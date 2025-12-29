Verkooptrends in India 2026: wat te verwachten en hoe u zich kunt voorbereiden

Nog niet zo lang geleden was de verkoop in India gebaseerd op relaties, telefoongesprekken, fysieke aanwezigheid en handgeschreven registers.

Technologie begon echter de regels te veranderen. Marktplaatsen zoals Amazon en Flipkart zorgden voor een herstructurering van de verdeling, UPI maakte betalingen direct mogelijk en WhatsApp werd een verkoopkanaal.

Tegenwoordig krijgt de verkoop in India een andere vorm door mobiel kopen, ontdekking van regionale talen, sociale handel, snelle handel en AI-gedreven inzichten. Teams die zich niet aanpassen, lopen het risico achterop te raken omdat hun verkoopsystemen geen gelijke tred kunnen houden.

In deze blogpost kijken we naar de belangrijkste verkooptrends in India en hoe teams zich kunnen voorbereiden voordat deze veranderingen een vast gegeven worden. We bekijken ook hoe ClickUp u helpt om voorop te blijven lopen door werkstroomverbindingen te maken en routinetaken te automatiseren.

Wat stimuleert momenteel de omzetgroei in India?

De verkoopmotor van India wordt opnieuw vormgegeven door consumenten die digitaal voorop lopen, buiten de grote steden wonen en op zoek zijn naar waarde. Hier zijn enkele factoren die het consumentengedrag, de kanalen en de markttrends voor merken en verkopers in India hervormen.

Uitbreiding van het klantenbestand met een hoger besteedbaar inkomen

Indiase consumenten hebben meer geld te besteden en geven dat ook uit. Het beschikbare inkomen per hoofd van de bevolking is sterk gestegen, waardoor huishoudens meer ruimte hebben voor discretionaire aankopen. Dit leidt tot hogere uitgaven voor duurzame goederen, FMCG en lifestyleproducten.

Het huishoudelijk verbruik (gedefinieerd als Privé Final Consumption Expenditure of PFCE) maakt zelfs meer dan 60% uit van het BBP van India, wat aantoont hoe belangrijk consumentenuitgaven zijn voor economische groei.

Snelle groei van de Indiase e-commercemarkt

De e-retailmarkt in India is snel gegroeid en heeft vandaag een omvang van ongeveer 60 miljard dollar bereikt. Met meer dan 270 miljoen online shoppers heeft India nu de VS ingehaald en is het qua aantal shoppers de op één na grootste e-retailmarkt ter wereld geworden.

CAGR, zoals benadrukt in het rapport van Bain

Een van de grootste verschuivingen is de opkomst van Gen Z, die al bijna 40% van de e-retailklanten in India uitmaakt. Ze zijn veel experimenteler en geven drie keer zoveel uit aan opkomende modemerken als millennials.

Hetzelfde rapport verwacht dat de e-retailmarkt in India tegen 2030 zal groeien tot 170-190 miljard dollar, met een jaarlijks groeipercentage van 18%. Voor merken betekent dit dat e-commerce een belangrijke groeimotor is geworden die een grondige lokalisatie, cohort-specifieke strategieën en een Bharat-first-aanpak vereist.

Toegenomen digitale geletterdheid en mobiel-eerst-aankopen

Tussen de 800 en 900 miljoen Indiërs zijn nu online en UPI alleen al verwerkte in 2024 ongeveer 172 miljard transacties, een stijging van 46% ten opzichte van 2023, wat neerkomt op ongeveer 80% van het digitale betalingsvolume van het land.

Dit mobielgerichte, door UPI gestuurde gedrag verkort het aankoopproces. Consumenten gaan nu van het ontdekken van producten op sociale media of lokale content naar het kopen op marktplaatsen of D2C-apps in slechts een paar tikken.

Versterking van de logistieke en betalingsinfrastructuur

De positie van India op de Logistics Performance Index van de Wereldbank is verbeterd naar 38 van de 139 landen, wat een weerspiegeling is van snellere, betrouwbaardere vrachtvervoersmogelijkheden en multimodale verbindingen.

