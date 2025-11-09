De beste AI-prompttechnieken om de uitvoerkwaliteit te verbeteren

U vraagt AI om een e-mail voor een productlancering op te stellen of concurrenten te analyseren, maar het resultaat klinkt saai en algemeen. Dus u herformuleert, voegt meer context toe en probeert het opnieuw. Nog steeds niet goed. 😕

AI is namelijk maar zo goed als de prompt.

Het verschil tussen een algemeen antwoord en een echte denkpartner komt neer op hoe u uw vraag stelt.

Deze gids leidt u door praktische AI-prompttechnieken en laat zien hoe teams op het gebied van content, product en operations deze kunnen gebruiken om scherpere, meer genuanceerde reacties te krijgen.

📌 Wist u dat? Volgens een wereldwijd onderzoek van McKinsey gaf 65% van de bedrijven aan generatieve AI in ten minste één functie te gebruiken.

Wat is prompt engineering?

Prompt engineering is het geven van duidelijke, specifieke instructies om de gewenste output te krijgen van Artificial Intelligence (AI)-tools, met name grote taalmodellen (LLM's) zoals GPT.

Deze modellen zijn afhankelijk van natuurlijke taalverwerking om uw instructies te interpreteren, wat betekent dat de duidelijkheid van uw woorden rechtstreeks de kwaliteit van hun AI-reacties vormt.

Het is net als iemand die nog nooit in uw stad is geweest de weg wijzen. U kunt zeggen: 'Ga naar het noorden en u vindt het', en hopen dat ze er komen. Of u kunt ze de straatnaam, herkenningspunten en het exacte huisnummer geven waar ze naar moeten zoeken.

Op het gebied van prompt engineering betekent dit:

Geef voldoende details zonder het model te overbelasten.

Breek complexe taken en verzoeken op in kleinere, meer specifieke taken om effectief te communiceren.

Anticipeer op de reacties van het model, inclusief wat het verkeerd zou kunnen interpreteren of over het hoofd zou kunnen zien.

📊 Statistiek: De Stanford AI Index heeft het volgende vastgesteld: 59% van de organisaties rapporteerde een omzetgroei die rechtstreeks gekoppeld was aan de invoering van AI.

42% van de organisaties die AI gebruiken, heeft kostenbesparingen gerealiseerd in hun bedrijfsvoering.

Voor alle technieken die hier worden beschreven, laten we u zien hoe ze er in de praktijk uitzien in ClickUp Brain, onze ingebouwde AI-assistent. *

Belangrijkste AI-prompttechnieken (met voorbeelden)

Effectieve prompt engineering is deels kunst, deels wetenschap. Hoewel alleen oefening u kan helpen deze kunst onder de knie te krijgen, kunt u de wetenschap (d.w.z. de technieken) leren door naar beneden te scrollen en te ontdekken hoe u een vraag aan AI kunt stellen 👇

1. Zero-Shot Prompting

Zero-shot prompting is de eenvoudigste techniek voor prompt engineering. U geeft de AI een directe prompt om een taak uit te voeren, maar geen voorbeelden van hoe dat nog te doen is.

Aangezien moderne grote taalmodellen zijn getraind op diverse patronen van taal, redeneren en kennis, kunnen ze specifieke taken zelfstandig uitvoeren, zelfs zonder expliciete voorbeelden (dit staat bekend als zero-shot learning).

Neem bijvoorbeeld deze prompt die we aan ClickUp Brain hebben gegeven:

Ziet u hoe de AI onmiddellijk de advertentietekst produceerde zonder dat er voorbeelden werden getoond van hoe een grappige tekst eruitziet? Dat is zero-shot prompting in de praktijk.

💡 Pro-tip: Gebruik de Zero-shot prompting-techniek wanneer u iets snel nog te doen heeft zonder dat het perfect hoeft te zijn. Schrijvers kunnen het bijvoorbeeld gebruiken voor creatief schrijven en een snel eerste concept genereren dat ze later kunnen verfijnen. Of gebruik deze techniek om feitelijke vragen te stellen of samenvattingen te genereren.

2. Few-Shot Prompting

Sander Schulhoff, ook wel bekend als de 'OG prompt engineer', benadrukt dat de few-shot prompting-techniek de nauwkeurigheid kan verbeteren van 0% naar 90% in gecontroleerde tests met betrekking tot classificatienauwkeurigheid.

In tegenstelling tot zero-shot, moet u bij few-shot prompting voorbeelden geven aan de AI voordat u deze vraagt om een soortgelijke taak te voltooien. Deze 'shots' laten het format of de logica zien die het model moet volgen om het verwachte antwoord te geven.

