Gratis sjablonen voor cryptovaluta-watchlists om uw portfolio te volgen

Crypto was vroeger een curiositeit voor 's avonds laat. Nu is het een serieuze strategie. Of u nu geïnteresseerd bent in de technologie of het rendement, het bijhouden van uw investeringen is de sleutel om slimmere beslissingen te nemen.

Volgens rapporten zegt 39% van de Amerikaanse respondenten dat ze crypto kopen en aanhouden om zich in te dekken tegen inflatie, maar velen vertrouwen nog steeds op een lappendeken van beursapps, open tabbladen en halfgevulde spreadsheets.

Een eenvoudige sjabloon voor een crypto-watchlist voorspelt niet de volgende bull run. Maar het geeft u wel een duidelijk, gecentraliseerd overzicht van uw tickers, prijzen, instapmomenten en aantekeningen, zodat uw strategie georganiseerd blijft, zelfs als de markten dat niet zijn.

In dit artikel delen we de beste gratis sjablonen voor crypto-watchlists, zodat u uw portfolio op een meer gestructureerde manier en met minder giswerk kunt volgen.

13 sjablonen voor cryptovaluta-watchlists in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel voor alle ClickUp- en andere sjablonen voor cryptowatchlists:

Wat zijn sjablonen voor cryptovaluta-watchlists?

Een sjabloon voor een crypto-watchlist is simpelweg een gestructureerd hulpmiddel om munten bij te houden die u wilt volgen voordat u een transactie aangaat. Het centraliseert prijzen, targets en aantekeningen, zodat beslissingen consistent blijven.

De meeste sjablonen voor crypto-watchlists bevatten gestructureerde velden zoals:

Ticker, naam van het activum en beurs

Huidige prijs, invoerprijs en datum toegevoegd

Targets, stops, en basisrisicotags

Aantekeningen, onderzoekslinks en status (bijvoorbeeld: In de gaten houden, Ingevoerd, Verlaten)

U kunt transacties registreren, activa groeperen per sector of thema en de watchlist koppelen aan een eenvoudig portfolio-overzicht dat de allocatie, ongerealiseerde winst- en verliesrekening en prestaties in de loop van de tijd weergeeft.

Of u nu de voorkeur geeft aan een ClickUp- lijst of een Google Spreadsheets-layout, het idee is hetzelfde: één watchlist die u vertrouwt, in plaats van tien tabbladen die u nauwelijks kunt onthouden.

Wat maakt een goede sjabloon voor een crypto-watchlist?

Een goede sjabloon voor een crypto-watchlist houdt uw gegevens overzichtelijk, actueel en klaar voor gebruik. U moet deze in enkele seconden kunnen scannen en weten welke activa vandaag aandacht nodig hebben.

Zoek naar sjablonen die:

Gebruik duidelijke kolommen voor ticker, activum, prijs, hoeveelheid, datum en aantekeningen.

Maak het gemakkelijk om transacties te registreren, winst en verlies bij te houden en de weergave van de basisallocatie van uw portfolio te bekijken.

Ondersteuning voor filters of tags, zodat u zich kunt concentreren op de meest relevante activa.

Werk efficiënt met live prijsfuncties of eenvoudige importformules.

Maak een verbinding met uw bredere werkstroom voor onderzoek, taken en beoordelingen.

Een sterke sjabloon voor een crypto-watchlist ondersteunt ook een herhaalbaar proces. U kunt elke week dezelfde stappen herhalen: tickers toevoegen, niveaus bekijken, status bijwerken en resultaten registreren. Zo leert u van eerdere transacties in plaats van dezelfde fouten te herhalen.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain leest uw watchlist, transacties en portfolioweergaven en zet versnipperde onderzoeksresultaten om in korte samenvattingen die u daadwerkelijk kunt gebruiken. Stel een eenvoudige vraag en het haalt context uit taken, documenten en uw gekoppelde spreadsheet, en geeft vervolgens antwoord met de exacte tickers, datums en prijsniveaus die u nodig hebt. ClickUp Brain kan ook doelen en stops opstellen op basis van uw aantekeningen en ontbrekende velden voorstellen, zodat uw sjabloon in de loop van de tijd consistent blijft. AI controleert transactielogboekinvoervermeldingen, identificeert ontbrekende details en vraagt om volledige en consistente administratie.

