Hoe je cold e-mails kunt automatiseren met ChatGPT voor een betere outreach

Wist je dat slechts 8% van de cold e-mails zinvolle reacties oplevert?

Aangezien AI uw e-mails schrijft, is de belangrijke vraag: hoe zorgt u ervoor dat ze niet klinken als de andere 121 e-mails in de inbox van de ontvanger?

Als je dit goed doet, kun je je bereik vergroten en toch elke potentiële klant het gevoel geven dat de e-mail speciaal voor hen is geschreven.

Hoe realiseert u automatisering van cold e-mails met ChatGPT zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen?

Hier is een herhaalbaar raamwerk dat je kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat je cold e-mails niet worden genegeerd of in de spammap terechtkomen.

⭐ Aanbevolen sjabloon Ben je het beu om het overzicht over je cold e-mailcampagnes te verliezen? Gebruik dan de e-mailcampagnesjabloon van ClickUp om al je outreach-activiteiten op één plek te centraliseren. Deze sjabloon biedt een vooraf gebouwde campagnehub met ingebouwde tracking en geautomatiseerde follow-upherinneringen. Ga meteen aan de slag zonder dat je systemen helemaal opnieuw hoeft op te zetten. Ontvang een gratis sjabloon Voer succesvolle e-mailcampagnes uit met de ClickUp-sjabloon voor e-mailcampagnes.

Waarom de automatisering van cold e-mails belangrijk is in 2025

Koude e-mails bestaan al tientallen jaren.

In het begin waren ze een noviteit: een directe lijn naar iemands inbox toen de meeste mensen nog niet overspoeld werden met digitale ruis.

Als we vooruitspoelen naar 2025, wordt elke besluitvormer wakker met een inbox vol generieke e-mails.

AI-aangedreven e-mailautomatisering geeft je een voorsprong. Hiermee kun je op grote schaal onderzoek doen, personaliseren en opvolgen.

De voordelen van de automatisering van cold e-mails zijn onder andere:

Personalisatie op grote schaal: het wordt mogelijk om gepersonaliseerde e-mails met AI op te schalen zonder urenlang onderzoek te doen naar elke potentiële klant afzonderlijk.

Consistente follow-upsequenties: geautomatiseerde tools kunnen aangepaste e-mailsequenties opstellen die zich aanpassen aan de reacties van potentiële klanten, d.w.z. geïnteresseerde leads krijgen nurturing-content, terwijl niet-reagerende contacten worden benaderd met pogingen om hen opnieuw te betrekken.

Optimalisatie van verzendtijd: maximaliseert de impact van campagnes door e-mails te versturen op het moment dat prospects deze het meest waarschijnlijk zullen openen en beantwoorden.

Compliancebeheer: geautomatiseerde systemen kunnen de reputatie van uw domein beschermen door bouncepercentages en spamklachten te monitoren.

Schaalbare outreach-capaciteit: teams kunnen maandelijks duizenden potentiële klanten bereiken zonder dat dit gepaard gaat met een evenredige toename van handmatige inspanningen of het aannemen van extra personeel.

Prestaties bijhouden en optimaliseren: Platforms voor automatisering bieden gedetailleerde analyses van open rates, click-through rates en responspatronen, waarmee je je aanpak continu kunt verfijnen zonder handmatig gegevens te verzamelen.

👀 Wist je dat? Meer dan 78% van de verkopers zegt dat AI hen helpt om efficiënter te werken in hun rol. Denk eens aan prospecting. U wilt contact leggen met een potentiële klant die nog nooit met u heeft gesproken. Openbare gegevens bieden u al informatie over de titel, recente LinkedIn-berichten, bedrijfsnieuws en mogelijk zelfs een podcast-optreden. Voer dat in een LLM in en je kunt direct een e-mail genereren die verwijst naar iets wat voor hen relevant is, jouw waarde in hun context benadrukt en afsluit met een call-to-action.

Hoe u ChatGPT kunt gebruiken om cold e-mails te automatiseren

Je kunt een LLM niet vragen om 'een cold e-mail voor mij te schrijven' en dan een antwoord verwachten waarmee je een kennismakingsgesprek met je potentiële klant kunt regelen. Je moet begrijpen hoe ChatGPT werkt en het coachen om het te laten werken zoals jij dat wilt.

Hier leest u hoe u met ChatGPT een cold e-mail opstelt die niet in de spamfolder terechtkomt of na het openen genegeerd wordt.

1. Definieer het 4W-raamwerk

Beschouw dit als een basisstap. Hier voedt u ChatGPT met informatie die het helpt om waardevolle en relevante e-mails te genereren.

Laten we het het 4W-raamwerk noemen. Het omvat:

Wie bent u?

Bepaal je rol, want die identiteit zal de vorm geven aan de boodschap van je cold e-mailcampagne.

📍 Stel dat een start-up-oprichter die zich richt op ondernemingen andere berichten nodig heeft dan een consultant die op zoek is naar gastbijdragen.

Wat wilt u bereiken?

