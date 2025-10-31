Top 12 Notion-sjablonen voor het bijhouden van sollicitaties om georganiseerd te blijven

Het zoeken naar een baan voelt tegenwoordig minder als een sprint en meer als een marathon. Met veel sollicitaties, follow-ups en voorbereidingen voor sollicitatiegesprekken die zich opstapelen, is het gemakkelijk om het bijhouden te verliezen waar u staat.

Wist u dat een kandidaat gemiddeld 21 zorgvuldig opgestelde sollicitaties nodig heeft om één baan te krijgen? Deze gegevens geven duidelijk één ding aan: het bijhouden van elke stap in uw zoektocht naar een baan is niet alleen slim, maar ook essentieel.

Van het bijhouden van de status van sollicitaties tot het plannen van follow-ups en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, de sjablonen voor het bijhouden van sollicitaties van Notion helpen je bij het structureren van je sollicitatieproces.

Als bonus delen we ook sjablonen van ClickUp, zodat u het beste kunt kiezen uit wat er beschikbaar is. Laten we bijhouden, oké?

Wat maakt een goede Notion-sjabloon voor het bijhouden van sollicitaties?

Het kiezen van de juiste sjabloon voor het bijhouden van sollicitaties kan het verschil maken tussen een georganiseerde zoektocht naar een baan en totale chaos. Niet elke sjabloon is geschikt om de ups en downs van een moderne zoektocht naar een baan aan te kunnen, dus hier is waar u op moet letten voordat u een Notion-sjabloon voor het bijhouden van sollicitaties kiest: 👇

Duidelijke status bijhouden: kies een sjabloon dat duidelijk laat zien wat de status van elke sollicitatie is: gesolliciteerd, sollicitatiegesprek gepland, aanbod ontvangen of zelfs genegeerd (we hebben het allemaal wel eens meegemaakt 😅).

Aanpasbare velden: kies een sjabloon waarmee u velden kunt toevoegen of bewerken om aan uw behoeften te voldoen, zoals het bijhouden van de grootte van het bedrijf, de verwijzingsbron of salarisverwachtingen.

Herinneringen voor sollicitatiegesprekken en follow-ups: Zorg ervoor dat uw sjabloon ruimte biedt voor follow-ups van recruiters, sollicitatiegesprekken en volgende stappen, zodat u geen kansen mist.

Bedrijfs- en rolgegevens: Kies er een waarmee je rolbeschrijvingen, bedrijfsantekeningen en links zoals vacatures of LinkedIn-profielen kunt opslaan.

Opmerkingen en reflecties: Zorg ervoor dat u in uw sjabloon snel aantekeningen kunt maken, zoals 'gevoel voor teamcultuur' of 'onzekerheid over salaris'. Zo kunt u later aanbiedingen vergelijken en slimmere beslissingen nemen.

Export- en deelopties: Zoek een sjabloon waarmee je je tracker eenvoudig kunt delen met een mentor, loopbaancoach of zelfs een vriend.

👀 Wist u dat: In 2023 bedroeg de gemiddelde duur tussen de eerste sollicitatie en het eerste aanbod ongeveer 44 dagen. Bovendien gaven de meeste leden aan dat hun zoektocht naar een baan tussen de 21 en 89 dagen duurde. Dit toont een gestage toename in de tijd die nodig was om een baan te vinden in vergelijking met voorgaande jaren.

De beste sjablonen voor het bijhouden van sollicitaties in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel voor de sjablonen voor het bijhouden van sollicitaties in Notion en ClickUp:

12 gratis Notion-sjablonen voor het bijhouden van sollicitaties

Voordat we naar de lijst gaan, eerst even een korte opmerking: elk van de onderstaande sjablonen is een gratis Notion-optie die ideaal is om georganiseerd te blijven tijdens je zoektocht naar een baan.

We hebben deze Notion-sjablonen opgedeeld in korte beschrijvingen met hun sleutelfuncties, zodat u de perfecte sjabloon voor uw zoektocht kunt kiezen.

1. Sjabloon voor het bijhouden van studentenbanen

via Notion

De Student Job Tracker Sjabloon is een op Notion gebaseerd dashboard dat speciaal is afgestemd op studenten. Het helpt je om je sollicitaties voor banen en stages bij te houden, alle essentiële documenten op één plek op te slaan en carrièrebronnen te centraliseren, waardoor je zoektocht naar een baan overzichtelijk en beheersbaar wordt.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Houd elke fase van uw sollicitatieproces bij met een visuele tracker (gesolliciteerd, sollicitatiegesprek, aanbod, afgewezen).

Sla uw cv, portfolio en LinkedIn-berichten op één plek op, zodat u alles bij de hand hebt.

Bekijk plakken sollicitaties in een archiefzone om te leren en herhaling van fouten te voorkomen.

✅ Ideaal voor: Studenten die hun studie en sollicitaties moeten combineren en op zoek zijn naar een stressvrije manier om georganiseerd te blijven.

