Hoe u uw LinkedIn-merk als productmanager kunt laten groeien

Een productmanager plaatste onlangs een bericht op LinkedIn over een functie die volledig mislukte. Ze legde uit wat er misging, wat ze ervan geleerd had en hoe ze het anders zou aanpakken. Het bericht kreeg 10.000 weergaven en drie jobaanbiedingen.

Haar collega bracht in dezelfde maand een enorm succesvolle functie op de markt en plaatste niets. Er meldden zich geen recruiters. 😶‍🌫️

Het gaat er niet om wie beter is in producten, maar om wie zijn denkwijze laat zien. Als mensen niet kunnen zien hoe u redeneert, kunnen ze u niet onthouden. En daarom is LinkedIn belangrijker dan productmanagers willen toegeven.

In deze gids wordt uitgelegd hoe je als productmanager op authentieke wijze je LinkedIn-merk kunt uitbouwen. Daarnaast bekijken we hoe ClickUp je helpt bij het bijhouden en presenteren van je PM-werk. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🗂️

Waarom LinkedIn belangrijk is voor productmanagers

Als PM is je netwerk je nettowaarde. LinkedIn fungeert als het belangrijkste platform waar recruiters je vinden, waar je thought leadership opbouwt en waar je op de hoogte blijft van het laatste nieuws in je veld.

Dit is waarom het belangrijk is:

Carrièremogelijkheden komen naar u toe: een sterk profiel betekent dat u berichten ontvangt voor posities die aansluiten bij uw ervaring en salarisverwachtingen.

Leer van de besten: u krijgt toegang tot frameworks en denkwijzen die u zelf jaren zou kosten om te ontwikkelen.

Bouw geloofwaardigheid op die zich opstapelt: toekomstige werkgevers en collega's kunnen zien hoe u denkt voordat u bij een vergadering bent.

Blijf voorop lopen bij veranderingen in de sector: uw feed wordt een samengestelde leerstroom van professionals die op dit moment uw feed wordt een samengestelde leerstroom van professionals die op dit moment productmanagementproblemen oplossen.

Hoe u een sterke LinkedIn-basis opbouwt

Beschouw uw LinkedIn-profiel als uw altijd actieve portfolio dat werkt terwijl u slaapt. Hier leest u hoe u een basis kunt leggen die de juiste kansen aantrekt.

💬 Optimaliseer uw LinkedIn-profiel

Optimalisatie begint met inzicht in hoe recruiters en hiring managers kandidaten vinden op het platform.

Strategische plaatsing van trefwoorden zorgt voor betere vindbaarheid

Recruiters zoeken naar titels, vaardigheden en impactgebieden.

Als in je profiel staat dat je 'aan functies hebt gewerkt', maar ze zoeken naar 'productstrategie' of 'roadmapbeheer', dan kom je niet in beeld.

Plaats relevante trefwoorden (in feite LinkedIn SEO) op drie cruciale plaatsen: uw koptekst ('Senior PM | Productstrategie & B2B SaaS'), de eerste alinea van uw 'Over mij'-sectie en in de omschrijvingen van de rollen. Test dit zelf door te zoeken op 'Productmanager [uw stad]' en kijk welke profielen het hoogst scoren.

Rich media zet beweringen om in bewijs

Zeggen dat je een functie hebt uitgebracht, zegt niets zonder bewijs.

Bewijs overtuigt.

Voorbeelden:

Demo van 90 seconden via schermopname

Schermafbeeldingen van lanceringsstatistieken

Strategiedecks

Analytics-dashboards

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Clips voor duidelijke walkthroughs. Concentreer je op de context: wat is er veranderd, waarom was dat belangrijk en wat was het resultaat toen het eenmaal werd gelanceerd? Zo maak je van 'Ik heb X gebouwd' een verhaal over beslissingen, afwegingen en resultaten. Neem productdemonstraties op met ClickUp Clips Gebruik ClickUp Clips om te laten zien hoe een functie de werkstroom heeft veranderd.

Kwantificering onderscheidt sterke profielen van zwakke profielen

Elk punt in je ervaring moet minstens één nummer bevatten: procentuele verandering, bedrag in dollars, tijdsbestek of volume.

Vervang 'verbeterde gebruikersbetrokkenheid' door 'Toename van het aantal dagelijkse actieve gebruikers (DAU) van 12.000 naar 31.000 in 4 maanden na herontwerp van de onboarding op basis van 40 gebruikersinterviews'.

De specificiteit bewijst dat je impact meet, oorzakelijke verbanden begrijpt en resultaten duidelijk communiceert.

💬 Gebruik het gedeelte 'Ervaring' om een verhaal te vertellen.

