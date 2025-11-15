13 beste softwaretools voor klantmonitoring

Sam Walton, medeoprichter van Walmart, zei ooit: "Er is maar één baas, en dat is de klant. "

En eerlijk gezegd is dat de kern van elk bedrijf: het opbouwen van langdurige klantrelaties.

Maar klanten goed van dienst zijn is niet meer zo eenvoudig als vroeger. Sterker nog, 86% van de servicemedewerkers en 74% van de mobiele werknemers zegt dat de verwachtingen van klanten alleen maar zijn toegenomen 📈.

Een manier om voorop te blijven lopen, is door goed te letten op hoe klanten zich door hun traject bewegen.

Als u hun acties, vragen en gewoonten begrijpt, krijgt u de kans om hen beter te begrijpen en problemen op te lossen voordat ze het zelf merken. Dat is het soort attente service dat klanten zich vaak herinneren.

In dit artikel bespreken we enkele van de beste klantenservicesoftware om u te helpen klantinteracties bij te houden, de klanttevredenheid te verbeteren en duurzame relaties met uw klanten op te bouwen.

De beste software voor klantmonitoring in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste oplossingen voor klantmonitoring om u te helpen bij het kiezen van de juiste oplossing:

Tool Meest geschikt voor Sleutelfuncties Prijzen ClickUp Werkstroom-routing en team-samenwerking AI-aangedreven dashboard, CRM-sjabloon, formulieren en automatiseringen, klantwaarschuwingen Free Forever-abonnement. Betaalde abonnementen beschikbaar. Hotjar Het gedrag en de feedback van klanten bijhouden Heatmaps, sessieherhalingen, realtime feedback, enquêtes, trechteranalyse Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 49 per maand per gebruiker. Fullstory Gedragsgegevens en inzichten over sessie Automatische sessieherhaling, pad- en trechteranalyses, AI-samenvattingen, gebruiker-segmentatie, in-app-samenwerking Aangepaste prijzen Mixpanel Productanalyses en klanttrends Realtime gebruik bijhouden, retentiecohorten, selfservice-dashboards, replay-link, datawarehouse-integraties Aangepaste prijzen Crazy Egg Visuele website-gedrag bijhouden Heatmaps en scrollmaps, sessie-opnames, A/B-testen, verkeerssegmentatie, eenvoudige tagmanager-installatie Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 29 per maand per gebruiker. ChurnZero Klantensucces-teams en retentie Gezondheidsscores, geautomatiseerde playbooks, ingebouwde enquêtes, realtime waarschuwingen, diepgaande CRM-integraties Aangepaste prijzen Userpilot In‑app gebruiker betrokkenheid en onboarding Contextuele walkthroughs, productanalyses, sessieherhaling, in-app-enquêtes en NPS, integraties voor gegevenssynchronisatie Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 299 per maand per gebruiker. Intercom AI-gestuurd ondersteunen en proactieve berichten Fin AI-agent, live chat & inbox, codevrije workflows, gerichte berichten, gedetailleerde rapportage Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 39 per maand per gebruiker. Sprinklr Grote ondernemingen die behoefte hebben aan uniform CX-beheer Omnichannel-service & social media, AI-kwaliteitsmonitoring, social listening, werkstroomautomatisering, kanalenondersteuning voor meer dan 30 kanalen Aangepaste prijzen Zendesk Omnichannel-klantenservice met automatisering Multi-channel ticketing, AI-agents, aangepaste werkstroom, analyses, meer dan 1000 integraties Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 25 per maand per gebruiker. HubSpot Alles-in-één CRM met CMS en analytics CMS-hosting, aangepaste dashboards, chatbots en live chat, marketingautomatisering, AI-contenttools Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 45 per maand per gebruiker. Richpanel E-commercebedrijven die hun kosten voor het ondersteunen willen verlagen AI-zelfbediening, uniforme inbox, workflowautomatisering, rapportage over omzetimpact, helpcentrum met merknamen Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 69 per maand per gebruiker. Pipedrive Verkoopteams die elke deal bijhouden Visuele pijplijn, geautomatiseerde follow-ups, prognoses, meer dan 500 app-integraties, optionele add-ons voor leads en documenten Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 19 per maand per gebruiker. Churn360 SaaS-teams gericht op retentie-inzichten Realtime gezondheidsscores, op gedrag gebaseerde segmenten, aangepaste dashboard, enquêtes, CRM-gegevenssynchroniseren Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij aangepaste klantmonitoringsoftware?

Met tools zoals AI, big data en CRM-systemen (customer relationship management) is het eenvoudiger dan ooit om inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeuren van klanten.

Maar het bijhouden van de juiste CRM-statistieken en het afleiden van bruikbare inzichten uit uw klantgegevens hangt nauw samen met weten wat u wilt verbeteren.

Zoals JD Rico, editor en venture partner bij Digitalist Hub, het stelt: "Als u uw klanten beter kent, kunt u hen beter van dienst zijn. " Als u begrijpt wat uw klanten leuk vinden (en wat niet), voorkomt u dat u iedereen dezelfde e-mailmarketingcampagnes of telefoontjes stuurt.

Dit is wat de ideale tool voor klantmonitoring zou moeten doen:

✅ Beheer leads, contactgegevens, houd klantinteracties bij en bekijk de communicatiegeschiedenis in de weergave op één plek.

✅ Gebruik aangepaste klantvolgsystemen en CRM om uw verkooppijplijnbeheer te monitoren, leads en deals bij te houden en een duidelijke weergave te krijgen van het verkoopproces.

✅ Behandel supporttickets, automatiseer reacties en beheer klantcommunicatie

✅ Verzamel klantinformatie centraal met eenvoudige rapportage over klantgedrag en betrokkenheid.

✅ Krijg toegang tot realtime rapportage en integreer deze naadloos met uw CRM-tool, marketingautomatisering of werkstroomtools.

De beste software voor klantmonitoring

Hier zijn 13 van de beste softwareopties voor klantmonitoring die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Laten we hun sterke en zwakke punten eens bekijken om te zien of ze geschikt zijn voor uw team.

