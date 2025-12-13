Hoe u architectuurdiagrammen kunt automatiseren met GPT (stap voor stap)

Architectuurdiagrammen zijn de blauwdrukken van elk complex systeem, maar het is erg lastig om ze bij te werken telkens wanneer er iets verandert.

Verouderde diagrammen vertragen teams. Ze zorgen voor verwarring, wat leidt tot miscommunicatie.

Als gevolg hiervan gebruiken steeds meer teams GPT om het aanmaken van diagrammen te automatiseren, waardoor ze uren aan handmatige bewerking besparen en fouten verminderen.

✅ Feitencontrole: Volgens de ontwikkelaarsenquête van Stack Overflow gebruikt meer dan 84% van de respondenten AI-tools in hun ontwikkelingsproces of is van plan dit te gaan doen, een stijging ten opzichte van vorig jaar (76%). GPT-modellen van OpenAI blijven het meest gebruikt: bijna 8 op de 10 ontwikkelaars hebben ze het afgelopen jaar gebruikt. Claude Sonnet van Anthropic is daarentegen populairder onder ervaren ontwikkelaars (45%) dan onder beginners (30%).

Klaar om te zien hoe u softwarearchitectuurdiagrammen kunt automatiseren met ChatGPT?

Waarom de automatisering van architectuurdiagrammen tijd en fouten bespaart

In snel veranderende teams vinden er bijna elke Sprint wijzigingen plaats.

Nieuwe functies, API-eindpunten of schaalbaarheidsbeslissingen vereisen updates van uw diagrammen. Zonder automatisering is het erg tijdrovend om dit tempo bij te houden.

Als u ook maar één afhankelijkheid over het hoofd ziet, kan dit een domino-effect hebben op de ontwikkeling, wat kan leiden tot kostbare herbewerkingen of vertragingen. Bovendien zijn fouten bijna onvermijdelijk wanneer teams vertrouwen op repetitieve, handmatige bewerkingen.

Daar komt de automatisering van architectuurdiagrammen goed van pas.

In tegenstelling tot mensen blinkt GPT uit in herhaalbare taken, die het sneller en met meer consistentie voltooit.

Beschrijf systeemwijzigingen in gewoon Engels en binnen enkele seconden wordt er een diagram gemaakt of bijgewerkt. U hoeft niet langer vormen te verslepen of vanaf een leeg canvas te beginnen. Vraag GPT om architectuurdiagrammen te maken, terwijl u zich concentreert op nauwkeurigheid en duidelijkheid.

De voordelen zijn duidelijk:

Snellere updates : genereer diagrammen direct opnieuw naarmate uw architectuur zich ontwikkelt.

Minder fouten : verminder vergissingen die bij handmatige bewerkingen kunnen optreden.

Betere afstemming: zorg ervoor dat alle belanghebbenden met dezelfde, actuele blauwdruk werken.

Wat u nodig hebt om aan de slag te gaan met GPT voor het maken van diagrammen

De installatie is eenvoudig. Als u de basisprincipes van ChatGPT kent, bent u al klaar om architectuurdiagrammen te gaan genereren.

Dit heb je nodig:

1. Toegang tot GPT

Elke LLM (zoals ChatGPT of GPT-4) die tekst kan genereren, is geschikt. U kunt het gebruiken om code te genereren in diagramformaten (Mermaid en PlantUML) die kunnen worden weergegeven. Gratis versies kunnen de basis, maar GPT-4 of enterprise-modellen produceren vaak schonere en nauwkeurigere output.

2. Renderer of editor

Zodra GPT u de code heeft gegeven, moet u deze ergens plakken om deze te visualiseren:

Mermaid Live Editor (gratis online tool)

PlantUML Online Server or IDE-plug-ins

Of neem ze rechtstreeks op in documenten, wiki's of ontwikkeltools die deze formaten ondersteunen.

👀 Wist u dat? Mermaid is ontwikkeld om documentatie gelijke tred te laten houden met ontwikkeling. Het belangrijkste doel is om doc-rot op te lossen door diagrammen eenvoudig te maken om te schrijven en bij te werken wanneer de code verandert.

3. Duidelijke systeembeschrijving

Uw resultaten zijn slechts zo goed als uw input. Voordat u GPT vraagt om een diagram aan te maken, schrijft u de componenten van uw systeem op en hoe deze met elkaar verbonden zijn (Boxen en pijlen in gewoon Engels). Dit wordt de 'bron van waarheid' voor uw prompt.

