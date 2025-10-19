Gratis Figma-sjablonen voor merkrichtlijnen voor consistente branding

Als je ooit aan een creatief project hebt gewerkt, heb je waarschijnlijk die stille spanning met merkrichtlijnen gevoeld. Misschien had je een idee dat je geweldig vond, maar de kleuren pasten niet bij elkaar. Of het lettertype paste niet helemaal. Het is een bekend gevoel.

Maar merkrichtlijnen zijn er niet om je tegen te houden. Ze zijn er om ervoor te zorgen dat alles wat je uitbrengt nog steeds bij je past.

Een Figma-sjabloon voor merkrichtlijnen is een handige manier om die verbinding met uw klanten te vinden. Het geeft u structuur zonder dat u zich beperkt voelt. U kunt consistent blijven terwijl u toch verschillende ideeën en richtingen kunt verkennen.

In dit artikel laten we je enkele van de beste sjablonen voor merkrichtlijnen in Figma zien en delen we een paar bronnen die het maken van je eigen sjabloon nog leuker kunnen maken.

Wat maakt een goede Figma-sjabloon voor merkrichtlijnen?

In 2023 en 2024 werd Nvidia een van de snelst groeiende merken ter wereld en groeide het uit tot een bedrijf met een waarde van een biljoen dollar. Maar een van de snelst groeiende merken ter wereld zijn, is niet alleen een weerspiegeling van de verkoopcijfers of de cijfers op een spreadsheet. Het gaat ook om de mate waarin mensen een diepe verbinding voelen met waar het merk voor staat.

Als je ontwerpt met dat soort verbindingen in gedachten, is dit waar je op moet letten in een goede Figma-sjabloon voor merkrichtlijnen:

✅ Definieer het doel, de waarden, de missie en het verhaal van het merk om alle ontwerpen en boodschappen te sturen

✅ Voeg logo-regels toe met betrekking tot ruimte, grootte en do's en don'ts om vervorming of misbruik te voorkomen

✅ Stel een duidelijk kleurenpalet in met HEX-, RGB- en CMYK-waarden voor consistente beelden op alle platforms

✅ Kies lettertypes voor kopteksten, subkopteksten en tekst, en leg uit hoe en wanneer elk lettertype moet worden gebruikt

✅ Voeg regels voor toon en stem toe om de boodschap consistent te houden, ongeacht wie er schrijft of ontwerpt

📖 Lees ook: Hoe schrijf je een ontwerpbrief in 8 stappen?

Sjabloon voor merkrichtlijnen in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel voor alle Figma- en ClickUp-sjablonen voor merkrichtlijnen:

Free Figma-sjablonen voor merkrichtlijnen

Niet iedereen heeft de tijd om een merkgids helemaal zelf op te stellen. Gelukkig zijn er een aantal prachtig ontworpen gratis Figma-sjablonen die u een solide uitgangspunt bieden zonder uw creatieve vrijheid te beperken.

1. Sjabloon voor merkrichtlijnen door Design18th

via Figma

De Figma-sjabloon voor merkrichtlijnen biedt een gepolijst, collaboratief startpunt voor het opstellen van een merkhandboek. U kunt het aanpassen aan de stem, waarden en visuele identiteit van uw merk. Figma is perfect voor groepsinput en laat teamleden in realtime samen commentaar geven, tekenen en ontwerpen, waarbij ideeën uit uw werkruimte naadloos worden geïntegreerd in het sjabloonontwerp.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Bevat alle sleutelonderdelen, waaronder stem, logo, kleur, typografie en merkapplicatie.

Gebruikt een rustige, minimalistische layout die gemakkelijk te lezen en te werk is.

Bevat voorbeelden van logo-grootte, ruimte en gebruik, zodat u niet meer hoeft te gissen.

Ontworpen voor eenvoudige updates, zodat u het zonder veel moeite naar uw hand kunt zetten.