Hotjar (het beste voor het bijhouden van klantgedrag en feedback)

via Hotjar

Niemand houdt ervan om te raden waarom bezoekers hun website verlaten. En aangezien 73% van de consumenten na slechts een paar slechte ervaringen bereid is om over te stappen naar een concurrent, heb je niet veel tijd om daar achter te komen. Dat is waar Hotjar je kan helpen.

Deze tool geeft u een duidelijke weergave van hoe mensen zich door uw site bewegen, waar ze klikken, waar ze aarzelen en waar ze vertrekken.

Met heatmaps, sessie-opnames en realtime feedbacktools helpt Hotjar uw team om problemen vroegtijdig op te sporen en op te lossen, nog voordat uw klanten eraan denken om de pagina te verversen of weg te gaan.

De beste functies van Hotjar

Laat teams realtime klantinteracties observeren met heatmaps en gebruikersopnames.

Verzamel directe feedback met enquêtes en feedbackknoppen zonder de klantervaring te verstoren.

Signaleer dalingen in de verkooppijplijn met trechteranalyse en het bijhouden van het gedrag.

Bied AI-gestuurde enquêtesuggesties en inzichten om marketingcampagnes te verbeteren.

Integreer met tools zoals HubSpot, Slack en Zendesk om werkstroomautomatisering te vereenvoudigen.

Limieten van Hotjar

Het installatieproces kan lastig zijn voor niet-ontwikkelaars.

Sommige gebruikers rapporteren trage reacties van de klantenservice.

Bijhouden-scripts kunnen de laadsnelheid van websites beïnvloeden.

Prijzen van Hotjar

Gratis : Free Forever

Groei : $ 49/maand per gebruiker

Business : Aangepaste prijzen

Schaalbaarheid: Aangepaste prijzen

Hotjar-beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 310 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 530 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Hotjar

Deze G2-recensie benadrukte:

Hotjar is de beste tool om de gebruikerservaring op een website bij te houden. Wat ik het leukste vind aan Hotjar is het bekijken van een sessievideo van een echte gebruiker.

Hotjar is de beste tool om de gebruikerservaring op een website bij te houden. Wat ik het leukste vind aan Hotjar is het bekijken van een sessie-video van een echte gebruiker.

2. Fullstory (het beste voor gedragsgegevens en inzichten in sessie)

via Fullstory

Soms zegt wat gebruikers op uw site nog te doen doet meer dan welke enquête dan ook. Fullstory helpt u die onuitgesproken momenten vast te leggen door precies te registreren hoe mensen bewegen, klikken, scrollen of vastlopen.

Met realtime gedragsgegevens, sessieherhalingen en AI-gestuurde inzichten biedt deze trackingsoftware voor klantbeheer uw team een duidelijk beeld van het klanttraject.

Van het opsporen van knelpunten tot het begrijpen van wat klanten terug laat komen, Fullstory helpt product-, ontwerp- en ondersteuningsteams met vertrouwen te werk. Het legt ook automatisch elke interactie vast, zodat u diepgaand onderzoek kunt doen naar gebruikerssessies zonder alles van tevoren te hoeven taggen.

De beste functies van Fullstory

Leg elke interactie van de gebruiker automatisch vast met geavanceerde sessieherhaling.

Analyseer journey maps en funnels om inzicht te krijgen in het volledige klanttraject.

Gebruik AI-aangedreven samenvattingen voor snel inzicht in klantgedrag.

Segmenteer gebruikers op basis van gedrag, apparaat of frustratiesignalen voor een gerichte analyse.

Werk samen met verschillende teams met aantekeningen, markeringen en functies voor direct deel.

Limieten van Fullstory

De prijzen kunnen hoog zijn voor kleinere bedrijven.

Sommige gedragssignalen, zoals woede-klikken, kunnen onnauwkeurig zijn.

Af en toe trage laadtijden bij het verwerken van grote datasets

Prijzen van Fullstory

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Fullstory

G2 : 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Fullstory

Deze Capterra-recensie deelde:

Helpt enorm bij het bepalen van het specifieke gedrag van marktsegmenten, waardoor we konden vaststellen wat er in onze markt ontbrak. Goede tool om meer te weten te komen over het gedrag van gebruikers en hoe je je kunt aanpassen aan hun behoeften en hun ervaring kunt verbeteren.

Helpt enorm bij het bepalen van het specifieke gedrag van marktsegmenten, waardoor we konden vaststellen wat er in onze markt ontbrak. Goede tool om meer te weten te komen over het gedrag van gebruikers en hoe je je kunt aanpassen aan hun behoeften en hun ervaring kunt verbeteren.

👀 Leuk weetje: het concept van 'customer journey mapping' komt eigenlijk uit het serviceontwerp van de jaren 90, en niet uit de verkoop of marketing. Het werd voor het eerst gebruikt door luchtvaartmaatschappijen en hospitalityteams om de check-in- en instapervaringen te verbeteren.

3. Mixpanel (het beste voor productanalyses en klanttrends)

via Mixpanel

Het is één ding om te horen wat klanten over uw product zeggen. Het is iets heel anders om te zien wat ze er daadwerkelijk mee doen. Mixpanel helpt u daarbij.

Het laat u zien hoe mensen uw product gebruiken, welke functies ze waarderen, waar ze afhaken en hoe hun gedrag in de loop van de tijd verandert. Door klantgegevens, productanalyses en sessieherhalingen samen te brengen, helpt Mixpanel teams slimmere beslissingen te nemen zonder te hoeven wachten op rapportage.

De beste functies van Mixpanel

Blijf op de hoogte van klantacties, productgebruik en trends in realtime

Analyseer retentie met cohort-rapportage en gedrag bijhouden

Deel inzichten eenvoudig met selfservice-dashboards voor het hele team.

Maak verbinding met sessieherhalingen aan productanalyses voor een volledige weergave van het klanttraject.

Integreer met uw datawarehouse, CRM-software en marketingautomatiseringstools.

Limieten van Mixpanel

De kosten kunnen oplopen bij grote aantallen gebeurtenissen.

