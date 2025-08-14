Slack vs. GroupMe: welke berichten-app past bij jou?

Of je nu een project leidt, een team beheert of gewoon probeert te voorkomen dat groepschats in chaos veranderen, de juiste berichten-app maakt echt het verschil.

Goed nieuws: er is geen tekort aan geweldige opties om de productiviteit te verhogen en je verbonden, georganiseerd en slimmer (niet harder) te laten werken.

Dat gezegd hebbende, biedt niet elke berichten- of communicatietool dezelfde mix van functies, en eerlijk gezegd heb je misschien niet eens alle toeters en bellen nodig.

Toch komen twee namen steeds weer terug wanneer teams en studenten het hebben over verbonden blijven: Slack en GroupMe.

We zetten ze naast elkaar om u te helpen bepalen welke het beste bij uw werkstroom past.

Slack en GroupMe in één oogopslag vergeleken

Functie Slack GroupMe Integraties meer dan 2000 app-integraties (Google Drive, Trello, enz.) Geen belangrijke app-integraties Projectmanagement Ingebouwde takenlijsten, documenten voor samenwerking (Canvas) Geen tools voor taakbeheer Spraak-/video-oproepen Huddles, integraties met Zoom en Teams Video-oproepen alleen via Microsoft Teams Toegang Desktop, mobiel, web; toegang voor gasten ondersteund Mobiel, web; ondersteuning voor sms (alleen in de VS) Limiet gebruikers Geen harde limiet; geschikt voor grote organisaties Tot 10.000 leden per groep

Wat is Slack?

via Slack

Slack is een berichten-app voor teams. Hiermee kunnen mensen in realtime met elkaar communiceren, één op één of in groepen. Je kunt kanalen aanmaken voor verschillende onderwerpen, projecten of afdelingen.

Je kunt ook bestanden delen, teamgenoten taggen en tools zoals Google Drive of Zoom koppelen. Je kunt spraak- of videogesprekken starten zonder de app te verlaten.

Slack streeft ernaar om gesprekken over het werk op één plek te houden, zodat u niet hoeft te vertrouwen op lange e-mailthreads of verspreide berichten.

Functies van Slack

Slack biedt functies die teamcommunicatie duidelijk, georganiseerd en eenvoudig te beheren maken. Hier is een overzicht van wat het biedt:

Functie #1: Kanalen

Kanalen in Slack

Groepeer gesprekken per team, project of onderwerp. Elk kanaal is een speciale ruimte waar gerelateerde berichten, bestanden en tools bij elkaar staan.

Openbare kanalen houden informatie toegankelijk voor iedereen in het bedrijf, terwijl privékanalen de toegang beperken tot specifieke leden. Deze installatie maakt het voor teams gemakkelijker om op koers te blijven en voor nieuwe leden om snel bij te blijven.

Functie #2: Directe berichten

via Slack

Directe berichten maken privé gesprekken tussen twee of meer personen mogelijk. Ze zijn handig voor snelle updates, zijdelingse gesprekken of gevoelige discussies.

Gebruikers kunnen groeps-DM's maken voor kleinere teams die nauw samenwerken zonder dat ze een heel kanaal nodig hebben. Alles blijft georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk voor later.

Functie #3: Bestanden delen

Met Slack kun je eenvoudig documenten, spreadsheets, afbeeldingen, pdf's en video's uploaden en delen in een gesprek. Bestanden die in een kanaal of DM worden gedeeld, blijven gekoppeld aan de berichtengeschiedenis.

Gebruikers kunnen later naar bestanden zoeken op trefwoord, bestandstype of op wie ze heeft gedeeld, waardoor het eenvoudig is om essentiële materialen te vinden zonder door meerdere apps te hoeven zoeken.

Functie #4: Integraties

Slack kan worden gekoppeld aan duizenden apps, zoals Google Drive, Zoom, Trello, Asana en Salesforce. Deze integraties brengen notificaties, projectupdates en nieuwe taken rechtstreeks naar Slack.