De opkomst van de digitale infrastructuur in India ( Bron )

De combinatie van beleidsmaatregelen zoals het PM GatiShakti-plan en faciliteiten zoals het Unified Logistics Interface Platform (ULIP) heeft de levertijden en logistieke kosten structureel verlaagd. Dit heeft als resultaat een winstgevende uitbreiding van cash on delivery (COD), quick commerce en SLA's voor levering op dezelfde of volgende dag buiten de grote steden. ​

Uitbreiding van de tier 2- en tier 3-markt

E-retail breidt zich gestaag uit buiten de grote steden van India. De penetratie is uitgebreid van Tier-2-steden naar Tier-3-steden en kleinere plaatsen, waarbij bijna 60% van de nieuwe online shoppers afkomstig is uit Tier-3-steden en kleinere plaatsen.

Stijging van online bestellingen en meer ( Bron )

Deze groei zorgt ook voor een verschuiving in wie er online verkoopt. Meer dan 60% van de nieuwe verkopers die sinds 2021 zijn bijgekomen, komt uit Tier-2- en kleinere steden, wat wijst op een meer verspreide en lokale verdeling van verkopers.

Sleutelverkopeenheden om in de gaten te houden in India

Het verkooplandschap in India verandert in razend tempo. Koopgedrag, vertrouwenssignalen, het ontdekken van kanalen en aankooptrajecten variëren nu sterk per taal, platform, snelheid en situatie.

De volgende verkooptrends in India bepalen gezamenlijk hoe succesvolle bedrijven in India eruit zullen zien. 💪

1. Phygital kopen en QR-gestuurde trajecten

India is nu een QR-native markt, met codes die zijn ingebed in kirana's (kleine buurtwinkels), benzinestations, salons en moderne winkels. Wat begon als een handige betaalmethode, is nu uitgegroeid tot een gedragsreflex.

📌 Toonaangevende use cases die in India opkomen:

Voorlichting op verpakkingsniveau: FMCG-, elektronica- en D2C-merken verwerken QR-codes in productverpakkingen om het gebruik en de herkomst uit te leggen of de authenticiteit te certificeren, waardoor wrijving en retourzendingen na aankoop worden verminderd.

Conversietracking in de detailhandel: QR-scans in winkels die gekoppeld zijn aan aanbiedingen of loyaliteitsprogramma's geven merken zichtbaarheid in welke SKU's en winkels digitale follow-ups genereren.

Gamified discovery: kraskaarten, spin-the-wheel-beloningen en AR-filters die via QR worden geactiveerd, verlengen de verblijftijd in fysieke ruimtes.

2. Regionalisering en lokalisering

De volgende golf gebruikers van internet in India is beslist niet Engelssprekend, gedreven door Indiase talen en goedkope smartphones. Regionalisering gaat tegenwoordig veel verder dan alleen taalvertaling. Het omvat:

Lokale culturele referenties

Regiospecifieke humor en formats

Hyperlokale ambities (banen, migratie, gezinsprioriteiten)

In de praktijk doen succesvolle teams drie dingen:

Bouw taalgerichte trechters met zoekfuncties, creatieve uitingen, trajecten en IVR/WhatsApp-ondersteuning in het Tamil, Bengaals, Marathi, Telugu, enz. , niet alleen vertaald, maar ook contextueel herschreven.

Gebruik lokale makers en micro-influencers op ShareChat, Moj en YouTube om merkverhalen te verspreiden die 'lokaal gemaakt' aanvoelen, en richt je vervolgens opnieuw op die doelgroepen met prestatiegerichte campagnes.

Ontwerp producten en prijsbeleid op basis van lokale realiteiten. Benadruk bijvoorbeeld eenvoudige leningen en gespreide aflossingen voor kopers van tweedehandsauto's, aflossingen gekoppeld aan de oogst voor agrifintech, of buurtambities voor huisvesting.

3. Gedragstechnologie in verkoop- en financiële producten

Indiase consumenten zijn zeer prijsbewust, worden sterk beïnvloed door sociale factoren en laten zich vaak leiden door hun emoties. Nu app-gebaseerd beleggen en kredietopname in opkomst zijn, beginnen platforms 'gedragstechnologie' te gebruiken.

