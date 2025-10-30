50+ Perplexity AI-prompts om te proberen

Perplexity AI is geweldig in het vinden van informatie en het citeren van bronnen. Maar hoe je het vraagt maakt het verschil.

Beschouw prompts als bestellingen in een restaurant. Als je 'iets lekkers' bestelt, krijg je wat er nog over is. Als je 'pittige noedels, extra knoflook, geen pinda's' bestelt, krijg je precies wat je wilt.

Hetzelfde principe, betere resultaat.

De magie ontstaat wanneer je context toevoegt: waar je aan werk, hoe diep je wilt gaan of het format dat je verkiest.

Studenten bouwen sterkere argumenten op met solide citaten

Onderzoekers vinden nicheonderzoeken sneller

Marketeers ontdekken inzichten waarop ze daadwerkelijk kunnen voortbouwen

We hebben de beste Perplexity AI-prompts verzameld die je nu kunt gebruiken. Als bonus bekijken we ClickUp , een nieuw, contextbewust alternatief dat AI, documentatie en werkstroom samenbrengt. 🕵

Wat is Perplexity AI?

Perplexity AI is een gesprekken-gerichte zoekmachine die wordt aangedreven door grote taalmodellen (LLM's). Het verwerkt natuurlijke taalquery's en geeft samengestelde antwoorden, waarbij bronnen van over het hele internet worden aangehaald.

Het platform maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de context te begrijpen, wat betekent dat u vervolgvragen kunt stellen en het onthoudt waar u het over hebt. Het haalt realtime informatie op, verwerkt deze en presenteert antwoorden in een leesbaar format met aanklikbare citaten, zodat u alles kunt verifiëren.

Wat zijn Perplexity AI-prompts?

Perplexity AI-prompts zijn de vragen of instructies die je invoert om specifieke antwoorden te krijgen. Hoe meer details en context je toevoegt, hoe beter het antwoord.

Een eenvoudige prompt zoals 'Leg SEO uit' geeft u een algemeen overzicht, maar een gedetailleerde prompt zoals 'Leg SEO uit voor lokale bedrijven met voorbeelden van on-page optimalisatietactieken' geeft u gerichte informatie die aansluit bij wat u nodig hebt.

✅ Voorbeeldprompt:

“Vergelijk de vijf beste e-mailmarketingtools voor kleine bedrijven in 2025. Vermeld de prijsniveaus, opvallende functies en één limiet per tool. Presenteer dit in een vergelijkingstabel met bronvermelding.”

“Vergelijk de vijf beste e-mailmarketingtools voor kleine bedrijven in 2025. Vermeld de prijsniveaus, opvallende functies en één limiet per tool. Presenteer dit in een vergelijkingstabel met bronvermelding.”

Dat is specifiek, scanbaar en stuurt Perplexity in de richting van gestructureerde, verifieerbare antwoorden.

🧠 Leuk weetje: 'Perplexity' is eigenlijk een statistische maatstaf die wordt gebruikt om taalmodellen te evalueren. Hoe lager de perplexiteit, hoe beter het model tekst kan voorspellen.

Hoe schrijf je effectieve Perplexity-prompts?

Hier volgt een stapsgewijs proces om AI-promptsjablonen te maken die nuttige antwoorden opleveren. 👇

Stap #1: Bepaal wat u nodig hebt

Voordat je iets in de AI-tool typt, moet je eerst bedenken wat je ermee wilt bereiken.

Bent u op zoek naar een korte definitie, een gedetailleerde vergelijking, statistische gegevens of stapsgewijze instructies? Schrijf eerst uw doel op.

Bijvoorbeeld, als je een:

Als marketeer die een campagnevoorstel voorbereidt, hebt u wellicht behoefte aan concurrentieanalysegegevens die laten zien welke tactieken in het afgelopen kwartaal tot meer betrokkenheid hebben geleid.

Als student die een literatuuronderzoek schrijft over klimaatbeleid, heb je recent onderzoek nodig dat laat zien hoe verschillende studies met elkaar in verbinding staan.

Contentmakers die een bewering over gebruiksgedrag controleren, hebben de oorspronkelijke bron van die statistiek nodig

Als je je object kent, kun je een prompt maken waarmee je dat object in één keer bereikt.

🧠 Leuk weetje: De term 'kunstmatige intelligentie' werd in 1956 bedacht tijdens een zomerworkshop aan de Dartmouth University. De deelnemers dachten dat AI op menselijk niveau in één zomer kon worden bereikt. Bijna 70 jaar later zijn we er nog steeds mee bezig!

Stap #2: Verzamel de contextdetails

Verzamel nu de specifieke details die uw antwoord zullen vormen. Bedenk wie deze informatie zal lezen, in welke branche u werkt, welke periode van belang is en met welke beperkingen u te maken heeft.

Hier is een checklist met elementen waarmee je rekening moet houden om prompt engineer te worden:

Doel of target, of lezersniveau (C-suite executives, eerstejaarsstudenten, hobbyisten)

Sector of niche waarin u uw werk doet (direct-to-consumer e-commerce, medische apparatuur, ontwikkeling van indie-games)

Geografische focus , indien van belang (gericht op de Australische markt, vergelijking tussen EU- en VS-regelgeving)

Periode die voor u van belang is (gegevens voor Q4 2024, historische trends sinds 2010, opkomende voorspellingen voor 2026)

Doel van je onderzoek (presentatie voor investeerders, bibliografie voor scriptie, bewijs dat blogpost ondersteunt)

Het verschil dat dit maakt is enorm. Een contentmaker die vraagt 'Hoe gebruiken redactieteams bij publicaties als The Washington Post en Reuters AI-tools om factchecking te versnellen zonder in te boeten aan nauwkeurigheid, met specifieke voorbeelden van tools en werkstroom' haalt praktijken uit de nieuwsredactie, genoemde tools en implementatiedetails naar voren die u kunt raadplegen of aanpassen.

Stap #3: Kies uw uitvoerformat

Bepaal hoe u wilt dat Perplexity de informatie presenteert.

Heb je een samenvatting nodig die je in een rapport kunt opnemen, een lijst met opsommingstekens voor een presentatiedia, een vergelijkingstabel met voor- en nadelen of gedetailleerde voorbeelden met uitleg?

Voeg dit toe aan uw prompt.

Als je software voor schrijfhulp vergelijkt, vraag dan om een tabelformaat: 'Maak een vergelijkingstabel van ClickUp Brain vs. Jasper vs. Textmetrics met informatie over prijzen, de grootte van de trefwoordendatabase en unieke functies. '

Stap #4: Stel het diepteniveau in

Vertel Perplexity hoe diep u wilt gaan.

