Hoe u uw share of voice kunt meten en bijhouden

Is Adidas populairder dan Nike? Wordt er op Instagram meer over Netflix gesproken dan over Amazon Prime? Krijgt Taco Bell meer aandacht dan McDonald’s?

Dit zijn het soort vragen dat teams elke dag stellen over hun eigen merken. En vergis je niet: concurrenten volgen deze trends net zo nauwlettend.

Dat stukje van de schijnwerpers noemen we 'share of voice'. Het is belangrijk omdat mensen niet zomaar producten kopen; ze kiezen voor merken waarmee ze een verbinding voelen. Sterker nog, 76% van de klanten kiest liever voor een merk waarmee ze een verbinding voelen dan voor een concurrent.

Als u weet hoeveel van het gesprek uw merk al in beslag neemt, kunt u gemakkelijker zien welke marketingcampagnes werken en welke wellicht een duwtje in de rug nodig hebben.

In dit artikel gaan we in op hoe u het share of voice effectief kunt meten, onder meer via vermeldingen op sociale media, SEO-aandeel, betaalde advertenties en diverse marketingkanalen.

Wat is Share of Voice (SOV)?

In essentie gaat het bij share of voice om de vraag hoeveel ruimte uw merk inneemt in de hoofden en gesprekken van mensen in vergelijking met uw concurrenten.

Zie het als een drukke ruimte vol merken waarin je opmerkt hoe vaak jouw naam ter sprake komt. Hoe luider en betekenisvoller je aanwezigheid, hoe sterker je merkbekendheid.

Maar gaat het alleen om ruis? Nee. SOV gaat over zichtbaarheid op plekken waar uw publiek al aandacht heeft; dit verschilt van ‘marktaandeel’, een term die ook wordt gebruikt om de populariteit van een merk te beschrijven.

Laten we aan de hand van enkele voorbeelden eens kijken naar de verschillen tussen beide.

🧠 Wist je dat: In 2022 zette Shiseido in op user-generated content op sociale media en moedigde het fans aan om hun looks met de producten van het merk te delen. Als resultaat steeg het aantal vermeldingen van Shiseido-make-up aanzienlijk ten opzichte van het voorgaande jaar, wat aantoont hoe zichtbaarheid in de juiste ruimtes de aanwezigheid van een merk drastisch kan vergroten.

Vergelijking tussen share of voice en marktaandeel

Stel je twee koffieketens voor: merk A wordt overal op sociale media vermeld, maar verkoopt minder kopjes dan merk B, dat de daadwerkelijke verkoop domineert. In dit geval heeft merk A een hoger share of voice, terwijl merk B een groter marktaandeel heeft. Het ene toont zichtbaarheid, het andere toont omzetkracht.

Om de verschillen beter te begrijpen, volgt hier een uitgebreide vergelijking:

Aspect Share of Voice (SOV) Marktaandeel (SOM) Definitie Meet de zichtbaarheid, vermeldingen en merkpresentie in vergelijking met concurrenten Meet de omzet of inkomsten die uw bedrijf in de markt behaalt Focus Merkbekendheid en marketingbereik Verkoop, omzet en klantenwerving Voorbeeld Als Netflix op Instagram in 2.000 van de in totaal 10.000 vermeldingen van streaming voorkomt, is de SOV 20% Als Netflix $ 2 miljard aan streaminginkomsten genereert in een markt met een grootte van $ 10 miljard, is zijn SOM 20%. Waarom dit belangrijk is Laat zien hoe aanwezig uw merk is in gesprekken en in de media Geeft uw daadwerkelijke bedrijfsprestaties en financiële kracht weer

📖 Lees ook: De beste sjablonen voor socialemediarapportages om prestaties bij te houden

Waarom SOV belangrijk is bij concurrentieanalyse

Als u uw deel van de voice kent, kunt u zien hoe uw merk zich verhoudt tot andere merken.

Als Nike het gesprek over sportkleding domineert, maar Adidas tijdens een campagne steeds vaker wordt vermeld, is dat een teken van een verschuiving in merkzichtbaarheid.

Op dezelfde manier kan het, als Taco Bell plotseling vaker wordt vermeld op sociale media dan McDonald’s, inzicht geven in de interesses van consumenten of de impact van de lancering van een nieuw product.

