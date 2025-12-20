Tekst-naar-afbeelding-prompts voor marketingteams: tips voor visuele content met AI

Mensen pauzeren voor foto's en korte Clips. Dat doen we allemaal. Een duidelijke afbeelding zegt vaak meer dan een lange bijschrift. Dit fenomeen is waarschijnlijk de reden waarom de meeste YouTube Shorts van 50 tot 60 seconden de meeste weergaven krijgen.

Het goede nieuws is dat u geen complete ontwerpafdeling nodig hebt om bij te blijven. Met een AI-beeldgenerator kan uw team een eenvoudige tekstprompt omzetten in afbeeldingen van hoge kwaliteit, deze samenvoegen tot korte video's en campagnes binnen enkele uren verzenden.

In dit artikel richten we ons op praktische tekst-naar-afbeelding-prompts voor de werkstroom van marketingteams, waarmee u snel consistente merkbeelden kunt creëren.

We leren ook hoe je met prompts de kunststijl, kleur, belichting en sfeer kunt vormen, zodat je beelden je merk weerspiegelen.

Wat zijn tekst-naar-beeld-prompts?

Beschouw een tekst-naar-beeld-prompt als een reeks instructies met specifieke trefwoorden die u aan een AI-beeldgenerator geeft.

U typt een paar woorden, misschien een zin of twee, en de tool doet zijn best om prachtige afbeeldingen te creëren door middel van AI-beeldgeneratie. De gegenereerde output kan zo eenvoudig zijn als "een hond die op een gezellige bank slaapt" of zo levendig als "een futuristische skyline van een stad die gloeit onder een gouden zonsondergang met holografische borden die in de lucht zweven".

U kunt ook verschillende AI-kunstgeneratoren gebruiken om logo's te genereren op basis van hun unieke creatieve processen en modellen.

✍🏻 Aantekening: Hoe duidelijker u bent in uw woorden, hoe beter de AI uw visie begrijpt. Als u aanvullende details over de kunststijl, sfeer, kleur of achtergrond kunt meegeven, zal het resultaat persoonlijker en verfijnder aanvoelen.

Er zijn veel tekst-naar-beeld-generatoren die dit proces mogelijk maken. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney en Stable Diffusion zijn enkele van de bekendere tools. Elk heeft zijn eigen persoonlijkheid en sterke punten.

Hier zijn enkele voorbeelden van prompts die scènes tot leven brengen:

"Een vintage rode cabriolet die bij zonsondergang langs een kustweg rijdt, golven die op de kliffen breken, meeuwen in de lucht."

“Een rustig bergmeer met een kleine houten hut aan de oever, besneeuwde bergtoppen op de achtergrond en zacht ochtendlicht. ”

"Een abstracte digitale kunstposter met wervelende kleuren, geïnspireerd door art-deco-ontwerpen, met glanzende gouden lijnen en diepblauwe tinten."

via ChatGPT

Het Bonn Institute bevestigt dat visuele prikkels sneller de hersenen bereiken dan woorden, en dat verschillende systemen ons helpen om elk daarvan op de juiste manier te verwerken. De amygdala, die ons helpt te reageren op angst en andere intense emoties, reageert op bepaalde beelden en kan zelfs fysieke reacties triggeren, zoals een snelle Pulse of zweterige handpalmen.

Hier is de kern in eenvoudige bewoordingen: op sociale platforms kunnen positieve afbeeldingen meer aandacht trekken en de kans op een klik of een share vergroten.

Tegelijkertijd kan een foto naast een bewering die bewering geloofwaardiger maken, zelfs als de foto geen nieuwe feiten toevoegt. Daarom is een zorgvuldige keuze van afbeeldingen zo belangrijk.

Als afbeeldingen sneller worden opgepikt en langer blijven hangen, moeten marketingteams een eenvoudige manier hebben om ze te maken. Hieronder leest u hoe tekst-naar-afbeelding-prompts daarbij kunnen helpen:

Zet snelle ideeën om in merkgerichte beelden op grote schaal met tekst-naar-beeld-prompts , zodat kleine teams binnen enkele minuten variaties kunnen maken voor afbeeldingen voor sociale media, advertenties en kopteksten voor e-mail.

Houd campagnes consistent door een duidelijke promptstructuur met kunststijl, kleurenschema's en lichtomstandigheden te hergebruiken , zodat gegenereerde afbeeldingen er op elk kanaal uniform uitzien en aanvoelen.

Bespaar kosten door marketeers te laten overschakelen van een eenvoudige tekstbeschrijving naar hoogwaardige afbeeldingen in een AI-afbeeldingsgenerator, terwijl ontwerpers zich kunnen concentreren op de complexere ontwerptaken waarvoor ze echt nodig zijn.

🎥 Als u nieuwsgierig bent naar AI voor marketing, maar niet zeker weet hoe u dit in de dagelijkse praktijk kunt toepassen, dan is deze beginnersvriendelijke gids iets voor u. Hierin vindt u beproefde use cases en praktische tools die u meteen kunt gaan gebruiken.

Bespaar tijd bij het aanmaken van content

Reuters meldde dat de ontwerpteams van IBM de doorlooptijd van campagnes hebben teruggebracht van ongeveer twee weken naar ongeveer twee dagen nadat ze de generatieve tools van Adobe aan hun proces hadden toegevoegd.

Dat is het soort verandering dat drukke teams meteen merken. Met een duidelijke tekst-naar-beeld-prompt kun je nog dezelfde ochtend van een briefing naar hoogwaardige afbeeldingen gaan.

Begin met een eenvoudige tekstbeschrijving en geef vervolgens vorm aan de afbeeldingsprompt met onderwerp, kunststijl, belichting, sfeer en kleur. Uw AI-afbeeldingsgenerator geeft u verschillende gegenereerde afbeeldingen die u naast elkaar kunt bekijken, zodat u alleen kunt behouden wat bij het verhaal past.

📁 Sla de prompts die goed werkten op, samen met seeds of instellingen, en je hebt een bibliotheek die je volgende week opnieuw kunt gebruiken.

Het helpt ook kleinere teams om afbeeldingen voor sociale media en kopteksten voor e-mail te publiceren zonder lang in de wachtrij te hoeven staan. U blijft aan het einde nog steeds betrokken bij het ontwerp, maar u hoeft niet elke keer weer helemaal opnieuw te beginnen. In de loop van een maand leiden die bespaarde uren tot een betere planning, duidelijkere tests en stabielere resultaten.

Zorg voor consistente merkbeelden op alle kanalen

Consistente branding = hogere omzet. Dit is een waardevolle herinnering dat consistente visuals in de loop van de tijd vertrouwen opbouwen.

Gebruik bij het schrijven van een afbeeldingsprompt telkens dezelfde achtergrondtaal, zodat de gegenereerde afbeeldingen aanvoelen alsof ze uit één familie komen. Als een detail afwijkt, voeg dan een korte negatieve zin toe waarin staat wat je moet vermijden.

