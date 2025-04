ClickUp AI gebruiken voor verbeterde productiviteit en efficiëntie

Uit ons onderzoek naar het gebruik van AI blijkt dat 88% van de mensen AI-tools gebruikt op het werk. Maar slechts 12% gebruikt daadwerkelijk AI-functies die zijn ingebouwd in productiviteitstools.

Waarom? Omdat deze standalone AI-tools de context missen om u te helpen uw werk te doen.

Eenvoudig gezegd: ❗️They is geïsoleerd van de werkstromen en gegevens die de dagelijkse tasks❗️This definiëren. De verbinding wordt verbroken, wat resulteert in gefragmenteerde ervaringen en beperkte praktische waarde

ClickUp Brain, ClickUp's AI assistent, is ontworpen om deze alledaagse situaties aan te pakken. Het zorgt voor het drukke werk zodat u zich kunt concentreren op beslissingen in plaats van op kleine details.

Hebt u een projectbriefing nodig op basis van de discussies van die vergadering van vorige week? Klaar in een paar seconden. Rommelige aantekeningen van vergaderingen? Georganiseerd zonder moeite. Stapelen de taken zich op? Direct geprioriteerd. Allemaal zonder dat je een ander tabblad hoeft te openen en je werk helemaal opnieuw moet uitleggen!

Wilt u weten hoe u ClickUp AI kunt gebruiken om uw werkdag als een overwinning te laten voelen in plaats van een moeizame? In deze blogpost leest u alles.

60 seconden samenvatting Standalone AI-tools werken in silo's , waardoor het extra moeite kost om inzichten toe te passen op het echte werk

ClickUp AI is direct in uw werkruimte ingebouwd en biedt real-time aanbevelingen en automatisering zonder van tool te hoeven wisselen

Schrijf-, taak- en projectmanagement automatiseren met AI-gestuurde contentgeneratie, samenvattingen en slimme suggesties

Vind sleutel inzichten direct met AI-gestuurd kennisbeheer - niet meer zoeken in eindeloze documenten en threads

Werkstromen vereenvoudigen met AI-gestuurde automatisering , van het toewijzen van taken tot projectupdates en follow-ups

Bespaar tijd en verminder werk door taken samen te vatten, rapporten te genereren en vergaderingen moeiteloos te transcriberen

Werk slimmer, niet harder-ClickUp AI stroomlijnt uw werkstroom zodat u zich kunt concentreren op zinvol werk

Wat is ClickUp AI?

ClickUp AI, ook bekend als ClickUp Brain , is uw ingebouwde productiviteitsassistent, ontworpen om sneller en gemakkelijker te werken - zonder het gedoe van standalone AI-tools. Aangezien het volledig is geïntegreerd in ClickUp, begrijpt het de taken, documenten en werkstromen van uw team en geeft het u slimmere suggesties in realtime.

Met zijn geautomatiseerde samenvattingen en automatisering van de werkstroom besteedt u minder tijd aan druk werk en meer tijd aan wat echt belangrijk is. Kortom, ClickUp AI past zich aan uw manier van werken aan. Of u nu marketing content opstelt, ideeën brainstormt of complexe projecten samenvat, het biedt inzichten op maat om u in beweging te houden.

➡️ Lees meer: Het verschil tussen machinaal leren en kunstmatige intelligentie

Sleutelfuncties van ClickUp AI

ClickUp AI is de kracht achter elk aspect van ClickUp, van uw aangepaste velden tot automatisering. Maar als we drie mogelijkheden moeten kiezen, dan raden we deze aan:

1. AI-schrijfassistent

Zit u vast aan een concept? ClickUp Brain helpt u bij het schrijven, bewerken en vertalen van verschillende soorten content, zoals aantekeningen bij vergaderingen, e-mails of blogberichten. Het kan ook:

Corrigeer spelling en grammatica, pas toon aan en genereer ideeën wanneer u ze even niet weet

Lange documenten direct samenvatten

Formateer content om het duidelijk en gestructureerd te houden

Tabellen maken voor gestructureerde gegevens

Herbruikbare AI-sjablonen genereren om consistentie tussen projecten te behouden

2. AI-kennismanager

ClickUp Brain is als een digitale geheugenbank. Het scant snel uw werkruimte en haalt de juiste informatie op, zoals projectdetails, aantekeningen van vergaderingen of verzoeken van clients.

