Gratis monday.com-bordensjablonen voor elk team

Het is verrassend hoe vaak kleine projectproblemen, zoals herhaaldelijk handmatig werk, verwarring over de eigendom van taken en het achter teamgenoten aan zitten voor updates, uiteindelijk tijd en energie kosten.

Volgens het Projectmanagement Instituut verspillen bedrijven $ 120.000 voor elke $ 1 miljoen die wordt geïnvesteerd als gevolg van slechte projectprestaties.

De bordensjablonen van monday.com zijn ontworpen om die inefficiënte vicieuze cirkel te doorbreken. Deze kant-en-klare, aanpasbare sjablonen vereenvoudigen de installatie van projecten door een basis te bieden voor alles, van dagelijkse taken tot grote productlanceringen.

Je kunt ze eenvoudig aanpassen aan je team, zodat je niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen wanneer er een nieuw project komt. In dit artikel laten we je enkele van de handigste aanpasbare bordensjablonen zien waarmee je aan de slag kunt.

Wat maakt een goede monday.com-bordensjabloon?

Een monday.com-bordensjabloon is een kant-en-klare bordconfiguratie. Het bevat vooraf ingedeelde groepen, items, kolommen, automatiseringen en weergaven die zijn ontworpen om een bepaalde werkstroom te ondersteunen.

Wanneer je een sjabloon toepast, genereert monday.com automatisch een nieuw bord met alle elementen al gestructureerd, zodat je direct aan de slag kunt met de werkstroom zonder het bord handmatig in te stellen.

Op deze manier kunnen teams specifieke elementen opslaan, hergebruiken en bewerken om aan hun projectbehoeften te voldoen. Dit kunt u doen met de ideale monday-bordensjabloon:

✅ Organiseer taken met een duidelijke structuur van groepen , items en kolommen om ze eenvoudig te kunnen bijhouden.

✅ Maak flexibele aanpassingen van kolommen, weergaven en werkstroomen mogelijk voor verschillende soorten projecten.

✅ Ondersteun automatisering van borden die repetitieve handelingen vereenvoudigen , zoals wijzigingen in de status of updates voor Taaken.

✅ Maak samenwerking mogelijk met toegewezen taken, opmerkingen en realtime notificaties binnen het bord.

✅ Maak het gemakkelijk om borden op te slaan, te dupliceren en opnieuw te gebruiken als sjablonen voor toekomstige projecten.

💡 Pro-tip: Sjabloonborden kunnen net zo handig zijn voor persoonlijke routines en dagelijkse herinneringen. Een Reddit-gebruiker vertelde hoe het gebruik van één bord voor zowel werk- als persoonlijke taken hem hielp om te voorkomen dat hij zijn taken over verschillende apps en plakbriefjes moest verdelen.

Bord-sjablonen in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de monday.com-bordensjablonen en ClickUp- alternatieven:

Gratis monday.com-bordensjablonen

Oké, laten we eens kijken naar de gratis monday.com-bordsjablonen die je meteen kunt gebruiken!

1. Sjabloon voor projectportfoliobeheer

via Monday

Het zijn niet altijd de grote projecten die u uitputten. Soms zijn het juist die stapels kleinere updates en verschuivende prioriteiten die uw dag extra uitdagend maken. Met deze sjabloon voor projectmanagement voor portfolio's kunt u al uw projecten op één locatie samenbrengen.

Nu hoef je niet meer te worstelen met een miljoen dingen die overal gebeuren, maar hoef je alleen nog maar aandacht te besteden aan één enkele ruimte.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Bekijk al uw projecten, deadlines en taken in één overzichtelijk bord.

Verzamel nieuwe projectaanvragen en beheer goedkeuringen zonder extra heen-en-weer-gepraat.

Houd budgetten, tijdlijnen en teamopdrachten bij met eenvoudige updates.

Deel bestanden, aantekeningen en updates in realtime, precies daar waar het werk plaatsvindt.

Gebruik dashboards, Kanban-borden of tijdlijnen om uw projectportfolio op uw eigen manier te volgen.

✨ Ideaal voor: teams die meerdere projecten, klantenportfolio's of cross-functionele initiatieven beheren.

2. Sjabloon voor klantcampagnes voor bureaus

via Monday

Uit een recent onderzoek van PWC blijkt dat de meeste goed presterende teams één ding gemeen hebben: ze gebruiken tools voor projectmanagement met functies uit het sjablooncentrum die hen helpen slimmer te werken.