Stel bijvoorbeeld dat u AI wilt gebruiken om reacties op sociale media te classificeren voor sentimentanalyse. In plaats van AI direct te vragen om 'het sentiment te analyseren', kunt u AI eerst begeleiden met gelabelde voorbeelden, zoals hieronder:

Zoals u hierboven kunt zien, dienden de voorbeelden als instructies om het AI-systeem te helpen begrijpen hoe het feedback van klanten moet label.

💡 Pro-tip: Few-shot prompting werkt het beste wanneer uw voorbeelden kort en duidelijk zijn. Als u de AI overbelast met te veel voorbeelden of tegenstrijdige voorbeelden geeft, zal dit ongetwijfeld van invloed zijn op de output. De juiste manier: houd het bij 3-5 eenvoudige, duidelijke en consistente voorbeelden voor korte teksttaken; voor langere taken zijn mogelijk minder, maar rijkere voorbeelden nodig. Op die manier kan het model de gewenste output genereren.

📌 Aantekening: Onderzoekers van Google hebben de Nano Banana Prompting Guide ontwikkeld om LLM's te leren hoe ze specifiek gedrag kunnen nabootsen aan de hand van een paar zorgvuldig gekozen voorbeelden. Het laat zien dat zelfs kleine, hoogwaardige steekproeven de nauwkeurigheid van het model aanzienlijk kunnen verbeteren, wat bewijst dat de kwaliteit van voorbeelden vaak belangrijker is dan de kwantiteit.

3. Chain-of-Thought (COT) Prompting

Bij de chain of thought-prompttechniek zeg je in feite tegen de AI: 'Geef me niet alleen het antwoord. Leg me ook uit hoe je tot dat antwoord bent gekomen. '

Stel dat u een e-mailonderwerp wilt opstellen om een nieuwe functie in uw productiviteit-app aan te kondigen: taakprioritering. Hier leest u hoe u chain-of-thought prompting kunt gebruiken om een relevant e-mailonderwerp te genereren:

Door AI te vragen om zijn complexe redeneringsproces uit te leggen, kunt u de stappen bekijken die het heeft gevolgd en precies vaststellen waar de AI mogelijk fout is gegaan bij het bedenken van de onderwerpregel van de e-mail.

Dit helpt u niet alleen om meer vertrouwen te hebben in het uiteindelijke antwoord, maar als u opnieuw wilt prompten, kunt u dat doen met duidelijkere instructies.

💡 Pro-tip: Het genereren van een stap-voor-stap denkproces is tijdrovend. Voor taken waarbij snelheid cruciaal is, kan de overhead van chain of thought prompting een groot nadeel zijn. Bovendien weerspiegelt het redeneringspad dat door een AI wordt gegenereerd niet altijd het werkelijke interne proces. Zoals u in het bovenstaande voorbeeld kunt zien, gaf de AI ons een 'samenvatting' van zijn redenering, en niet de daadwerkelijke stap-voor-stap uitsplitsing. Dit kan een vals gevoel van transparantie creëren, vooral bij complexere taken. Vertrouw dus alleen op chain-of-thought-prompting voor problemen die echt gestructureerd redeneren vereisen (bijvoorbeeld wiskundige opgaven met meerdere stappen, logische puzzels of analytische analyses). Voor eenvoudige of tijdgevoelige taken is een directe prompt effectiever.

4. Zelfconsistentie

Wanneer u een vraag stelt aan AI, volgt deze meestal één redeneringstraject en geeft u het meest waarschijnlijke antwoord. Maar wat als dat traject niet het beste is?

Dat is precies wat zelfconsistente prompts doen. Hierbij vraagt u AI om meerdere redeneringen te genereren, zodat u de meest betrouwbare en relevante kunt kiezen.

Laten we hetzelfde voorbeeld van een e-mailonderwerp gebruiken om dit te begrijpen. In plaats van AI te vragen een onderwerpregel te genereren en uit te leggen hoe deze tot stand is gekomen (zoals we in CoT hebben gedaan), hebben we AI gevraagd om meerdere onderwerpregels te genereren en in één keer de beste optie te identificeren:

Indien geïnstrueerd, kan AI meerdere gegenereerde opties vergelijken en de sterkste selecteren.

💡 Pro-tip: Voeg voor het beste resultaat een laatste instructie toe aan uw zelfconsistentieprompt: 'Leg uit waarom het gekozen antwoord het beste is. ' Dit dwingt de AI om zijn redenering te controleren en zijn conclusies te rechtvaardigen, wat leidt tot een transparanter en betrouwbaarder antwoord.