Stel, u zit in een vergadering:

Vraag ClickUp Brain om sleutelbeslissingen en relevante gegevens uit eerdere discussies op te halen zonder van tabblad te wisselen

Wanneer een client om een update vraagt, kunt u ClickUp Brain vragen om snel de laatste status en mijlpalen van het project op te halen

Gebruik ClickUp Brain om complexe documenten automatisch samen te vatten

Krijg inzicht in taken, voortgang van teams en meer met de ClickUp AI Knowledge Manager

📮ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen berichten stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde, behoort het wisselen van context tot het verleden. Stel de vraag gewoon vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie op uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

3. AI projectmanagement

Hebt u liever een persoonlijke projectmanager die uw projecten in beweging houdt zonder handmatige inspanningen? ClickUp's AI Project Manager zorgt voor een revolutie in productiviteit door projectmanagement taken te automatiseren en workflows te vereenvoudigen. Van het genereren van stand-ups, taakupdates en subtaken tot het maken van gedetailleerde projectplannen en het bijhouden van de voortgang, het zorgt ervoor dat er niets tussen wal en schip valt.

Het kan u helpen met:

Taaktoewijzing : Stelt subtaken voor en helpt het aanmaken van Taken te stroomlijnen

Taakprioritering : Organiseer en beheer taken effectief op basis van de prioriteitsniveaus van uw taken of om inzichten te genereren voor betere besluitvorming

Tijdlijn voorspellingen: Assisteer bij het maken van gedetailleerde abonnementen en tijdlijnen voor projecten met behulp van aanwijzingen en historische gegevens

➡️ Lees meer: ClickUp AI Vs. Notion AI: Welke AI-tool is het beste?

Hoe ClickUp AI gebruiken?

Klaar om uw werkdag productiever te maken? Dit is hoe ClickUp's AI assistent helpt:

👉🏽 Aantekening: U kunt ClickUp AI gratis gebruiken, maar met bepaalde limieten voor de functies. Voor geavanceerde AI-mogelijkheden kiest u een betaald abonnement vanaf $7 per maand.

1. Start overal vandaan in ClickUp

ClickUp Brain is in het hele platform geïntegreerd. Dit betekent dat u vanuit vrijwel elk onderdeel van het platform toegang hebt tot AI. Zo werkt het:

Toegang tot de werkbalk : Het ClickUp AI pictogram staat altijd in de werkbalk, klaar om direct te helpen

Ask AI knop : Beschikbaar in Taken, Documenten, Commentaar en Chatten, zodat u AI vragen kunt stellen waar u ze nodig hebt

Zwevend AI-pictogram: Als u niet in een Taak of Document bent, zoek dan naar het AI-pictogram in de rechterbenedenhoek voor snelle toegang zonder van scherm te hoeven wisselen

⚠️ Weet u niet wat u moet vragen? ClickUp AI wordt geleverd met vooraf ontworpen prompts om u te helpen snel aan de slag te gaan. U hoeft geen prompttechniek te leren. Selecteer en verfijn een prompt en laat AI het zware werk doen.

2. Taken maken en beheren

ClickUp Brain genereert onmiddellijk Taken vanuit Documenten, Commentaar, Commentaar inbox, Chatberichten en zelfs Whiteboards.

Beweeg de muis over een opmerking of bericht en selecteer het pictogram ClickUp AI. Klik vervolgens op Een Taak Maken met AI.

