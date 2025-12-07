Airmeet vs. ClickUp SyncUp: welke tool is beter voor u?

Uw webinars verlopen vlekkeloos. De dia's zien er geweldig uit, mensen chatten en de deelnemers zijn betrokken. Maar zodra de sessie is afgelopen, verdwijnt die energie vaak. De opwinding tijdens de sessie vertaalt zich zelden in duidelijke vervolgstappen en daadwerkelijke actie.

Aantekeningen raken zoek in willekeurige documenten. Ideeën blijven verborgen in chats. Wat aanvoelde als een baanbrekende vergadering, wordt gewoon weer een regel in uw geschiedenis.

Dit gebrek aan continuïteit is wat de discussie tussen Airmeet en ClickUp SyncUp aanwakkert.

In deze blogpost gaan we kijken welk platform je team helpt om ook na afloop van de vergadering goed met elkaar synchroniseerd te blijven.

ClickUp vs. Airmeet: de belangrijkste verschillen in één oogopslag

Voordat we dieper ingaan op de details, volgt hier een korte weergave van wat elk platform te bieden heeft.

Functie/aspect ClickUp Airmeet Hoofddoel Alles-in-één projectmanagement en werkbeheer met geïntegreerde conferencing- en samenwerkingstools Virtuele gebeurtenissen, webinars, interactieve sessies Taak- en projectmanagement Geavanceerd bijhouden van taken, afhankelijkheden, tijdsregistratie, automatiseringen Niet beschikbaar Samenwerkingstools Documenten, chat, SyncUps, Whiteboards, mindmaps, opmerkingen, gedeelde kalenders Gebeurtenischat, Q&A, netwerklounges Enterprise Search & AI Zoek taken, documenten, chats, bestanden en geïntegreerde apps; AI-aangedreven samenvattingen, antwoorden, automatiseringen Geen app-overschrijdende zoekfunctie; beperkte AI AI Notetaker Neemt deel aan vergaderingen, transcribeert, vat samen, maakt documenten en actiepunten Niet beschikbaar Whiteboards en mindmaps Visuele samenwerking, brainstormen, ideeën omzetten in taken Niet beschikbaar Clips (video-boodschappen) Neem video-updates op en deel ze tijdens het chatten/in taken Niet beschikbaar SyncUps Audio-/video-gesprekken met AI-samenvattingen, transcripties en het aanmaken van taken Evenementgerichte video, geen AI-samenvattingen of integratie van taken Integraties Maakt verbinding met meer dan 1000 tools, waaronder Google Agenda, Outlook en Microsoft Teams. Integreert voornamelijk met tools voor gebeurtenissen en CRM-tools Aangepast Aangepaste velden, weergaven, werkstroomen, dashboards, gedetailleerde toestemmingen Enkele opties voor het aangepaste ontwerp van gebeurtenissen automatisering Ingebouwde automatisering van processen, AI-gestuurde suggesties, aangepaste AI-agenten Werkstroom-automatisering voor evenementlogistiek Rapportage en analyse Robuuste dashboards, doelen en OKR's, werklastbeheer, AI-gestuurde inzichten Gebeurtenisanalyse: aanwezigheid, betrokkenheid, leads Schaalbaarheid en veiligheid Functies voor ondernemingen, toestemmingen, HIPAA, SSO, GDPR-conform Veiligheid op niveau van de onderneming voor gebeurtenissen Unieke voordelen AI Notetaker, Enterprise Search, Whiteboards, Clips, geen contextwisseling, API-toegang, aanpasbare formulieren Snel netwerken, sociale lounges, sponsor tools

Wat is ClickUp?

Het werk van vandaag is gebrekkig.

Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die niet met elkaar verbonden zijn, waardoor we vertraging oplopen.

ClickUp lost dit op met de alles-in-één-app voor werk die projecten, kennis en chat op één plek combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Wat is SyncUp?

ClickUp SyncUp is de ingebouwde audio- en video-beltool van ClickUp, ontworpen voor snelle, contextuele teamsamenwerking. U kunt rechtstreeks vanuit Chat gesprekken starten, discussies koppelen aan taken, sessies opnemen en automatisch samenvattingen, transcripties en actiepunten genereren met ClickUp Brain. Het elimineert contextwisselingen en houdt de resultaten van vergaderingen gekoppeld aan het werk.

