15+ beste Figma-websitesjablonen voor een verbluffend webdesign

Elk websiteproject begint met een plan. Maar met een leeg canvas kan het eeuwig duren om inspiratie op te doen en aan de slag te gaan. Later verdwijnen uren in het vernieuwen van knoppen en navigatie. Deadlines worden overschreden terwijl je dezelfde componenten opnieuw bouwt, en wat creatief werk zou moeten zijn, verandert in repetitief werk.

Met Figma-websitesjablonen begint u niet vanaf nul. U begint vanaf klaar.

Van SaaS-landingpagina's die verkopen tot indrukwekkende portfolio's: deze Figma-websitesjablonen bieden je alles wat je nodig hebt om snel responsieve websites te ontwerpen en op te schalen.

Wat zijn Figma-websitesjablonen?

Figma-websitesjablonen zijn vooraf ontworpen websitelay-outs die zijn gemaakt in Figma, een cloudgebaseerde ontwerp- en samenwerkingstool. Elke sjabloon bevat doorgaans componenten zoals navigatiebalken, rasters, knoppen, formulieren en typografiesystemen die voldoen aan de best practices voor responsief ontwerp.

Omdat ze volledig onderhevig zijn aan bewerking in Figma, kunt u deze sjablonen aanpassen aan de identiteit van uw merk en de behoeften van uw project zonder ze helemaal opnieuw te hoeven maken. Figma-websitesjablonen zijn ook gemaakt met het oog op samenwerking. Teams kunnen ontwerpen in realtime delen, becommentariëren en herhalen, terwijl ontwikkelaars assets en CSS rechtstreeks uit Figma kunnen halen wanneer het tijd is om te bouwen.

💡 Pro-tip: gebruik een sjabloon als basis en sla je aangepaste versie op als een gedeelde ontwerpbibliotheek. Zo zorg je ervoor dat elk project vanaf het begin in lijn blijft met je merkrichtlijnen.

De beste websitesjablonen in één oogopslag

Hier is een korte samenvattende tabel voor de Figma- en ClickUp -sjablonen voor productlanceringen die in deze blog worden vermeld:

Figma-websitesjablonen

Met zoveel opties in de Figma-community en andere bibliotheken kan het moeilijk zijn om te weten welke sjablonen de moeite waard zijn. Het goede nieuws is dat u niet honderden bestanden hoeft door te nemen. Wij hebben het werk voor u klaar gemaakt.

Hieronder vindt u de beste Figma-websitesjablonen in sleutelcategorieën zoals landingspagina's, portfolio's, SaaS, e-commerce, blogs en dashboard. Elke sjabloon wordt geleverd met kant-en-klare lay-outs en componenten die u kunt aanpassen aan uw merk.

1. Minimalistische landingspagina-sjabloon

via Figma

De Minimal Landing Page Sjabloon combineert een volledige landingspagina-layout met een kant-en-klaar ontwerpsysteem. Naast een hero-koptekst, clientlogo's, service-highlights, testimonials en CTA's bevat het ook typografische schalen, knopvarianten, kleurtoken en pictogrammensets.

De sjabloon heeft een overzichtelijke componentstructuur, waarbij lagen duidelijk zijn gelabeld en georganiseerd met Auto Layout, zodat je de content kunt bijwerken zonder het ontwerp te verstoren.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Verkort de installatie met vooraf gebouwde secties en herbruikbare componenten.

Zorg voor merkconsistentie met een ingebouwde stijlgids.

Aanpasbaar voor verschillende sectoren dankzij flexibele lay-outs.

🔑 Ideaal voor: Bureaus en bedrijven die een kant-en-klare pagina en een herbruikbaar ontwerpsysteem voor toekomstige projecten willen.

2. Collectie landingspagina's

De gratis Landing Page Kit Collection biedt 13 landingspagina-sjablonen voor desktop en mobiel, ondersteund door een uitgebreid ontwerpsysteem. Het wordt geleverd met 7 icon packs, een vlaggenset, meer dan 10 footerontwerpen, meer dan 250 globale stijlen en meer dan 100 componenten en varianten.

Alles is overzichtelijk georganiseerd, zodat je snel secties kunt combineren en consistentie tussen meerdere pagina's kunt behouden.

🌟 Waarom je dit geweldig zult vinden:

Hergebruik elementen in verschillende projecten in plaats van alles opnieuw te bouwen.

Pas footers en secties aan om lay-outs aangepast te maken voor verschillende sectoren.

Schaal snel op wanneer je meerdere client-sites of campagnes beheert.

🔑 Ideaal voor: freelancers en productteams die snel meerdere landingspagina's moeten maken met een consistent ontwerp.

3. SinanTokmak Webontwikkelaar Portfolio Website Sjabloon

De SinanTokmak Web Developer Portfolio Website Template van Johann Leon wordt geleverd met 12 vooraf gebouwde webpagina's in 4 responsieve schermgroottes, waardoor u eenvoudig een professionele online aanwezigheid kunt creëren die op elk apparaat werkt. Het bestand bevat duidelijke stijlen, herbruikbare componenten en een volledig automatisch layout voor consistentie en eenvoudige aanpassing.

Je kunt je biografie, vaardigheden, projecten en blogposts functioneren in een samenhangende layout die zowel je werk als je persoonlijkheid benadrukt.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Gebruik de lay-outs voor blogs en casestudy's om het verhaal achter uw werk te vertellen.

Bespaar installatietijd met een cv, portfolio en blog in één professioneel ontwerp.

Ontwerp een portfolio of een eenvoudige persoonlijke website op basis van uw behoeften.

🔑 Ideaal voor: freelancers en ontwerpers die een portfolio willen dat hun persoonlijke merk op een strakke, moderne format onder de aandacht brengt.

👀 Wist je dat? AI-websitebouwers kunnen het bouncepercentage met gemiddeld 15% helpen verminderen en bijna 90% van de best gerangschikte websites vertrouwt op deze tools voor prestaties, SEO of content-optimalisatie.

4. Bentolio-sjabloon voor portfolio-ontwerp

Bentolio Portfolio Design Sjabloon is een strakke persoonlijke portfolio van één pagina, gebouwd op de Bento Grid-layout, een designtrend die bekend staat om zijn strakke blokken en zeer visuele storytelling.

