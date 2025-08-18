Top 11 tools voor merkbekendheid om uw zichtbaarheid in 2025 te vergroten

Er is zelden een echt uniek product op de markt. Veel bedrijven bieden vergelijkbare oplossingen en producten aan, maar slechts enkele worden favoriet bij de consument. Dat is de kracht van branding.

Maar liefst 76,7% van de marketeers is het erover eens dat het belangrijkste doel van branding is om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Daarom moet het bijhouden van merkbekendheid met behulp van merkvolgsoftware een vast onderdeel van uw marketingstrategie zijn.

Maar u hoeft niet handmatig het zoekvolume voor uw merk, websiteverkeer, merkbekendheidsonderzoeken en Google Trends-gegevens te doorzoeken. Speciale tools voor merkbekendheid kunnen uw werk een stuk eenvoudiger maken.

In dit artikel verkennen we enkele van de beste tools voor het meten van merkbekendheid, waarmee u de aanwezigheid van uw merk effectief kunt monitoren, analyseren en vergroten.

Weet u niet zeker welke tool het beste past bij uw KPI's voor merkbekendheid? Hier vindt u een vergelijking van de beste tools voor merkbekendheid, zodat u een keuze kunt maken op basis van functies, prijzen en beoordelingen van gebruikers.

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* Beoordelingen ClickUp Beheer van merkbekendheidscampagnes van begin tot eind voor teams van elke grootte Campagneplanning, dashboards, AI-assistent, taakbeheer, documentatie, teamsamenwerking Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Hootsuite Planning van sociale media en bijhouden van merkvermeldingen voor grote interne teams Contentkalender, inboxbeheer, social listening, analytics, AI-sentiment bijhouden Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 99/gebruiker/maand G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5 Brand24 Real-time merkmonitoring en sentimentanalyse voor ondernemingen en grote bureaus Vermeldingen, sentimentdetectie, inzichten van influencers, trefwoordmeldingen, AI-assistent Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 199/gebruiker/maand G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Sprout Social Social listening met inzichten in de betrokkenheid van het publiek voor grote bureaus Slimme inbox, doelgroeprapporten, publicatiewerkstromen, sentiment bijhouden, AI-inzichten Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 199/gebruiker/maand G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Semrush SEO-zichtbaarheid en benchmarking van concurrenten voor grote interne teams of bureaus Bijhouden van zoekwoorden, backlink-audits, branded search, Market Explorer, AI-contentoptimalisatie Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 139,95/gebruiker/maand G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Vermelding Reputatiemanagement en het bijhouden van influencers voor middelgrote tot grote bureaus en bedrijven Real-time alerts, sentimentanalyse, influencer scores, dashboards Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste betaalde abonnementen vanaf $ 599 G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Meltwater Wereldwijde media-aandacht en merkperceptie voor ondernemingen en grote PR-bureaus Wereldwijde vermeldingen, share of voice, media-impact, AI-sentimentanalyse Aangepaste prijzen G2: 4,1/5, Capterra: 4,2/5 SurveyMonkey Merkbekendheidsonderzoeken en perceptieanalyses voor kleine tot middelgrote bedrijven Enquêtestructuur, sjablonen, segmentatie, AI-trendanalyse, CRM/e-mailintegratie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 30/gebruiker/maand G2: 4,4/5, Capterra: 4,6/5 Google Analytics Het bijhouden van websiteverkeer en campagne-ROI voor interne teams Bijhouden van gebeurtenissen, rapportage van trechters, integratie van Ads/Search Console Free G2: 4,5/5, Capterra: 4,7/5 Ahrefs SEO-gedreven merkzichtbaarheid en contentstrategie voor ondernemingen en grote bureaus Zoekwoordrangschikking, backlink bijhouden, site-audit, inzichten in concurrenten, AI-zoekopdrachten bijhouden Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 129/gebruiker/maand G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Upfluence Influencer-gedreven merkcampagnes voor ondernemingen en influencer marketingbureaus Zoeken naar influencers, automatisering van outreach, Shopify-integratie, bijhouden van campagnes Aangepaste prijzen G2: 4,6/5, Capterra: 4,3/5

Als uw merk plotseling wordt vermeld door een influencer of wordt besproken door een nichemedia, zou u dat dan op tijd opmerken om te reageren of het bericht te versterken? Goede tools voor merkbekendheid zorgen ervoor dat u zichtbaar, strategisch en geïnformeerd blijft.