Functies van ClickUp

Laten we eens kijken hoe ClickUp u kan helpen bij het beheren van uw communicatie als platform voor virtuele gebeurtenissen.

Functie #1: Audio- en video-gesprekken

ClickUp SyncUp biedt een naadloze oplossing voor teams die op zoek zijn naar efficiënte samenwerking op de werkplek.

Werk binnen enkele seconden face-to-face samen met uw collega's met behulp van ClickUp SyncUps.

U kunt:

Start 1:1- of groepsgesprekken (video of audio) rechtstreeks vanuit ClickUp

Deel uw scherm tijdens gesprekken om visuele context te bieden.

Chatten en reacties tijdens het gesprek

Ontvang automatisch samenvattingen, transcripties en actiepunten

Koppel taken aan SyncUps voor realtime updates

Neem op elk moment deel aan gesprekken of start ze met de mobiele app van ClickUp.

Een voorbeeld: een team op afstand werkt aan de lancering van een product. Tijdens een SyncUp kunnen teamleden updates bespreken, hun schermen delen om ontwerpen te bekijken en taken rechtstreeks in ClickUp toewijzen.

Na elke SyncUp genereert ClickUp automatisch AI-aangedreven samenvattingen, transcripties en actiepunten, zodat niets verloren gaat en elke vergadering tot echte voortgang leidt.

📱 SyncUp overal en altijd

Start of neem deel aan ClickUp SyncUps rechtstreeks vanaf uw telefoon – u hebt geen laptop nodig. Of u nu op reis bent of op afstand werkt, start video- of audiogesprekken, deel uw scherm en werk in realtime samen met uw team.

Elke mobiele SyncUp maakt naadloos verbinding met ClickUp-taaken, ClickUp-chat en AI-aangedreven samenvattingen, zodat u altijd op de hoogte blijft en nooit een update mist, waar uw werk u ook brengt.

ClickUp Syncup op mobiel

💡 Pro-tip: Als u een SyncUp niet in realtime kunt bijwonen, neem deze dan op en bekijk deze later. Dit is ideaal voor teams die in verschillende tijdzones werken.

Functie #2: Alles-in-één samenwerkingstool

ClickUp Chat is een uniform communicatieplatform dat uw team verbonden en op één lijn houdt binnen het ClickUp-ecosysteem. Kanalen en directe berichten zijn de plaatsen waar uw team samenwerkt, updates deelt en alles op één lijn houdt.

Gebruik Threads om discussies binnen kanalen georganiseerd te houden en vastmaken belangrijke berichten zodat updates niet ondergesneeuwd raken.

U kunt themaspecifieke kanalen aanmaken, zoals #EventPlanning, om discussies gefocust te houden. Tegelijkertijd kunt u individuen rechtstreeks een bericht sturen om te chatten als u de hoofdkanalen niet wilt verstoppen.

Zet elke update om in een ClickUp-taak vanuit ClickUp Chat

Beweeg de muis over een bericht om direct ClickUp-taken aan te maken. Die informele vraag 'Kan iemand de agenda afronden?' wordt een item met deadlines en toegewezen personen.

Leiders van teams op afstand kunnen direct na een synchronisatie of gebeurtenis follow-ups toewijzen. Dankzij aanpasbare notificaties krijgt uw team alleen waarschuwingen voor updates die voor hen relevant zijn.

Dit helpt een van de grootste oorzaken van Work Sprawl op te lossen. In plaats van updates in gebeurtenissen, chatlogs en verspreide tools, blijven alle beslissingen, follow-ups en berichten in één Converged AI-werkruimte.

Voeg een aankondiging toe aan uw ClickUp Chat-kanaal om uw team op de hoogte te brengen van nieuwe updates

Als een bericht aandacht nodig heeft, gebruik dan Posts om het te laten opvallen. Kies uit Aankondiging, Update, Verzoek, Beslissing of Idee om het belang ervan duidelijk aan te geven. Voor organisatoren van gebeurtenissen zorgt dit ervoor dat inzichten na afloop van de gebeurtenis, feedback van deelnemers of interne debriefings snel bij de juiste leden van het team terechtkomen.