Als bureau hebt u waarschijnlijk te maken gehad met versnipperde feedback, verborgen e-mailthreads en verschuivende deadlines. De sjabloon voor klantcampagnes voor bureaus organiseert elke campagnefase (briefings, goedkeuringen, taken, tijdlijnen en feedback van klanten) in één gesynchroniseerde werkruimte. Op deze manier blijven uw team en klanten op één lijn, zonder overlappingen of verwarring.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Organiseer clientgegevens, campagnetaaken en updates in één overzichtelijk bord.

Maak samenwerking met klanten eenvoudiger met aanpasbare formulieren en gesynchroniseerde contacten.

Houd feedback, goedkeuringen en de voortgang van campagnes bij zonder achter updates aan te jagen.

Beheer de werklast van uw team en houd tegelijkertijd de langetermijndoelen in het oog.

Automatiseer routinetaken en herinneringen, zodat u niets belangrijks mist.

✨ Ideaal voor: marketingbureaus, creatieve teams en projectmanagers die in contact staan met klanten.

👀 Leuk weetje: Leonardo da Vinci was ook een groot fan van takenlijsten. Zijn beroemde notitieboeken bevatten checklists met dingen die hij wilde leren, mensen die hij wilde ontmoeten en projecten die hij wilde proberen.

3. Sjabloon voor aanvragen voor projecten en goedkeuringen

via Monday

Het grootste probleem bij communicatie is de illusie dat er communicatie heeft plaatsgevonden.

Het grootste probleem bij communicatie is de illusie dat er communicatie heeft plaatsgevonden.

De oude uitspraak van George Bernard Shaw geldt nog steeds, vooral als het gaat om verzoeken voor projecten. Als je denkt dat je alles beter onthoudt door alles in e-mails te bewaren, denk dan nog eens goed na. Door het voortdurende heen en weer gestuur kunnen belangrijke details gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

De sjabloon voor projectaanvragen en goedkeuringen centraliseert alle binnenkomende projectaanvragen op één bord, zodat er niets verloren gaat in e-mails of spreadsheets. Het ondersteunt aangepaste aanvraagformulieren, realtime notificaties en geautomatiseerde herinneringen om goedkeuringen te stroomlijnen en iedereen op één lijn te houden.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Verzamel projectaanvragen op één plek met aanpasbare, deelbare formulieren.

Houd alle belanghebbenden op de hoogte met realtime updates en notificaties.

Houd goedkeuringen, feedback en deadlines bij zonder mensen achterna te hoeven zitten.

Sorteer en beheer verzoeken op status, datum of team met eenvoudige, kleurgecodeerde groepen.

Gebruik automatisering om aanvragers te informeren wanneer hun project is goedgekeurd of moet worden gewijzigd.

✨ Ideaal voor: projectmanagers, operationele teams en afdelingshoofden die interne of clientverzoeken afhandelen.

💡Pro-tip: ClickUp Brain voegt een extra ondersteuningslaag toe aan uw projectmanagement. Het is een AI-aangedreven assistent die feedback kan samenvatten, projectgerelateerde vragen kan beantwoorden en aantekeningen rechtstreeks in uw werkruimte kan ordenen. Dankzij deze functie bent u minder tijd kwijt met het zoeken naar informatie en houdt u meer tijd over om creatief bezig te zijn.

4. Sjabloon voor socialemediaplanner

via Monday

Social media is tegenwoordig misschien wel een van de belangrijkste verticals in een bedrijf. In tegenstelling tot andere afdelingen bestaat social media echter vaak uit een klein team dat een tiental taken beheert. Om de dag duikt er een nieuwe trend op, met bijbehorende deadlines en creatieve middelen.

Deze Social Media Planner-sjabloon brengt uw berichten, plannen en prestatiegegevens samen in één overzichtelijke ruimte die u daadwerkelijk kunt beheren. Hiermee kunt u uw socialemediastatistieken rechtstreeks in het bord importeren, zodat al uw inzichten en middelen op één plek worden geconsolideerd.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Sla creatieve assets, kopij en campagnebestanden op in één gedeelde werkruimte.

Plan content op basis van platform, publicatiedatum en status met duidelijke, aanpasbare kolommen.

Importeer socialemediastatistieken en maak verbinding met externe bestanden met slechts een paar muisklikken.

Wijs teamleden toe, stel deadlines vast en houd de voortgang van content bij met gemak.

Gebruik kleurgecodeerde groepen om campagnes te sorteren, resultaten te monitoren en trends snel te herkennen.

✨ Ideaal voor: socialemediamanagers, marketingteams en contentmakers die meerdere campagnes tegelijkertijd beheren.

