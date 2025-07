Maak kennis met Brain Max: de AI Super App die uw werkcontext verbindt en AI-wildgroei elimineert

Ken je dat gevoel wanneer je je computer opent en tientallen verschillende AI-tools naar je staren?

ChatGPT voor het ene. Claude voor het andere. Perplexity voor onderzoek. Nog een AI voor afbeeldingen. Een AI voor uw CRM. Een AI voor uw documenten.

Elk met zijn eigen login, zijn eigen contextvenster, zijn eigen abonnement.

We zijn van AI als oplossing naar AI als probleem gegaan.

In plaats van tijd te besparen, verdrinken we in een zee van losstaande tools die niet met elkaar communiceren, ons werk niet begrijpen en ons zeker niet begrijpen.

Dit is AI Sprawl.

En het is de stille productiviteitskiller van de moderne werkplek.

Denk er eens over na:

Elke keer dat u tussen AI-tools schakelt, verliest u de context .

Elke keer dat je iets kopieert en plakt van de ene app naar de andere, verlies je tijd .

Elke keer dat je je project aan weer een andere chatbot uitlegt, verlies je momentum.

Elke nieuwe AI-tool belooft wonderen, maar zorgt uiteindelijk voor meer silo's, meer verwarring en meer werk.

Dat is niet de toekomst die u is beloofd. Dat is niet de toekomst die u verdient.

Vandaag maken we een einde aan AI-wildgroei met Brain MAX

We zijn ontzettend verheugd om ClickUp Brain MAX te introduceren, de AI Super App die je echt begrijpt, omdat hij je werk kent.

Dit is niet zomaar een AI-tool die u aan uw collectie kunt toevoegen.

Dit is de eerste contextuele AI-app die alle andere apps vervangt.

Brain MAX is wat er gebeurt wanneer AI verbinding maakt met uw hele werkcontext.

Het kent uw taken, uw documenten, uw vergaderingen, uw team en elke app die u gebruikt.

Eén AI om alles te zoeken, vragen, automatiseren en uitvoeren.

Hoe contextuele AI de productiviteit op de werkplek transformeert

Ontdek de kracht van contextuele AI

In tegenstelling tot generieke AI die elke keer weer vanaf nul begint, verwijst ClickUp AI naar al uw werk om relevante antwoorden te geven – geen generieke AI-antwoorden meer.

Uniforme zoekfunctie voor al uw apps

Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, het web en meer.

Nooit meer eindeloos zoeken naar verloren bestanden.

Productiviteit met Voice-First

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en commando's te geven voor uw werk, handsfree en overal.

Dit is niet alleen gemak, het is een fundamentele verandering in hoe we omgaan met ons werk.

Eén app, één abonnement, één bron van waarheid

Brain MAX vervangt tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Perplexity door één enkele, LLM-agnostische oplossing die klaar is voor gebruik in ondernemingen.

Wat maakt Brain MAX anders

Brain MAX is geen incrementele verbetering.

Het is een fundamentele verandering in de manier waarop we met AI werken:

Nooit meer kopiëren en plakken tussen tools.

Nooit meer steeds opnieuw de context uitleggen.

Nooit meer zoeken in tientallen apps om te vinden wat u nodig hebt.

Slechts één AI die alles weet wat u weet, alles vindt wat u nodig hebt en overal werkt waar u werkt.

Functies van Brain MAX

🧠 Contextuele AI die u begrijpt

Brain MAX begrijpt uw werk als geen ander.

Het kent uw projecten, uw team, uw deadlines en uw werkgeschiedenis, zodat u antwoorden en automatisering krijgt die echt zinvol zijn. Geen generieke AI-antwoorden meer die uit hun context zijn gehaald.

🔍 Zoek alles, direct

Eén zoekvak voor je hele digitale leven.

Vind wat u nodig hebt in:

ClickUp (taken, documenten, chatten en projecten)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

Het web

En nog veel meer

Nooit meer zoeken in tabbladen of je afvragen waar je dat bestand hebt opgeslagen. Gewoon direct antwoord.

🎙️ Productiviteit met Voice-First

Praat met Brain MAX. Het luistert, antwoordt en voert uit.

Gebruik Talk to Text om gesproken ideeën direct om te zetten in taken, e-mails, berichten en content, zonder uw werkstroom te onderbreken.

🤖 Alle beste AI-modellen op één plek

Krijg toegang tot de krachtigste AI-tools zonder te jongleren met apps:

ChatGPT (meerdere versies, waaronder GPT-4o)

Claude

Gemini

Schakel tussen modellen om de beste resultaten te behalen voor schrijven, coderen, samenvatten en meer. Naarmate AI zich verder ontwikkelt, blijft Brain MAX u een stap voor, zonder dat u daar extra moeite voor hoeft te doen.

🔒 Jouw gegevens, jouw regels

Uw privacy staat niet ter discussie.

Zero-day gegevensbewaring met AI-providers

ClickUp AI is niet getraind op gegevens uit uw werkruimte. Uw gegevens worden NIET gebruikt om AI-modellen te trainen

Gebouwd op AWS met end-to-end veiligheid

U houdt altijd de controle.

🎯 Slimmere AI, elke keer weer

Brain MAX kiest het beste AI-model voor uw taak, of u nu schrijft, gegevens analyseert of brainstormt over ideeën.

U krijgt de beste resultaten zonder dat u erover hoeft na te denken.

💻 Ontwikkeld voor uw desktop

Beschikbaar voor Mac en Windows.

Dit is niet zomaar een extensie voor je browser, maar een native app die is ontworpen om naadloos samen te werken met je besturingssysteem voor maximale snelheid en toegankelijkheid.

♾️ Gratis toegang

Iedereen kan Brain MAX gratis uitproberen!

Als u een abonnement op ClickUp's AI Autopilot hebt, kunt u onbeperkt gebruikmaken van Brain MAX. Geen limieten voor uw productiviteit.

Brain MAX is nu beschikbaar en gratis

Brain MAX is vanaf vandaag beschikbaar voor Mac en Windows.

En het beste is: Unlimited gebruik is inbegrepen voor ClickUp Brain-abonnees tijdens de introductiefase.

En nog beter? U kunt het gratis uitproberen.

Geen AI-wildgroei meer. Eén app, één abonnement, één bron van waarheid.

Download Brain MAX nu en ervaar wat er gebeurt als AI eindelijk uw werk begrijpt.

Dit is de toekomst van hoe werk wordt gedaan.