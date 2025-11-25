Off-Page SEO-sjabloon voor backlinks en merkopbouw

We zijn snel met het prijzen van de UI, UX en algehele esthetiek van een website wanneer deze uitblinkt. We geven vaak krediet aan de content wanneer deze hoog scoort in zoekmachines... en terecht. Maar er is nog een andere kant aan hoe een site mensen echt bereikt, een kant die niet altijd in de schijnwerpers staat.

Dit is waar on-page SEO en off-page SEO stilletjes het zware werk doen.

De waarheid is dat slechts 96,55% van de content nooit verkeer ontvangt vanuit Google-zoekresultaten, wat betekent dat slechts een klein deel van de webpagina's daadwerkelijk hun publiek bereikt. Off-page zoekmachineoptimalisatie maakt hier het verschil.

Uiteraard omvat het veel zaken tegelijk, van linkbuilding en merkvermeldingen tot recensies en communitysignalen (die zoekmachines laten zien dat uw site betrouwbaar is). Omdat off-page SEO uit zoveel onderdelen bestaat, is het zelden werk voor één persoon.

In dit artikel bekijken we handige Off Page SEO checklist-sjablonen die je kunnen ondersteunen bij je inspanningen en je werk de beste kans geven om gezien te worden.

Off-Page SEO checklist-sjablonen in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel voor alle ClickUp off-page SEO-checklist-sjablonen:

Wat zijn Off-Page SEO checklist-sjablonen?

Off-Page SEO Checklist-sjablonen zijn gestructureerde, kant-en-klare handleidingen die u helpen bij het plannen, organiseren en bijhouden van alle activiteiten die buiten uw website worden uitgevoerd om uw positie in zoekmachines en online autoriteit te verbeteren.

Ze geven een overzicht van taken, best practices en statistieken voor sleutel-off-page SEO-gebieden.

Het succesverhaal van Zapier is een voorbeeld van hoe ver sterke SEO kan gaan. Alleen al hun blog genereert maandelijks 1,6 miljoen organische bezoeken, met een waarde van ongeveer 3,7 miljoen dollar. Een enkel artikel gericht op "beste to-do-lijst-apps" levert maandelijks 58.800 bezoekers op, terwijl programmatische landingspagina's goed zijn voor 16% van het totale organische verkeer. Zelfs kleine onderzoeken hebben backlinks opgeleverd van meer dan 90 domeinen met een hoge autoriteit. Wat al deze cijfers met elkaar verbindt, is de kracht van Zapier's off-page SEO. Die backlinks, merkvermeldingen en content hubs zijn signalen voor zoekmachines dat de site geloofwaardig is en een hogere ranking verdient.

Daarom is off-page SEO relevant voor iedereen die serieus bezig is met het vergroten van het verkeer en de autoriteit. En om het proces te vergemakkelijken, kunt u vertrouwen op een off-page SEO-checklist-sjabloon.

Dit is wat ze voor u kunnen doen:

Verdien hoogwaardige backlinks van gerenommeerde sites en analyseer de profielen van concurrenten.

Houd merkvermeldingen bij om uw autoriteit te versterken, zelfs zonder links.

Vergroot uw zichtbaarheid via sociale media en online communities.

Verbeter lokale SEO door nauwkeurige bedrijfsvermeldingen en citaten bij te houden.

Promoot waardevolle content via gastposts, syndicatie en influencer outreach.

Wat maakt een goede Off-Page SEO checklist-sjabloon?

Goede handleidingen zijn het eens over de basisprincipes. Off-page SEO verwijst naar werk dat buiten uw website wordt gedaan om vertrouwen te winnen.

De meest bruikbare checklists richten zich op hoogwaardige backlinks, merkvermeldingen, lokale vermeldingen en beoordelingen, doordachte deelname aan de community en consistent bijhouden van de positie. Wanneer deze taken worden georganiseerd en herhaald, verbeteren ze de positie in zoekmachines en genereren ze meer verkeer vanuit zoekresultaten.

Met dat in gedachten moet een sterke Off Page SEO checklist-sjabloon het werk eenvoudig, herhaalbaar en gemakkelijk te volgen maken.