Wilt u met deze e-mail productdemonstraties boeken of gekwalificeerde leads genereren? Met een duidelijk doel voor ogen kan ChatGPT gerichte berichten opstellen.

📍 Een cold e-mail van de verkoopafdeling die gericht is op het boeken van demo's zal bijvoorbeeld anders de nadruk leggen op pijnpunten en sociale bewijskracht dan een e-mail die gericht is op het verkrijgen van merksamenwerkingen.

Welke rol moet ChatGPT spelen?

Geef precies aan welke rol ChatGPT moet vervullen.

📍 Dit zou kunnen zijn: "Je bent een ervaren B2B-verkoopadviseur die softwarebedrijven helpt hun bereik te vergroten." De rolomschrijving is van invloed op de benadering van de berichtgeving. Het helpt ChatGPT ook om de context en intentie weer te geven.

Door vooraf de rol vast te stellen, verminder je vage, standaarduitvoer en zorg je ervoor dat de e-mails aansluiten bij de toon van je merk en de verwachtingen van de prospect.

Wie is uw targetgroep?

Definieer duidelijk uw ideale klantprofiel (ICP) en schets hun pijnpunten, interesses, besluitvormingsproces en communicatievoorkeuren. Deze informatie helpt ChatGPT om de berichten zo aan te passen dat ze niet als een sjabloon klinken.

📍 Als uw doelgroep bijvoorbeeld HR-managers bij middelgrote bedrijven is, kan ChatGPT de nadruk leggen op kostenbesparingen, werknemersbetrokkenheid en compliance. Als uw doelgroep echter bestaat uit CTO's bij SaaS-startups, kan dezelfde tool de pitch herformuleren rond schaalbaarheid, integraties en technische betrouwbaarheid.

Hier is een steekproef van een prompt met behulp van het 4Ws Framework: "Je bent een ervaren B2B-verkoopadviseur die softwarebedrijven helpt hun bereik te vergroten. Help me als mijn assistent bij het opstellen van cold e-mails. Ik ben de oprichter van een start-up en pitch een AI-aangedreven tool voor projectmanagement aan middelgrote SaaS-bedrijven. Mijn doel is om productdemonstraties te boeken met besluitvormers. De doelgroep bestaat uit CTO's en hoofden van engineeringafdelingen die worstelen met gefragmenteerde werkstroomen, toolmoeheid en inefficiënte samenwerking. Zij hechten belang aan technische schaalbaarheid, integraties en kostenbesparingen. Schrijf een cold e-mail die persoonlijk aanvoelt, niet als een sjabloon klinkt en een duidelijke call-to-action bevat om een demo van 20 minuten in te plannen. ”

2. Definieer het e-mailkader

Nu legt u aan ChatGPT uit wat voor soort output u precies wilt genereren. Dit omvat het specificeren van de structuur, toon, format en taal die u in uw e-mails wilt gebruiken.

E-mailframeworks

Er zijn verschillende e-mailframeworks die je ChatGPT kunt laten volgen. Elk framework dient verschillende doelen en doelgroepen:

Framework Meest geschikt voor Voorbeeld PAS (Problem-Agitate-Solution) Outreach gericht op pijnpunten Gebruik dit wanneer de potentiële klant het probleem al voelt, zoals lange wervingscyclusen of een hoog verloop, en je wilt laten zien hoe jouw product dit oplost. AIDA (Aandacht-Interesse-Verlangen-Actie) Productdemo's en proefversies Gebruik dit wanneer je contact opneemt met nieuwe leads die je nog niet kennen en je ze eerst warm moet maken voordat je om een demo vraagt. Voor-na-brug Transformatiegerichte berichten Gebruik dit wanneer je wilt laten zien hoe het leven eruitziet vóór je product, na je product, en vervolgens wilt uitleggen hoe je die verandering tot stand brengt.

Opmaakrichtlijnen

Geef formatrichtlijnen op, zoals:

Onderwerpregel: Genereer drie variaties op de onderwerpregel die de specifieke pijnpunten van de potentiële klant benadrukken.

Openingszin: Begin de e-mail met specifieke verwijzingen die laten zien dat je onderzoek hebt gedaan naar de ontvanger en zijn of haar bedrijf.

$$$cta: Voeg een zachte call-to-action toe die de ontvanger aanspoort om actie te ondernemen.

Waardepropositie: Benadruk uw belangrijkste voordeel in de eerste alinea.

Aantal woorden: Houd de totale lengte van de e-mail binnen 120 woorden.

Optimalisatie voor mobiel: gebruik korte alinea's (1-2 zinnen) en vermijd overmatig gebruik van opsommingstekens.

Plaatshouders: Plaats specifieke variabelen zoals [Bedrijfsnaam], [Recente prestatie] en [Uitdaging in de sector] tussen haakjes om ze aangepast te kunnen gebruiken.

Taal en toon

Bepaal uw communicatiestijl met specifieke voorbeelden die ChatGPT kan volgen:

Geef uw voorkeuren voor begroetingen op, bijvoorbeeld 'Hey' voor informele sectoren en 'Hello' voor formele sectoren.

