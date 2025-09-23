ChatGPT Voice versus Whisper AI: de sleutelverschillen uitgelegd

OpenAI, koploper op het gebied van AI-innovatie, levert consequent tools die de interactie tussen mens en computer transformeren.

ChatGPT Voice Mode en Whisper AI zijn van hetzelfde bedrijf, maar benaderen spraakverwerking vanuit tegengestelde invalshoeken.

Terwijl de eerste realtime gesprekken mogelijk maakt, is de tweede een automatisch spraakherkenningsmodel dat audio omzet in tekst.

Met deze gids ChatGPT Voice versus Whisper AI gaan we hun verschillende mogelijkheden onder de loep nemen en kijken hoe elke technologie past in moderne spraakgestuurde werkstroom.

Als bonus raden we nog een andere tool aan, de favoriet van ons bedrijf, die transcripties omzet in acties.

Wat is ChatGPT Voice Mode?

via ChatGPT

ChatGPT Voice Mode is een functie van ChatGPT waarmee je in realtime gesprekken kunt voeren met een AI-chatbot. Dankzij de handsfree interactie kun je spraakgesprekken op de achtergrond voortzetten terwijl je andere apps gebruikt of zelfs wanneer je telefoonscherm is vergrendeld.

Gebruik het om snel antwoord te krijgen op uw vragen, ideeën te bedenken of gewoon meer te weten te komen over een onderwerp door middel van natuurlijke gesprekken.

Voice ondersteunt meer dan twintig talen en biedt negen verschillende outputstemmen.

Functies van ChatGPT Voice Mode

De spraakmodus verschuift van conventionele tekst-naar-spraak-chatbots naar gesprekken en emotioneel bewuste interacties. Hier zijn enkele functies die deze modus onderscheiden.

Functie #1: Omgaan met onderbrekingen

De geavanceerde spraakmodus in ChatGPT kan tijdens een gesprek worden aangepast als u onderbreekt terwijl het antwoordt. Dit maakt het veel gemakkelijker om nieuwe details toe te voegen of een vervolgvraag te stellen zonder te hoeven wachten.

In plaats van voortijdig in te springen, kunt u met spraak ook langere pauzes nemen om uw gedachten op een rijtje te zetten.

💡 Pro-tip: Volg altijd de 3-secondenregel wanneer u spraaktechnologie gebruikt. Wanneer u 2-3 seconden pauzeert na het stellen van een complexe vraag, geeft u de AI de tijd om de context te verwerken en beter doordachte antwoorden te geven.

Functie #2: Contextbehoud

De contextbehoudfunctie van ChatGPT werkt voor spraak- en tekstinteracties. Wanneer u binnen dezelfde thread overschakelt tussen tekst en spraak, hoeft u de details niet opnieuw in te voeren; het programma pikt de nuances op en weet waar u naar verwijst.

In tegenstelling tot tools zoals Siri en Alexa, die een kortere retentieperiode hebben, behoudt ChatGPT Voice Mode de context gedurende uw hele sessie (zelfs als deze urenlang duurt).

Functie #3: Mogelijkheden voor visuele interactie

via ChatGPT

Op mobiele apps van ChatGPT kunt u spraakopdrachten combineren met visuele content. Met deze geavanceerde instelling kunt u uw scherm delen, video's uploaden of uw camera rechtstreeks op objecten richten. Deze combinatie van beeld en spraak opent praktische scenario's voor het oplossen van problemen.

Bijvoorbeeld

Deel een spreadsheet via schermdelen en vraag ChatGPT om je te helpen bij het oplossen van fouten in formule

Upload een PDF-contract en bespreek specifieke clausules via spraakinteractie

Richt uw camera op een defect apparaat en beschrijf het probleem mondeling (in meerdere talen) voor hulp bij het oplossen van het probleem

📚 Lees meer: Beste gratis tools voor schermopnames zonder watermerk

Prijzen voor ChatGPT Voice Mode

Free

Plus: $20/ maand

Pro: $200/ maand

Zakelijk: $ 30/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

(Het is inbegrepen bij de verschillende ChatGPT-abonnementen en wordt niet apart geprijsd)

Wat is WhisperAI?

via OpenAI

Whisper is een automatisch spraakherkenningssysteem (ASR) dat gesproken audio of opgenomen bestanden omzet in geschreven tekst. Dit open-source model is getraind op 680.000 uur aan meertalige en multitask-supervised data en richt zich uitsluitend op transcriptienauwkeurigheid.