De meeste PM's maken een lijst van hun verantwoordelijkheden ('roadmap beheerd', 'samengewerkt met ingenieurs'), maar de beste profielen laten zien hoe je problemen diagnosticeert en waarde creëert.

Een kleine waarheid voor elke PM: Als je ooit hebt geaarzeld om je ervaring op te schrijven omdat je bang was dat het te algemeen of 'niet senior genoeg' zou overkomen, maak je dan geen zorgen; elke PM voelt dat. Wat telt is duidelijkheid van denken, niet perfectie. Specifieke verhalen komen altijd beter over dan gepolijste beweringen.

Uitdaging: Bepaal de inzet en context

Begin elke rol met de situatie die je hebt geërfd, zodat recruiters de moeilijkheidsgraad begrijpen.

'Een overgenomen product met een churn van 60%, geen onderscheid ten opzichte van 4 concurrenten en een engineeringteam dat functies levert die niemand wilde' laat een hiring manager zien dat je kunt omgaan met chaos en onduidelijkheid. Door de uitdaging zo te formuleren, laat je zien dat je bedrijfsproblemen begrijpt en niet alleen maar taken uitvoert.

Actie: laat uw methodologie en afwegingen zien

Leg uw proces uit in 2-3 heldere zinnen, waarbij u zich concentreert op wat u niet meer doet.

'Ik heb interviews gehouden met 25 klanten die zijn weggegaan en ontdekte dat ze het product hadden gekocht voor gebruiksscenario A, maar dat wij het hadden geoptimaliseerd voor gebruiksscenario B. Ik heb drie functies die in uitvoering waren geschrapt om de kernwerkstroom opnieuw op te bouwen.' Dit is een voorbeeld van gestructureerd denken.

Afwegingen onthullen je oordeelsvermogen; iedereen kan overal ja op zeggen, maar strategische productmanagers weten wat ze moeten schrappen.

Resultaat: bewijs de impact met nummers en resultaten.

Sluit af met bedrijfsstatistieken die belangrijk zijn voor leidinggevenden.

'Het verloop is in twee kwartalen teruggebracht van 60% naar 18%, de gemiddelde contractwaarde is met $ 14.000 verhoogd door upsells en de teamsnelheid is verbeterd door 40% van de backlogruis te verwijderen' verbindt uw PM-werk rechtstreeks met omzet en efficiëntie.

Als je iets hebt geleverd dat mislukt is, neem daar dan verantwoordelijkheid voor en leg uit wat je ervan hebt geleerd. Eerlijkheid zorgt voor meer geloofwaardigheid dan een perfect trackrecord.

📮 ClickUp Insight: 19% van de ondervraagden weet niet wat een portfolio-carrière is en 18% wordt tegengehouden door het feit dat ze niet weten waar ze moeten beginnen. De wens is er, maar de routekaart ontbreekt. Met ClickUp Brain hoeft u zich nooit meer af te vragen wat u vervolgens moet doen. Vraag gewoon: "Hoe lanceer ik een product?" Brain kan direct op internet zoeken, de nieuwste strategieën analyseren met meerdere LLM's en een stappenplan opstellen dat is afgestemd op uw doelstellingen. Of je nu een marktanalyse nodig hebt, een checklist voor je eerste client of advies over het opbouwen van meerdere inkomstenstromen, elk antwoord is direct, bruikbaar en gebaseerd op echte gegevens. Je roadmap is altijd slechts één vraag verwijderd.

💬 Bouw een routine op voor het creëren van thought leadership-content

Schrijf maandelijks één diepgaand artikel over een specifiek probleem dat je hebt opgelost, geen algemeen advies dat iedereen al kent.

Kies één beslissing, bijvoorbeeld 'Hoe ik 47 verzoeken om functies met drie technische middelen heb geprioriteerd', en doorloop je exacte proces:

Laat de spanning zien: vermeld de weerstand van belanghebbenden waarmee je te maken kreeg, het favoriete project van de CEO dat je hebt geschrapt en waarom je die beslissing hebt genomen.

Gebruik echte artefacten: maak een schermafbeelding van uw prioriteitenlijst, citeer het ongemakkelijke Slack-gesprek, toon de voor-en-na-analyses.

Focus je aandacht: 800 woorden over één beslissing is beter dan 2000 woorden over alles wat je weet over productmanagement.

Houd het tempo aan: met één artikel per 3-4 weken behoud je zichtbaarheid zonder uitgeput te raken of kwaliteit in te leveren voor frequentie.

Lange artikelen met echte voorbeelden, echte spanning en nieuws uit de branche worden gedeeld omdat ze direct bruikbaar zijn voor andere productmanagers die op dit moment met soortgelijke problemen kampen.

