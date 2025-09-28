Perplexity vs. Google AI Mode: wat is beter voor productiviteit en onderzoek?

Het zoeklandschap is vandaag de dag fundamenteel veranderd van statische lijsten met links naar conversatiegerichte AI-ervaringen.

De gesprekken zoekmachine Perplexity, die in augustus 2022 werd gelanceerd, heeft miljoenen gebruikers die op zoek zijn naar onderzoekgerichte zoekresultaten met transparante bronvermeldingen en antwoorden in academische stijl.

In maart 2025 kondigde Google de lancering aan van AI Mode als antwoord op Perplexity. Hoewel het nog in de experimentele fase zit, krijgt het positieve beoordelingen van early adopters.

Dus, tussen deze twee (Perplexity vs. Google AI Mode), waarvan de ene is gebouwd voor AI en de andere er achteraf mee is uitgerust, welke levert betere resultaten voor uw zoekquery?

Laten we beide tools vergelijken op het gebied van functies en kijken hoe ze presteren bij dezelfde query. We vertellen je ook over een derde tool die je misschien wel beter vindt dan deze twee!

Wat is Perplexity?

via Perplexity

Perplexity is een door AI aangestuurde zoek- en antwoordmachine die directe antwoorden op uw queries geeft met verwijzingen naar de oorspronkelijke bronnen. Het combineert verschillende geavanceerde taalmodellen (GPT-4, Claude en andere) met realtime zoekopdrachten op het web.

In tegenstelling tot traditionele zoekmachines die een lijst met websitekoppelingen weergeven, biedt deze samenvattende, correct toegeschreven antwoorden in een conversatiestijl

Met Perplexity kunt u zoeken in live internetcontent of geüploade bestanden. De tool combineert de conversatiemogelijkheden van een AI-chatbot met de diepgaande onderzoeksfunctie van LLM-zoekmachines, waardoor u complexe, gelaagde queries kunt verkennen in een natuurlijk, heen-en-weer-gesprek.

Functies van Perplexity

De kracht van Perplexity AI ligt in het vermogen om een brug te slaan tussen informele nieuwsgierigheid en serieus onderzoek. Het maakt gebruik van een op kennis gebaseerde intelligente zoekmethode om gebruikers contextuele antwoorden te geven vanuit het hele internet.

Dit zijn de functies die Perplexity zo bijzonder maken:

Functie #1: Deep Research-modus

De Deep Research-modus van Perplexity is ontworpen voor geavanceerd onderzoek op expertniveau en gaat veel verder dan de gebruikelijke snelle vraag-en-antwoordervaring. Zoals u kunt zien, stopt Perplexity niet bij het ophalen van de best gerangschikte resultaten wanneer u een vraag stelt.

Wanneer bijvoorbeeld wordt gevraagd: "Vertel me het verschil tussen een contextverrijkte prompt en een instructieve prompt", duurt het 2-4 minuten, voert het tientallen zoekopdrachten uit, leest het honderden bronnen, evalueert het de geloofwaardigheid ervan en synthetiseert het deze tot een gestructureerd rapport.

Dit maakt het nuttig voor complexe onderwerpen zoals financiën, marketing, technologie, gezondheid of actualiteiten – gebieden waar een oppervlakkige samenvatting niet voldoende is.

Gebruikers met een gratis Perplexity-account kunnen maximaal drie van dergelijke zoekopdrachten per dag uitvoeren, terwijl Pro-gebruikers dagelijks 500 Deep Research-query kunnen uitvoeren.

hoe werkt de Deep Research-modus? Hier volgt een kort overzicht:*

Fase Wat het doet Eerste zoekopdracht en scoping Start veel onafhankelijke zoekopdrachten, identificeert relevante documenten en bronnen en verfijnt vervolgens wat er nodig is om verder te graven Bronnen lezen/evalueren Leest de content, beoordeelt de geloofwaardigheid en relevantie, en bouwt begrip op – 'redeneert' over wat vervolgens moet worden gecontroleerd. Samenvatting van het rapport Stelt een gestructureerd, samenhangend rapport op met samengevatte bevindingen, waarbij mogelijk verschillende perspectieven worden vergeleken en inzichten worden gebundeld Exporteren en deel Het eindrapport kan worden geëxporteerd (PDF of document) of worden omgezet in een Perplexity-pagina om met anderen te delen

