10 beste alternatieven voor Martin AI voor slimmere planning en persoonlijke productiviteit

Tools zoals Martin AI voorkomen last-minute wijzigingen in uw planning. Sommige gebruikers vinden de planningssuggesties echter iets te rigide, waardoor ze gebeurtenissen handmatig moeten aanpassen aan hun werkelijke prioriteiten.

Anderen vinden dat de integraties een limiet hebben, waardoor het lastig is om verbinding te maken met alle tools die ze dagelijks gebruiken. Daardoor zijn ze uiteindelijk op zoek naar informatie en moeten ze taken uit meerdere andere tools koppelen, waardoor ze kostbare tijd verliezen aan werkversnippering.

Het is tijd om op zoek te gaan naar een alternatief en na te denken over wat voor u echt belangrijk is in een productiviteitstool. Of u nu op zoek bent naar strengere gegevensveiligheid, slimme verificatie-stappen om last-minute verrassingen te voorkomen of slim taakbeheer, u vindt een tool die bij uw gebruikssituatie past.

In deze blog verkennen we de beste alternatieven voor Martin AI die zich aanpassen aan uw manier van werk. 🚀

Waarom kiezen voor alternatieven voor Martin AI?

Hoewel Martin AI geprezen wordt om zijn eenvoud, voldoet het niet aan de eisen van gevorderde gebruikers. Hier zijn enkele redenen waarom u zou kunnen overwegen om over te stappen op een alternatief voor Martin AI:

beperkt complexe automatisering: *Presteert het beste met eenvoudige nog te doen-lijstjes en rechttoe rechtaan taken, maar schiet vaak tekort bij meerlagige of logische werkstroom

voelt als een vroeg stadium: *Gebruikers beschrijven de ervaring als meer een alfa- of vroege bèta-versie dan een productieklaar hulpmiddel

Last van bugs: Kernfuncties kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, fouten veroorzaken en het dagelijks gebruik verstoren

Problemen met betrouwbaarheid: Veelbelovende functies zoals AI-bellen werken vaak niet zoals verwacht, waardoor ze onbetrouwbaar zijn voor professioneel gebruik

Sterk afhankelijk van feedback van gebruikers: Voortdurende ontwikkeling is afhankelijk van early adopters die problemen rapporteren en de productrichting in realtime vormen

👀 Wist u dat? Tussen 1974 en 1980 kende het veld van AI zijn eerste grote tegenslag, bekend als de 'AI-winter'. Door onvervulde verwachtingen en teleurstellende resultaten van vroeg onderzoek daalden de financiering, de publieke belangstelling en het overheidsondersteunen drastisch.

Martin AI-alternatieven in één oogopslag

Voordat we verdergaan met een diepgaande analyse, gaan we eerst de beste alternatieven voor Martin AI vergelijken.

Tool Meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Werkbeheer met AI-aangedreven automatisering en samenwerking Teamgrootte: individuen, kleine en middelgrote teams, en grote ondernemingen AI-schrijven, taakoverzichten, aangepaste automatiseringen, AI-samenwerkingstools zoals documenten en chatten, projectplanning, persoonlijke follow-ups en projectvisualisatie Gratis abonnement beschikbaar; aangepast abonnement mogelijk voor ondernemingen Jasper AI-aangedreven marketing en contentaanmaken Teamgrootte: marketingteams, contentbureaus en merkstrategen Contentgeneratie, AI-sjablonen voor marketingtoepassingen, aanpassing van de toon, merkstemgeheugen en talen die worden ondersteund Betaalde abonnementen beginnen bij $ 69 per maand per gebruiker Microsoft Copilot Studio Aangepaste copiloten bouwen binnen het Microsoft-ecosysteem Teamgrootte: Onderneming-gebruikers, Microsoft 365-gebruikers en IT-teams Promptbouw in natuurlijke taal, Power Platform-integratie, realtime responscontrole, adaptieve kaarten, automatiseringstaken Optie om per gebruik te betalen of $ 200 per jaar Notion AI Productiviteit en documentatie verbeteren binnen NotionTeamgrootte: Kenniswerkers, teammedewerkers en gebruikers die hun persoonlijke productiviteit willen verhogen Contextbewuste samenvattingen, opschonen van aantekeningen, vragen en antwoorden binnen pagina's, taaksuggesties, inzichten in vergaderingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker NotebookLM AI-ondersteund onderzoek en kennisbeheerTeamgrootte: Onderzoekers, analisten en academische teams Op documenten gebaseerde vragen en antwoorden, op bronnen gebaseerde citaten, aantekening samenvatting, onderwerp gekoppeld, op query gebaseerde samenvatting Gratis abonnement beschikbaar; prijzen aangepast Celoxis Projectportfoliobeheer op bedrijfsniveau Teamgrootte: PMO's, operationele kop en bedrijfsteams Aangepaste dashboards, projectstatus bijhouden, tijd- en resourcebeheer, visualisatie van werklast en financiële prognoses Betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) STAN AI Real-time executive dashboard en AI-inzichten Teamgrootte: besluitvormers, bedrijfsanalisten en C-level executives Live datastreaming, KPI-monitoring, voorspellende analyses, aangepaste datapijplijnen, aggregatie van verschillende tools Aangepaste prijzen Zendesk AI AI-gestuurde automatisering van klantenservice Teamgrootte: Ondersteuningsteams en dienstverlenende ondernemingen AI-ticket triage, intentiedetectie, automatische reacties, antwoord suggesties, escalatievoorspelling Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 69 per maand per gebruiker Qodo No-code AI-werkstroom en automatisering Teamgrootte: Productteams, interne operaties en automatiseringsleiders Drag-and-drop-interface, chatbotbouwer, GPT-toolintegratie, voorwaarde triggers, uploads naar kennisbank Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 38 per maand per gebruiker My AskAI Aangepaste AI-Q&A-assistenten maken op basis van documenten Teamgrootte: consultants, docenten en klantgerichte teams Documentinvoer, slimme Q&A-generatie, chatbot-integratie, aangepaste branding, analytisch dashboard Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 149/maand