✨ Ideaal voor: Kleine teams of freelancers die op zoek zijn naar een overzichtelijke, gemakkelijk te volgen structuur die alle essentiële zaken omvat.

👀 Leuk weetje: Tiffany & Co. gebruikt een speciale blauwtint die zo onderscheidend is dat deze een eigen Pantone-code heeft. Het bedrijf heeft zelfs een handelsmerk op de kleur geregistreerd, zodat niemand anders deze kleur mag gebruiken in sieradenverpakkingen.

2. Brand Base: sjabloon voor merkrichtlijnen van Figma

via Figma

Met deze Brand Base-sjabloon kunt u gemakkelijker laten zien hoe merkkeuzes in verbinding staan met daadwerkelijke ontwerpbeslissingen. In plaats van te schakelen tussen afzonderlijke bestanden voor logo's, lettertypes en kleuren, staat alles op één plek die eenvoudig te updaten is.

Omdat het rechtstreeks in Figma is gebouwd, kunnen teams ideeën testen en merkelementen aanpassen zonder de consistentie te verbreken, wat uren tijd bespaart bij het uitrollen van nieuwe campagnes.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gemaakt door het Figma-team en ontwikkeld met het oog op praktijkgebruik.

Bevat fundamentele merkelementen zoals verhaal, kleur en typografie.

Ontworpen om modern aan te voelen zonder overdreven gestileerd te zijn.

Gemakkelijk te delen en samen te werken met teamgenoten of clients

✨ Ideaal voor: Ontwerpleiders en marketingteams die een levendige merkgids nodig hebben die soepel kan worden aangepast voor drukwerk, internet en sociale media.

📖 Lees ook: Software voor digitaal merkbeheer

3. Eenvoudige sjabloon voor merkrichtlijnen van Figma

via Figma

De Amerikaanse zakenman Scott Cook zei ooit:

Een merk is niet langer wat wij de consument vertellen dat het is, maar wat consumenten elkaar vertellen dat het is.

Een merk is niet langer wat wij de consument vertellen dat het is, maar wat consumenten elkaar vertellen dat het is.

Dat idee blijft hangen, vooral wanneer u een merk wilt opbouwen dat mensen echt vertrouwen. En dat vertrouwen begint met consistentie.

Deze sjabloon laat alle overbodige elementen weg, zodat u zich kunt concentreren op het duidelijk presenteren van de kernelementen. Het biedt u een eenvoudige manier om uw merk te documenteren zonder het proces te ingewikkeld te maken, wat vooral handig is als u alleen werkt en iets nodig hebt dat u snel kunt bijwerken.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebaseerd op een echte merkgids, dus praktisch en gemakkelijk te volgen.

Richt zich alleen op de essentiële zaken, zoals kleuren, logo's en typografie.

Ontworpen voor snelle bewerkingen, zodat u uw eigen content kunt invoegen.

✨ Ideaal voor: freelancers en persoonlijke merken die op zoek zijn naar eenvoudige richtlijnen die ze snel kunnen bewerken en gebruiken voor portfolio's, websites en sociale kanalen.

💡 Pro-tip: Op zoek naar unieke brandingideeën voor uw bedrijf? Vraag ClickUp Brain om creatieve kleurpaletten, logo-concepten en onconventionele strategieën om uw merk te laten opvallen! Gebruik ClickUp Brain om te brainstormen en ideeën te bedenken voor verschillende merkrichtlijnen voor uw projecten

4. Merkgids-sjabloon van Figma

via Figma

Soms is de kern van uw merk al aanwezig. Het heeft alleen een plek nodig om te leven, te ademen en in de loop van de tijd consistent te blijven.

Deze sjabloon voor merkrichtlijnen van Figma helpt u om alles wat u hebt te verzamelen en u af te vragen of dit nog steeds overeenkomt met het merk dat u wilde opbouwen. Door verspreide middelen samen te brengen in één bron van waarheid, kunt u uw merk gemakkelijker uitleggen aan nieuwe medewerkers, samenwerkingspartners of externe partners.

