Top 10 AI-portfolio-generators om indrukwekkende digitale portfolio's te maken

Misschien heb je een map vol bekroond creatief werk, maar als niemand het ziet, maakt het dan wel uit?

Weten hoe je een portfolio opbouwt dat een blijvende indruk achterlaat, is net zo belangrijk als het opbouwen van je portfolio zelf. Je zou wel eens de volgende grote ster kunnen zijn, maar als je portfolio eruitziet als een rommelig Word-document, zullen de mensen die je die droombaan kunnen aanbieden gewoon verder scrollen.

Wat als er een slimme tool zou zijn die al het gedoe rond het opmaken en ontwerpen van portfolio's uit handen neemt? AI-portfolio-generators helpen u uw werk op een manier te compileren die uw vaardigheden duidelijk en indrukwekkend presenteert.

We hebben de beste AI-portfolio-generators voor u op een rijtje gezet, waarmee u gepersonaliseerde digitale portfolio's kunt maken zonder urenlang te worstelen met code of dure sjablonen. Laten we eens kijken!

👀 Wist u dat? Een goed verzorgde online aanwezigheid heeft een aanzienlijke invloed op wervingsbeslissingen. Sterker nog, ongeveer één op de twee werkgevers neemt geen mensen in dienst die ze niet online kunnen vinden.

De beste AI-portfolio-generators in één oogopslag

Laten we eens kijken naar de beste AI-portfolio-generators en hun sleutel functies:

Waar moet u op letten bij AI-portfolio-generators?

Het maken van een opvallende portfolio kost tijd en vaardigheid. Maar met AI-portfolio-tools kunt u binnen enkele minuten een professionele showcase bouwen. Hier is wat u in gedachten moet houden bij het kiezen van een websitebouwer voor uw portfolio:

Geautomatiseerd aanmaken van portfolio's: Formatteer uw werk, vaardigheden en prestaties automatisch in gepolijste layouts met behulp van AI

Grote verscheidenheid aan sjablonen: Kies uit een breed scala aan sjablonen die zijn afgestemd op verschillende stijlen en sectoren

Slimme personalisatie: Pas lettertypes, kleuren en layouts aan om uw persoonlijke merk weer te geven

Platformverbindingen: koppel uw portfolio aan LinkedIn, GitHub en andere professionele platforms om eenvoudig te delen

Flexibiliteit bij publiceren: Deel uw portfolio als PDF, op een aangepast domein of via een ingesloten link

Mobielvriendelijk ontwerp: optimaliseer uw site voor een geweldige weergave op telefoons en tablets

Analytics en SEO-tools: Houd prestaties bij met ingebouwde analytics en vergroot de zichtbaarheid met SEO-functies

Gegevensveiligheid: Bescherm uw informatie met krachtige encryptie en een transparant privacybeleid

🧠 Leuk weetje: Het concept van digitale portfolio's dateert uit 1989, toen docenten begonnen met het elektronisch verzamelen van werk van studenten voor archiveringsdoeleinden met behulp van vroege computers en scanners. Vandaag de dag kunnen AI-aangedreven tools uw ideeën in slechts enkele minuten omzetten in strakke, interactieve portfolio's.

De beste AI-portfolio-generators

Hier zijn de beste AI-portfolio-generators die uw werk op de juiste manier presenteren en uw creatieve vaardigheden benadrukken!

1. ClickUp (het beste voor het presenteren van projectgebaseerde portfolio's en samenwerking)

Probeer ClickUp gratis Monitor al uw portfolio-werk op één plek met ClickUp Portfolios

Je hebt uren besteed aan het perfectioneren van je werk – laat het niet verdwijnen in oude mappen of verspreide links. Met ClickUp 's alles-in-één app voor werk kun je een strakke, doorzoekbare portfolio samenstellen die er niet alleen geweldig uitziet, maar ook achter de schermen hard werkt om je projecten georganiseerd, up-to-date en presentatieklaar te houden.

Begin met ClickUp Portfolios, waarmee u meerdere projecten, clients en creatieve streams samenbrengt in één overzichtelijk, visueel dashboard. Elke portfolio bevat projectdetails zoals status, deadlines en voortgang, zodat potentiële clients niet alleen kunnen zien wat u hebt gedaan, maar ook precies hoe u werkt. U kunt uw voortgang bijhouden, aanpassen en laten zien als een professional.