Teams kunnen actie ondernemen voor veel taken, zoals het goedkeuren van een document of deelnemen aan een vergadering, zonder te hoeven schakelen tussen verschillende platforms. Dit bespaart tijd en houdt de werkstromen op gang binnen één werkruimte.

Functie #5: Huddles

via Slack

Slack Huddles biedt lichtgewicht spraak- en videochats die direct vanuit elk kanaal of DM kunnen worden gestart. Ze werken goed voor snelle check-ins, het sneller oplossen van problemen of het brainstormen van ideeën zonder een formele vergadering te hoeven opzetten.

Huddles ondersteunen ook scherm delen, zodat teamleden hun werk in realtime kunnen laten zien en ter plekke kunnen samenwerken.

Functie #6: Slack AI

Slack AI biedt krachtige zoek- en samenvattingsfuncties in de betaalde abonnementen van Slack. Gebruikers kunnen vragen stellen in natuurlijke taal en krijgen beknopte antwoorden met citaten uit de gespreksgeschiedenis van hun team, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie te vinden en snel op de hoogte te zijn van projecten.

Het platform kan automatisch samenvattingen van kanalen en lange threads genereren, zodat je snel een overzicht krijgt van de discussies zonder elk bericht te hoeven lezen.

Prijzen van Slack:

Free Forever

Unlimited : $ 8,75 per gebruiker per maand bij jaarlijkse facturering

Business : $ 15 per gebruiker per maand bij jaarlijkse facturering

Enterprise: aangepaste prijzen

Wat is GroupMe?

via GroupMe

GroupMe is een chat-tool van Microsoft voor informele groepschats. Hiermee kunnen mensen tekst, afbeeldingen, video's en GIF's in privé-groepen verzenden. Je kunt ook directe berichten verzenden voor één-op-één-gesprekken.

Het werkt via wifi, mobiele data of zelfs sms. Mensen zonder de app kunnen nog steeds deelnemen en chatten via gewone tekstberichten.

GroupMe richt zich op het eenvoudig houden van groepscommunicatie. Het is gemaakt voor studenten, vrienden, families, clubs en kleine teams die op een eenvoudige manier in contact willen blijven zonder extra functies.

Functies van GroupMe

GroupMe maakt groepscommunicatie eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Dit is wat het te bieden heeft:

Functie #1: Groepschatten

Je kunt privégroepen maken voor vrienden, familie, clubs of teams. Elke groep fungeert als een eigen chatroom waar mensen tekst kunnen versturen, media kunnen delen en op berichten kunnen reageren.

Er is geen limiet aan het aantal groepen dat je kunt maken, zodat je verschillende delen van je leven gescheiden kunt houden.

Functie #2: Directe berichten

Met GroupMe kun je privéberichten naar individuen sturen. Dit is handig wanneer je snel een gesprek wilt voeren of iets wilt delen dat niet voor de hele groep bestemd is.

Directe berichten werken net als groepschats, maar blijven tussen jou en één andere persoon.

Functie #3. Ondersteuning voor sms

GroupMe werkt zelfs als iemand de app niet heeft. Mensen kunnen meedoen en chatten via gewone tekstberichten.

Zo is het makkelijker om iedereen erbij te betrekken, of ze nu een smartphone hebben, een gewone telefoon of gewoon liever sms'en.

Gescheiden chats in GroupMe

Functie #4: Media delen

Je kunt foto's, video's en GIF's rechtstreeks naar een chat sturen of polls maken om snel ieders mening over abonnementen te krijgen. Media worden weergegeven in het gesprek, waardoor het gemakkelijk is om momenten, updates of details over gebeurtenissen te delen.

Alles blijft gekoppeld aan de chatgeschiedenis, zodat je terug kunt scrollen en gedeelde bestanden kunt terugvinden wanneer dat nodig is.

Functie #5: Aangepaste notificaties

Met GroupMe heb je controle over je notificaties. Je kunt specifieke groepen dempen, meldingen uitschakelen tijdens drukke uren of geluiden voor verschillende chats aanpassen.

Het helpt je verbonden te blijven zonder overweldigd te worden door constante meldingen.

