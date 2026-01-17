Beste AI-feedbacksoftware voor het trainen van werknemers

De meeste trainingsprogramma's voor werknemers zijn vrij eenzijdig. U levert de content, zij voltooien de modules en... dat is het dan.

U blijft achter met de vraag: Heeft het echt gewerkt? Heeft iemand iets nuttigs geleerd?

Traditionele feedback op trainingen, zoals enquêtes aan het einde van een cursus of algemene quizzen, doen weinig meer dan een vakje aanvinken. Ze vertellen u niet wie er moeite heeft, waarom ze moeite hebben of wat u daaraan kunt doen. U vliegt blind terwijl u de groei zou kunnen begeleiden.

AI-feedbacksoftware kan voor u het verschil maken.

Het houdt niet alleen bij of trainingen zijn voltooid, maar luistert ook, past zich aan en reageert op hoe uw team leert, waardoor training een tweerichtingsgesprek wordt. Het resultaat? Medewerkers voelen zich ondersteund, vaardigheden blijven hangen en training levert een meetbare ROI op.

Het is geen wonder dat wanneer leren wordt afgestemd op AI, het kennisbehoud met 42% stijgt in vergelijking met traditionele methoden. In deze blog presenteren we u de beste AI-feedbacksoftware voor het trainen van medewerkers.

De beste AI-feedbacksoftware voor het trainen van medewerkers in één oogopslag

Laten we beginnen met een korte inleiding over AI-feedbacksoftware voordat we de tools gaan verkennen.

Wat is AI-feedbacksoftware voor het trainen van medewerkers?

Beschouw AI-feedbacksoftware als uw slimste, meest attente trainingsassistent. Het is een slim platform dat kunstmatige intelligentie gebruikt om te observeren, analyseren en reageren op hoe medewerkers leren.

In tegenstelling tot traditionele trainingsmethoden die alleen de voltooiing meten, richten AI-feedbacktools zich op begrip, betrokkenheid en echte groei.

Ze houden bij hoe leerlingen omgaan met het materiaal, waar ze pauzeren of opnieuw bekijken, met welke vragen ze moeite hebben en hoe snel ze vooruitgang boeken. Vervolgens gebruikt de software die gegevens om gepersonaliseerde begeleiding te bieden, volgende stappen aan te bevelen en zelfs de trainingscontent in realtime aan te passen.

Kortom, het verandert statische training in een dynamisch, tweerichtingsgesprek tussen de werknemer en het programma.

🏆 Een echte AI-overwinning Het doorzoeken van 1,8 miljoen sollicitaties per jaar was lange tijd een uithoudingsproef voor de wervingsteams van Unilever. In plaats van te verdrinken in cv's, schakelde het bedrijf over op AI-aangedreven tools. Kandidaten begonnen hun traject met snelle, spelachtige assessments die waren ontworpen om eigenschappen zoals redeneervermogen en aanpassingsvermogen aan het licht te brengen, gevolgd door video-interviews die door AI werden geanalyseerd op toon, woordkeuze en uitdrukkingen. 📈Het effect was ingrijpend: de wervingstijd daalde met meer dan 50.000 uur, de jaarlijkse kosten daalden met £ 1 miljoen en de diversiteit onder nieuwe medewerkers steeg met 16%. Het meest veelzeggend was misschien wel dat het percentage kandidaten dat de training voltooide, steeg van 50% naar 96%. Om dit momentum door te trekken naar de werkplek, introduceerde Unilever Unabot, een meertalige chatbot die alledaagse vragen over parkeren, salarisadministratie en meer beantwoordde, zodat nieuwe medewerkers vanaf dag één ondersteund werden.

Belangrijkste functies van AI-feedbacksoftware voor trainingen:

Geef realtime suggesties tijdens een trainingssessie

Identificeer kennislacunes voordat ze prestatieproblemen worden.

Personaliseer leertrajecten op basis van het individuele tempo en de individuele stijl.

Genereer geautomatiseerde samenvattingen voor trainers en L&D-teams.

Gebruik natuurlijke taalverwerking om feedback in de vorm van een gesprek te geven.

Maar hoe kiest u de juiste AI-feedbacksoftware? Laten we het eens bekijken!

🔎 Wist u dat? Het concept van directe feedback dateert uit de jaren 50, toen psycholoog B.F. Skinner lesmachines ontwikkelde die studenten direct feedback gaven over of hun antwoorden juist waren of niet.

Waar moet u op letten bij AI-feedbacksoftware voor het trainen van medewerkers?

De juiste tool kiezen betekent zoeken naar functies die het leren daadwerkelijk ondersteunen. Dit is wat echt belangrijk is:

Realtime feedback: Kan het tijdens de training suggesties geven, en niet alleen achteraf?

Personalisatie: Wordt de content en het tempo aangepast aan de behoeften van individuele leerlingen?

Analyse van vaardigheidstekorten: Zal het precies aangeven waar iemand hulp nodig heeft?

Integratiegemak: Werkt het soepel samen met uw bestaande LMS- of HR-tools?

Bruikbare inzichten: Zijn de rapporten duidelijk en nuttig voor trainers en managers?

Sla tools over die alleen de voltooiing meten. Kies voor platforms die de groei meten.

📊 Onderzoek toont aan: Organisaties kunnen een winststijging van 18% en een stijging in de productiviteit van 14% realiseren door het percentage werknemers dat vindt dat ze op het werk kansen hebben om te leren en te groeien, te verdubbelen.

Beste AI-feedbacksoftware voor het trainen van werknemers

We zullen precies uitleggen wat elk platform zo bijzonder maakt: de sleutelfuncties, ideale gebruiksscenario's en hoe het AI gebruikt om snellere, slimmere en menselijkere feedback te geven.

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurde prestatiefeedback en trainingsinzichten)

Geef werknemersopleidingen een nieuwe invulling door alle aspecten van opleiding en feedback op één plek samen te brengen met ClickUp.

ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, herdefinieert de toekomst van werk door taken, documenten, doelen en communicatie samen te brengen in één enkel, uniform platform. Het stelt teams in staat om elk aspect van training en feedback op één plek te beheren.

Met geavanceerde AI-functies en naadloze automatisering biedt ClickUp u ongeëvenaarde prestatiefeedback en bruikbare trainingsinzichten.

Zo transformeert ClickUp de feedback- en trainingservaring:

AI voor het genereren en samenvatten van feedback

ClickUp Brain, de intelligente AI-engine van het platform, maakt het eenvoudig om feedback te genereren, samen te vatten en te analyseren. Of u nu trainingssessies evalueert of peer reviews verzamelt, ClickUp Brain kan direct de sleutelpunten distilleren, actiepunten markeren en zelfs volgende stappen voorstellen.

Voor organisaties die op zoek zijn naar diepere inzichten biedt ClickUp BrainGPT, de zelfstandige desktop-app, geavanceerde mogelijkheden zoals feedback-synthese uit meerdere bronnen en sentimentanalyse.