We spraken met Jacob Goldschein, CEO van Orca, een LinkedIn-ghostwritingbureau voor oprichters en exploitanten, over hoe PM's storytelling op authentieke wijze kunnen gebruiken.

Hij vertelde ons:

Elk productverhaal begint met wat je in de eerste plaats inspireerde om productmanager te worden: wat inspireerde je om van producten te houden, om iets met je eigen handen, je eigen ideeën en je eigen gedachten te willen creëren. […] Als productmanager is je hele leven in feite een verhaal van creatie en ideevorming, wat heel uniek is.

💡 Pro-tip: Gebruik 'aha'-momenten uit feedback van gebruikers als waardevolle content. Als een gebruiker de volgende keer iets zegt dat je kijk op het product verandert, schrijf dan een kort bericht waarin je die verandering in denken toelicht. Zo kom je nieuwsgierig over, niet belerend.

Hoe ClickUp u kan helpen consistent te blijven

Het vergroten van uw aanwezigheid op LinkedIn als productmanager werkt op dezelfde manier als uw product: duidelijkheid, iteratie en feedbackloops. U denkt al in systemen.

Met de marketingoplossing van ClickUp kunt u uw persoonlijke merk op dezelfde manier behandelen, als een levend systeem dat verbetert naarmate u meer informatie krijgt over uw publiek, uw stem en uw eigen productdenken.

Begin hier. 🏁

Verken nieuwe ideeën op een duidelijke manier

Je beste content komt meestal voort uit echte productproblemen: discussies over afwegingen, spanningen met klanten, conflicten over prioriteiten, verschillen in afstemming.

Visualiseer strategische contentinvalshoeken met behulp van ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards helpt je om deze momenten op te splitsen in duidelijke verhalende invalshoeken.

Je kunt verhalen die je wilt delen in kaart brengen:

Een les uit een Sprint-retrospectieve

Een prioriteringsbeslissing waarbij beperkingen de vorm gaven aan de richting

Een verrassend inzicht van de gebruiker uit een onderzoekssessie

Maak bijvoorbeeld een bord met de titel 'Leiderschapssignalen in conflicten' in de merkbeheersoftware. U kunt plaknotities toevoegen voor wat er is gebeurd, wat u hebt overwogen, de beslissing die u hebt genomen en waarom dit belangrijk was.

Dit geeft je gestructureerde duidelijkheid voordat je begint met schrijven.

Stel LinkedIn-berichten op precies daar waar je denkt

Je gedachten evolueren door middel van specificaties, aantekeningen van vergaderingen, onderzoekssamenvattingen, commentaar op de roadmap en beslissingslogboeken.

Verfijn versies in meerdere formaten in ClickUp Docs om een consistente boodschap te behouden

Met ClickUp Docs kunt u die gedachten omzetten in deelbare verhalen zonder dat u van tool hoeft te wisselen. Schrijf bijvoorbeeld een bericht over het prioriteren van functies:

Versie 1: Volledig verhaal waarin de tegenstrijdige prioriteiten tussen ontwerp en engineering worden uitgelegd.

Versie 2: Een scherp carrouselscript dat het concept in drie panelen opsplitst

Versie 3: Bijschrift van één alinea voor een korte post

Referentiesectie: Echte aantekeningen van gesprekken met belanghebbenden en beslissingslogboeken

Dit systeem zet je werkervaring om in een consistent storytelling-asset.

Bovendien kunt u Docs gebruiken om conceptberichten, ideeën voor bijschriften en sjablonen voor interactie te centraliseren.

🚀 Voordeel van ClickUp: Met ClickUp Assign Comments kunt u deskundigen laten meekijken in uw denkproces. Vraag gestructureerde feedback aan via Assign Comments in ClickUp Stel dat u wilt dat een senior PM uw redenering controleert over waarom engineering zich verzette tegen uw voorgestelde scope-reductie. Markeer die specifieke alinea in het document en wijs er de opmerking aan toe. Voeg een aantekening toe: 'Controleer de redenering, toon en duidelijkheid. ' Ze reageren direct op waar verbetering nodig is. Je scherpt aan, lost op en gaat verder.

Bouw een herhaalbaar momentum op

Als productmanager zit je agenda vol met sprintbeoordelingen, grooming-sessies, afstemming met belanghebbenden en voortdurende contextwisselingen. Zonder een systeem verdwijnt de intentie om 'vandaag te posten' naar de achtergrond.

Verfijn uw publicatieritme met ClickUp-terugkerende taken om een consistent, schaalbaar publicatiesysteem te creëren

Gebruik ClickUp terugkerende taken om uw content om te zetten in een herhaalbaar werkritme.

