combineren voor hun dagelijkse werk.

1. CRM + analytics + schrijvende AI

📌 Voorbeeld: U geeft leiding aan een verkoopteam dat honderden actieve leads beheert. In plaats van vertegenwoordigers te vragen CRM-records handmatig te scannen, voegt u AI-gestuurde analyses toe aan uw CRM om recent leadgedrag en koopsignalen bij te houden.

Wanneer het systeem een lead met een hoge koopintentie identificeert, geeft het die context door aan een AI-schrijftool. De tool stelt een gepersonaliseerde follow-up-e-mail op, die de vertegenwoordiger snel controleert en verstuurt.

2. Projectmanagement + automatisering van vergaderingen + intelligente taakverdeling

📌 Voorbeeld: Tijdens uw teamsynchronisatie luistert een vergadertool mee, transcribeert het gesprek en identificeert elke vermelding van "Nog te doen".

Het stuurt die actiepunten automatisch naar uw projectmanagementtool. Tegen het einde van de vergadering is het projectbord bijgewerkt met alle nieuwe taken.

AI analyseert ook automatisch de werklast en vaardigheden van elk teamlid voordat de taken worden toegewezen en aan hen worden gemeld.

3. Interne chatten + zoek-AI

📌 Voorbeeld: In plaats van dat teamleden elkaar pingelen voor context of verloren bestanden, integreert u AI in de wiki en gedeelde mappen van uw bedrijf. De AI leest alles door: uw HR-beleid, eerdere projectplannen en technische handleidingen.

Vervolgens koppelt u dit aan uw interne chat-app. Als een lid van het team een vraag heeft, typt hij of zij deze in de chat en haalt de AI de informatie voor hen op.

Hoe u de juiste AI-stack voor beginners kiest (stap voor stap)

Zo kiest u de juiste stack voor een succesvolle AI-implementatie:

Stap 1: Bepaal uw behoeften

Begin met te kijken naar hoe uw team vandaag de dag werkt.

Gebruikt uw team AI voornamelijk voor individuele taken zoals het opstellen van content, het samenvatten van aantekeningen of het bedenken van ideeën? In dat geval zijn een paar standalone AI-tools in eerste instantie wellicht voldoende.

Maar als AI invloed begint te krijgen op gedeelde werkstroomen – statusupdates, het aanmaken van taken, rapportages of interne documentatie – zul je al snel tegen problemen aanlopen. Het kopiëren en plakken van context, het opnieuw uitleggen van werk en het bijhouden van resultaten in verschillende tools wordt een dagelijkse last.

Bedenk vervolgens waar AI naar verwachting tijd zal besparen.

Als het doel snelheid bij eenmalige taken is, kan een lichtgewicht installatie volstaan.

Maar als u AI wilt gebruiken om de coördinatie, follow-ups en handmatige updates binnen het team te verminderen, hebt u tools nodig die direct in uw bestaande werkstroom kunnen worden geïntegreerd.

Denk ten slotte na over de implementatie.

Als AI vereist dat uw team nieuwe interfaces moet leren of voortdurend van tools moet wisselen, zal het gebruik ervan afnemen. Voor teams die nog niet bekend zijn met AI, kan de juiste stack worden geïntegreerd in de tools die uw team dagelijks gebruikt.

👀 Wist u dat: Het woord 'robot' komt uit een Tsjechisch toneelstuk uit 1920, met de titel Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) van Karel Čapek. 'Roboti' is afgeleid van 'robota', wat dwangarbeid of zware arbeid betekent. In het toneelstuk zijn de robots eigenlijk bio-engineered wezens zonder ziel, met menselijk vlees en bloed. Uiteindelijk komen ze in opstand en roeien ze de hele mensheid uit.

Stap 2: Groepeer, sorteer en prioriteer pijnpunten

Waarom moet u uw pijnpunten en AI-doelen op een rijtje zetten voordat u de tools selecteert?

Stel dat het marketingteam hulp nodig heeft bij het opstellen van advertentieteksten. Het verkoopteam heeft hulp nodig bij het schrijven van verkooppraatjes.

Als beide teams aparte AI-schrijftools aanschaffen, verdubbelt u uw kosten zonder dat u een nieuw probleem oplost.

Om dit te voorkomen, moet u het volgende onthouden: groepeer pijnpunten niet per team of afdeling. Groepeer ze op basis van het type AI-capaciteit dat nodig is.