Er bestaat een veelvoorkomende misvatting dat voice-analyse draait om het kopiëren van concurrenten, maar wat u echt nog te doen heeft, is de hiaten en kansen te ontdekken. Concentreer u op het versterken van wat effectief is en krijg inzicht in hoe de aanwezigheid van uw merk zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

92% van de kenniswerkers geeft toe dat beslissingen vaak tussen wal en schip raken wanneer ze begraven liggen in chats, e-mails of spreadsheets.

Kanalen om het deel in de conversatie te meten

Het beste aan share of voice is dat het niet gebonden is aan slechts één campagne of zelfs maar één kanaal. Als je op het ene platform achterloopt, kun je dat op een ander platform goedmaken.

Laten we dus eens kijken naar de sleutelkanalen waar uw merk aanwezig moet zijn en gemeten moet worden.

Vermeldingen op sociale media

69% van de mensen zegt dat ze de meest boeiende merkcontent op Instagram zien, en bijna de helft zou willen dat merken dit vaker gebruikten. Dat alleen al laat zien hoe belangrijk sociale media zijn voor het share of voice van uw merk.

Elke tag, opmerking of vermelding is een indicatie van hoe aanwezig uw merk is in dagelijkse gesprekken. Door deze vermeldingen op sociale media bij te houden op platforms zoals Instagram, X, LinkedIn of TikTok, kunt u niet alleen zien hoe vaak uw merk voorkomt, maar ook wat mensen zeggen.

Neem bijvoorbeeld een lokaal café dat in verhalen van klanten opduikt. De ene post leidt tot de andere, en al snel maakt het merk deel uit van een groter gesprek. Zo groeit de share of voice van een merk.

👀 Leuk weetje: Toen de Barbie-film in 2023 in de bioscopen verscheen, veroorzaakte dat een culturele golf die veel verder reikte dan de kassa. Een deel van de magie kwam voort uit een slimme socialemediacampagne: gebruikers werden uitgenodigd om hun eigen posters in Barbie-stijl te maken met behulp van een AI-tool, die 13 miljoen gebruikers trok.

Zichtbaarheid in zoekmachines (SEO-deel van de stem)

Sommigen zeggen dat SEO tegenwoordig minder effectief is. Mensen scannen de AI-samenvattingen van Google of gebruiken tools zoals ChatGPT in plaats van door lange lijsten met links te scrollen. Maar dat maakt zichtbaarheid in zoekmachines niet irrelevant. Het betekent alleen dat het is veranderd.

Om zichtbaarheid te behouden, moet uw merk nu niet alleen in de bovenste zoekresultaten verschijnen, maar ook in de antwoorden die AI-tools gebruiken. Daarom blijft een sterk SEO-share of voice cruciaal.

Hoe vaker uw site verschijnt bij relevante zoekwoorden en onderwerpen, hoe groter de kans dat zowel zoekmachines als AI-assistenten uw content naar voren halen.

Wanneer het grootste deel van het organische verkeer voor een zoekwoord naar uw site gaat, geeft dit aan dat u een sterk deel van de share of voice hebt in die ruimte.

📖 Lees ook: Softwaretools voor marketinganalyse

Betaalde media (PPC en display-advertenties)

Online adverteren is een andere manier om het deel in de conversatie te meten. Google Ads-accounts bieden statistieken zoals het vertoningsaandeel, waarmee u kunt zien hoe vaak uw advertenties worden weergegeven in vergelijking met de concurrentie.

Als uw merk meer vertoningen genereert voor de juiste queries, neemt u meer advertentieruimte in beslag en vergroot u uw aanwezigheid. Een daling in het deel van de vertoningen kan erop wijzen dat u uw biedingen moet aanpassen, uw targeting moet verfijnen of uw campagne-instellingen moet herzien.

Dit is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat gerichte advertenties en promoties de aandacht trekken van ongeveer een derde van de mensen, en dat dit percentage oploopt tot bijna 50% voor Gen Z.

PR en berichtgeving in de media

Elke keer dat uw merk in een artikel of op een nieuwssite verschijnt, draagt dit bij aan uw share of voice. Dit soort earned media bouwt geloofwaardigheid op en vormt de reputatie van uw merk op manieren die advertenties niet kunnen evenaren.