Kan voor nieuwe gebruikers even duren om onder de knie te krijgen

Voor sommige geavanceerde functies moet worden ondersteund door datateams.

Prijzen van Mixpanel

Free Forever

Groei : Gratis

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mixpanel

G2 : 4,6/5 (meer dan 1160 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Mixpanel

In deze G2-recensie werd een aantekening gemaakt:

Mixpanel biedt robuuste analysemogelijkheden, waardoor bedrijven inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers en datagestuurde beslissingen kunnen nemen. De mogelijkheid om gebruikersinteracties in realtime op verschillende digitale platforms bij te houden en te analyseren is bijzonder indrukwekkend.

Mixpanel biedt robuuste analysemogelijkheden, waardoor bedrijven inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers en datagestuurde beslissingen kunnen nemen. De mogelijkheid om gebruikersinteracties in realtime op verschillende digitale platforms bij te houden en te analyseren is bijzonder indrukwekkend.

4. Crazy Egg (het beste voor het visueel bijhouden van websitegedrag)

via Crazy Egg

Meer dan de helft van de consumenten zegt dat uitstekende service belangrijker is dan de prijs die ze betalen. Dat legt veel druk op teams die klantloyaliteit willen winnen. Maar met Crazy Egg hoeft u niet te raden wat er op uw website werkt.

Crazy Egg laat u precies zien hoe bezoekers zich door uw pagina's bewegen, klikken en scrollen. Met heatmaps, sessie-opnames en A/B-tests helpt het u om wrijvingen op te sporen, problemen op te lossen en een soepelere ervaring te creëren voordat kleine problemen leiden tot verloren klanten.

De beste functies van Crazy Egg

Visualiseer klikken, scrolls en betrokkenheid van klanten met heatmaps en scrollmaps.

Bekijk echte gebruikerservaringen met sessie-opnames om knelpunten te ontdekken.

Voer A/B-tests uit om te zien welke ontwerpen tot betere klantinteracties leiden.

Segmenteer verkeer op basis van apparaat, bron of campagne voor target-inzichten.

Integreer met platforms zoals Google Tag Manager, Shopify en WordPress voor een eenvoudige installatie.

Limieten van Crazy Egg

Sommige gebruikers rapporteren een limiet aan analytische diepgang in vergelijking met concurrenten.

De prijzen zijn alleen op jaarbasis en kunnen verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers.

De responstijden van de klantenservice kunnen traag zijn.

Prijzen van Crazy Egg

Starter : $ 29/maand per gebruiker

Plus : $ 99/maand per gebruiker

Pro : $ 249/maand per gebruiker

Onderneming: $499/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Crazy Egg

G2 : 4,1/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Crazy Egg

Deze Capterra-recensie bevatte de functie:

Ik krijg specifieke, meetbare gegevens over hoe mijn publiek mijn website dagelijks gebruikt. Ik krijg opnames van realtime bezoeken van klanten. Ik krijg uitstekende split-testfunctie met grondige analyses die ik kan gebruiken om mijn aangepaste content af te stemmen op mijn bezoekers.

Ik krijg specifieke, meetbare gegevens over hoe mijn publiek mijn website dagelijks gebruikt. Ik krijg opnames van realtime bezoeken van klanten. Ik krijg uitstekende split-testfunctie met grondige analyses die ik kan gebruiken om mijn aangepaste content af te stemmen op mijn bezoekers.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 31% van de managers maakt gebruik van visuele borden, terwijl anderen de voorkeur geven aan Gantt-grafieken, dashboards of werklastweergaven. De uitdaging? Bij de meeste tools moet u zich aan één methode houden. En als een weergave niet past bij uw manier van werken, vertraagt dat u alleen maar. Met ClickUp kunt u op elk moment schakelen tussen AI-aangedreven gantt-grafieken, Kanban-borden, ClickUp-dashboards of werklastweergaven. Bovendien kunt u met ClickUp's AI-assistent, ClickUp Brain, aangepaste weergaven of samenvattingen genereren die zich aanpassen aan degene die ze nodig heeft. Met de AI-aangedreven kaarten en dashboards van ClickUp hebt u altijd toegang tot de inzichten die u nodig hebt. 💫 Echte resultaten: CEMEX heeft met ClickUp de communicatiedoorlooptijd teruggebracht van 24 uur naar enkele seconden en producten 15% sneller op de markt gebracht.

5. ChurnZero (het beste voor klantensuccesteams en retentie)

via ChurnZero

Niemand wil een klant verliezen door iets wat hij niet had zien aankomen.

In plaats van te wachten tot er problemen aan het licht komen, weet u met ChurnZero precies wanneer u moet stapelen en relaties moet versterken.

ChurnZero helpt u voorop te blijven lopen door succesteams realtime inzicht te geven in de gezondheid, betrokkenheid en tevredenheid van klanten.

Dit helpt teams om gebruikspatronen bij te houden, feedback te verzamelen en zelfs verlengingen te voorspellen.

De beste functies van ChurnZero

Monitor aangepaste klantinteracties en -tevredenheid met AI-gestuurde scores

Automatiseer succesvolle playbooks, het bijhouden van verlengingen en onboarding-werkstroom.

Verzamel realtime feedback met ingebouwde enquêtetools (NPS, CSAT, CES)

Ontvang direct meldingen over sleutel klantacties of risico's.

Integreer met tools zoals Slack, Salesforce en Snowflake voor een betere afstemming binnen het team.

Limieten van ChurnZero

De installatie en aangepaste aanpassing kan voor nieuwe gebruikers tijdrovend zijn.

Sommige gebruikers rapporteren een leercurve bij geavanceerde functies.

UI-updates hebben soms invloed op de bruikbaarheid

Prijzen van ChurnZero

Aangepaste prijzen

ChurnZero-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 1420 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ChurnZero

Deze G2-recensie bevatte:

ChurnZero heeft ons tools gegeven om de sentimenten van onze klanten zowel objectief als subjectief nauwkeurig bij te houden. Als beheerder heb ik een schat aan gegevens verzameld door aangepaste dashboards te maken, waardoor ik weloverwogen beslissingen kan nemen die van invloed zijn op onze klanten en teamleden.

