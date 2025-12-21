11 beste chatbotbouwers voor automatisering van klantgesprekken in [jaar]

Chatbots staan weer in de belangstelling. Deze keer zorgen AI-chatbotplatforms voor nauwkeurige reacties in realtime in plaats van stijve, vooraf geschreven antwoorden.

De verschuiving verandert de dagelijkse klantinteracties voor de meeste online bedrijven. AI-chatbotgesprekken behandelen nu alles, van eenvoudige veelgestelde vragen tot complexe probleemoplossingen.

Ongeveer 60% van de gebruikers tussen 25 en 34 jaar gaf aan chatbots te hebben gebruikt op direct-to-consumer (D2C)-websites.

Vroeger moest je voor het bouwen van geavanceerde chatbots ontwikkelaars inhuren of een nieuwe scripttaal leren. Nu kun je met moderne chatbotbouwers aangepaste chatbots ontwerpen met visuele bouwers, drag-and-drop-werkstroomen en AI-modellen die natuurlijke taal begrijpen (zelfs als je beperkte technische kennis hebt).

In deze gids bekijken we de beste chatbotbouwers en hun abonnementen, zodat u gesprekken kunt automatiseren en uw bedrijf kunt laten groeien zonder uw hele stack opnieuw op te bouwen.

Top 11 chatbotbouwers in één oogopslag

Hier vindt u een vergelijking van de beste chatbotbouwers, met de sleutelfuncties, prijzen en beoordelingen van echte gebruikers, zodat u de beste keuze kunt maken.

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Interne teamondersteuning en taaktautomatisering AI-agents, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI-automatisering, diepgaande integraties Gratis abonnementen; aangepaste aanpassingen voor ondernemingen Botpress Aangepaste AI-agents met LLM en kennisbank RAG-pijplijnen, multi-agent bots, LLM-ondersteuning, realtime synchroniseren, API-logica Gratis en betaalde abonnementen vanaf $ 89 per maand per gebruiker. Intercom Schaalbare klantenservice met proactieve AI AI-bot Fin, no-code builder, live routing, CRM-integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand per gebruiker Chatbase AI-agenten getraind op basis van interne gegevens Upload pdf's, Slack/Notion-integraties, meertalige ondersteuning, automatisering van taakvervulling Gratis en betaalde abonnementen vanaf $ 40 per maand per gebruiker. Dialogflow Meertalige NLP en contextuele chatbots NLP-intentiedetectie, kanalen die meer dan 14 ondersteunen, CX-werkstroombouwer, analytics Aangepaste prijzen Tidio AI + live chat voor kleine bedrijven Lyro chatbot, drag-and-drop-bouwer, live chat-dashboard, chatbot-analyse Betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand per gebruiker Chatfuel Chatbot-werkstroomen voor Facebook, Instagram, WhatsApp Meta-integraties, AI-agenten, commentaartriggers, Stripe- en Shopify-integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 23,99 per maand per gebruiker. Ada Onderneming AI-ondersteuning via chat, sms en spraak AI-agents, spraakautomatisering, CRM-triggers, personalisatie, integraties voor ondernemingen Aangepaste prijzen IBM Watsonx Assistant Veilige, schaalbare chatbots van enterprise-kwaliteit Visuele builder, LLM's, HIPAA-compliance, ondersteuning voor meerdere kanalen, prestatiedashboards Gratis en betaalde abonnementen vanaf $ 140 per maand per gebruiker. Kommunicate Hybride AI en menselijke ondersteuning Dialogflow/OpenAI-integratie, live agent-overdracht, analyses, ondersteuning voor meerdere kanalen Gratis en betaalde abonnementen vanaf $ 100 per gebruiker.

Waar moet je op letten bij chatbotbouwers?

Stel je voor dat je een groeiend e-commercebedrijf runt en een chatbot wilt om veelgestelde vragen van klanten te beantwoorden en gekwalificeerde leads door te geven aan je CRM. Je hebt waarschijnlijk geen tijd om een nieuwe programmeertaal te leren of vijf verschillende tools aan elkaar te koppelen.

De beste chatbotbouwers helpen u bij het bouwen van interfaces voor gesprekken met precies genoeg structuur om bij uw merk te blijven, terwijl AI de hiaten opvult met nauwkeurige antwoorden. Ze kunnen ook worden geïntegreerd met uw bestaande tools en kennisbank, zodat de bot kan handelen op basis van al uw klantgegevens in plaats van te gissen.

Zoek een chatbotbouwer die het volgende biedt:

Een visuele builder met drag-and-drop-werkstroomontwerp, zodat ook niet-ontwikkelaars snel chatbots kunnen bouwen en logica kunnen bijwerken.

Aanpassingsopties voor de chatwidget, toon en content, zodat uw bot uw merk weerspiegelt op websites en apps.

Ingebouwde NLP- en AI-modellen, zodat uw AI-chatbot natuurlijke taal begrijpt en variaties in aangepaste vragen van klanten kan verwerken.

