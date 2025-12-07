Zoho Meeting versus ClickUp SyncUp: welke tool voor videovergaderingen is beter?

Het is 11 uur 's ochtends en je hebt al drie vergaderingen achter de rug. Je hebt al zes keer geschakeld tussen je video-tool, projectmanagement-app en notitiesoftware. Op een gemiddelde dag schakelt een werknemer meer dan 3600 keer tussen apps en vensters.

Het punt is: videovergaderingen mogen niet in een vacuüm plaatsvinden. Wanneer uw tool voor videovergaderingen losstaat van de plek waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt, gaan beslissingen verloren en worden follow-ups over het hoofd gezien.

En de echte vraag gaat niet alleen over video-kwaliteit of het delen van schermen. Het gaat om wat er gebeurt nadat het gesprek is beëindigd. Worden die actiepunten automatisch taken? Kunt u tijdens de vergadering de projectcontext opvragen zonder van tabblad te wisselen?

Zoho Meeting en ClickUp's SyncUp beloven beide naadloze videosamenwerking, maar ze hanteren totaal verschillende benaderingen. Laten we ze vergelijken en kijken welke daadwerkelijk presteert.

ClickUp SyncUp versus Zoho Vergadering: in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht voor u:

Functie ClickUp SyncUp Zoho Vergadering Beschikbaar op ClickUp-werkruimte, mobiele app, Chrome-extensie Android, iOS, Linux, macOS, Windows Maximaal aantal deelnemers 200 250 voor vergaderingen, 5.000 voor webinars Maximaal aantal sprekers 24 tegelijk Iedereen in de vergadering Audioconferenties Kan audio opnemen SyncUps Veilige inbelnummers voor meer dan 55 landen Prijzen* Gratis abonnement, aangepaste prijzen voor grotere teams $ 1 per maand per host voor een abonnement op een vergadering en $ 8 per maand per organisator voor webinarabonnementen Werkstroombeheer Taaken, documenten en vergaderingen, allemaal verbonden onder één werkruimte. Werkt als een zelfstandige app – vereist aparte PM-tools Kalenderbeheer Uniforme kalender die kan worden geïntegreerd met Google Agenda en Microsoft Outlook voor directe synchronisatie van vergaderingen en meer dan 1000 andere apps. Kalender-uitnodigingen alleen via Zoho Kalender en Zoho Mail Resourcebeheer Wijs werklasten toe, houd capaciteit bij en stem schema's op elkaar af vanuit ClickUp-taak. Beperkt tot het plannen van vergaderingen Technische expertise Minimaal – vergaderingen en automatiseringen instellen zonder te codeeren Matig – vereist integratie met Zoho-apps Opslagruimte Opnames worden opgeslagen in Clips Hub met transcripties. Cloudopslagruimte bij betaalde abonnementen (tot 5 GB gratis)

Wat is ClickUp?

Organiseer audio- en video-gesprekken binnen uw ClickUp-werkruimte met ClickUp SyncUp.

Dit is een verborgen kostenpost van niet-gekoppelde video-tools. ClickUp is ontwikkeld om die kloof te overbruggen die de productiviteit belemmert, zodat we optimaal kunnen werken.

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, waarin alle werk-apps, gegevens en werkstroomen worden samengebracht.

Uw video-gesprekken vinden plaats waar u al werkt: naast de taken die worden besproken, de documenten die worden beoordeeld en de projecten die worden gepland.

Geen werkverspreiding, geen handmatige follow-ups, geen zoeken naar context van de vergadering van vorige week. Voor teams op afstand en operationele leiders die vergaderingen nodig hebben die daadwerkelijk tot actie leiden, is dit wat ClickUp anders maakt dan zelfstandige videotools.

Functies van ClickUp

ClickUp SyncUp vindt plaats op de plek waar u werkt. U hoeft niet van app te wisselen, naar links voor vergaderingen te zoeken of bestanden over te zetten om met uw team te kunnen praten.

Deze in-app-installatie, samen met de volgende functies, maakt SyncUp tot een solide alternatief voor Zoho:

Functie #1: ClickUp SyncUp

Verlies nooit meer de context van een vergadering. ClickUp SyncUp is een geïntegreerde functie voor video- en audiogesprekken die rechtstreeks in de tool voor projectmanagement van ClickUp is ingebouwd. Gebruikers kunnen direct één-op-één of groepsgesprekken starten vanuit elk chatkanaal, direct bericht of taakgesprek zonder van app te wisselen.