Wat het een krachtige digitale portfolio-maker maakt, is dat het u realtime updates geeft. U kunt precies aanpassen wat er wordt weergegeven, zoals voortgangsbalkjes, deadlines, teamleden en meer, zodat uw weergave werkt zoals u dat wilt.

Gebruik ClickUp-weergaven om taken in verschillende categorieën te visualiseren en te communiceren zoals u dat wilt

U kunt eenvoudig filteren en sorteren op project, status of prioriteit, zodat u gefocust blijft op wat belangrijk is. Wilt u anderen op de hoogte houden? Deel uw portfolio-weergave via een link met belanghebbenden, zodat iedereen op één lijn zit. U kunt zelfs context toevoegen met aantekeningen, tags en bestandsbijlagen, allemaal vanuit één gestroomlijnd projectportfolio-dashboard.

Als u een snelle installatie wilt, biedt de ClickUp Portfolio Management Template u een eenvoudige manier om zowel actieve als voltooide projecten op één plek bij te houden. Het helpt u projectgegevens te centraliseren, waardoor u uw digitale portfolio eenvoudig online kunt bijwerken en delen.

Gratis sjabloon downloaden Beheer uw werk, maar presenteer het ook op een effectieve manier, zodat u potentiële werkgevers, medewerkers of clients op elk moment gemakkelijk op de hoogte kunt houden met de ClickUp Portfolio Management Template

U kunt eerder werk ordenen op client, projecttype of campagne. Dit is vooral handig wanneer u uw portfolio klaar wilt houden voor clients en uw voortgang transparant wilt houden.

Hebben we al vermeld dat alle portfoliosjablonen van ClickUp volledig aanpasbaar zijn? Voor deze sjabloon krijg je 16 aangepaste statussen waarmee je elke fase van je werk kunt bijhouden. Je kunt je projecten meer diepgang geven met zes aangepaste velden, zoals uitgaven, voortgang en saldo, zodat niets door de mazen van het net glipt.

U kunt ook schakelen tussen verschillende weergaven, waaronder een Portfolio Master List en een gedetailleerde Project SOPs View, om een duidelijker beeld van alles te krijgen. Bovendien wordt het met de ingebouwde ClickUp-tijdsregistratie, handige tags en afhankelijkheidssignalen een stuk eenvoudiger om georganiseerd en op schema te blijven.

💡 Pro-tip: Ontwerpers kunnen nog een stap verder gaan met de ClickUp-sjabloon voor ontwerpportfolio's, die visuele thumbnails, statustags, deadlines en aantekeningen van clients bevat, allemaal op één plek.

Wilt u de content van uw portfolio centraliseren in een flexibele, collaboratieve omgeving? Gebruik ClickUp Docs om al uw ontwerpen, voortgang, casestudy's en getuigenissen van clients op één plek te bewaren.

U kunt rich media insluiten, zoals afbeeldingen, video's en zelfs takenlijsten, om uw werk visueel te presenteren en uw portfolio aantrekkelijker en informatiever te maken. Het structureren van content is ook eenvoudig, met ondersteuning voor geneste pagina's en subpagina's waarmee u uw portfolio kunt ordenen op project, vaardigheid of categorie, zodat kijkers gemakkelijk relevante voorbeelden kunnen vinden. U kunt dus secties toevoegen voor getuigenissen, statistieken of werkstromen achter de schermen om het volledige verhaal te vertellen, en niet alleen het eindproduct te laten zien.

Maak uw portfolio genuanceerd en visueel aantrekkelijk met banners in kleur, geavanceerde stylingopties en een functie voor live bewerking in ClickUp Docs

Documenten zijn vooral handig voor samenwerking. Teams kunnen documenten in realtime samen bewerken, opmerkingen achterlaten en wijzigingen voorstellen – ideaal voor het gezamenlijk schrijven van projectverhalen of het verfijnen van content voordat deze wordt gepubliceerd. Documenten kunnen openbaar worden gedeeld zonder dat je hoeft in te loggen, zodat je je portfolio naadloos kunt verzenden om clients of medewerkers aan te trekken.