Het biedt u ook een kader om hiaten in uw identiteit op te sporen en deze geleidelijk te verfijnen in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Hiermee kunt u uw bestaande logo's, lettertypes en kleuren zonder al te veel moeite toevoegen.

Moedigt kleine verfijningen aan, zodat het merk samen met uw team groeit.

Zorgt ervoor dat alles op één lijn blijft, zodat iedereen snellere en zelfverzekerde beslissingen kan nemen.

Werk goed als gedeeld referentiepunt voor ontwerp en marketing.

✨ Ideaal voor: Groeiende merken die al over middelen beschikken en alleen nog een plek nodig hebben om alles op één lijn te houden.

5. Gratis sjabloon voor merkrichtlijnen van Figma

via Fi g ma

Niet elk merk begint met een groot team of een fancy ontwerpsysteem. Soms heb je gewoon een duidelijk startpunt nodig. Deze gratis sjabloon voor merkrichtlijnen biedt je die ruimte, met voldoende structuur om betrouwbaar aan te voelen en voldoende flexibiliteit om het je eigen te maken.

Het werkt als een eenvoudig raamwerk dat met u meegroeit, zodat u klein kunt beginnen en details kunt toevoegen naarmate uw merk zich ontwikkelt. Voor nieuwe ontwerpers of beginnende oprichters neemt deze grafische ontwerpsjabloon de druk weg om meteen een perfecte gids te maken, terwijl uw werk toch consistent blijft.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Bevat alle basisprincipes, waaronder richtlijnen voor het gebruik van logo's, typografie en kleur.

Wordt geleverd met duidelijke instructies, zodat niets verwarrend of technisch aanvoelt.

Voelt als thuis, of je nu een persoonlijk project bouwt of een groeiend merk.

Gemaakt voor echte mensen die duidelijkheid willen, geen complexiteit.

✨ Ideaal voor: Startups en beginnende ondernemers die een gratis, beginnersvriendelijke merkgids nodig hebben die ze kunnen uitbreiden naarmate hun identiteit vorm krijgt.

📮 ClickUp Insight: Wanneer doelen niet volgens plan verlopen, geven de meeste mensen het op of gaan ze door zonder een nieuw plan. Maar gemiste doelen zijn niet het einde van het verhaal – ze zijn een kans om te leren. Met ClickUp mindmaps en ClickUp Whiteboards kunt u terugkijken, begrijpen wat er is gebeurd en een slimmere volgende stap uitstippelen. Het is alsof u een ingebouwde manier hebt om met duidelijkheid terug te komen. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers zeggen dat ze ongeveer 10% meer werk kunnen verzetten, simpelweg omdat ze duidelijke, beter haalbare doelen instellen – minder stress, meer successen.

📖 Lees ook: Sjablonen en voorbeelden voor persberichten

Limieten van Figma-sjablonen

Als iemand van Figma hier meeluistert: vriendelijke herinnering, jullie zijn enorm op de verkeerde weg en zullen binnen de kortste keren worden vervangen als jullie zo doorgaan.

Als iemand van Figma hier meeluistert: vriendelijke herinnering, jullie zijn enorm op de verkeerde weg en zullen binnen de kortste keren worden vervangen als jullie zo doorgaan.

Zo richtte een gefrustreerde gebruiker zich tot het Figma-team op Reddit.

Hoewel Figma talloze ontwerpers heeft geholpen om structuur aan te brengen in hun creatief werk, heeft het ook een aantal serieuze uitdagingen die u in gedachten moet houden voordat u zich er te diep in stort.

Hier volgt een kort overzicht:

Sommige sjablonen zijn te vast, waardoor het moeilijk is om verder te kijken dan de oorspronkelijke structuur.

Het delen van werk met clients of medewerkers gaat vaak gepaard met limieten rond betaalde zetels.