👀 Wist u dat? ELIZA (1966), gemaakt door Joseph Weizenbaum aan het MIT, was de eerste chatbot ooit. Het gebruikte patroonherkenning en eenvoudige scripts om gesprekken te simuleren, met name met een therapeut.

Functie #2: Labs

Gebruikers van Perplexity Pro kunnen met Labs werken via de modusselectie in de invoerbalk.

Op basis van uitgebreid onderzoek en analyse investeert Labs 10 minuten of langer en maakt het gebruik van aanvullende tools zoals geavanceerde bestandsgeneratie en mini-app-aanmaken.

Je geeft gedetailleerde instructies voor dezelfde vraag en krijgt daar diepgaande antwoorden op.

Het kan een breed bereik aan deliverables creëren, waaronder rapporten, spreadsheets, interactieve dashboards, presentaties, mini-apps en zelfs eenvoudige webapplicaties met behulp van HTML, CSS en JavaScript.

👀 Wist u dat? De introductie van spraakgestuurde assistenten zoals Siri (2010), gevolgd door Google Assistant, Alexa, Cortana, enz. , zorgde ervoor dat chatbots niet langer alleen op tekst gebaseerde interactie boden, maar ook meer natuurlijke modaliteiten zoals spraak, integratie met hardware en spraakgestuurde gebruikersinterfaces.

Functie #3: Comet

Comet is de ingebouwde AI-aangedreven browser van Perplexity AI. Het combineert zoeken en het uitvoeren van taken rechtstreeks in uw browse-ervaring.

Met behulp van agentische AI begrijpt Comet de context van de pagina in weergave, of het nu een Reddit-thread, YouTube-video of receptensite is, en kunt u (ter plekke) acties uitvoeren zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen.

Comet kan worden geïntegreerd met applicaties voor de onderneming voor een efficiëntere werkstroom. Dankzij de integratie met Gmail kunt u bijvoorbeeld e-mailthreads samenvatten, terwijl de verbinding met kalender u helpt bij het plannen van vergaderingen en het coördineren van verschillende tijdzones.

Je kunt Comet vragen om volledige taken uit te voeren via een natuurlijk gesprek. Vraag het bijvoorbeeld om een Instacart samen te stellen voor een recept voor geroosterde kip, en het voegt automatisch alle benodigde ingrediënten toe aan je winkelwagen.

Deze automatisering van de werkstroom maakt Comet fundamenteel anders dan traditionele browsers zoals Google.

Prijzen van Perplexity

Perplexity: Gratis

Perplexity Pro: $20/maand

Perplexity Onderneming: $40/maand per zetel

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt prompts in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-implementatie op, terwijl het uw chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

Wat is Google AI Mode?

via Google

Google AI Mode is een experimentele functie die is ingebouwd in Google Search. Met deze functie wil Google zoeken omvormen tot een slimme, chatachtige ervaring waarbij gebruikers diepgaande antwoorden op hun vragen krijgen in een conversatieformat, in plaats van traditionele lijsten.

Google AI Mode maakt gebruik van Gemini-modellen om een end-to-end AI-zoekervaring te bieden, terwijl het informatie haalt uit zijn enorme interne gegevens en live webcontent.

Deze functie staat echter nog in de kinderschoenen en is alleen beschikbaar in landen uit de selectie. Het kan soms moeite hebben om informatie te synthetiseren, en in dergelijke gevallen wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar het standaard Google-zoekresultaat.

📚 Lees meer: Zoeken in de kennisbank: hoe u informatie sneller kunt vinden

Functies van Google AI Mode

Hier ziet u hoe Google AI Mode AI-mogelijkheden in zoekopdrachten integreert om een samenhangende zoekervaring te bieden.