ClickUp Brain kan u helpen:

maak de Taak binnen de juiste Lijst en Ruimte

schrijf een duidelijke, contextrijke titel en beschrijving

✅ Koppeling naar de oorspronkelijke thread met opmerkingen

AI-gegenereerde taken maken via ClickUp Brain

ClickUp Brain stelt ook taakbeschrijvingen op, zodat uw team precies weet wat het moet doen.

Bovendien splitst het grote taken op in subtaken. Open de taak en klik op de optie subtaken genereren onder de titel van de taak. Je kunt elke subtaak een andere naam geven en ongewenste taken deselecteren door op het selectievakje ernaast te klikken.

3. Vragen stellen over Taken en Documenten

In plaats van eindeloze taken door te spitten terwijl u meerdere projecten, teams of belanghebbenden beheert, stelt ClickUp Brain projectmanagers in staat om onmiddellijke, realtime antwoorden te krijgen op basis van projectgegevens.

Het is de perfecte functie om een evenwicht te vinden tussen dringend werk en grote doelen. 🔭

Gebruik ClickUp Brain om taken te prioriteren op basis van urgentie en deadlines

Voorbeeld prompts: *Wat zijn de meest urgente Taken in mijn projecten?

*Op welke deadlines moet ik me vandaag concentreren?

*Welke taken zijn over tijd?

*Welke taken staan nog open en zijn toegewezen aan mijn team?

Langdurige discussies samenvatten in duidelijke, bruikbare inzichten via ClickUp Brain

Lange Taken, eindeloze documenten en eindeloze threads met opmerkingen maken het moeilijk om te vinden wat belangrijk is. ClickUp Brain vat de sleutelpunten onmiddellijk samen zodat u de belangrijkste updates krijgt, zonder te hoeven scrollen.

Een voorbeeld: er komt een update van een project binnen en plotseling zijn er 30+ reacties over een wegversperring. Deadlines, beslissingen en actie items? Kritieke details zoals deadlines en actiepunten gaan verloren in het proces. Klik op Samenvatten met AI om dit op te lossen, en binnen enkele seconden krijg je:

overzicht projecten

belangrijke beslissing genomen

volgende stappen

actiepunten

U kunt ClickUp Brain ook vragen om:

Identificeer blokkades, risico's en prioriteiten : Vat uw taken samen om te zien wat de voortgang tegenhoudt

Documenten moeiteloos samenvatten : AI maakt een samenvatting van de documenten en voegt deze toe als ondertitel van het document zodat u er gemakkelijk naar kunt verwijzen

Volg voortgang onmiddellijk : AI-gegenereerde updates benadrukken veranderingen in prioriteiten van taken, deadlines en samenwerking tussen teams in seconden

Chatberichten of updates van kanalen samenvatten: Vraag de AI om u bij te praten over updates uit een bepaalde periode

Vraag ClickUp Brain om lange threads van chatten samen te vatten en u op de hoogte te brengen

Voorbeeld prompts: Vat de laatste updates van de Taak website herontwerp samen.

Vat dit document over productvereisten samen in sleutelbeslissingen en actie-items.

Geef me snel een overzicht van de voortgang van deze Sprint.

Vat samen wat er de afgelopen week in deze Taak is veranderd.

5. E-mails, blogberichten of rapporten opstellen

Genereer blogberichten, e-mails en meer met ClickUp Brain

Het schrijven van welke communicatie dan ook kost tijd, en het verfijnen ervan voor de duidelijkheid maakt uw werklast alleen maar groter.

ClickUp Brain versnelt dit proces door gestructureerde concepten, samenvattingen en rapportages te genereren op basis van uw behoeften. Verfijn de door AI gegenereerde tekst in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

Zo helpt het:

E-mails: Genereer professionele e-mails voor projectupdates, communicatie met clients of interne berichten

Blogposts: Schetsen of volledige concepten maken op basis van specifieke input

Rapporten: Extraheer sleutelinzichten uit discussies of gegevens en formatteer ze in gestructureerde rapporten

Aantekeningen van vergaderingen: Vat de belangrijkste punten van vergaderingen samen ter referentie

Bewerken en herschrijven: Vraag AI om het concept te verfijnen of beter scanbaar te maken met opsommingstekens, tussenkopjes en kortere alinea's

Voorbeeld prompts: Stel een e-mail op om belanghebbenden te updaten over de tijdlijn van het project.

