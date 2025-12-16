10 beste alternatieven voor Proton Kalender voor veilige en efficiënte planning

Proton Calendar is een goede keuze voor gebruikers die privacy belangrijk vinden. Het is end-to-end versleuteld, gratis en houdt geen gegevens bij. Het verwerkt essentiële zaken zoals het plannen van gebeurtenissen, terugkerende vergaderingen en mobiele toegang met gemak.

De functies kunnen echter wat beperkt aanvoelen als u op zoek bent naar diepere integraties, taakkoppelingen of robuuste samenwerkingstools. Als uw werkstroom meer flexibiliteit en naadloze coördinatie vereist, voldoet Proton Calendar mogelijk niet aan al uw behoeften.

Daar komen de alternatieven voor Proton Kalender om de hoek kijken. In dit artikel bekijken we de beste opties die meer dynamische functies, sterkere integraties en betere ondersteuning voor realtime samenwerking bieden, zodat u degene kunt vinden die het beste bij uw stijl van productiviteit past.

De beste alternatieven voor Proton Kalender in één oogopslag

Tool Beste functies Het meest geschikt voor Prijzen ClickUp Taken plannen met slepen en neerzetten, terugkerende gebeurtenissen, gedeelde teamweergaven Alles-in-één projectmanagement met kalenderintegratie voor teams van elke grootte Free Forever-abonnement voor onbepaalde tijd; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Google Agenda Google Meet-integratie, Drive-bijlagen, gedeelde kalenders Planning binnen het Google Workspace-ecosysteem voor particulieren en freelancers Gratis Betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,40 per maand per gebruiker. Microsoft Outlook Kalender Gecentraliseerde planning voor gebeurtenissen, gedeelde teamkalenders, kleurgecodeerde categorieën Ondernemingen en professionals die Microsoft 365 gebruiken Gratis Betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/maand/gebruiker Fantastical Natuurlijke taalinvoer, weersvoorspellingen in de app, slimme kalendersets Apple-gebruikers die de voorkeur geven aan natuurlijke taalinvoer en een slim ontwerp Gratis Betaalde abonnementen beginnen bij $ 4,75/maand/gebruiker, jaarlijks gefactureerd. Apple Kalender iCloud-synchronisatie tussen Apple-apparaten, gedeelde kalenders, locatiegebaseerde meldingen Ingebouwde kalender met native Apple-integratie voor particulieren en solopreneurs Free Zoho Kalender Openbaar/privé delen, meerdere kalenderweergaven, integratie met Zoom/Zoho Meeting Beheer gebeurtenissen voor Zoho-app-gebruikers bij kleine en middelgrote bedrijven Free Amie Kalender en taken naast elkaar, terugkerende gewoontes, AI-taakschema's Minimalistische planning die taken, e-mail en planning combineert voor kleine teams Betaalde abonnementen beginnen bij $ 20/maand/gebruiker, jaarlijks gefactureerd. Any. do Taken plannen met slepen en neerzetten, spraakinvoer, AI-aangedreven planningssuggesties Dagelijkse taakplanning en platformoverschrijdende synchronisatie voor individuen en kleine teams Persoonlijk: gratis Betaalde abonnementen vanaf $ 7,99/maand/gebruiker Teamup Kalender 11 kalenderweergaven, subkalenders met kleurcodes, 9 toestemmingniveaus, ingebouwde resourceboeking Beheer gedeelde teamplanningen en middelen voor kleine tot middelgrote teams van verschillende groottes Gratis Betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Business Kalender 2 Flexibele maandweergave, geavanceerde terugkerende gebeurtenissen, bestands-/fotobijlagen Uitgebreide kalender-aanpassing en taakbeheer voor individuen en kleine teams Gratis Betaalde abonnementen beginnen bij $ 4,99

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Proton Kalender?

Bij het vergelijken van alternatieven voor Proton Kalender is het van cruciaal belang om te kijken naar functies die uw persoonlijke en professionele planning verbeteren. Sleutelfactoren om op te letten zijn:​

Integratiemogelijkheden: Zoek een goed alternatief voor Proton Kalender dat kan worden gekoppeld aan andere producten en diensten, zoals e-mailsystemen, taakbeheer en conferencing-apps.