Door vermeldingen in het nieuws en PR-aandacht bij te houden, kunt u zien of uw inspanningen ervoor zorgen dat uw merk onder de aandacht komt van de juiste doelgroep.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor digitale marketingrapporten voor datagestuurde inzichten

Brancheforums en discussies in de community

Nicheforums, beoordelingssites en online communities zijn vaak de plekken waar mensen hun eerlijke mening delen.

Door de discussies in deze ruimtes te volgen, kunt u meten hoe vaak uw merk ter sprake komt in vergelijking met concurrenten.

Deze vermeldingen zijn waardevol omdat ze oprechte interesse van consumenten en het sentiment van gebruikers laten zien. Door aanwezig te zijn en te reageren in deze gesprekken, versterkt u de positie van uw merk.

📌 Voorbeeld: Stel je voor dat er op het r/Fitness-forum van Reddit wordt gesproken over een nieuwe fitness-app. Tientallen gebruikers bevelen deze app aan boven grotere concurrenten, waardoor het merk een merkbare boost krijgt in het share of voice binnen die community.

Hoe bereken je het share of voice: stapsgewijze handleiding

Stel je voor dat je net een nieuw koffiemerk hebt gelanceerd. Deze maand werd je merk ongeveer 50 keer online vermeld. Tegelijkertijd kregen je concurrenten samen 450 vermeldingen. Je wilt weten hoeveel ruimte je inneemt in dat bredere gesprek. Daar komt share of voice om de hoek kijken.

Zo kunt u dit stap voor stap uitzoeken:

Stap 1: Bepaal wat u wilt meten

Dat kunnen vermeldingen op sociale media, advertentievertoningen, websiteverkeer of zelfs berichtgeving in het nieuws zijn. Kies het kanaal (of de kanalen) waarop u de aanwezigheid van uw merk wilt beoordelen.

Stap 2: Verzamel de nummers van uw merk

Tel hoe vaak uw merk werd vermeld, hoeveel klikken uw advertentie kreeg of hoeveel verkeer uw site via dat kanaal heeft gegenereerd.

Stap 3: Verzamel de totale nummers

Tel nu dezelfde gegevens op voor al uw concurrenten in die ruimte. Dit geeft u een volledig beeld van de markt.

Stap 4: Maak de berekening

Hier is de eenvoudige formule:

Share of Voice = (Nummer van uw merk ÷ Totaal aantal) × 100 In ons voorbeeld van een koffiemerk: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Dat betekent dat uw merk op dit moment 10 procent van het gesprek in die markt voor zijn rekening neemt.

Het mooie van deze formule is dat ze overal werkt. Op sociale media kunt u vermeldingen meten. Bij advertenties kunt u het deel van de impressies van Google Ads gebruiken. Voor zoekresultaten kunt u kijken hoe vaak uw site verschijnt in vergelijking met andere sites. En voor PR kunt u bijhouden hoe vaak uw merk voorkomt in artikelen of nieuwsberichten.

🖓 Lees ook: Een ijzersterke marketingcommunicatiestrategie opstellen

Belangrijke statistieken en KPI's om bij te houden voor SOV

Wilt u echt begrijpen hoe u de share of voice voor uw merk kunt meten? Hier vindt u de belangrijkste elementen, wat ze betekenen en hoe u ze kunt gebruiken.

1. Totaal aantal vermeldingen versus concurrenten

Dit is de klassieke weergave van het share of voice. Tel het aantal vermeldingen van uw merk in een kanaal, tel daar de vermeldingen van concurrenten bij op en bereken vervolgens uw percentage.

Formule: SOV = (Vermeldingen van uw merk ÷ Totaal aantal vermeldingen in de markt) × 100 Ditzelfde principe werkt ook voor andere signalen, zoals klikken of verkeer. Dit is hoe het helpt: Toont de aanwezigheid van uw merk in het gesprek in vergelijking met andere merken

Geschikt voor vermeldingen op sociale media, PR-aandacht en zelfs delen van betaald of organisch verkeer wanneer u op zoek bent naar een eenvoudige manier om het aandeel te meten en te berekenen

2. Vertoningen en bereik

Reach is het aantal unieke personen dat uw content heeft gezien. Impressies zijn het totale aantal keren dat uw content is getoond, inclusief herhalingen. Houd beide bij om inzicht te krijgen in hoe breed uw merk wordt gezien en hoe vaak het verschijnt.