Dit is waar u op moet letten bij een goede checklist:

✅ Stappen om hoogwaardige backlinks te verdienen en op te bouwen, gebroken links te herstellen en uw profiel te vergelijken met dat van concurrenten

✅ Taak om merkvermeldingen en natuurlijke backlinks te monitoren, lid te worden van relevante forums en online communities, en subtiele contentpromotie te plannen.

✅ Lokale SEO-items om uw Google Bedrijfsprofiel bij te werken, consistente vermeldingen toe te voegen en doordachte beoordelingen uit te nodigen.

✅ Een klein gedeelte om zoekwoorden, verwijzingsverkeer en hoe zoekmachinecrawlers uw site zien bij te houden met Google Search Console- en Google Analytics-accounts.

✅ Een afdrukbare, teamvriendelijke off-page SEO-checklist-sjabloon met eigenaren, deadlines, interne links naar gerelateerde on-page taken en ruimte voor technische SEO-follow-ups.

📖 Lees ook: Voorbeelden van evergreen content die het verkeer op lange termijn stimuleren

Top 9 Off-Page SEO checklist-sjablonen

Impactvolle SEO wordt zelden door een eenling uitgevoerd.

Impactvolle SEO wordt zelden door een eenling uitgevoerd.

Off-page SEO is groter dan één persoon. Zelfs met dagelijkse checklist-apps kan het alleen beheren van al deze zaken al snel uitmonden in een rommelige lijst met half afgemaakte taken.

En het gaat niet alleen om de hoeveelheid taken, maar ook om de versnippering die ze veroorzaken. Versnippering ontstaat wanneer backlinks in één spreadsheet worden bijgehouden, vermeldingen in een andere spreadsheet staan en updates over outreach begraven liggen in chatthreads.

ClickUp lost deze problemen op als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, die alle werk-apps, gegevens en werkstroomen samenbrengt. In plaats van elke keer tussen apps te schakelen of helemaal opnieuw te beginnen, bevindt uw SEO-werkstroom zich in één enkele, verbonden hub waar de context intact blijft. Met dat in gedachten zijn hier gratis off-page SEO-checklist-sjablonen:

1. ClickUp SEO-checklist-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Maak off-page SEO-inspanningen eenvoudiger uit te voeren met de ClickUp SEO-checklist-sjabloon.

Herinner je je de scène in The Matrix waarin Neo eindelijk de code achter alles ziet en beseft hoe alle onderdelen met elkaar verbonden zijn? Zo voelt een goede SEO-checklist aan. De ClickUp SEO-checklist-sjabloon geeft teams dat soort duidelijkheid.

Het organiseert alles, van onderzoek naar korte en lange zoekwoorden tot het repareren van gebroken links, in overzichtelijke taken, zodat geen enkele stap in uw SEO-strategie over het hoofd wordt gezien. U kunt zelfs AI-tools gebruiken om zoekwoordrangschikkingen bij te houden, content-optimalisatie te plannen en gebroken links te controleren. Het helpt om de technische SEO-voortgang in de gaten te houden zonder deadlines of eigendom.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Onderzoek target-zoekwoorden, houd ze bij in taken en stem ze af op contentdoelen.

Controleer op gebroken links en houd lopende technische SEO-oplossingen bij met terugkerende taken.

Maak een sitemap, dien deze in bij zoekmachines en houd de voortgang van de indexering bij.

Gebruik dashboards om de zichtbaarheid van zoekresultaten, interne links en algemene SEO-inspanningen te monitoren.

✨ Ideaal voor: Marketingteams die op een gestructureerde manier SEO-taken willen bijhouden zonder belangrijke details te missen.

2. ClickUp-projectchecklist-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Verdeel projecten in gedetailleerde stappen en wijs duidelijke eigendommen toe met de projectchecklist-sjabloon van ClickUp.

De ClickUp Project Checklist sjabloon is een krachtig, flexibel raamwerk dat u helpt elke fase van uw project te organiseren, van planning tot uitvoering. Het is ontworpen om taken op te splitsen in uitvoerbare stappen, zodat u het perfect kunt afstemmen op uw off-page SEO.