Top 13 sjablonen voor cryptovaluta-watchlists

Het bijhouden van cryptoprijsbewegingen kan al snel ingewikkeld worden. De ene dag controleert u prijzen in een beursapp, de volgende dag jongleert u met watchlists in Sheets, schermafbeeldingen in chatberichten en aantekeningen die begraven liggen in documenten.

Die opeenstapeling is werkversnippering; wanneer uw informatie verspreid is over verschillende apps en documenten.

ClickUp helpt je om die versnippering samen te brengen in één geconvergeerde AI-werkruimte. Je kunt je crypto-watchlist, portefeuillegegevens, onderzoeksaantekeningen en beoordelingstaken in dezelfde werkruimte bewaren. In plaats van tussen tools te schakelen, houd je activa bij, stel je herinneringen in en registreer je transacties op de plek waar je al je werk plant.

Deze 13 gratis sjablonen voor cryptovaluta-watchlists bieden je verschillende opties voor het bekijken en bewerken van lijsten, borden, sheets en documenten. Kies een sjabloon die bij je stijl past en voeg vervolgens ClickUp-functies toe om cijfers om te zetten in een proces waarop je kunt vertrouwen.

1. ClickUp Blockchain Ecosystem sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Voeg projecttaken samen tot een eenvoudig portfolio-overzicht om uw blootstelling te bekijken met het ClickUp Blockchain Ecosystem sjabloon.

De ClickUp Blockchain Ecosystem sjabloon geeft u één weergave van projecten, mensen en mijlpalen rond een keten of sector. In plaats van verspreide documenten en ad-hocaantekeningen krijgt u lijsten en borden die laten zien welke protocollen u volgt, wat ze aan het bouwen zijn en wanneer belangrijke data vallen.

U kunt taken toevoegen voor L1's, L2's en belangrijke apps, en vervolgens links naar whitepapers, audits en uw analyse opslaan. Weergaven zoals Board, lijst en gantt maken het gemakkelijker om te zien hoe de tijdlijnen van de ontwikkeling aansluiten bij uw portfolio en watchlist.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd L1's, L2's en dApps bij met statussen voor onderzoek, testen, audits, lancering en onderhoud.

Voeg aangepaste velden toe voor tickers, sectoren, aantekeningen over het circulerende aanbod en belangrijke on-chain-statistieken.

Stel herinneringen in voor ontgrendelingen, stemmingen of noteringen, zodat u kunt beslissen of een activum op uw watchlist blijft staan of niet.

Koppel taken aan een apart crypto-watchlistblad, zodat onderzoeks- en prijsgegevens met elkaar verbonden blijven.

✨ Ideaal voor: Onderzoeksteams en protocolbeheerders die ketens en apps in kaart brengen en elk project koppelen aan een gestructureerde crypto-watchlist.

2. ClickUp-sjabloon voor portefeuillebeheer

Ontvang een gratis sjabloon Maak een onderzoeksbibliotheek met tags voor sector, risico en overtuiging via de sjabloon voor portefeuillebeheer van ClickUp.

Crypto staat nu naast aandelen en ETF's in veel portefeuilles. Met de ClickUp Portfolio Management sjabloon kunt u uw crypto-watchlist als een echte portefeuille behandelen. Organiseer open posities, geplande transacties en ideeën om alleen te bekijken in één lijst. Vervolgens kunt u aangepaste velden gebruiken voor ticker, activatype, instapkoers, grootte en overtuiging.