Samenwerkingsfuncties: kies kalenders die gedeelde toegang bieden, zodat teams snel aankomende gebeurtenissen kunnen plannen, beschikbaarheid kunnen bekijken en groepsplanningen kunnen beheren.

Gebruikersinterface en -ervaring: Kies alternatieven voor Proton Kalender die een intuïtieve, aanpasbare interface bieden met kleurgecodeerde gebeurtenissen en flexibele weergaven om de bruikbaarheid en organisatie aanzienlijk te verbeteren.

Cross-platform toegankelijkheid: Zorg ervoor dat het alternatief voor Proton Kalender synchronisatie tussen meerdere apparaten en besturingssystemen mogelijk maakt, zodat u altijd toegang hebt tot uw kalender.

Privacy en veiligheid: Zoek een kalendertool die uitgebreid is op het gebied van privacy en veiligheid. Hoewel Proton Calendar de nadruk legt op end-to-end-encryptie, is het belangrijk om de veiligheidsmaatregelen van andere oplossingen voor de bescherming van gevoelige gegevens te evalueren.

De 10 beste alternatieven voor Proton Kalender

Hoewel Proton Calendar sterke privacyfuncties heeft, kunnen gebruikers die op zoek zijn naar verbeterde efficiëntie en integratie, alternatieven overwegen. De beste alternatieven voor Proton Calendar passen bij verschillende tools voor projectmanagement en planningsbehoeften.

1. ClickUp (beste alles-in-één projectmanagementtool met kalenderintegratie)

ClickUp, de alles app voor werk, is een compleet platform voor projectmanagement met intuïtieve kalenderintegratie. Het is een perfect alternatief voor individuen en teams die hun werk willen optimaliseren.

Voer taken snel uit in de ClickUp-kalender voor vereenvoudigd taakbeheer

ClickUp Kalender is een AI-aangedreven tool die planning en taakbeheer vereenvoudigt.

De AI-aangedreven kalender van ClickUp is meer dan alleen een planningstool: het is een slimme, geïntegreerde werkruimte die geavanceerde automatisering, beheer van vergaderingen en functies voor productiviteit combineert om u en uw team te helpen georganiseerd en efficiënt te blijven.

Het combineert taken en gebeurtenissen in één weergave en biedt automatische tijdblokkering en herinneringen aan vergaderingen. De geïntegreerde ClickUp AI plant uw perfecte agenda op basis van uw taken, gebeurtenissen en doelen.

Van het automatisch plannen van taken tot het instellen van nieuwe afspraken, ClickUp Kalender maakt prioriteiten stellen mogelijk. Het synchroniseert ook met externe kalenders zoals Google Agenda en Outlook.

Bekijk deze video voor meer informatie over ClickUp kalender:

Met de ClickUp-kalenderweergave kunt u uw werklast eenvoudig visualiseren en taken, herinneringen en terugkerende vergaderingen naadloos integreren in één centraal platform.

Of u nu uw kalender organiseert of tijd vrijmaakt voor diepgaand werk, alles wordt overzichtelijk geordend met kleurgecodeerde opties en realtime samenwerking, zodat uw hele kalender voor u werkt en niet tegen u.

Houd eenvoudig gebeurtenissen en deadlines bij met behulp van de ClickUp-kalenderweergave

De ClickUp-taakbeheerfuncties combineren planning met actie. Alles wat u nodig hebt, van quick wins tot langetermijnprojecten, is ondergebracht in één app.

In tegenstelling tot traditionele kalendertools kunt u met ClickUp-takens gebeurtenissen rechtstreeks aan taken koppelen, eigenaren toewijzen, subtakens toevoegen, afhankelijkheden instellen en de voortgang bijhouden – allemaal vanaf dezelfde pagina. Dat betekent dat u niet hoeft te schakelen tussen apps en geen deadlines mist door onsamenhangende tools.

Koppel taken rechtstreeks aan uw kalender met ClickUp-taaken

Met de kant-en-klare planningssjablonen van ClickUp kunt u snel aan de slag. Deze kalender- en planningssjablonen hebben gestandaardiseerde formaten die tijd besparen en onzekerheid minimaliseren. Bovendien kunt u ze aanpassen aan de specifieke processen van uw team, waardoor terugkerende gebeurtenissen veel gemakkelijker te beheren zijn.

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw agenda's op een eenvoudige manier met het ClickUp Calendar Planner sjabloon.