Krijg geavanceerde inzichten in het platform voor chatten:

📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom en chat samen op één platform. U kunt taken starten en beheren vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer. ClickUp Brain houdt alles verbonden, doorzoekbaar en gemakkelijk te vinden.

Functie #3: AI-aangedreven productiviteit

ClickUp Brain is een AI-assistent binnen uw werkruimte. Het helpt uw team sneller en met minder moeite samen te werken.

Het is geïntegreerd in Chat en kan binnen enkele seconden taken aanmaken en toewijzen, discussies samenvatten en zelfs gerelateerde taken, documenten of kanalen ophalen. U kunt vragen stellen in natuurlijke taal en krijgt direct contextbewuste antwoorden.

Vraag ClickUp Brain om berichten naar ClickUp Chat-kanalen te sturen

Na een nabespreking van een gebeurtenis kan ClickUp Brain bijvoorbeeld een volledige lijst met follow-ups van de vergadering genereren, eigenaars toewijzen en dashboards bijwerken.

Bovendien is AI Catch Me Up een redder in nood voor verspreide teams. Als u een dag of twee aan gesprekken mist, vraag dan ClickUp Brain om een samenvatting. Zo hebben operationele en communicatiemanagers altijd volledige zichtbaarheid op beslissingen, updates en volgende stappen.

📌 Probeer deze prompts eens:

Maak een samenvatting van de SyncUp van vandaag en maak Taaken aan voor alle actiepunten.

Wijs het bericht 'Goed werk!' toe aan @MyTeammate.

Maak een samenvatting van deze vergadering met deadlines voor elke taak.

Bovendien kan de ClickUp AI Notetaker deelnemen aan Zoom-, Google Meet- of Teams-gesprekken, gesprekken transcriberen, discussies samenvatten en bruikbare documenten maken met belangrijke conclusies en volgende stappen.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp Clips om video-updates, feedback of walkthroughs rechtstreeks in de chat of taken op te nemen en te delen, zodat uw hybride team visueel en asynchroon op één lijn blijft.

🚀 Voordeel van ClickUp: ClickUp Brain MAX brengt uw werkomgeving samen, inclusief taken, documenten, vergaderingen, chats en AI-tools. Uw team kan snel zoeken in uw werkruimte, geïntegreerde apps en zelfs op het internet. Met Talk to Text in ClickUp kan uw team taken, berichten of aantekeningen uit vergaderingen en SyncUps inspreken in plaats van typen. Dit helpt leidinggevenden en operationele managers op afstand om ideeën direct vast te leggen.

Prijzen van ClickUp

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Clips om snelle updates, feedback van gebruikers of mini-walkthroughs op te nemen en deze om te zetten in korte video-boodschappen. Deel ze rechtstreeks in uw chatkanalen, zodat uw hybride team precies kan zien wat u bedoelt, zonder lange e-mails of verwarrende threads. Dit is perfect voor het verduidelijken van taken na afloop van een gebeurtenis, het geven van feedback over ontwerpen of het bekijken van projectupdates.

🎥 We verkennen AI-aangedreven vergaderfuncties, vergelijken tools voor realtime versus asynchrone samenwerking en helpen u het platform te vinden dat uw vergaderingen meer productief en minder vervelend maakt.

Wat is Airmeet?

via Airmeet

Airmeet is een platform voor virtuele en hybride gebeurtenissen. Het helpt organisaties bij het organiseren van interactieve ervaringen zoals conferenties, webinars, workshops en bijeenkomsten.

Het platform maakt virtuele vergaderingen boeiender. Deelnemers kunnen live sessies bijwonen, aan virtuele tafels plaatsnemen, sociale lounges bezoeken en in realtime chatten met Q&A. Het ondersteunt zowel online-only als hybride (fysiek + virtueel) gebeurtenissen.

🔍 Wist u dat? In april 1993 creëerden ondernemers Alan Saperstein en Randy Selman ConventionView, de eerste virtuele handelsbeurs. Ze filmden fysieke stands, zetten ze om in klikbare HTML-kaarten en hostten ze online vanuit het Waldorf Astoria in New York.