Integraties met CRM's, helpdesks, analysetools zoals Google Analytics en berichtenkanalen zoals Facebook Messenger en WhatsApp.

Dashboards om de prestaties van chatbots te analyseren en oplossingspercentages bij te houden om werkstroom-werkflows te verfijnen op basis van echte gesprekken.

Top 11 beste chatbotbouwers

Hieronder hebben we 10 van de beste chatbotbouwers op een rijtje gezet, van intuïtieve drag-and-drop-tools tot geavanceerde AI-chatbotplatforms met krachtige analyse- en integratiefuncties.

1. ClickUp (het beste voor interne teamondersteuning, taakroutering en projectassistentie)

Breng efficiënte communicatie tot leven met de AI-aangedreven functies van ClickUp

De meeste teams hebben geen problemen omdat ze informatie missen. Ze hebben problemen omdat die informatie verspreid is over verschillende tools of begraven ligt in verouderde documenten. Dat is een klassiek voorbeeld van werkversnippering. Medewerkers besteden uiteindelijk een groot deel van hun dag aan het doorzoeken van kanalen in plaats van klanten te helpen of projecten vooruit te helpen.

ClickUp verandert de chaos in één geconvergeerde AI-werkruimte. Met ClickUp AI Agents en ClickUp Brain kunt u interne AI-chatbot-ervaringen bouwen die rechtstreeks in uw werkruimte plaatsvinden. Hier volgt een kort overzicht van wat u met ClickUp kunt bereiken.

AI Agent Chat + automatisering voor interne ondersteuning

Maak aangepaste AI-agents met vooraf ingestelde instructies en verantwoordelijkheden met ClickUp AI Agents

ClickUp AI Agents werken als interne ondersteuningsbots die uw werkruimte door en door kennen. Ze beantwoorden vragen van uw team, halen antwoorden uit documenten en taken en kunnen zelfs verzoeken doorsturen naar gestructureerde werkstroom, zodat er geen informatie verloren gaat.

U kunt chatagenten toevoegen aan ClickUp Chat, zodat ze specifieke kanalen in de gaten houden, herhaalde interne vragen beantwoorden, dagelijkse overzichten posten of lange threadsamenvattingen maken. Dat betekent dat IT- of Ops-teams ClickUp Chat plus AI Agent Chat kunnen gebruiken om interne tickets te triëren, veelgestelde 'hoe doe ik'-vragen te beantwoorden en verzoeken naar de juiste wachtrijen te leiden zonder dat er elke keer een menselijke agent aan te pas komt.

Gebruik vooraf gebouwde agents of maak aangepaste agentwerkstroomen tijdens het chatten om uw projecten af te handelen.

Wanneer een teamgenoot een aanvraagformulier invult, kan de agent een gestructureerde taak aanmaken en via ClickUp Brain een AI-antwoord sturen om te bevestigen dat de aanvraag is geregistreerd. Door deze mate van automatisering hoeft een menselijke agent niet meer voor elke routine-update in te grijpen.

Altijd beschikbare interne conciërge om te ondersteunen via AI

ClickUp BrainGPT breidt uw AI-chatbot uit buiten de werkruimte naar uw desktop en browser, zodat AI interne gesprekken kan ondersteunen, waar u ook werkt.

Hier leest u hoe u deze kunt gebruiken om interne ondersteuning te verbeteren en de bedrijfsgroei te stimuleren:

Stel diepgaande vragen over al uw klantgegevens : ClickUp BrainGPT kan met behulp van meerdere AI-modellen zoeken in uw werk-apps en op het web. U kunt vragen stellen als "Welke openstaande bugs blokkeren onze drie belangrijkste accounts?" of "Toon me patronen in recente chatbotgesprekken over factureringsproblemen." Vervolgens haalt het informatie uit taken, documenten en gekoppelde tools om contextuele antwoorden te geven in plaats van geïsoleerde fragmenten.

Kies het juiste AI-model voor elke interne werkstroom: ClickUp BrainGPT ondersteunt meerdere AI-modellen, zoals ChatGPT en Gemini, onder één systeem voor veiligheid en toestemming, zodat u voor elke taak de beste optie kunt selecteren. Omdat alles onder de privacycontroles van ClickUp draait, worden modellen van derden niet getraind op uw bedrijfsgegevens.

Automatisering zonder code met de AI Automation Builder

Schakel de automatisering in die u nodig hebt of pas regels aan via AI op basis van uw werkstroom.

Met de AI Automation Builder van ClickUp kunt u in gewone taal beschrijven wat u wilt automatiseren, waarna het programma een voltooide automatisering met triggers en acties voorstelt. U kunt kiezen uit meer dan 100 automatiseringssjablonen en vervolgens de werkstroom verfijnen in plaats van code te schrijven of meerdere chatbotbouwers aan elkaar te koppelen.