Bent u op zoek naar een oppervlakkig overzicht dat u in twee minuten kunt lezen, een redelijk gedetailleerde uitleg met enkele voorbeelden, of een uitgebreide analyse van de geschiedenis, de huidige situatie, controverses en toekomstige implicaties?

Gebruik specifieke lengte- of detailindicatoren. Probeer eens: 'Geef een uitleg van 1000 woorden over begeleid versus onbegeleid leren met drie praktijkvoorbeelden van elk, gericht op iemand met basiskennis van Python'

Door expliciet te zijn over diepgang voorkom je dat je tien alinea's moet doorlezen terwijl je maar twee zinnen nodig hebt, of dat je een oppervlakkig overzicht krijgt terwijl je inhoud nodig hebt.

🧠 Leuk weetje: Het idee van mensachtige intelligentie in machines gaat terug tot Talos, de gigantische bronzen automaat uit de Griekse mythologie die was ontworpen om Kreta te beschermen. Hoewel het geen echte machine was, wordt Talos in de mythe afgebeeld met een geprogrammeerd doel. Zo zag zijn dood er (blijkbaar) uit: Bron

Stap #5: Voeg uw beperkingen toe

Lijst alle specifieke vereisten of limieten die consistente resultaten moeten filteren. Dit omvat tijdsbeperkingen, geografische focus, brontypen of bepaalde invalshoeken die u wilt behandelen.

Voorbeelden van nuttige beperkingen met echte impact:

'Focus op peer-reviewed studies gepubliceerd na januari 2023' voorkomt dat je verouderd onderzoek citeert

'Neem alleen strategieën op met gedocumenteerde casestudy's die een verbetering van ten minste 20% aantonen' filtert theoretisch, bruikbaar advies eruit

'Sluit alle tactieken uit waarvoor een betaald advertentiebudget nodig is' zorgt ervoor dat de aanbevelingen realistisch blijven voor uw beperkingen

Deze beperkingen zorgen ervoor dat de resultaten strak gericht blijven op wat belangrijk is voor uw project.

📮 ClickUp Insight: Hoewel 34% van de gebruikers volledig vertrouwt op AI-systemen, hanteert een iets grotere groep (38%) een 'vertrouwen maar controleren'-benadering. Een op zichzelf staande tool die niet bekend is met uw werkcontext, brengt vaak een groter risico met zich mee dat er onnauwkeurige of onbevredigende antwoorden worden gegenereerd. Daarom hebben we ClickUp Brain ontwikkeld, de AI die uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking binnen uw werkruimte met elkaar verbindt en tools van derden integreert. Krijg contextuele reacties zonder de schakelaar tax en ervaar een 2-3x hogere werkefficiëntie, net als onze klanten bij Seequent.

Stap 6: Schrijf je voltooide prompt

Combineer nu alles in één duidelijke prompt. Begin met uw hoofdvraag, voeg uw context toe, specificeer het gewenste uitvoerformat en de gewenste diepgang, en voeg vervolgens eventuele beperkingen toe.

Een zwakke prompt ziet er als volgt uit: 'Hoe gebruiken bedrijven feedback van klanten?'

Een voltooide prompt ziet er als volgt uit: 'Leg drie specifieke methoden uit die SaaS-bedrijven met 1.000 tot 10.000 gebruikers gebruiken om feedback van klanten te verzamelen en daarop te reageren. Focus op methoden die kunnen worden geïmplementeerd met een team van minder dan vijf personen. Presenteer als een genummerde lijst met één echt bedrijfsvoorbeeld voor elke methode, inclusief welke tool ze hebben gebruikt en welk resultaat ze hebben bereikt. Vermeld bronnen uit casestudy's of interviews die in de afgelopen 18 maanden zijn gepubliceerd. '

Ziet u het verschil? De tweede prompt biedt u bruikbare informatie, waaronder geverifieerde voorbeelden die aansluiten bij de grootte van uw bedrijf en uw beperkte middelen.

voordeel van ClickUp: *Beschouw ClickUp Documenten als uw persoonlijke promptbibliotheek; een ruimte waar alle Perplexity AI-prompts die u hebt gemaakt (en geperfectioneerd) op één plek worden bewaard. Verander uw prompts in een levendige, georganiseerde bibliotheek waartoe uw hele team toegang heeft met ClickUp Document Je kunt ze groeperen op onderwerp, ze taggen met use cases en zelfs bijhouden welke de beste resultaten hebben opgeleverd. Een contentstrateeg kan bijvoorbeeld aparte pagina's aanhouden voor onderzoeksprompts, sjablonen voor copywriting en op gegevens gebaseerde zoekopdrachten. Het is een eenvoudige manier om georganiseerd te blijven, samen te werken met uw team en een herbruikbare databank met AI-schrijfprompts op te bouwen die resultaten opleveren.

Top Perplexity AI-prompts voor verschillende gebruikssituaties

Hier is onze samengestelde lijst met de beste Perplexity AI-prompts voor afbeeldingen, onderzoek, schrijven en diverse andere gebruikssituaties, waarmee je elke keer weer uitstekende resultaten behaalt.