Geef aan of je bepaalde talen of jargon wilt vermijden, bijvoorbeeld synergie, terugkomen, hefboomwerking.

Geef aan welke toon je wilt gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een gesprek, professioneel of informeel.

Als er een lange lijst met richtlijnen is, maak dan een document aan en upload dit rechtstreeks naar ChatGPT.

Hier is een prompt (samen met het antwoord van ChatGPT) die je kunt gebruiken om de structuur van je e-mail te specificeren: Geef me een cold e-mail van minder dan 120 woorden met behulp van het AIDA-raamwerk. Voeg drie variaties op de onderwerpregel toe die de pijnpunten van de potentiële klant benadrukken en eindig met een zachte CTA. Gebruik regeleinden voor leesbaarheid op mobiele apparaten.

3. Personaliseer de content van de e-mail

Dit is het deel waar je niet (volledig) op ChatGPT kunt vertrouwen om onderzoek voor je te doen. Het hallucineert en vult informatie in die heel echt lijkt, maar dat niet is.

Om ervoor te zorgen dat uw e-mails geen verzonnen details bevatten, voegt u specifieke inzichten of details over de ontvanger toe.

Hier zijn bijvoorbeeld verschillende soorten informatie die je in je onderzoeksantekeningen kunt opnemen:

LinkedIn-profiel: hun (ontvangers) huidige titel van de rol en hoe lang ze deze rol al bekleden, plus recente berichten waarin ze uitdagingen in de sector hebben besproken of professionele updates hebben gedeeld.

Bedrijfsnieuws: Recente ontwikkelingen, zoals financieringsaankondigingen of nieuwe productlanceringen, die uw oplossing kan aanvullen.

Industriecontext: Markttrends die van invloed zijn op hun specifieke sector en seizoensgebonden bedrijfscyclusen die hun besluitvormingstijdlijn beïnvloeden.

Persoonlijke gegevens: Lezingen op conferenties of gepubliceerde artikelen die hun expertisegebieden en professionele interesses laten zien.

Website: voer de URL van hun website in en laat het de pagina's analyseren om inzicht te krijgen in de positie en boodschap van het bedrijf.

Om personalisatie op te schalen, maakt u een spreadsheet met kolommen zoals functietitel, bedrijfsnieuws, LinkedIn-bericht, branchetrend en website. Vul ten minste één of twee velden per prospect in. Plak vervolgens een rij in ChatGPT en vraag het om een gepersonaliseerde cold e-mail op te stellen met behulp van die gegevens.

Hier is een prompt die je kunt gebruiken om onderzoeksantekeningen afzonderlijk toe te voegen: Hier zijn mijn onderzoeksantekeningen over [naam prospect] bij [bedrijfsnaam]: [plak uw bevindingen – recent bedrijfsnieuws, LinkedIn-activiteit, uitdagingen in de sector of persoonlijke prestaties]. Herschrijf de cold e-mail met behulp van onze sjabloon om een of twee van deze belangrijke punten op een natuurlijke manier op te nemen, zonder dat het duidelijk wordt dat ik een sjabloon gebruik.

👀 Wist u dat? Volgens het Sales Trend Report van HubSpot staat e-mail op de tweede plaats als het kanaal met het hoogste responspercentage op cold outreach. De eerste plaats wordt ingenomen door het benaderen van potentiële klanten op sociale media.

4. Bouw follow-upsequenties

De meeste prospects hebben 3-5 contactmomenten nodig voordat ze reageren op uw demo-aanvragen of oproepschema's. Als u de follow-ups overslaat, loopt u in feite potentiële inkomsten mis.

Voor een beter begrip volgt hier een voorbeeld van een evenwichtige en niet-opdringerige follow-upstrategie:

Follow-up Wanneer en wat is er nog te doen? Voorbeeld 1e follow-up Voeg sociale bewijzen of casestudy's toe (3-5 dagen later) Hallo [naam], naar aanleiding van mijn vorige e-mail. Ik heb zojuist [vergelijkbaar bedrijf] geholpen bij het oplossen van [dezelfde uitdaging]. Zij zagen [specifiek resultaat] binnen 30 dagen. Hier is de casestudy: [link] 2e follow-up Deel waardevolle bronnen of inzichten (1 week later) Hallo [naam], ik kwam dit [brancherapport/hulpmiddel] tegen over [relevante trend]. Ik dacht dat je het gedeelte over [specifiek onderwerp] interessant zou vinden, gezien [context van het bedrijf]. 3e follow-up Laatste poging met schaarste of urgentie (10-14 dagen later) Hallo [naam], ik heb nog niets van je gehoord, dus dit is mijn laatste bericht. Als het moment niet goed is, geen zorgen. Als je ooit hulp nodig hebt met [probleem], weet je hoe je me kunt bereiken.

Houd er rekening mee dat deze tijdlijnen moeten worden aangepast aan de prospect en de urgentie van het probleem dat u oplost.

Als je bijvoorbeeld tijdens de feestdagen contact opneemt met een retailklant, is deze waarschijnlijk te druk om te reageren, dus is het verstandig om je follow-upintervallen te verlengen.