5. Boom van gedachten

In plaats van meerdere voltooide antwoorden te genereren en er vervolgens één te kiezen, dwingt de tree of thoughts-prompting de AI om het probleem in stappen op te splitsen. Bij elke stap genereert de AI mogelijkheden en evalueert deze om de beste te vinden voordat het antwoord wordt gegenereerd.

Klinkt dat ingewikkeld? Klinkt dat ingewikkeld? Laten we ons voorbeeld van de onderwerpregel van een e-mail nog eens bekijken, met een kleine aanpassing aan de prompt.

Voorbeeldprompt: Rol en taak: U bent een senior productmarketeer. Gebruik Tree of Thoughts om e-mailonderwerpen te creëren waarin onze vooraf gebouwde AI-agentenfunctie wordt aangekondigd. Beperkingen Doelgroep: drukbezette operationele en productleiders die AI op het werk evalueren

Toon: zelfverzekerd, praktisch, niet-hype

Lengte: ≤ 55 tekens

Vermijd spamachtige formuleringen en tekst in HOOFDLETTERS.

Moet verwijzen naar onmiddellijke waarde (tijdwinst, snellere uitvoering) Proces (ToT) Vertakking: Noem 5 invalshoeken: voordeelgericht, resultaat/snelheid, gebruikssituatie/uit te voeren taken, risicobeperking, sociale bewijskracht. Uitbreiding: 3 onderwerpen per invalshoek Evaluatie: Beoordeel elk onderdeel op duidelijkheid/relevantie/onderscheidend vermogen/lengte (1–5). Pruning: Houd het beste 1 per hoek Verfijning: Beperk tot ≤55 tekens; maak werkwoorden scherper Selectie: Output Top 3 + preheaders en waarom ze winnen (≤1 regel per stuk) Uitvoerformat (geen verborgen gedachtegang): Eindtop 3 met preheaders

Lijst met invalshoeken met korte motivering

Tabel: Hoek | Onderwerp | Lengte | Score | Rationale

Hier hebben we het AI-systeem gevraagd om rekening te houden met beperkingen, het proces te definiëren en zelfs het format te bepalen.

💡 Pro-tip: De Tree of Thoughts werkt het beste wanneer elk beslissingspunt duidelijk en onafhankelijk is. Als u dus meerdere stappen in één beslissingspunt opneemt (bijvoorbeeld door de AI in dezelfde stap te vragen om het publiek en het voordeel te identificeren), worden de vertakkingen rommelig en verliest de output zijn focus.

👀 Wist u dat? Bij gebruik van het Tree of Thoughts-raamwerk stijgt het succes van GPT-4 bij de taak " Game of 24 " van slechts 4% met standaard chain-of-thought-prompting naar 74% met Tree of Thoughts. De sprong van 70 punten vond plaats zonder het model zelf te veranderen, alleen de promptmethode. Dit laat zien hoe belangrijk uw prompt kan zijn, net zo belangrijk als het model dat u gebruikt.

6. Prompt Chaining

Bij deze prompt engineering-techniek verdeelt u de taak in kleinere subtaaken (met logische volgordes), waardoor een iteratief proces ontstaat. Elke stap bouwt voort op de vorige, en de output van de ene fase wordt de input voor de volgende.

Laten we nog een laatste keer terugkomen op ons voorbeeld van de onderwerpregel van een e-mail en prompt chaining gebruiken om te zien hoe dit de output beïnvloedt. We vragen de AI eerst om de target te identificeren:

Voorbeeldprompt: Doel: Schrijf een onderwerpregel voor een e-mail om vooraf gebouwde AI-agents aan te kondigen. Stap 1: Haal de sleutel voordelen eruit Noem 5 belangrijke voordelen van onze nieuwe vooraf gebouwde AI-agents voor product- en operationele leiders. (Resultaat: snellere installatie, directe automatisering, minder afhankelijkheden, standaardisatie, snellere lanceringen) Stap 2: Genereren van invalshoeken Stel 5 berichtinvalshoeken voor een e-mailonderwerp voor op basis van deze voordelen. (Output: snelheid, gemak, productiviteit, betrouwbaarheid, innovatie) Stap 3: Schrijf onderwerpen Schrijf 3 onderwerpen per invalshoek. Houd het aantal tekens onder de 55. (Uitvoer: "Vooraf gebouwde AI-agenten — Klaar wanneer u dat bent" enz. ) Stap 4: Kies het beste Beoordeel deze op duidelijkheid en relevantie. Geef de top 3 weer met preheaders.