Onderzoek

Voer een SWOT-analyse uit met Perplexity AI prompts

Wat is de huidige marktomvang en project CAGR voor [industrie] van 2024-2030 in [regio]? Vermeld marktfactoren, segmentatie per [aangepast type] en citeer rapporten van Gartner/Forrester/IDC die na 2023 zijn gepubliceerd. Presenteer dit als een gestructureerde samenvatting met bronvermelding. Vergelijk [Concurrent 1], [Concurrent 2], [Concurrent 3], [Concurrent 4] en [Concurrent 5] in [Sector]. Maak een tabel met daarin: prijzen, marktaandeel met bronnen, unieke functies, productupdates voor 2024 en gebruikerbeoordelingen van G2/Capterra. Richt u op bedrijven die [Target customer size] bedienen. Identificeer de top 8 opkomende trends in [industrie] voor 2025 met een financiering van minimaal $ 10 miljoen of meer dan 100.000 gebruikers. Leg voor elk van deze trends in 100 woorden uit wat het is, lijst drie bedrijven die het gebruiken met specifieke statistieken en citeer adoptiegegevens van CB Insights/TechCrunch vanaf het derde kwartaal van 2024. Rangschik op basis van potentieel marktimpact. Voer een SWOT-analyse uit voor [Bedrijf] in [Sector] per Q4 2024. Neem vijf specifieke punten per kwadrant op met kwantificeerbare statistieken uit recente winstverslagen, citaten van analisten en strategische stappen voor 2024. 800-1000 woorden. Doelgroep: beleggingsanalisten Hoe is [target] tussen 2022 en 2024 in [land] van koopgedrag veranderd voor [productcategorie]? Vermeld: verschuivingen in uitgaven (%), voorkeurskanalen met engagementgegevens, ranglijst van sleutel aankoopmotieven en prijsgevoeligheid. Citeer 5+ relevante pagina's, zoals McKinsey-enquêtes of NRF-rapporten. Samenvatting van 300 woorden + gedetailleerde secties Wat zijn de acceptatiegraadcijfers voor [Technologie] in 2023-2024? Vermeld: huidige acceptatiegraad in %, uitsplitsing per afdeling, specifieke tools die worden gebruikt, ROI-statistieken uit casestudy's, acceptatiebarrières en succesfactoren. Focus op openbaar gemaakte informatie van Fortune 500-bedrijven. 1200-1500 woorden voor CTO-publiek Vat de huidige en toekomstige [soort regelgeving] samen die van invloed is op [soort bedrijf] in [regio's] vanaf oktober 2024. Voor elke regelgeving: ingangsdata, sleutelvereisten, sancties en hoe [voorbeeldbedrijf 1], [voorbeeldbedrijf 2] en [voorbeeldbedrijf 3] zich hebben aangepast. Presenteer dit als een checklist voor naleving. Verwijs naar officiële regelgevende bronnen. Analyseer VC-financiering in [sector] voor 2024. Neem het volgende op: totaal kapitaal met kwartaalvergelijking, uitsplitsing per fase, top 10 deals met bedragen en investeerders, opkomende subsectoren met specifieke percentages en drie nieuwe unicorn-profielen. Focus op deals in de VS/EU van meer dan $ 5 miljoen. Gebruik gegevens van Crunchbase/PitchBook. Investeringsmemo in format van 1000 woorden. Welke supply chain-technologieën gaan fabrikanten van [bedrijfsgrootte] in 2023-2024 gebruiken? Focus op: IoT, AI-prognoses, blockchain en magazijnautomatisering. Voor elk: adoptiepercentage, implementatiekosten/tijdlijn, efficiëntiewinst met statistieken en 2 casestudy's. Oplossingen waarvoor een investering van meer dan $ 5 miljoen nodig is, buiten beschouwing laten. Format als evaluatiegids. Vergelijk de klanttevredenheid voor [Product 1], [Product 2], [Product 3], [Product 4] en [Product 5]. Neem het volgende mee: NPS-scores, G2/Capterra-beoordelingen met het aantal beoordelingen en sentimentanalyse van de afgelopen zes maanden, met de drie belangrijkste complimenten en klachten voor elk product. Filter op recensenten van [bedrijfsgrootte]. Presenteer als een beslissingsmatrix tabel met een samenvatting van 200 woorden. Maak een infographic die de marktaandeelverdeling van [markt/sector] voor de jaren 2020-2024 illustreert. Voeg toe: cirkeldiagram voor huidige marktleiders ([Bedrijf 1], [Bedrijf 2], [Bedrijf 3], [Bedrijf 4]) met percentages, lijngrafiek met omzetgroeitrends, staafdiagram met vergelijking van regionale prestaties ([Regio 1], [Regio 2], [Regio 3]). Maak een visuele vergelijkingsmatrix voor [Product 1] vs. [Product 2] vs. [Product 3] vs. [Product 4]. Geef dit weer als een tabel met functievergelijkingen met: productlogo's bovenaan, 10-12 sleutelfuncties aan de linkerkant (prijs, [Functie 1], [Functie 2], [Functie 3]), vinkjes/X /X-tekens of beoordelingen voor elk. Gebruik een strak, modern ontwerp met kleurcodering voor betere/slechtere functies.

Maak infographics en andere afbeeldingen met Perplexity AI prompts

🔍 Wist u dat? Arthur Samuel publiceerde in 1959 het eerste artikel over machine learning, met als titel "Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers. " Hierin beschreef hij zijn programma dat kon leren dammen en mensen kon verslaan. Dit onderzoek maakte de term 'machine learning' populair.

Softwareontwikkeling

De codefouten op met Perplexity AI

Schrijf een [taal] functie die [specifieke taak]. Vereisten: behandel [randgevallen], neem foutafhandeling op, volg [ontwerppatroon] en voeg typehints/documentatie toe. Neem ook drie testcases op die betrekking hebben op: succes, randgeval, mislukking. Ik krijg [fout] wanneer [actie] wordt uitgevoerd. Context: gebruik van [Tech Stack]. Code: [fragment]. Analyseer de specifieke oorzaken van deze stack, leg het meest waarschijnlijke probleem uit, geef stappen voor foutopsporing met behulp van [tools] en lever gecorrigeerde code met uitleg. Ontwerp architectuur voor [type applicatie] om [vereiste 1], [vereiste 2], [vereiste 3] te ondersteunen. Inclusief: beschrijving van architectuurdiagram, tech stack met motiveringen, databaseschema, schaalbaarheidsstrategie en geschatte kosten op [cloudprovider]. Optimaliseer deze [taal] code die [huidige tijd] nodig heeft om [gegevensgrootte] te verwerken: [fragment]. Doel: terugbrengen tot minder dan [target tijd], onder [geheugenlimiet] blijven. Lever: profileringsuitsplitsing, geoptimaliseerde code, complexiteitsvergelijking, benchmarkresultaten en uitleg van elke optimalisatie. Converteer deze [brontechnologie] code naar [target]: [fragment]. Behoud de functionaliteit en volg daarbij de best practices voor [target]. Leg uit hoe elk [bron]patroon in kaart wordt gebracht met [target], voeg typedefinities toe en verstrek een checklist voor soortgelijke conversies. Maak een implementatiegids voor het integreren van [API-service] in de [Framework]-applicatie. Behandel: installatie, verificatie met omgevingsbeheer, [Functie 1], [Functie 2], foutafhandeling, naleving van snelheidsbeperkingen, testaanpak en [Overwegingen met betrekking tot naleving]. Voeg voltooide code-voorbeelden toe. Stapsgewijze handleiding van 2500 woorden. Maak een testsuite voor deze [Framework]-service: [Snippet]. Gebruik [Testing Framework] en zorg voor: unit tests met gesimuleerde afhankelijkheden, integratietests, randgevallen, inclusief [Security Test 1], [Security Test 2], [Security Test 3]. Neem installatie/teardown op, streef naar een dekking van 90%+, volg het AAA-patroon. Leg de teststrategie uit. Voer een beveiligingsaudit uit op deze code: [Snippet]. Controleer op: SQL-injectie, XSS, onveilige verwijzingen, autorisatie-/autorisatiefouten, blootstelling van gegevens, snelheidsbeperking, CSRF, problemen met het uploaden van bestanden, zwakke wachtwoorden en lekken van foutmeldingen. Leg voor elk daarvan de exploit uit, beoordeel de ernst met behulp van de OWASP-schaal en geef veilige code. Voeg een geprioriteerde checklist voor herstelmaatregelen toe. 1500 woorden

💡 Pro-tip: De best presterende AI-prompts bootsen vaak de menselijke nieuwsgierigheid na. Het is bekend dat natuurlijke, vraaggestuurde prompts meer genuanceerde antwoorden opleveren. Daarom is de chain-of-thought-prompttechniek zo populair. U begeleidt de AI stap voor stap door uw redeneringsproces. Schrijf bijvoorbeeld: 'Laten we stap voor stap nadenken. Welke factoren zijn van invloed op SEO voor een nieuwe blog, van trefwoordonderzoek tot contentclustering, en hoe zou u deze prioriteren voor een plan van drie maanden?' U leert de AI in feite hoe te denken en niet alleen wat te antwoorden.

