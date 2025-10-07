Top Miro-sjablonen voor design thinking om vandaag nog te proberen

Workshops zijn bedoeld om ideeën te genereren, niet om stress te veroorzaken. Maar iedereen die er ooit een heeft georganiseerd, weet hoe het gaat: de avond ervoor ben je druk bezig met telefoontjes van clients, projectdeadlines en plotseling raak je in paniek: "Waar is de empathiekaart-sjabloon?" "Wie bouwt het bord?" "Hebben we überhaupt wel een sprintplan?"

Daarom zijn sjablonen zo belangrijk. Ze nemen het gedoe uit de installatie weg, zodat u zich kunt concentreren op het oplossen van problemen in plaats van het format van aantekeningen.

In deze blog verkennen we de beste Miro-sjablonen voor design thinking om uw workshops gestructureerd te starten. Vervolgens laten we u zien hoe ClickUp-sjablonen nog een stap verder gaan en de inzichten uit die workshops omzetten in projecten, tijdlijnen en deliverables.

Wat maakt een goede Miro-sjabloon voor design thinking?

Wat maakt een Miro-sjabloon voor design thinking ideaal? Zoek er een die:

Begeleid teams met een duidelijke structuur en werkstroom door alle fases van design thinking

Past zich aan uw context aan met aanpasbare prompts, frameworks en secties

Verbetert de leesbaarheid met een visuele hiërarchie door gebruik te maken van consistente format, kleuren, lettertypes, groottes en visuele elementen zoals pictogrammen, afbeeldingen en emoji's

Maak gebruik van de samenwerkingstools van het platform, zoals plaknotities, stemmen en timers, om de deelname te stimuleren

Biedt ruimte voor vergelijkingen en feedbackenquêtes over trainingen , zodat teams ideeën effectiever kunnen clusteren

Voegt contextuele referenties toe, zoals echte projectdetails, gebruikerprofielen en onderzoeksresultaten, om het besluitvormingsproces te ondersteunen

🎥 Zodra je ideeën hebt vastgelegd met een design thinking-sjabloon, is de volgende stap de uitvoering. Hier is een korte video over hoe je een projectmanagementdashboard kunt bouwen in ClickUp om workshops en projecten op schema te houden:

Miro-sjablonen voor design thinking in één oogopslag

Beste gratis Miro-sjablonen voor design thinking

Laten we eens kijken naar de Miro-sjablonen voor design thinking en hun belangrijkste functies.

1. Miro-sjabloon voor ontwerpbriefing

via Miro

Deze sjabloon voor een ontwerpbriefing biedt teams een gestructureerde ruimte om creatieve projecten op elkaar af te stemmen voordat ze aan de uitvoering beginnen.

Het organiseert essentiële details, zoals de achtergrond van de client, merkrichtlijnen, doel en concurrenten, in duidelijke secties waaraan iedereen kan bijdragen. Dit maakt het gemakkelijker om vooraf de vereisten vast te leggen, misverstanden achteraf te verminderen en ervoor te zorgen dat het ontwerpwerk aansluit bij de bedrijfsbehoeften.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verduidelijkt vanaf het begin de reikwijdte en doelstellingen van het project

Benadrukt de verwachtingen van de client en de sleutelresultaten

Houdt design-OKR's , doelgroepen en concurrentie op één plek met zichtbaarheid

Verminder heen-en-weer-gepraat door feedback en input te centraliseren

Creëer één enkele bron van waarheid voor creatieve teams

📌 Ideaal voor: Bureaus, freelancers en interne design teams die de start willen stroomlijnen en dure herzieningen willen vermijden.

2. Miro Design Sprint Kit-sjabloon

via Miro

Deze design thinking-sjabloon biedt teams een kant-en-klaar raamwerk voor het organiseren van snelle, gestructureerde innovatieworkshops. In plaats van helemaal vanaf nul te beginnen, krijg je een duidelijk stap-voor-stap ruimte om uitdagingen in kaart te brengen, ideeën te genereren, prototypes te maken en feedback over het ontwerp te verzamelen.

Het maakt het eenvoudig om visueel inzichten te verkrijgen, de voortgang tijdens de sprintdagen bij te houden en iedereen op één lijn te brengen over de volgende beste stap.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Biedt een beproefde sprint-structuur zonder gedoe met installatie

Versnelt het oplossen van problemen met gerichte activiteiten

Houdt cross-functionele teams in realtime op één lijn

Helpt bij het visualiseren van complexe ideeën door middel van in kaart brengen en schetsen

Ondersteunt snelle tests voordat er aanzienlijke investeringen worden gedaan

📌 Ideaal voor: Productteams, startups en innovatieleiders die ideeën voor workshopplanning snel moeten valideren en risico's moeten verminderen.