Maak direct verbinding met SyncUps, de ingebouwde spraak- en videovergaderingen van ClickUp.

Terwijl u de complexe projectplannen verfijnt, kunt u discussies rechtstreeks koppelen aan ClickUp-taken. Stel dat u nieuwe verantwoordelijkheden wilt toewijzen, dan kunt u in realtime taken aanmaken of bijwerken. Elke SyncUp registreert automatisch een samenvatting in de chatthread, zodat teamleden die de call hebben gemist, snel op de hoogte kunnen worden gebracht.

Met de geavanceerde functie Mobile SyncUp kunt u overal face-to-face communiceren, zelfs als u niet achter uw bureau zit. Start of neem deel aan SyncUps op de mobiele app van ClickUp vanuit elk kanaal of direct bericht.

Start of neem deel aan SyncUps op mobiele apparaten

🚀 Smart Synchronisatie: ClickUp-integraties maken een einde aan het wisselen tussen verschillende tools. ClickUp maakt verbinding met tools die uw team al gebruikt, zoals Google Workspace, Microsoft Teams en Slack, zodat geen enkel gesprek of geen enkele taak geïsoleerd blijft. Google Agenda + Microsoft Outlook-integraties synchroniseren automatisch uw vergaderingen, deadlines en projectupdates.

Met de ingebouwde kalenderbeheerfunctie van ClickUp kunt u tijdlijnen van projecten, taakschema's en SyncUp-sessies in één weergave visualiseren. Deze integraties besparen tijd en verbeteren de werkstroom door bestanden, vergaderingen en updates op één plek toegankelijk te houden.

Functie 2: ClickUp Clips

U hoeft zich tijdens vergaderingen niet meer te herhalen of lange uitleg te typen.

Met ClickUp Clips kunt u uw scherm of alleen uw stem opnemen en deze rechtstreeks in documenten, comments of chat plaatsen, zodat uw team direct en op elk gewenst moment de context kan bekijken.

Neem moeiteloos uw scherm op met ClickUp Clips

Bovendien worden al uw opgenomen Clips en opgenomen SyncUps opgeslagen in Clips Hub. U kunt deze opnames op elk moment bekijken, samen met transcripties, en opmerkingen met tijdstempels toevoegen om een heel specifiek gesprek te sturen.

Krijg toegang tot al uw opgenomen SyncUps in ClickUp hub

Iedereen in uw werkruimte die toegang heeft tot het kanaal (waar de SyncUp is opgenomen) kan de weergave van het transcript bekijken en opmerkingen toevoegen aan de opname.

📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen hebben een negatieve invloed op de productiviteit van uw team. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk te wijten is aan het schakelen tussen platforms, het beheren van e-mails en het wisselen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Functie #3: ClickUp Chat

De beste gesprekken ontstaan wanneer ze een verbinding hebben met het werk dat wordt besproken. En u kunt rechtstreeks vanuit uw chatvenster een gesprek starten (ook wel SyncUps genoemd).

Met ClickUp Chat kunt u communiceren en samenwerken met uw team door al uw discussies en taken samen te brengen op één uniform platform. Verstuur tot 1000 berichten per werkruimte (gratis abonnement) en organiseer ze overzichtelijk in threads en kanalen.

Binnen Chat kunt u opmerkingen triëren en omzetten in uitvoerbare taken en takenlijsten. U kunt ook bestanden delen, aankondigingen plaatsen, taken beheren en zoeken naar specifieke berichten aan de hand van trefwoorden (net als bij Slack).

Werk samen met uw teamleden met ClickUp Chat

U kunt SyncUp rechtstreeks vanuit ClickUp Chat starten. Aangezien uw teamleden al toegang hebben tot die communicatiethread, hoeft u geen tijd te besteden aan het opbouwen van context of het delen van bestanden via meerdere samenwerkingstools.

⭐ Bonus: De ClickUp AI Notetaker neemt automatisch gesprekken op, transcribeert ze en vat ze in realtime samen, waardoor elk gesprek wordt omgezet in bruikbare inzichten. Zodra de vergadering is afgelopen, genereert de AI Notetaker beknopte samenvattingen, legt hij genomen beslissingen vast en identificeert hij zelfs volgende stappen of eigenaars. Deze aantekeningen worden direct gekoppeld aan uw ClickUp-taken of -documenten, zodat uw hele team op één lijn blijft, zelfs wanneer het team aan meerdere projecten werkt. Laat de ClickUp AI Notetaker de aantekeningen van de vergadering bijhouden, zodat u zich kunt concentreren op uw vergaderingen.