ChurnZero heeft ons tools gegeven om de sentimenten van onze klanten zowel objectief als subjectief nauwkeurig bij te houden. Als beheerder heb ik een schat aan gegevens verzameld door aangepaste dashboards te maken, waardoor ik weloverwogen beslissingen kan nemen die van invloed zijn op onze klanten en teamleden.

6. Userpilot (het beste voor in-app gebruikerbetrokkenheid en onboarding)

via Userpilot

Bedrijven die klanten op de eerste plaats zetten, groeien 41% sneller dan bedrijven die dat niet doen. Maar hoe zorgt u ervoor dat elke klant zich gezien en met waarde wordt behandeld? U kunt dergelijk resultaat bereiken door uw klanten een gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Userpilot helpt u daarbij.

Met de in-app-berichten, onboarding-werkstroom en feedbacktools kunt u uw gebruikers rechtstreeks vanuit uw product ondersteunen en begeleiden.

De beste functies van Userpilot

Begeleid gebruikers met contextuele onboarding, tooltips en productrondleidingen.

Houd het gedrag van gebruikers bij met productanalyses en gebruikstrends

Speel sessies opnieuw af om gebruiksproblemen op te sporen en inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers.

Verzamel gebruiker feedback met in-app-enquêtes en NPS-tools.

Integreer met uw tech stack voor het synchroniseren van gegevens en segmentatie.

Limieten van Userpilot

Geavanceerde functies zoals sessieherhaling en mobiele betrokkenheid zijn add-ons.

Het kost tijd om gepersonaliseerde werkstroom en analyses in te stellen.

De invoerprijs kan hoog zijn voor kleine teams.

Prijzen van Userpilot

Starter : $ 299/maand per gebruiker

Groei : Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Userpilot

G2 : 4,6/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Userpilot

In deze G2-recensie werd een aantekening gemaakt:

Deze tool heeft voor ons meerdere groeimogelijkheden gecreëerd om de onboarding-tijden en -kosten te verminderen, de conversie en retentie te verhogen, de activiteiten van onze gebruikers te analyseren, hun feedback te verzamelen en de NPS te meten.

Deze tool heeft voor ons meerdere groeimogelijkheden gecreëerd om de onboarding-tijden en -kosten te verminderen, de conversie en retentie te verhogen, de activiteiten van onze gebruikers te analyseren, hun feedback te verzamelen en de NPS te meten.

7. Intercom (het beste voor AI-gestuurd ondersteunen en proactieve berichten)

via Intercom

Wanneer klanten contact opnemen, hopen ze vaak op twee eenvoudige dingen: snelle hulp en een menselijke reactie die hen waarde geeft.

Intercom brengt deze samen met zijn AI-aangedreven klantenservicetools, zoals Fin AI Agent.

Met slimme automatisering, een vriendelijke live chat en één plek om gesprekken te beheren, helpt Intercom groeiende teams om persoonlijk te blijven, zelfs als ze groter worden.

De beste functies van Intercom

Bied AI-gestuurde ondersteuning met Fin AI Agent om veelgestelde vragen automatisch op te lossen.

Gebruik live chat en gedeelde inboxen om op de hoogte te blijven van klantgesprekken.

Bouw aangepaste werkstroom en automatiseer routinetaken zonder dat u hoeft te programmeren.

Verstuur proactieve berichten, productrondleidingen en target updates op basis van klantgedrag.

Krijg toegang tot gedetailleerde analyses en aangepaste rapporten om de prestaties en betrokkenheid van het ondersteunen bij te houden.

Limiet van Intercom

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege het brede bereik aan functies.

De prijzen kunnen hoog zijn voor kleine bedrijven, vooral met AI-resoluties die per gebruik worden geprijsd.

Prijzen van Intercom

Gratis proefversie beschikbaar

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Intercom

G2 : 4,5 van 5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Capterra: 4,5 van 5 (meer dan 1120 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Intercom

Deze Capterra-recensie benadrukte:

Over het algemeen is Intercom een fantastische ervaring geweest. Het voorziet in de belangrijkste behoefte van ons bedrijf, namelijk het continue en snelle ondersteunen van onze gebruikers.

Over het algemeen is Intercom een fantastische ervaring geweest. Het voorziet in de belangrijkste behoefte van ons bedrijf, namelijk het continue en snelle ondersteunen van onze gebruikers.

👀 Leuk weetje: Het vroegste gebruik van feedbackloops voor aangepaste klantervaringen kwam uit de Japanse productie in de jaren zestig, waarbij 'Kaizen' eerstelijnsmedewerkers aanmoedigde om manieren voor te stellen om de resultaten voor klanten te verbeteren.

8. Sprinklr (het meest geschikt voor grote ondernemingen die behoefte hebben aan uniform beheer van de klantervaring)

via Sprinklr

Wanneer uw bedrijf via meerdere kanalen opereert en dagelijks duizenden aangepaste klanten bedient, is het geen kleine taak om alles in sync te houden.

Dat is waar Sprinklr de stap zet. Sprinklr brengt klantenservice, marketing, sociale media en analytics samen in één krachtig platform. U kunt sociale gesprekken, vragen van klanten, marktinzichten en campagnes beheren zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.

De beste functies van Sprinklr

Beheer klantenservice, sociale betrokkenheid en marketing vanaf één uniform platform.

Gebruik AI-aangedreven kwaliteitsmonitoring en gesprekanalyses om de aangepaste klantervaring te verbeteren.

Verkrijg markt-, product- en klantinzichten door middel van geavanceerde social listening en analytics.

Automatiseer servicewerkstroom en verbeter de productiviteit van medewerkers met AI-gestuurde tools.

Ondersteun klantinteracties via 30 of meer digitale en spraakkanalen

Limiet van Sprinklr

De leercurve kan steil zijn vanwege de diepgang en complexiteit van het platform.

Aangepaste prijzen betekenen dat kleinere teams het moeilijk kunnen vinden om vooraf de betaalbaarheid in te schatten.