Hier is een voorbeeldprompt waarmee je follow-upsequenties kunt bouwen in ChatGPT: Maak op basis van mijn onderzoek naar [naam prospect] drie follow-up-e-mails voor ons gesprek over [oorspronkelijk onderwerp]. Elke e-mail moet een andere invalshoek hebben: (1) sociale bewijskracht met behulp van [vergelijkbaar bedrijf], (2) een nuttige bron over [trend in de sector] delen en (3) een beleefde laatste herinnering. Houd dezelfde conversatietoon aan en verwijs op natuurlijke wijze naar specifieke details uit mijn onderzoek.

5. Integreer ChatGPT met een tool voor e-mail

ChatGPT kan gepersonaliseerde cold e-mails voor je schrijven, maar je kunt ze niet rechtstreeks vanaf het platform versturen. Je moet de gegenereerde content kopiëren en plakken in je e-mailprogramma of uploaden naar spreadsheets om ze in bulk te versturen.

U kunt ChatGPT integreren met uw bestaande outreach-platforms of CRM met behulp van tools zoals Zapier of directe API-verbindingen. Op deze manier kunt u profiteren van de mogelijkheden voor het schrijven van e-mails van ChatGPT zonder voortdurend tussen platforms te hoeven schakelen of handmatig content te kopiëren.

⭐ Bonus: Spamfilters voor e-mail kijken niet alleen naar het volume, ze scannen ook op patronen. Onderwerpregels vol met woorden als gratis, tijdelijk, handel nu of gegarandeerd kunnen ervoor zorgen dat uw cold e-mail wordt gemarkeerd nog voordat deze is gelezen. De beste e-mailetiquette is om te schrijven in een natuurlijke, conversatieachtige toon die authentiek aanvoelt, niet promotioneel.

6. Test en optimaliseer geautomatiseerde e-mails

Houd uw cold e-mails bij en analyseer wat wel en niet werkt.

U moet het volgende bijhouden: het percentage geopende e-mails, het percentage afgekeurde e-mails, het percentage beantwoorde e-mails en andere relevante statistieken om het succes van uw cold e-mails te bepalen.

Om te zien welke versie beter presteert, test u de volgende aspecten en verfijnt u uw prompts op basis van de resultaten:

Onderwerpregels : nieuwsgierigheid versus direct voordeel, vraaggerichte versus uitspraakgerichte versus voordeelgerichte onderwerpregels

Opening hooks : persoonlijke referenties (LinkedIn-bericht, recente financiering) versus pijnpunten

Waardepropositie : nadruk op ROI versus productiviteit versus risicobeperking

Lengte van de e-mail : kort en krachtig (50-70 woorden) versus iets langer en verhalend (120-150 woorden)

CTA's: "Plan een kort gesprek" versus "Wilt u dat ik u meer informatie stuur?"

Wat als een AI-agent deze werkstroom van begin tot eind zou kunnen afhandelen? ClickUp AI-agents kunnen worden aangepast met instructies om die perfecte eerste concepten te maken! Bekijk hoe.

Bewezen ChatGPT-prompts voor koude acquisitie

Hier zijn beproefde ChatGPT-prompts die je kunt gebruiken om outreach met een hoge respons te genereren.

ChatGPT-prompt voor cold e-mails met behulp van het AIDA-raamwerk

Gebruik deze prompt wanneer je opvallende e-mails wilt maken die potentiële klanten warm maken voordat je om demo's of vergaderingen vraagt. De AIDA-structuur werkt bijzonder goed om je oplossing te introduceren bij nieuwe leads die je bedrijf nog niet kennen.

Hier is de prompt en het antwoord van ChatGPT: Gedraag je als een ervaren B2B-copywriter. Ik ben [je titel] bij [bedrijfsnaam] en neem contact op met [functietitel van de prospect] bij [type doelbedrijf]. Schrijf een cold e-mail met behulp van het AIDA-raamwerk dat:

Opent met een pakkende hook over [specifieke uitdaging in de sector].

Vermelding van hoe [vergelijkbaar bedrijf] met dezelfde uitdaging te maken had.

Toont de transformatie die ze hebben bereikt: [Specifiek resultaat/statistiek]

Eindigt met een laagdrempelige CTA voor [specifieke volgende stap]. Aanvullende vereisten: Verwijs naar deze recente ontwikkeling: [Bedrijfsnieuws/prestatie]

Gebruik een natuurlijke, gespreksachtige toon.

Blijf onder de 130 woorden.

Genereer drie variaties op de onderwerpregel, gericht op het pijnpunt van de potentiële klant.

Voeg plaatshouders toe voor [Bedrijfsnaam] en [Naam prospect].

Pijnpunten van de doelgroep: [Maak een lijst met 2-3 specifieke uitdagingen] Reactie

ChatGPT-prompt voor cold e-mails om inactieve leads te reactiveren

Deze prompt helpt verkoopprofessionals om opnieuw contact te leggen met prospects die na aanvankelijke interesse niet meer reageren. Het werkt voor leads die interesse toonden, maar niet meer reageren op follow-ups.