Hier is waar u op moet letten bij het selecteren van mogelijke tools voor uw bedrijf:

Houdt merkvermeldingen, online aanwezigheid en merkperceptie bij op sociale media en het internet, en waarschuwt u in realtime

Meet betrokkenheid op sociale media, zoals volgers, reacties en merkgerelateerde shares

Monitort hoe uw target audience reageert op uw content, inclusief door gebruikers gegenereerde content

Analyseert merkbekendheidscampagnes, het zoekvolume voor uw merk, websiteverkeer en merkbekendheidsstatistieken in één dashboard

Vergelijkt de prestaties van concurrenten om uw merkstrategie te benchmarken

Verzamelt merkbeleving en feedback via enquêtes, beoordelingen en directe inzichten van het publiek

Integreert met uw andere tools, zoals Google Analytics, CRM of uw social media management tool

📖 Lees ook: Marketingtools voor kleine bedrijven

Hier zijn enkele opties die het gemakkelijker maken om de aanwezigheid van uw merk te monitoren, de herkenbaarheid te verbeteren en waardevolle inzichten te krijgen in wat wel (en niet) werkt.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (het beste voor het beheren van campagnes voor merkbekendheid, van abonnement tot uitvoering)

Breng doelen, ideeën en voortgang samen op één plek met realtime updates via ClickUp

Het voeren van een merkbekendheidscampagne omvat het beheren van meerdere deadlines, creatieve uitingen, goedkeuringen van content en prestatiestatistieken. ClickUp helpt al deze bewegende delen op één plek samen te brengen, waardoor marketingteams volledige controle hebben, van de eerste brainstorm tot de uiteindelijke evaluatie van de prestaties.

Begin met het plannen van campagnes. Met ClickUp-taken kunt u elke campagne visueel organiseren in overzichtelijke taken en subtaken, elk met duidelijke eigenaren, deadlines en prioriteiten.

Zorg ervoor dat elke bijdrager precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt met ClickUp-taken

Een social media manager die bijvoorbeeld een nieuwe productlancering plant, kan copywriting, ontwerp, goedkeuringen en planning toewijzen als afzonderlijke taken, die allemaal zijn gekoppeld aan het hoofddoel van de campagne. Het hele team kan zien wat er in beweging is en wat vastloopt, waardoor heen-en-weer-gepraat wordt verminderd.

Marketingteams die ClickUp gebruiken, blijven verantwoordelijk, vooral bij het beheren van de aanwezigheid van het merk op meerdere sociale mediaplatforms of in verschillende tijdzones.

Meet merkbekendheid effectief en pas uw merkbekendheidsstrategie aan met behulp van ClickUp Dashboards

Voor prestatie bijhouden kunt u met ClickUp Dashboards live weergaven maken van sleutelcijfers voor merkbekendheid (bijvoorbeeld het zoekvolume voor uw merk, verwijzingsverkeer en betrokkenheid op sociale media). Zo kunt u gemakkelijker begrijpen wat werkt en campagnes tijdens de looptijd optimaliseren.

ClickUp is ook compatibel met tools zoals Google Analytics, HubSpot en social listening-platforms, waardoor u meer flexibiliteit hebt om databronnen te koppelen die belangrijk zijn voor uw merkbekendheidsstrategie.

Download ClickUp Brain om inzichten te verkrijgen en sentimenten over uw merk te analyseren op basis van online vermeldingen

ClickUp Brain, de krachtige AI geïntegreerd via ClickUp, is uw altijd alerte assistent bij alles wat u doet. Het doet alles, van het doorzoeken van het web tot het analyseren van merkvermeldingen voor de week en het analyseren van support tickets tot het genereren van sentimentoverzichten.

Heb je een klantfeedbackcampagne verstuurd met behulp van ClickUp-formulieren? Vraag Brain om de reacties te analyseren op bewustzijnsstatistieken of terugkerende thema's.

💡 Pro-tip: Hier is een korte handleiding voor het gebruik van ClickUp Brain voor AI-aangedreven marketingtaken.

Voor hands-off uitvoering zijn de Autopilot Agents van ClickUp ideaal voor drukke teams die gelijktijdig merkbekendheidscampagnes voeren. Omdat deze AI-agents volledig zijn geïntegreerd in uw werkruimte, passen ze zich in realtime aan.

Wanneer er bijvoorbeeld updates worden toegevoegd aan de campagnetaak, kan een Autopilot Agent direct een contextueel statusrapport genereren en dit via uw interne kanaal delen met het managementteam.

De beste functies van ClickUp

Plan multichannel campagnes voor merkbekendheid met tijdlijnen, taak eigenaren en prioriteiten

Beheer publicatieschema's met een gecentraliseerde, deelbare contentkalender in de ClickUp-kalenderweergave

Maak schaalbare marketingbriefs, merkdocumenten en mediaplannen met behulp van collaboratieve ClickUp-documenten

Stel uw merkbekendheidsstatistieken in met behulp van ClickUp Goals en houd ze bij via aanpasbare realtime marketing dashboards

Bespaar tijd en moeite bij dagelijkse taken met ClickUp-automatisering en aanpasbare marketingsjablonen

Integreer met sociale mediaplatforms, Google Analytics en meer dan 200 andere tools

Beperkingen van ClickUp

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege het bereik van functies en weergaven

Zonder een doordachte installatie van meldingen en volgers kan er een overdaad aan notificaties ontstaan

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Deze G2-gebruiker zei:

Elke campagne, escalatie, procesverbetering en taak staat op één plek, verbonden via aangepaste weergaven, automatiseringen, documenten en dashboards. Het vervangt verspreide spreadsheets, eindeloze Slack-threads en geïsoleerde tools.