Door de prompts aan elkaar te koppelen, begeleidt u de AI in feite door hetzelfde proces dat u handmatig zou doorlopen:

Sleutel voordelen ➡️ Berichteninvalshoeken genereren ➡️ Een onderwerpregel schrijven ➡️ De beste optie kiezen

💡 Pro-tip: Gebruik prompt chaining om de 'cognitieve overbelasting' van AI te verminderen. Door een grote taak op te splitsen in kleinere stappen, begeleidt u de AI door het proces, waardoor de uiteindelijke output beter gepolijst en afgestemd is dan bij een enkele zero-shot prompt.

7. Automatic Prompt Engineer (APE)

APE is een geavanceerde techniek waarbij een groot taalmodel u helpt bij het genereren en verfijnen van nieuwe prompts die zijn geoptimaliseerd voor hetzelfde AI-model. Zie het als de manier waarop de AI zegt: 'Vertel me wat u wilt, dan zoek ik de beste manier om de vraag te stellen die u het ideale antwoord oplevert. '

Bij de APE-prompttechniek vraagt u de AI om:

Ontwerp prompts voor de taak die u wilt uitvoeren.

Voorspel hoe deze prompts zullen presteren.

Test ze

Kies de beste prompt en voer deze uit.

Stel dat u zich voorbereidt op de lancering van een nieuwe functie genaamd 'Aangepaste dashboards' voor uw SaaS-product. U wilt een boeiende berichtgevinggids voor uw team maken. U hebt echter moeite om de boodschap zo te verwoorden dat deze aanslaat bij uw lezers.

In dat geval kunt u AI vragen om zelf een gedetailleerde prompt te genereren:

Voorbeeldprompt: U bent een Automatic Prompt Engineer. Taak: Maak een prompt die helpt bij het genereren van een berichtenhandleiding voor onze nieuwe functie, aangepaste dashboard. Uw stappen: Genereer 5 kandidaat-prompts

Voorspel welke de meest overtuigende en duidelijke tekst voor een B2B-koper zal opleveren.

Test elke prompt op een steekproef.

Selecteer de best presterende prompt en voer deze volledig uit.

Opbrengst: de winnende prompt + de gegenereerde berichtenhandleiding

De AI geeft u vervolgens een lijst met prompts die u kunt verfijnen en uitvoeren om een hoogwaardige berichtengids te creëren:

💡 Pro-tip: Maak een beoordelingsrubriek om verschillende prompts die door de AI worden gegenereerd te evalueren. U kunt deze rubriek delen met het model en het vragen om elke individuele prompt dienovereenkomstig te beoordelen. Dit maakt het voor u gemakkelijker om promptopties te beoordelen op basis van uw criteria.

Volgens een onderzoeksrapport met als titel Large Language Models are Human-Level Prompt Engineers, tonen we aan dat APE-ontworpen prompts kunnen worden toegepast om modellen te sturen in de richting van waarheidsgetrouwheid en/of informativiteit, en om de prestaties van few-shot learning te verbeteren door ze eenvoudigweg vooraf te plaatsen aan standaard in-context learning prompts.

8. ReACT

Hoewel 'ReAct' klinkt als wat u zou doen als u koffie op uw laptop morst, is het in prompt engineering een afkorting van Reason + Act. Dit is een andere geavanceerde prompttechniek, waarbij het AI-model afwisselend denkt (redeneert) en doet (actie onderneemt).

In plaats van meteen een definitief antwoord te geven, wordt de AI gevraagd om:

Reden: Denk stap voor stap na over het probleem.

Actie: Communiceer met externe tools of kennisbanken om meer informatie te verzamelen.

Reden nogmaals: Gebruik de nieuwe informatie om het denken te verfijnen.

Dit proces wordt herhaald totdat de AI met zekerheid tot een goed ondersteund antwoord kan komen.

Stel dat u van plan bent een nieuwe 'dashboard'-functie te lanceren en u wilt weten wat uw concurrent zegt over een vergelijkbare functie op zijn website. Laten we voor dit voorbeeld aannemen dat wij uw concurrent zijn en dat u meer wilt weten over ClickUp Dashboard.