Functie #4: ClickUp Brain

Bent u het zat om na een video-gesprek tijd te verspillen met het zoeken naar belangrijke punten? Met ClickUp Brain, een krachtige contextuele AI-laag die in uw werkruimte is ingebouwd, worden uw taken, documenten, chats, vergaderingen en dashboards allemaal met elkaar verbonden. Dit betekent dat Brain uw werkcontext echt begrijpt.

Het beste is dat Brain automatisch actiepunten uit vergaderingen haalt en deze omzet in correct geformatteerde, toegewezen taken zodra het gesprek is beëindigd. U hoeft dus ook niet meer door eerdere agenda's of Slack-threads te spitten.

Krijg een doorzoekbaar transcript en samenvattingen met ClickUp Brain.

Bovendien kan het eerdere aantekeningen van vergaderingen samenvatten, de voortgang van belangrijke taken en knelpunten markeren, gespreksonderwerpen genereren en volgende stappen vaststellen.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp's Agents in uw teamkanalen om eenvoudige vragen te beantwoorden. Deze agent haalt informatie uit de kanalen waartoe hij toegang heeft en beantwoordt vragen als "Wie is hier de projectleider?" of "Wie heeft tijdens de vergadering van gisteren de testtaak toegewezen gekregen?". Zonder iemand van uw team te storen. Automatiseer repetitieve taken in uw werkstroom binnen enkele minuten. Automatiseer antwoorden op veelgestelde vragen met ClickUp's Prebuilt Agents.

Prijzen van ClickUp

Wat is Zoho Vergadering?

via Zoho

Zoho Meeting is een online platform voor vergaderingen en webinars dat is ontworpen voor samenwerking en communicatie op de werkplek voor bedrijven en particulieren. Het is een van de vele onderdelen van het bredere Zoho-ecosysteem.

Het platform ondersteunt speciale virtuele vergaderruimtes met toegewezen beheerders en kan rechtstreeks worden geïntegreerd met kalendersystemen en de applicatiesuite van Zoho (waaronder Zoho CRM). Het biedt geavanceerde veiligheid met SSL/128-bits AES-encryptie, met functies zoals ruimtes met een wachtwoord en wachtkamerbeheer om ongenode gasten buiten te houden.

Functies van Zoho Vergadering

Zoho Meeting is een zelfstandige app die is ontwikkeld voor zowel interne vergaderingen als externe webinars. Van individuele één-op-één-vergaderingen tot groepsvergaderingen met 250 deelnemers en webinars met maximaal 5000 deelnemers: deze app wordt gebruikt door teams op afstand en webinarorganisatoren vanwege de volgende belangrijke functies:

Functie #1: Vergaderruimtes

Zoho Meeting Rooms transformeert uw fysieke vergaderruimtes in een virtueel vergaderplatform waar teams samen online vergaderingen kunnen bijwonen.

Gebruikers kunnen een ruimte inrichten door een scherm (zoals een tv of monitor) te koppelen aan een speciale controller-app op een iOS-apparaat (de Zoho Meeting Rooms Controller-app) voor handsfree bediening.

via Zoho Vergadering

U kunt vanuit uw Zoho Meeting-account meerdere ruimtes aanmaken en beheren en deze tijdens het plannen koppelen aan specifieke sessies. Met de controller kunt u ook audio- en video-preferenties aanpassen, sessies opnemen en alle acties in de ruimte bijhouden via een actielogboekviewer.

Functie #2: Breakout rooms

Breakout rooms zijn virtuele ruimtes binnen een vergadering waar u deelnemers in kleinere groepen kunt opsplitsen voor gerichte discussies en brainstormsessies. Tijdens een lopende sessie in Zoho Meetings kunnen hosts meerdere rooms aanmaken (maximaal 20), deelnemers handmatig of automatisch toewijzen en timers instellen voor hoe lang elke groep onafhankelijk werkt.

Elke breakoutroom functioneert als een mini-vergadering met eigen schermdeling en toegang tot een Whiteboard. Tijdens workshops en cross-functionele teamvergaderingen kan de host de discussies (in individuele breakoutrooms) volgen voordat hij iedereen terugbrengt naar de hoofdsessie.