AI-mogelijkheden Wat komt er aan bod? Veelvoorkomende voorbeelden AI-generatie Content creëren of transformeren Samenvatten van lange documenten, herschrijven van interne updates, genereren van agenda's voor vergaderingen en maken van afbeeldingen AI-analyse Gegevens interpreteren en patronen identificeren Het analyseren van trends in klantgedrag, het signaleren van slecht presterende campagnes en het opsporen van inconsistenties in gegevens AI-routing en automatisering Werk verplaatsen zonder handmatige coördinatie Vergadering-items omzetten in taken, goedkeuringen doorsturen, binnenkomend werk categoriseren en status van taken bijwerken

Neem vervolgens één functie per keer en evalueer elk probleem aan de hand van twee vragen:

Hoe vaak komt dit probleem voor? Hoeveel tijd en moeite kost dit?

Problemen die dagelijks voorkomen en voortgang belemmeren, moeten voorrang krijgen. Dit zijn de mogelijkheden waar uw AI-stack geen concessies aan mag doen.

Behandel deze problemen met grote impact als uw pilot-use cases.

Bij het kiezen van de juiste tools voor uw moderne AI-stack moet u streven naar het bouwen van een samenhangend ecosysteem, en niet alleen naar het vinden van de juiste mogelijkheden om pijnpunten op te lossen.

Enkele sleuteloverwegingen bij de selectie van AI-tools:

Native integraties en API's: Geef prioriteit aan tools met native (ingebouwde) integraties voor uw bestaande systemen (bijvoorbeeld uw CRM). Als een tool geen native verbinding heeft, moet deze een robuuste API hebben. Dit zorgt ervoor dat u bridge-tools zoals Zapier of Make kunt gebruiken om de werkstroom te automatiseren.

Minder is meer: zoek naar platforms die meerdere gerelateerde problemen tegelijk oplossen, bijvoorbeeld een AI-tool die transcriptie van vergaderingen, samenvatting en taaktoewijzing in één keer afhandelt. Dit voorkomt overlapping en verlaagt de kosten van het abonnement.

Minimale leercurve: Aangezien uw team nog niet bekend is met AI, kunt u beter geen tools gebruiken die prompt engineering of complexe code vereisen.

Veilige data-infrastructuur: zoek naar een privacyoplossing van enterprise-kwaliteit voor de versleuteling van uw data.

Modulaire schaalbaarheid: Kies tools waarmee u kunt beginnen met één zetel of een klein project en later kunt opschalen om een enorme toename van gegevens of gebruikers aan te kunnen.

Stap 4: Koppel AI-werkstroomen met uniforme orkestratie

Wat gebeurt er als u met te veel AI-tools werkt?

Een wildgroei aan tools gaat ten koste van uw productiviteit, budgetten en focus. Voor u het weet leidt dit tot een wildgroei aan werk, waarbij bestanden, updates en beslissingen verspreid zijn over apps, threads en inboxen.

En de kosten zijn enorm: naar schatting 2,5 biljoen dollar aan wereldwijde verlies aan productiviteit per jaar.

Zodra uw AI-stack in werking is, heeft u één orkestratielaag nodig om alles met elkaar te verbinden: tools, werkstroomen en teams.

Deze orchestration layer fungeert als het registratiesysteem voor:

Lopende werkzaamheden

Door AI gegenereerde outputs

Eigendom en verantwoordelijkheid

Zichtbaarheid voor alle teams

ClickUp wordt die orchestration layer. 's Werelds eerste Converged AI-werkruimte verbindt apps en werkstroom in een uniform platform.

Wat betekent dat voor u? Bekijk deze video om erachter te komen 👇

Stap 5: Implementeer de stack en train uw team

Zodra uw AI-stack klaar is, kunt u deze in fasen uitrollen om de implementatie soepel te laten verlopen en de risico's laag te houden.

Begin met werkstroomsen die onmiddellijk waarde opleveren, zoals het samenvatten van updates, het opstellen van routinematige content of het doorsturen van repetitieve verzoeken. Verfijn deze werkstroomsen voordat u verder uitbreidt.

Als uw team klein is, implementeer de stack dan eerst in één enkel project.

Gebruik vroege successen om vertrouwen en draagvlak bij belanghebbenden op te bouwen en breid de toepassing van AI vervolgens geleidelijk uit naar andere teams.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp-automatiseringen om repetitieve coördinatietaakken uit te voeren, zodat uw team zich kan concentreren op zinvol werk. Stel eenvoudige triggers in, zoals wijzigingen in de status van de taak, herinneringen voor deadlines of aanpassingen van prioriteiten, die automatisch velden van de taak bijwerken, notificaties versturen of follow-ups aanmaken. Zet uw repetitieve taken op de automatische piloot met ClickUp-automatiseringen. U kunt bijvoorbeeld statusovergangen automatiseren wanneer een subtaak is voltooid, belanghebbenden op de hoogte stellen wanneer een belangrijke mijlpaal is bereikt, of taken automatisch toewijzen op basis van regels voor werklast.