Hier is een prompt en het antwoord van ChatGPT: Je bent een specialist in verkoopherstel en helpt mij om opnieuw contact te leggen met koude prospects die eerder interesse hebben getoond. Schrijf een cold e-mail om opnieuw contact te leggen die: Erken de stilte zonder opdringerig te zijn: "Ik weet dat de timing niet goed was..."

Vermelding van een nieuwe ontwikkeling: [Recente productupdate/verandering in de sector]

Deelt nieuw sociaal bewijs: [Nieuw succesverhaal/casestudy van een client]

Biedt iets waardevols: [bron/tool/inzicht]

Gebruikt de 'laatste poging'-benadering met oprechte behulpzaamheid

Inclusief een makkelijke uitweg: "Als de prioriteiten zijn verschoven, geen zorgen."

Blijf onder de 110 woorden. Context over de lead: Laatste interactie: [Korte beschrijving van eerdere gesprekken]

Hun grootste uitdaging: [Specifiek pijnpunt dat ze meldden]

Tijd sinds laatste contact: [Duur]

Sector: [Hun sector] Reactie

ChatGPT-prompt voor koude e-mails voor follow-up van productdemo's

Gebruik dit nadat potentiële klanten uw demo hebben bijgewoond, maar nog geen volgende stap hebben gezet. De prompt genereert follow-up-e-mails die veelvoorkomende twijfels na de demo aanpakken en tegelijkertijd het momentum behouden.

Hier is een ChatGPT-prompt en het antwoord daarop: Treed op als een adviserende verkoopprofessional. Ik heb zojuist een productdemo voltooid met [naam prospect] van [bedrijfsnaam] en moet nu effectief opvolgen. Schrijf een demo-follow-up-e-mail die: Bedank hen voor hun tijd tijdens de discussie over [demo-onderwerp].

Gaat in op de specifieke zorg die zij naar voren brachten: [Specifieke bezwaar/vraag]

Biedt extra waarde: [Relevante bron/casestudy]

Stel een duidelijke volgende stap voor: [Implementatietijdlijn/proefprogramma]

Creëert een subtiele urgentie rond [seizoensgebonden factor/Business-behoefte]

Houdt een adviserende toon aan, geen opdringerige verkooppraatjes.

Blijf onder de 120 woorden. Demo-context: Belangrijkste functies waarin ze de meeste interesse toonden: [Specifieke functies]

Hun tijdlijn voor implementatie: [Tijdlijn die zij vermeldden]

Besluitvormingsproces: [Wie is er nog meer bij betrokken]

Belangrijkste concurrent die ze overwegen: [indien er sprake is van een melding] Reactie

Hier zijn enkele kortere voorbeelden van prompts die je kunt volgen als je niet over uitgebreide details of tijd beschikt om context te creëren:

ChatGPT-prompt voor koude e-mails voor het genereren van leads

Schrijf een cold e-mail voor leadgeneratie gericht op [ideale klantprofiel] bij [bedrijfstype]. Ga in op hun belangrijkste uitdaging met [specifiek pijnpunt], maak een vermelding van [recente prestatie van het bedrijf] en vraag om een kort kennismakingsgesprek. Houd het onder de 120 woorden met een zachte CTA.

ChatGPT-prompt voor koude e-mails voor productdemo's

Stel een e-mail op met een verzoek om een productdemo aan [functietitel van de potentiële klant], waarin je benadrukt hoe [productnaam] [specifiek bedrijfsprobleem] oplost. Voeg een relevant casestudyresultaat toe en sluit af met het plannen van een demo van 15 minuten. Gebruik een conversatietoon en houd het onder de 100 woorden.

ChatGPT-prompt voor cold e-mails voor gratis proefversie

Maak een e-mail voor een gratis proefperiode voor [doelgroep] waarin je de belangrijkste voordelen van [belangrijkste functie/oplossing] benadrukt. Ga in op hun pijnpunten rond [specifieke uitdaging] en voeg een duidelijke link toe voor de aanmelding voor de proefversie. Houd de limiet van 90 woorden aan en benadruk de urgentie.

ChatGPT-prompt voor koude e-mails voor verzoeken om gastbijdragen

Schrijf een outreach-e-mail voor een gastblog naar [naam website] waarin je verwijst naar hun recente artikel over [onderwerp]. Stel drie specifieke ideeën voor koppen voor die verband houden met [je expertisegebied] en maak een vermelding van [je referenties/prestaties]. Professionele toon, minder dan 130 woorden.

ChatGPT-prompt voor cold e-mails om een product te introduceren

Maak een e-mail met een productintroductie voor [nieuw product/dienst] gericht op [specifieke branche]. Richt u op het belangrijkste voordeel van [belangrijkste waardepropositie], gebruik sociale bewijskracht van [vergelijkbare klant] en voeg een zachte CTA toe. Houd een conversatiegerichte aanpak aan.