De ClickUp Calendar Planner sjabloon helpt bijvoorbeeld individuen en teams bij het beheren en monitoren van gebeurtenissen, activiteiten en taken in één platform.

U kunt de statussen, velden en weergaven van de kalender aanpassen aan uw behoeften, waardoor u uw organisatie en productiviteit kunt verbeteren.

ClickUp Brain voegt geavanceerde functionaliteit toe aan dagelijkse taken. Het genereert taakbeschrijvingen, vat notities van vergaderingen samen, automatiseert herinneringen en voorspelt deadlines op basis van de huidige werklast en de complexiteit van het project.

De AI-kalender-functies zijn vooral handig voor teams die in een hoog tempo werken. U kunt zoeken en vragen stellen over uw agenda, planningslinks versturen en deelnemen aan gesprekken, allemaal vanuit de kalender.

U kunt ook ClickUp Brain gebruiken om wekelijkse planningen te maken op basis van uw taken. Hier is een voorbeeld: ClickUp Brain

De beste functies van ClickUp

Beheer taken visueel door ze naar dagen, weken of maanden te slepen en neer te zetten.

Stel flexibele terugkerende regels in om terugkerende taken automatisch in te plannen.

Deel kalenders met uw team om schema's te coördineren.

Maak een verbinding aan tussen ClickUp en Google Agenda, Outlook en meer

Gebruik AI om automatisch vergaderagenda's te genereren, aantekeningen samen te vatten, follow-ups op te stellen of zelfs uw week te plannen op basis van uw werklast en prioriteiten.

Limieten van ClickUp

Vanwege de vele functies kan het even duren voordat nieuwe gebruikers alle mogelijkheden van het platform begrijpen.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp? Heath Hayden zegt:

Ik heb kunnen samenwerken met andere leden van mijn team door de kalenderfunctie te gebruiken om de planning en het programma voor een groot evenement te tonen. We konden allemaal gebeurtenissen naar de kalender slepen en neerzetten op basis van de behoeften van het managementteam. Het is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken voor alle teamleden.

🌟 Bonus: Automatiseer uw planning en agendabeheer met de AI-agenten van ClickUp. Deze handige hulpmiddelen kunnen routinematige updates, herinneringen en rapportages automatiseren, zodat u zich niet meer hoeft bezig te houden met handmatig bijhouden en statuscontroles. Hier leest u hoe u zowel vooraf gebouwde als aangepaste agents kunt gebruiken: Geautomatiseerde dagelijkse of wekelijkse rapporten: stel vooraf gebouwde agents in om dagelijkse of wekelijkse samenvattingen van taken, deadlines en voortgang te plaatsen in de door u gekozen ruimte, map of lijst. Zo blijft iedereen op de hoogte van de planning zonder dat u daar handmatig iets voor hoeft te doen.

Herinneringen en statusupdates: Configureer aangepaste agents om herinneringen of opmerkingen te triggeren wanneer deadlines naderen, taken achterstallig zijn of prioriteiten veranderen, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Slimme planningsacties: Agenten kunnen worden ingesteld om taken aan te maken, bij te werken of te verplaatsen op basis van wijzigingen in uw kalender of werkstroom, zodat u zich in realtime kunt aanpassen aan veranderende prioriteiten.

Vragen over planning beantwoorden: zet een Answers Agent in een chatkanaal in om direct vragen te beantwoorden als 'Wat moet er vandaag gebeuren?' of 'Wie is er beschikbaar voor een vergadering?' door te zoeken in uw werkruimtegegevens. Leer vandaag nog hoe u uw eerste agent kunt bouwen:

2. Google Agenda (het beste voor planning binnen het Google Workspace-ecosysteem)

via Google

Google Agenda is een veelgebruikte planningstool, bekend om zijn moeiteloze synchronisatie met andere Google-producten.

Gebruikers kunnen snel nieuwe Google Agenda-gebeurtenissen maken, zodat al hun kalenders op alle apparaten up-to-date blijven. De kalenderweergave zelf is zeer flexibel, waardoor gebruikers persoonlijke en professionele gebeurtenissen uit meerdere geïntegreerde kalenders, waaronder die van andere platforms, kunnen samenvoegen.