U kunt documenten rechtstreeks koppelen aan specifieke ClickUp-taken of projecten binnen ClickUp, zodat alles verbonden en gemakkelijk toegankelijk blijft. Ingebouwde feedbacktools en versiebeheer zorgen ervoor dat uw portfolio up-to-date blijft en afgestemd is op het lopende werk.

📌 Een ontwerper kan bijvoorbeeld ClickUp Docs gebruiken om een projectsamenvatting te schrijven, visuele ontwerpiteraties in te sluiten en te koppelen aan de uiteindelijke deliverables. Het team kan vervolgens het document beoordelen en van commentaar voorzien. Zodra het document definitief is, kan het worden gedeeld als onderdeel van een openbaar portfolio of worden geïntegreerd in een bredere sjabloon voor het bijhouden van projecten.

Voor professionals die het verhaal achter een project willen vertellen of projectoverzichten of persoonlijke biografieën willen schrijven, is ClickUp Brain een aanrader — de meest complete en contextuele AI voor werk ter wereld. Het is ingebouwd in uw ClickUp-werkruimte, heeft kennis van uw werk en fungeert ook als uw AI-schrijfassistent. Het is de beste manier om de content van uw portfolio in context te plaatsen, te genereren, te verfijnen en te lokaliseren.

Gebruik de AI-schrijfhulp van ClickUp Brain om content voor uw portfolio te genereren, bewerken, proeflezen en samenvatten

Voer gewoon een prompt in en het helpt u bij het opstellen van portfolio-secties die echt bij u passen, terwijl de content scherp, zelfverzekerd en foutloos blijft.

De ClickUp AI Knowledge Manager kan ook direct vragen beantwoorden over al uw projecten, documenten en teamkennis. Voor makers van portfolio's betekent dit dat u snel relevante casestudy's, projectresultaten of feedback van clients uit uw werkruimte kunt vinden, waardoor u de presentatie en update van uw portfolio-content kunt stroomlijnen.

Stel ClickUp AI vragen over de gegevens in uw werkruimte en krijg direct inzichten en suggesties om uw portfolio naar een hoger niveau te tillen

📮ClickUp Insight: Meer dan de helft van de werknemers heeft moeite om de informatie te vinden die ze nodig hebben op het werk. Slechts 27% zegt dat het gemakkelijk is, terwijl de rest enige moeilijkheden ondervindt en 23% het zelfs erg moeilijk vindt. Wanneer kennis verspreid is over e-mails, chats en tools, gaat er snel veel tijd verloren. Met ClickUp kunt u e-mails omzetten in traceerbare taken, chats koppelen aan taken, antwoorden krijgen van AI en nog veel meer, allemaal binnen één werkruimte. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp elke week meer dan 5 uur terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

Wat betekenen deze functies van ClickUp voor u?

U krijgt meer dan alleen een plek om uw voltooide werk te tonen: met ClickUp kunt u uw proces, samenwerking en strategie onder de aandacht brengen door middel van slim productportfoliobeheer. Deel updates in realtime, vraag om feedback en houd alles georganiseerd met AI.

💡 Pro-tip: Stel een aangepaste ClickUp Autopilot Agent in die voltooide taken met de status 'Goedgekeurd door client' scant en een beoordelingssysteem met aangepaste velden gebruikt, zoals 'Impact', 'Creativiteit' of 'Klanttevredenheid', om elk project te evalueren. Alleen taken die aan uw kwaliteitsdrempel voldoen (bijvoorbeeld 4 sterren of hoger) triggeren de agent om automatisch een ClickUp Doc-concept voor uw portfolio aan te maken, compleet met door AI gegenereerde samenvattingen en visuals. Op die manier blijft uw portfolio overzichtelijk en niet rommelig.