Dit zijn analyses die emotionele en cognitieve patronen signaleren, zoals:

Waarom gebruikers hun winkelwagentje verlaten nadat kortingen zijn onthuld

Waarom bepaalde groepen tijdens de uitverkoop massaal inkopen doen, maar nooit meer terugkomen

Waarom gebruikers beweren 'langetermijnkopers' te zijn, maar impulsief handelen

In plaats van alleen bij te houden wat klanten hebben gekocht, kijken platforms ook naar hoe vaak ze SIP's annuleren, portefeuilles controleren, na verliezen afhaken of BNPL-limieten (Buy Now Pay Later) aan het einde van de maand maximaal benutten. Deze verschuiving maakt een nauwkeurigere vraagplanning, prijsstrategie en retentieontwerp mogelijk, wat een belangrijke onderscheidende factor kan zijn in een drukke markt. ​

4. AI en automatisering als basisvoorwaarden

AI en automatisering zijn niet langer een concurrentievoordeel voor verkoopteams in India, maar de norm.

Van leadscoring en prognoses tot gepersonaliseerde outreach en follow-ups: AI is geïntegreerd in de moderne verkoopwerkstroom. CRM-systemen evolueren om automatisch inzichten te genereren, risico's in de pijplijn te signaleren en in realtime de beste vervolgacties aan te bevelen. AI-agenten triëren zelfstandig leads, onderzoeken prospects en stellen outreach-berichten op.

Belangrijk is dat deze verschuiving niet gaat over het vervangen van verkopers. In plaats daarvan nemen AI en automatisering handmatige taken over, zodat verkopers zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is: relaties opbouwen, de behoeften van klanten begrijpen en complexe deals sluiten.

Verkoopprofessionals die AI als een dagelijkse copiloot beschouwen, zullen consequent beter presteren dan degenen die dat niet doen.

In India hebben meer dan 96% van de gebruikers van sociale media toegang tot platforms via smartphones, en een groeiende meerderheid van de commerciële sessies begint en eindigt op mobiele apparaten.

De verschuiving naar uitsluitend mobiele trechters betekent:

Vervang statische brochures door verticale uitlegvideo's, carrousels en aanklikbare verhalen die proposities in minder dan 30 seconden samenvatten .

Gebruik PWA's (Progressive Web Apps) en snelle maar lichte ervaringen , zodat gebruikers in regio's met een lage bandbreedte kunnen browsen, vergelijken en afrekenen zonder apps te installeren.

Ontwerp lead capture met vooraf ingevulde velden, WhatsApp-terugbelverzoeken, interesse-knoppen met één tik en ingebouwde CTA's in de content.

6. Sociale platforms als full-funnel commerce

In India staan sociale platforms al centraal in het dagelijkse digitale gedrag. WhatsApp bereikt 80,8% van de internetgebruikers, gevolgd door Instagram met 77,9% voor het ontdekken en delen van content, en Facebook met 67,8% voor het consumeren van nieuws.

Voor veel nieuwe kopers vinden ontdekking, evaluatie, vertrouwensopbouw en aankoop plaats binnen deze platforms. Hier zijn enkele veranderingen die in de loop der jaren zijn waargenomen:

WhatsApp is uitgegroeid tot een hybride CRM- en point-of-sale (POS)-systeem. Merken delen productcatalogi, beantwoorden veelgestelde vragen, begeleiden kopers en innen UPI-betalingen, allemaal binnen één chatten.

Instagram en YouTube spelen een belangrijke rol bij impulsaankopen en ontdekkingen. Shoppable posts, live commerce en 'link-in-bio'-microsites leiden gebruikers rechtstreeks naar vooraf gevulde winkelwagentjes op D2C-sites.

Social listening stimuleert de verkoop. Merken houden opmerkingen en DM's bij op bezwaren, verzoeken om functies en vermeldingen van concurrenten, en gebruiken deze inzichten vervolgens om producten, prijzen en verkoopscripts in realtime te verfijnen.

7. Verkoop door influencers en makers

De makereconomie van India groeit agressief. Het aantal makers groeide van minder dan 1 miljoen in 2020 tot meer dan 4 miljoen in categorieën als mode, beauty, technologie, infotainment en financiën.

Bovendien verschuift het vertrouwen van merken naar individuen, waardoor makers steeds meer invloed hebben op productontdekking, conversies en herhalingsaankopen, waardoor door influencers geleide verkoop een belangrijke bron van inkomsten wordt.