De beste alternatieven voor Martin AI om te gebruiken

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Martin AI heeft vanwege zijn potentieel veel rente gewekt. Als u het echter te eenvoudig vindt, zijn er tal van betrouwbare alternatieven.

Laten we er een paar bekijken.

1. ClickUp (het beste voor werkbeheer met AI-aangedreven automatisering en samenwerking)

Krijg inzicht in taken, de voortgang van teams en meer met ClickUp AI Knowledge Management

In een tijdperk waarin teams jongleren met meerdere AI-tools voor schrijven, aantekeningen maken, planning en brainstormen, onderscheidt ClickUp zich door AI-wildgroei te voorkomen – de fragmentatie die ontstaat door het gebruik van te veel losstaande AI-apps.

In plaats van te vertrouwen op afzonderlijke tools zoals Martin voor brainstormen, Otter.ai voor vergaderingsaantekeningen en Google Agenda voor planning, brengt ClickUp alles onder één dak samen.

*clickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werk.

ClickUp Brain verandert uw werkruimte in een volledig door AI ondersteunde engine. Het begrijpt de context van uw werk, de doelen waar u naartoe werkt, de projecten die u beheert en de documenten waarop u vertrouwt.

Geef ClickUp Brain een opdracht in natuurlijke taal om informatie uit uw werkruimte te verzamelen

Brain's AI Knowledge Manager haalt informatie uit taken, documenten en chats om u direct nauwkeurige antwoorden te geven met volledige context. U kunt het vragen om samenvattingen, beslissingsgeschiedenissen of specifieke nummers te genereren en binnen enkele seconden antwoorden krijgen.

Bovendien genereert de AI Project Manager automatisch tijdlijnen, wijst taken toe, voorspelt risico's en vat projectupdates samen. Als u bijvoorbeeld een productlancering beheert, kunt u het programma vragen om een marketingtijdlijn te maken, taken toe te wijzen op basis van de beschikbaarheid van het team en risicovolle deadlines te markeren.

Haal taakinzichten en samenvattingen uit uw werkruimte, definieer complexe workflows en maak projectplannen met ClickUp Brain

Voor functies waarin content en communicatie een grote rol spelen, kan de AI Writer op basis van enkele aantekeningen eerste concepten voor blogposts, briefings of campagneplannen opstellen. Deze persoonlijke AI-assistent past zich aan uw rol aan, zodat elk antwoord op maat is.

Brainstorm ideeën, creëer content en verfijn concepten met ClickUp Brain

Om repetitief werk te elimineren, kunt u gebruikmaken van ClickUp Autopilot Agents. U kunt AI-assistenten ontwerpen die specifiek zijn afgestemd op uw team en zijn behoeften. In tegenstelling tot vooraf gebouwde agents, kunt u met aangepaste Agents uw eigen triggers, voorwaarden en acties definiëren binnen ClickUp.