Met de weergaven voor 'Open posities', 'Watchlist' en 'Gesloten transacties' kunt u zien waar uw tijd en kapitaal worden ingezet. U kunt ook aantekeningen maken over waarom u bent ingestapt, wat u in de gaten houdt en wat u ertoe zou brengen om uit te stappen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd open posities en watchlist-items bij op één plek met velden voor ticker, prijs en thesis.

Groepeer ze per sector of thema om te zien hoe uw portfolio is samengesteld voordat u nieuwe transacties toevoegt.

Voeg volgende beoordelingsdata toe, zodat u altijd weet wanneer u een activum opnieuw moet bekijken of opnieuw in evenwicht moet brengen.

Bouw een eenvoudig portfolio-dashboard met daarin de allocatie, ongerealiseerde winst- en verliesrekening en het aantal actieve transacties.

✨ Ideaal voor: Traders en PM's die hun crypto-watchlist, actieve posities en beoordelingsfrequentie allemaal in één portfolio-weergave willen zien.

💡 Pro-tip: Maak van portefeuillebeoordelingen een herhaalbare werkstroom met ClickUp Dashboards. U kunt ClickUp Dashboards gebruiken om live gegevens uit uw portefeuillelijst te halen en deze toe te wijzen op basis van activa, aantal openstaande transacties en taken die als risicovol zijn gemarkeerd. Op die manier is uw "portefeuillebeoordeling" niet zomaar een spreadsheet. In plaats daarvan wordt het een set widgets die automatisch worden bijgewerkt op basis van dezelfde gegevens die uw team al bijhoudt.

3. ClickUp-sjabloon voor financieel beheer

Ontvang een gratis sjabloon Houd handelsbudgetten bij per beurs en activum met behulp van het ClickUp Finance Management sjabloon.

Handelen zonder budget kan vaak een uitdaging zijn voor handelaren. U kunt wel iets bereiken, maar u weet niet hoe en tegen welke kosten. Het ClickUp Finance Management-sjabloon biedt een controlepaneel voor het beheren van financiën, met belangrijke statistieken zoals beurzen, kosten, kasbuffers en gerealiseerde winst- en verliesrekeningen.

U kunt maandelijkse handelsbudgetten per beurs of strategie instellen, stortingen en opnames registreren en elke invoer voorzien van een ticker of categorie. Omdat dit in ClickUp staat, kunt u CSV-bestanden van beurzen toevoegen als bijlagen, bonnen uploaden en belastingaantekeningen naast elk record opslaan. Dat maakt eindejaarsbeoordelingen en rapportages een stuk minder vervelend.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel budgetten in voor elke beurs of strategie en vergelijk geplande versus werkelijke uitgaven.

Tag-vermeldingen op basis van ticker, activatype en strategie om te zien waar uw kapitaal echt naartoe gaat.

Voeg CSV-bestanden, PDF's en afschriften toe als bijlagen, zodat belastingaangiften en audits eenvoudiger worden.

Gebruik de weergaven voor 'Deze maand', 'Per beurs' en 'Per activum' om duidelijkere beslissingen over het portfolio te ondersteunen.

✨ Ideaal voor: Actieve handelaren die budgetten, kosten en winst- en verliesrekeningen op verschillende beurzen bijhouden en dat koppelen aan de activa op hun watchlist.

📮 ClickUp Insight: Bijna 4 op de 10 mensen zeggen dat financiële instabiliteit hun grootste zorg is wanneer ze een portfolio-carrière overwegen, en onzekerheid staat bovenaan de lijst. In plaats van te raden waar uw tijd en geld naartoe gaan, kunt u elk uur bijhouden in ClickUp met de ingebouwde tijdsregistratie. Tag werk per client of inkomstenstroom, registreer factureerbare uren en gebruik aangepaste velden om tarieven en betalingen op te slaan. Met ClickUp dashboards kunt u in realtime zien hoeveel tijd u investeert, wat het waard is en welke projecten het meest winstgevend zijn.