In plaats van je af te vragen wie wat doet, zet deze to-do-lijst-sjabloon elke stap op een rijtje, wijst duidelijke rollen toe en zorgt ervoor dat het hele proces soepel verloopt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel deadlines vast en houd afhankelijkheden bij om vertragingen en knelpunten te voorkomen.

Gebruik dashboards en kalenders om de voortgang in realtime te volgen en indien nodig aanpassingen te doen.

Genereer rapporten om inzicht te krijgen in de prestaties en verbeterpunten te identificeren.

✨ Ideaal voor: Teams die complexe projecten beheren die duidelijkheid, verantwoordelijkheid en een soepele uitvoering van begin tot eind vereisen.

💡 Pro-tip: Het beste aan ClickUp is waarschijnlijk de AI, ClickUp Brain. Omdat deze is ingebouwd, heeft deze toegang tot uw taken, documenten en projecten en kent deze de context al. Dat betekent dat u geen details hoeft te kopiëren en plakken in een aparte tool of opnieuw hoeft uit te leggen waar u mee bezig bent. Zet verspreide SEO-gegevens om in directe inzichten met ClickUp Brain

3. ClickUp-sjabloon voor wekelijkse checklist

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik gecentraliseerde tools die teams meer ruimte geven om zich te concentreren via het ClickUp Weekly Checklist sjabloon.

De meeste mensen besteden ongeveer 60% van hun tijd aan wat experts 'werk over werk' noemen. Dat betekent dat ze urenlang schakelen tussen apps, in lange vergaderingen zitten of informatie proberen te bijhouden in plaats van daadwerkelijk vooruitgang te boeken.

Met de wekelijkse checklist-sjabloon van ClickUp krijgt u een wekelijks stappenplan voor het off-page SEO-werk van uw team. Hiermee kunt u taken van tevoren plannen, herinneringen instellen en zien welke items achterlopen.

Met deze SEO-roadmap-sjabloon krijgt u ook duidelijkheid over waar u zich elke dag op moet concentreren. Deze zekerheid zorgt ervoor dat u geen terugkerende en kleinere taken uit het oog verliest.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan uw off-page taken voor de week, zoals outreach, social shares of vermeldingen, van tevoren.

Houd de voortgang dagelijks bij, zodat niets wordt vergeten.

Automatiseer terugkerende taken, zodat wekelijkse controles, scans van merkvermeldingen of linkaudits niet elke keer opnieuw hoeven te worden ingesteld.

Pas onderweg prioriteiten aan terwijl u op de hoogte blijft van de volledige werkweek.

✨ Ideaal voor: Drukke professionals of teams die een duidelijke wekelijkse routine willen om digitale rommel te verminderen en zich te concentreren op zinvol werk.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor het schrijven van content voor snellere contentcreatie

4. ClickUp SEO-roadmap-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Zet hoogstaande SEO-doelen om in kleinere, traceerbare taken met behulp van ClickUp's SEO-roadmap-sjabloon.

De recente kernupdate van Google gaf een herinnering aan dat zoekresultaten voortdurend veranderen. Deze brede updates zijn bedoeld om content naar voren te brengen die nuttiger is en waarbij de mens centraal staat, en ze kunnen hele categorieën van websites herschikken.

Dit betekent dat wat een paar maanden geleden werkte, vandaag misschien niet meer hetzelfde gewicht in de schaal legt. De ClickUp SEO Roadmap sjabloon helpt u zich daarop voor te bereiden. Hiermee kunt u SEO-doelen schetsen, de voortgang bijhouden en inzicht krijgen in wat vaak overweldigend aanvoelt bij zoekoptimalisatie. U kunt prioriteit geven aan taken zoals trefwoordonderzoek en linkbuilding.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer off-page-inspanningen zoals backlinks, vermeldingen en outreach in duidelijke stappen.

Bekijk de voortgang en ontdek wat uw site helpt om beter in de kijker te komen.

Pas prioriteiten snel aan wanneer algoritme-updates de positie van zoekwoorden veranderen.

✨ Ideaal voor: SEO-professionals en contentstrategen die een langetermijnplan nodig hebben dat zich gemakkelijk aanpast aan algoritmeveranderingen.