ChatGPT-prompt voor koude e-mails voor affiliate-partnerschapsovereenkomsten

Stel een e-mail op met een voorstel voor een affiliate-partnerschap voor [bedrijfsnaam] waarin je uitlegt hoe het promoten van [je product/dienst] aansluit bij hun doelgroep van [doelgroep]. Vermeld de commissiestructuur en wederzijdse voordelen. Houd een samenwerkingsgerichte toon aan en gebruik maximaal 110 woorden.

Beperkingen van het gebruik van ChatGPT voor cold e-mails

Wanneer ChatGPT correct wordt aangestuurd, werkt het prima voor het aanmaken van content. Maar wanneer u cold outreach volledig wilt automatiseren, schiet het tekort.

Hier zijn de limieten van ChatGPT voor de automatisering van cold e-mails waar je rekening mee moet houden:

Gebrek aan realtime gegevens

ChatGPT heeft geen live toegang tot prospectgegevens, tenzij je het integreert met je CRM- of verrijkingshulpmiddelen. Het kan de laatste LinkedIn-activiteiten, recente bedrijfsfinanciering of een verandering van baan van een prospect niet ophalen zonder dat aanvullende systemen context leveren.

Inconsistente uitvoerkwaliteit

Bij het gebruik van ChatGPT werken teamleden geïsoleerd. Iedereen experimenteert met zijn eigen prompts en er is geen eenduidige manier om te weten wat wel en niet werkte. Dit beperkt de organisatie in het opbouwen van een database met bewezen verkoop-e-mail-sjablonen die betrouwbaar reacties kunnen genereren.

Bovendien produceert ChatGPT e-mails van wisselende kwaliteit en toon, zelfs bij identieke prompts. Zonder ingebouwde feedbackloops of prestatiegegevens wordt het moeilijk om uw sjablonen systematisch te verbeteren.

Kopieer-plakken-werkstroom

ChatGPT genereert e-mails één voor één, waardoor u elke e-mail naar uw e-mailtools of CRM moet kopiëren. Dit wordt al snel vervelend wanneer u honderden gepersonaliseerde cold e-mails moet versturen. Het voortdurend schakelen tussen platforms leidt tot fouten en inconsistenties in uw campagnes. Met andere woorden, elke werkruimte worstelt met werkverspreiding.

❗ Let op: Uw team zit misschien vast in een app-switching hell. Elke 47 seconden tussen tools wisselen, tast de concentratie aan, veroorzaakt verborgen mentale vermoeidheid en zorgt ervoor dat uren met hoge productiviteit aan het einde van de dag verdampt zijn.

Geen mogelijkheden om campagnes bij te houden

Het platform kan het openen van e-mails en het aantal reacties niet bijhouden en kan de effectiviteit van campagnes niet meten. Je verliest zichtbaarheid op welke prompts betere reacties opleveren of welke onderwerpen het beste presteren. Dit maakt het moeilijk om je cold e-mailstrategie te optimaliseren of de ROI aan belanghebbenden aan te tonen.

Gebrek aan ingebouwde planning

ChatGPT kan uw cold e-mails schrijven, maar kan ze niet automatisch verzenden. U moet elke e-mail handmatig plannen of sequenties instellen in aparte tools. Dit betekent dat er geen geautomatiseerde follow-upherinneringen zijn op basis van het gedrag van potentiële klanten. Uw nurturingproces raakt gefragmenteerd en potentiële leads glippen door de mazen van het net.

📮 ClickUp Insight: Uit de resultaten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat kenniswerkers in een organisatie met 100 medewerkers bijna 308 uur per week aan vergaderingen kunnen besteden! Maar wat als je deze vergadertijd zou kunnen verkorten? De uniforme werkruimte en gekoppelde chat van ClickUp zorgen voor een drastische vermindering van onnodige vergaderingen! 💫 Echte resultaten: Klanten zoals Trinetix hebben het aantal vergaderingen met 50% verminderd door projectdocumentatie te centraliseren, werkstroomautomatisering toe te passen en de zichtbaarheid tussen teams te verbeteren met behulp van onze alles-in-één app voor werk. Stel je voor dat je elke week honderden productieve uren terugwint!

Hoe u ClickUp kunt gebruiken voor de automatisering van cold e-mails

ChatGPT is zeker een handige tool voor het schrijven van e-mails, maar schiet tekort op operationeel gebied. Omdat er geen ingebouwde verzend-, respons- of automatische follow-upfuncties zijn, moet je met meerdere tools jongleren om je e-mailcampagnes uit te voeren.

ClickUp is hier uw tool bij uitstek. Als 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte automatiseert het het hele proces, niet alleen het schrijven.

Met ChatGPT kunt u rechtstreeks vanuit uw werkruimte e-mails opstellen en bovendien al uw kennis, apps, chats en documenten op één plek integreren, wat het beheer van campagnes vereenvoudigt.

Zo kunt u ClickUp gebruiken voor de automatisering van cold e-mails:

Bouw de campagnewerkruimte met een sjabloon voor e-mailcampagnes.

Ontvang een gratis sjabloon Voer succesvolle cold e-mailcampagnes uit met de ClickUp-sjabloon voor e-mailcampagnes.