Prijzen van GroupMe

Free Forever

groupMe is gratis te gebruiken. Je kunt de app downloaden op iOS en Android of gebruiken op het web zonder abonnementskosten. Standaardtarieven voor sms-berichten van je provider kunnen van toepassing zijn als je sms gebruikt om berichten te verzenden of ontvangen. ​

De app biedt ook optionele in-app aankopen, zoals emoji-pakketten, die variëren van $ 0,99 tot $ 1,99. Er zijn geen premium niveaus of betaalde upgrades - alleen de basisfuncties zijn beschikbaar voor alle gebruikers.

Slack vs. GroupMe: functies vergeleken

Zoals we hebben gezien, zijn zowel Slack als GroupMe berichtenapps, maar voor verschillende doeleinden. Slack is ontwikkeld voor communicatie op de werkplek, met meer tools voor projecten en samenwerking. GroupMe richt zich op eenvoudige groepschats voor informeel gebruik.

Functie Slack GroupMe Bonus: ClickUp Berichten Real-time berichten in kanalen en directe berichten Groepschatten en directe berichten Real-time chatten, threaded opmerkingen bij taken en documenten voor contextuele teamdiscussies Spraak-/video-oproepen Huddles voor snelle audio- of videochats. Integreert met Zoom en Teams Eén-op-één en groepsvideo-oproepen via Microsoft Teams Direct audio- en videogesprekken voeren binnen chats; integreert met Zoom, Google Meet en andere videoplatforms Bestanden delen Deel documenten, afbeeldingen en andere bestanden rechtstreeks in chats Deel foto's, video's en GIF's in groepschats en DM's Voeg bestanden toe en vermeld taken of mensen rechtstreeks in chats; delen ondersteunt Google Drive, Dropbox en meer integraties AI-functies Slack AI voor zoeken in chats, samenvattingen van threads en kanaaloverzichten; Agentforce-integratie Microsoft Copilot voor basisfuncties voor zoeken ClickUp Brain volledig geïntegreerd in chatten, taken, documenten, whiteboards en meer; AI-agents voor specifieke taken en werkstromen Integraties Maakt verbinding met meer dan 2000 apps zoals Google Drive, Trello en Salesforce Beperkt tot basisfuncties zonder belangrijke app-integraties meer dan 1000 integraties, waaronder Slack, Google Drive, GitHub, Zoom en meer Projectmanagement Ingebouwde tools zoals lijsten voor taken en Canvas voor gezamenlijke documenten Basisplanning van gebeurtenissen binnen groepen, geen tools voor taakbeheer Geavanceerd taakbeheer, documenten, whiteboards, doelen, automatisering en meer Aanpassing Aanpasbare notificaties, werkstromen en thema's Aanpasbare notificaties en groepsinstellingen; beperkte thema's Zeer aanpasbare werkstromen, statussen, weergaven, automatiseringen en dashboards Toegang Desktop, mobiel en web. Ondersteunt gasttoegang voor externe gebruikers Mobiel en web. SMS-ondersteuning voor gebruikers zonder smartphone (alleen in de VS) Desktop, mobiel en web. Opties voor delen met gasten en openbaar delen Limiet gebruikers Geen harde limiet; werkt voor kleine teams of grote bedrijven Tot 10.000 leden per groep Geen harde limiet voor het aantal gebruikers; schaalbaar voor teams van elke grootte Kosten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen bieden meer functies en app-integraties Gratis te gebruiken; geen betaalde versies Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen bieden toegang tot geavanceerde functies en integraties

Laten we nu de standaard maar essentiële functies van Slack en GroupMe in detail vergelijken en kijken hoe ze presteren.

Functie #1: Berichten (groeps- en directe berichten)

Slack is ontworpen voor werk. Het maakt gebruik van kanalen om gesprekken te organiseren per team, project of onderwerp. Het ondersteunt ook threaded replies, zodat mensen op specifieke berichten kunnen reageren zonder de hoofdchat onoverzichtelijk te maken. Directe berichten zijn beschikbaar voor privé-chats tussen individuen of kleine groepen. Je kunt eenvoudig door alle berichten en bestanden zoeken.