📮 ClickUp Insight: Bijna 28% van de werknemers ziet onzichtbaar werk gewoon als onderdeel van goed teamwork, maar voor 10% voelt het alsof altijd dezelfde paar mensen de extra last dragen. Wat begint als teamwork kan al snel omslaan in stille frustratie wanneer de lasten niet eerlijk worden gedeeld. Het goede nieuws is dat ondersteuning niet altijd van een teamgenoot hoeft te komen. Of je nu op zoek bent naar een oud document, de status controleert van een Taak die niemand zich meer herinnert, of probeert de persoon te vinden die vorig jaar een soortgelijk verzoek heeft afgehandeld, ClickUp Brain kan je helpen snel te vinden wat je nodig hebt, zodat niemand zich buitengesloten voelt.

5. Sjabloon voor het onboarden van klanten

via Monday

De onboarding van klanten is een cruciaal moment dat zorgvuldige planning en uitvoering vereist. Een moeizame start kan een verkeerde indruk geven. Met deze sjabloon kunt u het hele onboardingproces beheren, van de kick-offvergadering tot de implementatie en training van klanten, op één bord.

Het biedt zichtbaarheid in de voortgang en de bestede tijd, waardoor interne teams op één lijn blijven en klanten zich bij elke stap ondersteund voelen.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Beheer elke onboarding-stap, van kick-offgesprekken tot overdrachten aan klanten, in één bord.

Houd de voortgang, de geïnvesteerde tijd en de volgende stappen bij met volledige zichtbaarheid voor uw team.

Houd verkoop-, succes- en cliententeams op één gedeeld platform op één lijn.

Wijs eigenaren toe, stel deadlines in en deel updates, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Pas het bord eenvoudig aan de unieke onboardingbehoeften van elke client aan.

✨ Ideaal voor: Customer success teams, accountmanagers en sales enablement teams die zich richten op post-sale engagement.

📚 Lees ook: Hoe u een takenbord effectief kunt gebruiken voor beter taakbeheer

6. Sjabloon voor productontwikkeling

via Monday

Om een product op koers te houden, is meer nodig dan alleen goede ideeën. Het gaat om het vinden van een balans tussen sprintdoelen, het beheren van bugs en ervoor zorgen dat de roadmap voor alle betrokkenen duidelijk blijft.

Met deze sjabloon voor productontwikkeling kunnen teams eenvoudig scrum-sprints plannen, bijhouden en beheren, van het prioriteren van backlogs tot sprint-retrospectieven. De sjabloon bevat tools voor het in kaart brengen van uw productvisie met een hoogwaardige roadmap, het bijhouden van bugtickets en het uitvoeren van gezamenlijke retrospectieven.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Beheer uw backlog en prioriteiten van Sprints met duidelijke eigendommen en het bijhouden van de voortgang.

Breng productdoelen in kaart met een hoogwaardige roadmap die is verbonden met uitvoeringstaken.

Houd bugs, feedback van klanten en oplossingen bij in één overzichtelijk bord.

Voer effectieve retrospectieven uit met feedback van het team en actiepunten die op één plek worden vastgelegd.

Blijf op de hoogte van de voortgang van Sprints en continue verbeteringen met duidelijke, gedeelde updates.

✨ Ideaal voor: productmanagers, engineeringteams en Agile-teams die zich bezighouden met Sprints en releases.

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschat rendement op investering (ROI) van 384% behaald . Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

📚 Lees ook: Gratis sjablonen voor sprintplanning voor agile teams

Beperkingen van monday.com-sjablonen

Tevreden over het meeste, maar ernstig gefrustreerd over een paar basiszaken.

Tevreden over het meeste, maar ernstig gefrustreerd over een paar basiszaken.

Zo vatte een Reddit-gebruiker zijn ervaring met monday.com samen.

Voordat je begint, is het handig om te weten waar het misschien wat minder soepel verloopt:

Veel sjablonen bieden een algemene opzet, wat betekent dat u ze vaak moet bewerken en aanpassen aan uw specifieke project.

Limieten op automatisering bij gratis en goedkopere abonnementen kunnen het lastig maken om uw werkstroom volledig te stroomlijnen.

Activiteitenlogboeken in sjablonen geven niet altijd een gedetailleerde weergave van updates of wijzigingen op meerdere borden.

Er is geen ingebouwde ruimte voor het delen van ideeën of brainstormen, dus je hebt mogelijk extra tools nodig voor creatieve samenwerking.

Grotere borden en complexe sjablonen kunnen leiden tot langere laadtijden, vooral naarmate uw werkruimte groeit.