Als u voor het eerst met automatisering begint, hebben we deze video voor u gemaakt 👇

Stap 6: Monitor, meet en pas uw tech stack aan

Het monitoren van de AI-stack betekent twee dingen:

De prestaties van de werkstroom beoordelen: vergelijk de voor- en na-baselines voor het exacte proces dat u hebt getest. Kijk naar statistieken zoals de tijd die nodig is om een taak te voltooien, het aantal handmatige stappen, beoordelingscyclusen, herwerkingspercentages en uitzonderingsafhandeling.

De betrouwbaarheid van de stack meten: Controleer of integraties consistent werken en automatiseringen op het juiste moment worden triggerd. Monitor de prestaties van het model om 'model drift' te begrijpen en te beperken, waarbij de output van AI na verloop van tijd verslechtert.

Vergeet ook niet dat het bijhouden van voortgang een continu proces is.

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van de respondenten typt dagelijks in drie of meer tools en kampt met " app-wildgroei " en versnipperde werkstroom. Hoewel het misschien productief en druk aanvoelt, raakt uw context gewoon verloren tussen alle apps, om nog maar te zwijgen van de energie die het typen kost. BrainGPT brengt alles samen: spreek één keer en uw updates, taken en aantekeningen komen precies terecht waar ze horen in ClickUp. Geen schakelen meer, geen chaos meer – alleen naadloze, gecentraliseerde productiviteit.

Voorbeelden van AI-stacks voor teams die nieuw zijn met AI

Hieronder vindt u een voltooid overzicht van een AI-techstack die is ontwikkeld voor beginners. We hebben tools geselecteerd die u het meeste waar voor uw geld bieden en tegelijkertijd eenvoudig in gebruik zijn.

Gebruik dit als inspiratie voor uw tech stack en pas het aan naar eigen wens.

1. Data-, rapportage- en analyselaag

Deze laag vormt de basis van de tech stack. Het helpt bij het verzamelen van informatie van uw website, advertenties en CRM, zodat alle andere AI-tools in uw stack met dezelfde hoogwaardige gegevens kunnen werken.

Deze stack bevat tools voor het verzamelen, invoeren, gebruik van opslagruimte voor kwaliteitsgegevens, valideren, analyseren en algemeen beheren van kwaliteitsgegevens.

Airbyte

Airbyte is een open-source platform voor data-integratie. Het helpt bij het verplaatsen van data uit honderden verschillende databronnen, zoals uw Facebook Ads, Shopify-winkel of Stripe-account, naar een centraal opslagplaats.

Belangrijkste functies

Drie manieren om te integreren: no-code, low-code en taalspecifieke connectorontwikkelingskits

Koppel uw favoriete tools en zelfs verouderde apps in minder dan 10 minuten.

Integreert met grote dataplatforms, waaronder Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate, enz.

Prijzen

Aangepaste prijzen

Google BigQuery

Google BigQuery is een serverloos datawarehouse dat enorme hoeveelheden data kan verwerken en complexe zoekopdrachten (query's) in enkele seconden kan uitvoeren. Het heeft ingebouwde functies waarmee u AI-modellen rechtstreeks op uw opgeslagen data kunt uitvoeren.

Belangrijkste functies

Snel queryen in grote datasets

Maakt verbinding met Google Spreadsheets, Dataflow, Spark, Hadoop en andere tools

Zeer kosteneffectief, omdat u apart betaalt voor wat u opslaat en wat u zoekt.

Prijzen

Aangepaste prijzen

Hoge verwachtingen

Great Expectations is een AI-aangedreven oplossing die ervoor zorgt dat alleen hoogwaardige gegevens door uw pijplijnen stromen. Als er bijvoorbeeld een negatieve prijs of een ontbrekend e-mailadres is, waarschuwt het u voordat de onjuiste/onvolledige gegevens uw AI-modellen bereiken.