Naast de basisfuncties voor planning biedt Google Agenda functies zoals het automatisch toevoegen van gebeurtenissen uit Gmail, zoals vlucht- en hotelreserveringen, rechtstreeks aan uw kalender. Het is een logische, probleemloze oplossing voor iedereen die gebruikmaakt van de diensten van Google.

De beste functies van Google Agenda

Integreer met Google Meet voor gestroomlijnde videoconferenties en voeg bestanden uit Google Drive toe als bijlagen bij gebeurtenissen.

Ontvang automatische herinneringen voor gebeurtenissen via e-mail of mobiele notificaties.

Bied verschillende soorten gebeurtenissen aan, waaronder 'Focus time' en 'Out of office', voor een betere tijdsindeling.

Deel kalenders met familieleden of collega's, zodat iedereen op één lijn zit en goed kan samenwerken.

Bekijk uw agenda op al uw apparaten, inclusief uw Android-telefoon.

Limieten van Google Agenda

Het biedt geen geavanceerde projectmanagementkalenderfuncties zoals taakafhankelijkheden of het bijhouden van de werklast.

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met tools die gericht zijn op werkstroomen voor productiviteit.

Prijzen van Google Agenda

Free

Business Starter: $ 8,40 per maand per gebruiker

Business Standard: $ 16,80/maand per gebruiker

Business Plus: $ 26,40 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Agenda

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 3800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Agenda?

Een Capterra-recensie zegt:

De kleurcodering voor Google Agenda is geweldig! Door verschillende kleuren te gebruiken voor taken, afspraken en gebeurtenissen, kan ik in één oogopslag zien hoe mijn dag is geprioriteerd. Ik heb ook aparte agenda's voor persoonlijke en professionele behoeften. Het is gemakkelijk om ze te scheiden wanneer ik informatie wil isoleren.

De kleurcodering voor Google Agenda is geweldig! Door verschillende kleuren te gebruiken voor taken, afspraken en gebeurtenissen, kan ik in één oogopslag zien hoe mijn dag is geprioriteerd. Ik heb ook aparte kalenders voor persoonlijke en professionele behoeften. Het is gemakkelijk om ze te scheiden wanneer ik informatie wil isoleren.

3. Microsoft Outlook kalender (het beste voor professionals die Microsoft 365 gebruiken)

via Microsoft

Microsoft Outlook Kalender is een betrouwbare, bedrijfsklare planningstool voor Microsoft Outlook en Microsoft 365. Hiermee kunnen gebruikers vergaderingen, afspraken en activiteiten systematisch plannen en alles synchroniseren tussen verschillende apparaten.

De nauwe integratie met Microsoft Teams, Word, Excel en OneDrive maakt het uiterst waardevol voor professionals in het Microsoft-ecosysteem. U kunt rechtstreeks vanuit uw kalender-weergave uitnodigingen versturen, de beschikbaarheid van teams controleren en onlinevergaderingen starten.

Voor taakbeheer kan het worden geïntegreerd met Microsoft To Do, waardoor gebruikers taken kunnen maken, beheren en zelfs rechtstreeks naar hun kalender kunnen slepen om tijd vrij te maken om de taken te voltooien.

De beste functies van Microsoft Outlook kalender

Plan vergaderingen, stel herinneringen in en beheer gebeurtenissen vanuit één centrale kalender.

Organiseer vergaderingen met geïntegreerde functies voor het reserveren van ruimtes en middelen.

Deel kalenders met collega's of teams om beschikbaarheid te coördineren en projecten te plannen.

Gebruik kleurgecodeerde categorieën om gebeurtenissen te ordenen en visueel te onderscheiden.

Krijg offline toegang tot uw volledige kalender, zodat u flexibel bent wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is.

Limieten van de Outlook-kalender

De webinterface en mobiele apps kunnen soms minder intuïtief zijn voor eenvoudige, persoonlijke planning in vergelijking met standalone kalenders.

Geavanceerde functies zoals automatisering of diepgaande analyses zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen.