2. Sjabloon voor het bijhouden van sollicitaties (met Notion AI)

via Notion

Deze Notion-sjabloon voor het bijhouden van sollicitaties met Notion AI-integratie is ontworpen om het sollicitatieproces te vereenvoudigen en brengt elke fase van uw zoektocht naar een baan samen in één overzichtelijk dashboard. U kunt rollen registreren, deadlines bijhouden en aantekeningen over elk bedrijf maken.

Dit alles terwijl AI u helpt bij het opstellen van follow-up e-mails, het bijschaven van uw sollicitatiemateriaal en het bijhouden van uw taken, met minder gedoe en minder afleiding.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Sleep sollicitaties naar het bord om direct te zien hoe het met elke sollicitatie staat.

Upload uw cv naar een gemakkelijk toegankelijke locatie, zodat u nooit meer door mappen hoeft te zoeken.

Sorteer en filter met een kalender om deadlines en sollicitatiegesprekken bij te houden.

✅ Ideaal voor: Professionals en studenten die organisatie willen combineren met AI die hen ondersteunt om het sollicitatieproces te versnellen.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt prompts in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-implementatie op, terwijl het uw chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

3. Sjabloon voor starterskit voor studenten die op zoek zijn naar een baan

via Notion

De Student Job Search Starter Kit van Notion is een complete toolkit voor pas afgestudeerden die klaar zijn om hun carrière te starten. Het combineert alles wat je nodig hebt voor een georganiseerde zoektocht naar een baan, inclusief cv- en portfoliobeheer, het bijhouden van sollicitaties, voorbereiding op sollicitatiegesprekken en takenlijsten.

Dankzij de gestructureerde layout helpt het u om gefocust en gemotiveerd te blijven en verantwoordelijkheid te nemen voor elke stap in het uitdagende sollicitatieproces.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Houd uw voortgang bij met een overzichtelijke sollicitatietracker die de status van uw sollicitatie bij elk bedrijf weergeeft.

Bereid je slimmer voor met een checklist voor sollicitatiegesprekken, netwerken en follow-ups.

Leg aantekeningen van recruiters vast, benadruk vaardigheden en noteer carrière-reflecties in speciale secties.

✅ Ideaal voor: Studenten en pas afgestudeerden die een gestroomlijnde werkruimte willen om hun hele carrièrepad te beheren, van sollicitaties tot sollicitatiegesprekken.

4. Sjabloon voor het bijhouden van gewoontes

via Notion

Bij het zoeken naar een baan draait alles om consistentie, en de Notion Habit Tracker Template helpt je bij het opbouwen van dagelijkse routines rondom je zoektocht naar een baan. Of het nu gaat om het solliciteren op een bepaald aantal banen, het bijwerken van je LinkedIn-profiel of het oefenen van sollicitatievragen, je kunt elke gewoonte registreren en bijhouden in een eenvoudig, met één klik te voltooien format.

Bovendien helpen eenvoudige selectievakjes en streaktellers u om verantwoordelijk te blijven en u bij te houden bij het vinden van uw volgende rol.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Houd dagelijks en wekelijks uw sollicitatiegewoonten bij, zoals solliciteren op 2 banen per dag of contact opnemen met 1 recruiter.

Pas aangepaste categorieën aan uw doelen aan, zoals netwerken, portfolio-updates of voorbereiding op sollicitatiegesprekken.

Ontdek eenvoudig voortgangspatronen en hiaten met een wekelijks of maandelijks weergave.

✅ Ideaal voor: Werkzoekenden die consistent en gedisciplineerd willen blijven in hun zoektocht zonder momentum te verliezen.

🎉 Leuk weetje: Sommige kandidaten van generatie Z leunen niet alleen op mama en papa, ze nemen hen ook mee naar de sollicitatiegesprekken. In een onderzoek onder 831 werkzoekenden van generatie Z (onder de 27) zegt 77% dat een bovenliggend aanwezig was bij een sollicitatiegesprek, terwijl 48% toegeeft dat hun bovenliggend een opdracht voor hen heeft voltooid.

5. Professionele cv-sjabloon

via Notion

De eerste indruk is belangrijk, en uw cv is vaak de allereerste indruk die u maakt. Deze professionele cv-sjabloon in Notion is uw persoonlijke carrièreportfolio, netjes verpakt voor recruiters.

Deze gratis sjabloon organiseert uw ervaring, opleiding, vaardigheden en contactgegevens in een overzichtelijke structuur. Dit maakt het gemakkelijk te scannen en toch krachtig genoeg om uw sleutelprestaties te benadrukken. Het minimalistische ontwerp biedt de juiste balans tussen professionaliteit en persoonlijkheid, zodat uw carrièreverhaal duidelijk en indrukwekkend overkomt.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Benadruk vaardigheden, relevante cursussen en sleutelervaring in speciale secties.

Bewerk de ontwerp snel om uw profiel aan te passen aan elke rol waarvoor u solliciteert.

Deel een Notion-link voor soepele, digitale sollicitaties.

✅ Ideaal voor: Professionals en studenten die een verzorgd, eenvoudig bij te werken cv willen dat naadloos werkt in zowel digitale als gedrukte formaten.

6. Sjabloon voor online portfolio-website

via Notion

De Online Portfolio Website Sjabloon in Notion fungeert als uw persoonlijke website, voltooid met ruimte voor een biografie, foto, projectgalerijen en professionele ervaring.