Stapsgewijze handleiding: architectuurdiagrammen automatiseren met GPT

Het maken van een architectuurdiagram met GPT klinkt misschien technisch, maar het is verrassend eenvoudig. Door het proces op te splitsen in duidelijke stappen, kunt u binnen enkele minuten van een lege pagina naar een werkend diagram gaan. Laten we het samen doorlopen.

Stap 1: Breng uw systeem in kaart

Begin eenvoudig. Maak een lijst van de kerncomponenten van uw systeem en hoe deze met elkaar verbonden zijn. Denk in termen van vakjes en pijlen. Een e-commerce kassasysteem ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Gebruiker → Webapp (frontend)

Webapp → API Gateway

API Gateway → Auth Service (JWT)

API Gateway → Orders Service → Orders DB

API Gateway → Betalingsdienst → Externe betalingsprovider

Bestellingen Service → E-mailservice (orderbevestiging)

Hoe duidelijker u vooraf bent, hoe minder bewerkingen u later hoeft uit te voeren.

Stap 2: Kies een diagramtaal

GPT werkt het beste met op tekst gebaseerde diagramtalen:

Mermaid : ideaal voor stroomdiagrammen, sequentiediagrammen en architectuuroverzichten

PlantUML: beter voor klasse-, component- en complexere diagrammen

Beide kunnen in gratis online renderers worden geplakt om code om te zetten in visualisaties. We gebruiken hier Mermaid omdat het eenvoudig is en direct werkt in de Mermaid Live Editor.

via Mermaid Live Editor

Stap 3: Schrijf uw prompt in ChatGPT

Nu is het tijd om GPT te vragen het architectuurdiagram te genereren. Wees duidelijk over het type diagram, de tool (Mermaid/PlantUML) en de relaties. Als voorbeeld:

Dit is de exacte prompt voor ons voorbeeld:

Genereer een Mermaid-diagram voor een e-commerce-werkstroom voor afrekening. Voeg deze componenten en verbindingen toe: – Gebruiker -> Webapp (frontend) – Webapp -> API Gateway – API Gateway -> Auth Service (JWT) – API Gateway -> Orders Service -> Orders DB – API Gateway -> Betalingsdienst -> Externe betalingsprovider – Bestelservice -> E-mailservice (bestellingbevestiging) Gebruik duidelijke knooppuntlabels. De layout moet van links naar rechts zijn. Geef alleen Mermaid-code terug.

Stap 4: Genereer en render het diagram

GPT geeft dan ongeveer het volgende resultaat:

stroomdiagram LR U[Gebruiker] FE[Webapp – Frontend] APIGW [API Gateway] AUTH[Auth Service – JWT] ORD [Bestellingen Service] ORDDB [Orders Database] PAY[Betalingsdienst] EXT[Externe betalingsprovider] EMAIL[E-mailservice – Bestellingbevestiging] U –> FE FE –> APIGW APIGW –> AUTH APIGW –> ORD ORD –> ORDDB APIGW –> PAY BETALEN –> EXT ORD –> e-mail

Plak dit in Mermaid Live Editor en u ziet direct een overzichtelijk en bewerkbaar diagram.

Soms kan de code van GPT syntaxfouten geven in de Mermaid Editor. Kopieer en plak de fout in ChatGPT om deze in een paar stappen op te lossen. Of gebruik de optie 'AI Repair' in Mermaid Editor.

Stap 5: Verfijn en herhaal

Controleer de output. De structuur is meestal correct, maar de layouts zijn niet altijd perfect. U kunt het volgende doen:

Hernoem knooppunten voor meer duidelijkheid (bijv. "PSP" → "Stripe/PayPal").

Herschik elementen voor een betere leesbaarheid

Voeg details toe zoals herhalingspogingen, gebeurtenissen of verzoeklabels.