Offline bewerking is niet betrouwbaar, wat het lastig kan maken voor teams op afstand of in andere regio's.

Het ondersteunen voelt soms ver weg, vooral wanneer u onder druk hulp nodig hebt.

Sjablonen zijn mogelijk niet ontworpen met lokale behoeften in gedachten, waardoor teams uiteindelijk extra werk moeten verrichten om ze aan te passen.

Alternatieve Figma-sjablonen voor merkrichtlijnen

Zoals ze zeggen: "Waar een wil is, is een weg." En soms blijkt die weg ClickUp te zijn, de favoriete merkbeheersoftware van marketeers.

Als de besproken sjablonen uw ontwerpteams een beperkt gevoel geven, zijn hier enkele Figma-alternatieven.

Hieronder vindt u de 10 beste ClickUp-sjablonen voor merkrichtlijnen die u kunnen helpen om de hiaten op te vullen en uw merk de ruimte te geven om met duidelijkheid en consistentie te groeien.

1. ClickUp-sjabloon voor merkrichtlijnen

Gratis sjabloon downloaden Gebruik een visueel whiteboard om merkelementen op een overzichtelijke manier weer te geven met de ClickUp-sjabloon voor merkrichtlijnen.

De meeste mensen kiezen een merk niet alleen omdat het er indrukwekkend uitziet. Ze kiezen het omdat het vertrouwd, duidelijk en betrouwbaar aanvoelt. In feite zeggen drie op de vier dat ze liever kopen van een merk waarmee ze zich verbonden voelen. Dat soort verbinding begint met consistentie.

De ClickUp-sjabloon voor merkrichtlijnen biedt u een flexibele ruimte om alle onderdelen van uw merk naast elkaar te brengen.

Omdat het is ingebouwd in een collaboratief whiteboard, kunt u visuals, waarden en boodschappen op één plek in kaart brengen en ze toegankelijk houden voor het hele team.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Bekijk het volledige plaatje via een visuele whiteboard-layout die hij

Geniet van realtime samenwerking, zodat iedereen kan bijdragen en op één lijn blijft.

Vorm de richtlijnen om de persoonlijkheid van uw merk met aanpasbare secties.

Sla alles op en werk alles bij, van logo's tot schrijfrichtlijnen, in een gedeelde ruimte.

✨ Ideaal voor: teams die een rustige, visuele startpagina voor hun merk willen die gemakkelijk te updaten en te delen is.

Hier volgt een korte handleiding over hoe u uw hele plan visueel in kaart kunt brengen met ClickUp Whiteboards:

2. ClickUp-sjabloon voor merkstijlgids document

Gratis sjabloon downloaden Ervaar een eenvoudige ruimte om de look en feel van uw merk op te bouwen en op te slaan met behulp van de ClickUp-sjabloon voor merkstijlgidsdocumenten.

Het is één ding om uw merkkleuren en lettertypes te kiezen. Het is iets heel anders om ervoor te zorgen dat ze overal op dezelfde manier worden weergegeven. Een stijlgids helpt om alles consistent te houden, zodat het merk altijd bij u past, ongeacht wie het ontwerpt of schrijft.

De ClickUp-sjabloon voor merkstijlgidsen is een kant-en-klare ClickUp Doc die is ontworpen om teams te helpen hun merkidentiteit te centraliseren en te behouden. Het bevat speciale secties voor logo's, typografie, merkkleuren, toon en voorbeeld. Of u nu nieuwe medewerkers inwerkt, freelancers informeert of belanghebbenden op één lijn brengt, het biedt een duidelijke en bruikbare bron van informatie voor uw merkactiva en boodschappen.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Bewaar uw kleuren, logo's en lettertypekeuzen in één gemakkelijk te vinden document.

Maak het voor iedereen eenvoudig om dezelfde visuele richting te volgen.

Help nieuwe teamleden snel op gang te komen zonder twijfels.