Functie #1: Geavanceerd redeneren

Google AI Mode maakt gebruik van de kracht van Gemini 2. 5 Pro om complexe, uit meerdere delen bestaande zoekopdrachten te verwerken die logische voortgang en contextueel begrip vereisen. Denk hierbij aan redeneringstaken, wiskundige problemen, financiële analyses en code-query's die veel verder gaan dan eenvoudige zoekresultaten.

Laten we dezelfde prompt gebruiken als bij Perplexity: "Vertel me het verschil tussen een contextverrijkte prompt en een instructieve prompt. "

AI Mode biedt een vergelijkingstabel met voorbeelden van prompts. Bij verdere vragen krijg je ook een samenvatting met links naar de bronnen van deze informatie.

Een ander opvallend aspect zijn de forums, waar u technische discussies over het onderwerp kunt volgen.

📚 Lees ook: Gepersonaliseerd zoeken om de productiviteit en ervaring op de werkplek te verbeteren

👀 Wist u dat? Kunnen machines denken? Zo begon Alan Turing zijn onderzoeksartikel, geschreven in 1950. Met als titel " Computing Machinery and Intelligence ," voorspelde Alan Turing dat tegen het jaar 2000 een machine het imitatiespel zo goed zou kunnen spelen dat een gemiddelde ondervrager na vijf minuten ondervragen niet meer dan 70% kans zou hebben om correct te identificeren of hij met een machine of een mens aan het praten was.

Functie #2: Multimodel-invoer

Je zoekopdrachten kunnen beginnen met tekst, spraak of een afbeelding. Je kunt zelfs verdergaan waar je was gebleven via de AI-modusgeschiedenis.

Als u bijvoorbeeld aan een doe-het-zelfproject werkt, kunt u uw camera op een kapotte kraan richten en vragen: "Hoe repareer ik dit lek?" De AI analyseert wat hij ziet en begeleidt u stap voor stap door het reparatieproces terwijl u werkt.

U kunt vervolgens vervolgvragen stellen of om verduidelijking vragen over de weergave. De AI begrijpt zowel de visuele context als de gespreksgeschiedenis.

Het biedt ook links naar relevante websites, video's en forums voor meer informatie.

👀 Wist u dat? De AI-modus van Google is naast Engels ook beschikbaar in vijf andere talen (Hindi, Indonesisch, Japans, Koreaans en Braziliaans Portugees).

Functie #3: Agentic AI

Dankzij de agentische AI-functie van Google kan het systeem namens gebruikers taken in de echte wereld uitvoeren in plaats van alleen informatie te verstrekken.

Het kan processen automatiseren, zoals het kopen van gebeurtenis-tickets, het reserveren van restaurants of het boeken van afspraken door opties te onderzoeken en zelfs aankopen te voltooien via Google Pay, terwijl gebruikers de controle behouden.

De nieuwe functie, Business Calling, neemt contact op met lokale bedrijven om informatie te verzamelen en de antwoorden samen te vatten in een beknopte AI-samenvatting. Op deze manier kunnen gebruikers diensten vergelijken zonder meerdere telefoontjes te plegen of verschillende websites te bezoeken.

Deze functie is echter alleen beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten met hogere limieten voor AI Pro- en AI Ultra-abonnees.

👀 Wist u dat? Hoewel de links in de zijbalk in AI Mode vaak verschillen van de top 10 zoekresultaten van Google, vertoonde Perplexity meer dan 91% domeinoverlap en 82% URL-overlap met de top 10 resultaten van Google.

📚 Lees meer: Topvoorbeelden van Retrieval Augmented Generation in de praktijk

Prijzen Google AI-modus

Gratis waar dit momenteel beschikbaar is

Perplexity vs. Google AI Mode: vergelijking van functies

Zowel Perplexity als Google AI Mode vervangen traditionele zoekopdrachten door hun op AI gebaseerde gesprek-ervaringen.