U kunt bijvoorbeeld regels maken als voorbeeld:

"Wanneer een formulier met de tag 'Dringende storing' wordt ingediend, maak dan een P1-taak aan, wijs deze toe aan de dienstdoende technicus en plaats een update in het chatkanaal voor incidenten."

"Wanneer een ticket in Intercom of Zendesk wordt getagd als 'feature request', maak dan een gekoppelde taak aan voor het product, voeg het klantaccount toe en verplaats het naar de feedbacklijst."

Omdat deze automatiseringen bovenop al uw klantgegevens en bestaande systemen staan, kunt u websites, berichtenkanalen en ondersteuningstools met elkaar verbinden. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om de prestaties van de chatbot en het interne aantal verzoeken te analyseren met aangepaste velden en ClickUp dashboards, in plaats van gegevens naar aparte spreadsheets te exporteren.

De beste functies van ClickUp

Centraliseer interne chatbotgesprekken, taken en documenten in één werkruimte met ClickUp Chat en ClickUp Brain.

Koppel ClickUp aan tools zoals Intercom, Zendesk, e-mail en meer, zodat externe klantgesprekken worden gekoppeld aan gekoppelde taken met een volledige geschiedenis.

Houd interne wachtrijen voor verzoeken, responstrends en SLA-statistieken bij in ClickUp dashboards om te zien waar AI-agents en automatiseringen handmatig werk verminderen.

Zoek in ClickUp en gekoppelde apps met Enterprise AI Search en zet antwoorden vervolgens met één klik om in ClickUp-taken of updates.

Limieten van ClickUp

Momenteel meer gericht op interne teamondersteuning dan op klantgerichte chatbot-toepassingen.

Voor sommige AI-functies, zoals aangepaste agents en samenvattingen, is een betaalde ClickUp Brain-add-on vereist.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 10.800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Deze G2-recensies maakten de volgende aantekening:

Een van de opvallendste toevoegingen is de AI-tool ClickUp Brain. Deze tool heeft de manier waarop ik taken en projecten beheer volledig veranderd door routinematige processen te automatiseren en intelligente suggesties te doen, waardoor ik veel tijd en moeite bespaar.

Een van de opvallendste toevoegingen is de AI-tool ClickUp Brain. Deze tool heeft de manier waarop ik taken en projecten beheer volledig veranderd door routinematige processen te automatiseren en intelligente suggesties te doen, waardoor ik veel tijd en moeite bespaar.

🧠 Wist u dat: Hoewel AI ooit angst voor banenverlies veroorzaakte, zegt 89% van de werknemers nu dat het repetitieve taken vermindert en hen meer tijd geeft om zich op andere belangrijke taken te concentreren. Lees hier meer informatie over in AI op de werkplek.

2. Botpress (het beste voor het bouwen van aanpasbare AI-agents met diepgaande LLM-integratie)

via Botpress

De meeste chatbotplatforms bieden u een eenvoudige of een voor ontwikkelaars ontworpen toolkit. Botpress wil die kloof overbruggen door teams gedetailleerde controle te geven over het gedrag van AI-agenten, zonder in te boeten aan visuele bouwmogelijkheden.

Met Botpress kunt u geavanceerde chatbots en AI-agents bouwen die informatie halen uit uw website, bestanden en interne kennisbank. De Knowledge Agent synchroniseert content vrijwel in realtime, terwijl RAG-pijplijnen (retrieval-augmented generation) uw bot helpen om complexe vragen van klanten met een betere context te beantwoorden.

U kunt populaire AI-modellen van providers zoals OpenAI en Anthropic aansluiten en conversatie-interfaces bouwen die op websites, chatwidgets en berichtenkanalen kunnen worden gebruikt.

De beste functies van Botpress

Combineer meerdere AI-agents in één bot, zoals kennisagents, persoonlijkheidsagents en samenvattingsagents.

Train aangepaste chatbots op websites, PDF's en documenten met behulp van RAG-pijplijnen, zodat chatbotgesprekken contextbewust blijven.

Implementeer bots op websites, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram en andere platforms.

Breid werkstroomen uit met JavaScript-acties, HTTP-oproepen en integraties met bestaande tools voor volledige controle.

Gebruik analytics om de prestaties van chatbots te analyseren en werkstroomen te verfijnen op basis van echte gegevens van gebruikers.

Limieten van Botpress

Hogere leercurve voor kleine teams of marketeers zonder technische kennis

Voor publicatie op Meta-kanalen zoals Instagram of Facebook is een aanvullende installatie vereist.

Native broadcast- en campagnefuncties zijn lichter dan volledige platformen voor marketingautomatisering.

Prijzen van Botpress

Pay-as-you-go : gratis

Plus : $ 89/maand

Team : $ 495/maand

Beheerd: $ 1495/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Botpress-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5,0 (440+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5,0 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Botpress

Deze G2-recensie vermeldde:

Ik vind de combinatie van LowCode en ProCode erg prettig, evenals de integratie van verschillende tools waarmee je snel RAG-gebaseerde chatbots kunt bouwen. De gebruikersinterface is intuïtief en gemakkelijk te begrijpen.