Voorbeeld van een verfijningsprompt:

Verbeter het vorige Mermaid-diagram: – Groepeer backend-services in één Box – Voeg labels toe zoals 'JWT Auth' of 'Charge Request' aan randen. – Geef de externe betalingsprovider een andere stijl

Plak nu de verfijnde code van GPT in Mermaid Editor:

stroomdiagram LR U[Gebruiker] FE[Webapp – Frontend] APIGW [API Gateway] subgraph Backend[Backend Services] AUTH[Auth Service – JWT] ORD [Bestellingen Service] ORDDB [(Orders Database)] PAY[Betalingsdienst] EMAIL[E-mailservice – Bestellingbevestiging] einde U –> FE FE –>|”API-aanroepen”| APIGW APIGW –>|”JWT Auth”| AUTH APIGW –>|”Bestelling aanmaken”| ORD ORD –>|”Write Bestelling”| ORDDB APIGW –>|”Charge Request”| PAY BETALEN –>|”Betalingsverwerking”| EXT[Externe betalingsprovider] ORD –>|”Bevestiging verzenden”| e-mail %% Styling stijl EXT vulling:#FFE6B3,lijn:#FF8C00,lijnbreedte:2px,lijndasharray: 5 3 stijl Backend vulling:#F0F9FF,lijn:#0077CC,lijnbreedte:1px

Dit is het resultaat:

Stap 6: Opslaan en hergebruiken

Laat uw harde werk niet verloren gaan. Sla uw prompts en diagrammen op voor later gebruik. Wanneer uw systeem verandert, kunt u de prompt aanpassen en opnieuw genereren in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

Na het volgen van deze zes stappen beschikt u over een werkend architectuurdiagram dat door GPT is gegenereerd en dat u kunt gebruiken, delen en herhalen met uw team.

Voorbeelden van GPT-prompts voor architectuurdiagrammen

Laten we nu eens kijken naar enkele voorbeeldprompts. U kunt deze direct kopiëren en plakken om een architectuurdiagram te maken.

Dit wordt uw startbibliotheek met prompts. Pas gewoon de namen, services of werkstroomen aan en u hebt binnen enkele minuten diagrammen die klaar zijn voor productie.

1. Basisapp voor het web met database

Gebruik dit wanneer u alleen een eenvoudig systeemoverzicht nodig hebt. Het is ideaal voor het inwerken van nieuwe teamleden of het documenteren van kleine projecten.

Genereer een Mermaid-diagram voor een eenvoudige webapp. Inclusief: – Gebruiker → Webapp (frontend) – Webapp → API – API → Database De layout moet van links naar rechts zijn. Geef alleen Mermaid-code terug.

2. Microservices-architectuur

Deze prompt laat zien hoe verschillende backend-services samenwerken. Het helpt om complexe systemen te begrijpen, waarin elke service zijn eigen specifieke rol heeft.

Genereer een PlantUML-componentendiagram voor een microservices-systeem. Inclusief: – API Gateway – Auth Service – Orderservice → Orders DB – Betalingsdienst → Externe betalingsprovider – Notificatieservice (verstuurt e-mails + sms'jes) Groepeer backend-services. Label randen duidelijk. Geef alleen PlantUML-code terug.

3. Gebeurtenisgestuurd systeem

Gebruik deze prompt wanneer u vertrouwt op asynchrone communicatie (zoals Kafka, RabbitMQ of AWS EventBridge). U kunt deze gebruiken om te laten zien hoe gebeurtenissen verschillende services triggeren. Of probeer een sequentiediagram te maken voor meer gedetailleerde interacties.

Genereer een Mermaid-diagram voor een gebeurtenisgestuurde architectuur. Inclusief: – Gebruiker → Gebeurtenis Bus – Event Bus → Bestellingen Service – Begehrenservice → Inventarisservice – Event Bus → Notificatie Service Geef gebeurtenissen weer als gestreepte pijlen. Geef alleen Mermaid-code terug.

4. Cloudimplementatie (AWS-voorbeeld)

Gebruik deze GPT-prompt om cloudinfrastructuur te visualiseren. Het helpt ontwikkelaars en belanghebbenden te begrijpen hoe de werkstroom door AWS-services verloopt.

Genereer een Mermaid-diagram voor een systeem dat op AWS is geïmplementeerd. Inclusief: – Gebruiker → CloudFront → Application Load Balancer – Load Balancer → EC2-Instances (automatische schaalgroep) – EC2 → RDS-database – EC2 → S3 Bucket (voor het uploaden van media) Geef AWS-services een andere stijl dan aangepaste services. Geef alleen Mermaid-code terug.

5. Hybride installatie (externe + interne diensten)

Deze prompt is perfect voor SaaS-producten die afhankelijk zijn van API's van derden. Het laat zien wat u zelf in de hand hebt (interne services) en wat niet (extern).

Voor een breder systeemoverzicht kunt u ook contextdiagramsjablonen bekijken.