💡 Pro-tip voor performance marketeers: Voeg in Google Ads de kolommen voor het impressieaandeel toe om te zien welk percentage van de in aanmerking komende impressies je daadwerkelijk hebt veroverd. Je impressies, gedeeld door het totale aantal in aanmerking komende impressies, geven een duidelijk signaal over de zichtbaarheid in SOV-stijl voor betaalde campagnes.

Zet al je nummers op ClickUp-dashboards om je inspanningen visueel op één lijn te brengen:

3. Betrokkenheidspercentage

De engagement rate geeft aan hoe actief mensen met uw content omgaan in verhouding tot de grootte van uw publiek of uw bereik. Denk aan likes, reacties, shares, saves en clicks. Het is een nuttige kwaliteitscontrole naast het aantal ruwe vermeldingen.

Consistente betrokkenheid is een sterke indicator voor de gezondheid van het merk en een actieve online aanwezigheid.

Formule: Betrokkenheid per bereik = (Totaal aantal interacties / Bereik per bericht) x 100 Snel overzicht: Toenemende betrokkenheid bij een stabiel bereik betekent meestal dat uw content aanslaat

Gebruik dezelfde methode voor uzelf en voor concurrenten om de vergelijking eerlijk te houden

4. Sentimentanalyse

Niet alle vermeldingen zijn gelijk. Sentimentanalyse classificeert gesprekken als positief, negatief of neutraal, zodat u kunt zien hoe mensen zich voelen wanneer ze over u praten.

Door volume te koppelen aan toon krijgt u een realistischer beeld van de aanwezigheid van uw merk.

Zo werkt het: Let op schommelingen na lanceringen of PR-inspanningen

Vergelijk het sentiment van uw klanten met dat van concurrenten om kansen in uw communicatie te ontdekken

5. Zoekwoordposities en zichtbaarheid in zoekresultaten

Zoals we eerder hebben gezien, geeft de SEO-share of voice een schatting van het aandeel van het potentiële organische zoekverkeer voor een specifieke set zoekwoorden dat naar uw site wordt geleid, in vergelijking met dat van concurrenten.

Het maakt een verbinding tussen rankings en klikken aan met een eenvoudig deel van de zichtbaarheid, zodat u kunt zien welke plaats u inneemt op de pagina met resultaten.

Onderwerpen waarin u vaak hoog scoort en klikken genereert, wijzen op een sterke zichtbaarheid in de zoekresultaten, terwijl hiaten, waar concurrenten hoger scoren, aangeven waar u uw content kunt verbeteren of nieuwe content kunt creëren.

Hier zijn een paar handige bronnen: Google Search Console voor vertoningen, klikken en gemiddelde positie, waarmee je je SOV-schattingen kunt baseren op echte gegevens

Rank trackers zoals Ahrefs en andere voor de posities van concurrenten en geautomatiseerde statistieken over zichtbaarheid in SOV-stijl

Maakt u zich zorgen of u wel "voldoende zoekwoorden" gebruikt in uw teksten? Deze Reddit-thread geeft een nuttig evenwicht weer. Eén weergave geeft een herinnering weer dat we voor mensen moeten schrijven en geen exacte zinsdelen moeten forceren:

Als je deze letterlijke zin op een onnatuurlijke manier door je tekst heen gebruikt, zal dat je op de lange termijn waarschijnlijk schaden. Schrijf niet voor Google; schrijf voor mensen.

Een andere weergave is om elk artikel een duidelijke target te geven, zodat het gefocust blijft:

Target elk artikel op één specifiek trefwoord. Dit helpt je bij het schrijven doordat je je beter kunt concentreren.

Deze twee ideeën vullen elkaar goed aan. Kies een duidelijk onderwerp, schrijf iets dat echt nuttig is en zorg dat je taalgebruik natuurlijk is. Gebruik vervolgens share of voice-technieken om te zien of je pagina's hun rechtmatige deel van het organische zoekverkeer krijgen.