4. ClickUp-sjabloon voor investeringsovereenkomst

Ontvang een gratis sjabloon Archiveer uitgevoerde overeenkomsten, ontvangstbewijzen en wijzigingen voor rapportage met behulp van de ClickUp-sjabloon voor investeringsovereenkomsten.

Met de ClickUp-sjabloon voor investeringsovereenkomsten kunt u SAFT's, SAFE's, tokenwarrants en andere transactiedocumenten ordenen in één gestructureerd ClickUp-document. Secties voor voorwaarden, vesting, rechten en overschrijvingsgegevens staan naast opmerkingen en taken voor due diligence en handtekeningen.

U kunt de status bijhouden van 'Concept' tot 'Ondertekend' en herinneringen instellen voor mijlpalen, zoals de eerste vestingdatum of het verstrijken van de lock-up. Koppel vervolgens elke overeenkomst aan de bijbehorende ticker of het bijbehorende project in uw Blockchain Ecosystem- of Portfolio Management-weergaven. Op die manier ziet u, wanneer een token wordt ontgrendeld, ook de juridische context en de oorspronkelijke thesis achter de toewijzing.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Registreer SAFT-, SAFE- of warrant-transacties met velden voor ticker, toewijzing, vesting en lock-up.

Houd handtekeningen, KYC, financiering en checklistitems voor afsluiting bij met duidelijke statussen.

Voeg concepten, redlines en definitieve pdf's toe als bijlagen voor een duidelijk controlespoor.

Koppel elke transactie aan het watchlist-item, zodat waarderingen en beslissingen gekoppeld blijven aan reële termen.

✨ Ideaal voor: Angels, fondsen en operators die dealdocumenten, juridische voorwaarden en watchlistgegevens in dezelfde werkruimte willen hebben.

5. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van activa

Ontvang een gratis sjabloon Voeg schermafbeeldingen en facturen toe als bijlagen, zodat audits en updates gemakkelijk te lezen zijn met behulp van ClickUp's Asset Tracking sjabloon.

Het verliezen van een wallet-sleutel of vergeten op welk apparaat een seed phrase staat, is een risico dat geen enkele spreadsheet alleen kan oplossen. Het sjabloon ClickUp Asset Tracking biedt u een gecentraliseerd register voor alles wat uw cryptoportfolio ondersteunt.

U kunt wallets, hardwareapparaten, exchange-accounts, NFT's en licenties registreren met velden voor eigenaar, toegangsmethode, back-uplocatie en laatste datum van verificatie. U kunt ook tags toevoegen voor 'Hoge waarde', 'Bewaring' of 'Koude opslagruimte', zodat u snel kunt sorteren.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Registreer wallets, back-ups van sleutels, apparaatgegevens en licenties.

Stel terugkerende taken in om back-ups te testen, API-sleutels te roteren of toegangslijsten te controleren.

Voeg schermafbeeldingen en facturen toe als bewijs van aankoop en bewaring.

Koppel uw watchlist en portfolio aan elkaar voor een voltooid beeld van 'waar alles zich werkelijk bevindt'.

✨ Ideaal voor: Individuen en teams die gemak en veiligheid willen combineren en tegelijkertijd hun activaregistraties bijhouden in hun crypto-watchlist en portfoliogegevens.

🤯 Leuk weetje: Analisten schatten dat een aanzienlijk deel van alle ooit geminde bitcoins ontoegankelijk is vanwege verloren sleutels of vergeten wallets. Dit cijfer wordt vaak genoemd als ongeveer 20% van de totale bitcoinvoorraad.

6. ClickUp-lijstsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Bewaar uw gegevens, onderzoek en uitvoering op één plek met de ClickUp-lijstsjabloon.

De ClickUp Lijst-sjabloon is de eenvoudigste manier om een crypto-watchlist om te zetten in een werkend to-do-systeem. Elke rij wordt een munt, en elke munt bevat alles wat u nodig hebt om actie te ondernemen: ticker, huidige prijs, datum toegevoegd, thesis, target en stop.