🧠 Leuk weetje: De Stanford d.school heeft design thinking geïntroduceerd in het onderwijs en het bedrijfsleven. Zij waren van mening dat creatief probleemoplossen net als elke andere vaardigheid moet worden aangeleerd, in plaats van te worden beschouwd als een talent dat voorbehouden is aan een selecte groep mensen.

3. Miro Remote Design Sprint-sjabloon

via Miro

De Miro-sjabloon is ontwikkeld om verspreide teams te helpen volledige sprints uit te voeren zonder dat de samenwerking of het momentum verloren gaat. In tegenstelling tot standaard sprintkits is deze sjabloon geoptimaliseerd voor werken op afstand.

Het combineert gestructureerde oefeningen, visuele borden en ingebouwde feedbackloops om iedereen in verschillende tijdzones op één lijn te houden. Teams kunnen uitdagingen in kaart brengen, oplossingen schetsen, stemmen op ideeën en prototypes testen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Inclusief kant-en-klare ruimtes voor schetsen, in kaart brengen en storyboarding

Integreert stem- en feedbackwerkstroom om beslissingen te versnellen

Houdt teams op afstand betrokken en afgestemd op de sprintdoelen

Elimineert de chaos van het jongleren met meerdere platforms tijdens een sprint

📌 Ideaal voor: Teams die voornamelijk op afstand werken, hybride organisaties en wereldwijde productgroepen die snel moeten handelen.

4. Miro-sjabloon voor kritische ontwerpbeoordeling

via Miro

Deze essentiële tool stroomlijnt de manier waarop teams complexe ontwerpprojecten presenteren en evalueren. Het biedt een gestructureerde werkstroom, van introducties en samenvattingen tot ontwerpvereisten, processtappen en belangrijke resultaten.

Het strakke, minimalistische ontwerp zorgt ervoor dat belanghebbenden zich kunnen concentreren op de inhoud van de beoordeling in plaats van op het format van de dia's.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Biedt secties voor de agenda van de vergadering , vereisten en samenvattingen

Biedt een professionele maar minimalistische esthetiek voor scherpe, afleidingsvrije presentaties

Helpt teams snel overeenstemming te bereiken over risico's, oplossingen en sleutel stappen die moeten worden genomen

Bespaar uren aan voorbereidend werk en behoud tegelijkertijd een gepolijste en consistente uitstraling

📌 Ideaal voor: Product-, engineering- en ontwerpteams die zich voorbereiden op beoordelingen door belanghebbenden, presentaties voor clients of interne ontwerpcontroles.

5. Miro Design Thinking: Empathiekaart-sjabloon

via Miro

De empathiemap-sjabloon van Miro is een praktische design thinking-tool om diepere inzichten te verkrijgen in de behoeften, emoties en het gedrag van gebruikers. Het begeleidt teams door een gestructureerd kader en stelt sleutelvragen over wat gebruikers denken, voelen, horen, zien, zeggen en doen, naast hun pijnpunten en voordelen.

Deze holistische weergave maakt meer empathische, mensgerichte ontwerpbeslissingen mogelijk en zorgt ervoor dat teams zich afstemmen op een gedeeld, diepgaand begrip van de gebruiker.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Biedt gestructureerde prompts die verborgen motivaties, frustraties en kansen blootleggen

Helpt teams om verder te kijken dan aannames en de perspectieven van echte gebruikers te valideren

Versterkt de samenwerking door belanghebbenden op één lijn te brengen met de behoeften van gebruikers

Biedt een beproefde design thinking-activiteit voor mentale modellen, ontworpen door Voltage Control

📌 Ideaal voor: UX-onderzoekers, ontwerpers, productteams en facilitators die besluitvorming willen baseren op empathie en oplossingen willen creëren die aanslaan bij gebruikers.

🔍 Wist u dat? Een van de bekendste voorbeelden van design thinking komt van Airbnb. In het begin kregen ze geen boekingen. Daarom bezochten de oprichters hosts, verbeterden ze foto's en spraken ze rechtstreeks met gebruikers. De eenvoudige verschuiving – van een technologiegerichte naar een gebruiker-gerichte aanpak – heeft het bedrijf geholpen om het tij te keren.