Ik vind de combinatie van LowCode en ProCode erg prettig, evenals de integratie van verschillende tools waarmee je snel RAG-gebaseerde chatbots kunt bouwen. De gebruikersinterface is intuïtief en gemakkelijk te begrijpen.

📽️ Wilt u uw eigen aangepaste ClickUp AI Agent bouwen? Hier leest u hoe ClickUp AI inzet om automatisering van taaken eenvoudiger te maken:

3. Intercom (het beste voor het opschalen van de klantenservice met proactieve AI-chatbots)

via Intercom

Wanneer het aantal vragen van de klantenservice piekt, werken teams vaak met meerdere tools: e-mail, live chat, gedeelde inboxen en telefoongesprekken. Die versnippering maakt het moeilijk om een consistente ervaring te bieden.

Intercom richt zich op het samenbrengen van die kanalen in één AI-gestuurd platform voor klantenservice. De AI-chatbot Fin, aangedreven door OpenAI, kan vragen van klanten beantwoorden met behulp van uw helpcentrum, kennisbank en eerdere gesprekken, en deze vervolgens doorgeven aan een menselijke medewerker wanneer dat nodig is.

Fin is speciaal ontworpen om nauwkeurige antwoorden te geven en integreert met gegevens van het live chatten, zodat gesprekken natuurlijk aanvoelen.

De beste functies van Intercom

Gebruik Fin om veelgestelde vragen van klanten te beantwoorden met behulp van uw helpcentrum en AI-kennisbank.

Bouw chatbot-werkstroomen met een visuele builder zonder code voor automatisering van routing, veelgestelde vragen en leadgeneratie.

Koppel bots aan uw website, mobiele apps en andere berichtenkanalen voor een consistente ervaring.

Automatisch doorsturen van complexe problemen naar menselijke medewerkers, met behoud van de volledige context van het gesprek.

Integreer met tools zoals Salesforce, HubSpot en Google Analytics om klantinteracties gekoppeld te houden aan bedrijfsstatistieken.

Beperkingen van Intercom

Hogere prijsklassen kunnen te duur zijn voor kleine bedrijven.

De mogelijkheden voor het aanpassen van bots zijn beperkt in vergelijking met platforms die gericht zijn op ontwikkelaars.

De prestaties van AI zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van uw AI-kennisbank.

Prijzen van Intercom

Essentieel : $ 39/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 99/maand per gebruiker

Expert : $ 139/maand per gebruiker

Fin AI Agent: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Intercom

G2 : 4,5/5,0 (meer dan 3650 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5,0 (meer dan 1120 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Intercom

Deze Capterra-recensie belicht:

Een live AI-gestuurde ondersteuningschat die 24/7 beschikbaar is, is een ongelooflijk nuttig hulpmiddel voor veel bedrijven. Wanneer klanten vragen hebben, kan de chat zelfs buiten kantooruren helpen.

Een live AI-gestuurde ondersteuningschat die 24/7 beschikbaar is, is een ongelooflijk nuttig hulpmiddel voor veel bedrijven. Wanneer klanten vragen hebben, kan de chat zelfs buiten kantooruren helpen.

4. Chatbase (het beste voor AI-aangedreven ondersteuningsmedewerkers die zijn getraind op basis van uw gegevens)

via Chatbase

Klantenservice-teams staan onder constante druk, van het afhandelen van toenemende ticketvolumes tot het reageren op meerdere platforms.

Naarmate bedrijven groeien, kan het aantal repetitieve vragen van klanten zelfs goed bemande teams overweldigen: "Waar is mijn bestelling?" en "Hoe kan ik annuleren?"

Chatbase neemt een slimmere stap. Met deze chatbotbouwer kunt u een AI-chatbot trainen op basis van uw eigen content, zoals helpcentrumartikelen en productdocumentatie, zodat deze snel contextrijke antwoorden kan geven zonder menselijke tussenkomst.

De beste functies van Chatbase

Train agents op basis van uw eigen gegevens door pdf's, helpcentraldocumenten of openbare URL's te uploaden.

Maak verbinding met tools zoals Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk en meer om aangepaste klantgegevens op te halen en bij te werken.

Pas AI-acties aan zodat de bot taken kan uitvoeren zoals het verzetten van vergaderingen, het wijzigen van adressen of het doorsturen van complexe problemen.

Pas botreacties eenvoudig aan met een 'Chatlogs'-interface en een filter voor betrouwbaarheidsscores.

Bied meertalige ondersteuning in meer dan 80 talen met automatische taaldetectie en vertaling.