Met ReACT zou u uw prompt ongeveer als volgt structureren:

Voorbeeldprompt: U bent een competitieve productmarketeer die de ReACT-aanpak (Reason + Act) gebruikt. Uw taak: Onderzoek en vat samen hoe ClickUp zijn Dashboard-functie positioneert op zijn website. Volg deze cyclus totdat u klaar bent: Denk na: Schrijf op wat u vervolgens moet vinden (bijv. waarde-proposities, use cases, voordelen, beeldmateriaal, CTA's). Actie: Zoek op de website van ClickUp (https://clickup.com/features/dashboards) en haal alleen relevante informatie eruit. Observeer: Maak een aantekening van wat u hebt gevonden. Herhaal: Ga door totdat u alle benodigde informatie hebt. Geef ten slotte een gestructureerde samenvatting met: Kernpositie

3–5 belangrijkste voordelen

3 sleutel gebruiksscenario's

Hoe ze dashboard visueel presenteren

Stijl en toon van call-to-action

Deze prompt begeleidt de AI door een logisch, stap-voor-stap proces zonder van het onderwerp af te wijken. Laten we nu eens kijken hoe AI op deze prompt heeft gereageerd:

💡 Pro-tip: ReACT-prompting werkt het beste wanneer de AI toegang heeft tot betrouwbare online informatie en nauwkeurige observaties kan doen. Als de 'Act'-stap ruis of verouderde gegevens oplevert, zal de redenering die daarop volgt onvermijdelijk gebrekkig zijn.

9. Genereer kennisprikkels

Wanneer AI eerst pauzeert om expliciet kennis te verzamelen of op te bouwen, is het resultaat doorgaans nauwkeuriger en consistenter.

Dit is het principe van Generate Knowledge Prompting, waarbij u meerdere prompts aan AI geeft, zodat deze eerst relevante feiten naar boven haalt en deze vervolgens gebruikt om een relevant antwoord te genereren.

Klinkt dat verwarrend?

Neem dit voorbeeld: u lanceert een nieuwe projectmanagementtool voor freelancers. U moet een marketingstrategie opstellen, maar u weet niet zeker op welke pijnpunten u zich moet richten om uw boodschap goed over te brengen.

Met Generate Knowledge Prompting kunt u AI eerst vragen om u een lijst met relevante inzichten te geven over de frustraties van uw target:

Door deze gegenereerde inzichten te gebruiken als input voor uw volgende prompt, kunt u de AI begeleiden om een ideale marketingstrategie voor te stellen:

Het eindresultaat is dus gebaseerd op een transparante en concrete logica.

💡 Pro-tip: Gebruik Generate Knowledge Prompting wanneer u een goed onderbouwd en gezaghebbend AI-antwoord nodig hebt. Dit is perfect voor het schrijven van artikelen, het maken van gedetailleerde rapporten of zelfs het voorbereiden van een presentatie waarbij de nauwkeurigheid van gegevens van cruciaal belang is.

10. Actief prompten

Actief prompten is een techniek die AI verandert in een actieve leerling.

In plaats van te raden aan welke voorbeelden (of shots) de AI moet leren, kunt u hem een diverse reeks voorbeelden geven, waarna de AI zelf de meest uitdagende of ambigue voorbeelden identificeert. Vervolgens vraagt hij u om alleen voor die specifieke gevallen het juiste antwoord te geven, zodat hij zichzelf kan trainen.

Om dit gemakkelijk te begrijpen, stelt u zich voor dat u een raamwerk wilt creëren dat uw verkoopteam helpt om veelvoorkomende klantdoelstellingen voor een nieuwe functie aan te pakken.

U hebt al een lijst met ruwe feedback van klanten en doelstellingen, en u wilt AI trainen om effectieve, merkgerichte reacties te schrijven die het verkoopteam kan hergebruiken.

Voorbeeldprompt: U bent een senior productmarketingstrateeg die onderzoek doet naar gebruikerproblemen. Taak: Genereer 4 duidelijke frustraties of pijnpunten die freelance productmanagers ervaren wanneer ze zonder projectmanagement-tool werken. Context: Ze jongleren met meerdere klanten, werken op afstand en behandelen projecten vaak alleen, zonder speciale ondersteuningsteams. Beperkingen: Maak elke pijnpunt 1-2 zinnen lang.

Benadruk de emotionele impact (stress, overweldiging, burn-out, verwarring, enz. )

Toon de zakelijke gevolgen (gemiste deadlines, achterwege gebleven taken, ontevreden clients).

Vermijd vage termen als 'gebrek aan organisatie' – wees specifiek. Uitvoerformat: Genummerde lijst

Elk item: Pijnpunt → Gevolg (tussen haakjes)

💡 Pro-tip: Sla succesvolle prompts op met aantekeningen over wat werkte en waarom. Zo bouwt u een interne bibliotheek op met 'promptpatronen' die u kunt hergebruiken en aanpassen voor verschillende taken, net als herbruikbare code-modules.