Marketing

Analyseer benchmarks met Perplexity AI prompts

Maak een SEO-strategie voor zes maanden voor [type bedrijf] gericht op [doelgroep]. Neem het volgende op: 20 zoekwoorden met meer dan 1000 zoekopdrachten per maand, moeilijkheidsgraad, concurrentieanalyse; drie contentclusters met pijler + ondersteunende berichten; contentkalender met titels, zoekintentie, schattingen van het verkeer. Geef prioriteit aan zoekwoorden met verouderde topcontent (van vóór 2023). Maak er een bruikbare spreadsheet van in format. Creëer drie buyer persona's voor [Product] gericht op [Bedrijfsgrootte]. Elk heeft nodig: demografische gegevens, psychografische gegevens, koopproces met touchpoints, voorkeuren voor content, bezwaren en beslissingsbevoegdheid. Gebaseerd op: Gartner/Forrester B2B-onderzoeken uit 2024-2025, LinkedIn-gegevens en G2-recensies. Voeg één echt citaat per persona toe. 500 woorden per stuk + overzichtstabel Analyseer de contentstrategie (blog, YouTube, podcast) van [concurrent] voor de afgelopen 12 maanden. Neem het volgende mee: frequentie van posts, top 10 posts op basis van verkeer, uitsplitsing per format, veranderingen in onderwerpfocus, engagementstatistieken, zoekwoordtarget, promotiestrategie. Identificeer vijf contentgaten met een zoekvolume van meer dan 2000. Vergelijk met [concurrent 2]. Informatieverslag van 1500 woorden. Wat zijn de [jaar] B2B SaaS-benchmarks voor [kanaal 1], [kanaal 2], [kanaal 3] en [kanaal 4] gericht op ondernemingen? Voor elk: CTR, conversiepercentages, CAC, dealcyclus, ROAS. Uitsplitsing naar bedrijfsfase (>$5 miljoen ARR). Neem het bovenste/onderste kwartiel mee. Verwijs naar rapporten van HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024. Presenteer als referentietabel + analyse van 300 woorden van de best presterende bedrijven. Ontwerp een acht weken durende campagne voor [productlancering]. Doel: [statistiek]. Inclusief: e-mailreeks (5 e-mails met onderwerpen/CTA's), socialemediakalender, strategie voor betaalde advertenties ($[budget] verspreid over [platforms]), targeting, contentassets met invalshoeken, statistieken per kanaal, A/B-testhypothesen. Format als briefing met tijdlijn en team van [grootte]. 2000 woorden Onderzoek personalisatietactieken van merken uit [industrie] met een omzet van meer dan $ 100 miljoen in 2024. Focus op: aanbevelingsengines, dynamische websiteveranderingen, e-mailpersonalisatie, app-functies en post-aankoop. Voor elk: 2-3 merkvoorbeelden, gebruikte technologieplatforms, impact op conversie/AOV uit casestudy's en complexiteit van de implementatie. Sluit basistactieken uit. Geef prioriteit aan een gedocumenteerde stijging van 15%+. Playbook van 2000 woorden met inspannings-/impactmatrix Ontwerp een e-mailkoptekst afbeelding voor [Campagnenaam] ter promotie van [Aanbieding]. Afmetingen 600x200px. Voeg toe: pakkende koptekst '[Kop]', ondersteunende subtekst, relevante afbeeldingen ([Product/Lifestyle Scene]), CTA-knop, merkkleuren. Mobiel-responsief ontwerp Maak een visuele contentkalender voor Q1 2025 met het publicatieschema voor [blog/social media/e-mail]. Rasterformat met datums, gekleurde contenttypes, thema's voor elke week en belangrijke campagne lanceringen gemarkeerd. Overzichtelijke, georganiseerde layout.

🔍 Wist u dat? De afkorting ELI5 is een populaire manier om te zeggen 'Leg het uit alsof ik vijf jaar oud ben'. Het begon als een Reddit-community waar gebruikers anderen vroegen om complexe onderwerpen te vereenvoudigen alsof ze deze aan een vijfjarige uitlegden. Tegenwoordig is het een van de populairste promptstijlen in AI-tools zoals Perplexity AI en ChatGPT. Wie had gedacht dat Michael Scotts 'serieuze query' een vraag zou worden om aan AI te stellen? Bron