U kunt bijvoorbeeld een trigger instellen zodat elke keer dat een ontwikkelaar een functie als 'Klaar voor testen' markeert, uw aangepaste agent deze aan een QA-engineer kan toewijzen en de taakstatus kan bijwerken.

Configureer de Autopilot Agents van ClickUp om activiteiten te monitoren en uw instructies uit te voeren – zonder dat u daarvoor code hoeft te schrijven

Als uw team ook tools buiten ClickUp gebruikt , is Brain MAX de AI-desktopapp die ze allemaal met elkaar verbindt.

Hiermee kunt u zoeken in uw werkruimte en geïntegreerde tools, gebruikmaken van premium externe AI-modellen (zoals GPT, Gemini of Claude) en met Talk to Tex kunt u uw werk met uw stem vragen, dicteren en commando's geven – handsfree, waar u ook bent.

Bekijk deze video voor meer informatie:

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

Sommige gebruikers ervaren een steile leercurve vanwege de uitgebreide functies en de aangepaste mogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

ClickUp is zonder twijfel de meest flexibele en krachtige tool voor projectmanagement waarmee ik heb gewerkt. Als oprichter van WRKSTN help ik bureaus en creatieve teams hun activiteiten te stroomlijnen, en ClickUp speelt daarbij een centrale rol. Dankzij de mogelijkheid om alles aangepast te maken, van taaksoorten tot automatiseringen, in combinatie met tools zoals dashboard, formulier en nu ook ClickUp Brain, kan ik schaalbare, efficiënte systemen bouwen voor elke werkstroom. Bovendien vind ik het geweldig hoe snel het platform zich blijft ontwikkelen.

ClickUp is zonder twijfel de meest flexibele en krachtige tool voor projectmanagement waarmee ik heb gewerkt. Als oprichter van WRKSTN help ik bureaus en creatieve teams hun activiteiten te stroomlijnen, en ClickUp speelt daarbij een centrale rol. Dankzij de mogelijkheid om alles aangepast te maken, van taaksoorten tot automatiseringen, in combinatie met tools zoals dashboards, formulier en nu ook ClickUp Brain, kan ik schaalbare, efficiënte systemen bouwen voor elke werkstroom. Bovendien vind ik het geweldig hoe snel het platform zich blijft ontwikkelen.

📮 ClickUp Insight: 29% van de managers zegt dat knelpunten te laat worden ontdekt, maar slechts 12% gebruikt geautomatiseerde statusrapportage om ze te voorkomen. De vertraging heeft een prijs. Tegen de tijd dat een taak wordt gemarkeerd, blokkeert deze vaak al de voortgang verderop in het proces. De waarheid? Knelpunten beginnen niet groot, ze beginnen onzichtbaar. ClickUp Brain kan u helpen om afhankelijkheden proactief bij te houden, updates te monitoren en risico's in realtime te signaleren. Gebruik het om direct statusrapportage en slimme waarschuwingen te genereren wanneer taken stilvallen, deadlines verschuiven of de werklast piekt. 💫 Echte resultaten: Finastra zag een toename van 30% in samenwerking en een groei van 40% in GTM-efficiëntie dankzij de uniforme ClickUp-werkruimte.

2. Jasper (het beste voor AI-aangedreven marketing en content-aanmaken)

via Jasper

Terwijl Martin AI bredere assistent-achtige functies kan uitvoeren, richt Jasper AI zich op het helpen voldoen aan schrijf- en communicatiebehoeften. Met de sleuteltools, zoals Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor en AI- sjablonen voor content, kunt u taken uitbesteden waar Martin AI niet in gespecialiseerd is.

Jasper Chat kan brainstormen, ideeën herzien of uitbreiden, en Brand Voice zorgt voor consistentie in toon en stijl. Bovendien helpen werkstroom om concepten door gedefinieerde fases te loodsen zonder telkens opnieuw prompts te moeten bedenken, en maakt de Document Editor het mogelijk om samen te schrijven, bewerking te doen of teksten in verschillende formaten te verfijnen.

Hoewel het geen vergaderingen, follow-ups of complexe taakafhankelijkheid automatiseert, voldoet het aan de meeste behoeften voor rollen met veel content.