De beste functies van ClickUp

Volg de voortgang van elk project in realtime, voeg mijlpalen toe, stel deadlines in en visualiseer uw werkstroom om uw projectmanagementvaardigheden aan potentiële clients te demonstreren

Neem snelle uitlegvideo's op met ClickUp Clips om project walkthroughs of ontwerpkeuzes te laten zien

Maak wiki's met ClickUp Docs om uw proces, inspiratiebronnen of casestudy's in een deelbaar format te documenteren

Werk direct samen met teamgenoten of clients via ClickUp Chat , zonder van tool te wisselen

Automatiseer routinematige projectmanagementtaken, zoals het genereren van realtime taakoverzichten, voortgangsupdates en actiepunten met behulp van AI-aangedreven projectmanagement via ClickUp Brain

Voorspel deadlines voor projecten, identificeer mogelijke obstakels en stel optimale taakverdelingen voor met ClickUp AI Agents

Verzamel feedback of nieuwe creatieve briefings met aanpasbare ClickUp-formulieren die rechtstreeks aan taken zijn gekoppeld

Beperkingen van ClickUp

Zwaardere portfolio-documenten en sjablonen kunnen langer duren om te laden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op Reddit luidt:

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd is dat het laatste wat ik wil doen als ik diep in mijn werk zit. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook erg helpt, zijn de documenten. Ik ben dol op de opmaakopties, vooral die banners. Zo schattig!

💡 Pro-tip: Maak een designportfolio met ClickUp Whiteboards! Van het genereren van AI-afbeeldingen tot het plaatsen van aantekeningen van clients rechtstreeks op het bord, Whiteboards kunnen worden gebruikt als een portfoliosite waar u met minimale inspanning uw creativiteit kunt laten zien. Je kunt je Whiteboard ook direct delen, insluiten in Taken, exporteren als PDF of er zelfs rechtstreeks op chatten. Het is als een live, visueel cv dat terugpraat en iedereen op de hoogte houdt.

2. Duurzaam (het beste voor het direct aanmaken van AI-aangedreven portfolio's)

via Durable

Durable is een websitebouwer voor portfolio's die AI gebruikt om met slechts een paar klikken gepersonaliseerde online portfolio's te genereren. Het bevat essentiële zakelijke functies zoals facturering, client relationship management (CRM) en zelfs basisautomatisering voor marketing, allemaal vanuit één overzichtelijk dashboard.

Het platform biedt een verscheidenheid aan sjablonen voor portfolio's. Het ondersteunt naadloze export en publicatie in meerdere formaten, waardoor het geschikt is voor freelancers en creatieve professionals die een snelle, flexibele oplossing willen voor het online bouwen en bijwerken van hun portfolio.

Duurzame beste functies

Maak een portfolio-website in een paar klikken – AI zorgt voor het ontwerp, de layout en de startcontent

Optimaliseer voor zoekopdrachten met ingebouwde SEO-tools, zonder handmatige installatie

Beveilig uw site met SSL, DDoS-bescherming en wereldwijde contentlevering

Voeg aangepaste functies toe, zoals planningstools en getuigenissen, om de betrokkenheid te vergroten

Duurzame beperkingen

De AI-gegenereerde ontwerpen bieden minder aanpassingsmogelijkheden dan traditionele websitebouwers. Dit kan de creatieve controle over layouts beperken

Duurzame prijzen

Starter: $ 15/maand per gebruiker

Business: $ 25/maand per gebruiker

Duurzame beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Durable?

Een G2-recensie zegt:

Het maakt een website in slechts vijf minuten. Als u de website wilt bijwerken, kunt u de bestaande versie niet bewerken, maar moet u een nieuw project maken en daar vervolgens weer aan werken.

📖 Lees ook: Sjablonen voor stijlgidsen om uw merk te versterken

3. WIX ADI (het beste voor AI-gestuurd ontwerp voor het eenvoudig samenstellen van een portfolio)

via WIX ADI

Wilt u een portfolio bouwen dat uw creatieve en professionele werkstijl weerspiegelt, zonder een ontwikkelaar in te huren? Wix is een gebruiksvriendelijke websitebouwer voor portfolio's die kant-en-klare digitale portfolio's produceert en ontwerpvrijheid combineert met slimme automatisering.

De AI-aangedreven sitebouwer begint met een paar vragen, zoals wat voor creatief werk je doet en wat je esthetische voorkeuren zijn, en genereert vervolgens een aangepaste website-layout. Je zit ook niet vast aan een thema; Wix geeft je volledige controle om je online ruimte aan te passen, te testen en uit te breiden.