E-commerce

Vraag Perplexity AI om je e-commerce-inspanningen te ondersteunen

Zoek 10 producten in [Categorie] op Amazon met: 5K-30K maandelijkse zoekopdrachten, concurrentie <40, prijs [Min]−[Min]- [Min]−[Max], top 10 met <500 beoordelingen, +20% groei op jaarbasis. Voor elk: trefwoord + volume, gerelateerde termen, top 3 producten met omzetramingen, veelvoorkomende klachten, winstmarge na FBA/COGS (30% aanname), beschikbaarheid leverancier (3+ op Alibaba, <500 MOQ). Rangschik op omzet x haalbaarheid van invoer Analyseer de prijzen voor [producttype] in het bereik [min]−[min]- [min]−[max] op Amazon, [retailer] en DTC-sites in het vierde kwartaal van 2024. Neem het volgende mee: prijsclustering, psychologische tactieken, correlatie tussen prijs en beoordeling, marktplaatsvariaties, promotiefrequentie/diepte (6 maanden), concurrentiepositie van [merk 1-5] op basis van prijs/functie Analyseer beoordelingen voor de top vijf [productcategorie] op Amazon (meer dan 1000 beoordelingen, alleen 2023-2024). Extraheer: meest vermeldde voordelen per categorie, veelvoorkomende klachten met %, functie-verzoeken, kwaliteitsproblemen in de loop van de tijd, merkvergelijkingen en aankoopmotieven. Geef drie citaten per thema. Identificeer de grootste onvervulde behoefte in >15% van de beoordelingen Stel 20 CRO-tactieken samen voor [productcategorie] productpagina's met A/B-testresultaten die een stijging van >10% laten zien. Voor elk: implementatiebeschrijving, psychologisch principe, gedocumenteerd resultaat, beste productcategorieën en complexiteit. Sluit technologische investeringen van >$10.000 uit. Bron: casestudy's van Baymard/CXL/VWO. Prioriteitenschaal op basis van inspanning/impact Vergelijk Amazon FBA vs 3PL ([Provider 1], [Provider 2]) vs zelfafhandeling voor [Producttype] met: [X] bestellingen/maand, $[Aov], [Gewicht] lbs, [Afmetingen], [% Enkelvoudige artikelen] bestellingen. Voor elk: kostenoverzicht, installatiekosten, break-evenvolume, leveringssnelheid, afhandeling van retourzendingen, internationale mogelijkheden, schaalbaarheid bij [Volume 2] en [Volume 3]. Inclusief prijzen voor 2024 en FBA-kosten voor oktober 2024. Beslissingsmatrix met kosten per bestelling bij verschillende volumes. Aanbeveling op basis van prioriteit Vergelijk Google Shopping, Meta Ads en Amazon Sponsored Products voor DTC-merken [Categorie] ($[Prijsklasse]). Voor elk: CPC-bereik, conversiebenchmarks, ROAS (prospecting/retargeting), CAC:LTV-ratio, creatieve vereisten, targetingopties, attributie, minimumbudget en duur van de leerfase. Welke moet prioriteit krijgen met $[Budget]/maand? Genereer een voor/na-vergelijkingsafbeelding voor [productvoordeel]. Gesplitst scherm met aan de linkerkant het probleem met [probleem] en aan de rechterkant de oplossing met [product in gebruik]. Voeg pijlen en labels toe om de transformatie uit te leggen. Voor gebruik op de productpagina Maak een afbeelding met grootte- en afmetingstabellen voor [Product]. Toon het product met de afmetingen voorzien van labels, vergelijk het met een alledaags object om de schaal te illustreren, en toon indien nodig meerdere weergaven. Vermeld de maateenheden in [cm/inch]. Duidelijke, technische stijl met neutrale achtergrond

Leren en zelfstudie

Ontdek effectieve studietechnieken met Perplexity AI prompts

Maak een plan van 90 dagen om van beginner naar [Job-Ready Level] in [Skill] te gaan. Verdeel het in wekelijkse modules met: belangrijke concepten per week, dagelijkse tijd ([X] uur/week), bronnen (gratis prioriteit, betaald <$50), acht voortgangsprojecten, tweewekelijkse checkpoints, veelgemaakte fouten en conceptafhankelijkheid. Target: [Achtergrond] met sterke zelfstudie Leg [complex concept] uit op drie niveaus: (1) ELI5 in 4-5 zinnen met analogieën voor 12-jarigen, zonder jargon; (2) 300 woorden voor [vereiste kennis] met [sleutelelementen]; (3) 800 woorden technische uitleg voor [gevorderden] met wiskundige verklaringen Genereer 10 oefenopgaven voor [vaardigheid] gericht op [onderwerp], met voortgang van eenvoudig tot gevorderd. Structuur: opgaven 1-3 (eenvoudig), 4-6 (gemiddeld), 7-8 (gevorderd), 9-10 (expert). Elke opgave bevat: een realistisch scenario, een specifieke vraag, steekproefgegevens/schema, verwachte output, moeilijkheidsgraad, geteste concepten, veelgemaakte fouten Vergelijk de beste bronnen voor [vaardigheid] voor iemand met [achtergrond] die [doel] nastreeft: [bron 1], [bron 2], [bron 3], [bron 4]. Evalueer: onderwijsaanpak, diepgang versus breedte, tijdsbesteding, kosten, vereisten, praktische componenten, ondersteuning door de gemeenschap, waarde voor de voorbereiding op een baan Wat zijn de meest effectieve studietechnieken voor [onderwerpsoort]? Neem het volgende op: schema's voor gespreide herhaling, actieve herinneringsmethoden en praktische toepassingsstrategieën die specifiek zijn voor dit domein. Geef een wekelijks studieplan voor [X] uur/week en tools die je kunt gebruiken ([Flashcard App], [Practice Platform]). Geef een bruikbaar wekelijks sjabloon Welke voorkennis is nodig om [geavanceerd onderwerp] te leren? Maak een afhankelijkheidsboom met basisconcepten die je eerst onder de knie moet krijgen. Voor elke voorwaarde: uitleg, waarom het belangrijk is voor het geavanceerde onderwerp, aanbevolen leervolgorde, tijdsinschatting, gratis bronnen van hoge kwaliteit Geef vijf praktische projecten om [vaardigheid] toe te passen in praktijksituaties. Vermeld voor elk project: moeilijkheidsgraad, vereiste kennis, tijdsinschatting, leerresultaten, stap-voor-stap vereisten, extensie-uitdagingen en hoe je het in een portfolio kunt presenteren. Maak voortgang van beginner naar gevorderd. Zorg voor een goede structuur voor de startcode en de beoordelingsrubriek

🔍 Wist u dat? De 'Turingtest', in 1950 voorgesteld door Alan Turing, was bedoeld om te zien of een machine een gesprek kon voeren dat niet van een mens te onderscheiden was.