Stel terugkerende taaksjablonen op die zijn gebaseerd op uw contentpijlers. Bijvoorbeeld:

Deel elke vrijdag 'een productles van deze week'.

'Analyseer elke dinsdag een beslissing over een functie en de afwegingen die daarbij zijn gemaakt'.

'Deel elke woensdag een bericht van een teamgenoot of oprichter en voeg een zinvolle opmerking toe'.

Elke taak kan prompts, referentielinks en uw 'verhaallijn' bevatten, ingedeeld naar het kennisniveau van uw publiek (beginners, praktijkmensen, leidinggevenden). Wanneer de taak opnieuw verschijnt in uw LinkedIn-contentkalender, bouwt u in feite een systeem dat zichzelf voedt.

🚀 Voordeel van ClickUp: Talk to Text in ClickUp houdt je sterkste ideeën lang genoeg levend om ze vorm te geven. Stel dat je bezig bent met het synchroniseren van een roadmap en een beoordeling door belanghebbenden, en je krijgt een geweldig idee voor LinkedIn, iets scherpzinnigs uit een echte productafweging die je vorige week hebt gemaakt. Je zegt het hardop in ClickUp BrainGPT, de AI-desktopcompanion, en het is klaar om een taak in je werkruimte te worden. Het idee blijft vastgelegd, klaar om later te worden bijgeschaafd. Lees hier meer informatie:

Zet werkervaringen om in scherpe content

Uw werk bestaat uit het wegwerken van onduidelijkheden, het interpreteren van gegevens, het formuleren van beslissingen en het verwoorden van afwegingen. Dit is het denkproces dat blijk geeft van een sterk productoordeel, en dat is precies wat uw geloofwaardigheid op LinkedIn versterkt. De uitdaging is om dit op een scherp, boeiend en lezersvriendelijk format naar voren te brengen.

Haal met ClickUp Brain duidelijke, op inzichten gebaseerde verhalen uit uw productwerk

ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent voor sociale media, helpt je je werkantekeningen te vertalen naar posts vol inzichten die je diepgang laten zien.

Haal uit:

Retrospectieven met tegenstrijdige standpunten

Transcripties van telefoongesprekken met klanten waarin bezwaren van richting veranderden

Aantekeningen over prioriteitenstelling die uw redenering weergeven

Experimentele resultaten die uw aannames voor de roadmap hebben veranderd

Gebruik vervolgens ClickUp Brain om uw redenering duidelijk naar voren te brengen in plaats van de gebeurtenis samen te vatten.

✅ Probeer deze prompt: Vat deze thread met feedback van klanten samen in een bericht waarin je uitlegt hoe je prioriteiten kunt stellen voor functies wanneer er concurrerende behoeften van belanghebbenden zijn. Schrijf in de tweede persoon, direct, doordacht en zonder clichés.

Een ClickUp-gebruiker vertelt hoe we hen hebben geholpen om werkversnippering tegen te gaan:

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. De bewerking van wat ik heb geschreven is geweldig. Wat me ook erg helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral de banners. Zo schattig!

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen.

Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. De bewerking van wat ik heb geschreven is geweldig. Wat me ook erg helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral de banners. Zo schattig!

Maar wacht, er is meer!

Genereer alternatieve hooks en overgangen met ClickUp Brain om de werkstroom op gang te houden

ClickUp Brain helpt je te experimenteren met toonverschuivingen, variaties in de hook en voorbeelden van frames. Stel dat je opening te academisch aanvoelt.

Vermelding van @Brain en vraag om drie versies:

Een openhartig

Een analytische

Een beetje speels

Kies de stijl die past bij uw LinkedIn-stem en verfijn deze in hetzelfde ClickUp-document.

Pas uw content aan uw werkcyclus aan

Je agenda staat al vol met sprintbeoordelingen, teamsynchronisaties, backlogverfijningssessies, roadmapbesprekingen en 1:1-gesprekken. Consistentie op LinkedIn wordt gemakkelijker wanneer je postschema aansluit bij het ritme van die realiteit.

Stem je postgedrag af op je werkelijke werkpatronen met behulp van ClickUp kalender

ClickUp Kalender brengt uw taken, telefoontjes en prioriteiten samen in één visuele werkstroom.

Hier bekijkt ClickUp Brain je prioritaire taken, vergaderbelasting en typische focusvensters om automatisch tijd voor het schrijven te reserveren, zodat je schrijft wanneer je energie goed denken ondersteunt, en niet wanneer de deadline je onder druk zet.