📚 Lees ook: De beste tools voor projectplanning

Alternatieve bordsjablonen

De meeste boardsjablonen zijn te algemeen om bij uw werkelijke werkstroom te passen of te rigide om aan te passen aan uw veranderende processen. Uiteindelijk krijgt u een board dat er georganiseerd uitziet, maar uw team niet echt helpt om sneller te werken.

ClickUp hanteert een andere aanpak als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte.

De bordsjablonen in ClickUp zijn niet alleen visuele lay-outs, ze worden geleverd met ingebouwde automatiseringen, gekoppelde documenten en intelligente taakrelaties die daadwerkelijk weergeven hoe het werk wordt gedaan. Het elimineert Work Sprawl door uw borden rechtstreeks te koppelen aan alles wat uw team nodig heeft: bestanden, communicatie, tijdlijnen en rapporten.

Geen handmatige updates meer – alleen 100% context op één plek waar mensen en agents samenwerken om projecten op gang te houden.

Hier zijn 15 van de beste sjablonen van ClickUp die de verbinding tussen uw dagelijkse werk en uw grotere doelen daadwerkelijk herstellen:

1. ClickUp-bordensjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Beheer taken op een manier die duidelijk en met de ClickUp-bordsjabloon verbonden aanvoelt.

Zelfs met dashboards beschikbaar, valt 43% van de teams nog steeds terug op spreadsheets om dingen zelf uit te zoeken. Dat komt vaak doordat dashboards niet het volledige verhaal laten zien of niet flexibel genoeg zijn voor het dagelijkse werk.

De ClickUp-bordsjabloon lost dit probleem op door een volledig aanpasbare werkstroom te bieden die functioneert als een live visuele tracker.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Pas kolommen aan uw werkstroom aan en houd alles op één lijn.

Visualiseer taken, statussen en voortgang in één bordweergave.

Groepeer taken op basis van Sprint, prioriteit of eigenaar zonder van tool te wisselen.

Volg updates en voer taken uit met eenvoudige drag-and-drop-acties.

Gebruik de ingebouwde bordweergaven zonder de verbinding met uw doelen of tijdlijn te verliezen.

✨ Ideaal voor: projectteams, afdelingshoofden en teams die op zoek zijn naar een aanpasbaar projectbord.

Nu we het toch over datavisualisatie hebben: projectmanagers kunnen de voortgang en doelstellingen in realtime bijhouden met behulp van een aanpasbaar dashboard voor projectmanagement. Hier is een korte video waarin wordt uitgelegd hoe het werkt:

2. ClickUp-projectbord-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Geef uw team één georganiseerde ruimte om te plannen, bij te houden en te leveren via de projectbord-sjabloon van ClickUp.

Bij het beheren van een project moet vaak een evenwicht worden gevonden tussen alle componenten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of deadlines. Wanneer uw takenlijsten, updates en feedback echter verspreid zijn over verschillende domeinen, wordt de situatie een uitdaging.

De ClickUp-projectbordensjabloon is speciaal ontworpen voor die momenten en biedt het volgende om alles in één weergave samen te brengen.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Verdeel complexe projecten in beheersbare taken en duidelijke werkstroomen.

Houd de voortgang van taken, deadlines en verantwoordelijkheden bij op één enkel bord.

Werk samen met uw team en deel projectupdates met belanghebbenden.

Aangepaste weergaven en kolommen voor de grootte en reikwijdte van uw project.

Krijg een weergave van uw project zonder de details uit het oog te verliezen.

✨ Ideaal voor: multifunctionele teams, mensen met verantwoordelijkheid voor projectmanagement en operationele teams die samenwerkingsprojecten beheren.

📚 Lees ook: Stappen om de werkstroom van uw team te verbeteren

3. ClickUp eenvoudige Kanban-bordsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Ervaar een eenvoudige manier om georganiseerd te blijven met het ClickUp Simple Kanban-sjabloon.

De ClickUp Kanban-sjabloon is een flexibele tool die teams helpt hun werkstroom te visualiseren en te beheren. Het beschikt over aangepaste statussen, velden en weergaven. Zo kunt u eenvoudig de voortgang bijhouden, grote projecten opsplitsen en knelpunten opsporen.

Met ingebouwde tools voor projectmanagement zoals tagging, subtaaken en taakafhankelijkheden kunnen teams de transparantie verbeteren en het gebruik van middelen optimaliseren voor een hogere productiviteit.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Visualiseer de voortgang van taken met eenvoudige drag-and-drop-bewegingen tussen kolommen.