De beste functies van Jasper

Lanceer target-gerichte campagnes met Jasper Audiences en stem elk bericht nauwkeurig af

Jasper Studio en Canva , waaronder het genereren van lange content en het visueel ordenen van ideeën Gebruik AI om taken te automatiseren meten, waaronder het genereren van lange content en het visueel ordenen van ideeën

Optimaliseer voor SEO met ingebouwde Surfer SEO-integratie voor betere zichtbaarheid

Limieten van Jasper

De beeldmaker is eenvoudig en de tool hallucineert, net als andere AI-tools, feiten en gegevenspunten

Prijzen van Jasper

Pro: $ 69/maand per zetel

Zakelijk: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1840 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper?

Een recensie verwoordt het als volgt:

Schrijft hoogconverterende verkoopteksten IN MIJN STEM. De teksten klinken echt als ik. Ik kan nu binnen enkele minuten e-mails, social media-berichten en advertenties schrijven, waar ik vroeger dagenlang over piekerde en uitstelde. Het doet al het zware werk voor mij en ik hoef geen tekstschrijver in te huren.

Schrijft hoogconverterende verkoopteksten IN MIJN STEM. De teksten klinken echt als ik. Ik kan nu binnen enkele minuten e-mails, social media-posts en advertenties schrijven, waar ik vroeger dagenlang over piekerde en uitstelde. Het doet al het zware werk voor mij en ik hoef geen tekstschrijver in te huren.

👀 Wist u dat? In 1956 creëerden Allen Newell, Herbert Simon en J. C. Shaw Logic Theorist, het eerste AI-programma. Dit markeerde de geboorte van kunstmatige intelligentie, aangezien zij hielpen bij het bedenken van de term zelf.

📚 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Jasper AI

3. Microsoft Copilot Studio (het beste voor het bouwen van aangepaste copilots binnen het Microsoft-ecosysteem)

via Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio is een low-code platform waarmee professionals met minimale technische expertise AI-aangedreven agents kunnen bouwen en implementeren. Terwijl Martin AI zich richt op autonome taakuitvoering en integraties, voegt Copilot Studio de sterke punten van het ecosysteem van Microsoft toe.

U krijgt meer dan 1500 vooraf gebouwde connectoren voor interne tools, directe onderbouwing van antwoorden via Knowledge Sources en governance op ondernemingsniveau via Microsoft Purview.

Het werkt via natuurlijke taalprompts en visuele dialoogstromen die worden ondersteund door componenten zoals Topics, Slot Filling en Entities. Dit betekent dat niet-ontwikkelaars gestructureerde, contextbewuste AI-agents kunnen creëren die werkstroom kunnen automatiseren, gegevens kunnen ophalen en meerstapgesprekken kunnen voeren

De beste functies van Microsoft Copilot Studio

Creëer agentenassistenten voor het afhandelen van meerstap taken met behulp van taalmodellen, instructies, kennis, acties, invoer en triggers

Gebruik geavanceerd prompt- en plug-inbeheer om generatieve AI-promptsjablonen te ontwerpen en te testen

Stroomlijn werkstroom met meer dan 1000 vooraf gebouwde connectoren voor systemen zoals SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow en meer

Limieten van Microsoft Copilot Studio

Het produceert onnauwkeurige resultaten in Excel, waardoor gebruikers dezelfde vraag in meerdere query's opnieuw moeten formuleren

Prijzen van Microsoft Copilot Studio

Pay-as-you-go-optie

Copilot Studio: $ 200,00 voor 25.000 Copilot-kredieten/maand, jaarlijks te betalen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Copilot Studio?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Copilot bespaart me uren tijd en stelt me in staat om mijn clients meer te bieden dan voorheen, door me te helpen met geavanceerde taken en analyses.

Copilot bespaart me uren tijd en stelt me in staat om mijn clients meer te bieden dan voorheen, door me te helpen met geavanceerde taken en analyses.

📚 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Microsoft Copilot

4. Notion AI (het beste voor het verbeteren van de productiviteit en documentatie binnen Notion)

via Notion

Voor drukke asynchrone teams die werken in een Notion-werkruimte is Notion AI handig voor het beheren van dagelijkse taken. Het is niet ontworpen om uw kalender te beheren of e-mailopvolgingen te automatiseren zoals Martin AI. Als uw grootste uitdaging echter is om georganiseerd te blijven en schriftelijk werk sneller af te ronden, kan Notion AI u helpen.

Hiermee kunt u AI gebruiken voor vergaderantekeningen en versnipperde brainstormsessies omzetten in beknopte samenvattingen. En als u vastloopt in een lang document, kunt u het gewoon vragen om de sleutelpunten eruit te halen met behulp van het /ask AI-commando.