Belangrijkste functies

Real-time monitoring van gegevensintegriteit voor onmiddellijke detectie van afwijkingen

Wordt geleverd met ingebouwde tools voor dataobservatie

Gebruikt AI om automatisch tests te genereren en de kwaliteit van gegevens te valideren

Prijzen

Aangepaste prijzen

🚀 Voordeel van ClickUp: BigQuery slaat de gegevens op, Airbyte verplaatst ze en Great Expectations valideert ze, maar u hebt nog steeds een tool nodig om de output te analyseren en te visualiseren. ClickUp Dashboards zetten ruwe, realtime gegevens om in begrijpelijke inzichten voor iedereen in uw bedrijf. Ontvang AI-aangedreven updates over uw werkstroomen met behulp van ClickUp dashboards. Pas uw dashboard aan door meerdere kaarten (cirkeldiagram, grafiek, balk, enz.) te rangschikken om werk, tijd, omzet, Sprints en teamprestaties in één weergave bij te houden. Met AI Cards kunt u automatisch werk samenvatten, knelpunten blootleggen en verhalende statussamenvattingen genereren op basis van dezelfde onderliggende gegevens. Deze combinatie van aangepaste aanpassingen met slepen en neerzetten + AI-kaarten helpt bij het maken van dashboards die klaar zijn voor gebruik door leidinggevenden, met grafieken, KPI's en geautomatiseerde samenvattingen op één plek.

2. Creatieve contentlaag

AI kan creativiteit niet vervangen. Maar het kan wel de tijd verminderen die wordt besteed aan eerste concepten, revisies en hergebruik.

Met dit in gedachten gaan we eens kijken naar de belangrijkste AI-tools voor het aanmaken van content:

Jasper

Het AI-platform voor contentautomatisering Jasper verenigt uw merkstem, maakt verbinding met uw werkstroom en automatiseert uw contentlevenscyclus door middel van intelligente contentpijplijnen.

Belangrijkste functies

Jasper is merkbewust, wat betekent dat het deep learning-modellen gebruikt om de specifieke toon, stijl en productkennis van uw bedrijf te begrijpen.

Integreert met Surfer SEO en Semrush om uw content SEO-geoptimaliseerd te maken.

Ondersteunt het aanmaken van content in meer dan 30 talen

Prijzen

Vanaf $ 69 per maand per gebruiker

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio is een alles-in-één AI-ontwerppakket. Het vereenvoudigt complexe taken zoals fotobewerking, layoutontwerp en video-aanmaak tot acties met één muisklik.

Belangrijkste functies

Genereert bewerkbare, merkgerichte ontwerpsjablonen voor sociale posts, presentaties, posters, enz. , op basis van eenvoudige tekstprompts.

Zet ruwe gegevens om in visueel aantrekkelijke grafieken met uw merknaam

Ondersteunt professioneel ontwerp- en bewerkingswerk op grote schaal

Prijzen

Free

Betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per maand per gebruiker.

HeyGen

Gebruik het AI-videogeneratieplatform HeyGen om professionele video's te produceren, zelfs op basis van alleen een script. Het automatiseert het proces en bespaart u uren productietijd. Genereer hoogwaardige video's met een voice-over, beeldmateriaal en een AI-avatar.

Belangrijkste functies

Kloon uw eigen stem en uiterlijk om een digitale avatar voor uw video's te creëren.

Transformeer een enkele foto of afbeelding in een sprekende video met nauwkeurige lipsynchronisatie.

Vertaal uw video's automatisch naar meer dan 175 talen en dialecten

Prijzen

Free

Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 29 per maand per gebruiker.

🚀 ClickUp-voordeel: Bent u op zoek naar een alles-in-één AI-tool voor het genereren van content die kan worden geïntegreerd met uw taken, documenten en uw hele werkruimte? Probeer ClickUp Brain. Of u nu een projectbriefing opstelt in een document, een afbeelding ontwerpt of een taakbeschrijving schrijft, u hoeft slechts één keer te klikken om het klaar te krijgen. Gebruik ClickUp Brain voor het aanmaken en analyseren van content. Met Brain kunt u: Verfijn bestaande tekst voor meer duidelijkheid, toon, grammatica en structuur

Identificeer taken die moeten worden aangepast op basis van uw bestaande gegevens

Genereer binnen enkele seconden contentbriefs, artikelen, technische documenten, SOP's, productbeschrijvingen, advertentieteksten, bijschriften voor sociale media, onboardinggidsen, trainingshandleidingen, enz.