Functies van Airmeet

Hier zijn enkele opvallende functies van Airmeet die u kunt gebruiken voor verbeterde directe communicatie:

Functie #1: Netwerktabellen en betrokkenheid van deelnemers

Laat deelnemers deelnemen aan zinvolle discussies met de netwerktabellen van Airmeet

De virtuele netwerktabellen van Airmeet simuleren persoonlijk netwerken met kleine, themagerichte discussies. Deze installatie stimuleert snelle, natuurlijke gesprekken. Mensen kunnen deelnemen aan onderwerpen die aansluiten bij hun interesses of professionele doelen.

Het biedt ook realtime tools zoals live Q&A, polls en chatten, die mensen aanmoedigen om tijdens sessies actief deel te nemen.

Airmeet biedt ook live ondertiteling en meertalig chatten, wat handig kan zijn voor een internationaal webinarpubliek. Deze tools zijn ontworpen voor de betrokkenheid van deelnemers en niet voor voortdurende teamcommunicatie.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen en checklists voor evenementenplanning in Excel en ClickUp

Functie #2: Analyses en inzichten

Krijg realtime inzichten in statistieken van vergaderingen met Airmeet

Airmeet biedt realtime analyses van aanwezigheid, betrokkenheid en feedback over sessies. Organisatoren kunnen zien hoe mensen zich gedragen tijdens sessies, welke gesprekken het populairst zijn en hoe deelnemers met elkaar omgaan.

Deze analyses zijn cruciaal voor het evalueren van het succes van een gebeurtenis en het identificeren van verbeterpunten voor toekomstige gebeurtenissen.

💡 Pro-tip: Meet de cognitieve belasting per deelnemer. Als leden van het team een nieuwe interface moeten leren of meerdere logins moeten onthouden, wordt de tool een belasting voor hun aandacht. Kies de eenvoudigste interface die nog steeds uw doelen ondersteunt.

Plan virtuele expo-vergaderingen om een wereldwijd publiek te bereiken met Airmeet

Airmeet biedt virtuele expohallen en sponsorstands, waar exposanten hun producten of diensten kunnen presenteren.

Bezoekers kunnen deze stands verkennen, met vertegenwoordigers chatten en materiaal downloaden, wat zorgt voor een uitgebreide virtuele beurservaring.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor aantekeningen voor een betere organisatie

Prijzen van Airmeet

Gratis proefversie

Premium webinar: $ 199/maand

Gebeurtenissen: Aangepaste prijzen

Beheerde gebeurtenissen: Aangepaste prijzen

🧠 Leuk weetje: In 1916 organiseerde het American Institute of Electrical Engineers wat wordt beschouwd als de eerste virtuele conferentie. Hierbij waren acht Amerikaanse steden gekoppeld via telefoonlijnen, zodat leden tegelijkertijd naar presentaties konden luisteren. Meer dan 5.000 mensen namen deel vanuit afgelegen locaties, waarbij sommigen zelfs updates uitwisselden via telegram.

ClickUp SyncUp vs. Airmeet: functies vergeleken voor virtuele gebeurtenissen

Beide tools hebben unieke voordelen.

ClickUp werkt als een alles-in-één berichten- en werkhub. Airmeet richt zich op interactieve virtuele gebeurtenissen.

Hieronder zetten we de belangrijkste functies naast elkaar om te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Functie #1: Teamsamenwerking

Laten we eens kijken hoe elk platform uw team helpt om naadloos verbinding te maken en samen te werken.

ClickUp

Kanalen, directe berichten en geïntegreerde AI-tools zoals ClickUp Brain zorgen voor naadloze teamcommunicatie. U kunt berichten omzetten in taken, updates delen en discussies samenvatten zonder de werkruimte te verlaten.

ClickUp AI Notetaker kan ook deelnemen aan vergaderingen op Zoom, Google Meet of Microsoft Teams. Het transcribeert gesprekken, vat discussies samen en haalt belangrijke actiepunten eruit.

Na de vergadering wordt er een ClickUp document aangemaakt met alle details. Het document bevat de naam van de vergadering, de datum, de deelnemers, een samenvatting, de belangrijkste conclusies, de volgende stappen en het volledige transcript.

Airmeet

Airmeet richt zich op interactie met het publiek tijdens online gebeurtenissen. Het biedt mogelijkheden om te chatten voor deelnemers en vragen en antwoorden tijdens sessies.