GroupMe is gemaakt voor informele groepschats. Je maakt een groep aan, nodigt mensen uit en begint te chatten. Directe berichten zijn ook beschikbaar voor privé gesprekken. GroupMe ondersteunt sms, zodat gebruikers zelfs zonder de app te downloaden aan gesprekken kunnen deelnemen.

🏆 Winnaar: Slack Beide apps zijn goed in berichten versturen, maar Slack biedt meer manieren om gesprekken georganiseerd en overzichtelijk te houden, vooral wanneer het aantal berichten toeneemt.

Functie #2: Media en bestanden delen

Bestanden delen in Slack is als een extensie van je werk. Je kunt een document toevoegen, een bestand uit Google Drive koppelen of een video delen, allemaal midden in een gesprek.

Alles wat je verstuurt, wordt opgeslagen in de chat en kan indien nodig worden opgezocht. Dat is belangrijk wanneer teams herhaaldelijk gebruikmaken van dezelfde bestanden.

GroupMe houdt het bij de basis. Je kunt een foto, een korte video of een meme versturen. Dat is alles. Het werkt goed voor informele updates, zoals foto's van uitstapjes, uitnodigingen voor gebeurtenissen en muzieklinks, maar veel meer ook niet.

🏆 Winnaar: Slack Als je gewoon een informeel gesprek wilt voeren, is GroupMe voldoende. Als je voor je werk met bestanden werkt, is Slack beter geschikt.

Functie #3: Spraak- en video-oproepen

Slack biedt Huddles: snelle, informele gesprekken die vanuit elk kanaal of direct bericht kunnen worden gestart. Je kunt video inschakelen, je scherm delen en anderen uitnodigen om deel te nemen.

Huddles zijn bedoeld voor spontane gesprekken zonder dat je een vergadering hoeft te plannen. Bij gratis abonnementen zijn Huddles beperkt tot twee deelnemers; bij betaalde abonnementen zijn maximaal 50 deelnemers toegestaan.

GroupMe kan worden geïntegreerd met Microsoft Teams voor de functie voor bellen. U kunt een videogesprek rechtstreeks vanuit een groepschat starten of een gesprek plannen als onderdeel van een gebeurtenis. Deze installatie is handig voor grotere, geplande vergaderingen. GroupMe ondersteunt gesprekken met maximaal 100 deelnemers.

🏆 Winnaar: Gelijkspel! Beide apps bieden belopties, en u kunt kiezen wat het beste bij u past. Slack's Huddles zijn beter geschikt voor snelle, spontane discussies, terwijl GroupMe's integratie met Teams is gericht op geplande groepsvergaderingen met een groot aantal deelnemers.

Slack versus GroupMe op Reddit

We hebben Reddit doorzocht om te zien hoe mensen Slack en GroupMe vergelijken. In verschillende threads deelden gebruikers duidelijke redenen waarom de ene tool beter zou werken dan de andere, vooral als het gaat om groepscommunicatie.

Veel gebruikers zeggen dat Slack beter geschikt is voor grotere of beter georganiseerde groepen.

Slack kan 16 regels tekst, een afbeelding en een gfycat weergeven in dezelfde ruimte waar GroupMe slechts twee afbeeldingen en één regel tekst kan weergeven.

Slack kan 16 regels tekst, een afbeelding en een gfycat weergeven in dezelfde ruimte waar GroupMe slechts twee afbeeldingen en één regel tekst kan weergeven.

Gebruikers waren ook te spreken over de manier waarop Slack gesprekken gescheiden houdt:

Meerdere kanalen per groep, zodat we voor alles wat we nodig hebben een kanaal hebben zonder dat we moeilijk tussen kanalen hoeven te schakelen. GroupMe voegt alle kanalen en chats voor elke groep samen.

Meerdere kanalen per groep, zodat we voor alles wat we nodig hebben een kanaal hebben zonder dat we moeilijk tussen kanalen hoeven te schakelen. GroupMe voegt alle kanalen en chats voor elke groep samen.

Dat gezegd hebbende, werkt GroupMe nog steeds goed voor eenvoudige communicatie.