Hier leest u hoe Indiase influencers zelf kanalen voor de verdeling aan het worden zijn:

Altijd beschikbare makerslijsten gesegmenteerd op regio, taal, categorie en funnelrol (bewustmakingsuitleg versus bottom-funnelrecensies)

Affiliate- en kortingscode-infrastructuur die inkomsten toekent aan makers op marktplaatsen en D2C, waardoor prestatiegerichte uitbetalingen en optimalisatie mogelijk zijn.

Gezamenlijk ontwikkelde producten en beperkte drops waarbij influencers delen in de winst, waardoor schaarste en urgentie worden gecreëerd die typische campagnes niet kunnen evenaren.

8. Duurzaamheid en waarde boven merk

Indiase kopers geven steeds meer prioriteit aan duurzaamheid en echte waarde boven grote merknamen. Klanten stellen strengere vragen over ethische inkoop, milieu-impact, kostenbesparingen op lange termijn en productduurzaamheid, vooral in B2B, productie, detailhandel en dienstverlening aan ondernemingen.

Merkherkenning is nog steeds belangrijk, maar garandeert niet langer vertrouwen of loyaliteit. Besluitvormers zijn eerder geneigd om over te stappen naar minder bekende leveranciers als het aanbod duidelijk meetbare waarde biedt en aansluit bij hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Verkoopgesprekken verschuiven van merkgerichte positie naar bewijsgerichte discussies die zijn gebaseerd op resultaten, transparantie en verantwoordelijke praktijken.

Wat kunnen verkoopteams hieruit leren? Leid met bewijzen, niet met logo's. Voorzie vertegenwoordigers van duidelijke waardemetrics, duurzaamheidsreferenties en echte klantbewijzen om elk verkoopgesprek te ondersteunen.

9. Quick commerce als strategisch verkoopkanaal

Quick commerce is niet langer alleen een gemakkelijke manier om 's avonds laat nog een snack te bestellen. In India was dit kanaal in 2024 goed voor ongeveer 6-7 miljard dollar, wat neerkomt op ongeveer twee derde van de online boodschappenbestellingen en bijna 10% van de totale online retailuitgaven.

Uit rapporten blijkt dat Blinkit tegen eind 2025 een marktaandeel van meer dan 50% zal hebben, terwijl Zepto en Instamart op stadsniveau strijden om de tweede plaats. Dat betekent dat territory en key account managers elk Q-commerceplatform als een topaccount moeten behandelen.

Voor verkoopleiders in FMCG, F&B, beauty en kleine duurzame goederen is quick commerce in feite een nieuwe 'moderne handel' met zijn eigen regels:

Productmix samengesteld voor snelle aankopen: kleinere verpakkingen van verschillende groottes, combi-SKU's, navulverpakkingen en impulsieve prijzen, ontworpen voor boodschappen van 10-30 minuten.

Zichtbaarheid in de app als het nieuwe schap: zoekresultaten, betaalde plaatsingen, banners en in-app-sampling zorgen nu voor een veel hogere omzet dan standaardvermeldingen.

Dark-store-activiteiten: Verkoop- en operationele teams werken samen om hoge leveringspercentages te behouden, de houdbaarheid te beheren en de voorraad aan te passen aan de lokale vraag.

10. Meeslepende productervaringen

Merken zoals Lenskart hebben laten zien hoe AR de aankooptrechter fundamenteel kan veranderen. Met de 3D-functie voor virtueel passen kunnen gebruikers in realtime zien hoe een montuur bij hen staat, waardoor onzekerheid wordt verminderd en de conversie wordt verhoogd. Dit vermindert het aantal retourzendingen en zorgt ervoor dat gebruikers meer tijd besteden aan het merk, wat direct leidt tot een verbetering van de unit economics. ​

Dit draaiboek wordt verspreid naar:

Schoonheid: AR-kleurmatching voor foundation, lippenstift en haarkleur, zodat gebruikers kunnen experimenteren voordat ze iets kopen op Nykaa of merk-apps.

Meubels en decoratie: 'Weergave in room'-ervaringen waarmee gebruikers via de camera van hun smartphone banken, lampen of decoratie in hun eigen huis kunnen plaatsen.

Auto's en duurzame consumptiegoederen: virtuele demo's die functies, varianten en aangepaste aanpassingen laten zien zonder dat elke dealer een volledige voorraad hoeft aan te houden.