Hiermee kunt u een verzorgde digitale aanwezigheid opbouwen die gemakkelijk te delen is, terwijl recruiters en medewerkers op een overzichtelijke manier uw sterke punten kunnen ontdekken, uw werk kunnen bekijken en via één enkele link contact met u kunnen opnemen.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Schrijf een korte 'Over mij'-sectie die persoonlijker aanvoelt dan een cv.

Laat uw beste projecten zien in een galerij met casestudy's, ontwerpen, code of schrijfsteekproeven.

Deel vooraf uw contactgegevens om het voor recruiters gemakkelijker te maken contact met u op te nemen.

✅ Ideaal voor: Creatieve professionals, ontwikkelaars, ontwerpers en studenten die een professionele online aanwezigheid willen om hun sollicitaties te ondersteunen.

💡 Pro-tip: In de afgelopen vijf jaar is de gemiddelde lengte van een cv bijna verdubbeld, van ongeveer één pagina naar bijna twee. Werkgevers verwachten meer details, maar zorg ervoor dat deze relevant en impactvol zijn, en niet opgeblazen.

7. Sjabloon voor vacaturebank

via Notion

Het plaatsen van vacatures hoeft niet te betekenen dat u een volledige carrièresite moet bouwen. Met de sjabloon voor vacaturebank in Notion kunt u op een eenvoudige manier vacatures in realtime delen. U kunt rollen weergeven, ze taggen op team of status en details toevoegen zoals verantwoordelijkheden en deadlines, zodat kandidaten gemakkelijk kunnen zoeken en solliciteren zonder extra gedoe.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Publiceer een openbare vacaturepagina die gemakkelijk met anderen kan worden gedeeld.

Tag vacatures op datum van plaatsing, afdeling en status om ze snel te kunnen sorteren.

Bewerk vacatures in realtime om ze altijd up-to-date te houden.

✅ Ideaal voor: Kleine bedrijven, start-ups of studentenverenigingen die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om vacatures of stageplaatsen te delen zonder dat ze daarvoor een complete carrièresite nodig hebben.

⭐ Pro-tip: ClickUp Brain maakt het bijhouden van vacatures nog slimmer. Naast sjablonen heeft ClickUp Brain als uw AI-assistent in uw hele werkruimte een functie, waardoor u content kunt genereren, direct context weergeven en minder tijd kwijt bent aan 'werk over werk'. Het is 's werelds meest voltooide werk-AI die taken, documenten, chats en uw prioriteiten op één plek in verbinding brengt, zodat u tijdens uw zoektocht naar een baan nooit naar details hoeft te zoeken. Krijg direct antwoord vanuit uw werkruimte met ClickUp Brain.

8. Notion-sjabloon voor sollicitatiegesprekken

via Notion

De Interview Panel Sjabloon van Notion is ontworpen om het sollicitatieproces te stroomlijnen door een gestructureerde rubriek aan te bieden voor het beoordelen van kandidaten. Het verdeelt sollicitatiegesprekken in fasen, kenmerken en toegewezen panelleden, waardoor eerlijkheid en consistentie bij elke interactie met kandidaten wordt gegarandeerd.

Voor werkzoekenden biedt het verkennen van dit soort rubrieken waardevolle inzichten in hoe bedrijven kandidaten beoordelen, waardoor u zich duidelijk kunt voorbereiden.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Volg vooraf gedefinieerde fases, zoals screening door recruiters, technische diepgaande analyses en laatste sollicitatiegesprekken.

Gebruik checklist voor vaardigheden, motivatie, logistiek en ervaring om evaluaties consistent te houden.

Wijs toe wie wat vraagt, zodat kandidaten niet twee keer dezelfde vraag krijgen.

✅ Ideaal voor: Recruiters, wervingsmanagers en kandidaten die een kijkje achter de schermen willen nemen van gestructureerde sollicitatieprocedures.

📚 Lees meer: Tips voor sollicitatiegesprekken om u voor te bereiden op uw volgende sollicitatiegesprek

🎉 Leuk weetje: Tijdens een sollicitatiegesprek deelde een kandidaat terloops hoe hij donuts mee naar kantoor had genomen, wetende dat de personeelsmanager een streng dieet volgde. Deze 'zoete sabotage' werd als een trotse anekdote in het verhaal opgenomen, maar het behoeft geen betoog dat de personeelsmanager niet onder de indruk was. Dit illustreert een klassieke fout tijdens sollicitatiegesprekken: proberen grappig of 'herkenbaar' te zijn, maar per ongeluk een twijfelachtig beoordelingsvermogen laten zien. Onthoud altijd: wat jij een slim verhaal vindt, kan voor werkgevers een rode vlag zijn.

9. Sjabloon voor het bijhouden van sollicitaties op vacaturesites

via Notion

Deze sjabloon voor vacaturesites en sollicitanten maakt een openbare vacaturesite rechtstreeks met een dashboard voor het bijhouden van sollicitanten verbonden, waardoor het wervingsproces van begin tot eind soepeler verloopt.