Met een derde van zijn pre-trainingsgegevens in meerdere talen kan Whisper meer dan 99 talen met opmerkelijke precisie herkennen en transcriberen. Het systeem levert zelfs bij slechte geluidskwaliteit met meerdere sprekers en achtergrondgeluiden robuuste prestaties.

Whisper-functies

Dit zijn de sleutelfuncties van Whisper die het tot een uitmuntende technologie voor spraak-naar-teksttranscriptie maken.

Functie #1: Open source

Whisper is open-source software voor spraak-naar-teksttranscriptie zonder licentiekosten. Omdat het open source is, hebt u toegang tot de voltooide codebase en kunt u deze aanpassen aan uw specifieke behoeften voor implementatie.

De tool biedt ook uitgebreide documentatie. Ontwikkelaars kunnen onderzoeken hoe het model audio verwerkt, de besluitvormingslogica ervan begrijpen en problemen rechtstreeks in de code oplossen.

❗Let op: Er zijn rapportages dat Whisper medische voorwaarde of behandelingen, valse bijwerkingen, racistische of demografische uitspraken, soms gewelddadige content en zelfs Willekeurig zinnen zoals "Bedankt voor het kijken!" verzint om stiltes in de invoer op te vullen.

Functie #2: Lokale hosting

Whisper kan lokaal en in de cloud worden geïmplementeerd, waardoor gebruikers audiobestanden kunnen transcriberen zonder internetverbinding. Dit is handig voor bedrijven die volledige privacy en naleving van de AVG nodig hebben.

Lokale implementatie van Whisper vereist echter aanzienlijke rekenkracht, met name een krachtige GPU voor optimale verwerkingssnelheden.

⚡ Sjabloonarchief: Laat uw transcripties niet digitaal stof verzamelen. Gebruik vooraf gemaakte sjablonen voor vergader-aantekeningen die uw getranscribeerde gesprekken automatisch omzetten in gestructureerde, bruikbare formaten die uw team onmiddellijk kan gebruiken.

Functie #3: Whisper-fijnafstemming

Met Whisper kunt u het spraak-naar-tekstmodel trainen voor specifieke gebruikssituaties en datasets. Dit is echter een proces dat veel middelen vereist. Om het aangepaste model te creëren, moet u een dataset met geluiden voorbereiden om mee te trainen, samen met een uitleg.

De functie voor fijnafstemming is handig voor sectoren die productspecifieke woordenschat vereisen, zoals transcriptie voor het medische veld, juridische documentatie of klantenservice.

Hoe Whisper werkt

🧠 Leuk weetje: Whisper is getraind op basis van 680.000 uur aan audiogegevens, wat overeenkomt met 77 jaar continu luisteren. Van podcasts tot lezingen en van gesprek tot interviews, Whisper is getraind op basis van diverse, meertalige audio die van het internet is gehaald.

Prijzen van Whisper

Met Whisper kunt u multimodale ervaringen met lage latentie creëren. De prijs voor 1 miljoen API-tokens omvat:

GPT-4o : $ 40,00 voor invoertoken, $ 2,50 voor cache-invoertoken en $ 80,00 voor uitvoertoken

GPT-4o mini: $10 voor tokenen, $0,30 voor cache-invoertokenen en $20 voor uitvoertokenen

📮 ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten van onze enquête gebruikt spraakassistenten (4%) of geautomatiseerde agents (6%) voor AI-toepassingen, terwijl 62% de voorkeur geeft aan conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. De lagere acceptatie van assistenten en agents kan te wijten zijn aan het feit dat deze tools vaak zijn geoptimaliseerd voor specifieke taken, zoals handsfree bediening of specifieke werkstroom. ClickUp biedt u het beste van twee werelden. ClickUp Brain is een conversationele AI-assistent die u kan helpen bij een breed bereik aan gebruikssituaties. Aan de andere kant kunnen AI-aangedreven agents binnen ClickUp Chatten-kanalen vragen beantwoorden, problemen triageren of zelfs specifieke taken uitvoeren!