3. Marketing- en sales enablement-laag

Als u een marketing- of verkoopteam leidt, moeten uw AI-initiatieven zich richten op hyperpersonalisatie, automatisering van planning en outreach, en gedragsanalyse. Dat is precies wat de tools in deze laag omvatten:

ActiveCampaign

ActiveCampaign verzorgt de marketingstrategie en -uitvoering via meerdere kanalen. Het maakt gebruik van AI om het hele klanttraject te coördineren, end-to-end marketingcampagnes te beheren, doelgroepsegmenten op te bouwen en berichten te personaliseren.

Belangrijkste functies

Genereert voltooide campagnes, met tekst en afbeeldingen, op basis van eenvoudige tekstprompts.

Gedragsgebaseerde automatisering van e-mail en berichten

Ondersteunt omnichannel-automatisering (WhatsApp, sms, e-mails, website, enz.)

Prijzen

Vanaf $ 15 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Apollo. io

Apollo.io is een B2B-platform voor sales intelligence en engagement dat een enorme, geverifieerde database met meer dan 275 miljoen contacten combineert met tools voor geautomatiseerde outreach. Het is de ideale primaire interface voor elk prospectingteam.

Belangrijkste functies

Intentiesignalen om bedrijven te markeren die actief onderzoek doen naar uw oplossing

Verzamelt autonoom inzichten over bedrijven en contactpersonen om gepersonaliseerde gespreksonderwerpen te genereren.

Genereert merkbewuste e-mails, antwoorden en onderwerpen

Prijzen

Free

Betaalde abonnementen beginnen bij $ 59 per maand per gebruiker.

4. Klantenservice en servicelaag

Door AI in uw CX-laag te integreren, gaat u van reactieve probleemoplossing naar proactieve service. Het doel is om eenvoudige vragen direct op te lossen met behulp van bots, terwijl menselijke medewerkers worden voorzien van de nodige context om complexe, emotionele situaties aan te pakken.

De volgende twee tools leggen de basis voor deze laag:

Intercom

Intercom verzorgt realtime communicatie met klanten via chat, in-app-berichten en support-inboxen. De AI-mogelijkheden helpen bij het triëren van verzoeken, het suggereren van antwoorden en het oplossen van veelgestelde vragen voordat deze bij een menselijke medewerker terechtkomen.

Belangrijkste functies

Een door GPT-4 aangedreven bot voor eerstelijnsondersteuning

Contextuele klantprofielen met geschiedenis van gesprekken

Gecombineerde inbox voor chat, e-mail en in-app-berichten

Prijzen

Vanaf $ 39 per maand per gebruiker

Gong

Gong fungeert als de oren en ogen van uw aftersales-team. Het registreert, transcribeert en analyseert elke interactie met klanten (telefoongesprekken, e-mails en vergaderingen) om patronen, risico's en kansen te identificeren die menselijke vertegenwoordigers vaak over het hoofd zien.

Belangrijkste functies

AI-gestuurde analyse van klantensentiment en onderwerpen

Meet de acceptatie van methodologieën in het veld, zoom uit om algemene trends binnen teams te ontdekken en zoom in om patronen op individueel niveau te zien.

Inzicht in de prestaties van agents en coachingmogelijkheden

Prijzen

Aangepaste prijzen

5. Werkstroom-orkestratielaag

Het is één ding om systemen aan te schaffen en te implementeren, maar iets heel anders om AI-aangedreven werkstroomen voor dagelijkse activiteiten te bouwen. Geen wonder dat dit de meest intimiderende stap is voor teams die nog niet bekend zijn met AI.

ClickUp verlaagt deze drempel met codevrije, beginnersvriendelijke werkstroomautomatisering. Het biedt ingebouwde, intuïtieve tools om klein te beginnen, zoals het automatiseren van taakstatusupdates, en snel op te schalen naar het bouwen van volledig autonome AI-agents die hele projecten voor u beheren.

Laten we eens kijken naar de mogelijkheden ervan als contextuele AI-agent voor uw team:

Contextuele AI die uw werk begrijpt

ClickUp BrainGPT is uw altijd actieve desktop-AI-assistent die uw werk, taken, documenten, chats, projecten, roadmaps en teams begrijpt. Alles bevindt zich in uw ClickUp-werkruimte en is daarmee verbonden.

Vraag ClickUp BrainGPT om rapportages over de voortgang, met gemarkeerde achterstallige en geblokkeerde taken.

BrainGPT, de contextuele AI, begrijpt de context van uw werk. Omdat het rechtstreeks in uw werkstroom is ingebed, kan het antwoord geven op:

Welke lopende werkzaamheden zijn er?

Wie is eigenaar van wat?