De e-mailcampagnesjabloon van ClickUp biedt u een gestructureerd kader om uw hele cold outreach-activiteiten te organiseren. Zie het als uw commandocentrum waar elke prospect, e-mail, follow-up en campagnestatistiek zijn plaats heeft.

Met deze sjabloon krijgt u een kant-en-klare campagnehub. Dat betekent dat u geen volgsystemen vanaf nul hoeft op te bouwen en niet hoeft na te denken over waar u bent gebleven met elke potentiële klant.

Dit sjabloon helpt je daarbij:

Speciaal ontworpen tracking: met deze sjabloon kunt u e-mailcampagnes bijhouden en beheren met diverse met deze sjabloon kunt u e-mailcampagnes bijhouden en beheren met diverse aangepaste velden , zoals e-mailkopieerlink, voltooiingspercentage, e-mailtype, thema en e-mailontwerplink.

Duidelijke voortgangsbewaking: met met de aangepaste status van ClickUp kunt u de voortgang van elke prospect bijhouden door duidelijk zichtbaarheid te bieden in waar ze zich in uw reeks bevinden.

Meerdere weergaveopties: visualiseer uw e-mailcampagnes en schakel moeiteloos tussen verschillende visualiseer uw e-mailcampagnes en schakel moeiteloos tussen verschillende ClickUp-weergaven , d.w.z. de bordweergave om contacten per stap te zien, de lijstweergave om prospectgegevens in georganiseerde rijen te zien, of de kalenderweergave om uw geplande verzenddata en follow-up-tijdlijnen te visualiseren.

Taaktoewijzing en planning: Wijs specifieke prospects of campagnetaaken toe aan teamleden met duidelijke deadlines.

Geautomatiseerde notificaties: stel waarschuwingen in om teamleden op de hoogte te stellen wanneer prospects tussen fasen wisselen of een deadline nadert.

Beheer e-mails met projectmanagement

Volg en beheer uw cold e-mails effectief met ClickUp Email projectmanagement.

Met ClickUp hoeft u niet voortdurend te schakelen tussen uw e-mail en projectmanagementtool om reacties bij te houden.

Met Email Projectmanagement van ClickUp koppelt u uw Gmail-, Outlook-, Office 365- of IMAP-account rechtstreeks aan uw werkruimte. Verstuur en ontvang e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp.

Dit is alles wat je kunt doen met e-mailintegratie binnen je ClickUp-werkruimte:

Zet reacties om in taken: stuur e-mails van potentiële klanten door naar het unieke adres van je campagne en zet je e-mails rechtstreeks vanuit je inbox om in gedetailleerde taken.

Centraliseer gesprekken met potentiële klanten: importeer volledige e-mailthreads in specifieke campagnetaaken, zodat uw team de volledige gespreksgeschiedenis kan bekijken voordat het reacties opstelt of productdemo's plant.

Plan vervolgacties: maak taken aan met start- en deadlines en wijs ze rechtstreeks vanuit uw inbox toe aan relevante teamleden.

E-mails verzenden vanuit de ClickUp-werkruimte: Stel uitgaande e-mails op en verstuur ze rechtstreeks vanuit Stel uitgaande e-mails op en verstuur ze rechtstreeks vanuit ClickUp-taaken.

Stel e-mails op en personaliseer ze met AI

Aangepaste e-mailreeksen voor uw prospects met ClickUp Brain.

ClickUp biedt ClickUp Brain, een native AI die kan worden geïntegreerd in uw volledige ClickUp-omgeving. Deze AI heeft contextueel inzicht in uw prospects en campagnes.

Wanneer je ClickUp Brain vraagt om een e-mail voor een potentiële klant te schrijven, kan het relevante inzichten uit hun takenkaart, aantekeningen over vergaderingen en opgeslagen onderzoek halen om solide cold e-mails op te stellen.

Het contextuele begrip van Brain helpt je bij:

Onderzoekautomatisering: het kan bedrijfsgegevens en pijnpunten ophalen uit verbindingen met gekoppelde bronnen, zoals CRM-integraties en prospectdatabases, zonder dat u deze handmatig hoeft op te zoeken.

Prestatieoptimalisatie: het kan variaties op de onderwerpregel genereren op basis van uw campagnestatistieken en open rates die zijn opgeslagen in ClickUp.

Sequentie opbouwen: Brain kan follow-up-e-mails maken door automatisch te verwijzen naar eerdere gesprekken en e-mailthreads.

Sjabloonintelligentie: Brain leert van uw best presterende e-mails om verbeteringen voor nieuwe campagnes voor te stellen.

U kunt het aanmaken van cold e-mails nog verder versnellen met Talk-to-Text van ClickUp Brain MAX. Dicteer uw inzichten over potentiële klanten en ideeën voor e-mails, en laat het uw gesproken aantekeningen omzetten in gestructureerde, gepersonaliseerde cold e-mails met behulp van uw werkruimte-context.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp Docs om een gecentraliseerde bibliotheek aan te leggen met uw best presterende e-mailprompts en sjablonen. Documenteer welke prompts de beste responspercentages opleveren voor verschillende sectoren of soorten prospects, en deel deze kennisbank vervolgens met uw hele verkoopteam voor consistente resultaten.