Terwijl Perplexity functioneert als een speciaal AI-zoekplatform dat prioriteit geeft aan onderzoeksdiepte en bron transparantie, integreert Google AI Mode geavanceerde AI-mogelijkheden rechtstreeks in 's werelds meest gebruikte zoekmachine.

Laten we eens kijken hoe Perplexity en Google AI Mode zich tot elkaar verhouden op het gebied van kernfuncties.

Maar eerst een kort overzicht voor u:

Aspect Perplexity Google AI-modus Primaire focus Onderzoeksgericht AI-zoekplatform Traditioneel zoeken met AI-verbeteringen Citatestijl Nummer citaten in de tekst Nummer citaten in de tekst; bronlinks worden apart weergegeven AI-modi Meerdere LLM's (GPT, Claude, Gemini) Voornamelijk Gemini 2. 5 Pro Databronnen Real-time webcrawling, academische bronnen De geïndexeerde database van Google + live web Snelheid Matig (vanwege realtime crawling) Snel (maakt gebruik van vooraf geïndexeerde gegevens) Ontwikkelingsfase Volwassen, actief in ontwikkeling Enige commerciële/SEO-invloed

Functie #1: Onderzoeksorganisatie

Perplexity AI biedt speciale samenwerkingsruimtes, Spaces genaamd, waar teams onderzoek, threads (individuele zoekgesprekken) en bestanden rond een specifiek project of onderwerp kunnen organiseren.

Het zijn gepersonaliseerde kennis-hubs die zijn ontworpen om samenwerking te verbeteren. Binnen elke Space kunt u aangepaste instructies of voorkeurs-AI-modellen instellen en medewerkers uitnodigen als kijkers of bijdragers.

Met Google AI Mode kunt u informatie over meerdere sessies heen ordenen via Canvas. De live sticky werkruimte van Canvas is handig voor het opslaan van aantekeningen, concepten en fragmenten terwijl u onderzoek doet. Het werkt het beste voor projecten met één sessie of korte termijn, maar mist een diepere projectstructurering en integratie met teamwerkstroom.

*canva is alleen beschikbaar op desktop browsers en in een select aantal landen

🏆 Winnaar: Perplexity is beter in het organiseren van onderzoek dankzij zijn samenwerkingshub en flexibele toestemming.

Functie #2: Citaten en bronverwerking

Als we Perplexity AI en Google AI Mode vergelijken op het gebied van citaten, zien we dat ze beide citaten aanbieden, maar met enkele verschillen.

Perplexity biedt inline citaten op zinsniveau. Elke bewering of alinea in een antwoord van Perplexity is voorzien van voetnoten die gekoppeld zijn aan de exacte bronpagina waaruit deze afkomstig is.

In de Deep Research-modus haalt het informatie uit tientallen bronnen en controleert deze, waarna alle links aan het einde van het rapport worden opgenomen.

Als je moet aantonen waar de informatie vandaan komt, werkt Perplexity prima.

Google AI Mode toont ook bronlinks, maar deze staan onder het antwoord. Het biedt geen attributie op zinsniveau.

Het is geschikt voor snelle overzichten, maar niet ideaal voor werkstroom die directe bewijstrajecten of gedocumenteerde herkomst vereist.

🏆 Winnaar: Perplexity neemt een superieure positie in vanwege de transparantie van de bronnen en de duidelijkheid van de citaten.

📚 Lees ook: Beste softwaretools voor kennisbeheer

Functie #3: Integraties en ecosysteem

Perplexity biedt integraties via zijn API en browser-extensies, maar functioneert voornamelijk als een op zichzelf staand onderzoeksplatform.

Met de lancering van Comet stelt Perplexity gebruikers nu in staat om taken rechtstreeks binnen de pagina's die ze in weergave bekijken uit te voeren, zoals het samenvatten van een Reddit-discussie, het extraheren van gegevens uit een artikel of zelfs het maken van boodschappenlijstjes zonder de pagina te verlaten.