Vraag teamgenoten om eerst die blokken te gebruiken en vervolgens details voor elke scène toe te voegen. Bekijk samen een raster met gegenereerde afbeeldingen en controleer de toon, het kleurenpalet en de compositie voordat u publiceert. Als u regionale versies nodig hebt, wijzig dan de instelling of productkleur en houd de lichtomstandigheden en layout gelijk.

Gebruik dezelfde kunststijl, belichting, achtergrond en sfeerwoorden in elke afbeeldingsprompt, zodat uw beelden per kanaal op elkaar zijn afgestemd.

Houd een korte lijst met negatieve punten bij, zoals 'vermijd felle neonkleuren, vermijd drukke achtergronden', om de kwaliteit te waarborgen zonder dagelijks toezicht te houden.

👀 Leuk weetje: TikTok blijft ook aan de zakelijke kant groeien. Volgens schattingen heeft het platform in 2024 ongeveer 23 miljard dollar gegenereerd, voornamelijk uit advertenties. Waar het advertentiegeld naartoe gaat, volgen meestal ook creatieve normen, dus verwacht meer AI-first visuals die zijn afgestemd op verticale schermen.

Experimenteer snel met meerdere ontwerpvarianten

Tijdens Google Marketing Live 2024 toonde Google creatieve assetgeneratie waarmee adverteerders meer beeldvariaties kunnen maken en testen binnen Performance Max. Dat is precies wat de meeste teams nodig hebben wanneer de tijdlijnen krap zijn.

U kunt vandaag nog een eenvoudige versie maken met elke AI-beeldgenerator.

✅ Schrijf drie tekst-naar-beeld-prompts voor hetzelfde idee, elk met een andere beeldstijl of belichting, en houd het onderwerp en de boodschap consistent✅ Genereer een tiental opties, label ze en kies er twee of drie per kanaal. Probeer voor video-covers en Shorts dichterbij te croppen en sterke focuspunten te gebruiken✅ Laat voor LinkedIn-banners ruimte vrij voor tekst✅ Houd bij welke promptregels de aandacht trekken, zoals zacht volumetrisch licht of tegenlicht tijdens het gouden uur, en promoot die regels in je standaard promptstructuur✅ Wanneer je lokaliseert, wissel dan de achtergrond of kleuraccenten en houd de kernlook intact.

Op deze manier leer je van elke ronde in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

Verminder de afhankelijkheid van externe ontwerpers voor snelle projecten

McKinsey schat dat generatieve AI de marketingproductiviteit met ongeveer 5 tot 15% van de totale uitgaven kan verhogen, wat overeenkomt met wat veel teams ervaren zodra ze overschakelen op prompt-first-werkstroomen.

Dit bespaart ontwerpers tijd.

Laat marketeers snelle items afhandelen met tekst-naar-afbeelding-prompts en vraag ontwerpers om de essentiële onderdelen te verfijnen die echt vakmanschap vereisen. Begin met het opstellen van een lijst met de assets die u intern gaat maken, zoals posts voor sociale media, kopteksten voor blogs, eenvoudige advertenties en webinar-kaarten.

Wanneer er een verzoek binnenkomt, open je de AI-afbeeldingsgenerator, plak je de prompt en maak je binnen een uur drie opties. Schakel een ontwerper in voor de laatste controle of voor lay-outs die extra aandacht nodig hebben.

💡 Pro-tip: Hulp nodig bij het berekenen van de totale ROI van uw marketingcampagnes? Met de gratis tool van ClickUp, Marketing ROI Calculator, kunt u al uw campagnes, ROI's en KPI's op één plek bijhouden. Het enige wat u hoeft te doen is uw marketinguitgaven en gegenereerde inkomsten uit individuele campagnes invoeren, en de tool berekent direct uw ROI-percentage en nettowinst!

Hoe u effectieve tekst-naar-beeld-prompts creëert

Voordat we de gebruiksscenario's van tekst-naar-beeld-prompts bespreken, willen we eerst een paar sleutelpunten verduidelijken. AI is briljant in het creëren en begrijpen van patronen, maar kan ook uw intentie verkeerd interpreteren als de prompt vaag is.

Laten we eens kijken hoe u tekst-naar-beeld-prompts kunt maken als een duidelijke routekaart voor uw AI-beeldgenerator door het gewenste resultaat te benoemen.

1. Marktonderzoek

Spreadsheets maken het moeilijk om cijfers te koppelen aan echte bedrijfsresultaten. Gegevens zijn vaak verspreid over verschillende segmenten en tijdsperioden, waardoor teams niet zeker weten wat de statistieken nu eigenlijk betekenen. Een duidelijke afbeelding, ontworpen met de juiste grafiekstijl, merkkleuren en ruimte voor aantekeningen, helpt deze inzichten naar voren te brengen, zodat discussies gefocust en zinvol blijven.

Prompt

"Overzichtelijke infographic van marktaandeel per segment voor Q1 tot Q4, minimalistische stijl, merkblauw en grijs, brede layout met legenda aan de rechterkant, effen witte achtergrond, rustige sfeer, hoge resolutie, vermijd rommel en zware schaduwen"

via ChatGPT

2. Conceptualisering

Vroege ideeën verliezen vaak hun momentum wanneer het team ze niet kan visualiseren. Een duidelijke tekst-naar-beeld-prompt geeft iedereen een gemeenschappelijk beeld van het concept, de doelgroep en het moment in het leven waarop het past. Door de kunststijl, achtergrond, sfeer en kleuren te definiëren, creëer je een scène die de groep helpt om zich af te stemmen op wat er wordt gebouwd.

Prompt

"Conceptschets van een mobiele app die studenten helpt bij het plannen van studiesessies, digitale kunst, zachte verloopachtergrond, paarse en blauwgroene kleurenschema's, vriendelijke sfeer, duidelijke UI-blokken en grote knoppen, lege ruimte aan de linkerkant voor aantekeningen, vermijd kleine tekst en drukke schermen"

via Google Gemini

💡 Pro-tip: Marketingteams op ClickUp kunnen een document met de naam 'Prompt Library' maken met secties voor afbeeldingen voor sociale media, advertenties, kopteksten voor e-mail en blogillustraties. Sla uw beste tekst-naar-afbeelding-prompts op met voorbeeldresultaten en tag ze per kanaal, zodat gratis gebruikers en nieuwe teamgenoten consistente afbeeldingen van hoge kwaliteit kunnen leveren zonder te hoeven gissen.

3. Productvereisten document (PRD) genereren

Een productvereisten document is gemakkelijker af te stemmen wanneer iedereen hetzelfde beeld heeft van de gebruiker en het resultaat. Kleine, goed geplaatste beelden helpen lezers om lange pagina's te scannen en de kern van het traject, de belangrijkste objecten op het scherm en de staat van succes te onthouden. Door ook potentiële risico's en zaken die men moet vermijden te tonen en een consistente beeldstijl en kleurenpalet te hanteren, wordt het PRD duidelijker en beter bruikbaar.