Genereer een Mermaid-diagram voor een SaaS-product dat gebruikmaakt van externe API's. Inclusief: – Gebruiker → Webapp → API Gateway – API Gateway → Interne diensten (authenticatie, bestellingen, rapportage) – API Gateway → Externe diensten (betalingsprovider, analytics) Toon externe services in een aparte cluster. Geef alleen Mermaid-code terug.

Limieten van het gebruik van ChatGPT voor creatieve briefings

Het gebruik van ChatGPT voor het beheren van creatieve briefings of zelfs het aanmaken van content brengt uitdagingen met zich mee:

Gebrek aan context

GPT werkt alleen op basis van de informatie die u in één enkele prompt verstrekt. Het kent niet automatisch uw projectgeschiedenis of eerdere beslissingen.

📌 Voorbeeld: Als u GPT vraagt om "een API Gateway toe te voegen" aan het architectuurdiagram van gisteren, onthoudt het het oorspronkelijke diagram niet, tenzij u het opnieuw plakt. Als u het vraagt om een campagnebriefing te verfijnen, kent het de merkrichtlijnen van de client niet, tenzij u deze opnieuw invoert.

Inconsistente uitvoer

Dezelfde prompt kan licht verschillende resultaten opleveren. Voor projecten die consistentie vereisen, betekent dit extra bewerking.

📌 Voorbeeld: Als u GPT twee keer vraagt om een 'drielaags architectuurdiagram', kunt u twee verschillende layouts krijgen. In een creatieve briefing kan de ene versie te veel nadruk leggen op het budget, terwijl de andere zich juist richt op de boodschap.

Geen ingebouwde samenwerking

GPT produceert outputs in isolatie, maar voor echt werk zijn feedbackloops nodig.

📌 Voorbeeld: Een diagram dat in GPT is gegenereerd, kan niet worden geannoteerd door uw DevOps-engineer. Een creatieve briefing kan niet worden becommentarieerd door uw ontwerpteam binnen dezelfde werkruimte. U moet de output kopiëren naar een andere tool om samen te werken.

Limiet voor geheugen voor complexe projecten

Grote systemen of gelaagde briefings overschrijden vaak de invoerlimiet van GPT.

📌 Voorbeeld: Een microservices-diagram met meer dan 20 componenten kan worden afgekapt of te veel worden vereenvoudigd. Ook kan een multichannelmarketingbriefing details verliezen als de context te lang is.

Format- en integratiekloof

De output van GPT bestaat uit ruwe tekst of code. Om deze bruikbaar te maken, moet u ze vaak opnieuw formatteren en integreren in andere tools.

📌 Voorbeeld: Mermaid-code moet in een editor worden geplakt voordat u een diagram kunt zien. Een creatieve briefing moet naar een projectmanagementtool worden verplaatst om taken toe te wijzen en de voortgang bij te houden.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet u alternatieven voor ChatGPT verkennen. Hieronder vindt u enkele opties die het overwegen waard zijn.

U weet al hoe u Mermaid Editor kunt gebruiken om geautomatiseerde diagrammen te genereren met GPT.

Afhankelijk van uw werkstroom, of u nu ontwikkelaar, projectmanager of consultant bent, bieden andere tools meer verfijning, samenwerking of automatisering. Laten we eens kijken naar de beste opties:

1. PlantUML + IDE-plug-ins

via PlantUML

Als u in een IDE werkt (zoals VS Code, IntelliJ of Eclipse), is PlantUML een handige keuze. GPT kan PlantUML-syntaxis rechtstreeks uitvoeren en met IDE-plug-ins kunt u diagrammen weergeven en bekijken zonder uw codeeromgeving te verlaten.

Belangrijkste functies

Ondersteunt een breed bereik aan UML-diagramtypen (sequentie, use-case, klasse, activiteit, component, status, object, implementatie, timing) via eenvoudige tekstuele beschrijvingen.

Verwerkt niet-UML-diagramtypen zoals netwerkdiagrammen, mindmaps, gantt-grafieken, WBS, ArchiMate en zelfs diagrammen uit JSON/YAML-definities.

Mogelijkheid tot hyperlinks, tooltips, rich text-format (emoticons, Unicode), sprite-iconen en aangepaste iconen

Beperkingen

Handig voor individuele ontwikkelaars, maar niet geschikt voor beoordelingssessies met meerdere belanghebbenden of gezamenlijke ontwerpworkshops.