👀 Wist u dat? Bijna 55% van de werknemers multitaskt tijdens lange vergaderingen. Ze lopen daardoor waarschijnlijk belangrijke inzichten mis en hebben wellicht hulp nodig bij het maken van aantekeningen en samenvattingen om de vage verbanden te leggen. Deel altijd de samenvatting van de vergadering met de deelnemers, zodat ze deze kunnen raadplegen en verbindingen kunnen leggen.

Functie #3: Virtuele Whiteboards

Virtual Whiteboard is een samenwerkingstool waarmee deelnemers tijdens online vergaderingen in realtime kunnen brainstormen en ideeën kunnen visualiseren.

via Zoho

Het Whiteboard biedt tekstopmaakopties (lettertypen, kleuren en uitlijning) en geavanceerde vormherkenning, waarmee uw ruwe schetsen worden omgezet in nauwkeurige geometrische vormen. U kunt afbeeldingen rechtstreeks op het canvas uploaden en annoteren en het Whiteboard als afbeelding downloaden om later te raadplegen of te delen.

Prijzen van Zoho Vergadering

Aangepaste prijzen

⭐ Bonus: U kunt tussen SyncUps door taken toewijzen aan teamleden door simpelweg hun naam te vermelden. Met Talk to Text van ClickUp Brain MAX kunt u uw gedachten ook zonder extra stappen in meer dan 50 talen transcriberen. Bekijk de uitgebreide mogelijkheden van Brain Max in deze video:

ClickUp SyncUp versus Zoho Vergadering: vergelijking van functies

Zowel ClickUp SyncUp als Zoho Meeting helpen teams op afstand om een verbinding te houden via videovergaderingen en samenwerkingsfuncties.

Terwijl ClickUp SyncUp is ontwikkeld voor snelle interne afstemming (van Taak-besprekingen naar live gesprekken zonder van tabblad te wisselen), richt Zoho Meeting zich op gestructureerde vergaderingen en het hosten van webinars.

Laten we eens kijken hoe ze (ClickUp SyncUp en Zoho Meeting) verschillen op het gebied van kernfuncties.

Functie #1: Transcriptie en samenvattingen

Beide tools maken gebruik van AI in video-gesprekken. Met ClickUp Notetaker krijgt u transcripties met tijdstempels van uw audio- en videosynchronisaties (geen aparte integratie nodig). Het identificeert sprekers en maakt overzichtelijke, doorzoekbare transcripties met slimme samenvattingen in uw ClickUp-documenten. Brain haalt vervolgens bruikbare items uit het transcript om taken met deadlines en bijlagen aan te maken en toe te wijzen.

Zoho Vergadering maakt gebruik van Rev AI en Zia (aangedreven door OpenAI) om samenvattingen en realtime transcripties te genereren. Bovendien kunt u in Zoho Vergadering geen taken rechtstreeks vanuit transcripties toewijzen. U moet actiepunten handmatig overzetten naar uw projectmanagementsoftware of takenlijst, waardoor het minder bruikbaar is.

🏆 Winnaar: ClickUp wint vanwege de taakintegratiefunctie die de kloof tussen aantekeningen en uitvoering overbrugt.

Functie #2: Aanpassing en branding

Met ClickUp SyncUp kunt u een video-background toevoegen als u een Mac met Apple silicon op macOS Sequoia gebruikt. Er is geen optie om aangepaste virtuele achtergronden met uw bedrijfslogo of -branding te uploaden.

Met Zoho Meeting kunt u echter aangepaste achtergronden voor virtuele vergaderingen uploaden, inclusief uw bedrijfslogo's en huisstijl. U kunt kiezen uit vooraf ontworpen sjablonen voor een achtergrond die afleiding tot een minimum beperkt.

🏆 Winnaar: Zoho Vergadering, omdat deze tool op alle apparaten en besturingssystemen kan worden aangepast.

Functie #3: Scherm delen

Deel en neem uw schermen op met ClickUp Clip

Met ClickUp SyncUp kunt u uw scherm delen tijdens audio- en video-gesprekken. U kunt uw volledige scherm, een specifiek applicatievenster of een browsertabblad delen. De opvallendste functie hier zijn opmerkingen met tijdstempel. Als u om 2:15 uur aantekeningen of vragen hebt voor een specifiek teamlid, kunt u daar klikken en een opmerking toevoegen.