Het is echter niet ontworpen voor voortdurende teamsamenwerking.

🏆 Winnaar: ClickUp! De functies van dit platform zorgen voor naadloze interne teamcommunicatie en follow-ups.

📖 Lees ook: Beste software voor schermdeling voor vergaderingen op afstand

Functie #2: Video- en vergaderingfuncties

Laten we vervolgens eens kijken hoe beide tools omgaan met formatten voor gebeurtenissen en virtuele ervaringen om sessies boeiend te houden.

ClickUp

ClickUp biedt een uitgebreide reeks tools om teamvergaderingen en video-gesprekken te stroomlijnen.

Met ClicUp SyncUp kunnen teams rechtstreeks in ClickUp audio- of video-gesprekken starten. Zo blijven discussies verbonden met relevante taken en projecten.

Bovendien kunnen teams met ClickUp Meetings op één plek vergaderagenda's opstellen, taken toewijzen en discussies documenteren.

Airmeet

Airmeet blinkt uit in het hosten van grootschalige webinars en virtuele gebeurtenissen, met podiumbeheer, breakout-tafels en interactie met het publiek. De tools zijn echter meer gericht op gebeurtenissen dan op interne teamvergaderingen.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Airmeet is ideaal voor gebeurtenissen gericht op het publiek, terwijl ClickUp het beste werkt voor interne communicatie met behulp van AI-vergadertools.

Functie #3: Integraties en werkstroomautomatisering

Laten we eens kijken hoe elk platform verbinding maakt met uw tools en automatisering gebruikt om de efficiëntie en betrokkenheid van het publiek te vergroten.

ClickUp

ClickUp is nauw geïntegreerd met documenten, chat, kalenders, CRM en meer dan 1000 tools om werkstroomen in hoge mate te automatiseren. Teams kunnen hun werk centraliseren en toolmoeheid verminderen.

Bovendien stelt ClickUp-automatisering teams in staat om repetitieve taken te stroomlijnen zonder ook maar één regel code te schrijven. U kunt automatisch taken toewijzen, statussen bijwerken, notificaties versturen of acties triggeren op basis van eenvoudige 'als dit, dan dat'-regels.

Airmeet

Airmeet biedt integraties met CRM's, e-mailmarketingplatforms en kalender-apps, waardoor het gemakkelijker wordt om registraties te beheren, herinneringen voor gebeurtenissen te versturen en informatie over deelnemers bij te houden.

De mogelijkheden voor automatisering zijn echter beperkt tot taken gerelateerd aan gebeurtenissen. Daardoor werkt het alleen goed voor het beheren van de ervaring van de deelnemers.

🏆 Winnaar: ClickUp wint omdat het de verbinding tussen het werk van uw team creëert, follow-ups automatiseert en één enkele bron van waarheid creëert.

ClickUp Agents fungeren als teamgenoten die nooit uitloggen. Ze zetten de resultaten van vergaderingen om in echte voortgang. Ze letten op veranderingen, houden opvolgingen bij, signaleren belemmeringen en triggeren automatisch de volgende stappen, ook nadat het gesprek is beëindigd. Geen vergeten actiepunten. Geen verwarring over 'Wie is hiervoor verantwoordelijk?'. Gewoon een stabiel, continu momentum. ClickUp StandUp Agent controleert, houdt de voortgang bij en wijst taken direct toe, zodat uw team gefocust en op één lijn blijft.

🧠 Leuk weetje: In 1998 bracht 's werelds eerste volledig online wereldwijde conferentie, Avatars98 genaamd, duizenden mensen samen in een 3D-virtuele wereld met behulp van vroege avatar-technologie. Er waren stands, kunstgalerijen en netwerkruimtes, evenals fysieke 'satelliet'-bijeenkomsten in 30 steden.

ClickUp vs. Airmeet op Reddit

We hebben ook op Reddit gekeken om te zien wat echte gebruikers zeggen over ClickUp SyncUp en Airmeet. Er waren geen threads waarin ze rechtstreeks met elkaar werden vergeleken, maar we hebben wel enkele nuttige meningen over beide tools gevonden.