Limieten van Chatbase

Geen visuele werkstroombouwer of mogelijkheid om gesprekspaden te definiëren

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het vastleggen van leads; alleen basisvelden zoals naam, e-mail en telefoonnummer

Geen ingebouwde mogelijkheid om te chatten of proactieve outreach op platforms zoals Facebook of WhatsApp

Prijzen van Chatbase

Aangepaste, op krediet gebaseerde prijzen

Chatbase-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5,0 (70+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Chatbase

Deze Capterra-recensie vatte het volgende samen:

Het is tot nu toe een geweldige ervaring geweest. We kunnen een chatbot op maat maken die relevante informatie over ons bedrijf deelt.

Het is tot nu toe een geweldige ervaring geweest. We kunnen een chatbot op maat maken die relevante informatie over ons bedrijf deelt.

📮 ClickUp Insight: Repetitieve taken weerhouden 24% van de werknemers ervan om zinvol werk te doen, terwijl nog eens 24% het gevoel heeft dat hun vaardigheden onbenut blijven, waardoor bijna de helft van het personeelsbestand creatief geblokkeerd en ondergewaardeerd is. ClickUp verandert dat door routinematig werk te automatiseren met AI-agents die reageren op triggers. Wanneer een taak is voltooid, kan de AI-agent van ClickUp direct de volgende stap toewijzen, statussen bijwerken of herinneringen versturen – zonder dat er handmatige follow-up nodig is. Maak aangepaste, codevrije AI-agents met ClickUp 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd voor het opstellen van rapporten met meer dan 50% verkort door gebruik te maken van de aanpasbare tools voor rapportage van ClickUp, waardoor teams zich kunnen concentreren op inzichten in plaats van op formatten.

5. Dialogflow (het beste voor geavanceerde NLP en meertalige chatbot-ervaringen)

via Google

Veel chatbots werken niet meer als gebruikers iets andere vragen stellen.

Dat is waar de klantenservice vastloopt. Als uw bot de intentie niet begrijpt, moet uw team uiteindelijk handmatig ingrijpen, waardoor het doel van automatisering teniet wordt gedaan.

Dialogflow, het AI-chatbotplatform van Google, is speciaal hiervoor ontwikkeld. In plaats van te vertrouwen op vaste werkstroomstelsels, maakt het gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP) om de intentie van de gebruiker te begrijpen en zinvolle gegevens uit gesprekken te halen, ongeacht hoe deze zijn geformuleerd.

De beste functies van Dialogflow

Begrijp de intentie van gebruikers nauwkeurig met behulp van trainingszinnen en aanpasbare entiteiten.

Ondersteun de implementatie van AI-chatbots op meer dan 14 platforms, waaronder websites, berichtenapps en spraakgestuurde assistenten.

Maak gebruik van de werkstroom van Dialogflow CX voor meer geavanceerde, contextuele gesprekken.

Integreer naadloos via API's en webhooks om verbinding te maken met bestaande tools en systemen.

Analyseer de prestaties van chatbots met ingebouwde trainingstools, het bijhouden van fallbacks en analyse van invoer door gebruikers.

Beperkingen van Dialogflow

Codering vereist om klantgegevens op te slaan of chatbotgesprekken aan te passen.

Mist een visuele drag-and-drop-interface voor het bouwen van chatbot-werkstroomen.

Geen native integratie voor live chat voor menselijke overdracht

Steilere leercurve met Dialogflow CX voor niet-technische gebruikers

Prijzen van Dialogflow

Aangepaste prijzen

Dialogflow-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Dialogflow

Deze Capterra-recensie maakte de volgende aantekening:

DialogFlow maakt het eenvoudig om afspraakboekingen en informatieverstrekking voor klanten te beheren wanneer u het integreert in uw chatapplicaties die klanten gewoonlijk gebruiken om met u te chatten.

DialogFlow maakt het eenvoudig om afspraakboekingen en informatieverstrekking voor klanten te beheren wanneer u het integreert in uw applicaties voor chatten die klanten gewoonlijk gebruiken om met u te communiceren.

6. Tidio (het beste voor het combineren van live chat en AI-chatbots om kleine bedrijven te ondersteunen)

via Tidio

Kleine bedrijven en kleine teams hebben zelden de bandbreedte om in realtime op elk bericht van klanten te reageren. Voeg daar verschillende tijdzones aan toe en klanten kunnen gemakkelijk uren wachten op een eenvoudig antwoord.

Tidio combineert live chat, aanpassing van chatwidgets en AI-chatbotmogelijkheden in één interface, zodat u de eerste lijn van ondersteuning kunt automatiseren en toch kunt ingrijpen in gesprekken wanneer dat nodig is.

De AI-chatbot Lyro leert van uw FAQ's en kennisbank en beantwoordt vervolgens automatisch vragen van klanten. Het is ontworpen om de ondersteuningslast voor kleine teams snel te verminderen zonder dat er programmeerervaring nodig is.

De beste functies van Tidio

Train de Lyro-chatbot automatisch op basis van uw FAQ en ondersteuningscontent.

Beheer live chat, AI-chatbots en berichtenkanalen vanuit één dashboard.