U kunt één lijst gebruiken als uw hoofdwatchlist en deze indelen op basis van weergave: 'High Conviction', 'Short Term', 'Long Term' of 'Needs Research'. Opmerkingen slaan vragen en follow-ups op, terwijl bijlagen schermafbeeldingen of pdf's bevatten die u later nodig hebt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg een weergave van activa vast met ticker, prijs, thesis en volgende stap in één weergave.

Filter op sector, overtuiging of katalysatordatum om je elke dag op een kleine set te concentreren.

Voeg subtaaken toe voor invoer, uitvoer en beoordelingen, zodat u elke keer dezelfde routine kunt volgen.

Zet voltooide transacties in een aparte weergave om te zien hoe uw watchlist-ideeën in de loop van de tijd hebben gepresteerd.

✨ Ideaal voor: handelaren en onderzoekers die een eenvoudige crypto-watchlist willen, een lijst die ze binnen enkele minuten kunnen bijwerken en waarop ze kunnen reageren zonder van tool te wisselen.

7. ClickUp-spreadsheetsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Stel uw lijst op in ClickUp: geef hem een naam, kies een ruimte en selecteer items importeren.

Bitcoin steeg op 6 oktober 2025 naar recordhoogtes, maar daalde kort daarna weer toen verschuivende economische krantenkoppen een bredere risicomijdende stemming triggerden. Nieuws, threads en grafieken komen altijd zo snel in crypto. Met het ClickUp Spreadsheet Sjabloon kun je vastleggen wat je hebt gezien, wanneer je het hebt gezien en waarom het belangrijk was, zodat je in de toekomst je eerdere beslissingen kunt begrijpen.

Elke rij kan een ticker, activanaam, prijs op het moment van aantekening, datum, samenvatting van de thesis, bronlink en een eenvoudige status zoals "Watching", "Entered" of "Passed" bevatten. U kunt velden toevoegen voor katalysatorvenster, risicotag en overtuigingsscore.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Maak een onderzoeksblad met kolommen voor ticker, prijs, thesis en bronlinks.

Filter op tag of tijdsbestek om elke week de meest relevante installaties te vinden.

Koppel veelbelovende rijen aan taken in uw watchlist of portfolio Lijsten voor uitvoering

Bewaar opmerkingen en bijlagen (grafieken, pdf's, threads) gekoppeld aan elke rij.

✨ Ideaal voor: Analisten en handelaren die een gestructureerd onderzoeksblad willen dat naadloos verbinding maakt met hun crypto-watchlist en portfolio-werkstroom.

8. ClickUp Kanban-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Lees inzichten in enkele seconden met duidelijke prijsniveaus en volgende stappen met behulp van de ClickUp Kanban-sjabloon.

Als u meer in kolommen dan in rijen denkt, verandert de ClickUp Kanban-sjabloon uw crypto-watchlist in een overzichtelijk bord. Stel kolommen in zoals 'In de gaten houden', 'Aankoop gepland', 'Gekocht', 'Ingekort' en 'Verkocht' en sleep vervolgens kaarten naarmate transacties zich ontwikkelen.

Elke kaart kan de ticker, de huidige prijs, de ingangsdatum, het target, de stop en een korte thesis weergeven. U kunt vervolgens swimlanes groeperen op sector, overtuiging of account, zodat u patronen in één oogopslag kunt zien. Dit bord wordt een snelle dagelijkse scan: controleer wat er in "Entry Planned" staat, bevestig de prijsniveaus en ga naar "Bought" of terug naar "Watching".

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg munten visueel van 'Watching' tot 'Sold' met duidelijke, eenvoudige kolommen.

Voeg belangrijke gegevens toe aan elke kaart, zodat u niet elk detailpaneel hoeft te openen.

Groepeer ze per sector of risiconiveau om uw portfolio in evenwicht te houden.

Gebruik filters en WIP-limieten om overbelasting van een kolom te voorkomen.

✨ Ideaal voor: visuele denkers die een crypto-watchlist willen die ze in een paar seconden kunnen lezen in plaats van door een lang document te scrollen.