Het werkt naadloos binnen de Notion-editor, waar u de toon kunt verfijnen, grammatica kunt corrigeren, content kunt vertalen of rommelige aantekeningen kunt herformatteren zonder van app te wisselen. De AI is contextbewust binnen uw werkruimte, dus het put rechtstreeks uit uw bestaande pagina's en gekoppelde documenten bij het genereren van output.

De beste functies van Notion AI

Categoriseer content, maak FAQ's en bouw doorzoekbare kennisbanken

Genereer content zoals blogposts, e-mails of projectbeschrijvingen met de tekstgenerator van Notion AI

Vertaal tekst tussen verschillende talen met behoud van de context

Limieten van Notion AI

Sommige automatiseringen werken onvoorspelbaar, zoals het aanmaken van terugkerende pagina's die geen automatiseringen triggeren

Prijzen van Notion AI

Free

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 24/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Notion AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion AI?

Volgens een recensent:

Notion AI is geweldig! Ik hoef niet langer tussen apps te schakelen om te brainstormen of vergaderantekeningen samen te vatten, mijn schrijfstijl te verfijnen of de toon van mijn teksten aan te passen, omdat de AI dat voor mij doet en alles op één plek staat.

Notion AI is geweldig! Ik hoef niet langer tussen apps te schakelen om te brainstormen of vergaderantekeningen samen te vatten, mijn schrijfstijl te verfijnen of de toon van mijn teksten aan te passen, omdat de AI dat voor mij doet en alles op één plek staat.

👀 Wist u dat? Generatieve AI is een verschuiving van een biljoen dollar. Volgens McKinsey kunnen Gen AI-toepassingen jaarlijks tot wel 4,4 biljoen dollar aan de wereldeconomie toevoegen.

📚 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Notion AI

5. NotebookLM (het beste voor AI-ondersteund onderzoek en kennisbeheer)

via NotebookLM

NotebookLM is de onderzoeks- en samenvattingstool van Google die snel informatie uit uw eigen content haalt. De tool werkt volledig op basis van de materialen die u uploadt, zoals pdf's, strategiedocumenten, interviewtranscripties of presentaties, en helpt u de informatie te begrijpen en te ordenen.

Zodra uw documenten zijn ingevoerd, kunt u vragen stellen, samenvattingen opvragen of nieuwe content genereren op basis van wat het al 'weet'. Bovendien biedt het inline citaten die gekoppeld zijn aan het bronbestand en de locatie voor alle door AI gegenereerde inzichten.

U kunt ook gerelateerde documenten groeperen in notitieboeken om content te beheren op basis van team, project, sprints of doelstellingen.

Terwijl Martin AI zich richt op de automatisering van werkstroom, is NotebookLM speciaal ontwikkeld voor kenniswerk. Dit maakt het zeer geschikt voor onderzoekers, strategen en teams die veel met content werken en betekenis en verbindingen uit hun data moeten halen.

De beste functies van NotebookLM

Navigeer door complexe onderwerpen en ontdek verbindingen binnen notitieblokken met de Mind Map

Genereer outputs in meer dan 50 talen, waaronder studiegidsen, samenvattingen en chatresponsen

Analyseer pdf's en afbeeldingen met automatische suggesties voor aanvullende bronnen om uw kennis uit te breiden

Limieten van NotebookLM

Soms kunnen de antwoorden wat te algemeen of oppervlakkig aanvoelen, vooral wanneer uw materiaal technisch van aard is

Prijzen van NotebookLM

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van NotebookLM

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor NotebookLM voor het maken van aantekeningen

6. Celoxis (het beste voor projectportfoliobeheer op ondernemingsniveau)

via Celoxis

Celoxis is een project- en portfolio management platform voor grote ondernemingen die meerfasige initiatieven beheren. Met behulp van Gantt-grafieken met automatische planning, projectoverschrijdende afhankelijkheden en kritieke padanalyse kunt u resources beheren met ingebouwde capaciteitsplanning, op vaardigheden gebaseerde filtering en realtime werklastbalans.

Waar Martin AI zich sterk richt op automatisering, biedt Celoxis Lex, een AI-assistent voor vragen in natuurlijke taal. Net als bij Martin AI kunt u Lex vragen om risico's in kaart te brengen, middelen opnieuw in evenwicht te brengen, tijdlijnen te voorspellen of personeelsplannen op te stellen. Het verschil is dat Lex rechtstreeks is gekoppeld aan de dashboards van Celoxis, waardoor u direct contextuele gegevens krijgt.