Met ClickUp BrainGPT kunt u automatisch feedback verzamelen uit meerdere bronnen, zoals enquêtes na trainingen, peer reviews en beoordelingen door managers, en deze samenvoegen tot één bruikbaar overzicht. De ingebouwde sentimentanalyse belicht positieve, neutrale en negatieve feedbacktrends, waardoor u in één oogopslag de sterke punten en verbeterpunten kunt zien. Hier is een voorbeeld van een door ClickUp BrainGPT gegenereerde output👇

Met ClickUp BrainGPT kunt u automatisch feedback verzamelen uit meerdere bronnen, zoals enquêtes na trainingen, peer reviews en beoordelingen door managers, en deze samenvoegen tot één bruikbaar overzicht. De ingebouwde sentimentanalyse benadrukt positieve, neutrale en negatieve feedbacktrends, waardoor u in één oogopslag sterke punten en verbeterpunten kunt herkennen.

Hier is een voorbeeld van een door ClickUp BrainGPT gegenereerde output👇

Vraag BrainGPT om direct inzichten uit uw werkruimte en gekoppelde apps op te halen.

Deze AI-superapp maakt verbinding met al uw favoriete apps en brengt intelligente automatisering, onderzoek en samenwerking naar uw hele werkstroom, niet alleen naar ClickUp. Het is gebouwd om uw alles-in-één AI-hub te zijn, zodat u slimmer, sneller en efficiënter kunt werken op elk platform dat u gebruikt.

ClickUp AI brengt intelligentie in uw volledige werkstroom en helpt u zelfs om al uw trainingsmateriaal gemakkelijk te genereren. Laten we eens kijken hoe.

Documenten voor gecentraliseerd trainingsmateriaal en gezamenlijke bewerking

Koppel ClickUp Docs aan uw werkstromen voor werknemersopleidingen om ideeën met uw team uit te voeren.

ClickUp Docs fungeert als één enkele bron van informatie voor alle trainingsmiddelen, handleidingen en SOP's. Dankzij realtime gezamenlijke bewerking kan uw team naadloos samenwerken en materiaal bijwerken.

De AI-velden van ClickUp kunnen worden geïntegreerd om automatisch belangrijke informatie te extraheren of voltooiing bij te houden, waardoor uw documentatie zowel dynamisch als bruikbaar wordt.

AI-gestuurd taakbeheer voor training

Wijs taken toe, houd ze bij en voer de automatisering uit van elk aspect van uw trainingsprogramma met ClickUp-taaken.

Toewijzen: Delegeer eenvoudig opleidingsgerelateerde taken, zoals het voorbereiden van materiaal, het plannen van sessies of het opvolgen van feedback, aan de juiste teamleden. AI-suggesties kunnen helpen om taken af te stemmen op mensen op basis van hun werklast of expertise.

Volgen: Monitor de voortgang van elke trainingsactiviteit in realtime. Bekijk op één plek wat er is voltooid, wat er nog in uitvoering is en wat er achterloopt. Geautomatiseerde herinneringen en statusupdates houden iedereen op koers zonder handmatige follow-up.

Automatiseren: stel automatiseringen in ClickUp in om repetitieve taken uit te voeren, zoals herinneringen versturen, taken naar de volgende fase verplaatsen of feedbackverzoeken triggeren na een sessie. Dit vermindert handmatig werk en zorgt ervoor dat er niets door de mazen van het net glipt.

Gebruik agentische werkstroomen om feedbackverzoeken na de training te triggeren

ClickUp-automatiseringen zorgen ervoor dat feedback nooit een bijzaak is. Verbeterd door Super Agents en ClickUp Brain, zorgt het ervoor dat feedback op het perfecte moment wordt verzameld.

Voer vaardigheidstekortbeoordelingen uit, plan trainingssessies en meer met ClickUp Super Agents.

Activeer automatisch feedbackverzoeken zodra een trainingssessie is afgelopen, identificeer voortgang en hiaten, stuur herinneringen naar deelnemers en escaleer zelfs achterstallige reacties. Deze hands-off aanpak garandeert tijdige, gestructureerde feedback zonder handmatige follow-up.

Aangepaste velden en formulieren voor gestructureerde feedbackverzameling

Feedback verzamelen is heel eenvoudig met aanpasbare ClickUp-formulieren en ClickUp-aangepaste velden. Ontwerp formulieren die zijn afgestemd op uw trainingsdoelstellingen, verzamel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en standaardiseer reacties voor eenvoudige analyse. Alle feedback wordt direct georganiseerd in ClickUp, klaar voor beoordeling en actie.

Gebruik voorwaardelijke logica in ClickUp formulieren om feedback te organiseren.

Maak gebruik van AI-velden om feedback nauwkeurig te verzamelen, categoriseren en analyseren. Deze velden kunnen automatisch sentimenten taggen, belangrijke thema's extraheren en urgente problemen markeren, waardoor het eenvoudig wordt om ruwe feedback om te zetten in bruikbare inzichten. Alle reacties worden direct geordend en zijn klaar voor beoordeling.

Dashboards om feedback en trainingsvoortgang te visualiseren

Zet feedback en trainingsgegevens om in bruikbare inzichten met ClickUp dashboards. Visualiseer deelnamepercentages, beoordelingen van tevredenheid, verbeteringen in vaardigheden en meer, allemaal in realtime. Met aanpasbare kaarten en rapporten kunt u trends identificeren, het rendement op uw investering meten en de impact van uw trainingsprogramma's aantonen.

Visualiseer deelnamepercentages, tevredenheidsscores, verbeteringen in vaardigheden en meer met behulp van ClickUp dashboards.

ClickUp Dashboards brengt al uw feedback- en trainingsgegevens samen op één plek. Gebruik AI Cards in ClickUp om trends te ontdekken, verbeterpunten te benadrukken en deelname- of tevredenheidsscores in realtime te visualiseren. Dit maakt het voor managers en trainers gemakkelijk om de impact te meten en hun programma's continu te verbeteren.

De beste functies van ClickUp

Genereer, vat samen en analyseer feedback direct met ClickUp AI-kaarten .

Automatiseer het verzamelen van feedback, het toewijzen van taken en follow-ups via AI-agenten .

Haal moeiteloos belangrijke gegevens uit formulieren en documenten en tag sentimenten met AI Fields .

Verzamel gestructureerde, gestandaardiseerde feedback van deelnemers met behulp van aanpasbare formulieren en aangepaste velden .

Zorg voor tijdige feedback met geautomatiseerde verzoeken en herinneringen via automatisering .

Centraliseer en voer samen de bewerking uit van trainingsmateriaal in Docs .

Visualiseer feedbacktrends, deelname en trainingsvoortgang in realtime met dashboards en AI-kaarten.

Limieten van ClickUp

De robuuste suite van AI-tools, automatiseringen en dashboards van ClickUp kan voor sommige gebruikers een leercurve betekenen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het fijn dat ik met ClickUp een aangepaste opzet kan maken voor werving, het trainen van adviseurs, het beheren van mijn klantenbestand en verwijzingen. Het is geweldig dat ik het voor verschillende functies kan gebruiken, zoals vermogensadvies, werving, boekhouding en kantoorbeheer. Ik waardeer ook dat ik met ClickUp effectief met mijn medewerkers kan communiceren door hen hun voortgang te laten invoeren, zodat ik op de hoogte blijf van clientdossiers. Ik ben blij met de integratiemogelijkheden van ClickUp, vooral met WhatsApp en Zoom, waardoor ik via berichten op de hoogte blijf, zelfs als ik niet op mijn laptop bij ClickUp ben ingelogd. Op deze manier hoef ik niet de hele dag aan mijn bureau te zitten, maar blijf ik toch op de hoogte.