Prijzen van Sprinklr

Aangepaste prijzen

Sprinklr-beoordelingen en recensies

G2 : 4,1/5 (meer dan 1120 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Sprinklr

Deze G2-recensie deelde:

Sprinklr heeft de manier waarop we onze inspanningen op sociale media bijhouden en beheren echt veranderd. Vanaf dag één maakte het gebruiksvriendelijke ontwerp het voor ons team ongelooflijk eenvoudig om aan de slag te gaan – geen steile leercurve, alleen een soepele implementatie.

Sprinklr heeft de manier waarop we onze inspanningen op sociale media bijhouden en beheren echt veranderd. Vanaf dag één maakte het gebruiksvriendelijke ontwerp het voor ons team ongelooflijk eenvoudig om aan de slag te gaan – geen steile leercurve, alleen een soepele implementatie.

9. Zendesk (het beste voor omnichannel-klantenservice met krachtige automatisering)

via Zendesk

Zendesk is al lang een vertrouwde naam voor bedrijven die betrouwbare klantenservice via verschillende kanalen willen. Het helpt teams om tickets van e-mail, chat, sociale media en spraak op één plek te beheren.

Hun AI-aangedreven agents werken samen met menselijke teams om veelvoorkomende queries direct op te lossen, terwijl automatisering routinetaken vermindert en helpdesks soepel laat draaien. Zendesk ondersteunt ook de dienstverlening aan medewerkers, zodat interne teams verzoeken met dezelfde efficiëntie kunnen beheren.

De beste functies van Zendesk

Centraliseer de klantenservice met omnichannel-ticketing en realtime berichtenverkeer.

Gebruik AI-agenten en automatiseringstools om de oplostijd te verkorten en de efficiëntie te verhogen.

Pas werkstroom, triggers en automatiseringen aan uw ondersteuningsbehoeften aan.

Verkrijg inzichten met vooraf gebouwde dashboards, analyses en rapportagetools.

Integreer met meer dan duizend apps, waaronder Microsoft Teams en Salesforce.

Limieten van Zendesk

De prijzen kunnen voor kleinere bedrijven aan de hoge kant zijn.

De kwaliteit van de klantenservice en de responstijden hebben gemengde beoordelingen gekregen.

Prijzen van Zendesk

Suite Team : $ 25 per maand per gebruiker

Suite Growth : $ 69/maand per gebruiker

Suite Professional : $ 149/maand per gebruiker

Suite Enterprise: $ 219/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2 : 4,3/5 (meer dan 6220 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Zendesk

Deze Capterra-recensie bracht het volgende aan het licht:

Uitstekend vanaf dag één. Het is geweldig om niet langer elke client afzonderlijk via Gmail te hoeven antwoorden en reacties te kunnen vergelijken of eerdere interacties gemakkelijk terug te kunnen vinden, maar alles en iedereen op één plek te hebben met een GEWELDIGE zoekfunctie.

Uitstekend vanaf dag één. Het is geweldig om niet langer elke client afzonderlijk via Gmail te hoeven antwoorden en reacties te kunnen vergelijken of eerdere interacties gemakkelijk terug te kunnen vinden, maar alles en iedereen op één plek te hebben met een GEWELDIGE zoekfunctie.

10. HubSpot (het meest geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één CRM met CMS en analytics)

via HubSpot

Het is al moeilijk genoeg om een bedrijf te runnen zonder verstrikt te raken in verschillende tools voor content, klantenservice en rapportage. HubSpot brengt alles samen op één plek.

Deze tool biedt uw team één centrale ruimte voor marketing, verkoop, klantenservice en websitebeheer.

U kunt contacten beheren, rapportage opstellen, taken automatiseren en zelfs AI-aangedreven content creëren zonder dat u hoeft te schakelen tussen verschillende platforms.

De beste functies van HubSpot

Bied websitehosting met veiligheid met ingebouwde CMS Hub

Maak aanpasbare dashboards en rapportage voor uw hele team

Beheer klantchatten met live chat, chatbotbouwer en e-mail bijhouden.

Automatiseer leadbeheer en marketingwerkstroom

Gebruik gratis tools zoals landingspagina-bouwers, vergadering-planners en AI-content-makers.

Limieten van HubSpot

De kosten kunnen stijgen als u overstapt naar premiumabonnementen.

De instelling van gedetailleerde rapportage en werkstroom kan even wennen zijn.

Prijzen van HubSpot

Starter : $ 45/maand per gebruiker

Professioneel : $ 270/maand per gebruiker

Enterprise: $ 900/maand per gebruiker

HubSpot-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 12.700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over HubSpot

Deze G2-recensie had de volgende functie:

Ik waardeer hoe de e-mailsjablonen van HubSpot repetitieve taken stroomlijnen en helpen om een consistente branding in alle communicatie te waarborgen. De mogelijkheid om engagementstatistieken bij te houden, zoals het aantal geopende e-mails, verzonden e-mails en bounces, is bijzonder nuttig geweest voor het verfijnen van de strategie en het begrijpen van het gedrag van het publiek.

Ik waardeer hoe de e-mail-sjablonen van HubSpot repetitieve taken stroomlijnen en helpen om een consistente branding in alle communicatie te waarborgen. De mogelijkheid om engagementstatistieken bij te houden, zoals geopende e-mails, verzonden e-mails en bounces, is bijzonder nuttig geweest voor het verfijnen van de strategie en het begrijpen van het gedrag van het publiek.

Leer hoe u AI kunt gebruiken voor klantenservice:

11. Richpanel (het meest geschikt voor e-commercebedrijven die hun kosten voor het ondersteunen willen verlagen)

via Richpanel

Wanneer een merk personalisatie goed aanpakt, merken klanten dat. Bedrijven die hierin uitblinken, hebben zelfs 71% meer kans op een sterkere loyaliteit. Maar persoonlijke service bieden is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral wanneer ondersteuningsteams dagelijks grote volumes verwerken.

Richpanel maakt het werk een beetje gemakkelijker.