Het platform biedt ook ingebouwde budgettering, omzetprognoses, marge-bijhouden en aangepaste KPI-rapportage. Deze combinatie van geavanceerde planning, AI-gestuurde beslissingen en financiële controle maakt het een goede keuze voor grootschalige projecten.

De beste functies van Celoxis

Automatiseer de projectaanvraag via webformulieren, e-mails en spreadsheets met aangepaste rangschikkingslogica om verzoeken te prioriteren

Stel dynamische projectplannen op met geavanceerde planning die zich aanpast aan de beschikbaarheid van middelen, taakafhankelijkheden, vertragingen en prioriteiten

Beheer risico's met behulp van visuele dashboards die de waarschijnlijkheid, impact en aangepaste risicoparameters beoordelen

Limieten van Celoxis

Hoewel er een voor mobiel geoptimaliseerde webinterface is, biedt Celoxis geen native mobiele app, wat een limiet kan zijn voor gebruikers die onderweg taken moeten beheren

Prijzen van Celoxis

Core: $ 10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Essential: $ 25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Professional: $ 35/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Zakelijk: $ 45/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

*onderneming: Aangepaste prijzen

Celoxis-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 360 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 310 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Celoxis?

Een G2-gebruiker deelde deze feedback:

Celoxis biedt een uitgebreide omgeving voor projectmanagement die alles afhandelt, van taakplanning en toewijzing van middelen tot urenregistratie en aangepaste rapportage. De Gantt-grafieken zijn intuïtief, de realtime dashboards zijn een groot pluspunt voor het bijhouden van KPI's, en de aangepaste werkstroom helpt bij het afstemmen van projectprocessen op de bedrijfsactiviteiten.

Celoxis biedt een uitgebreide omgeving voor projectmanagement die alles afhandelt, van taakplanning en toewijzing van middelen tot urenregistratie en aangepaste rapportage. De Gantt-grafieken zijn intuïtief, de realtime dashboards zijn een groot pluspunt voor het bijhouden van KPI's en de aangepaste werkstroom helpt bij het afstemmen van projectprocessen op de bedrijfsactiviteiten.

🧠 Leuk weetje: In 1966 creëerde MIT-professor Joseph Weizenbaum Eliza, 's werelds eerste chatbot. Eliza, die de rol van psychotherapeut vervulde, bootste gesprekken na door eenvoudige regels toe te passen op de invoer van gebruikers. De bot, genoemd naar Eliza Doolittle uit Pygmalion, liet zien hoe taal alleen intelligentie kon simuleren, lang voordat moderne AI-modellen opkwamen.

7. STAN AI (het beste voor realtime dashboard voor leidinggevenden en AI-inzichten)

via STAN AI

STAN AI is speciaal ontwikkeld voor beheerders van vastgoed en verenigingen van eigenaren en is een niche-alternatief voor Martin AI. In plaats van algemene projectautomatisering richt het zich op communicatie met bewoners en serviceverzoeken.

De AI-tool is beschikbaar als een suite van AI-tools, Textbot, e-mail, Web Chat en Voice, en reageert onmiddellijk op berichten van bewoners, reserveert voorzieningen en verwerkt onderhoudsverzoeken zonder menselijke tussenkomst.

De virtuele AI-assistent kan worden geïntegreerd met uw bestaande vastgoedbeheersoftware, zoals Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS en meer. Bewoners kunnen accountinformatie bekijken, faciliteiten reserveren en serviceverzoeken indienen, terwijl STAN deze doorstuurt naar uw PMS en bewoners op de hoogte houdt van de status.

De beste functies van STAN AI

Configureer meer dan 600+ werkstroomintegraties en automatiseer repetitieve taken zoals het reageren op Google Reviews met de AI-engine van STAN Turbo

Maak de chatbot aan met white-label-opties, zodat deze is aangepast aan de huisstijl van uw bedrijf

Krijg toegang tot functies zoals AI-personages, emoji's, contextuele interpretatie en communicatie via meerdere kanalen

Limieten van STAN AI

De installatie is tijdrovend

Prijzen van STAN AI

Aangepaste prijzen

STAN AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over STAN AI?

Hier is een G2-recensie:

Zodra u STAN AI hebt ingesteld en uw bewoners hierover hebt geïnformeerd, kan het zeer nuttig zijn om het aantal telefoontjes en e-mails dat u dagelijks ontvangt te verminderen.

Zodra u STAN AI hebt ingesteld en uw bewoners hierover hebt geïnformeerd, kan het zeer nuttig zijn om het aantal telefoontjes en e-mails dat u dagelijks ontvangt te verminderen.