Elke sectie is ingedeeld in modulaire tegels die kunnen worden gebruikt om projecten, vaardigheden, contactgegevens of persoonlijke details op een visueel gestructureerde manier te benadrukken. Het ontwerp is gericht op duidelijkheid en evenwicht en biedt een scrollvriendelijke ervaring die goed werkt voor creatieve professionals.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Wissel tegels om het raster opnieuw in te delen zonder de hele pagina te hoeven herwerken.

Geef een snelle weergave van je vaardigheden en projecten zonder eindeloos scrollen of van pagina naar pagina springen.

Krijg kant-en-klare artboards voor secties zoals startpagina, Projecten, Over ons, Contact, Blog

🔑 Ideaal voor: Creatievelingen die een visueel portfolio willen dat lichtgewicht, gemakkelijk te onderhouden en direct memorabel is.

💡 Pro-tip: Zelfs de beste sjablonen kunnen een gestructureerd projectplan niet vervangen. Door Figma-sjablonen te combineren met software voor websiteprojectmanagement, zorg je ervoor dat je ontwerpinspanningen worden ondersteund door tijdlijnen en scopebeheer.

5. SaaS- en app-websitesjabloon

SaaS & App Website sjabloon is speciaal gemaakt voor SaaS-platforms, app-bedrijven en IT-providers. Je krijgt meerdere variaties op de startpagina en een flexibele componentenbibliotheek die is gebouwd op een Bootstrap-rastersysteem. Het bestand is volledig gelaagd en georganiseerd, waardoor je snel bewerking kunt aanbrengen en naar eigen wens kunt aanpassen.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Gebruik grafieken, dashboards en testimonial-secties om conversiegerichte storytelling te ondersteunen.

Herschik secties om pagina's te ontwerpen voor lanceringen, casestudy's of prijsexperimenten.

Krijg homepage-opties voor SaaS-groei, van productpresentaties tot abonnementen.

🔑 Ideaal voor: SaaS-startups en app-ontwikkelaars die een conversie-geoptimaliseerde landingspagina nodig hebben om hun producten te promoten.

📚 Lees ook: Beste softwaretools voor website-optimalisatie

6. Singular SaaS-websitesjabloon

De Singular SaaS-websitesjabloon is ontworpen met zowel design als ontwikkeling in gedachten en biedt responsieve blokken, UI-kitcomponenten en mobielvriendelijke lay-outs, waardoor deze eenvoudig kan worden aangepast voor landingspagina's of app-showcases.

🌟 Waarom je dit geweldig zult vinden:

Stel snel unieke pagina's samen met een blokbibliotheek met slepen en neerzetten.

Gebruik ingebouwde animaties en W3C-gevalideerde HTML/CSS voor gebruik in de praktijk, niet alleen voor mockups.

Houd ontwerpen consistent met Smart Layout en kleur-typografie-functies.

🔑 Ideaal voor: SAAS-startups, productteams en marketingbureaus die een oplossing nodig hebben voor het omzetten van ontwerp naar code.

7. AI Blog Website UI-sjabloon (donker thema)

AI Blog Website UI Template is een donker thema dat is ontworpen voor uitgevers op het gebied van AI en technologie. Het bevat lay-outs voor de startpagina, nieuws, blogposts, podcasts, bronnen en contactpagina's met pixel-perfecte typografie en responsieve automatische lay-outs. Het donkere kleurenpalet zorgt voor een moderne, professionele uitstraling die prettig is voor de ogen en ideaal is voor lange leessessies.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Breid je platform uit met vooraf ontworpen pagina's voor blogs, podcasts, nieuws en bronnen.

Zorg voor een consistente leeservaring met drie responsieve schermgroottes.

Gebruik het ingebouwde zoeksysteem dat is afgestemd op technische en AI-gerichte content.

🔑 Ideaal voor: Tech-schrijvers en AI-onderzoekers die een blog met veel content en een moderne, donkere esthetiek willen.

📮 ClickUp Insight: 33% van onze respondenten noemt vaardigheidsontwikkeling als een van de AI-toepassingen waarin ze het meest geïnteresseerd zijn. Niet-technische werknemers willen bijvoorbeeld misschien leren hoe ze met een AI-tool codefragmenten voor een webpagina kunnen maken. In dergelijke gevallen geldt: hoe meer context de AI heeft over uw werk, hoe beter de reacties zullen zijn. Als alles-in-één-app voor werk blinkt de AI van ClickUp hierin uit. Het weet aan welk project u werkt en kan specifieke stappen aanbevelen of zelfs taken uitvoeren, zoals het eenvoudig maken van codefragmenten.

8. MetaBlog Multifunctionele blogsjabloon

MetaBlog Multipurpose Blog Template combineert strakke lay-outs met flexibiliteit. Het biedt zowel donkere als lichte thema's, zodat je een voorbeeld kunt bekijken en ontwerpen in twee visuele identiteiten. De sjabloon volgt de Atomic Design-methodologie, wat betekent dat elke knop, kaart en sectie herbruikbaar is.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Profiteer van strakke typografie en evenwichtige witruimte met secties voor hero-afbeeldingen, blogkaarten, functioneel berichten, enzovoort.

Gebruik herbruikbare componenten zoals knoppen, kaarten, kopteksten en voetteksten voor een consistent ontwerp.

Vertaal ontwerpen eenvoudig naar HTML/Webflow met duidelijke ruimte en layout.

🔑 Ideaal voor: Contentmakers die een blog willen starten met herbruikbare ontwerpcomponenten, zodat ze niet vastzitten aan één stijl.

9. E-commerce websitesjabloon voor meubels

Furniture eCommerce Sjabloon wordt geleverd met een landingspagina, winkelraster, productdetailpagina's, winkelwagen, kassa, vergelijkingstabellen en zelfs een blog voor styling tips. Het ontwerp maakt gebruik van een zacht, neutraal kleurenpalet dat productfotografie centraal stelt, waardoor het ideaal is voor het presenteren van woondecoratie en lifestyle-beelden.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Krijg een volledig ontworpen e-commercewerkstroom (winkel → winkelwagen → afrekenen).

Gebruik strakke, beeldgerichte lay-outs om meubels en interieurfotografie in de schijnwerpers te zetten.

Bouw autoriteit en inspirerende content op naast je winkel met de lifestyleblog-layout.

🔑 Ideaal voor: Kleine meubelmerken en interieurontwerpers die op zoek zijn naar een kant-en-klare winkel met een moderne en visuele uitstraling.