Gebruik de drag-and-drop-bouwer om aangepaste chatbot-werkstroomen te maken.

Maak verbinding met e-mailtools, Google Analytics en CRM's voor diepere inzichten.

Monitor de prestaties van chatbots met ingebouwde rapportage en statistieken over gesprekken.

Limieten van Tidio

Beperkte werkstroomcomplexiteit in vergelijking met platforms die gericht zijn op ontwikkelaars

Het gratis abonnement omvat branding en beperkt het chatbotvolume.

Prijzen van Tidio

Starter : $ 29/maand per gebruiker

Groei : $ 59/maand per gebruiker

Plus : $ 749/maand per gebruiker

Premium: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tidio

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 1840 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (575+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Tidio

Deze G2-recensie benadrukte:

Tidio is een erg handige tool voor het beheren van klantchats en de automatisering van eenvoudige gesprekken. De interface is overzichtelijk, gemakkelijk in gebruik en kan goed worden geïntegreerd met de meeste websites.

Tidio is een erg handige tool voor het beheren van klantchats en de automatisering van eenvoudige gesprekken. De interface is overzichtelijk, gemakkelijk in gebruik en kan goed worden geïntegreerd met de meeste websites.

💡 Pro-tip: Bent u bang dat AI uw team gaat vervangen in plaats van het te ondersteunen? In 'Hoe u mensgerichte AI op de werkplek kunt gebruiken' leest u hoe u AI kunt inzetten als krachtige teamgenoot.

7. Chatfuel (het beste voor directe verkoop en ondersteuning op Meta-platforms)

via Chatfuel

De meeste e-commercebedrijven verliezen potentiële klanten door gebrekkige berichtgeving.

Een klant voegt een product toe aan het winkelwagentje, maar voltooit de aankoop nooit. Of ze stellen een vraag op Instagram en wachten uren op een antwoord. Vermenigvuldig dat nu met honderden dagelijkse interacties.

Chatfuel lost dit op door uw Facebook-, Instagram- en WhatsApp-kanalen om te zetten in volledig geautomatiseerde verkoop- en ondersteuningsmotoren. De intuïtieve werkstroombouwer en ChatGPT-aangedreven AI-agenten helpen u bij het bouwen van conversatie-interfaces. Deze regelen alles, van het herstellen van verlaten winkelwagentjes en het boeken van afspraken tot het kwalificeren van leads en het routeren van live chats.

De beste functies van Chatfuel

Bouw en automatiseer chatwerkstroomen op Facebook, Instagram en WhatsApp zonder te codeen.

Behandel verlaten winkelwagentjes, upsells en leadgeneratie met behulp van AI-aangedreven messaging-agents.

Reageer op opmerkingen, vermeldingen en DM's met triggers en automatisering.

Integreer met Stripe, Google Spreadsheets, Calendly, Shopify en Zapier.

Gebruik ingebouwde analyses en A/B-tests om werkstroomen en campagneprestaties te optimaliseren.

Limieten van Chatfuel

Chatbot-werkstroomen kunnen niet worden gedupliceerd over verschillende kanalen heen.

Beperkte ondersteuning voor meerdere talen voor een wereldwijd publiek

Geen native webchatwidget voor websites buiten Meta-platforms

Geavanceerde gebruiksscenario's (bijv. aangepaste NLP of API-aanroepen) vereisen technische installatie.

Prijzen van Chatfuel

Business for Facebook : $ 23,99/maand per gebruiker

Business voor WhatsApp en Instagram : $ 39 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 400/maand per gebruiker

Chatfuel-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Chatfuel

Deze G2-recensie werd gedeeld:

Ik heb de blokkenmethode gebruikt om een bot te maken. Nu ben ik overgestapt op werkstroomen en ik vind het geweldig! Gemakkelijk te begrijpen, gemakkelijk te beheren, geen kennis van code nodig, het is perfect!

Ik heb de blokkenmethode gebruikt om een bot te maken. Nu ben ik overgestapt op werkstroomen en ik vind het geweldig! Gemakkelijk te begrijpen, gemakkelijk te beheren, geen kennis van code nodig, het is perfect!

8. Ada (het beste voor automatisering van klantenservice op niveau van de onderneming via verschillende kanalen)

via Ada

De meeste ondersteuningsteams van bedrijven zitten vast in een frustrerende cyclus: stijgende verwachtingen van klanten, onvoorspelbare ticketvolumes en een lappendeken van systemen die alles vertragen.

Ada helpt bedrijven om aan deze cyclus te ontsnappen door AI-first klantenservice te bieden die interacties via spraak, chat, sms en meer automatiseert.

Het grootste onderscheidende kenmerk van deze AI-communicatietool is de diepgaande integratie met ondernemingen: Ada kan rechtstreeks worden aangesloten op CRM-systemen, betalingsgateways, ticketplatforms en analysetools. Vervolgens synchroniseert het uw klantgegevens om meer gepersonaliseerde en betrouwbare ervaringen te bieden.