🧠 Wist u dat: Vóór Google was Archie de eerste echte zoekmachine, gebouwd in 1990 om FTP-bestanden te indexeren. Het zocht niet eens naar websites, maar alleen naar bestandslijsten op servers. Vandaag de dag lijkt het primitief, maar destijds was het revolutionair om dingen online te vinden.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain Max gaat nog een stap verder met ClickUp's Talk to Text, waarmee je ideeën kunt dicteren, content kunt opstellen of taken kunt toewijzen met je stem, en dat vier keer sneller dan typen. Stel je voor dat je een telefoongesprek met een client afrondt en meteen zegt: "Maak een vervolgtaak voor aanstaande dinsdag met alle actiepunten. " Brain Max registreert het, wijst het toe en maakt automatisch een verbinding met het juiste document of de juiste teamgenoot. Sla het typen over en zet uw strategie om in actie met de Talk To Text-functie van ClickUp

5. ClickUp SEO-onderzoek en -beheersjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Volg de voortgang in de loop van de tijd en deel de resultaten met uw team met de SEO-onderzoeks- en beheersjabloon van ClickUp.

SEO-onderzoek draait om het begrijpen van informatie, het herkennen van patronen en het omzetten van gegevens in beslissingen die de zichtbaarheid vergroten. Voor teams is het zelden een gebrek aan gegevens dat een uitdaging vormt, maar wel het uitzoeken hoe ze al het onderzoek kunnen bewaren. De ClickUp SEO-onderzoeks- en beheersjabloon lost dat op.

De sjabloon combineert het bijhouden van zoekwoorden, concurrentieanalyse en taakplanning, zodat uw team zowel de details als het grotere geheel kan overzien. Hierdoor kunt u eenvoudig de prestaties meten, campagnes aanpassen en alles in verbinding houden met uw doelstellingen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd bij hoe target-zoekwoorden presteren en pas uw strategie aan wanneer de rangschikking verandert.

Plan en beheer linkbuilding of contentupdates naast zoekwoordonderzoek.

Vergelijk de activiteiten van concurrenten en reageer met uw eigen verbeteringen.

✨ Ideaal voor: SEO-teams die één plek willen om onderzoek, campagnes en prestaties te bijhouden.

🧠 Wist u dat: Heeft u zich ooit afgevraagd waarom links "UTM"-tags hebben? De "U" komt van Urchin Software, een bedrijf dat Google in 2005 heeft gekocht. Die overname leidde tot Google Analytics, een van de meest gebruikte webtools van dit moment.

6. ClickUp SEO-projectmanagementsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Bouw gestaag resultaten op met een gecoördineerd plan met behulp van de ClickUp SEO-projectmanagement-sjabloon.

Stel je het volgende voor. Een bedrijf lanceert een nieuwe productlijn en het marketingteam is er al druk mee bezig. Schrijvers stellen blogs op, ontwerpers werken aan de landingspagina's en ontwikkelaars lossen problemen met de snelheid van de website op. Ondertussen willen leidinggevenden weten hoe de campagne presteert en wat de volgende stappen zijn.

De brug die u nodig hebt, is het SEO-projectmanagement-sjabloon van ClickUp. 💯Dit brengt alle bewegende delen van een SEO-campagne samen in één georganiseerde hub. Onderzoek, content, technische oplossingen en rapportage staan niet langer op zichzelf, maar werken samen. Van het stellen van doelen en het controleren van websites tot het toewijzen van werk en het meten van resultaten: met dit sjabloon hoeft u niet langer achter bewegende delen aan te jagen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Wijs taken toe aan de volledige SEO-werkstroom en volg de voortgang ervan.

Organiseer zoekwoorden, onderzoek en prestatiegegevens in één centrale ruimte.

Houd uw budget en middelen bij met zichtbaarheid in hoe uw tijd en moeite worden besteed.

Vereenvoudig de communicatie zodat updates en volgende stappen altijd duidelijk zijn.

✨ Ideaal voor: marketingteams die volledige SEO-campagnes beheren en alles, van strategie tot uitvoering, op één plek willen bijhouden.