Ik vind het fijn dat ik ClickUp aangepast kan gebruiken voor werving, het opleiden van adviseurs, het beheren van mijn klantenbestand en verwijzingen. Het is geweldig dat ik het voor verschillende functies kan gebruiken, zoals vermogensadvies, werving, boekhouding en kantoorbeheer. Ik waardeer ook dat ik met ClickUp effectief met mijn medewerkers kan communiceren door hen hun voortgang te laten invoeren, zodat ik op de hoogte blijf van clientdossiers. Ik ben blij met de integratiemogelijkheden van ClickUp, vooral met WhatsApp en Zoom, waardoor ik via berichten op de hoogte blijf, zelfs als ik niet op mijn laptop bij ClickUp ben ingelogd. Op deze manier hoef ik niet de hele dag achter mijn bureau te zitten, maar blijf ik toch op de hoogte.

📮ClickUp Insight: Slechts 7% van de professionals heeft een voornamelijk afhankelijkheid van AI voor taakbeheer en organisatie. Dit kan komen doordat de tools beperkt zijn tot specifieke apps, zoals kalenders, takenlijsten of e-mailapps. Met ClickUp wordt dezelfde AI gebruikt voor uw e-mail of andere communicatiewerkstroomen, kalender, taken en documentatie. Vraag gewoon: "Wat zijn mijn prioriteiten vandaag?" ClickUp Brain doorzoekt uw werkruimte en vertelt u precies wat u te doen staat op basis van urgentie en belangrijkheid. Zo consolideert ClickUp meer dan 5 apps voor u in één superapp!

2. Leapsome (het meest geschikt voor het integreren van prestatiebeoordelingen met continue leertrajecten)

via Leapsome

Leapsome is een AI-aangedreven, modulair platform voor personeelsontwikkeling dat HRIS, prestatiebeoordelingen, 360-gradenfeedback, doelen/OKR's, betrokkenheidsenquêtes, leren en beloning combineert. De ingebouwde AI Copilot, Leapy, tilt HR naar een hoger niveau door slimme aanbevelingen te doen, feedback op te stellen, inzichten te genereren en iedereen te helpen om van data naar actie over te gaan.

Betrokkenheidsenquêtes verzamelen geen stof meer: Leapsome AI analyseert sentimenten, haalt thema's naar voren en stelt binnen enkele seconden actieplannen op. Hulp nodig bij OKR? AI stelt zinvolle, afgestemde doelen voor die zijn afgestemd op de prioriteiten van uw team. Zelfs het opzetten van een competentieprofiel gaat snel, met AI die binnen enkele minuten carrièrepaden en roldefinities structureert.

Alles is voorzien van enterprise-veiligheid en biedt flexibele modulariteit, zodat teams precies kunnen gebruiken wat ze nodig hebben, wanneer ze dat nodig hebben.

De beste functies van Leapsome

Modulair systeem: HRIS, beoordelingen, doelen, feedback, leren, enquêtes, beloning, 1:1-gesprekken

AI-gestuurde ondersteuning bij beoordelingen: vat eerdere gegevens samen, doet suggesties voor formuleringen en brengt thema's naar voren.

Enquête-informatie: analyseert het sentiment van het team, doet aanbevelingen voor volgende stappen en stelt actieplannen op.

Slimme OKR- en doelondersteuning: genereert afgestemde, impactvolle doelen met AI-suggesties

AI-hub voor kennis en competentieontwikkeling: zet documentatie om in doorzoekbare ondersteuning en brengt carrièrepaden intuïtief in kaart.

Limieten van Leapsome

De uitgebreide functie-set kan voor kleine teams overweldigend aanvoelen.

Voor sommige geavanceerde integraties en aangepaste werkstroom-aanpassingen is mogelijk ondersteuning bij de installatie nodig.

Prijzen van Leapsome

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Leapsome

G2: 4,8/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Leapsome?

Een G2-gebruiker zegt:

Door Leapsome te gebruiken, kan ik strategischer werken in mijn rol als Senior Customer Success Manager. Het heeft scenario-planning duidelijker gemaakt, waardoor ik sterkere, datagestuurde aanbevelingen kan doen en klanten proactiever kan begeleiden. Met Leapsome kan ik vooraf anticiperen op mogelijke risico's en resultaten, wat mij ondersteunt bij het nemen van beslissingen met meer vertrouwen. Hierdoor kan ik ook geloofwaardiger en meer consultatief overleggen met belanghebbenden, wat uiteindelijk resulteert in betere resultaten voor de klant en sterkere, langdurige relaties.

Door Leapsome te gebruiken, kan ik strategischer werken in mijn rol als Senior Customer Success Manager. Het heeft scenarioplanning duidelijker gemaakt, waardoor ik sterkere, datagestuurde aanbevelingen kan doen en klanten proactiever kan begeleiden. Met Leapsome kan ik vooraf anticiperen op mogelijke risico's en resultaten, wat mij ondersteunt bij het nemen van beslissingen met meer vertrouwen. Hierdoor kan ik ook geloofwaardiger en meer consultatief overleggen met belanghebbenden, wat uiteindelijk resulteert in betere resultaten voor de klant en sterkere, langdurige relaties.

📚 Lees ook: Bekijk de beste software voor werknemersbetrokkenheid om uw personeel gemotiveerd en in verbinding te houden.

3. Effy AI (het beste voor razendsnelle, AI-first prestatiebeoordelingen voor kleine en middelgrote bedrijven)

via Effy AI

Effy AI is een prestatiebeheertool die is afgestemd op kleine tot middelgrote teams die op zoek zijn naar eenvoud zonder in te boeten aan intelligentie. Het stroomlijnt doelen, beoordelingen, feedback en één-op-één-gesprekken, aangedreven door directe AI-samenvattingen, het genereren van formulieren in natuurlijke taal en slimme inzichten.

Deze AI-tool maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om met minimale invoer aangepaste beoordelingsformulieren en feedbacksamenvattingen te genereren en opmerkingen uit meerdere bronnen te analyseren en om te zetten in bruikbare thema's. Automatische herinneringen, het bijhouden van de status van de beoordeling en een overzichtelijk dashboard houden de cyclusen op schema met minder achtervolging.

Achter de schermen helpt machine learning bij het detecteren van sentiment, het belichten van contributietrends en het verkorten van beoordelingstijden. De interface is overzichtelijk, intuïtief en ontwikkeld voor mensen die HR-tools willen die meer denken dan klikken.

De beste functies van Effy AI

Door AI gegenereerde beoordelingsformulieren en samenvattingen in een handomdraai

Feedback uit meerdere bronnen (manager, collega's, zelf) met thema-extractie

Slack-integratie voor naadloze feedbackregistratie

Continue feedback, complimenten, aantekeningen over vergaderingen en één-op-één-bijhouden

Bekijk dashboards en het bijhouden van de status voor volledige zichtbaarheid van de hele cyclus.