Ondersteun een vertrouwde ervaring op websites, in e-mails en op drukwerk.

✨ Ideaal voor: teams voor merkmarketing, productmarketing, ontwerp en communicatie die een gedeelde ruimte nodig hebben om in realtime af te stemmen over logo's, berichten en visuele identiteit.

📖 Lees ook: Voorbeelden van merkrichtlijnen om een inspirerend merk op te bouwen

3. ClickUp-sjabloon voor merkstijlgids

Gratis sjabloon downloaden Help uw merk er consistent uit te zien en betrouwbaarder over te komen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor merkstijlgidsen.

Sommige bedrijven geven meer dan tienduizend dollar per jaar uit aan ontwerpwerk. Dat nummer zegt veel. Maar het laat ook zien hoeveel moeite er wordt gedaan om het merk er precies goed uit te laten zien en aan te laten voelen.

De ClickUp-sjabloon voor merkstijlgidsen biedt u een eenvoudige plek om al die inspanningen samen te brengen en alles consistent te houden. U kunt merkregels centraliseren in ClickUp, zodat schrijvers, ontwerpers en marketeers altijd vanuit hetzelfde draaiboek werken.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Stel uw kleuren, lettertypes en afbeeldingen samen in één eenvoudig te volgen gids

Help iedereen in het team op één lijn te blijven, of ze nu teksten schrijven of advertenties ontwerpen

Zorg ervoor dat uw merk op elk kanaal duidelijk en onafhankelijk overkomt

Houd alles netjes, zodat uw visuals meegroeien met uw merk en niet tegen het merk ingaan

✨ Ideaal voor: merkmanagers, creatieve directeuren en marketingteams die een betrouwbare stijlgids nodig hebben om het ontwerp, de teksten en de uitvoering van campagnes op elk kanaal op elkaar af te stemmen.

👀 Leuk weetje: Het madeliefvormige logo van Chupa Chups werd in minder dan een uur ontworpen door Salvador Dalí. Hij stond erop dat het logo bovenop de lolly kwam in plaats van aan de zijkant, zodat mensen het altijd duidelijk konden zien. Het is een perfect voorbeeld van hoe een goede plaatsing net zo belangrijk kan zijn als een goed ontwerp.

4. ClickUp-sjabloon voor merkbeheer

Gratis sjabloon downloaden Creëer een rustige, overzichtelijke ruimte om alles in beeld te brengen met de ClickUp-sjabloon voor merkbeheer

Je hebt de productlanceringspresentatie succesvol voltooid. Dan stuurt iemand je een berichtje met de vraag naar de laatste campagnebriefing. Ondertussen heeft een andere teamgenoot net een versie van het logo gedeeld dat je twee maanden geleden niet meer gebruikt.

Het beheren van een merk betekent dat u veel zaken in de gaten moet houden, vaak allemaal tegelijk. De ClickUp-sjabloon voor merkbeheer brengt alles onder één dak, zodat campagneplanning, updates van middelen en teamcommunicatie met elkaar in verbinding blijven. In plaats van te verduidelijken welk ontwerp actueel is, kunt u campagnes bijhouden, berichten op elkaar afstemmen en ervoor zorgen dat iedereen zich richt op hetzelfde merkverhaal.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Plan het beheer van marketingcampagnes zonder dat alles in de war raakt

Houd uw team in verbinding en werk samen aan dezelfde boodschap

Bekijk wat goed gaat en waar mogelijk aanpassingen nodig zijn

Blijf met beide benen op de grond staan terwijl uw merk groeit en verandert

✨ Ideaal voor: merkmanagers, marketing operations teams en creatieve leiders die één plek nodig hebben om campagnes te coördineren, middelen te beheren en merkconsistentie tussen afdelingen te behouden.