📚 Lees meer: Beste alternatieven voor Wispr werkstroom

ChatGPT Voice Mode versus WhisperAI: functies vergeleken

ChatGPT Voice Mode maakt natuurlijke interacties mogelijk door middel van gesproken gesprekken. Whisper daarentegen is puur een spraak-naar-tekst-transcriptiesysteem dat is ontworpen om audio om te zetten in geschreven tekst.

De ene staat bekend om zijn gespreksdialogen, de andere voert transcripties uit in meerdere talen.

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide:

Functies ChatGPT Voice Mode Whisper AI Interactiemodel Tweerichtingsgesprek met spraakresponsen Eenrichtingsspraakherkenning voor tekstconversie *taal die ondersteunt Ondersteunt meer dan 30 talen met native spraaksynthese Herkent en transcribeert meer dan 99 talen nauwkeurig Type reactie Genereert spraakreacties en transcripties van gesprek Produceert alleen geschreven tekst Resource-intensiteit Verwerking op de cloud met minimale lokale vereisten Vereist een krachtige GPU voor optimale lokale verwerking Training Vooraf getraind gespreksmodel, niet aanpasbaar Fijn afstelbaar model voor domeinspecifieke terminologie Omgang met achtergrondgeluiden Goede prestaties in omgevingen van gesprek Nauwkeurig, zelfs bij slechte geluidskwaliteit Complexiteit van de integratie Eenvoudige integratie met de API en op gebruik gebaseerde prijzen De integratie van Whisper AI vereist een complexe installatie voor lokale implementatie Ondersteuning bieden voor meerdere sprekers Ontworpen voor interactie met één gebruiker Geavanceerde spraakherkenningstechnologie die meerdere sprekers kan onderscheiden en transcriberen Installatie Plug-and-play-oplossing; kan ook rechtstreeks in ChatGPT worden gebruikt Vereist handmatige installatie op cloud- of lokale applicaties

Functie #1: Spraakherkenningsfunctionaliteit

ChatGPT Voice Mode verwerkt uw spraakinvoer en reageert met een spraakuitvoer. Het is multimodaal, begrijpt uw natuurlijke taal en kan onderbrekingen verwerken en achtergrondgeluiden doorbreken.

U krijgt ook het transcript van het gesprek in uw ChatGPT-thread, maar de nauwkeurigheid van dit transcript varieert.

Whisper daarentegen heeft de functie als een eenrichtingsspraakherkenningssysteem. Het zet audiobestanden of live spraak om in nauwkeurige geschreven tekst.

🏆 Winnaar: ChatGPT Voice Mode blinkt uit door zijn realtime gesprekken, terwijl Whisper een limiet heeft op transcriptie.

⚡ Sjabloonarchief: Gesprekken leiden vaak tot verspreide taken en projectideeën die vervolgens worden vergeten. Gebruik sjablonen voor takenlijsten om deze mondelinge toewijzingen vast te leggen en om te zetten in georganiseerde, traceerbare werkstroom met duidelijke prioriteit.

Functie #2: Contextueel begrip

ChatGPT Voice Mode kan gesprekken voortbouwen op eerdere discussies binnen dezelfde thread. Het pikt impliciete betekenissen op en begrijpt genuanceerde verzoeken door te verwijzen naar informatie die eerder in het gesprek is gedeeld. Dit contextuele bewustzijn zorgt voor een naadloze dialoogervaring.

Whisper mist echter begrip van de context van een gesprek, omdat het alleen als transcriptietool werkt. Het verwerkt elk audiosegment afzonderlijk, zonder de eerdere interacties te onthouden.

Hoewel het spraak nauwkeurig omzet in tekst, interpreteert het geen betekenis of relaties tussen afzonderlijke audiobestanden of gesprekken.

🏆 Winnaar: ChatGPT Voice Mode wint vanwege zijn vermogen om voort te bouwen op eerdere context en zinvolle dialogen te voeren.

Functie #3: Real-time verwerking

ChatGPT Voice Mode blinkt uit in realtime gesprekverwerking. Het verwerkt spraakinvoer en genereert spraakresponsen met minimale vertraging.