6. Miro-sjabloon voor ontwerpsysteemcomponenten

via Miro

De sjabloon van Miro fungeert als uw visuele commandocentrum voor het beheer van een ontwerpsysteem. Het brengt ontwerpers, ontwikkelaars en productmanagers samen op hetzelfde canvas.

Zo kun je de status van componenten, de versiegeschiedenis en overdrachtsdetails eenvoudig in realtime bijhouden. Je kunt documentatie, specificaties, ontwerplinks en code precies daar bewaren waar je team ze nodig heeft.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Combineert gestructureerde gegevens (via Miro Tabel) met visuele context

Laad uw werkruimte vooraf met belangrijke velden zoals Componentnaam, Categorie, Status, Ontwerper, Ontwikkelaar en Versie

Maakt realtime samenwerking op hetzelfde bord mogelijk, zodat updates direct worden weergegeven

📌 Ideaal voor: Designleiders, UX/UI-teams, productmanagers en engineeringteams die componentreferenties willen centraliseren, versiebeheer willen stroomlijnen en chaos tussen verschillende tools willen elimineren.

7. Miro-sjabloon voor het ontwerpproces

via Miro

Deze sjabloon geeft een duidelijk en logisch overzicht van uw ontwerpproces, van idee tot oplevering. Er wordt gebruikgemaakt van bekende stroomdiagramsymbolen, zoals rechthoeken voor acties en ruiten voor beslissingen.

Bovendien helpt het je om elke stap van het ontwerpproces in kaart te brengen, van gebruikersonderzoek en prototyping tot testen en afronding. De intuïtieve lay-out houdt het totaalbeeld zichtbaar en biedt tegelijkertijd ruimte voor nuance en iteratie.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Biedt een visueel stappenplan om uw grafische ontwerpwerkstroom van begin tot eind te begeleiden

Bewerk vormen, kleuren en verbindingen zodat ze bij de stijl van uw project passen

Sluit bestanden, schetsen of links rechtstreeks in uw werkstroom in

📌 Ideaal voor: Designstrategen, UX/UI-teams, productmanagers en innovatieconsultants die abstracte methoden willen omzetten in werkstroom met zichtbaarheid.

8. Design Sprint Retrogram-sjabloon

via Miro

De design thinking-sjabloon creëert een duidelijke en uitnodigende ruimte om uw sprint af te ronden, na te denken over wat goed werkte en waar u kunt verbeteren.

Ontworpen als een begeleidend retrospectief bord, helpt het om inzichten te delen via gestructureerde, kleurrijke secties.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Begeleid teams door een gerichte retrospectieve van een uur met een warm welkom, een korte samenvatting en een reflectie in drie stappen: Hoogtepunten, Dieptepunten, Wensen

Behandelt essentiële aspecten zoals sprintformat (op afstand versus offline), teamdynamiek en sprintresultaten (doelen, oplossingen, testen)

Bevat ingebouwde facilitator-aantekeningen op het bord, ideaal voor eerste retrospectieven, maar eenvoudig te verwijderen zodra u ermee vertrouwd bent

📌 Ideaal voor: Design sprint-facilitators of iedereen die een sprint afsluit en continue verbetering wil stimuleren.

💡 Pro-tip: Probeer de 'wat als niet'-test. Neem een willekeurige aanname op je bord, zoals 'gebruikers willen de goedkoopste optie', en draai deze om: 'wat als dat niet zo is?' Dit dwingt je team om nieuwe invalshoeken te verkennen en oplossingen te ontdekken die je anders zou missen.

Wat zijn de limieten van Miro-sjablonen?

De flexibiliteit van Miro is een sterk punt, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Dit zijn de limieten waarmee u waarschijnlijk te maken krijgt in echte werkstroom:

Hanteert kredietbeperkingen: Beperkt samenwerking door middel van een kredietsysteem dat het gebruik van sjablonen en interactieve functies limiet stelt

Beperkt de aangepaste sjabloon: Blokkeert de toegang tot geavanceerde sjabloon-aanmaken en -wijzigingen bij gratis of startersabonnementen

Veroorzaakt prestatieknelpunten: vertraagt de samenwerking op complexe, sjabloonrijke borden als gevolg van vertraging en trage prestaties