Prompt

"Storyboard van het gebruikersproces in drie frames voor de bestelling van boodschappen in de app, minimale vectorstijl, paneel één browsen, paneel twee winkelwagen, paneel drie leveringsbevestiging, merkgroen en antracietkleurenschema's, strakke witte achtergrond, rustige sfeer, vermijd kleine tekst en kleurverlopen"

via Google Gemini

💡 Pro-tip: Gebruik Talk to Text van ClickUp BrainGPT om promptideeën op het moment zelf te dicteren. Spreek het onderwerp, de sfeer, de kleurenschema's en de achtergrond uit terwijl het idee nog vers is, en voer vervolgens lichtjes bewerkingen uit. Het is een vriendelijke manier om promptteksten vast te leggen zonder de werkstroom te onderbreken. Leg aantekeningen van de vergadering handsfree vast met ClickUp Talk To Text

4. Bugtesten en softwaretesten

Bugs zijn gemakkelijk over het hoofd te zien wanneer testaantekeningen verspreid zijn. Een checklist-afbeelding helpt het team om gefocust te blijven op verschillende apparaten, platforms en kritieke statussen. Door bekende risicogebieden en ruimte voor goedkeurings- of afkeuringstags op te nemen, wordt het testen duidelijker en betrouwbaarder.

Prompt

"QA-checklistposter voor mobiele checkout-werkstroom met apparaatpictogrammen, minimalistische flat art-stijl, duidelijke kolommen voor stappen en geslaagd/mislukt, merkkleuren voor koppen, witte achtergrond, rustige sfeer, hoge resolutie, vermijd kleine selectievakjes en dichte tekstblokken"

via ChatGPT

5. Klantinterviews

Beslissingen zijn sterker wanneer het team verbinding maakt met de echte persoon achter de gegevens. Een eenvoudige pagina maakt de persona tastbaar met een naam, een kort citaat, hun belangrijkste taak en hun grootste pijnpunten. Door de context toe te voegen waarin het product wordt gebruikt en een warm accent binnen het merkpalet te gebruiken, blijft de focus menselijk en herkenbaar.

Prompt

"Persona van één pagina met plaatshouder voor foto, naam, kort citaat, drie belangrijkste pijnpunten, drie belangrijkste doelen, minimale kaartlayout, merkblauw met warme accenten, zachte achtergrond, vriendelijke sfeer, vermijd stijve bedrijfsstockfoto's"

via ChatGPT

💡 Pro-tip: Vraag ClickUp Brain om ruwe aantekeningen om te zetten in promptstarters. Voorbeeldprompt voor ClickUp Brain: "Vat de pijnpunten van klanten uit de interviews van vorige week samen en stel drie ideeën op voor afbeeldingsprompts voor een rustige koptekst voor de onboarding. " Hierdoor blijft het begrip van AI van uw context dicht bij uw werkstroom.

U kunt ClickUp Brain op vele manieren gebruiken om uw marketing-taken te vergemakkelijken. Hier is een voorbeeld:

Vat documenten samen en vind de bestanden die u nodig hebt sneller door ClickUp Brain te vragen

6. Afronding van het prijsmodel

Prijsbesprekingen zijn gemakkelijker wanneer de afwegingen duidelijk zijn. Een overzichtelijke tabel geeft de namen van de verschillende niveaus, de belangrijkste functies en één opvallend kenmerk dat de prijs van elk niveau rechtvaardigt. Door waar relevant gebruikslimieten of licenties toe te voegen, samen met een achtergrond die goed afdrukt, blijft de vergelijking eenvoudig en bruikbaar.

Prompt

"Prijsvergelijkingstabel met drie niveaus naast elkaar, minimalistisch ontwerp, merkpalet met subtiel accent op het middelste niveau, duidelijke vinkjes voor functies, ruimte voor voetnoten, hoge resolutie voor web en drukwerk, vermijd opvallende kleurverlopen en decoratieve pictogrammen"

via ChatGPT

7. Een persbericht opstellen

Aankondigingen komen beter over als het bewijs vooraf zichtbaar is. Een duidelijke hero-afbeelding koppelt de productnaam aan het belangrijkste voordeel en stelt tegelijkertijd de juiste stijl, sfeer en kleurenschema in. Door ruimte te laten voor de koptekst en een achtergrond te kiezen die goed leesbaar blijft, is de afbeelding geschikt voor zowel nieuwsberichten als sociale kanalen.

Prompt

"Persbericht hero-afbeelding van product op strakke tafel, fotorealistische afbeeldingen, zachte studioverlichting, merkblauw en wit, rustige sfeer, lege ruimte rechts voor koptekst, afbeeldingen van hoge kwaliteit, vermijd reflecties boven het tekstgebied"

via Gemini

8. Klantonboarding

Onboarding werkt het beste wanneer de eerste acties duidelijk en eenvoudig zijn. Een korte reeks visuals toont de drie stappen die een nieuwe gebruiker moet nemen en de schermen of objecten die hij te zien krijgt. Kies voor een behulpzame, menselijke toon en houd de stijl en achtergrond consistent met het merk, zodat de gids rustig en gemakkelijk te volgen is.

Prompt

"Vier stappen in de opstartvisuele stijl: aanmelding, eerste project, eerste succes, moderne vectorstijl, merkpalet, zachte achtergrond met kleurverloop, vriendelijke sfeer, genummerde markeringen tonen, vermijd kleine tekst en drukke patronen"

via Gemini

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 33% van de kenniswerkers stuurt elke dag 1 tot 3 mensen een berichtje om context te krijgen. Stel je voor dat de antwoorden al opgeschreven waren en gemakkelijk te vinden waren. Met ClickUp Brain kun je rechtstreeks vanuit je werkruimte vragen stellen en de informatie die je nodig hebt uit je ClickUp-werk en gekoppelde apps halen, zodat contextwisselingen naar de achtergrond verdwijnen.

9. KPI's en prestatie-indicatoren bijhouden

Belanghebbenden willen een eenvoudig signaal, geen stortvloed aan nummers. Een gerichte afbeelding benadrukt de juiste KPI's binnen een bepaald tijdsbestek en gebruikt de meest effectieve grafiektypen om de trend weer te geven. Met merkkleuren, evenwichtige witruimte en een exportgrootte die past bij dia's of documenten, blijft de update gemakkelijk te volgen en te delen.

Prompt

"Hero-afbeelding voor het KPI-dashboard van het management met drie duidelijke grafieken en één grote koptekst, minimale grafiekstijl, merkblauw en grijs, royale witruimte, effen achtergrond, serieuze, rustige sfeer, vermijd 3D-effecten en rommel"

via Gemini

10. Klantbeoordelingen analyseren

Lange feedbackthreads kunnen onduidelijk worden zonder een duidelijke manier om patronen te herkennen. Een themakaart maakt pijnpunten en positieve momenten zichtbaar door de belangrijkste thema's te groeperen met korte voorbeelden en sentimentverdelingen. Door de bron, het tijdsbestek en de steekproefgrootte toe te voegen, blijft de weergave realistisch en blijft de toon neutraal en respectvol.