Elke campagne, escalatie, procesverbetering en taak bevindt zich op één plek en is verbonden via aangepaste weergaven, automatiseringen, documenten en dashboards. Het vervangt verspreide spreadsheets, eindeloze Slack-threads en geïsoleerde tools.

👀 Leuk weetje: Het woord 'merk' komt van het Oudnoorse woord brandr, wat 'branden' betekent. Oorspronkelijk verwees het naar het brandmerken van vee om de eigendom aan te geven.

2. Hootsuite (het beste voor het beheren van merkbekendheid via social media listening en analytics)

via Hootsuite

Wanneer uw merk leeft op sociale media, is elke opmerking, vermelding en trend van belang.

Hootsuite helpt teams bij het opbouwen en beschermen van merkbekendheid door contentplanning, engagement en analytics te verenigen in één dashboard.

Bovendien kunt u met de functies voor social listening in realtime vermeldingen van uw merk, sentiment en activiteiten van concurrenten bijhouden, zodat u snel kunt reageren en relevant blijft. OwlyGPT houdt het sentiment in realtime bij om de meest relevante content voor te stellen.

De beste functies van Hootsuite

Houd merkvermeldingen, trends van concurrenten en sentiment bij met AI-aangedreven tools voor social listening

Plan, publiceer en beheer content op alle belangrijke sociale mediaplatforms

Vergelijk sociale prestaties en krijg suggesties voor de beste momenten om te posten

Automatiseer antwoorden, wijs taken toe aan teams en beheer interacties vanuit één inbox

Integreer met Canva, Google Drive en meer dan 100 tools voor het aanmaken van content en rapportage

Beperkingen van Hootsuite

Hogere abonnementen zijn duur in vergelijking met andere tools voor merkbekendheid

Sommige analyse- en automatiseringsfuncties zijn beperkt tot abonnementen op ondernemingsniveau

De reactietijden van de klantenservice kunnen traag zijn, volgens beoordelingen van gebruikers

Prijzen van Hootsuite

Standaard : $ 99/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 249/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hootsuite

G2 : 4,3/5 (meer dan 6.300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3800 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Hootsuite

Deze Capterra-gebruiker benadrukte:

Hootsuite is geweldig voor het beheren van content en campagnes, met sterke ondersteuning en handige functies zoals Amplify.

Hootsuite is geweldig voor het beheren van content en campagnes, met sterke ondersteuning en handige functies zoals Amplify.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor branding voor marketing- en creatieve teams

3. Brand24 (het beste voor het bijhouden van merkvermeldingen en sentiment in realtime)

via Brand24

Brand24 richt zich op één ding en doet dat uitzonderlijk goed: real-time merkmonitoring. Als uw team wil begrijpen hoe uw merk op het internet wordt waargenomen, biedt Brand24 u direct toegang tot merkvermeldingen, sentimentanalyse en inzichten van influencers.

Deze software voor merkbeheer scant blogs, forums, nieuwssites, video's, podcasts en sociale mediaplatforms om gesprekken vast te leggen die vaak onopgemerkt blijven.

Stel de Brand Assistant AI al uw vragen over uw merk en ontvang actuele antwoorden op basis van sentimentanalyse en uw marketinggegevens.

De beste functies van Brand24

Monitor merkvermeldingen in realtime in een breed bereik van online bronnen en socialemediaplatforms

Krijg AI-gestuurde sentimentanalyse om veranderingen in merkperceptie bij te houden

Identificeer de belangrijkste influencers en hun bereik in uw branche

Maak aangepaste rapporten om merkbekendheidsstatistieken in de loop van de tijd te visualiseren

Stel trefwoordmeldingen in om concurrenten, hashtags en productnamen bij te houden

Beperkingen van Brand24

Social media-integraties zijn niet zo diepgaand als traditionele tools voor projectmanagement voor sociale media

Historische gegevens zijn beperkt, afhankelijk van uw abonnement

Sommige gebruikers maken aantekeningen over incidentele valse positieve resultaten in sentimentanalyse

Prijzen van Brand24

Individueel : $ 199/maand per gebruiker

Team : $ 299/maand per gebruiker

Pro : $ 399/maand per gebruiker

Business : $ 599/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Brand24 beoordelingen en recensies per gebruiker

G2 : 4,6/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Brand24

Een gebruiker van Capterra maakte de volgende aantekening:

Onze clients willen altijd op de hoogte blijven van elke vermelding, waar dan ook, of het nu op sociale media is of op een van de blogs van hun klanten, en Brand24 is hoe we dat voor elkaar krijgen!