*limiet automatisering: Afhankelijk van handmatige interventies voor terugkerende taken en ontwerpfasen met minimale automatisering

Sterke afhankelijk van internetverbinding: Onderbreekt ontwerpsessies met weinig tot geen offline functionaliteit voor verspreide teams

Creëert administratieve overhead: Vereist constante monitoring van kredietgebruik, bordlimieten en planbeperkingen

💡 Pro-tip: Formuleer uitdagingen altijd als 'Hoe kunnen we...'-vragen. Vraag bijvoorbeeld in plaats van 'De aanmelding is verwarrend' liever 'Hoe kunnen we de aanmelding moeiteloos maken?'. Zo blijft het brainstormen open en voorkom je dat teams te snel vastlopen in beperkte oplossingen.

ClickUp-alternatieven voor Miro-sjablonen

Miro helpt je om workshops snel op gang te brengen, maar de echte uitdaging komt na de sticky notes.

Te vaak gaan geweldige ideeën verloren in schermafbeeldingen of verspreide borden zonder duidelijke eigenaar. Dat is waar ClickUp for Design, als de alles-in-één app voor werk, brainstormsessies omzet in uitvoerbare projecten.

In tegenstelling tot losstaande whiteboards koppelt ClickUp de resultaten van uw workshop rechtstreeks aan taken, documenten, tijdlijnen en sprints. U brainstormt niet alleen, u bouwt, wijst taken toe en levert resultaten, allemaal in dezelfde ruimte.

*miro-sjablonen versus ClickUp-sjablonen: wat is het verschil?

Miro helpt je workshops op te starten met borden, plakbriefjes en frameworks. ClickUp gaat nog een stap verder door die inzichten te verbinden met taken, tijdlijnen, automatiseringen en deliverables.

Functie Miro-sjablonen ClickUp-sjablonen Primaire focus Brainstormen en ideevorming Uitvoering en levering Meest geschikt voor Empathie in kaart brengen, designsprints, retrospectieven Ideeën omzetten in taken, documenten, projecten en tijdlijnen Samenwerking Plakantekeningen, stemmen, opmerkingen Real-time taken, eigenaren, statussen, automatiseringen Integratie met werkstroom Eindigt op het bord Maakt rechtstreeks verbinding met projects en activiteiten Waarde Visuele creativiteit End-to-end projectuitvoering

🧠 Bekijk het zo: Miro helpt je voorstellen wat je wilt bouwen. ClickUp helpt je het daadwerkelijk te bouwen.

Hier zijn enkele van de beste ClickUp-sjablonen voor design thinking:

1. ClickUp-sjabloon voor het bedenken van ontwerpen

Ontvang een gratis sjabloon Creëer een gecentraliseerde hub voor het brainstormen over ontwerpideeën met de ClickUp Design Ideation Sjabloon

De ClickUp Design Ideation Template fungeert als een centraal hub om creatief denken om te zetten in tastbare projectmomentum. Het brengt ideevormingstechnieken onder de aandacht door ruimte te bieden voor brainstormen, het rangschikken van ideeën en het monitoren van voortgang.

Bovendien, omdat het deel uitmaakt van ClickUp, krijg je de automatisering, AI-assistentie, taaktoewijzingen en afhankelijkheden om je beste ideeën vooruit te helpen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Open en Voltooid , zodat het team weet wat er nog moet gebeuren en wat de volgende stap is Verdeel het werk in fases met behulp van ClickUp-aangepaste taakstatus zoalsen, zodat het team weet wat er nog moet gebeuren en wat de volgende stap is

Tag attributen zoals thema's voor een beter inzicht in elk idee met ClickUp aangepaste veld

Begin sneller met brainstormen dankzij de ingebouwde handleiding voor beginners

Krijg een duidelijk overzicht van het geheel met behulp van het Design Ideation Diagram om de structuur in kaart te brengen

✏️ ClickUp in actieCreatieve teams gebruiken deze sjabloon vaak om tijdens brainstormsessies ruwe ideeën vast te leggen en deze vervolgens te verfijnen tot uitvoerbare taken. Een productmanager kan als voorbeeld een ideevormingssessie houden, elk idee taggen op basis van inspanning en impact, en vervolgens de meest veelbelovende ideeën rechtstreeks toewijzen aan ontwerpers of ontwikkelaars.

📌 Ideaal voor: Creatieve teams, productmanagers, UX/UI-professionals en innovatieconsultants.