Creatief schrijven en contentgeneratie

Stel unieke tekenprofielen samen met Perplexity AI prompts

Genereer 10 unieke [Genre] verhaalpremissen die [Element 1] en [Element 2] combineren. Voor elk: schets van de hoofdpersoon, centraal conflict, mogelijke plotwending. 2-3 zinnen per premisse. Geef prioriteit aan originaliteit en emotionele hooks Maak een gedetailleerd karakterprofiel voor [Karaktertype] in [Genre]. Vermeld: achtergrondverhaal, motivaties, zwakke punten, sterke punten, spraakpatronen, karakterontwikkeling, relaties. Maak het driedimensionaal en boeiend. 800 woorden Brainstorm 20 unieke invalshoeken voor het schrijven over [onderwerp] gericht op [target]. Neem het volgende op: tegendraadse perspectieven, persoonlijke verhaalinvalshoeken, datagestuurde benaderingen en innovatieve formats. Vermijd veelgebruikte invalshoeken. Groepeer op contenttype (how-to, casestudy, enz.) Genereer 15 pakkende koppen voor [content type] over [onderwerp] voor [doelgroep]. Gebruik verschillende formules: how-to, lijstje, vraag, nieuwsgierigheid, voordeelgericht. Vermeld het aantal tekens voor elk Overzicht [Videolengte] video-script over [Onderwerp] voor [Platform]. Inclusief: hook (eerste 10 seconden), belangrijkste punten met overgangen, engagementtactieken en CTA. Format voor teleprompterlezing. Target [Publiek]. Inclusief tijdstempels Herschrijf deze content in [specifieke toon/stem] die overeenkomt met de stijl van [referentie voorbeeld]: [content]. Behoud de kernboodschap en pas tegelijkertijd de woordkeuze, zinsbouw, humor en formaliteit aan. Leg vijf sleutel-stilistische keuzes uit en waarom deze passen bij de target toon Schrijf vijf verschillende openingsparagrafen voor [content type] over [onderwerp]. Gebruik deze technieken: provocerende vragen, verrassende statistieken, persoonlijke anekdotes, gewaagde tegendraadse uitspraken, levendige zintuiglijke beschrijvingen. Leg uit welke psychologische trigger elke hook gebruikt Ontwerp een 10-delige content-serie over [onderwerp] die geleidelijk wordt opgebouwd voor [doelgroep]. Neem het volgende op: titels van afleveringen, sleutelpunten, content-formaten (video, uitgebreid artikel, infographic, enz.), hoe elk onderdeel met elkaar in verbinding staat en optimale publicatiefrequentie. Creëer een verhaallijn die de aandacht van het publiek vasthoudt. Neem voor elk onderdeel een promotiestrategie op Genereer een boekomslagontwerp voor een [Genre] roman met de titel '[Titel]'. Thema: [Sfeer/Thema]. Opnemen: vetgedrukte titeltypografie, naam van de auteur, sfeervolle achtergrondafbeeldingen die verwijzen naar [Belangrijk element], kleurenschema dat [Emotie] oproept. Stijl: [Commercieel/Literair/Thriller/Romantiek Conventies] Maak een karakterreferentieblad voor [Karakternaam] met: volledig lichaamsbeeld in [Karakteristieke houding], close-up van het gezicht met [Belangrijkste functies], details van de outfit, kleurenset, opvallende items/accessoires. Voeg de korte persoonlijkheidskenmerken toe. Stijl: [Realistisch/Anime/Cartoon/Stripboek]

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden met Perplexity AI-prompts

Hier zijn enkele veelgemaakte fouten die u moet vermijden als u met Perplexity AI-prompts werkt:

Fout Oplossing Te veel dingen tegelijk vragen Concentreer u op één verzoek per prompt om duidelijke, bruikbare antwoorden te krijgen Woordlimiet negeren Stel duidelijke limieten: 'Leg het uit in minder dan 150 woorden' om onsamenhangende resultaten te voorkomen Meerdere niet-gerelateerde vragen stellen of prompts helemaal niet verfijnen Test verschillende invalshoeken, pas de bewoordingen aan en verfijn op basis van AI-reacties Het gebruik van te informele taal die AI in verwarring brengt Houd prompts duidelijk en professioneel; vermijd slang of afkortingen, tenzij dit de bedoeling is Instructies en referentie-content op inconsistentie wijze combineren Gebruik duidelijke secties of tags voor instructies versus bronmateriaal Ervan uitgaande dat AI domeinspecifieke jargon begrijpt Voeg korte definities of context toe voor technische termen en acroniemen. Geeft niet aan wat nog te doen is als relevante informatie ontbreekt * Geef de AI de volgende instructie: 'Als er geen informatie wordt gevonden, vat dan de huidige consensus samen of vermeld expliciet 'niets gevonden''. Ervan uitgaande dat de AI eerdere threads of acties 'onthoudt' Herhaal expliciet de benodigde voorafgaande context of resultaat in elke nieuwe prompt.

🧠 Leuk weetje: In het begin van de jaren 80 leerde een computer in het AI Lab van MIT Space Invaders spelen met behulp van reinforcement learning. Het doel was om machines te leren hoe ze door middel van feedback 'plezier' konden beleven aan het beter worden.

Limieten van het gebruik van Perplexity AI

Veel recensies van Perplexity AI wijzen erop dat de tool weliswaar goed presteert voor snelle zoekopdrachten, maar ook een aantal nadelen heeft. Hier zijn enkele mogelijke uitdagingen waarmee u te maken kunt krijgen:

Limiet contextuele diepgang of conversatienuance in vergelijking met speciale chatbots; het geeft eerder beknopte samenvattingen dan dat het complexe ideeën diepgaand onderzoekt.

De brondekking en indexering kunnen beperkter zijn in vergelijking met realtime zoekmachines die volloiën; het kan op minder bronnen vertrouwen en daardoor perspectieven missen.

Citaten kunnen soms onnauwkeurig zijn of gekoppeld zijn aan verouderde of irrelevante bronnen, afhankelijk van de Perplexity AI-prompts die je gebruikt.

De gratis versie beperkt de toegang tot specifieke functies zoals Pro-zoekfunctie, bestandsuploads en hogere gebruiksniveaus.

🔍 Wist u dat? Het woord 'algoritme' komt van Al-Khwarizmi, een Perzische wiskundige uit de 9e eeuw. Hij creëerde systematische regels voor het oplossen van vergelijkingen.

Perplexity AI-alternatieven om te verkennen

Hier zijn onze keuzes voor de beste alternatieven voor Perplexity AI! 💁

ClickUp (het beste voor contextbewuste AI-assistentie en zoeken)

Gebruik ClickUp Brain om gestructureerde, impactvolle contentideeën te creëren op basis van bestaande gegevens

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie combineert in één platform, versneld door AI-automatisering en -zoekfuncties van de volgende generatie.

Waar tools zoals Perplexity vragen afzonderlijk beantwoorden, legt de AI-aangedreven assistent van het platform, ClickUp Brain, de verbinding tussen uw werkruimte, documenten en AI-inzichten, zodat uw team op één plek ideeën kan bedenken, creëren en uitvoeren.

Genereer ideeën die aansluiten bij uw doelen

ClickUp Brain maakt van het bedenken van content een gericht, door gegevens ondersteund proces.

Stel dat u uw contentkalender voor het eerste kwartaal aan het vernieuwen bent. U vraagt ClickUp Brain om bestaande onderwerpen, verkeersstatistieken en hiaten in de content te bekijken en nieuwe thema's voor te stellen die aansluiten bij uw SEO en merkton.

Het gebruikt de context van uw werkruimte om ideeën voor te stellen die een aanvulling vormen op wat al goed werkt. Van daaruit kunt u elke suggestie omzetten in een ClickUp-taak, de relevante eigenaar taggen en referentiedocumenten van ClickUp als bijlage toevoegen voor verder onderzoek.

📌 Probeer deze prompt: Analyseer onze huidige contentkalender en genereer vijf nieuwe artikelideeën met betrekking tot samenwerking op afstand die hiaten in trefwoorden opvullen en aansluiten bij onze best presterende categorieën.

Voer diepgaand onderzoek uit zonder uw werkruimte te verlaten

Breng externe inzichten rechtstreeks naar uw werkruimte met Web Search in ClickUp Brain MAX

Als je Perplexity AI hebt gebruikt, weet je hoe snel het antwoorden geeft. Maar die antwoorden vallen buiten je werkstroom. Je moet nog steeds belangrijke inzichten naar een document kopiëren, de juiste context vinden en onderzoek handmatig omzetten in actie.