Onze clients willen altijd op de hoogte blijven van elke vermelding, waar dan ook, of het nu op sociale media is of op een van de blogs van hun klanten, en Brand24 is hoe we dat voor elkaar krijgen!

👀 Leuk weetje: Studies tonen aan dat het gebruik van een handtekening kleur de merkherkenning met wel 80% kan verhogen . Daarom associeer je rood meteen met Coca-Cola en blauw met Facebook.

4. Sprout Social (het beste voor het combineren van social listening met inzichten in uw publiek)

via Sprout Social

Sprout Social helpt merken verder te gaan dan alleen het publiceren van content, zodat ze hun publiek echt leren begrijpen.

Een DTC-huidverzorgingsmerk kan het bijvoorbeeld gebruiken om bij te houden hoe klanten reageren op een nieuw product op TikTok en Reddit. Of een non-profitorganisatie kan het gebruik van het merk tijdens een fondsenwervingscampagne monitoren om de sentimenten te beoordelen en de boodschap in realtime aan te passen.

Met ingebouwde social listening en diepgaande inzichten in uw doelgroep maakt Sprout het eenvoudiger om merkbekendheid te meten en de perceptie van uw merk vorm te geven.

De beste functies van Sprout Social

Houd merkvermeldingen, activiteiten van concurrenten en klantensentiment bij met behulp van realtime social listening tools

Beheer alle gesprekken met uw publiek via één gezamenlijke inbox

Plan en publiceer op verschillende platforms met ingebouwde goedkeuringswerkstromen

Meet de betrokkenheid op sociale media en merkbekendheid met aangepaste rapportages

Gebruik AI-gegenereerde inzichten om uw boodschap te verfijnen en in contact te komen met de juiste target audience

Beperkingen van Sprout Social

De prijzen zijn mogelijk niet haalbaar voor kleinere teams die zich richten op het bijhouden van basisgegevens over het merk

Geavanceerde functies zoals sentimentanalyse en luisteren vereisen abonnementen van het hoogste niveau

Iets steilere leercurve voor gebruikers die nog niet bekend zijn met tools voor het meten van merkbekendheid

Prijzen van Sprout Social

Standaard : $ 199/maand per gebruiker

Professional : $ 299/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 399/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sprout Social

G2: 4,4/5 (meer dan 4.200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Sprout Social

Een gebruiker van G2 maakte de volgende aantekening:

Met de slimme inbox is het voor een social media manager ongelooflijk eenvoudig om alle opmerkingen en vermeldingen van uw merk/bedrijf te volgen en erop te reageren. Het is een sleutelelement in de manier waarop mijn bedrijf de betrokkenheid van klanten en professionals uit de sector hoog houdt.

Met de slimme inbox is het voor een social media manager ongelooflijk eenvoudig om alle opmerkingen en vermeldingen van uw merk/bedrijf te volgen en erop te reageren. Het is een sleutelonderdeel van hoe mijn bedrijf de betrokkenheid van klanten en professionals uit de sector op peil houdt.

📮 ClickUp Insight: Bijna de helft (46%) van de kenniswerkers jongleert met meerdere tools – chat-apps, aantekeningen, projectmanagementplatforms en verspreide documentatie – om hun taken bij te houden. Deze gefragmenteerde installatie zorgt voor verwarring en vertraagt de voortgang. ClickUp brengt alles samen op één plek. Met ingebouwde tools zoals e-mailprojectmanagement, aantekeningen, chatten en het AI-aangedreven ClickUp Brain blijft uw werk verbonden, georganiseerd en doorzoekbaar. Nooit meer schakelen tussen apps, alleen gestroomlijnde productiviteit, alles in één werkruimte.

5. Semrush (het beste voor het meten van merkzichtbaarheid via SEO en concurrentieanalyse)

via Semrush

Voor succesvolle campagnes voor merkbekendheid is meer nodig dan alleen de evaluatie van ruwe data. U hebt inzichten nodig die u helpen begrijpen hoe de content van uw merk presteert.

Semrush brengt duidelijkheid in dat giswerk. Het helpt marketingteams precies te zien hoe hun content presteert, welke zoekwoorden verkeer genereren en hoe concurrenten zich positioneren.

Voor merkstrategen die zich richten op zichtbaarheid in zoekmachines en engagement via meerdere kanalen is Semrush een beslissingsengine. De 360-graden weergave van de online voetafdruk van uw merk helpt u om uw contentinspanningen rechtstreeks te koppelen aan groeiresultaten.