💡 Pro-tip: Het organiseren van een workshop is nog maar het begin. Je moet de bevindingen ook duidelijk documenteren. Hier is een korte demo van hoe je AI in ClickUp kunt gebruiken om documentatie te stroomlijnen:

2. ClickUp Squad Brainstorm-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer ideeën in uitvoerbare taken met het ClickUp Squad Brainstorm sjabloon

De ClickUp Squad Brainstorm Sjabloon is je go-to ruimte om de collectieve energie van je team om te zetten in bruikbare ideeën. Hiermee kun je snel gedachten vastleggen, ze overzichtelijk ordenen en prioriteiten afstemmen.

Je krijgt ook twee verschillende weergaven in verschillende configuraties, waaronder het Team Work Canvas en de Getting Started Guide, om efficiënter aan het werk te gaan.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd het ideevormingsproces georganiseerd met aangepaste statussen zoals Voorgesteld , In behandeling en Goedgekeurd , zodat iedereen weet hoe het met elk idee staat

Gebruik aangepaste velden om idee-eigenaren, potentiële impact en geschatte inspanning bij te houden

Versnel sessies met ingebouwde prompts en de Squad Brainstorm Board weergave voor visuele samenwerking

✏️ ClickUp in actieEen marketingteam kan deze sjabloon gebruiken voor campagneplanning: begin met een stortvloed aan ruwe ideeën, tag ze op eigenaar en filter ze vervolgens op 'grote impact/weinig inspanning' om campagnes te kiezen die de moeite waard zijn.

📌 Ideaal voor: Productteams, marketingteams, innovatiegroepen en multifunctionele projectteams.

3. ClickUp Empathy Map Whiteboard-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Breng de behoeften van uw klanten in kaart met de ClickUp Empathy Map Whiteboard Template

De ClickUp Empathy Map Whiteboard Template helpt teams om diepere klantinzichten te verkrijgen door gedachten, gevoelens, acties en pijnpunten in één gezamenlijke ruimte in kaart te brengen.

Het is ontworpen voor workshops, brainstormsessies of samenwerking op afstand om belanghebbenden op één lijn te brengen over wat klanten echt nodig hebben en waarde. Met de Empathy in kaart brengen-sjabloon kunt u ook kansen identificeren om producten, diensten en berichtgeving te verbeteren door pijnpunten te koppelen aan potentiële voordelen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg de perspectieven van klanten vast in zes duidelijke secties: Denken & Voelen , Zien , Horen , Zeggen & Doen , Pijn en Winst

Gebruik de begeleidende vragen in elke sectie om diepere, zinvollere discussies tijdens workshops te stimuleren

Focus uw team met een centraal gedeelte voor aangepaste klantprofielen, zodat de details van de persona's altijd centraal staan

✏️ ClickUp in actie Een UX-onderzoeker kan een workshop op afstand organiseren waarbij deelnemers inzichten in elke sectie plaatsen en deze vervolgens op thema taggen. Later worden die inzichten omgezet in geprioriteerde taken voor het ontwerpteam, allemaal zonder het bord te verlaten.

📌 Ideaal voor: Marketingteams, UX/UI-ontwerpers, productmanagers, startups en serviceteams.

💡 Hoe u een workshop design thinking organiseert met sjablonenHet organiseren van een workshop design thinking hoeft niet te voelen als het hoeden van katten. Sjablonen bieden u een kader, zodat u zich kunt concentreren op creativiteit in plaats van logistiek. Dit is de werkstroom: Van bord naar bouw → Wijs in ClickUp eigenaren en deadlines toe en koppel taken aan tijdlijnen Kies uw raamwerk → Empathiemap, sprintkit of stroomdiagram op basis van uw doel Bereid de fase voor → Gebruik prompts om introducties, uitdagingen en basisregels te begeleiden Werk in realtime samen → Plakbriefjes, stemmen en clustering zorgen voor een scherpe afstemming leg inzichten vast* → Vat de sleutel thema's samen en zet ze om in actiepunten

4. ClickUp-sjabloon voor gebruikersprofielen

Ontvang een gratis sjabloon Maak gedetailleerde klantprofielen met de ClickUp User Persona Sjabloon

Met de ClickUp Gebruiker Persona sjabloon kunt u gedetailleerde klantprofielen visualiseren en organiseren om beslissingen over producten, marketing en diensten te sturen.