Prompt

“Bekijk het insights-bord met gegroepeerde plakantekeningen voor de belangrijkste thema's, korte voorbeelden, lichte sentimentkleuren, Whiteboard-look, accentkleuren van het merk, strakke achtergrond, reflectieve sfeer, vermijd emoji's en zware kleurverlopen. ”

via ChatGPT

11. SQL-queries schrijven

Zelfs bij technisch werk kan een klein diagram datastructuren begrijpelijker maken. Door de tabellen, belangrijke velden en verwachte koppelingstypen weer te geven, wordt duidelijkheid gecreëerd voordat queries worden geschreven. Door filters, het tijdvenster en de plaats waar het resultaat zal worden gebruikt toe te voegen, blijft het diagram praktisch en gericht.

Prompt

"Datastroomdiagram met drie tabellen met sleutels en koppelingen, minimale diagramstijl, merkblauw, duidelijke pijlen en labels, witte achtergrond, instructieve sfeer, vermijd codeblokken en dichte notatie"

via ChatGPT

12. Een pitchdeck maken

Presentaties zijn gemakkelijker te volgen wanneer elk idee wordt ondersteund door één krachtige afbeelding. Een duidelijke afbeelding die aansluit bij het publiek en het doel van de presentatie maakt de boodschap op elke dia beter te onthouden. Met de juiste stijl, achtergrond en ruimte voor korte teksten blijft het verhaal gefocust en consistent.

Prompt

“Slide hero-afbeelding voor marktkansen met abstracte opwaartse vormen, moderne vectorstijl, merkpalet met warme accenten, evenwichtige negatieve ruimte voor koptekst, zelfverzekerde, rustige sfeer, vermijd stockfoto's en goedkope pictogrammen. ”

via Gemini

👀 Leuk weetje: De wereld van Barbie draaide echt op roze. Op de filmset werd zoveel levendig fuchsia gebruikt dat de voorraad van een leverancier tijdens de productie bijna opraakte. Dat is nog eens toewijding aan een kleurenpalet.

13. Beperkingen van functies identificeren

Duidelijke grenzen maken het nemen van beslissingen over functies eenvoudiger. Een grenskaart toont de naam van de functie, het belangrijkste gebruiksscenario en de beperkingen die de vorm geven aan wat de functie op dit moment wel en niet kan. Door scenario's, risico's en technische limieten die buiten het bereik vallen op een neutrale, merkgebonden manier aan te kaarten, kunnen teams met vertrouwen overeenstemming bereiken over het bereik.

Prompt

"Functiegrenskaart met het belangrijkste gebruik in het midden en duidelijk grijze ringen buiten het bereik, eenvoudige diagramstijl, merkblauw met lichtgrijze uitsluitingen, leesbare labels, effen achtergrond, instructieve sfeer, vermijd pictogrammen met waarschuwingen"

via Gemini

💡 Pro-tip: Vastmaken een gedeeld document met 'brand visuals'* met behulp van ClickUp Docs met uw kunststijltermen, beeldstijl, goedgekeurde kleurenschema's, lichtomstandigheden en een korte negatieve lijst. Koppelen in sjablonen, zodat elke beeldprompt dezelfde taal gebruikt voor consistente, door AI gegenereerde beelden.

14. Vereenvoudig communicatie en samenwerking

Teams boeken sneller voortgang wanneer de status zichtbaar is zonder dat er nog een vergadering nodig is. Een gedeeld bord toont de projectnaam, de huidige fase en de taken waaraan elke eigenaar vervolgens werkt. Door risico's of belemmeringen toe te voegen naast de kleurenschema's van het merk, wordt de update zowel transparant als gemakkelijk te scannen.

Prompt

"Teamstatusbord met drie kolommen: nu, later, duidelijke eigenaarstags, minimale kaartstijl, merkkleuren voor prioriteiten, zachte achtergrond, collaboratieve sfeer, vermijd chatballonnen en decoratieve rommel"

via ChatGPT

15. Data-analyse en statistieken

Complexe figuren zijn vaak onbegrijpelijk voor mensen die niet diep in de gegevens zitten. Een eenvoudige afbeelding die de juiste statistieken, vergelijkingsgroepen en tijdvensters toont, maakt inzichten toegankelijk voor het hele team. Door het gekozen diagramtype, een aanwijzing voor betrouwbaarheid of variatie en de juiste grootte van de export toe te voegen, blijft de figuur in elke instelling bruikbaar.

Prompt

"Voor-en-na-grafiek voor conversieratio per cohort, eenvoudige lijnstijl, licht gearceerde betrouwbaarheidsbanden, merkblauw en neutrale kleuren, effen achtergrond, serieuze sfeer, vermijd 3D en ruis in het raster"

via Gemini

16. QA-testscenario's ontwikkelen

Tekstbeschrijvingen missen vaak de details over hoe een functie echt werkt. Een klein storyboard maakt de werkstroom gemakkelijker te volgen door de functie, de rol van de gebruiker, de succescriteria en zowel het happy path als de edge cases te tonen. Door de context van het apparaat of de browser toe te voegen en een neutraal kleurenpalet te gebruiken, blijft het storyboard eenvoudig en duidelijk.

Prompt

“Vierdelig storyboard met inlogscenario's: happy path, time-out, verkeerd wachtwoord en lock-out; minimale lijntekeningstijl; duidelijke ruimte voor bijschriften; accentkleur van het merk voor highlights; witte achtergrond; rustige instructieve sfeer; vermijd alarmerende kleuren”

via Gemini

17. Uw argumenten ter discussie stellen

Ideeën houden beter stand wanneer ze worden getoetst aan alternatieven. Een evenwichtige vergelijkingsafbeelding geeft de bewering, een tegenvoorbeeld en het bewijs dat voor elke kant van belang is weer. Door de toon neutraal en respectvol te houden, kan het team de voor- en nadelen bespreken zonder de focus te verliezen.

Prompt

"Zij-aan-zij vergelijkingsafbeelding met claim links en tegenvoorbeeld rechts, evenwichtige layout, minimalistisch ontwerp, merkblauw en grijs, duidelijke bijschriften, neutrale achtergrond, doordachte sfeer, vermijd sarcastische beelden"

via ChatGPT

18. Concurrentieanalyse in één pagina

Concurrentieanalyses werken het beste wanneer ze kort en direct zijn. Een document van één pagina belicht de belangrijkste concurrenten, de functies die worden vergeleken en de datum van de momentopname, zodat de context duidelijk is. Door het merkpalet te gebruiken, blijft de vergelijking consistent en gemakkelijk te delen.