Bedrijven kunnen rollen plaatsen, sollicitaties ontvangen en de voortgang van kandidaten bijhouden, allemaal op één plek. Voor werkzoekenden zorgt dit systeem ervoor dat de details van uw sollicitatie naadloos in de werkstroom van de recruiter worden opgenomen, waardoor de kans op gemiste follow-ups wordt verkleind.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Blijf realtime bij de updates over de status van sollicitaties: nieuw, in behandeling, sollicitatiegesprek of aanbod.

Aangepaste sollicitatieformulieren om snel en efficiënt informatie over kandidaten te verzamelen.

Beheer rollen, cv's en sollicitatiegesprekken vanuit één centrale werkruimte voor recruiters.

✅ Ideaal voor: Bedrijven en HR-medewerkers die meerdere rollen tegelijk willen beheren, en werkzoekenden die waarde hechten aan transparantie bij het bijhouden van hun sollicitaties.

10. AI-sjabloon voor cv's

via Notion

Nu 25% van Gen Z al gebruikmaakt van AI-bots om cv's en sollicitatiebrieven te schrijven, is het duidelijk dat werkzoekenden op zoek zijn naar slimmere manieren om zich te onderscheiden. De AI Resume Writer Sjabloon maakt dat proces moeiteloos.

Voeg gewoon uw gegevens toe, zoals opleiding, ervaring en vaardigheden, en laat AI deze verfijnen tot een gepolijst, branchegericht cv dat uw sterke punten benadrukt en uw verhaal afstemt op de rol die u target.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Volg de instructies voor elk onderdeel van uw cv, waaronder doelstelling, opleiding, werk, vaardigheden.

Format uw informatie in een overzichtelijke, professionele layout die recruitmentmanagers gemakkelijk kunnen scannen.

Pas de sjabloon aan verschillende sectoren en carrièreniveaus aan.

✅ Ideaal voor: Werkzoekenden die een snel maar professioneel cv willen dat is afgestemd op sollicitaties, met name studenten, mensen die van baan willen veranderen of professionals die hun cv willen vernieuwen.

📌 Wist u dat? Bijna de helft van de werkzoekenden van generatie Z geeft toe te liegen op sollicitatieformulieren. Ongeveer 23% heeft hun werkervaring opgeblazen en bijna 18% heeft hun titel opgeblazen.

11. AI-sjabloon voor het schrijven van functieomschrijvingen

via Notion

Met de AI-sjabloon voor het schrijven van functieomschrijvingen kunnen wervingsteams binnen enkele minuten duidelijke, functiespecifieke functieomschrijvingen genereren. U vult een kort overzicht van het bedrijf en de functie in, waarna Notion AI een gepolijste functieomschrijving opstelt die u kunt verfijnen en publiceren. Het zorgt voor consistente taalgebruik voor alle functies en bespaart tijd wanneer er meerdere vacatures tegelijk worden gepubliceerd.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Genereer met één klik cv- of functieomschrijvingsontwerpen met AI en verfijn ze vervolgens door ze direct te herschrijven, uit te breiden of de toon aan te passen.

Kopieer en plak ze naadloos in carrièrepagina's, vacaturebanken of documenten met Markdown-ready output die het format behoudt.

U kunt op elk moment bewerkingen terugdraaien of vergelijken met behulp van de ingebouwde versiegeschiedenis.

✅ Ideaal voor: Startups en kleine teams die snel hoogwaardige functieomschrijvingen nodig hebben en een consistente boodschap in hun vacatures willen uitdragen.

12. Sjabloon voor casestudygalerij

via Notion

De manier waarop u uw werk presenteert, kan het verschil maken tussen het mislopen van een kans en opvallen. De Notion-sjabloon voor casestudygalerij biedt u een speciale ruimte om casestudy's overzichtelijk en indrukwekkend te ordenen en te presenteren. U kunt projectdoelen, strategieën, resultaten en belangrijke lessen benadrukken, ondersteund door beeldmateriaal en gegevens, zodat uw prestaties voor zich spreken.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Maak een sterke indruk door uw probleemoplossingsproces duidelijk te presenteren.

Maak uw portfolio interactief met afbeeldingen, grafieken en echte gegevens.

Deel alles eenvoudig met één enkele link voor snelle toegang tijdens sollicitaties of sollicitatiegesprekken.

✅ Ideaal voor: Professionals die hun sollicitaties willen versterken door gedetailleerde projectdocumentatie en resultaten te presenteren.

👀 Wist je dat? Uit een grootschalig veldonderzoek onder bijna een half miljoen werkzoekenden bleek dat het gebruik van AI-schrijfhulp voor cv's leidde tot een 8% hogere kans om aangenomen te worden. Belangrijk is dat uit het onderzoek ook bleek dat dit voordeel consistent was voor alle sectoren en demografische groepen. De conclusie? Het gebruik van AI kan uw kansen op sollicitatiegesprekken en aanbiedingen meetbaar vergroten.

Limieten van Notion

Hoewel Notion een flexibele en krachtige tool is, wijzen gebruikers in hun feedback op een aantal punten waarop het tekortschiet, vooral afhankelijk van uw werklast, teamgrootte of verwachtingen.