Het biedt ook geavanceerde functies zoals tools voor het boeken van clients, e-commerce, video-hosting en SEO-aanpassing.

De beste functies van WIX ADI

Kies uit meer dan 900 kant-en-klare sjablonen om een goede portfolio te maken die bij uw merk past

Pas elk ontwerpelement aan met een intuïtieve interface waarmee u alles zelf in de hand hebt

Pas prachtige lettertypes en kleurenschema's toe om uw site visueel aantrekkelijk te maken

Voeg animaties en beeldfilters toe om de aandacht van bezoekers te trekken

Beperkingen van WIX ADI

Voor sommige app-integraties van derden zijn extra stappen voor de installatie nodig

Prijzen van WIX ADI

Light : $ 17/maand per gebruiker

Core : $ 29/maand per gebruiker

Business : $ 36/maand per gebruiker

Business Elite: $ 159/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van WIX ADI

G2: 4,2/5 (meer dan 1690 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (10.360+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over WIX ADI?

Een recensie van Capterra luidt:

Over het algemeen was mijn ervaring met Wix een 8/10. Het was perfect voor een beginnerswebsite en gemakkelijk te leren en zelf te bouwen.

💡 Pro Tip: Het hebben van een persoonlijke website kan uw online zichtbaarheid aanzienlijk vergroten en u helpen meer klanten aan te trekken. In tegenstelling tot het uitsluitend vertrouwen op sociale mediaplatforms, kunt u met een gepersonaliseerde website uw werk op een gestructureerde en professionele manier presenteren, waardoor het voor klanten gemakkelijker wordt om te navigeren en uw aanbod te begrijpen. Deze gecentraliseerde aanpak toont niet alleen uw toewijding aan uw vak, maar biedt ook een naadloze ervaring voor bezoekers die meer willen weten over uw diensten.

4. 10Web (Beste voor het aanmaken van AI-verbeterde portfolio's voor WordPress)

via 10Web

10Web is wat er gebeurt wanneer WordPress automatisering ontmoet en besluit efficiënt te worden. Het biedt de flexibiliteit van WordPress met een ontwerpstudio zonder code, zodat u uw visie kunt beschrijven en AI het werk voor u kunt laten doen.

Zodra uw unieke portfolio-website is gegenereerd, kunt u deze volledig aanpassen met behulp van WordPress-tools. Bovendien wordt deze gehost op Google Cloud, wat betekent dat deze snel, veilig en betrouwbaar is. De drag-and-drop-editor is gebaseerd op Elementor en geeft u de controle over het aanpassen van elk aspect van het gekozen thema van uw site.

10Web beste functies

Verfijn tekst, beeldmateriaal en layout met AI Co-Pilot

Profiteer van voor mobiel geoptimaliseerde, responsieve ontwerpen en geavanceerde functies voor veiligheid

Maak voor zoekmachines geoptimaliseerde content die goed scoort in de zoekresultaten

Beheer uw site met automatische updates, professionele hosting en ondersteuning van Google Cloud

beperkingen van 10Web

De eerste door AI gegenereerde ontwerpen moeten mogelijk nog worden aangepast om precies aan uw visie te voldoen

prijzen van 10Web

AI Starter: $20/maand

AI Premium: $30/maand

AI Ultimate: $45/maand

10Web beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 3,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 10Web?

Een G2-recensie benadrukt zowel de voor- als nadelen:

Het gemak van alles, waar coderen niet langer nodig is en u uw taken zonder problemen kunt uitvoeren, eenvoudige implementatie en geweldige functies waarmee u uw website naar wens kunt aanpassen […] het dashboard is soms moeilijk te openen

5. PortfolioBox (het beste voor visueel verbluffende, galerijgerichte portfolio's)

via Portfoliobox

Ben je het beu om een saaie reeks thumbnails als portfolio te gebruiken? Portfoliobox is speciaal ontwikkeld voor creatievelingen – fotografen, ontwerpers, illustratoren en zelfs make-upartiesten – en stelt visuele storytelling centraal op het platform. De sjablonen zijn ontworpen om je werk te laten ademen, met lay-outopties die meer aanvoelen als samengestelde galerijen dan als websites die met een standaardmal zijn gemaakt.