⌛ Tijdbesparende tip: Werkstroom voor webdesign is zelden lineair. Van het verzamelen van vereisten en ontwerpiteraties tot beoordelingen door belanghebbenden en overdrachten van ontwikkeling, het voortdurende heen en weer gepraat kan tijdrovend en chaotisch worden. De gecombineerde kracht van AI en automatisering kan je helpen om taken automatisch toe te wijzen, feedback naar het juiste team door te sturen en goedkeuringen te triggeren wanneer een ontwerp klaar is voor beoordeling. Bekijk deze video om teams gratis van administratieve overhead te bevrijden en tot 26 uur per week te besparen.

10. Website-sjabloon voor nieuwsbriefabonnementen

De Website-sjabloon voor nieuwsbriefabonnementen is ontworpen voor platforms die zich richten op het samenstellen en beheren van nieuwsbrieven. Het consistente gebruik van een opvallend groen kleurenpalet, gecombineerd met strakke typografie en lichte 2D-illustraties, geeft het een frisse en toegankelijke uitstraling. Hoewel er misschien enkele ontwerpaanpassingen nodig zijn (zoals het verwijderen van extra schaduwen), maakt de minimalistische en met functie uitgeruste structuur het gemakkelijk aan te passen.

🌟 Waarom je dit geweldig zult vinden:

Dek het hele gebruikersproces af, van inloggen en abonnement tot facturering en nieuwsfeeds.

Kies uit een verscheidenheid aan sjabloonontwerpen voor nieuws, blogs, polls, opinie en meer.

Vervang plaatshouders voor illustraties en wijzig kleuren, lettertypes en lay-outs zodat ze bij uw merk passen.

🔑 Ideaal voor: Kleine bedrijven en makers die een nieuwsbriefmodel op basis van een abonnement willen gebruiken.

11. Sjabloon voor dashboard voor taakbeheer

De sjabloon voor taakbeheer biedt u een modern taakbeheersysteem dat gericht is op duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Het bevat Kanban-borden, meerstaps taakstromen en geïntegreerde berichtenpanelen. Het ontwerp heeft een lichte, minimalistische esthetiek met kleurgecodeerde labels voor prioriteit en status.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Gebruik componentgebaseerde taakkaarten met opmerkingen, tags en bijlagen, zodat je een live werkstroom kunt demonstreren.

Probeer verschillende navigatiepatronen (Dashboard, Projecten, Taken, Berichten, Gebruikers) om populaire productiviteit apps na te bootsen.

Combineer een strak typografisch systeem met contrasterende kleuraccenten om lange werk-sessies prettig te houden voor de ogen.

🔑 Ideaal voor: Ontwerpers die prototypes presenteren die er gepolijst uit moeten zien en tegelijkertijd echte samenwerkingsfuncties moeten weerspiegelen.

📚 Lees ook: De beste software voor taakbeheer om uw werkstroom te verbeteren

12. Webapp – Sjabloon voor duurzaamheidsdashboard en beoordelingstool

Voor organisaties die duurzaamheidsinitiatieven moeten bijhouden en rapportage moeten uitvoeren, biedt deze Sustainability Web App Template een kant-en-klaar dashboard om de voortgang te visualiseren en eenvoudig duurzaamheidsrapporten te genereren.

Het bevat dashboard voor governance, toeleveringsketen, milieu en sociale duurzaamheid, samen met interactieve beoordelingstools. De ontwerpfuncties, zoals domeingebaseerde scores, volwassenheidsmeters en panelen voor het bijhouden van verbeteringen, maken het praktisch voor ESG-rapportage (Environmental, Social and Governance) voor bedrijven.

Waarom je dit geweldig zult vinden:

Simuleer echte bedrijfsbeoordelingen, met scorebereiken en bruikbare inzichten.

Voeg visuele rapportage-elementen toe, zoals meters, kleurgecodeerde statistieken en gestructureerde tabellen, zodat uw rapport klaar is voor presentaties in de directiekamer.

Pas de beoordelingstool en dashboardcomponenten aan verschillende duurzaamheidsstatistieken of KPI's aan.

🔑 Ideaal voor: ESG-consultants en duurzaamheidsfunctionarissen die een professionele manier nodig hebben om prestatiegegevens te presenteren en de voortgang van projecten bij te houden tegenover duurzaamheidsdoelen.

🌟 Bonus: Websiteontwikkeling is een lastige zaak. Zonder een intelligente, gecentraliseerde tool worden de vereisten van clients, ontwerpbesprekingen, Figma-opmerkingen, wireframe-beschrijvingen enz. in afzonderlijke tools bewaard, wat leidt tot onduidelijkheid en vertragingen. ClickUp Brain MAX brengt rust in deze chaos. Het kan: Zet lange, ingewikkelde e-mailthreads met alle vereisten van uw client om in duidelijke, gestructureerde taken.

Maak sitemaps met alternatieve versies voor verschillende gebruikerservaringen en SEO-vriendelijke naamgevingsconventies voor pagina's.

Verplaats taken automatisch door statussen, breng teams op de hoogte wanneer assets ter beoordeling worden verzonden en genereer regelmatig voortgangrapporten voor belanghebbenden. Het brengt gegevens en werkstroom uit verschillende systemen samen en stelt u in staat om het hele proces vanuit één dashboard te beheren. Zo ziet dit er in de praktijk uit ⬇️

13. Website-sjabloon voor bedrijven en coaching

De Business and Coaching Website Sjabloon is met name handig voor providers die op een gepolijste manier potentiële clients willen aantrekken, informeren en converteren. Wat deze sjabloon uniek maakt, is de toevoeging van een gestructureerde verkooppagina en webinar-werkstroom, zodat u niet alleen uw diensten laat zien, maar ook een pad bouwt dat potentiële clients aanzet tot boeken of kopen.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Krijg kant-en-klare webinar- en herhalingspagina's, waardoor u uren bespaart bij de instelling van online workshops of live-gebeurtenissen.

Gebruik het ingebouwde ontwerp voor pagina's dat gericht is op overtuigingskracht om conversies te verhogen.

Breng persoonlijke branding en dienstpresentatie in evenwicht door middel van een eenvoudige maar effectieve ontwerpstructuur.

🔑 Ideaal voor: Business- en levenscoaches die een professionele website willen bouwen om hun diensten en getuigenissen van clients te presenteren.