Vat deze vergadering discussie samen in actie items.

Maak een blogbericht over het verbeteren van de productiviteit op de werkplek.

Schrijf duidelijke, professionele e-mails voor projectupdates via ClickUp Brain

6. Uw content vertalen en lokaliseren

Optimaliseer content voor elk publiek en maak communicatie naadloos met ClickUp Brain

Communiceren met teams en klanten wereldwijd is moeilijk als content moet worden aangepast voor verschillende talen en culturele contexten.

ClickUp Brain stapt in als uw AI-vertaler. Momenteel ondersteunt het 12 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Duits, Koreaans en Arabisch.

U kunt:

Converteer e-mails en documenten in meerdere talen met één klik

Pas toon, formulering en culturele nuances aan voor verschillende doelgroepen

Voorbeeld prompts: Vertaal deze client update in het Spaans met een formele toon.

Converteer deze marketing-e-mail/advertentietekst naar het Frans en houd het toch spraakzaam.

Lokaliseer deze productgids voor Duitse klanten.

7. Spraakclips transcriberen

Transcribeer clips met ClickUp Brain om gemakkelijk belangrijke informatie te vinden

U zit in een vergadering, maakt onderweg aantekeningen of ontvangt een audio-update van een teamgenoot. Later moet u de clip meerdere keren afspelen om de sleutel tot de details te vinden - een langzaam en frustrerend proces.

ClickUp Brain kan gemakkelijk stemclips transcriberen en ze omzetten in tekst zodat u informatie gemakkelijk kunt bekijken, bewerken en delen.

U kunt AI ook opnieuw vragen om precies die informatie te krijgen die u nodig hebt. Bijvoorbeeld, vraag: *Bevatten deze aantekeningen van vergaderingen actiepunten voor mij of mijn team?

🎤 Enkele praktische toepassingen: Vergaderingen opnemen : Gesprekken omzetten in aantekeningen en actiepunten

Brainstormsessies : Vastleggen en structureren van sleutelideeën uit gesproken aantekeningen

Feedback van clients: Zet verbale inzichten om in bruikbare aanbevelingen

8. Rol-specifieke antwoorden krijgen

Relevante updates, rapportages en inzichten vinden voor verschillende belanghebbenden betekent vaak eindeloos veel gegevens doorzeven.

ClickUp Brain vereenvoudigt dit voor u. Het verwijst naar de titel van uw profiel, scant werkruimtedocumenten en taken waartoe u toegang hebt en haalt alleen de meest relevante inzichten op, zodat u precies krijgt wat u nodig hebt.

Dit is wat AI scant voor elke rol: 🚀 Projectmanagers: Taken en rapportages, met de nadruk op mogelijke knelpunten 👥 Team leads: In behandeling zijnde taken en toegewezen personen 📊 Executives: Duidelijke momentopname van deliverables en deadlines 💬 Verkoopteams: Tickets en opmerkingen om veelvoorkomende problemen te identificeren 💻 Ontwikkelaars: Openstaande problemen en rangschikt ze op urgentie

Genereer rol-specifieke prompts met ClickUp Brain's AI-schrijver

➡️ Lees meer: Hoe u AI kunt gebruiken voor een efficiëntere werkplek

9. Aangepaste automatiseringen bouwen met natuurlijke taal

Het laatste wat je als teamleider wilt doen is het handmatig bijwerken van eenvoudige taken die dagelijks/wekelijks/frequent voorkomen.

ClickUp's intuïtieve AI Builder doet het voor u. Typ wat u nodig hebt in gewone taal en ClickUp Brain configureert de automatisering voor elke ruimte, map of lijst.