Hier volgt een korte samenvatting van de statistieken die we zojuist hebben besproken:

Meting Wat het laat zien Waarom dit belangrijk is Totaal aantal vermeldingen versus concurrenten Hoe vaak wordt uw merk vermeld in vergelijking met andere merken? Geeft inzicht in uw deel in het gesprek en helpt bij het berekenen van uw deel Engagementpercentage Hoe mensen omgaan met uw content Geeft aan of uw publiek uw content zinvol en boeiend vindt Impressies en bereik Hoeveel mensen hebben uw content gezien, en hoe vaak? Benadrukt de zichtbaarheid en advertentieprestaties van uw merk Sentimentanalyse Van de vermeldingen zijn nu sommige positief, sommige negatief en sommige neutraal Helpt bij het monitoren van de merkreputatie en het klantensentiment Zoekwoordposities en zichtbaarheid in zoekresultaten Waar u staat in de zoekresultaten en het deel van het verkeer Geeft uw SEO-deel van de zichtbaarheid weer en laat zien waar u de zichtbaarheid kunt verbeteren

Het meten van het share of voice klinkt in eerste instantie misschien lastig, maar er zijn tal van tools die het een stuk eenvoudiger maken. Deze tools verzamelen de vermeldingen, impressies en zoekgegevens voor je, zodat je meer tijd kunt besteden aan het begrijpen van het verhaal achter de nummers.

Klaar om uw mogelijkheden te verkennen? Laten we beginnen.

1. Social listening-platforms

via Brandwatch

Een van de gemakkelijkste manieren om het share of voice van uw merk bij te houden, is via social listening-tools. In plaats van handmatig door eindeloze feeds te scrollen, kunt u deze platforms gebruiken om alle gesprekken over uw merk en uw concurrenten te verzamelen, zodat u het grotere geheel kunt zien.

Met tools zoals Brandwatch en Sprout Social kunt u merkvermeldingen, hashtags en zelfs het sentiment van klanten op verschillende socialemedia-accounts bijhouden. Ze laten zien wanneer mensen over u praten, wat ze zeggen en hoe uw aanwezigheid zich verhoudt tot die van anderen in uw ruimte.

Met analyse van het klantensentiment kunt u achterhalen of mensen enthousiast, gefrustreerd of neutraal zijn bij een vermelding van uw merk. Die context helpt u slimmere beslissingen te nemen.

💡 Pro-tip: De echte waarde van deze platforms zit hem in hun vermogen om u patronen in de loop van de tijd te laten zien. Houd deze bij om te ontdekken welke onderwerpen de meeste betrokkenheid genereren, hoe uw share of voice verandert tijdens campagnes en waar u de grootste kansen heeft om de aanwezigheid van uw merk te vergroten.

via Ahrefs

Als u wilt weten hoe zichtbaar uw merk is in de zoekresultaten, zijn SEO-tools uw beste vriend.

Met platforms zoals Semrush en Ahrefs kunt u uw SEO-deel van de stem berekenen door te laten zien hoeveel van het potentiële zoekverkeer voor een reeks zoekwoorden naar uw site gaat in vergelijking met andere sites.

U kunt zien op welke onderwerpen u het beste scoort, waar concurrenten voorlopen en welke nieuwe zoekwoorden de moeite waard kunnen zijn om content over te maken.

Wat deze tools bijzonder nuttig maakt, is dat ze uw zoekprestaties in context plaatsen. In plaats van alleen te weten dat u op nummer 5 staat voor een zoekwoord, kunt u zien hoeveel verkeer u waarschijnlijk binnenhaalt op die positie en hoe dat verandert als u hoger klimt.

💡 Pro-tip: Gebruik Semrush of Ahrefs om hiaten te ontdekken waar concurrenten hoger scoren dan jij. Die hiaten wijzen vaak precies op de onderwerpen die jouw doelgroep belangrijk vindt, waardoor je een duidelijk stappenplan krijgt voor nieuwe content.

via Cision

Wanneer uw merk in het nieuws, op blogs of in vakpublicaties verschijnt, moet u ervoor zorgen dat u al die berichtgeving bijhoudt. Dit in uw eentje doen kan echter overweldigend zijn. Daar komen PR-monitoringtools om de hoek kijken.