14. NGO-websitesjabloon

Dit NGO-websitesjabloon is een overzichtelijk en functioneel ontwerpsysteem voor non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen. Het bevat 8 gestructureerde pagina-layouts, waaronder een startpagina, donatiepagina, gebeurtenissen, blog, media en meer, waardoor het een kant-en-klare basis vormt voor impactvolle doelen. Het ontwerp biedt een evenwicht tussen toegankelijkheid en betrouwbaarheid voor organisaties die afhankelijk zijn van donaties en het ondersteunen van de gemeenschap.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Ontvang een stijlgids en herbruikbare componenten, zodat alle pagina's consistent zijn.

Gebruik strakke typografie en beeldmateriaal om storytelling en transparantie voorop te stellen en het vertrouwen van donateurs te winnen.

Pas kant-en-klare pagina's voor gebeurtenissen en media aan om impactvolle verhalen te presenteren zonder helemaal opnieuw te beginnen.

🔑 Ideaal voor: liefdadigheidsinstellingen, ngo's, initiatieven voor mensen met een handicap en toegankelijkheid, grassroots-organisaties of elk project dat gericht is op maatschappelijk welzijn en fondsenwerving.

15. Website-sjabloon voor café

De Cafe Website Sjabloon is gemaakt voor eetgelegenheden die smaak en gastvrijheid willen uitstralen via hun ontwerp. De sjabloon bevat 3 unieke lay-outs voor de startpagina en meer dan 12 binnenpagina's voor menu's, reserveringen, gebeurtenissen, biografieën van het team en blogsecties. Dankzij de opvallende typografie en beeldgerichte lay-outs kunt u eenvoudig uw signature dishes, promoties of chef-specials onder de aandacht brengen.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Krijg kant-en-klare structuren voor reserveringen, zodat u bezoekers gemakkelijk kunt omzetten in gasten.

Breng voedselfotografie onder de aandacht met speciale menu- en galerijpagina's die restaurants helpen om direct de eetlust op te wekken.

Eenvoudig aan te passen voor cafés, balken, bakkerijen en fine-dining restaurants die zowel eenvoud als diepgang nodig hebben.

🔑 Ideaal voor: Café-eigenaren die een goed ontworpen website willen om hun zaak, menu, sfeer, team en reserveringsgegevens te presenteren.

16. Sjabloon voor het ontwerpen van een autoverhuurwebsite

De Car Rent Website Design Sjabloon vangt de gebruikerservaring perfect door strakke beelden te combineren met intuïtieve boekingswerkstroom, waardoor het gemakkelijk is om een auto te vinden en te reserveren. De sjabloon richt zich op duidelijkheid en conversie door speciale pagina's te bevatten voor het bekijken van automodellen, het vergelijken van prijzen en het voltooien van reserveringen in slechts een paar klikken.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Gebruik vooraf ontworpen boekings- en reserveringswerkstroom om het verhuurproces eenvoudig te visualiseren en nog gemakkelijker aangepast te maken.

Voeg vergelijkingstabs toe voor voertuigmodellen, prijzen en sleutel functies, zodat gebruikers sneller en met meer vertrouwen een keuze kunnen maken.

Benadruk elementen die het vertrouwen van klanten wekken, zoals recensies, veelgestelde vragen, beleid en voldoende fotoruimte om de grootste impact te maken.

🔑 Ideaal voor: autoverhuurbedrijven, start-ups in de automobielsector en reisorganisaties die hun online conversies willen verhogen.

Waarom Figma-websitesjablonen gebruiken?

Figma-websitesjablonen geven je een enorme voorsprong doordat je de fase van het lege canvas kunt overslaan en direct aan de slag kunt met het echte werk. In plaats van knoppen, rasters, lay-outs en navigatie helemaal opnieuw op te bouwen, begin je met een gepolijste, kant-en-klare basis die voldoet aan de moderne best practices voor UI/UX.

Dit is waarom teams vertrouwen op Figma-sjablonen:

Bespaar uren met vooraf gebouwde componenten, secties en responsieve systemen.

Zorg voor consistentie tussen pagina's met gedeelde stijlen en herbruikbare elementen.

Werk sneller samen door bestanden te delen, opmerkingen te plaatsen, te beoordelen en in realtime te herhalen.

Overdraag netjes met georganiseerde lagen, tokens en specificaties die ontwikkelaars direct kunnen gebruiken.

Verminder ontwerpfouten dankzij de ingebouwde industriestandaard ruimte, typografie en toegankelijkheid.

✨ Productiviteitstip: gebruik je Figma-sjablonen samen met een gedeelde componentenbibliotheek om updates voor meerdere ontwerpen gemakkelijker te maken. Daarnaast kun je een checklist voor het lanceren van een website gebruiken om ervoor te zorgen dat je niets over het hoofd ziet.

Wat maakt een Figma-websitesjabloon geweldig?

Een goede Figma-websitesjabloon geeft je de vrijheid om lay-outs aan te passen, terwijl de bruikbaarheid en ontwerpkwaliteit op elke pagina consistent blijven. Het moet teams ook een voorsprong geven zonder hun mogelijkheden om aangepast te worden aan unieke merkbehoeften te limieteren. Belangrijkste kwaliteitsindicatoren:

Responsieve lay-outs gemaakt voor desktop, tablet en mobiel

Herbruikbare componenten (knoppen, navigatiebalken, kaarten, modaal venster, formulieren) die meegroeien met uw site

Overzichtelijke bestandsorganisatie met duidelijke naamgeving, automatische layout en consistente ruimte

Schaalbare design tokens voor typografie, kleuren, rastersystemen en schaduwen

Toegankelijkheid voorop in het ontwerp (leesbaar lettertype, contrast, ruimte, hiërarchie van elementen)

Soorten sjablonen:

Kies op basis van wat je aan het bouwen bent:

Landingspagina-sjablonen : gericht op conversie, ideaal voor lanceringen en campagnes

Portfolio sjablonen : projectpresentaties, casestudy's, biografieën en hero-layout's

E-commerce-sjablonen : productrasters, winkelwagenstromen, afrekenen en filters

SaaS/startup-sjablonen : prijtabel, functiesecties, getuigenissen, dashboard

Blog-/content-sjablonen : categoriekaarten, artikel-layouts, leeservaringen

Dashboard- en webapp-sjablonen: analytische gebruikersinterface, kaarten, tabellen, beheerpanelen

Door vanaf het begin het juiste sjabloon te kiezen, verkort u de iteratietijd aanzienlijk en blijft uw ontwerp in lijn met het doel van uw website.