Beperkingen van Effy AI

Niet ontworpen om complexe OKR-gegevens te bijhouden of diepgaande analyses te doen die verder gaan dan beoordelingen.

Gebruikers melden problemen bij het integreren van Effy AI met platforms zoals Microsoft Teams.

Prijzen van Effy AI

Gratis proefversie

Prijzen beginnen bij $36 per jaar

Effy AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Effy AI?

Een G2-recensent deelt :

De rapporten en analyses geven ons duidelijke inzichten zonder ons te overweldigen met onnodige complexiteit.

De rapporten en analyses geven ons duidelijke inzichten zonder ons te overweldigen met onnodige complexiteit.

📚 Lees ook: Ontdek de 360 beste evaluatievragen om feedback gestructureerder en effectiever te maken.

4. Lattice (het beste voor AI-ondersteunde personeelsstrategieën op het gebied van HR, prestaties en groei)

via Lattice

Lattice is een personeelsplatform dat is ontworpen om HR-teams in staat te stellen verder te gaan dan papierwerk en een hoogpresterende cultuur op te bouwen. De tool integreert HRIS en maakt gebruik van AI voor prestatiebeoordelingen, betrokkenheidsenquêtes, beloning, carrièregroei en analyses.

De tool integreert AI in elke stap om de manier waarop organisaties talent beheren en koesteren naar een hoger niveau te tillen.

De AI-assistent van Lattice synthetiseert feedback en enquêteresultaten, vat prestatiebeoordelingen samen, helpt gebruikers effectievere en eerlijkere feedback te geven en identificeert ontwikkelingsmogelijkheden op basis van zowel individuele als organisatorische doelen en gegevens.

De agent kan ook leren van bedrijfsdocumentatie, zoals beleidsregels, handleidingen en intranetpagina's, om vragen van medewerkers direct te beantwoorden en proactieve HR-coaching te bieden. Hij kan vroege tekenen van demotivatie herkennen en managers voorbereiden op gevoelige gesprekken, waardoor organisaties kunnen overschakelen van een reactieve naar een strategische benadering van personeelszaken.

De beste functies van Lattice

Uniform platform met HRIS, prestaties, betrokkenheid, doelen, beloning en carrièretools op één plek

AI-gestuurde feedback en beoordelingsondersteuning met samenvattingen, hulp bij formuleringen en suggesties voor ontwikkeling

AI Agent om vragen van medewerkers te beantwoorden, volgende stappen voor te stellen en onopgemerkte trends aan te kaarten.

Diepgaande inzichten, waaronder People Analytics-dashboards die risico's, motivatiefactoren en retentiemogelijkheden aan het licht brengen.

Onboarding en werkstroom via slimme automatisering voor onboarding, prestatiecyclusen en HR-administratie

Beperkingen van Lattice

De veelzijdige gebruikersinterface vereist mogelijk een initiële training voor gebruikers die niet bij HR werken.

Sommige gebruikers vinden de aanpassingsmogelijkheden beperkt.

Prijzen van Lattice

Talentmanagement: Vanaf $ 11/zetel/maand

Lattice-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 3.900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Lattice?

Een G2-recensent deelt:

We werken met veel HRIS-systemen, en veel daarvan zijn salarissystemen die HR doen, of financiële systemen die salarissen doen, en ze hebben allemaal hun sterke punten. Wat ik het leukste vind, is dat het in de eerste plaats een HR-systeem is. Het staat heel erg op mensen gericht, en dus is het voor ons team geweldig dat ze hun 1:1's kunnen bijhouden en de geschiedenis en duidelijk omschreven carrièrepaden hebben.

We werken met veel HRIS-systemen, en veel daarvan zijn salarissystemen die HR doen, of financiële systemen die salarissen doen, en ze hebben allemaal hun sterke punten. Wat ik het leukste vind, is dat het in de eerste plaats een HR-systeem is. Het staat heel erg op mensen gericht, en dus is het voor ons team geweldig dat ze hun 1:1's kunnen bijhouden en de geschiedenis en duidelijk omschreven carrièrepaden hebben.

📚 Wist u dat? AI-aangedreven feedbacktools kunnen helpen om vooringenomenheid bij beoordelaars te verminderen! Door neutrale formuleringen naar voren te brengen en onzichtbare patronen te benadrukken, bevorderen ze eerlijkheid en duidelijkheid in prestatiegesprekken.

5. 15Five (het beste voor AI-ondersteunde continue prestaties, feedback en ondersteuning van managers)

via 15Five

15Five is een platform voor prestatiebeheer dat continue feedback, OKR's, betrokkenheidsenquêtes en coaching combineert tot een uniforme, managergerichte ervaring. In de kern ondersteunt AI alles, van inzichtelijke beoordelingshulp tot gepersonaliseerde coaching, waardoor organisaties de overstap kunnen maken van operationeel naar strategisch personeelsmanagement.

Met 15Five AI kunnen HR-managers prestatie- en betrokkenheidstrends identificeren en gebieden aanwijzen waar de impact het grootst is. Managers krijgen AI-ondersteunde beoordelingen die formuleringen suggereren, vooringenomenheid verminderen en feedback samenvatten.

De Kona AI Coach, een optionele add-on, biedt realtime, gepersonaliseerde coaching binnen de werkstroom, getraind op basis van uw gegevens en afgestemd op de context van uw team. Zelfs enquêtegegevens zijn slimmer: AI-gestuurde inzichten brengen thema's naar voren en suggereren gerichte acties op basis van open feedback.

15Five beste functies

AI-ondersteunde beoordelingen die helpen bij het schrijven van eerlijkere, effectievere evaluaties

Kona AI Coach biedt on-demand coaching op basis van realtime teamgegevens.

Voorspellende betrokkenheidsscores om aandachtsgebieden te identificeren

Een uniforme gebruikerservaring die beoordelingen, coaching, leren en enquêtes samenbrengt.

Analytics-gedreven HR-resultaten dashboard voor prestaties en retentie

Limieten van 15Five

De interface en de vele functies kunnen voor nieuwe gebruikers overweldigend zijn.

Sommige gebruikers hadden aantekeningen over aangepast maatwerk en ondersteuning.

Prijzen van 15Five

Engage: $ 4/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Perform: $ 11/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Totaal platform: $ 16/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

15Five beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: Er zijn geen beoordelingen beschikbaar.

Wat zeggen echte gebruikers over 15Five?

Een G2-recensent deelt:

We gebruiken 15Five graag voor onze wekelijkse check-ins. De meeste teams maken gebruik van de 1-op-1-functie, en HighFives zijn superleuk! We maken gebruik van de jaarlijkse betrokkenheidsenquête, de beste zelfevaluatie en OKR's. Die zijn erg nuttig geweest voor het verzamelen van feedback en het ondersteunen van bedrijfsresultaten.

We gebruiken 15Five graag voor onze wekelijkse check-ins. De meeste teams maken gebruik van de 1-op-1-functie, en HighFives zijn superleuk! We maken gebruik van de jaarlijkse betrokkenheidsenquête, de beste zelfevaluatie en OKR's. Die zijn erg nuttig geweest voor het verzamelen van feedback en het ondersteunen van bedrijfsresultaten.