Platforms zoals Meltwater en Cision verzamelen vermeldingen van uw merk op nieuwssites, in online magazines en zelfs in podcasts.

Deze tools tonen ook het bereik van elk bericht en het sentiment erachter. Dit helpt u te beoordelen of uw PR-inspanningen uw merk onder de aandacht brengen van de juiste doelgroep en een positieve reputatie vormen.

📌 Voorbeeld: Stel je een tech-startup voor die net een nieuwe app heeft gelanceerd. Met behulp van Cision merkt het team dat hun verhaal is opgepikt door drie grote blogs in de sector, wat een positief sentiment en duizenden impressies oplevert. Ze zien ook een vermelding van een concurrent in een landelijke krant, wat hen helpt te beslissen waar ze hun volgende pitch moeten doen om hun eigen share of voice te vergroten.

4. ClickUp voor het centraliseren van het bijhouden van SOV-gegevens en rapportage

Het bijhouden van uw share of voice (SOV) over verschillende kanalen kan al snel uit de hand lopen. Het probleem is dat pieken op sociale media, dalen in SEO, vermeldingen in het nieuws en berichten van concurrenten allemaal tegelijk binnenkomen… en de gegevens vaak in verschillende tools staan.

ClickUp brengt al deze threads samen tot één samenhangend geheel, zodat je team niet langer hoeft te worstelen, maar het gesprek kan sturen.

Centraliseer het bijhouden en de rapportage voor SOV

Leg wekelijkse SOV-rapporten vast zodat iedereen op één plek hetzelfde overzicht heeft met behulp van ClickUp Docs

Beschouw ClickUp Docs als het levende notitieboek van je team. In plaats van verspreide bestanden of statische PDF's kun je al je SOV-rapporten op één plek bewaren die automatisch wordt bijgewerkt.

Maak een live dashboard dat vermeldingen, SEO-zichtbaarheid en sentiment verzamelt, zodat veranderingen direct worden gesignaleerd via ClickUp Dashboards

Voeg je SOV-gegevens toe en compileer ze in ClickUp dashboards, en ineens komen die nummers tot leven. Een grafiek met je vermeldingen op sociale media staat naast een grafiek met de activiteiten van concurrenten, en beide zijn gekoppeld aan de ruwe aantekeningen en inzichten die je team heeft verzameld.

📌 Voorbeeld: Stel je een marketingteam bij een SaaS-bedrijf voor. Ze maken een map 'Share of Voice' aan in ClickUp met aparte lijsten voor social media, SEO, PR en betaalde media. Elk rapport wordt een taak binnen die lijsten, compleet met velden voor vermeldingen, sentiment en het aandeel van concurrenten. Wanneer het team tijdens een vergadering op maandag naar hun dashboard kijkt, kunnen ze precies zien hoe hun aandeel zich over elk kanaal verplaatst, zonder dat ze door een tiental spreadsheets hoeven te klikken.

Automatiseer het importeren van gegevens uit social listening

Stel met ClickUp Automations een automatisering in die een taak aanmaakt wanneer er plotseling veel vermeldingen van concurrenten zijn

Het mooie van ClickUp is dat het niet ophoudt bij organisatie.

Het handmatig kopiëren van nummers uit verschillende marketingdashboards is niet alleen vermoeiend, maar ook een bron van fouten. Dit is waar ClickUp-integraties en ClickUp-automatiseringen uitblinken.

Door ClickUp te koppelen aan tools zoals Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs of zelfs Google Spreadsheets, kunnen je gegevens rechtstreeks in je werkruimte worden geïmporteerd. Vervolgens treden automatiseringen in werking om taken, aangepaste velden of zelfs dashboards bij te werken zodra er nieuwe nummers verschijnen.

📌 Voorbeeld: Een digitaal bureau koppelt Brandwatch aan ClickUp via een integratie. Telkens wanneer Brandwatch een plotselinge piek in vermeldingen van concurrenten detecteert, maakt een automatisering direct een nieuwe Taak aan in hun lijst 'Concurrentienota'. Die Taak bevat automatisch de vermelding, het volume, het sentiment en een link naar de originele berichten.