Stel dat sprintplanning je altijd duidelijkheid geeft op dinsdagen. ClickUp Brain plant dan dinsdagochtend laat in als je ontwerptijd. Stel dat vrijdagen na de stand-ups rustiger zijn. Dan wordt vrijdagmiddag gemarkeerd voor publicatie. Je contentritme houdt nu je productritme bij.

⚡️ Sjabloonarchief: De ClickUp Social Media Content Calendar Template brengt deze hele werkstroom samen, zodat elke post dezelfde cyclus doorloopt. De social media-kalender-sjabloon bevat al ruimte voor opslagruimte voor ideeën, het opstellen van statuslabels, geplande posts en het bijhouden van betrokkenheid. U hoeft alleen maar uw pijlers erin te plaatsen en u kunt aan de slag.

Laat prestaties de richting van uw toekomstige content bepalen.

Analyseer engagementpatronen met behulp van ClickUp dashboards om je contentstrategie te verfijnen

ClickUp Dashboards laten zien welke onderwerpen het vertrouwen versterken en welke onderwerpen niet aanslaan. Stel dat u het volgende bijhoudt:

Veel reacties op berichten met echte gesprekken tussen belanghebbenden

Veel opgeslagen posts die mentale modellen ontrafelen

Diepe indrukken op korte, krachtige carrousels

Dit geeft aan dat uw publiek praktische redeneringen en concrete beslissingsverhalen waardeert. Dus daar legt u extra nadruk op.

🚀 Voordeel van ClickUp: Sterke LinkedIn-posts zijn vaak afhankelijk van visuele duidelijkheid. ClickUp Redactie helpt je bij het verfijnen van carrousels, UI-uitsplitsingen en posts waarin je het verhaal achter je product vertelt, zonder dat je daarvoor feedback hoeft te verzamelen via chats. Maak efficiënt aantekeningen bij visuele posts en verfijn ze met ClickUp Redactie Upload uw conceptafbeeldingen, carrousels of korte video-Clips rechtstreeks naar uw Taak. Uw beoordelaars kunnen overal op de afbeelding klikken en nauwkeurige opmerkingen achterlaten die aan specifieke frames of secties zijn gekoppeld.

Hoe u uw netwerk kunt opbouwen en op authentieke wijze kunt communiceren

Een sterk profiel heeft geen betekenis als niemand het ziet.

Je professionele netwerk bepaalt je bereik en je betrokkenheid bepaalt je zichtbaarheid. Hier lees je hoe je verbindingen kunt opbouwen die daadwerkelijk tot kansen leiden.

📌 Volg PM-leiders en ga met hen in gesprek

Door de juiste mensen te volgen, krijgt u waardevolle content in uw feed en valt u op wanneer u op een doordachte manier reageert.

Lenny Rachitsky : Voormalig Airbnb PM die de populairste productnieuwsbrief beheert, deelt diepgaande inzichten over groei, retentie en carrièreadvies. Voormalig Airbnb PM die de populairste productnieuwsbrief beheert, deelt diepgaande inzichten over groei, retentie en carrièreadvies.

Shreyas Doshi : Voormalig Stripe, Twitter, Google PM bekend om zijn mentale modellen en prioriteringskaders die het conventionele denken uitdagen. Voormalig Stripe, Twitter, Google PM bekend om zijn mentale modellen en prioriteringskaders die het conventionele denken uitdagen.

Elena Verna : Groeiadviseur die PLG-strategieën en activeringsstatistieken analyseert aan de hand van echte voorbeelden van bedrijven. Groeiadviseur die PLG-strategieën en activeringsstatistieken analyseert aan de hand van echte voorbeelden van bedrijven.

Gibson Biddle : Voormalig vicepresident van Netflix die productstrategie onderwijst aan de hand van casestudy's en zijn 'Ask Me Anything'-sessies. Voormalig vicepresident van Netflix die productstrategie onderwijst aan de hand van casestudy's en zijn 'Ask Me Anything'-sessies.

💡 Pro-tip: Ga strategisch om met hun content. Reageer wanneer je iets inhoudelijks toe te voegen hebt, zoals een vergelijkbare ervaring, een tegenargument met redenering of een vervolgvraag die de discussie verdiept. 'Geweldige post!' voegt geen waarde toe, maar 'We hebben deze prioriteringsaanpak bij [Bedrijf] geprobeerd en ontdekten dat deze niet werkte wanneer belanghebbenden tegenstrijdige maatstaven voor succes hadden. Benieuwd hoe u met die spanning omgaat' leidt tot gesprekken waardoor u opvalt.

📌 Word lid van PM-community's en -gebeurtenissen

via Product School

Communities geven je toegang tot collega's die soortgelijke problemen oplossen en creëren mogelijkheden voor samenwerking.