Optimaliseer werkstromen door regels voor automatisering te maken met ClickUp Brain

📌 Enkele automatisering voorbeelden : Taakvoortgang: Wanneer een taak is gemarkeerd als 'Voltooid', verplaatst u deze naar 'Beoordelen' en wijst u deze toe aan QA

Project bijhouden: Automatisch de status van het project bijwerken wanneer 80% van de Taken zijn Voltooid

Team notificaties: Stuur een Slack notificatie wanneer een taak met hoge prioriteit wordt toegevoegd

Taken toewijzen: Wanneer een nieuw marketingverzoek wordt ingediend, wordt dit automatisch toegewezen aan het content team

⚠️ Onthoud: Niet alle automatiseringen lopen in het begin perfect. ClickUp Brain helpt u om stappen te verduidelijken en instructies te verfijnen om ervoor te zorgen dat uw automatisering soepel verloopt.

➡️ Lees meer: Beste AI-samenwerkingstools om te gebruiken

Directe samenvattingen van vergaderingen en actie items

Spreek vergaderingen in, transcribeer en vat ze samen met ClickUp AI Notetaker

ClickUp's AI notetaker kan u helpen bij het stroomlijnen van vergaderingen door automatisch discussies te transcriberen en samen te vatten en er actiepunten uit te halen. Het verlicht de last van het handmatig aantekeningen maken, zodat deelnemers zich kunnen concentreren op het gesprek!

Geautomatiseerde samenvatting: De AI genereert een beknopte samenvatting van de sleutelpunten die in een privé De AI genereert een beknopte samenvatting van de sleutelpunten die in een privé ClickUp Docs document zijn besproken

Actie-items: Het identificeert en haalt actie-items uit het transcript, waardoor de follow-up gemakkelijker wordt

Integratie met ClickUp Taken: Actie-items en samenvattingen kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe Actie-items en samenvattingen kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe ClickUp-taak en werkstroom

AI-agenten in ClickUp AI

Chat agents in ClickUp zijn ontworpen om autonoom query's af te handelen en acties uit te voeren op basis van verzoeken van teamleden. Deze agents vertonen autonomie, reactiviteit en proactiviteit, waardoor ze beslissingen kunnen nemen, zich kunnen aanpassen aan realtime veranderingen en initiatief kunnen nemen voor specifieke doelen.

Van de agenttypes beantwoordt de Answers Agent vragen binnen kanalen met behulp van aangewezen kennisbronnen, terwijl de Triage Agent ervoor zorgt dat Taken op de juiste manier worden verbonden met relevante threads binnen het kanaal op basis van gedefinieerde criteria. Gebruikers kunnen deze agents aanmaken of aanpassen binnen ClickUp Chat door gebruik te maken van het "bliksemschicht"-pictogram, waarmee ze voorwaarden, tools en kennisbronnen kunnen definiëren voor op maat gemaakte acties.

Aantekening: Agenten zijn beschikbaar in bèta vanaf de publicatiedatum van dit artikel

Hoe implementeert u ClickUp AI in uw werkstroom?

Nu u weet wat ClickUp AI tools kunnen doen, is het tijd om ze in uw werkruimte te integreren.

ClickUp Brain past zich aan elke workflow aan, of u nu projecten beheert, marketingcampagnes uitvoert of engineeringtaken bijhoudt.

Een voorbeeld: Jamie is een projectteamleider die verantwoordelijk is voor het abonnement en de uitvoering van meerdere projecten in verschillende teams. De grootste uitdagingen:

🛑 Trage project abonnementen: Constant heen en weer om tijdlijnen en deliverables af te ronden

🛑 Gecompliceerde Taaktoewijzingen: Handmatig de beschikbaarheid controleren en werklasten balanceren

🛑 Tijdrovende vergaderingen over de status: Beslissingen en actiepunten raken verloren in lange threads

Chaotisch bijhouden van voortgang: Handmatige follow-ups en eindeloze e-mailketens compliceren de zaken

Om taken zonder vertragingen uit te voeren, gebruikt ze ClickUp Brain. Dit is hoe het haar werkstromen moeiteloos optimaliseert:

1. Brainstorm en schrijf een project abonnement in minuten

Voor een nieuw project - het herontwerpen van een website - heeft Jamie een gestructureerd abonnement nodig met tijdlijnen, deliverables, risico's en mijlpalen.