Door zelfbedieningsopties te combineren met slimme automatisering, helpt het e-commercebedrijven om veelvoorkomende queries af te handelen, terwijl medewerkers de ruimte krijgen om op een meer betekenisvolle manier verbinding te maken met klanten.

De beste functies van Richpanel

Bied AI-gestuurde klantenservice met automatisering en selfservice-werkstroom.

Beheer gesprekken via e-mail, chat, sociale media, sms en telefoon vanuit één inbox.

Automatiseer repetitieve taken met bots, opdrachten en AI-gestuurde reacties.

Bied geavanceerde rapportage over gesprekken, teamactiviteiten en omzetimpact.

Pas werkstroom aan met een codevrije builder en een helpcentrum met uw eigen huisstijl.

Limieten van Richpanel

Vereist tijd en ondersteuning om complexe selfservice-werkstroom in te stellen

Enterprise-functies zoals meerdere winkels en merken zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

De mogelijkheden voor rapportage zijn uitgebreid, maar kunnen in het begin overweldigend zijn.

Prijzen van Richpanel

Pro : $ 69/maand per gebruiker

Pro Max : $ 99/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Richpanel-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Richpanel

Deze G2-recensie deelde:

Richpanel heeft onze manier van begrijpen en omgaan met onze klanten volledig voltooid. De manier waarop het klantgegevens uit verschillende bronnen en kanalen consolideert, is baanbrekend. *

Richpanel heeft onze manier van begrijpen en omgaan met onze klanten volledig voltooid. De manier waarop het klantgegevens uit verschillende bronnen en kanalen consolideert, is baanbrekend. *

12. Pipedrive (het meest geschikt voor verkoopteams die elke deal willen bijhouden)

via Pipedrive

Wanneer uw verkoopteam tientallen leads moet bijhouden, kan er gemakkelijk iets door de mazen van het net glippen. Pipedrive helpt door alles op één plek te bewaren.

Van follow-ups tot prognoses: het geeft uw team een duidelijke weergave van elke deal en wat aandacht nodig heeft. Met een eenvoudige visuele pijplijn en vriendelijke AI-aanwijzingen maakt Pipedrive het verkoopproces beheersbaar, zelfs op de drukste dagen.

Wat deze software zo bijzonder maakt, is hoe gericht deze is. Pipedrive probeert niet een allesomvattende tool te zijn. Het helpt verkoopteams gewoon om georganiseerd te blijven, hun taken te automatiseren en meer deals te sluiten zonder extra gedoe.

De beste functies van Pipedrive

Organiseer en houd deals bij met een visueel overzicht van de fases in de verkooppijplijn

Automatiseer follow-ups en herinneringen voor leads en taken

Krijg toegang tot duidelijke rapportage, prognoses en prestatie-inzichten.

Integreer met meer dan 500 apps, waaronder e-mail- en berichtentools.

Gebruik add-ons zoals LeadBooster en Smart Docs voor meer flexibiliteit.

Limieten van Pipedrive

Geavanceerde rapportage en prognoses zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen.

Telefonische ondersteuning is alleen beschikbaar bij abonnementen.

Prijzen van Pipedrive

Lite : $ 19/maand per gebruiker

Groei : $ 34/maand per gebruiker

Premium : $ 64/maand per gebruiker

Ultimate: $ 89/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2 : 4,3/5 (meer dan 2560 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Pipedrive

Deze Capterra-recensie benadrukte:

U kunt een lead opzoeken en hun oogkleur, favoriet eten en waar u ze hebt ontmoet te weten komen, en zelfs een aantekening invoeren met belangrijke details uit uw gesprek met hen, die u in uw volgende gesprek kunt gebruiken.

U kunt een lead opzoeken en hun oogkleur, favoriet eten en waar u ze hebt ontmoet te weten komen, en zelfs een aantekening invoeren met belangrijke details uit uw gesprek met hen, die u in uw volgende gesprek kunt gebruiken.

13. Churn360 (het beste voor SaaS-teams die zich richten op klantbehoud en inzichten)

via Churn360

Churn is de stille zorg van elk SaaS-bedrijf. Churn360 zet de stap met een duidelijke missie: teams helpen om waarschuwingssignalen vroegtijdig te herkennen en sterkere relaties met hun klanten op te bouwen.

De tool doet dit door succesmanagers een volledige weergave van elk account te geven, gezondheidsscores bij te houden en het gemakkelijker te maken om actie te ondernemen voordat het te laat is.

Het platform onderscheidt zich vooral door zijn doordachte analyses en de manier waarop het aangepaste klantgegevens uit verschillende bronnen samenbrengt.

De beste functies van Churn360

Blijf de gezondheidsscores en betrokkenheid van klanten bijhouden in realtime

Segmenteer klanten op basis van gedrag en betrokkenheidstrends

Stel aangepaste dashboards in om sleutelstatistieken over de klantervaring te monitoren.

Verstuur gepersonaliseerde campagnes en aangepaste enquêtes

Integreer met CRM's en breng klantgegevens samen in één weergave.

Limieten van Churn360

Limiet automatisering in vergelijking met andere tools voor klantensucces

Sommige gebruikers vinden de interface in het begin misschien complex.

De rapportage-functies kunnen voor geavanceerde behoeften wat beperkt aanvoelen.

Prijzen van Churn360

Aangepaste prijzen

Churn360-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Churn360

In deze recensie van Capterra staat als aantekening:

Churn360 helpt het klantverloop te verminderen door u te laten weten welke klanten risico lopen. Dit betekent dat we meer klanten kunnen beheren dan zonder Churn360, waardoor onze omzet stijgt.

Churn360 helpt het klantverloop te verminderen door u te laten weten welke klanten risico lopen. Dit betekent dat we meer klanten kunnen beheren dan zonder Churn360, waardoor onze omzet stijgt.

De meeste tools voor klantmonitoring blinken uit op één gebied, of het nu gaat om het bijhouden van sessies, productanalyses, het verzamelen van feedback of inzichten in het succes van klanten.

Maar wanneer teams moeten jongleren met meerdere apps om een volledig beeld te krijgen, gaat de context verloren, worden follow-ups gemist en blijft het echte klantverhaal gefragmenteerd.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt als 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte ✅.