Google AI Mode is echter geïntegreerd in het Google-ecosysteem, waaronder Gmail, Google Drive, Google Pay en YouTube. Deze diepgaande integratie zorgt voor een uniforme ervaring waarbij uw onderzoeksinzichten rechtstreeks in uw bestaande Google-werkruimte worden geïmporteerd.

Dit betekent dat u niet hoeft te schakelen tussen meerdere platforms en geen context kwijtraakt tijdens complexe onderzoekssessies.

🏆Winnaar: Google AI Mode neemt de leiding met zijn ecosysteemintegratie, terwijl Perplexity's Comet nog te experimenteel is om op dit niveau te kunnen concurreren.

📚 Lees ook: Hoe u een efficiënte werkstroom voor documentbeheer creëert

Functie #4: Zoekmethodologie

Perplexity AI interpreteert de nuances van uw query met behulp van grote taalmodellen (LLM's) en voert vervolgens realtime zoekopdrachten uit in een diverse reeks webbronnen.

Het doorzoekt het internet terwijl u zoekt en haalt nieuwe resultaten op in plaats van uitsluitend te vertrouwen op een vooraf geïndexeerde database. Perplexity filtert SEO-spam en advertentieruis weg om u duidelijkere, onbevooroordeelde antwoorden te geven.

Google AI Mode werkt bovenop de enorme geïndexeerde zoekdatabase en Knowledge Graph van Google. Het gebruikt AI om resultaten samen te vatten en deze te koppelen aan Maps, Images, Shopping en andere Google-services. Hoewel het snel en zeer uitgebreid is, zie je nog steeds een enorme commerciële invloed in de antwoorden.

🏆 Winnaar: Voor gebruikers die waarde hechten aan onbevooroordeelde zoekresultaten is Perplexity de betere keuze.

Perplexity vs. Google AI Mode op Reddit

Om het debat af te ronden, hebben we het naar Reddit gebracht. Hoewel er geen specifieke threads zijn, volgen hier enkele meningen van gebruikers over beide tools.

De meeste gebruikers zijn het erover eens dat Perplexity consistent relevante (betrouwbare) antwoorden biedt over nieuws, gebeurtenissen en zoekopdrachten op het internet in het algemeen. Als het echter gaat om diepgaand onderzoek, is het enthousiasme minder groot:

Ik ben een gebruiker van Perplexity Pro. Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van de diepgaande zoekresultaten – ik moet altijd dubbel controleren om ze te valideren.

Ik ben een gebruiker van Perplexity Pro. Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van de diepgaande zoekresultaten – ik moet altijd dubbel controleren om te zien of ze kloppen.

We hebben ook de meningen van Perplexity Pro-gebruikers geanalyseerd om te zien wat betalende klanten ervan vinden. Volgens een gebruiker:

Perplexity is de moeite waard omdat je voor $20 per maand toegang krijgt tot een heleboel modellen. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro en Grok – vrijwel alle modellen die de moeite waard zijn om voor te betalen, kosten elk afzonderlijk ongeveer $20 per maand. De meeste mensen lijken niet te weten dat je het ondersteunende model kunt wijzigen vanuit het Perplexities Sonar-model.

Perplexity is de moeite waard omdat je voor $20 per maand toegang krijgt tot een heleboel modellen. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro en Grok – vrijwel alle modellen die de moeite waard zijn om voor te betalen, kosten afzonderlijk ongeveer $20 per maand. De meeste mensen lijken niet te weten dat je het ondersteunende model kunt wijzigen vanuit het Perplexities Sonar-model.

Tussen Perplexity en Google zijn gebruikers begonnen Google te vervangen door Perplexity voor grootschalig onderzoek en complexe queries, en gebruiken ze Google alleen nog voor het verzamelen van lokale gegevens en contactinformatie.

Google AI Mode is echter nog nieuw en heeft nog maar weinig beoordelingen. Een gebruiker wist niet precies hoe het verschilt van Gemini en waarom iemand voor AI Mode zou kiezen als ChatGPT of Perplexity hetzelfde doen.