Het biedt een duidelijke, collaboratieve ruimte om vast te leggen wie uw gebruikers zijn, wat hen bezighoudt en hoe uw team hier effectief op kan reageren. De design thinking-sjabloon is ideaal voor cross-functionele samenwerking tussen ontwerp-, marketing-, product- en ondersteuningsteams.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Breng gebruikerskenmerken, persoonlijke verhalen, motivaties, pijnpunten en behoeften in kaart in één overzichtelijke lay-out

Gebruik kleur-codeerde secties en een legenda voor snelle referentie en duidelijkheid tijdens het brainstormen over nieuwe ideeën

Houd uw Onze reactie -strategieën rechtstreeks gekoppeld aan elke persona voor onmiddellijke actieplanning

Voeg visuele context toe met foto's en biografieën om data een menselijk gezicht te geven en teams te helpen zich in te leven in echte gebruikers

✏️ ClickUp in actieProductteams bouwen hier vaak persona's en koppelen deze vervolgens rechtstreeks aan hun backlog. In voorbeeld, elke feature-aanvraag kan worden getagd als een persona, zodat het team precies ziet aan welke behoeften van klanten deze tegemoetkomt.

📌 Ideaal voor: Productmanagers, marketeers, UX/UI-ontwerpers, verkoopteams en startups die de klant centraal willen stellen bij elke beslissing.

🔍 Wist u dat? IDEO, het bureau dat vaak krediet krijgt voor de popularisering van design thinking, bouwde de eerste Apple-muis door prototypes te maken met alledaagse materialen, zoals balpennen en botervlootjes. Ze concentreerden zich minder op hoe het eruit zag en meer op hoe het aanvoelde om te gebruiken.

5. ClickUp-sjabloon voor gebruikerswerkstroom

Ontvang een gratis sjabloon Identificeer mogelijke pijnpunten in het gebruikerproces met de ClickUp User Flow Sjabloon

De ClickUp User Workflow Template geeft u een duidelijk, visueel in kaart brengen van de stappen die uw gebruikers van begin tot eind doorlopen wanneer ze met uw product of dienst in aanraking komen.

Je kunt het traject opsplitsen in schermen, fasen en beslissingsmomenten. Dit betekent dat je knelpunten identificeert, de gebruikerservaring verfijnt en je team op één lijn brengt over de optimale weg voorwaarts.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Visualiseer elke stap van het gebruikerproces met kleuren gecodeerde vormen voor taken, acties en beslissingsmomenten

Ontdek knelpunten en verbeterpunten voordat u in ontwikkeling investeert

Houd alle belanghebbenden op één lijn met een eenvoudig, deelbaar diagram dat voor alle teams werkt

Voeg stappen toe, verplaats ze of werk ze bij in realtime tijdens gezamenlijke workshops

✏️ ClickUp in actieUX-ontwerpers gebruiken dit om het onboardingproces van gebruikers in kaart te brengen. Ze kunnen snel zien waar nieuwe gebruikers afhaken en die pijnpunten vervolgens tag als taken voor ontwikkelaars om de ervaring te verbeteren.

📌 Ideaal voor: UX-ontwerpers, productmanagers, marketeers en ontwikkelaars die intuïtieve, efficiënte en conversievriendelijke gebruikerervaringen willen creëren.

6. ClickUp-sjabloon voor gebruikersonderzoeken

Ontvang een gratis sjabloon Creëer gebruiker-gerichte producten en diensten met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersonderzoek

Met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersonderzoek kunt u feedback van gebruikers organiseren, analyseren en ernaar handelen in één gestructureerde ruimte.

U kunt reacties groeperen in categorieën, zoals Gebruiker Interface en Gebruikerservaring, en ze taggen op basis van demografische gegevens of bron. Bovendien kunt u bijhouden wie de gegevens heeft verzameld en wanneer. Op deze manier kunt u snel trends signaleren, verbeteringen prioriteren en bruikbare inzichten delen met uw team.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Tag reacties op basis van gebruiker, leeftijdsgroep en bron voor diepere inzichten

Identificeer terugkerende problemen of patronen zonder handmatig te sorteren

Houd de namen, data en e-mailadressen van onderzoekers met zichtbaarheid voor eenvoudige follow-up

Zet feedback direct om in taken met eigenaren en deadlines

✏️ ClickUp in actieEen onderzoeksteam kan hier alle enquêtereacties registreren en deze vervolgens filteren op demografische gegevens (zoals leeftijd of rol) om patronen te identificeren. De inzichten kunnen direct worden omgezet in geprioriteerde productverbeteringen.