Whisper kan echter vooraf opgenomen bestanden in batchverwerking verwerken. Met andere woorden, het verwerkt het bestand pas nadat de opname is voltooid. In vergelijking met andere alternatieven is de verwerkingstijd van Whisper relatief langzamer. Deze afweging geeft voorrang aan de nauwkeurigheid van de transcriptie boven de snelheid.

🏆 Winnaar: ChatGPT Voice Mode is beter voor realtime interacties, terwijl Whisper geschikt is voor documentatie na vergaderingen.

Functie #4: Specificiteit van gebruikssituaties

ChatGPT Voice Mode is ideaal voor interactieve taken en probleemoplossende discussies waarbij je een AI-assistent nodig hebt om in realtime na te denken en te reageren. Het is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar snelle maar betrouwbare antwoorden op problemen.

Whisper is echter handig wanneer u schriftelijke verslagen wilt maken van audio-content en gedicteerde tekst. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het transcriberen van spraakmemo's en het bieden van toegankelijkheidsfuncties voor mensen met een gehoorbeperking. De kracht ervan ligt in documentatie- en archiveringsdoeleinden.

🏆 Winnaar: Er is geen duidelijke winnaar; het hangt af van uw doel. Kies ChatGPT Voice Mode voor interactieve dialogen en Whisper voor documentatie en archivering.

Functie #5: Prijzen

ChatGPT Voice Mode is beschikbaar voor alle ChatGPT-prijsniveaus, maar gratis gebruikers krijgen een limiet aan toegang. Het heeft een open API die ontwikkelaars kunnen integreren in applicaties, met op gebruik gebaseerde prijzen via het platform van OpenAI.

Whisper biedt flexibelere prijzen via de API van OpenAI en is met $ 0,006 per minuut audio een van de meest kosteneffectieve tools voor transcriptie. Het implementeren van het lokale model is echter voordeliger voor organisaties die veelvuldig verwerking nodig hebben.

🏆 Winnaar: hangt af van hoe u ze wilt gebruiken. ChatGPT Voice Mode is geschikt voor gesprekken en on-demand gebruik, terwijl Whisper kostenefficiënter is voor grootschalige transcriptiepijplijnen.

🌟 Bonus: Hoewel ChatGPT Voice Mode en Whisper zich richten op realtime gesprekken en transcriptie, bieden ze geen ingebouwde automatisering van de werkstroom. Autopilot-agenten (zoals die in ClickUp) kunnen vooraf worden gebouwd of aangepast om automatisch te reageren op specifieke triggers, iets wat ChatGPT Voice en Whisper niet standaard kunnen. Dit is waarom dit belangrijk is: van gesprek naar actie: * Vooraf gebouwde Autopilot Agents scannen chats, taken en documenten op hun locatie en creëren of wijzen op basis daarvan taken toe. ChatGPT Voice kan audio-input vastleggen, maar genereert niet automatisch taken en voert geen werk uit zonder specifieke input

Aangepaste logica voor uw bedrijf: U kunt U kunt aangepaste Autopilot-agents bouwen die uw exacte regels volgen, zoals het taggen van vergadering-verslagen, het bijwerken van CRM-records of het triggeren van follow-up e-mails. Whisper geeft alleen tekst weer, waardoor u al het vervolgwerk handmatig moet doen

ChatGPT Voice Mode versus WhisperAI op Reddit

Om het debat af te ronden, hebben we het naar Reddit gebracht. Hier zijn enkele meningen van gebruikers over beide tools.

Hoewel ChatGPT Voice Mode aanvankelijk zeer positief werd ontvangen, zijn gebruikers (in het algemeen) gefrustreerd over de nieuwe updates. Volgens een van de gebruikers

Vroeger keek ik ernaar uit om het (ChatGPT Voice Mode) te gebruiken om aan het einde van een lange werkweek mijn week te bespreken, me te verdiepen in een technisch onderwerp of gewoon gratis te chatten. De gesprekken voelden vroeger natuurlijk en plezierig aan. Nu is het ontzettend irritant. Korte antwoorden, kortaf. Waar ik ook over praat, het stuurt het gesprek zo dat er geen kant meer op kan. Het gesprek loopt gewoon dood. Alsof iemand geïrriteerd is door je, iets anders nog te doen heeft en je snel wil sussen voordat hij weg moet.