🤔 Geen fan van Figma? Hier zijn enkele alternatieven voor Figma met krachtigere componentsystemen en samenwerkingsfuncties.

💡 Pro-tip: Controleer altijd de bestandsstructuur van de sjabloon voordat je deze gebruikt. Een goed gestructureerde sjabloon heeft bijvoorbeeld componenten zoals knoppen en koppen die zijn ingesteld met Auto Layout en consistente naamgeving (btn/primary, btn/secondary).

Limiet van het gebruik van Figma voor websitesjablonen

Hoewel Figma-sjablonen u een voorsprong geven, zijn ze geen voltooide oplossing voor het bouwen van een live website. Hier zijn enkele limieten om in gedachten te houden:

Alleen voor ontwerp, niet klaar voor ontwikkeling: Figma-sjablonen bieden structuur, visuals en UI-patronen. Maar ze bevatten geen werkende code. U moet het ontwerp nog steeds doorgeven aan een ontwikkelaar of een sitebouwer gebruiken om het functioneel te maken.

Aangepast vereist vaardigheid: Sjablonen besparen tijd, maar om ze aan te passen aan uw merk moet u de tools van Figma goed beheersen. Zonder ontwerpkennis kunt u te maken krijgen met verkeerde typografie, ruimteproblemen of gebroken lay-outs.

Prestatieoverwegingen: Sommige sjablonen bevatten grote, gedetailleerde componenten die Figma-bestanden zwaar en traag kunnen maken om mee te werken, vooral in samenwerkingsomgevingen.

Niet ontwikkeld voor end-to-end ontwerpbeheer: Figma heeft geen functies voor het plannen van campagnes, het bijhouden van deliverables, het beheren van tijdlijnen en het monitoren van prestaties.

Alternatieve Figma-websitesjablonen

Figma-sjablonen zorgen voor de creatieve kant van webdesign, maar bieden geen oplossing voor de grotere uitdaging: het beheren van alles wat er rondom het ontwerp gebeurt.

ClickUp biedt een reeks websitesjablonen die Figma aanvullen door het beheer van websiteprojecten van begin tot eind te verzorgen.

Hoewel ClickUp Whiteboards ideaal zijn voor het organiseren van virtuele ontwerpbesprekingen en het verzamelen van feedback, vermindert de automatisering in ClickUp de administratieve overhead van het handmatig verzenden van ontwerpen, van aanmaken tot beoordeling tot definitieve goedkeuring.

Je kunt Figma-borden ook verbinden met projectmanagement-sjablonen in ClickUp, waardoor de ontwerpstatus automatisch wordt gesynchroniseerd met takenlijsten.

Hier zijn de beste ClickUp-sjablonen 👇

1. ClickUp-sjabloon voor websiteprojectplan

Ontvang een gratis sjabloon Plan de lancering van uw volgende website van begin tot eind met de sjabloon voor websiteprojectplannen van ClickUp.

Het lanceren van een website is meer dan alleen ontwerpen. Het omvat strategie, deadlines, testen en samenwerking. De ClickUp-sjabloon voor websiteprojecten zet dit complexe proces om in een gestructureerde en traceerbare werkstroom, zodat uw team van concept naar lancering kan gaan zonder iets over het hoofd te zien.

In plaats van helemaal vanaf nul te beginnen, biedt deze sjabloon u een vooraf opgesteld projectplan met lijsten en weergaven voor elke fase van het aanmaken van een website, van het eerste onderzoek tot de uiteindelijke implementatie. U kunt eigenaren toewijzen, deadlines instellen, budgetten bijhouden en de voortgang in elke fase volgen, allemaal op één plek.

🌟 Waarom je dit geweldig zult vinden:

Plan elke fase van de lancering van uw website op één plek door taken te groeperen, van onderzoek tot ontwikkeling, terwijl u de tijdlijn en het budget in realtime bijhoudt.

Sleep taken naar de juiste plek om datums, afhankelijkheden en mijlpalen direct aan te passen en cross-functionele teams op één lijn te brengen wat betreft deadlines.

Breng de werklast in evenwicht in de werklastweergave om te zien welke teamgenoten te veel of te weinig werk hebben en verdeel taken opnieuw voordat er vertragingen ontstaan.

Houd uw uitgaven bij met de Cost Tracker om de geschatte kosten te vergelijken met de werkelijke kosten in alle fasen en uw budgetten onder controle te houden.

🔑 Ideaal voor: Teams die nieuwe websites lanceren of bestaande websites herontwerpen en een duidelijke structuur nodig hebben om taken, budgetten en goedkeuringen op één plek te beheren.

2. ClickUp-sjabloon voor websiteontwerpprojectplan

Ontvang een gratis sjabloon Plan elke creatieve fase en blijf op schema met ClickUp's sjabloon voor websiteontwerpprojecten.

Nadat je je volledige websiteproject in de vorige sjabloon hebt in kaart gebracht, gaan we nu inzoomen op een van de meest cruciale fasen: de ontwerpfase.

De ClickUp Website Design Project Plan Template biedt creatieve teams een gerichte ruimte om elk ontwerpresultaat te plannen, ontwerpen en beoordelen, van wireframes tot definitieve lay-outs. Met slechts twee kernweergaven: Lijst en Bord, houdt het uw webdesign-werkstroom eenvoudig en snel.

🌟 Waarom je dit geweldig zult vinden:

Verdeel ontwerptaken in behapbare stukjes, zoals mockups, content-updates en feedback van clients in de lijstweergave , zodat je werkstroom gestructureerd en eenvoudig blijft.

Verplaats taken moeiteloos tussen fasen in de bordweergave om beoordelingen en revisies te stroomlijnen.

Geef prioriteit aan levering met ingebouwde vlaggen en duidelijke statussen die urgente bewerkingen en in afwachting zijnde goedkeuringen markeren, zodat er niets over het hoofd wordt gezien vóór de lancering.

🔑 Ideaal voor: Ontwerpers en creatieve projectmanagers die een eenvoudige en visuele manier nodig hebben om websiteontwerptaken, revisies en goedkeuringen te beheren binnen een snelle productiecyclus.

3. ClickUp-webontwerpsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Houd ontwerpverzoeken, feedback en goedkeuringen bij, allemaal op één overzichtelijke ruimte met de ClickUp-webontwerpsjabloon.

Terwijl de vorige sjabloon gericht is op het uitvoeren van één website-project, is de ClickUp-webontwerpsjabloon ontworpen voor ontwerpteams die meerdere websites beheren, zoals een interne creatieve studio of een bureau.