Verdeel grotere projecten in kleinere, beheersbare stappen

Signaleer knelpunten vroegtijdig en pas prioriteiten aan met minder giswerk.

Verbeter de communicatie door iedereen zichtbaarheid te geven in de status van taken.

Aangepaste kolommen, labels en werkstroomen voor uw project.

✨ Ideaal voor: Teams die op zoek zijn naar een duidelijke, visuele manier om taken, werkstroomen en projectfasen bij te houden.

4. ClickUp-sjabloon voor het projectmanagement van meerdere projecten

Ontvang een gratis sjabloon Geniet van de gemoedsrust dat al uw werk op één plek staat met behulp van de ClickUp-sjabloon voor meerdere projecten.

Bijna 60% van de projectmanagers houdt zich bezig met maximaal vijf projecten tegelijk. Met zoveel dingen die tegelijkertijd gebeuren, is het niet meer dan normaal dat er een paar details over het hoofd worden gezien. Maar de ClickUp Simple Sprints Kanban Board Template komt u te hulp. Deze sjabloon helpt Agile-teams bij het plannen, uitvoeren, configureren en bijhouden van hun werk met duidelijkheid.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Plan sprints met vooraf ingestelde bord- en lijstweergaven voor een betere zichtbaarheid.

Maak een schatting van taken en houd de voltooiing bij binnen elke sprintcyclus.

Aangepaste werkstroom- en automatiseringsprocessen voor uw Agile-proces.

Volg de voortgang van Sprints en identificeer belemmeringen in realtime.

Zorg ervoor dat uw team op één lijn blijft wat betreft doelen, tijdlijnen en volgende stappen.

✨ Ideaal voor: projectmanagers en teams die meerdere projecten of Agile-Sprints tegelijkertijd moeten combineren.

📮ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de onderbrekingen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

5. ClickUp Kanban weergave Roadmap-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Blijf gefocust op het grote geheel, zelfs als de details veranderen, met de Kanban-weergave Roadmap-sjabloon van ClickUp.

Traditionele roadmaps zien er in eerste instantie vaak uitstekend uit... totdat de plannen veranderen. Bij het aanpassen van doelen en taken wordt u zich bewust van de aanzienlijke inspanning die nodig is om deze elementen handmatig bij te werken.

Met de ClickUp Kanban View Roadmap-sjabloon kunt u gemakkelijker direct aanpassingen doorvoeren zonder dat u elke keer opnieuw hoeft te beginnen wanneer uw prioriteiten veranderen. Geef uw team een flexibele, visuele manier om roadmaps te beheren als een levend document.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Maak een duidelijk visueel stappenplan met eenvoudige drag-and-drop-functie.

Voeg taken eenvoudig toe, verplaats ze of verwijder ze naarmate uw plannen evolueren.

Wijs eigenaren en deadlines toe om verantwoordelijkheid onderdeel te maken van de werkstroom.

Houd uw roadmap in lijn met de realtime voortgang van het project en feedback.

Deel updates met belanghebbenden in een format dat gemakkelijk te volgen en aan te passen is.

✨ Ideaal voor: productmanagers, projectplanners en managementteams die strategische roadmaps op elkaar afstemmen.

👀 Lees ook: Hoe visuele technieken van projectmanagement te implementeren

6. ClickUp Kanban voor softwareontwikkeling

Ontvang een gratis sjabloon Zorg voor duidelijkheid in uw ontwikkelingswerkstroom met deze ClickUp Kanban-sjabloon voor softwareontwikkeling.

Softwareprojecten staan bekend om hun onvoorspelbare karakter. Er zit een kern van waarheid in de grappen over ontwikkelaars die plotseling extra taken krijgen toegewezen.

De ClickUp Kanban-sjabloon voor softwareontwikkeling helpt teams hun werkstroom te visualiseren en te beheren door taken weer te geven als kaarten die door elke fase van de ontwikkeling gaan. Het biedt aanpasbare Kanban-borden, laat je limieten instellen voor lopende werkzaamheden (WIP) en bevat dashboards om de cyclustijd bij te houden.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Visualiseer elke fase van het ontwikkelingsproces met aanpasbare Kanban-borden.

Stel limieten in voor lopende werkzaamheden om knelpunten en overbelasting van uw team te voorkomen.

Stroomlijn intakeverzoeken en houd alles georganiseerd in één werkstroom.

Houd cyclustijden bij en monitor teamprestaties met realtime dashboards.

Pas prioriteiten aan en beheer ontwikkelingstaken met duidelijke eigendommen en voortgang.