Prijzen

Free

Meest geschikt voor: Ingenieurs en architecten die diagrammen onder versiebeheer willen hebben naast hun softwareprojecten.

2. Draw. io (diagrams. net)

Draw.io (ook bekend als diagrams.net) is een gratis, flexibele tool voor het maken van diagrammen die het importeren van door GPT gegenereerde Mermaid- of PlantUML-code ondersteunt. Na het importeren kunt u elementen verslepen, neerzetten en opnieuw opmaken om ze presentatieklaar te maken.

Belangrijkste functies

Gratis en open source (core editor), en geen account/registratie vereist voor de webapp.

Werkt naadloos samen met de belangrijkste diensten voor cloudopslagruimte (Google Drive, OneDrive, Dropbox, enz.) en tools voor productiviteit.

Ondersteunt zowel visueel slepen en neerzetten als diagram-as-code (importeren/genereren vanuit Mermaid, PlantUML, CSV, SQL)

Gebruikers kunnen diagramgegevens opslaan in hun eigen opslagruimte of lokaal met de offline desktop-app .

Uitgebreide vormbibliotheken en aangepaste sjablonen voor alle diagramtypen (UML, stroomdiagrammen, netwerken, wireframes, enz. )

Beperkingen

De interface kan rommelig of enigszins verouderd aanvoelen in vergelijking met nieuwere tools.

Lijnen/verbindingen worden mogelijk niet automatisch opnieuw getekend wanneer vormen worden verplaatst, waardoor soms handmatige aanpassingen nodig zijn.

Prijzen

Free

Betaalde niveaus zijn alleen van toepassing op premiumintegraties.

Wat zeggen echte gebruikers over Draw.io?

Een recensie van een gebruiker zegt :

Wat ik het meest waardeer aan Draw.io is de veelzijdigheid in combinatie met het open-sourcekarakter. Enerzijds kan ik dankzij de enorme bibliotheek met technische vormen – met name voor cloudarchitectuur zoals AWS of GCP – nauwkeurige, professionele diagrammen maken.

Wat ik het meest waardeer aan Draw.io is de veelzijdigheid in combinatie met het open-sourcekarakter. Enerzijds kan ik dankzij de enorme bibliotheek met technische vormen – met name voor cloudarchitectuur zoals AWS of GCP – nauwkeurige, professionele diagrammen maken.

3. DiagramGPT (Eraser. io)

via DiagramGPT

DiagramGPT (van Eraser. io) is meer AI-native. U kunt uw opdracht in gewoon Engels invoeren ("maak een microservicediagram met API Gateway, database en authenticatieservice") en het genereert direct een bewerkbaar diagram in de werkruimte.

Belangrijkste functies

Maak direct bewerkbare diagrammen op basis van prompts

Diagram-as-Code is een kernfunctie die automatisch overzichtelijke, onderhoudbare en leesbare diagrammen genereert.

Naadloze combinatie van AI-prompts, slepen en neerzetten en diagramcode voor maximale flexibiliteit

Sterke GitHub-integratie (diagrammen synchroniseren met README's, PR's maken) en een eenvoudig, op Markdown gebaseerd notitiesysteem.

Genereer diagrammen van presentatiekwaliteit met een moderne esthetiek.

Beperkingen

Eigen syntaxis/niet open source (in tegenstelling tot Mermaid of PlantUML)

Minder native integraties met suites voor productiviteit (zoals GSuite/MS Office) in vergelijking met Draw.io.

Leercurve voor de specifieke Diagram-as-Code-syntaxis

Prijzen

Free

Starter: $ 12 per lid per maand

Business: $ 25 per lid per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Meest geschikt voor: Teams met een beperkt budget of ontwikkelaars die snel aanpasbare diagrammen nodig hebben.

4. Lucidchart

via LucidChart

Lucidchart (met Lucid GPT) heeft AI-verbeterde diagrammen. U kunt prompts of structuurgegevens plakken en Lucid zal automatisch stroomdiagrammen, ER-diagrammen of organigrammen opstellen. De diagrammaker kan worden geïntegreerd met verschillende tools, waaronder Google Workspace, Slack en Atlassian-tools.

Belangrijkste functies

Biedt AI-ondersteunde diagramgeneratie om tekstbeschrijvingen om te zetten in gestructureerde diagrammen.

Maakt realtime samenwerking mogelijk, waardoor architecten, ingenieurs en DevOps-teams samen diagrammen kunnen bewerken, opmerkingen kunnen achterlaten en de geschiedenis van versies kunnen bijhouden.