Prompting voor verschillende gebruikssituaties

Klaar om uw prompt engineering-vaardigheden in de praktijk te brengen?

Laten we eens kijken naar veelvoorkomende voorbeelden van prompt engineering die u direct op uw werk kunt toepassen.

Voor contentteams

Als u content werkt, runt u in feite een creatieve assemblagelijn. Dat is vermoeiend, maar niet als u weet hoe u effectieve prompts kunt maken.

1. Blogoverzichten maken met behulp van prompt chaining

In plaats van de AI te vragen om 'een blogoverzicht over [onderwerp] te maken', kunt u dit proces opsplitsen in deelstappen en deze achtereenvolgens uitvoeren:

Voorbeeldprompt: Geef me 5 ideeën voor onderwerpen voor een blog over het overwinnen van de maandagblues. Het is bedoeld voor middenkadermanagers en deel ook de frameworks die je voor elke titel hebt gebruikt. Verdeel vervolgens het onderwerp in H2-, H3- en H4-tags en vertel me wat ik onder elke tag moet behandelen.

2. Metadata genereren met few-shot prompt engineering

Neem 3-4 metatitels en metabeschrijvingen uit uw eerdere artikelen en gebruik deze als voorbeelden of 'shots' om de AI te trainen in het schrijven van een metabeschrijving.

3. SEO-optimalisatie van een blog met behulp van de techniek voor het genereren van kennis

Als u een slecht presterende blog heeft die u wilt optimaliseren voor zoekmachines, voer deze dan gewoon in de AI in en vraag het model om deze te 'ontginnen' op zoekwoorden die u mogelijk over het hoofd heeft gezien. Zodra de AI deze lijst heeft gegenereerd (d.w.z. kennis heeft gegenereerd), kunt u deze opdracht geven om de gegenereerde kennis op natuurlijke wijze in de tekst op te nemen.

Voor product- en ontwikkelteams

Het heen en weer gaan met AI om nieuwe functies te leveren of bugs te verhelpen is niet echt de hulp die u nodig hebt in het leven. Prompt engineering kan dat proces een stuk minder vermoeiend maken:

Functiespecificaties uitleggen met behulp van prompt chaining

U kunt prompt chaining gebruiken om stap voor stap een functie-specificatiedocument op te stellen, zodat ontwikkelaars hierop kunnen voortbouwen zonder in de war te raken. Dat doet u als volgt:

Begrijp het doel van uw functie-specificaties met behulp van prompt chaining.

Genereer de lijst met functionele vereisten die nodig zijn voor het dashboard.

Genereer acceptatiecriteria voor het dashboard.

Maak een lijst van frontend- en backend-afhankelijkheid voor uw dashboard.

2. Feedback vertalen naar ontwikkeltaakjes met zero-shot prompt engineering

Kopieer en plak gewoon de feedback van de klant en vraag de AI om er een ontwikkelaarstaak van te maken met een duidelijke titel en beschrijving:

Zet feedback van klanten om in een ontwikkeltaak

3. Schrijf testcases met behulp van few-shot prompting

Geef 4-5 voorbeelden van goed geschreven testcases, zodat het AI-model uw stijl direct leert en de gewenste testcase produceert:

Voorbeelden van goed geschreven testcases

Voor verkoop en marketing

Personalisatie is het allerbelangrijkste voor verkoop- en marketingteams. Maar dat op grote schaal aanbieden is een vervelende taak. Laten we eens kijken hoe prompt engineering-technieken dit proces kunnen versnellen:

1. E-mailantwoorden schrijven met behulp van few-shot prompt engineering

Laat AI een paar voorbeelden zien van hoe u zou reageren op een e-mail van een klant of lead, en het zal een antwoord op de laatste e-mail opstellen, precies zoals u dat zou doen:

Schrijf e-mailreacties met behulp van de few shot prompt engineering-techniek.

2. Waarde-proposities genereren met behulp van automatische prompt engineer

Hulp nodig bij het opstellen van een sterke waarde-propositie? In plaats van tijd te besteden aan het verfijnen van uw prompt, kunt u AI gewoon vragen om:

Genereer waardeproposities voor uw product

Voor operaties

Als u werkzaam bent in de operationele sector, bent u waarschijnlijk belast met tijdrovende taken zoals het schrijven van SOP's of het opstellen van interne documenten. Maar maak u geen zorgen, probeer de onderstaande prompts om uw werklast op een slimme manier te verlichten:

Verslagen van vergaderingen maken - kennis genereren + zelfconsistentie

Heb je geen geautomatiseerde tool om samenvattingen van vergaderingen te genereren? Geen zorgen! Plak het transcript van de vergadering in de AI-chatten en vraag om de sleutelpunten (samenvattingen of actiepunten) te extraheren.