5. ClickUp-sjabloon voor merkidentiteit

Gratis sjabloon downloaden Geef uw merk duidelijk vorm met behulp van de ClickUp-sjabloon voor merkidentiteit

"Wat is er nodig voor merkidentiteit? Behalve de basisprincipes. " Dat was de vraag op Reddit. Een gebruiker reageerde met iets eenvoudigs, maar treffends: "Bepaal, voordat je een logo ontwerpt, je toon, je missie, visie en voor wie je je richt. Laat het ontwerp daar vervolgens op aansluiten. "

Dat is precies wat de sjabloon voor merkidentiteit van ClickUp u helpt te doen. Deze sjabloon geeft u de ruimte om na te denken over de diepere zaken voordat u zich op kleuren en lettertypes stort.

Het beste is dat het verder gaat dan alleen visuals en u helpt uw waarden, stem en langetermijndoelen te definiëren, zodat uw merk authentiek aanvoelt en niet alleen decoratief is.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Creëer een visuele taal die weergeeft wie u bent

Ontwikkel berichten die bij u passen en uw publiek aanspreken

Stel marketing-KPI's en -doelen vast, zodat uw team weet welke richting de kop van het merk opgaat

Houd alles met elkaar in verbinding terwijl je groeit op verschillende platforms

✨ Ideaal voor: marketingteams en communicatiemanagers die een consistente identiteit willen vormen voor campagnes, kanalen en contactpunten met klanten.

📖 Lees ook: Ontwerpprojectmanagement

6. ClickUp-sjabloon voor merkboek

Gratis sjabloon downloaden Geef vorm aan uw identiteit en blijf daar trouw aan met de ClickUp-sjabloon voor een merkboek

Kent u dat gevoel wanneer alles aan een merk gewoon klopt? De stem, de kleuren, de manier waarop het online wordt weergegeven. Dat is geen toeval. Dat soort duidelijkheid komt meestal voort uit iets solide om op terug te vallen. Een merkboek helpt u om dat soort basis te leggen.

De ClickUp-sjabloon voor merkboeken zet dat idee om in een praktische werkruimte waar strategie, beeldmateriaal en storytelling naast elkaar bestaan. In plaats van het merkboek als een statische PDF te behandelen, wordt deze sjabloon voor merkstrategie een dynamische gids die u kunt bijwerken, delen en uitbreiden naarmate het merk groeit.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Organiseer uw gedachten en middelen met eenvoudige takenlijsten of borden

Zet uw logo's, lettertypen, kleuren en afbeeldingen zo neer dat ze gemakkelijk te vinden en te volgen zijn

Blijf uw voortgang bijhouden terwijl u campagnes opzet of oude content vernieuwt

Geef iedereen in uw team een deel van het begrip van wat het merk echt inhoudt

✨ Ideaal voor: marketingteams, contentstrategen en creatieve directeuren die een centraal, evoluerend merkboek nodig hebben om berichten, campagnes en ontwerpbeslissingen te sturen.

7. ClickUp-sjabloon voor rebranding

Gratis sjabloon downloaden Wijs taken duidelijk toe, zodat iedereen weet waar hij of zij mee bezig is via de ClickUp-sjabloon voor rebranding

Toen Dunkin' 'Donuts' uit zijn naam schrapte, was dat meer dan alleen een logo-wijziging. Het was een stille verschuiving in hoe ze zich wilden profileren. Dunkin' behield dezelfde kleur en uitstraling, maar richtte zich duidelijker op wat hun klanten de grootste waarde toedichtten. Voor zo'n rebranding is zorgvuldigheid nodig, niet alleen een nieuw lettertype.

Rebranding is niet eenvoudig. U probeert vooruit te gaan zonder de onderdelen te verliezen die nog steeds authentiek aanvoelen. Met de ClickUp-sjabloon voor rebranding kunt u dat doen zonder u gehaast te voelen.