✨ Ideaal voor: ontwikkelteams, QA-testers en softwareproductmanagers die functieverzoeken en bugs bijhouden.

👀 Leuk weetje: stroomdiagrammen zijn ontstaan in de staalindustrie. In 1921 introduceerden industrieel ingenieurs Frank en Lillian Gilbreth stroomdiagrammen om fabrieksprocessen in kaart te brengen.

7. ClickUp Agile Sprint Planning-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Geef uw team de tools om met vertrouwen te plannen met het ClickUp Agile Sprint Planning sjabloon.

Zonder een gedegen plan kunnen zelfs de beste teams hun focus verliezen. Maar niet met de ClickUp Agile Sprint Planning Template. Deze sjabloon helpt je om elke Sprint duidelijk in kaart te brengen, afhankelijkheden bij te houden en iedereen op één lijn te houden.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Plan sprints met aanpasbare borden die zich aanpassen aan elke projectgrootte.

Visualiseer taken, afhankelijkheden en deadlines in een overzichtelijke tijdlijn-weergave.

Volg de voortgang van sprints van begin tot eind met duidelijke statusupdates.

Breng belanghebbenden op één lijn wat betreft doelen, tijdlijnen en toewijzing van middelen in één gedeelde ruimte.

Pas plannen en prioriteiten snel aan op basis van feedback of veranderende behoeften.

✨ Ideaal voor: Scrum-teams, Agile-projectmanagers en ontwikkelteams die iteratieve sprintcycli uitvoeren.

8. ClickUp-sjabloon voor ontwerpbord

Ontvang een gratis sjabloon Breng elke Sprint in kaart en houd afhankelijkheden bij met het ClickUp Agile Sprint Planning sjabloon.

Met de ClickUp Design Board sjabloon kun je gemakkelijker concepten organiseren, afbeeldingen delen en samenwerken met je team of klanten zonder het gebruikelijke heen-en-weer-gepraat. Je kunt elke fase van je project bijhouden met aangepaste statussen, velden en tijdlijnen die speciaal zijn afgestemd op ontwerpwerk.

Met de sjabloon kun je ook makkelijk feedback verzamelen, revisies beheren en alle creatieve middelen op één plek organiseren voor naadloos teamwork.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Verzamel ontwerpelementen, concepten en feedback in één overzichtelijk bord.

Visualiseer creatieve ideeën met afbeeldingen, video's en aantekeningen, allemaal in één ruimte.

Creëer samenwerkingswerkruimtes waar uw team kan bijdragen en updates kan delen.

Deel boards met klanten of belanghebbenden voor snelle beoordelingen en goedkeuringen.

Aangepaste werkstroom om te passen bij het creatieve proces van uw project.

✨ Ideaal voor: ontwerpteams, creatieve bureaus en multifunctionele teams die ontwerpmateriaal en feedback beheren.

💡 Pro-tip: voor teams die hun productiviteit nog verder willen verhogen, biedt ClickUp Brain MAX geavanceerde functies zoals: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint en al uw gekoppelde apps om bestanden, documenten en bijlagen te vinden zonder uw werkstroom te verlaten. U hoeft niet meer tussen tabbladen te schakelen om te vinden wat u nodig hebt.

Gebruik Talk to Text om de status van taken bij te werken, nieuwe borditems aan te maken of werk toe te wijzen aan teamleden met uw stem, zonder dat u uw handen hoeft te gebruiken terwijl u in vergaderingen zit of projectupdates bekijkt.

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini binnen één contextuele werkruimte die uw bordstructuur, teamwerkstroomen projectgeschiedenis begrijpt. Probeer ClickUp Brain MAX — de AI die uw projecten door en door kent. Maak komaf met de wildgroei aan AI-tools. Gebruik uw stem om bordautomatisering te genereren, sjablonen te vullen met echte projectgegevens en direct antwoord te krijgen op vragen over de status van het project.

9. ClickUp-sjabloon voor Getting Things Done

Ontvang een gratis sjabloon Krijg dingen gedaan zonder overweldigd te raken met behulp van ClickUp's Getting Things Done-sjabloon.

Door eindeloze lijsten met nog te doen op het werk lijkt het alsof je hard werkt, maar zelden vooruitgang boekt. De Getting Things Done (GTD)-sjabloon van ClickUp, geïnspireerd door de methode van David Allen, helpt je taken vast te leggen, te organiseren en te beheren op een manier die mentale rommel opruimt.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Verzamel taken, ideeën en items in één overzichtelijk bord.