Prompt

"Concurrentiematrix met vijf leveranciers en acht functies, minimale tabelstijl, merkkleuren voor de kolom met hoogtepunten, witte achtergrond, rustige sfeer, geen rommelige logo's en geen overvolle voetnoten"

via Gemini

19. Moodboard voor socialemediacampagnes

Creatieve teams kunnen sneller op één lijn komen als de toon vanaf het begin duidelijk is. Een moodboard toont het thema, het targetplatform en de kleurenschema's die als leidraad voor het werk dienen. Door duidelijke do's en don'ts toe te voegen, blijft de stijl consistent voor alle makers.

Prompt

"Campagnemoodboard met zes tegels waarin texturen, kleurstalen en voorbeeldafbeeldingen worden gecombineerd; moderne, minimalistische kunststijl; merkpalet; zachte papieren achtergrond; uitnodigende sfeer; vermijd watermerken uit stockfoto's"

via Gemini

20. Opties voor de hero van de landingspagina

Het eerste scherm bepaalt hoe mensen het product begrijpen. Door drie varianten te testen, kunt u de vorm vinden die de beste verbinding legt met het publiek en de belofte waarmaakt. Door een productfoto of abstracte afbeelding, een duidelijke achtergrond en ruimte voor tekst toe te voegen, zijn de verschillende opties gemakkelijk te vergelijken.

Prompt

"Landingspagina met product op een strakke achtergrond, fotorealistische afbeeldingen, zacht randlicht, merkblauw, lege ruimte voor koptekst aan de linkerkant, hoge resolutie, vermijd drukke reflecties in de buurt van de tekst"

via Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Sla het typen over en zet uw stem direct om in gepolijste documenten, taken en berichten met ClickUp's Talk to Text

Als uw grootste uitdaging niet het genereren van afbeeldingen is, maar het consistent houden van tekst-naar-afbeelding prompts in verschillende campagnes, dan biedt ClickUp BrainGPT uw marketingteam een praktische 'thuisbasis' voor het schrijven van prompts.

In plaats van promptregels te verliezen in willekeurige documenten en chats, kunt u uw beste promptstructuur opslaan in Docs, deze koppelen aan campagnegerelateerde taken en deze opnieuw gebruiken met de goedkeuringscontext intact. ClickUp BrainGPT ondersteunt ook meerdere AI-modellen zoals ChatGPT en Gemini (zodat u kunt schakelen op basis van of u een strakkere tekst of meer gedetailleerde beeldrichtlijnen nodig hebt), en het is ontworpen om in al uw apps te werken, zodat uw team niet de hele dag hoeft te kopiëren en plakken.

Talk to Text van ClickUp BrainGPT past perfect in dezelfde werkstroom. U kunt een prompt hardop uitspreken (onderwerp, kunststijl, lichtomstandigheden, kleurenschema's, achtergrond en negatieven) en deze omzetten in duidelijke tekst die u kunt invoegen in een document, taak of uw AI-afbeeldingsgenerator. Dat maakt het gemakkelijker om ideeën vast te leggen tijdens brainstormsessies, beoordelingen of terwijl u afbeeldingen voor sociale media maakt.

Ingebouwde beeldgeneratie in ClickUp

En als uw documentatie sterk afhankelijk is van visuele elementen, nemen ClickUp Brain en BrainGPT dat werk ook stilletjes van u over. Wanneer u een diagram, een snelle mockup of een vervanging voor een verouderde schermafbeelding nodig hebt, kunt u dat rechtstreeks in de Taak of het document genereren.

Beschrijf gewoon wat u nodig hebt. Een stroomdiagram voor een nieuw toestemmingsmodel, een vereenvoudigde UI-schets of een duidelijke illustratie voor een walkthrough, en ClickUp Brain maakt het direct. U kunt zelfs uw bestaande afbeeldingen uploaden en duidelijkere, bijgewerkte variaties aanvragen, zodat uw documentatie overeenkomt met het huidige product zonder dat u handmatige updates hoeft uit te voeren.

Hierdoor kunnen visuele documentaties net zo snel worden bijgewerkt als tekstbewerkingen, vooral wanneer functies laat in een Sprint veranderen of wanneer u handleidingen, veelgestelde vragen en interne documenten visueel consistent wilt houden.

Visueel voorbeeld: eenvoudige versus uitgebreide prompts

Hieronder ziet u twee afbeeldingen die zijn gegenereerd met de ingebouwde tools van ClickUp. De eerste maakt gebruik van een eenvoudige prompt, terwijl de tweede een uitgebreidere, gedetailleerdere prompt gebruikt. Beide benaderingen leveren resultaten van hoge kwaliteit op, maar het detailniveau en de creatieve richting kunnen worden aangepast aan uw behoeften:

ClickUp BrainGPT voor het aanmaken van afbeeldingen

Of als je gewoon een schattige afbeelding wilt maken voor een leuke campagne of een beetje vreugde wilt delen voor een speciale gelegenheid, dan zit je bij ClickUp Brain goed 🐶✨

Ongeacht uw aanpak maakt de beeldgeneratie van ClickUp de bewerking van visuele documentatie net zo snel als de bewerking van tekst, vooral wanneer functies laat in een Sprint veranderen of wanneer u handleidingen, veelgestelde vragen en interne documenten visueel consistent moet houden.

Beeldgeneratie met ClickUp Brain

Ongeacht uw aanpak maakt de beeldgeneratie van ClickUp het bijwerken van visuele documentatie net zo snel als de bewerking van tekst, vooral wanneer functies laat in een Sprint veranderen of wanneer u handleidingen, veelgestelde vragen en interne documenten visueel consistent moet houden.

De beste functies van ClickUp BrainGPT

Dicteer promptideeën direct met Talk to Text, zodat u details vastlegt terwijl ze nog vers in uw geheugen liggen

Herschrijf ruwe tekstbeschrijvingen tot een herhaalbare promptstructuur, zodat de gegenereerde afbeeldingen consistent blijven

Vind eerdere prompts en merkreferenties sneller met Enterprise Search , zodat u kunt hergebruiken wat al werkt

Schakel tussen meerdere AI-modellen, zodat u het model kunt afstemmen op de taak, zoals creatieve ideevorming versus marketingpolijsting

Zet goedgekeurde promptblokken om in traceerbare Taken, zodat beoordelingen, revisies en definitieve goedkeuringen op één plek blijven staan

Beperkingen van ClickUp BrainGPT

Vereist betaalde AI-niveaus en add-ons voor volledige functionaliteit, afhankelijk van het abonnement en de instellingen van de beheerder

Er is een lichte governance-gewoonte nodig, zoals het bijwerken van uw promptbibliotheek, anders zullen teams afglijden naar eenmalige promptstijlen.