Deze branding-sjabloon creëert een gestructureerd plan waarin strategie, ontwerp en communicatie allemaal in sync zijn. Met tijdlijnen, eigendom van taken en ruimte voor feedback voelt het proces doelgericht aan in plaats van chaotisch.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Houd elke stap bij, zodat u altijd weet wat klaar is en wat de volgende stap is

Wijs duidelijke rollen toe, zodat niemand hoeft te raden wie wat doet

Stel een tijdlijn op die werkt voor uw team, niet alleen de deadline

Houd iedereen in verbinding terwijl u het uiterlijk en het gevoel van het merk langzaam verandert

✨ Ideaal voor: marketingdirecteuren, brand managers en creatieve teams die leiding geven aan rebranding en behoefte hebben aan een duidelijke structuur voor tijdlijnen, rollen en campagne-uitrol.

8. ClickUp-logostijlgids-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Laat zien wanneer u elke versie van uw logo moet gebruiken en wanneer niet met behulp van de sjabloon voor de logostijlgids van ClickUp

Logo's verspreiden zich vaak op het internet. Ze verschijnen op websites, in presentaties, op koffiemokken en soms op plaatsen waar je ze niet verwacht. Een logo-stijlgids helpt je ervoor te zorgen dat je logo nog steeds bij je past, ongeacht waar het terechtkomt.

Met de sjabloon voor een logo-stijlgids van ClickUp kunt u op één overzichtelijke plek zorgvuldig die grenzen vastleggen. Het is een goede plek om te beginnen met het leren maken van een stijlgids voor uw merk. Om te beginnen kunt u gebruiksregels definiëren, variaties documenteren en instructies delen, zodat geen enkele partner, leverancier of teamgenoot het logo verkeerd gebruikt.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Bepaal wanneer en hoe u elke versie van uw logo gebruikt

Maak aantekening van belangrijke details zoals kleurwaarden, limieten en ruimte

Deel de richtlijnen met partners, zodat iedereen op dezelfde pagina zit

Houd alles consistent zonder dat u alles telkens opnieuw hoeft te controleren

✨ Ideaal voor: grafisch ontwerpers, brand managers en creatieve bureaus die het gebruik van logo's moeten documenteren en ervoor moeten zorgen dat partners, leveranciers en interne teams deze consistent toepassen.

👀 Leuk weetje: Het woord LEGO is een samentrekking van de Deense uitdrukking "leg godt", wat "speel goed" betekent. Het leuke is dat de oprichters pas later beseften dat "lego" in het Latijn ook "ik zet in elkaar" betekent. Het is een vreugdevol toeval dat perfect aansluit bij de missie van het merk.

9. ClickUp-sjabloon voor projectstijlgids

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor één plek waar uw visuele regels daadwerkelijk worden toegepast met de ClickUp Project Style Guide sjabloon

U werkt de koptekst van de website bij. Iemand anders past het lettertype in een bericht op social media aan. Vervolgens deelt een derde persoon een presentatie met een geheel andere kleur. Voor u het weet, begint het allemaal een beetje vreemd aan te voelen.

De Project Style Guide sjabloon van ClickUp biedt een gedeelde gids waar iedereen kan inchecken en ervoor kan zorgen dat iedereen vanuit dezelfde basis werkt.

De sjabloon houdt alle belangrijke visuele elementen, zoals lettertypen, kleuren en lay-outs, bij elkaar in één referentie, zodat elk eindproduct aanvoelt als onderdeel van hetzelfde verhaal. In plaats van achteraf inconsistenties te corrigeren, kan uw team vanaf het begin met duidelijkheid ontwerpen.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Organiseer al uw merkbeelden in één deel document

Houd lettertypen, kleuren en lay-outs consistent, ongeacht het platform

Communiceer uw ontwerpverwachtingen duidelijk, zodat er minder heen en weer gepraat hoeft te worden

Ondersteun uw team bij het bouwen van werk dat samenhangend en merkgericht aanvoelt

✨ Ideaal voor: Contentmakers, productdesign-teams en marketingafdelingen die een duidelijke referentie nodig hebben om de visuele uitstraling van campagnes, producten en kanalen op elkaar af te stemmen.