Hieronder staan enkele veelvoorkomende pijnpunten die door gebruikers worden gemeld:

Steile leercurve voor doe-het-zelf-installatie : door de hoge mate van aangepaste configuratie kost het opzetten ervan veel moeite, vooral bij het ontwerpen van relationele databases of teamwerkstroom.

Prestaties nemen af bij schaalvergroting : werkruimten met zware media, grote databases of veel teamleden kunnen vertragingen ondervinden.

Offline toegang heeft een limiet : offline bewerking verloopt niet vlekkeloos; gebruikers zonder stabiele internetverbinding krijgen te maken met synchronisatieproblemen of kunnen pagina's niet laden.

AI-functies zijn niet volledig autonoom: Notion AI helpt bij het verfijnen, samenvatten of assisteren van content, maar kan geen volledige documenten vanaf nul genereren; het verbetert menselijke input in plaats van deze te vervangen.

Ondersteunen en versiebeheer kunnen wisselend zijn: hoewel over het algemeen nuttig, zijn klantenservice en tools voor versie (vooral voor het bijhouden van rollbacks of het voorkomen van dubbele documenten) niet altijd even robuust.

Alternatieve Notion-sjablonen

Als het gaat om het beheren van sollicitaties, zijn de projectmanagementfuncties van Notion een goede optie. Platforms zoals ClickUp bieden echter een meer gestructureerde, aanpasbare en veelzijdige manier om georganiseerd te blijven tijdens het zoeken naar een baan. Hoe?

Het is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, waarin alle werk-apps, gegevens en werkstroom worden samengebracht. Met meer flexibiliteit, ingebouwde automatisering en moeiteloos deel biedt ClickUp krachtige maar eenvoudige sjablonen die uw zoektocht naar een baan georganiseerd houden en zonder stress vooruit helpen. Bovendien elimineert ClickUp alle vormen van werkversnippering om 100% context te bieden en één plek waar mensen en agenten kunnen samenwerken.

Hier zijn de beste ClickUp-sjablonen voor het bijhouden van sollicitaties die uitstekende alternatieven voor Notion zijn:

ClickUp-sjabloon voor het zoeken naar een baan

Ontvang een gratis sjabloon Blijf bij en beheer al uw sollicitaties op één plek met de ClickUp-sjabloon voor het zoeken naar een baan.

De ClickUp-sjabloon voor het zoeken naar een baan maakt het beheren van uw zoektocht naar een baan eenvoudig door sollicitaties, sollicitatiegesprekken en contactgegevens van recruiters onder één dak samen te brengen. Van het bijhouden van gegevens over werkgevers en salarisverwachtingen tot het voorbereiden van sollicitatiemateriaal, het houdt de kernelementen van het zoeken naar een baan gestructureerd, zodat u zich kunt concentreren op het vinden van de juiste rol.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Houd alle sollicitaties op één plek bij met kolommen voor bedrijf, rol, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en aantekeningen, zodat je gemakkelijk verschillende vacatures naast elkaar kunt vergelijken.

Houd elke fase van het sollicitatieproces bij met ingebouwde status tags, zoals 'gesolliciteerd', 'telefonisch interview', 'persoonlijk interview' en 'definitieve beslissing', zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Evalueer potentiële werkgevers snel door Glassdoor-beoordelingen en extraatjes-velden toe te voegen, zodat u beter geïnformeerde carrièrekeuzes kunt maken.

Bewaar sollicitatiebrieven, contactgegevens van recruiters en e-mailthreads direct bij elke invoer, zodat u belangrijke details altijd bij de hand hebt.

✅ Ideaal voor: Werkzoekenden die een eenvoudig maar krachtig systeem willen om hun hele sollicitatieproces op één plek te beheren.

💡 Pro-tip: Als je je afvraagt hoe je AI kunt gebruiken bij het zoeken naar een baan, zijn hier een paar manieren om ermee aan de slag te gaan als werk: Vat vacatures samen in snelle, scanbare inzichten om het lezen van lange beschrijvingen te vermijden.

Genereer binnen enkele seconden automatisch gepersonaliseerde follow-up-e-mails naar recruiters met behulp van ClickUp Brain of premium AI-modellen zoals ChatGPT, Gemini en Claude, die zijn ingebouwd in de Brain MAX desktop-app.

Breng alle sollicitaties met hoge prioriteit en naderende deadlines direct in beeld.

Maak aantekeningen ter voorbereiding op sollicitatiegesprekken door vragen, bedrijfsinformatie en uw eigen opgeslagen bronnen samen te voegen.

Stel een cv op met punten die zijn afgestemd op elke functieomschrijving. ClickUp Brain MAX regelt dit allemaal voor u. U hoeft niet meer te schakelen tussen vacaturebanken, Google Drive, opgeslagen e-mails of LinkedIn. Met Brain MAX kunt u direct zoeken in al uw gekoppelde apps om relevante rollen, functieomschrijvingen, berichten van recruiters of aantekeningen voor sollicitatiegesprekken te vinden. Neem uw proefsollicitaties op en laat Brain MAX ze transcriberen, waarbij de sleutel- en actiepunten worden geëxtraheerd. Gebruik de functie Talk to Text om direct aantekeningen te maken of taken aan te maken voor follow-up herinneringen.