De bronnen voor veel van de queries waren echt slecht. Het zijn blogs vol met advertenties, en ik neem aan dat iemand die echt geïnteresseerd is in een onderwerp of er dieper op ingaat, zijn weg wel zal vinden naar een Reddit-community.

De bronnen voor veel van de queries waren erg slecht. Het zijn blogs vol met advertenties, en ik neem aan dat iemand die echt geïnteresseerd is in een onderwerp of er dieper onderzoek naar doet, zijn weg naar een Reddit-community zal vinden.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Perplexity vs. Google AI Mode

Zowel Perplexity als Google AI Mode bieden antwoorden op uw queries met hun uitgebreide zoekmogelijkheden. Beide tools werken echter los van uw bredere werk-omgeving.

Ze kunnen niet samenwerken met uw team aan bevindingen, onderzoek integreren in lopende projecten of de organisatorische context behouden in complexe werkstroom.

ClickUp, de app voor dagelijks gebruik op het werk, verandert deze vergelijking. Het consolideert alles, van onderzoek en samenwerking aan documenten tot het stellen van doelen en automatisering, in één enkel, aanpasbaar platform.

Zo overbrugt ClickUp de kloof tussen het vinden van informatie en het uitvoeren ervan:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain is de geïntegreerde native AI van ClickUp, die uw specifieke werkstroompatronen kan begrijpen. Het voegt contextuele werkintelligentie toe die standalone zoektools niet kunnen evenaren.

Schakel tussen meerdere LLM's met ClickUp Brain en optimaliseer het model voor de taak die u wilt uitvoeren

Een van de grootste voordelen van Brain is multimodel-toegang. Binnen één interface kunt u gebruikmaken van de meest capabele grote taalmodellen, waaronder ChatGPT, Claude en Gemini (dezelfde AI die Google AI Mode aandrijft).

U hoeft niet langer te schakelen tussen verschillende AI-tools, afhankelijk van de complexiteit van uw query of het soort inzicht dat u nodig hebt.

Maar de autonome mogelijkheden van ClickUp Brain gaan veel verder dan alleen het beantwoorden van vragen. Het gaat naadloos over van onderzoek naar uitvoering en integreert door AI gegenereerde inzichten rechtstreeks in uw projecten.

Stel Brain vragen over uw projecten en het geeft contextuele antwoorden

Dit is hoe ClickUp Brain waarde biedt die verder gaat dan zoeken:

Contextueel documentbeheer : Maakt gedetailleerde rapporten en presentaties op basis van uw werkruimtegegevens en onderzoeksinzichten, en slaat deze op in : Maakt gedetailleerde rapporten en presentaties op basis van uw werkruimtegegevens en onderzoeksinzichten, en slaat deze op in ClickUp Docs

Taakbouwer : zet onderzoeksresultaten om in gedetailleerde, toewijsbare : zet onderzoeksresultaten om in gedetailleerde, toewijsbare ClickUp-taken met afhankelijkheden , zodat elk aspect tussen onderzoek en uitvoering traceerbaar blijft

*slimme projectaanmaak: zet brainstormsessies om in gestructureerde projectplannen met automatisch in kaart gebrachte tijdlijnen en toewijzing van middelen

Intelligente teamcoördinatie : wijst nieuwe onderzoeksgerelateerde taken toe aan de juiste personen op basis van hun expertise en huidige werklast, waardoor het werk evenwichtig en efficiënt blijft

aangepaste agentaanmaak*: Hiermee kunt u gespecialiseerde AI-assistenten ontwerpen voor terugkerende werkstroom, zoals concurrentieanalyses of het opstellen van content, zonder code te schrijven

Neem bijvoorbeeld een maker die onderzoek doet naar duurzame modetrends. Perplexity biedt misschien uitstekende bronvermeldingen en Google AI Mode biedt uitgebreide marktgegevens, maar ClickUp Brain gaat nog een stap verder door contentkalenders te maken, onderzoekstaken toe te wijzen aan teamleden en redactionele briefings te genereren (zonder het platform te verlaten).