De beste functies van Semrush

Houd de zichtbaarheid van uw merk bij op organische, betaalde en sociale kanalen in één dashboard

Identificeer lacunes in zoekwoorden en content in vergelijking met uw belangrijkste concurrenten

Monitor de prestaties van merkgerelateerde zoekwoorden om de naamsbekendheid te meten

Analyseer de kwaliteit van backlinks en verwijzende domeinen die de autoriteit van uw merk vorm geven

Gebruik Market Explorer om het online aandeel van uw merk te vergelijken met dat van uw concurrenten

Beperkingen van Semrush

Hoge leercurve voor teams die nog niet bekend zijn met SEO of analysetools

De prijzen kunnen buiten het bereik liggen van kleine bedrijven met basisbehoeften

De functies van sociale media zijn niet zo geavanceerd als die van speciale SMM-tools

Prijzen van Semrush

Pro : $ 139,95/maand per gebruiker

Guru : $ 249,95/maand per gebruiker

Business: $ 499,95/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Semrush

G2 : 4,5/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Semrush

Deze G2-gebruiker zei:

De functie voor site-audit is eenvoudig in te stellen en te rapporteren, inclusief technische fouten. Het visuele dashboard is gemakkelijk te lezen en de rapportagefunctie is erg prettig. De PPC-tool is handig om de algemene resultaten van campagnes in de gaten te houden.

De functie voor site-audit is eenvoudig in te stellen en te rapporteren, inclusief technische fouten. Het visuele dashboard is gemakkelijk te lezen en de rapportagefunctie is erg prettig. De PPC-tool is handig om de algemene resultaten van campagnes in de gaten te houden.

💡 Pro-tip: Heb je moeite om je merkverhaal consistent te houden op elk platform en voor elk publiek? Leer hoe je realtime inzichten en automatisering in je voordeel kunt gebruiken in Hoe je AI kunt gebruiken voor het creëren van je merkstrategie, want slimme storytelling begint met slimmere tools.

6. Mention (het beste voor realtime mediabewaking en analyse van het sentiment rond merken)

via Mention

De meeste merken denken dat ze pas van een crisis horen nadat deze trending is op sociale media.

De realiteit? De echte schade begint al lang daarvoor.

Met Mention kunnen marketingteams proactief hun merkbekendheid beheren, waardoor ze reputatierisico's vroegtijdig kunnen signaleren, concurrenten kunnen monitoren en het sentiment in realtime kunnen volgen voordat problemen escaleren.

Met 1 miljard continu gescande bronnen worden verspreide gesprekken omgezet in duidelijke inzichten waarop u kunt reageren.

Vermelding van de beste functies

Volg merkvermeldingen op sociale media, blogs, forums en nieuwskanalen in realtime

Pas waarschuwingen aan op basis van trefwoorden, sentiment, bron en locatie voor gerichte monitoring

Analyseer de publieke opinie met positieve, neutrale of negatieve tags op basis van AI

Identificeer influencers en invloedrijke stemmen met behulp van broninvloedsscores

Werk samen met teams via taaktoewijzingen, aantekeningen en deelbare dashboards

Identificeer sleuteltrends en houd het aandeel van uw merk in de media bij met aanpasbare analyses en geautomatiseerde rapportages

Limieten voor vermeldingen

De interface kan complex aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Sentimentdetectie classificeert de toon soms verkeerd

De mobiele app heeft minder functies dan de desktop-versie

Prijzen voor vermelding

Aangepaste prijzen, vanaf $ 599

Beoordeling van vermeldingen en recensies

G2 : 4,3/5 (440+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Mention

Een gebruiker van G2 maakte de volgende aantekening:

Ik heb gemerkt dat Mention een onmisbare tool is om bij te houden hoe mijn domein op internet wordt gebruikt. Mention biedt een actuele index van zowel goede als slechte links, waardoor ik de nodige stappen kan nemen om de reputatie van mijn websites te beschermen.

Ik heb gemerkt dat Mention een onmisbare tool is om bij te houden hoe mijn domein op internet wordt gebruikt. Mention biedt een actuele index van zowel goede als slechte links, waardoor ik de nodige stappen kan nemen om de reputatie van mijn websites te beschermen.

💡 Pro-tip: Wilt u dat loyale klanten uw marketing voor u doen? Bouw een programma voor klantadvocacy dat tevreden gebruikers omzet in krachtige merkambassadeurs.

7. Meltwater (het beste voor wereldwijde mediabewaking en het bijhouden van merkperceptie)

via Meltwater

Stel dat uw merk net een product in drie verschillende landen heeft gelanceerd. Terwijl uw social team de betrokkenheid op Instagram bijhoudt, probeert uw PR-team te begrijpen hoe de lancering in het nieuws, blogs en podcasts is verschenen.

Meltwater helpt u al deze inspanningen te bundelen. Het monitort merkvermeldingen op sociale platforms en wereldwijde mediakanalen om u een uitgebreid overzicht te geven van hoe uw merk in realtime wordt waargenomen.

Als u een campagne in meerdere markten lanceert of de merkherkenning tijdens een PR-campagne wilt meten, biedt Meltwater zowel de dekking als de context om de impact te meten.