Product School: Organiseert gratis webinars met PM's van topbedrijven en lokale bijeenkomsten in meer dan 20 steden.

Mind the Product: Wereldwijde community met regionale gebeurtenissen, Slack-kanalen georganiseerd per specialiteit (B2B, consument, AI/ML)

Women in Product: Mentorschapsprogramma's en netwerkevenementen gericht op het ondersteunen van vrouwen in PM-rollen

Product-Led Alliance: Community speciaal voor PM's die werken aan productgedreven groeistrategieën

Reforge: Premium cursussen met cohortgebaseerd leren en een alumninetwerk van senior PM's en groeileiders

Bezoek gebeurtenissen met een doel dat verder gaat dan het verzamelen van contacten. Vraag sprekers naar specifieke uitdagingen waarmee je te maken hebt, stel jezelf voor aan 3-5 mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in hun werk en neem binnen 48 uur contact op, waarbij je verwijst naar je gesprek.

📌 Samenwerken aan content

Het samen creëren van content bevordert relaties sneller dan passief netwerken en geeft beide bijdragers een positie als opinieleiders. Dit kunt u proberen:

Tag iemand: Schrijf een bericht over een raamwerk dat je van een andere PM hebt geleerd, tag die persoon en leg uit hoe je het hebt toegepast (vaak zullen ze het bericht delen en reageren).

Samenwerkingsartikelen: Neem contact op met PM's die aan vergelijkbare problemen werken en schrijf samen een LinkedIn-artikel waarin jullie benaderingen van ontdekking, prioritering of stakeholdermanagement worden vergeleken.

Interviewformat: Vraag een PM die je bewondert of je hem of haar mag interviewen over een recente lancering, publiceer het interview vervolgens als artikel en geef hem of haar alle krediet en zichtbaarheid.

Overzichtsberichten: Maak 'Wat 5 PM's hebben geleerd van mislukte lanceringen' door korte verhalen uit uw netwerk te verzamelen en elke bijdrager krediet te geven.

Samenwerking zorgt voor wederzijdse zichtbaarheid en bouwt aan wederkerigheid. Wanneer je iemand anders helpt om bekendheid te krijgen, onthouden ze dat en doen ze iets terug.

Toen we Jacob vroegen naar het evenwicht tussen professioneel thought leadership en persoonlijke mening, zei hij dat dit afhankelijk is van de context:

Als we met iets heel technisch bezig zijn, moet het persoonlijke inzicht beperkt blijven tot misschien 5% van de posts. Als je in een sector als SaaS werkt, waar zoveel mensen iets bouwen dat waarschijnlijk vergelijkbaar is met wat jij bouwt, is persoonlijkheid de manier om je echt te onderscheiden.

Als we met iets heel technisch bezig zijn, moet het persoonlijke inzicht beperkt blijven tot misschien 5% van de posts. Als je in een sector als SaaS werkt, waar zoveel mensen iets bouwen dat waarschijnlijk vergelijkbaar is met wat jij bouwt, is persoonlijkheid de manier om je echt te onderscheiden.

Belangrijke statistieken om bij te houden om uw persoonlijke LinkedIn-merk als productmanager te laten groeien

Het opbouwen van een persoonlijk merk op LinkedIn zonder de prestaties bij te houden, is als het leveren van functies zonder analyse (een PM-grapje, we konden het niet laten). LinkedIn biedt duidelijke statistieken die laten zien wat werkt en wat moet worden aangepast. 📊

Profielweergaven

Wekelijkse profielweergaven meten uw vindbaarheid en de effectiviteit van uw content.

Een piek na het plaatsen van content of het deelnemen aan discussies geeft aan dat deze activiteiten verkeer genereren. Streef naar gestage groei: 50 weergaven per week als basis, 200+ als je actief berichten plaatst.

De uitsplitsing 'Hoe mensen u hebben gevonden' laat zien of zoekwoorden of uw content bezoekers naar uw site leiden.

Profielweergaven op LinkedIn

Verbindingsverzoeken

De kwaliteit van inkomende verzoeken is belangrijker dan de kwantiteit. Als recruiters, hiring managers of senior PM's u spontaan benaderen, werkt uw positie.

Selectieve acceptatie op basis van relevantie voor uw doelstellingen is beter dan willekeurige groei.

💡 Pro-tip: Vertaal productjargon naar uitleg. Een eenvoudige post waarin je iets uitlegt als 'Wat we echt bedoelen met gebruikersempathie bij productbeslissingen' helpt niet-PM's om jouw wereld te begrijpen en bouwt niche-autoriteit op.

Postimpressies en betrokkenheidspercentage

Impressies geven het bereik weer, maar de betrokkenheidsgraad (likes + reacties + shares gedeeld door impressies) laat zien hoe groot de weerklank is.