GroupMe. Werkt voor ons.

GroupMe. Werkt voor ons.

Reddit-gebruikers lijken het erover eens te zijn: als je groep structuur en zakelijke functies nodig heeft, is Slack de betere keuze. Als je gewoon contact wilt houden zonder veel installatie, dan is GroupMe voldoende.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Slack en GroupMe

Natuurlijk, Slack en GroupMe doen hun werk, maar wat als je meer nodig hebt dan alleen berichten en media?

Misschien ben je het zat om tussen apps te schakelen om taken bij te houden, updates te delen of gesprekken georganiseerd te houden. Misschien wil je een tool waarin chatten, documenten en deadlines echt samenwerken. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk. Het combineert taken, chats, documenten en doelen op één plek, zodat je team gefocust kan blijven zonder van tool te wisselen. Waar je het ook voor gebruikt, ClickUp biedt je alles wat je nodig hebt in één weergave.

Geen rommel. Geen silo's. Slechts één werkruimte waar alles met elkaar verbonden is: berichten leiden tot acties, documenten ondersteunen taken en doelen blijven zichtbaar. Als Slack en GroupMe je beperkend vinden, is ClickUp de upgrade die je niet wist dat je nodig had.

📮 ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers gebruikt e-mail en chatten als belangrijkste vormen van teamcommunicatie. Hierdoor wordt belangrijke informatie vaak verspreid over verschillende tools, waardoor het voor teams moeilijker wordt om op één lijn te blijven en efficiënt te werken. ClickUp brengt alles samen op één plek – gesprekken in threads, berichten, opmerkingen, taken en documenten – voor eenvoudigere teamsamenwerking.

Laten we eens kijken naar de sleutelfuncties van ClickUp die het een betere optie maken dan Slack en GroupMe.

ClickUp's One Up #1: Houd gesprekken op één plek met ClickUp Chat

Houd al je projecten en gesprekken op één plek met ClickUp Chat

ClickUp Chat brengt je gesprekken en werk samen op één plek.

Bespreek een project in Chat en zet met één klik elk bericht om in een taak. Nooit meer aantekeningen kopiëren of context kwijtraken: alles blijft gekoppeld en georganiseerd.

Moet je een lange thread bijwerken? De AI van ClickUp kan discussies samenvatten, sleutelpunten markeren en zelfs actiepunten voorstellen. Het is alsof je een assistent hebt die je op de hoogte houdt zonder rommel.

ClickUp Chat ondersteunt kanalen voor teamdiscussies en directe berichten voor privé gesprekken. Je kunt ook spraak- of videogesprekken starten vanuit de chat, waardoor realtime samenwerking naadloos verloopt.

Door chatten te integreren met taken, documenten en doelen, zorgt ClickUp ervoor dat je communicatie altijd verbonden is met je werk. Het gaat niet alleen om chatten, het gaat om dingen gedaan krijgen.

Maak direct actie-items en wijs deze toe aan anderen of zelfs aan jezelf met ClickUp Assigned Comments

Met toegewezen opmerkingen van ClickUp gaat er niets verloren in de wirwar. In plaats van een aantekening achter te laten en te hopen dat iemand deze opvolgt, kunt u elke opmerking toewijzen aan een teamlid en deze omzetten in een duidelijke, traceerbare taak.

De opmerking verschijnt in hun werkwachtrij en blijft daar staan totdat deze als opgelost is gemarkeerd. Dat betekent geen giswerk, geen herinneringen en geen gemiste details. Iedereen weet wat hij moet doen en wanneer.

Toegewezen opmerkingen werken voor taken, documenten en chats. Dus of je nu feedback geeft op een document of iets aan de orde stelt in een thread, je kunt er zeker van zijn dat het wordt gedaan.

Het is een eenvoudige manier om het werk gaande te houden en gesprekken productief te houden, vooral wanneer teams met meerdere prioriteiten jongleren.