Prijzen van ClickUp

2. Canva AI (Magic Media)

via Canva AI

Canva AI is ontwikkeld voor de realiteit van marketingwerk: 'maken, aanpassen, verzenden'. Met Magic Media kunt u AI-afbeeldingen genereren op basis van een tekstprompt, direct op de plek waar uw team al advertenties, presentaties, afbeeldingen voor landingspagina's en posts voor sociale media maakt. Dat verkort de kloof tussen het genereren van afbeeldingen en het ontwerp van de productie, vooral wanneer u snel meerdere formaten nodig hebt.

Dit is ook handig wanneer u belang hecht aan merkconsistentie, maar niet wilt dat elk verzoek een ontwerpopdracht wordt. De werkstroom van Canva is gericht op sjablonen en snelle bewerkingen, zodat teams variaties kunnen produceren terwijl de typografie en merkelementen onder controle blijven.

De beste functies van Canva AI

Genereer afbeeldingen op basis van tekstprompts in dezelfde editor die wordt gebruikt voor marketingmateriaal

Maak snel variaties voor verschillende kanalen, groottes en creatieve richtingen

Pas sjablonen en merkcontroles toe zodat de beelden consistent blijven in posts op sociale media en campagne-assets

Combineer AI-afbeeldingen met productieklaar lay-outs, exports en samenwerkingscommentaar

Versnel de cycli van 'concept tot goedkeuring' door opties te genereren waar belanghebbenden al in een vroeg stadium uit kunnen kiezen

Beperkingen van Canva AI

Biedt een limiet aan controle in vergelijking met gespecialiseerde kunstgeneratoren wanneer u zeer technische promptparameters nodig hebt

Vereist betaalde abonnementen voor intensiever AI-gebruik en hogere limieten, afhankelijk van de samenstelling van uw team

Moet nog steeds door mensen worden gecontroleerd op merknauwkeurigheid, productdetails en naleving voordat het wordt gepubliceerd

Prijzen van Canva AI

Gratis abonnement

Canva Pro: $ 15 per maand/gebruiker

Canva Business: $ 20 per maand/gebruiker

Canva voor ondernemingen: Aangepaste prijzen

3. Adobe Firefly

via Adobe Firefly

Adobe Firefly is een uitstekende keuze wanneer u AI-gegenereerde afbeeldingen nodig hebt die passen in professionele creatieve werkstroomen, plus duidelijkere richtlijnen voor commercieel werk. Adobe positioneert Firefly als ontworpen voor commercieel gebruik en het integreert goed met het bredere Adobe-ecosysteem, wat belangrijk is als uw team al in Creative Cloud werkt voor de uiteindelijke ontwerpproductie.

Marketingteams gebruiken Firefly vaak om snel assets te genereren, verschillende kunststijlen te verkennen en creatieve concepten te herhalen voordat ze deze in Adobe-tools perfectioneren. Het maakt ook gebruik van een op kredieten gebaseerd systeem, zodat u het gebruik binnen een team voorspelbaar kunt beheren.

De beste functies van Adobe Firefly

Genereer afbeeldingen op basis van tekstprompts met merkvriendelijke bedieningselementen voor stijl en compositie

Ondersteun commerciële werkstroomen met Adobe's positionering rond veiligere content sourcing

Integreer in de bredere creatieve toolchain van Adobe voor definitieve bewerkingen en productiemiddelen

Gebruik generatieve kredieten om het genereren van afbeeldingen op teamschaal te beheren

Voeg herkomstsignalen toe via Adobe's contentcredentialing-aanpak, indien beschikbaar

Beperkingen van Adobe Firefly

Verbruikt snel kredieten wanneer u veel variaties uitvoert, vooral bij hogere instellingen voor kwaliteit

Werkt het beste als uw team al Adobe-tools gebruikt voor het definitieve ontwerp en de bewerking

Moet nog worden gecontroleerd op nauwkeurigheid, merkclaims en gebruiksrechten voordat het wordt gepubliceerd

Prijzen van Adobe Firefly

Firefly Standard: $ 9,99 per maand/gebruiker

Firefly Pro: $19,99 per maand/gebruiker

Firefly Premium: $199,99 per maand/gebruiker

Creative Cloud Pro: $ 69,99 per maand/gebruiker

4. DALL·E (OpenAI)

DALL·E wordt veel gebruikt voor het genereren van marketingafbeeldingen omdat het goed omgaat met iteratief promptschrijven, vooral wanneer u een tekstbeschrijving in een paar rondes verfijnt om dichter bij de beoogde sfeer, belichting en compositie te komen. Het wordt ook vaak gebruikt wanneer u snel ideeën wilt voor afbeeldingen voor sociale media, kopteksten voor blogs en campagneconcepten.

Als ChatGPT deel uitmaakt van uw werkstroom, kan het genereren van afbeeldingen in DALL·E-stijl ook op een gesprekstypische manier gebeuren. Dit betekent dat u wijzigingen kunt aanvragen, zoals andere achtergronden, kleurenschema's of een nieuwe afbeeldingsstijl, zonder de hele prompt helemaal opnieuw te hoeven schrijven.

De beste functies van DALL·E

Genereer afbeeldingen op basis van een eenvoudige tekstprompt en verfijn deze vervolgens met iteratieve follow-ups

Verken snel meerdere visuele richtingen voor hetzelfde campagne-idee

Ondersteuning voor een breed bereik aan stijlen, van fotorealistische afbeeldingen tot digitale kunst

Werkt goed voor het conceptualiseren van marketingbeelden vóór het definitieve layoutontwerp

Bied API-toegang voor teams die werkstroomen voor het genereren van afbeeldingen willen automatiseren

Beperkingen van DALL·E

Vereist zorgvuldige prompts en controle op merknauwkeurigheid, productdetails en claims

Bevat gebruiks- en veiligheidsbeperkingen die van invloed zijn op wat er kan worden gegenereerd

Kan minder voorspelbaar zijn voor exacte typografie, kleine details of strikte layoutvereisten

Prijzen van DALL·E

Aangepaste prijzen

5. Midjourney

via Midjourney

Midjourney is populair wanneer u opvallende, gestileerde beelden wilt en bereid bent om een beetje te itereren om precies de juiste look te krijgen. Marketingteams gebruiken het vaak voor gedurfde conceptkunst, moodboards voor campagnes en hero-beelden waarbij de kunststijl net zo belangrijk is als letterlijke nauwkeurigheid.

Het plansysteem van Midjourney is gebaseerd op GPU-tijd en generatiemodi, zodat u kunt kiezen tussen snellere generaties of langzamere wachtrijen, afhankelijk van uw deadlines.

Midjourney biedt ook privacycontroles via de Stealth Mode op hogere niveaus, wat belangrijk is als u werkt aan pre-lanceringscampagnes of clientbeelden die u niet openbaar wilt hebben.