De beste functies van Meltwater

Monitor merkvermeldingen in wereldwijde media, op sociale mediaplatforms, in podcasts en in gedrukte media

Houd het sentiment rond uw merk en uw media-aandacht bij met AI-gestuurde analyses en dashboards

Vergelijk de aanwezigheid van uw merk met die van concurrenten aan de hand van share of voice en engagementstatistieken

Breng inzichten in context en meet de zichtbaarheid op LLMs zoals ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, enz. met Meltwater AI

Identificeer mediakanalen, influencers en journalisten die het verhaal van uw merk vorm geven

Breng media-aandacht in verband met het zoekvolume voor uw merk, websiteverkeer en buzz op sociale media

Beperkingen van Meltwater

Het aanpassen van het dashboard en het instellen van rapportages kan complex lijken voor nieuwe gebruikers

De prijzen zijn mogelijk niet geschikt voor start-ups of kleinere marketingteams

De functies variëren per abonnement, waarbij geavanceerde media-informatie is voorbehouden aan hogere niveaus

Prijzen van Meltwater

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Meltwater

G2 : 4,0/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (90+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Meltwater

In deze recensie op Gartner werd het volgende opgemerkt:

👀 Leuk weetje: Het inmiddels iconische Nike-logo is in 1971 ontworpen door een student grafisch ontwerp. Destijds kostte het slechts $ 35. Tegenwoordig is het een van de meest herkenbare merklogo's ter wereld.

8. SurveyMonkey (het beste voor het uitvoeren van merkbekendheidsenquêtes en het bijhouden van de perceptie van consumenten)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey helpt teams gestructureerde enquêtes over merkbekendheid uit te voeren om te ontdekken wat hun target audience echt aanspreekt.

Of u nu de spontane merkherkenning meet, de duidelijkheid van berichten test of veranderingen in de merkperceptie na een campagne evalueert, SurveyMonkey maakt het eenvoudig om deze inzichten te verzamelen en te analyseren.

Een CPG-merk kan bijvoorbeeld een enquête voor en na een campagne houden om de stijging in merkherkenning te meten en de resultaten voor verschillende demografische groepen te vergelijken.

De beste functies van SurveyMonkey

Voer aangepaste merkbekendheidsonderzoeken uit met skip-logica, vertakkingen en targetingtools

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor het bijhouden van merken om herinneringswaarde, sentiment en afstemming van de merkidentiteit te meten

Analyseer enquêtereacties met realtime dashboards en trendanalyses

Breng trends en patronen aan het licht met SurveyMonkey AI

Segmenteer resultaten op locatie, doelgroep of campagne om uw merkmanagementstrategie ën te verfijnen

Integreer met e-mailmarketingtools en CRM-systemen voor follow-ups en remarketing

Beperkingen van SurveyMonkey

Het monitort geen organische, realtime gesprekken, maar registreert alleen wat respondenten in een enquête rapporteren

Aangepaste branding, gedetailleerde analyses en geavanceerde logica zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

De kwaliteit van de reacties kan variëren als de verdeling van de enquête niet goed is getarget

Prijzen van SurveyMonkey

Free Forever

Teamvoordeel : $ 30/maand per gebruiker

Team Premier : $ 92/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

Beoordelingen en recensies van SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 10.300 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over SurveyMonkey

Deze G2-gebruiker benadrukte:

Bijna de gouden standaard voor enquêtes, polls en vragenlijsten. Dit is een handige tool en de zichtbaarheid van het merk maakt het een solide, veilige keuze.

Bijna de gouden standaard voor enquêtes, polls en vragenlijsten. Dit is een handige tool en de zichtbaarheid van het merk maakt het een solide, veilige keuze.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor digitale marketingrapportage voor datagestuurde inzichten

9. Google Analytics (het beste voor het bijhouden van gedrag en ROI-analyse)

via Google Analytics

Als u ooit een campagne hebt gelanceerd die duizenden bezoekers opleverde, maar geen idee had waar ze vandaan kwamen of wat ze deden, dan is Google Analytics de oplossing voor u.

GA4 biedt een complete suite voor gedrags- en engagementanalyse voor marketingteams die inzicht willen krijgen in het gedrag van gebruikers, de prestaties van campagnes en multiplatformtrajecten. In plaats van externe vermeldingen van het merk bij te houden, richt deze tool zich op het gedrag van gebruikers.

Het echte voordeel is het bijhouden op basis van gebeurtenissen, waarmee u inzichten kunt koppelen tussen websites, apps en Google-marketingtools zoals Ads en Search Console.