💡 Pro-tip: gebruik de ClickUp Brand Assets-functie als uw enige bron van waarheid voor logo's, kleuren en typografie. U kunt er eenvoudig naar linken of belangrijke elementen insluiten in uw documenten of whiteboards, zodat uw team zich nooit hoeft af te vragen welke versie van het logo ze moeten gebruiken of welke tint paars de juiste is.

10. ClickUp-sjabloon voor merkintroductie

Gratis sjabloon downloaden Van het in kaart brengen van tijdlijnen tot het bijhouden van belangrijke mijlpalen, zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit met de ClickUp-sjabloon voor merklanceringen

Er is een Reddit-bericht dat de ronde doet: een startup-adviseur deelt hoe het was om merken te helpen groeien van vroege ideeën tot miljoenenbedrijven. Wat is een van zijn meest verhelderende suggesties? Wacht niet op perfectie. Breng je product gewoon op de markt, praat met je klanten en bouw voort op versie één.

Met de sjabloon voor merklancering van ClickUp kunt u uw ideeën uit uw hoofd halen en omzetten in een plan dat u daadwerkelijk kunt volgen. Het biedt u de ruimte om op te sommen wat er moet gebeuren, uit te zoeken wie er helpt en uw team voorzichtig door elk onderdeel van de lancering te loodsen.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Stel een duidelijke, haalbare tijdlijn op voor uw lancering

Houd bij wat belangrijk is, zonder het te ingewikkeld te maken

Houd uw team synchroniserd zonder voortdurend te hoeven controleren

Laat uw merk stap voor stap vorm krijgen

✨ Ideaal voor: Oprichters en merkbouwers die sterk willen beginnen zonder vast te lopen in de details.

📖 Lees ook: Gratis Figma-stijlgids-sjablonen om consistente ontwerpen te maken

11. ClickUp-sjabloon voor branding

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat alles eruitziet alsof het van hetzelfde team afkomstig is met de ClickUp-brandingsjabloon

Branding begint niet altijd met een grootse visie van jaren geleden. Soms begint het met een simpele vraag van een teamgenoot: "Welke versie van het logo moet ik gebruiken?"

Dat is vaak het moment waarop u zich realiseert dat uw merk in te veel mappen en te weinig gesprekken voorkomt. De ClickUp-brandingsjabloon biedt uw team één gedeelde ruimte om te definiëren hoe uw merk eruitziet, klinkt en aanvoelt.

Van typografie tot toon, het helpt je iets te creëren dat mensen binnen en buiten je bedrijf daadwerkelijk kunnen begrijpen en gebruiken.

🌻 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Stel de stem, kleuren en ontwerpregels van uw merk

Sla al uw assets op waar iedereen ze kan vinden

Houd alles consistent terwijl uw team en boodschap groeien

✨ Ideaal voor: beginnende marketingteams in de eerste fase, designleiders en multifunctionele teams die één toegankelijke hub nodig hebben om merkmiddelen, stem en richtlijnen te definiëren en te beheren.

📖 Lees ook: Voorbeelden van merkpakketten om u te inspireren bij het samenstellen van uw eigen pakket

Zorg ervoor dat elke stap 'on brand' is met ClickUp

De kern van elk sterk merk is iets vertrouwds: een kleur die goed voelt, een stem die bij u past, een ritme waar uw team zich zonder aarzelen in kan vinden.

Figma biedt u een fantastische start. Maar als het erom gaat alles tussen mensen, projecten en platforms in verbinding te houden, stapelt ClickUp stilletjes.

Het gaat niet alleen om sjablonen. Het gaat erom uw merk een thuis te geven waar het kan groeien en trouw kan blijven aan zichzelf.

Bouwt u aan een merk dat gebruiksvriendelijk en onvergetelijk is? Meld u nu aan bij ClickUp!