💡 Pro-tip: zet je crypto-antekeningen om in een voice-first werkstroom met ClickUp Brain MAX Wanneer markten snel veranderen, is uw typsnelheid meestal de bottleneck, niet uw denkvermogen. Met Talk to Text van ClickUp Brain MAX kunt u updates van uw watchlist, handelsideeën en dagboeknotities inspreken terwijl u uw ogen op de grafiek houdt. Het helpt je om je spraak om te zetten in duidelijke, gestructureerde tekst, tot wel 4 keer sneller dan typen. Maar dat is nog niet alles. Omdat het is gekoppeld aan je ClickUp-werkruimte, kunnen die aantekeningen direct worden omgezet in taken, opmerkingen of updates in je sjablonen voor crypto-watchlists. ClickUp Brain MAX maakt ook gebruik van meerdere premium AI-modellen, zoals GPT-4. 1, Claude Sonnet 4 en Gemini 2. 5 Pro, en kiest automatisch het beste model voor wat u aan het doen bent. Specifiek voor crypto kunt u: Dicteer nieuwe tickers met invoer, ongeldigverklaring en aantekeningen, en laat ClickUp Brain MAX ze rechtstreeks in uw ClickUp-lijst of Kanban-weergave plaatsen voor uw crypto-watchlist.

Bespreek uw redenering na een transactie ("SOL verkocht voor $X omdat de financiering piekte en het verhaal afkoelde") en vraag vervolgens om de les samen te vatten en deze te koppelen aan die Taak voor toekomstige evaluatie.

Stel vragen als "Welke tickers op mijn watchlist liggen binnen 3% van hun target?" of "Geef een overzicht van de gerealiseerde winst en verlies van deze week en de grootste winnaars uit mijn portfolio-weergave", en krijg antwoorden op basis van uw daadwerkelijke taken, documenten en gekoppelde Google Drive-bestanden (inclusief watchlist-spreadsheets) in plaats van algemeen advies. Krijg gedetailleerde samenvattingen en hoogwaardige overzichten met ClickUp Brain MAX

9. ClickUp-sjabloon voor het businessplan van investeringsbankiers

Ontvang een gratis sjabloon Neem weloverwogen beslissingen wanneer uw mandaat zowel tokens als aandelen omvat met behulp van het ClickUp Investment Bankers Business-sjabloon.

In augustus 2025 bedroeg de wereldwijde M&A ongeveer 2,6 biljoen dollar sinds het begin van het jaar, waarbij veel teams nu tokens evalueren naast aandelen, omzetprognoses en sectortrends. De ClickUp Investment Bankers Sjabloon biedt u een documentgerichte lay-out waarin u on-chain-statistieken kunt combineren met klassieke marktanalyses.

U kunt secties structureren voor het marktlandschap, de concurrentie, omzetfactoren, token-economie en belangrijke risico's. Tickers en prijzen uit uw crypto-watchlist kunnen rechtstreeks in deze secties worden geraadpleegd, zodat uw plan gekoppeld blijft aan live gegevens.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel één plan op dat marktgrootte, vergelijkingen, tokenontwerp en risicotoelichtingen omvat.

Voeg modellen, memo's en due diligence-checklists toe als bijlagen aan elke sectie.

Wijs eigenaren en deadlines toe aan elk onderdeel van het plan om het werk op gang te houden.

Maak een link naar uw cryptovaluta-watchlist en portfolio-lijsten voor snelle referentie

✨ Ideaal voor: beleggingsteams die hun blootstelling aan tokens en aandelen in evenwicht houden en een gestructureerd plan nodig hebben dat een verbinding heeft met hun lopende watchlist en onderzoek.

10. ClickUp-sjabloon voor projecttracker

Ontvang een gratis sjabloon Houd een logboek bij van wijzigingen in toewijzingen, targets en risico's, zodat je de resultaten later kunt bekijken met de ClickUp Project Tracker-sjabloon.