De online portfoliobouwer is een verrassend complete tool: u kunt clientboekingen beheren, prints of producten verkopen en zelfs bloggen vanuit hetzelfde dashboard. De e-commerce- en planningsfuncties zijn ook ingebouwd, zodat u geen plug-ins of extra tools nodig hebt om uw bedrijf te runnen.

De beste functies van PortfolioBox

Verkoop digitale of fysieke producten met ingebouwde winkel functies en meerdere betalingsopties

Beheer boekingen voor gebeurtenissen, lessen of diensten met realtime beschikbaarheid bijhouden

Kies uit sjablonen voor projectportfolio's en voeg content toe zoals galerijen, cv's of muziek. Geen code vereist

Verhoog de zichtbaarheid met automatische SEO, zodat clients uw werk online kunnen vinden

Beperkingen van PortfolioBox

De portfolio-websitebouwer werkt het beste voor soloartiesten en kleine bedrijven, maar is mogelijk niet geschikt voor grotere bedrijven

Prijzen van PortfolioBox

Free

Persoonlijk : $ 10,9/maand per gebruiker

Professioneel: $19,9/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van PortfolioBox

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over PortfolioBox?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig dat er een enorme keuze is aan galerijstijlen en layouts, zodat je niet alleen kunt kiezen wat het beste bij je kunststijl past, maar ook bij elke afzonderlijke collectie of elk project... Het automatisch opslaan kan op sommige apparaten een beetje haperen, maar op een desktop browser werkt het absoluut perfect.

6. Framer AI (het beste voor het genereren van interactieve portfolio's op basis van tekstprompts)

via Framer AI

Deze is voor creatievelingen die wereldwijd willen gaan zonder hun stem te verliezen. Framer maakt het bouwen van meertalige, interactieve portfolio's op basis van eenvoudige tekstprompts moeiteloos. De AI genereert complete secties, layouts en interacties die eruitzien alsof ze met de hand zijn gecodeerd door een uiterst productieve ontwerper.

De opvallendste functie is de manier waarop het omgaat met lokalisatie. In plaats van onhandige vertalingen of robotachtige formuleringen helpt Framer u bij het bouwen van regiospecifieke versies van uw site, met behoud van de toon en nuance van uw originele content.

De beste functies van Framer AI

Vertaal uw website direct met AI die de stem van uw merk en de regionale toon behoudt

Verfijn uw teksten met verbeteringen in één klik voor nieuwe of bestaande content

Pas de AI-output aan door de toon, context en woordvoorkeuren in te stellen

Bepaal zelf de layout, animaties en interactie, tot in de kleinste details

Beperkingen van Framer AI

Geavanceerde functies zoals aangepaste AI-componenten hebben wat tijd nodig om onder de knie te krijgen

Prijzen van Framer AI

Mini: $10/maand per site

Basis: $20/maand per site

Pro: $40/maand per site

Startup : $75/maand per site

Scaleup : $ 200/maand per site

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Framer AI

G2: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Framer AI?

Een G2-recensie zegt:

Framer biedt mij de perfecte mix van ontwerpvrijheid en ontwikkelkracht. Ik kan volledig responsieve, interactieve websites bouwen zonder ook maar één regel backend-code te schrijven.

7. Webflow (het beste voor krachtige, visuele controle zonder code over het ontwerp van uw portfolio)

via Webflow

Webflow AI is gebaseerd op het principe van visuele ontwikkeling. Het geeft creatieve professionals direct toegang tot de belangrijkste bouwstenen van het web – HTML, CSS en JavaScript – maar via een interface die meer lijkt op software voor projectmanagement dan op een traditionele websitebouwer.

U kunt aangepaste contentstructuren maken (bijvoorbeeld casestudy's met unieke layouts, dynamische afbeeldingengalerijen of filterbare projectbibliotheken) zonder backend-code te schrijven. Animaties zijn gebaseerd op een tijdlijn, waardoor motion designers en visuele verhalenvertellers de tools hebben om vloeiende interacties te bouwen zonder een beroep te doen op een ontwikkelteam.