Het maakt de verbinding tussen client intake, prioritering en de werklast van ontwerpers in één continu systeem, zodat u sneller kunt leveren zonder uw team uit te putten.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Centraliseer alle ontwerpverzoeken met het ingebouwde ontwerpverzoekformulier dat projectdetails vastlegt en automatisch taken aanmaakt in uw werkruimte.

Blijf de voortgang bij in het Design Status -bord door verzoeken door verschillende fases te leiden, zoals Ontwerpen, Input nodig, Klantbeoordeling en Goedgekeurd, zodat ontwerpers en clients op één lijn blijven.

Geef projecten prioriteit op basis van complexiteit en teamcapaciteit met behulp van de weergaven Op complexiteit en Ontwerpercapaciteit om de werklast effectief in evenwicht te brengen.

Schaal uw werkstroom moeiteloos op met de weergave Nieuwe ontwerpverzoeken, waarmee u alle actieve en binnenkomende projecten zichtbaar en sorteerbaar houdt.

🔑 Ideaal voor: ontwerpstudio's, freelancers of interne teams die projecten beheren waarbij het beheren van feedbackloops en het toewijzen van middelen net zo belangrijk is als de kwaliteit van het ontwerp.

4. ClickUp-sjabloon voor projectplan voor herontwerp van website

Ontvang een gratis sjabloon Geef uw website een frisse nieuwe look en zorg voor duidelijkheid en vertrouwen, van concept tot herlancering, met de ClickUp-sjabloon voor het project om websites te herontwerpen.

Nu we hebben besproken hoe je een nieuwe website plant en ontwerpt, gaan we verder met het vernieuwen en herhalen van bestaande sites.

De ClickUp-sjabloon voor het herontwerpen van websites helpt teams bij het complexe proces van het bijwerken van bestaande webpagina's. In tegenstelling tot andere sjablonen die u een volledige lijst installatie geven, richt deze sjabloon zich op individuele taaksjablonen. Elke herontwerpactiviteit wordt een herbruikbare taak die u kunt aanpassen, dupliceren en toewijzen aan uw team.

U kunt snel taken aanmaken zoals 'Lay-out van startpagina bijwerken' of 'Productpagina's vernieuwen'. Wijs deze toe aan uw team en houd de voortgang bij op één plek. Dit maakt het eenvoudig om herontwerpwerk te beheren dat vaak verandert.

🌟 Waarom je dit geweldig zult vinden:

Hergebruik en bewerking herontwerp-taken naarmate uw project vordert, zodat u flexibel kunt blijven zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Blijf bijhouden elke stap van het herontwerpproces met ingebouwde weergaven waarmee je taken eenvoudig kunt verplaatsen van In uitvoering naar Beoordelen naar Voltooien.

Vereenvoudig de samenwerking met subtaaken, feedback en bijlagen die op één plek worden opgeslagen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de volgende stappen.

🔑 Ideaal voor: Webdesign- of marketingteams die regelmatig herontwerpen uitvoeren en een flexibele en herbruikbare installatie nodig hebben voor het bijhouden van wijzigingen en goedkeuringen.

5. ClickUp-sjabloon voor websiteontwikkeling

Ontvang een gratis sjabloon Blijf bijhouden van code, kwaliteitscontrole en implementatie in één werkstroom met de ClickUp-sjabloon voor websiteontwikkeling.

Na het plannen, ontwerpen en herontwerpen van uw website is de volgende stap het bouwen ervan met de ClickUp-sjabloon voor websiteontwikkeling.

Dit is een sjabloon op mapniveau. Het biedt u een voltooide werkruimte met meerdere lijsten, borden en weergaven van voortgang die al zijn ingesteld. U vindt er lijsten zoals Backlog en Sitemap, die u helpen bij het organiseren van taken gedurende de volledige ontwikkelingscyclus.

De ingebouwde bordweergave houdt elke fase van het werk bij, inclusief Ontdekking, Behoeftenbeoordeling, Ontwikkeling, Testen en Live. U kunt eenvoudig schakelen tussen weergaven, zien wat er in uitvoering is en volgen hoe elke functie vordert naar voltooiing.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Bouw en implementeer met vertrouwen door ontwikkelingstaken, code-updates en feature-rollouts bij te houden in één gestructureerde ruimte.

Houd ontwerpers, contentmakers, ontwikkelaars en projectmanagers op één lijn met gedeelde weergaven en consistente werkstroom die het team gesynchroniseerd houdt.

Houd de voortgang en afhankelijkheden bij in bord- en lijstweergaven om knelpunten vroegtijdig te identificeren en vertragingen te voorkomen.

Dupliceer uw aangepaste ontwikkelingsinstallatie voor toekomstige builds om een consistent, herhaalbaar ontwikkelingsproces te behouden.

🔑 Ideaal voor: Webontwikkelaars, engineeringmanagers en multifunctionele teams die een flexibel framework nodig hebben om alles te kunnen afhandelen.

Laat ClickUp Agents uw werkstroom op de achtergrond uitvoeren ClickUp Agents helpen je om je website op tijd af te krijgen door taken, afhankelijkheden, goedkeuringen en deadlines voor je in de gaten te houden. Ze sturen het werk automatisch door, laten eigenaren weten wanneer ontwerpen of assets klaar zijn, escaleren blokkades en maken voortgangsrapporten, zodat er geen vertraging ontstaat tussen ontwerp, content en ontwikkeling. Terwijl je team bouwt, nemen Agents het drukke werk voor hun rekening. ClickUp AI-agenten

6. ClickUp-sjabloon voor websiteproductieplan

Ontvang een gratis sjabloon Coördineer teams en bereik elke mijlpaal bij de lancering met behulp van de ClickUp-sjabloon voor websiteproductieplannen.

Zodra uw site is gebouwd en getest, verschuift de focus naar de productie, waarbij elke live-update en contentpush soepel moet verlopen. De ClickUp-sjabloon voor websiteproductie helpt teams bij het beheren van doorlopende releases en het monitoren van live-assets zonder uw site te verstoren.

Het is ontworpen voor gestructureerde samenwerking tussen ontwikkelaars, projectmanagers, contentmanagers en QA-teams. Met functies zoals user stories en prioriteit tags kun je bugfixes, prestatieverbeteringen of feature-rollouts beheren, net als bij elke productrelease.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Plan, volg en keur content of ontwerpupdates goed voordat ze live gaan, zodat elke wijziging soepel en foutloos verloopt.