Markten bewegen volgens hun eigen schema. Indexherwegingen, beleidsvergaderingen en beurswijzigingen kunnen allemaal van invloed zijn op uw portfolio. Met het ClickUp Project Tracker sjabloon kunt u het terugkerende werk rond uw crypto-watchlist plannen en bijhouden.

Stel taken in voor wekelijkse watchlist-beoordelingen, maandelijkse herschikkingen en driemaandelijkse strategiesessies. Gebruik de kalender-, gantt- en tijdlijn-weergaven om te zien wanneer belangrijke gebeurtenissen zich concentreren, en wijs vervolgens eigenaren toe zodat er altijd iemand verantwoordelijk is voor het controleren van risico's en blootstelling. U kunt ook schermafbeeldingen of aantekeningen van elke beoordeling als bijlagen toevoegen voor verdere documentatie.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan terugkerende controles voor uw watchlist en portfolio met duidelijke eigenaren.

Breng externe gebeurtenissen (ontgrendelingsdata, beleidsbeslissingen, belangrijke economische publicaties) in kaart op uw evaluatiekalender.

Voeg aantekeningen en bestanden toe aan elke beoordeling als bijlagen om een overzicht van beslissingen bij te houden.

Gebruik weergaven om al het komende beoordelingswerk voor alle accounts en strategieën te bekijken.

✨ Ideaal voor: handelaren en operationele leiders die hun portfolio niet alleen na grote koersschommelingen willen beoordelen, maar volgens een vast schema.

💡 Pro-tip: ClickUp AI Notetaker kan deelnemen aan uw Zoom- of andere ondersteunde gesprekken, audio opnemen, een transcript genereren en actiepunten en beslissingen uit de vergadering markeren. Nodig de AI-notulist uit voor uw maandelijkse portefeuillebeoordeling en koppel de samenvatting vervolgens rechtstreeks aan Taken, zodat follow-ups onmiddellijk in uw werkstroom terechtkomen.

11. ClickUp OKR-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Vergelijk voor-en-na-statistieken in één blad voor een overzichtelijke analyse met behulp van de ClickUp OKR-sjabloon.

Goede resultaten komen met goede gewoontes. Met de ClickUp OKR-sjabloon kunt u kwartaaldoelstellingen voor uw cryptoproces instellen en deze rechtstreeks koppelen aan uw watchlist en handelsgegevens.

U kunt een doelstelling instellen, zoals 'Risicodiscipline verbeteren', met belangrijke resultaten zoals '100% van de invoer registreren met prijs, datum en thesis' of 'Maximale drawdown onder een bepaald percentage houden'. Elk belangrijk resultaat kan worden gekoppeld aan een specifiek tabblad, lijst of dashboard. Bij elke evaluatie kunt u de voortgang bijwerken, doelen aanpassen en aantekeningen maken over wat wel en niet heeft gewerkt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Vertaal vage doelen ("beter handelen") om in specifieke, meetbare Key Results.

Koppel elke KR aan live gegevens: watchlist, onderzoeksblad of portfolio dashboard

Plan check-ins in, zodat u trends ziet voordat het kwartaal afloopt.

Bekijk voltooide doelstellingen om te zien welke gewoontes het grootste verschil hebben gemaakt.

✨ Ideaal voor: handelaren en kleine teams die crypto-watchlists en handelsgewoonten willen koppelen aan duidelijke, traceerbare doelen.

12. Sjabloon voor het volgen van crypto-portfolios in Google Spreadsheets door SpreadsheetPoint

via SpreadsheetPoint

Sommige handelaren geven de voorkeur aan Sheets, vooral wanneer ze volledige controle willen over formules. De Google Spreadsheets Crypto Portfolio Tracker sjabloon van SpreadsheetPoint biedt u een kant-en-klare crypto-watchlist en portefeuille in één sheet.