De beste functies van Ada

Train AI-agenten om miljoenen klantgesprekken autonoom af te handelen met behulp van uw bestaande documentatie, veelgestelde vragen en werkstroom.

Integreer met meer dan 30 tools van ondernemingen zoals Salesforce, Shopify en Contentful om gegevens op te halen en acties in realtime te triggeren.

Implementeer AI-spraakagenten om telefonische ondersteuning te automatiseren, IVR's te vervangen door conversationele AI en de afhandelingstijd van agenten met wel 42% te verminderen.

Coach uw AI-agents in de loop van de tijd met behulp van tests, feedback en scorekaarten om continue verbetering te stimuleren.

Talen worden ondersteund en er is naadloze schaalbaarheid op drukbezochte digitale kanalen met uptime en veiligheid op niveau van de onderneming.

Ada-limieten

Prijzen zijn niet openbaar beschikbaar en vereisen een consultatie.

Trustpilot-recensies geven aanleiding tot bezorgdheid over gebruiksvriendelijkheid en klanttevredenheid.

Beperkte zichtbaarheid in de complexiteit van de installatie zonder productdemo

Minder geschikt voor kleinere bedrijven of start-ups in een vroege fase vanwege de focus op grote ondernemingen.

Prijzen van Ada

Aangepaste prijzen

Ada-beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Ada

Deze G2-recensie benadrukte:

We hebben een chatbotrapport dat we wekelijks voltooien, samen met dagelijkse controles, om ervoor te zorgen dat onze klanten direct relevante antwoorden krijgen.

We hebben een chatbotrapport dat we wekelijks voltooien, samen met dagelijkse controles, om ervoor te zorgen dat onze klanten direct relevante antwoorden krijgen.

🧠 Wist u dat: 37,1% van de marketeers zegt dat het genereren van hoogwaardige leads hun grootste uitdaging is. In 'Hoe u AI kunt gebruiken voor leadgeneratie en uw verkooppijplijn kunt versterken' leest u hoe u het routinewerk kunt automatiseren en conversies kunt stimuleren met slimmere targeting.

9. IBM Watsonx Assistant (het beste voor virtuele agents op niveau van de onderneming)

via IBM

Stel je een wereldwijde bank voor die dagelijks meer dan 10.000 vragen van klanten krijgt, variërend van het opnieuw instellen van wachtwoorden tot het controleren van de status van hypotheken. Hun ondersteuningsteam heeft het druk en hun verouderde chatbot kan geen genuanceerde, meertalige gesprekken aan.

Dat is waar IBM Watsonx Assistant het verschil maakt. Deze AI-tool voor klantenservice is ontworpen voor ondernemingen en helpt teams bij het bouwen van virtuele agents.

Deze werken doorgaans op web-, mobiele en berichtenkanalen en voldoen aan strenge gegevens- en nalevingsvereisten. Met een visuele builder zonder code en de taalmodellen van IBM kunt u werkstroomstromen creëren die putten uit uw kennisbank en verbinding maken met backoffice-systemen.

De beste functies van IBM Watsonx Assistant

Bouw AI-aangedreven chatbots met behulp van een visuele builder die ook voor niet-ontwikkelaars begrijpelijk is.

Integreer met apps van derden en communicatiekanalen zoals sms, WhatsApp en webchatwidgets.

Gebruik ingebouwde dashboards en NLP-statistieken om de prestaties van chatbots te analyseren en intenties te verbeteren.

Implementeer bots in streng gereguleerde omgevingen met functies die HIPAA-conforme implementaties en veilige verwerking van klantgegevens ondersteunen.

Breid gesprek-interfaces uit met spraak- en telefonie-integraties voor callcenterscenario's.

Beperkingen van IBM Watsonx Assistant

Onboarding kan complex aanvoelen vanwege registratie- en verificatievereisten.

Minder tutorials en leermiddelen dan andere chatbotplatforms

Integratie met apps van derden vereist mogelijk technische kennis.

Prijzen van IBM Watsonx Assistant

Lite : Gratis

Plus : prijzen volgens specificaties van gebruikers

Enterprise: prijzen volgens gebruikersspecificaties

Beoordelingen en recensies van IBM Watson Assistant

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over IBM Watsonx Assistant

Deze G2-recensie bevatte:

Het is indrukwekkend op het gebied van natuurlijke taalverwerking en maakt onze klantenservice responsiever en de gebruikerservaring intuïtiever.

Het is indrukwekkend op het gebied van natuurlijke taalverwerking en maakt onze klantenservice responsiever en de gebruikerservaring intuïtiever.

📖 Lees ook: Hoe u AI in uw website kunt integreren

10. Kommunicate (het beste voor hybride AI + chatbots die mensen ondersteunen)

via Kommunicate

Stel je voor dat een klant om 2 uur 's nachts op je website terechtkomt met een vraag over facturering die te genuanceerd is voor een eenvoudige bot, maar te urgent om tot de ochtend te wachten. Veel chatbotbouwers voeren automatisering uit of vertrouwen volledig op menselijke medewerkers.