Prijzen van Microsoft Outlook kalender

Free

Microsoft 365 Personal: $ 9,99/maand per gebruiker

Microsoft 365 Family: $ 12,99/maand per gebruiker

Microsoft 365 Premium: $ 19,99/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Outlook kalender

G2: 4,5/5 (meer dan 3200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

4. Fantastical (beste Apple-gerichte kalender-app met natuurlijke taalinvoer en slim ontwerp)

via Fantastical

Fantastical is geïntegreerd in het Apple-ecosysteem en staat bekend om zijn intuïtieve ontwerp en natuurlijke taalverwerking, waardoor gebruikers moeiteloos gebeurtenissen kunnen aanmaken en een samenhangende ervaring op verschillende apparaten kunnen bieden. ​

Het ondersteunt meerdere agenda-accounts, waaronder iCloud, Google Agenda en Microsoft Exchange, waardoor al uw kalenders op één plek worden samengevoegd. Tools zoals 'Openings' en 'Vergadering voorstellen' maken het gemakkelijker om met externe contacten een voor iedereen geschikt tijdstip te vinden.

De applicatie biedt onder meer een gedetailleerde maandkalenderweergave, de mogelijkheid om bestanden als bijlagen aan gebeurtenissen toe te voegen en integratie met andere apps zoals Todoist voor taakbeheer.

Het beste is dat het aanvankelijk alleen beschikbaar was voor Apple, maar nu ook een Windows-desktopversie heeft.

De beste functies van Fantastical

Maak nieuwe gebeurtenissen aan met behulp van natuurlijke taal, waardoor het planningsproces wordt vereenvoudigd.

Bekijk weersvoorspellingen in de app om uw gebeurtenissen daarop af te stemmen.

Groepeer kalenders in sets die automatisch wisselen op basis van locatie of activiteit.

Stel deelnemers meerdere tijden voor vergaderingen voor om sneller tot overeenstemming te komen over de planning.

Bekijk en beheer taken uit Google Tasks, Microsoft 365 en meer.

Limieten van Fantastical

Er is geen Android-app, wat de bruikbaarheid voor gebruikers buiten de Apple- en Windows-ecosystemen beperkt.

Voor premiumfuncties is een betaald abonnement vereist, wat voor incidentele gebruikers prijzig kan zijn.

Fantastische prijzen

Free

Voor particulieren: 6,99/maand

Voor gezinnen tot 5 personen: $ 10,49/maand

Voor teams: $ 6,99/maand per gebruiker

Fantastische beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

5. Apple Calendar (beste ingebouwde kalender voor native Apple-integratie)

via Apple

Apple Kalender biedt een eenvoudige en efficiënte manier om uw agenda te beheren, nauw geïntegreerd met macOS- en iOS-apparaten. Dankzij de eenvoud en naadloze synchronisatie is het een betrouwbare keuze voor Apple-liefhebbers. ​

Met deze applicatie kunnen gebruikers aparte kalenders aanmaken voor werk, privé en andere categorieën, waardoor ze hun planning overzichtelijk kunnen houden. Bovendien kan de applicatie worden geïntegreerd met andere diensten, zoals Siri voor spraakgestuurde planning, en geeft hij notificaties voor aankomende gebeurtenissen, zodat u op de hoogte blijft van belangrijke data.

De beste functies van Apple kalender

Synchroniseer al uw Apple-apparaten met iCloud, zodat uw kalender altijd up-to-date is.

Deel kalenders met anderen om gezins- of teamplanningen te coördineren.

Maak aparte kalenders voor werk, privé en andere categorieën om uw gebeurtenissen effectief te organiseren.

Integreer gebeurtenissen en deadlines voor taken uit de native Reminders-app.

Ontvang locatiegebaseerde meldingen met ingebouwde tijdsinschattingen van de reistijd

Limieten van Apple Kalender

Het mist geavanceerde functies voor productiviteit, zoals taakbeheer of workflowautomatisering.

Het is alleen beschikbaar op Apple-apparaten.

Prijzen Apple kalender

Free

Beoordelingen en recensies van Apple Kalender

G2: 4,1/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Apple kalender?

Een G2-recensie zegt:

Het werkt native samen met mijn Mac wanneer ik afspraken uit e-mails of berichten wil opslaan. De notificaties op mijn Mac met opties om te reageren zonder de app te openen, zijn ook een geweldige functie.

Het werkt native samen met mijn Mac wanneer ik afspraken uit e-mails of berichten wil opslaan. De notificaties op mijn Mac met opties om te reageren zonder de app te openen, zijn ook een geweldige functie.