💡 Pro-tip: Gebruik door AI gegenereerde documentsamenvattingen om u voor te bereiden op één-op-één-gesprekken. Begin vergaderingen met een persoonlijk tintje door een korte persoonlijke observatie of aanmoediging toe te voegen om de AI-basislijn te personaliseren.

6. Culture Amp (het beste voor AI-aangedreven personeelsanalyses en continue ontwikkeling)

via Culture Amp

Culture Amp is een platform voor werknemerservaringen dat gebruikmaakt van AI en inzichten uit de menswetenschappen om betrokkenheid, prestaties en ontwikkeling op grote schaal te stimuleren. Het samenvoegt AI-verbeterde enquêtes, beoordelingscycli, OKR's, loopbaanontwikkeling en personeelsanalyses in één hub.

AI-aangedreven commentaarsamenvattingen halen thema's uit open feedback, terwijl voorspellende inzichten aangeven waar actie moet worden ondernomen. De add-on voor people analytics-dashboards biedt scenarioplanning, detectie van afwijkingen en prescriptieve aanbevelingen die HR-leiders helpen om data om te zetten in impact.

Culture Amp ondersteunt continue groei: pulse-enquêtes brengen verschuivingen in betrokkenheid aan het licht, AI-samenvattingen versnellen inzichten en Skills Coach-microlearning biedt dagelijks hapklare ontwikkelingsimpulsen. Carrièrepaden en gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen worden aangevuld met door AI voorgestelde competentiemodellen.

De beste functies van Culture Amp

AI-samenvattingen van opmerkingen en actieplannen op basis van enquêtegegevens

Voorspellende personeelsanalyses met scenarioplanning, detectie van uitschieters en trendinzichten

Continue ontwikkeling van medewerkers, inclusief Skills Coach, micro-learning nudges en enquêtes naar de mening van medewerkers.

Geïntegreerde loopbaankaders met AI-ondersteunde competenties en gepersonaliseerde groeiplanning

Geschikt voor grote ondernemingen met veiligheid, wereldwijde ondersteuning en HRIS, Slack-integraties

Limieten van Culture Amp

Rapportage en de installatie van de beheersoftware kunnen complex aanvoelen voor nieuw aangestelde teams.

Invoerpakketten bieden mogelijk geen live ondersteuning.

Prijzen van Culture Amp

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Culture Amp

G2: 4,7/5 (meer dan 3.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Culture Amp?

Een G2-recensent deelt:

Ik vind Culture Amp een gebruiksvriendelijke tool voor het instellen en bijhouden van doelen, wat vooral handig is voor eindejaarsbeoordelingen. De transparantie van de tool is geweldig, omdat zowel werknemers als het management met één klik de prestaties kunnen bijhouden. Ik waardeer de gegevensbeveiliging enorm, waarbij gegevens alleen binnen specifieke hiërarchieën worden gedeeld, zodat mijn manager alleen mijn gegevens kan zien. Het is gebruiksvriendelijk, transparant en garandeert gegevensbeveiliging, en de eerste installatie verliep vlot.

Ik vind Culture Amp een gebruiksvriendelijke tool voor het instellen en bijhouden van doelen, wat vooral handig is voor eindejaarsbeoordelingen. De transparantie van de tool is geweldig, omdat zowel werknemers als het management met één klik de prestaties kunnen bijhouden. Ik waardeer de gegevensbeveiliging enorm, waarbij gegevens alleen binnen specifieke hiërarchieën worden gedeeld, zodat mijn manager alleen mijn gegevens kan zien. Het is gebruiksvriendelijk, transparant en garandeert gegevensbeveiliging, en de eerste installatie verliep vlot.

📊 Onderzoek toont aan: Technologische vooruitgang en de versnelde invoering van AI veranderen de eisen die organisaties aan hun personeel stellen. Het World Economic Forum heeft een project uitgevoerd waarin wordt voorspeld dat 59% van de wereldwijde beroepsbevolking tegen 2030 bijgeschoold moet worden.

7. Workday Learning (het beste voor AI-ondersteund onderwijs voor ondernemingen binnen een uniform HR-platform)

via Workday Learning

Workday Learning is het geïntegreerde leerbeheersysteem van Workday, dat is ingebed in de bredere HCM-suite. Het verbetert het leren binnen ondernemingen met AI-gestuurde inzichten en automatisering, levert contextuele content, brengt vaardigheidstekorten aan het licht en begeleidt loopbaanontwikkeling met precisie.

De kern van de AI-strategie van Workday wordt gevormd door AI-aangedreven tools zoals Skills Cloud en de opkomende generatieve AI-mogelijkheden. Deze functies maken AI-gestuurde vaardigheidsaanbevelingen, automatisch gegenereerde groeiplannen en contextueel leren mogelijk, afgestemd op de rol en het traject van elke medewerker.

De Manager Insights hub, aangedreven door AI, geeft snel een overzicht van sterke punten en verbeterpunten, en verzamelt op transparante wijze feedback om vertrouwen en duidelijkheid te creëren.

Workday Learning wordt ondersteund door veiligheid en governance op niveau van de onderneming en transformeert statische contentbibliotheken in dynamische ontwikkelingsecosystemen binnen uw bestaande HR-infrastructuur.

De beste functies van Workday Learning

Geïntegreerd, in-flow leren als onderdeel van de bredere Workday HCM-suite

AI-gestuurde vaardigheidsinzichten en leersuggesties via Skills Cloud en generatieve AI

Door AI gegenereerde samenvattingen van groeiplannen op basis van multidimensionale feedback

Contextbewuste leerstimulansen en content-suggesties op basis van gegevens van de onderneming

Beperkingen van Workday Learning

De leerspecifieke gebruikerservaring kan wat basaal aanvoelen en de installatie voor beheerders kan complex zijn voor kleinere teams.

Gebruikers vertrouwen soms op externe authoringtools voor complexe of merkgebonden trainingsmodules.

Prijzen van Workday Learning

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workday Learning

G2: 4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Workday Learning?

Een G2-recensent deelt:

Eenvoudige gebruikersinterface, begeleide leerinstructies voor programma's en cursussen met meerdere lessen, en de tool voor video-bewerking.

Eenvoudige interface voor gebruikers, begeleide leerinstructies voor programma's en cursussen met meerdere lessen, en de tool voor video-bewerking.

📚 Lees ook: Gebruik aanpasbare feedbacksjablonen voor formulieren om inzichten te verzamelen die echt het verschil maken.

8. Cornerstone OnDemand (het beste voor AI-aangedreven flexibiliteit van het personeelsbestand en bedrijfsopleidingen op grote schaal)

via Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand is met zijn Galaxy-suite een uitgebreid, met AI geïntegreerd platform voor talentmanagement. De AI-mogelijkheden, geïntroduceerd via Cornerstone Galaxy, maken dynamische vaardigheidsinformatie, gepersonaliseerde leeraanbevelingen en strategische personeelsplanning mogelijk.

Het kan terabytes aan talentgegevens analyseren om interne vaardigheidstekorten op te sporen, toekomstige behoeften te voorspellen en gerichte ontwikkelingsmogelijkheden voor te stellen. In combinatie met de overname van SkyHive maakt het ook gebruik van inzichten in de wereldwijde arbeidsmarkt om interne mobiliteit en talentinzet te ondersteunen.