Met Zoho Vergadering kunt u ook schermen en individuele applicatievensters delen. Het is interactief in die zin dat gebruikers kunnen tekenen of aantekeningen kunnen maken terwijl ze hun scherm opnemen, maar ook hier geldt dat u geen taakbeheer kunt uitvoeren.

🏆 Winnaar: ClickUp wint vanwege de functie voor reacties met tijdstempel, waarmee gedeelde schermen zelfs na afloop van de vergadering kunnen worden doorzocht en als basis voor gezamenlijke discussies kunnen dienen.

📚 Lees meer: Beste software voor schermdeling voor vergaderingen op afstand

Functie #4: Chatten tijdens vergaderingen

Voer uw gesprekken en werk samen met ClickUp Chat.

ClickUp SyncUp vindt plaats binnen ClickUp Chat, wat betekent dat de gespreksthread die u al gebruikt, uw vergaderruimte wordt. Verstuur berichten, deel bestanden en maak taken aan vanuit de chat zonder een apart chatvenster voor vergaderingen te openen.

Zoho Meeting heeft een ingebouwd chatplatform voor tijdens vergaderingen, waarmee deelnemers tekstberichten en links naar elkaar kunnen sturen. Je kunt openbaar chatten met alle deelnemers aan de vergadering of privéberichten sturen naar specifieke personen.

De chat staat echter los van uw bredere teamcommunicatie. Deze bestaat alleen binnen het venster van de vergadering en staat niet in verbinding met uw projectmanagement- of taaksystemen.

🏆 Winnaar: ClickUp wint omdat het chatten en vergaderingen in één doorlopende thread houdt en contextbewust is.

🧠 Leuk weetje: Bijna 70% van de werknemers is van mening dat slechte samenwerking hun productiviteit beperkt en tijdverspilling is. Uw overwerkte en overweldigde werknemers hebben behoefte aan een communicatiesysteem waarbij ze niet tussen tien verschillende apps hoeven te schakelen.

📚 Lees meer: Beste platformen voor chatten voor zakelijke communicatie

Functie #6: Analyses van vergaderingen

U kunt bredere werkruimteactiviteiten volgen via ClickUp Dashboards, maar ClickUp biedt geen native analyses specifiek voor SyncUp-vergaderingen. Met andere woorden, u kunt in ClickUp geen vergaderingspecifieke statistieken bijhouden, zoals duur van de aanwezigheid, betrokkenheid van deelnemers of belfrequentie.

Zoho Meeting houdt echter wel gedetailleerde analyses bij van het aantal sessies, de duur en de sessiegeschiedenis. Het platform houdt de betrokkenheid van deelnemers bij, waaronder activiteitsniveaus, apparaatvoorkeuren en tijd in sessie, waardoor webinarhosts gedetailleerde inzichten krijgen.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel. Zoho Meeting is ideaal voor het organiseren van trainingen en afdelingsbrede vergaderingen. ClickUp SyncUp werkt het beste voor snelle communicatie tussen teams of op de werkplek.

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschat rendement op investering (ROI) van 384% behaald. Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

Functie #7: Rollen, toestemmingen en prijzen

Naast leden en beheerders geeft ClickUp ook gratis gasten (met toegang tot het kanaal) toestemming om SyncUps te starten. Elke werkruimte met de Chat ClickApp ingeschakeld heeft toegang tot en kan gebruikmaken van SyncUps (ook voor gebruikers van het Free Forever-abonnement). Momenteel kunnen maximaal 200 deelnemers deelnemen aan een SyncUp en kunnen gesprekken tot 10 uur per sessie duren. Er kunnen 24 sprekers tegelijkertijd spreken.

Maximaal 2 hosts kunnen een vergadering hosten in Zoho, en alleen de co-hosts hebben toestemming om deelnemers te dempen, vergaderingen te vergrendelen en schermdeling te beheren. Het Free-abonnement van Zoho Meeting ondersteunt 100 deelnemers voor sessies van 60 minuten, en voor het betaalde abonnement kunnen maximaal 250 deelnemers deelnemen aan reguliere vergaderingen.

🏆 Winnaar: Ook hier hangt de winnaar af van uw behoeften. ClickUp is geschikt voor projectmanagementteams die gekoppelde toestemmingen en alles-in-één-prijzen nodig hebben. Zoho Meeting is geschikt voor webinarhosts die speciale organisatorische controlefuncties, duizenden deelnemers en lagere instapkosten nodig hebben.