Genereer samenvattingen of een lijst met actiepunten op basis van het transcript van de vergadering.

Om de nauwkeurigheid van de output te verbeteren, kunt u de AI verder vragen om een aantal versies van de samenvatting te proberen en de beste te kiezen.

3. SOP-aanmaken door middel van generatieve kennistechnieken

'Schrijf een SOP over X' levert misschien niet het beste resultaat op. In plaats daarvan kunt u eerst precies bepalen wat er moet worden opgenomen. Zodra de AI u die lijst geeft, past u deze aan en geeft u deze vervolgens terug aan het model om de volledige SOP op te stellen.

Voorbeeldprompt Stap 1: U bent een expert op het gebied van procesdocumentatie. Identificeer alle sleutelstappen, taken, tools en goedkeuringen die nodig zijn voor het opstellen van een SOP voor [X-proces]. Vermeld wie verantwoordelijk is voor elke stap, welke tools ze gebruiken en de belangrijkste succes-criteria om die stap als voltooid te markeren. Stap 2: Gebruik deze lijst met stappen, rollen, tools en criteria om een gedetailleerde standaardprocedure voor [X-proces] op te stellen. Voeg secties toe voor titel, doel, reikwijdte, stapsgewijze procedure, rollen en verantwoordelijkheden, tools/bronnen en richtlijnen voor goedkeuring en beoordeling. Gebruik duidelijke, bruikbare taal, zodat iedereen de procedure kan volgen zonder voorafgaande training.

Veelvoorkomende fouten bij prompts (en oplossingen)

Een paar kleine gewoontes in de manier waarop u prompts schrijft, kunnen het verschil betekenen tussen een 'wow, dat is perfect'-resultaat en staren naar een blok tekst, terwijl u zich afvraagt wat er mis is gegaan.

Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende fouten bij prompt engineering en hoe u uw prompts kunt optimaliseren:

AI vragen om 'het gewoon te doen' zonder uit te leggen hoe

Als je een prompt schrijft als 'schrijf een blogpost' of 'vat dit samen', laat je veel aan de interpretatie van de AI over. Het resultaat? Een blog die te algemeen is of een samenvatting die niet aan je verwachtingen voldoet.

Oplossing: Maak effectieve prompts met duidelijke aanwijzingen en context. Overweeg als voorbeeld bij het schrijven van een blogpost om de toon die u wilt aanslaan, uw target, de lengte van de post en het doel ervan te definiëren.

Hier is een voorbeeld:

❌ Slechte prompt: 'Schrijf een e-mail over de nieuwe functie 'Aangepaste dashboards'. ' ✅ Goede prompt: 'Schrijf een interne e-mail aan ons verkoopteam waarin je de nieuwe functie 'Aangepast dashboard' voor onze productiviteitstool [naam tool] aankondigt. De e-mail moet beknopt zijn, de drie belangrijkste voordelen voor een verkoper benadrukken (bijv. ROI aantonen, sneller deals sluiten) en een call-to-action naar een trainingsvideo bevatten. Gebruik een zelfverzekerde en bemoedigende toon. '

2. AI overbelasten met te veel taken tegelijk

Te veel details of taken in één monsterprompt proppen kan ook tot verwarrende resultaten leiden. AI raakt dan in de war of probeert alles tegelijk te doen (en doet dat slecht).

Oplossing: verdeel uw eerste prompt in kleinere stappen en voer deze achtereenvolgens uit. Vraag bijvoorbeeld eerst om een overzicht. Als dat goed is, vraag de AI dan om content voor elke sectie te schrijven. Geef vervolgens de opdracht om de toon te verfijnen, enzovoort.

❌ Slechte prompt: ‘Genereer 10 SEO-zoekwoorden voor een blogpost met de titel ‘Hoe implementeer je een kwaliteitsmanagementsysteem’. Stel een SEO-vriendelijke opzet voor met behulp van deze zoekwoorden en schrijf vervolgens een inleiding van 100 woorden voor de blog. ’ ✅ Goede prompt: Genereer 10 SEO-zoekwoorden voor een blogpost met de titel 'Hoe implementeer je een kwaliteitsmanagementsysteem?'. De doelgroep voor deze blogpost bestaat uit bedrijfseigenaren, CEO's en topmanagers. Maak nu met behulp van de gegenereerde trefwoorden een gedetailleerde, SEO-vriendelijke opzet voor deze blogpost. Zorg ervoor dat de tags op een natuurlijke manier trefwoorden bevatten en niet overdreven zijn. Schrijf een inleiding van 100 woorden voor deze blog, waarbij je rekening houdt met de gegenereerde opzet en SEO-zoekwoorden.