Een bericht met 5.000 impressies en 2% betrokkenheid presteert beter dan een bericht met 10.000 impressies en 0,5% betrokkenheid.

Verschillende onderwerpen leiden tot verschillende niveaus van zinvolle interactie:

Berichten over het prioriteren van roadmaps: leveren vaak veel betrokkenheid op van collega-productmanagers die hun eigen aanpak en kaders delen.

Verhalen over mislukte producten: wek discussie op, want mensen willen leren van fouten zonder ze zelf te maken.

Tactieken voor stakeholdermanagement: Spreek iedereen aan, aangezien deze uitdaging geldt voor alle productcontexten en bedrijfsgroottes.

💡 Pro-tip: Bekijk maandelijks je vijf best presterende posts om patronen in onderwerp, format en toon te identificeren, en zet vervolgens extra in op wat je publiek waardevol vindt.

Voorbeelden van succesvolle LinkedIn-profielen voor productmanagers

Sterke profielen volgen duidelijke patronen: strategische positie, tastbaar bewijs van impact en consistente betrokkenheid. Hier zijn PM's wier profielen laten zien wat werkt.

Rishab Jolly

via LinkedIn

Rishab Jolly is Senior Product Manager bij Microsoft en verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering van Azure Application Insights. Zijn profiel laat zien hoe technische PM's thought leadership kunnen opbouwen zonder een leidinggevende titel te hebben.

Wat zijn merk zo succesvol maakt, is consistentie in combinatie met specificiteit. Hij deelt inzichten over storytelling en de invloed van belanghebbenden met zijn LinkedIn-community van meer dan 20.000 leden, en plaatst frameworks en lessen over het bouwen van ontwikkelaarstools op grote schaal. Hij presenteert ook de podcast Curious Soul, waarin hij techleiders van Microsoft, Meta en andere bedrijven interviewt en vervolgens belangrijke inzichten hergebruikt in LinkedIn-content.

De les: kies een niche (zoals cloudproductmanagement of storytelling voor stakeholders) en maak je deze eigen door consistent content aan te maken.

📣 SME Speaks: Over aarzelen om jezelf te promoten was Jacob duidelijk: Het is onvermijdelijk. We bevinden ons in een periode waarin door de oprichter geleide marketing de sleutel tot succes is, vooral in B2B. Je kunt bang zijn om jezelf te promoten, en de meeste mensen zijn dat in het begin, en dat is volkomen logisch. Maar het gaat er meer om dat je begrijpt dat het onvermijdelijk is als je wilt blijven groeien. Het is onvermijdelijk. We bevinden ons in een periode waarin door de oprichter geleide marketing de sleutel tot succes is, vooral in B2B. Je kunt bang zijn om jezelf te promoten, en de meeste mensen zijn dat in het begin, en dat is volkomen logisch. Maar het gaat er meer om dat je begrijpt dat het onvermijdelijk is als je wilt blijven groeien.

Adrienne Tan

via LinkedIn

Adrienne Tan is medeoprichter en CEO van Brainmates, een van de meest gerenommeerde productmanagementadviesbureaus van Australië. Met meer dan twintig jaar ervaring heeft zij de vorm gegeven aan de manier waarop organisaties in verschillende sectoren omgaan met productstrategie, waarde voor klanten en bedrijfsgroei.

Haar ervaring laat meetbare bijdragen zien: het lanceren van de eerste nationale productmanagementconferentie in Australië, het begeleiden van opkomende productleiders en het adviseren van bedrijven over klantgerichte kaders. Elke rol houdt rechtstreeks verbinding met resultaten zoals een betere afstemming tussen product en markt, een sterkere afstemming op de marktintroductie en een grotere bedrijfsflexibiliteit.

💡 Pro-tip: Begin met het documenteren van uw productexperimenten als verhaallijnen. Schrijf een korte reeks berichten waarin u een hypothese, een verrassend resultaat en wat u de volgende keer zou veranderen, bespreekt. Zo krijgen uw volgers een kijkje in uw groeimindset.

Stephanie Neill

via LinkedIn

Stephanie Neill is hoofd Product bij Stripe en heeft bijna 20 jaar ervaring in het leiden van teams bij The New York Times, IAC en Twitch. Haar profiel laat zien hoe je leiderschap kunt laten zien zonder abstracte beweringen. Ze heeft productgemeenschappen in de hele VS opgebouwd en uitgebreid en geeft leiding aan teams die zich richten op de integratie van machine learning om de bedrijfsvoering te optimaliseren en de klantervaring te verbeteren.