Hoe verkoopteams zich kunnen voorbereiden op deze veranderingen

Inzicht in opkomende verkooptrends in India is slechts het halve werk. Het echte voordeel hangt af van hoe snel verkoopteams deze verschuivingen vertalen naar uitvoerbare processen.

Hier leest u hoe verkoopleiders deze veranderingen kunnen operationaliseren.

Zorg voor een uniform kader voor de verkoopactiviteiten

Omdat consumenten zowel online als offline contactpunten gebruiken, raken gegevens en activiteiten gemakkelijk versnipperd over verschillende systemen en kanalen. Verkoopteams moeten dan jongleren met projectmanagementtools, CRM's, tools voor chatten, spreadsheets en regionale werkstroomen, waardoor er een wirwar van tools ontstaat die de uitvoering vertraagt en de zichtbaarheid belemmert.

Hoe werk te verbeteren

Wereldwijd leidt dit soort fragmentatie tot een groot verlies aan productiviteit, wat bijdraagt aan een geschat efficiëntieverlies van 2,5 biljoen dollar, omdat teams meer tijd besteden aan het zoeken, afstemmen en bijwerken van systemen dan aan het daadwerkelijk verkopen.

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, ontwikkeld om werkversnippering tegen te gaan voor verkoopteams die pijplijnen, follow-ups, dealantekeningen en prognoses beheren in te veel verschillende tools.

De duidelijkheid begint met zichtbaarheid. Breng uw volledige verkoopactiviteiten in kaart in ClickUp for Sales Teams, leg leads vast via sociale, regionale, marktplaats- en offlinekanalen en volg elke deal via kwalificatie, follow-ups, nalevingscontroles en verlenging.

Houd uw hele verkoopproces georganiseerd met ClickUp aangepaste Taak-statusen

Met ClickUp-aangepaste taakstatusen kunnen teams fasen definiëren zoals Inbound, Social Interest, Regional Follow-up Required, Verificatie & Compliance en Ready to Close. Dit geeft salesmanagers een veel duidelijker beeld van waar de vraag vastloopt en waarom.

En in de kern houdt het CRM-systeem van ClickUp contacten, accounts en deals verbonden met het werk dat eraan wordt gedaan.

Leg werkstroomwerken in alle kanalen en automatiseer deze

Het koopproces van vandaag in India begint niet op één plek. Het kan beginnen via berichten op sociale media, het scannen van QR-codes, chatten op marktplaatsen, formulieren op websites of WhatsApp.

📌 Dit is wat u nog moet doen:

Standaardiseer de formaten voor het vastleggen van leads op alle contactpunten

Leid leads naar de juiste verkopers op basis van criteria zoals regio, productinteresse, taalvoorkeur of grootte van de deal.

Trigger follow-up herinneringen zonder handmatig toezicht

Maak AI-verbeterde prognoses met verkoopinformatie

De Indiase markten veranderen snel als gevolg van culturele gebeurtenissen, regionale cyclusen, prijswijzigingen, pieken rond festivals en trends op platformniveau. In deze omgeving moeten verkoopleiders voortdurend zichtbaarheid hebben op hoe de pijplijn zich gedraagt en waar deze zich waarschijnlijk naartoe zal bewegen.

Standaardiseer regionale en culturele playbooks

Nu regionalisering een strategische pijler wordt in India, werkt één script niet voor alle markten. Om tractie te krijgen in verschillende taal- en cultuursegmenten, hebt u gelokaliseerde playbooks nodig die verkoopmedewerkers op betrouwbare wijze kunnen uitvoeren.

Zo standaardiseert u uw verkoopstrategie:

Ontwikkel regionale verkoopscripts, argumenten voor bezwaren en prijsinformatie die de culturele nuances weerspiegelen.

Train vertegenwoordigers in taalneutrale benaderingen (bijv. hoe WhatsApp te gebruiken, hoe follow-ups te personaliseren in lokale contexten).

Onderhoud gelokaliseerde opslagplaatsen voor kennis die vertegenwoordigers op verzoek kunnen raadplegen.