Kommunicate biedt een hybride model. U kunt aangepaste chatbots bouwen of AI-engines zoals OpenAI, Dialogflow en Amazon Lex verbinden en daar vervolgens realtime live chat aan toevoegen.

Klantgesprekken kunnen beginnen met een bot en vervolgens worden overgedragen aan een menselijke medewerker binnen dezelfde chatwidget wanneer dat nodig is.

De beste functies van Kommunicate

Bouw aangepaste chatbots met behulp van slepen en neerzetten of integreer ze met toonaangevende AI-chatbot-engines zoals OpenAI, Dialogflow en Amazon Lex.

Automatiseer chatbotgesprekken en bied tegelijkertijd realtime overname door een medewerker voor complexe klantinteracties.

Koppel uw chatbot aan meerdere berichtenkanalen, waaronder WhatsApp, Facebook Messenger en chatwidgets op websites.

Krijg toegang tot gedetailleerde prestatieanalyses van chatbots om klantinteracties te verbeteren en oplostijden te optimaliseren.

Gebruik klantgegevens om aangepaste antwoorden te leveren, gesprekken toe te wijzen aan teams en acties te triggeren op platforms zoals HubSpot en Salesforce.

Limieten van Kommunicate

De visuele chatbotbouwer kan voor gevorderde gebruikers een limiet aanvoelen.

Voor sommige integraties is technische kennis of ondersteuning door een ontwikkelaar vereist.

Het dashboard voor rapportage en analyse mist aanpassingsmogelijkheden.

Prijzen van Kommunicate

Starter : $ 40 per maand per gebruiker

Professioneel : $ 200/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Kommunicate beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Kommunicate

Deze G2-recensie maakte de volgende aantekening:

We hebben veel baat gehad bij het gebruik van Kommunicate, dat onze afhandeling van klantvragen aanzienlijk heeft verbeterd en hun tevredenheid heeft verhoogd. Het is geweldig omdat je er een verbinding mee kunt maken met verschillende kanalen zoals Facebook, WhatsApp en webchat, allemaal op één plek.

We hebben veel baat gehad bij het gebruik van Kommunicate, dat onze afhandeling van klantvragen aanzienlijk heeft verbeterd en hun tevredenheid heeft verhoogd. Het is geweldig omdat je er een verbinding mee kunt maken met verschillende kanalen zoals Facebook, WhatsApp en webchat, allemaal op één plek.

🧠 Wist u dat: Bijna 60% van de Amerikaanse bedrijven gebruikt al generatieve AI voor marketing, maar slechts weinigen weten hoe ze AI-agenten moeten bouwen die alle werkstroom-processen automatiseren. In de blog Hoe bouw je een AI-agent voor betere automatisering wordt dit uitgelegd, zodat u vandaag nog een voorsprong kunt nemen.

Hier zijn nog 3 handige chatbotbouwers die aansluiten bij de functies die we al hebben genoemd:

ManyChat : Hiermee kunt u volledige klanttrajecten binnen sociale kanalen automatiseren om conversies te stimuleren met updates over bestellingen en producten.

Landbot : helpt u bij het maken van interactieve, visueel aantrekkelijke chatbots voor uw website, WhatsApp of interne werkstroom.

Voiceflow : combineert ontwerp voor gesprekken, werkstroom en testtools in één werkruimte, zodat u prototypes kunt maken, testen en voice- en chatagents kunt implementeren op verschillende kanalen.

ClickUp verhoogt uw productiviteit

Aangezien een derde van de Amerikanen AI-chatbots gebruikt, is het duidelijk dat bedrijven gelijke tred moeten houden met de verwachtingen van klanten en 24/7 responsief moeten zijn.

Door de opkomst van no-code chatbotbouwers kunnen nu meer teams intelligente assistenten ontwerpen zonder ook maar één regel code te schrijven.

Maar hier zit een addertje onder het gras: de meeste platforms richten zich op externe automatisering, zoals verkoopchats, veelgestelde vragen en klanttickets. Dit is waar ClickUp zich onderscheidt. Terwijl andere platforms u helpen bij het beantwoorden van vragen van klanten, helpt ClickUp uw hele bedrijf sneller te denken, te werken en te beslissen.

Het resultaat? Echte teams merken nu al het verschil:

Het gebruik van ClickUp heeft bij Atrato geleid tot een 30% snellere productontwikkeling en 20% minder overwerk voor ontwikkelaars dankzij slimmere automatisering van taaken.

In een wereld waarin de vraag naar ondersteuning constant is en de voortgang van projecten snel is, is een gewone chatbot niet voldoende. Als u op zoek bent naar een chatbot die handelt, doorverwijst, samenvat en leert, meld u dan nu aan bij ClickUp!