2. ClickUp geavanceerde sjabloon voor het zoeken naar vacatures

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer elke fase van uw zoektocht naar een baan, van prospect tot acceptatie, met de geavanceerde sjabloon voor het zoeken naar een baan van ClickUp.

Op zoek naar een slimmere manier om uw zoektocht naar een baan te beheren? Het ClickUp Advanced Job Search-sjabloon vereenvoudigt het proces om meerdere sollicitaties te verwerken, waardoor het duidelijk en op stap verloopt. Met al uw vacaturegegevens op één plek, zoals bedrijfslijsten en sollicitatiegesprekken, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over verspreide aantekeningen en kunt u zich concentreren op het maken van betere carrièrestappen.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Maak gestructureerde sollicitatietaken met ClickUp-taak , voltooid met deadlines en herinneringen, zodat u nooit een sollicitatiegesprek of follow-up mist.

Visualiseer uw wervingspijplijn in ClickUp Board Weergave door kaarten van Prospect naar Accepted te slepen naarmate u vordert.

Leg details vast zoals salaris, bedrijfswebsites of contactgegevens van recruiters met behulp van ClickUp aangepaste velden , zoals Money, Website en e-mail.

Sorteer en prioriteer snel rollen in ClickUp Table Weergave met behulp van filters en tag voor urgente, externe of locatie-gebonden kansen.

✅ Ideaal voor: Professionals die meerdere sollicitaties beheren en een overzichtelijk, visueel en betrouwbaar systeem willen om elke stap in hun sollicitatiestrategie bij te houden.

3. ClickUp-sjabloon voor carrièrepad

Ontvang een gratis sjabloon Breng carrièremogelijkheden in kaart en visualiseer de voortgang van rollen met de ClickUp-sjabloon voor carrièrepaden.

De ClickUp Career Path Template neemt de onzekerheid weg bij het plannen van je groei door je een gestructureerd stappenplan voor elke rol te geven. Als je je voorbereidt op een carrièreswitch, kun je stap voor stap je toekomstige doelen in kaart brengen en deze koppelen aan concrete mijlpalen.

Dynamische roadmaps illustreren hoe verantwoordelijkheden en verwachtingen in de loop van de tijd evolueren, waardoor carrièregroei transparant wordt in plaats van verwarrend.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Houd vaardigheden en competenties bij met behulp van geïntegreerde ClickUp-dashboards om te zien waar er hiaten bestaan.

Stel actieplannen op voor elke rol met meetbare doelen en wijs OKR's rechtstreeks in de sjabloon toe.

Gebruik kleur en connectoren om carrièreladders aangepast te maken voor verschillende of nieuwe functies.

Visualiseer tijdlijnen en rol-eisen in de whiteboardweergave voor meer duidelijkheid en een betere planning.

✅ Ideaal voor: HR-teams, managers en individuen die op zoek zijn naar een gestructureerde, visuele manier om carrièreontwikkeling in kaart te brengen en groei af te stemmen op de doelen van de organisatie.

📌 Wist u dat? Een serieuze zoektocht naar een baan kan tot wel $ 10.000 kosten, dankzij uitgaven zoals professionele cv-schrijvers, premium LinkedIn-abonnementen, netwerkevenementen en loopbaancoaches. Hoewel niet iedereen duizenden euro's hoeft uit te geven, laat deze trend zien hoe competitief de arbeidsmarkt is geworden, waar kandidaten het zoeken naar een baan weergave als een investering met hoge inzet.

4. ClickUp-sjabloon voor vacaturevoorstellen

Ontvang een gratis sjabloon Presenteer uw vaardigheden, ervaringen en doelstellingen in een professioneel format met de ClickUp-sjabloon voor vacaturevoorstellen.

Het schrijven van een sollicitatiebrief hoeft niet overweldigend te zijn. De ClickUp-sjabloon voor sollicitatiebrieven biedt u een kant-en-klare structuur om uw kwalificaties, ervaring en voorstel op een professionele manier te presenteren.

U kunt eenvoudig de gegevens invullen, secties aangepast maken en u concentreren op het presenteren van uw beste kant. Met de samenwerkingsfuncties van ClickUp kunt u ook in realtime bewerking uitvoeren en alles netjes georganiseerd houden.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Leg persoonlijke gegevens, objectieven en prestaties vast in duidelijk omschreven secties.

Voeg academische prestaties en professionele ervaringen toe met eenvoudige, bewerkbare tabellen.

Gebruik de live samenwerking van ClickUp voor direct bewerking, deel en ontvang feedback.

Bewaar uw voorstellen in uw ClickUp-werkruimte, zodat u ze later kunt terugvinden en gebruiken.

✅ Ideaal voor: Werkzoekenden die op een gestructureerde, professionele manier zichzelf willen presenteren en indruk willen maken op potentiële werkgevers zonder tijd te verspillen aan format.

🎥 Bekijk deze video om te leren hoe je een succesvol sollicitatiebrief schrijft:

5. ClickUp-sjabloon voor projecttracker

Ontvang een gratis sjabloon Houd taken, deadlines en teamupdates bij met de ClickUp Project Tracker-sjabloon.