Stel automatiseringen in om sequenties op de automatische piloot uit te voeren.

Schakel de automatisering in die je nodig hebt of pas regels aan via AI op basis van je werkstroom.

Met ClickUp-automatiseringen kunt u geautomatiseerde e-mailreeksen opstellen die worden getriggerd op basis van acties van potentiële klanten.

ClickUp biedt een automatiseringsbouwer met slepen en neerzetten om complexe reeksen te creëren zonder code. Leg de stappen van de automatisering uit in gewoon Engels, en voilà. Je snapt het.

Hier is een tabel die u laat zien wat u kunt automatiseren in uw cold e-mailreeksen:

Type automatisering Wat het doet Triggers op basis van status Verstuur verschillende e-mails wanneer prospects tussen pijplijnfasen wisselen. Follow-ups met tijdsvertraging Verstuur automatisch follow-up-e-mails na specifieke intervallen zonder handmatige planning. Reacties op engagement Trigger verschillende acties op basis van het openen van e-mails, klikken of antwoorden van potentiële klanten. Taaktoewijzingen Wijs prospects automatisch toe aan teamleden wanneer ze koopintenties tonen of demo's aanvragen.

💡 Pro-tip: gebruik de aangepaste Autopilot Agents van ClickUp om specifieke follow-uptaken voor cold e-mails te automatiseren, zoals het automatisch bijwerken van de status van prospects wanneer de e-mailbetrokkenheid onder een drempelwaarde daalt, of het triggeren van gepersonaliseerde re-engagementsequenties op basis van wijzigingen in aangepaste velden. Automatiseer delen van uw e-mailreeksen met ClickUp Autopilot-agenten.

Bonus: tips om de prestaties van cold e-mails te verbeteren met AI

Hoewel ChatGPT helpt bij het schrijven van betere cold e-mails, hangt je algehele prestatie af van hoe strategisch je AI gebruikt in je hele outreach-proces.

Hier zijn enkele tips om de algehele prestaties van uw cold e-mails te verbeteren met AI:

Maak promptbibliotheken per campagnetype: bouw een verzameling geteste prompts voor verschillende scenario's, zoals productdemo's, partnerschappen en reactiveringse-mails, en gebruik ze consistent.

Gebruik AI voor het samenstellen van prospectonderzoek: voer meerdere gegevenspunten over uw prospect in ChatGPT in (LinkedIn-berichten, bedrijfsnieuws, recente prestaties) en vraag het om de meest relevante personalisatiehoek te identificeren.

Voeg menselijke verificatie toe aan AI-output: zet een snel beoordelingsproces op waarbij teamleden door AI gegenereerde e-mails scannen om verzonnen details en afwijkingen in de merkstem op te sporen.

Reverse-engineer succesvolle e-mails van concurrenten: voer goed presterende cold e-mails uit uw branche in ChatGPT in en vraag het om de structuur, toon en overtuigingstechnieken te analyseren.

Stel triggergebaseerde e-mailgeneratie in: creëer geautomatiseerde e-mailwerkstroomen die nieuwe cold e-mails genereren op basis van specifieke acties van prospects of gegevenswijzigingen in uw CRM.

Implementeer AI-gestuurde optimalisatie van verzendtijd: gebruik tools die de betrokkenheidspatronen van potentiële klanten analyseren en uw cold e-mails automatisch plannen op het moment dat elke ontvanger deze het meest waarschijnlijk zal openen en beantwoorden.

Bouw geautomatiseerde categorisering en routering van reacties: gebruik AI om reacties van potentiële klanten automatisch te analyseren en te categoriseren op basis van interessegraad of type bezwaar, en stuur ze door naar de juiste teamleden met suggesties voor vervolgstappen.

Hier leest u hoe u ClickUp kunt gebruiken om uw werkstroom te automatiseren.

💡 Pro-tip: Volgens Siege Media is de beste tijd van de dag om cold e-mails te versturen tussen 9.00 en 12.00 uur EST. Soms is de eenvoudigste manier om ervoor te zorgen dat je e-mails worden geopend, ze op het juiste moment te versturen.

Automatiseer uw cold e-mailcampagnes met ClickUp

ChatGPT genereert effectieve cold e-mails wanneer het relevante context en prompts krijgt. Maar waarom zou je het als een op zichzelf staande tool gebruiken als ClickUp toegang biedt tot het nieuwste ChatGPT-model binnen zijn werkruimte?

Met ClickUp kunt u uw hele reeks cold e-mails beheren zonder dat u tussen tools hoeft te schakelen. Deze geconvergeerde AI-werkruimte kan: een e-mail schrijven zonder dat u handmatig prospectgegevens hoeft in te voeren, follow-upreeksen plannen en campagneresultaten bijhouden – allemaal in één werkruimte.

Meld u gratis aan bij ClickUp en voer de automatisering uit van uw cold e-mailcampagnes.