Vroeger keek ik ernaar uit om het (ChatGPT Voice Mode) te gebruiken om aan het einde van een lange werkweek mijn week te bespreken, me te verdiepen in een technisch onderwerp of gewoon gratis te chatten. De gesprekken voelden vroeger natuurlijk en plezierig aan. Nu is het ontzettend irritant. Korte antwoorden, kortaf. Waar ik ook over praat, het stuurt het gesprek zo dat er geen kant meer op kan. Het gesprek loopt gewoon dood. Alsof iemand geïrriteerd is door je, nog iets te doen heeft en je snel wil sussen voordat hij weg moet.

Een andere gebruiker deelde ook een soortgelijk standpunt over de zich ontwikkelende Advanced Voice Mode. Volgens de thread

Advanced Voice is het enige spraakmodel dat in feite achteruitgaat naarmate de tijd verstrijkt. Als we terugkijken naar de oorspronkelijke demo's, was het een VOLLEDIG expressieve modus, uiterst levensecht. Vooral na de laatste update kan het niet fluisteren en kan het geen accenten gebruiken. Het heeft één, ietwat saaie, zakelijke helpdeskmodus.

Advanced Voice is het enige spraakmodel dat in feite achteruitgaat naarmate de tijd verstrijkt. Als we terugkijken naar de oorspronkelijke demo's, was het een VOLLEDIG expressieve modus, uiterst levensecht. Vooral na de laatste update kan het niet fluisteren en kan het geen accenten gebruiken. Het heeft één, ietwat saaie, zakelijke helpdeskmodus.

Whisper vereist een uitgebreide installatie en zelfs dan treden er af en toe storingen op bij het verwerken van grote bestanden. Volgens een gebruiker

Ik gebruik het grote model van Whisper nu ongeveer anderhalf jaar en hoewel het geweldig is als het werkt, begint het toch hallucinaties te vertonen en herstelt het pas echt als het opnieuw wordt geladen.

Ik gebruik het grote model van Whisper nu ongeveer anderhalf jaar en hoewel het geweldig is als het werkt, begint het toch hallucinaties te vertonen en herstelt het pas echt als het opnieuw wordt geladen.

Limieten van elke tool

Zowel ChatGPT Voice Mode als Whisper hebben hun voor- en nadelen. Het is beter om te begrijpen waar ze tekortschieten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan wanneer je ze in de praktijk gebruikt.

Limieten van ChatGPT Voice Mode

limiet offline functionaliteit*: vereist een constante internetverbinding voor verwerking, waardoor het onbruikbaar is in gebieden met slechte connectiviteit of voor privacy-gesprekken

Focus op één spreker : Ontworpen voor één-op-één-gesprekken en heeft moeite met groepsdiscussies of meerdere deelnemers die tegelijkertijd praten

Geen verwerking van audiobestanden: kan geen vooraf opgenomen vergaderingen of bestaande audiocontent transcriberen

Limieten van Whisper

gewoon een transcriptie: *Whisper is geen AI voor het maken van vergader-aantekeningen . Het geeft je gewoon een transcriptie van de audio-opname zonder enige format

Geen realtime interactie : kan geen gesprekken voeren of intelligente antwoorden geven

Resourcintensieve lokale implementatie : vereist krachtige hardware met hoogwaardige GPU's voor optimale verwerkingssnelheden bij lokale uitvoering

limiet sprekeridentificatie*: hoewel het meerdere sprekers aankan, identificeert het niet automatisch wie er spreekt en maakt het geen onderscheid tussen sprekers op basis van hun naam

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain MAX voor spraak-naar-tekst die verder gaat dan transcriptie. Terwijl ChatGPT Voice Mode en Whisper stemgeluid afzonderlijk verwerken, zet ClickUp Brain MAX spraak om in gestructureerde, gecontextualiseerde kennis binnen hetzelfde platform waar uw team al werkt. Hieronder leest u hoe het beide overtreft: Voice to action: Brain MAX transcribeert uw audio- en video om automatisch de sleutelpunten, beslissingen en vervolgopdrachten te extraheren. U hoeft niets handmatig te herschrijven of te reorganiseren