6. Zoho Kalender (beste gratis kalender voor gebruikers van de Zoho-app)

via Zoho

Zoho Calendar is een eenvoudige, bedrijfsvriendelijke planningstoepassing waarmee teams gebeurtenissen kunnen organiseren, agenda's kunnen delen en kunnen samenwerken tussen afdelingen. Als onderdeel van het Zoho-productiviteitsecosysteem werkt het bijzonder effectief voor bedrijven die tools zoals Zoho Mail, CRM of Project gebruiken.

Van het beheren van teamagenda's tot het regelen van vergaderruimtes, Zoho Calendar biedt een professionele planningservaring zonder rommel. Het ondersteunt tweerichtingssynchronisatie met externe agenda's en biedt krachtige functies voor beheerders om gebruikerstoegang en toestemming te beheren.

Bovendien kunt u een aangepast domein gebruiken en bijlagen toevoegen via Zoho WorkDrive – functies die het meer tot een complete suite voor productiviteit maken dan alleen een kalender.

De beste functies van Zoho Kalender

Maak en beheer groepskalenders om vergaderingen , deadlines en teamevenementen te beheren

Voeg buffertijd toe tussen opeenvolgende gebeurtenissen met de functie Rapid Events.

Deel kalenders privé of openbaar en sluit ze in op websites voor gemakkelijke toegang.

Kies uit meerdere weergaven: dag, week, maand, agenda en zelfs lay-outs voor meerdere maanden.

Plan en neem deel aan online vergaderingen via Zoom, Zoho Meeting of andere integraties.

Limieten van Zoho Kalender

De mobiele versie mist enkele functies die wel beschikbaar zijn op de desktopinterface.

Synchronisatie met niet-Zoho-platforms zoals Outlook of Apple kalender vereist handmatige installatie.

Prijzen van Zoho Kalender

Free

Beoordelingen en recensies van Zoho Kalender

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Amie (beste minimalistische kalender die taken, e-mail en planning combineert)

via Amie

Amie hanteert een andere benadering van productiviteit door kalenders, taken, muziek en e-mails te combineren in één app. De app is ontworpen voor mensen die meer willen dan alleen een kalender. De minimalistische interface biedt een overzichtelijk canvas om uw planning zonder afleiding te beheren.

Beheer persoonlijke en werkgebeurtenissen in dezelfde weergave, met ondersteuning voor zowel gedeelde als privékalenders. Met Amie kunt u ook bijlagen toevoegen, automatisch tijd blokkeren en zelfs Spotify-afspeellijsten aan gebeurtenissen toevoegen voor een persoonlijk tintje.

Het tijdbeheer van Amie wordt ook ondersteund door geïntegreerde tools zoals een Pomodoro-timer en AI-ondersteunde aantekeningen voor vergaderingen, die discussiepunten onmiddellijk omzetten in geplande taken.

De beste functies van Amie

Beheer uw kalender en lijsten met nog te doen zaken naast elkaar voor eenvoudige tijdsblokkering.

Creëer terugkerende gewoontes of doelen die aan uw kalender zijn gekoppeld.

Gebruik AI-gestuurde planning om taken automatisch in optimale tijdvakken te plaatsen.

Werk samen met behulp van opmerkingen in de kalender en vermeldingen

Deel uw beschikbaarheid eenvoudig met externe partijen via gekoppelde planningslinks.

Limieten van Amie

Het ontbreekt aan geavanceerde tools voor projectmanagement zoals afhankelijkheden of tijdlijnweergaven.

Er zijn beperkte mogelijkheden voor aanpassing in vergelijking met meer robuuste suites voor productiviteit.

Het ontwerp en de functies zijn voornamelijk gericht op individuele productiviteit, waardoor het minder geschikt is voor grootschalige bedrijfsplanning en resourcebeheer.

Prijzen van Amie

Pro: $ 25/maand per gebruiker

Business: $ 50/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Amie

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Any. do (Beste taakgerichte kalender met dagelijkse planning en platformonafhankelijke synchronisatie)

Any. do is een veelzijdig taakbeheerprogramma dat takenlijsten, kalenderplanning en samenwerkingsmogelijkheden integreert in één gebruiksvriendelijk platform.