Haar ervaring creëert een verbinding tussen haar werk en bedrijfsresultaten: teamgrootte, impact op de omzet en technische complexiteit. Het profiel biedt een evenwicht tussen strategische visie en praktische uitvoering, waaruit blijkt dat ze zowel richting kan geven als resultaten kan boeken. De les: kwantificeer uw leiderschapsimpact aan de hand van teamgroei, omzetbijdrage en technische reikwijdte.

💡 Pro-tip: Reageer strategisch voordat je iets plaatst. Ga een week lang in gesprek met oprichters, ontwerpers of andere PM's op hun posts voordat je je eigen posts deelt. Het algoritme van LinkedIn zal je zichtbaarheid op natuurlijke wijze verspreiden naar hun netwerken.

Veelgemaakte fouten bij LinkedIn-branding die PM's moeten vermijden

Hier volgt een overzicht van fouten die je moet vermijden wanneer je je LinkedIn-merk als productmanager wilt uitbouwen:

Lijst bevat verantwoordelijkheden, geen denkwijze: Schrijf een kort verhaal over een recente productuitdaging, uw redenering en de impact ervan. Dit laat zien hoe u productbeslissingen benadert.

Alleen updates over lanceringen of promoties plaatsen: Deel de afwegingen, mislukkingen en inzichten van gebruikers achter die lanceringen. Process-posts geven blijk van echte PM-diepgang.

Berichten klinken algemeen of motiverend: Baseer elk inzicht op een echte situatie: Wat is er gebeurd → Wat heb je geprobeerd → Wat is er veranderd. Dit maakt het leerproces geloofwaardig.

Alleen reageren door posts te liken: voeg opmerkingen toe met uw perspectief of het kader dat u zou toepassen. Een consistent standpunt zorgt voor herkenning.

Je profiel benadrukt het bedrijf meer dan je rol: Maak duidelijk wat je hebt beïnvloed, gestimuleerd of veranderd. Laat 'wij' je niet overschaduwen.

Vaardigheden worden vermeld zonder bewijs: Onderbouw elke vaardigheid met één specifiek voorbeeld uit je ervaring of content. Laten zien > vertellen

Bouw in het openbaar, denk in ClickUp

Elk sterk product vertelt een verhaal over intenties, afwegingen en lessen die tijdens het ontwikkelingsproces zijn geleerd, en dat geldt ook voor elke sterke productmanager. LinkedIn beloont helderheid van denken meer dan uiterlijke vertoning, en je geloofwaardigheid groeit wanneer je laat zien hoe je redeneert, niet hoe je presteert.

ClickUp zet de redenering om in ritme.

ClickUp Brain legt bijvoorbeeld ideeën vast op het moment dat ze ontstaan, Docs vormt ze om in scherpe verhalen en terugkerende taken zorgen ervoor dat je momentum behouden blijft, zelfs tijdens drukke weken. Wat begint als doordachte documentatie, wordt zichtbaar bewijs van productbeoordeling, precies de kwaliteit waar recruiters en collega's naar op zoek zijn.

Zichtbaarheid is immers ook een product dat u moet beheren. Met ClickUp als uw werkruimte kunnen uw ideeën net zo nauwkeurig worden geschaald als elke lancering.

Meld je vandaag nog aan voor ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen

Twee tot drie keer per week posten werkt goed. Zo blijft je profiel actief en heb je genoeg tijd om je ideeën uit te werken, na te denken over je werk en iets zinvols te delen, in plaats van elke dag haastig iets te posten.

Deel wat je leert van echt productwerk. Vertel bijvoorbeeld hoe je een beslissing over een functie hebt genomen, welke afwegingen het uiteindelijke resultaat hebben gevormd, wat je hebt geleerd van een mislukt experiment of hoe feedback van gebruikers de richting heeft beïnvloed. Mensen reageren meer op denkprocessen en eerlijkheid dan op theorie.

De Creator Mode helpt je als je je publiek wilt vergroten en via specifieke onderwerpen ontdekt wilt worden. Een gewoon profiel is prima als je doel is om geloofwaardigheid op te bouwen en op een rustige manier kansen aan te trekken. De keuze hangt af van wat voor jou belangrijker is: zichtbaarheid of eenvoud.

Concentreer u op uw eigen ervaringen in plaats van veelgebruikte PM-kaders te herhalen. Wanneer u vanuit uw dagelijkse werk spreekt, wordt uw perspectief vanzelf uniek.

ClickUp helpt je consistent te blijven door alles op één plek te bewaren. Je kunt je wekelijkse postschema plannen, content opstellen in ClickUp Docs, referentievoorbeelden opslaan en ideeën die je wilt ontwikkelen bijhouden als ClickUp-taken.