De beste functies van Google Analytics

Houd het gedrag van gebruikers op het web en in apps bij met geavanceerde tracking op basis van gebeurtenissen

Visualiseer merkbetrokkenheid met demografische gegevens van het publiek, scrolldiepte en videoweergavetijd

Analyseer de ROI van marketing met behulp van realtime attributie, funnel tracking en cross-channel rapportages

Integreer met Google Ads, YouTube en Google Search Console om de aanwezigheid van uw merk te optimaliseren

Pas rapporten en dashboards aan om merkbekendheidsstatistieken op één plek te monitoren

Beperkingen van Google Analytics

Steile leercurve voor teams die niet bekend zijn met de op gebeurtenissen gebaseerde structuur van GA4

De gratis versie biedt geen premium trechterrapporten, onbeperkte gegevens en ondersteuning op accountniveau

Het meet alleen activiteiten op uw eigen digitale eigendommen en biedt geen inzicht in gesprekken die elders plaatsvinden

Prijzen van Google Analytics

Free

Beoordelingen en recensies van Google Analytics

G2 : 4,5/5,0 (meer dan 6400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (8.100+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Google Analytics

Een gebruiker van G2 maakte de volgende aantekening:

Wat ik het leukste vind aan Google Analytics is de diepgaande inzichten die het biedt in het gedrag van gebruikers. Het geeft een duidelijk beeld van verkeersbronnen, paginaprestaties, realtime gegevens en conversietracking. Zo kan ik zien wat wel en niet werkt. Dankzij de aanpasbare dashboards en gedetailleerde segmentatieopties kan ik me concentreren op het gedrag van specifieke doelgroepen.

Wat ik het leukste vind aan Google Analytics is de diepgaande inzichten die het biedt in het gedrag van gebruikers. Het geeft een duidelijk beeld van verkeersbronnen, paginaprestaties, realtime gegevens en conversietracking. Zo kan ik zien wat wel en niet werkt. Dankzij de aanpasbare dashboards en gedetailleerde segmentatieopties kan ik me concentreren op het gedrag van specifieke doelgroepen.

💡 Pro Tip: Campagnes voor meerdere clients uitvoeren zonder gek te worden? Wat is marketingcampagnemanagement laat u zien hoe u de controle behoudt, deadlines haalt en clients tevreden houdt.

10. Ahrefs (het beste voor SEO-gedreven merkzichtbaarheid en concurrentieonderzoek)

via Ahrefs

Marketeers zijn vaak weken bezig met gissen welke content goed zou kunnen presteren.

Ahrefs maakt een einde aan dit giswerk door diepgaande SEO- en backlink-informatie te bieden die contentstrategie rechtstreeks koppelt aan meetbare merkzichtbaarheid.

Van het monitoren van de prestaties van zoekwoorden tot het bijhouden van wie er naar uw concurrenten linkt, Ahrefs biedt teams bruikbare gegevens om merkbekendheidscampagnes te creëren die direct aansluiten bij bestaande marketinginspanningen.

De beste functies van Ahrefs

Houd de positie van zoekwoorden bij in verschillende regio's en op verschillende apparaten om de aanwezigheid van uw merk in zoekresultaten te meten

Monitor backlinks en verwijzende domeinen om merkherkenning en autoriteit te beoordelen

Gebruik Site Explorer om hiaten in content, gebroken links en best presterende pagina's te ontdekken

Analyseer de prestaties van content aan de hand van organisch verkeer, moeilijkheidsgraad van zoekwoorden en geschatte waarde

Monitor vermeldingen van concurrenten en zoekresultaten om uw campagnestrategie te verfijnen

Analyseer en benchmark AI-zoekzichtbaarheid in populaire LLMs zoals Gemini, ChatGPT, Google AI Overzichten, enz.

Beperkingen van Ahrefs

Geen bijhouden van sociale media of directe analyse van merk sentiment

Beperkte realtime gegevens in vergelijking met social listening tools

De abonnementen voor beginners kunnen duur lijken voor kleine teams

Prijzen van Ahrefs

Lite : $ 129/maand per gebruiker

Standaard : $ 249/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 449/maand per gebruiker

Enterprise: $ 1499/maand per gebruiker (jaarlijkse toewijzing)

Beoordelingen en recensies van Ahrefs

G2 : 4,6/5,0 (560+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (570+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Ahrefs

Deze gebruiker van TrustPilot zei:

Ik ben dol op Ahrefs omdat het een complete SEO-toolkit biedt met gegevens voor backlink-analyse, zoekwoordonderzoek, concurrentieanalyse en site-audits. Het heeft een geweldige UX/UI en is gemakkelijk te gebruiken voor zowel beginners als professionals, waardoor het meer doet dan alleen de zichtbaarheid van websites en organisch verkeer verbeteren.

Ik ben dol op Ahrefs omdat het een complete SEO-toolkit biedt met gegevens voor backlink-analyse, zoekwoordonderzoek, concurrentieanalyse en site-audits. Het heeft een geweldige UX/UI en is gemakkelijk te gebruiken voor zowel beginners als professionals, waardoor het meer doet dan alleen de zichtbaarheid van websites en organisch verkeer verbeteren.