In plaats van meerdere onderdelen van het klanttraject bij te houden in verschillende losstaande tools, ook wel bekend als 'work sprawl', brengt ClickUp alles samen in één aanpasbare werkruimte. Van het registreren van klantfeedback en het bijhouden van gezondheidsscores tot het automatiseren van follow-ups en het synchroniseren van CRM-updates: ClickUp biedt uw team een gestructureerde maar flexibele manier om elke klantinteractie te monitoren en te beheren.

Laten we eens kijken naar de details en zien hoe u uw klantmonitoringwerkstroom kunt optimaliseren:

Registreer problemen en feedback van klanten met behulp van ClickUp-formulieren en ClickUp-taken

Formulieren en taken gaan hand in hand in ClickUp.

Stel dat uw ondersteuningsteam een eenvoudige manier zoekt waarop klanten problemen kunnen melden. U kunt een ClickUp-formulier instellen dat elke verzending omzet in een taak in uw ondersteuningspijplijn.

Verzamel UX-feedback en maak deze bruikbaar met ClickUp Formulieren.

Met ClickUp-taak kunt u eenvoudig eigendom toewijzen, voortgang bijhouden en ervoor zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien. Als een client zijn ervaring slecht beoordeelt in een feedbackformulier, kan ClickUp dit markeren als een vervolgtaak voor de accountmanager.

Teams die zich bezighouden met onboarding kunnen hetzelfde doen en elke stap omzetten in een traceerbare taak, van kick-offgesprekken tot overdrachtsvergaderingen.

Deze eenvoudige koppeling tussen formulieren en taken houdt uw werkstroom op gang en zorgt ervoor dat elk contactmoment met de klant wordt opgevolgd.

Houd interne gesprekken overzichtelijk met ClickUp Comments en ClickUp Chat

Leg gedetailleerde klantupdates, feedback en beslissingen rechtstreeks vast in Taak-opmerkingen met behulp van ClickUp Assign Comments

ClickUp biedt u twee manieren om in realtime te communiceren: opmerkingen op taakniveau en team chat. Elk heeft een ander doel in de workflows voor klantmonitoring.

Gebruik ClickUp Assign Comments wanneer u discussies wilt vastleggen die verband houden met een specifieke klanttaak.

📌 Voorbeeld: Als een supportticket technische input vereist, kan de medewerker rechtstreeks op de taak reageren, de juiste ontwikkelaar taggen en de stappen voor het oplossen van het probleem documenteren. Elke update blijft als bijlage aan de taak gekoppeld, zodat als de zaak later escaleert, alle betrokkenen de volledige geschiedenis in weergave kunnen bekijken zonder e-mails te hoeven doorzoeken.

ClickUp Chat daarentegen werkt als een gedeeld kanaal voor realtime gesprekken binnen het team.

Stel u een scenario voor waarin de accountmanagement- en ondersteuningsteams snel moeten synchroniseren wanneer een sleutelaccount een probleem signaleert. In plaats van een aparte thread of bericht te starten, kunnen ze rechtstreeks in een werkruimte communiceren, de volgende stappen bepalen en onmiddellijk taken of follow-ups toewijzen.

Bouw dashboards voor klantgezondheid met ClickUp Dashboards

Breng al uw klant-KPI's samen in één weergave met een aangepast ClickUp-dashboard

Voor klantensuccesteams, productmanagers en supportleads komt het vaak neer op het beschikken over de juiste gegevens om risico's voor te blijven, zonder dat ze daarvoor verspreide rapporten hoeven door te spitten.

ClickUp Dashboard geeft u een duidelijke, aangepaste weergave van klantstatistieken die echt het verschil maken.

U kunt eenvoudig sleutelinzichten naar boven halen, zoals risicovolle accounts, tevredenheidstrends of deadlines voor follow-ups, zonder dat u daarvoor een data-analist nodig hebt.

📌 Voorbeeld: een SaaS-succesmanager kan een dashboard bouwen dat klanttevredenheidsscores onder een bepaalde drempel, live NPS-feedback en achterstallige onboarding-taken weergeeft, allemaal in realtime. In plaats van te schakelen tussen verschillende tools, krijgen ze één weergave waarmee ze kunnen ingrijpen voordat problemen escaleren.

Houd klantmeldingen en taken in een werkstroom met ClickUp automatisering en AI-agents

Automatiseer routinematige follow-ups en klantwaarschuwingen om tijd te besparen via ClickUp automatisering

ClickUp Automatiseringen helpen teams snel te reageren zonder extra administratief werk. Stel je voor: de gezondheidsscore van een client daalt onder een bepaalde drempel, bijgehouden via een aangepast veld.

ClickUp kan automatisch een taak aanmaken voor de accountmanager, de supportmanager op de hoogte brengen en zelfs een Slack-update versturen. U kunt ook herinneringen instellen voor verlengingen, follow-ups van enquêtes of tickets markeren die te lang onbeantwoord blijven.

ClickUp Brain en ClickUp Agents maken het hele proces een stuk eenvoudiger voor uw team. Ze helpen door klantupdates te verzamelen, suggesties te doen voor wat u vervolgens zou kunnen doen en zelfs snelle vragen over uw accounts te beantwoorden – allemaal binnen ClickUp.

Voeg een extra laag intelligentie toe aan uw werkstroom met ClickUp Brain

💡 Pro-tip: Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopassistent die klantmonitoring slimmer en efficiënter maakt. Dankzij diepe integratie met uw CRM, e-mails, supporttickets en projectmanagementtools houdt Brain MAX continu klantinteracties, feedback en betrokkenheid in realtime bij. Het maakt gebruik van meerdere toonaangevende AI-modellen om gesprekken te analyseren, sentimentveranderingen te signaleren en belangrijke trends aan het licht te brengen, zoals terugkerende problemen of kansen met een hoge waarde, zodat u proactief kunt reageren. U kunt spraak-naar-tekst gebruiken om snel klantupdates te registreren, vervolgacties te dicteren of Brain MAX om een overzicht van recente klantactiviteiten te vragen. Het organiseert deze informatie automatisch, koppelt deze aan de juiste accounts of projecten en kan zelfs automatiseringen triggeren, zoals het versturen van herinneringen voor follow-ups of het escaleren van urgente problemen. Met contextbewuste inzichten en slimme notificaties zorgt Brain MAX ervoor dat u nooit een cruciaal klantmoment mist, waardoor u betere service kunt leveren, risico's vroegtijdig kunt signaleren en sterkere relaties kunt opbouwen.