Dit is wat een gebruiker te zeggen had over het gebruik van Airmeet voor B2B-webinars:

…Airmeet – uitstekend geschikt voor interactieve webinars, netwerklounges en naadloze integratie met CRM's…

…Airmeet – uitstekend geschikt voor interactieve webinars, netwerklounges en naadloze integratie met CRM's…

Een andere Reddit-gebruiker stelde Airmeet voor:

U kunt Airmeet uitproberen. Het is gebaseerd op de browser en biedt heel wat interactieve functies.

U kunt Airmeet uitproberen. Het is gebaseerd op de browser en biedt heel wat interactieve functies.

Dit is wat een gebruiker te zeggen had over het gebruik van SyncUps:

Ik gebruik de functies voor chatten en synchroniseren veel. Ik ben overgestapt van Google Chat naar ClickUp Chat en ben niet echt meer teruggegaan... Dat gezegd hebbende, het is nog vrij nieuw en het wordt steeds beter. De integratie met de rest van ClickUp is voor mij de belangrijkste functie.

Ik gebruik de functies voor chatten en synchroniseren veel. Ik ben overgestapt van Google Chat naar ClickUp Chat en ben niet echt meer teruggegaan... Dat gezegd hebbende, het is nog vrij nieuw en het wordt steeds beter. De integratie met de rest van ClickUp is voor mij de belangrijkste functie.

Een andere ClickUp-gebruiker merkte op:

We hebben ClickUp met succes gebruikt voor bedrijven van elke grootte (van solopreneurs tot grote teams) en in verschillende sectoren, waarvan vele miljoenen dollars aan inkomsten genereren... ClickUp is echt levensveranderend en ik gebruik het zowel voor mijn werk bij een bureau als voor het beheren van mijn privéleven. Ik denk dat het geheim van succes met ClickUp ligt in hoe je het instelt.

We hebben ClickUp met succes gebruikt voor bedrijven van elke grootte (van solopreneurs tot grote teams) en in verschillende sectoren, waarvan vele miljoenen dollars aan inkomsten genereren... ClickUp is echt levensveranderend en ik gebruik het zowel voor mijn werk bij een bureau als voor het beheren van mijn privéleven. Ik denk dat het geheim van succes met ClickUp ligt in hoe je het instelt.

🔍 Wist u dat? De bedrijfsbrede vergadering van IBM die volledig in Second Life werd gehouden, was de eerste keer dat een grote onderneming avatars gebruikte voor een jaarlijkse conferentie. Medewerkers konden rondlopen in virtuele auditoria, lezingen bijwonen en chatten als 3D-versies van zichzelf.

Wie moet kiezen voor ClickUp of Airmeet? Kies ClickUp als u het volgende nodig hebt: Eén ruimte voor vergaderingen, chatten, documenten en taken

AI-aangedreven samenvattingen, follow-ups en volgende stappen

Betere afstemming na vergaderingen – niet alleen tijdens vergaderingen

Een samenwerkingshub waar gesprekken automatisch worden omgezet in actie Kies Airmeet als u het volgende nodig hebt: Een platform gericht op externe doelgroepen, niet op intern teamwork

Om gepolijste, eenmalige webinars of virtuele gebeurtenissen te organiseren

Tijdelijke engagementtools zoals polls of Q&A voor deelnemers

Welke tool voor vergaderingen is het beste?

De resultaten zijn binnen! 👑

Airmeet is een uitstekende keuze voor interactieve webinars, conferenties en virtuele gebeurtenissen. Het houdt deelnemers betrokken met polls, vraag-en-antwoordrondes en netwerktabellen. Als het echter gaat om interne afstemming binnen het team en het omzetten van discussies in actie, schiet het tekort.

ClickUp helpt elke vergadering en elk gesprek om tot actie te leiden. Met SyncUps, AI Notetaker, Clips en Taaken kunnen teams actiepunten vastleggen, follow-ups toewijzen en projecten vooruit helpen.

Het dicht de kloof tussen wat er is besproken en wat er daadwerkelijk wordt gedaan, wat voor de meeste teams het moeilijkste is na een geweldige gebeurtenis.

Teams op afstand of hybride teams kunnen zo op één lijn blijven, verantwoordelijkheid garanderen en een duidelijk overzicht behouden van belangrijke beslissingen.