Beste functies van Webflow

Genereer automatisch schone, semantische code en host deze op een wereldwijd verspreide infrastructuur

Genereer koppen, CTA's en blogstructuren met AI die passen bij uw merkstem

Versnel uw werkstroom met geautomatiseerde SEO en slimme contentorganisatie

Analyseer de betrokkenheid van bezoekers met AI-inzichten om de impact van uw website te vergroten

Breid uw portfolio uit van eenvoudig tot geavanceerd met volledige controle over het ontwerp en de functies

Beperkingen van Webflow

Je hebt wat tijd nodig om vertrouwd te raken met de AI-functies en te leren hoe je ze effectief kunt gebruiken

De kwaliteit van de output van de AI hangt sterk af van hoe goed u beschrijft wat u wilt

Prijzen van Webflow

Free

Basis: $ 18/maand per gebruiker

CMS: $29/maand per gebruiker

Business: $49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Webflow beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Webflow?

Een recensie op Capterra luidt:

Mijn ervaring met Webflow was over het algemeen positief en geweldig! Ik vind het geweldig hoe Webflow zo divers is in zijn mogelijkheden op verschillende niveaus. Ik ben erg tevreden over Webflow en vind het een ster in zijn veld. Voor beginners is het niet de gemakkelijkste ontwerptool om te leren als ze er geen ervaring mee hebben.

8. Canva (het beste voor snel en eenvoudig visueel portfolio-ontwerp met sjablonen)

via Canva

De gratis websitebouwer voor portfolio's van Canva maakt gebruik van AI-tools (Magic Studio™) voor eenvoudig ontwerpen met slepen en neerzetten en biedt honderden aanpasbare sjablonen voor portfolio's. U kunt snel een digitale portfolio samenstellen met geïntegreerde stockfoto's, video's en afbeeldingen, en deze online publiceren met een gratis Canva-domein of een aangepast domein.

Kies uit meer dan 50.000 sjablonen voor grafisch ontwerp en pas ze aan met behulp van de uitgebreide bibliotheek met assets van Canva. Deze online portfolio-maker neemt technische barrières weg en houdt de creatieve controle in jouw handen.

De beste functies van Canva

Pas aangepaste branding toe met tools voor logo's, kleuren en lettertypen met behulp van de Brand Kit

Bewerk foto's direct met AI-tools zoals Achtergrondverwijderaar en Foto-verbetering

Werk in realtime samen met teamleden overal ter wereld aan gedeelde portfolio's

Krijg rechtstreeks vanuit het platform toegang tot miljoenen stockfoto's, pictogrammen en ontwerpelementen

Beperkingen van Canva

Geavanceerde functies voor vectorbewerking en laagbeheer zijn beperkt in vergelijking met professionele ontwerpsoftware

Sommige sjabloonelementen hebben beperkte aanpassingsmogelijkheden, zelfs voor betaalde abonnementen

Prijzen van Canva

Free

Pro : $15/maand per persoon

Teams : $ 10/maand per persoon (minimaal 3 personen)

Enterprise : Aangepaste prijzen

Onderwijs: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (12.730+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Canva?

Een G2-recensie luidt:

Het beste aan Canva is het grote aantal sjabloonopties dat het biedt, samen met de vele mogelijkheden om deze aan te passen. Je kunt elk ontwerp maken en aanpassen waar je aan wilt werken, of je nu een eenvoudig ontwerp wilt maken om op sociale media te plaatsen of een cv wilt maken.

9. Decktopus (het beste voor AI-aangedreven portfolio's in presentatiestijl)

via Decktopus

Decktopus onderscheidt zich door AI centraal te stellen in het ontwerp van presentaties. Terwijl andere tools zich richten op sjablonen, gebruikt Decktopus slimme algoritmen om de zware ontwerpbeslissingen uit handen te nemen.

Dit betekent dat u uw energie kunt steken in het creëren van boeiende content, terwijl de AI de visuele elementen, layout en opmaak voor zijn rekening neemt.