ClickUp Brain MAX brengt daar verandering in. Met Web Search kunt u de nieuwste informatie uit betrouwbare bronnen rechtstreeks in ClickUp ophalen. U kunt die externe bevindingen combineren met uw bestaande projecten, documenten en taken, waardoor u gemakkelijk onderzoek kunt doen, kunt analyseren en actie kunt ondernemen.

Stel dat u een contentaudit uitvoert en merkt dat uw blogs over hybride teamwork ondermaats presteren.

U geeft de volgende prompt: 'Zoek op internet naar de nieuwste gegevens over de productiviteit van hybride teams en leg drie nieuwe inzichten in een lijst vast die we moeten raadplegen bij het bijwerken van onze blogs. '

Binnen enkele seconden krijgt u recente rapportage van betrouwbare bronnen (bijvoorbeeld nieuwe onderzoeken die hybride vermoeidheid bij telewerkers aantonen) en bruikbare suggesties voor uw volgende herschrijving. U kunt uw schrijver taggen, de bevindingen als bijlage aan de relevante taak toevoegen en de update meteen inplannen.

ClickUp Brain helpt je ook om grote projecten op gang te houden.

Ontdek verborgen belemmeringen, zodat je ze met ClickUp Brain kunt omzetten in uitvoerbare taken

Stel dat u na uw content-audit honderden gemarkeerde pagina's hebt. U vraagt ClickUp Brain om de pagina's te groeperen op type probleem (zoals verouderde informatie of gebroken links), ze toe te wijzen aan de juiste eigenaren en deadlines in te stellen.

Binnen enkele minuten hebt u een gecategoriseerde taaklijst die is in kaart gebracht in uw werkstroom, voltooid met checklist voor elke oplossing.

📌 Probeer deze prompt: Groepeer alle pagina's die tijdens de audit zijn gemarkeerd in categorieën (verouderde content, ontbrekende links, lage betrokkenheid) en wijs ze toe aan de betreffende teamleden met een deadline van twee weken.

Sluit de kloof tussen creatieve ideeën en uitvoering

Wanneer u klaar bent om van idee naar resultaat te gaan, ondersteunt ClickUp Brain u van begin tot eind. Genereer beeldconcepten, maak schetsen of creëer zelfs visuele middelen met behulp van AI-kunstgeneratie in uw ClickUp Whiteboards.

Genereer creatieve middelen voor campagnes of blogs met behulp van AI-beeldgeneratie in ClickUp Brain

Als voorbeeld vraagt u ClickUp Brain om een visueel concept te genereren dat aansluit bij uw merkpalet. Na goedkeuring voegt u de geselecteerde afbeelding als bijlage toe aan de contenttaak.

De beste functies van ClickUp

praat erover:* Leg ideeën onderweg vast en zet gesproken gedachten om in taken of aantekeningen met ClickUp Talk-to-Text (het is 4 keer sneller dan typen!)

Gebruik alle hersenkracht die je nodig hebt: krijg toegang tot ChatGPT, Claude en Gemini binnen ClickUp Brain en Brain Max om krijg toegang tot ChatGPT, Claude en Gemini binnen ClickUp Brain en Brain Max om AI-wildgroei tegen te gaan

Zoeken met context: Vind antwoorden in taken, documenten, opmerkingen en bijlagen met Vind antwoorden in taken, documenten, opmerkingen en bijlagen met ClickUp Deep Search , dat de betekenis begrijpt

Schrijf op jouw manier: Creëer en verfijn content met ClickUp Brain door prompts in te voeren, outputs te bewerken en Creëer en verfijn content met ClickUp Brain door prompts in te voeren, outputs te bewerken en prompts aan te passen totdat deze bij jouw stijl passen

Zet dashboards om in inzichten: Genereer stand-ups, rapporten en samenvattingen met AI-kaarten in Genereer stand-ups, rapporten en samenvattingen met AI-kaarten in ClickUp-dashboards die realtime context uit uw werkruimte halen

Blijf gefocust tijdens vergaderingen: Neem gesprekken automatisch op, transcribeer ze en vat ze samen met Neem gesprekken automatisch op, transcribeer ze en vat ze samen met ClickUp AI Notetaker

*automatiseren met taal: bouw aangepaste ClickUp-automatisering en trigger werkstroom met behulp van natuurlijke taalprompts

Limieten van ClickUp

De uitgebreide aangepaste functies kunnen beginners overweldigen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (10.585+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Een Reddit-gebruiker deelt:

Ja. ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer geschakel. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd is dat het laatste wat ik wil doen als ik diep in mijn werk zit. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het voert ook de bewerking uit van wat ik heb geschreven (geweldig!). Iets anders dat me echt helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral die banners. Zo schattig!

Ja. ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer geschakel. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd is dat het laatste wat ik wil doen als ik diep in mijn werk zit.

Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (geweldig!). Iets anders dat me echt helpt, is Docs. Ik ben dol op de opmaakopties, vooral die banners. Zo schattig!

2. Google Gemini (het beste voor multimodale intelligentie)

via Gemini

Gemini van Google werkt tegelijkertijd met tekst, afbeeldingen, audio, video en code. Plaats een schermafbeelding van een fout, plak de code en beschrijf het probleem mondeling. De AI verwerkt vervolgens alle drie de inputs samen.

Bovendien automatiseert Deep Research het vervelende deel van het verzamelen van informatie, waarbij honderden sites worden doorzocht om rapportage samen te stellen terwijl u andere taken uitvoert.

De beste functies van Google Gemini

Maak aangepaste Gems die gegevens uit uw Google Drive-bestanden halen en automatisch naar de nieuwste versie verwijzen wanneer u die documenten bijwerkt

Gebruik uw camera om vragen te stellen over wat u ziet; de tool toont oplossingen direct op uw scherm

Vids door scènes in natuurlijke taal te beschrijven om Genereer korte video's indoor scènes in natuurlijke taal te beschrijven om videoproductie op afstand te ondersteunen

Limiet van Google Gemini

Gratis gebruikers hebben een dagelijkse limiet van vijf prompts voor Gemini 2. 5 Pro, terwijl Pro-abonnees ($ 20/maand) maximaal 100 prompts hebben

De reactiesnelheid blijft merkbaar achter bij die van concurrenten bij het verwerken van dezelfde queries, met name bij complexe taken die uit meerdere stappen bestaan

Prijzen van Google Gemini

Free

google AI Pro: *$19,99/maand

google AI Ultra: *$ 249,99/maand

Beoordelingen en recensies van Google Gemini

G2: 4,4/5 (275+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

3. ChatGPT (het beste voor dialooggebaseerd onderzoek)

via ChatGPT

ChatGPT-zoekopdrachten hebben de typische 'zoekwoorden typen, links klikken, herhalen'-lus omgezet in iets vloeienders. U stelt een vraag in gewone taal en de tool zoekt automatisch op het internet en synthetiseert de sleutelbevindingen in conversatiegerichte antwoorden.