De beste functies van Midjourney

Produceer gestileerde afbeeldingen met een sterke esthetische consistentie in alle variaties

Bied meerdere generatiesnelheden, waaronder de modi Fast en Relax

Ondersteun een hoger niveau van privacy via de Stealth-modus

Maak grootschalige experimenten mogelijk dankzij de onbeperkte Relax-modus op betaalde niveaus

Schaal het gebruik met voorspelbare abonnementen op basis van uw outputbehoeften

Limieten van Midjourney

Vereist abonnementen voor de meeste serieuze marketingtoepassingen

Maakt exacte tekstweergave en strikte layoutcontrole inconsistent, waardoor het uiteindelijke werk nog steeds een lay-outtool nodig heeft

Limiet privacyfuncties tot Pro- en Mega-niveaus via Stealth Mode

Prijzen van Midjourney

Basisabonnement: $ 10 per maand

Standaardabonnement: $ 30 per maand

Pro-abonnement: $ 60 per maand

Mega abonnement: $ 120 per maand

AI-gegenereerde afbeeldingen integreren in marketingwerkstroomen

Wanneer uw team beschikt over een sterke set tekst-naar-beeld-prompts en een map vol gegenereerde afbeeldingen, is de volgende stap om deze assets via een duidelijk pad van idee naar publicatie te brengen.

Te vaak gaat dat werk verloren in een wirwar van taken die verspreid zijn over verschillende AI-tools die niet met elkaar communiceren.

Contextversnippering maakt het nog erger wanneer u verschillende systemen moet doorzoeken om eenvoudige vragen te beantwoorden, zoals wat er is veranderd of waar een bestand zich bevindt.

ClickUp brengt alles samen in één geconvergeerde AI-werkruimte. Hier is een eenvoudige, end-to-end werkstroom die verschillende ClickUp-functies in de juiste volgorde gebruikt, zodat het werk zichtbaar en gemakkelijk goed te keuren blijft.

Begin met een levendig huis in ClickUp Docs

Bouw uw promptbibliotheek in eenvoudige taal met ClickUp Documenten

Geef uw beelden en woorden een centrale, uitnodigende plek met ClickUp Docs. Maak één document in ClickUp met de naam "Promptbibliotheek en merkbeelden".

Bewaar de prompts die echt werken, korte aantekeningen over waarom ze werkten en een gemakkelijk te lezen merkgids. Wanneer iemand om een hero-afbeelding vraagt, kan hij of zij een voorbeeld vinden, een kant-en-klare afbeeldingsprompt en twee regels over sfeer en kleur. Wanneer uw merk verandert, voert u eerst de bewerking van dit document uit, zodat het hele team synchroniseert met de bijgewerkte versie.

Hier zijn een paar handige tips om alles in uw ClickUp-documenten te structureren:

Promptblokken gegroepeerd op gebruikssituatie, zoals afbeeldingen voor sociale media, kopteksten voor e-mail en betaalde advertenties

Een kort gedeelte over 'merktokens' met kunststijl, kleurenschema's, lichtomstandigheden en een kleine negatieve lijst

👀 Leuk weetje: IKEA was stilletjes een pionier op het gebied van 'nepfoto's' die echt lijken. Al in 2014 was ongeveer 75% van de afbeeldingen in de catalogus computergegenereerde renders, gemaakt om de belichting, kleur en layout op grote schaal te kunnen beïnvloeden. Het is een vroeg voorbeeld van het vervangen van fotoshoots door synthetische beelden zonder het vertrouwen te verliezen.

Vraag het in ClickUp Chat, leg het vast als ClickUp-taak

Verzamel feedback op één plek en zet de beste boodschap om in een Taak met behulp van ClickUp Chat

De meeste verzoeken beginnen als een zin. Houd die geest vast. Maak een ClickUp Chat -kanaal met de naam "Grafische verzoeken en feedback".

Als iemand schrijft: "We hebben morgen een LinkedIn-koptekst nodig, toon, product aan de rechterkant", zet dat bericht dan om in een taak met ClickUp-taaken in hetzelfde venster. Plak in de taakbeschrijving de exacte prompt uit ClickUp-documenten en voeg de groottes, deadlines en de reviewer toe. Je gaat in één keer van praten naar handelen en er gaat niets verloren in een aparte thread.

📌 Voorbeeld: Een productmarketeer stuurt een bericht met het doel en de toon. Je zet dit om in een ClickUp-taak met de titel "LinkedIn-koptekst voor casestudy", wijst deze toe, voegt de tekst toe aan de afbeeldingsprompt en voegt twee eerder gegenereerde afbeeldingen toe die bij de look passen. De maker heeft nu context, referentie en eigendom zonder dat er een vergadering nodig is.

Laat ClickUp-automatiseringen het werk begeleiden, in plaats van mensen te pushen

Verplaats taken automatisch naar de juiste lijst met ClickUp-automatiseringen

Een goed proces voelt natuurlijk en gemakkelijk te volgen aan. Stel een paar ClickUp-automatiseringsfuncties in die het werk vooruit helpen zonder voortdurend te hoeven pingelen. Wanneer de status verandert in 'Klaar voor beoordeling', plaats dan een bericht in ClickUp Chat met de creatieve leider getagd en verplaats de ClickUp-taak naar de beoordelingslijst.

Wanneer een taak binnen 24 uur moet worden voltooid en nog steeds in voortgang is, stuur dan een herinnering naar de toegewezen persoon en de projecteigenaar. Maak een driemaandelijkse herinnering aan om uw ClickUp-document "Prompt Library and Brand Visuals" te vernieuwen, zodat uw tekst-naar-afbeelding-prompts voor het marketingteam actueel blijven.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Agents om afbeeldingsverzoeken in gang te houden (zonder goedkeuringen na te jagen). Creatieve samenwerking afgestemd op de werkstroom, mogelijk gemaakt door ClickUp Agents Zodra uw team op grote schaal tekst-naar-beeld-prompts gaat gebruiken, is het genereren van beelden zelden de echte vertragende factor. Het zijn de follow-ups: "Waar is de nieuwste versie?" of "Welke prompt hebben we goedgekeurd?" ClickUp AI Agents kan dat coördinatiewerk in context afhandelen, zodat uw werkstroom zichtbaar blijft. Zo kunt u ze gebruiken voor door AI gegenereerde afbeeldingen: Stel een Live Answers Agent in voor vragen als 'waar is het?': Wijs de ClickUp Agent naar de ruimte/lijst waar creatieve taken staan (en het document waar uw promptbibliotheek en merktokens staan). Wanneer iemand vraagt: 'Welke prompt gebruiken we voor de hero van de landingspagina?' of 'Welke kleurenschema's zijn goedgekeurd voor posts op sociale media?', kan de AI Agent reageren met de juiste context.

Gebruik een Live Intelligence Agent voor zichtbaarheid van de status: Configureer deze om wekelijks een update te delen met een overzicht van wat is goedgekeurd, wat in behandeling is en wat vastzit in revisies, vooral wanneer meerdere makers gegenereerde afbeeldingen produceren voor verschillende kanalen.