Dit maakt Cornerstone een krachtige motor voor het ontwikkelen van een toekomstbestendig personeelsbestand zonder giswerk.

De beste functies van Cornerstone OnDemand

AI-gestuurde vaardigheidsinformatie voor gap-analyse en gepersonaliseerde leertrajecten

Generatieve AI-aanbevelingen voor carrièremobiliteit, rolgereedheid en bijscholing

Personeelsplanning op basis van gegevens van de onderneming en trends op de arbeidsmarkt

Leerbeheer op ondernemingsniveau geïntegreerd in werkstroom voor talentontwikkeling

Uitgebreide integraties, compliance, ondersteuning voor meerdere talen en governance

Limieten van Cornerstone OnDemand

Kan complex en zwaar aanvoelen voor gebruikers en beheerders die behoefte hebben aan eenvoudigere, flexibele tools.

Sommige gebruikers doen rapportage over slechte integratie-ervaringen en inconsistente ontwerpen tussen modules.

Prijzen van Cornerstone OnDemand

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cornerstone OnDemand

G2: 4,2/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Cornerstone OnDemand?

Een G2-recensent deelt:

De gegevens zijn goed veilig. Het helpt de gebruikers om de leervaardigheden aan te scherpen.

De gegevens zijn goed beveiligd. Het helpt de gebruikers om de leervaardigheden aan te scherpen.

9. Docebo (het beste voor AI-first contentaanmaak en schaalbare, gepersonaliseerde leerervaringen)

via Docebo

Docebo is een cloud-native, AI-aangedreven leerplatform dat LMS- en LXP-mogelijkheden combineert, waardoor ondernemingen op een intelligente manier kunnen opschalen. Het integreert AI in de hele leercyclus, van het aanmaken en taggen van content tot gepersonaliseerde levering en ondersteuning van leerlingen, waardoor de werklast wordt verminderd en tegelijkertijd hyperrelevante ervaringen worden geboden.

De AI Creator-tool automatiseert het maken van lessen en genereert gestructureerde cursussen, beoordelingen, vertalingen en zelfs levensechte AI-video-presentatoren.

Bovendien indexeren de AI-aangedreven zoekfuncties van Docebo, waaronder Harmony Search, content via spraak-naar-tekst en metadata voor een nauwkeurigere, intuïtieve zoekfunctie.

De AI Virtual Coach maakt realistische, op scenario's gebaseerde simulaties mogelijk met gepersonaliseerde feedback voor praktijkgericht leren. Samen stroomlijnen deze functies het aanmaken van cursussen, verbeteren ze de vindbaarheid en bieden ze meeslepend leren, allemaal op niveau van de onderneming.

De beste functies van Docebo

AI Creator automatiseert cursusontwerp, vertalingen, beoordelingen en AI-video's.

Harmony Search indexeert en haalt content intuïtief op met behulp van AI-aangedreven indexering.

AI Virtual Coach biedt interactieve simulaties met directe feedback.

Automatiseert het taggen van metadata en het toewijzen van vaardigheden om de organisatie van content te verbeteren.

Gepersonaliseerde leeraanbevelingen en meertalige ondersteuning op grote schaal

Beperkingen van Docebo

De mobiele app Go. Learn heeft specifieke systeemvereisten en limieten, waardoor de toegankelijkheid mogelijk wordt beperkt.

Het kan lastig zijn om cursisten automatisch in te schrijven voor regio-specifieke sessies, wat kan leiden tot verwarring binnen internationale teams.

Prijzen van Docebo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Docebo

G2: 4,3/5 (meer dan 660 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Docebo?

Een G2-recensent deelt:

Als alles eenmaal is ingesteld, zorgt Docebo ervoor dat interne trainingen echt georganiseerd en gemakkelijk te volgen zijn. Ik beheer de werkstroom voor sociale media en help bij de onboarding, dus het is een uitkomst dat al onze cursussen nu op één centrale plek staan. De layout is eenvoudig te navigeren voor cursisten en ik krijg nu veel minder vragen als "Waar vind ik dit?". Het platform werkt ook soepel, wat belangrijk is als je trainingen consistent wilt houden.

Als alles eenmaal is ingesteld, zorgt Docebo ervoor dat interne trainingen echt georganiseerd en gemakkelijk te volgen zijn. Ik beheer de werkstroom voor sociale media en help bij de onboarding, dus het is een uitkomst dat al onze cursussen op één centrale plek staan. De layout is eenvoudig te navigeren voor cursisten en ik krijg nu veel minder vragen als "Waar vind ik dit?". Het platform werkt ook soepel, wat belangrijk is als je trainingen consistent wilt houden.

10. BetterUp (het beste voor AI-ondersteunde coaching op grote schaal voor het welzijn van ondernemingen)

via BetterUp

BetterUp is een mensgericht coachingplatform op basis van AI en gedragswetenschap dat ontwikkeling binnen ondernemingen opschaalt.

De vlaggenschip AI-coach, BetterUp Grow, biedt realtime, gepersonaliseerde ondersteuning die altijd beschikbaar is, gebaseerd op rolspecifieke context, gedragsgegevens en bedrijfswaarden. Het werkt als een contextuele gids die is getraind op basis van miljoenen coachingsessies en biedt rollenspellen voor moeilijke gesprekken, doelgerichte aanmoedigingen en ongeëvenaarde toegankelijkheid tijdens de werkstroom.

Met inzichten uit miljarden gegevenspunten informeert BetterUp talent intelligence en strategische ontwikkeling. Organisaties krijgen dashboards die aangeven waar het vertrouwen toeneemt – of een boost nodig heeft – terwijl medewerkers op maat gemaakte nudges krijgen wanneer ze die het meest nodig hebben.

De beste functies van BetterUp

Altijd beschikbare, contextbewuste AI-coaching op maat van elke rol en elk individu.

Realtime begeleiding, inclusief rollenspellen en doelgerichte aanmoedigingen

Schaalbare dashboards met talentinformatie op basis van geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens

De op gedragswetenschap gebaseerde basis levert betrouwbare, bruikbare inzichten op.

Ontworpen voor grote ondernemingen – vertrouwd door wereldwijde merken, ontwikkeld voor hybride werk.

Limieten van BetterUp

AI-coaching is afhankelijk van hybride acceptatie: sommige gebruikers geven nog steeds de voorkeur aan sessies met alleen mensen.

Hoewel veelbelovend, moeten de resultaten van coaching nog steeds sterker en consistenter worden gemeten.

Prijzen van BetterUp

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BetterUp

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over BetterUp?

Een G2-recensent deelt:

Ik geniet vooral van de professionaliteit van de coaches. Ik heb een persoonlijke coach en ik heb ook gebruik gemaakt van gerichte coaching op het gebied van communicatie en het geven en ontvangen van feedback. De tijd die ik met een ervaren coach aan mijn persoonlijke ontwikkeling kan besteden, is van onschatbare waarde. Ik ben aangemoedigd om meer tijd te nemen voor zelfreflectie en mijn doelen duidelijk te maken, zodat ik me kan concentreren en beter prioriteiten kan stellen. Aan het einde van elke sessie helpen de coaches me om een actieplan op te stellen. Ze delen ook bronnen die beschikbaar zijn op het BetterUp-portaal en die verband houden met de onderwerpen die we hebben besproken.