Bekijk deze video voor meer informatie over hoe de ClickUp AI uw productiviteit met een factor 10 verhoogt.

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX tilt de contextuele intelligentie van Brain naar een hoger niveau met spraak-naar-tekst-invoer. In plaats van prompts te typen, spreek je gewoon en Brain transcribeert en begrijpt onmiddellijk. Leg vluchtige gedachten vast tijdens vergaderingen, onderzoeksgesprekken of onderweg. Tegelijkertijd koppelt Brain MAX uw zoekopdrachten aan realtime, contextuele zoekopdrachten in al uw ClickUp-taaken, documenten, whiteboards en chatthreads. Dat betekent dat de antwoorden die het geeft niet algemeen zijn, maar gebaseerd zijn op uw daadwerkelijke werkgegevens. Door deze combinatie van natuurlijke invoer en verbonden context voelt Brain MAX meer als een actieve teamgenoot dan als een passieve zoekbalk, waardoor de kloof tussen kennisverzameling en uitvoering binnen ClickUp wordt overbrugd.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Enterprise Search

Krijg een contextuele reactie op uw queries met ClickUp Enterprise Search

ClickUp's Enterprise Search combineert Connected, Deep en Intranet Search om u één krachtige zoekervaring te bieden.

Het kan resultaten ophalen van het web, uw ClickUp-werkruimte (taken, documenten, opmerkingen, chats, vergaderingen) en aangesloten applicaties van derden (Google Drive, Notion, Slack, Gmail, enz.).

Dit levert u zeer contextuele en bruikbare resultaten op die noch Perplexity, noch Google AI Mode kunnen evenaren binnen een werkomgeving.

Hieronder leest u hoe deze zoekfunctie voor ondernemingen op meerdere vlakken waarde toevoegt:

Cross-platform bereik : Vindt content in uw werkruimte en externe tools zonder dezelfde zoekopdracht op verschillende plaatsen te herhalen

Contextbewuste zoekfunctie : toont resultaten die verband houden met het project waaraan u werkt, zodat u uw onderzoek direct kunt koppelen aan actie

diepgaand zoeken*: vindt oudere taken, gearchiveerde bestanden of eerdere gesprekken die door normale zoekfuncties over het hoofd worden gezien

toestemmingsbewuste resultaten*: Houdt de veiligheid van gevoelige informatie veilig door alleen informatie te onthullen waartoe u toegang hebt

Bruikbare inzichten: zet zoekresultaten om in directe werkstroomacties in plaats van passieve informatieconsumptie

De Answer Agents van ClickUp werken binnen deze uniforme zoekomgeving om extern onderzoek te combineren met uw interne kennisbank, waarbij ontdekkingen automatisch worden gelinkt aan live werkstromen.

hier is een voorbeeld van ClickUp Enterprise Search in actie*: Overweeg om de activiteiten van concurrenten te onderzoeken voor een productupdate. Eén zoekopdracht in ClickUp onthult uw: Gearchiveerde taken van het team met betrekking tot concurrentieanalyse

Origineel strategiedocument in Google Drive

Relevante discussiethread van Slack

Nieuwe artikelen over de sector van het internet Vervolgens kunt u deze bevindingen als bijlage toevoegen aan uw huidige productlanceringsplan, vervolgopdrachten toewijzen aan de juiste teamleden en het onderzoek direct integreren in uw uitvoeringstijdlijn.

*voordeel van ClickUp: De AI-agents van ClickUp geven Enterprise Search een boost door inzichten om te zetten in geautomatiseerde acties. Vooraf gebouwde Autopilot Agents behandelen veelvoorkomende werkstroom zoals het opstellen van briefings, het bijwerken van taak statussen of het samenvatten van onderzoeksresultaten

aangepaste Agents zijn domeinspecifieke AI-assistenten die u kunt ontwerpen met behulp van onze no-code tool. Ze begrijpen uw gegevens, vocabulaire en processen. U kunt hun werkterrein instellen (bijvoorbeeld alleen zoekmarketingtaken), hun toon bepalen en hen opdracht geven om acties te triggeren, zoals taken aanmaken of documenten bijwerken Omdat deze agents binnen de gekoppelde zoekomgeving van ClickUp werken, kunnen ze actie ondernemen op basis van wat ze vinden: resultaten koppelen aan taken, follow-ups genereren of automatisch werk toewijzen.