Groepeer het werk op thema's om knelpunten vroegtijdig op te sporen en problemen op te lossen voordat ze gevolgen hebben voor gebruikers.

Zorg voor een productieklaar site door updates continu te beheren om altijd te verbeteren en altijd stabiel te zijn.

🔑 Ideaal voor: digitale bureaus, productteams en webmanagers die toezicht houden op lanceringen door meerdere teams.

7. ClickUp-sjabloon voor het bouwen van webpagina's

Ontvang een gratis sjabloon Bouw en beheer elke pagina met duidelijkheid met behulp van de ClickUp-sjabloon voor het bouwen van pagina's.

De ClickUp-sjabloon voor het bouwen van webpagina's is handig om uw sitemap om te zetten in goed gestructureerde live webpagina's, zodat u elke pagina op een georganiseerde manier kunt plannen, ontwerpen en publiceren.

In plaats van de website als één groot project te beheren, richt deze sjabloon zich op de daadwerkelijke pagina's waaruit uw site bestaat. Alles, van conceptteksten en ontwerpfeedback tot paginalinks, wordt in één werkruimte bewaard, zodat uw team zonder verwarring kan samenwerken.

Je kunt de voortgang op verschillende manieren bekijken: de sitemapweergave laat zien hoe pagina's met elkaar verbonden zijn, terwijl de bord- en lijstweergaven de status van elke taak in realtime weergeven. En als je tijdlijnen coördineert, helpt de Gantt-diagramweergave je om deliverables en vertragingen bij te houden op een tijdlijn met kleur.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Organiseer elke pagina overzichtelijk door Core-, Product- en Supporting-pagina's te scheiden, zodat teams parallel kunnen ontwerpen en ontwikkelen.

Centraliseer ontwerpen en feedback van client rechtstreeks in taken om revisies sneller en gemakkelijker te maken.

Leg opmerkingen efficiënt vast met statussen als 'Update vereist' en 'In beoordeling', zodat feedbackloops zichtbaar en overzichtelijk blijven.

🔑 Ideaal voor: Bureaus die op zoek zijn naar een webontwerptool om websites met meerdere pagina's te bouwen, waarbij elke pagina specifieke aandacht vereist.

8. ClickUp-sjabloon voor websiteplanner

Ontvang een gratis sjabloon Zet ideeën om in een gestructureerd siteplan met de ClickUp Website Planner Sjabloon.

De ClickUp Website Planner sjabloon geeft je een volledig stappenplan voor je webproject en verandert een rommelig proces met meerdere teams in een overzichtelijke, visuele werkstroom.

Van de eerste brainstormsessie tot de laatste beoordeling: elke fase, van idee tot test, wordt in kaart gebracht. Je kunt inspanningsniveaus toewijzen en werk vanuit meerdere invalshoeken bekijken (Kanban-, Gantt- of tijdlijnweergave ) om de levering voorspelbaar en soepel te houden.

🌟 Waarom je dit geweldig zult vinden:

Signaleer vroegtijdig onevenwichtigheden in de werklast met ingebouwde inspanningsniveaus en team-tags die laten zien wie overboekt is en wie beschikbaar is.

Vereenvoudig creatieve beoordelingen met behulp van duidelijke statusfasen zoals 'Interne beoordeling' en 'In uitvoering' om feedback tussen teams te stroomlijnen.

Zorg voor verantwoordelijkheid in elke fase met taken die eigendom, vereiste teams en deadlines aangeven om verwarring en dubbel werk te voorkomen.

🔑 Ideaal voor: marketingmanagers, ontwerpstudio's of start-ups die meerdere disciplines (tekst, ontwerp en ontwikkeling) moeten coördineren bij het plannen en uitvoeren van een nieuwe website.

9. ClickUp-websitesjabloon voor werkbereik

Ontvang een gratis sjabloon Stel vanaf dag één duidelijke verwachtingen en deliverables vast met de ClickUp-sjabloon voor de reikwijdte van het werk voor websites.

Voordat de eerste regel code wordt geschreven, heeft elk website-project één ding nodig: duidelijkheid. De ClickUp Website Scope of Work Sjabloon legt die basis.

Gedetailleerde ClickUp Docs helpen je om alle projectdetails vooraf op te slaan, zoals doelstellingen, deliverables, tijdlijnen en kosten, zodat iedereen het eens is over wat er wordt gebouwd en wanneer. Dit uitgebreide werkdocument kan worden gekoppeld aan ClickUp-taak, zodat de teams die werken aan ontwerpmodules, contentcreatie, integraties en lanceringsactiviteiten snel kunnen controleren wat er binnen het bereik valt en wat goedkeuring nodig heeft.

Deze sjabloon is bedoeld voor teams en clients die tijdens de uitvoering geen enkele verwarring willen.

🌟 Waarom je dit geweldig zult vinden:

Geef vooraf een overzicht van de doelstellingen, te leveren resultaten en prijzen om duidelijke verwachtingen in de instelling te scheppen en miscommunicatie achteraf te voorkomen.

Documenteer elke aanname en wijzigingscontrole om alle belanghebbenden op één lijn te houden terwijl het project zich ontwikkelt.

Wijs eigenaren, tijdlijnen en taakverdelingen toe aan elke fase om verantwoordelijkheid te garanderen en onduidelijke verantwoordelijkheden te voorkomen.

Zorg voor transparantie met ingebouwde tariefschema's en kostentabellen die budgetten met zichtbaarheid houden en uitgaven onder controle houden.

🔑 Ideaal voor: bureaus, consultants en interne projectmanagers die overeenkomsten en de reikwijdte van webontwikkelingsprojecten moeten formaliseren.

10. ClickUp-sjabloon voor een projectplan voor websitemigratie

Ontvang een gratis sjabloon Verplaats uw site soepel en met veiligheid met de ClickUp-sjabloon voor het migratieproject van websites.

Het migreren van een website is een van de lastigste digitale projecten. Naast het verplaatsen van bestanden moet je ook de link equity en het vertrouwen van gebruikers beschermen.

De ClickUp-sjabloon voor het migratieproject van websites helpt teams bij het plannen, testen en uitvoeren van migraties met structuur en vertrouwen. Het verdeelt het proces in fasen, zodat elke afhankelijkheid en omleiding wordt synchronisatie afgehandeld.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Plan migraties in gestructureerde fasen met ingebouwde controlepunten en beoordelingsstappen om ervoor te zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien.