Sorteer taken op prioriteit, context of project met aanpasbare weergaven.

Verdeel grote projecten in kleinere, beheersbare volgende stappen

Bekijk en update taken regelmatig om op de hoogte te blijven van toewijzingen.

Gebruik duidelijke categorieën zoals Volgende acties, In afwachting van en Ooit om uw werkstroom op gang te houden.

✨ Ideaal voor: individuen en teams die GTD-methoden toepassen voor het vastleggen, prioriteren en uitvoeren van taken.

10. ClickUp-sjabloon voor het onboarden van klanten

Ontvang een gratis sjabloon Geef elke nieuwe klant het gevoel dat hij of zij een prioriteit is met behulp van de ClickUp-sjabloon voor klantonboarding.

Er wordt misschien veel gesproken over AI die uw banen afpakt, maar als het gaat om het onboarden van klanten, blijft het menselijke element nog steeds het belangrijkst. 68% van de bedrijven zegt dat personalisatie erg belangrijk is, en 64% noemt het verbeteren van de klantervaring hun grootste prioriteit.

Dat begint allemaal met een soepel, doordacht onboardingproces: een proces waarbij klanten zich vanaf het begin gewaardeerd voelen. Deze sjabloon voor klantonboarding helpt u daarbij.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Begeleid nieuwe klanten bij hun onboarding met een duidelijk, stapsgewijs proces.

Houd taken, tijdlijnen en mijlpalen bij in één gedeelde werkruimte.

Breng uw teams voor klantensucces, verkoop en ondersteuningsteams op één lijn met hetzelfde plan.

Automatiseer follow-ups, updates en herinneringen om gemiste stappen te voorkomen.

Aangepaste onboarding-ervaring die voldoet aan de behoeften van elke klant zonder aan consistentie in te boeten.

✨ Ideaal voor: Verkoop-, succes- en klantenserviceteams die het onboardingproces voor nieuwe klanten voor gebruikers stroomlijnen.

11. ClickUp-sjabloon voor selectiematrix voor werving

Ontvang een gratis sjabloon Stel een team samen dat bij uw doelstellingen past en met u meegroeit door over te stappen op de ClickUp-sjabloon voor wervingsselectie.

Het vinden van de juiste mensen voor uw team gaat nooit alleen om cv's. Wat echt belangrijk is, is dat elke kandidaat een eerlijke beoordeling krijgt op basis van wat echt belangrijk is voor de rol. Om u hierbij te helpen, helpt de ClickUp-sjabloon voor selectiematrix u structuur aan te brengen in uw wervingsproces.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Organiseer en houd alle sollicitaties bij in één gestructureerd bord.

Evalueer kandidaten aan de hand van duidelijke criteria zoals vaardigheden, ervaring en kwalificaties.

Vergelijk sollicitanten naast elkaar voor een objectievere besluitvorming.

Stroomlijn het wervingsproces met aanpasbare weergaven en statusregistratie om de status bij te houden.

Deel feedback in realtime met uw wervingsteam, zodat iedereen op één lijn blijft.

✨ Ideaal voor: HR-teams, recruiters en wervingsmanagers die kandidaten beoordelen aan de hand van gestructureerde criteria.

👀 Leuk weetje: Post-it-antekeningen zijn per ongeluk tools voor de werkstroom geworden. Oorspronkelijk waren Post-its een mislukt experiment met kleefstof, maar ze vonden hun doel toen mensen ze gingen gebruiken om ideeën op muren te ordenen.

12. ClickUp-sjabloon voor projectretrospectieve

Ontvang een gratis sjabloon Maak van elk project een leerervaring met het Project Retrospective sjabloon van ClickUp.

Het voltooien van een project is een mijlpaal, maar de tijd nemen om na te denken over hoe het is gegaan, helpt teams echt om te groeien. De ClickUp-sjabloon voor projectevaluatie biedt u een eenvoudige manier om terug te kijken en te leren van zowel successen als tegenslagen.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Leg vast wat goed werkte en waar dingen beter hadden gekund.

Identificeer verbeterpunten en stel duidelijke actiestappen vast voor toekomstige projecten.

Evalueer de prestaties van uw team ten opzichte van de doelen op een open, gestructureerde manier.

Moedig eerlijke feedback aan en versterk de samenwerking door middel van gedeelde reflecties.

Documenteer geleerde lessen en best practices om deze met uw team door te voeren.

✨ Ideaal voor: projectteams, scrummasters en teamleiders die retrospectieven of post-mortems uitvoeren.