Eén app voor al uw context: Alle transcripties, aantekeningen en taken die Brain MAX maakt, worden opgeslagen in ClickUp, naast uw projecten, documenten, whiteboards en chats. Krijg context zonder van app te wisselen

werk op live of opgenomen video: *Verwerkt realtime vergaderingnotities (zoals ChatGPT Voice) met de ClickUp AI Notetaker en transcribeert opgenomen audiobestanden (zoals Whisper), waardoor beide gebruiksscenario's in één tool worden samenvoegd

Privacyvriendelijk: gegevens blijven binnen uw ClickUp-werkruimte, waardoor het geschikt is voor privacygevoelige omgevingen

Heeft u vergadering met ClickUp: het beste alternatief voor ChatGPT Voice en WhisperAI

Noch ChatGPT Voice Mode, noch Whisper AI sluit de cirkel van gesproken gesprekken naar bruikbare kennis volledig.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, overbrugt de kloof. Hiermee kunt u gesprekken vastleggen, verwerken en ernaar handelen. Laten we eens kijken naar de sleutelfuncties van ClickUp die dit mogelijk maken.

ClickUp's One Up #1: ClickUp AI Notetaker

Zet actiepunten uit uw vergaderingen om in uitvoerbare taken met ClickUp Notetaker

U hoeft geen externe API's te configureren of aparte AI-transcriptietools te implementeren om vergaderingen van een uur te transcriberen. Wanneer u ClickUp gebruikt, krijgt u die functie ingebouwd met ClickUp AI Notetaker.

Laat het deelnemen aan uw vergaderingen en het zal de audio van de vergadering omzetten in tekst, sprekers identificeren en tijdstempels toevoegen, zodat u het gesprek kunt volgen.

Met ClickUp AI krijgt u transcriptie die vergaderingen, spraaknotities en schermopnames ondersteunt. Het zet audio uit elke werkstroom om in doorzoekbare en bruikbare tekst.

Zet uw opnames om in bruikbare inzichten met de automatische transcriptiefunctie van ClickUp

De extra functies die u een voorsprong geven op ChatGPT Voice of Whisper AI zijn onder andere:

Maakt slimme samenvattingen : deze : deze AI-vergadersamenvatter vat automatisch de belangrijkste punten (van uw vergadering) samen en plaatst ze direct in een specifiek ClickUp Chat-kanaal , zodat de teamleden ze direct kunnen zien voor directe zichtbaarheid

Identificeert actiepunten : haalt actiepunten uit uw gesprekken en zet deze om in toegewezen : haalt actiepunten uit uw gesprekken en zet deze om in toegewezen ClickUp-taken , bijvoorbeeld: "Emma moet de contractvoorwaarden afronden voor onze volgende vergadering" wordt een taak die aan Emma wordt toegewezen met een juiste deadline

Transcripties structureren : vormt transcripties in : vormt transcripties in ClickUp Documenten en slaat ze op als doorzoekbare referentiepunten voor toekomstig gebruik

Maakt zoeken in vergaderingen mogelijk : zoekt in al uw vergadertranscripties naar specifieke discussies van weken geleden en : zoekt in al uw vergadertranscripties naar specifieke discussies van weken geleden en deelt aantekeningen met relevante teamleden

werk overal*: kan worden gekoppeld aan elk belplatform (Zoom, Teams, Meet) om virtuele vergaderingen te transcriberen zonder extra installatie

💡 Pro-tip: ClickUp AI Notetaker tagt actiepunten, deadlines en beslissingen die tijdens de vergadering zijn genomen en organiseert deze onder ClickUp Docs.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Terwijl ClickUp's AI Notetaker uw vergaderingen transcribeert, voegt ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, een krachtige laag intelligentie toe aan uw aantekeningen.

We hebben eerder al een melding gedaan hoe het transcripties kan samenvatten of specifieke momenten kan selecteren zonder handmatig naar de content te zoeken. Het kan zelfs de transcriptie doorlezen en de sleutelpunten eruit halen.