Integreer realtime samenwerking en cross-functionele afstemming

Het verkoopmomentum hangt af van de prestaties van individuele verkopers en hoe goed Sales een verbinding heeft met Marketing, Operations, Product en de klantenservice. Wanneer teams niet in realtime op elkaar zijn afgestemd, leidt dit tot gemengde boodschappen, vertraagde reacties op kopers, gemiste overdrachten en een slechte klantervaring.

ClickUp Chat helpt hierbij door gesprekken rechtstreeks in de werkcontext te brengen:

Maak gebruik van contextuele gesprekken: chat rechtstreeks binnen taken, deals en documenten via deze software voor verkoopsamenwerking, zodat discussies gekoppeld blijven aan de exacte klant, campagne of probleem.

Zorg voor cross-functionele zichtbaarheid: Breng verkoop-, marketing-, ondersteunings- en productteams samen in dezelfde chatthreads.

Organiseer discussies met threads en vermeldingen: Betrek direct de juiste belanghebbenden met @vermeldingen en houd gesprekken over specifieke onderwerpen gestructureerd.

Centraliseer rich media en bijlagen: deel pitchdecks, prijslijsten, marktfeedback of gespreksopnames rechtstreeks in Chat om heen-en-weer-gepraat tussen verschillende tools te verminderen.

Implementeer gestructureerde doelen en het bijhouden van incentives

Nu markten snel veranderen, zorgt duidelijkheid over doelstellingen en incentives ervoor dat teams gefocust blijven. Toch moeten doelen aansluiten bij de regionale realiteit, prioriteiten voor producten en veranderend klantgedrag, en niet bij willekeurige bedrijfsdoelstellingen.

📌 Dit is nog te doen:

Definieer meetbare doelen voor elke markt en productlijn.

Maak prestaties in realtime meetbaar, niet achteraf.

Koppel individuele en teamprestaties aan gedrag dat leidt tot langetermijninkomsten, niet alleen tot kortetermijnsuccessen.

Risico's en uitdagingen waar verkoopteams op moeten anticiperen

Hieronder staan de sleutelrisico's waar verkoopleiders op moeten letten, vooral in de context van phygitalisering, AI-implementatie, CRM-modernisering en regionale expansie:

Slechte datakwaliteit: Onvolledige, inconsistente of gescheiden verkoopgegevens ondermijnen prognoses, leadscoring en AI-inzichten. Bijna de helft van de Indiase verkopers noemt onvolledige of onnauwkeurige Onvolledige, inconsistente of gescheiden verkoopgegevens ondermijnen prognoses, leadscoring en AI-inzichten. Bijna de helft van de Indiase verkopers noemt onvolledige of onnauwkeurige CRM SaaS-gegevens als een van de grootste uitdagingen, wat leidt tot gemiste deals en verkeerde beslissingen.

Weerstand tegen de invoering van technologie: Vooral in Tier-2- en Tier-3-markten kunnen verkoopteams aarzelen om nieuwe systemen te omarmen vanwege de vermeende complexiteit of een gebrek aan vertrouwen, waardoor de acceptatie van CRM en AI wordt vertraagd.

Problemen met connectiviteit en mobiele toegang: Vertrouwen op mobiele CRM-tools kan averechts werken wanneer vertegenwoordigers werken in gebieden met een onstabiele internetverbinding, wat kan leiden tot problemen bij het synchroniseren en verlies van productiviteit.

Onduidelijke ROI van AI en beslissingsmoeheid: Teams kunnen kunstmatige intelligentie invoeren zonder duidelijke doelstellingen of zonder de werkelijke impact te meten, wat leidt tot verspilling van budget, vertraging van de digitale transformatie en aarzeling rond investeringen in tools.

Culturele barrières en vaardigheidstekorten: een gebrek aan training, vertrouwdheid met nieuwe paradigma's of begrip van de limieten van AI kunnen de acceptatie van veranderingen vertragen en de effectiviteit van tools voor verkoopversnelling verminderen.

Bouw een toekomstbestendige verkooporganisatie met ClickUp

De verkooptrends in India zullen zich blijven ontwikkelen in overlappende verschuivingen, aangestuurd door technologie, regionale nuances en veranderende verwachtingen van kopers. In de komende jaren zal het voordeel niet liggen in het correct voorspellen van elke verandering, maar in het opzetten van verkoopsystemen die zich kunnen aanpassen aan die veranderingen.