13. ClickUp-sjabloon voor IT-ondersteuning

Ontvang een gratis sjabloon Laat uw IT-team zich concentreren op het oplossen van problemen, in plaats van ze te sorteren met de ClickUp IT-ondersteuningssjabloon.

Wanneer IT-verzoeken zich opstapelen, kan dit snel gevolgen hebben voor zowel uw team als uw klanten. Hier biedt de IT-ondersteuningssjabloon van ClickUp uw ondersteuningsteam een eenvoudige, georganiseerde manier om verzoeken te beheren en problemen sneller op te lossen.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Organiseer supporttickets en houd hun status bij op één centraal bord.

Wijs taken toe en voer taken uit samen met teamgenoten om problemen efficiënt op te lossen.

Houd voortgang, deadlines en klantupdates bij met duidelijke zichtbaarheid.

Automatiseer routinematige updates en herinneringen om te voorkomen dat u belangrijke verzoeken mist.

Houd een doorzoekbaar overzicht bij van eerdere tickets, oplossingen en feedback voor toekomstig gebruik.

✨ Ideaal voor: IT-helpdeskteams, interne ondersteuningsafdelingen en klantenservicemanagers die IT-tickets bijhouden.

14. ClickUp-sjabloon voor zakelijke onkostendeclaraties

Ontvang een gratis sjabloon Houd grip op uw bedrijfsfinanciën met de ClickUp-sjabloon voor onkostendeclaraties.

Als u denkt dat zakelijke uitgaven pijnlijk zijn, moet u eens proberen om orde te scheppen in uw verspreide bonnetjes. Met het ClickUp-sjabloon voor zakelijke onkostendeclaraties kunt u orde scheppen in uw financiële administratie. U kunt al uw zakelijke uitgaven eenvoudig registreren, categoriseren en controleren in één overzichtelijke werkruimte.

Deze sjabloon stroomlijnt goedkeuringen en rapportages, waardoor financieel beheer eenvoudiger en transparanter wordt.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Maak, update en houd onkostendeclaraties bij in één gedeelde werkruimte.

Visualiseer uitgaventrends en identificeer gebieden waar kosten kunnen worden bespaard.

Houd budgetten bij, houd vergoedingen bij en beheer goedkeuringen met gemak.

Houd financiële gegevens georganiseerd voor audits, rapportages of prognoses.

Werk in realtime samen met financiële teams of managers aan het bijhouden van uitgaven.

✨ Ideaal voor: financiële teams, afdelingshoofden en projectmanagers die budgetten en uitgaven bewaken.

15. ClickUp-sjabloon voor redactionele kalender voor blogs

Ontvang een gratis sjabloon Concentreer u op schrijven, niet op het bijhouden van uw agenda met het ClickUp Blog-sjabloon voor de editorial kalender.

Een contentmaker heeft twee fulltime banen: content creëren en organiseren. Dat laatste hoort geen onderdeel te zijn van de functieomschrijving. Daarom biedt de ClickUp Blog Editorial Calendar sjabloon je een eenvoudige manier om je ideeën in kaart te brengen en deadlines bij te houden.

➡️ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Plan en organiseer alle blogcontent in één overzichtelijk, aanpasbaar bord.

Stel deadlines vast, wijs taken toe en houd de voortgang bij van concept tot publicatie.

Werk in realtime samen met schrijvers, editors en bijdragers.

Identificeer hiaten in de content en plan vooruit voor tijdige, consistente publicaties.

Houd de status van berichten, goedkeuringen en feedback bij in een gedeelde redactionele werkstroom.

✨ Ideaal voor: contentteams, marketingmanagers en bloggers die redactionele werkstroomen en deadlines plannen.

Til uw maandagen naar een hoger niveau met de gratis sjablonen van ClickUp

Het beheren van projecten is al moeilijk genoeg zonder uren te verspillen aan het opzetten van dezelfde borden. In plaats van jezelf dat aan te doen, kun je beter overschakelen op kant-en-klare sjablonen.

De bordensjablonen van Monday.com bieden u een goed uitgangspunt wanneer u de installatie wilt vereenvoudigen en snel aan de slag wilt gaan.

Als je echter op zoek bent naar meer flexibiliteit en creatieve controle, bieden de sjablonen van ClickUp net dat beetje extra dat je team zal waarderen.

Van projectplanning en sprintborden tot onboarding-werkstroomen en redactionele kalenders: ClickUp biedt je kant-en-klare sjablonen die meegroeien met je team. Klaar om je processen te vereenvoudigen en tijd te besparen?

✅ Meld u nu aan bij ClickUp!