Ik geniet vooral van de professionaliteit van de coaches. Ik heb een persoonlijke coach en ik heb ook gebruik gemaakt van gerichte coaching op het gebied van communicatie en het geven en ontvangen van feedback. De tijd die ik met een ervaren coach aan mijn persoonlijke ontwikkeling kan besteden, is van onschatbare waarde. Ik ben aangemoedigd om meer tijd te nemen voor zelfreflectie en mijn doelen duidelijk te maken, zodat ik me kan concentreren en beter prioriteiten kan stellen. Aan het einde van elke sessie helpen de coaches me om een actieplan op te stellen. Ze delen ook bronnen die beschikbaar zijn op het BetterUp-portaal en die verband houden met de onderwerpen die we hebben besproken.

11. Betterworks (het beste voor AI-gestuurde doelafstemming en continue prestaties op niveau van de onderneming)

via Betterworks

Betterworks is een prestatiebeheerplatform dat is ontworpen om werkstroomprocessen van ondernemingen te moderniseren met AI-gestuurde doelen, feedback en analyses, allemaal in realtime. De AI-functies omvatten hulp bij het opstellen van doelen, slimme nudges om doelen bij te werken en intelligente inzichten die prestatiegesprekken proactief maken en afstemmen op de strategie.

Door integratie in alledaagse tools zoals Slack, Teams en Outlook zorgt Betterworks ervoor dat prestaties voorop blijven staan in plaats van naar de achtergrond te verdwijnen. De kalibratie-interface biedt flexibiliteit en duidelijkheid, waardoor HR-leiders beoordelingen kunnen standaardiseren en managers kunnen ondersteunen met coachingcontent binnen het platform.

Generatieve AI ondersteunt ook consistentere, vooringenomenheidsbewuste feedback en zorgt voor zichtbaarheid tussen teams en beoordelingen.

De beste functies van Betterworks

AI-ondersteund opstellen van doelen en intelligente herinneringen voor updates

Continue feedbackloops geïntegreerd in werkstroomen en berichtentools

Flexibele kalibratietools die managers ondersteunen

Realtime inzichten en analyses voor prestatieafstemming

Veiligheid op niveau van de onderneming, meertalige ondersteuning en uitgebreide integraties

Limieten van Betterworks

Objectieve/doelgerichte functies kunnen een leercurve hebben voordat ze hun volledige waarde kunnen ontplooien.

Prijzen van Betterworks

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Betterworks

G2: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

📚 Lees ook: Bekijk praktische voorbeelden van prestatiebeoordelingen om inspiratie op te doen voor betere evaluaties.

12. Qualtrics XM Employee Experience (het beste voor AI-gestuurd luisteren en slimme acties tijdens het hele traject van de werknemer)

via Qualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experience is een AI-gestuurd platform dat is ontworpen om op elk contactmoment te luisteren – van onboarding tot vertrek – en feedback van medewerkers om te zetten in zinvolle actie. Het maakt continu luisteren, voorspellende inzichten en op maat gemaakte interventies mogelijk door pulse-enquêtes, lifecycle listening, welzijn, DEI en journey analytics met elkaar te verweven.

De AI-engine maakt geautomatiseerde analyse van teksten, sentimentdetectie en narratieve inzichten mogelijk, terwijl de gegevensprivacy wordt gewaarborgd door geanonimiseerde verwerking en governance op niveau van de onderneming.

Manager Assist biedt gepersonaliseerde inzichten op teamniveau en actieplannen, terwijl Employee Experience Discover feedback uit meerdere kanalen – sociale media, audio en digitaal – verzamelt om een holistische weergave van het sentiment van medewerkers te geven. Dit transformeert passieve feedback in proactieve, mensgerichte oplossingen die de betrokkenheid en prestaties op grote schaal verbeteren.

De beste functies van Qualtrics XM Employee Experience

Continu luisteren gedurende de hele levenscyclus, van onboarding en promoties tot vertrek

AI-aangedreven Manager Assist met verhalende samenvattingen en teaminzichten

Multi-channel luisteren met sentimentanalyse via EX Discover

Privacy en veiligheid op niveau van de onderneming met geanonimiseerde AI-basis

Beperkingen van Qualtrics XM voor werknemerservaring

Sommige langdurige gebruikers melden problemen zoals mismatches in responsmapping en teleurstellende ondersteuning.

Online enquêtetools, waaronder Qualtrics, kunnen onbedoeld bepaalde populaties uitsluiten, wat de representativiteit van de gegevens beïnvloedt.

Prijzen voor Qualtrics XM Employee Experience

Aangepaste prijzen

Qualtrics XM Beoordelingen en recensies van werknemerservaringen

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Qualtrics XM voor werknemerservaring?

Een G2-recensent deelt:

Ik kan alleen maar zeggen dat het geweldig is om gegevens te verzamelen en verder te analyseren om effectieve feedback te krijgen. De toegang tot realtime inzichten in de sentimentanalyse is erg nuttig om datagestuurde beslissingen te nemen. Bovendien vind ik de gebruiksvriendelijke interface prettig, waardoor het voor de teams toegankelijk is om goed te monitoren en te implementeren. Kortom, naar mijn mening verhoogt het de betrokkenheid van medewerkers.

Ik kan alleen maar zeggen dat het geweldig is om gegevens te verzamelen en verder te analyseren om effectieve feedback te krijgen. De toegang tot realtime inzichten in de sentimentanalyse is erg nuttig om datagestuurde beslissingen te nemen. Bovendien vind ik de gebruiksvriendelijke interface prettig, waardoor het voor de teams toegankelijk is om goed te monitoren en te implementeren. Kortom, naar mijn mening verhoogt het de betrokkenheid van medewerkers.

📚 Lees ook: Vergelijk toonaangevende tools voor medewerkerstevredenheidsonderzoeken om de betrokkenheid in realtime bij te houden.

13. Engagedly (het beste voor AI-gestuurde doelafstemming, betrokkenheid en talentontwikkeling)

via Engagedly

Engagedly is een talentmanagementplatform dat prestatiebeoordelingen, doelen en OKR's, continue feedback, leren, erkenning en loopbaanontwikkeling combineert.

De kern wordt gevormd door Marissa AI, een agentische AI-assistent die talentwerkstroomen automatiseert en verbetert: het stelt inzichtelijke feedback op, stemt IG-ontwikkelingspaden af op individuele behoeften, vat enquêtethema's samen en helpt managers om prestaties flexibel en zinvol te houden.

Deze ervaring combineert realtime erkenning, gamified betrokkenheid en slimme inzichtdashboards. Teams profiteren van AI-aangedreven prestatiekalibratie, AI-ondersteunde leersuggesties die zijn gekoppeld aan de voortgang van doelen, en intelligente herinneringen die ervoor zorgen dat iedereen op één lijn blijft.

Met behulp van talentanalyses, aanpasbare werkstroomen en een mobielgerichte strategie maakt Engagedly van talentmanagement een proactieve ervaring.