ClickUp's One Up #3: Krijg meer gedaan met ClickUp-taken

Automatiseer, prioriteer en houd het werk op gang met ClickUp-taken

ClickUp-taken zijn waar het werk begint. Of je nu een snelle oplossing bijhoudt of een groot project beheert, met taken kun je eigenaren toewijzen, deadlines instellen, context toevoegen met aangepaste velden en elke stap van het proces schetsen.

Je kunt grote projecten opsplitsen in subtaak, checklists toevoegen en afhankelijkheid creëren om te laten zien wat er eerst moet gebeuren. Alles blijft verbonden, zodat je team altijd weet wat de volgende stap is.

Elke taak heeft ruimte voor opmerkingen, bestanden, links en updates. Je hoeft niet te schakelen tussen verschillende tools of chats door te spitten – alles staat op één plek.

ClickUp-taken geven u controle zonder extra complexiteit. Het is de basis die teams georganiseerd, op één lijn en vooruit helpt.

ClickUp's One Up #4: Werk slimmer met een AI-aangedreven werkruimte

ClickUp Brain is een holistische AI-assistent die elk aspect van je werk binnen ClickUp doordringt. Het is niet alleen ontworpen om bestaand werk te analyseren, maar ook om actief te helpen bij het creëren en beheren ervan.

Vraag het aan ClickUp Brain en ontvang realtime updates, documenten en taakacties

ClickUp Brain faciliteert niet alleen gesprekken, maar helpt je ook actief om je werk gedaan te krijgen. Je kunt vragen stellen over projecten, samenvattingen opvragen of zelfs taken aanmaken vanuit de chat.

Moet u een document vinden, een taak bijwerken of snel de status van een project bekijken? Vraag het gewoon aan ClickUp Brain in uw chat en u krijgt direct bruikbare antwoorden uit uw hele werkruimte, zonder dat u tussen tabbladen hoeft te schakelen of door threads hoeft te bladeren.

Het beheren van taken gaat net zo soepel met de functies op ondernemingsniveau van ClickUp Brain. U kunt taken maken, bijwerken of zoeken met behulp van natuurlijke taal: typ gewoon wat u nodig hebt.

Wilt u een taak toewijzen, een deadline instellen of de voortgang controleren? ClickUp Brain regelt het in enkele seconden, zodat uw team op één lijn blijft en projecten vorderen. Het helpt u zelfs prioriteiten te stellen en blokkades op te sporen.

Heb je een vergadering? Laat de ClickUp AI Notetaker deze opnemen en transcriberen, met snelle samenvattingen en voorgestelde taken om op te volgen.

Bovendien kunt u zelfs Autopilot Agents in ClickUp gebruiken om antwoorden te vinden, content te creëren of repetitieve en tijdrovende werkstromen te automatiseren.

Voor teams die gewend zijn om met meerdere tools zoals Slack te jongleren, brengt ClickUp Brain alles samen, precies waar ze het nodig hebben. Het resultaat? Snellere beslissingen, minder fouten en een echt verbonden werkstroom.

Typ/klik op 'nieuw' om snel een nieuwe taak aan te maken, rechtstreeks vanuit je Slack-feed

Met krachtige ingebouwde chat, realtime samenwerking en taakspecifieke opmerkingen maakt ClickUp een aparte app zoals Slack overbodig. In plaats van te schakelen tussen gespecialiseerde tools, kunnen teams communiceren, projecten beheren en werkstromen automatiseren, allemaal op één plek.

En als je team nog steeds Slack gebruikt, kan ClickUp naadloos worden geïntegreerd met Slack, zodat je je werk geleidelijk kunt centraliseren zonder iets te missen. Zie het als je alles-in-één werk hub, inclusief chatten.

ClickUp: de betere manier om te chatten, samen te werken en werk gedaan te krijgen

Slack en GroupMe hebben allebei hun sterke punten, maar als je op zoek bent naar één tool met robuuste functies voor realtime chatten, taakbeheer, documenten en meer, dan kan ClickUp het allemaal.

Het is meer dan alleen berichten versturen. Het is de thuisbasis van uw team voor georganiseerd, verbonden en productief werk.

Meld u aan voor het Free Forever-abonnement van ClickUp en breng uw gesprekken, projecten en doelen samen op één plek.