💡 Pro-tip: Beschouw ClickUp Agents als teamgenoten die nooit moe worden van repetitieve taken. Deze AI SEO-tools kunnen vragen beantwoorden, updates genereren, voortgang bijhouden en zelfs inzichten uit tools zoals Google Drive, GitHub of Salesforce naar boven halen, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Als u bijvoorbeeld vraagt: "Hoeveel backlinks hebben we deze week gekregen?", kan een medewerker die gegevens direct opvragen, samenvatten en zelfs volgende stappen voorstellen. U kunt ook aangepaste agents bouwen zonder ook maar één regel code aan te raken. Geef gewoon de taak op (zoals wekelijkse SEO-voortgangsrapporten of het monitoren van vermeldingen van concurrenten), kies de databronnen en het systeem werkt op de automatische piloot.

7. ClickUp-sjabloon voor het beheer van marketingcampagnes

Ontvang een gratis sjabloon Plan de fasen van uw campagne, van lancering tot afronding, met behulp van de ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer.

Liquid Death en Yeti voerden een campagne die ieders aandacht trok door een eigenzinnige mini-kofferdam te lanceren. Het was speels en onverwacht, en het verspreidde zich als een lopend vuurtje over sociale platforms en mediakanalen. De les was simpel: wanneer creatieve ideeën samengaan met een duidelijke planning, kunnen de resultaten onvergetelijk zijn.

Met het sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp kunt u datzelfde niveau van doordachtheid in uw campagnes brengen. Het houdt alles op één plek bij, van content en tijdlijnen tot budgetten en rollen van teams, zodat u nooit het gevoel hebt dat u met te veel dingen tegelijk bezig bent.

Het maakt het ook minder stressvol om halverwege een campagne aanpassingen door te voeren. Of u nu een koptekst wilt vervangen, een publicatiedatum wilt wijzigen of de boodschap voor een kanaal wilt verfijnen, u hebt de structuur al klaarstaan.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Wijs content, ontwerp, promotie, community en analysewerk toe in één ruimte.

Gebruik weergaven zoals kalender of faseoverzicht om op de hoogte te blijven van de timing.

Rapporteer resultaten met ingebouwde mogelijkheden om te bijhouden, zodat alle belanghebbenden het verhaal kunnen volgen.

✨ Ideaal voor: Marketingteams die campagnes lanceren en behoefte hebben aan coördinatie, zichtbaarheid en controle, van idee tot evaluatie.

8. ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Verdeel het werk in behapbare taken met duidelijke statussen met de ClickUp-sjabloon voor taakbeheer.

Mensen krijgen steeds meer gedaan in minder tijd, wat bewijst dat efficiëntie draait om zorgvuldige planning. Voor teams dient het als een herinnering dat resultaten altijd belangrijker zijn dan het aantal gewerkte uren.

De ClickUp-sjabloon voor taakbeheer helpt u dat idee in de praktijk te brengen. Het brengt al uw werk samen op één plek, zodat u een duidelijk beeld krijgt van wat er gaande is, wat is voltooid en wat vervolgens aandacht nodig heeft.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg de voortgang met weergaven zoals lijst, bord of kalender.

Wijs verantwoordelijkheden toe, zodat iedereen weet waar hij zich op moet concentreren.

Gebruik automatiseringen en velden om tijd te besparen op herhaalde updates.

✨ Ideaal voor: Teams en individuen die op zoek zijn naar een eenvoudige maar flexibele manier om taken georganiseerd te houden en voortgang zichtbaar te maken.

Hulp nodig bij SEO-projectmanagement? Bekijk deze video:

9. ClickUp SEO-rapportsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Ontdek trends in de loop van de tijd met driemaandelijkse rapportageopties met de ClickUp SEO-sjabloon.

Met het ClickUp SEO-rapportage-sjabloon kunt u verspreide nummers omzetten in een betekenisvol SEO-verhaal. U kunt verkeer, zoekwoorden, leads en meer bijhouden terwijl u visuele hulpmiddelen zoals grafieken en diagrammen gebruikt om uw inzichten begrijpelijk te maken.

U kunt ook terugkerende beoordelingen instellen, statistieken bijwerken met aangepaste velden en de prestaties nauwlettend in de gaten houden.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Maak klantgerichte rapporten met duidelijke weergaven van verkeer, zoekwoorden en conversies.