Met de zoekgeschiedenisfunctie kunt u oude gesprekken op basis van trefwoorden opnieuw bekijken, zodat de marktanalyse die u drie weken geleden hebt uitgevoerd niet in het niets verdwijnt. Bovendien integreert het DALL-E wanneer u afbeeldingen binnen een bepaalde context moet genereren.

De beste functies van ChatGPT

Activeer de modus Deep Research om meerstap-onderzoekstaak uit te voeren waarbij content uit meerdere online bronnen wordt gelezen en samengevat.

Organiseer gerelateerde chats, bestanden en relevante context onder Projecten om de continuïteit te behouden in werkstroom met meerdere sessies of langlopende onderzoeksonderwerpen.

Stel geplande taken in om ChatGPT proactief terugkerende acties te laten uitvoeren, zoals herinneringen versturen, analyses uitvoeren of het internet controleren op updates.

Limieten van ChatGPT

Gratis gebruikers krijgen te maken met een limiet van 10-50 GPT-5-berichten binnen een periode van vijf uur, waarna het systeem overschakelt naar GPT-4.

Hoewel de tool uw accountgegevens niet deelt, verwerken externe zoekmachines uw query zelfs nadat ChatGPT ze heeft herschreven, wat een veiligheidsprobleem vormt voor gevoelige informatie.

Prijzen van ChatGPT

Free

Ga naar: $ 5/maand

Plus: $20/maand

Voordeel: $ 200/maand

Business: $ 30/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1045 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 260 beoordelingen)

4. You. com (het beste voor de infrastructuur van ontwikkelaars)

You. com heeft zijn zoek-API speciaal ontwikkeld voor ontwikkelaars die LLM-toepassingen in realtime webgegevens moeten baseren. Het platform retourneert lange fragmenten die zijn ontworpen voor AI-gebruik in plaats van de typische metadatatags die zoekmachines bieden.

ARI (Advanced Research & Insights) scant meer dan 400 bronnen tegelijkertijd en genereert binnen vijf minuten voltooide, gepolijste rapporten.

You. com beste functies

Laat het automatisch het optimale model (ChatGPT, Claude, Gemini) selecteren voor uw specifieke type query.

Maak aangepaste zoekbereiken die uw organisatiegegevens bevatten met Google Drive-, OneDrive- en SharePoint-integraties.

Maak aangepaste agents die specifieke instructies herhaaldelijk uitvoeren, zodat u dezelfde prompts voor routinetaken niet steeds opnieuw hoeft in te voeren.

Limiet van You.com

De limiet voor het uploaden van bestanden is beperkt tot 25 MB per query bij Pro en 50 MB bij Max, waardoor analyse van grotere datasets of documentverzamelingen wordt geblokkeerd.

Het Max-abonnement limiet het aantal medewerkers in de werkruimte tot 25 gebruikers, wat de uitbreiding van het team kan beperken naarmate organisaties groeien.

You. com-prijzen

Free

Pro: $20/maand

Max: $200/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

You. com beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. Phind (het beste voor technische zoekopdrachten)

via Phind

Phind voert meerdere rondes van zoekopdrachten op het web uit tijdens het beantwoorden van een vraag wanneer het meer informatie nodig heeft, en levert uitgebreide realtime antwoorden in plaats van zich te beperken tot één limiet eerste query. Antwoorden worden weergegeven in de vorm van diagrammen, grafieken, inline afbeeldingen, kaarten en interactieve widgets, waardoor complexe onderwerpen gemakkelijker te begrijpen zijn.

Het platform genereert ook AI-reacties met gekoppelde links naar online bronnen zoals GitHub en Stack Overflow, zodat u beweringen snel kunt verifiëren.

Ontdek de beste functies van Phind

Voer code uit in een sandboxed Jupyter-omgeving om logica te testen, matplotlib-grafieken te genereren en uitvoeringsresultaten rechtstreeks als bijlage aan antwoorden toe te voegen.

Maak een antwoordprofiel aan waarin je instellingen voor creatieve versus nauwkeurige antwoorden instelt, plus een profiel van de gebruiker om herhaling van context te voorkomen.

Upload pdf's voor samenvattingen, csv's voor gegevensprofilering of afbeeldingen voor beschrijvingen en analyses in de Pro- en Business-abonnementen.

Limieten van Phind

Limiet contextvenster vergeleken

De gratis versie beperkt gebruikers tot 10 zoekopdrachten per dag.

Prijzen van Phind

Free

Pro: $20/maand

Business: $ 40/maand per gebruiker

Phind-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🚀 Voordeel van ClickUp: Het beheren van repetitieve taken kan kostbare tijd en middelen in beslag nemen. Autopilot Agents in ClickUp verlichten deze last door routinematige processen te automatiseren, waardoor teams zich kunnen concentreren op meer strategische activiteiten. Maak aangepaste ClickUp Autopilot Agents binnen uw werkruimte om repetitieve taken te beheren * Het zijn AI-bots zonder code die je kunt aangepast met deze triggers: Integratie van feedback van klanten: wanneer een client feedback indient via het feedbackformulier, maak dan een taak aan in de lijst 'Feedback van klanten', wijs deze toe aan het juiste teamlid en stel een deadline in.

Waarschuwingen voor toewijzing van middelen: Wanneer een taak wordt toegewezen aan een teamlid dat al met volledige capaciteit bezet is, stuur dan een waarschuwing naar de projectmanager om de taak opnieuw toe te wijzen.

Notificaties voor documentbeoordeling: Wanneer een document in de map 'Beoordeling' wordt bijgewerkt, worden alle toegewezen teamleden hiervan op de hoogte gesteld en wordt binnen 48 uur om feedback gevraagd. Meer informatie hier! 👀

Blijf niet 'perplex', denk aan ClickUp!

Perplexity AI-prompts brengen ideeën tot leven. En ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, zet ze om in actie.

Terwijl Perplexity je helpt om te ontdekken wat er allemaal beschikbaar is, maakt ClickUp een verbinding met elke ontdekking en brengt je daadwerkelijk werk terug, inclusief taken, documenten en gegevens. Met ClickUp Brain kun je vragen stellen, analyseren en handelen in één werkruimte. Tegelijkertijd helpt ClickUp Brain MAX je om op internet te zoeken, meerdere AI-modellen te gebruiken en volledige werkstroom te automatiseren zonder van context te wisselen.

Waar wacht je nog op? Krijg toegang tot onbeperkte kennis door je vandaag nog aan te melden bij ClickUp! ✅