8. Zendesk AI (het beste voor AI-gestuurde automatisering van klantenservice)

via Zendesk

Zendesk AI, vaak AI Copilot genoemd, is geïntegreerd in het Zendesk Resolution Platform. Net als Martin AI versnelt het werkstroom met realtime suggesties en automatisering. Maar terwijl Martin breder is, is Zendesk AI gespecialiseerd in klantenservice.

Het analyseert tickets op sentiment, taal en intentie en stelt direct antwoorden, acties of kennisartikelen voor. De intelligente triage-functie categoriseert verzoeken automatisch en stuurt ze door op basis van urgentie of onderwerp om de responstijden te verkorten.

Als u kiest voor duurdere abonnementen, krijgt u functies zoals ticketoverzichten, sentimentvoorspellingen en macro-suggesties op basis van trends uit het verleden.

De beste functies van Zendesk AI

Geef agents meer mogelijkheden met AI-aangedreven suggesties, waaronder het opstellen van antwoorden, het herformuleren van reacties en het aanpassen van de toon

Verbeter de aangepaste selfservice voor klanten met generatieve AI -zoekfuncties en semantische zoekmogelijkheden

Gebruik realtime analyses en inzichten om ticket trends en klantensentiment te monitoren en service werkstroom te optimaliseren

Limieten van Zendesk AI

De instellingen van de beheerder kunnen wat complex of onintuïtief aanvoelen, vooral bij het instellen van geavanceerde werkstroom of automatisering

Prijzen van Zendesk AI

Gratis proefversie

Klantenservice Ondersteuningsteam: $ 25/maand per gebruiker Suite Team: $ 69/maand per gebruiker Suite Professional: $ 149/maand per gebruiker Suite Enterprise: $ 219/maand per gebruiker

Ondersteuningsteam: $ 25/maand per gebruiker

Suite Team: $ 69/maand per gebruiker

Suite Professional: $ 149/maand per gebruiker

Suite Enterprise: $ 219/maand per gebruiker

Employee service Suite team : $ 69/maand per gebruiker Suite Growth: $ 115/maand per gebruiker Suite Professional: $ 149/maand per gebruiker Suite Enterprise: $ 219/maand per gebruiker

Suite-team : $ 69/maand per gebruiker

Suite Growth: $ 115/maand per gebruiker

Suite Professional: $ 149/maand per gebruiker

Suite Enterprise: $ 219/maand per gebruiker

Ondersteuningsteam: $ 25/maand per gebruiker

Suite Team: $ 69/maand per gebruiker

Suite Professional: $ 149/maand per gebruiker

Suite Enterprise: $ 219/maand per gebruiker

Suite-team : $ 69/maand per gebruiker

Suite Growth: $ 115/maand per gebruiker

Suite Professional: $ 149/maand per gebruiker

Suite Enterprise: $ 219/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zendesk AI

G2: 4,3/5 (meer dan 6500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 4.060 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zendesk AI?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Zendesk is een van de best beheersbare tools voor ticketbeheer waarmee ik tot nu toe heb gewerkt. Het navigeren door opties, het dashboard, het bellen van partners met behulp van geïntegreerde extensies en het gebruik van AI voor ticketsamenvattingen zijn allemaal supergemakkelijk en in een mum van tijd te begrijpen. In een kantooromgeving presteert het absoluut goed en is de omgeving ook voorzien van veiligheid.

Zendesk is een van de best beheersbare tools voor ticketbeheer waarmee ik tot nu toe heb gewerkt. Het navigeren door opties, het dashboard, het bellen van partners met behulp van geïntegreerde extensies en het gebruik van AI voor ticketsamenvattingen zijn allemaal supergemakkelijk en in een mum van tijd te begrijpen. In een kantooromgeving presteert het absoluut goed en is de omgeving ook veilig.

9. Qodo (het beste voor AI-werkstroom en automatisering zonder code)

via Qodo

Net als Martin AI maakt Qodo AI gebruik van automatisering om het werk te versnellen, maar richt het zich op codekwaliteit en leveringspijplijnen. Het biedt Qodo Gen, Qodo Merge en Qodo Command voor het genereren van code, het aanmaken van tests en feedback op pull-verzoeken, rechtstreeks in uw IDE of CI-pijplijn.