📌 Ideaal voor: UX-onderzoekers, productmanagers, QA-teams en customer experience-specialisten.

Luister naar een echte gebruiker:

Wanneer we een nieuw product lanceren of een promotie hebben, dient ons grafisch ontwerpteam het ontwerp in via ClickUp. In plaats van heen en weer te mailen en vergaderen, kan ik gewoon rechtstreeks op het document reageren, wat het hele proces efficiënter en effectiever maakt. Ik zou zeggen dat de reactiefunctie en ClickUp me gemakkelijk ongeveer 50% van mijn tijd besparen.

7. ClickUp-sjabloon voor bruikbaarheidstesten

Ontvang een gratis sjabloon Voer tests uit zonder u zorgen te maken over uw werkstroom met de ClickUp-sjabloon voor bruikbaarheidstests

Met de ClickUp-sjabloon voor bruikbaarheidstests kunt u bruikbaarheidstests plannen, uitvoeren en analyseren in één georganiseerde werkruimte.

U kunt deelnemers bijhouden, observaties documenteren en feedback vastleggen voor elk testscenario. Zo kunt u snel patronen herkennen, gebruiksproblemen opsporen en bruikbare inzichten delen met uw team.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer alle test-sessies, deelnemers en aantekeningen op één plek, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen

Ontdek terugkerende knelpunten op het gebied van gebruiksvriendelijkheid met duidelijke, gestructureerde documentatie

Deel bevindingen direct met andere belanghebbenden om ontwerpbeslissingen te versnellen

Houd uw testproces consistent voor verschillende projecten en producten

✏️ ClickUp in actieOntwerpers voegen vaak schermafbeeldingen en video-clips van test-sessies rechtstreeks toe aan taken, waardoor ontwikkelaars gemakkelijker kunnen zien waar gebruikers moeite mee hadden en hoe ze dit kunnen oplossen.

📌 Ideaal voor: UX-onderzoekers, productmanagers en ontwerpers die gestructureerde, op inzichten gebaseerde bruikbaarheidstests willen uitvoeren.

🧠 Leuk weetje: Herbert Simon introduceerde het idee van design thinking voor het eerst in 1969 en stelde dat gestructureerd, iteratief denken kon worden toegepast om allerlei complexe problemen op te lossen, niet alleen visuele.

8. ClickUp-sjabloon voor bruikbaarheidstesten

Ontvang een gratis sjabloon Evalueer de bruikbaarheid van een ontwerp nauwkeurig met de ClickUp-sjabloon voor bruikbaarheidstesten

Met de ClickUp-sjabloon voor bruikbaarheidstesten kunt u het hele testproces stroomlijnen.

Met de sjabloon voor bruikbaarheidstests kunt u observaties documenteren, voortgang bijhouden en alle testgerelateerde materialen opslaan voor snelle toegang. Dit maakt het gemakkelijker om bruikbaarheidsproblemen aan het licht te brengen, trends te herkennen en bruikbare aanbevelingen te doen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Plan en beheer alle testfasen op één overzichtelijke locatie

Leg kwalitatieve en kwantitatieve feedback op een gestructureerde manier vast

Identificeer terugkerende uitdagingen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid sneller binnen de trainingssoftware

Deel de rapportage direct om ontwerpverbeteringen te versnellen

✏️ ClickUp in actieVoorafgaand aan een productlancering kunnen QA-teams deze sjabloon gebruiken om testsessies te plannen, facilitators toe te wijzen en resultaten bij te houden, zodat elke usability-bug vóór de release wordt opgespoord.

📌 Ideaal voor: UX-onderzoekers, productmanagers en ontwerpteams die een herhaalbare, efficiënte werkstroom voor bruikbaarheidstests willen.

9. ClickUp-sjabloon voor probleemstelling

Ontvang een gratis sjabloon Identificeer de hoofdoorzaak van klantproblemen met de ClickUp-sjabloon voor probleemverklaringen

Met de ClickUp-sjabloon voor probleemformulering kunt u de meest urgente uitdagingen van uw target op een visuele manier definiëren, begrijpen en aanpakken.