📖 Lees ook: Software voor marketinganalyse

11. Upfluence (het beste voor influencer-gedreven campagnes voor merkbekendheid)

via Upfluence

Als uw merkbekendheidsstrategie sterk leunt op influencermarketing, dan is Upfluence een uitstekende keuze.

Deze influencer marketing tool is ontwikkeld om merken te helpen influencers te identificeren, te screenen en met hen samen te werken, terwijl ze realtime zichtbaarheid behouden over de prestaties van campagnes. Je kunt het bereik, de betrokkenheid en de impact van content bijhouden op platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube.

Upfluence biedt u ook geavanceerde zoekfilters om influencers te vinden op basis van demografische gegevens van het publiek, engagement rate en type content. Dit maakt het gemakkelijker om zeer gerichte influencercampagnes te voeren die u helpen uw merkbekendheid te vergroten.

De beste functies van Upfluence

Zoek en filter meer dan 3 miljoen influencers op basis van niche, locatie en doelgroepstatistieken

Houd campagneprestaties bij, zoals bereik, betrokkenheid en conversies

Automatiseer het bereiken van influencers met aanpasbare werkstromen voor e-mail

Integreer met e-commerceplatforms zoals Shopify om door influencers gegenereerde verkopen bij te houden

Monitor vermeldingen en sentimenten van uw merk met behulp van ingebouwde social listening tools

Beperkingen van Upfluence

De prijzen zijn niet transparant en kunnen duur zijn voor kleinere merken

De leercurve kan steil zijn voor teams die nog niet bekend zijn met influencerplatforms

Het richt zich uitsluitend op influencer marketing en biedt geen bredere merkmonitoring of SEO-zichtbaarheidsstatistieken

Prijzen van Upfluence

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Upfluence

G2 : 4,6/5,0 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5,0 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Upfluence

Een gebruiker van G2 maakte de volgende aantekening:

Ik kon binnen een paar uur 150 influencers vinden om te benaderen en vervolgens een campagne opzetten om hen allemaal tegelijk te benaderen. Ik vond de automatische follow-up e-mails erg handig als een influencer niet reageerde.

Ik kon binnen een paar uur 150 influencers vinden om te benaderen en vervolgens een campagne opzetten om hen allemaal tegelijk te bereiken. Ik vond de automatische follow-up e-mails erg handig als een influencer niet reageerde.

💡 Pro-tip: Heb je moeite om je boodschap via alle kanalen over te brengen? In Een geweldige marketingcommunicatiestrategie opstellen wordt uitgelegd hoe je consistente, overtuigende merkboodschappen kunt opstellen.

Hier zijn drie extra tools die helpen bij het opbouwen van merkbekendheid:

BuzzSumo: helpt bij het identificeren van goed presterende content en sleutelpersonen om de zichtbaarheid van uw merk te vergroten

Mentionlytics: analyseert sentiment en houdt vermeldingen van concurrenten bij, met ondersteuning voor meerdere talen, ideaal voor wereldwijde merkmonitoring

Brandwatch: biedt diepgaande consumenteninzichten, trendanalyses en AI-gestuurd bijhouden van sentiment

ClickUp en laat uw merk voor zich spreken

Wat u niet kunt meten, kunt u niet verbeteren; merkbekendheid is daarop geen uitzondering.

Veel platforms voor het meten van merkbekendheid bieden slechts gedeeltelijke zichtbaarheid: het ene platform houdt vermeldingen bij, het andere toont pieken in het verkeer en weer een ander vergelijkt concurrenten. ClickUp blinkt echter uit in het samenbrengen van al deze verschillende componenten.

Van taaktoewijzingen tot contentkalenders en live dashboards: ClickUp bouwt het systeem dat uw merkactiviteiten aanstuurt. U hoeft niet meer te schakelen tussen tabbladen of te worstelen met meerdere tools.

Omdat uw campagneactiviteiten en merkstatistieken in hetzelfde systeem staan, kunt u het werk dat u doet eenvoudig koppelen aan de resultaten die u behaalt.

Zoals Dayana Mileva van Pontica Solutions het verwoordde:

Ik was op zoek naar een platform voor projectmanagement en ik heb het beste gevonden. Ik had meteen het gevoel dat ClickUp al onze problemen kon oplossen en kant-en-klare oplossingen kon bieden die ons op manieren ten goede zouden komen die ik me niet eens had kunnen voorstellen.

Ik was op zoek naar een platform voor projectmanagement en ik heb het beste gevonden. Ik had meteen het gevoel dat ClickUp al onze problemen kon oplossen en kant-en-klare oplossingen kon bieden die ons op manieren ten goede zouden komen die ik me niet eens had kunnen voorstellen.

Wilt u de groei van uw merk nauwkeurig bijhouden? Meld u nu aan voor ClickUp!