Wat is achterstallig, geblokkeerd of wacht op input?

Hoe taken en documenten met elkaar verband houden

📌 Voorbeeld: Stel je voor dat een projectleider halverwege de week aan het werk gaat na een dag vol telefoontjes. In plaats van updates te zoeken in chats en documenten, vraagt hij BrainGPT: Wat is de huidige status van de lancering van de website?

BrainGPT haalt context rechtstreeks uit de werkruimte en reageert met een beknopte samenvatting:

Het ontwerp van de startpagina is goedgekeurd en klaar voor ontwikkeling.

Updates worden momenteel beoordeeld en toegewezen aan de contentmanager.

QA is geblokkeerd, in afwachting van definitieve assets

Twee taken zijn te laat en toegewezen aan dezelfde eigenaar

Vanaf dat moment kan BrainGPT ook belemmeringen samenvatten en een korte statusupdate voor belanghebbenden maken.

Een AI-assistent die AI-wildgroei tegengaat

AI-wildgroei begint meestal met goede bedoelingen. Eén tool voor schrijven. Een andere voor vergaderingen. Een derde voor zoeken. Al snel jongleert uw team met meerdere AI-apps, elk met een eigen interface, prijsstelling en leercurve.

In plaats van het werk te vereenvoudigen, zorgt AI voor extra wrijving.

Zo vermindert BrainGPT de wildgroei van AI:

Toegang tot meerdere AI-modellen op één plek: met ClickUp Brain GPT hebben teams toegang tot meerdere toonaangevende AI-modellen vanuit één interface, zonder dat ze van tool hoeven te wisselen of aparte abonnementen hoeven te beheren.

Eén app voor werk en AI: ClickUp integreert AI rechtstreeks in taken, documenten, chats en projecten. Dat betekent dat AI-outputs automatisch worden gekoppeld aan de uitvoering – geen kopiëren en plakken, geen verloren context, geen extra tools.

Enterprise Search in uw hele werkruimte: in plaats van handmatig door mappen, chats en schijven te zoeken, kunnen teams met Brain GPT vragen stellen in gewone taal en antwoorden ophalen uit taken, documenten en gekoppelde tools. in plaats van handmatig door mappen, chats en schijven te zoeken, kunnen teams met Brain GPT vragen stellen in gewone taal en antwoorden ophalen uit taken, documenten en gekoppelde tools.

Talk to Text voor snellere updates: voor snelle ideeën, aantekeningen of updates over Taaken kunnen teamleden met Talk-to-Text op natuurlijke wijze spreken in plaats van alles uit te typen. voor snelle ideeën, aantekeningen of updates over Taaken kunnen teamleden met Talk-to-Text op natuurlijke wijze spreken in plaats van alles uit te typen.

AI Notetaker zet gesprekken om in actie: AI Notetaker legt gesprekken vast, vat de belangrijkste punten samen en zet actiepunten direct om in taken, zodat het werk zonder handmatige follow-ups kan doorgaan. AI Notetaker legt gesprekken vast, vat de belangrijkste punten samen en zet actiepunten direct om in taken, zodat het werk zonder handmatige follow-ups kan doorgaan.

Dit is nog te doen met AI Notetaker 👇

Samen vervangen deze mogelijkheden een lappendeken van AI-tools door één enkele, contextuele AI-laag. Voor teams die nog niet bekend zijn met AI, is deze consolidatie essentieel om vroege adoptie duurzaam te maken.

AI-aangedreven agents die het zware werk doen

Voor aangepaste, meerstaps of complexe bedrijfsprocesautomatisering kunt u gebruikmaken van ClickUp Super Agents.

Super Agents zijn door AI aangestuurde agents die zijn ontworpen om complexe, end-to-end werkstroomen af te handelen zonder voortdurende menselijke supervisie. In plaats van één enkele actie te triggeren, kunnen ze werk observeren, context interpreteren en een reeks acties uitvoeren op basis van vooraf gedefinieerde doelen.

Voer een gesprek in natuurlijke taal met Super Agents met behulp van ClickUp Brain.

Omdat Super Agents in ClickUp zijn geïntegreerd, werken ze met volledige kennis van uw taken, documenten, statussen, eigenaren en deadlines.