De beste functies van Engagedly

Marissa AI voert de automatisering uit van feedback, het aanmaken van doelen, IDP-ontwikkeling en enquêtesamenvattingen.

AI-gestuurde afstemming van doelen met gamification, erkenning en gelaagde zichtbaarheid

Continue feedback en pulscontroles met sentimentanalyse en realtime inzichten

Geïntegreerde leertrajecten en vaardigheidsmobiliteit aanbevolen door AI

Uniform platform met dashboards, analyses, mentoring en mobiele betrokkenheid

Limieten van Engagedly

Sommige gebruikers melden beperkingen bij het volledig aanpassen van de software aan unieke organisatorische behoeften.

Prijzen van Engagedly

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Engagedly

G2: 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Engagedly?

Een G2-recensent deelt:

Engagedly-software is een robuuste oplossing voor modern personeelsbeheer, waarbij het stellen van doelen, feedback, prestatiebeheer en 360-gradenbeoordelingen worden gecombineerd in één gebruiksvriendelijk platform. Dankzij de intuïtieve interface van de software kunnen werknemers en managers eenvoudig doelen stellen en bijhouden, continu feedback geven en check-ins en één-op-één-vergaderingen voeren. De 360-gradenbeoordelingsfunctie biedt een uitgebreide weergave van de prestaties van werknemers, waardoor eerlijke en nauwkeurige beoordelingen worden gegarandeerd.

Engagedly-software is een robuuste oplossing voor modern personeelsbeheer, waarbij het stellen van doelen, feedback, prestatiebeheer en 360-gradenbeoordelingen worden gecombineerd in één gebruiksvriendelijk platform. Dankzij de intuïtieve interface van de software kunnen werknemers en managers eenvoudig doelen stellen en bijhouden, continu feedback geven en check-ins en één-op-één-vergaderingen voeren. De 360-gradenbeoordelingsfunctie biedt een uitgebreide weergave van de prestaties van werknemers, waardoor eerlijke en nauwkeurige beoordelingen worden gegarandeerd.

🧭 Trivia: Het moderne OKR-raamwerk ontstond in de jaren 70 bij Intel, onder leiding van Andy Grove, die algemeen wordt beschouwd als de vader van OKR's. Grove bouwde voort op het MBO-raamwerk van Peter Drucker, maar introduceerde een meer flexibele, doelgerichte aanpak die de nadruk legde op duidelijkheid en verantwoordelijkheid, terwijl er meer flexibiliteit was bij het stellen van doelen.

Belangrijkste voordelen van AI-feedbacksoftware bij het trainen van medewerkers

AI-feedbacksoftware transformeert de opleiding van medewerkers van een afvinkoefening naar een boeiende, resultaatgerichte ervaring. In plaats van te wachten tot het einde van een cursus om te zien of het geleerde is blijven hangen, biedt AI realtime inzichten, personaliseert het traject en geeft het trainers duidelijke signalen over waar ze moeten ingrijpen.

1. Real-time feedback die retentie stimuleert

AI wacht niet tot na de training om een enquête te houden, maar coacht op het moment zelf. Leerlingen krijgen direct aanwijzingen, hints en correcties, waardoor ze concepten sneller begrijpen en langer onthouden.

2. Gepersonaliseerde leertrajecten

Geen twee werknemers leren op dezelfde manier. AI analyseert gedrag, tempo en begrip om voor elke leerling de beste volgende stap aan te bevelen, waardoor een op maat gemaakt traject ontstaat dat de training relevant en motiverend houdt.

3. Vroegtijdige detectie van vaardigheidstekorten

In plaats van maanden later prestatieverschillen te ontdekken, wijst AI tijdens de training aan waar medewerkers moeite mee hebben. Trainers kunnen dan direct medewerkers ondersteunen met gerichte hulp, zodat kleine problemen niet uitgroeien tot grote obstakels.

4. Bruikbare inzichten voor managers en HR

Dashboards op basis van AI zetten ruwe feedback om in duidelijke, visuele inzichten. Leidinggevenden kunnen patronen zien, het rendement op investeringen bijhouden en trainingen direct koppelen aan prestatieverbeteringen.

5. Schaalbaar, continue verbetering

Of u nu 50 of 5000 medewerkers traint, AI zorgt voor consistentie en eerlijkheid. Het leert ook in de loop van de tijd, waardoor aanbevelingen worden verbeterd, content wordt verfijnd en elke trainingscyclus slimmer wordt dan de vorige.

📚 Lees ook: Ontvang gratis kant-en-klare sjablonen voor trainingsplannen voor een soepelere onboarding en vaardigheidsontwikkeling.

Het is tijd om slimmer te trainen, niet harder.

Medewerkersopleiding hoeft geen statisch, eenzijdig proces te zijn.

Met AI-feedbacksoftware kunt u leren omzetten in een gepersonaliseerde, interactieve ervaring die zich aanpast aan elke medewerker. In plaats van te vertrouwen op verouderde enquêtes of algemene beoordelingen, biedt AI realtime inzichten, schaalbare personalisatie en bruikbare begeleiding, waardoor training een echte groeimotor voor uw organisatie wordt.

Van tools voor continue feedback tot AI-gestuurde coaching: deze platforms bewijzen dat wanneer feedback slimmer wordt, training effectiever wordt. Het resultaat? Betrokken medewerkers, snellere ontwikkeling van vaardigheden en een meetbare ROI op elk leerinitiatief.

👉 Begin vandaag nog met ClickUp —gratis—en breng AI-gestuurd leren, feedback en prestaties samen in één naadloos platform.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

AI levert realtime, gepersonaliseerde inzichten in plaats van uniforme evaluaties. Het brengt kennislacunes aan het licht, stelt op maat gemaakte leertrajecten voor en vat feedback samen in duidelijke actiepunten voor zowel werknemers als managers.

Nee. AI versnelt en schaalt het feedbackproces, maar menselijke trainers voegen context, empathie en begeleiding toe die AI niet kan evenaren. De beste resultaten worden behaald door de efficiëntie van AI te combineren met menselijke coaching.

AI kan nuances zoals lichaamstaal, emotionele context of culturele signalen missen. Het vereist ook hoogwaardige gegevens om zinvolle inzichten te genereren. Daarom gebruiken veel bedrijven AI als aanvulling op – en niet ter vervanging van – menselijk oordeel.

Door statistieken bij te houden, zoals verbetering van vaardigheden, voltooiingspercentages van trainingen, prestaties van medewerkers en betrokkenheid. AI koppelt leerresultaten ook aan Business KPI's, waardoor het gemakkelijker wordt om de waarde van investeringen in training aan te tonen.

Sectoren met een groot, verdeeld of snel evoluerend personeelsbestand merken het meeste effect, zoals technologie, gezondheidszorg, financiën, detailhandel en productie. Overal waar werknemers voortdurend bijgeschoold moeten worden, voegt AI-feedback waarde toe.

De kosten variëren per platform en bedrijfsgrootte. Sommige tools bieden betaalbare instapabonnementen voor kleine teams, terwijl oplossingen voor ondernemingen een aangepaste offerte vereisen. Veel leveranciers bieden ook gratis proefversies aan, zodat u het product kunt testen voordat u een beslissing neemt.