Zo ziet het proces eruit met ClickUp AI:

Opent een nieuw ClickUp document

Gebruikt de Schrijven met AI functie

Voer een gedetailleerde vraag in het tekstvak in

voorbeeld: Maak een project abonnement voor een website herontwerp. Neem de sleutel mijlpalen, tijdlijnen, omvang van het werk en mogelijke risico's op. Maak het geschikt voor een marketingteam en een projectmanager.

AI genereert een gestructureerd abonnement met deliverables, deadlines, afhankelijkheid en risicobeoordelingen

Jamie beoordeelt en verfijnt het abonnement in minuten in plaats van uren

Genereer gedetailleerde project abonnementen met ClickUp Brain

Jamie kan ook een eerder gebruikt projectplan in de AI prompt plakken en vragen: Gebruik het volgende projectplan als sjabloon en verfijn het voor ons nieuwe project.

💡 Pro Tip: Nadat u het projectplan in het ClickUp Doc hebt ingevoegd, deelt u het met het team voor feedback. U kunt het ook omzetten in een wiki om te dienen als de go-to bron voor projectdetails, richtlijnen en sleutelupdates.

2. Taken maken en toewijzen vanuit het project abonnement

Zet het abonnement vervolgens om in uitvoerbare Taken voor het team.

Binnen het ClickUp Doc markeert Jamie de sleutel items in het document, zoals 'Maak wireframes en design mockups. ClickUp Brain creëert de taak en koppelt deze terug naar het document, zodat alles gekoppeld blijft en details zoals status, toegewezen persoon en prioriteit worden opgenomen.

Bovendien genereert de ClickUp AI snel de taakomschrijving met essentiële details, die ze bekijkt en verfijnt voordat ze de taak afrondt.

📌 Voorbeeld: Maak een gedetailleerde Taakomschrijving voor 'Maak wireframes en design mockups. het ontwerp moet de merkrichtlijnen volgen, responsive zijn voor mobiel en desktop en variaties bevatten voor A/B-testen.

Stel duidelijke en contextuele taakbeschrijvingen op in enkele seconden met ClickUp Brain

Onmiddellijk subtaken genereren, bewerken en verwijderen via ClickUp Brain

Jamie's project gaat snel, maar kunt u de voortgang bijhouden?

ClickUp Brain genereert real-time stand-ups en voortgangsrapportages, waardoor u tijd bespaart en iedereen op één lijn blijft.

Team stand-ups zijn er in drie formats:

Lijst met opsommingstekens: Een snelle momentopname van voltooide taken

Kort: Een beknopt overzicht van voltooide taken

Traditioneel: Een gedetailleerd overzicht van voortgang, blokkades en volgende stappen

voorbeeld: Pamie heeft snel een update nodig van het werk van haar team. Ze opent ClickUp Brain, klikt op Write StandUp, selecteert de leden van haar ontwerpteam en stelt het bereik in op de afgelopen 24 uur. AI genereert een samenvatting in: 🔢 Lijst met opsommingstekens: voltooid: Wireframes homepage afgerond

in uitvoering: Mobiel UI-ontwerp

geblokkeerd: Feedback in afwachting van de client Kort format: Het ontwerpteam heeft de wireframes van de homepage voltooid. Het ontwerp van de mobiele UI heeft nog steeds voortgang, maar is vertraagd vanwege feedback van de client. Lisa wacht op goedkeuring voordat ze verder gaat. 📜 Traditioneel format: In de afgelopen 24 uur heeft het ontwerpteam de wireframes van de homepage afgerond. Het ontwerp van de mobiele UI is aan de gang, maar is momenteel geblokkeerd omdat Lisa wacht op de goedkeuring van de client. Als de feedback morgen nog niet binnen is, kan dit gevolgen hebben voor de tijdlijn. Er is een follow-up naar de client gestuurd voor een update.