Het is gemaakt voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik en helpt mensen en teams bij het efficiënt organiseren van activiteiten, het instellen van herinneringen en het beheren van projecten. De functie 'Mijn dag' moedigt een dagelijkse evaluatie van gebeurtenissen en taken aan, waardoor gebruikers worden aangemoedigd om proactief prioriteiten te stellen en hun dag in te plannen.

Any. do is compatibel met verschillende platforms, waaronder iOS, Android, macOS, Windows en browsers, waardoor taken en gebeurtenissen naadloos kunnen worden gesynchroniseerd. Ingebouwde herinneringen en terugkerende taken helpen je kalender om te vormen tot een krachtig planningstool.

Any. do beste functies

Organiseer taken, subtaaken en herinneringen in een overzichtelijke interface met slepen en neerzetten.

Gebruik spraakopdrachten om taken toe te voegen of gebeurtenissen te plannen – ideaal voor drukbezette professionals.

Schakel AI-gestuurde suggesties in om uw planning te optimaliseren.

Stel eenmalige, terugkerende en locatiegebaseerde herinneringen in voor zowel gebeurtenissen als taken.

Synchroniseer naadloos met meerdere externe kalenderplatforms zoals Google Agenda en Outlook.

Any. do-limiet

Veel handige functies, zoals terugkerende taken en locatiegebaseerde herinneringen, zijn alleen beschikbaar tegen betaling.

De tool heeft af en toe last van vertragingen bij het synchroniseren met externe kalenders.

Any. do-prijzen

Persoonlijk: Gratis

Premium: $7/maand

Familie: $ 9,99/maand voor vier gebruikers

Teams: $ 7,99/maand per gebruiker

Any. nog te doen beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,4 (meer dan 180 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Any.do?

Een Capterra-recensie zegt:

“Any. Do heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt en in die ontwikkeling hebben ze een hele reeks nieuwe functies toegevoegd om uw ervaring met taakbeheer gemakkelijker en aangenamer te maken. Wat ik het leukst vind aan deze software is de eenvoudige lay-out en gebruikersinterface. Ik waardeer ook de premiumfuncties, zoals WhatsApp-integratie voor herinneringen, kalenderintegratie, kleurcodering en meer. ”

“Any. Do heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt en in die ontwikkeling hebben ze een hele reeks nieuwe functies toegevoegd om uw ervaring met taakbeheer gemakkelijker en aangenamer te maken. Wat ik het leukst vind aan deze software is de eenvoudige lay-out en gebruikersinterface. Ik waardeer ook de premiumfuncties, zoals WhatsApp-integratie voor herinneringen, kalenderintegratie, kleurcodering en meer. ”

9. Teamup Kalender (het beste voor het beheren van gedeelde teamplanningen en middelen)

via Teamup

De Teamup Kalender is ontwikkeld om team- en groepsplanningen te organiseren zonder dat elke gebruiker hoeft in te loggen. Het biedt aanpasbare toegangslinks, zodat alleen u – of uw hele team – specifieke kalenders kunt bekijken of bewerken.

De tool is uitermate geschikt voor clubs, vrijwilligersgroepen of projectteams die meerdere kalenders onder één paraplu nodig hebben. Sluit Teamup-kalenders in op websites, stel subkalenders met kleurcodes in en automatiseer zelfs e-mailoverzichten om belanghebbenden op de hoogte te houden.

De beste functies van Teamup Kalender

Bekijk agenda's in 11 verschillende formaten, waaronder tijdlijn-, tabel- en meerdaagse weergaven.

Maak subkalenders met kleurcodes voor verschillende teams, middelen of gebeurtenissen.

Stel 9 verschillende toestemmingen in voor het veilige delen van kalenders.

Reserveer middelen zoals vergaderruimtes of apparatuur rechtstreeks in de kalender.

Deel kalenders veilig met unieke, configureerbare links zonder dat een gebruikersaccount nodig is.

Ondersteuning voor geavanceerde afhandeling van tijdzones voor geografisch verspreide teams

Limieten van Teamup Kalender

Beperkte functionaliteit van de mobiele app in vergelijking met de desktop-app

Geen ingebouwde integratie met diensten voor cloudopslagruimte

Prijzen van Teamup kalender

Free

Plus: $ 12/maand, jaarlijks gefactureerd

Pro: $ 30/maand, jaarlijks gefactureerd

Business: $ 70/maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: $ 120/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Teamup Kalender

G2: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Teamup Kalender?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik het voor alles. Mijn persoonlijke dagelijkse taken, lesrooster en zaalreserveringen. Ik ben dol op de mogelijkheden om te delen en de toestemming voor elke kalender. En als klap op de vuurpijl is het ook geïntegreerd met mijn Notion-pagina's.