Met de ClickUp Project Tracker Template verandert u een stressvolle zoektocht naar een baan in een duidelijk, georganiseerd plan. In plaats van te twijfelen over waar u hebt gesolliciteerd, wanneer u moet opvolgen of welk sollicitatiegesprek eraan komt, hebt u alles op één plek overzichtelijk bij elkaar. U kunt het zien als uw hoofdkwartier voor het zoeken naar een baan, d.w.z. gestructureerd, betrouwbaar en gebouwd om u te helpen sneller naar uw volgende aanbod te gaan.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Houd de status van sollicitaties bij met het RAG-statusveld (rood = in behandeling, oranje = in uitvoering, groen = succesvol).

Houd uw algehele voortgang bij met een live voltooiingsbalk die automatisch wordt bijgewerkt.

Verdeel het proces in subtaaken zoals 'Solliciteren', 'Follow-up versturen' of 'Voorbereiden op sollicitatiegesprek'.

Stel herinneringen en deadlines in ClickUp in, zodat u nooit een sollicitatiegesprek of reactie van een recruiter mist.

✅ Ideaal voor: Werkzoekenden die op een slimmere, georganiseerde manier sollicitaties, sollicitatiegesprekken en resultaten willen bijhouden in één dashboard.

6. ClickUp CRM-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Houd contacten met recruiters, follow-ups en interacties met kandidaten naadloos bij met de ClickUp CRM-sjabloon.

De ClickUp CRM-sjabloon kan worden aangepast voor het bijhouden van sollicitaties, met statussen als 'Gesolliciteerd', 'Sollicitatiegesprek' en 'Aanbod ontvangen' om uw voortgang in één oogopslag te visualiseren. Het bevat ook ingebouwde automatiseringen en aangepaste velden om bedrijfsnamen, rollen, contactpersonen en deadlines te registreren, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor het beheren van elke stap van het zoeken naar een baan. En met aanpasbare weergaven zoals Kalender, Bord en Documenten weet u altijd precies waar elke sollicitatie staat.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Breng uw hele sollicitatieproces in kaart in een bordweergave om rollen bij te houden, van gesolliciteerd tot aangenomen.

Houd sollicitatiegesprekken en deadlines zichtbaar in de ClickUp-kalenderweergave

Gebruik de weergave Mijn opdrachten om taken zoals het bijwerken van je cv, netwerken of het voorbereiden van sollicitatiegesprekken te beheren.

Bekijk het document Job Search Playbook voor strategieën voor sollicitaties, follow-ups en tips voor personal branding.

✅ Ideaal voor: Werkzoekenden die een CRM-achtig systeem willen om sollicitaties bij te houden, contacten met recruiters te beheren en alle carrièremogelijkheden overzichtelijk te houden.

7. ClickUp-sjabloon voor takenlijst

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer uw sollicitaties en vervolgacties in een overzichtelijke lijst met prioriteiten met behulp van de ClickUp-taak-sjabloon.

Als u veel sollicitaties verstuurt, sollicitatiegesprekken voert en follow-ups bijhoudt, kan het snel overweldigend worden. Met de ClickUp-taak-lijst-sjabloon kunt u alles gemakkelijker beheren door elke stap op te splitsen in uitvoerbare taken. U kunt op een eenvoudige manier in kaart brengen wat er nog moet gebeuren, wat er gaande is en wat er al is gedaan.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Organiseer sollicitaties met de lijstweergave van ClickUp om in één oogopslag elke rol, deadline en volgende stap te zien.

Voeg cv's, sollicitatiebrieven en aantekeningen rechtstreeks toe aan taken, zodat u ze snel kunt raadplegen tijdens telefoongesprekken of sollicitatiegesprekken.

Gebruik aangepaste velden om elke sollicitatie te taggen op basis van bedrijf, functie rol of prioriteit.

✅ Ideaal voor: Werkzoekenden en studenten die hun zoektocht naar een baan willen omzetten in een eenvoudige checklist, zodat elke sollicitatie, elk sollicitatiegesprek en elke follow-up op schema blijft zonder rommel.

⚡ Sjabloonarchief: Heeft u moeite om snel gepersonaliseerde sollicitaties op te stellen? Deze sjablonen voor sollicitatiebrieven geven structuur aan uw schrijven, benadrukken uw sterke punten en helpen u berichten op maat te maken die opvallen bij recruiters. Combineer ze met deze gids voor het schrijven van een sollicitatiebrief voor een baan om elke sollicitatie gepolijst en indrukwekkend te maken.

8. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes

Ontvang een gratis sjabloon Zorg voor consistentie in uw zoektocht naar een baan door uw dagelijkse gewoontes en routines bij te houden met de ClickUp Personal Habit Tracker Sjabloon.

De ClickUp Personal Habit Tracker-sjabloon is niet alleen bedoeld voor dagelijkse routines, maar kan ook dienen als een slimme sollicitatietracker. Dankzij de flexibele structuur kunt u alle sollicitaties die u hebt verstuurd bijhouden, reacties volgen, deadlines voor follow-ups instellen en gemotiveerd blijven tijdens het zoeken naar een baan.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Houd de status van sollicitaties bij met behulp van aangepaste statussen (bijv. Gesolliciteerd, Sollicitatiegesprek gepland, Aanbod ontvangen) voor volledige duidelijkheid.