ClickUp SyncUp versus Zoho Vergadering op Reddit

Voor een onpartijdig oordeel over beide tools hebben we Reddit en G2 geraadpleegd.

Dit is wat echte gebruikers te zeggen hebben over beide AI-vergadertools.

Een ClickUp-gebruiker zegt:

We hebben deze functie de laatste tijd in elke vergadering getest en eerlijk gezegd heeft het een enorme verandering teweeggebracht. Het neemt Zoom-gesprekken op, maakt samenvattingen en volledige transcripties en haalt zelfs actiepunten eruit die we kunnen automatiseren tot taken. Het markeert ook mogelijke problemen en oplossingen die tijdens de discussie naar voren komen. Superhandig voor follow-ups.

We hebben deze functie de laatste tijd in elke vergadering getest en eerlijk gezegd heeft het een enorme verandering teweeggebracht. Het neemt Zoom-gesprekken op, maakt samenvattingen en volledige transcripties en haalt zelfs actiepunten eruit die we kunnen automatiseren tot taken. Het markeert ook mogelijke problemen en oplossingen die tijdens de discussie naar voren komen. Superhandig voor follow-ups.

Een andere gebruiker die de contextuele mogelijkheden van Brain MAX handig vond voor het vinden van nuttige documenten, zegt:

Het heeft toegang tot uw andere apps. Ik heb bijvoorbeeld mijn schijf synchroniseerd en het is veel sneller om een spreadsheet of iets anders te vinden via Brain Max dan Drive te openen, ernaar te zoeken, enz.

Het heeft toegang tot uw andere apps. Ik heb bijvoorbeeld mijn schijf synchroniseerd en het is veel sneller om een spreadsheet of iets anders te vinden via Brain Max dan Drive te openen, ernaar te zoeken, enz.

Aangezien Zoho Vergadering niet veel recensies op Reddit had, hebben we deze uit G2 gehaald.

De meeste gebruikers klagen over de audio- en video-kwaliteit, zoals u kunt zien in deze recensie:

De video-kwaliteit zou beter kunnen zijn – soms voelt het een beetje traag en wazig aan, zelfs met een stabiele internetverbinding. Verbeterde video-optimalisatie en helderheid zouden de algehele ervaring veel soepeler maken.

De video-kwaliteit zou beter kunnen zijn – soms voelt het een beetje traag en wazig aan, zelfs met een stabiele internetverbinding. Verbeterde video-optimalisatie en helderheid zouden de algehele ervaring veel soepeler maken.

Een andere gebruiker klaagt over frequente app-crashes:

Elke keer als ik mijn scherm deel, crasht de app. Dat is op zijn zachtst gezegd frustrerend. De anderen met wie ik bijeenkom, hebben last van haperingen in de video. Ze bevriezen. Ik weet niet zeker of dat aan hun internetverbinding ligt of aan de app.

Elke keer als ik mijn scherm deel, crasht de app. Dat is op zijn zachtst gezegd frustrerend. De anderen met wie ik bijeenkom, hebben last van haperingen in de video. Ze bevriezen. Ik weet niet zeker of dat aan hun internetverbinding ligt of aan de app.

📚 Lees meer: De beste AI-transcriptiesamenvatters om u tijd te besparen

Welke tool voor videovergaderingen is het beste?

Het oordeel over de beste tool voor videovergaderingen is hier. ClickUp gaat met de kroon aan de haal.

Zoho Meeting is handig voor webinars. Het biedt u toegang tot belangrijke functies zoals breakout rooms, virtuele Whiteboards, gedetailleerde analyses en aangepaste branding, waardoor externe presentaties er professioneel uitzien.

Maar de AI-functie beperkt zich tot het samenvatten. Het stelt geen actiepunten op en stimuleert het werk niet. U blijft zitten met aantekeningen van taken die handmatig moeten worden toegewezen en bijgehouden.

ClickUp Syncups gaat nog een stap verder. Het is ontwikkeld voor teams die snel moeten handelen zonder van context te veranderen. U bent al bezig met het bespreken van een taak in Chat, iemand heeft een vraag, u klikt op SyncUp, bespreekt het en gaat verder met het werk. Concentreer u op de uitvoering, terwijl ClickUp de rest regelt.

Meld u gratis aan bij ClickUp om aan de slag te gaan!