📮 ClickUp Insight: 30% van onze respondenten vertrouwt op AI-tools voor onderzoek en het verzamelen van informatie. Maar is er een AI die je helpt bij het vinden van dat ene verloren bestand op het werk of die belangrijke Slack-thread die je bent vergeten op te slaan? Ja! De AI-aangedreven Connected Search van ClickUp kan direct al uw werkruimte-content doorzoeken, inclusief geïntegreerde apps van derden, en zo inzichten, bronnen en antwoorden vinden. Bespaar tot 5 uur per week met de geavanceerde zoekfunctie van ClickUp!

ClickUp One Up #3: ClickUp-kennisbeheer

Krijg direct antwoord op al uw vragen over uw werk met ClickUp Knowledge Management

ClickUp's Knowledge Management creëert doorzoekbare, gecentraliseerde kennishubs waar onderzoeksresultaten en projectdocumentatie naast elkaar bestaan. Alles wat uw team nodig heeft om weloverwogen beslissingen te nemen, wordt op één plek georganiseerd en in verbinding gebracht met het werk dat het ondersteunt.

Dit is hoe ClickUp Knowledge Management helpt:

Genereert automatisch kennis: Gebruikt ClickUp Brain en AI Assistants om Gebruikt ClickUp Brain en AI Assistants om wiki's en procesgidsen te maken op basis van projectgegevens en onderzoeksresultaten

Koppelt documentatie aan werk: Koppelt onderzoeksrapporten en strategiedocumenten rechtstreeks aan de taken die ze ondersteunen

Automatiseert het doorsturen van informatie: Hiermee kunt u Hiermee kunt u ClickUp automatisering instellen voor relevante acties wanneer bepaalde triggers plaatsvinden, bijvoorbeeld het bijwerken van een SOP wanneer een proces verandert of het verzenden van een nieuw voltooide onderzoekssamenvatting naar belanghebbenden

Ondersteunt AI-assistenten voor werkstroom: Hiermee kunt u aangepaste AI-agenten maken die gespecialiseerd zijn in taken zoals het opstellen van rapporten, het samenstellen van marktonderzoek of het genereren van SOP's zonder codering

Behoudt de nauwkeurigheid van versies: Biedt versiebeheer en veilige toegang tot bestanden

Hier volgt een korte uitleg over hoe Brain wordt geïntegreerd met ClickUp Knowledge Management

💡 Pro-tip: Als u net begint, kan het samenstellen van alle kennis van uw bedrijf overweldigend en tijdrovend zijn. Met behulp van een kennisbasissjabloon kunt u uw onderzoeksresultaten systematisch ordenen zonder te verdwalen in de details

Maak een verbinding tussen uw onderzoek en echt werk met ClickUp

Perplexity en Google AI Mode geven een nieuwe invulling aan traditionele zoekervaringen met hun contextuele begrip en natuurlijke follow-upmogelijkheden. Beide tools blinken uit in het vinden van informatie op het internet met de juiste bronvermeldingen en redeneervermogen. Maar het vinden van goede informatie is slechts het halve werk.

Je moet die inzichten ook omzetten in daadwerkelijk werk. ClickUp lost dat op door je te laten onderzoeken met elk LLM-model, samen te werken met je team aan bevindingen en projecten uit te voeren binnen dezelfde werkruimte.

Het uniforme platform maakt een einde aan Work Sprawl en neemt de wrijving weg tussen ontdekking en levering, waardoor het meeste onderzoek vast blijft zitten in documenten.

Meld u nu gratis aan en zet uw onderzoeksprojecten om in concrete resultaat.