Bouw lichtgewicht agents zonder te coderen: behandel het als het schrijven van prompts voor operaties: definieer wat u wilt dat de agent doet, kies de context (specifieke documenten, lijsten of gekoppelde apps) en kies vervolgens de acties die hij kan uitvoeren, zoals het samenvatten van updates of het voorstellen van volgende stappen

Creëer, bekijk en keur goed op één plek

Gestroomlijnd creatieve werkstroombord in ClickUp-taaken

De maker voert de tekst-naar-afbeelding-opdracht in uw AI-afbeeldingsgenerator uit, uploadt drie gegenereerde afbeeldingen naar dezelfde ClickUp-taak en voegt onder elke afbeelding een korte aantekening toe. Beoordelaars kunnen daar direct aantekeningen achterlaten.

Als er een wijziging nodig is, zet u de status op 'Herzieningen nodig', houdt u de eerste set als bijlage bij en voegt u de bijgewerkte bestanden toe onder 'Ronde 2'. Als het goed is, zet u de status op 'Goedgekeurd'.

Een laatste automatisering kan een korte samenvatting delen in ClickUp Chat met een link naar de taak en het voltooide materiaal. Van hieruit halen kanaaleigenaren de afbeelding voor sociale posts, advertenties of e-mails, en hoeft u niemand achterna te zitten voor bestanden.

Een paar handige dingen om in gedachten te houden:

Voeg 'gebruiksantekeningen' toe aan de Taak, zoals 'veilig voor donkere achtergronden, laat het rechter derde deel vrij'.

Sla de winnende afbeeldingsprompt op in ClickUp document met een kleine les die je hebt geleerd

Houd richtlijnen levend waar mensen daadwerkelijk kijken

Uw merk is geen PDF in een map. Het leeft in het ClickUp-document dat u in stap één hebt geopend. Wanneer u een nieuw kleurenpalet wilt gebruiken of een zachtere stijl wilt, wijzig dan eerst de tekst in het document en gebruik vervolgens ClickUp-automatiseringen om 'Design', 'Social' en 'Lifecycle' in ClickUp Chat op de hoogte te stellen.

De volgende afbeeldingsprompt die iemand kopieert, bevat de update. Op die manier blijven door AI gegenereerde afbeeldingen consistent, zonder dagelijkse herinneringen of langdurige goedkeuringsprocessen.

Best practices voor marketingteams die AI-tekst-naar-beeld gebruiken

AI kan het proces versnellen, maar werkt het beste wanneer uw tekst-naar-beeld-prompts binnen duidelijke grenzen vallen die het vertrouwen, de toegang en de merkhelderheid beschermen.

Met dat in gedachten volgt hier een korte lijst die u bij de hand kunt houden:

Wees open over het gebruik van AI in advertenties en claims en bewaar bewijs voor wat u zegt, in overeenstemming met de FTC-richtlijnen voor waarheidsgetrouwe reclame en AI.

Schrijf alt-tekst voor elke afbeelding, houd tekst uit afbeeldingen wanneer dat mogelijk is en voeg een korte tekstversie toe voor grafieken , zodat iedereen de boodschap begrijpt.

Zorg voor merkconsistentie in de prompt met een vaste stijl, kleur en sfeer, want consistente branding gaat hand in hand met sterkere groei

Noteer de herkomst naast elk item met behulp van Content Credentials of een eenvoudig logboek met model, versie en instellingen, zodat u kunt controleren hoe afbeeldingen zijn gemaakt

Volg de playbooks van het kanaal en test een paar promptgestuurde variaties voor elke plaatsing, met behulp van platformrichtlijnen zoals de creatieve specificaties van LinkedIn.

Tekst naar afbeelding, ClickUp naar succes

Je hebt met zorg je idee omgezet in een afbeelding. We hebben besproken hoe je de kunststijl, belichting, sfeer en promptstructuur kunt vormen, zodat je visuals doordacht overkomen en niet willekeurig.

Maar dit is wat teams echt waarderen: ClickUp brengt alles samen op één plek, zodat het schrijven van prompts, het genereren van afbeeldingen, beoordelingen en goedkeuringen niet langer verspreid zijn over verschillende tools.

ClickUp Brain en ClickUp BrainGPT bieden marketeers een snellere manier om vanaf het begin met visuals te werken. Dicteer een ruw idee met Talk to Text, zet het om in een gepolijste prompt met ClickUp BrainGPT en genereer ondersteunende afbeeldingen – moodboards, kopteksten, thumbnails, diagrammen – rechtstreeks in uw werkruimte. Geen kopieer- en plakwerk. Geen heen en weer springen tussen apps. Geen verloren versies.

ClickUp Docs bevat uw levende promptbibliotheek, ClickUp Chat vangt het verzoek op, ClickUp-taaken voeren het werk uit en ClickUp-automatiseringen stimuleren beoordelingen zonder ruis. En wanneer u klaar bent om afbeeldingen te maken of te verfijnen, blijft ClickUp Brain verbonden met uw projectcontext, zodat de resultaten overeenkomen met wat u daadwerkelijk bouwt.

Andere tools kunnen afbeeldingen maken. ClickUp helpt uw team om ze op tijd, in lijn met het merk en in overeenstemming met elkaar te maken.

Als u klaar bent om uw eigen promptbibliotheek te maken en consistente, AI-ready visuals te genereren, meld u dan nu aan bij ClickUp.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Het is een korte, duidelijke instructie die u aan een AI-beeldgenerator geeft om woorden om te zetten in beelden. In marketing benoemt een goede prompt het onderwerp, de kunststijl, de belichting, de kleur, de sfeer en eventuele 'te vermijden' aantekeningen, zodat het resultaat past bij uw merk en doel.

Ja, als uw tekst-naar-beeld-prompts dezelfde beeldstijl, kleurenschema's, achtergrond en sfeer herhalen in alle assets. Sla succesvolle prompts op in een gedeelde bibliotheek, zodat uw gegenereerde afbeeldingen één geheel vormen, van sociale posts tot advertenties.

Kies de tool die bij uw behoeften past, niet alleen de hype. Als u fotorealistische afbeeldingen wilt, kies dan een model dat bekend staat om die kracht; als u houdt van digitale schilderkunst of art deco, kies dan een model dat goed omgaat met gestileerd werk. Test er een paar, sla een kleine set prompts op en beoordeel ze op basis van hoogwaardige afbeeldingen die u daadwerkelijk kunt leveren.

Houd het werk op één plek. Sla prompts, versies, opmerkingen en goedkeuringen op in ClickUp-taken, zodat reviewers feedback kunnen geven en kunnen aftekenen zonder bestanden te hoeven zoeken.

Ja. Houd een levendige promptbibliotheek bij in ClickUp Docs, bespreek verzoeken in ClickUp Chat, zet berichten om in ClickUp-taken en laat ClickUp-automatiseringen beoordelingen en overdrachten stimuleren. Zo worden tekst-naar-beeld-prompts onderdeel van een stabiel, end-to-end proces waarop u kunt vertrouwen.