Ik gebruik het voor alles. Mijn persoonlijke dagelijkse taken, lesrooster en zaalreserveringen. Ik ben dol op de mogelijkheden om te delen en de toestemmingen voor elke kalender. En als klap op de vuurpijl is het ook geïntegreerd met mijn Notion-pagina's.

10. Business Calendar 2 (het beste voor uitgebreide aanpassing van de Android-kalender en taakbeheer)

via Business Kalender 2

Business Calendar 2 is een kalender- en taakbeheer-app voor Android-gebruikers. De app biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, intelligente planningsfuncties en naadloze integratie met Google Agenda, Outlook en Exchange.

De belangrijkste kracht van deze planner ligt in de vele verschillende weergaven (maand, week, dag, jaar, agenda, taken) en de flexibele widgetopties, die snel en overzichtelijk inzicht geven in de agenda van een gebruiker. Voor tijdmanagement biedt de applicatie een 'heatmap' in de jaarweergave om snel drukke en vrije dagen te identificeren, wat helpt bij langetermijnplanning.

Of u uw agenda beheert of professionele vergaderingen organiseert, Business Calendar 2 biedt u de flexibiliteit en controle om uw dag nauwkeurig te plannen.

De 2 beste functies van Business Kalender

Gebruik een maandkalenderweergave om een uitgebreid overzicht van uw planning te krijgen.

Stel terugkerende gebeurtenissen in met flexibele regels, zodat u ook aan complexe planningsbehoeften kunt voldoen.

Verplaats en kopieer afspraken efficiënt met behulp van de drag-and-drop-functie.

Voeg bijlagen en foto's toe aan kalendergebeurtenissen, zodat alle relevante informatie op één plek staat.

Voer nieuwe gebeurtenissen in met behulp van een krachtige spraakinvoerfunctie, waardoor u minder tijd kwijt bent aan handmatige invoer.

Kies uit meerdere widgets voor de startpagina en 14 UI-thema's voor gepersonaliseerde toegang.

Limieten van Business Calendar 2

Het is alleen beschikbaar op Android, er is geen iOS- of desktop-versie.

Veel gebruikers vinden de advertenties in de gratis versie nogal storend.

Prijzen voor Business Calendar 2

Free

Pro: Eenmalige betaling van $ 4,99

Beoordelingen en recensies van Business Calendar 2

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🎯 Andere alternatieven voor Proton Kalender: Cal.com (Het beste voor privacygerichte planning met open source-flexibiliteit) (Het beste voor privacygerichte planning met open source-flexibiliteit)

Morgen (Het beste voor het integreren van taken en kalenders in een gestroomlijnde desktop-app) (Het beste voor het integreren van taken en kalenders in een gestroomlijnde desktop-app)

TimeHero (het beste voor automatische planning op basis van werklast en prioriteiten)

SkedPal (het beste voor tijdblokkering en dynamische herplanning)

Tweek Kalender (het beste voor minimalistische weekplanning en afleidingsvrije focus)

Kies uw beste alternatief voor Proton Kalender met ClickUp

Het vinden van een goed alternatief voor Proton Kalender hangt af van uw werkstroom, voorkeuren en platformvereisten. Als privacy uw prioriteit is, bieden tools zoals Fantastical en Apple Kalender veiligheid en eenvoud, maar misschien wilt u ook opties met meer functies verkennen. Google Agenda, Outlook en Zoho Kalender hebben robuuste planningstools die meer flexibiliteit, samenwerking en platformonafhankelijke toegang bieden.

Als u echter op zoek bent naar een alles-in-één oplossing die kalenderbeheer, taakvolging en teamsamenwerking combineert, dan is ClickUp de duidelijke keuze. Met zijn geavanceerde AI-aangedreven kalender, integraties en taakbeheer stelt ClickUp u in staat om uw tijd effectiever te beheren zonder te hoeven schakelen tussen verschillende tools.

Meld u vandaag nog gratis aan om uw kalender om te toveren tot een machine voor productiviteit!