3. Ervan uitgaan dat het model onthoudt

De meeste grote taalmodellen zijn stateless en bewaren geen informatie, tenzij u deze expliciet in de huidige prompt opneemt. Dit heeft vaak als resultaat reacties die uw eerdere context negeren of in tegenspraak zijn met uw eerdere instructies.

Oplossing: Herhaal de sleutelcontext, beperkingen en doelen in elke nieuwe prompt, zodat het model over alle informatie beschikt die het nodig heeft om nauwkeurig te reageren.

❌ Slechte prompt: 'Schrijf nu de inleiding op basis van de eerder besproken opzet. ' ✅ Goede prompt: Gebruik de blogopzet die we eerder hebben gemaakt (inleiding, voordelen, gebruiksscenario's en conclusie) en schrijf een inleiding van 100 woorden. Maak deze conversatiegericht en trek de aandacht van de lezer door een veelvoorkomend pijnpunt te benadrukken dat onze productiviteitstool oplost.

Een promptbibliotheek voor teams opbouwen

Een goede prompt kan minuten besparen; een gedeelde promptbibliotheek kan uren besparen (aangezien iedereen deze gebruikt). Zo kunt u er een bouwen:

Maak een gedeeld document om al uw prompts op te slaan

Gebruik ClickUp Docs om uw meest effectieve prompts te ordenen, zodat teamleden deze later kunnen gebruiken. U kunt deze prompts ordenen per afdeling en verder per taaktype (bijv. contentcreatie, marktonderzoek, data-analyse, enz.).

Voeg voor elke prompt het volgende toe:

De prompt zelf

Een korte beschrijving waarin het doel van de prompt wordt uitgelegd, wanneer deze moet worden gebruikt, wat moet worden vermeden, enz.

Voorbeeld van AI-output om duidelijke verwachtingen in te stellen

2. Ontwerp gestandaardiseerde promptsjablonen

Voor veelvoorkomende taken, zoals het samenvatten van vergaderantekeningen of het optimaliseren van een blog, kunt u standaard promptstrategieën opstellen die iedereen moet gebruiken. U kunt exacte AI-promptsjablonen en instructies opnemen voor wanneer en hoe deze moeten worden gebruikt om reacties in de gewenste stijl te genereren.

Zo zorgt u ervoor dat alle leden van het team dezelfde best practices volgen bij het geven van prompts, wat een consistente outputkwaliteit garandeert.

3. Bevorder een cultuur van samenwerking en feedback

Moedig uw team aan om deze promptbibliotheek niet alleen te gebruiken, maar ook te helpen verbeteren. Om dit nog te doen, moet u:

Introduceer een eenvoudig beoordelingssysteem waarmee uw team prompts kan beoordelen. Hoe hoger de beoordeling van een prompt, hoe effectiever deze is.

Open het document voor teamleden, zodat zij opmerkingen kunnen achterlaten om verbeteringen voor te stellen en prompts kunnen markeren die niet effectief zijn.

4. Voeg tips voor probleemoplossing toe aan uw promptbibliotheek

Er zullen momenten zijn waarop AI ondermaatse of onverwachte resultaten produceert. Om uw team te helpen bij het diagnosticeren en oplossen van problemen, kunt u overwegen een sectie voor probleemoplossing toe te voegen waarin veelvoorkomende fouten bij AI-prompts en de oplossingen daarvoor worden besproken.

Dit zou er ongeveer zo uit kunnen zien:

Probleem: De output is te algemeen Waarom dit gebeurt: AI heeft de neiging om terug te vallen op de meest voorkomende trainingsgegevens, wat kan leiden tot veilige, maar generieke of ongeïnspireerde reacties. De oplossing: voeg beperkingen of specifieke instructies toe om de AI in de juiste richting te sturen. Voorbeeld: 'Houd het onder de 100 woorden'

Veelgestelde vragen

Bij de zero-shot prompt engineering-techniek vertelt u de AI gewoon welke taak hij moet uitvoeren, zonder ondersteunende voorbeelden van het verwachte resultaat. Bij few-shot prompting daarentegen moet u een paar voorbeelden geven om de AI in een bepaalde richting te sturen. U kunt bijvoorbeeld een voorbeeld van een e-mailantwoord geven, zodat de AI iets soortgelijks kan genereren.