📌 Voorbeeld: Super Agents blinken uit wanneer werkstroom meerdere tools of stappen omvat en door verschillende teams kan worden herhaald. Voorbeelden van gebruikssituaties zijn:

Gebruiksscenario Wat de Super Agent nog doet Creatieve briefings Stel creatieve briefings op aan de hand van context uit Taaken of chatgesprekken en stel bruikbare verbeteringen voor. Korte beschrijving van de functies Zet ruwe verzoeken om functies om in gestructureerde briefings met scope, aannames en belangrijke vereisten. Follow-up e-mails Zet AI-antekeningen van vergaderingen om in beknopte, klantgerichte follow-up-e-mails met beslissingen, eigenaars en deadlines. Escalatie van problemen Houdt een gecentraliseerd escalatieoverzicht bij het document gekoppeld aan elke taak Functieomschrijvingen Genereert volledige functieomschrijvingen op basis van taakdetails en relevante webcontext SharePoint-zoekfunctie Zoek rechtstreeks in SharePoint vanuit ClickUp om vragen te beantwoorden die in een chatkanaal zijn geplaatst.

Koppel uw AI-technologiestack aan meer dan 1000 essentiële zakelijke tools, zoals Google Spreadsheets, GitLab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio, enz., met behulp van ClickUp-integraties.

Creëer een geïntegreerde AI-techstack met behulp van ClickUp-integraties

Selecteer gewoon de gewenste tool en schakel deze in om hem snel in te stellen. U kunt ook aangepaste integraties instellen met behulp van API's om uw tech stack vol te maken.

Bespaar tijd met kant-en-klare sjablonen

Maar weet u wat ClickUp AI echt beginnersvriendelijk maakt?

Kant-en-klare sjablonen voor alles: werkstroom, automatiseringen, contentkalenders, vision boards, marketingcampagnes, concurrentieanalyses, wagenparkbeheer, projectmanagement en meer.

Het ClickUp Template Center biedt meer dan 500 kant-en-klare sjablonen om bedrijfsprocessen een vliegende start te geven.

Elke sjabloon biedt een startpunt. U kunt bijvoorbeeld een sjabloon voor contentproductie gebruiken en vervolgens de AI-agenten daarin eenvoudig aanpassen aan uw unieke vereisten.

Dit neemt de angst voor het 'lege blad' weg die de invoering van AI in nieuwe teams vaak in de weg staat.

U kunt niet alleen kiezen uit de uitgebreide sjabloonbibliotheek van ClickUp, maar ook aangepaste sjablonen maken en opslaan voor toekomstig gebruik.

Veelgemaakte fouten van teams bij de invoering van AI

Hier zijn vier veelvoorkomende uitdagingen bij de implementatie van AI en praktische oplossingen om deze op te lossen:

Veelvoorkomende valkuilen Waarom dit gebeurt Oplossingen ✅ Gebrekkige processen automatiseren Teams gaan ervan uit dat AI inefficiënte werkstroomen zal 'opschonen'. Ze voeren onvolledige of inconsistente gegevens in, wat leidt tot onbetrouwbare resultaten en bestaande fouten versterkt. Stabiliseer eerst de werkstroom voor naadloze machine learning-operaties. Gebruik AI om wrijving uit een duidelijk proces te verwijderen, niet om een gebrekkig proces te compenseren. AI-tools kopen vanwege de hype Nieuwe AI-tools beloven uitgebreide mogelijkheden en snelle resultaten, waardoor er druk ontstaat om ze vroeg in te voeren. Evalueer tools op basis van integratiekwaliteit, gegevenstoegang, operationele geschiktheid en de sterke staat van dienst van de leverancier. Te veel investeren vooraf Evalueer tools op basis van integratiekwaliteit, gegevenstoegang en operationele geschiktheid. Begin met beperkte gegevens, een kleine groep gebruikers en een of twee werkstroomen. Breid pas uit nadat de prestaties van de werkstroomen en de nauwkeurigheid van het model zijn gemeten. Ervan uitgaande dat alle AI-tools "eenvoudig" te gebruiken zijn Teams gaan ervan uit dat "AI eenvoudig is", maar worstelen vervolgens met inconsistent gebruik en slechte acceptatie. Om de expertise van uw team op het gebied van AI-tools te vergroten, kunt u hen een handleiding geven. Creëer een bibliotheek met beproefde AI-prompts, geef korte tutorials en zorg voor AI-kampioenen om de acceptatie te vergemakkelijken.

Voordelen van een beginnersvriendelijke AI-stack

Hier zijn vijf sleutelvoordelen van het starten met een beginnersvriendelijke AI-stack:

U hoeft geen techneut te zijn: ook niet-techneuten kunnen eenvoudig een professionele AI-techstack bouwen met behulp van no-code tools en automatisering. U hoeft niet te leren codeen of een dure ontwikkelaar in te huren.