Stel Brain vragen over de vergadering en het haalt inzichten uit het transcript

ClickUp Brain kan nog veel meer:

Documenten handsfree opstellen : spreek uw gedachten uit en Brain zet ze om in gestructureerde aantekeningen die u kunt gebruiken in taken of documenten

Zet spraak om in uitvoerbare taken : dicteer projectvereisten en zie hoe Brain uitgebreide takenlijsten opstelt met de juiste beschrijvingen, deadlines en aanbevelingen voor toe te wijzen personen

Automatiseer het aanmaken van taken : vraag Brain om : vraag Brain om ClickUp Automations te bouwen en krijg een aangepaste automatisering met triggers en acties die naar wens kunnen worden onderworpen aan bewerking

*zoeken op onderneming: stel vragen als 'Geef me projectupdates van de vergaderingen van vorige maand met de client' en ClickUp's Enterprise Search haalt relevante gegevens uit al je apps in verbinding om volledig contextuele antwoorden te geven

Bekijk deze YouTube-video voor een meer gedetailleerd overzicht van hoe ClickUp Brain spraak en video transcribeert:

🌟 Bonus: ClickUp Brain-gebruikers kunnen kiezen uit meerdere externe AI-modellen, waaronder ChatGPT, Claude en Gemini, voor verschillende schrijf-, redeneer- en code-opdrachten, rechtstreeks vanuit hun ClickUp-platform! Maximaliseer de efficiëntie van uw projecten met het AI-model van uw keuze met ClickUp!

ClickUp One Up #3: ClickUp documents

Voeg aanpasbare widgets toe om contextwisselingen in ClickUp Document te verminderen

We hebben al besproken hoe ClickUp Notetaker aantekeningen maakt van een video en deze opslaat in ClickUp Documenten.

Docs biedt uitgebreide mogelijkheden voor documentbeheer die standalone dicteertools simpelweg niet kunnen evenaren. Uw werk blijft overzichtelijk in een doorzoekbare Docs Hub, zodat u snel alle informatie kunt vinden die u nodig hebt.

Dit zijn de sleutelmogelijkheden van ClickUp Docs voor het omzetten van spraak naar documenten:

Realtime gezamenlijke bewerking : meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd door spraak gegenereerde documenten bewerken en daarbij opmerkingen en suggesties toevoegen

Slimme format van spraak : ClickUp Brain structureert gedicteerde content automatisch met kopteksten, lijsten en secties op basis van de gesproken context

Taakconversie : zet elk documentgedeelte om in toegewezen taken met deadlines en projectverbinding

Widget-integratie : integreer live projectgegevens, takenlijsten en rapportagewidgets rechtstreeks in documenten

Ingesloten bijlagen: voeg screenshots, pdf's of referentiebestanden rechtstreeks toe aan documenten voor een volledige context

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Assign Comments om specifieke teamgenoten rechtstreeks in je aantekeningen of documenten te taggen. Je kunt feedback omzetten in traceerbare taken, aan elk item een eigenaar toewijzen en verwarring over de follow-up na de vergadering voorkomen.

De geïntegreerde AI-mogelijkheden van ClickUp maken intelligente automatisering mogelijk die met afzonderlijke AI-tools niet haalbaar is. Daarom vinden wij het een beter alternatief voor Voice en Whisper.

Gebruik je stem om werkstroom in ClickUp te automatiseren

De spraak-naar-spraakmogelijkheden van ChatGPT Voice Mode en de transcriptienauwkeurigheid van Whisper hebben mogelijkheden gecreëerd voor handsfree productiviteit en meertalige communicatie. Er bestaat echter nog steeds een aanzienlijke kloof tussen AI-assistentie en de daadwerkelijke uitvoering van het werk.

ClickUp, met zijn universele werkruimteaanpak, legt AI-aangedreven spraak-naar-tekstmogelijkheden rechtstreeks aan zijn projectwerkstroom een verbinding. Hier worden uw gedicteerde ideeën toegewezen taken, terwijl vergaderverslagen worden omgezet in gezamenlijke projectdocumenten.

Combineer dit met al uw taken, documenten en chatten op één plek, en u begrijpt waarom ClickUp de alles-in-één AI-oplossing is die u nodig hebt.

Meld u nu gratis aan en transformeer de manier waarop uw team spraaktechnologie gebruikt voor de daadwerkelijke uitvoering van projecten.