Koppel ClickUp aan uw CRM en ondersteuningsstack

Ten slotte wordt ClickUp door zijn meer dan 1000 integraties nog nuttiger voor uw team en hun bestaande werkstroom.

Als uw team Intercom, Zendesk of HubSpot gebruikt, kunt u gegevens synchroniseren zodat aangepaste gesprekken, dealupdates of supporttickets rechtstreeks in ClickUp worden opgenomen in de werkstroom.

Synchroniseer klantgegevens uit uw CRM of helpdesk met ClickUp voor een voltooide, realtime weergave van uw klanten

📌 Voorbeeld: Wanneer er een ticket wordt aangemaakt in Zendesk, kan er een bijbehorende taak verschijnen in ClickUp voor bijhouden en teamsamenwerking. Op deze manier werken teams met dezelfde informatie.

De CRM-sjabloon van ClickUp gaat nog een stap verder door teams een gestructureerde, gebruiksklare werkruimte te bieden voor het beheren van klantrelaties, van het eerste contact tot de verlenging.

Ontvang een gratis sjabloon Voorkom gemiste follow-ups, vergeten leads en handmatige statusupdates met de CRM-sjabloon van ClickUp.

De echte waarde? Het filtert de ruis weg. Hier is hoe:

Centraliseer leads, contacten en dealpijplijnen in één georganiseerde werkruimte, zodat teams altijd de volledige klantcontext hebben.

Geef prioriteit aan taken op basis van de fase en de behoeften van de klant, zodat geen enkele kans of follow-up door de mazen van het net glipt.

Koppel contactgegevens, gesprekken en updates rechtstreeks aan taken, zodat de samenwerking tussen verkoop-, ondersteunings- en accountteams naadloos verloopt.

👀 Leuk weetje: Retailers zoals IKEA observeerden hoe shoppers door de winkel layouts liepen en realiseerden zich dat lange, kronkelende paden de zichtbaarheid van producten vergrootten – een offline voorbeeld van klanttrajectmonitoring dat wereldwijd het winkelontwerp heeft gevormd.

Hier zijn drie aanvullende tools voor klantmonitoring die helpen bij het bijhouden van gedrag en bij het succes van klanten:

Amplitude : helpt teams inzicht te krijgen in gebruiker gedrag, retentie en conversie met geavanceerde cohortanalyse.

Freshdesk : biedt ticketing, omnichannel-ondersteunen en AI-aangedreven automatisering, perfect voor vereenvoudigde ondersteuningswerkstroom.

Heap : registreert automatisch alle interacties van gebruikers op uw website of app zonder handmatige tag van gebeurtenissen.

Verander klantcontactpunten in ClickUp-controlepunten

Goede service draait meer om het signaleren van problemen voordat ze zich voordoen dan om het oplossen ervan.

Dat is wat tools voor klantmonitoring u helpen te doen. Ze geven u de mogelijkheid om patronen te zien, vroege tekenen van klantverloop te herkennen en echt te begrijpen wat uw klanten van u nodig hebben.

Met de juiste tools bouw je een verbinding op. Hier onderscheidt ClickUp zich op subtiele wijze. 🌟

ClickUp is een flexibele ruimte waar klantgerichte teams feedback kunnen monitoren, problemen kunnen bijhouden, follow-ups kunnen automatiseren en kunnen samenwerken zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.

Als u klaar bent om uw klantmonitoring en -bijhouden onder één dak te brengen, meld u dan nu aan bij ClickUp!

Veelgestelde vragen

Enkele van de beste softwareopties voor klantbeheer zijn Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly en Bitrix24. Deze platforms bieden een bereik aan functies, zoals beheer van de verkooppijplijn, communicatie met clients, automatisering van werkstroom en integraties. De juiste keuze hangt af van de grootte van uw bedrijf en uw specifieke behoeften. Salesforce staat bijvoorbeeld bekend om zijn robuuste functies en integraties, terwijl HubSpot CRM en Zoho CRM populair zijn vanwege hun gebruiksvriendelijke interfaces en gratis abonnementen.

CRM (Customer Relationship Management) richt zich op het beheren van de interacties van een bedrijf met huidige en potentiële klanten, inclusief verkoop, marketing en ondersteunen. CSM (Customer Success Management) daarentegen zorgt ervoor dat klanten de gewenste resultaten behalen met uw product of dienst. Terwijl CRM zich richt op het organiseren en bijhouden van relaties en gegevens, is CSM proactief en richt het zich op onboarding, training en het maximaliseren van de klantwaarde en retentie.

Tot de beste apps voor het bijhouden van klanten behoren ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM en Pipedrive. HubSpot CRM biedt een gecentraliseerd platform voor het beheren van contacten, deals en taken, met functies zoals e-mailtracking en het plannen van vergaderingen. Zoho CRM biedt verkoopautomatisering en multichannelcommunicatie, terwijl Pipedrive bekend staat om zijn visuele verkoop pijplijnbeheer. ClickUp brengt al uw tools samen in één gecentraliseerde werkruimte, zodat alles bij elkaar blijft.

Ja, er zijn verschillende gratis CRM-opties beschikbaar. ClickUp biedt een permanent gratis abonnement met AI-functies. HubSpot CRM biedt een robuuste gratis versie met contactbeheer, e-mailbijhouden en live chat. Zoho CRM biedt een gratis abonnement voor maximaal drie gebruikers, inclusief lead- en dealbeheer. Bitrix24 biedt ook een gratis abonnement met CRM, taakbeheer en communicatietools, hoewel de leercurve wellicht wat steiler is.