Het helpt je bij het vastleggen van essentiële details van klantprofielen, zoals demografische gegevens, beroep en locatie. Je kunt hun doelen, de obstakels waarmee ze te maken hebben en de redenen achter die obstakels in kaart brengen. Zo zorg je ervoor dat je team zich richt op het oplossen van de juiste problemen met oplossingen die echt aansluiten bij hun behoeften.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Documenteer de sleutelklantgegevens in een speciaal profielgedeelte, zodat de context voor iedereen duidelijk blijft

Geef een duidelijk overzicht van de doelen van de klant om de ontwikkeling van producten of diensten te sturen

Identificeer obstakels en hun onderliggende oorzaken om verbeteringen effectief te targeten

Creëer één enkele bron van waarheid voor klantproblemen die gemakkelijk tussen teams kan worden gedeeld

Gebruik het in ontdekkingsworkshops, onderzoekssessies of strategische planning om belanghebbenden op één lijn te brengen

✏️ ClickUp in actieEen serviceontwerpteam kan deze sjabloon gebruiken om terugkerende problemen in de klantenservice in kaart te brengen. In plaats van vage klachten leggen ze het 'echte probleem' vast en brainstormen ze over oplossingen die gekoppeld zijn aan meetbare doelen.

📌 Ideaal voor: Productmanagers, UX-onderzoekers, marketingteams, oprichters van start-ups en serviceontwerpteams.

10. ClickUp Design Sprint-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Definieer doelstellingen en verwachtingen van belanghebbenden met de ClickUp Design Sprint-sjabloon

Met de ClickUp Design Sprint-sjabloon kunnen teams problemen in kaart brengen, functies prioriteren en in slechts enkele dagen van ideeën naar geteste oplossingen gaan.

Het organiseert taken per sprintfase, zoals in kaart brengen, schetsen, prototyping en testen, zodat iedereen op één lijn blijft en op schema blijft. Dit betekent snellere besluitvorming, een nauwkeurigere focus en effectievere samenwerking tijdens het hele ontwerpproces. U kunt het gebruiken voor zowel persoonlijke als externe sprints.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verdeel uw sprint in duidelijke fasen met specifieke takenlijsten voor elke dag

Blijf de voortgang visueel bijhouden met aangepaste statussen zoals Nog te doen , In uitvoering en Voltooid

Wijs taken toe, stel prioriteiten vast en voeg aantekeningen toe om iedereen op dezelfde pagina te houden

Centraliseer Sprint-bestanden en bronnen, zodat uw team alles op één plek kan vinden

✏️ ClickUp in actieStartups gebruiken dit vaak om nieuwe productideeën te testen. In slechts een paar dagen tijd kunnen ze van probleemformulering naar prototypetesten gaan, waarbij alle aantekeningen, inzichten en beslissingen op één plek worden opgeslagen.

📌 Ideaal voor: Productteams, UX/UI-ontwerpers, oprichters van start-ups en agile teams die gestructureerde designsprints uitvoeren.

🧠 Leuk weetje: De 'fail fast'-mentaliteit in design thinking richt zich op snel leren. Rapid prototyping helpt teams om vroeg feedback te krijgen, zodat ze kunnen bijsturen voordat ze maanden verspillen aan de verkeerde aanpak.

Ontwerp de perfecte werkstroom met ClickUp

Goede workshops zorgen voor energie. Maar zonder het juiste systeem blijven die plakantekeningen en schetsen maar al te vaak aan de muur hangen. ClickUp overbrugt de kloof tussen brainstormen en uitvoering, waardoor het momentum behouden blijft.

Met ClickUp kan uw team empathiekaarten omzetten in echte gebruikersverhalen, sprintideeën omzetten in takenlijsten en tijdlijnen, eigendom en resultaten voor iedereen zichtbaar houden.

Zet inspiratie om in impact met ClickUp. Begin vandaag nog gratis! ✅

Veelgestelde vragen over Miro-sjablonen voor design thinking

Een design thinking-sjabloon biedt teams een gestructureerd canvas om te brainstormen, ideeën in kaart te brengen en oplossingen te testen. Het vermindert de voorbereidingstijd en helpt workshops gefocust te blijven.

Ja, Miro biedt gratis starterssjablonen zoals empathiekaarten en sprintkits. Voor geavanceerde aangepaste aanpassingen is echter mogelijk een betaald abonnement nodig.

Miro-sjablonen zijn geweldig voor workshops, maar ClickUp-sjablonen zijn rechtstreeks verbonden met taken, documenten, tijdlijnen en sprints, zodat je op één platform van ideeën naar uitvoering kunt gaan.