Bewaar alle SEO-gegevens in één gedeelde werkruimte voor eenvoudige samenwerking.

Gebruik grafieken en diagrammen om complexe statistieken te vertalen naar verhalen die belanghebbenden begrijpen.

✨ Ideaal voor: SEO-managers en digitale marketingteams die de prestaties consistent willen bijhouden en de resultaten duidelijk willen presenteren.

Het enige verkeer waar u van zult houden, met ClickUp

Off-page SEO is de stille kracht die bepaalt of uw werk daadwerkelijk mensen bereikt.

Een sterke werkstroom sluit ook direct aan op uw on-page SEO-checklist, zodat uw content goed geoptimaliseerd is. Met een georganiseerde checklist voor zoekwoordonderzoek kunt u uw off-page-inspanningen afstemmen op wat mensen daadwerkelijk zoeken.

En vergeet niet: off-page SEO-tactieken werken alleen als ze een weerspiegeling zijn van echte autoriteit die zichtbaar is op de resultatenpagina's van zoekmachines. Het combineren van structuur met strategie is wat resultaten oplevert.

De sjablonen die we hebben bekeken, zijn niet bedoeld om checklists te maken omwille van het maken zelf, maar om uw team te helpen met vertrouwen vooruitgang te boeken. Wat ClickUp onderscheidt van andere tools, is de manier waarop het al deze bewegende delen op één plek samenbrengt. U hoeft niet tussen verschillende apps te schakelen om backlinks, vermeldingen of outreach bij te houden.

Als u klaar bent om duidelijkheid in uw werkstroom te brengen, kunt u het beste beginnen met een sjabloon.

Meld u nu aan voor ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Off-page SEO omvat alle activiteiten die u buiten uw website uitvoert om de zichtbaarheid en het vertrouwen ervan te verbeteren. Zie het als de reputatie van uw site in de bredere digitale wereld. Het omvat backlinks, merkvermeldingen, sociale signalen en partnerschappen die zoekmachines laten zien dat uw content geloofwaardig is en het waard is om hoog te scoren.

Een audit begint met het onderzoeken wie er naar uw site linken en of die links nuttig of schadelijk zijn. Bekijk vervolgens uw merkvermeldingen, sociale activiteiten en online beoordelingen om te zien hoe uw Business wordt gezien. Vergelijk ten slotte uw profiel met dat van concurrenten om kansen te vinden waar u mogelijk zichtbaarheid mist.

Off-page SEO is in wezen afhankelijk van backlinks, online autoriteit en het vertrouwen van de gemeenschap. Hoogwaardige backlinks, positieve recensies, sociale betrokkenheid en gastcontent spelen allemaal een rol. Samen vormen ze de signalen die zoekmachines gebruiken om te bepalen hoe betrouwbaar uw site is.

Er zijn verschillende tools die u kunnen helpen bij het bijhouden van backlinks, het meten van domeinautoriteit en het monitoren van merkvermeldingen. Hieronder vallen platforms die gespecialiseerd zijn in linkanalyse, social listening en het volgen van concurrenten. De beste keuze hangt af van of u een lichtgewicht tracker voor kleine controles wilt of een volledig platform voor grotere campagnes.

Begin met het opsommen van de basisprincipes: controleer backlinks, vraag om beoordelingen, publiceer gastcontent en blijf actief op sociale platforms waar uw klanten zich bevinden. Pas de lijst vervolgens aan uw branche aan. Een lokaal café kan zich bijvoorbeeld richten op vermelding op foodblogs, terwijl een ontwerpbureau zich kan richten op gastposts op creatieve sites.

Een voorbeeld hiervan is de vroege strategie van Airbnb om merkvertrouwen op te bouwen via gastblogs en partnerschappen, waardoor het bedrijf bekendheid verwierf voordat het een begrip werd. Een ander voorbeeld is de aanpak van HubSpot om gratis tools te ontwikkelen die enorme hoeveelheden backlinks genereerden van blogs en bedrijven over de hele wereld. Deze campagnes laten zien hoe creatieve ideeën buiten uw website autoriteit en aandacht naar uw website kunnen terugbrengen.