Maakt gelaagde, interactieve diagrammen mogelijk waarin gebruikers kunnen schakelen tussen omgevingen, lagen van veiligheid of systeemstatussen zonder diagrammen te dupliceren.

Beperkingen

Betaalde abonnementen vereist voor geavanceerde AI- en teamfuncties

Prijzen

Free

Individueel: $ 9,00 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Team: $ 10,00 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Meest geschikt voor: consultants, mensen met verantwoordelijkheden voor projectmanagement en multifunctionele teams die diagrammen moeten presenteren aan klanten of leidinggevenden.

Wat zeggen echte gebruikers over Lucidchart?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Lucid maakt het ongelooflijk eenvoudig om complexe ideeën om te zetten in duidelijke visualisaties: stroomdiagrammen, proceskaarten, organigrammen, wireframes, journey maps, allemaal in enkele minuten. Het is vooral handig om teams te helpen snel overeenstemming te bereiken over ideeën die in tekstvorm onoverzichtelijk zouden zijn.

Lucid maakt het ongelooflijk eenvoudig om complexe ideeën om te zetten in duidelijke visualisaties: stroomdiagrammen, proceskaarten, organigrammen, wireframes, journey maps, allemaal in enkele minuten. Het is vooral handig om teams te helpen snel overeenstemming te bereiken over ideeën die in tekstvorm onoverzichtelijk zouden zijn.

5. Draft1. ai

Sommige tools zijn specifiek gericht op bepaalde niches. Draft1. ai is speciaal ontworpen voor softwarearchitectuur. Voer een systeembeschrijving in (bijvoorbeeld "microservices met API Gateway, Kafka en PostgreSQL") en het genereert gestructureerde diagrammen. Na het genereren biedt het aangepaste opties.

Belangrijkste functies

Genereer softwarearchitectuurdiagrammen rechtstreeks vanuit platte tekstsysteembeschrijvingen.

Biedt aangepaste aanpassingsmogelijkheden na het genereren om de layout, stijl en componentengroepering aan te passen.

Zorgt voor een consistente weergave van vormen met behulp van een op regels gebaseerde diagramengine.

Beperkingen

Beperktere gebruiksscenario's passen mogelijk niet in algemene business-werkstroomen.

Prijzen

Gratis proefversie

Basis: $ 24/maand

Pro: $ 32/maand

Enterprise: $ 99+ per gebruiker per maand

Meest geschikt voor: Platformteams die snel architectuurdiagrammen willen genereren op basis van schriftelijke systeembeschrijvingen.

Veelgestelde vragen

Ja. ChatGPT kan op verschillende manieren architectuurdiagrammen genereren. Het kan tekstgebaseerde diagramformaten produceren, zoals Mermaid, PlantUML of Graphviz. Het kan ook gerenderde diagrammen in afbeeldingsstijl maken als u de componenten, relaties en stijl beschrijft die u wilt. Beschouw het als een blauwdrukfluisteraar: geef het duidelijkheid en het schetst de structuur.

GPT-4 kan diagrammen genereren, maar voornamelijk in tekstgebaseerde formaten (Mermaid, UML, ASCII, enz.). Met de juiste tools of integraties kunnen die tekstformaten worden weergegeven in visuele diagrammen. Als u een echt diagram in afbeeldingsstijl nodig hebt, kan GPT-4 de structuur schetsen, maar over het algemeen hebt u een andere renderer of tool nodig om deze om te zetten in een visueel bestand.

Beschrijf het systeem alsof u iemand door een virtuele studio leidt: - Maak een lijst van uw componenten (apps, services, databases, API's). - Leg uit hoe ze met elkaar communiceren. - Voeg eventuele beperkingen of lay-outvoorkeuren toe. Vraag vervolgens de AI om een Mermaid- of PlantUML-diagram te maken, of vraag om een gerenderde afbeelding. Veel mensen beginnen met: "Genereer een Mermaid-architectuurdiagram dat X → Y → Z laat zien met deze werkstroomen. "

Ja. ChatGPT kan UML genereren in formaten zoals Mermaid of PlantUML, waaronder klassendiagrammen, sequentiediagrammen, toestandsmachines, werkstroomen en meer. Deze kunnen rechtstreeks in een UML-compatibele renderer worden geplakt, waardoor u direct een visuele weergave krijgt.