Met het agentframework kunt u agents met meerdere stappen maken voor CI/CD, probleem triage of het bijhouden van technische schulden. U kunt agents uitvoeren vanaf de terminal, via webhooks of in een web-UI. Dit maakt Qodo AI een goede optie voor teams die AI willen integreren in hun softwareontwikkelingsproces.

De beste functies van Qodo

Werk naadloos samen terwijl Qodo-agents binnen uw IDE, terminal of Git-platform draaien

Pas AI-werkstroomautomatisering aan met Qodo Command, waarmee u agents kunt bouwen en aanpassen voor unieke taaktautomatisering

Integreer met uw bestaande stack dankzij de integraties voor populaire IDE's (VSCode, JetBrains), Git-platforms en andere tools

Limieten van Qodo

Gebruikers klagen dat ze meerdere pogingen moeten doen om testcases te laten werk

Prijzen van Qodo

Ontwikkelaar: Gratis

Teams: $ 38/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Qodo-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Qodo?

Hier is een G2-recensie:

Qodo begrijpt op intelligente wijze de context van mijn code en heeft projectspecifieke nuances, die een enorm verschil kunnen maken. Het helpt door de tijd die wordt besteed aan het uitzoeken van syntaxis of het onthouden van functie-namen te verminderen, waardoor zowel de snelheid als de kwaliteit van de code wordt verbeterd.

Qodo begrijpt op intelligente wijze de context van mijn code en heeft projectspecifieke nuances, die een enorm verschil kunnen maken. Het helpt door de tijd die wordt besteed aan het uitzoeken van syntaxis of het onthouden van functie-namen te verminderen, waardoor zowel de snelheid als de kwaliteit van de code wordt verbeterd.

10. My AskAI (het beste voor het maken van aangepaste AI-Q&A-assistenten op basis van documenten)

via My AskAI

My AskAI automatiseert de klantenservice via sms, chatten, e-mail, WhatsApp en tools zoals Intercom, Slack en Zendesk. Net als Martin AI kan het worden getraind op basis van uw eigen content, maar AskAI richt zich meer op omnichannel-dekking.

Het leert van uw kennisbank, helpartikelen en website en beantwoordt vervolgens direct vragen. Indien nodig biedt de AI-automatisering een soepele overdracht naar menselijke medewerkers, zodat u geen concessies hoeft te doen aan de betrouwbaarheid.

Ingebouwde gesprekkanalyses geven u inzicht in terugkerende pijnpunten, bugs of veelgestelde vragen.

De beste functies van My AskAI

Automatiseer antwoorden op veelgestelde vragen door de tool te trainen met uw documenten, FAQ's of kennisbanken.

Zoek in meerdere databronnen, zoals pdf's, webpagina's, databases of cloudopslagruimte, voor nauwkeurige informatieverzameling.

Deel antwoorden met aanpasbare toegangscontroles om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers gevoelige informatie kunnen zien.

Limieten van My AskAI

Gebruikers klagen over problemen met het uploaden van interne documenten.

Mijn AskAI-prijzen

Gratis proefversie

Pro: $ 149/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Mijn AskAI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over My AskAI?

Lees wat deze recensent te zeggen had:

Ik werk met een aantal kleine bedrijven en dit is een snelle en gemakkelijke manier om het onboardingproces te verbeteren. Ze kunnen snel alle onboardingdocumentatie in verbinding brengen, zodat nieuwe teamleden vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen vinden zonder door bestanden te hoeven zoeken.

Ik werk met een aantal kleine bedrijven en dit is een snelle en gemakkelijke manier om het onboardingproces te verbeteren. Ze kunnen snel alle onboardingdocumentatie verbinden, zodat nieuwe teamleden vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen vinden zonder door bestanden te hoeven zoeken.

👀 Wist u dat? In 1981 lanceerde Japan een ambitieus initiatief, het Fifth Generation Computer Project, waarbij 850 miljoen dollar werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van computers die in staat waren tot menselijk redeneren en gesprek.

Maak van ClickUp uw AI-productiviteitspartner

Terwijl andere alternatieven voor Martin AI zich richten op specifieke aspecten, zoals planning, schrijven of herinneringen, integreert ClickUp alles in één app.

De AI-aangedreven Project Manager werkt taken bij, stelt herinneringen in en houdt de voortgang bij, terwijl de Knowledge Manager direct vragen beantwoordt.

Bovendien helpt de AI Writer u bij het opstellen, bewerking en samenvatten van content op verschillende apparaten. Combineer dat met aangepaste Agents en tools zoals document, kalender, herinnering en weergave, en u hebt een voltooide werkruimte voor u en uw team.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