Zoek patronen in de gegevens

ClickUp Brain combineert kunstmatige intelligentie met contextuele kennis om zaken te signaleren die je anders misschien over het hoofd zou zien. Het kan ongebruikelijke pieken in vermeldingen markeren, wekelijkse activiteiten samenvatten of suggesties doen voor de volgende stappen.

Een modewinkel ziet bijvoorbeeld stabiele cijfers op hun dashboard, maar ClickUp Brain wijst erop dat het aantal vermeldingen op TikTok snel stijgt nadat een micro-influencer over hen heeft gepost. Het signaleert de trend en stelt tegelijkertijd voor om extra in te zetten op TikTok-content. Met één klik kunnen de marketingteams die ClickUp gebruiken taken toewijzen aan het contentteam om het moment te benutten.

Analyseer trends in je SOV-gegevens en stel vervolgens duidelijke vervolgstappen op met ClickUp Brain

💡 Pro-tip: Als je overspoeld wordt door rapporten over het aandeel in de conversatie, zie je al snel het verhaal achter de cijfers over het hoofd. Dat is waar ClickUp Brain MAX het je gemakkelijker maakt. U kunt simpelweg een vraag stellen, zoals "Wie heeft ons deze week het meest vermeld?", en een duidelijk antwoord krijgen zonder door rapporten te hoeven spitten. Teams die ClickUp Brain Max gebruiken, besparen elke week ongeveer een volledige dag, ronden hun werk tot drie keer sneller af en verlagen de kosten met maar liefst 86%. Het werkt met verschillende toonaangevende AI-modellen, waaronder GPT-5, Claude en Gemini, zodat u verschillende invalshoeken krijgt in plaats van één beperkte weergave. Hier is een praktijkvoorbeeld van hoe ClickUp Brain MAX kan helpen: Je bereidt je voor op een wekelijkse vergadering. In plaats van aantekeningen uit een half dozijn tools bij elkaar te sprokkelen, vraag je Brain om de belangrijkste punten te verzamelen. Binnen enkele seconden heb je een overzichtelijke samenvatting die je in een ClickUp-document kunt plaatsen en met je team kunt delen. Het voelt minder als een extra taak en meer als een helpende hand die je helpt om je te concentreren op wat echt belangrijk is.

Hoe u uw deel van de markt kunt verbeteren

De ware kunst van het geheugen is de kunst van de aandacht.

Voor merken is aandacht alles. Mensen onthouden de namen die vaak opduiken, op de juiste plekken en op een manier die oprecht overkomt.

Hier zijn enkele tips om blijvende, betekenisvolle aandacht te genereren:

Sluit aan bij culturele of branchetrends op een manier die natuurlijk aanvoelt voor uw merk, door uw eigen perspectief toe te voegen in plaats van alleen maar te kopiëren wat iedereen doet

Maak content die mensen willen delen met hun eigen kringen, of dat nu handige handleidingen, inspirerende verhalen of iets is dat hen gewoon aan het lachen maakt

Bouw partnerschappen op met influencers of gelijkgestemde merken, zodat uw boodschap wordt verspreid via stemmen die uw publiek al vertrouwt

Moedig uw medewerkers aan om hun ervaringen en verhalen te delen, aangezien vermeldingen door echte mensen vaak authentieker overkomen dan gepolijste campagnes

Houd in de gaten wat concurrenten doen, zoek vervolgens naar hiaten of invalshoeken die zij over het hoofd hebben gezien, zodat uw merk opduikt op plekken waar dat van hen niet te vinden is

Veelgemaakte fouten bij het meten van SOV

In 2017 kreeg United Airlines te maken met een enorme storm van kritiek nadat een passagier met geweld uit een vliegtuig was verwijderd. Het aantal vermeldingen van de luchtvaartmaatschappij schoot omhoog, maar niet om de juiste redenen.

Als iemand alleen naar het volume van hun deel van de share of voice had gekeken, had het kunnen lijken alsof United het gesprek domineerde. In werkelijkheid kreeg de reputatie van het merk een flinke deuk omdat het sentiment overweldigend negatief was.

Share of voice gaat niet alleen over het feit dat er over je wordt gesproken. Het gaat erom wat mensen daadwerkelijk zeggen.