De tool blinkt uit voor verkoopteams en evenementenplanners die snel mooie presentaties moeten maken. Het AI-systeem leert van uw input en voorkeuren en stelt layouts en ontwerpelementen voor die passen bij uw persoonlijke merk en stijl.

De beste functies van Decktopus

Maak dynamische portfolio's met meer dan 100 professionele portfolio's als inspiratiebron

Kies thema's en stijlen die bij uw merk passen, met slimme suggesties voor lettertype en kleur

Ontvang realtime feedback over je presentatie, van tempo tot lichaamstaal

Voeg interactieve formulieren in dia's in om feedback te verzamelen en leads vast te leggen

Beperkingen van Decktopus

Het kan even duren voordat nieuwe gebruikers vertrouwd raken met alle AI-aanpassingsopties

Prijzen van Decktopus

Pro: $ 24,99/maand per gebruiker

Business: $49,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Decktopus

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Decktopus?

Een recensent van Capterra zegt:

Het is super eenvoudig om sjablonen aan te passen in vergelijking met PowerPoint. Zodra u de stijl en kleur hebt geselecteerd, bent u klaar om te beginnen. Ik besteed minder dan 10 minuten aan het aanpassen van sjablonen. De selectie van stockfoto's is beperkt. Maar met zoveel gratis afbeeldingen en illustraties beschikbaar op het internet, is dat geen groot probleem.

10. Hostinger (Beste keuze voor betaalbare, alles-in-één hosting en het bouwen van een portfolio)

via Hostinger

Hostinger is een eenvoudig webplatform dat creatievelingen precies biedt wat ze nodig hebben om een solide, professioneel portfolio op te bouwen, zonder dat dit een fulltime baan wordt. Het is snel, betaalbaar en verfrissend gestroomlijnd.

Het biedt een echte structuur zonder de gebruikelijke overweldiging voor kunstenaars, freelancers en ontwerpers die liever tijd besteden aan het creëren dan aan het rommelen met backend-chaos. Met de alles-in-één installatie krijgt u hosting, een overzichtelijke en intuïtieve websitebouwer, basis SEO-tools en essentiële functies voor veiligheid – direct uit de startblokken.

Beste functies van Hostinger

Beheer uw site eenvoudig met een aangepast hPanel-configuratiescherm

Claim een gratis domein en profiteer van een soepele websitemigratie met geselecteerde abonnementen

Beveilig uw site met SSL, DDoS-bescherming en 24/7 monitoring

Lever wereldwijd snelle prestaties met een serverinfrastructuur op meerdere continenten

Beperkingen van Hostinger

Er is geen telefonische ondersteuning en sommige upsells tijdens het afrekenen kunnen wat overdreven aanvoelen

Prijzen van Hostinger

Premium Website Builder: $11,99/maand

Business Website Builder: $13,99/maand

Beoordelingen en recensies van Hostinger

G2: 4,4/5 (708+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (302+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hostinger?

Een recensie op Capterra luidt:

Lage prijzen, alles onder één dak voor domeinaankoop, hosting, e-mail en websitebouwer Eenvoudige domeinoverdracht Goede klantenservice Intuïtieve interface Complexe website-analyse. Keuze uit sjablonen kan beter E-mail instellen is ingewikkeld Zou meer integraties kunnen hebben, vooral voor e-commerce.

Laat uw beste werk zien met ClickUp

Het opbouwen van een indrukwekkend digitaal portfolio vereist meer dan alleen het verzamelen van uw beste werk. U hebt de juiste tools nodig om uw creatieve projecten effectief te organiseren, te presenteren en te delen.

ClickUp biedt een uniforme werkruimte waar u en uw team prachtige portfolio's kunnen samenstellen die aansluiten bij uw doelen, terwijl u de voortgang in realtime kunt bijhouden.

Met de aanpasbare functies kunt u de structuur en presentatie van uw portfolio aanpassen aan uw specifieke behoeften, of u nu projectportfolio's, productcollecties of creatief werk beheert. Met krachtige samenwerkingstools kunt u feedback verzamelen, prioriteiten aanpassen en iedereen op één lijn houden tijdens het hele proces van het aanmaken van de portfolio.

Klaar om een opvallende portfolio te maken die uw werk echt weergeeft? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het opbouwen van uw professionele showcase!