U kunt de ticker, hoeveelheid, aankoopprijs en aankoopdatum registreren en vervolgens formules gebruiken om de huidige waarde en winst- en verliesrekening te berekenen. Filters en eenvoudige grafieken maken het gemakkelijk om te zien welke activa uw portfolio domineren en welke nauwelijks invloed hebben.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd tickers, hoeveelheden, aankoopprijzen en huidige prijzen bij in één gratis spreadsheet.

Gebruik importformules om prijsgegevens te vernieuwen zonder handmatig te typen.

Voeg aantekeningen en tags toe voor strategie, sector of overtuiging.

Breid het sjabloon uit met uw eigen grafieken en statistieken naarmate u meer leert.

✨ Ideaal voor: iedereen die een gratis Google Spreadsheets-crypto-watchlist en portfolio-tracker wil die ze kunnen aanpassen naarmate hun strategie zich ontwikkelt.

💡 Pro-tip: De AI-agenten van ClickUp kunnen lijsten of dashboards in de gaten houden en acties triggeren wanneer er iets niet klopt, zoals ontbrekende velden of verouderde datums. U kunt een agent instellen om elke ochtend uw geïmporteerde watchlist-taken te scannen en een taak aan te maken wanneer een ticker een target, stop of laatste prijsaantekening mist. Dit kan u helpen uw proces overzichtelijk te houden zonder handmatige controles. Laat routinematige controles over aan ClickUp AI Agents en houd uw watchlist eenvoudig up-to-date

13. Crypto Grafiek Sjabloon door Template. Net

Nummers zijn nuttig, maar grafieken zijn beter te onthouden. Met de Crypto Chart Template van Template.net kunt u gegevens uit uw crypto-watchlist-sjabloon of Google Spreadsheets invoeren en deze onmiddellijk omzetten in overzichtelijke visuals.

U kunt de allocatie per activum, prijsontwikkelingen in de loop van de tijd of veranderingen in dominantie voor de belangrijkste posities weergeven. Verwissel staafdiagrammen voor lijndiagrammen, pas labels aan en markeer belangrijke niveaus die voor u van belang zijn. Eenmaal ingesteld, kunnen deze visuals eenvoudig worden geëxporteerd voor rapporten, threads of teamupdates.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Zet uw watchlist- en portfoliogegevens om in duidelijke grafieken die u snel kunt lezen.

Visualiseer de allocatie per activum, sector of overtuigingsniveau.

Markeer invoeren en sluitingen om de timing en resultaten van transacties te bestuderen.

Exporteer gepolijste afbeeldingen voor updates, recensies of posts op sociale media.

✨ Ideaal voor: handelaren en schrijvers die op zoek zijn naar een snelle manier om crypto-watchlistgegevens om te zetten in grafieken voor besluitvorming en communicatie.

🤯 Leuk weetje: De Amerikaanse overheid heeft nu tientallen miljarden dollars aan in beslag genomen crypto-activa in bezit, waaronder een grote Bitcoin-reserve, wat aantoont hoe digitale activa onderdeel zijn geworden van de nationale balansen.

ClickUp uw cryptospel naar een hoger niveau

De meeste mensen beginnen met een lappendeken van systemen: apps voor koersen, een watchlist in Google Spreadsheets, aantekeningen tijdens het chatten en het gevoel dat ze iets missen. Na verloop van tijd wordt die lappendeken een wirwar van taken en wordt het moeilijker om te zien welke transacties echt belangrijk zijn.

ClickUp biedt onderdak aan uw crypto-watchlist. ✨

Centraliseer meerdere gegevenspunten in lijsten of tabellen, voeg onderzoek toe, plan beoordelingstaken en maak verbinding met dashboards voor een eenvoudig overzicht van uw portfolio. Met ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker en AI Agents kunt u gegevens samenvatten, notities dicteren, vergaderingen vastleggen en kleine controles automatiseren. Als dat klinkt als wat u zoekt, meld u dan aan bij ClickUp en begin met het bouwen van een werkruimte waar uw watchlist, portfolio en volgende stappen eindelijk samen komen.