Dit zijn de meest voorkomende fouten waar u op moet letten: Als je alleen naar het volume kijkt en het sentiment negeert, kan een stortvloed aan negatieve vermeldingen eruitzien als voortgang, terwijl het in werkelijkheid een waarschuwing is

Elk platform evenveel bijhouden in plaats van je te richten op de kanalen waar je doelgroep daadwerkelijk tijd doorbrengt en interactie heeft met je merk

Als je jezelf alleen vergelijkt met de grootste spelers in je branche, kunnen kleine maar belangrijke successen onopgemerkt blijven

SOV behandelen als een eenmalig rapport in plaats van als een dynamische statistiek die verandert met trends, campagnes en consumentengedrag

Vergeet niet om de share of voice te koppelen aan concrete resultaten zoals engagement, websiteverkeer of omzet, zodat uw analyse niet zonder een duidelijke volgende stap blijft

Meet en vergroot uw deel van de markt met ClickUp

Share of voice (SOV) fungeert als een platform waarmee het verhaal van uw merk opvalt in een rumoerige wereld. Wanneer u dit zorgvuldig meet en er doelgericht op reageert, geeft u uw bedrijf de kans om niet alleen deel te nemen aan het gesprek, maar het ook te leiden.

Dit is waar ClickUp uitblinkt ✨.

Door al uw SOV-gegevens op één plek samen te brengen, realiseert de automatisering de vervelende taken en brengt het inzichten aan het licht die u wellicht over het hoofd had gezien.

Een ander voordeel van ClickUp zijn de samenwerkingsfuncties en de AI-assistent. Hiermee kunt u onder andere in realtime met uw team samenwerken om de instellingen voor zoekwoorden en campagnes voor advertenties te verfijnen, de advertentie-uitgaven over verschillende marketingkanalen te beheren en de totale marktadvertenties te evalueren.

In combinatie met de mogelijkheid om gegevens uit social media monitoring te analyseren en SEO-inzichten te genereren via ClickUp Brain, maakt ClickUp het eenvoudiger om te zien hoe een bepaald merk presteert op verschillende kanalen.

Ontdek hoe veel gemakkelijker het is als al uw share of voice-gegevens op één eenvoudige, krachtige ruimte worden bijgehouden. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Technisch gezien niet. Het wordt altijd weergegeven als een percentage van het totaal. Maar als de meeste vermeldingen negatief zijn, kan het aanvoelen als negatief, omdat de aandacht die je krijgt niet de aandacht is die je wilt.

Zie het als een check-up van uw welzijn. Maandelijkse monitoring helpt u om het beeld te bijhouden, dat prettig en stabiel is. Wekelijkse check-ups helpen u om verrassingen van nieuwe campagnes of het laatste nieuws op te vangen. U kunt de formule voor het aandeel in de conversatie gebruiken om de groei van uw marktaandeel consistent en nauwkeurig te meten.

De eenvoudigste manier is om het aantal vermeldingen van uw merk te delen door het totale aantal vermeldingen in uw branche, en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 100. Dus als u 500 vermeldingen had en uw concurrenten samen 1.500, dan zou uw share of voice 2% zijn. Er zijn tools die deze berekeningen voor u kunnen uitvoeren, maar het is nuttig om de onderliggende dynamiek te begrijpen

Betrokkenheid versterkt uw stem. Wanneer mensen uw berichten liken, delen of erop reageren, vergroot dit uw bereik en zorgt het ervoor dat meer mensen van u horen. Dit soort rimpeleffect verhoogt uw zichtbaarheid in gesprekken aanzienlijk. U kunt social listening-tools gebruiken om deze gegevens nauwkeuriger te verzamelen.

Niet altijd. Als er vaker over je wordt gesproken, blijf je top of mind, maar verkopen komen pas tot stand als die aandacht gepaard gaat met vertrouwen, goede ervaringen en producten die mensen echt willen. Gebruik marktonderzoek om consumententrends te begrijpen en voer vervolgens digitale marketingcampagnes uit om je verkoop bij je targetgroepen te stimuleren.

Ja. AI kan bergen posts, nieuwsberichten en zelfs afbeeldingen met uw logo erin doorzoeken. Het helpt u niet alleen om vermeldingen te tellen, maar ook om te begrijpen hoe mensen zich voelen wanneer ze over u praten.