Bescherm de SEO-waarde en prestaties van uw site door omleidingen, metagegevenscontroles en testtaken bij te houden in één overzichtelijke weergave.

Signaleer risico's vroegtijdig met statussen als 'Geblokkeerd' en 'In beoordeling', die knelpunten aangeven voordat ze van invloed zijn op de tijdlijn.

Breng technische en niet-technische teams samen in een gedeelde werkruimte waar ontwikkelaars, marketeers en belanghebbenden in realtime op één lijn blijven.

🔑 Ideaal voor: marketing- en IT-teams die domeinverhuizingen, CMS-wijzigingen of grootschalige herontwerpen beheren.

11. ClickUp Sitemap Whiteboard-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Breng de volledige structuur van uw website visueel in kaart met de ClickUp Sitemap Whiteboard Sjabloon.

Voordat wireframes of mockups tot leven komen, begint elke geweldige website met een duidelijke sitemap.

Met de ClickUp Sitemap Whiteboard Template kan je team de structuur van je site visueel plannen, van hoofdmenu's tot geneste subpagina's. Je kan elementen in realtime verslepen en herschikken. Zo kan je de contentflow en user journeys eenvoudig op elkaar afstemmen voordat je code gaat schrijven.

Of je nu vroege ideeën schetst of een goedgekeurde sitestructuur afrondt, ClickUp Whiteboards biedt je een intuïtieve werkruimte waar je met je team kunt brainstormen, connectoren kunt gebruiken om gebruikersreizen in kaart te brengen, ideeën op plakbriefjes kunt opslaan en elementen kunt coderen met kleuren voor visuele duidelijkheid.

🌟 Waarom je dit geweldig zult vinden:

Visualiseer uw volledige website-architectuur in één oogopslag om ontbrekende links en overlappende content direct te herkennen.

Werk live samen met ontwerpers, ontwikkelaars en content-strategen met behulp van opmerkingen en plaknotities om ideeën in realtime te verfijnen.

Sleep elementen naar de juiste plek naarmate uw project vordert, zodat de relaties tussen pagina's duidelijk blijven en uw structuur overzichtelijk blijft.

Zet goedgekeurde sitemapsecties om in uitvoerbare taken om planning en uitvoering te overbruggen zonder handmatige installatie.

🔑 Ideaal voor: UX-ontwerpers, contentstrategen en webteams die een eenvoudige maar krachtige manier nodig hebben om de structuur van de site af te stemmen voordat ze beginnen met bouwen.

📚 Lees ook: Gratis sitemapsjablonen om uw website in kaart te brengen

12. ClickUp-landingspagina-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Ontwerp en test pagina's met een hoge conversie sneller met de ClickUp-landingspagina-sjabloon.

Landingspagina's zijn succesvol wanneer ze een evenwicht bieden tussen boeiende content, een strak ontwerp en duidelijke call-to-actions. Maar het vergelijken van verschillende benaderingen en het bijhouden van wat wel en niet werkt, kan rommelig zijn. In plaats van verspreide bladwijzers of willekeurige schermafbeeldingen, biedt de ClickUp-landingspagina-sjabloon u een centrale ruimte om ontwerpkeuzes, tekststijlen en CTA's naast elkaar te bestuderen.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Benchmark toonaangevende merken door hun landingspagina's op te slaan en te analyseren om berichtgeving en layoutpatronen te bestuderen.

Kwantificeer ontwerpbesprekingen met scorevelden die content en bruikbaarheid objectief evalueren.

Houd terugkerende ontwerpelementen zoals de plaatsing van knoppen en de toon bij om te bepalen wat consequent kliks en conversies genereert.

Bouw een gedeeld inspiratiearchief met ClickUp Docs, waar uw team links en aantekeningen kan opslaan voor toekomstige herontwerpen.

🔑 Ideaal voor: marketingteams, ontwerpers en groeistrategen die op zoek zijn naar een praktisch systeem om goed presterende landingspagina's te analyseren, te benchmarken en te repliceren.

13. ClickUp-gebruiker werkstroom sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer en optimaliseer elke werkstroom van gebruiker met het ClickUp User Flow Sjabloon.

Elke geweldige productervaring begint met inzicht in hoe gebruikers zich daadwerkelijk door het product bewegen.

De ClickUp User Flow Template zet die onzichtbare trajecten om in duidelijke, visuele in kaart brengen die elke actie en elk resultaat onderweg weergeven. In plaats van te raden waar gebruikers verdwaald kunnen raken, kunt u hun pad stap voor stap volgen. Dit helpt u om slimmere, soepelere ervaringen te ontwerpen.

🌟 Waarom je het geweldig zult vinden:

Zet complexe gebruiksspaden om in duidelijke, visuele stroomdiagrammen die iedereen direct begrijpt.

Identificeer vroegtijdig knelpunten om de gebruikerervaring vóór de lancering te verfijnen en uitval te voorkomen.

Vergelijk alternatieve werkstroom naast elkaar (zoals gastenafrekenen versus aanmelden) om de meest intuïtieve ervaring te vinden.

Breng UX-, product- en ontwikkelingsteams op één lijn met één gedeelde blauwdruk om heen-en-weer-gepraat te verminderen en beslissingen te versnellen.

🔑 Ideaal voor: Productontwerpers, UX-onderzoekers en ontwikkelaars die een praktische manier nodig hebben om gebruikersgedrag in kaart te brengen en te ontwerpen.

Plan en bouw websites sneller met ClickUp

Figma-sjablonen geven je een voorsprong op creatief gebied met mockups, UI-kits en ontwerpsystemen die je uren aan lay-outwerk besparen. Wanneer je ze combineert met de websitesjablonen van ClickUp, kun je snel van ontwerp naar uitvoering gaan. Bovendien blijft alles, van het plannen van content tot het bijhouden van ontwikkelingstaken, op één plek georganiseerd.

Bovendien zorgen de AI, automatiseringen en integraties van ClickUp ervoor dat projecten blijven lopen. Ze wijzen direct taken toe, genereren kopij, synchroniseren updates tussen tools en houden de voortgang bij zonder micromanagement.

Samen zorgen Figma-sjablonen en ClickUp-sjablonen voor een naadloos traject van idee tot lancering.

Meld u gratis aan bij ClickUp en bouw websites sneller en slimmer.