Automatiseer dagelijkse stand-ups en verminder onnodige vergaderingen over de status met ClickUp Brain

➡️ Lees meer: AI Podcasts om meer informatie te krijgen over kunstmatige intelligentie

Beste praktijken voor een effectief gebruik van ClickUp AI

ClickUp AI is krachtig, maar alleen als u het goed gebruikt. Hier zijn enkele praktische strategieën om er het beste uit te halen:

1. Schrijf betere aanwijzingen

ClickUp Brain kan (nog) geen gedachten lezen 😉 ). Hoe specifieker en duidelijker je instructies, hoe beter de resultaten. Voeg ook details toe zoals publiek, format of toon.

❌ Samenvatting van dit rapport. ✅ Vat dit rapport samen in drie sleutelacties voor een update aan de CEO. Leg de statistieken vast die een impact hebben gehad.

2. AI-aanwijzingen opslaan, delen en hergebruiken

Als u een prompt vindt die geweldige resultaten oplevert, sla deze dan op. Met ClickUp Brain kunt u prompts opslaan in de interface. Met een bibliotheek van goed ontworpen prompts kunt u tijd besparen en consistentie behouden.

Sla uw beste prompts op in ClickUp Brain

3. Itereren op de uitvoer

AI-gegenereerde content is niet altijd perfect bij de eerste poging. U zult AI moeten vragen om de output te verfijnen tot het antwoord aan uw behoeften voldoet.

4. Pas de toon aan op basis van uw publiek

ClickUp Brain kan zijn schrijfstijl aanpassen aan verschillende doelgroepen, maar alleen als u het leidt. Wilt u een formeel rapport of een informele update? U hoeft alleen maar de toon aan te geven en het levert.

Gebruikssituatie Toon Prompt leiderschapsupdates Professioneel Vat deze projectupdate samen op een formele toon voor een leidinggevend publiek. Houd het beknopt, benadruk de sleutelcijfers en richt je op strategische inzichten. teams chatten, Slack updates Casual Vat deze projectupdate samen op een vriendelijke en informele toon voor het team. Houd het kort en motiverend. communicatie met clients Zelfverzekerd, overtuigend Schrijf een project update voor een client en zorg voor een zelfverzekerde en geruststellende toon. Benadruk voortgang en volgende stappen.

5. Train je team om AI efficiënt te gebruiken

Stel duidelijke richtlijnen op voor waar AI moet worden gebruikt (bijv. rapporten opstellen, vergaderingen samenvatten, ideeën brainstormen) en waar menselijke inbreng essentieel is (bijv. strategische besluitvorming, creatieve verhalen vertellen).

Overweeg om een AI-workshop te organiseren of een handleiding met voorbeelden te maken om je team op weg te helpen.

Zet uw productiviteit op de automatische piloot met ClickUp Brain

ClickUp AI zou voor u moeten werken - niet andersom - en met ClickUp Brain doet het dat eindelijk.

Standalone AI-tools bieden weliswaar automatisering, maar missen vaak de context die nodig is om het werk echt te stroomlijnen. Ze werken in silo's en vereisen extra inspanningen om ze in uw processen te integreren.

ClickUp Brain lost dit op door ClickUp AI direct in uw werkstroom te integreren, waardoor het een intuïtief, naadloos onderdeel wordt van de manier waarop u taken, projecten en samenwerking beheert. Het resultaat? Minder tijd kwijt aan het schakelen tussen tools en meer tijd voor zinvol werk.

Wilt u minder tijd besteden aan managen en meer tijd aan Nog te doen? Meld u dan vandaag nog aan voor ClickUp! 🙌