Voeg details toe met aangepaste velden zoals bedrijfsnaam, rol, sollicitatie datum en contactinformatie van de recruiter.

Visualiseer uw voortgang met voortgangsbalkjes en lijst-/tabelweergaven om te zien hoeveel sollicitaties zich in elke fase bevinden.

Automatiseer herinneringen met ClickUp automatisering om contact te houden met recruiters en nooit meer deadlines te missen.

✅ Ideaal voor: Werkzoekenden die structuur, verantwoordelijkheid en automatisering in hun sollicitatieproces willen brengen en tegelijkertijd de stress van het bijhouden van meerdere vacatures willen verminderen.

💡 Bonus: ClickUp Brain kan je ook helpen bij de voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Door context uit je taken, documenten en aantekeningen te halen, krijg je direct antwoorden, oefenvragen en zelfs voorbeeldantwoorden, zodat je vol zelfvertrouwen het sollicitatiegesprek in kunt gaan. Als u op zoek bent naar manieren om AI te gebruiken voor de voorbereiding van sollicitatiegesprekken, dan is dit een gamechanger. Slaag voor uw volgende sollicitatiegesprek met tips van ClickUp Brain.

9. ClickUp-sjabloon voor mijlpaaltracker

Ontvang een gratis sjabloon Houd de belangrijkste fases van uw zoektocht naar een baan bij en meet de voortgang ten opzichte van uw sollicitatie- en sollicitatiegesprekdoelen met de ClickUp Milestone Tracker-sjabloon.

Het zoeken naar een baan kan al snel rommelig worden, met de ene rol in de sollicitatiefase, een andere in afwachting van feedback van HR en een derde waarvoor nog een follow-up-e-mail moet worden verstuurd. Met de ClickUp Milestone Tracker Template kunt u duidelijke mijlpalen instellen voor elke stap, van het opstellen van uw cv tot het voltooien van sollicitatiegesprekken, terwijl u ook de tijdlijnen en voortgang kunt beheren.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Gebruik de indicatoren voor voortgang van ClickUp om precies te zien hoever u bent gekomen in elke sollicitatiefase, zonder te twijfelen.

Wijs eigendom-velden toe om bij te houden of een stap onder jouw verantwoordelijkheid valt of dat je wacht op feedback van de recruiter.

Voeg mijlpaaltags toe om sollicitaties te labelen op bedrijf, rol of fase van het wervingsproces, zodat u ze snel kunt filteren en bijhouden.

✅ Ideaal voor: Werkzoekenden die graag hun voortgang in mijlpalen zien, zodat elke sollicitatie, elk sollicitatiegesprek en elke deadline voelt als een stap dichter bij het vinden van een baan.

10. ClickUp-sjabloon voor follow-up-e-mails

Ontvang een gratis sjabloon Stuur tijdige en gepersonaliseerde berichten naar recruiters met de ClickUp-sjabloon voor follow-up-e-mails.

De ClickUp-sjabloon voor follow-up-e-mails is als een persoonlijke assistent voor uw zoektocht naar een baan. Het helpt u bij het opstellen van aangepaste follow-ups voor de vele recruiters waarmee u contact hebt. Nu ClickUp het zware werk doet, kunt u uw energie steken in het slagen voor sollicitatiegesprekken en het binnenhalen van aanbiedingen voor uw droombaan.

Met deze sjabloon kunt u ook:

Houd de exacte status en prioriteit van elke sollicitatie bij met behulp van ClickUp-taak en subtaak.

Maak checklists in ClickUp Docs om ervoor te zorgen dat elke follow-up-e-mail de juiste details en toon bevat.

Plan follow-up-e-mails van tevoren in voor consistente en professionele communicatie.

Automatiseer herinneringen in ClickUp om nooit meer openstaande antwoorden of achterstallige reacties van recruiters te vergeten.

✅ Ideaal voor: Werkzoekenden, mensen die van baan willen veranderen en professionals die een duidelijk, stressvrij systeem willen om hun sollicitaties op te volgen.

Maak het zoeken naar een baan gemakkelijker met ClickUp

Het vinden van de juiste rol is een hele uitdaging, maar met de juiste tools houdt u de controle. Notion-sjablonen zijn een goed uitgangspunt, maar ClickUp tilt het bijhouden van sollicitaties naar een hoger niveau met geavanceerde weergaven, aangepaste velden en ingebouwde werkstroom.

Met ClickUp kunt u alles, inclusief sollicitaties, sollicitatiegesprekken, cv's en follow-ups, in één overzichtelijk systeem bewaren.

De sjablonen van ClickUp zijn flexibel genoeg voor beginners en krachtig genoeg voor ervaren werkzoekenden. U krijgt de structuur die u nodig hebt om georganiseerd te blijven, samen met de aangepaste mogelijkheden om het helemaal naar uw hand te zetten.

Als u op zoek bent naar een soepele, gestroomlijnde manier om gefocust en georganiseerd te blijven, dan is ClickUp de ideale tool om u bij elke stap te begeleiden op weg naar uw volgende rol.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!