Het verdient zich vrijwel onmiddellijk terug: aangezien u geen duizenden euro's aan kosten voor de installatie hoeft te betalen, verdient u de kosten van de tools meestal al in de eerste paar weken terug door de tijd die u bespaart.

U kunt klein beginnen en later add-ons toevoegen: u hoeft niet het hele bedrijf in één keer te veranderen. Begin met de automatisering van u hoeft niet het hele bedrijf in één keer te veranderen. Begin met de automatisering van het projectmanagement . Als dat eenmaal werkt, kunt u een tool toevoegen voor de automatisering van uw klantenservice.

Uw team zal het daadwerkelijk gebruiken: in plaats van zich bedreigd te voelen door complexe technologie, zien werknemers deze tools als nuttige upgrades voor hun dagelijkse werkstroom. Dit leidt tot een hogere tevredenheid en veel minder 'weerstand tegen verandering'.

U zit niet vast aan één tool: als er volgende maand een betere tool op de markt komt, kunt u met een beginnersstack de oude tool eenvoudig vervangen. U zit niet vast aan een driejarig contract voor een tool die binnenkort misschien alweer verouderd is.

Bouw uw AI-stack in enkele minuten met ClickUp

We zijn getuige van de snelste technologische adoptie in de geschiedenis, en hoewel het logisch is dat u zich overweldigd voelt, kunt u het zich niet veroorloven om te wachten.

ClickUp biedt u hier een voorsprong en helpt u AI te implementeren zonder dat u daarvoor een leercurve hoeft te doorlopen.

ClickUp biedt de perfecte productieomgeving zonder codering om aangepaste AI-stacks te bouwen. U kunt al uw apps integreren, complexe automatiseringen instellen, realtime statistieken analyseren en binnen enkele minuten creatieve middelen genereren.

Het belangrijkste is dat de contextuele AI van ClickUp fungeert als de lijm die uw hele stack zonder gedoe met elkaar verbindt.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Een AI-stack is een strategisch geplande mix van AI-tools om bedrijfsactiviteiten te automatiseren en te verbeteren. Deze bestaat doorgaans uit drie lagen: data (voor het opslaan en verwerken van data voordat deze naar AI-tools wordt gestuurd), intelligentie (bevat al uw AI-modellen en intelligentie-infrastructuur) en applicatie (dit zijn de tools die u gebruikt om toegang te krijgen tot AI). Voor beginners richt de stack zich op gebruiksvriendelijke, codevrije tools die directe knelpunten oplossen zonder dat daarvoor diepgaande technische expertise of aangepaste codering nodig is.

Begin met het in kaart brengen van bestaande processen om de belangrijkste knelpunten te identificeren. Dit helpt u inzicht te krijgen in de AI-doelen die u voor uw stack moet nastreven. Groepeer vervolgens deze problemen om te bepalen welke specifieke mogelijkheden u nodig hebt, zoals samenvatting of gegevensextractie. Selecteer gerenommeerde leveranciers, configureer de software voor uw werkstroom en geef uw team training. Controleer ten slotte de prestaties door middel van regelmatige audits om ervoor te zorgen dat de stack betrouwbaar blijft.

De 'beste' tools voor kleine teams geven prioriteit aan grote veelzijdigheid, weinig onderhoud en kosteneffectiviteit. Ze moeten meerdere functies vervullen om een wildgroei aan tools te voorkomen. Tot de beste keuzes behoren ClickUp voor alles-in-één projectinformatie en automatisering, ActiveCampaign voor marketing, Intercom voor klantenservice en Jasper voor schrijven.

ClickUp vereenvoudigt de implementatie van AI door een uniforme, codevrije omgeving te bieden waarin intelligentie native is geïntegreerd. Functies zoals ClickUp BrainGPT bieden direct antwoorden uit de kennisbank van uw bedrijf, terwijl codevrije automatiseringen automatisch zorgen voor gegevensinvoer en statusupdates. Het elimineert de 'toggle tax' door teams toegang te geven tot meerdere elite LLM's, zoals GPT en Claude, direct vanuit hun bestaande taken en documenten.

Meet het succes door de prestaties voor en na de overstap te vergelijken. Belangrijke maatstaven zijn onder meer de tijd die nodig is om specifieke taken te voltooien, een vermindering van het aantal handmatige stappen en verbeterde herbewerkingspercentages. Houd bovendien de ROI bij door de bespaarde uren af te zetten tegen de kosten van de tool.